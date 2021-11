เกมส์ยิงปลา SBOBET SaGame Slot ภาพข่าว

เกมส์ยิงปลา SBOBET NORFOLK, Va., July 30, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Northrop Grumman (NYSE:NOC) ลำแรกที่สร้างเครื่องบิน E-2D Advanced Hawkeye เพื่อเข้าสู่กองเรือกองทัพเรือ

สหรัฐฯ ได้รับการ “ต้อนรับกลับบ้าน” ในวันพฤหัสบดีในพิธีที่จัดขึ้นที่ Norfolk สถานีการบินนาวีในเวอร์จิเนียภาพถ่ายที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้สามารถดูได้ที่ http://media.globenewswire.com/noc/mediagallery.html?pkgid=7800

ในฐานะผู้นำของกองทัพเรือสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของ Northrop Grumman และสมาชิกของชุมชน E-2 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้มองดู พลเรือเอก Gary Roughhead หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ

การกองทัพเรือ ยอมรับการส่งมอบเครื่องบินในนามของกองทัพเรือสหรัฐฯ “วันนี้เป็นก้าวสำคัญของการบินนาวิกโยธิน” Roughhead กล่าว “E-2D นั้นพร้อม ตรงประเด็น และมีความสามารถ มันจะเข้ามาพลิกเกมด้วยการครอบงำข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐฯ วันนี้ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับมอบ E-2D ลำแรกเพื่อเข้าสู่กองทัพเรือสหรัฐฯ”

ในฐานะที่เป็นระบบการเตือนล่วงหน้าทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐฯ และระบบควบคุมและสั่งการการรบ E-2D Advanced Hawkeye พร้อมเรดาร์ AN/APY-9 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ทำงานร่วม

กับนักสู้พื้นผิวที่ติดตั้งระบบการต่อสู้ เกมส์ยิงปลา SBOBET เพื่อตรวจจับ ติดตามและเอาชนะภัยคุกคามขีปนาวุธล่องเรือในระยะขยาย rotodome ใหม่มีความสามารถในการสแกนแบบ 360 องศาที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่อง ในขณะที่เพิ่มอาร์เรย์ที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถโฟกัสเรดาร์ไปยังพื้นที่ที่สนใจที่เลือกได้

ภายใต้สัญญามูลค่า 408 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับมอบในเดือนกรกฎาคม 2550 Northrop Grumman กำลังผลิตเครื่องบินนำร่องเพิ่มเติมอีก 2 ลำ ซึ่งพร้อมสำหรับการส่งมอบในปี 2553 การผลิตเครื่องบินสำหรับการผลิตขั้นต้นอัตราต่ำสี่ลำก็กำลังดำเนินไปด้วยดีเช่นกัน

“ชายและหญิงของ Northrop Grumman ไปทำงานในแต่ละวันโดยไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการสนับสนุนนักสู้” Gary Ervin รองประธานบริษัทและประธาน Northrop Grumman

Aerospace Systems กล่าว “ระบบของ E-2D แสดงถึงการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในหลายชั่วอายุคน มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องมานานหลายทศวรรษ และจะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในวิธีที่กองทัพเรือจัดการพื้นที่รบที่ซับซ้อนและทันสมัย ​​และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต”

ฝูงบินกองทัพเรือลำแรกที่ปฏิบัติการ E-2D Advanced Hawkeye คือฝูงบินเตือนล่วงหน้าทางอากาศ ONE TWO ZERO (VAW-120) ซึ่งตั้งอยู่ในนอร์ฟอล์ก ในฐานะกองบินทดแทนของกองทัพเรือ (FRS) “Greyhawks” ฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่การบินของกองทัพเรือเพื่อบินเครื่องบินและใช้งานระบบก่อนมอบหมายให้กองบินปฏิบัติการ

Lockheed Martin Mission Systems and Sensors, Syracuse, NY ทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ระบบเรดาร์หลักและร่วมมือกับ Northrop Grumman, Baltimore, Md. และ Raytheon Company’s Space and Airborne Systems, El Segundo, Calif. BAE SYSTEMS, Greenlawn, NY, เป็นผู้รับผิดชอบระบบ IFF L-3 Communications

Randtron เมือง Menlo Park รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้พัฒนาเสาอากาศอาเรย์แบบ rotodome และ UHF ที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Northrop Grumman, Woodland Hills,

Calif. ให้บริการห้องนักบินยุทธวิธีแบบบูรณาการใหม่ของ E-2D Rolls-Royce Corporation ในอินเดียแนโพลิส ให้บริการเครื่องยนต์ T-56-A-427A และระบบขับเคลื่อน

Northrop Grumman Corporation เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงาน 120,000 คนให้บริการระบบ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม

อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ การต่อเรือ และบริการด้านเทคนิคแก่รัฐบาลและลูกค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชมwww.northropgrumman.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

พลาโน รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 30 กรกฎาคม 2010) – นักกีฬาชั้นนำทั่วโลกกำลังพัฒนาเกมของพวกเขาด้วยการเสริมอาหารและแผนงานของพวกเขาด้วยสายโภชนาการคุณภาพสูงของ Wellness International Network

ด้วยเรื่องราวความสำเร็จมากกว่า 18 ปี; นักกีฬาระดับแนวหน้าและมืออาชีพจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network เพื่อความได้เปรียบในการเล่นกีฬา Wellness International Network มีผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่มุ่งเพิ่มพลังงานความแข็งแกร่ง สมรรถภาพทางจิต และการฟื้นตัว

“เพราะเป้าหมายของฉันคือการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การปรับปรุงประสิทธิภาพจึงอยู่ในใจฉันอย่างมาก ฉันเลือกSure2Endure ™, WIN CoQ10™, Phyto-Vite ® และomega-3

, WINomeg3complex™ และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าประหลาดใจ !” แชร์Arjen van der Kieftซึ่งเป็นตัวแทนของเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันสเก็ตความเร็วชายในโอลิมปิกฤดูหนาว 2010 หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network และการฝึกอันหนักหน่วงเป็นเวลาหนึ่งปี เวลาของ Arjen ใน 10,000 เมตรก็ดีขึ้น 43 วินาที!

Germán Silva ผู้ชนะการแข่งขัน New York Marathon ถึง 2 สมัย ยังประสบความสำเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network “ครั้งแรกที่ฉันได้ลองใช้

Sure2Endure™ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย” Germán กล่าว “หลังจากวิ่งมาเป็นเวลานาน มันยอดเยี่ยมมาก ฉันรู้สึกประหลาดใจที่Sure2Endure ™ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันพัฒนาความอดทนมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ฉันฟื้นตัวได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นหลังการฝึก ตอนนี้ฉันใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและสร้างความแตกต่างอย่างมาก”

“ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้งานได้!” แชร์ Cathy Carstens นักปั่นจักรยานชั้นนำจากแอฟริกาใต้ ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล Western Province Cycling Champs โดยรวมที่แข่งขันกับนักปั่น

จักรยานที่มีอายุเพียงครึ่งเดียวของเธอ “ฉันรู้สึกประทับใจมากกับ Sure2Endure™ — รู้สึกเหมือนฉันสามารถขี่ได้ตลอดไป! Tranquility ™ เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ฉันพบว่าน่าทึ่ง ฉัน

รู้สึกประทับใจมากกับวิธีที่มันลดผลกระทบของความตึงเครียด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ฉันมี จิตใจแจ่มใสWIN CoQ10 ™ เป็นผู้ชนะอีกรายหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานภายในของฉันได้อย่างแท้จริง”

ไทเลอร์ สมิธนักเล่นกระดานโต้คลื่นมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกา ยังพบว่าประสบความสำเร็จด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network “ฉันมีแรงจูงใจมากจนเริ่ม

ฝึกแบบครอสโอเวอร์เกินตารางการเล่นกระดานโต้คลื่นประจำวันตามปกติของฉัน ฉันสังเกตเห็นความแตกต่างในด้านความอดทน ความแข็งแกร่ง และความสามารถโดยรวม” เขากล่าว

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือนักรบสุดสัปดาห์ ค้นพบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสายโภชนาการของ Wellness International Network คุณจะรู้สึกดีเมื่อรู้ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่

เหนือกว่าซึ่งผลิตขึ้นโดยมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวด และผลิตภัณฑ์ของWellness International Networkจำนวนมากมีส่วนร่วมในระบบ Netherlands Security System Food Supplements Top Sport (NZVT)

องค์กรเอกชนที่ บริษัท ที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สุขภาพและโภชนาการถือสุขภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ จำกัดมีสำนักงานใหญ่ในพลาโน, เท็กซัสกับพันธมิตรในยุโรป, WIN ทั่วโลก BV

,ตั้งอยู่ในเมือง Hoofddorp ประเทศฮอลแลนด์ Wellness International Network SA (Pty) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในแอฟริกาใต้ตั้งอยู่ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ

แอฟริกาใต้ และ WIN Worldwide Mexico S. de RL de CV ตั้งอยู่ที่เมือง Nuevo León ประเทศเม็กซิโก และ WIN Worldwide Australia Pty, Ltd. ตั้งอยู่ ในเมืองซิดนีย์

ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Ralph Oats และ Cathy ภรรยาของเขา ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และแอฟริกา และออสเตรเลีย และเป็นผู้นำ

แถวหน้าในด้านการตลาดเครือข่ายทั่วโลก Management Team 500 Magazine เลือก Wellness International Network ให้เป็นบริษัท Top 500 สองปีซ้อน รายการโภชนาการที่

สมบูรณ์ของ WIN ได้รับการระบุไว้ใน Physicians’ Desk Reference® (PDR®) สำหรับยาและอาหารเสริมที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ในเนเธอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์ของ WIN อยู่ในรายการ

Z-Index ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาสาธารณะ ที่ใช้โดยแพทย์ เภสัชกร ธุรกิจและภาครัฐ นักกีฬาที่จริงจังมีความยินดีที่ทราบว่า WIN Worldwide BV เข้าร่วมในระบบ

รักษาความปลอดภัยของเนเธอร์แลนด์ระบบเสริมโภชนาการ Top Elite Sports [NZVT]; ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ . เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ “จะจ่ายให้อยู่ดีกินดี” ที่winltd.com

ดัลลาส, 2 ส.ค. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — MicroStockProfit.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มี Melco Crown Entertainment Ltd. (Nasdaq:MPEL) รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงิน การเปรียบเทียบและการลงทุน และข่าวล่าสุดของบริษัทที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีการศึกษา

การแจ้งเตือนและแนวคิดด้านการค้าของเรามีให้ฟรีสำหรับนักลงทุน เพียงใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อสมัครสมาชิกกับhttp://www.microstockprofit.comเพื่อรับข้อมูลวงในเกี่ยวกับการแจ้งเตือนที่ร้อนแรงครั้งต่อไปของเรา

MPEL ค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเร็ว ๆ นี้ นี่คือหลักฐานจากความกว้างของโบลินเจอร์แบนด์ซึ่งแน่นกว่าปกติ นอกจากนี้ MPEL กำลังซื้อขายภายใน Bollinger Bands นี่เป็นเงื่อนไขปกติและแสดงให้เห็นว่าหุ้นไม่มีการซื้อเกินหรือขายเกินเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

Melco Crown Entertainment Ltd. (MPEL) เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผ่านบริษัทในเครือ Melco Crown Gaming ผู้ให้บริการเกมคาสิโนและสถานบันเทิงที่เน้นตลาดมาเก๊า Melco

Crown Gaming เป็นหนึ่งในหกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ผ่านสัมปทานหรือสัมปทานย่อย เพื่อดำเนินการคาสิโนในมาเก๊า บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ City of Dreams, Altira Macau, Mocha Clubs และ Taipa Square Casino โครงการอื่นๆ ได้แก่ City of Dreams เฟส 2, โครงการ Macau Studio City และ Macau Peninsula Site

“สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2010 รายรับสุทธิอยู่ที่ 573.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 166% จาก 215.8 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับช่วงเปรียบเทียบสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 73.4 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2553 เนื่องจาก เทียบกับการขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 23.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่

สองของปี 2552 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นและ EBITDA ที่ปรับปรุงเมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการเปิด City of Dreams ในเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เทียบปีก่อนหน้า

“ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 MPEL รายงานรายรับสุทธิ 1.141 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 432.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีเป็นผลมาจากการเปิดเมือง แห่งความฝันในเดือนมิถุนายน 2552”

MicroStockProfit.com ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ MicroStockProfit.com เป็น

เว็บไซต์ที่ BlueWave Advisors, LLC เป็นเจ้าของทั้งหมด ทั้ง MicroStockProfit.com และบริษัทในเครือไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าว และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับบริษัทใด ๆ ที่ระบุไว้ในการสื่อสารนี้ โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ MicroStockProfit.com สำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

MINNEAPOLIS, Aug. 2, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Navarre Corporation (Nasdaq:NAVR) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชั้นนำและผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์จากบุคคลภายนอก รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 , รอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ตามที่เราประกาศในไตรมาสนี้ เรากำลังประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการขายที่เป็นไปได้ของ FUNimation Entertainment แม้ว่าเราจะเชื่อว่า FUNimation มีอนาคตที่สดใส แต่

การริเริ่มเพื่อการเติบโตของ FUNimation มีการผนึกกำลังกันอย่างจำกัดกับธุรกิจอื่นๆ ของเรา และเราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะได้ผลดีที่สุด ด้วยความเป็นเจ้าของที่มีความเชี่ยวชาญใน

พื้นที่เหล่านั้น ขณะนี้ เรากำลังประเมินข้อบ่งชี้ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้ และเราคาดว่าจะทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจนั้นภายในสองไตรมาสข้างหน้า” ดีคอนกล่าวต่อ

สำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ยอดขายสุทธิของกลุ่มการจัดจำหน่ายก่อนการยกเลิกระหว่างบริษัทอยู่ที่ 96.7 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับยอดขายสุทธิ 121.4 ล้าน

ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลง 20% ยอดขายสุทธิที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิดีโอเกมที่มีอัตรากำไรต่ำ ยอดขายสุทธิของวิดีโอดีวีดีลดลง และกิจกรรมการ

เติมสต็อกใหม่โดยผู้ค้าปลีกในเดือนมีนาคมซึ่งเดิมคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรก ส่วนการจัดจำหน่ายมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 9,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรก เทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน 364,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบการเงินก่อนหน้า ( ดู “การใช้ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่าง )

ส่วนการเผยแพร่รวมถึงผลลัพธ์ของ Encore Software และ BCI (การดำเนินงานของ BCI หยุดชะงักลงในช่วงปีงบประมาณ 2010) ควรสังเกตว่า บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนการเผยแพร่โดยไม่รวมถึงผลลัพธ์ของ FUNimation Entertainment ที่กำลังวางตลาดเพื่อขายและถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินการที่ยกเลิกตาม GAAP

สำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 กลุ่มสิ่งพิมพ์มียอดขายสุทธิก่อนการคัดออกระหว่างบริษัทที่ 6.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับยอดขายสุทธิ ก่อนการตัดสิทธิ์

ระหว่างบริษัทที่ 6.8 ล้านดอลลาร์ใน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณก่อนหน้า รายได้จากการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกของธุรกิจสิ่งพิมพ์อยู่ที่ 1.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้จากการดำเนินงานที่ 780,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีก่อน ( ดู “การใช้ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่าง )

การดำเนินการที่ถูกยกเลิกรวมถึงผลของ FUNimation Entertainment รายได้สุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกอยู่ที่ 895,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 3.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบการเงินก่อนหน้า FUNimation ได้รับประโยชน์จากกำหนดการวางจำหน่ายเกม Dragonball Z ที่แข็งแกร่งในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2010

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 12:00 น. ET (11:00 น. CT) วันนี้วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2010 เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554

สามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด (866) 783-2140 และใช้รหัสผ่านผู้เข้าร่วมการประชุม “75856226” สิบนาทีก่อนเวลาเริ่มต้นตามกำหนดการ นอกจากนี้ในการอภิปรายครั้ง

นี้จะถ่ายทอดสดพร้อมกันและสามารถเข้าถึงได้ในส่วน “นักลงทุน” ของเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ตั้งอยู่ที่www.navarre.com สามารถดูการประชุมทางโทรศัพท์ซ้ำได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ในการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินและแนวโน้มการดำเนินงานของเรา ฝ่ายบริหารจะพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายสุทธิของเราก่อนที่จะมีการยกเลิกระหว่างบริษัท และกำไรก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทนตามหุ้น และการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งไม่ได้คำนวณตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) ในสหรัฐอเมริกา ฝ่าย

บริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้มีประโยชน์ต่อนักลงทุน เนื่องจากให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่อำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบกับงวดก่อนๆ และเพื่อการประเมินผลลัพธ์

ทางการเงิน ฝ่ายบริหารใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางการเงิน พัฒนางบประมาณ และจัดการค่าใช้จ่าย วิธีการที่บริษัทใช้ในการสร้างผลลัพธ์แบบ non-GAAP ไม่ได้

คำนวณตาม GAAP มีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากวิธีการที่บริษัทอื่นใช้ และไม่ควรถือเป็นการแทนที่มาตรการ GAAP ที่สอดคล้องกัน นักลงทุนควรทบทวนการกระทบยอดของมาตรการทางการเงิน

แบบ non-GAAP เบื้องต้นเหล่านี้กับผลลัพธ์ GAAP เบื้องต้นที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งแนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่www.navarre.com .

Navarre ® Corporation เป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์บุคคลที่สาม Navarre Distribution Services ให้บริการจัดจำหน่าย

แบบครบวงจรและบริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) แก่ผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในอเมริกาเหนือ บริษัท ฯ ได้จัดพิมพ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ผ่าน Encore ®และผลิตวิดีโออะนิเมะผ่าน FUNimation บันเทิง® Navarre ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Minneapolis รัฐ Minnesota สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.navarre.com .

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ไม่ได้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างเข้มงวดเป็นแถลงการณ์ “ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลัก

ทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงที่

บริษัทได้รับอาจแตกต่างอย่างมากจากแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: รายได้ของบริษัทมาจาก

ลูกค้ากลุ่มเล็ก การที่บริษัทต้องพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องในธุรกิจของลูกค้าบางรายของบริษัทอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทได้ อยู่ระหว่างการสอบสวนของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต.” ) หรือการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนนี้อาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ลักษณะตามฤดูกาลของธุรกิจของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญ บริษัทอาจไม่สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนให้เพียงพอตามยอดขาย

สุทธิที่ลดลง การพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทต่อไป และความสามารถของบริษัทในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและการพิมพ์ที่มีการ

แข่งขันสูง นอกจากนี้ แถลงการณ์โดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีอยู่ในรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่นแบบ Form 10-

K ของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอื่นๆ ลักษณะตามฤดูกาลของธุรกิจของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการเงิน

ทุนหมุนเวียนที่สำคัญ บริษัทอาจไม่สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนให้เพียงพอตามยอดขายสุทธิที่ลดลง การพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทต่อไป และความสามารถของ

บริษัทในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและการพิมพ์ที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ แถลงการณ์โดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีอยู่ในรายงาน

ของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่นแบบ Form 10-K ของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอื่นๆ ลักษณะตามฤดูกาลของธุรกิจของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญ บริษัทอาจไม่สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนให้เพียงพอ

ตามยอดขายสุทธิที่ลดลง การพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทต่อไป และความสามารถของบริษัทในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและการ

พิมพ์ที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ แถลงการณ์โดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีอยู่ในรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่น

แบบ Form 10-K ของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอื่นๆ บริษัทอาจไม่สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนให้เพียงพอตามยอดขายสุทธิที่ลดลง การพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผล

เสียต่อธุรกิจของบริษัทต่อไป และความสามารถของบริษัทในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและการพิมพ์ที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ แถลงการณ์โดยละเอียด

เกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีอยู่ในรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่นแบบ Form 10-K ของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่ยื่นต่อ SEC

และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอื่นๆ บริษัทอาจไม่สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนให้เพียงพอตามยอดขายสุทธิที่ลดลง การพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทต่อไป และความ

สามารถของบริษัทในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและการพิมพ์ที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ แถลงการณ์โดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมี

อยู่ในรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่นแบบ Form 10-K ของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอื่นๆ

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นควรอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดการณ์ การสันนิษฐาน หรือการคาดการณ์ใดๆ ที่ทำหรืออภิปรายในข่าว

ประชาสัมพันธ์นี้จะเป็นไปตามแผน และนักลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนเพียงเพราะการคาดการณ์ดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะ ณ วันที่ของรายงานนี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ที่http://www.sec.gov/หรือที่ห้องอ้างอิงสาธารณะอื่นๆ ของ SEC ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก นิวยอร์ก หรือชิคาโก ,อิลลินอยส์. โปรดติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 1-800-SEC-0330 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องอ้างอิงสาธารณะของ ก.ล.ต.

MISSION, แคนซัส–(Marketwire – 2 สิงหาคม 2010) – (คุณลักษณะสำหรับครอบครัว) ด้วยตารางงานที่ยุ่งและงบประมาณที่จำกัด ผู้คนจำนวนมากขึ้นมองหาวิธีสนุกสนานโดยไม่

ต้องใช้โชค ไม่ว่าคุณจะมีวันหยุดยาวเพื่อเพลิดเพลินหรือแค่ช่วงบ่าย การไปเที่ยวในพื้นที่จะช่วยให้คุณหนีไปได้ไกลเมืองเล็กและเมืองใหญ่มีบางอย่างที่เหมือนกัน: มีประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ต่อไปนี้คือวิธีเดินทางในท้องถิ่นที่สนุกและง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ฮูสตัน รัฐเท็กซัส และแชทสเวิร์ธ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire-2 สิงหาคม 2010) – Mezeo Software™ ( www.mezeo.com ) ผู้ให้บริการชั้นนำของแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลระบบ

คลาวด์ที่ปรับใช้ได้สำหรับผู้ให้บริการและองค์กร และ DataDirect Networks, Inc. (DDN) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเนื้อหาเข้มข้นและมีความ

ต้องการมากที่สุด ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันนำเสนอ Web Object Scaler (WOS) ของ DDN กับ Mezeo Cloud Storage Platform ด้วยการประกาศดังกล่าว DDN ได้กลายเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีMezeo Readyล่าสุด

โปรแกรมMezeo Readyได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าและผู้ให้บริการค้นหาและปรับใช้โซลูชัน Mezeo Readyได้ง่ายขึ้น Mezeo พร้อมชุมชนประกอบด้วยหลากหลายของผู้ให้บริการนักพัฒนาผู้ให้บริการเกตเวย์เมฆและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีทั้งหมดที่เน้นการส่งมอบ Mezeo เปิดการใช้งานโซลูชั่นการจัดเก็บเมฆ

ในฐานะโซลูชัน Mezeo Readyเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล WOS ของ DDN นำเสนอเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บ แจกจ่าย

และเข้าถึงเนื้อหาผ่านไซต์ที่กระจายตัวตามภูมิศาสตร์หลายแห่ง ด้วยแพลตฟอร์ม Mezeo Cloud Storage ซึ่งให้การผสานรวมแบบเนทีฟสำหรับ WOS เป็นไปได้ที่จะปรับใช้ระบบจัดเก็บ

ข้อมูลบนคลาวด์แบบคลัสเตอร์ทั่วโลกตามวัตถุอย่างรวดเร็วด้วยการเข้าถึง REST Web Services API สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mezeo แยกข้อมูลเมตาออกจากชั้นการจัดเก็บ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของ WOS เพิ่มเติม

“เทคโนโลยี SaGame Slot ของ DDN สามารถเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการ Mezeo Ready” Steve Lesem ประธานและซีอีโอของ Mezeo Software กล่าว “เราได้ร่วมมือ

กับ DDN เพื่อเปิดใช้งานผู้ให้บริการที่มีโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมเพื่อปรับใช้ WOS เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบคลาวด์แบบขยายขนาด สร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ไอทีพัฒนาไป

สู่รูปแบบคลาวด์ โปรแกรม Mezeo Ready เป็นข้อเสนอทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเสนอ ระบบนิเวศของโซลูชัน Mezeo Ready ที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะรวม DDN เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Mezeo Ready ของเรา”

ที่แกนหลักของ WOS คือซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่เรียกว่า WOS Object Clustering System (WOS-OCS) ซึ่งช่วยให้สร้างแพลตฟอร์มการจัดส่งเนื้อหาที่ปรับขนาดได้อย่างหนาแน่นจากหน่วย

การสร้างขนาดเล็ก ทำให้ระบบสามารถเริ่มต้นจากขนาดเล็ก และขยายไปสู่หลาย ขนาดเพตะไบต์ WOS มีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมในการอ่านและเขียนไฟล์ต่อวินาที มี

การใช้งานพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับระบบคลาวด์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บแบบออฟไลน์หรือแบบใกล้ ความสามารถของ WOS

ในการจัดเก็บไฟล์มากกว่า 2 แสนล้านไฟล์ในระบบไฟล์เดียว และความสามารถในการปรับสมดุลโหลดอัตโนมัติและการรักษาตัวเองช่วยให้จัดการและปรับขนาดได้ง่ายกว่าสภาพแวดล้อมอื่น

“ด้วย WOS และ Mezeo ลูกค้าสามารถใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายและปรับขนาดได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบจัดเก็บข้อมูลในการตั้งค่าและจัดการ” Alex

Bouzari ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ DataDirect Networks กล่าว “ทั้งผู้ให้บริการไอทีและบริษัทเอกชนสามารถได้รับการปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงเกมในด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ และระดับการบริการด้วยแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบบูรณาการเพียงแพลตฟอร์มเดียว”

ด้วย Mezeo ผู้ให้บริการด้านไอทีสามารถสร้างรายได้จาก Storage as a Service ได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อเสนอของแบรนด์ และองค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้คลาวด์ส่วนตัวที่ปลอดภัยกับ

SaGame Slot ไคลเอนต์สำหรับ BlackBerry®, iPhone, เดสก์ท็อป Windows และเว็บ Mezeo มีการเข้ารหัสแบบ end-to-end การแชร์ไฟล์ขั้นสูงและการทำงานร่วมกัน การติดแท็กเนื้อหาและเข้าถึง

ได้ทุกที่ด้วย Web 2.0 ไวท์เลเบล เดสก์ท็อป Windows® และไคลเอ็นต์เนทีฟของ iPhone และ BlackBerry® Mezeo นั้นง่ายต่อการปรับใช้ ผู้เช่าหลายราย และปรับขนาดได้สูงและมีความปลอดภัยสูง

DataDirect Networks, Inc. เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเนื้อหาเข้มข้นที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์เกมและเพลงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ผู้พัฒนา

แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ บริการแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง สภาพแวดล้อม และแปดใน 10 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการขาย

ระบบ Extreme Storage กว่า 300 เพตะไบต์ทั่วโลก เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทจึงให้ปริมาณงานจำนวนมาก ความจุที่ปรับขนาดได้ ความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่www.ddn.com หรือโทร +1-800-TERABYTE (837-2298)

Mezeo เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปรับใช้ได้ แพลตฟอร์ม Mezeo ที่เปิดใช้งานบริการ ง่ายต่อการปรับใช้ ผู้เช่าหลายราย ปรับขนาด

ได้สูง และปลอดภัย ด้วย REST Web Services APIs สำหรับการขยายแพลตฟอร์ม ด้วย Mezeo ผู้ให้บริการด้านไอทีสามารถสร้างรายได้จาก Storage as a Service ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยข้อเสนอของแบรนด์ และองค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้คลาวด์ส่วนตัวที่ปลอดภัยกับไคลเอ็นต์สำหรับ BlackBerry®, iPhone, เดสก์ท็อป Windows และเว็บ Mezeo มีชื่ออยู่ในรายชื่อของ CRN 100 Coolest Cloud Computing ผลิตภัณฑ์และ Top 25 Coolest ผู้ขายที่เกิดขึ้นใหม่ของปี 2009 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.mezeo.com

ลอสแองเจลิส, 2 ส.ค. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — ดร.ธีโอดอร์ เจ. พาเพนฟัสส์ นักวิทยาศาสตร์การวิจัยจากพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา UC Berkeley ได้เยี่ยมชม LAX เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อรวบรวมตัวอย่างกิ้งก่าไร้ขาในแคลิฟอร์เนีย

จิ้งจกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ El Segundo/LAX Dunes ทางเหนือ ได้รับการระบุโดยรัฐแคลิฟอร์เนียว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความห่วงใยเป็นพิเศษ เนินทรายเป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่เหลืออยู่ของชุมชนนี้ในแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในระหว่างการเยือนของเขาคือเจ้าหน้าที่แผนกบริการสิ่งแวดล้อมของสนามบินลอสแองเจลิสเวิร์ล Karin Christie, Peggy Nguyen, Nebu John และผู้ฝึกงาน Ulises Alvarenga

กรมประมงและเกมแห่งแคลิฟอร์เนียได้ออกใบอนุญาตรวบรวมทางวิทยาศาสตร์ของ Dr. Papenfuss เพื่อรวบรวมจิ้งจกแคลิฟอร์เนียสำหรับการวิจัยและการอนุรักษ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของคอลเล็กชันทางสรีรวิทยาของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับการวิจัยในหมู่นักสัตววิทยาและนักชีววิทยา

Dr. Papenfuss อธิบายว่าจิ้งจกไม่มีขาไม่ได้เรียกว่างูเท่านั้น เพราะจิ้งจกตัวนี้มีสิ่งที่เรียกว่าสายรัดอุ้งเชิงกรานแบบร่องรอย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกิ้งก่าส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้ใช้ในสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะเพราะมันไม่มีขา

Dr. Papenfuss กำลังรวบรวมตัวอย่างร่วมกับตัวอย่างอื่นๆ จากพื้นที่ป่าในท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกิ้งก่าไร้ขาที่มีลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันอย่างน้อย 3 ตัวที่พบในพื้นที่ต่างๆ ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้

เขากล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือ “เพื่อสร้างสายเลือดที่สำคัญของพวกเขาเพื่อเป็นรากฐานสำหรับการศึกษาภูมิศาสตร์ชีวภาพและอนุกรมวิธานอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพื่อช่วยในการอนุรักษ์สายเลือดวิวัฒนาการที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้”

จิ้งจกไร้ขาของแคลิฟอร์เนียปรับตัวให้เข้ากับการขุดและการขุด และอาศัยอยู่ในดินและทรายที่หลวมซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ขา เมื่อรู้เรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้แล้ว ดร.พาเพนฟัสส์ก็สามารถจับตัวอย่างได้สองตัวอย่างในเวลาไม่ถึงชั่วโมง

Dunes at LAX เป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่เหลืออยู่ของชุมชนนี้ในแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย พวกเขามีชุมชนขัดถูรบกวนซึ่งประกอบด้วยหย่อมพืชพื้นเมืองในทะเลของชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่พื้นเมืองรุกราน ภูมิทัศน์ที่ถูกรบกวนนี้บางส่วนอาจได้รับการฟื้นฟูในโครงการที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการลบภูมิทัศน์ที่เหลืออยู่บางส่วนในบริเวณนี้

LAX เป็นส่วนหนึ่งของระบบของสนามบินทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียสามแห่ง พร้อมด้วย LA/Ontario International และการบินทั่วไปของ Van Nuys ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยท่าอากาศยานลอสแองเจลิสเวิลด์ (LAWA) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของนครลอสแองเจลิส

SUNNYVALE, Calif., Aug. 3, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Serious Materials ผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการไฮเทคซึ่งลดการใช้พลังงานในสภาพแวดล้อมที่

สร้างขึ้น ได้ประกาศในวันนี้ว่าการศึกษาที่เพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้จัดอันดับR-value สูง หน้าต่างเป็นข้อพิจารณาอันดับหนึ่งสำหรับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุดและผลตอบแทนการลงทุนสำหรับทั้งการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างบ้านใหม่

การศึกษานี้เสร็จสิ้นโดย Ann V. Edminster, M. Arch., LEED AP+ Homes ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในด้านการออกแบบและก่อสร้างบ้านสีเขียว ได้ทบทวน

ตัวเลือกการปรับปรุงพลังงานที่เป็นที่นิยมในสถานการณ์ดัดแปลงที่อยู่อาศัยสองแบบที่แตกต่างกันใน 3 เขตภูมิอากาศ และตัวแปรด้านพลังงาน 7 ประการ ในการก่อสร้างบ้านใหม่ การศึกษานี้

ช่วยปรับปรุงธุรกิจ เจ้าของบ้าน สถาปนิก ผู้สร้าง และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระบุวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในบ้าน วิเคราะห์ได้ดำเนินการตามการวิจัยสำหรับหนังสือเล่มล่าสุดของเธอพลังงานฟรี: ที่อยู่อาศัยสำหรับดาวเคราะห์ขนาดเล็ก

ในสถานการณ์หนึ่ง Edminster ถาม (และตอบคำถาม) ชุดติดตั้งเพิ่มเติม: “ถ้าฉันมีเงิน 15,000 เหรียญเพื่อใช้จ่ายในบ้านเพื่อลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด อะไรจะคุ้มค่าที่สุด” จากนั้นเธอก็ชั่งน้ำหนักและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการปรับปรุงพลังงานที่ได้รับความนิยมสามวิธีเมื่อนำไปใช้กับบ้านชานเมืองทั่วไปที่มีพื้นที่ 1,900 ตารางฟุต ซึ่งได้แก่:

แพ็คเกจการปรับปรุงพลังงาน – รวมถึงการเพิ่มฉนวน (ถึง R-49 ในห้องใต้หลังคาและ R-13 ใต้พื้น) การปิดผนึกการรั่วไหลของอากาศทั้งหมดทั่วทั้งบ้าน (การกันสภาพอากาศ การอุด ฯลฯ) และการอัพเกรดระบบแสงสว่างและเครื่องใช้ให้เป็นรุ่นที่สอดคล้องกับ ENERGY STAR®

หมายเหตุ: ค่า R (ค่าผกผันของค่า U) คือการวัดความต้านทานความร้อนที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นฉนวนผ่านวัสดุใดๆ ยิ่งค่า R ของวัสดุสูงขึ้น คุณสมบัติของฉนวนก็จะยิ่งดีขึ้น

เท่านั้น ผนังฉนวนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ R-13 ในขณะที่หน้าต่างที่ได้รับการจัดอันดับ ENERGY STAR® อยู่ที่ประมาณ R-2 ถึง R-3 เท่านั้น (แตกต่างกันไปตามเขตภูมิอากาศ) R-มูลค่าที่สูงกว่ากำหนดซึ่งหน้าต่างดีกว่าจะเก็บความร้อนในวันที่เย็นหรือการระบายความร้อนในสภาพอากาศร้อน

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสูง R-value แม่ม่ายทดแทนไม่เพียง แต่แข่งขันกับทางเลือกในการติดตั้งเพิ่มเติมอื่น ๆ แต่ในสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขายังเป็นที่ชัดเจนจำนวนหนึ่งทางเลือกประสิทธิภาพฉลาด

ในสถานการณ์การเปลี่ยนหน้าต่างบานเดียว (R-1) การอัปเกรดหน้าต่าง R-5 ให้ผลการปรับปรุงอย่างมาก 38.4 เปอร์เซ็นต์ (ด้วยการลดพลังงาน 1.05 KBtu/sf ต่อปี สำหรับทุก ๆ

1,000 ดอลลาร์ที่ใช้ไป) – มากกว่าสามเท่าของมูลค่าของ แพ็คเกจการปรับปรุงพลังงานซึ่งให้พลังงานลดลงเพียงร้อยละ 12.4 ระบบสุริยะให้ประโยชน์ด้านพลังงานน้อยที่สุด โดยลดพลังงานแหล่งที่มาลงเพียง 12.1 เปอร์เซ็นต์ และ 0.33 KBtu/sf- ปีต่อการใช้จ่าย 1,000 ดอลลาร์

แม้ว่าค่านิยมและการประหยัดจะใกล้เคียงกันมากขึ้นในสถานการณ์การเปลี่ยนหน้าต่างบานคู่ (R-2) แต่การศึกษายังคงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าต่าง R-5 สามารถแข่งขันกับทางเลือกใน

การติดตั้งเพิ่มเติมอื่นๆ นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ เมื่อดูคุณลักษณะด้านพลังงานสำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่ หน้าต่างค่า R ที่สูงส่งอิทธิพลสูงสุดต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งอาคาร

” หน้าต่าง R-5 ขึ้นไปแสดงถึงการเข้าสู่ตลาดหน้าต่างทดแทนที่อยู่อาศัยและเข้าสู่ขอบเขตที่กว้างขึ้นของตัวเลือกการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” แอน เอ็ดมินสเตอร์ ผู้เขียนการ

ศึกษากล่าว “ในอดีต การเปลี่ยนกระจกหน้าต่างไม่ได้ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีจากมุมมองด้านพลังงาน แต่ตอนนี้ควรพิจารณาเป็นประจำสำหรับโครงการปรับปรุงพลังงานในบ้าน ด้วยการปรับปรุงความสะดวกสบายบนเค้ก”

ในทุกกรณี ทั้งสำหรับการศึกษานี้และในการติดตั้งเพิ่มเติมและการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ตัวแปรจำนวนมากเข้ามามีบทบาทที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านให้สูงสุด เช่น การวางแนว (ซึ่งหันหน้าไปทางหน้าต่าง) เทคโนโลยีหน้าต่างและ พื้นที่หน้าต่างโดยรวม

“ในขณะที่การวิเคราะห์นี้ไม่ได้กล่าวถึงทุกสภาพอากาศ การออกแบบหรือกรณีอื่นๆ แต่ก็ให้หลักฐานเพียงพอว่าหน้าต่างที่มีค่า R สูงของเรา(R-5 ถึง R-11 ฟูลเฟรม) มีความสำคัญต่อการ

ประหยัดพลังงานและให้คุณค่าที่ดีเยี่ยมและ คืนทุนเร็วเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ” Kevin Surace ซีอีโอและประธาน Serious Materials กล่าว “ทั้งในบ้านใหม่และบ้านที่มีอยู่ซึ่งประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก หน้าต่างที่ล้ำสมัยเป็นพิเศษ เช่น หน้าต่างจาก Serious ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด”

Serious Materials เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการไฮเทคที่ลดการใช้พลังงานในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดของ CO2 ทั่วโลก บริษัทมีสิทธิ

บัตรที่รอดำเนินการและออก 52 ฉบับ กระจกเชิงพาณิชย์SeriousWin10dows™และSeriousGlass™ให้ประสิทธิภาพค่า R สูงสุดของหน้าต่างใดๆ ลดต้นทุนด้านพลังงานความร้อนและความ

เย็น และ CO2 ที่เกี่ยวข้องได้มากถึง 50% และให้การคืนทุนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับหน้าต่างบานคู่คู่ แผ่นผนังกันเสียง QuietRock®ลดการใช้วัสดุได้อย่างมากและมอบความน่าเชื่อถือสูง

ต้นทุนต่ำที่สุดตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และโครงการหลายครอบครัว บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดของการผลิตไฟเบอร์กลาสขั้นสูงสำหรับระบบหน้าต่างและ

ผนังม่านที่มีฉนวนหุ้มสูง ด้วยโรงงานผลิตหกแห่งในอเมริกาเหนือ ผลิตภัณฑ์ Serious ได้รับการติดตั้งในกว่า 70,000 โครงการ (รวมถึงตึกเอ็มไพร์สเตท ) และมีจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หลายพันรายสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.seriousmaterials.com .

Ann Edminster เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในด้านการออกแบบและก่อสร้างบ้านสีเขียว เธอเป็นผู้เขียนหลักของ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) for

Homes Rating System และให้คำปรึกษาแก่ผู้สร้าง เจ้าของ นักพัฒนา ลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทออกแบบ นักลงทุน ผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานสาธารณะ

เธอดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทก่อสร้างสีเขียวหลายแห่ง รวมถึง Serious Materials เป็นบรรณาธิการร่วมของ GreenBuildingAdvisor.com และUltimate

Home Designและได้ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ LEED Platinum Home หลายโครงการที่กำหนดเป้าหมายการให้คะแนนและการรับรองประสิทธิภาพสูงหลายรายการ รวมถึงพลังงานสุทธิเป็น

ศูนย์ เธอเป็นนักการศึกษาและผู้อำนวยความสะดวกด้านอาคารสีเขียวที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง และได้ร่วมจัดการประชุมอาคารสีเขียวระดับนานาชาติสามครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.designavenues.net .

เบเทสดา, แมรี่แลนด์–(Marketwire – 3 สิงหาคม 2010) – GetWellNetwork, Inc.ประกาศว่าComer Children’s Hospital ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกำลังใช้ GetWell Town™

ซึ่งเป็นโซลูชันการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบโต้ตอบชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย การศึกษา และความปลอดภัย GetWell Townยังช่วยให้เด็กๆ อยู่ในโรงพยาบาลได้

อย่างสบายใจด้วยคุณสมบัติด้านความบันเทิงคุณภาพสูง เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การควบคุมโดยผู้ปกครอง แพนดอร่า ภาพยนตร์ฮอลลีวูด เกม และอื่นๆ

“GetWell Town เป็นโซลูชันข้างเตียงที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสริมวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับเด็กและการดูแลที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง” เจฟฟรีย์ ไฟน์ซิลเวอร์ รองประธานศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยชิคาโก และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก Comer กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะให้ครอบครัวและผู้ป่วยเด็กของเรามีวิธีการโต้ตอบแบบใหม่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาและเพื่อเข้าถึงทรัพยากรของโรงพยาบาลจากข้างเตียง”

หนึ่งในโครงการริเริ่มแรกที่โรงพยาบาลคือการจัดหาผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าถึงบริการโดยตรง เช่น การดูแลทำความสะอาด ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย อนุศาสนาจารย์ในโรงพยาบาล และอื่นๆ

แทนที่จะโทรหาพยาบาลเพื่อขอบริการ ผู้ป่วยสามารถใช้รีโมทคอนโทรลและคีย์บอร์ดข้างตัวเพื่อสื่อสารความต้องการของตนผ่านระบบ GetWell Town การดำเนินการนี้ทำให้คำขอบริการมีความคล่องตัว ตอบสนองเร็วขึ้น ทำให้พยาบาลมีอิสระในการทำงานดูแล และช่วยให้ผู้ป่วยอายุน้อยรู้สึกเป็นอิสระและตัดสินใจเลือกเอง

GetWell Town นำเสนอเนื้อหาKidsHealth®สุดพิเศษพร้อมวิดีโอเกี่ยวกับเงื่อนไขและขั้นตอนทางการแพทย์มากกว่า 170 รายการ ทั้งหมดนี้เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับเด็ก

โรงพยาบาลเด็ก Comer จะส่งเสริมการศึกษาของผู้ป่วยและส่งผลต่อผลลัพธ์ทางคลินิกผ่านโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น แผนการดูแลโรคหืดในเมือง GetWell แผนการดูแลโรคหืดเมือง GetWell เตรียมผู้ป่วยและครอบครัวสำหรับการจัดการสภาพของตนเองที่บ้านด้วยการไปโรงพยาบาลน้อยลง

GetWellNetwork จะผสานรวมกับระบบทางคลินิกของผู้ป่วยในของ EpicCare ของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยไหลเวียนได้แบบสองทิศทาง พยาบาลจะสามารถสั่งเนื้อหาการศึกษา

เฉพาะสำหรับการวินิจฉัยของเด็ก ติดตามความคืบหน้าของพวกเขา และบันทึกลงในบันทึกของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดชั่วโมงการพยาบาล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์

“โรงพยาบาลเด็ก Comer มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา” Shannon O’Neil, MSW, ผู้อำนวยการแผนกกุมาร

เวชศาสตร์, GetWellNetwork, Inc. กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้างเตียงเพื่อให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างแท้จริงตลอดกระบวนการดูแล และช่วยผลักดันโครงการสำคัญๆ ของโรงพยาบาล”

GetWell Town ได้รับการพัฒนาร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจในโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติของ GetWellNetwork ซึ่งประกอบด้วยสถานบริการสำหรับเด็ก 15 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ตลอดจน

ข้อมูลโดยตรงจากผู้ป่วยเด็กและครอบครัวของพวกเขา GetWell Town ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเด็กซึ่งโรงพยาบาลเด็กได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างและนำเสนอเนื้อหาพิเศษร่วมกับKidsHealth®ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สื่อสุขภาพเด็กของมูลนิธิ Nemours

GetWellNetwork, Inc. ใช้ทีวีข้างเตียงเพื่อสร้างความบันเทิง ให้ความรู้ และให้อำนาจแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ดูแลให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลของพวกเขามากขึ้น แนวทาง

ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนี้จะช่วยปรับปรุงทั้งความพึงพอใจและผลลัพธ์สำหรับผู้ป่วยและโรงพยาบาล GetWellNetwork เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นการดูแลผู้ป่วยแบบโต้ตอบและได้รับการรับรองโดย American Hospital Association ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GetWellNetwork สามารถพบได้ที่www.GetWellNetwork.com

ดัลลาส รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 3 สิงหาคม 2010) – ตลาดเกิดใหม่สำหรับบริการการจัดการพลังงานสร้างขึ้นจากการเข้าถึงระยะไกลและการควบคุมผ่านบรอดแบนด์ กำลังสร้าง

โอกาสใหม่นอกอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคสำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความสนใจของผู้บริโภค การประหยัดพลังงานตามที่บริษัท วิจัยระหว่างประเทศสนามเด็ก Associates

รายงานของ บริษัทการจัดการพลังงานที่อยู่อาศัย: การคาดการณ์สำหรับการปรับใช้ AMI และการนำผลิตภัณฑ์และบริการประหยัดพลังงานมาใช้พบว่าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกามากกว่า 80% สนใจที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานและยินดีจ่ายสำหรับโซลูชั่นการประหยัดต้นทุน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ประหยัดต้นทุนซึ่งสร้างความสนใจของผู้บริโภค ได้แก่ ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ ตัวตรวจสอบพลังงาน และระบบที่ได้รับการปรับปรุงด้วยความสามารถในการจัดการพลังงาน เครื่องใช้อัจฉริยะ และระบบ CE ที่ประหยัดพลังงาน

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายนั้นไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของระบบที่จำเป็น ทำให้เกิดความต้องการโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมบริการการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่

“เครือข่ายสำหรับบ้านตามยูทิลิตี้ (HAN) เป็นเพียงหนึ่งในหลายตัวเลือกสำหรับโซลูชันและบริการเหล่านี้เพื่อเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค” บิล แอบโลนดี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยระบบภายในบ้านของ

Parks Associates กล่าว “ภายในปี 2014 iREM จะมีจำนวนมากกว่า HAN ที่ใช้ระบบสาธารณูปโภค ภายในปี 2014 ครัวเรือนส่วนใหญ่ใน 9 ล้านครัวเรือนในสหรัฐฯ ที่มีระบบการจัดการ

พลังงานจะมี iREM การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคมีความสำคัญต่อความสำเร็จในตลาดนี้ กลยุทธ์ทางธุรกิจต้องได้รับการพัฒนาที่ เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาผู้บริโภคและการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอในเวทีนี้”

การคาดการณ์สำหรับการใช้งานของ AMI และการยอมรับของการประหยัดพลังงานผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้รายละเอียดการคาดการณ์สำหรับการแก้ปัญหา REM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม http://www.parksassociates.com หรือติดต่อ 972-490-1113,sales@parksassociates.com

Parks Associates เป็นเจ้าภาพจัดงานSmart Energy Summit: Engaging the Consumerในวันที่ 25-27 มกราคม 2011 โดยมีประเด็นสำคัญจาก George Arnold ผู้ประสานงาน

ระดับชาติสำหรับการทำงานร่วมกันของ Smart Grid สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา และ Andres Carvallo รองประธานบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ กริด เน็ต งานนี้เป็นการประชุมระดับพรีเมียร์เพื่อศึกษาตลาดการจัดการพลังงานที่อยู่อาศัยและเทคโนโลยีสมาร์ทกริด www.smartenergysummit2011.com

Parks Associates เป็น บริษัท วิจัยตลาดและที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใหม่ Parks

Associates ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 สร้างทุนวิจัยให้กับบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ Fortune 500 ไปจนถึงบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ผ่านรายงานการตลาด การศึกษาเบื้องต้น การวิจัยผู้บริโภค การวิจัยแบบกำหนดเอง เวิร์กช็อป การประชุมผู้บริหาร และการสมัครรับบริการรายปี

ความเชี่ยวชาญของบริษัทประกอบด้วยสื่อใหม่ ความบันเทิงและเกมดิจิทัล เครือข่ายในบ้าน บริการอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ สุขภาพดิจิทัล แอปพลิเคชันและบริการบนมือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค การจัดการพลังงาน และระบบควบคุมภายในบ้านและการรักษาความปลอดภัย

ในแต่ละปี Parks Associates จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำทางความคิดของผู้บริหาร CONNECTIONS™ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Consumer Electronics Association

(CEA)® และ CONNECTIONS™ Europe นอกจากนี้ Parks Associates ยังผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์ Industry Insights ร่วมกับชุดการประชุม CONNECTIONS™ Conference

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 3 สิงหาคม 2010) – เครื่องสล็อตล่าสุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดกว่า 200 เครื่องได้รับการเปิดเผยที่Barona Resort & Casinoและได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่น

“Barona Loose Troop™ ของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกผู้เข้าพักเกี่ยวกับเกมที่พวกเขาต้องการลองและสล็อตแมชชีนที่พวกเขาต้องการเห็นเพิ่มเติม” Chuck Hickey รองประธานฝ่ายปฏิบัติการสล็อตของ Barona กล่าว “เกมใหม่ส่วนใหญ่เป็นสล็อตเพนนี ดังนั้นผู้เล่นของเราสามารถเพลิดเพลินกับเวลาเล่นเกมที่หลากหลายมากขึ้น”

Barona ได้เพิ่มรายการโปรดเช่นWMS ‘s Wonders Goldfish 2 ที่แปลกใหม่ของWMS , Price is Right และเกม Zeus II และ Lancelot ที่เป็นตำนาน นอกจากเครื่อง Pot O’

Gold หลายเครื่องแล้ว Barona ยังได้ติดตั้งเกม Extra Rewards อีกสองโหลที่สร้างโดยKonamiรวมถึง Arabian Gold อันน่าผจญภัย ดวงตาของอียิปต์ที่น่าหลงใหล และ Pirate’s Rose ที่เย้ายวนใจ เช่นเดียวกับ Gigantic Dragons และ Gigantic 7s ยอดนิยม

ด้วยความช่วยเหลือของ Barona Loose Troopสล็อตใหม่ของ Barona จำนวนมากได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่าเครื่องถูกตั้งค่าให้หลวมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และรับประกันว่าจะไม่หลวมไป

กว่านี้ที่อื่น ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เล่นคาสิโนสามารถเพลิดเพลินกับโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการชนะเกมชื่อดังที่พวกเขาชื่นชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจ่ายเงินรางวัลที่ดีที่สุดของผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองของ Baronaและผู้เล่นจะไม่พบเครื่องใหม่ใด ๆ ที่คาสิโนอื่นจะหลวมกว่านี้

สล็อตใหม่เข้าร่วมคอลเลกชันเกมสล็อตและวิดีโอโป๊กเกอร์ 2,000 เกมของ Barona คาสิโนยังมีเกมบนโต๊ะ 80 เกมรวมถึงแบล็กแจ็ก โป๊กเกอร์ Pai Gow แคริบเบียนสตั๊ด Barona Craps

ไพ่สามใบโป๊กเกอร์สี่ใบ มิสซิสซิปปี้สตั๊ด Let It Ride ตลอดจนนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการเล่นเกมไร้ชิปรวมถึงรูเล็ตไร้ชิป ™, Chipless Baccarat™ และ Chipless Blackjack™

บาโรน่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโนผสมผสานรีสอร์ทชั้นนำของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส LEED-EB™ Gold รับรองโดยสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา บาโรนา

เป็นรีสอร์ทปลายทางชั้นนำของซานดิเอโก มีห้องพักและห้องสวีท 400 ห้อง ทุกห้องมีทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาบาโรน่า ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมากมาย สปาวัน AmBience ศูนย์

กิจกรรมบริการเต็มรูปแบบและสนามกอล์ฟ Barona Creek Golf Club ระดับแชมป์ 18 หลุม จัดอันดับหลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดอันดับ 3 ในแคลิฟอร์เนียโดยนิตยสารGolfweek สำหรับ

การจองและข้อมูลต่างๆ ของ Barona Resort & Casino โปรดไปที่www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662) คุณสามารถเข้าร่วม Barona บนFacebook , Twitterและบล็อก Barona คาสิโน

