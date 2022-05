เกมส์สล็อต Sa เริ่มดำเนินการ Grand Lisboa Palace

เกมส์สล็อต Sa ในมาเก๊าและผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่นSJM Holdings Limitedได้ประกาศ ‘การเปิดตัวอย่างนุ่มนวล’ ของ ทรัพย์สิน Grand Lisboa Palace แห่งใหม่ หลังจากการก่อสร้างมานานกว่าเจ็ดปี

ตามรายงานจาก GGRAsia การ พัฒนา Cotai Stripเริ่มต้อนรับแขกจำนวนจำกัดจากวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับคาสิโนขนาด 290,000 ตารางฟุต ซึ่งจะมีความสามารถสูงสุดในการนำเสนอสล็อตจำนวน 1,200 ช่องและโต๊ะเกมมากถึง 500 โต๊ะ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสถานที่ให้บริการที่น่าประทับใจกำลังถูกเปิดเพิ่มเติมในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนำเสนอโรงแรมระดับห้าดาวสามแห่งภายใต้แบรนด์ Grand Lisboa Palace, Karl Lagerfeld และ Palazzo Versace ซึ่งมีห้องพัก 1,892 ห้อง นอกเหนือจากร้านค้าและร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร

การหยุดชะงักที่ไม่สะดวก:

SJM Holdings Limitedที่จดทะเบียนในฮ่องกงมีหน้าที่รับผิดชอบใน 20 สถานที่ที่เป็นมิตรกับการพนันซึ่งกระจายอยู่ทั่วมาเก๊ารวมถึงCasino Grand Lisboa ที่เป็นสัญลักษณ์ และเริ่มดำเนินการ พัฒนา Grand Lisboa Palaceในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโฮสต์ของ คู่แข่งที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึง สถานที่จัดงาน Studio City Macau มูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ จากMelco Resorts and Entertainment Limited เดิมทีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า5 พันล้านดอลลาร์มีกำหนดจะเปิดในปลายปีที่แล้วแต่คาดว่ากำหนดการนี้จะล่าช้าจากพายุโซนร้อนจำนวนหนึ่งและการระบาดของโคโรนาไวรัส ที่ตาม มา

ขอบเขตที่ประสบความสำเร็จ:

Daisy Ho Chiu-Fungทำหน้าที่เป็นประธานของ SJM Holdings Limited และเธอได้ใช้การยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อเปิดเผยว่าบริษัทของเธอเคยได้รับอนุญาตให้นำโต๊ะเกมใหม่ออกสู่ตลาดมากถึง 150 โต๊ะในคาสิโนภายใน Grand Lisboa การพัฒนาพระราชวัง อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวอธิบายว่าในที่สุดบริษัทอาจตัดสินใจจัดส่งยูนิตตลาดมวลชนบางส่วนไปยังคุณสมบัติอื่นๆ ของบริษัทเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับข้อเสนอวีไอพีที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวอย่างสบายๆ:

มีรายงานว่า Ho ใช้รุ่นเดียวกันนี้เพื่อประกาศว่าองค์กร Grand Lisboa Palace ของบริษัทของเธอจะ ‘ เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ’ นอกจากนี้ การให้บริการห้องพักในโรงแรม 300 ห้องที่เหลือ ‘ จะค่อยๆ เข้ามาให้บริการตามความต้องการที่แท้จริง’ แต่ GGRAsia รายงานว่ารอบปฐมทัศน์เต็มรูปแบบอาจใช้เวลาสักครู่เนื่องจากมาเก๊ายังคงประสบปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอันเป็นผลโดยตรงจากข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus ของเมือง

เพิ่มความรุนแรง:

แม้ว่าจีน แผ่นดินใหญ่ จะเป็นดินแดนเดียวที่มีฟองสบู่การเดินทางปลอดการกักกันส่วนใหญ่กับมาเก๊า แต่กลุ่มประเทศโปรตุเกสในอดีตก็ถูกตั้งค่าให้สร้างกฎใหม่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้นักท่องเที่ยวดังกล่าวต้องแสดงการทดสอบเชิงลบสำหรับ coronavirus ที่ออก ภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความยากลำบากให้มากขึ้น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพิ่งจะเพิ่มรายชื่อสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักร้อนจะต้องผ่านการกักกันเป็นเวลาสองสัปดาห์เมื่อเร็วๆ นี้

หลังจากเมื่อต้นเดือนนี้ได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอเกมสล็อตออนไลน์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆTom Horn Gaming ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์คาสิโน ได้เปิดตัวเกมด้วย SkillOnNet แล้ว

การเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหาใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการปรากฏตัวใน “เขตอำนาจศาลหลัก” และ “กระตุ้นฐานผู้เล่นที่กว้างขึ้น” จะเห็นคอลเล็กชั่นสล็อต omni-channel ของผู้ให้บริการในมอลตาเริ่มใช้งานจริงในโปรตุเกสด้วยโดเมนออนไลน์ BacanaPlayก่อนที่จะกลายเป็น ใช้ได้กับแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ในตลาดหลักที่มีการควบคุม

พอร์ตโฟลิโอเกมที่ได้รับการปรับปรุง :

ในบรรดาชื่อที่นอกเหนือจาก BacanaPlay ผู้เล่นจาก แบรนด์ดิจิทัลเสมือนจริงของ SkillOnNet มากมาย เช่น PlayOJO และ Druck Gluck จะเข้าถึงได้เป็นครั้งแรก รวมถึงเกมคลาสสิกอย่างFire’n’Hot , Book of Spells และ Flaming Fruit ด้วย เป็น 243 Crystal Fruits และผลสืบเนื่อง 243 Crystal Fruits ย้อนกลับพร้อมกับSweet Crushและอื่น ๆ

แพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์และพอร์ตโฟลิโอเกมของผู้ให้บริการเนื้อหามี สล็อต มากกว่า 3,500สล็อต บิงโก เกมบนโต๊ะ ดีลเลอร์สด และเกมชนะทันทีจากผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำในอุตสาหกรรม iGaming

ตลาดหลักของ iGaming :

Michael Golembo ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ SkillOnNet ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผูกป…

“Tom Horn Gaming ได้รับชื่อเสียงในการออกแบบและพัฒนาสล็อตที่กล้าหาญและมีชีวิตชีวาซึ่งมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่สนุกสนานและสนุกสนานกับทุกการหมุน – สูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกับผู้เล่นในตลาดโปรตุเกส ”

เขาอธิบายต่อไปว่าบริษัท [SkillOnNet] ได้รับใบอนุญาตในตลาดยุโรปหลักรวมถึงโปรตุเกสซึ่งเกมจะเปิดตัว อนุญาตให้ Tom Horn Gaming “แสดงเนื้อหาต่อหน้าผู้เล่นที่แบรนด์คาสิโนออนไลน์ที่ร้อนแรงที่สุดในเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุม” ซึ่งสำหรับแบรนด์ของพวกเขา หมายถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพมากขึ้นที่จะนำเสนอแก่ผู้เล่นของพวกเขา

นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของซัพพลายเออร์และเครื่องมือส่งเสริมการขายแล้ว ข้อตกลงนี้ยังช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้เล่น ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่ภักดี

ขยายฐานผู้เล่น :

นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า Cheif ผู้บริหารระดับสูงของ Tom Horn Gaming, Ondrej Lapides กล่าวว่าการเปิดตัวเกมของพวกเขา “ในแบรนด์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดบางแห่ง” ในตลาดที่มีการควบคุมคือ “ก้าวสำคัญ” ใน “การเดินทางขยาย”

“ข้อตกลงกับ SkillOnNet จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการมีอยู่ของเราในเขตอำนาจศาลหลักและช่วยให้เรามีส่วนร่วมและกระตุ้นฐานผู้เล่นที่กว้างขึ้น เราเชื่อว่าผู้เล่นจะได้รับประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอเกมคุณภาพสูงของเรา เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นที่แต่ละเกมนำเสนอ

รายชื่อผู้เข้ารอบ IGA :

ข้อตกลงล่าสุดเป็นไปตามการประกาศที่น่าตื่นเต้นของซัพพลายเออร์ที่มีรายละเอียดว่าได้รับการคัดเลือกในสองประเภท ได้แก่ RNG Casino Supplier of the Year และ Slot Provider of the Year ที่งานInternational Gaming Awards (IGA) อันทรงเกียรติปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ โรงแรมซาวอย ลอนดอน

นับตั้งแต่เข้าสู่โปรตุเกสในปี 2019 Tom Horn Gaming ได้ลงนามในความร่วมมือกับผู้ให้บริการท้องถิ่นระดับหนึ่งในขณะที่เกมยังคงได้รับแรงผลักดันจากผู้เล่นในประเทศยุโรปตอนใต้ด้วยสล็อตวิดีโอ Gold X เป็นหนึ่งในรายการโปรดมากมายใน ตลาด.

ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียและคณะกรรมาธิการตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนCrown Resorts Limitedได้ยินหลักฐานที่น่าประหลาดใจจาก John Poynton อดีตรองประธานที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท (ในภาพ)

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากAustralian Broadcasting Corporation Poyton ออกจาก บริษัท คาสิโนที่มีสำนักงานใหญ่ใน เมลเบิร์นเมื่อต้นปีนี้หลังจากที่ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการพนันสำหรับการ พัฒนา Crown Sydneyใหม่ การปฏิเสธนี้โดยอ้างว่าเป็นไปตามการตัดสินใจจากการไต่สวนอย่างเป็นทางการภายใต้การดูแลของ Patricia Bergin ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ว่าองค์กรดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดฐานฟอกเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศในอดีต

ทางออกของผู้บริหาร:

ผู้ประกาศข่าวรายงานว่าการปฏิเสธนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อCrown Resorts Limitedซึ่งเพิ่งใช้เงินไปประมาณ1.5 พันล้านดอลลาร์ในการสร้างที่พัก 432 ห้องในย่าน Barangaroo ใน ซิดนีย์ และกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ออกเดินทางไปยังทุ่ง หญ้าใหม่ Poynton ถูกกล่าวหาว่าตามออกจากประตูโดย Ken Bartonประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท คาสิโนรวมถึงGuy JallandและHarold Mitchell ผู้ บริหาร

การพิจารณาอย่างเข้มงวด:

Australian Broadcasting Corporation รายงานว่าการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังกระตุ้นให้รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียและเวสเทิร์นออสเตรเลียที่ Crown Resorts Limited ดำเนินการ สิ่งอำนวยความสะดวก Crown MelbourneและCrown Perthตามลำดับเพื่อเริ่มการทดสอบที่คล้ายคลึงกันของตนเองภายใต้หน้ากากของ ค่าคอมมิชชั่นของราชวงศ์อิสระ ขณะนี้ผู้ดำเนินการกำลังเผชิญกับโอกาสที่แท้จริงของการมีใบอนุญาตคาสิโนสำหรับเขตอำนาจศาลเหล่านี้ไม่ว่าจะถูกระงับชั่วคราวหรือเพิกถอนโดยสมบูรณ์

ประจักษ์พยานที่ยอดเยี่ยม:

มีรายงานว่า Poynton บอกกับคณะกรรมาธิการราชวงศ์สามคนสำหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าเขาได้ลงนามข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของผู้ให้บริการคาสิโนในเดือนพฤษภาคมปี 2018 ซึ่งเห็นว่าเขามีหน้าที่ต้องมอบข้อมูลบริษัทที่เป็นความลับ ‘ ตามความต้องการ ‘ ชาวเมืองเพิร์ ธอธิบายโดยอ้างว่าข้อตกลงนี้กับนักธุรกิจมหาเศรษฐีJames Packerมาพร้อมกับเงินเดือนประจำปีประมาณ36,000 เหรียญแม้ว่าจะไม่เคยส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองใด ๆ เลย

บุคคลที่มีชื่อเสียง:

Packer ถือหุ้น 37% ใน Crown Resorts Limited ผ่าน ยานพาหนะ Consolidated Press Holdings Proprietary Limited ของเขา และรายงานว่าได้ลงนามในความเข้าใจในการแบ่งปันข้อมูลในเวลาเดียวกันกับการก้าวลงจากตำแหน่งคณะกรรมการ 11 คน ของบริษัทคาสิ โน 53 ปีโดยอ้างว่าตกลงข้อตกลงกับNew South Wales Independent Liquor and Gaming Authorityในเดือนเมษายนที่อนุญาตให้เขารักษาผลประโยชน์มากมายของเขาตราบเท่าที่เขายอมรับข้อกำหนดจำนวนหนึ่งรวมถึงการยกเลิกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับข่าวกรองดังกล่าว .

การป้องกันที่น่าสงสัย:

มีรายงานว่า Poyton บอกกับคณะกรรมาธิการในเมืองเพิร์ทซึ่งมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นประธานเนวิลล์ โอเว่นว่าเขา ‘ ไม่แน่ใจในการเข้าใจถึงปัญหาย้อนหลัง ‘ ถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการยินยอมของเขา แต่ความตั้งใจที่ระบุไว้ในข้อตกลงนั้น ‘ ไม่เคยเกิดขึ้น ‘ .’ พยานอ้างว่าเสร็จสิ้นโดยประกาศว่าโครงการทั้งหมดเป็นความคิดของ Packer ว่า ‘ นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการทำและฉันตกลง ‘ แม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับคำขอแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ในเวลาต่อมา

ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ในมอลตา Swintt ได้เปิดตัวเกมล่าสุดซึ่งมีความโดดเด่นของการเป็นเจ้าแรกที่นำเสนอ XtraWays ซึ่งเป็นกลไกเกมใหม่ที่ไม่เหมือนใคร Lone Rider XtraWays ขนส่งผู้เล่นไปยัง Wild West เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ในธีมยอดนิยมอย่างล้นหลาม

นอกเหนือจากwildsการจ่าย scatterและโบนัสสปินพิเศษที่มีโอกาสชนะสูงสุดสำหรับการหมุนทั้งหมด ซึ่งอาจนำไปสู่การชนะสูงถึง 1,541 เท่าของเงินเดิมพันเกมยังมี วิธีชนะมากถึง 262,144 วิธี !

รายละเอียดสล็อต :

สล็อตวิดีโอ6 รีล 3 แถวที่มีความผันผวนสูงตั้งอยู่ในเมืองตะวันตกเก่าที่ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยสิ่งที่คุณมักจะเห็นในสมัยบุกเบิก รถเก๋ง ธนาคาร โรงรถ และในระยะไกล อ่างเก็บน้ำ ผู้เล่นจะต้องลงจอดอย่างน้อยสามสัญลักษณ์บนวงล้อที่อยู่ติดกัน จากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากวงล้อที่หนึ่งเท่านั้นจึงจะได้รับรางวัล

ผู้เล่นสามารถเพิ่มโอกาสชนะได้โดยรวบรวมไอคอน XtraWaysที่สุ่มหล่นลงมาในทุกวงล้อ และเมื่อทำได้ วงล้อจะขยายและหดตัวขึ้นอยู่กับว่าสัญลักษณ์ใดลงจอด

กลไกเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้ผู้เล่นเห็นว่าวงล้อจะใหญ่แค่ไหนในการหมุนครั้งต่อไป ในขณะที่ตัวนับที่อยู่ด้านบนของวงล้อทั้ง 6 วงจะแสดงจำนวนสัญลักษณ์ที่จะปรากฏบนรีลตามลำดับสำหรับการหมุนครั้งต่อไป จำนวนของสัญลักษณ์สามารถเพิ่มได้สูงสุดแปดตัว ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ XtraWays ที่ตกลงมา

คุณสมบัติการเล่นเกม :

หากยังไม่พอ ผู้เล่นที่กระจายไปสาม สี่ ห้าหรือหกตัวระหว่างการเล่นเกมพื้นฐาน จะได้รับรางวัล 10, 15, 20 หรือ 25 สปินพิเศษตามลำดับ ฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นเริ่มต้นด้วยเลย์เอาต์วงล้อเดียวกันกับที่เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้เล่นสามารถลงจอดสัญลักษณ์ XtraWays เคาน์เตอร์สำหรับการหมุนครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้นตามหมายเลขที่เกี่ยวข้องบนสัญลักษณ์

ต่างจากการเล่นเกมพื้นฐาน เคาน์เตอร์โอเวอร์เฮดไม่ลดลง และทั้ง 6 วงล้อสามารถเปิดเผยสัญลักษณ์ได้มากถึง 8 สัญลักษณ์สำหรับการหมุนรอบพิเศษทั้งรอบ

Lone Rider XtraWays ได้รับการออกแบบในHTML5ดังนั้นนอกจากเดสก์ท็อปแล้วยังมีเวอร์ชันสำหรับมือถืออีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่า RTP ที่แตกต่างกันสามแบบโดยมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 96.13 เปอร์เซ็นต์ การเล่นเกมที่น่าดึงดูดรวมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยมจะสร้างประสบการณ์ที่สมจริงให้กับผู้เล่น

ธีมที่ได้รับการปรับปรุง :

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Chief Commercial Officer ของ Swintt กล่าวว่าพวกเขามักจะมองหา “การก้าวข้ามขอบเขต และพัฒนาคุณลักษณะและกลไกที่มอบประสบการณ์ผู้เล่นใหม่และน่าตื่นเต้น” และด้วย XtraWays เขากล่าวว่าพวกเขาทำอย่างนั้น

“ความคาดหวังนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ เมื่อผู้เล่นดูสัญลักษณ์ XtraWays™ และตัวนับในแต่ละรีลจะเพิ่มขึ้นก่อนการหมุนครั้งต่อไป และด้วยวิธีการชนะมากถึง 262,144 วิธี มีกิจกรรมการชนะที่ยิ่งใหญ่มากมายให้เพลิดเพลิน”

คสช.กล่าวเสริม…

….Lone Rider เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในการเปิดตัว XtraWays และเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในธีมที่พวกเขาสามารถยกระดับด้วยกลไกใหม่ที่เป็นนวัตกรรมของพวกเขา “เราตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้เล่นเดินทางสู่ Wild West และคว้าชัยชนะครั้งใหญ่”

เพียงสามสัปดาห์หลังจากเปิดตัววิดีโอสล็อต Gemix 2 และผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของสวีเดนPlay’n GOได้กลับมาเผยแพร่การเปิดตัว Odin: Protector of Realms แบบคลัสเตอร์รอบปฐมทัศน์แล้ว

ผู้ริเริ่มที่มีสำนักงานใหญ่ Vaxjo ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อประกาศว่าวิดีโอสล็อตใหม่ที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาเป็นรุ่นล่าสุดที่มีธีมเกี่ยวกับตำนานนอร์สและอนุญาตให้ผู้สนใจรัก iGaming ‘กลับไปที่ Asgard’ ด้วยความหวังว่าจะได้รับรางวัลจากการธนาคารที่คุ้มค่า ถึง 5,000 เท่าของเงินเดิมพันที่กระตุ้น

ตัวละครกลาง:

Play’n GOกล่าวว่าOdin: ผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักร ‘หมุนรอบเทพนอร์สโอดิน’ ขณะที่เขาพยายามปกป้องบ้านที่มีป้อมปราการของเขาจากการโจมตีมากมาย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประกาศว่าชื่อที่มีสีสันยังเห็นเทพที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ รวมถึงThorเข้าร่วมในการป้องกันในขณะที่ผู้เล่นพยายามควบคุม ‘ พลังเวทย์มนตร์ ‘ เพื่อช่วยเอาชนะตัวเลขศัตรูมากมาย

ความรู้สึกหกด้าน:

เหมือนกับ รุ่นก่อนของ VortexและHoney Rush Odin: Protector of Realms มาพร้อมกับตารางหกเหลี่ยมแบบเรียงซ้อนและดึงดูด ผู้สนใจรัก คาสิโนออนไลน์ให้ใช้พลังของOdinเพื่อเพิ่มขนาดการชนะของพวกเขา Play’n GO ประกาศว่าสล็อตวิดีโอยังมี37 สัญลักษณ์ที่คู่แข่งถูกท้าทายให้จับคู่เพื่อสร้างกลุ่มใหญ่และสัมผัสกับ ‘ ความพึงพอใจของผู้เล่นในทันที ‘

กล้ามเนื้อวิเศษ:

นักพัฒนายืนยันว่าความสามารถพิเศษของ Odin นั้นครอบคลุม ‘ พลัง ‘ ซึ่งสามารถเรียกใช้คุณสมบัติการชาร์จเพื่อเลือกแล้วทำลายสองสัญลักษณ์ ควบคู่ไปกับ ‘ ภูมิปัญญา ‘ ที่สร้างสรรค์ ขึ้นมากมาย มันอธิบายว่ายังมีคณะ ‘ เกียรติ ‘ ที่ไอคอนกลางและสัญลักษณ์ที่ตรงกันทั้งหมดภายในตารางสามารถอัปเกรดแบบสุ่มได้

ลิงค์ล่าสุด:

Charlotte Milizianoทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเกมสำหรับ Play’n GO และเธอใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าแฟน ๆ ของซีรีส์วิดีโอสล็อตของบริษัทของเธอซึ่งมีธีมเกี่ยวกับเทพนิยายไวกิ้งในตำนานซึ่งรวมถึงนวัตกรรมFaces of FreyaและViking Runecraft ‘ เพื่อการปฏิบัติจริง ‘ กับเกม Odin: Protector of Realms ใหม่

อ่านแถลงการณ์จากมิลิเซียโน…

“ Mythology เป็นหนึ่งในธีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเราเนื่องจากเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์และงานศิลปะที่น่าประทับใจซึ่งผู้เล่นไม่สามารถหาได้เพียงพอ แสงสว่าง ฟ้าร้อง และเวทมนตร์ อะไรที่จะไม่รัก? เราขึ้นชื่อในเรื่องความใส่ใจในรายละเอียดโดยการห่อหุ้มการบรรยายที่เข้มข้นและงานศิลปะที่สลับซับซ้อนตลอดทั้งเกมชุดนี้เพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างยิ่งยวด สัญลักษณ์พลังยังส่งเสียงจริงตามตำนานนอร์สด้วยลวดลายต่างๆ เช่นค้อนของธอร์และอังกูรวาดาลของ Frithiof ”

แฟน ๆ ของสล็อตคลาสสิกโดยเฉพาะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกจะพอใจกับGolden Gorgon ยอดนิยมล่าสุดของYggdrasil ชื่อใหม่นำผู้เล่นไปสู่การผจญภัยที่น่าพึงพอใจ โดยสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเมดูซ่าปิดทองจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นทองคำ แทนที่จะเป็นคนให้กลายเป็นหิน และชัยชนะสูงสุดคือ € 1 , 000 , 816!

สล็อตวิดีโอ 5 รีล 3 แถว 25 เพย์ไลน์ท้าให้ผู้เล่นประลองกับกรีกโบราณซึ่งพวกเขาพยายามและเอาชนะกอร์กอนอันทรงพลัง เช่นเดียวกับฮีโร่เพอร์ซีอุสและรับรางวัลมากมาย และในขณะที่การเอาชนะสิ่งมีชีวิตที่เหมือนงูนั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก ผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จอาจได้รับรางวัลชนะสูงสุดของเกมถึง 2,500x ของเงินเดิมพัน

ไม่มีการเล่นเกมจีบ :

เกมส์สล็อต Sa รูปแบบการเล่นนั้นตรงไปตรงมา โดยมีสัญลักษณ์ประจำสามตัวขึ้นไปเรียงจากรีลซ้ายสุดซึ่งถือเป็นชัยชนะ ตามลำดับจากน้อยไปมากสัญลักษณ์ทั้งเจ็ด ของเกม ประกอบด้วยอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Omega, Psi, Sigma และ Psi ซึ่งตามด้วยโล่ที่จ่ายสูง ดาบ และฮีโร่ที่สวมหมวก การเรียงสัญลักษณ์รูปภาพสามรูปห้าแบบ (ฮีโร่ โล่ และดาบ) ไว้บนเพย์ไลน์จะให้รางวัล3-20 เท่าของเงินเดิมพัน มีเพียงเจ็ดสัญลักษณ์ให้ติดตามและคุณจะไม่พบสัญลักษณ์เสริมหรือสัญลักษณ์ใด ๆ

คุณสมบัติ Golden Gaze :

ฟีเจอร์เดียวที่คุณจะพบคือ Golden Gaze เมื่อมีสัญลักษณ์ที่ตรงกันอย่างน้อยสามรายการบนเพย์ไลน์ สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีทองและเหนียวโดย Gorgon เพื่อล็อคเข้าที่ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่เหลืออยู่จะถูกหมุนกลับ การลงสัญลักษณ์ใหม่ประเภทเดียวกันที่ใดก็ได้บนกริดจะล็อคเข้าที่และให้รางวัลตอบแทนเพิ่มเติม การหมุนซ้ำยังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่สัญลักษณ์ที่ชนะใหม่ปรากฏบนวงล้อ หรือจนกว่าสัญลักษณ์ที่ชนะจะเต็มกระดาน

ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตัวคูณโดยการกรอกคอลัมน์ที่มีสัญลักษณ์ที่ชนะ ค่าของตัวคูณสอดคล้องกับจำนวนคอลัมน์ที่เติม ซึ่งคุณสามารถกำหนดได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ด้านล่างวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 คุณลักษณะนี้มักเกิดขึ้นระหว่างการหมุนของ Golden Gaze

ความคิดเห็น :

Stuart McCarthy หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และโปรแกรมของ Yggdrasil ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่…

“ Golden Gorgon ใช้การเล่นเกมที่ตรงไปตรงมาซึ่งดึงดูดแฟน ๆ สล็อตคลาสสิกและเพิ่มคุณสมบัติการตอบสนองที่น่าตื่นเต้นพร้อมศักยภาพทวีคูณมหาศาล

“สภาพแวดล้อมที่สมจริงส่งผู้เล่นกลับไปยังวีรบุรุษแห่งตำนาน และเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นว่าผู้เล่นตอบสนองต่อการโจมตีที่มีความผันผวนสูงนี้อย่างไร”

การใช้เทคโนโลยีHTML5 ทำให้ สล็อตวิดีโอ ที่ มีความผันผวนสูง ซึ่งมี RTP 96.0 เปอร์เซ็นต์สามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงมือถือ

เกมยอดนิยมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Medusa เป็นส่วนเสริมล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สล็อตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทซอฟต์แวร์ iGaming ของสวีเดน และติดตามเกมที่ประสบความสำเร็จอื่นๆ ที่พัฒนาโดย Yggdrasil Gaming เช่นGator Gold Gigablox , Atlantean Gigarise และFrost Queen Jackpotsรวมถึง YG ที่เพิ่งเปิดตัว ชื่อ Masters Martian Miner Infinity Reelsพัฒนาโดย BB Games ร่วมกับ ReelPlay

ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ยอดนิยมRed Rake Gamingได้ประกาศเปิดตัวสล็อตออนไลน์ใหม่ Super 20 Stars เป็นรายการล่าสุดในซีรีส์ Super โดยให้ตาราง 5 × 3 พร้อมฟีเจอร์ยอดนิยมทั้งหมดที่ซีรีส์นี้รู้จัก นอกจากนี้ คุณยังจะได้พบกับตัวเลือกใหม่ๆ รวมถึงตัวคูณและสัญลักษณ์คริสตัล สล็อตใหม่ให้ความรู้สึกคลาสสิกพร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มแรงกระตุ้นเล็กน้อยให้กับวงล้อ!

รายละเอียดของ Super 20 Stars

คุณสมบัติใหม่ของสล็อตออนไลน์คือCrystallize Symbols คุณลักษณะนี้จะทำให้สัญลักษณ์กลายเป็นผลึกเมื่อดาวสีน้ำเงินปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของตารางเกมและอีกดวงหนึ่งอยู่ทางด้านขวา ตำแหน่งนี้ส่งสัญญาณพื้นที่ในแถวและคุณลักษณะเริ่มต้นขึ้น

สัญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ส่งสัญญาณโดยคุณสมบัติจะตกผลึก มันเปลี่ยนสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่เป็นประเภทเดียวกันเช่นกัน หลังจากกระบวนการตกผลึกเสร็จสิ้น ตัวคูณจะปรากฏขึ้น ชัยชนะจากสัญลักษณ์ที่ตกผลึกจะถูกคูณตามมูลค่าที่ให้ไว้ สามารถชนะได้ถึง 50 เท่า

นอกจากฟีเจอร์ใหม่แล้วRed Rakeยังได้เพิ่มตัวเลือกที่คุ้นเคยด้วยด้วยตัวเลือก Super 5, Super 7, Super 10, Super 12 และ Super 15 ใน Super 15 คุณสามารถเปิดใช้งานStar Fusion Minigameซึ่งให้โอกาสคุณได้รับชัยชนะมากขึ้น สัญลักษณ์ Super 15 สามารถรวมและสร้างสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ

ด้วย Super 5 Stars คุณมีโอกาสชนะมากถึง 200x ของการเดิมพันพร้อมเล่นโบนัสรูเล็ต ใน Super 7 Stars สัญลักษณ์จะปรากฏตรงกลางตารางและจะขยายออก สัญลักษณ์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งในขณะที่ไอคอนอื่น ๆ หมุนกลับเพื่อชัยชนะ

Super 10 Stars ให้คุณเข้าถึง Mini-Slot ซึ่งให้สปินพิเศษทันทีและตัวคูณ ฟีเจอร์สุดท้ายSuper 12 Starsจะให้ฟีเจอร์ Lucky Stars รอบนี้เห็นสัญลักษณ์ที่แปลงเป็นสามดาวและยังคงได้รับการแก้ไข จากนั้นคุณจะได้รับการหมุนพิเศษสามครั้ง ในคุณสมบัตินี้ คุณมีโอกาสชนะรางวัลแจ็คพอตรอง หลัก และใหญ่

สล็อต Super Series ใหม่เปิดให้เล่นแล้ว ดังนั้นลองดูสิว่าดาราจะให้บริการอะไร!

Max Dangerous and the Lost Relics

ก่อนปล่อย Super 20 Stars ผู้พัฒนากำลังยุ่งอยู่กับการเปิดเผยสล็อตMax Dangerous and the Lost Relics ใหม่ เปิดตัวในปลายเดือนมิถุนายน สล็อตใหม่นี้นำเสนอนักโบราณคดีในขณะที่เขาพยายามค้นหาโบราณวัตถุในการผจญภัยที่ไม่เหมือนใครนี้

สล็อตนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้น เพราะมันมีทั้ง wilds, multipliers และ cascading wins Sticky wilds สามารถพบได้บนวงล้อพร้อมกับไอคอนที่ไม่ซ้ำกันห้าไอคอนที่จะเรียกใช้คุณสมบัติพิเศษบนวงล้อ

ลอง เล่นเกมสล็อตออนไลน์ใหม่ทั้งสองนี้เพื่อดูเนื้อหาที่หลากหลายที่Red Rake Gamingรู้จักกันดี

การเดิมพันกีฬายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา และอุตสาหกรรมนี้กำลังเข้าสู่แอริโซนา กรมการเล่นเกมเพิ่งส่งกฎสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ และหากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติกฎ การดำเนินการจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้ ในความคาดหมายของการเดิมพันกีฬา TwinSpires และTonto Apache Tribeได้ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่เพื่อหาการดำเนินการออนไลน์

รายละเอียดของข้อตกลง

แบรนด์การพนันออนไลน์ของChurchill Downsถูกตั้งค่าให้ให้บริการเดิมพันกีฬาในรัฐแอริโซนาผ่านMazatzal Hotel & Casinoที่ดำเนินการโดยชนเผ่า หนังสือกีฬาขายปลีกจะเปิดตัวพร้อมกับตัวเลือกออนไลน์ ต้องมีใบอนุญาตการเล่นเกมและการอนุมัติด้านกฎระเบียบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการใดๆ

Ian Williams ประธาน TwinSpires กล่าวว่าทีมงานรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Tonto Apache Tribe และทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวบริการเดิมพันกีฬาและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องในรัฐ Calvin Johnson ประธาน Tonto Apache ให้ความเห็นว่าชนเผ่าพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นและนำผู้เยี่ยมชมคาสิโนมาที่คาสิโนมากขึ้นด้วยข้อตกลง

TwinSpires ให้บริการพนันกีฬาในหกรัฐแล้ว รวมถึงมิชิแกน โคโลราโด มิสซิสซิปปี้ เพนซิลเวเนีย เทนเนสซี และอินเดียน่า ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แบรนด์ BetAmerica ของ Churchill Downs คาดว่าจะเปลี่ยนเป็น TwinSpires ในปีนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและการเติบโตของแบรนด์

ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเดิมพันกีฬา

การออกใบอนุญาตการพนันกีฬาควรเริ่มต้นในไม่ช้าหากกฎสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ตามที่คาดไว้ ในปลายเดือนสิงหาคมใบอนุญาตควรได้รับการอนุมัติสำหรับผู้ประกอบการในรัฐ และบริการต่างๆ สามารถเริ่มต้นได้โดยการแจ้งกำหนดการของ NFL ที่จะเกิดขึ้น

มีใบอนุญาตทั้งหมด 20 ใบให้คว้าและคาดว่าจะมีผู้เล่นรายใหญ่รวมถึง TwinSpires และพันธมิตรรายใหม่

ย้อนกลับไปในเดือนเมษายนที่ Doug Ducey ผู้ว่าการรัฐแอริโซนาได้ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งขยายการพนันในรัฐ รวมถึงการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของการพนันกีฬา การเรียกเก็บเงินอนุญาตให้เพิ่มเกมบนโต๊ะที่คาสิโนที่ดำเนินการโดยชนเผ่าตลอดจนใบอนุญาตการพนันกีฬาสำหรับกลุ่มชนเผ่าและทีมกีฬาอาชีพ

เนื่องจากชนเผ่าเสนอบริการการพนัน การเล่นเกมที่กระชับกับรัฐจึงต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ถูกกฎหมายสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะนำเสนอ Ducey ลงนามในข้อตกลงนั้นด้วย การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอนุญาตให้เพิ่มคาสิโนใหม่ได้มากถึงสี่แห่งภายในพื้นที่เมืองใหญ่ของฟีนิกซ์

คาสิโนใหม่จะถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่เป็นของชุมชน Gila River Indian และ Tohono O’Odham Nation

WSOP.com เพิ่งจบการแข่งขัน No-Limit Hold’em มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ โดยมีผู้เล่น 821 คนเข้าร่วมแข่งขัน เงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 738,900 ดอลลาร์ และ Drew O’Connell แห่งนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้คว้าตำแหน่งแรกหลังจากเล่นไป 11 ชั่วโมง ผู้ชนะทำให้ O’Connell สร้อยข้อมือ WSOP แรกของเขาและเงินรางวัลเพียง 146,000 ดอลลาร์

ไม่ว่าง WSOP

สำหรับ O’Connellการชนะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงรางวัลที่ 8 ของเขาจากซี รีส์WSOP ในขณะที่เขาวางสองสามครั้ง ชัยชนะเป็นชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยได้รับจากการแข่งขันในอาชีพของเขา ผู้ เล่น โป๊กเกอร์ออนไลน์จะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะ ในขณะที่เขาเข้าสู่โต๊ะสุดท้ายด้วยบลายด์น้อยกว่าแปดครั้ง เฟลิกซ์ แวนเดพุตเป็นหัวหน้าชิปที่กำลังอยู่ในตารางสุดท้าย

O’Connell สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้นำของ Vandeput และทำลายมันด้วยการดับเบิ้ลอัพสองครั้งก่อน จากนั้นเขาก็มีชิปมากพอที่จะวางเขาลงกลางสนาม Milliard Hale เป็นคนแรกที่ตกรอบไป AQ กับ AK กับ Kyle Phillips น่าเสียดายสำหรับฟิลลิปส์ เขาจะตกรอบในอันดับที่ 8

เขาถูกJason Rivkin ล้มลงและเขาเอา Michael Trivett ออกในวันที่ 7 เพื่อสร้างกองชิปที่มั่นคง เขายังกำจัด Dan Gallegos ใน6th Rivkin จะยังคงครองตารางต่อไป และในที่สุด ก็เป็นเขาและ O’Connell ในรอบสุดท้าย

O’Connell เป็นผู้นำชิป แต่ Rivkin ยังไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ เขากลับมาเป็นผู้นำในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่เขาจะสูญเสียหม้อและตกอยู่ข้างหลัง ในท้ายที่สุด O’Connell จะเป็นผู้นำชิปและทั้งคู่ต่างก็มีส่วนร่วม

Rivkin ถือ A-3 นอกเครื่องแบบในขณะที่ O’Connell ถือ AQ นอกเครื่องแบบ คณะกรรมการล้ม 9-8-2-6-2 และ Rivkin ออกไปขณะที่ O’Connell ถือนักเตะที่สูงขึ้น

ผลลัพธ์ตารางสุดท้าย

อันดับที่ 1 Drew O’Connell $146,893

อันดับที่ 2 Jason Rivkin $90,811

อันดับที่ 3 เฟลิกซ์ แวนเดพุต $63,545

อันดับที่ 4 Alex Foxen $45,147

อันดับที่ห้า Kfir Nahum $35,512

อันดับที่ 6 Dan Gallegos $23,793

อันดับที่ 7 Michael Trivett $17,660

อันดับที่ 8 Kyle Phillips $13,300

อันดับที่ 9 มิลลาร์ด เฮล $10,197

ซีรีส์ออนไลน์

WSOP Online Series ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในสหรัฐอเมริกาและซีรีส์ออนไลน์ระดับนานาชาติ เพิ่งจะเริ่มต้นผ่าน ทางGGPoker ตารางงานของซีรีส์นานาชาติเพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อน และเริ่มเมื่อวานนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน

กำหนดการเต็มรวมถึง 33 กิจกรรมสร้อยข้อ มือทองคำ มีกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วม เช่น ทัวร์นาเมนต์การกุศล, งาน FLIP & GO NLH, GGMasters และอีกมากมาย

ในประเทศฟิลิปปินส์และรัฐบาลของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ได้ตัดสินใจที่จะปิดคาสิโนชั่วคราวในกรุงมะนิลาเป็นครั้งที่สามในรอบ 17 เดือน เนื่องจากความชุกของโคโรนาไวรัส ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สำคัญ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การปิดบริการล่าสุดมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันศุกร์และดำเนินไปเป็นเวลาสองสัปดาห์ เนื่องจากพื้นที่ประมาณ 23 ล้านคนอยู่ภายใต้มาตรการ ‘การกักกันชุมชนที่ได้รับการปรับปรุง’ ซึ่งจะทำให้จำเป็นต้องปิดโดยสมบูรณ์ – ธุรกิจที่สำคัญ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการย้ายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อมหานครมะนิลาเช่นเดียวกับจังหวัดลูซอนตอนกลางของ Bulacan, Cavite, Laguna และ Rizal และบังคับให้Resorts World Manila , Solaire Resort and Casino , City of Dreams ManilaและOkada Manila ยักษ์ใหญ่ หยุดดำเนินการจนกว่า อย่างน้อย 21 สิงหาคม

เพิ่มขึ้นล่าสุด:

ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มี ประชากรมากกว่า 109 ล้านคนเล็กน้อย โดยบันทึกผู้ติดเชื้อ coronavirus เกือบ 1.6 ล้านคน นับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2020สำหรับผู้เสียชีวิต 28,093 รายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ประเทศพบว่าจำนวนผู้ป่วยโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 13% เมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีผู้เสียชีวิต 3,220 ราย แม้ว่าจะมีการกำหนดกฎการกักกันที่เข้มงวดน้อยกว่า

ข้อห้ามในอดีต:

Inside Asian Gaming รายงานว่าคาสิโนทั้งหมดในเมืองมะนิลารวมถึงธุรกิจที่ไม่จำเป็นอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งให้ปิดเป็นเวลาสิบสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมของปีที่แล้วเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส โดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่อีกครั้งด้วยกำลังการผลิตที่ลดลงก่อนที่จะถูกปิดไปนานเป็นเดือนที่สองตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้ว เนื่องจากมีการระบาดใหญ่ขึ้นมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นต้องรับมือกับ กรณีใช้งานประจำวัน มากถึง 204,000 ราย

ปริมาณมูลค่า:

Harry Roqueทำหน้าที่เป็นโฆษกอย่างเป็นทางการสำหรับการบริหารงานของ Duterte วัย 76 ปีและรายงานว่าเขาเปิดเผยว่าการกำหนด ‘ การกักกันชุมชนที่ปรับปรุง ‘ ล่าสุด สำหรับมหานครมะนิลาตามการเคลื่อนไหวเมื่อวันจันทร์ที่แล้วซึ่งลดความจุสูงสุดสำหรับคาสิโนในพื้นที่โดย อีก 10% ถึง 40 %

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Roque…

“การตัดสินใจให้มะนิลากลับเข้าสู่ ‘การกักกันของชุมชนที่ได้รับการปรับปรุง’ ไม่ใช่เรื่องง่าย เราใช้เวลามากในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอนี้”

ผลที่ตามมามากมาย:

GGRAsia รายงานว่าใช้รายงานล่าสุดเพื่อเปิดเผยว่าความจุที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus อย่างต่อเนื่องและข้อจำกัดการเดินทางสำหรับมหานครมะนิลามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงสำหรับห้องพัก 993 ห้องของOkada ManilaจากUniversal Entertainment Corporationซึ่งบันทึกลดลง 49% ในรายรับรวมของเกมในไตรมาสที่สอง เป็นประมาณ52.1 ล้านดอลลาร์ โรงงานขนาด 110 เอเคอร์โดยอ้างว่าเป็นจำนวนเงินส่วนใหญ่ที่28.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะมีการจำกัดกำลังการผลิตใหม่ 40%