เกมส์ยิงปลาเว็บไหนดี สงครามโลกครั้งที่สอง

เกมส์ยิงปลาเว็บไหนดี จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยFrontexเมื่อวันอังคาร มีผู้อพยพที่ไม่ปกติจำนวน 170,000 คนเข้าสู่สหภาพยุโรปในเดือนกันยายน ส่งผลให้ยอดรวมรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 710,000 คน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่ายุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัย ครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

ตลอดทั้งปี 2557 จำนวนผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ไม่ปกติ ที่เข้าสู่ชายแดนยุโรปอยู่ที่ 282,000 คน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ผู้อพยพที่ไม่ปกติจำนวน 190,000 คนเดินทางมาถึงยุโรปในเดือนสิงหาคม ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Frontex ยังเปิดเผยว่าจากจำนวนผู้อพยพที่ไม่ปกติทั้งหมด 710,000 คนในปีนี้ ผู้คน 350,000 คนเข้าสู่ยุโรปผ่านทางกรีซระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน

กรีซและอิตาลีเป็นสองประเทศที่รับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวซีเรีย พยายามหนีจากความขัดแย้งในประเทศบ้านเกิดของตน วิกฤตผู้ลี้ภัยได้รับการแก้ไขแล้ว แต่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ประเทศที่รับผู้อพยพมากที่สุด

Frontex เป็นหน่วยงานของยุโรปซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ซึ่งจัดการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนระดับประเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพรมแดนภายนอก การดำเนินงานของ Frontex มีเป้าหมายเพื่อตรวจจับและหยุดการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการแทรกซึมของผู้ก่อการร้าย

โครงการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนที่หิวโหยในกรีซ

การศึกษา จุดเด่น กรีซ ข่าวกรีก สุขภาพ สังคม

Philip Chrysopoulos – 13 ตุลาคม 2558 0

โครงการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนที่หิวโหยในกรีซ

1834162-นิ้วหัวแม่มือ-ขนาดใหญ่เด็กนักเรียนในกรีซ จำนวนหนึ่งในสี่ของล้านคน ได้สมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านอาหาร ‘Diatrofi’ (Diet) ซึ่งจัดโดยสถาบันProlepsis

Athena Linou หัวหน้าองค์กรพัฒนาเอกชนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร โดยหนึ่งในหกมีปัญหาสุขภาพและหนึ่งในสี่ประสบปัญหาสุขภาพทางอารมณ์เช่นความกลัว , ความเศร้า, ความโกรธ และความกังวลเกี่ยวกับอนาคต

โครงการ NGO เป็นความคิดริเริ่มของมูลนิธิ Stavros Niarchos ซึ่งเป็นผู้บริจาคผู้ก่อตั้งด้วยเช่นกัน

การสมัครเข้าร่วม Diatrofi ในปี 2559 ถูกส่งโดยโรงเรียน 2,032 แห่งหรือ 16 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนของรัฐทั้งหมดในกรีซและเด็กประมาณ 250,000 คนในประเทศ Linou บอกกับสำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนีย ปัจจุบันเป็นปีที่ 5 ของโครงการได้ส่งมอบอาหารมากกว่า 11 ล้านมื้อให้กับโรงเรียน 450 แห่งและนักเรียน 75,000 คน

Prolepsis นำเสนอผลการศึกษาในวันจันทร์ที่ตรงกับวันอาหารโลกในวันที่ 16 ตุลาคม และวันสากลเพื่อการขจัดความยากจนสากลในวันที่ 17 ตุลาคม ผลการศึกษาสอดคล้องกับปีการศึกษา 2557-2558

ผลการศึกษาพบว่า 53 เปอร์เซ็นต์ของเด็กในโครงการประสบกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร และ 21 เปอร์เซ็นต์ประสบปัญหาความหิวโหย ครอบครัว 64 เปอร์เซ็นต์ มีพ่อแม่เพียงคนเดียวที่มีรายได้ ในขณะที่ 15 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวไม่มีรายได้ใดๆ นอกจากนี้ นักศึกษาร้อยละ 8.5 ไม่มีประกันสุขภาพ และร้อยละ 7 ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์

ผลการศึกษาของ NGO ระบุว่า เด็กที่หิวโหยมีอัตราการขาดเรียนและออกจากโรงเรียนที่สูงขึ้น ในขณะที่เด็กจากครอบครัวที่มีความไม่มั่นคงด้านอาหารมีอัตราการขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากสุขภาพไม่ดี เทียบกับ 8 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวที่มีความมั่นคงด้านอาหาร พวกเขายังแสดงความยากลำบากมากขึ้นในการจัดการกับงานโรงเรียนและการเรียนต่อ ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาวต่ออนาคตของพวกเขาและต่อประเทศโดยรวม

Linou บอก AMNA ว่าโปรแกรมช่วยลดดัชนีความไม่มั่นคงด้านอาหารลง 10 เปอร์เซ็นต์ในปีการศึกษา 2557-2558 จำนวนเด็กที่หิวโหยลดลง 20 เปอร์เซ็นต์และนักเรียน 33 เปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักปกติ ในขณะที่ 38 เปอร์เซ็นต์มีอาการดีขึ้น สุขภาพร่างกายและ 42 เปอร์เซ็นต์ในสุขภาพทางอารมณ์

ตามรายงาน โปรแกรม Diatrofi จะเริ่มดำเนินการจนถึงมกราคม 2559 โดยจะเริ่มในสัปดาห์นี้ในโรงเรียนในเมืองเทสซาโลนิกิ อิมาเทีย และเทรซ ในขณะที่เงินที่รวบรวมได้จนถึงตอนนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับโรงเรียน 100 แห่งที่มีนักเรียน 7,500 คน

วัตถุประสงค์หลักของ Diatrofi คือการลดความไม่มั่นคงด้านอาหารในแต่ละวันสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่ห่างไกลและในชนบท นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้รับอาหารเพื่อสุขภาพฟรีหนึ่งมื้อทุกวัน พร้อมรับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ความต้องการเงินทุนของธนาคารกรีกมี จำกัด Katseli กล่าว

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก

ก. มาคริส – 13 ตุลาคม 2558 0

ความต้องการเงินทุนของธนาคารกรีกมี จำกัด Katseli กล่าว

ลูก้า คัทเซลิประธานของ Hellenic Bank Association และผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติLouka Katseliในการให้สัมภาษณ์กับ Handelsblatt ประมาณการว่าความต้องการเงินทุนของธนาคารกรีกนั้นมีจำกัด

“มุมมองส่วนตัวของฉันคือธนาคารไม่ต้องการเงินจำนวน 25 พันล้านยูโรทั้งหมด” Katseli กล่าว

โครงการเศรษฐกิจครั้งที่สามให้เงินรวม 25 พันล้านยูโรสำหรับการเพิ่มทุนของธนาคารกรีกที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่ง จำนวนที่ต้องการจะถูกกำหนดหลังจากการทดสอบความเครียดของ ECB โดยทั่วไปแล้วธนาคารกรีกมีสุขภาพที่ดี เธอตั้งข้อสังเกต “เราไม่ใช่ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ หรือไซปรัส” เธอกล่าวเสริม

“ไม่มีธนาคารใดของเราตกอยู่ในอันตรายจากการล่มสลาย” Katseli กล่าว โดยอธิบายว่าความยากลำบากที่สถาบันต่างๆ ในกรีซเผชิญนั้นมีสาเหตุจากระบบ “มีสิ่งที่น่าตกใจจากภายนอก: ภาวะถดถอย การไหลออกของเงินทุน การลดลงของเงินฝาก สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้” เธออธิบาย

Katseli มองในแง่ดีว่าการควบคุมเงินทุนที่บังคับใช้กับกรีซจะถูกยกเลิกในปีหน้า

(ที่มา: ana-mpa)

หัวหน้ารัฐสภา Voutsis วางแผนลดค่าจ้างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10%

กรีซ ข่าวกรีก

ก. มาคริส – 13 ตุลาคม 2558 0

หัวหน้ารัฐสภา Voutsis วางแผนลดค่าจ้างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10%

voutsisประธานรัฐสภากรีกNikos Voutsisกำลังตรวจสอบการลดค่าจ้างหลักของฝ่ายนิติบัญญัติ 10% ซึ่งจะรวมอยู่ในงบประมาณรัฐสภาที่กำลังร่างอยู่และจะดำเนินการตั้งแต่มกราคม 2559

Voutsis กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นความต่อเนื่องของการลดหย่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยอมรับ ในค่าตอบแทนโดยรวมของพวกเขา แต่สังเกตว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ค่าจ้างหลักของ ส.ส. จะถูกเฉือน นอกจากนี้ เขายังกล่าวด้วยว่า ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเข้าร่วมในคณะกรรมการจะไม่ถูกตัดออก เนื่องจากขณะนี้อยู่ที่ 75 ยูโร ซึ่งเป็นค่าขั้นต่ำสำหรับภาครัฐ

เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตุลาการจะไม่ได้รับผลกระทบและจะพยายามทำเช่นเดียวกันกับค่าจ้างของตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่น

(ที่มา: ana-mpa)

เมื่อจัดกระเป๋าเพื่อไปเที่ยวกรีซสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของการเดินทางคือกล้องถ่ายรูปเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุยโอ้อวด ความทรงจำ หรือเพื่อเพิ่มผลงานระดับมืออาชีพ เราทุกคนต่างก็ต้องการสแน็ปช็อตวันหยุด ที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บางครั้งการได้ช็อตที่คุ้มค่าต่อการแบ่งปันอาจเป็นเรื่องยากสักหน่อย หากคุณไม่เคยไปถึงจุดหมายมาก่อน คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดที่ดีที่สุดคือที่ไหน? เพื่อช่วยแก้ปัญหาการถ่ายภาพของคุณ เราได้ระบุจุดชมวิวที่ดีที่สุด 5 จุดในกลุ่ม Ionians ทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงรับประกันได้ว่าคุณจะได้ภาพถ่ายที่ดีพอสำหรับผนังห้องนอน

Mount Pantokrator

ภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะคอร์ฟู, Mount Pantokrator ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่มีใครเทียบได้ ที่ระดับความสูงมากกว่า 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล การเดินเขาไม่ใช่เส้นทางที่ยากเย็นแสนเข็ญ แม้ว่าเส้นทางจะค่อนข้างยาว หากการปีนเขาไม่ใช่การจิบชา มีถนนที่จะพาคุณไปยังที่จอดรถใกล้ยอดเขา ดังนั้นจึงไม่ควรพลาด จากด้านบน คุณสามารถถ่ายภาพพาโนรามาที่น่าตื่นตาตื่นใจของเกาะ และมองออกไปไกลถึงประเทศแอลเบเนีย เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์ที่จะได้สัมผัสกับภูมิประเทศแบบชนบทของกรีซ

หาด Mirtos อันโด่งดังบนเกาะ Kefalonia ในกรีซ

หาด Mirtos อันโด่งดังบนเกาะ Kefalonia ในกรีซ

หาด Myrtos

เป็นที่นิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น หาด Myrtos บน Kefalonia เป็นจุดที่งดงามที่จะใช้เวลายามบ่ายอาบแดดและเล่นน้ำทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของกรีก นี่อาจเป็นจุดที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึง ในรายการนี้ ผู้ขับขี่ที่เดินทางขึ้นเหนือไปรอบ ๆ ถนนเลียบชายฝั่งที่คดเคี้ยวเกิน Myrtos สามารถดึงขึ้นมาในบริเวณจุดชมวิวและถ่ายภาพสองสามภาพได้ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในเวลากลางวันที่สว่างจ้า ภาพมืดครึ้มและเป็นลางไม่ดี หรือแม้แต่ท่าพระอาทิตย์ตก ถือว่าคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชม

จุดชมวิวชายหาด Shipwreck

บางทีมุมมองที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่เกาะ Greek Ionian ทั้งหมด ทิวทัศน์ของหาด Shipwreck หรืออ่าว Navagio เป็นหนึ่งในสีสัน ขนาด และความงามที่เข้มข้น ถ่ายจากทางเดินริมหน้าผาลงถนนจากอ่าว เข้าถึงได้ง่ายและถ่ายภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ชายหาดนี้ตั้งอยู่บนเกาะซาคินทอสทางชายฝั่งทางเหนือ แต่ควรเตือน อย่ามุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวนี้เพื่อต้องการเดินเล่นบนชายหาดที่มีเรืออับปาง วิธีเดียวที่จะไปถึงสวรรค์กรีกชิ้นเล็กๆ แห่งนี้ได้คือทางเรือ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังติดตามภาพถ่ายสำหรับ Facebook หรือระเบิดบนผ้าใบ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว

ทางเดิน Porto Katsiki

บนเกาะ Lefkada ตั้งอยู่บนชายหาดที่สวยงามของ Porto Katsiki หาดทรายที่สว่างสดใสมีน้ำทะเลสีฟ้าใส โดยมีหน้าผาสูงชันและตระการตาเป็นฉากหลัง บันไดที่สูงชันและโดดเดี่ยวทอดยาวจากป่าเบื้องบนสู่สรวงสวรรค์แห่งนี้ หาด Porto Katsiki เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดและหรูหราที่สุดในกรีซ และเป็นสถานที่ที่คุณต้องการเขียนถึงบ้านอย่างแน่นอน ที่ทอดยาวเลียบชายหาดเป็นคาบสมุทรหินขนาดเล็กซึ่งมีทางเดินคอนกรีตสำหรับชมวิว จากที่นี่ คุณจะได้ภาพชายหาดที่น่าทึ่งรวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามที่ทอดยาวออกไป

เกาะอิทากิในทะเลไอโอเนียน ประเทศกรีซ

เกาะอิทากิในทะเลไอโอเนียน ประเทศกรีซ

อาราม Kathara

ตามถนนตรงไปทางใต้ของเกาะ Ithaca ในตำนาน ผู้เยี่ยมชมจะสังเกตเห็นป้ายบอกทางไปยัง Μονή Καθαρών หรืออาราม Katara ในไม่ช้า ตามถนน คุณจะขึ้นไปเหนือระดับน้ำทะเล 600 เมตรเพื่อไปยังจุดชมวิวที่ไม่เหมือนใครบนเกาะ จากอารามสามารถมองเห็นอ่าว Vathi ได้ทั้งหมด ทำให้ได้ภาพทิวทัศน์ที่น่าทึ่ง จุดนี้เป็นโอกาสที่หาตัวจับยากในการจับภาพสาระสำคัญของกรีซในหนึ่งภาพ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชีวิตชีวา หาดทรายสีขาวที่สวยงาม เนินเขาสีเขียวขจี และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ส่องประกายระยิบระยับ ล้วนมาบรรจบกันในสถานที่พิเศษแห่งเดียวแห่งนี้ เพื่อสร้างภาพถ่ายที่สวยงามอย่างแท้จริง

ผู้เขียน Cliff Blaylock จากwww.deepblueyachting.co.ukเชิญคุณเข้าร่วมเขาในการล่องเรือในหมู่เกาะ Ionian และเยี่ยมชมทิวทัศน์ที่พลาดไม่ได้

รมว.กรีซ แถลง หน่วยงานตำรวจมอเตอร์ไซด์ ‘เดลต้า’ ถูกยกเลิก

กรีซ ข่าวกรีก สังคม

โยอันนา ซิกาคู – 14 ตุลาคม 2558 0

รมว.กรีซ แถลง หน่วยงานตำรวจมอเตอร์ไซด์ ‘เดลต้า’ ถูกยกเลิก

รัฐมนตรีสำรองเพื่อการคุ้มครองพลเรือน Nikos Toskas ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถึงการยกเลิก หน่วยรถมอเตอร์ไซค์ “เดลต้า” ของตำรวจกรีก และการควบรวมกิจการของสถานีตำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดวางกองกำลังใหม่ เดลต้า ยูนิท ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยเป็นทีมตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่ใกล้เคียง

Toskas กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า ยูนิตจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน และสถานีตำรวจขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบข้างจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกองกำลังรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการทางวินัยที่ค้างอยู่ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของเดลต้าจะดำเนินต่อไป

รัฐมนตรียังได้ประกาศการดำเนินการที่คล้ายกันสำหรับแผนกดับเพลิง

(ที่มา: ANA-MPA)

กรีซมีผู้สำเร็จการศึกษาว่างงานมากที่สุด

จุดเด่น กรีซ ข่าวกรีก สังคม

โยอันนา ซิกาคู – 14 ตุลาคม 2558 0

กรีซมีผู้สำเร็จการศึกษาว่างงานมากที่สุด

เยาวชน-การว่างงาน1กรีซมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในบรรดาผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา อ้างจากสิ่งพิมพ์ในนิตยสาร Forbes ซึ่งอาศัยข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ออก โดยOECD

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามข้อมูลของ Forbes เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ว่างงานในกรีกได้เพิ่มขึ้นเป็น 19.4% ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิก OECD

กรีซตามมาด้วยสเปน 14.9% ตุรกี 7.7% อิตาลี 7% ไอร์แลนด์ 6.7% และฝรั่งเศส 5.3%

ในทางตรงกันข้ามอัตราการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากนอร์เวย์อยู่ที่ 1.8% ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิก OECD เยอรมนียังมีอัตราต่ำสุดที่ 2.4% เกาหลีใต้ 2.9% ญี่ปุ่น 3.2% สหรัฐอเมริกา 4.1% และแคนาดา 4.8%

Greek Justice Min: ไม่มีกฎเกณฑ์ของข้อ จำกัด ในรายการ Lagarde

อาชญากรรม กรีซ ข่าวกรีก การเมือง สังคม

Philip Chrysopoulos – 14 ตุลาคม 2558 0

Greek Justice Min: ไม่มีกฎเกณฑ์ของข้อ จำกัด ในรายการ Lagarde

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของกรีกNikos Paraskevopoulosกล่าวว่าบทบัญญัติแห่งข้อจำกัดจะไม่มีผลบังคับใช้กับรายชื่อผู้ต้องสงสัยหลบเลี่ยงภาษีซึ่งมีบัญชีในธนาคารต่างประเทศ

“อายุความของข้อ จำกัด จะไม่นำไปใช้กับรายการ Lagarde ไม่มีการจำกัดเวลาในกระบวนการยุติธรรม อาชญากรรมทั้งหมดจะถูกสอบสวนทีละคน” Paraskevopoulos กล่าวระหว่างการประชุมรัฐสภาเมื่อวันอังคาร

รมว.ยุติธรรมตอบคำถามข่าวลือว่าความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายชื่อจะหมดอายุในสิ้นปี 2558

รายชื่อลาการ์ดประกอบด้วยพลเมืองกรีกประมาณ 2,000 คนซึ่งมีเงินจำนวนมากในบัญชีธนาคารต่างประเทศและต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี รายชื่อนี้มอบให้รัฐบาลกรีกในปี 2010 โดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ Christine Lagarde คนปัจจุบัน

Paraskevopoulos ได้แถลงข้างต้นในระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขใหม่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี “ร่างกฎหมายใหม่นี้จะช่วยในการดำเนินการปฏิรูป และในขณะเดียวกันก็จะช่วยในการจัดการกับการหลีกเลี่ยงภาษี” เขากล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าร่างกฎหมายใหม่จะรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้หลบเลี่ยงภาษีรายใหญ่ ผู้ที่รับผิดชอบในความผิดทางภาษีเล็กน้อยจะถูกลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางปกครอง

“ด้วยร่างพระราชบัญญัตินี้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวกำหนดว่าการกระทำความผิดทางภาษีถือเป็นความผิดทางอาญาหรือความผิดทางอาญา และจะมีการชี้แจงให้พลเมืองทราบหากมีอาชญากรรมที่จะนำไปสู่ศาลอาญาหรือความผิดทางอาญาที่จะนำฝ่ายปกครองเท่านั้น การลงโทษ” Paraskevopoulos กล่าว

เงาล้มทับรัฐมนตรีกรีกสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการประกาศทรัพย์สิน

กรีซ ข่าวกรีก การเมือง สังคม

Philip Chrysopoulos – 14 ตุลาคม 2558 0

เงาล้มทับรัฐมนตรีกรีกสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการประกาศทรัพย์สิน

เฟลมบูรารีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศAlekos Flambourarisยอมรับว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทก่อสร้างในปี 2014 แต่ขายหุ้นของเขาให้ถูกต้องก่อนที่เขาจะถูกสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

Flambouraris เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะรัฐมนตรีสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าสอบสวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ของรัฐสภา ชุดก่อนหน้า สำหรับการประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สิน สมาชิกคณะรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งถูกสอบสวนฐานล้มเหลวในการประกาศ 1 ล้านยูโรในใบแจ้งยอดภาษีของเขาเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน เขายื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมประกาศจำนวนเงินก่อนการเลือกตั้ง 20 กันยายน

Flambouraris ให้สัมภาษณ์กับ Mega Television เมื่อวันอังคารว่า “ตอนที่ฉันสาบานตนรับตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2015 หุ้นของฉันถูกโอนไป ในคำแถลงของฉันต่อคณะกรรมการ ฉันได้ประกาศทรัพย์สินของฉันสำหรับปี 2014 เมื่อฉันประกาศทรัพย์สินของฉันในปี 2015 การแชร์จะไม่อยู่ที่นั่น”

ในเดือนกันยายน มีข้อกล่าวหาว่า Flambouraris ไม่ได้ขายหุ้นของเขาในขณะที่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัท ได้รับการว่าจ้างจากรัฐกรีกสำหรับงานสาธารณะและได้รับเงินจากรัฐในขณะที่ Flambouraris อยู่ในคณะรัฐมนตรี

อดีตหัวหน้าคณะกรรมการ Despoina Charalampidou พูดถึงรัฐมนตรีสองคนของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคนที่ถูกสอบสวน เธอบอกกับ Mega Television ว่าเธอได้แจ้งหัวหน้าคณะกรรมการคนใหม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนแล้ว

Giorgos Varemenos หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบคนใหม่ของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาเพื่อการประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินได้พูดคุยกับวิทยุ Skai เมื่อวันพุธ โดยกล่าวว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและดำเนินการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว เขากล่าวว่าขั้นตอนของรัฐสภากรีกควรมีความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้คน

คีออสก์ที่ไม่เหมือนใครในเร็วๆ นี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์

พลัดถิ่น เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ประวัติศาสตร์ ชีวิต สังคม

Philip Chrysopoulos – 14 ตุลาคม 2558 0

คีออสก์ที่ไม่เหมือนใครในเร็วๆ นี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์

เกมส์ยิงปลาเว็บไหนดี periptero23-600×450ร้าน ขายหนังสือพิมพ์ บุหรี่ ลูกอม น้ำอัดลม และสินค้าอื่น ๆ ทุกมุมถนน ซึ่งเคยมีขายตามมุมถนนต่างๆ ของกรีก จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ในไม่ช้าเพราะจะไม่มีการต่ออายุใบอนุญาต

ร่างกฎหมายรถโดยสารฉบับใหม่ที่กำลังจะมีการลงนามในรัฐสภาระบุว่า “ตลาดรอบนอก” อันเป็นเอกลักษณ์คือ “ตลาดขนาดเล็ก” แบบดั้งเดิมบนทางเท้าในทุกเมืองส่วนใหญ่ในกรีซกำลังจะเข้าสู่วิถีของคนส่งนมเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว

ตามบทบัญญัติของร่างกฎหมายหลายฉบับว่า เมื่อตู้คีออสปิดตัวลงหรือเจ้าของเสียชีวิต จะไม่สามารถต่ออายุหรือโอนใบอนุญาตได้

ประมาณการว่ามีตู้คีออสประมาณ 12,000 ตู้ในกรีซ โดยจำนวนที่ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ ดูเหมือนว่าร่างกฎหมายใหม่นี้จะตอกย้ำโลงศพของประเพณีกรีกอันเป็นที่รักยิ่ง

แผงขายของบางแห่งเป็นมินิมาร์ทที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยขายสินค้าอย่างเช่น ถุงมือ หมวกแก๊ป กระเป๋าหลัง นม โยเกิร์ต ถั่ว ไอศกรีม เบียร์ แบตเตอรี่ ถุงยางอนามัย ของเล่นเด็ก และสินค้าอะไรก็ตามที่สามารถใส่ไว้ในที่เล็กๆ ได้

ตู้แรกในเอเธนส์เปิดในปี 1911 ที่ถนน Panepistimiou และในไม่ช้าความคิดของ periptero ก็แพร่กระจายไปทั่วกรีซและกลายเป็นสถาบัน เมื่อแผงขายหนังสือพิมพ์เริ่มแขวนคอ ผู้คนจะรวมตัวกันเพื่อดูพาดหัวข่าว มักจะเริ่มอภิปรายตามข่าว

ในละแวกใกล้เคียง ทุกคนรู้จักเจ้าของตู้คีออส และเขารู้จักทุกคนและทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นบนถนน เขาจะบอกคุณเรื่องซุบซิบในละแวกบ้านทั้งหมดหรือพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับกีฬาและพัฒนาการทางการเมือง

ภาวะถดถอยกระทบซุ้มอย่างหนัก ราคาที่สูงชันจำเป็นต้องขับไล่ผู้คนออกไป เมื่อก่อนคนจะซื้อขนมหรือน้ำอัดลมจากตู้ ตอนนี้พวกเขาจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของแบบเดียวกันในราคาที่ถูกกว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบ

จากทั้งหมด 1,080 คีออสก์ในเอเธนส์เพียงแห่งเดียว เกือบครึ่งหนึ่งปิดตัวลง และอีกประมาณ 300 แห่งถูกทิ้งร้าง เทศบาลได้รื้อถอนส่วนใหญ่ออกจากทางเท้าแล้ว และมีคนปิดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ เตือนให้ผู้คนเดินผ่านไปมาแห่งความเจริญรุ่งเรือง

omonoia

คนขับรถบัสชาวกรีกถูกไฟไหม้ เด็กชายอายุ 10 ขวบไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถบัส

กรีซ ข่าวกรีก ชีวิต สังคม

อนาสตาสซิโอ อดาโมปูลอส – 13 ตุลาคม 2558 0

คนขับรถบัสชาวกรีกถูกไฟไหม้ เด็กชายอายุ 10 ขวบไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถบัส

KTEL_studensคนขับรถบัสชาวกรีกในกรีซได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการตัดสินใจของเขาที่จะปฏิเสธนักเรียนอายุ 10 ขวบบน รถบัส ของเขา หลังเลิกเรียน

Protothema รายงานว่าครอบครัวหนึ่งในเมืองKorinthos โบราณ Peloponnese อ้างว่าคนขับรถปฏิเสธไม่ให้เด็กเข้าประเทศเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายค่าตั๋วหนึ่งยูโร ในทางกลับกัน คนขับรถบัสอ้างว่าเด็กไม่ได้รับการดูแลและบอกเขาว่าเขามีแผนจะลงจากรถกลางทางด่วน

The child’s father claimed the bus driver rudely told his son to get off the bus and tell his parents that he is not a charity, after the boy did not have the money to pay the fare. The child, according to his father, was left alone, crying for twenty minutes before his mother came to pick him up.

“The bus driver called me and did not apologize. He had a critical tone and asked me why the matter had become such a big issue. He told me he did not take him on the bus because he did not know where to drop him off. I want an exemplary punishment for this person and for this to not happen to other children,” the child’s father said.

The bus driver presents a different side behind his decision to deny the child a trip with the bus.

“ฉันยังเป็นผู้ปกครอง ฉันไม่ต้องการที่จะทิ้งเด็กไว้ที่นั่น ฉันเป็นห่วง. ในเขตอันซะกิมีทางด่วน ถ้าฉันทิ้งเขาไว้บนถนนแล้วมีรถวิ่งเข้ามา พ่อแม่ของเขาจะบอกฉันว่าอย่างไร? ฉันกังวลว่าพ่อแม่ของเขาไม่ต้องการให้เขาขึ้นรถบัสหรือว่าเขาโดดเรียน และฉันคิดว่าถูกต้องแล้วที่จะไม่ปล่อยให้เขาขึ้นรถและทิ้งเขาไว้ที่โรงเรียน” คนขับรถบัสบอกกับ Prototherma

Greek Alternate FinMin: แม้จะมีมาตรการที่ยากลำบาก กรีซจะออกจากภาวะถดถอย

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก การเมือง

อนาสตาสซิโอ อดาโมปูลอส – 13 ตุลาคม 2558 0

Greek Alternate FinMin: แม้จะมีมาตรการที่ยากลำบาก กรีซจะออกจากภาวะถดถอย

xouliarakis-george-8-708

ท่ามกลางการเก็งกำไรสูงว่ากรีซ จะพลาดเป้าหมายการขาดดุลที่กำหนดในข้อตกลง BailoutรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสำรองของกรีกGiorgos Chouliarakisได้เริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการก่อนหน้านี้ที่รัฐสภากรีกจะต้องออกกฎหมายผ่านการลงคะแนนเสียงในวันศุกร์ โดยมีสุนทรพจน์ในรัฐสภาเมื่อวันที่ วันอังคาร.

ชูลิอารากิสประกาศว่ารัฐกรีกจะจ่ายหนี้คงค้างให้กับบุคคลทั่วไปในสองขั้นตอน จาก 7 พันล้านยูโรที่รัฐต้องชำระคืน 3.1 พันล้านยูโรจะถูกเบิกจ่ายภายในสิ้นปี 2558 ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 3.9 พันล้านยูโรจะชำระภายในสิ้น

ปี2559เป็นรายการของการปฏิรูปและมาตรการที่กรีซต้องออกกฎหมายเพื่อรับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกสองพันล้านยูโร

“แม้จะมีการดำเนินการตามมาตรการที่ยากลำบาก แต่การให้สัตยาบันช่วยให้การจัดหาเงินทุนสำหรับเศรษฐกิจกรีกในระยะสั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ความเสี่ยงของการออกจากสกุลเงินทั่วไปจะถูกกำจัด และความน่าเชื่อถือของประเทศคือ กลับคืนสู่สภาพเดิมอันเป็นผลให้พ้นจากภาวะถดถอยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา” เขากล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเสริมอีกว่ารัฐบาลกรีกกำลังทำงานในแผนคู่ขนานเพื่อออกจากวิกฤต

วันที่นำไปสู่การลงคะแนนเสียงในวันศุกร์จะรวมถึงการอภิปรายของรัฐสภาเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว การให้สัตยาบันกฎหมายกำหนดให้มีเสียงข้างมากในรัฐสภา ดังนั้น ส.ส.กรีกอย่างน้อย 151 คนจึงจำเป็นต้องลงคะแนนเสียงให้

Greek Island ติดอันดับ 3 เมืองปลอดรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลก

กรีซ ข่าวกรีก สังคม การท่องเที่ยว

โยอันนา ซิกาคู – 13 ตุลาคม 2558 0

Greek Island ติดอันดับ 3 เมืองปลอดรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลก

นักธุรกิจภายในสงสัยว่าโลกจะดูเป็นอย่างไรเมื่อไม่มี รถยนต์ไฟจราจร และช่องจราจรที่ทาสีบนถนน

หลังจากที่ปารีสประสบความสำเร็จในการบังคับใช้วันปลอดรถวันแรกในวันที่ 27 กันยายน เว็บไซต์ดังกล่าวได้จัดทำรายชื่อเมือง 7 เมืองในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์ และผู้คนก็พบวิธีการเดินทางทางเลือก

รายชื่อดังกล่าวรวมถึงเกาะไฮดรา ของกรีก ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวซาโรนิก ที่ซึ่งผู้คนใช้ลาเพื่อไปไหนมาไหน เนื่องจากรถยนต์ถูกสั่งห้าม นอกจากนี้ยังมีแท็กซี่และเรือเล็กหลายลำที่ช่วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังชายหาดของเกาะ Hydra อยู่ในอันดับที่ 3 ในขณะที่ Giethoorn เนเธอร์แลนด์มาที่ 2 และ Mackinac Island รัฐมิชิแกนได้อันดับหนึ่ง

ข้อพิพาทในไซปรัส: ประธานาธิบดีไซปรัสพบกับผู้นำชาวไซปรัสชาวตุรกีในความพยายามสู่สันติภาพ

ไซปรัส กรีซ ข่าวกรีก การเมือง

อนาสตาสซิโอ อดาโมปูลอส – 13 ตุลาคม 2558 0

ข้อพิพาทในไซปรัส: ประธานาธิบดีไซปรัสพบกับผู้นำชาวไซปรัสชาวตุรกีในความพยายามสู่สันติภาพ

โฆษกรัฐบาลNikos Christodoulidesกล่าวว่าการเจรจาในไซปรัสได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนแล้ว และเสริมว่าทั้งความกระตือรือร้นมากเกินไปหรือความผิดหวังเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล

ในคำแถลงของ CNA นั้น Christodoulides ตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างการประชุมเมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีAnastasiades ได้พูดคุยกับผู้นำชาวไซปรัสชาวตุรกีMustafa Akinci ว่า Akinci ได้แถลงเกี่ยวกับการดูหมิ่นอย่างถาวรจากการ สื่อสารที่เข้าซื้อกิจการ และรับประกันเสียงข้างมาก ประธานาธิบดีอนาสตาเซียเดสกล่าวตอบสนองความต้องการเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน และชุมชนโดยทั่วไป และการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไซปรัสทุกคน เนื่องจากชาวกรีก Cypriots และ Cypriots ของตุรกีไม่สามารถอยู่ในฐานะสหภาพยุโรปชั้นสองได้ พลเมืองในประเทศของตน

ดังกล่าวเน้นการอภิปรายที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งและวิธีการที่แตกต่างกันในข้อพิพาท Cyrpus

อย่างไรก็ตาม โฆษกตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างการประชุมระหว่างอนาสตาเซียเดสและอาคินชี มีการพูดคุยอย่างเปิดเผยและจริงใจ ซึ่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงรับประทานอาหารค่ำ การสนทนาระหว่างผู้เจรจาทั้งสองฝ่าย Andreas Mavroyiannis และ Ozdil Nami จะดำเนินต่อไปจนถึงการประชุมครั้งต่อไปของผู้นำซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับประเด็นมาตรการสร้างความมั่นใจ (CBMs) Christodoulides กล่าวว่าผู้นำทั้งสองได้ทบทวนสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหานี้ “และเราหวังว่าจะมีการประกาศในเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการดำเนินการตามที่ผู้นำตกลงกันไว้” CBMs ที่ตกลงกันซึ่งประกาศเมื่อต้นปีนี้ รวมถึงการเปิดจุดผ่านแดน การพิจารณาการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าและการสับเปลี่ยนของโทรศัพท์มือถือ

เพื่อตอบคำถามอื่น Christodoulides ยืนยันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศกรีกNikos Kotziasจะไปเยือนไซปรัสในวันที่ 26-27 ตุลาคม ในระหว่างนั้นเขาจะจัดการประชุมกับผู้นำทางการเมือง

Anastasiades และ Akinci หมั้นหมายกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ในการเจรจาที่นำโดย UN โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทในไซปรัส

ไซปรัสถูกแบ่งแยกตั้งแต่ตุรกีบุกเกาะในปี 1974

(ที่มา: CNA)

วิกฤต ผู้ ลี้ภัย ที่กลืนกินสามทวีปยังคงดำเนินต่อไปโดยมีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยพยายามเข้าถึงหมู่เกาะกรีกจากตุรกี อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันพุธ เรือล่มนอกเกาะเลสวอส ของกรีก ทำให้มีผู้สูญหายสามคน หน่วยยามฝั่งเฮลเลนิกช่วยชีวิตคนที่เหลืออีก 21 คนที่ขึ้นเรือตามรายงานของสื่อกรีก

รายงานประจำวันจากหน่วยยามฝั่งระบุว่ามีการดำเนินการช่วยเหลือหลายครั้งทั่วหมู่เกาะกรีกในแต่ละวัน

คน ทำขนมปังให้ขนมปัง

The Associated Press รายงานว่าคนทำขนมปังในกรีซ ตอนเหนือจัดงานไดรฟ์รับบริจาคผลผลิต 540 กิโล อาหารที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ขนมปัง ชีสพาย

ผลผลิตถูกนำไปยังเมือง Idomeni ซึ่งอยู่ติดกับ FYROM ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่มุ่งหวังที่จะได้ต่อไปในยุโรปอยู่ที่ Idomeni

การย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยจากกรีซไปยังลักเซมเบิร์กสามารถเริ่มได้ในสัปดาห์หน้า การย้ายถิ่นฐานครั้งแรกของ ผู้ลี้ภัย

ชาวซีเรียจากกรีซไปยังลักเซมเบิร์กจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า อ้างจากแหล่งข่าวในยุโรป จากแหล่งข่าวเดียวกัน ยังไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะย้ายไปอยู่อาศัย แหล่งเดียวกันกล่าวว่ามีผู้ลี้ภัยประมาณ 3,500 คนทุกวันในกรีซ นอกจากนี้ ตามคณะกรรมาธิการยุโรป

การเจรจากับทางการปากีสถาน และด้วยความร่วมมือกับทางการกรีก การกลับมาของผู้อพยพชาวปากีสถานที่เข้ามาในกรีซอย่างผิดกฎหมายกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ

(พร้อมข้อมูลบางส่วนจาก ANA-MPA)

ภริยาอดีตรัฐมนตรีกรีกผู้ต้องขัง เตรียมได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ

อาชญากรรม กรีซ ข่าวกรีก การเมือง

อนาสตาสซิโอ อดาโมปูลอส – 14 ตุลาคม 2558 0

ภริยาอดีตรัฐมนตรีกรีกผู้ต้องขัง เตรียมได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ

วิคกี้ สตามาติสหลังจากถูกจองจำเป็นเวลาสามปีครึ่ง Vicky Stamati ภริยาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกรีซAkis Tsochatzopoulosได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สตามาตีได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินจำนวน 50,000 ยูโร และรายงานตัวต่อสถานีตำรวจ 3 ครั้งต่อเดือน เธอไม่สามารถออกจากประเทศได้และต้องมอบหนังสือเดินทางให้กับทางการกรีก มีรายงานว่าสตามาตีระบุว่าเธอไม่มีเงินประกัน และขอผ่อนผันระยะเวลาสองเดือนเพื่อคิดเงิน ศาลได้ปฏิเสธคำขอ

เธอถูกจับกุมครั้งแรกในปี 2555 หลังจากการจับกุมของ Tsochatzopoulos เช่นเดียวกับเขา เธอถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ในที่สุดสตามาติถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในเดือนตุลาคม 2556

การกักขังสามปีครึ่งของสตามาตินั้นวุ่นวาย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เธอได้รับการผ่าตัดตัดเต้านมสองครั้ง จากนั้นเธอก็ถูกนำตัวไปที่ Dafni Psychiatric Center ในเดือนธันวาคม หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า เธอหนีออกจาก Dafni เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2015 เที่ยวบินของเธอมีอายุสั้น เมื่อเธอหันไปหาเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น

Tsochaztopoulos ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศกรีกตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2544 กับ พรรค PASOKภายใต้การบริหารของ Kostas Simitis ยังคงอยู่ในคุกหลังจากถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในข้อหาฟอกเงินValdis Dombrovskisรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปให้สัมภาษณ์กับ ANA ว่า กองทุน NSRF ( กรอบอ้างอิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ ) มูลค่า 800 ล้านยูโร จะถูกเบิกจ่ายให้กับกรีซในสัปดาห์หน้า-เอ็มพีเอ ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนยุโรปสำหรับโครงการพัฒนาในกรีซจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ตุลาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งกระบวนการทั้งหมด Dombrovskis เน้นย้ำ กรีซจะประหยัดเงินได้ 2 พันล้านยูโรในปี 2558 และ 2559 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ Dombrovskis อธิบาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเบิกจ่าย 1.3 พันล้านยูโรในปี 2015 และประมาณ 0.7 พันล้านยูโรในปี 2016 การสัมภาษณ์ฉบับเต็มสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ ANA-MPA

(ที่มา: ANA-MPA)

รมว.พลังงานกรีซเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมจากท่อส่ง TAP และ IBG

พลังงาน สิ่งแวดล้อม กรีซ ข่าวกรีก การเมือง เทคโนโลยี

อนาสตาสซิโอ อดาโมปูลอส – 14 ตุลาคม 2558 0

รมว.พลังงานกรีซเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมจากท่อส่ง TAP และ IBG

tap_5กระบวนการเร่งรัดในการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติTAPและIGB เป็นหัวข้อของการอภิปรายระหว่างการประชุมเมื่อวันพุธ ระหว่างนาย Panos Skourletis รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กับAmos Hochsteinทูตพิเศษของสหรัฐฯ และผู้ประสานงานด้านความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่างประเทศกับTemenuzhka Petkova รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน บัลแกเรีย

ในระหว่างการประชุม Skourletis เสนอให้ปรับปรุงข้อกำหนดของ TAP ผ่านกรีซทั้งสำหรับรัฐและสังคมท้องถิ่น ในขณะที่เกี่ยวกับไปป์ไลน์ กรีก-บัลแกเรียโครงการ IGB ประชุมใหม่ระดับรัฐมนตรีจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าในโซเฟีย ฝ่ายกรีกได้หยิบยกประเด็นการชดเชยสำหรับพื้นที่ป่าไม้และทรัพย์สินของรัฐ และการดำเนินการอื่นๆ โดยกลุ่มความร่วมมือในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Amos Hochstein กล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซกรีก – บัลแกเรียและเรียกร้องให้รัฐบาลกรีกและ TAP หารือเกี่ยวกับปัญหาที่รอดำเนินการอย่างเปิดเผยและหาทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด “สหรัฐฯ ต้องการทำงานร่วมกับกรีซเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป แต่ส่วนใหญ่แล้วในบทบาทของกรีซในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้”

ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำประชาธิปไตยใหม่ต่อสู้เพื่อกระบวนการ

กรีซ ข่าวกรีก การเมือง สังคม

Philip Chrysopoulos – 14 ตุลาคม 2558 0

ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำประชาธิปไตยใหม่ต่อสู้เพื่อกระบวนการ

ประชาธิปไตยใหม่แวนเกลิส เมมา ราคิส ประธานาธิบดีชั่วคราวคนใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของพรรคว่า พยายามคิดหาผลการเลือกตั้ง

อ้างอิงจากคนใกล้ชิดกับเมมาราคิส หัวหน้าพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื่อว่าเลขาธิการพรรค Andreas Papamimikos และผู้อำนวยการทั่วไป Kostas Tsimaras พยายามจัดการการเลือกตั้งโดยการว่าจ้างบริษัทที่ตนเลือกเพื่อนับบัตรลงคะแนนเพื่อประเมินผล

เมมาราคิสกล่าวว่าขั้นตอนการเลือกตั้งที่คัดเลือกมานั้นขาดความโปร่งใสและการเยาะเย้ยระบอบประชาธิปไตยใหม่ ความไม่พอใจของผู้นำคนปัจจุบันกับกระบวนการจนถึงตอนนี้ ทำให้เขาต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ทว่าคนใกล้ชิดเขาบอกว่าเขาจะไม่ละทิ้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ยังคงมีข้อโต้แย้งว่าใครจะลงคะแนนเสียงและค่าธรรมเนียมการเลือกตั้งจะเป็นเท่าใด ผู้สนับสนุนของเมมาราคิสกล่าวว่าคณะกรรมการอ้างว่าเขาต้องการให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคจ่ายเงินสมทบที่สูงกว่าสมาชิกพรรค

เมมาราคิสรู้สึกหงุดหงิดมากจนแทบระเบิดในที่ประชุมคณะกรรมการและดึงตัวแทนของเขา ธีโอโดรอส อาบัตโซกลูออกมา โดยบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการเยาะเย้ยพรรค

ตัวแทนของผู้สมัครที่เหลืออีกสามคน ได้แก่Adonis Georgiadis , Apostolos Tzitzikostas และ Kyriakos Mitsotakis ตัดสินใจว่าการประกวดราคาแบบเปิดสำหรับบริษัทที่จะนับคะแนนจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของพรรค

คณะกรรมการยังตัดสินใจว่าจะจัดบัตรลงคะแนน 1,300 ใบในพื้นที่ต่างๆ 900 แห่ง ผลงานจะเป็น 3 ยูโรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

พรรคคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งจะมีราคา 500,000-600,000 ยูโร ครั้งล่าสุดที่พรรคอนุรักษ์นิยมจัดบัตรลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรค มีผู้ลงคะแนน 781,000 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ Notis Mitarakis พูดทางโทรทัศน์ Skai เมื่อวันพุธว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เข้ากัน และสิ่งเดียวที่สำคัญในตอนนี้คือความสามัคคีของพรรค

ในช่วงเวลาเดียวกัน ส.ส. Miltiadis Varvitsiotis กล่าวว่า “… ถึงเวลาแล้ว (ผู้สมัคร) จะต้องรับผิดชอบ ประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่ผู้สมัครทั้งสี่”

Adonis Georgiadis ใช้ความคิดริเริ่มในการจัดการประชุมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสี่คนในคืนวันพุธ หนึ่งชั่วโมงก่อนการประชุมรัฐสภาของ New Democracy