เกมส์รอยัลคาสิโน ขณะที่ตุรกีสกัดเรือไปเลสวอส

เกมส์รอยัลคาสิโน ตามรายงานของ AP หน่วยยามฝั่งของกรีซได้ช่วยเหลือผู้อพยพ 59 คนที่พยายามข้ามทะเลอีเจียนจากตุรกีเพื่อเข้าสู่กรีซด้วยเรือบดพลาสติกแบบเป่าลมในทะเลที่ขรุขระ

เห็นได้ชัดว่าผู้อพยพพยายามจะไปถึงเกาะ Kos ของกรีกในเช้าวันพุธ

นอกจากนี้ ในเช้าวันพุธ AA ยังกล่าวอีกว่าตามรายงานของตำรวจ หน่วยยามฝั่งตุรกีได้จับผู้อพยพ 17 คนที่พยายามจะข้ามจากตุรกีไปยังเกาะ Lesvos ของกรีกบนเรือลำเล็ก

รายงานคำอธิบายโดยละเอียดของผู้อพยพซึ่งรวมถึงเด็กและผู้ใหญ่จากอัฟกานิสถาน มาลี อิหร่าน และคองโก พวกเขาได้รับการประมวลผลและขนส่งไปยังศูนย์ส่งคืนผู้อพยพในเขต Ayvacik

ผู้มาใหม่เหล่านี้มาในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและสหภาพยุโรปเริ่มตึงเครียดมากขึ้น อันเนื่องมาจากความพยายามรัฐประหารที่ล้มเหลวในตุรกีในเดือนกรกฎาคม นับตั้งแต่ความพยายามก่อรัฐประหาร รัฐบาลตุรกียังคงอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงและคาดเดาไม่ได้

มีความกลัวเพิ่มขึ้นว่าข้อตกลงผู้อพยพย้ายถิ่นระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกีซึ่งบรรลุถึงเมื่อเดือนมีนาคม โดยระบุว่าผู้อพยพที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลี้ภัยในกรีซอาจเผชิญกับการกลับตุรกี อาจล้มเหลวได้ทุกเมื่อ นี่หมายความว่ากรีซจะได้เห็นผู้อพยพหลั่งไหลเข้ามายังเกาะต่างๆ ของกรีซทางตะวันออกอีกครั้ง เนื่องจากพวกเขาอยู่ใกล้ชายฝั่งของตุรกีมาก และเป็นจุดเริ่มต้นที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับผู้อพยพในสหภาพยุโรปที่หลบหนีออกจากประเทศที่ขาดสงคราม

ในเดือนนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี Mevlut Cavusoglu บอกกับหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมันว่า หากสหภาพยุโรปต้องการให้ข้อตกลงผู้อพยพย้ายถิ่นยังคงอยู่ ชาวเติร์กจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางทั่วสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่าภายในเดือนตุลาคม โดยกล่าวว่า “เราไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างที่ดีได้ สำหรับสหภาพยุโรป แต่ตุรกีไม่ได้อะไรตอบแทน”

จนถึงปัจจุบัน มีผู้อพยพกว่า57,000 คนติดค้างอยู่ในกรีซอาศัยอยู่ในศูนย์ต้อนรับผู้อพยพ เนื่องจากFYROMหยุดผู้อพยพทั้งหมดเข้าประเทศจากชายแดนกรีซ-FYROM เมื่อต้นฤดูใบไม้ผลินี้

หาก ข้อตกลงผู้อพยพย้ายถิ่นใน สหภาพยุโรป-ตุรกีล้มเหลว จำนวนผู้อพยพที่พยายามเข้าถึงชายฝั่งกรีกอาจเพิ่มขึ้นหลายแสนคน ตามรายงานของ Reuters

กิจกรรมฟูลมูนฟรีเริ่มรอบกรีซในวันที่ 17 สิงหาคม

โบราณคดี เหตุการณ์ กรีซ ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 17 สิงหาคม 2559 0

กิจกรรมฟูลมูนฟรีเริ่มรอบกรีซในวันที่ 17 สิงหาคม

พระจันทร์เต็มดวงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามไซต์และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศเป็นเวลาห้าคืนในช่วงพระจันทร์เต็มดวง

ในเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับวัน ที่18 สิงหาคมกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดอนุสาวรีย์ ไซต์ และพิพิธภัณฑ์ 116 แห่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจัดการแสดงดนตรี , เต้นรำ, โรงละคร, นิทรรศการศิลปะ, ฉายภาพยนตร์และคืนบทกวีใต้แสงจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม

งานบางส่วนมีดังนี้

พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิ ส :

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม เวลา 21.00 น. พิพิธภัณฑ์จะนำเสนอที่ ลานทางเข้าวงSwingin’ Catsที่จะเล่นละครกรีกและต่างประเทศและการเต้นรำ วงดนตรีที่ร่าเริงซึ่งเป็นที่รักของ Penny & The Swingin’ Cats จะพาเราเดินทางสู่ยุคเก่าด้วยการแสดงบนเวทีอันน่าทึ่งของพวกเขา

ในวันนี้ พิพิธภัณฑ์จะยังคงเปิดตั้งแต่ 8.00 น. ถึงเที่ยงคืน โดยสามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และผู้เข้าชมจะสามารถเพลิดเพลินกับนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวDodona : The oracle of sound

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. และร้านอาหารบนชั้นสองจะเปิดให้บริการจนถึงเที่ยงคืน

ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี และผู้เข้าชมจะสามารถเข้าถึงนิทรรศการทั้งแบบถาวรและชั่วคราวได้

ที่มา: ANA-MPA

กรีซคาดเหรียญโอลิมปิกอีกครั้งในวันพุธ

กรีซ ข่าวกรีก ชีวิต กีฬา

Philip Chrysopoulos – 17 สิงหาคม 2559 0

กรีซคาดเหรียญโอลิมปิกอีกครั้งในวันพุธ

isiopl-708Panagiotis Mantis และ Pavlos Kagialis รักษาตำแหน่งบนโพเดียมสำหรับการแข่งขันเหรียญ Dinghy Sailing 470 ซึ่งจะจัดขึ้นในเวลา 20:05 น. ตาม เวลา กรีซในวันพุธ

ลูกเรือชาวกรีกจบอันดับที่สองในการแข่งขันครั้งที่ 10 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ได้อันดับสองโดยรวม และมีคะแนนโทษ 29 คะแนนแยกพวกเขาออกจากทีมที่สี่

ชาวกรีกมีจุดโทษ 38 คะแนนในขณะที่ทีมอเมริกันที่อันดับสี่มีจุดโทษ 67 คะแนน ดังนั้นเหรียญจึงปลอดภัย สิ่งที่ยังคงต้องดูคือว่าเหรียญจะเป็นทองคำ เงิน หรือทอง นี่จะเป็นเหรียญที่ห้าของกรีซใน โอลิมปิกริ โอ2016

ทีมโปโลน้ำของกรีกผิดหวัง

ตรงกันข้ามกับการแล่นเรือใบ กรีกผลงานของทีมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทีมโปโลน้ำโอลิมปิก แพ้อิตาลี 5-9

ทีมโปโลน้ำสร้างความหวังไว้สูงหลังจากทำผลงานได้ดีถึงสามครั้งซึ่งนำพวกเขาไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ อย่างไรก็ตาม ในเกมกับอิตาลี ผู้เล่นชาวกรีกไม่ได้มาตรฐาน

ตอนนี้กรีซจะเล่นกับสเปนในวันพฤหัสบดีสำหรับตำแหน่ง 5-8

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเปิดสอนพิเศษเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้ากรีก ศาสนา และศิลปะในยุคกรีกโบราณ

กรีกโบราณ ออสเตรเลีย วัฒนธรรม การศึกษา เหตุการณ์

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 17 สิงหาคม 2559 0

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเปิดสอนพิเศษเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้ากรีก ศาสนา และศิลปะในยุคกรีกโบราณ

kylix รูปห้องใต้หลังคาสีดำที่มีขบวน Dionysiac ด้านข้างและ satyr ใน tondo c. 500 ปีก่อนคริสตศักราช คอลเลคชันงานศิลปะของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับกรีกโบราณและสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดคือการเข้าร่วมในกิจกรรม 4 ตอนของคลาสมาสเตอร์เกี่ยวกับเทวตำนานกรีก ที่ นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

งานนี้เป็นความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอียน พอตเตอร์ และจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและศิลปะในสมัยกรีกโบราณ

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้ดูกรณีศึกษาเกี่ยวกับแจกันจากคอลเล็กชันของมหาวิทยาลัยและวัสดุเสริมอื่นๆ เช่น เหรียญโบราณและสิ่งประดิษฐ์จากเซรามิก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา

พิธีกร:

Dr Aleksandra Michalewicz, School of Historical and Philosophical Studies, The University of Melbourne

Dr Heather Graybehl, ผู้ช่วยวิจัยเสริม, ศูนย์วัฒนธรรมโบราณ, มหาวิทยาลัย Monash

เซสชันกิจกรรม:

วันพุธที่ 24 สิงหาคม: ตรวจสอบตำนาน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม : ตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดี

วันพุธที่ 7 กันยายน: ตำนานเทพเจ้ากรีกในบริบท

วันพุธที่ 14 กันยายน: แนวทางโบราณคดีสู่ตำนานเทพเจ้ากรีก

ค่าใช้จ่ายสำหรับ Series Pass:

$190 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เจ้าหน้าที่และนักศึกษา และสมาชิกพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอียน พอตเตอร์

$220 ไม่ใช่ศิษย์เก่า ไม่ใช่สมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.unimelb.edu.au

การบันทึกของ Skyline Restoration ทำลายสถิติการจัดงานกอล์ฟการกุศลประจำปีครั้งที่ 8 ระดมทุนได้ 115,000 เหรียญสหรัฐ

พลัดถิ่น สหรัฐอเมริกา

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 17 สิงหาคม 2559 0

การบันทึกของ Skyline Restoration ทำลายสถิติการจัดงานกอล์ฟการกุศลประจำปีครั้งที่ 8 ระดมทุนได้ 115,000 เหรียญสหรัฐ

งานการกุศลฟื้นฟูเส้นขอบฟ้าบริษัท Skyline Restoration Inc.ซึ่งเป็นเจ้าของชาวกรีก ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทบูรณะอาคารชั้นนำใน เขตมหานคร นิวยอร์กจัดงานกอล์ฟคลาสสิกเพื่อการกุศลประจำปีครั้งที่ 8ที่ Village Club of Sands Points เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

“วันนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง กว่าแปดปีที่งานนี้ได้พัฒนาชีวิตของตัวเอง” ประธาน บริษัท John Tsampas กล่าวในขณะที่นักกอล์ฟมากกว่า 130 คนออกมาเป็นตัวแทนของ 34 ทีมเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ Skyline Charitable Foundation ในการพยายามระดมทุนเพื่อส่วนต่างๆ สาเหตุ

การระดมทุนที่ทำลายสถิติให้ผลตอบแทน 115,000 ดอลลาร์ในปีนี้ และจะแจกจ่ายให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่ง รวมถึง Smile Train, โรงพยาบาลวิจัยเด็ก St. Jude, The New York Center for Children และ African Soul, American Heart (ASAH)

งานประจำปีนี้เป็นงานแรกที่นำเงินบริจาค 6 หลักเข้ามาในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Skyline Restoration Eva Hatzaki แสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นในแถลงการณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

“งานปีนี้ยอดเยี่ยมมาก และความเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าร่วม องค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุน และทีม Skyline ก็แข็งแกร่งกว่าที่เคย เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนที่ได้แสดงออกมา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า!” เธอแสดงความคิดเห็น

John Kalafatis ซีอีโอของ Skyline Restoration รู้สึกยินดีไม่แพ้กันในขณะที่เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของงานประจำปี

“ปีแล้วปีเล่า งานนี้เติบโตขึ้น ใหญ่ขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้นในแต่ละครั้ง และขณะนี้ เราสามารถสนับสนุนสาเหตุที่คุ้มค่ามากขึ้นได้ เราดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม” คาลาฟาติสกล่าว

FT Dubs Mykonos ‘เฟรนช์ริเวียร่า’ แห่งกรีซ

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก การท่องเที่ยว

แมรี่ แฮร์ริส – 16 สิงหาคม 2016 0

FT Dubs Mykonos ‘เฟรนช์ริเวียร่า’ แห่งกรีซ

มิโคนอส

มิโคนอสเกาะ ปาร์ตี้ของ กรีซในคิคลาดีส ได้รับการเรียกเก็บเงินจาก Financial Times ว่าเป็นที่ดินที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดและมีราคาแพงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบทความเรื่อง “ทำไมมิโคนอสจึงเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดหยุ่นที่สุดของกรีซ” แม้ว่ากรีซจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ แต่เกาะ Cycladic เล็กๆ ที่เล็กกว่าเกาะ Ibiza ของสเปนถึงห้าเท่าก็ดึงดูดเหล่าคนดังจากทั่วโลกที่เต็มใจทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์บนเกาะที่มีความเป็นสากล

ค่าที่พักอยู่ที่ประมาณ 507 ยูโรต่อคืน แซงหน้ามอนติคาร์โลที่เฉลี่ย 470 ยูโรต่อคืน ค็อกเทลราคาแพงทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกอย่างน้อย 20 ยูโร ในขณะที่ร้านอาหารชื่อดังจากทั่วโลกกำลังเปิดสาขาบนเกาะนี้ ตั้งแต่ฮักคาซานแห่งลอนดอนไปจนถึงบุดดาบาร์ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามิโคนอสเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้น หรือดังที่ Nicolas Mugni นายหน้าชาวฝรั่งเศสจากหน่วยงาน Demeures de Grece กล่าวว่า “มันเหมือนกับ Saint Tropez ตัวเล็ก ๆ!”

มิโคนอส “แสดงการต่อต้านสูงสุดในความวุ่นวายในปัจจุบัน โดยความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศแทบไม่ลดลง” Mike Braunholtz จาก Prestige Property Group กล่าว

สิ่งที่คุณจะได้รับตาม Financial Times…

1 ล้านยูโรบ้านพักตากอากาศ 3 ห้องนอนทางตอนเหนือ

2.5 ล้านยูโรวิลล่า 5 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำและวิวทะเล

€5mวิลล่าหกห้องนอนพร้อมทางลงทะเลโดยตรง

Gianniotis สกัดกั้นการคัดค้านของชาวกรีกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอ: ไม่มีการผูกมัดเพื่อเหรียญทองในการว่ายน้ำกลางแจ้ง 10k

กรีซ ข่าวกรีก

แมรี่ แฮร์ริส – 16 สิงหาคม 2016 0

Gianniotis สกัดกั้นการคัดค้านของชาวกรีกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอ: ไม่มีการผูกมัดเพื่อเหรียญทองในการว่ายน้ำกลางแจ้ง 10k

GIANNIOTIS

หัวหน้าคณะผู้แทนชาวกรีกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอในบราซิลแสดงความคัดค้านการมอบเหรียญเงินให้กับSpiros Gianniotisที่แพ้ Dutch Ferry Weertman แม้ว่าทั้งสองคนจะทำเวลาเท่ากัน 1 ชั่วโมง 52 นาที 59.8 วินาทีในการเปิด 10k – กิจกรรมว่ายน้ำ สักพัก ดูเหมือนว่านักว่ายน้ำรุ่นเก๋าชาวกรีกจะชนะในการถ่ายภาพ แต่หลังจากพิจารณาแล้ว โกลด์ก็ไปหาชายชาวดัตช์ ฝ่ายกรีกเคลื่อนตัวเพื่อคว้าสองเหรียญทอง และเพื่อให้การแข่งขันนั้นเสมอกัน อย่างไรก็ตาม Gianniotis เองก็ประกาศความพ่ายแพ้ของเขาทั้งๆ ที่ใกล้จะได้เหรียญทองแล้ว

ฝ่ายกรีกต้องการใช้ประโยชน์จากชุดก่อนหน้านี้เมื่อได้รับเหรียญเงินสามเหรียญในการเสมอกันสามทางระหว่างผีเสื้อชาย 100 ม. เมื่อMichael Phelpsเสมอกับเหรียญเงินในการแข่งขันเดี่ยวครั้งสุดท้ายของเขาในเกมริโอเมื่อผู้ชนะเลิศเหรียญเงินหยุดนาฬิกาที่ 51.14 อย่างไรก็ตาม โอกาสของคณะกรรมการโอลิมปิกที่ประกาศว่าเสมอกันจะเหลือน้อย ก่อนที่จิอันนิโอติสจะทำลายความหวังทั้งหมดด้วยการยุติการพูดถึงการคัดค้านอย่างเป็นทางการ

FT: วิธีสนุกกับฤดูร้อนเหมือนยานิส วารูฟากิส

คนดัง กรีซ ข่าวกรีก การท่องเที่ยว

แมรี่ แฮร์ริส – 16 สิงหาคม 2016 0

FT: วิธีสนุกกับฤดูร้อนเหมือนยานิส วารูฟากิส

วารูฟาคิส

เกมส์รอยัลคาสิโน Financial Times อัปโหลดบทสัมภาษณ์สั้นๆ กับนักการเมือง นายธนาคาร ผู้นำธุรกิจ และนักเขียนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดีท็อกซ์แบบดิจิทัลท่ามกลางแสงแดด ดำเนินไปโดยไม่ได้บอกว่าYanis Varoufakisอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่พูดตรงไปตรงมาของกรีซได้รับการค้นหาความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับวิธีการอาบแดดในช่วงฤดูร้อน ในปีนี้ วารูฟาคิสกล่าวว่าเขาจะใช้เวลาช่วงฤดูร้อนเพื่อ “สะสมความรู้สึก” เพื่อช่วยให้เขาผ่านฤดูหนาว เพื่อนเดินทางในอุดมคติของเขาคือDanaeคู่หูของเขา พร้อมด้วยจิตวิญญาณของ Oscar Wilde หากติดชายหาด มีโอกาสที่เขาจะอ่านนวนิยายของ Edna O’Brien หรือนักเขียนชาวตุรกี Elif Shafak

แม้ว่า Varoufakis จะไม่ชอบติดตามข่าว แต่ข่าวก็ดูเหมือนจะติดตามเขาไป “การต่อต้านของฉันเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง แต่บ่อยครั้งที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีความมุ่งมั่น” เขากล่าว

เมื่อพูดถึงของที่ระลึกสิ่งที่น่าจดจำที่สุดที่เขาได้รับคือกุญแจขึ้นสนิมของ “บ้านเรือนของหญิงชราที่ทรุดโทรม” จากเทือกเขาครีตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “คำเชิญถาวรให้กลับมา” ความทรงจำในช่วงวันหยุดที่เลวร้ายที่สุดของเขาคือตอนที่เขา “ติดอยู่บนเรือยอทช์ที่ท่าเรือมิโคนอส ล้อมรอบด้วยเสียงขรมของความสนุกสนานที่สร้างขึ้นโดยคนเศร้าที่แสร้งทำเป็นมีความสุข”

เคล็ดลับการเดินทางยอดนิยมของเขาทำให้โฮเมอร์เข้าใจผิดว่า: “มันเป็นการเดินทาง โง่เขลา ไปไม่ถึง!”

ที่ไหน

‘ยาถูกกฎหมาย’ ที่เป็นอันตรายขายในร้านสะดวกซื้อในกรีซ

อาชญากรรม กรีซ ข่าวกรีก สังคม

Philip Chrysopoulos – 16 สิงหาคม 2016 0

‘ยาถูกกฎหมาย’ ที่เป็นอันตรายขายในร้านสะดวกซื้อในกรีซ

สตริฟโต-ซิกาโร-อีเกียรายงานของหนังสือพิมพ์ Eleftheros Typos ระบุว่า“ยาถูกกฎหมาย” ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้วางขายในร้านสะดวกซื้อในเมืองเทสซาโลนิกิ

ยาชนิดใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่เยาวชนคือยาทดแทนกัญชาสังเคราะห์ที่จำหน่ายเป็นน้ำหอมปรับอากาศในบรรจุภัณฑ์สีสันสดใสสวยงาม ราคาถูก (ประมาณ 10 ยูโรต่อถุง) ทันสมัย ​​หาซื้อง่าย ส่วนใหญ่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสามารถสูบได้ทุกที่ในที่สาธารณะเพราะไม่มีกลิ่น

ผู้ผลิตใช้สารที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่สารที่ผิดกฎหมายและขายเป็นบุหงา ด้วยวิธีนี้ ยา “เครื่องเทศ” – ตามที่ตำรวจเรียก – มีให้อย่างถูกกฎหมาย พวกเขายังให้ชื่อที่น่าดึงดูดเช่น “เที่ยวหัว” “บูม” “เมฆ 10” หรือ “บินอิสระ”

ตามรายงาน ยาสังเคราะห์ปรากฏในร้านสะดวกซื้อและซุ้มบางแห่งในเทสซาโลนิกิ ในขณะเดียวกันก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ในราคาเพียง 12 ยูโรต่อ 10 กรัม

ตามที่ตำรวจกรีกอย่างเป็นทางการ “ยาสังเคราะห์เหล่านี้มักจะตรวจไม่พบและ (ผู้ผลิต) อยู่เหนือกฎหมายหนึ่งก้าว พวกเขาร่วมมือกับนักเคมีที่ผลิตสารเคมีในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขารู้บทบัญญัติของกฎหมายและใช้สารที่ไม่ผิดกฎหมาย เมื่อตำรวจยึดสารดังกล่าว ให้ส่งไปยังห้องปฏิบัติการของรัฐที่พบว่ามีอันตรายแล้วจึงเพิ่มรายชื่อยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งสองนี้ใช้เวลานาน นอกจากนี้ เมื่อสารที่ใช้รวมอยู่ในรายการสารที่ผิดกฎหมาย ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนยาสังเคราะห์โดยใช้ส่วนผสมอื่นที่ยังไม่ตราสินค้าว่าผิดกฎหมาย”

บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของน้ำหอมปรับอากาศแบบ “อะโรมาติก” มีข้อความว่า “สารนี้เป็นอันตรายหากรมควัน” ผลิตขึ้นส่วนใหญ่ในยุโรปกลางและจีน สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบคือสมุนไพรแห้งซึ่งพ่นด้วยสารสังเคราะห์อันตราย “ยาถูกกฎหมาย” คร่าชีวิตเด็กไป 300 คนในปี 2014 ที่สวีเดน ซึ่งพวกเขาได้รับความนิยมอย่างมาก ประเทศที่สองที่มีการใช้งานมากที่สุดคือรัสเซีย

ผู้ลี้ภัย 8,150 คนติดอยู่ในหมู่เกาะนอร์ทอีเจียน

กรีซ ข่าวกรีก การตรวจคนเข้าเมือง

แมรี่ แฮร์ริส – 16 สิงหาคม 2016 0

ผู้ลี้ภัย 8,150 คนติดอยู่ในหมู่เกาะนอร์ทอีเจียน

ผู้ลี้ภัย

เรือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ อีกจำนวนมาก จอดเทียบท่าอย่างปลอดภัยทางตะวันออกของเกาะเลสบอสในช่วงเช้าของวันจันทร์ พร้อมกับหน่วยยามฝั่งกรีซ หลังจากปฏิเสธที่จะลงจากเรือ ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพประมาณ 51 คนเดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้มาใหม่ถูกส่งไปยังจุดร้อน Morias สำหรับผู้ลี้ภัย

ในช่วงวันหยุดยาวระดับชาติของกรีกมีผู้มาถึงไม่กี่แห่งบนเกาะชายแดนของ Chios และ Samos ในขณะที่ในวันอังคารไม่มีผู้เดินทางมาถึงเกาะ North Aegean ที่ลงทะเบียนจนถึง 9.30 น

.เมื่อเช้าวันอังคารได้นำผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสบอส (Mytilene) ถึง 4,001 คน บน Chios มีผู้คนอีก 3,072 คนรอที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ในขณะที่ Samos อยู่ที่ 1,077 คน ทำให้จำนวนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพทั้งหมดที่ติดอยู่บนเกาะ North Aegean มีถึง 8,150 คน แม้จะมีข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกี

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไม ชาว โรเดียนถึงดูเหมือนจะมีเสียง Cypriot เล็กน้อยเมื่อพวกเขาพูด?

ชาวกรีกบนเกาะไซปรัสมีอายุย้อนได้ถึงราวศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล เกาะแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของวัฒนธรรมกรีกอย่างรวดเร็วด้วยการมาถึงของชาวอาณานิคมไมซีนีและอาชาอันระหว่างศตวรรษที่ 13 ถึง 11 ก่อนคริสตกาล และดอเรียนจากศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล

ไซปรัสตกเป็นอาณานิคมของโรดส์โดยนำโลหะวิทยามาสู่เกาะ ในไม่ช้าชาวโรเดียนในท้องถิ่นก็กลายเป็นช่างฝีมือเหล็กที่ยอดเยี่ยม โดยสร้างอาวุธเป็นหลัก

ภาษาถิ่นโบราณพื้นฐานสองภาษายังคงปรากฏชัดบนเกาะโรดส์ ได้แก่ Dorian และ Arcadian Cypriots แทรกซึมเข้าไปใน Arcadians โดยคงไว้ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาของพวกเขาด้วยการเพิ่มเติมและอิทธิพลกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคและผู้พิชิตเมื่อเวลาผ่านไป

อิทธิพล ดั้งเดิมของไซปรัสยังคงอยู่ ทำให้ชาวกรีกจำนวนมากมักสับสนกับชาวโรเดียนกับชาวไซปรัส เนื่องจากอิทธิพลทางภาษาศาสตร์ของอาร์คาเดียนด้วย double t’s และเสียง p และ n ที่รุนแรงในคำพูดของพวกเขา

ภาษาถิ่นของไซปรัสมีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้าน Archangelos บนเกาะโรดส์ซึ่งมีประชากร 7,000 คน หมู่บ้านขนาดใหญ่อยู่ทางด้านใต้ของเกาะ ห่างจากใจกลางเมือง 28 กม. หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคกลาง ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพื่อปกป้องชาวบ้านจากการบุกรุกของโจรสลัด หมู่บ้านแห่งนี้สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาถิ่นของตนไว้ได้ โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตสมัยใหม่

นายกฯ กรีก Tsipras กลับสู่ราก เต้นรำ Kangelari ที่หมู่บ้าน [วิดีโอ]

พลัดถิ่น กรีซ ข่าวกรีก การเมือง

แมรี่ แฮร์ริส – 17 สิงหาคม 2559 0

นายกฯ กรีก Tsipras กลับสู่ราก เต้นรำ Kangelari ที่หมู่บ้าน [วิดีโอ]

ไทปรัชดานซ์

นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสซึ่งเรียนรู้จากความผิดพลาดของฤดูร้อนที่แล้ว เลือกที่จะพักผ่อนในแบบกรีกดั้งเดิม มากกว่าที่จะนั่งบนเรือยอทช์สุดหรูของนักธุรกิจดังที่เคยเป็นเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เขาถูกถ่ายรูปขณะกำลังเต้นรำในงานเลี้ยงแบบกรีกดั้งเดิมที่หมู่บ้าน Athamanio, Arta ซึ่งครอบครัวของเขามาจาก

Kangelari สร้างขึ้นในช่วง 400 ปีของตุรกียึดครองกรีซนักเต้นต้องกอดกันอย่างใกล้ชิดและจับกันเป็นโซ่ตรวนแน่นเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้

โดยเฉพาะเขาเต้น “Kangelari” ซึ่งมีรากฐานมาจากภูมิภาค Epirus Dimitris Tsipras อายุ 95 ปีเป็นผู้นำการเต้นรำในฐานะผู้อาวุโสในหมู่บ้าน นักบวช และลุงของนายกรัฐมนตรีกรีก

หมู่บ้านส่วนใหญ่เข้าร่วมการเต้นรำ ตามด้วยงานเลี้ยงอาหารและการเต้นรำจนถึงเช้าตรู่

“วันนี้ ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะเพื่อนชาวบ้าน และขอบคุณสำหรับการต้อนรับ” Tsipras พูดกับญาติ เพื่อน และพรรคพวกของเขา

ประภาคารกรีกเปิดให้ประชาชนทั่วไปในวันอาทิตย์

เหตุการณ์ กรีซ ข่าวกรีก การส่งสินค้า การท่องเที่ยว

แมรี่ แฮร์ริส – 17 สิงหาคม 2559 0

ประภาคารกรีกเปิดให้ประชาชนทั่วไปในวันอาทิตย์

อโครทีรี

กองทัพเรือของ กรีซกำลังเปิดประภาคาร 30 แห่งทั่วประเทศต่อสาธารณชนในวันอาทิตย์ (21 สิงหาคม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW)

ในระหว่างวัน ผู้เยี่ยมชมจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความสำคัญของกระโจมไฟและอุปกรณ์ช่วยเดินเรืออื่นๆ รวมถึงความช่วยเหลือจากผู้ดูแลประภาคาร

เวลาเปิดทำการคือ 10.00 น. ถึง 19.00 น. ที่ประภาคารต่อไปนี้:

1. Aghios Nikolaos, Kea

2. Akrotiri, Santorini (ภาพถ่ายเด่น)

3. Arkitsa, Fthiotida

4. Avlida, Boeotia

5. Vasilina, Evia

6. Vrysaki, Lavrio

7 . Gerogombos, Kefalonia

8. Gourouni, Skopelos

9. Drepano, Achaia

10. Drepano, ชาเนีย

11. Cassandra, Halkidiki

12. Katakolo, Ilia

13. Keri, Zakynthos

14. Kranai, Gythio

15. Lakka, Paxi

16. Megalo Emvolo, Thessaloniki

17. Melangavi, Loutraki

18. Plaka, Limnos

19. Skinari, Zakynthos

20. Sousaki, Korinthia

21. Spathi, Serifos

22. Psaromita, Fokida

23. Kokkinopoulo, Psara

24. Alexandroupoli, Alexandroupoli

25. Tenero, Lakonia

26. Koprena, Arta

27. Kaki Kefaki, Halkida

28. Thessaloniki

29. Monemvasia, Lakonia

30. Dana, Poros

ที่มา: ANA-MPA

พบโถดินเหนียวที่มีกระดูกมนุษย์ในพื้นที่ Gra Lygia, Ierapetra ในครีต นี่คือโถดินเหนียวแห่งที่สองที่มีซากศพมนุษย์ที่พบในภูมิภาคนี้ หลังจากที่เศษของโถถูกซัดขึ้นฝั่งริมทะเลบนชายหาดของ Gra Lygia เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม

นักโบราณคดีเชื่อว่าโถทั้งสองมีอายุย้อนไปถึงยุคMinoan เชื่อกันว่าการค้นพบใหม่เหล่านี้เชื่อมโยงกับการขุดค้นในสุสานโบราณที่อยู่ใกล้เคียง

โถล่าสุดถูกค้นพบโดยบุคคลที่แจ้งยามชายฝั่งของ Ierapetra และ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities

สามในสี่ของผู้ขอลี้ภัยล่าสุดในกรีซเป็นผู้อพยพทางเศรษฐกิจ

จุดเด่น กรีซ ข่าวกรีก การตรวจคนเข้าเมือง การเมือง สังคม

Philip Chrysopoulos – 17 สิงหาคม 2559 0

สามในสี่ของผู้ขอลี้ภัยล่าสุดในกรีซเป็นผู้อพยพทางเศรษฐกิจ

prosfuges-xiosเจ้าหน้าที่ของกรีกพบว่าจากผู้ขอลี้ภัย 1,950 คนที่มาถึงหมู่เกาะกรีกจากตุรกีในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม มีเพียง 500 คนเท่านั้นที่เป็นชาวซีเรียที่มีคุณสมบัติได้รับสถานะผู้ลี้ภัย

ตามที่หน่วยยามฝั่งเฮลเลนิกซึ่งช่วยเหลือผู้โดยสารของเรือที่มาจากตุรกีและมีส่วนร่วมในการประมวลผล สามในสี่เป็นผู้อพยพ ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่คนหนีจากสงคราม

เจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งรายหนึ่งซึ่งพูดคุยกับหนังสือพิมพ์ Eleftheros Typos กล่าวว่าผู้อพยพทางเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่ลงจอดบน หมู่เกาะ อีเจียน ทางตะวันออก นั้นรับมือได้ยากมาก เพราะพวกเขายื่นขอลี้ภัยทันที และทางการกรีกมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกจนกว่าจะมีการดำเนินการ

เนื่องจากมีผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมาก กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายเดือน นอกจากนี้ ผู้ที่มีใบสมัครของพวกเขาปฏิเสธการอุทธรณ์คำตัดสิน การอุทธรณ์อีกครั้งใช้เวลาหลายเดือน

ในช่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินการขอลี้ภัย แรงงานข้ามชาติจะอยู่ในสถานที่ต้อนรับผู้อพยพที่แออัดยัดเยียดหรือเดินเตร่ฟรี บางคนซ่อนและอยู่ในกรีซอย่างผิดกฎหมายผู้คนจำเป็นต้องใช้ความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเลและการจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่คล้ายกับการชนกันของเรือเร็วใน Aeginaเช่นเดียวกับการเสริมสร้างกฎระเบียบที่มีอยู่ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมThodoris Dritsasกล่าวกับสำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนียเมื่อวันพุธ

“เหตุการณ์โศกนาฏกรรมใด ๆ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำ อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่สิ่งที่คุณทำ หากไม่มีความรู้สึกดูถูกฝังอยู่ในผู้คนสำหรับพฤติกรรมที่ประมาทเลินเล่อ สำหรับการจราจรทางทะเลและทางบก ไม่มีมาตรการใดๆ และไม่มีการควบคุมใดจะได้ผล” รัฐมนตรีกล่าว

“ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่ไม่ลงตัวเมื่อวานนี้ทำให้เกิดประเด็นหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎระเบียบสำหรับพื้นที่ที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่าน เช่น ในพื้นที่ Aegina” เขากล่าวเสริม โดยสังเกตว่ากฎระเบียบจะต้องกำหนดเป้าหมายและกำหนดกฎหมายที่บังคับใช้โดยทุกคน

เมื่อบ่ายวันอังคาร มีผู้เสียชีวิต 4 รายและบาดเจ็บ 16 ราย เมื่อเรือเร็วลำหนึ่งพุ่งชนเรือบรรทุกนักท่องเที่ยว 25 คนนอกชายฝั่ง Aegina ตามสัญญาณแรก เรือเร็วชนกับเรืออีกลำหนึ่งด้วยความเร็วสูง ตัดเป็นครึ่งแล้วพลิกคว่ำ

นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าทีมสืบสวนทางทะเลที่ถูกส่งไปทำการสอบสวนอย่างเป็นทางการกำลังสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ “ไม่ใช่เพื่อประเมินในแง่โทษ แต่เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทะเลที่จำเป็น”

(ที่มา: ANA-MPA)ชาวกรีกอเมริกัน Daren Metropoulos ได้ซื้อ Playboy Mansion ที่มีชื่อเสียงในราคา 100 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ ABC News

อย่างไรก็ตาม ฮิวจ์ เฮฟเนอร์ ชายผู้รับผิดชอบการสร้างชื่อคฤหาสน์อันเป็นสัญลักษณ์และผู้อยู่อาศัยมานานหลายทศวรรษ จะยังคงพำนักอยู่ในบ้านตลอดชีวิตที่เหลือของเขา นี่คือเงื่อนไขของข้อตกลง

เมโทรปูลอสเป็นบุตรชายของซี. ดีน เมโทรปูลอส และประธานบริษัทการลงทุนMetropoulos & Co.เจ้าของแบรนด์ Hostess และบริษัทอื่นๆ

“คฤหาสน์เพลย์บอยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดในโลกและเป็นอัญมณีมงกุฎของโฮล์มบีฮิลส์และสามเหลี่ยมทองคำขาว” เมโทรปูลอสวัย 33 ปีกล่าวในแถลงการณ์ “ในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา คุณเฮฟเนอร์ได้เติมเต็มมรดกอันล้ำค่าและมีเรื่องราวมากมายให้กับคฤหาสน์แห่งนี้ มรดกของที่พักไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น มันเป็นผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงในการออกแบบ สร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสำหรับครอบครัวที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาลอสแองเจลิสในช่วงต้นศตวรรษที่ 20”

ตามรายงานของ ABC News ตอนนี้ Metropoulos อาศัยอยู่ถัดจากคฤหาสน์ในตำนาน “ฉันรู้สึกโชคดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์และศิลปะที่ไม่ซ้ำแบบใคร ในที่สุดฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้กลับมาร่วมนิคมทั้งสองแห่งนี้อีกครั้งและเพลิดเพลินกับอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามแห่งนี้ในฐานะที่พักอาศัยส่วนตัวของฉันในอีกหลายปีข้างหน้า” เมโทรปูลอสกล่าว

Playboy Mansion ตั้งอยู่บนพื้นที่ห้าเอเคอร์และมีใบอนุญาตสวนสัตว์ของตัวเอง มีห้องพัก 29 ห้อง รวมทั้งห้องเก็บไวน์ โฮมเธียเตอร์ และห้องครัวสำหรับจัดเลี้ยงค่าแรงขั้นต่ำในกรีซ ลดลงไปอีก ทำให้ประเทศอยู่ในอันดับที่ 12 ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตามตัวเลข ล่าสุดของ Eurostat

การจัดอันดับใหม่ทำให้กรีซอยู่เหนือโปรตุเกสและอดีตประเทศในกลุ่มตะวันออก ขณะที่สเปนและมอลตามีตำแหน่งที่สูงขึ้นในด้านค่าแรงขั้นต่ำ

ข้อมูลของ Eurostat แสดงให้เห็นว่าค่าแรงขั้นต่ำในกรีซอยู่ที่ 683 ยูโรต่อเดือน รวมถึงโบนัสวันหยุดคริสต์มาส อีสเตอร์ และฤดูร้อนในภาคเอกชนที่เพิ่มค่าจ้างเดือนละสองใบ

นอกจากนี้ ค่าแรงขั้นต่ำในกรีซยังสอดคล้องกับ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ ความแตกต่างจะมากกว่า

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2016 ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนแตกต่างกันอย่างมากและอยู่ในช่วงตั้งแต่ 215 ยูโรในบัลแกเรียถึง 1,923 ยูโรในลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประเทศอันดับหนึ่ง

ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเผยแพร่โดย Eurostat ปีละสองครั้ง สะท้อนถึงสถานการณ์ในวันที่ 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในค่าแรงขั้นต่ำที่ใช้ระหว่างสองวันนี้จึงปรากฏในฉบับรายครึ่งปีถัดไป

ในเดือนมกราคม 2016 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 22 จาก 28 ประเทศ (ยกเว้นเดนมาร์ก อิตาลี ไซปรัส ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน) ได้รับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ