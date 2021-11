เกมส์หัวก้อย สมัครเว็บปั่นสล็อต WebCE

เกมส์หัวก้อย ดัลลาส รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 4 พฤษภาคม 2011) – International Risk Management Institute, Inc. (IRMI) ยินดีที่จะประกาศข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อ

กิจการ WebCE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาต่อเนื่อง (CE) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง . เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 WebCE ได้กลายเป็น บริษัท ย่อยที่ IRMI ถือหุ้นทั้งหมด

กว่าทศวรรษที่ทั้งสองบริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดทำหลักสูตร CE คุณภาพสูงสำหรับชุมชนการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย และการแต่งงานครั้งนี้เป็นการรวมส่วน

ผสมสำคัญทั้งหมดเพื่อความสำเร็จภายใต้บริษัทเดียว WebCE จะยังคงดำเนินงานโดยอิสระจากสำนักงานใหญ่ในริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเจ้าหน้าที่

WebCE หรือข้อมูลติดต่อ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหลักสูตรออนไลน์และแบบกระดาษอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มการจัดส่งที่ล้ำสมัย มีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตรสำหรับ

CE การฝึกอบรมก่อนการออกใบอนุญาต และบริการทดสอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยที่มีใบอนุญาต นักวางแผนทางการเงิน นายหน้าจำนอง ผู้อำนวยการงานศพ และอื่นๆ พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

“เมื่อหลายปีก่อน ฉันรู้ว่า เกมส์หัวก้อย มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ดีที่สุด การนำเสนอหลักสูตร และทีมที่มีวิสัยทัศน์ในธุรกิจการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์ การอุทิศตนเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนั้นช่างคลั่งไคล้เช่นเดียวกับ IRMI โดยการรวมความสามารถของเราและ Jack P. Gibson ประธาน IRMI กล่าวว่าเป็นการรวมตัวกันของสองแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมและเรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโอกาสในอนาคต”

แกรี่ เฮงเค็ล ประธาน WebCE กล่าวว่า “ทีมงาน WebCE ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว IRMI ความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบของพวกเขาในการให้คำแนะนำ

การจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับข้อเสนอ CE ที่เป็นนวัตกรรมของ WebCE เป็นตัวเปลี่ยนเกม ไม่มีองค์กรอื่นใดที่ให้การศึกษาและคำแนะนำ อุตสาหกรรมประกันภัยมีคุณภาพและความกว้างของผลิตภัณฑ์ในขณะนี้ผ่าน IRMI/WebCE ที่รวมกัน”

International Risk Management Institute, Inc. (IRMI) เป็นองค์กรวิจัย การเผยแพร่ และการศึกษาในดัลลาสที่มุ่งเน้นด้านการประกันภัยและการจัดการความ

เสี่ยง บริการอ้างอิง การประชุม และการสัมมนาผ่านเว็บของ IRMI ให้ความรู้แก่ผู้ซื้อประกันภัย ผู้จัดการความเสี่ยง ตัวแทน นายหน้า ผู้ปรับเปลี่ยน ทนายความด้านความคุ้มครอง

และความรู้ด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อจัดการกับปัญหาและปัญหาการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.IRMI.com

WebCE ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำทั่วประเทศในด้านการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรฝึกอบรมก่อนการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบวิชาชีพประกันภัยและนัก

วางแผนทางการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ผู้ชนะรางวัล “ผู้ให้บริการ CE ที่ดีที่สุด” เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน WebCE มอบหลักสูตร 1/2 ล้านหลักสูตรในแต่ละปีและเสนอ

หลักสูตรเฉพาะของรัฐที่คัดเลือกมามากที่สุด ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่น เงินรายปี ประกันน้ำท่วม หุ้นส่วนการดูแลระยะยาว กฎหมายประกันภัยและจรรยาบรรณ ชุด

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและบริการทดสอบแบบบูรณาการของเรามีให้บริการใน 50 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นอกจากนี้ WebCE ยังเสนอตัวเลือกการจัดส่งหลักสูตรออนไลน์และแบบกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.WebCE.com

ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 พฤษภาคม 2011) – ข้อมูลใหม่ที่ถูกเปิดเผยในวันนี้เผยให้เห็นว่าในขณะที่เศรษฐกิจของบัตรของขวัญยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริโภคก็ซื้อบัตรของขวัญลดราคามากขึ้นเพื่อซื้อของที่ร้านค้าปลีกที่พวกเขาชื่นชอบ ผลลัพธ์ที่เผยแพร่โดย Plastic Jungle ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนบัตรของขวัญที่มีความ

ปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดบนเว็บ แสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้บริโภคและผู้ค้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคกำลังใช้ประโยชน์จากส่วนลดที่เสนอโดยตลาดบัตรของขวัญรองเพื่อขยาย

กำลังซื้อสำหรับแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ ผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีแรงจูงใจมากที่สุด การสำรวจซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้ซื้อบัตรของขวัญกว่า 1,500 ราย ดำเนินการในเดือนมกราคมและเมษายน 2554

ปัจจุบันบัตรของขวัญที่ออกโดยผู้ค้าหรือแบบวงปิดนั้นมีมูลค่า 90 พันล้านดอลลาร์ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่บัตรของขวัญประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ไม่สามารถแลกได้ในเวลา

ใดก็ตาม Plastic Jungle นำสภาพคล่องมาสู่ตลาดบัตรของขวัญรองโดยให้ผู้บริโภคได้รับมูลค่าสูงสุดจากบัตรของขวัญ ผู้บริโภคสามารถซื้อบัตรของขวัญที่ร้านค้าที่พวกเขาชื่น

ชอบเพื่อประหยัดได้ถึง 35% ขายบัตรของขวัญที่ยังไม่ได้แลกได้สูงถึง 92% ของมูลค่าบัตรของขวัญ หรือบริจาคมูลค่าของบัตรที่ไม่ได้ใช้เพื่อการกุศลที่พวกเขาชื่นชอบ Plastic

Jungle ยังให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนบัตรของขวัญเป็นมูลค่าการชำระเงิน ซึ่งสามารถใช้ได้กับร้านค้าหลายล้านรายที่รับชำระเงินด้วย PayPal และสำหรับสกุลเงินเสมือนที่สามารถใช้ในเกมออนไลน์หลายพันเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook

ความร่วมมือที่เชื่อถือได้ของ Plastic Jungle กับผู้ค้าปลีกช่วยลดความไร้ประสิทธิภาพในปัจจุบันสำหรับผู้ค้าในตลาดบัตรของขวัญ และเชื่อมโยงผู้ค้าปลีกกับลูกค้าที่ดีที่สุด

ของพวกเขา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่ามูลค่าบัตรของขวัญอย่างน้อย 30% ในการเข้าชมครั้งเดียวและแลกรับ บัตรได้อย่างรวดเร็ว ผลการสำรวจ Plastic Jungle

พบว่า 81% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้บัตรของขวัญภายในสองสัปดาห์หลังจากซื้อบนเว็บไซต์ Plastic Jungle และ 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าใช้จ่าย

มากกว่ามูลค่าของบัตรของขวัญ ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดบัตรของขวัญรองของ Plastic Jungle ยังช่วยผลักดันผู้บริโภคไปสู่แบรนด์ค้าปลีกอีกด้วย ในบรรดาผู้ตอบแบบสำรวจ 60% บอกว่าการซื้อบัตรของขวัญลดราคาช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าจะช็อปและรับประทานอาหารที่ไหน

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับส่วนลดที่พวกเขาได้รับผ่าน Plastic Jungle อย่างล้นหลาม และมีแนวโน้มที่จะซื้อบัตรของขวัญลดราคาสำหรับใช้เองเพื่อยืดงบประมาณ ผลการวิจัย

พบว่า 77% ของผู้ซื้อบัตรของขวัญคิดว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการซื้อนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนลดที่เสนอ และ 79% ได้ซื้อบัตรที่มีส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าสำหรับตนเองหรือเพื่อผู้อื่นใน

ครอบครัว เกือบ 100% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถซื้อบัตรของขวัญที่มีส่วนลดได้ไม่ว่าจะรักษาไว้หรือเปลี่ยนแปลงความประทับใจในแบรนด์ในเชิงบวก

ธุรกรรมที่ปลอดภัยและรับประกันมีความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ซื้อในตลาดบัตรของขวัญรอง จากผู้ตอบแบบสำรวจ 94% มองว่า Plastic Jungle เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของผู้ค้าปลีก และ 90% จะไม่ซื้อบัตรของขวัญบนเว็บไซต์ที่ไม่มีการไกล่เกลี่ย เนื่องจากการรับรู้ถึงความเสี่ยงในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

“ผลการสำรวจเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าความสนใจของผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง” Bruce Bower ซีอีโอของ Plastic Jungle กล่าว

“ผู้บริโภคต้องการความยืดหยุ่นในการซื้อสินค้าที่ไหนและเมื่อใดที่พวกเขาต้องการซื้อสินค้าในราคาที่คุ้มค่า ผู้ค้าปลีกต้องการดึงลูกค้าที่ดีที่สุดเข้าสู่ร้านค้าของพวกเขา ใช้จ่าย

บ่อยๆ และ Plastic Jungle เชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของผู้ค้าและผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งหมด ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

Plastic Jungle ( www.plasticjungle.com) คือการแลกเปลี่ยนบัตรของขวัญที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดบนเว็บ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและความยืดหยุ่นในการแปลง

บัตรของขวัญให้เป็นรูปแบบอื่นๆ ของอำนาจการใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงเงินสด ยอดคงเหลือออนไลน์เพื่อใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าหลายล้านรายที่รับ PayPal, Facebook Credit,

และอีกมากมาย — และขยายเงินดอลลาร์ในการช้อปปิ้งที่ร้านค้าที่พวกเขาชื่นชอบ ตลาดที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรและการสมัครการชำระเงินของ Plastic Jungle มีเป้า

หมายเพื่อปลดล็อกบัตรของขวัญมูลค่า 3 หมื่นล้านเหรียญที่ยังไม่ได้แลกซึ่งติดอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ค้า บริษัทตั้งอยู่ในเมืองซาน

โฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Shasta Ventures, Redpoint Ventures, Jafco Ventures, First Round Capital, Bay Partners, Harrison Metal และ Western Technology Investment

PARSIPPANY, NJ, 4 พฤษภาคม 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Avis Budget Group, Inc. (Nasdaq:CAR) และ MGM Resorts International

(NYSE:MGM) ได้ทำข้อตกลงสำหรับ Avis Rent A Car และ Budget Rent A Car เพื่อ กลายเป็นพันธมิตรการเช่ารถสุดพิเศษของ M life ซึ่งเป็นโปรแกรมสมาชิกที่เพิ่งเปิดตัวของ MGM Resorts และให้บริการเช่ารถยนต์ในสถานที่กับ Avis ที่ที่พักของ MGM Resorts บางแห่งในลาสเวกัส

ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลาหลายปี Avis จะกลายเป็นผู้ให้บริการรถเช่าในที่พัก 13 แห่งของ MGM Resorts เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงยานพาหนะที่มีคุณภาพในสถานที่สำหรับแขกของรีสอร์ท นอกจากนี้ สมาชิก M life จะได้รับอัตราและข้อเสนอพิเศษจาก Avis

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการแสดงตนในตลาดท้องถิ่นของเราและแสดง Avis’ ที่มีชื่อเสียง ‘เราพยายามให้หนักขึ้น’ บริการและการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น

กองทัพเรือปลอดบุหรี่ของเราWhere2 GPS อุปกรณ์นำทางและ eToll โซลูชั่นการเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ MGM Resorts’ ผู้เข้าพัก” กล่าวว่า Tom Gartland

รองประธานบริหารฝ่ายขาย การตลาด และการดูแลลูกค้าของ Avis Budget Group “ความสัมพันธ์ใหม่ของเรากับ MGM Resorts International จะช่วยเพิ่มสถานะออนไลน์ของ Avis และ Budget ในฐานะผู้ให้บริการรถเช่าพิเศษบนเว็บไซต์ของบริษัท MGM Resorts และบนเว็บไซต์ของที่พักแต่ละแห่ง”

บิล ฮอร์นบัคเคิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ MGM Resorts กล่าวว่า “MGM Resorts ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Avis Budget Group ในขณะที่เราค้นหา

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เฉพาะหมวดหมู่ที่เท่ากับโมเมนตัมของการขยายตัวของเรา ความร่วมมือในอุตสาหกรรมการเดินทางเหล่านี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเรา ในความพยายามของเราในการสร้างผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของเราผ่าน M life”

Avis Rent A Car จะให้บริการที่โรงแรมในเครือ MGM Resorts ในลาสเวกัส รวมทั้ง ARIA, Bellagio, Vdara, MGM Grand, The Signature at MGM Grand,

Mandalay Bay, THEhotel at Mandalay Bay, The Mirage, Monte Carlo, New York-New York, Luxor, Excalibur และ Circus Circus ในอนาคต

อาจมีการเช่า Avis ในสถานที่ที่ Circus Circus ใน Reno; Gold Strike ใน Jean, Nev.; Gold Strike และ Beau Rivage ในมิสซิสซิปปี้; เอ็มจีเอ็มแกรนด์

ดีทรอยต์; และที่เอ็มจีเอ็ม มาเก๊าตามข้อตกลงนี้ ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เช่าของ Avis และ Budget จะทำการตลาดให้กับสมาชิก M life ผ่านแคมเปญอีเมลและทางออนไลน์

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการที่พัก โดยดำเนินงานด้านแบรนด์รีสอร์ทปลายทางที่ไม่มีใครเทียบได้ เช่น เบลลาจิโอ,

เอ็มจีเอ็ม แกรนด์, มัณฑะเลย์เบย์ และเดอะมิราจ บริษัทมีส่วนสำคัญในการเล่นเกม การต้อนรับและความบันเทิง เป็นเจ้าของและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ 15 แห่งที่ตั้งอยู่ใน

เนวาดา มิสซิสซิปปี้ และมิชิแกน และมีการลงทุนร้อยละ 50 ในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อีกสี่แห่งในเนวาดา อิลลินอยส์ และมาเก๊า หนึ่งในการลงทุนเหล่านั้นคือ CityCenter

ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศในเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบน Las Vegas Strip ที่มี ARIA Resort & Casino ที่เป็นศูนย์กลาง ผ่านบริษัทสาขาการจัดการการบริการ บริษัท

ถือข้อตกลงการพัฒนาและการจัดการสำหรับโครงการคาสิโนและรีสอร์ทที่ไม่ใช่คาสิโนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ MGM Resorts International สนับสนุนการเล่นเกมอย่างมีความ

รับผิดชอบ และได้นำหลักจรรยาบรรณของ American Gaming Association สำหรับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบมาใช้ในคุณสมบัติการเล่นเกม บริษัทได้รับรางวัลและ

การยอมรับมากมายสำหรับโครงการริเริ่มด้านความหลากหลายระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม โครงการการกุศลของชุมชน และความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและดำเนินงานที่ยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MGM Resorts International เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.mgmresorts.com .

Avis Budget Group, Inc. เป็นผู้ให้บริการรถเช่าชั้นนำในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภูมิภาคอื่นๆ ผ่านแบรนด์ Avis และ Budget นอกจากนี้

บริษัทยังออกใบอนุญาตแบรนด์รถเช่าในกว่า 100 ประเทศ ทำให้ Avis และ Budget สามารถให้บริการนักเดินทางเชิงพาณิชย์และนักท่องเที่ยวทั่วโลก Avis Budget

Group มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Parsippany รัฐนิวเจอร์ซี และมีพนักงานมากกว่า 21,000 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Avis Budget Group ได้ที่www.avisbudgetgroup.com สามารถรับชมโลโก้ Avis Budget Group, Inc. ได้ที่http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=8891

LOUISVILLE, Ky., May 4, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Churchill Downs Incorporated (Nasdaq:CHDN) ประกาศในวันนี้ว่าHarlow’s Casino Resort &

Hotel (“Harlow’s”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่Harlow’s Casino Resort & Hotel (“Harlow’s”) เป็นเจ้าของจะปิดชั่วคราว สู่สาธารณะโดยมีผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา 22:00 น. CDTเนื่องจากความกังวลเรื่องระดับน้ำที่สูงขึ้นและน้ำท่วมตามแม่น้ำมิสซิสซิปปี้

คณะกรรมการของ Mississippi Levee Commissioners ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากคาดว่าจะเกิดน้ำท่วมตามแนวแม่น้ำ Mississippi และได้สั่งการ Harlow’s และคาสิโนอื่น ๆ ใกล้แม่น้ำเพื่อปิดธุรกิจจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม Harlow’s จะเปิดขึ้นอีกครั้งทันทีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมิสซิสซิปปี้

Harlow’s Casino Resort & Hotel ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าประมาณ 69 เอเคอร์ใกล้แม่น้ำมิสซิสซิปปี้ในกรีนวิลล์ รัฐมิสซิสซิปปี มีพื้นที่เล่นเกม 33,000 ตารางฟุตพร้อมเครื่อง

สล็อต 841 Class III เกมโต๊ะ 23 เกมและห้องโป๊กเกอร์ โรงแรมห้าชั้น 105 ห้องที่แนบมา; ศูนย์รวมความบันเทิงขนาด 2,600 ที่นั่ง; และพื้นที่รับประทานอาหารแยกกัน

3 แห่ง สถานที่ให้บริการซึ่งเปิดในเดือนพฤศจิกายน 2550 ตั้งอยู่ที่ฐานของสะพาน US Highway 82 แห่งใหม่มูลค่า 336 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมต่อ Harlow’s กับลูกค้าในรัฐอาร์คันซอที่อยู่ใกล้เคียง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Harlow’s ได้ที่www.harlowscasino.com .

Churchill Downs Incorporated (“CDI”) (Nasdaq:CHDN) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Louisville รัฐ Ky. เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงแข่งม้าพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียง

ระดับโลกสี่แห่ง ได้แก่ Arlington Park ในรัฐอิลลินอยส์ Calder Casino & Race Course ในฟลอริดา สนามแข่งม้า Churchill Downs ในรัฐเคนตักกี้ และสนามแข่ง

ม้าและสล็อต Fair Grounds ในหลุยเซียน่า CDI ดำเนินการคาสิโนรีสอร์ทและโรงแรมของ Harlow ใน Greenville, Miss. เช่นเดียวกับการดำเนินการสล็อตและการเล่น

เกมในฟลอริดาและหลุยเซียน่า เส้นทาง CDI เป็นเจ้าภาพการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาเหนือ รวมถึง Arlington Million, Kentucky Derby และ Kentucky

Oaks, Louisiana Derby และ Princess Rooney สนามแข่งม้า Churchill Downs จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Breeders’ Cup World Championships เป็นครั้งที่

แปดในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2554 CDI ยังเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันนอกสนาม ทวินสไปร์. com และผู้ให้บริการวางเดิมพันล่วงหน้าอื่นๆ ยูไนเต็ด

Tote; บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ โทรคมนาคม และบริการแข่งรถ เช่น บริการข้อมูลการวิจัย Bloodstock และดอกเบี้ยร้อยละ 50 ในเครือข่ายเคเบิลทีวีและดาวเทียมระดับประเทศ HorseRacing TV ข้อมูลเกี่ยวกับ CDI สามารถพบได้ทางออนไลน์ที่www.churchilldownsincorporated.com .

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 พฤษภาคม 2011) – AMD (NYSE: AMD) ประกาศในวันนี้ว่า Thomas Seifert, CFO และ Interim CEO จะนำเสนอที่ JP Morgan Technology, Media and Telecom Conference เวลา 10.00 น. EDT ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์

เว็บคาสต์เสียงแบบ real-time ของงานนำเสนอที่สามารถเข้าถึงได้บนหน้าแรกของ Investor Relations: http://ir.amd.com การเล่นซ้ำของเว็บคาสต์สามารถเข้าถึงได้ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการถ่ายทอดสด และจะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 วันหลังจากการประชุม

เอเอ็มดี (NYSE: AMD) เป็นผู้ริเริ่มการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำในยุคต่อไปของประสบการณ์ดิจิทัลที่สดใสด้วยหน่วยประมวลผล AMD Fusion Accelerated

Processing Units (APU) ที่ก้าวล้ำซึ่งขับเคลื่อนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ AMD มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนระบบคลาวด์คอมพิว

ติ้งและสภาพแวดล้อมเวอร์ชวลไลเซชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีกราฟิกที่เหนือกว่าของ AMD มีอยู่ในโซลูชั่นที่หลากหลายตั้งแต่เกมคอนโซล พีซี ไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 พฤษภาคม 2011) – Essex Property Trust, Inc. (NYSE: ESS) ประกาศผลผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2554 และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เงินทุนจากการดำเนินงาน (“FFO”) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีมูลค่ารวม 48.5 ล้านดอลลาร์หรือ 1.44 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 45.7 ล้าน

ดอลลาร์ หรือ 1.46 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 FFO ของบริษัท ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่ รายการหลัก มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 44.3 ล้าน

ดอลลาร์ หรือ 1.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เทียบกับ 40.2 ล้านดอลลาร์หรือ 1.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสสิ้น

สุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญประจำไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีมูลค่ารวม 8.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

เทียบกับ 13.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.45 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553การกระทบยอด FFO สำหรับรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักสามารถดูได้ในหน้า S-3 ในแพ็คเกจข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมของบริษัท

บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตของค่าเช่าที่น่าดึงดูดในช่วงซัมเมอร์ลีสซิ่งซึ่งเป็นช่วงพีคของฤดูกาล เนื่องด้วยสภาพการทำงานที่ดีขึ้น เราได้เพิ่มจุดกึ่งกลางของแนวทาง FFO สำหรับปี 2554 จาก 5.50 ดอลลาร์เป็น 5.60 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด”

ผลการดำเนินงานของคุณสมบัติเดียวกันไม่รวมคุณสมบัติที่ไม่มีผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบได้ ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในรายได้ของทรัพย์สินเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (“NOI”) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2553

ในเดือนมีนาคม บริษัทได้เข้าซื้อกิจการสันติ วิลเลจ ซึ่งเป็นชุมชนคอนโดมิเนียมว่างจำนวน 73 ยูนิต ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองลอสแองเจลิสด้วยเงิน 17.0 ล้านดอลลาร์ ชุมชนนี้

อยู่ติดกับอพาร์ตเมนต์สันติคอร์ตที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2553 ชุมชนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา และบริษัทคาดว่าจะใช้เงินเพิ่มอีก 4.5 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงทุนก่อน

การเข้าใช้ครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประกอบด้วยเครื่องใช้สแตนเลส เคาน์เตอร์หินแกรนิต พื้นคอนกรีตขัดมัน เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ชุมชนตั้งอยู่ใกล้ Staples Center, LA Live และย่านการเงิน

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม บริษัทได้ซื้อ Family Tree Apartments ซึ่งเป็นชุมชนแบบสวนจำนวน 121 ยูนิตที่ตั้งอยู่ในเมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ในราคา 31.4

ล้านดอลลาร์ ทรัพย์สินประกอบด้วยอาคาร 2 ชั้นจำนวน 10 หลัง ผสมผสานระหว่างหนึ่ง สอง และสามห้องนอน บริษัทตั้งใจที่จะปรับปรุงภายนอกของชุมชนด้วยราคา

ประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์ สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก ได้แก่ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาล สโมสรและสนามเด็กเล่น 2 แห่ง ชุมชนนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซานตาคลารา ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงนายจ้างในซิลิคอนแวลลีย์ได้โดยง่าย

บริษัทได้เข้าร่วมกิจการร่วมค้าเพื่อการพัฒนากับหุ้นส่วนที่บริจาคที่ดินในเขต Lower Queen Anne ใจกลางเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ร้อยละ 50 ใน

การร่วมทุน และบริษัทได้บริจาคเงินสดจำนวน 17.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ทรัพย์สินได้รับสิทธิ์สำหรับการค้าปลีกชั้นล่าง 235 ยูนิตและ 17,000 ตารางฟุต และการพัฒนาจะ

มีการออกแบบในเมืองและการผสมผสานของยูนิตที่คล้ายกับการพัฒนาจูลที่เพิ่งเสร็จสิ้นใหม่ของเอสเซ็กซ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน ได้แก่ ฟิตเนส เลานจ์สำหรับแขก

ดาดฟ้า และพื้นที่ลานภายใน ที่พักอยู่ติดกับ Seattle Center และ Key Arena และมีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมายในระยะที่เดินไปถึง การรื้อถอนที่ไซต์เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน โดยคาดว่าจะมีการเข้าใช้ครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการที่คาดไว้คือ 79.1 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้อนุมัติและดำเนินการตามกระบวนการให้สิทธิ์สำหรับไซต์ Cadence ของบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบสามเฟสซึ่งประกอบด้วย 761 ยูนิต ซึ่งตั้งอยู่ใน

เมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ชุมชนจะรวมถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และพื้นที่สปา ศูนย์ออกกำลังกายที่มีห้องโยคะและห้องปั่น ห้องเล่นเกม และพื้นที่

บาร์บีคิว การก่อสร้างขั้นต้นคาดว่าจะเริ่มได้ในไตรมาสที่สาม โดยจะมีการเข้าใช้ครั้งแรกของเฟสแรกในไตรมาสที่สองของปี 2556 ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการที่คาดการณ์ไว้สำหรับ 280 ยูนิตในระยะที่ 1 อยู่ที่ 98.6 ล้านดอลลาร์

ในเดือนเมษายน บริษัทได้เข้าร่วมกิจการร่วมค้าเพื่อการพัฒนากับเจ้าของที่ดินบนพื้นที่ 12.6 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองซานตาคลาราในสัดส่วนร้อยละ 85 ในการร่วมทุน บริษัทมี

สิทธิซื้อดอกเบี้ยร้อยละ 15 ที่เหลือในราคาคงที่ บริษัทวางแผนที่จะให้สิทธิ์พื้นที่ใช้งานแบบผสมผสานขนาด 7.6 เอเคอร์สำหรับยูนิต 494 ยูนิต และที่ดินขนาด 5 เอเคอร์ที่อยู่ติดกันสำหรับการขายปลีก ผู้ร่วมทุนสามารถเลือกซื้อพัสดุขายปลีกได้

เฟสแรกของการพัฒนา Via ซึ่งเป็นชุมชน 284 ยูนิตที่ตั้งอยู่ในเมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย จะได้รับการส่งมอบในช่วงซัมเมอร์นี้ หกเดือนก่อนกำหนด ความพยายามล่วงหน้าในการเช่าซื้อจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม และระยะที่สองและสามของการพัฒนาคาดว่าจะมีการส่งมอบภายในสิ้นไตรมาสที่สามและสี่ตามลำดับ

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา 3 แห่งที่ปล่อยให้เช่าในช่วงไตรมาสแรก: 1) Essex Skyline ที่ MacArthur Place ซึ่งเป็นอาคารชุด 349 ยูนิตที่ดำเนินการเป็น

ชุมชนให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่า 94% และ 90 ราย % ถูกครอบครอง 2) Allegro ซึ่งเป็นอาคารชุด 97 ยูนิตที่ดำเนินการเป็น

ชุมชนให้เช่าตั้งอยู่ในเขต Valley Village ของลอสแองเจลิสซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่า 86% และครอบครอง 76% และ 3) Muse ชุมชน 152 ยูนิตตั้งอยู่ ใน North Hollywood ซึ่งเริ่มเข้าใช้ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 และปัจจุบันมีผู้เช่า 56% และมีผู้ครอบครอง 41%

การเข้าซื้อกิจการของ Anavia, 416 Broadway และ Santee Court ในปี 2010 มีอัตราการเข้าใช้ที่คงที่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2011 และทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้ครอบครองอยู่ 96%, 98% และ 95% ตามลำดับ

ในช่วงไตรมาสแรก บริษัทเริ่มพัฒนาพื้นที่ใหม่ที่ Thomas Jefferson ซึ่งเป็นชุมชน 156 ยูนิตในซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย สถานที่ให้บริการซึ่งสร้างขึ้นในปี 2506 จะได้รับการ

ปรับปรุงภายนอกและภายในอย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงความน่าสนใจของชุมชนในตลาดท้องถิ่น การปรับปรุงภายนอกจะรวมถึงการติดตั้งผนังใหม่ การเปลี่ยนหน้าต่าง การเปลี่ยน

ประตู การก่อสร้างสวนสำหรับสุนัข ตลอดจนหลังคาใหม่และการจัดสวน การอัพเกรดหน่วยภายในจะรวมถึงการเพิ่มเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในแต่ละยูนิตและตู้และเครื่องใช้ใหม่ ห้องซักรีดที่มีอยู่จะถูกแปลงเป็นพื้นที่จัดเก็บเช่าสำหรับผู้อยู่อาศัย ต้นทุนโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 9.1 ล้านดอลลาร์ โดยที่ยังเหลืออีก 8.0 ล้านดอลลาร์

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดในช่วงไตรมาสแรก บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ในความต้องการของความต้องการของตลาดจำนวน 26.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ได้กำไร 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในระหว่างไตรมาส บริษัทได้ลงทุน 9.7 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นบุริมสิทธิในชุมชนอพาร์ตเมนต์สองแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองลอสแองเจลิส การลงทุนแต่ละครั้งมีระยะเวลา 10 ปี และผลตอบแทนที่ต้องการคืออัตราคงที่ 9% เป็นเวลาห้าปี โดยเพิ่มขึ้นเป็นขั้นต่ำ 10% และสูงสุด 12.5% ​​หลังจากนั้น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 4.36 ผ่านการเสนอขายหุ้นเฉพาะบุคคลที่มีอายุครบ

กำหนดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้นี้ใช้เพื่อชำระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 275 ล้านเหรียญสหรัฐ และสินเชื่อก่อสร้างจูล 48.5 ล้านดอลลาร์

ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ 10 ปีมูลค่า 32.0 ล้านดอลลาร์ค้ำประกันโดย Waterford Apartments ในอัตราคงที่ 5.4% และบริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าจำนวน 20 ล้านดอลลาร์เป็นเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์แก่คู่สัญญา อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสำหรับเงินกู้ 6.2% บริษัทไม่มีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส

ในระหว่างไตรมาส บริษัทได้ขายหุ้นสามัญจำนวน 326,642 หุ้น ในราคา 38.4 ล้านดอลลาร์ สุทธิจากค่าคอมมิชชั่น ในราคาเฉลี่ย 119.04 ดอลลาร์ และในเดือนเมษายน บริษัทได้ขายหุ้นสามัญจำนวน 157,711 หุ้นในราคา 19.5 ล้านดอลลาร์ สุทธิจากค่าคอมมิชชั่นในราคาเฉลี่ย จาก 125.20 ดอลลาร์

ในเดือนเมษายน บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ Series H จำนวน 7.125% จำนวน 2,950,000 หุ้น (“Series H”) ที่ราคา 25.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับรายได้สุทธิ 71.4

ล้านดอลลาร์ สุทธิจากค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่น Series H ไม่มีวันครบกำหนดและโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะไม่สามารถเรียกได้ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2016 รายได้สุทธิจาก

การเสนอขาย Series H ถูกใช้เพื่อแลกรับ 7.875% Series B Cumulative Redeemable Preferred Units ของ Essex Portfolio, LP ทั้งหมดด้วย มูลค่าที่ตราไว้ 80.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัทกำลังเพิ่มคำแนะนำ FFO ทั้งปี 2554 จากช่วง 5.35 ดอลลาร์ เป็น 5.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เป็น 5.50 ดอลลาร์ ถึง 5.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด บริษัทกำลัง

เพิ่มแนวทางสำหรับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์เดียวกันเป็น 4.2% จากประมาณการเดิมที่ 3.5% สำหรับปี 2554 อันเนื่องมาจากอัตราการเช่าใหม่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับ

ไตรมาสแรกของปี 2554 และเมษายน 2554 ดูข้อสมมติที่ใช้ข้อ S-13 เพื่อคำนวณจุดกึ่งกลางของแนวทางปฏิบัติ FFO ปี 2554 ที่แก้ไขแล้วที่ 5.60 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

ในช่วงเดือนเมษายน 2554 อัตราค่าเช่าตามสัญญาและที่แท้จริง (ค่าเช่าตามสัญญาบวกค่าตัดจำหน่ายสัมปทานค่าเช่าตลอดอายุสัญญา) เพิ่มขึ้นประมาณ 5.9% สำหรับสัญญา

เช่าใหม่เมื่อเทียบกับสัญญาเช่าที่หมดอายุ และประมาณ 4.3% ตามลำดับสำหรับสัญญาเช่าต่อเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าที่หมดอายุสำหรับ ผลงานของบริษัทเกี่ยวกับชุมชนอพาร์ตเมนต์ อัตราค่าเช่าตามสัญญาสำหรับสัญญาเช่าใหม่และสัญญาเช่าต่อเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าที่สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2554 มีดังนี้

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการกับผู้บริหารเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการประจำไตรมาสในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น.

PDT (13:00 น. EDT) ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตที่ www.essexpropertytrust.comและเข้าถึงได้ทางโทรศัพท์โดยกด (877) 407-0784 ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

การออกอากาศซ้ำของการโทรสดจะพร้อมใช้งานทางออนไลน์เป็นเวลา 90 วันและแบบดิจิทัลเป็นเวลา 7 วัน หากต้องการเข้าถึงการเล่นซ้ำทางออนไลน์ ให้ไปที่ www.essexpropertytrust.comและเลือกลิงก์รายได้สำหรับไตรมาสแรก ในการเข้าถึงการเล่นใหม่แบบดิจิทัลโทร (877) 870-5176 โดยใช้หมายเลข replay ขา

371020. ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ investors@essexpropertytrust.comหรือโทร (650 ) 494-3700.

Essex Property Trust, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: ESS) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REIT) แบบครบวงจรที่เข้าซื้อกิจการ พัฒนา ปรับปรุงใหม่ และบริหารจัดการชุมชนอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ ในตลาดที่มีความต้องการสูงและมีอุปทานจำกัด ปัจจุบันบริษัทมีส่วนได้เสียในชุมชนอพาร์ทเมนต์ 149 แห่ง (30,343 ยูนิต) และมี 912 ยูนิตซึ่งอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และมาพร้อมกับข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมจะยื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน Form 8-K กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสามารถ

เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่ www.essexpropertytrust.com หากคุณไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางเว็บได้ โปรดติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ (650) 494-3700

FFO ตามที่กำหนดโดย National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”) ได้รับการพิจารณาโดยนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมว่าเป็นการ

วัดผลการปฏิบัติงานของกอง REIT ที่เหมาะสม โดยทั่วไป FFO จะปรับรายได้สุทธิของกอง REIT สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า กำไร/ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายการพิเศษ ฝ่ายบริหารพิจารณาว่า FFO เป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินที่มีประโยชน์ของกอง REIT

เนื่องจากร่วมกับรายได้สุทธิและกระแสเงินสด FFO ให้พื้นฐานเพิ่มเติมแก่นักลงทุนในการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของกองทรัสต์ในการก่อหนี้และให้บริการ ตลอดจน

การจัดหาเงินทุนและ รายจ่ายลงทุนอื่นๆ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล FFO ไม่ได้แสดงถึงรายได้สุทธิหรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่ากระแสเงินสดจะเพียงพอต่อความต้องการเงินสดหรือไม่ ไม่ควรพิจารณาเป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิเพื่อเป็น

เครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์หรือกระแสเงินสดเพื่อเป็นตัววัดสภาพคล่อง FFO ไม่ได้วัดว่ากระแสเงินสดเพียงพอกับความต้องการเงินสดทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการ

ตัดจำหน่ายเงินต้น การปรับปรุงทุน และการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น FFO ไม่ได้แสดงถึงกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน หรือการจัดหาเงินทุนตามที่

กำหนดไว้ใน GAAP ฝ่ายบริหารได้นำคำจำกัดความของ NAREIT ของ FFO มาใช้กับทุกช่วงเวลาที่นำเสนออย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม มีการตัดสินที่เกี่ยวข้องและกอง REIT อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงข้อความภายใต้คำบรรยาย “คำแนะนำ” ในส่วนที่เกี่ยวกับ FFO ปี

2011 ต่อหุ้นปรับลด และข้อความและการประมาณการที่กำหนดไว้ภายใต้คำอธิบายภาพ “การเข้าซื้อกิจการ” “การพัฒนา” และ “การพัฒนาขื้นใหม่” ในหน้า 2 และ 3 ของเ

อกสารนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ต้นทุนโครงการ และวันที่เริ่มต้นและคำชี้แจงและการประมาณการที่กำหนดไว้ภายใต้คำบรรยายใต้ภาพ “ท่อเพื่อการ

พัฒนา” และ “ท่อเพื่อการพัฒนาขื้นใหม่” ในหน้า S-9 และ S-10 ของแพ็คเกจข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมของบริษัท ที่มาพร้อมกับ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกี่ยวกับต้นทุนโดย

ประมาณของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาขื้นใหม่ และเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ของการพัฒนาขื้นใหม่และการเริ่มต้นการก่อสร้าง การก่อสร้างที่แล้วเสร็จ การ

ครอบครองเริ่มต้น และการรักษาเสถียรภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วง

หน้าดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดสำหรับหน่วยเช่าและผลกระทบของการแข่งขันและ

ราคาที่แข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ ความล่าช้าที่ไม่คาดคิดในการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพของโครงการพัฒนา ปัญหาที่ไม่คาดคิดใน การเช่าโครงการ

พัฒนา ต้นทุนรวมของการลงทุนในการพัฒนาที่เกินประมาณการของบริษัท และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในบริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจัดทำขึ้น ณ วันนี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเรา และความเสี่ยงต่อธุรกิจของเราโดยทั่วไป โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อ SEC รวมถึงรายงานล่าสุดของบริษัทในแบบฟอร์ม 10 -K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

คำชี้แจงนี้จัดทำโดยคณะกรรมการ (“คณะกรรมการ “) ของ Entraction Holding AB (publ) (” Entraction ” หรือ “บริษัท “) ตามข้อ II.19 ของกฎของคณะ

กรรมการแลกเปลี่ยนธุรกิจเกี่ยวกับการประมูลซื้อกิจการสาธารณะ สำหรับหุ้นในบริษัทจำกัดของสวีเดนที่มีการซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขายบางประเภท (“กฎการเทคโอเวอร์ “)

เทคโนโลยีเกมระหว่างประเทศ (NYSE: IGT) (“ IGT”) ในวันนี้ ทาง Goldcup 6663 AB ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้ยื่นการประมูลเพื่อเข้าซื้อกิจการต่อ

สาธารณะไปยังผู้ถือหุ้นใน Entraction เพื่อโอนหุ้น A และ B ทั้งหมดใน Entraction ไปยัง IGT (“ ข้อเสนอ ”) IGT เสนอเงินสด 67.56 โครนสวีเดนต่อหุ้นใน

Entraction ข้อเสนอมูลค่าหุ้นที่โดดเด่นทั้งหมดใน Entraction ที่ 700 ล้านโครนสวีเดน ข้อเสนอมีเงื่อนไขเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อ IGT กลายเป็นเจ้าของหุ้นใน Entraction

มากกว่า 90% และได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ข้อเสนอเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดการเบื้องต้นที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศข้อเสนอ ระยะเวลาการยอมรับคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2011 ถึง 7 มิถุนายน 2011 วันที่ชำระเงินโดยประมาณคือ 15 มิถุนายน 2011

ตามคำร้องขอของ IGT คณะกรรมการได้อนุญาตให้ IGT ดำเนินการประเมินของบริษัทจำกัด (ที่เรียกว่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ) ในลักษณะที่เป็นการยืนยันก่อนการ

ประกาศข้อเสนอ เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินว่าเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการ สามารถเข้ารับตำแหน่งในข้อเสนอซื้อกิจการจาก IGT ภายในกรอบการประเมินของบริษัท IGT

ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาที่ไม่ได้เผยแพร่ ยกเว้นผลลัพธ์เบื้องต้นสำหรับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2011 ซึ่งเผยแพร่ในถ้อยคำสุดท้ายก่อนการประกาศข้อเสนอในวันนี้

Entraction และ IGT ได้ทำข้อตกลงการทำธุรกรรม ซึ่งสรุปไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของ IGT สำหรับข้อเสนอ ข้อตกลงการทำธุรกรรมจะได้รับการตีพิมพ์อย่างครบถ้วนในเอกสารข้อเสนอซึ่ง IGT จะร่างและเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ

คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจากการประเมินปัจจัยหลายประการที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องในการประเมินข้อเสนอ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตำแหน่งปัจจุบันของบริษัท การพัฒนาในอนาคตที่คาดหวังของบริษัท และโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าราคาต่อหุ้นที่เสนอโดย IGT มีมูลค่าประมาณ 57.7% เมื่อเทียบกับราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของ Entraction ใน NASDAQ OMX

First North Premier Stockholm ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา จนถึง 4 พฤษภาคม 2554 (กล่าวคือ ซื้อขายวันสุดท้ายก่อนประกาศข้อเสนอ) เป็นเงินประมาณ 42.85 โค

รนสวีเดนต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาล่าสุดที่จ่ายใน NASDAQ OMX First North Premier Stockholm เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2011 (เช่น วันทำการสุดท้ายก่อนการประกาศข้อเสนอ) ที่ 50.50 โครนสวีเดนต่อหุ้นใน Entraction ข้อเสนอนี้ให้เบี้ยประกันภัยประมาณ 33.8%

ตามกฎการเทคโอเวอร์ คณะกรรมการจะต้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการดำเนินการตามข้อเสนอที่อาจมีต่อการดึงดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงาน และความเห็น

เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของ IGT สำหรับการดึงดูดและผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการจ้างงาน และในสถานที่ที่ Entraction ดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตว่า IGT ได้

ระบุว่าตั้งใจที่จะรักษา ขยาย และลงทุนในการดำเนินงานของ Entraction โดยคำนึงถึงการดำเนินงานในแต่ละวัน ให้การต้อนรับพนักงานของบริษัทหลังจากทำข้อเสนอเสร็จสิ้น

คณะกรรมการของ Entraction ถือว่าคำอธิบายนี้ถูกต้องและไม่มีเหตุผลที่จะให้มุมมองที่แตกต่างออกไปในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางตรงกันข้าม คณะกรรมการของ Entraction จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นใน Entraction ยอมรับข้อเสนอ *

* สมาชิกคณะกรรมการ Henrik Kvick ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาของคณะกรรมการหรือการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอหลังจากเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า “กิจการที่เพิกถอนไม่ได้” , .

Entraction นำเสนอระบบที่สมบูรณ์สำหรับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและดำเนินการผ่านบริษัทในเครือหนึ่งในเครือข่ายโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทนำเสนอซอฟต์แวร์

พันธมิตรสำหรับโป๊กเกอร์ การพนัน คาสิโน และบิงโก ตลอดจนบริการเสริม เช่น การออกแบบเว็บไซต์ ใบอนุญาตการเล่นเกม การดำเนินงาน โซลูชันการชำระเงิน เครื่องมือส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าปลายทาง

Entraction Holding AB จดทะเบียนใน First North Premier และมีผู้ถือหุ้นประมาณ 6,000 ราย ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของบริษัทคือ Remium AB อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.entration.com

อันเป็นผลมาจากการประมูล International Game Technology (IGT) สำหรับหุ้นที่โดดเด่นทั้งหมดใน Entraction Holding AB คณะกรรมการของ Entraction ได้

ตัดสินใจยกเลิกการประชุมสามัญประจำปีที่วางแผนไว้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2011 คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะจัดการประชุมสามัญประจำปีในไม่ช้านี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

Entraction นำเสนอระบบที่สมบูรณ์สำหรับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและดำเนินการผ่านบริษัทในเครือหนึ่งในเครือข่ายโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทนำเสนอซอฟต์แวร์

พันธมิตรสำหรับโป๊กเกอร์ การพนัน คาสิโน และบิงโก ตลอดจนบริการเสริม เช่น การออกแบบเว็บไซต์ ใบอนุญาตการเล่นเกม การดำเนินงาน โซลูชันการชำระเงิน เครื่องมือส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าปลายทาง

Entraction Holding AB จดทะเบียนใน First North Premier และมีผู้ถือหุ้นประมาณ 6,000 ราย ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของบริษัทคือ Remium AB อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.entration.com

MILPITAS, Calif., May 5, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Creative Technology Ltd ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวลำโพงไร้สายประเภทใหม่ล่าสุด ซีรีส์

ZiiSound™ Dx ของลำโพงโมดูลาร์ไร้สายล้วน ซีรีส์ ZiiSound Dx ประกอบด้วยลำโพงชิ้นเดียวไร้สาย ZiiSound D5x, ลำโพงชิ้นเดียวไร้สาย ZiiSound D3x และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ZiiSound DSx

ลำโพงเหล่านี้ได้รับการกำหนดนิยามใหม่ของประสบการณ์เสียงในบ้านสำหรับผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการจำหน่ายลำโพงของผู้ค้าปลีก ด้วยการแนะนำโมดูลไร้สายที่บริสุทธิ์ Creative ได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้บริโภคสามารถซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านได้

ซีรีส์ ZiiSound Dx ปฏิวัติระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน ในระบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการนี้ ลำโพงไร้สายจะเชื่อมต่ออย่างอิสระกับอุปกรณ์บลูทูธสเตอริโอ เช่น iPhone,

Blackberry, โทรศัพท์ Android, iPad หรือแท็บเล็ต Creative ZiiO และยังกำหนดค่าได้เพื่อให้มีการเชื่อมต่อลำโพงแบบไร้สายมากขึ้นเพื่อสร้างระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้านแบบหลายช่องสัญญาณ . ซีรีส์ ZiiSound Dx ยังมีเทคโนโลยีเสียง apt-X ที่มีชื่อเสียงเพื่อคุณภาพเสียงที่โดดเด่น

ต่างจากระบบลำโพงทั่วไป ผู้ใช้จะไม่ต้องซื้อการกำหนดค่าลำโพงแบบตายตัวเพื่อการใช้งานเฉพาะในบ้านอีกต่อไป ลำโพงโมดูลาร์ไร้สายแบบชิ้นเดียวของ Creative ให้ผู้ใช้อัปเกรดจากลำโพงตัวเดียวเป็นการกำหนดค่าที่ใหญ่ขึ้นด้วยการเพิ่มลำโพงแบบไร้สายมากขึ้น

การใช้ลำโพงโมดูลาร์ไร้สายบริสุทธิ์จะช่วยประหยัดต้นทุนได้เช่นกัน ตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อชุดลำโพงโมดูลาร์ไร้สายแท้เพียงตัวเดียวได้ในราคาเพียง 149.99 ยูโร โดยรับ

ประกันว่าจะสามารถเพิ่มลำโพงได้ในภายหลัง ซึ่งไม่เหมือนกับระบบลำโพงทั่วไปที่ผู้ใช้ต้องซื้อระบบอื่นเพื่อขยายหรือกำหนดค่าระบบลำโพงที่มีอยู่ใหม่ นี่แปลเป็นค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อหลายระบบ

“ด้วยโมดูลไร้สายล้วนๆ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงระบบลำโพงในบ้าน ทั้งสำหรับผู้ใช้ปลายทางและสำหรับผู้ค้าปลีก ด้วยลำโพงไร้สาย Bluetooth ซีรีส์ ZiiSound Dx ผู้

บริโภคสามารถเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและความเก่งกาจในการเริ่มต้นด้วย และขยายไปสู่ระบบเครื่องเสียงภายในบ้านแบบหลายช่องสัญญาณ” Ting Lai Chu รองประธานกลุ่ม Advanced Multimedia Group ของ Creative Technology Ltd. กล่าว

“สำหรับผู้ค้าปลีก การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลึกซึ้งน้อยกว่านี้ ทุกวันนี้ผู้ค้าปลีกต้องเก็บสต็อกของการกำหนดค่าระบบต่างๆ ไว้ใช้งานโดยเฉพาะ ดังนั้นการเปิดเผยสินค้าคงคลังจึงเป็น

ความท้าทายที่พวกเขาต้องจัดการ ด้วยลำโพงโมดูลาร์ไร้สายแท้รุ่นใหม่ของ Creative ผู้ค้าปลีกเพียงแค่ จำเป็นต้องเก็บลำโพงสามรุ่นของซีรีส์ ZiiSound Dx ไว้ในสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับระบบลำโพงไร้สายแบบช่องเดียวหรือหลายช่องสัญญาณ” เธอเสริม

Creative เป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ความบันเทิงดิจิทัล มีชื่อเสียงในด้านการ์ดเสียง Sound Blaster® และสำหรับการเปิดตัวการปฏิวัติด้านมัลติมีเดีย ขณะนี้

Creative กำลังขับเคลื่อนความบันเทิงแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มพีซีด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ZEN® MP3 และเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง นวัตกรรม

ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Creative ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงดิจิทัลคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา

ประกาศนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในยุโรป ความพร้อมจำหน่ายสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจแตกต่างไปจากที่อื่นในโลกตามปัจจัยและข้อ

กำหนดในท้องถิ่น ZiiSound, Sound Blaster และ ZEN เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Creative Technology Ltd ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

โตรอนโต – (มาร์เก็ต – 5 พฤษภาคม 2011) – ตี๋ออกอย่างรวดเร็วใกล้สำหรับ 9 THแมริออทโรงแรมและรีสอร์ทของแคนาดาแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปีในความร่วมมือ

กับเครือข่ายมิราเคิลเด็ก ด้วยความพยายามอย่างทุ่มเทของ Marriott Hotels and Resorts of Canada งานระดมทุนครั้งนี้จึงกลายเป็นการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งสำหรับ The Hospital for Sick Children (SickKids)

“Teeing Off for Kids 2011” กำหนดฉายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม ที่ Lionhead Golf & Country Club ในแบรมพ์ตัน ที่ซึ่งจะมีความสนุกสนานมากมายตลอด

ทั้งวัน เริ่มด้วยปืนลูกซอง เวลา 13.00 น. ครอบครัวของเชฟแมริออท ได้แก่ สมาชิกในทีมจากโรงแรมในย่านสถานบันเทิงในโตรอนโตจะคอยให้บริการเครื่องดื่มตลอดทั้งวันที่

จุดบริการอาหารในหลักสูตร ซึ่งรวมอยู่ในค่าลงทะเบียน กิจกรรมยามเย็น ได้แก่ งานเลี้ยงต้อนรับ 18.00 น. และการประมูลแบบเงียบ ตามด้วยอาหารค่ำ 19.00 น. และการ

ประมูลสด ไม่ว่าจะออกรอบกับนักกอล์ฟท่านอื่น สนับสนุนงานเป็นสปอนเซอร์หรือบริจาคสิ่งของประมูล Marriott Hotels & Resorts of Canada และ Children’s Miracle Network ยินดีรับการสนับสนุนทุกรูปแบบในการช่วยสมทบทุนวิจัยการช่วยชีวิตที่ดำเนินการผ่านโรงพยาบาล’

บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยโตรอนโต โรงพยาบาลเพื่อเด็กป่วยเป็นสมาชิกของ Children’s Miracle Network และให้บริการในพื้นที่มหานครโตรอนโต โรงพยาบาลชั้น

นำที่เน้นการวิจัยในแคนาดาและใหญ่ที่สุดที่อุทิศให้กับการพัฒนาสุขภาพของเด็ก The Hospital for Sick Children จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการวิจัยของพวกเขาและปรับปรุงสุขภาพของเด็ก

ในฐานะโรงแรมที่เข้าร่วมและผู้จัดงานนี้ Renaissance Toronto Downtown Hotelขอเชิญชวนบุคคลและธุรกิจต่างๆ ให้มีส่วนร่วมด้วยการสนับสนุนผู้ระดมทุนประจำปีนี้

โอกาสในการให้การสนับสนุนสำหรับการแข่งขันนั้นมีหลากหลายระดับและรวมถึงผลประโยชน์และการยอมรับที่สำคัญ โดยการสนับสนุนที่ดีที่สุดคือ The Hospital for Sick

Children ไม่ว่าจะเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนระดับโกลด์ ซิลเวอร์ หรือบรอนซ์ สนับสนุนการแข่งขันที่สนุกสนานเช่น “ใกล้กับพิน”, “ไดรฟ์ที่ยาวที่สุด” หรือแม้แต่สนับสนุน

หลุมใดหลุมหนึ่งในหลักสูตร ตัวเลือกมีไม่รู้จบ ด้วยทางเลือกมากมาย ธุรกิจและบุคคลสามารถก้าวขึ้นและช่วยให้มั่นใจว่าความสำเร็จของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ประสบความสำเร็จ

Renaissance Toronto Downtown ตั้งอยู่ภายใน Rogers Center SkyDome เป็นโรงแรมหรูใกล้กับศูนย์การประชุมเมโทรโตรอนโตและซีเอ็นทาวเวอร์ ให้บริการห้องพักทัน

สมัย ​​บริการที่เป็นมิตร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราสำหรับประสบการณ์ใจกลางเมืองโตรอนโตอันน่าจดจำ ในฐานะที่เป็นโรงแรม Four Diamond แห่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่

ในศูนย์กีฬาในเมเจอร์ลีก ที่พักสไตล์เรเนซองส์ที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้ประกอบด้วยห้องวิวสนาม 70 ห้องเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมตลอดวัน โรงแรมToronto

Theatre ที่น่าประทับใจแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสถานบันเทิงยอดนิยมและอยู่ห่างจากย่านการเงินของเมืองโตรอนโตเพียงไม่กี่นาทีนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและเลานจ์ Arriba ที่เสิร์ฟอาหารจานเด็ดที่มีกลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียน

นิวยอร์ก, 5 พฤษภาคม 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — GBS Enterprises (OTCBB:GBSX) ผู้นำด้านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและยังเชี่ยวชาญด้านโซลูชัน

แอปพลิเคชันทางธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ IBM Lotus Domino ประกาศว่า GROUP Business บริษัทในเครือที่ใหญ่ที่สุด ซอฟต์แวร์ ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกล

ยุทธ์สำหรับตัวแทนจำหน่ายกับ Alliance Technology Group บริษัทชั้นนำด้านระบบบูรณาการและไอทีโซลูชั่น Alliance Technology มีสถานะที่แข็งแกร่งมากในภาครัฐ

และข้อตกลงนี้จะช่วยให้ GBS เข้าถึงตลาดใหม่นี้ได้กว้างขึ้น คาดว่า 20% ของรัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ IBM Lotus Notes บริษัทเชื่อว่าข้อตกลง Alliance จะมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อทั้งรายได้และผลกำไร

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Alliance Technology จะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับGBS TransformerและGROUP Live PaaSโซลูชั่น Transformer ช่วย

ให้บริษัทต่างๆ ที่ใช้ Lotus Notes Domino สามารถแปลงแอปพลิเคชันที่ใช้ไคลเอ็นต์ Lotus Notes ที่มีอยู่เป็นแอปธุรกิจ Web 2.0 ที่ใช้เบราว์เซอร์สมัยใหม่ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ IBM XPages ตอนนี้พวกเขาจะสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันของตนในระบบคลาวด์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

และอื่นๆ อีกมากมาย GROUP Live ช่วยให้ Alliance สามารถโฮสต์แอปพลิเคชัน Domino ในศูนย์ข้อมูลของตนในการกำหนดค่าระบบคลาวด์แบบยืดหยุ่นที่ใช้ความสามารถ

ในการผสานรวมและการจัดเตรียมขั้นสูง ลูกค้าสามารถเอาต์ซอร์ซทั้งหมดหรือบางส่วนของพอร์ตโฟลิโอของแอปพลิเคชันของตนได้ ตลอดจนได้รับระบบคลาวด์ส่วนตัวที่ซึ่งพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการประหยัดต้นทุนและการบริการตนเองที่มากขึ้น

“เรามีลูกค้าภาครัฐจำนวนมากที่ได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานของ Lotus Notes และ Domino” Michael Ratti, VP Cloud Computing Group for

Alliance กล่าว “นี่คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับลูกค้า Lotus Notes ที่ตอนนี้สามารถแปลงแอปพลิเคชันของตนได้อย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการอัตโนมัติ และเริ่มใช้ประโยชน์จาก

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับลูกค้าของเรา” เพิ่ม รัตติแม้ว่าข้อตกลงของผู้ค้าปลีกจะเน้นที่ภาครัฐ แต่ Alliance Technology ก็สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าภาคเอกชนได้เช่นกัน

Stefan Mehlhorn รองประธานบริหารของ GBS กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรของบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเช่นนี้ “ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรง

กล้าของ Alliance ในด้านภาครัฐ ตอนนี้ GBS จะได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดของรัฐบาล ตอนนี้เรามีบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลแบบคลาวด์มาหลายปีซึ่งสามารถสนับสนุนลูกค้าของเราที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้”

GBS Enterprises (OTCBB:GBSX) เป็นบริษัทแม่ของ GROUP Business Software ซึ่งมุ่งเน้นที่โซลูชัน Cloud Computing สำหรับตลาด IBM Lotus เป็นหลัก

บริษัทมีลูกค้ามากกว่า 4,000 รายทั่วโลกด้วยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า 4 ล้านคน GBS มีสำนักงานในนิวยอร์ก บอสตัน แอตแลนตา โตรอนโต ลอนดอน แมนเชส

เตอร์ โคเปนเฮเกน และทั่วเยอรมนี สำนักงานใหญ่ในยุโรปตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และสำนักงานใหญ่ในอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.gbs.com .

Alliance Technology Group, LLC เป็นบริษัทชั้นนำที่รวบรวมระบบและโซลูชันด้านไอที พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะสูง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

การประมวลผลแบบคลาวด์ และบริการระดับมืออาชีพ สำหรับลูกค้าของเราในภาครัฐและเอกชน เราได้กลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการควบคุมศักยภาพของระบบคลาวด์อย่าง

คุ้มค่าและเชื่อถือได้ โซลูชัน Converged Infrastructure ของ Alliance เปลี่ยนไซโลเทคโนโลยีไอทีให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันได้—เซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อเครือข่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.alliance-it.comครับ

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 5 พฤษภาคม 2011) – Beeline™ Interactive, Inc. ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่วิดีโอเกมชั้นนำ ได้เปิดตัว ” Glo

Flo”บน Apple App Store จาก Gametantra ผู้เผยแพร่เกมแคชชวลของอินเดีย “Glo Flo”เป็นเกมแรกจากสองชื่อที่ Beeline กำลังวางจำหน่ายร่วมกับ Gametantra ชื่อที่สอง ” Bazzle “คาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2011

“Glo Flo”ท้าให้ผู้เล่นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหนอนเรืองแสงที่น่ารักและมีสีสัน เคล็ดลับคือ ผู้เล่นสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะหนอนเรืองแสงที่มีสีเดียวกันเท่านั้น และต้องไม่ข้ามการเชื่อมต่อที่วาดไว้แล้ว ผลที่ได้คือเกมไขปริศนาตัวต่อสีสันสดใสที่มีผู้เล่นกลับมาตลอดเวลาเพื่อ “ลองอีกครั้ง”

“Glo Flo”มีมากกว่า 60 ด่านและโหมดการเล่นที่หลากหลาย รวมถึงโหมดโจมตีเวลาเพื่อการเล่นซ้ำสูงสุด ผู้เล่นยังสามารถดูว่าทักษะของพวกเขารวมกันกับกระดานผู้นำออนไลน์ทั่วโลกได้อย่างไร

HAMDEN, Conn., May 5, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq:TACT) ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องพิมพ์เฉพาะตลาดสำหรับอุตสาหกรรมตามธุรกรรม ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 31 พ.ค. 2554

Bart C. Shuldman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TransAct Technologies กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับผลประกอบการไตรมาสแรกของเรา ซึ่งมียอดขาย

และกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ TransAct “นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหารของเรา และเราภาคภูมิใจกับงานที่ประสบความสำเร็จ โดยรวมแล้ว นี่เป็นการเริ่มต้นปีที่ยอดเยี่ยมและทำให้เราแข็งแกร่งในปี 2554″

รายรับสำหรับไตรมาสแรกของปี 2554 อยู่ที่ 20.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับ 14.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสแรก

ของปี 2554 อยู่ที่ 33.5% เทียบกับ 36.5% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทประสบกับยอดขายที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของเครื่องพิมพ์ล็อตเต

อรี่ที่มีอัตรากำไรต่ำและผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองในช่วงเวลาปัจจุบันเมื่อเทียบกับ ช่วงปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 4.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 0.1 ล้านดอลลาร์จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 13.5% ของรายได้ในไตรมาสแรกของปี 2554 เทียบกับ 6.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง บริษัทบันทึกกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2554 ประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

Steven A. DeMartino ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TransAct Technologies กล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินว่า “เราพอใจมากกับผลประกอบการ

ทางการเงินรายไตรมาสที่บันทึกได้ซึ่งได้แรงหนุนจากยอดขายเครื่องพิมพ์ลอตเตอรีที่สูงขึ้นอย่างมาก แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของเรา ลดลงในไตรมาสนี้อันเนื่องมาจากการผสม

ผสานการขาย เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็น 13.5% ได้อย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจของ TransAct เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น”

เมื่อมองไปข้างหน้า สมัครเว็บปั่นสล็อต ยังคงคาดว่าทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นในปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 นอกจากนี้ จากยอดสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในปัจจุบัน TransAct คาดว่ายอดขายและกำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2554 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่สองของปี 2553

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 TransAct มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 9.2 ล้านดอลลาร์ และไม่มีภาระหนี้คงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 20 ล้านดอลลาร์

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้น 49,137 หุ้นเป็นเงินประมาณ 0.5 ล้านดอลลาร์ (ราคาเฉลี่ย 11.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ตามโครงการซื้อหุ้นคืน ภายใต้โครงการซื้อคืน 10 ล้านดอลลาร์ของ TransAct บริษัทอาจซื้อคืนหุ้นเพิ่มเติมที่เหลืออีก 9.3 ล้านดอลลาร์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556

TransAct จะทบทวนรายละเอียดผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2011 ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์วันนี้ เวลา 17.00 น. EDT หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมคือ

888-298-3502 การเล่นซ้ำของการโทรจะพร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 20:00 น. EDT ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม ถึงเที่ยงคืน EDT ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ทาง

โทรศัพท์ที่หมายเลข 877-870-5176 รหัสผ่าน 9360622 ผู้ลงทุนยังสามารถเข้าใช้การประชุมทางโทรศัพท์ผ่านการถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่http://www.transact-tech.com การเล่นซ้ำของการโทรจะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์นั้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq:TACT) เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตเครื่องพิมพ์เฉพาะตลาดสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ธุรกรรม อุตสาหกรรมเหล่านี้รวม

สมัครเว็บปั่นสล็อต ถึงคาสิโน การเล่นเกม ลอตเตอรี การธนาคาร คีออสก์ และจุดขาย แต่ละตลาดมีข้อกำหนดที่สำคัญและชัดเจนสำหรับการพิมพ์ที่แตกต่างกัน และการทำธุรกรรมจะยังไม่เสร็จ

สมบูรณ์จนกว่าจะมีการผลิตใบเสร็จและ/หรือตั๋ว เครื่องพิมพ์ TransAct ได้รับการออกแบบมาจากพื้นฐานตามความต้องการเฉพาะของตลาด และจำหน่ายภายใต้แบรนด์

ผลิตภัณฑ์ Ithaca® และ Epic TransAct จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ผ่าน OEM, ตัวแทนจำหน่ายที่มีมูลค่าเพิ่ม, ผู้จัดจำหน่ายที่เลือก และตรงไปยังผู้ใช้ปลายทาง

TransAct มีเครื่องพิมพ์กว่าสองล้านเครื่องติดตั้งอยู่ทั่วโลก TransAct มุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลก ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับฐานการผลิตเครื่องพิมพ์ทั่ว

โลกที่กำลังเติบโต นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์แล้ว TransAct ยังเป็นผู้นำในการจัดหาวัสดุการพิมพ์ให้กับตลาดเครื่องพิมพ์แบบครบวงจร ผ่านกลุ่มบริการของ TransAct บริษัท

TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการ การธนาคาร การค้าปลีก เกม และตลาดของรัฐบาลผ่าน

TransAct Services Group ผ่านเว็บสโตร์ของhttp://www.transactsupplies.comและทีมขายตรง TransAct จัดการกับความต้องการออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่า

นี้ TransAct มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮมเดน รัฐคอนเนตทิคัต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TransAct ได้ที่http://www.transact-tech.comหรือโทร 203.859.6800

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำเชิงลบของสิ่งนั้นหรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อความที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยอมรับของลูกค้าและการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ในการ

เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและทรัพยากรทางการเงินที่มากขึ้น การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดโดยคู่แข่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบ

ความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาจากแหล่งเดียวในการประกอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศจีน การพึ่งพา

ความสามารถในการรับราคาที่แข่งขันได้และข้อกำหนดอื่นๆ จากผู้ผลิตตามสัญญาและซัพพลายเออร์อื่นๆ ความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถในการ

สรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพในขณะที่บริษัทเติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริกา รวมทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ละตินอเมริกาและ

เอเชีย ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ลาตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับของตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมของส่วนประกอบบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การบำรุงรักษา และการตลาดของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัท และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าซื้อกิจการในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

กล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้ และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด หรือโดยนัยโดยข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด หรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด

LE SUEUR, Minn., May 5, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Cambria บริษัทอเมริกันเพียงแห่งเดียวในธุรกิจพื้นผิวระบบควอตซ์ ประกาศในวันนี้ว่าจะเปิดตัวสีใหม่ 12 สีใน

ฤดูใบไม้ผลินี้ ทำให้จานสีทั้งหมดของบริษัทมีเกือบ 100 สี เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว 21 สีครั้งใหญ่เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ปี 2010 การออกแบบใหม่นี้มีรูปลักษณ์ใหม่ที่ปฏิวัติวงการสำหรับนาฬิกาควอตซ์

ได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของน้ำหิน Cambria นำเสนอวอเตอร์ คอลเลกชัน รูปลักษณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้มีตั้งแต่โทนสีกลางไปจนถึงโทนสีสดใสที่ชวนให้นึกถึงหินแกรนิตและหินอ่อน แต่ยังให้ประโยชน์ของ Cambria เช่น มีความแข็งแรงมากกว่าหินแกรนิตหรือหินอ่อน และพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนที่ไม่ต้องบำรุงรักษา

“แคมเบรียมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านรูปแบบและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวหิน และคอลเลกชันล่าสุดของเรานี้มีอยู่ในจิตวิญญาณนั้น” มาร์ตี้ เดวิส ประธานและซีอีโอของแคมเบรียกล่าว “เรายินดีและตื่นเต้นที่จะนำเสนอรูปลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในหมวดควอตซ์แก่พันธมิตรและผู้บริโภคของเรา”

Summer Kath ผู้อำนวยการแบรนด์กล่าวว่า “เราผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีอย่างไม่ลดละเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับความงามอันเป็นนิรันดร์ของหิน พร้อมด้วยคุณประโยชน์

ด้านประสิทธิภาพทั้งหมดของ Cambria” “เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เราเปิดตัวCambrian Collectionเรามีการค้นพบครั้งสำคัญที่ได้เห็นในWaterstone Collectionการขับ

เคลื่อนของผู้ประกอบการของเราทำให้เรามีอิสระและความเฉลียวฉลาดในการสร้างสีที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับควอตซ์ สีที่เปลี่ยนเกมของเราจะส่งคลื่นกระแทกผ่าน อุตสาหกรรม.”

สีใหม่แต่ละสีแสดงถึงชื่อสถานที่ในเวลส์และอังกฤษ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสเปกตรัมของสี Cambria ตัวอย่างเช่น Buckingham ซึ่งตั้งชื่อตามพระราชวังในลอนดอนซึ่ง

เป็นที่ตั้งของราชวงศ์อังกฤษ มีความอุดมสมบูรณ์และใช้งานได้หลากหลายโดยมีสีน้ำตาล สีทอง และสีเทาสว่างอย่างคาดไม่ถึง ทอร์คีย์ คอนติเนนตัลสุดหรูที่ให้ความรู้สึกเหมือน

เมืองริเวียร่าของอังกฤษ มีธรรมชาติที่เป็นน้ำนมบริสุทธิ์ที่เสริมด้วยเกลียวหมุนของสีเทาและสีแทน และ Braemar ที่มีลักษณะเหมือนก้อนกรวดและกระจัดกระจายเหมือนริมฝั่ง

แม่น้ำดีซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน Braemar ที่มีภูเขามากที่สุดในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยคริสตัลควอตซ์สีเทา สีดำ และสีครีมที่สร้างการผสมผสานที่สนุกสนานและร่วมสมัย

ปัจจุบัน Cambria จะมีสีให้เลือกเกือบ 100 สี ซึ่งเป็นพื้นผิวระบบควอทซ์ที่ใหญ่และพิเศษที่สุดในโลก ดูสีของ Cambria ได้ที่www.CambriaUSA.comหรือเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายห้องครัวและห้องอาบน้ำอิสระในพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุได้ที่www.CambriaUSA.com/dealer-locator

Cambria เป็นบริษัทเอกชนของครอบครัวซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมินนิโซตา Cambria เป็นหนึ่งในโรงงานพื้นผิวควอตซ์เพียงไม่กี่แห่งในโลก และเป็นผู้ผลิตพื้นผิวควอตซ์

ธรรมชาติเพียงรายเดียวในสหรัฐอเมริกา Cambria ให้ความสำคัญกับคุณภาพ นวัตกรรม และการเติบโต แคมเบรียจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้ผลิตหินอิสระและพันธมิตรการติดตั้งใน

อเมริกาเหนือ ซึ่งยึดมั่นในความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านคุณภาพและงานฝีมือ ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคผ่านทางพันธมิตรค้าปลีกทั่วอเมริกาเหนือ Cambria ยังส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก

แคมเบรียเป็นพื้นผิวควอทซ์ธรรมชาติที่ไม่มีรูพรุนและทนต่อรอยเปื้อน ซึ่งแข็งกว่า แข็งแรงกว่า และดูแลรักษาง่ายกว่าพื้นผิวหินอื่นๆ เพราะไม่ต้องการการปิดผนึกด้วยครีมนวดผม

น้ำยาขัดเงา หรือแว็กซ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ Cambria มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีส่วนช่วยในโครงการที่ได้รับการรับรอง

LEED ได้รับการรับรองจาก NSF International ว่าปลอดภัยสำหรับการเตรียมอาหาร และได้รับการรับรอง GREENGUARD for Children and Schools® และ Indoor Air

วิสต้า แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 6 พฤษภาคม 2011) – INTERNATIONAL LOTTERY & TOTALIZATOR SYSTEMS, INC. (ILTS) (OTCBB: ITSI) ประกาศใน

วันนี้ว่าบริษัทได้รับคำสั่งซื้อใหม่จาก Philippines Gaming Management Corporation (PGMC) มูลค่าประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับเครื่องลอตเตอรี Intelimark

FLX เพิ่มเติมและบริการที่เกี่ยวข้อง PGMC ให้บริการระบบลอตเตอรีและอุปกรณ์ลอตเตอรีออนไลน์ของ ILTS DataTrak แก่สำนักงานชิงโชคเพื่อการกุศลของฟิลิปปินส์ (PCSO) ภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ ILTS มีกำหนดจะจัดส่งเทอร์มินัลเหล่านี้โดยเริ่มในเดือนกันยายน 2554

“เรารู้สึกยินดีกับคำสั่งซื้อล่าสุดจาก PGMC เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา” เจฟฟ์ จอห์นสัน ประธานของ ILTS กล่าว “ILTS คาดการณ์ว่าเทอร์มินัลใหม่จะช่วยเพิ่มการเติบโตของยอดขายลอตเตอรีในฟิลิปปินส์”