เกมส์ยิงปลา UFABET เกมการพนัน Lotto x5 ใหม่

เกมส์ยิงปลา UFABET ผู้เล่นลอตเตอรีทุกคนใฝ่ฝันที่จะได้แจ็คพอตก้อนโต ด้วยเกม Lottoland UK ใหม่ Lotto x5 ผู้เล่นมีโอกาสถูกรางวัล 1 ล้านปอนด์ เกมนี้ไม่เพียงแค่ให้ผู้เล่นเดิมพันเพียง 1 ปอนด์เท่านั้น แต่ยังให้โอกาสห้าครั้งเพื่อรับรางวัลใหญ่!

รางวัลใหญ่ที่นำเสนอ:

ทุกๆ 1 ปอนด์ ผู้เล่นมีโอกาสมากมายที่จะคว้าเงินรางวัลล้านปอนด์ ด้วยการเดิมพันหนึ่งปอนด์ เกมนี้จะต้องได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นล็อตโต้อย่างแน่นอน ด้วยเกม Lotto x5 ใหม่ ผู้เล่นเลือกหกหลักจากกลุ่มตัวเลข 1-59 จากนั้นผู้เล่นจะเข้าสู่การจับสลาก หลายรางวัล ซึ่งให้โอกาสห้าครั้งในการถูกรางวัล 1 ล้านปอนด์

Nigel Birrell ซีอีโอของ Lottoland ให้ความเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่โดยกล่าวว่า “Lottoland เข้าใจลอตเตอรีกลุ่มใหญ่ในสหราชอาณาจักร และเราตระหนักดีว่าเพื่อให้โดดเด่น เราต้องแน่ใจว่าเราเสนอให้มากกว่านี้”

“นั่นคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ Lotto x5 – เพื่อให้เกมของเราน่าดึงดูดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราได้ถามผู้เล่นลอตเตอรีของสหราชอาณาจักรว่าพวกเขาต้องการอะไรจากเกมลอตเตอรีของพวกเขาจริงๆ เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาเกมสหราชอาณาจักรที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร”

เกมใหม่มีการจับฉลากทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นล็อตโต้ของสหราชอาณาจักรมีโอกาสมากถึง 15 โอกาสในการถูกรางวัลล้านปอนด์! ด้วยเงินเดิมพันเพียง 1 ปอนด์สำหรับการจับฉลากแต่ละครั้ง เกมนี้มีราคาไม่แพงสำหรับผู้เล่นทุกคน

เกมลอตเตอรีที่เน้นการกุศล:

Lottoland ยุ่งอยู่กับการสร้างเกมใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม บริษัทพนันล็อตโต้ได้ประกาศเปิดตัวเกมล็อตโต้ที่เน้นการกุศลเกมแรก ล็อตโต้ การกุศลแบบวิน-วินจะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลสี่แห่ง ยอดรวม 20p จากการเดิมพันทุกปอนด์จะไปการกุศล

องค์กรการกุศลสี่แห่งที่ได้รับประโยชน์จากเกมนี้ ได้แก่ Keep Britain Tidy, The British Red Cross, Marine Conservation Society และ Hospice UK

มีรายงานว่า ในเนเธอร์แลนด์และรัฐบาลได้เลื่อนการเปิดตัวตามแผนของตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุม ออกไปอีกสองเดือน อันเนื่องมาจากความกังวลในการเตรียมการ ที่เกี่ยวข้องกับcoronavirus

ตามรายงานจากโดเมนข่าวที่ iGamingBusiness.com กฎหมายการพนันระยะไกลของประเทศเล็กๆ ที่มีกำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกของปีหน้า แต่ขณะนี้ได้เลื่อนวันเปิดตัวเป็นวันที่ 1 มีนาคม เพื่อให้สิ่งเหล่านั้น สนใจที่จะได้รับใบอนุญาตการพนันออนไลน์ในประเทศมีเวลามากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการล็อกดาวน์ที่เกิดจาก coronavirus

มาถึงฤดูใบไม้ร่วง:

โดเมนข่าวรายงานว่ามีการประกาศความล่าช้าหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายรวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล Kansspelautoriteit (KSA) ของประเทศ และหมายความว่าคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่น และ เว็บไซต์เดิมพัน กีฬาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต้อนรับผู้เล่นชาวดัตช์ก่อนเช้าวันที่ 1กันยายน

ความคาดหวังในการแพร่ระบาด:

iGamingBusiness.com รายงานว่าRemote Gambling Actได้รับการให้สัตยาบันในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 และในขั้นต้นมองเห็นการอนุญาตให้เล่นการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตทั่วเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันแรกของปี 2021 อย่างไรก็ตาม วันที่นี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม ก่อนที่รัฐมนตรีคุ้มครองทางกฎหมายของรัฐบาลแซนเดอร์ เดคเกอร์จะเตือนในเวลาต่อมาว่าอาจมีความล่าช้าเพิ่มเติมจากการระบาดของโคโรนาไวรัส

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์เดือนมิถุนายนจาก Dekker…

“ฉันไม่ได้แยกแยะความเป็นไปได้ของความล่าช้าเล็กน้อย ฉันเห็นห้องสำหรับการซ้อมรบที่นั่น”

เวลาเพิ่มเติม:

มีรายงานว่า Dekker ประกาศว่าการปรับตารางเวลาล่าสุดนี้จะทำให้ผู้ให้บริการ iGaming ที่มีศักยภาพ ‘ มีพื้นที่มากขึ้น ‘ หลังจากการมาถึงของ coronavirus ‘ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ รัฐมนตรีได้อธิบายเพิ่มเติมว่าขณะนี้ร่างกฎหมายการพนันระยะไกลกำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปและกำหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามนโยบายใหม่ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่นการเก็บบันทึก มาตรฐาน ทางเทคนิคและ ข้อกำหนด ในการรายงาน

ในออสเตรเลียและการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตของCrown Resorts Limitedมีรายงานว่าได้รับหลักฐานจากพนักงานของบริษัทรายหนึ่งที่ถูกทางการจีนจับกุมในปี 2016 ในข้อหาส่งเสริมการพนันอย่างผิดกฎหมาย

ตามรายงานของ Inside Asian Gaming เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาJason O’Connor (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของ VIP International Executive ของผู้ดำเนินการคาสิโน แต่ใช้เวลาสิบเดือนในเรือนจำเซี่ยงไฮ้หลังจากถูกตัดสินว่าล่อลวงชาวจีนที่มีมูลค่าสูงให้ไปเล่นการพนันในต่างประเทศ สถานที่ดำเนินการโดย Crown Resorts Limited

ลำดับความสำคัญที่มีข้อบกพร่อง:

O’Connor บอกกับการตรวจสอบอย่างกว้างขวางว่าดำเนินการโดยNew South Wales Independent Liquor and Gaming Authorityว่าเขาแสดงความกังวลก่อนที่จะกักขังผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารขององค์กรต่อไปว่าบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นอาจทำกำไรก่อนคนงานความปลอดภัย แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าในที่สุดผู้บริหารก็ได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคม 2017 แต่ยังเชื่อว่านายจ้างของเขา ‘ กะพริบตา ‘ ต่ออันตรายของการส่งเสริมบริการของตนต่อลูกค้าที่คาดหวังในจีน แผ่นดิน ใหญ่

O’Connor รายงานว่ามีการสอบถามข้อมูล …

“ฉันคิดว่าในขณะนั้น มีบางอย่างที่ตัดขาดระหว่างปริมาณธุรกิจและผลกำไรที่หน่วยธุรกิจของเราสามารถส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คาดหวังได้”

คำเตือนก่อนหน้านี้:

นอกจากนี้ O’Connor ยอมรับว่า ‘ กังวลมาก ‘ จากการจับกุมที่คล้ายกันในปี 2015 จากตัวแทน 13 คนจากคาสิโนของเกาหลีใต้ แต่ตระหนักว่า ‘ ความท้าทายของเขาจะโน้มน้าวให้เจ้านายของเราเชื่อว่าพวกเขาต้องการลดความคาดหวังของพวกเขา ‘ เขาเชื่อโดยอ้างว่า ‘ ความคาดหวังแบบอนุรักษ์นิยม ‘ จะไม่ ‘ ได้รับการ ตอบรับอย่างดี ‘ เนื่องจาก Crown Resorts Limited พยายามเพิ่มรายรับในระยะเริ่มต้นเพื่อเริ่มงานในการพัฒนาCrown Sydney มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

O’Connor รายงานว่าอธิบาย …

“ ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเรามองข้ามสัญญาณ บางอย่าง ไป ฉันไม่ได้ชื่นชมอย่างเต็มที่ที่ระบบกฎหมายของจีนไม่ทำงานแบบที่ระบบตะวันตกทำ”

การกระทำที่เหมาะสม:

อย่างไรก็ตาม O’Connor ยังบอกกับการสอบสวนว่าเขาเชื่อว่า Crown Resorts Limited ซึ่งรับผิดชอบทรัพย์สินของCrown PerthและCrown Melbourne ได้ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมายจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมตามคำแนะนำจากสำนักงานกฎหมายท้องถิ่น

โพรบที่กว้างขวาง:

หน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์รายงานว่าเริ่มการตรวจสอบอย่างกว้างขวางใน Crown Resorts Limited ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อค้นหาว่าบริษัทยังคงเหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการพัฒนา Crown Sydney ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือไม่ สถานที่ให้บริการริมน้ำแห่งนี้สำหรับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวเซาธ์เวลส์ มีกำหนดจะเริ่มต้อนรับแขกในปลายปีนี้แม้ว่าผู้ตรวจสอบจะหวังที่จะเปิดช่องว่างนี้ล่วงหน้าด้วยการพิจารณาว่าผู้ดำเนินการได้ฝ่าฝืนหลักการใด ๆ ที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายควบคุมคาสิโน .

เมื่อเดือนกันยายนเริ่มต้น ข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วว่า Mike Sexton กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง หนึ่งในตัวแทนที่ดีที่สุดของเกมนี้ได้ต่อสู้กับมะเร็งต่อมลูกหมากมาระยะหนึ่งแล้ว และโรคนี้ก็แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น เซกซ์ตันต้องพักรักษาตัวที่บ้านเนื่องจากต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง น่าเสียดาย ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประกาศว่าเซกซ์ตันถึงแก่กรรมแล้ว

ทุ่มเทให้กับโป๊กเกอร์

สำหรับเซกซ์ตัน เขาเลือกที่จะอุทิศชีวิตให้กับโป๊กเกอร์ เขาใช้เวลาหลายสิบปีในฐานะผู้เล่นและเป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนฝูง จากนั้นเขาก็เริ่มทำงานเป็นผู้บรรยายให้กับWorld Poker Tourและกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ในเวลาเดียวกัน เซกซ์ตันใช้สถานะของเขาเพื่อสนับสนุนโป๊กเกอร์และกลายเป็นทูตที่แท้จริงในทุกแง่มุมของคำ เขาทำงานร่วมกับปาร์ตี้โป๊กเกอร์ ช่วยให้บริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์เริ่มต้นและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เป็นความ สำเร็จอีกประการหนึ่งที่เพิ่มลงในรายการยาวที่เซกซ์ตันสร้างขึ้น

Sexton เป็นผู้เล่นที่รักและเป็นบุคคลโดยรวม เขาเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ถูกเพิ่มใน Poker Hall of Fame ในปี 2009

งานการกุศล

อีกแง่มุมที่น่าจดจำในอาชีพการงานของเซกซ์ตันคือเขาทุ่มเทให้กับงานการกุศล เขามักจะหาวิธีที่จะให้กลับ ในปี 2549 เขาได้รับรางวัลWSOP Tournament of Championsโดยได้รับเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญ เขาบริจาคครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นให้กับองค์กรการกุศลห้าแห่ง

นอกจากนี้ เขายังช่วยผลักดันกิจกรรมการกุศล เช่นBig One for One Dropซึ่งเป็นงาน 1 ล้านดอลลาร์ที่จัดขึ้นทุกปี เซกซ์ตันพยายามตอบแทนทุกครั้งที่ทำได้ โดยช่วยเหลือผู้อื่นผ่านความสำเร็จของเขา

ในฐานะสมาชิกที่เป็นที่รักและเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนโป๊กเกอร์ เซกซ์ตันจะต้องไม่พลาดอย่างแน่นอน เขามีส่วนอย่างมากในเกมนี้และจะเป็นที่จดจำไปอีกหลายปี

ผู้ให้บริการคาสิโนในเกาหลีใต้Paradise Company Limitedได้ประกาศว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนสิงหาคมลดลง 75% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือเพียง 14.55 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการตกต่ำในการเยี่ยมชมที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus ที่กำลังดำเนิน อยู่

ตามรายงานวันจันทร์จาก Inside Asian Gaming บริษัทที่จดทะเบียนในกรุงโซลเปิดเผยว่าตัวเลขรายเดือนลดลงเล็กน้อยจากยอดสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมที่ราว 14.59 ล้านดอลลาร์ และรายรับจากตารางเกมต่อเดือนที่ค่อนข้างคงที่ที่ประมาณ $12.95 ล้านดอลลาร์

ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง:

Inside Asian Gaming รายงานว่าParadise Company Limitedรับผิดชอบสำหรับ รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ Paradise City ขนาดยักษ์ ใกล้กับเมืองท่าของIncheonและยังมีรายละเอียดว่าการรับสล็อต ในเดือนสิงหาคม ลดลง 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือประมาณ1.59 ล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าทั้งหมดนี้ทำให้รายรับจากการเล่นเกมรวมแปดเดือนของผู้ให้บริการ คิดเป็น 202.23 ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงการลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 51.4% เนื่องจากสถานที่จัดงานพยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมจากต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ยั่งยืน:

บริษัท Paradise Company ยังดำเนินกิจการคาสิโนในโรงแรมในเมืองต่างๆ ของโซล , เชจูและปูซานแต่ถูกบังคับให้ ปิดให้ บริการที่พักทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อาจถึงตายได้โจมตีเกาหลีใต้ สถานที่สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นทุกแห่งในที่สุดก็เปิดใหม่บางส่วนในเดือนเมษายนแม้ว่า Inside Asian Gaming จะใช้รายงานฉบับที่สองเพื่ออธิบายว่าการพัฒนา Paradise City จำนวน 711 ห้องถูกปิดชั่วคราวเป็นครั้งที่สองเมื่อวันอังคารที่แล้วหลังจากพนักงานหกคนทดสอบในเชิงบวก สำหรับโรคติดต่อร้ายแรง

ทำความสะอาดล้ำลึก:

การปิดให้บริการในครั้งต่อๆ ไปนี้มีกำหนดจะดำเนินไปจนถึงสิ้นวันพรุ่งนี้ โดยบริษัท พาราไดซ์ จำกัด ได้ประกาศในภายหลังว่าจะใช้การหยุดชั่วคราวเพื่อ ‘ ฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง ‘ การพัฒนาครั้งใหญ่ทั้งหมด ‘ ในการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกักกัน’ การดำเนินการภายหลังชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการเปิดสถานที่ให้บริการเรือธงที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ใช่เกมกับคาสิโนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าจะเนื่องมาจากการคงอยู่นอกขอบเขต ‘ ไม่มีกำหนด ‘ เป็นมาตรการป้องกัน coronavirus

BoyleSportsเจ้ามือรับแทงพนันชาวไอริช ส่วนตัว ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่เห็นว่าได้ซื้อสถานที่เดิมพันกีฬาค้าปลีกในไอร์แลนด์เหนือหก แห่งที่ HughesBetคู่แข่งในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ

ตามรายงานจากG3Newswireบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ Dundalk ประกาศว่าข้อตกลงดังกล่าวได้มอบ ‘เกือบทุกอย่าง’ ให้กับบริษัทซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยกลุ่มที่แข็งแกร่ง 7 แห่งจากเจ้ามือรับแทง Gregory Hughes และยึดที่ดินในจังหวัดเล็กๆ ได้ถึง 45 แห่ง

การพัฒนาที่กำหนด:

G3Newswire รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังการเข้าซื้อกิจการของ BoyleSports ในเดือนมกราคมจากร้าน William Hillที่จดทะเบียนในลอนดอนจาก ร้านพนันกีฬา 33 แห่งในไอร์แลนด์เหนือและในเดือนมิถุนายน 2019 การขยายธุรกิจไปยังสหราชอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ผ่านการซื้อสถานที่ส่วนใหญ่ในมิดแลนด์ 13 แห่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของเจ้ามือรับแทงอิสระWilf Gilbert .

ความคาดหวังในระดับความสูง:

Conor Grey (ในภาพ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BoyleSports รายงานว่ามีรายละเอียดว่าสถานที่ที่ได้รับทั้ง 6 แห่งจะได้รับการรีแบรนด์ภายใต้เครื่องแบบของบริษัทของเขาก่อนที่จะทำการอัพเกรด ‘ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานชั้นนำของอุตสาหกรรม ‘ผู้อุปถัมภ์’ ที่คาดหวัง และสนุกสนาน.’

อิทธิพลของเกาะ:

เมื่อเดือนที่แล้ว BoyleSports ได้ลงนามในข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์ชุดแรกกับLarne Football Club ฝั่งไอร์แลนด์เหนือ และตอนนี้จะมีรายงานว่าจะเป็นผู้ดำเนินการร้านพนันกีฬารายย่อยทั่วเกาะไอร์แลนด์จากSkibbereenทางตอนใต้ไปยังBallycastleทางตอนเหนือ

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากเกรย์…

“ตั้งแต่ John Boyleผู้ก่อตั้งและประธาน BoyleSports เปิดร้านแรกของเขาที่Markethill , County Armagh ในปี 1982 เรามีความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาสถานะการค้าปลีกที่มีความหมายในไอร์แลนด์เหนือ การซื้อ เครือร้านค้าในเครือ HughesBetแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของเราต่อตลาดในไอร์แลนด์เหนือ”

อุตสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวมากมายในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์การฟอกเงิน การโฆษณาที่กินสัตว์อื่น และการละเมิดอื่นๆ ได้บังคับให้คณะกรรมาธิการการพนันของสหราชอาณาจักรเริ่มดำเนินการต่างๆ และเสนอนโยบายการพนันใหม่ อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ของการย้ายครั้งนี้อ้างว่าอุตสาหกรรมกำลังประสบปัญหาภายใต้มาตรการที่เข้มงวดมาก

ปัญหาการพนันเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติ

นับตั้งแต่กฎระเบียบของตลาดการพนันในสหราชอาณาจักรในช่วงต้นทศวรรษ 2000 โดยมีการนำพระราชบัญญัติการพนันปี 2548 มาใช้ มีกิจกรรมการพนันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลาดที่ได้รับการควบคุมใหม่ในขณะนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม iGaming กระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มให้บริการของตน

อย่างไรก็ตาม ไม่นานก่อนที่ประเทศเกาะนี้จะเล็กเกินไปสำหรับนักแสดงทุกคนที่ต้องการชิ้นส่วนของพาย การแข่งขันที่ดุเดือดทำให้การสวมหมวกสีเทาหรือหมวกดำเป็นไปได้สำหรับบางคน

เช่นเดียวกับเอฟเฟกต์โดมิโนที่แท้จริง สิ่งหนึ่งนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง เกมส์ยิงปลา UFABET เพียงแต่จบลงด้วยการพุ่งทะยานอย่างใหญ่หลวงในแนวทางปฏิบัติที่กินสัตว์อื่น การฟอกเงิน และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ อีกจำนวนมาก สิ่งต่าง ๆ หลุดมือไปเมื่อ UKGC พบว่ามีเด็กมากถึง 450,000 คนที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปีเดิมพันเป็นประจำ โดยผู้ประกอบการล้มเหลวในการป้องกันการพนัน ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ปรากฏว่าการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง

สิ่งที่ตามมาคือการสร้างนโยบายการพนันระดับชาติที่มุ่งควบคุมการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือกึ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเหล่านี้และป้องกันสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดในสังคมให้พ้นจากอันตราย

นโยบายการพนันแห่งชาติฉบับใหม่

แผนการที่ UKGC คิดขึ้นได้รวมชุดของขั้นตอนที่จะลองและแก้ไขปัญหาหลักของปัญหา การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งหมดมากที่สุดคือการห้ามใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าพนัน

สิ่งที่คณะกรรมการพบคือการใช้บัตรเครดิตนำไปสู่ปัญหาการพนันและการสะสมหนี้ การกำจัดพวกเขาออกจากสมการได้หยุดยั้งการแสวงหาผลประโยชน์จากนักพนันถึง 22% ภายในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้เล่นทุกคนในสหราชอาณาจักร ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันแบบไม่ระบุชื่ออีกต่อไป การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ควบคุมการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ยังทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบกับตำรวจเมื่อต้องเสนอบริการให้ใคร

มันคือการเปลี่ยนความรับผิดชอบจากผู้เล่นไปสู่โอเปอเรเตอร์ที่ก่อให้เกิดความโกลาหลในหมู่ผู้นำในอุตสาหกรรม

จากสุดขั้วไปสู่อีกอันหนึ่ง

แม้ว่าจะไม่มีบริษัท iGaming สักแห่งที่จะวิพากษ์วิจารณ์ UKGC ที่ต้องการปกป้องผู้เล่น แต่นโยบายการพนันระดับชาติฉบับใหม่ไม่ได้ดำเนินไปโดยปราศจากการวิจารณ์อย่างยุติธรรม

กล่าวคืออุตสาหกรรมกล่าวหา UKGC ว่าระมัดระวังเกินไปและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เข้มงวดสำหรับผู้ให้บริการเกมและผู้ประกอบการ บริษัท iGaming ที่ทำงานในสหราชอาณาจักรได้รายงานการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีดำเนินการ โดยบางคนอ้างว่านโยบายใหม่นี้บังคับให้พวกเขาต้องเดินบนเปลือกไข่

ความรู้สึกดังกล่าวได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้นจากการปราบปรามของ UKGC ต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ คณะกรรมาธิการได้ออกค่าปรับและคำเตือนแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมทั้งนักแสดงต่างชาติที่ให้บริการภายในสหราชอาณาจักร

ในทางกลับกัน ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ถอนตัวออกจากตลาดที่ได้รับการควบคุมของสหราชอาณาจักรโดยสิ้นเชิง ในทางกลับกัน บริษัทต่างๆ เช่น ActiveWins ได้ตัดสินใจที่จะให้ความสนใจทั้งหมดในตลาดสหราชอาณาจักร

มาตรการในอนาคต

แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในอุตสาหกรรม แต่ UKGC ยังคงทำการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการพนันระดับชาติ เมื่อพิจารณาแล้ว สิ่งต่าง ๆ ดูเยือกเย็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการที่เคยชินกับการบังคับใช้กฎอย่างหลวม ๆ

สิ่งต่างๆ จะแย่ลงไปอีกเมื่อมีกระแสในรัฐสภาของสหราชอาณาจักรที่กำลังวิ่งเต้นสำหรับมาตรการที่เข้มงวดกว่ามาก ไม่ว่าฝ่ายนี้จะได้รับโมเมนตัมหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของพวกเขานั้นรู้สึกได้ทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อผู้เล่น

แม้ว่าภารกิจของกฎระเบียบที่บังคับใช้ใหม่จะเกี่ยวกับการปกป้องผู้เล่น แต่ก็มีบางส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงผลข้างเคียงที่ชัดเจนของการตัดสินใจดังกล่าว

กล่าวคือหนึ่งในคำวิจารณ์หลักที่ UKGC กำหนดคือพวกเขาไม่ได้เข้าหาปัญหาจากมุมมองที่ถูกต้อง ผู้นำในอุตสาหกรรมรู้สึกว่าคณะกรรมาธิการไม่สามารถปรับกฎใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง

ด้วยการใช้วิธีแก้ปัญหาแบบแอนะล็อกที่ใส่ผิดที่ UKGC กำลังรักษาอุตสาหกรรมดิจิทัลขั้นสูงเอาไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกบริการและเกมที่ผู้เล่นจากสหราชอาณาจักรเข้าถึงได้

นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร

ปัญหาที่น่าตกใจที่สุดประการหนึ่งของกฎข้อบังคับ UKGC ใหม่คือการที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกกำลังจดบันทึก ในความเป็นจริง มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในฉากการพนันทั่วโลกในแง่ของกฎระเบียบภายในปีที่ผ่านมานี้ หน่วยงานกำกับดูแลการพนันระดับชาติจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังใช้ทัศนคติ ‘ผู้เล่นคนแรก’ ที่เห็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร

คำถามที่แท้จริงคือว่าประเทศอื่น ๆ จะดึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหรือพวกเขาจะดำเนินการแก้ไขที่อาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมการพนันภายในพรมแดนของประเทศหรือไม่?

คณะลูกขุนยังคงออกไปที่หนึ่ง ไม่เป็นความลับที่สถานการณ์ทั่วโลกที่กำลังพัฒนาได้สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกสำหรับการเติบโตของการพนันออนไลน์ การไหลเข้าของผู้เล่นดังกล่าวจะขยายการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสำคัญของยุโรป

สำหรับผู้เล่นในสหราชอาณาจักรพวกเขาจะต้องติดตามข่าวอุตสาหกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน UKGC วางแผนที่จะดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่ทั้งหมดต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม คาสิโนที่ตั้งอยู่ในเมโทรมะนิลาถูกปิดเนื่องจากคำสั่งกักกันเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 คาสิโนที่ได้รับผลกระทบจากการปิด ได้แก่ Okada Manila, Resorts World Manila, City of Dreams Manila และ Solaire Resort & Casino ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สถานที่เหล่านี้ได้ดำเนินการทดลองสำหรับแขกรับเชิญ ตอนนี้ Okada Manila ได้ยืนยันว่าสามารถเริ่มให้บริการคาสิโนบางส่วนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ทอื่น ๆ ตามผู้อำนวยการคนใหม่จาก PAGCOR

ดำเนินกิจการต่อ

เมื่อเร็วๆ นี้ PAGCOR ได้อนุญาตให้สถานที่เปิดขึ้นอีกครั้งที่ความจุ 30% สำหรับOkada Manilaบริษัทแม่Universal Entertainment Corpได้โพสต์ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของบริษัท

คาสิโนจะเปิดส่วนหนึ่งของพื้นที่เล่นเกมอีกครั้ง โดย30%ของเกมบนโต๊ะเปิดให้บริการตลอดจนเครื่องสล็อตแมชชีน โรงแรมและร้านอาหารจะเปิดให้บริการอีกครั้ง สำหรับOkada Manilaพวกเขามีแผนที่จะใช้โปรโตคอลการจัดการด้านสุขอนามัยในสถานที่ ซึ่งจะรวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงงาน

PAGCOR ประกาศเมื่อปลายเดือนสิงหาคมว่ารีสอร์ทแบบบูรณาการบางแห่งในภูมิภาคอาจได้รับอนุญาตให้ให้บริการได้ในไม่ช้า แม้ว่าจะเพียงบางส่วนก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลยินดีอนุญาตให้เปิดทำการได้บางส่วน หากผู้ประกอบการยินยอมที่จะกำหนดแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุข

อนุญาตให้เปิดใหม่บางส่วนก่อนหน้านี้ได้ แต่ถูกปิดตัวลงเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาด คาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะใช้แนวทางที่เข้มงวดในครั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ต่างๆ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 จะมีน้อยที่สุด หากไม่มีอยู่จริง

Adverty ผู้จัดหาแพลตฟอร์มในเกมยอดนิยมสำหรับผู้โฆษณา ผู้พัฒนาเกม และเอเจนซี่ Adverty ได้ประกาศตัวเลือกการโฆษณาใหม่ที่คิดค้นโดยแบรนด์ รูปแบบการโฆษณาของแบรนด์ในเกมนี้รู้จักกันในชื่อในเมนู และอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มโฆษณาแบนเนอร์ที่แสดง IAB ที่เกี่ยวข้องลงในหน้าจอเมนูที่พบระหว่างการเล่นเกม หน่วยโฆษณาใหม่ที่มีรูปแบบ In-Play จะสร้างชุดผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูชันโฆษณาที่ไร้รอยต่อในเกม ช่วยให้แสดงโฆษณาตามประสิทธิภาพและส่งเสริมการรับรู้ถึงแบรนด์

โฆษณาเชิงโต้ตอบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแบบโต้ตอบ โดยเปิดเผยแบรนด์พร้อมกับเรียกร้องให้ดำเนินการ ผู้โฆษณาสามารถใช้โฆษณาในเมนูเพื่อแสดงข้อความของแบรนด์ตลอดจนการกระทำที่พวกเขาเลือก คุณสมบัติการปรับแต่งนั้นมีมากมาย รวมถึงการสร้างการเข้าถึงการซื้อโดยตรง เทคโนโลยีโฆษณาที่รอการจดสิทธิบัตรซึ่งใช้โดยAdvertyช่วยให้ผู้ใช้เล่นเกมต่อไปได้ในขณะที่ยังมีส่วนร่วมในประสบการณ์โฆษณา

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Adverty, Niklas Bakos แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยระบุว่าโฆษณาในเมนูเข้ากันได้กับรูปแบบดั้งเดิมของการซื้อพื้นที่โฆษณาแบบเป็นโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ในเมนูจะมีช่องทางสื่อใหม่และยังไม่ได้สำรวจสำหรับเกมบนมือถือให้เข้าถึง Bakos กล่าวว่า “ศักยภาพในการเติบโตที่นี่มีมหาศาล และเราคาดหวังว่าการเติบโตจะรวดเร็ว”

มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่

โฆษณากำลังทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับการโฆษณาในเกม พวกเขาได้สร้างความสัมพันธ์กับIABเช่นเดียวกับIAB Europe, IAB UK, IAB Tech Labs และ IAB Swedenเพื่อทำงานเกี่ยวกับมาตรฐาน

บริษัทรู้สึกว่าการซื้อสื่อแบบเป็นโปรแกรมจะยังคงเติบโตและรวมโอกาสด้านพื้นที่ในแอป สิ่งนี้จะควบคู่ไปกับโฟกัสปัจจุบันที่โฆษณาบนเว็บ

โฆษณาประมาณการว่าสินค้าคงคลังในเมนูจะรวมอยู่ในพอร์ตเกมภายในต้นปีหน้า สตูดิโอเกมอินดี้และผู้เผยแพร่เกมชั้นนำได้ตรวจสอบ In-Menu ซึ่งให้ผลตอบรับเชิงบวกอย่างท่วมท้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัทใน เครือSpearhead Studiosของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์EveryMatrix Software Limitedได้ติดตามการเปิดตัววิดีโอสล็อต Book of the Kings เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยประกาศเปิดตัวนวัตกรรม Teutoburg ห้ารีลใหม่

นักพัฒนาที่มีสำนักงานใหญ่ในมาร์เบลลาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารเพื่อดูรายละเอียดว่าสล็อตวิดีโอล่าสุดที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ยุโรปยุคกลางในการเล่าถึงการต่อสู้ที่โด่งดังของป่า Teutoburg ซึ่งพันธมิตรของชนเผ่าดั้งเดิมซุ่มโจมตีและทำลายชาวโรมันสามคน พยุหเสนาและผู้ช่วยของพวกเขา

สปอตไลท์เฉพาะ:

Spearhead Studiosระบุว่าTeutoburgเป็นตัวแทนของสล็อตวิดีโอที่สองที่ ‘ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบความคาดหวังของ ผู้เล่น ชาวเยอรมัน ‘ หลังจาก การเปิดตัวเกม Black Forestห้ารีลในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และเป็นเกมที่มีความผันผวนปานกลางถึงสูงซึ่งมีผลตอบแทน 96% – อัตราส่วน ผู้เล่น ผู้พัฒนาชาวสเปนประกาศว่าเกมสามแถวให้การจ่ายเงินสูงสุดที่อาจมีมูลค่ามากกว่า 16,000 เท่าของการเดิมพันที่กระตุ้นรวมถึงสัญลักษณ์ลึกลับเกี่ยวกับทหารในประวัติศาสตร์มากมายที่ลงจอดบ่อยครั้งรวมถึงการหมุนฟรีทุกครั้ง

พื้นฐานการต่อสู้:

Kevin Cortiผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกมของ Spearhead Studios ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่า Teutoburg เสนอโอกาสให้ผู้สนใจรักสล็อตวิดีโอในการรวบรวมสัญลักษณ์เยอรมันที่สามารถซุ่มโจมตีคู่หูชาวโรมันของพวกเขาก่อนที่จะถูกแปลงเป็นไวด์ทวีคูณ ‘ เพื่อสร้างศักยภาพในการชนะอย่างมาก ‘ นอกจากนี้ เขายังประกาศว่าโอกาสดังกล่าวทำให้ผู้เล่นสามารถหมุนฟรีสปินซ้ำได้ โดยที่ ‘ จำนวนรางวัลปริศนาเพิ่มขึ้น ‘ เพื่อทำให้ผู้เล่น ‘เห็นชัดว่าสามารถคว้าชัยชนะครั้งใหญ่ได้อย่างไร ‘

อ่านแถลงการณ์จาก Corti…

“เราทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมากในการปรับโมเดลคณิตศาสตร์ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์จะมอบความตื่นเต้นและคุณค่าของผู้เล่นอย่างแท้จริง ทีมงานสร้างสรรค์ของเราพยายามสร้างเอฟเฟกต์ภาพที่น่าดึงดูดและฉากเสียงที่เร้าใจเพื่อชมเชยทั้งคุณสมบัติของเกมและเพื่อให้เข้ากับธีมประวัติศาสตร์ที่เราได้เลือกไว้”

Paradise Company Limitedผู้ให้บริการคาสิโนของเกาหลีใต้ได้รายงานว่าโรงพนันและโรงแรมภายในโครงการ พัฒนา เมือง Paradise City ยักษ์ใหญ่ เตรียมเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากปิดชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่จดทะเบียนในโซลได้ปิดห้อง 711 ห้องที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองอินชอนเป็นเวลาสามวันตั้งแต่วันอังคารที่แล้วหลังจากที่พนักงานคนหนึ่งได้รับการทดสอบในเชิงบวกสำหรับอาการป่วยที่อาจถึงตายได้ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการปิดครั้งนี้ถูกขยายออกไปอีกหกวันหลังจากที่คนงานอีกห้าคนที่รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการขนาด 10.6 เอเคอร์ล้มลงด้วย coronavirus

ความพยายามพิเศษ:

การเปิดเผยการเปิดใหม่มีขึ้นเพียงสองวันหลังจากบริษัท พาราไดซ์ จำกัดประกาศว่าทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้จะปิด ‘ ไม่มีกำหนด ‘ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการฆ่าเชื้อต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการยังประกาศว่ากำลังทำงานใน ‘การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกักกัน ‘ และจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมของโรงงานที่ดำเนินการโดยความร่วมมือกับSega Sammy Holdings Incorporatedของ ญี่ปุ่น

ยกจำกัด:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Paradise City ได้โพสต์ประกาศบนเว็บไซต์เมื่อเช้าวันนี้ ที่ประกาศว่าจะมีการเปิดคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะขนาด 167,154 ตารางฟุตที่มีพื้นที่มากกว่า 250 ช่องพร้อมโต๊ะเกมประมาณ 150 โต๊ะ สิ่งอำนวยความสะดวกอธิบายโดยอ้างว่าโรงแรมและสระว่ายน้ำกลางแจ้งจะฟื้นการดำเนินงานแม้ว่าโรงภาพยนตร์ ห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำในร่มจะยังคงปิดอยู่

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากบริษัท พาราไดซ์ จำกัด…

“ เราจะยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าแขกของเราสามารถเพลิดเพลินกับ Paradise City ได้อย่างมั่นใจ โดยปฏิบัติตามแนวทางการกักกันและมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด”

ลอตเตอรีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสองแห่งในจีนรายงานการล่มสลายติดต่อกันเป็นเวลาห้าเดือนติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม หลังจากบันทึกการเพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในการขายสลากรวมเป็นมากกว่า 36.14 พันล้านเยน (5.29 พันล้านดอลลาร์)

ตามรายงานจาก GGRAsia ที่อ้างถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังของประเทศยักษ์ใหญ่ ตัวเลขในเดือน 31 วันแสดงการเพิ่มขึ้นเกือบ 3.42 พันล้านเยน (501 ล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับยอดรวมในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 และ ทำลายแนวโน้มจากมากไปน้อยที่เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการเกิดขึ้นของการ ระบาด ใหญ่ของโคโรนาไวรัส

ประสิทธิภาพของคู่:

ยอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจีน เดือนก.ค .เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะระดับต่ำกว่า15.44 พันล้านเยน (2.25 พันล้านดอลลาร์)ในขณะที่ ลอตเตอรี China Sports Lotteryเพิ่มขึ้น 17.1% เพื่อบันทึกรายรับรายเดือนที่เกิน20.71 พันล้านเยน เล็กน้อย (3.03 พันล้านดอลลาร์ )

การฟื้นตัวทั่วประเทศ:

มีรายงานว่าเดือนกรกฎาคมมี ยอดขายลอต เตอรีเพิ่มขึ้นใน 28 จังหวัดจาก 31 จังหวัดของจีนกับมณฑลกวางตุ้ง นำโดย มูลค่า เพิ่มขึ้น481 ล้านเยน (70.38 ล้านดอลลาร์)เทียบเคียงได้กับ465 ล้านเยน (68.04 ล้านดอลลาร์)และ226 ล้านเยน (33.07 ล้านดอลลาร์ ) )ขึ้นจากมณฑลเจียงซูและมณฑลส่านซีตามลำดับ

ความล่าช้าในระยะยาว:

ในที่สุดแหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมรวมยอดขายลอตเตอรีสวัสดิการจีนและสลากกินแบ่งรัฐบาลจีนเป็นเวลาเจ็ดเดือนเป็น160.05 พันล้านเยน (23.42 พันล้านดอลลาร์)ซึ่งเท่ากับสไลด์ที่น่าผิดหวัง 34.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีด้วย ประสิทธิภาพของอดีตลดลง 33.8% ที่ประมาณ74.72 พันล้านเยน (10.93 พันล้านดอลลาร์)แต่ดีกว่าการลดลง 35.6% ที่บันทึกไว้เป็น85.33 พันล้านเยน ($12.48 พันล้านดอลลาร์ )

ฤดูใบไม้ร่วงได้มาถึงแล้ว และด้วย การเปิดตัวสล็อตเดือนกันยายนของ Microgamingรวมถึงการเสนอแจ็คพอตที่ได้รับการปรับปรุงผ่านชื่อ Mega Moolah และ WowPot ใหม่พร้อมกับสล็อตพรีเมียมมากมายจากเครือข่ายสตูดิโอพัฒนาเกมอิสระที่กำลังเติบโต

ผู้ริเริ่มจาก Isle of Man เริ่มต้นการโจมตีในวันที่ 1 ของเดือนด้วยBook of Atem: WowPot หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวครั้งแรกกับ Kindred Groupบริษัทการพนันออนไลน์ของมอลตา

แจ็คพอต WowPow :

สล็อตวิดีโอที่มีความผันผวนสูง จากสตูดิโอเกมในเอสโตเนียAll41 Studiosเข้าร่วมWheel of Wishes เป็นข้อเสนอที่สองในการนำเสนอแจ็กพอ ต WowPotอันน่าตื่นเต้นของ Microgaming โดยเงินรางวัลหลักเริ่มต้นที่2 ล้านยูโรและการเริ่มแจ็กพอตหลักที่ 50,000 ยูโร ด้วย RTP 93.50 เปอร์เซ็นต์และ 10 เพย์ไลน์ สล็อตโปรเกรสซีฟแจ็คพอตแบบ 5×3 รีลมีคุณสมบัติเกมมากมาย รวมถึง สปิน พิเศษพร้อมสัญลักษณ์ขยาย

วันที่ 7 กันยายน มีการเพิ่มเกมที่สามเข้าไปในแจ็กพอต WowPot ของ Microgaming โดยเปิดตัวSisters of Oz: Wowpot ที่มี ความผันผวนปานกลางของ Triple Edge Studios

หลังจากเพลิดเพลินกับการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จกับBetssonบริษัทพนันออนไลน์ ของสวีเดน สล็อต 5 รีล 4 แถว 20 เพย์ไลน์เต็มไปด้วยเวทมนตร์ แฟนตาซี และการผจญภัย! เริ่มต้นด้วย คะแนน RTP 95.83 เปอร์เซ็นต์เกมดังกล่าวมีสัญลักษณ์ Jumbo Block และสปินพิเศษพร้อมรับประกัน Jumbo Blocks ในแต่ละสปิน ผู้เล่นที่ได้รับเหรียญ Golden Ozจะมีโอกาสเปิดวงล้อโบนัสแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ ซึ่งรับประกันแจ็คพอตโปรเกรสซีฟแบบมินิ ไมเนอร์ เมเจอร์ หรือ WowPot

เกมใหม่ที่ดื่มด่ำเป็นส่วนหนึ่งของ ซีรี ส์สล็อต Book of Oz

22 ก.ย. :

ต่อไปคือFortunium Gold: Mega Moolah ซึ่งจับคู่สล็อตธีมพังค์ที่เป็นสัญลักษณ์จากบริษัท Stormcraft Studiosในแอฟริกาใต้และ Isle of Man กับแจ็คพอตโปรเกรสซีฟ Mega Moolah ยอดนิยมของ Microgaming และจะเปิดตัวในวันที่ 22 กันยายน เมื่อเดือนที่แล้ว แจ็กพอตดังกล่าวทำให้ผู้โชคดีหนึ่งคนโชคดี ผู้เล่นในสวีเดนรวยขึ้น14.2 ล้านยูโร สล็อตโปรเกรสซีฟแจ็คพอตแบบ 5×5 รีลใหม่มองเห็นการกลับมาของนักสำรวจและนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญ Victoria และ “นักประดิษฐ์ที่อุตสาหะของสิ่งมหัศจรรย์ทางกลไก” แม็กซิมิลเลียน เกม 40 เพย์ไลน์มี Win Booster, Mystery Symbols และสปินพิเศษด้วย Mystery Reels

29 ก.ย. :

ปิดท้ายเดือนนี้ด้วย Noble Sky จากNeon Vally Studiosซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 29 กันยายน สล็อต 25 เพย์ไลน์ ที่มีความผันผวนปานกลางถึงต่ำมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย รวมถึงฟีเจอร์Airship Wild Respinsที่มีตัวคูณสูงสุด 10 เท่า และฟีเจอร์โบนัสห้องนิรภัยที่มีโอกาสชนะสูงถึง 5,000xจากแจ็คพอตแกรนด์ นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าดึงดูดแก่ผู้เล่น

การเปิดตัวชื่อพิเศษ :

รอ มีอีก! เกมพิเศษดังต่อไปนี้จะวางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Microgaming ในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่ 3, 9 และ 15 กันยายนตามลำดับ

Stellar Portals จาก Snowborn Games

ผู้ทรงอำนาจ Aztec จาก SpinPlay Games

Spectre Estate จากJust For The Win

นอกจากนี้ บริษัทซอฟต์แวร์จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากSwitch Studiosลงในพอร์ตโฟลิโอ รวมถึงNo Commission Baccaratในวันที่ 17 กันยายน และSic Boในวันที่ 24 กันยายน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท

ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะออกตลอดทั้งเดือน ได้แก่ เกมเนื้อหาพันธมิตรใหม่มากกว่า 30 เกม เช่นOne Million Megaways BCจาก 1×2 Network brand Iron Dog Studio , Storm Gaming’s Magic Merlin Megaways , Big Time Gaming’s Star Clusters Megaclustersและ Cubes จากHacksaw เกมมิ่ง .

ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ยอดนิยม Videoslots.com ได้รับการอนุมัติสำหรับการเดิมพันกีฬาในสวีเดน หน่วยงานด้านการพนันแห่งสวีเดนได้ให้ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินการกับแบรนด์เมื่อเร็วๆ นี้ และคาดว่าหนังสือกีฬาเล่มใหม่จะพร้อมใช้งานในเดือนตุลาคม Videoslots จะใช้แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนสำหรับไซต์ใหม่

ทำงานหนักกับ Sportsbook ใหม่

โครงการหนังสือกีฬาใหม่นำโดยMartin Callejaผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกม Videoslots.comจะใช้ทีมซื้อขายภายในเพื่อเปิดเผยคุณสมบัติการเล่นเกมและผลิตภัณฑ์ข้ามสายเพื่อช่วยให้หนังสือกีฬาดึงดูดฐานผู้เล่นคาสิโนที่มีอยู่

ตามรายงานของ Calleja คาดว่าการเดิมพันกีฬาจะใกล้เคียงกับปกติภายในเดือนตุลาคม และหนังสือกีฬาฉบับใหม่จะช่วยให้แฟน ๆ ได้มีส่วนร่วมกับกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ เขากล่าวเพิ่มเติมว่าแบรนด์อยู่ในสถานที่ที่พวกเขาสามารถลงทุนและเพิ่มข้อเสนอรวมทั้งสร้างความแตกต่างได้

Calleja กล่าวว่า: “เราทำได้ดีเสมอมาในการดึงดูดผู้ชมของเราและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่าที่อื่น เป็นผลให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะทำซ้ำสิ่งนั้นในเวทีหนังสือกีฬา”

ข้อตกลงใหม่กับ Apollo Games

Videoslotsยุ่งมากในปีนี้ โดยมีข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่เกิดขึ้นก่อนการประกาศหนังสือกีฬาล่าสุดของสวีเดน ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนทางแบรนด์ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือครั้งใหม่กับApollo Games ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Videoslots สามารถเสนอเกมได้มากขึ้น รวมถึงเกมยอดนิยมอย่างSlot BirdsและGangster World

Videoslots ได้เปิดตัวเกมที่ 4000 เมื่อต้น ปีนี้ ดังนั้นด้วยการเพิ่ม Apollo Games มันหมายถึงเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นที่จะเพลิดเพลิน

ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการเพิ่มความร้อนและPragmatic Playทำเช่นนั้นด้วย Ultra Hold and Spin เกมยอดนิยมล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ Reel Kingdom ซึ่งเป็นสตูดิโอเกมที่กำลังมาแรง

เกม 3 รีล 3 แถวนี้มอบประสบการณ์สล็อตแบบคลาสสิก แก่ผู้เล่นด้วยการพลิกผันและติดตาม ความร่วมมือครั้งก่อนซึ่งรวมถึงUltra BurnและHot To Burnและเข้าร่วมกับพอร์ตโฟลิโอสล็อตที่กำลังเติบโตของผู้ให้บริการ

คุณสมบัติของเกม :

ระหว่างการเล่นเกม ผู้เล่นสามารถกระตุ้นรอบพิเศษ โดยรวบรวมสัญลักษณ์ เหรียญโบนัสสามกอง เมื่อพวกเขาเข้าสู่รอบ ” ถือและหมุน ” มูลค่าของเหรียญเงินจะอยู่ระหว่าง 1-9x ของเงินเดิมพัน ในขณะที่เหรียญทองมีมูลค่าสูงถึง x20 ของเงินเดิมพัน

ในระหว่างรอบพิเศษสปิน เหรียญจะยังคงอยู่ที่เดิมบนวงล้อ และผู้เล่นจะได้รับรางวัลรวมของมูลค่าเหรียญทั้งหมด หากสัญลักษณ์ Diamond Money เกิดขึ้นที่ฝั่ง เหรียญอาจมีค่ามากถึง 500x คูณซึ่งจะนำไปสู่ชัยชนะครั้งใหญ่ถึง 2,460x ของเงินเดิมพันของผู้เล่น

ในการแถลงข่าวของ บริษัทหัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของ Pragmatic Play Melissa Summerfieldแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่โดยกล่าวว่า …

“ Ultra Hold and Spinเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่น่าตื่นเต้นสำหรับการเสนอสล็อตของเรา ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสซ้อนเหรียญกองใหญ่บนวงล้อ

“เรายังคงมองหาวิธีที่จะปรับปรุงข้อเสนอของเราต่อไป และการเป็นพันธมิตรกับReel Kingdomได้เพิ่มความโดดเด่นให้กับพอร์ตโฟลิโอของเรา”

สล็อตเดือนกันยายน :

การเพิ่มใหม่นี้เป็นข้อเสนอครั้งที่สองในเดือนกันยายนจาก Pragmatic Play หลังจากเปิดตัวCurse ที่มีความผันผวนสูงของ Werewolf Megawaysเมื่อต้นเดือน

แน่นอนว่าจะต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอน สล็อตวิดีโอขนาด 6×6 นำเสนอช่องจ่ายเงินสูงสุด 46,656 ช่องศักยภาพในการชนะมากกว่า 40,000 เท่าและคุณสมบัติต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ลึกลับ ตัวปรับแต่งรีล และการหมุนพิเศษพร้อมการอัพเกรดสัญลักษณ์ และแน่นอนว่า ช่าง Megaways ที่ยืมตัวมาจาก Big Time Gaming

ถัดมาจากผู้พัฒนาคือStar Bountyซึ่งเป็นวิดีโอสล็อตแนวไซไฟที่มีความผันผวนสูงซึ่งให้โอกาสในการชนะครั้งใหญ่ โดยได้รับเงินรางวัลสูงสุด 25,000 เท่าของเงินเดิมพัน ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบในวันที่ 17 กันยายนเมื่อจะสามารถเล่นได้

ปัจจุบัน Pragmatic ผลิต เกมสล็อตออนไลน์ใหม่มากถึงสี่ เกมต่อเดือน พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของบริษัทมีให้ผ่านการผสานรวม API เดียว

GGPoker เพิ่งเสร็จสิ้น WSOP Online Series ระดับนานาชาติสำหรับปี 2020 และมันเป็นซีรีย์ที่ประสบความสำเร็จ! แพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ออนไลน์จัดให้มีกิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำ 54 รายการพร้อมบันทึกมากมายตลอดการแข่งขันที่นำเสนอ โดยรวมแล้ว มีการมอบรางวัลเงินสดเกือบ 150 ล้านดอลลาร์ โดยผู้เล่นทุกคนจะได้รับสร้อยข้อมือทองคำสำหรับผู้ชนะ

ซีรีส์ทำลายสถิติ

WSOP ขึ้นชื่อในด้านการทำลายสถิติและการบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ GGPoker WSOP Online Seriesก็ไม่มีข้อยกเว้น ซีรีส์นี้ทำลายสถิติหลายรายการ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา นี่คือเหตุการณ์ #77 เหตุการณ์หลัก $5K เงินรางวัลรวมสำหรับกิจกรรมนี้มีมูลค่าถึง 27,559,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ!

ซีรีส์นี้ยังถูกระบุว่าเป็นรางวัลการแข่งขัน โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ ผู้เล่น เคยชนะ บันทึกดังกล่าวตกเป็นของ Stoyan Madanzhiev ซึ่งทำเงินได้3,904,685ดอลลาร์จาก Main Event มูลค่า $5K เหตุการณ์ #71 สร้างสถิติสำหรับรายการมากที่สุดสำหรับเหตุการณ์ WSOP ที่ 44,576

ซีรีส์นี้น่าทึ่งจริงๆ งานทั้งหมด 45 รายการมีอย่างน้อย1 ล้านดอลลาร์สำหรับคว้าในขณะที่ห้ารายการผ่านเครื่องหมาย 5 ล้านดอลลาร์ ผู้เล่นกว่า 200 คนสามารถคว้าเงินรางวัลขั้นต่ำคนละ 100,000 ดอลลาร์

ชดเชยการเลื่อนรายการสด

WSOP ตัดสินใจจัดซีรีส์ออนไลน์หลังจากการแข่งขันโป๊กเกอร์สดระดับเรือธงในลาสเวกัสถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซีรีส์ออนไลน์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 6 กันยายน

Ty Steward กรรมการบริหาร WSOP กล่าวถึงปีและเหตุการณ์ที่ไม่เคย เกิด ขึ้น มาก่อน ไม่ได้อยู่ในแผนการที่จะจัดซีรีส์ออนไลน์ที่GGPoker อย่างไรก็ตาม การออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และผู้เล่นโป๊กเกอร์ใหม่หลายหมื่นคนสามารถเข้าร่วมWSOP ได้ หากพวกเขาไม่สามารถทำได้