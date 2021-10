เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เว็บ Sa Gaming Nokia

เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เอสโป, ฟินแลนด์ – วันนี้ Nokia ได้ประกาศความร่วมมือระดับโลกกับ Pangea Day ซึ่งเป็นงานพิเศษที่จะรวบรวมผู้คนนับล้านทั่วโลกผ่านพลังของภาพยนตร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2008

Pangea Day จะออกอากาศทั่วโลกสู่ผู้คนนับล้านทางโทรทัศน์ ในโรงภาพยนตร์ดิจิทัล ออนไลน์และผ่านอุปกรณ์พกพา มันจะเป็นรายการสด 4 ชั่วโมงสำหรับภาพยนตร์ที่ทรงพลัง ผู้พูดที่มี

วิสัยทัศน์ และดนตรีที่ยกระดับจิตใจ เป้าหมายของวัน Pangea คือการสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นในหมู่ผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเพื่อสร้างชุมชนระดับโลกที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอนาคตสำหรับทุกคน

Olli-Pekka Kallasvuo ประธานและซีอีโอของ Nokia กล่าวว่า “ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของภาพยนตร์ ภาพยนตร์มีพลังในการนำผู้คนมาพบกัน แต่วันนี้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้

สามารถรวบรวมผู้คนไม่เพียงแต่เพื่อนบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนทั่วโลกอีกด้วย . “Nokia ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ Pangea Day ในขณะที่เราเริ่มภารกิจที่สำคัญร่วมกันในการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก”สำหรับหลาย ๆ คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่กำลังพัฒนา โทรศัพท์มือถือกำลังให้ประสบการณ์อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก

“บางทีการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Nokia ในวัน Pangea คือความสามารถของเทคโนโลยีของเราในการให้เสียงแก่ผู้ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในชุมชนทั่วโลกนั่นคืออินเทอร์เน็ต” Kallasvuo กล่าว “การรวมพลังของเทคโนโลยีไร้สายเข้ากับ Pangea Day เราสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการรวบรวมผู้คนจากทั่วโลก”

Nokia และ เกมส์ยิงปลาออนไลน์ จะทำงานร่วมกับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องการในพื้นที่ด้อยโอกาสและเขตความขัดแย้งเพื่อให้เรื่องราวของพวกเขาได้รับการบอกเล่า ด้วยการแจกจ่ายอุปกรณ์พกพาที่

เปิดใช้งานวิดีโอให้กับผู้สร้างภาพยนตร์เหล่านี้ ผลงานของพวกเขาจะถูกบันทึกและแชร์ไปทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไร้สายไม่เพียงแต่ให้แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีภูมิหลังที่หลากหลายในการแสดงออกเท่านั้น แต่ยังรวมเข้าด้วยกันด้วย

“วัน Pangea ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชนะรางวัล TED (เทคโนโลยี ความบันเทิง และการออกแบบ) Jehane Noujaim หนึ่งในเป้าหมายหลักของ TED Prize คือการเชิดชูพลเมืองโลกรุ่นใหม่”

Chris Anderson ภัณฑารักษ์ของ TED กล่าว “ผลงานของ Jehane แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ทรงพลังสามารถช่วยให้เราเข้าใจและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้อย่างไรโนเกียเป็นผู้นำระดับโลกใน

ด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน โนเกียผลิตอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายและมอบประสบการณ์ด้านดนตรี การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม และความคล่องตัวทางธุรกิจให้กับผู้คนผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ โนเกียยังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสาร

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 4 ธันวาคม 2550) – คริสต์มาส Hanukkah และ Kwanzaa เป็นวันหยุดที่ใหญ่ที่สุดสามวันหยุดที่มีการเฉลิมฉลองในช่วงเดือนธันวาคมและอาจ

ทั้งปี ไม่ว่าคุณจะชื่นชมยินดีเป็นเวลาแปดวัน เจ็ดวันหรือหนึ่งวัน แต่ละวันหยุดมีประวัติความเป็นมาที่ไม่เหมือนใครซึ่งนำครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมงานเฉลิมฉลอง วันหยุดเหล่านี้ไม่ได้

เกี่ยวกับของขวัญและช่วงเวลาดีๆ เท่านั้น แต่เป็นประเพณีที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง History.com มีสามเว็บไซต์ทุ่มเทเพื่อให้ใช้เวลาสนุกสนานและให้ข้อมูลว่าคนรักวันหยุดจะได้ชื่นชมเกี่ยวกับประเพณีที่แท้จริงของคริสมาสต์และ Hanukkah Kwanzaa ซึ่งสามารถพบได้ที่http://www.History.com/holidays

— An Outlaw Christmas – คุณทราบหรือไม่ว่าการฉลองคริสต์มาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบอสตันระหว่างปี 1659-1681 จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2413 คริสต์มาสได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดของรัฐบาลกลาง

— ประเพณีโลก – God Jul หมายถึงสุขสันต์วันคริสต์มาสในสวีเดน ในฟินแลนด์ เป็นเรื่องปกติที่จะไปเยี่ยมหลุมฝังศพของสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตในวันคริสต์มาส ผู้คนในภาคใต้ของฝรั่งเศสเผาท่อนซุงตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟจนถึงปีใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าโชคดีสำหรับการเก็บเกี่ยวในปีต่อไป

— The Real Santa – ตำนานของ St. Nick สามารถสืบย้อนไปถึงพระภิกษุชื่อ St. Nicolas ซึ่งเกิดในปี 280 AD St. Nicolas เป็นที่รู้จักในด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือคนป่วยและคนยากจน ในตอนท้ายของศตวรรษ เขาเป็นที่รู้จักจากกางเกงรัดรูปสีเหลืองและหมวกสามมุมสีน้ำเงิน

— สตาร์ไลท์ สตาร์ไบรท์ – เยอรมนีเป็นประเทศที่เริ่มประเพณีของต้นคริสต์มาสในศตวรรษที่ 16 แต่ไฟมาจากไหน? มาร์ติน ลูเทอร์ นักปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ รู้สึกทึ่งกับดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับท่ามกลางป่าดิบชื้น และตัดสินใจจุดเทียนไขบนกิ่งก้านของต้นไม้ของเขา

— Light The Menorah – Hanukkah ยกย่องการอุทิศซ้ำของวิหารศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากชัยชนะของชาวยิวเหนือชาวซีเรียชาวกรีก เมื่อชาวยิวกลับมาที่พระวิหาร พวกเขาต้องการฉลอง แต่พบน้ำมันเพียงพอสำหรับจุดไฟเล่มหนึ่งสำหรับหนึ่งวัน น่าแปลกที่น้ำมันอยู่ได้แปดวัน

— Dreidel ของฉัน ฉันจะเล่น – Menorahs, latkes, dreidels และ sufganiyot ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติของ Hanukkah dreidel ซึ่งใช้เล่นเกมในช่วง Hanukkah เป็นยอดสี่ด้านที่มีตัวอักษรฮีบรูจารึกไว้ในแต่ละด้าน ตัวอักษรภาษาอังกฤษสะกดว่า “ปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่นั่น”

— Hanukkah Wonders – ในปี 1997 มีการสร้างเล่มเล่มหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งสูงมากกว่า 60 ฟุต หนัก 17 เมตริกตัน และกินพื้นที่ 600 ตารางเมตร ทุกคืนแรบไบต้องยกรถเครนมาจุดเทียน

— First Fruit – Kwanzaa ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดย Dr. Maulana Karenga หลังจากการจลาจลใน Watts ในลอสแองเจลิส Dr. Karenga ต้องการวิธีนำชาวแอฟริกัน-อเมริกันมารวมกันเป็นชุมชน ชื่อขวัญซ่า แปลว่า ผลไม้สด

— Nguzo Saba – หลักการ 7 ประการที่เรียกว่า Nguzo Saba คือที่นั่งแห่งอุดมคติ แต่ละวันของ Kwanzaa เน้นหลักการที่แตกต่างกัน หลักการเจ็ดประการ ได้แก่ ความสามัคคี การกำหนดตนเอง การทำงานร่วมกัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วัตถุประสงค์ ความคิดสร้างสรรค์ และศรัทธา

— Mazao, Kekea และ Mishumaa Saba – Mazao ซึ่งเป็นผลไม้ ถั่ว และผัก เป็นหนึ่งในเจ็ดสัญลักษณ์ของ Kwanzaa Mazao เป็นสัญลักษณ์ของรากฐานทางประวัติศาสตร์ของ Kwanzaa ซึ่งหมุนรอบการแบ่งปันความสามัคคีและความสุข สัญลักษณ์อื่นๆ ได้แก่ หูข้าวโพด เทียนเจ็ดเล่ม และถ้วยสามัคคี

History.com เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงและให้ข้อมูลผ่านไทม์ไลน์แบบโต้ตอบ วิดีโอ; แผนที่; เกม; พอดคาสต์และฟีด RSS

History.com ให้บริการสตรีมวิดีโอนับพันรายการ ตั้งแต่สุนทรพจน์ของประธานาธิบดี การพบเห็น UFO จนถึง D-Day เว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นใหม่ทุกวัน เนื้อหาวิดีโอบรอดแบนด์เฉพาะบนเว็บได้รับการพัฒนาจากซีรีส์ยอดนิยมและรายการพิเศษบน The History Channel รวมถึง Ice Road Truckers, Human Weapon,

Dogfights, Modern Marvels และ The Universe ค้นหาผ่าน History.com ซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเป็นพิเศษด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ ห้องเรียนออนไลน์จะจัดหาแหล่งข้อมูลด้านการศึกษารวมถึงคู่มือการเรียนและแผนการสอนสำหรับครู เว็บไซต์ตั้งอยู่ที่http://www.History.com/ .

History Channel® เป็นเครือข่ายเคเบิลทีวีชั้นนำที่มีรายการพิเศษและซีรีส์ที่ไม่ใช่นิยายที่น่าสนใจซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตในรูปแบบที่ทรงพลังและสนุกสนานในหลายแพลตฟอร์ม

เครือข่ายเป็นสถานที่ที่เชิญชวนให้ผู้คนได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่และน่าตื่นเต้นที่ช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงชีวิตของพวกเขาในวันนี้กับชีวิตและเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตซึ่งเป็น

พิมพ์เขียวสำหรับอนาคต History Channel ได้รับรางวัล Peabody Awards สี่รางวัล Primetime Emmy® Awards สามรางวัล รางวัล News and Documentary Emmy® สิบรางวัล

และได้รับรางวัล Governor’s Award อันทรงเกียรติจาก Academy of Television Arts & Sciences สำหรับแคมเปญ Save Our History® ของเครือข่ายที่อุทิศให้กับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ การศึกษา. History Channel มีสมาชิก Nielsen มากกว่า 95 ล้านคน

ซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย และอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ 4 ธันวาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Foundry Networks(r), Inc. (Nasdaq:FDRY) ผู้นำด้านประสิทธิภาพและโซลูชันโดยรวมสำหรับการสลับจากต้นทางถึงปลายทางและ routing ประกาศในวันนี้ว่า Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) ซึ่งเป็นจุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก (IXP) ได้เลือกเราเตอร์เมโทร NetIron(r) MLX-32 สำหรับความสามารถในการสลับอันทรงพลังเพื่อให้ทันกับเอกสารขององค์กร 100 เปอร์เซ็นต์การเติบโตของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เมื่อเทียบปีต่อปี ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ผลักดันความจุที่ใช้โดยรวมผ่านเกณฑ์ 350 Gbps ณ สิ้นเดือนตุลาคม AMS-IX จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มสวิตชิ่งที่ทรงพลังที่สุดเพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานแบบหลายแง่มุมด้วยความสามารถในการปรับขนาดในระยะยาว การจัดการเครือข่ายที่ง่ายขึ้น ความน่าเชื่อถือสูง

สามารถรับชมรูปภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=4500

ปัจจุบัน AMS-IX ได้สร้างสถิติปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงสุดสำหรับ IXP ใดๆ แล้ว AMS-IX เชื่อมต่อเครือข่าย IP สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 280 รายผ่านพอร์ตมากกว่า 475 พอร์ตบนแพลตฟอร์มสวิตช์แบบกระจายเดียว ผู้บุกเบิกการใช้เครือข่ายที่มีความจุสูงเป็นพิเศษ อัตราการเติบโตแบบทวีคูณของ Exchange ต้องการความสามารถในการสลับที่สูงขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของแอพพลิเคชั่นแบนด์วิธสูง เช่น วิดีโอออนไลน์ เกมออนไลน์ที่แข่งขันกัน และบริการสตรีมเสียง ความต้องการพอร์ต 10 กิกะบิตปัจจุบันของลูกค้าของพวกเขาเพิ่มขึ้นในอัตราที่แซงหน้าความคาดหวังในแง่ดีที่สุดของ AMS-IX ลูกค้าของ AMS-IX จำนวนหนึ่งจะต้องใช้การเชื่อมต่อ 10 กิกะบิตอีเทอร์เน็ต (10GbE) ขนานกันมากกว่าแปดการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลเครือข่ายไปยังอุปกรณ์ระดับเดียวกัน

Henk Steenman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ AMS กล่าวว่า “ในขณะที่เราพยายามแก้ไขความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงและเพื่อให้บริการสมาชิกของเราเกินกว่าเป้าหมาย 300 Gbps เราจะยังคงมองหา Foundry Networks ต่อไปเพื่อตอบความต้องการด้านประสิทธิภาพเครือข่ายของเรา” ทรงเครื่อง “เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Foundry ได้นำเสนอ

โซลูชันเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือสูงและปรับขนาดได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่น่าดึงดูดสำหรับประสิทธิภาพ ความสามารถที่เป็นนวัตกรรมของพวกเขาในการดำเนินการตามที่ได้สัญญาไว้ ช่วยให้เราสามารถออกแบบจุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ล้ำหน้าทางเทคนิค และมีประสิทธิภาพสูง”

Job Witteman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AMS-IX ระบุว่าอนาคตของการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตจะยังคงนำมาซึ่งความต้องการด้านความจุใหม่ “ด้วยการถ่ายโอนวิดีโอความ

ละเอียดสูงและแอปพลิเคชันแบนด์วิธสูงอื่นๆ ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มว่าจะทำให้การเติบโตของเราอยู่ในช่วง 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าความจุจะเพิ่มขึ้น ช้ากว่าที่เราเคยประสบมาในอดีต ซึ่งหมายความว่าเราอาจเข้าใกล้เทราบิตต่อวินาทีที่ไม่มีใครเทียบได้ภายในสิ้นปี 2551”

Witteman กล่าวต่อว่า “การพัฒนาอีกอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของปริมาณการใช้ข้อมูลคือการเติบโตของเด็กในยุคดิจิทัล เมื่อพวกเขาเริ่มประกอบอาชีพในสายอาชีพ พวกเขาคุ้นเคย

กับการออนไลน์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแอปพลิเคชัน Web 2.0 ใหม่ เราจะ อาจเห็นรูปแบบการรับส่งข้อมูลเปลี่ยนไปเป็นปริมาณที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงกำหนดความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งขึ้น”

Foundry Networks ช่วยให้ AMS-IX สามารถจัดการการเติบโตของแบนด์วิดท์ที่มั่นคงที่ Exchange ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในการจัดการแบนด์วิดท์ที่เพิ่มขึ้นที่แกนหลักของ

เครือข่าย AMS-IX ได้ปรับใช้ NetIron MLX-32 metro routing and switching platform เพื่อตอบสนองความต้องการของเครือข่าย L2/IPv4/IPv6 ที่เน้นความจุซึ่งมีข้อมูลขนาด

ใหญ่ 3.2 เทราบิตต่อวินาที (Tbps) ความจุ. ปรับขนาดเป็นพอร์ต 128 10GbE ที่ไม่มีใครเทียบได้และลิงก์สูงสุด 16x10GbE รวมหรือลิงก์ระหว่างสวิตช์ที่ความจุสูงสุด 160 Gbps มันเพิ่ม

ขึ้นอย่างมากต่อ เว็บ Sa Gaming ของ core-link เช่นเดียวกับความจุของเครือข่ายโดยรวมเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันและการขยายฐานสมาชิก นอกเหนือจาก

คุณสมบัติการสลับที่ AMS-IX ใช้แล้ว NetIron MLX-32 ยังมอบชุดการกำหนดเส้นทางขั้นสูงอันทรงพลัง และบริการ MPLS เพื่อจัดการกับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการตั้ง

เวลาแพ็คเก็ตที่เป็นนวัตกรรมใหม่และคุณภาพของบริการ (QoS) สูงสุด 500,000 คิวต่อระบบเพื่อรองรับบริการที่หลอมรวมกัน เมื่อรวมกับความยืดหยุ่นของฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัยและการเฟล

โอเวอร์ของซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับผลกระทบและความสามารถในการอัปเกรด จะทำให้ AMS-IX เป็นพาหนะในอุดมคติสำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายพอร์ตโฟลิโอบริการเพียร์ในวงกว้างซึ่งรวมถึง Voice over IP (VoIP) อยู่แล้ว การเพียร์, การแลกเปลี่ยนโรมมิ่ง GPRS ทั่วโลก, การแลกเปลี่ยนข้อมูลมือถือและการเพียร์แบบหลายผู้รับ

Ahmed Abdelhalim ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Foundry’s High-End and Service Provider Systems Business กล่าวว่า “AMS-IX เป็นผู้นำใน

การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสร้างและปรับปรุงการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตที่ล้ำสมัยอยู่เสมอ หน่วย. “ในขณะที่อินเทอร์เน็ตยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และในขณะที่ AMS-IX ยังคงเพิ่มพอร์ตโฟลิโอบริการด้านนวัตกรรม กระจาย และมีความพร้อมใช้งานสูง เรายินดีที่เห็นพวกเขานำ NetIron MLX-32 มาใช้เพื่อรองรับแนวโน้มที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้”

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) คือการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นกลางและเป็นอิสระซึ่งให้บริการตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 AMS-IX เป็นหนึ่ง

ในศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมากกว่า 270 รายมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างกัน ระดับการรับส่งข้อมูลปัจจุบัน

เกิน 300 กิกะบิตต่อวินาที แพลตฟอร์ม AMS-IX ให้บริการการเพียร์ระดับมืออาชีพคุณภาพสูงที่ไม่มีการบล็อกสำหรับการรับส่งข้อมูล IP ทุกประเภทตั้งแต่ข้อมูลดั้งเดิมไปจนถึงวิดีโอและ

VoIP AMS-IX ยังโฮสต์จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่แห่งแรกของโลก ได้แก่ Global GPRS Roaming Exchange (GRX) และ Mobile Data Exchange (MDX) ตลอดจนโซลูชันสำหรับการรับส่งข้อมูลออกอากาศผ่านบริการเพียร์แบบหลายผู้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.ams-ix.net

Foundry Networks, Inc. (Nasdaq:FDRY) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการสวิตชิ่ง การกำหนดเส้นทาง การรักษาความปลอดภัย และการจัดการปริมาณข้อมูลเว็บสำหรับองค์กร

และผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงสวิตช์ LAN เลเยอร์ 2/3, สวิตช์ Backbone ของเลเยอร์ 3, เลเยอร์ 4-7 สวิตช์แอปพลิเคชัน LAN ไร้สายและจุดเชื่อมต่อ เมโทรและเราเตอร์หลัก ลูกค้าของ

Foundry ได้แก่ ISP ผู้ให้บริการรถไฟใต้ดิน และองค์กรชั้นนำของโลก รวมถึงไซต์อีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัย ความบันเทิง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รัฐบาล บริษัทการเงินและการผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท 1.888.TURBOLAN สายหรือเยี่ยมชมwww.foundrynet.com

เว็บ Sa Gaming สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจมี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งอิงตามข้อมูลและความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริหาร ตลอดจนข้อสมมติจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่จัดทำโดยฝ่าย

บริหาร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำแถลงของผู้บริหารหรือโฆษกฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งของ Foundry และแผนที่เป็นไปได้ ข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก Foundry ถือว่าไม่มี

ภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ Foundry Networks, Inc. (“Foundry”) ไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือข้อมูลในที่นี้

ALISO VIEJO, Calif., Dec. 4, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — ทันเวลาสำหรับเทศกาลช้อปปิ้งวันหยุด Buy.com(r), Internet Superstore(tm) ได้เปิดตัวร้านเครื่องประดับ

และนาฬิกาแห่งใหม่ – ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มากกว่า 30,000 รายการ รวมทั้งนาฬิกาสำหรับบุรุษและสตรี จะนำเสนอจากแบรนด์หรูราคาคุ้มค่าและชั้นนำ เช่น Fossil, Kenneth Cole, Seiko, Invicta และ Movado

นีล โกรเวอร์ ซีอีโอและประธานของ Buy.com กล่าวว่า “ในขณะที่เราเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Buy.com เรากำลังขยายไปสู่หมวดหมู่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยการนำเสนอตัว

เลือกที่กว้างขึ้นและข้อเสนอที่ดีที่สุด “ด้วยเครื่องประดับและนาฬิการาคาที่แข่งขันได้ซึ่งมีตั้งแต่อินเทรนด์ไปจนถึงคลาสสิก Buy.com ยังคงเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักช้อปออนไลน์ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการช็อปปิ้งในช่วงวันหยุด”

ในช่วงเวลาจำกัด นาฬิกาหลายพันเรือนจะลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์จากราคาต่ำทุกวัน พร้อมจัดส่งฟรีสำหรับบางรายการเพื่อเริ่มเปิดร้านใหม่ Buy.com ยังนำเสนอคุณลักษณะเฉพาะของไซต์ที่หลากหลาย เช่น การเปรียบเทียบราคาโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด

Buy.com เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่มีบัญชีลูกค้ามากกว่า 10 ล้านบัญชี โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์การช็อปปิ้งที่คุ้มค่า และเทคโนโลยีคุณภาพสูงและสินค้าขายปลีกด้านความบันเทิงที่คัดสรรมาอย่างดีในราคาที่แข่งขันได้ Buy.com นำเสนอผลิตภัณฑ์นับล้านในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หนังสือ เพลง วิดีโอ เกม การดาวน์โหลดเพลงดิจิทัล ของเล่น กระเป๋า บ้านและกลางแจ้ง ทารก เครื่องประดับและกีฬา สินค้า. Buy.com ก่อตั้งขึ้นในเดือน

มิถุนายน 1997 ตั้งอยู่ในเมือง Aliso Viejo รัฐแคลิฟอร์เนีย Buy.com(r) และ The Internet Superstore(tm) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buy.com Inc. ปัจจุบัน Buy.com แข่งขันกับบริษัทหลายแห่งที่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ: (i) ผู้ค้าปลีกและตลาดอีคอมเมิร์ซ เช่น Amazon .com,

MIAMI, Dec. 4, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — MyDealerandMe.com ( http://www.mydealerandme.com ) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ร้องเรียนเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยอดนิยม เพิ่งประกาศเปิดตัวคุณลักษณะใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างมัลติมีเดีย ประสบการณ์เชิงโต้ตอบสำหรับทั้งผู้ซื้อรถยนต์และตัวแทนจำหน่าย

เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ผู้ซื้อรถยนต์สามารถแสดงความคิดเห็นวิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อของพวกเขาได้ พวกเขาสามารถอัปโหลดวิดีโอที่ยกย่องการบริการที่ยอดเยี่ยมหรือใช้

คุณสมบัตินี้เพื่อแสดงความผิดหวังกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นี่เป็นโอกาสสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ที่จะได้แสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง“เรารู้สึกตื่นเต้นกับส่วนเพิ่มใหม่ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสร้างสถานที่ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ซื้อรถยนต์” มาร์โค กอนซาเลซ ประธานของ MyDealerandMe.com กล่าว

เว็บไซต์ยังได้แนะนำ: “กฎง่ายๆ 8 ข้อของ Marco” และ “กฎง่ายๆ 8 ข้อของ Marco” กฎเหล่านี้รวบรวมโดยกอนซาเลซ ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์“มันยากที่จะเอาชนะมืออาชีพในเกมของพวกเขาโดยไม่ต้องมีมืออาชีพอยู่ในมุมของคุณ” กอนซาเลซกล่าว นี่คือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์

กฎเกณฑ์นี้จะชี้นำผู้ซื้อรถยนต์ที่มีศักยภาพว่าจะพูดอะไร เมื่อไรควรพูด และควรพูดกับใคร และให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่มีให้เท่านั้น ด้วย “กฎง่ายๆ 8 ข้อของ Marco PLUS”

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่เพียงได้รับคำแนะนำที่ดีที่รวมอยู่ในกฎเท่านั้น แต่ยังสามารถโทรเพียงครั้งเดียวและพูดคุยกับ Marco เป็นการส่วนตัวได้อีกด้วย การโทรครั้งเดียวนั้นสามารถแสดงถึงการประหยัดได้หลายพันดอลลาร์ รับประกันการโทรกลับภายใน 24 ชั่วโมง

แม้ว่าผู้ซื้อรถยนต์จะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ส่วนใหญ่ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ก็มีการอัพเดทพิเศษเฉพาะสำหรับพวกเขาเช่นกัน ก่อนหน้านี้ ตัวแทนจำหน่ายต้องเป็นสมาชิกแบบชำระ

เงินของ MyDealerandMe.com เพื่อตอบกลับรีวิวของลูกค้า MyDealerandMe.com ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทุกราย การยกเว้นค่าธรรมเนียมทำให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สามารถตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้าและแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

MyDealerandMe.com เป็นเว็บไซต์แรกที่อุทิศให้กับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างผู้ซื้อรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ MyDealerandMe.com ช่วยให้ผู้ซื้อรถยนต์สามารถ

แสดงความคิดเห็นโดยอนุญาตให้พวกเขาโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ล่าสุดกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือค้นหาคำวิจารณ์เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในพื้นที่ของคุณ โปรดไปที่: www.mydealerandme.com

กอเทนเบิร์ก สวีเดน–(Marketwire – 4 ธันวาคม 2550) – MindArk PE (“MindArk”) เจ้าของเกมออนไลน์ Entropia Universe (“Entropia”) วางแผนเสนอขายหุ้นแก่

ประชาชนทั่วไป (IPO) MindArk อยู่ในระหว่างเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งน่าจะรวมถึงการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่มีอยู่ MindArk ตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้รับจากหุ้นที่ออกใหม่เพื่อใช้กลยุทธ์การเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตำแหน่งทางการตลาดและการแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ

Jan Welter ซีอีโอของ MindArk กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทซื้อขายหุ้น MindArk จะสามารถซื้อทรัพย์สินทางปัญญาและเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยยกระดับและขยาย Entropia

Universe ในฐานะแพลตฟอร์มเสมือนจริงชั้นนำสำหรับความบันเทิง การพาณิชย์ การศึกษา และการพัฒนาอวาตาร์ นอกจากนี้ IPO จะให้โอกาสเราในการขยายทีมพัฒนาของเราอย่างมาก

และพัฒนาระบบเสมือนจริงในปัจจุบันและเครื่องมือผู้ใช้จำนวนมากที่ผู้ใช้ใช้ในการประกอบการค้า เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบใหม่”MindArk ได้แต่งตั้ง Credit Suisse เพื่อช่วยบริษัทประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการวางแผนสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO

MindArk มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน เป็นผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการ Entropia Universe แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นเกมเล่นตามบทบาทออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคน

จำนวนมาก (“MMORG”) ซึ่งจำลองการประหยัดเงินสดจริงในจักรวาลสามมิติเสมือนจริง Entropia ให้ความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟออนไลน์แก่ผู้ใช้ทั่วโลก โดยที่ผู้ใช้สร้างตัวละครของ

ตนเอง ซึ่งเรียกว่าอวาตาร์ และเริ่มทำงาน การผจญภัย และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในจักรวาลเสมือนจริง ซอฟต์แวร์ของ MindArk มีการแจกจ่ายฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

การสมัครสมาชิก เป็นผลให้รายได้ของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมภายในจักรวาลเสมือนจริง รูปแบบรายได้ได้รับการพิสูจน์แล้วในอดีตว่ายั่งยืนและให้ผลกำไรในปัจจุบัน แพลตฟอร์ม MindArk ก่อตั้งขึ้นในปี 2546

ฐานผู้ใช้ของ Entropia Universe เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 30,000 คนในปี 2546 เป็นมากกว่า 650,000 คนในปี 2550 และปัจจุบันได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งใน

แพลตฟอร์มเสมือนจริงที่ปลอดภัย มีชีวิตชีวาทางการเงิน และดื่มด่ำที่สุดที่มีอยู่ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทสื่อและสถาบันการเงินรวมกับการเพิ่มเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาใหม่หรือที่ได้รับ

การปรับปรุงในปี 2551 คาดว่าจะช่วยให้สามารถสร้างดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้ภายในโครงสร้างทางการเงินของ Entropia Universe สำหรับผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามในการพัฒนาและทำการตลาด อย่างอิสระ

COLORADO ROCKIES (MLB): ทีมเบสบอลเมเจอร์ลีกนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นส่วนใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะลึกเข้าไปในสตรีคสุดฮ็อต 21 ใน 22 ที่ทำให้พวกเขาอยู่ในเวิลด์ซีรีส์ แต่เช่นเดียวกับความรู้สึกส่วนใหญ่ในหนึ่งเดือน ความสำเร็จมาเร็วกว่ามาก พวกเขาแข็งแกร่งมานานก่อนที่จะวิ่งช่วงปลายฤดูกาลและสมควรได้รับรางวัลนี้

WAYNE GRAHAM (มหาวิทยาลัยไรซ์): ไม่ว่าคุณจะทำลายมันด้วยวิธีไหน คุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม: โค้ชคนนี้มีความหมายเหมือนกันกับทีมเบสบอลที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้

เล่นให้กลายเป็นผู้ได้รับรางวัลจากอเมริกาและดราฟต์ดราฟต์มือโปร หรือทีมฝึกสอนเพื่อชิงตำแหน่งการประชุมและการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ หัวหน้าโค้ชที่มีประสบการณ์มากกว่า

คนใดคนหนึ่งของเกมนี้ก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไป ทีมในปี 2006 ของเขามีชัยชนะมากที่สุดและเปอร์เซ็นต์การชนะที่ดีที่สุดในประเทศ ในขณะที่ทีมในปี 2007 อยู่ในสามอันดับแรกของประเทศจากการสำรวจเกือบทุกครั้งด้วยสถิติ 56-14 และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของ College World Series ในโอมาฮา .

STEVE LYON (GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY): การเป็นทีมชั้นนำในภาคกลางตอนเหนือไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากโค้ชคนนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่เก้าของเขาในฐานะหัวหน้าโค้ช

เบสบอล และได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของ NCAA DII North Central Region ถึง 3 รางวัล ไปพร้อมกับการปรากฎตัวในเวิลด์ซีรีส์สามครั้งติดต่อกันในช่วงเดียวกันระหว่างปี 2546-2548 เขายังคงนำโปรแกรมของเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องและโพสต์บันทึกที่น่าประทับใจอย่างมากทุกปี

OREGON STATE BEAVERS (NCAA DI): ด้วยสถิติ 49-18 และยังได้รับชัยชนะในการแข่งขันระดับชาติอีกทีมหนึ่ง ทีมนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการจัดอันดับทีมเบสบอลของวิทยาลัย ด้วยหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในประเทศ นักเตะใหม่ที่ดีที่สุดบางคนทุกปี และชัยชนะที่น่าเชื่อมากมาย ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าชั้นนำเหล่านี้จะได้รับรางวัลนี้

FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าซื้อ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีใครเทียบ นอกเหนือจากแบรนด์สนาม

หญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงบาสเก็ตบอลไม้สังเคราะห์และไม้เนื้อแข็ง พื้น

วอลเลย์บอลและโรงยิม สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปูพื้น และห้องยกน้ำหนัก พื้น นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและกลาง

แจ้ง รวมถึงระบบลู่วิ่ง ‘Le Monde’ ที่มีประสิทธิภาพสูง พื้นผิวสนามเด็กเล่น และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturftarkett.com

UNCASVILLE, Conn., Dec. 4, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Mohegan Tribal Gaming Authority (“ผู้มีอำนาจ”) จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์พร้อมกัน

เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 11:00 น กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรมา

ฝ่ายที่ต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์สดทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านลิงค์เว็บบนเว็บไซต์ของบริษัทที่www.mtga.comในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์/การนำเสนอข้อมูลออนไลน์” การเล่นซ้ำของการโทรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะมีให้บริการที่สถานที่เดียวกันบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาสามสิบวันหลังการโทร

ผู้ที่สนใจสามารถฟังเทปบันทึกของการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดได้ โดยเริ่มต้นสองชั่วโมงหลังจากการโทรเสร็จสิ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 การเล่นซ้ำนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2550

ผู้มีอำนาจเป็นเครื่องมือของชนเผ่า Mohegan ของชาวอินเดียนแดงแห่งคอนเนตทิคัต (“ชนเผ่า”) ซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีเขตสงวนประมาณ 507

เอเคอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตติดกับ Uncasville รัฐคอนเนตทิคัต ผู้มีอำนาจได้รับอำนาจพิเศษในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมบนพื้นที่สงวนที่มีอยู่

ของเผ่า ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของ Mohegan Sun คอมเพล็กซ์เกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของเผ่า และผ่าน บริษัทในเครือ Downs Racing, LP เป็น

เจ้าของและดำเนินการ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs รวมถึงสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่นำเสนอเครื่องสล็อตและการแข่งรถเทียมใน Plains Township รัฐเพนซิลเวเนีย และสถานที่วางเดิมพันนอกสนามหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย

การดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองการดำเนินการเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ซึ่งมีเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน

Mohegan Sun ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 3.0 ล้านตารางฟุต ซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, The Shops at Mohegan Sun, Mohegan Sun Arena

10,000 ที่นั่ง, โรงละครคาบาเร่ต์ 350 ที่นั่ง, การประชุม 100,000 ตารางฟุต และพื้นที่การประชุมและโรงแรมหรู Sky Tower อันหรูหราประมาณ 1,200 ห้อง ปัจจุบัน Mohegan Sun

อยู่ในระหว่าง Project Horizon ซึ่งเป็นโครงการขยายที่จะรวมโรงแรมใหม่ พื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหารเพิ่มเติม และ “คาสิโนแห่งสายลม” ใหม่ขนาด 65,000 ตารางฟุต นอกจากนี้ Project Horizon ยังขยาย Mohegan Sun

เอสโป, ฟินแลนด์ – โนเกียประกาศว่าขณะนี้เสร็จสิ้นการซื้อกิจการของ Avvenu www.avvenu.comซึ่งประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 Avvenu เป็นบริษัทที่ให้บริการการเข้าถึง

ระยะไกลที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีการแบ่งปันส่วนตัวที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงและดูพีซี ไฟล์จากระยะไกลแม้ในขณะที่พีซีปิดอยู่ การเข้าซื้อกิจการ Avvenu ทำให้ Nokia มีแผนที่จะปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอโซลูชั่นสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนมอบการเข้าถึงไฟล์ที่ปลอดภัยและแชร์บริการโดยตรงกับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน โนเกียผลิตอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายและ

มอบประสบการณ์ด้านดนตรี การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม และความคล่องตัวทางธุรกิจให้กับผู้คนผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ โนเกียยังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสาร

ควรสังเกตว่าข้อความบางส่วนในที่นี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวกับ: ก) ระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งมอบโซลูชัน ข) ความสามารถของ

เราในการพัฒนา นำไปใช้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ C) ความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ง)

ความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตของปริมาณอุปกรณ์พกพา ส่วนแบ่งการตลาด ราคา และส่วนต่าง; จ) ความคาดหวังและเป้าหมายสำหรับผลการปฏิบัติงานของเรา; F) ผลของการดำเนิน

คดีที่รอดำเนินการและถูกคุกคาม; G) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการที่พิจารณาแล้วเสร็จตามเวลาและความสามารถของเราในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อเสร็จสิ้นการ

เข้าซื้อกิจการดังกล่าว และ H) ข้อความนำหน้าด้วย “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” ” 4) ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ 5)

ความสามารถของเราในการจัดการต้นทุนได้สำเร็จ 6) ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่และความสามารถของเราในการรักษาหรือปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาด

ของเรา และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวการแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จ 7) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความสามารถของเราในการพัฒนาหรือได้มาซึ่ง

เทคโนโลยีที่ซับซ้อนตามที่ตลาดต้องการ โดยมีสิทธิเต็มที่ที่จำเป็นในการใช้งาน 8) การค้าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในเวลาที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จในฐานะผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชั่น

ขั้นสูงใหม่ 9) ความสามารถของเราในการปกป้องเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งเราหรือผู้อื่นพัฒนาหรือที่เราอนุญาต จากการอ้างว่าเราได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เช่น

เดียวกับการใช้งานที่ไม่จำกัดของเราในข้อกำหนดที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีบางอย่างในผลิตภัณฑ์และข้อเสนอโซลูชันของเรา 10) ความสามารถของเราในการปกป้อง

เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มาตรฐาน หรือกรรมสิทธิ์ของ Nokia จากการละเมิดหรือการกระทำของบุคคลที่สามเพื่อทำให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นโมฆะ

11) ความสามารถของเราในการจัดการการผลิตและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย ความปลอดภัย และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราใน

เวลาที่เหมาะสม 12) ความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาด 13) ความสามารถของเราในการจัดหาส่วนประกอบคุณภาพและส่วนประกอบ

ย่อยโดยไม่หยุดชะงักและในราคาที่ยอมรับได้ 14) ความสามารถของ Nokia และ Siemens ในการบูรณาการการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บุคลากรและกิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการของธุรกิจเครือข่ายของ Nokia และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของซีเมนส์สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือที่ก่อตัวเป็น

Nokia Siemens Networks 15) ไม่ว่าผลจากการสอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดกฎหมายโดยพนักงานปัจจุบันหรืออดีตของซีเมนส์ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ จะดำเนินการกับซี

เมนส์และ/หรือพนักงานที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและพนักงานที่โอนโดย Siemens กับ Nokia Siemens Networks หรืออาจมีการละเมิดเพิ่มเติมที่ตรวจไม่พบก่อนโอน

หรือมีการละเมิดต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นหลังการโอน ทรัพย์สินดังกล่าวและพนักงานอาจส่งผลให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมโดยหน่วยงานของรัฐ 16) ค่าใช้จ่าย เวลา ความสนใจและทรัพยากรของ

Nokia Siemens Networks และผู้บริหารของเราในการตรวจจับ ตรวจสอบ และแก้ไขสถานการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและพนักงาน

ของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens ที่โอนไปยัง Nokia Siemens Networks; 17) การด้อยค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Nokia Siemens Networks อัน

เป็นผลมาจากการสอบสวนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของ Siemens ที่โอนไปยัง Nokia Siemens Networks; 18) การพัฒนาภายใต้สัญญาขนาด

ใหญ่หลายปีหรือที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ 19) ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจหรือการเมืองในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เราทำธุรกิจ

20) ความสำเร็จของเราในข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ 21) ความสำเร็จ สถานะทางการเงินและผลการปฏิบัติงานของหุ้นส่วนความ

ร่วมมือ ซัพพลายเออร์ และลูกค้า 22) การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่การดำเนินงานของเราพึ่งพา 23) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความผันผวนระหว่างยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เรารายงาน และดอลลาร์สหรัฐ หยวนจีน ปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักร และเยนญี่ปุ่น ตลอดจนสกุลเงินอื่นบางสกุล 24) การจัดการความ

เสี่ยงทางการเงินของลูกค้าของเรา; 25) ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากสถานีฐานและอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคดีความที่เกี่ยวข้องโดย

ไม่คำนึงถึงข้อดี 26) ผลการดำเนินคดีที่ไม่เอื้ออำนวย; 27) ความสามารถของเราในการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานที่มีทักษะอย่างเหมาะสม และ 28) ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในหน้า 12-24 ของรายงานประจำปีของ Nokia ใน Form 20-F สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2549 ภายใต้ “Item 3.D Risk Factors” ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้หรือสมมติฐานพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องในเวลาต่อมา อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตก

ต่างไปอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า Nokia ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูล

ใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้หรือสมมติฐานพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องในเวลาต่อมา อาจทำให้

เจนไน อินเดีย – วันนี้ โนเกียประกาศลงทุนครั้งใหม่ประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโรงงานผลิตในเมืองศรีเปรุมบูดูร์ เมืองเจนไน ประเทศอินเดียในปี 2551 การลงทุนนี้มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงงาน อินเดียและตลาดเกิดใหม่อื่นๆ โรงงานผลิตในปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 6000 คน

โนเกียเริ่มผลิตในเมืองเจนไนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และประสบความสำเร็จในการยกระดับโรงงานที่เร็วที่สุดของโนเกียทั่วโลก โรงงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายการผลิตอุปกรณ์พกพาระดับโลกของโนเกีย

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความคืบหน้าของโรงงานผลิตของเราในเมือง Sriperumbudur เมืองเชนไน การตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nokia

ที่มีต่ออุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ในอินเดีย และความต้องการอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มขึ้นจากเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา Nokia จะเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” Raimo Puntala รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและโลจิสติกส์ของ Nokia กล่าว

ปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 50 ของการผลิตจากโรงงานถูกบริโภคภายในประเทศ และส่วนที่เหลือจะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน โนเกียผลิตอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายและ

มอบประสบการณ์ด้านดนตรี การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม และความคล่องตัวทางธุรกิจให้กับผู้คนผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ โนเกียยังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสาร

ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 5 ธันวาคม 2550) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (“SMART” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SMOD) ผู้ผลิตโมดูลหน่วย

ความจำอิสระ ระบบย่อยการประมวลผลแบบฝัง และผลิตภัณฑ์จอแสดงผล TFT-LCD ชั้นนำ วางแผนที่จะประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2551

หลังจากตลาดปิดในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2550 บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 13:30 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก (PST) หรือ 16:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (EST) หลังจากประกาศผลทางการเงิน

การประชุมทางโทรศัพท์จะจัดขึ้นโดย Iain MacKenzie ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Jack A. Pacheco รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SMART

การโทรนี้อาจเข้าถึงหมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกาโดยโทร +1-800-240-6709 หรือโทรในสหรัฐอเมริกาโดยโทร +1-303-262-2191 โปรดเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อยสิบนาทีเพื่อลงทะเบียน รหัสผ่านสำหรับการโทรคือ “SMART”

SMART เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์อิสระชั้นนำของระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเองมากกว่า

500 รายการให้กับ OEM ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย เกม โทรคมนาคม และแอพพลิเคชั่นแบบฝัง นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิต

และการส่งมอบ SMART ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ แผนกผลิตภัณฑ์สมองกลฝังตัวพัฒนาระบบ

ย่อยการประมวลผลแบบฝังตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบและการผลิต สำหรับตลาดที่สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบ โครงสร้างพื้นฐาน 3G และแอปพลิเคชันการประมวลผลเครือข่าย

การออกแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ของ SMART ผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่พัฒนาระบบเกมคาสิโนรวมถึงแอพ

พลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้ ATM จุดให้บริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้า

ด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดู http://www.smartm.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 5 ธันวาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — GRAVITY, Co., Ltd. (Nasdaq:GRVY) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้จัดพิมพ์เกมออนไลน์ได้ประกาศใน

วันนี้ว่าบริษัทได้จัดตั้ง L5 Games Inc. (“L5 Games”) สตูดิโอพัฒนาเกมที่ตั้งอยู่ในเมืองซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งปัจจุบันจะเป็นบริษัทในเครือของ GRAVITY Interactive, Inc. ซึ่งเป็นการดำเนินงานของ GRAVITY ในสหรัฐอเมริกา

L5 Games ได้ว่าจ้างอดีตพนักงานของ Blizzard North ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำในแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เช่น World of Warcraft, Diablo และ StarCraft และ Warcraft พนักงานมากกว่าครึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการพัฒนาเกมและเป็นตัวแทนของภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

“เรายินดีที่จะประกาศว่าอดีตพนักงานของ Blizzard North ได้เข้าร่วม L5 Games ในฐานะสมาชิกของครอบครัว GRAVITY” คุณ Il-Young Ryu ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของ GRAVITY ให้ความเห็น Mr. Ryu กล่าวเสริมว่า “เราตั้งใจที่จะพัฒนาเกมออนไลน์ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตลาดอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเกมออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีนักพัฒนาที่โดดเด่นของ L5 Games ที่มีประวัติที่ประสบความสำเร็จและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอเมริกาเหนือ ตลาด.”

GRAVITY ตั้งอยู่ในเกาหลี เป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเกมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์หลักของ GRAVITY คือ Ragnarok Online(tm) เป็นเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหลายตลาด รวมทั้งญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย และปัจจุบันมีจำหน่ายใน 22 ตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.gravity.co.kr

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจรวมถึง “ข้อความคาดการณ์อนาคต” ที่นอกเหนือไปจากข้อมูลในอดีต ตามความหมายของบทบัญญัติ “ท่าเรือปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูป

ฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนแห่งสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปอาจเป็น ระบุโดยการใช้คำศัพท์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ”

“คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “เชื่อ” “โครงการ” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือในแง่ลบ หรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่จะมี

คำเหล่านี้ นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ในการยื่นและการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) รวมถึงใบแจ้งการจดทะเบียนใน

แบบฟอร์ม F-1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และรายงานประจำปี 2548 และ 2549 ในแบบฟอร์ม 20-F ร่วมกับเอกสารอื่นๆ ดังกล่าว และเราอาจยื่นหรือยื่นต่อ SEC เป็นครั้งคราว รวมถึงในแบบ

ฟอร์ม 6 -K. แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด

โคลัมบัส รัฐโอไฮโอ–(Marketwire – 5 ธันวาคม 2550) – ในขณะที่การถกเถียงเริ่มร้อนแรงว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ควรให้ประโยชน์แก่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารหรือไม่ ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เห็น

พ้องกันว่าไม่ดีสำหรับประเทศ ตามรายงานของ American Pulse ™ สำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 4,069 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่” เมื่อถูกถามว่าคิดว่าควรให้ผู้ย้าย

ถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสารหรือไม่: ใบขับขี่ (81.7%), ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (89.3%), ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย (82.8%), ผลประโยชน์ทางการศึกษา (76.7%) และงาน การฝึกอบรม (73.7%)

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของคุณสมบัติที่ชาวอเมริกันต้องการเห็นในผู้สมัครชิงตำแหน่งรัฐบาลกลาง โดย 81.4% กล่าวว่ามีความซื่อสัตย์ 77.6% กล่าวว่าเต็มใจที่จะบอกความจริง แม้ว่าจะส่งผลเสียต่อตำแหน่งของพวกเขา และ 77.1% กล่าวว่าเต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อ สิ่งที่พวกเขาเชื่อแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งของพรรคพวกของตนก็ตาม

หากต้องการดูรายงานฉบับสมบูรณ์: http://americanpulse.bigresearch.com แบบสำรวจ American Pulse™ รวบรวมทางออนไลน์โดย BIGresearch ทุกเดือนโดยใช้แผงสำรวจของ Survey Sampling International (SSI) ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเมือง ศาสนา วัฒนธรรมป๊อป และเศรษฐกิจ

BIGresearch เป็นบริษัทข่าวกรองผู้บริโภคที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การค้าปลีก บริการทางการเงิน ยานยนต์ และสื่อ นอกเหนือจาก

American Pulse Survey แล้ว BIGresearch ยังดำเนินการสำรวจความตั้งใจและการดำเนินการของผู้บริโภค (CIA) และ Simultaneous Media Survey (SIMM) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.bigresearch.com

Survey Sampling International เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการสุ่มตัวอย่างชั้นนำระดับโลก SSI ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 ให้บริการเข้าถึงผู้บริโภคและผู้ตอบแบบธุรกิจต่อธุรกิจผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และวิธีอื่นๆ บริการจัดทำโปรแกรมสำรวจและโฮสต์ และให้คำปรึกษาการสำรวจ SSI เป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับเลือกจากหน่วยงานวิจัยการตลาดและผู้ให้บริการข้อมูล

มากกว่า 1,800 แห่ง ซึ่งรวมถึง 46 แห่งจาก 50 อันดับแรกทั่วโลก SSI มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐคอนเนตทิคัต และมีสำนักงานอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย http://www.surveysampling.com

TORONTO, Dec. 5, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — จากตุ๊กตานุ่มน่ากอดสำหรับของขวัญคริสต์มาสครั้งแรกของทารก ไปจนถึงของเล่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กวัยหัดเดิน และเกมที่ได้รับ

รางวัลสำหรับวัยรุ่นและวัยรุ่น Indigo และ Chapters ทำให้ง่ายต่อการเติมเต็มความปรารถนาของเด็กทุกคน รายการทั้งในร้านค้าและออนไลน์ Indigo ออนไลน์ของเล่นบูติคให้ความ

สะดวกสบายและความสุขของการรู้วันหยุดที่สมบูรณ์แบบและของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับทุกคนในรายการของคุณสามารถจะมีสำหรับวันหยุดแม้ว่าคุณจะไม่สามารถ เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ 39 เหรียญขึ้นไป มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศจากเซนต์จอห์นไปยังวิกตอเรีย

และที่ชุมชนออนไลน์ Indigo ใหม่ ชาวแคนาดาจะแบ่งปันรายชื่อสิบอันดับแรก ข้อเสนอแนะของเล่น และบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เสริมล่าสุด รวมถึงเกม

กระดานที่ดีที่สุดสำหรับฤดูกาล สำหรับรายการโปรดของวัฒนธรรมป๊อปอย่างWebkinzและเกมกระดานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกบัสเตอร์ ชาวแคนาดาจะได้พบกับของขวัญวันหยุดและคริสต์มาสมากมายที่ร้านค้าและทางออนไลน์ที่ Indigo และ Chapters

กลุ่มของเล่นเพื่อความบันเทิงและการศึกษาของ Indigo มุ่งเน้นที่การพัฒนา มีของเล่นที่ดีที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดกว่า 3,000 รายการสำหรับทุกวัยและทุกช่วงวัย นักช็อปในช่วงเทศกาลจะได้พบกับของขวัญวันหยุดและคริสต์มาสจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับรางวัลมากมาย

Indigo Books & Music Inc. (TSX:IDG) เป็นบริษัทมหาชนในแคนาดาและเป็นผู้ค้าปลีกหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา โดยดำเนินกิจการร้านหนังสือในทุกจังหวัดภายใต้ชื่อ Indigo

Books Music & More, Chapters, ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Coles Indigo ดำเนินการhttp://www.chapters.indigo.caซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือ เพลง ดีวีดี และของเล่นออนไลน์

ในปี 2547 Indigo ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Indigo Love of Reading ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนซึ่งจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับโรงเรียนประถมในแคนาดาที่มีความต้องการสูง เพื่อจัดการกับวิกฤตการรู้หนังสือในแคนาดา เยี่ยมชมhttp://www.loveofreading.orgสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในปี 2549 และ 2550 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนายจ้าง 100 อันดับแรกของแคนาดาในการสำรวจที่ดำเนินการโดย Mediacorp Canada หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Indigo โปรดไปที่ส่วนเกี่ยวกับบริษัทของเราที่http://www.chapters.indigo.ca

นิวยอร์ก, 5 ธันวาคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Dow Jones Indexes ผู้ให้บริการดัชนีชั้นนำระดับโลก เปิดตัวดัชนี Dow Jones 2008 Summer Games ดัชนีใหม่นี้จะวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เป็นพันธมิตร ผู้สนับสนุน และซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง

Michael A. Petronella ประธาน Dow Jones Indexes กล่าวว่า “ดัชนี Dow Jones Summer Games 2008 ใหม่เป็นดัชนีแรกที่วัดประสิทธิภาพของบริษัทต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2008 และเป็นดัชนีเดียวที่อุทิศให้กับงานนี้ . “ดัชนีติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นที่เป็นพันธมิตรกับการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดงานหนึ่งทั่วโลก

เราเชื่อว่าตัวบ่งชี้การตลาดที่เป็นนวัตกรรมและไม่เหมือนใครนี้จะเป็นสะพานเชื่อมที่น่าสนใจระหว่างโลกแห่งกีฬาและชุมชนการลงทุนผ่านการวัดผลที่ดี บริษัทที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย”

จักรวาลดัชนีของดัชนี Dow Jones 2008 Summer Games ถูกกำหนดให้เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งได้รับการระบุว่าเป็นพันธมิตร ผู้สนับสนุน และซัพพลายเออร์อย่าง

เป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 โดยคณะกรรมการจัดงานปักกิ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก XXIX (BOCOG) . น้ำหนักของแต่ละบริษัทในดัชนี Dow Jones 2008

Summer Games ได้รับการจัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัว น้ำหนักของส่วนประกอบแต่ละส่วนในดัชนีถูกจำกัดไว้ที่ 10% เพื่อป้องกันไม่ให้ดัชนีถูกครอบงำโดย

หุ้นตัวเดียว ปัจจุบันดัชนีประกอบด้วย 33 บริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทชั้นนำของโลกบางแห่ง รายชื่อบุคคลของสปอนเซอร์ที่สามารถพบได้ที่http://en.beijing2008.cn/bocog/sponsors/sponsors/

ดัชนี Dow Jones Summer Games 2008 ได้รับการทบทวนทุกไตรมาสในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งดัชนีราคาและผลตอบแทนรวมคำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐ ค่าดัชนีย้อนหลังรายวันสามารถดูได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยตั้งค่าฐานไว้ที่ 100

ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงานประจำปีของดัชนี Dow Jones 2008 Summer Games อยู่ที่ 31.93% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวดาวโจนส์ฤดูร้อน 2008 ดัชนีเกมส์, กรุณา

เยี่ยมชมwww.djindexes.comนักข่าวอาจส่งอีเมลคำถามเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไปที่ PR-Indexes@dowjones.com หรือติดต่อสำนักงานข่าว Dow Jones Indexes/STOXX:

ผู้ให้บริการดัชนีเต็มรูปแบบ Dow Jones Indexes พัฒนา บำรุงรักษา และออกใบอนุญาตให้ใช้ดัชนีเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและเป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่รู้จักกันดีในดัชนี

Dow Jones Industrial Average ดัชนี Dow Jones ยังเป็นเจ้าของร่วมของดัชนี Dow Jones STOXX ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำของโลกทั่วยุโรป และร่วมกับ Wilshire Associates เป็นผู้

จัดหากลุ่มดัชนี Dow Jones Wilshire Global Index ซึ่งยึดไว้ โดย Dow Jones Wilshire 5000 และครอบคลุมมากกว่า 12,000 หลักทรัพย์ใน 59 ตลาด นอกเหนือจากดัชนีหุ้น

แล้ว ดัชนี Dow Jones ยังมีดัชนีทางเลือกอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงมาตรการของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี Dow Jones ได้รับการดูแลตามระเบียบวิธีที่ชัดเจน เป็นกลาง และเป็นระบบที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ภายในกลุ่มดัชนี www.djindexes.com

Dow Jones Indexes เป็นส่วนหนึ่งของ Dow Jones & Company (NYSE:DJ) (dowjones.com) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข่าวธุรกิจและบริการข้อมูลระดับโลก Consumer Media

Group เผยแพร่ The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch.com, eFinancialNews และ Far Eastern Economic Review Enterprise Media Group ของ

บริษัทประกอบด้วย Dow Jones Newswires, Factiva, Dow Jones Client Solutions, Dow Jones Indexes และ Dow Jones Financial Information Services กลุ่ม

สื่อท้องถิ่นดำเนินการแฟรนไชส์ข้อมูลตามชุมชน Dow Jones เป็นเจ้าของ 50% ของ SmartMoney และ 33% ของ STOXX Ltd. และให้บริการเนื้อหาข่าวแก่ CNBC และสถานีวิทยุในสหรัฐอเมริกา

HOLLYWOOD, Calif. และ HONG KONG, Dec. 6, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc. ในฮ่องกง (OTCBB:ALIF) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน

3G มือถือที่ได้รับรางวัลได้ประกาศในวันนี้ว่า ได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตทั่วโลกกับ Paramount Digital Entertainment แผนกหนึ่งของ Paramount Pictures Corporation เพื่อเปิดตัวเกมมือถือสุดพิเศษสองเกมจากภาพยนตร์เรื่อง “Braveheart” ที่ได้รับรางวัลออสการ์และ “Shooter” ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศล่าสุด

ทั้งสองชื่อได้รับการคัดเลือกจากการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ฐานแฟน ๆ ที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบเกมบนมือถือ เกมมือถือขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดจะเป็น

ประเภทแอคชั่นพร้อมฟีเจอร์กลยุทธ์แบบเรียลไทม์และกราฟิก 3 มิติที่ได้รับการปรับปรุง เกมดังกล่าวมีกำหนดวางจำหน่ายทั่วโลกในต้นปี 2551 ผ่านผู้ให้บริการโทรคมนาคมบนดาดฟ้าและผู้ค้าปลีกนอกเด็ค

“Artificial Life ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประวัติศาสตร์ในการผลิตเกมมือถือคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์การเล่นเกมบนมือถือที่สนุกสนานอย่างแท้จริง” Pradeep Mittur รอง

ประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Paramount Pictures Digital ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว “ความสามารถของพวกเขาในการทำให้ตัวละครและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจจากเกมฮิตทั้งสองเรื่องนี้

มีชีวิตชีวา จะช่วยให้แฟน ๆ และนักเล่นเกมของเราได้สัมผัสกับการเล่นเกมแบบโต้ตอบที่น่าตื่นเต้น เกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะมีเอ็นจิ้นการเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร การเคลื่อนไหวของตัวละครที่รวดเร็ว และฟิสิกส์เกมขั้นสูงที่ท้าทายผู้เล่น .”

“การเป็นพันธมิตรครั้งใหม่กับ Paramount Digital Entertainment เป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นเนื่องจาก Paramount Pictures เป็นเจ้าของคอลเลกชั่นห้องสมุดภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก ทั้งชื่อ “Braveheart” และ “Shooter” มีเนื้อเรื่องที่โดดเด่นมากซึ่งแสดงถึงเรื่องราวที่ดีระหว่างความดีและความชั่ว ฮีโร่ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นองค์ประกอบคลาสสิกในการ

สร้างเกมมือถือที่เน้นแอ็กชั่นที่น่าตื่นเต้น” Eberhard Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc. กล่าว “การเป็นพันธมิตรดังกล่าวช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชื่อเสียงของเราในการแปลงชื่อภาพยนตร์ระดับโลกให้เป็นเกมมือถือเชิงโต้ตอบคุณภาพสูง ” เขาเพิ่ม.

Paramount Digital Entertainment (PDE) เป็นส่วนหนึ่งของ Paramount Pictures Corporation Paramount Pictures Corporation (PPC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ภาพยนตร์บันเทิงระดับโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งของ Viacom (NYSE:VIA) (NYSE:VIA.B) ซึ่งเป็นบริษัทเนื้อหาชั้นนำที่มีแบรนด์ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และความบันเทิงดิจิทัลที่โดดเด่นและ

เป็นที่ยอมรับ ค่ายเพลงของบริษัท ได้แก่ Paramount Pictures, Paramount Vantage, Paramount Classics, DreamWorks, MTV Films และ Nickelodeon Movies การ

ดำเนินงานของ PPC ยังรวมถึง Paramount Digital Entertainment, Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc., Paramount Studios และ Worldwide Television Distribution

Artificial Life, Inc. (OTC BB: ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีสำนักงานในกรุงเบอร์ลินและโตเกียว บริษัทเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาและ

เทคโนโลยีบรอดแบนด์มือถือเต็มรูปแบบรายแรกของโลก (3G, 3.5G และ 4G) ซึ่งรวมถึงเกมมือถือที่ได้รับรางวัลมากมาย แอปพลิเคชันธุรกิจมือถือ เทคโนโลยีทีวีบนมือถือ และมิดเดิลแวร์

บรอดแบนด์อันล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.artificial-life.com ) สำหรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์เกมมือถือในปัจจุบันของเรา โปรดไปที่http://www.botme.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงิน

และแนวโน้มทางธุรกิจของเรา ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “เชื่อ”

“ประมาณการ ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” “ดำเนินการต่อ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลของเราเองและ

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่คุณไม่ควรเชื่อถือเกินควร ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และแนวโน้มของตลาดที่แท้จริงหรือผลการปฏิบัติงาน

สถานะทางการเงิน หรือโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงของเรา อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการและขยายธุรกิจของเรา ศักยภาพที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ของรูปแบบธุรกิจเกมบนมือถือ

ของเรา การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและความไม่แน่นอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราจากตลาด การปรับใช้และความพร้อมของเทคโนโลยีมือถือ 3G ในเวลาที่เหมาะสม การ

ยอมรับของตลาดสำหรับการใช้อุปกรณ์พกพาแบบเคลื่อนที่เพื่อเล่นเกมแบบโต้ตอบ กำหนดการพัฒนาเกมมือถือที่คาดเดาไม่ได้ ความเชื่อมั่นของเราในจำนวนแบรนด์ที่ค่อนข้างน้อย ความ

สามารถของเราในการอนุญาตแบรนด์จากผู้อื่น การพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา ความสามารถของเราในการพัฒนา

แนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างประสบความสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม และช่วงเวลาของการประกาศหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเราหรือโดยคู่แข่งของ

เรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ โปรดดูเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-KSB ที่ยื่นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ