เกมส์ยิงปลาออนไลน์ หวยยี่กี สโบเบท

เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เจอราร์ดปิเก้จบการศึกษาจากลามาเซีย แต่ยังเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาหลังจากย้าย 5 ล้านยูโร (4 ล้านปอนด์) จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี 2008 กองหลังชาวคาตาลันมาถึงในฤดูร้อนเดียวกับดานีอัลเวส (ก่อนหน้านี้ออกจากถิ่นคัมป์นูเพื่อค้นหาโอกาส

ในทีมชุดใหญ่) และยังคงเป็นพันธมิตรกับคาร์เลสปูโยลเป็นเวลาหลายฤดูกาลในหนึ่งในการจับคู่แนวรับกลางที่ดีที่สุดของสโมสร ยังอายุเพียง 30 ปีปิเก้ได้รับรางวัล 25 ถ้วยรางวัลสำหรับบาร์ซ่ารวมถึงฟุตบอลโลกและแชมป์ยุโรปกับสเปนและต้องการเป็นประธานสโมสรคาตาลันเมื่อเขาเกษียณ

ริวัลโด | จาก Deportivo La Coruna | 24 ล้านยูโร | พ.ศ. 2540 เก็ตตี้ ริวัลโดใช้เวลาห้าฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่บาร์เซโลนาระหว่างปี 1997 ถึง 2002 หลังจากย้ายมาจากเดปอร์ติโบลาคอรุนญาด้วยราคาประมาณ 24 ล้านยูโร (21 ล้านปอนด์) และเป็นผู้เล่นที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม

ในคัมป์นูช่วยให้สโมสรได้แชมป์ลีกสำรองในช่วงเวลานั้นก่อนหน้านี้ ออกไปร่วมงานกับเอซีมิลาน ชาวบราซิลที่ยอดเยี่ยมผู้ชนะฟุตบอลโลกในปี 2002 ยิงประตูให้บาร์ซ่าได้ 100 ประตูและหลายคนก็ยอดเยี่ยม – รวมถึงการเตะเหนือศีรษะอันโด่งดังกับบาเลนเซียที่ปิดผนึกคุณสมบัติแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับ

โบลฆารานาในวันสุดท้ายในปี 2001 ผู้เล่นบัลลงดอร์และฟีฟ่าระดับโลกในปี 2542 ริวัลโดเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดของเขาที่บาร์ซ่า แต่ความสัมพันธ์ของเขากับโค้ชหลุยส์ฟานกัลมักจะเต็มไปด้วยหนามและสโมสรก็ตกต่ำลงในฤดูกาลสุดท้ายของเขา RONALDINHO | จาก Paris Saint-Germain | 30 ล้านยูโร

| พ.ศ. 2546 เก็ตตี้ การมาถึงบาร์เซโลนาของโรนัลดินโญ่จากปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยราคา 30 ล้านยูโร (21 ล้านปอนด์) เปลี่ยนโชคชะตาของสโมสรคาตาลันหลังจากตกต่ำถึง 4 ปีระหว่างปี 2542 ถึง 2546 บีอาร์ก้าแน่นอนว่าเนย์มาร์จะอยู่ต่อ

Barca ตกลงเงื่อนไขกับ David Beckham ในสัญญาการเลือกตั้งโดย Joan Laporta แต่รู้ว่ากองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าร่วมกับเรอัลมาดริดและเซ็นสัญญากับโรนัลดินโญ่แทน บาร์ซ่าชาวบราซิลยกระดับบาร์ซ่าในสนามในขณะที่เขาช่วยชาวคาตาลันคว้าแชมป์ลีกากลับไปกลับมาและแชมเปี้ยนส์ลีก

ในปี 2549 และแม้จะสูญเสียประกายไฟไปจนจบและออกจากไปร่วมเอซีมิลานในปี 2008 แต่เขาก็ยังเป็นที่จดจำ ในฐานะนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรหลังจากช่วงเวลาที่น่าจดจำมากมายในรอบ 5 ปีที่คัมป์นู HRISTO STOICHKOV | จาก CSKA Sofia | 1.6 ล้านยูโร | พ.ศ. 2533

เก็ตตี้อิมเมจ Hristo Stoichkov เซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาในช่วงฤดูร้อนปี 1990 จาก CSKA Sofia โดยมีค่าธรรมเนียมในภูมิภาค 1.6 ล้านยูโร (1.4 ล้านปอนด์) และใช้เวลาห้าฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่ Camp Nou ก่อนที่จะกลับมาเล่นเวทครั้งที่สองระหว่างปี 1996 ถึง 1998

ผู้ยิ่งใหญ่ชาวบัลแกเรียมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของสโมสรภายใต้โยฮันครัฟฟ์ในขณะที่ดรีมทีมคว้าแชมป์ลีกาสี่รายการติดต่อกันระหว่างปี 1991 ถึง 1994 รวมถึงถ้วยยุโรปครั้งแรกในปี 1992 เขาเป็นผู้สร้างและยังเป็นหมัดเด็ดที่ทำประตูได้มากกว่า 100 ประตูในคาถาแรกของเขาที่คัมป์นูแม้ว่าเขาจะ

ทีมของโชเซ่มูรินโญ่จบอันดับหกในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากการเอียงของชื่อหลุดออกไปในช่วงต้นของการรณรงค์ – ถูกขัดขวางโดยการต่อสู้เพื่อแบ่งฝ่ายที่โอลด์แทรฟฟอร์ด อย่างไรก็ตามพวกเขากลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างปลอดภัยด้วยการเอาชนะอาแจ็กซ์ในรอบชิงชนะเลิศยูโรป้าลีก

ยูไนเต็ดได้เพิ่มการโจมตีของพวกเขาด้วยการจับลูกากู 75 ล้านปอนด์ซึ่งทำประตูได้ 25 ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งนับว่าแฮร์รี่เคนเท่านั้นที่ดีกว่าในลีก เก็ตตี้อิมเมจ แรชฟอร์ดและลูกากูยังไม่ได้ลงเล่นให้กับยูไนเต็ดโดยผลัดกันเป็นผู้นำในครึ่งหนึ่งของเกมกระชับมิตรปรีซีซั่น แต่กองหน้าทีมชาติอังกฤษรู้สึก

ตื่นเต้นกับโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนที่อาจเกิดขึ้น “ผมคิดว่าเกมที่แตกต่างกันต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันและมันทำให้ผู้จัดการทีมต้องใช้สิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่ง” แรชฟอร์ดกล่าว “ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมและโรเมลูเท่านั้นเราสามารถเล่นร่วมกับแอนโธนี่ [การต่อสู้] และโรเมลูได้เรามีตัวเลือกที่แตกต่างกัน

เล็กน้อยที่เราสามารถเล่นได้มันช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าแชมป์ในฤดูกาลหน้า” Lukaku สนุกกับฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาจนถึงปัจจุบันกับเอฟเวอร์ตันในปี 2016-17 และแรชฟอร์ดเชื่อว่าชาวเบลเยียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาโดยมูรินโญ่ถูกมูรินโญ่ทิ้งที่เชลซีในปี 2013

แรชฟอร์ดกล่าวเสริมว่า: "ผมคิดว่าตอนนี้เขาผ่านช่วงหนึ่งในอาชีพการงานและกำลังมาถึงช่วงปีสำคัญของเขาและเขาทำประตูได้มากมายในช่วงสามหรือสี่ปีที่ผ่านมา

“ เขาอยู่ในสถานที่ที่ดีในอาชีพการงานและอาจจะมาที่นี่ในเวลาที่เหมาะสม “ ผมเล่นในตำแหน่งหน้าได้แค่ 2 ปีโดยปกติแล้วเราจะเล่นกองหน้าแค่คนเดียวในอะคาเดมีดังนั้นมันจึงแตกต่างสำหรับผม “การมีสองฝ่ายตรงหน้าเป็นประโยชน์สำหรับฉันอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อคุณคุ้นเคยและเริ่มสร้างความสัมพันธ์

และการเชื่อมต่อแล้วมันก็เป็นรูปแบบที่ดีที่จะเล่น N'Golo Kante กล่าวว่าเชลซีต้องเพิ่มถ้วยรางวัลให้กับแชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้นหากพวกเขามองว่าฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ประสบความสำเร็จ

ถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก ทีมของอันโตนิโอคอนเต้กวาดไปสู่ความสำเร็จที่โดดเด่นในระยะที่แล้วโดยชนะ 13 เกมจากการหมุนเพื่อเข้าควบคุมลีกก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ก็องเต้ยกถ้วยรางวัลพรีเมียร์ลีกเป็นปีที่สองซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วก่อนที่จะย้ายไป

สแตมฟอร์ดบริดจ์มูลค่า 30 ล้านปอนด์ ด้วยการกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกในมุมมองและหลังจากที่แพ้เอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่แล้วกับอาร์เซนอล Kante กล่าวว่าเครื่องเงินชิ้นเดียวจะไม่ทำในปี 2017-18 “ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ทุก ๆ เกมคุณต้องทำให้ดีขึ้นในฤดูกาลหน้าและฤดูกาล [ที่กำลังจะมาถึง]

ก็เหมือนกัน” เขากล่าว “หลังจากฤดูกาลที่แล้วเราต้องเริ่มต้นในแบบเดียวกันและพยายามทำให้ดีขึ้น โมราต้า: คอนเต้แสดงความศรัทธาในตัวฉัน “เรากำลังมองหาการทำฤดูกาลที่ดีขึ้นด้วยกันและเรารู้ดีที่สโมสรอย่างเชลซีฤดูกาลที่ดีหมายถึงการคว้าแชมป์ดังนั้นเราจะพยายามคว้าแชมป์บางรายการชนะ

ชนะชนะเราจะต่อสู้เพื่อทุกสิ่ง “เราจะสู้กับทีมที่ดีดังนั้นมันจะยาก แต่เราจะพยายามชนะทุกสิ่งที่เราเล่น” ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าของ Kante นั้นขยายไปถึงเกมของเขาเองแม้จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เล่นแห่งปีจาก PFA, FWA และ Premier League ในวาระสุดท้าย

“ ฉันสามารถปรับปรุงได้เสมอ” เขากล่าว “บางทีอาจจะทำประตูได้มากขึ้นและแอสซิสต์มากขึ้นช่วยทีมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เสมอ เก็ตตี้ มอยส์พูดคุยเกี่ยวกับเวสต์แฮมแชมเปียนส์ลีกที่ ‘น่าตื่นเต้น’ “บางครั้งฉันสามารถช่วยทีมทำประตูเพื่อผ่านครั้งสุดท้ายหรือเพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นและพยายาม

ทำประตูบางทีฉันอาจจะทำแบบนี้ได้บ่อยขึ้น” มีเพียงท็อตแนมเท่านั้นที่สามารถถือเทียนให้กับฝั่งที่โดดเด่นของคอนเต้ได้ในระยะที่แล้ว แต่ก็องเต้เชื่อว่าคู่แข่งของบลูส์จะได้รับการฟื้นฟูในสิ่งที่กำลังสร้างขึ้นเพื่อเป็นหน้าต่างการโอนที่ทำลายสถิติ ก็องเต้กล่าวว่า“ เราเห็นว่าสโมสรอื่น ๆ กำลังทำอะไรอยู่

สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปจากฤดูกาลที่แล้ว “มันง่ายที่จะพูดว่าใครจะอยู่ในหกอันดับแรกทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในพรีเมียร์ลีก แต่หกอันดับแรกจะเป็นการต่อสู้เพื่อตำแหน่งที่ดีมาก” Thiago Silva รู้สึกตื่นเต้นกับความหวังของ Neymar เพื่อนร่วมงานชาวบราซิลที่ทำสถิติโลกจากบาร์เซโลนาไปปารีสแซงต์แชร์กแมง

รับอัตราต่อรองของ PSG เพื่อคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก

ปล่อย 222 ล้านยูโรในสัญญาคัมป์นูของเขา บาร์ซ่าอ้างว่า”200 เปอร์เซ็นต์” มั่นใจว่าเนย์มาร์จะยังคงอยู่ในสเปน แต่มีการแนะนำว่ากองหน้าปรารถนาที่จะเป็นดาวเด่นในทีม – สถานะที่เขาถูกปฏิเสธในฐานะส่วนหนึ่งของกองหน้า ‘MSN’ ที่ Barca เคียงข้าง Lionel Messi และ Luis Suarez

ซิลวาไม่สามารถรับข้อมูลภายในจากเนย์มาร์เกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของข้อตกลงได้ แต่กล่าวว่าการเซ็นสัญญาผู้เล่นที่มีความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งที่ PSG ต้องการ เก็ตตี้ “ฉันไม่รู้ว่าเนย์มาร์จะมาหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกฉัน” ซิลวาอ้างโดยL’Equipeหลังจากที่เปแอสเชชนะการยิงจุดโทษ

มอยส์พูดคุยเกี่ยวกับเวสต์แฮมแชมเปียนส์ลีกที่ 'น่าตื่นเต้น'

Unai Emery เติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการยกย่องว่าNeymar มีตัวสร้างความแตกต่างที่เป็นไปได้ในความพยายามของ PSG ที่จะกลายเป็นโรงไฟฟ้าแชมเปียนส์ลีกโดยสุจริต เอซีมิลานยืนยันการคว้าตัวลีโอนาร์โดโบนุชชีจากยูเวนตุสอย่างเป็นทางการ

ยูเวนตุสจะชนะกัลโช่เซเรียอาราคาเท่าไหร่?

มิลานยืนยันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับโบนุชชีวัย 30 ปีโดยขึ้นอยู่กับว่าเขาผ่านการรักษาพยาบาล เก็ตตี้ / เป้าหมาย แต่ตอนนี้คนของ Vincenzo Montella ได้เปิดเผยว่าการโอนเสร็จสิ้นแล้วในรายการล่าสุดของข้อตกลงที่มีชื่อเสียงระดับสูงที่ทำโดยสโมสร San Siro

ในช่วงซัมเมอร์นี้ Juventus เซ็นสัญญากับ De Sciglio ของมิลาน เมื่อพูดถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมิลานผู้จัดการทีมมอนเตลลากล่าวว่า“ เขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ในทางเทคนิคผมคิดว่าเขาและเซร์คิโอรามอสเป็นกองหลังตัวกลางที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

“ การฝึกสอนเขาเป็นความฝันที่เป็นจริง” มอยส์พูดคุยเกี่ยวกับเวสต์แฮมแชมเปียนส์ลีกที่ ‘น่าตื่นเต้น’ Bonucci เข้าร่วมกับ Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu และ Fabio Borini ในการเปลี่ยนมาใช้มิลานที่มีค่าใช้จ่ายมหาศาลจนถึง

ช่วงซัมเมอร์นี้ แชมป์เซเรียอา 18 สมัยยังได้เซ็นสัญญากับอังเดรซิลวา, อันเดรียคอนติ, อันโตนิโอดอนนารุมม่า – น้องชายของผู้รักษาประตูตัวเลือกอันดับหนึ่ง Gianluigi – และลูคัสบิ๊กเลียก่อนฤดูกาลใหม่ มิลานหวังที่จะยุติการปกครองของยูเวนตุสในอิตาลีด้วยผู้ชายของมัสซิมิเลียโนอัลเลกรี

เวสต์แฮมมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถย้ายเพื่อฮาเวียร์เฮอร์นันเดซได้อย่างสมบูรณ์เป้าหมายเข้าใจ

อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชอบที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและตกเป็นเป้าหมายของสโมสรในลอนดอนซึ่งมีงบประมาณ 70 ล้านปอนด์สำหรับช่วงซัมเมอร์ แม้ว่าฝ่ายเยอรมันจะเล่นลูกหนักเกินค่าธรรมเนียมสำหรับทีมชาติเม็กซิโกวัย 29 ปี แต่ก็ไม่ควรเกิน 15 ล้านปอนด์

เฮอร์นันเดซต้องการเงินประมาณ 140,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมทั้งการรับประกันว่าเขาจะได้รับการเสนอให้เล่นฟุตบอลตามปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถูกกีดกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเยอรมนี ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะก่อให้เกิดปัญหากับฝั่งลอนดอนสเตเดี้ยม เขากระตือรือร้นที่จะกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยเชื่อว่าเขายัง

ทำธุรกิจไม่เสร็จหลังจากหยุดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดซึ่งเขาทำประตูได้ 37 ครั้งจากการออกนอกบ้าน 103 ครั้งในเที่ยวบินชั้นนำของอังกฤษ ข่าวลือการโอนล่าสุดทั้งหมด แฮมเมอร์ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญากับโจฮาร์ทผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษก็กระตือรือร้นที่จะเพิ่มตัวเลือกการโจมตีของพวกเขาด้วยการ

โรเมลูลูกากูกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าเขาเก่งที่สุดในโลก Vincent Kompany กองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยขณะที่เขายกย่องดาวเตะเบลเยียม

ใน ICC อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก Lukaku เปลี่ยนเอฟเวอร์ตันเป็นยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกยูไนเต็ดในข้อตกลงที่มีมูลค่า 75 ล้านปอนด์และเด็กอายุ 24 ปีก็ไม่ได้รับความสนใจจากสโมสรใหม่ของเขา

ทำประตูได้ในเกมพรีซีซั่น 2-1 เหนือ Real Salt Lake เมื่อวันจันทร์ ทีมชาติเบลเยี่ยมที่ย้ายไปเอฟเวอร์ตันแบบถาวรในปี 2014 ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้ 25 ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วเพื่อจบอันดับรองชนะเลิศให้กับแฮร์รี่เคนผู้ชนะรองเท้าทองคำ RINGO CHIU และ Kompany คันทรีวัย 31 ปียกย่อง

ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อของ Lukaku โดยได้ติดตามความคืบหน้าของเขาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่ Anderlecht “ฉันต้องการให้เขาทำได้ดี – ยกเว้นในไม่กี่เกมในฤดูกาลนี้!” กปปส . บอกกับอีเอสพีเอ็น “ตราบใดที่เราอยู่ข้างหน้าพวกเขาฉันดีใจที่เขาทำได้ดีจริงๆ

“สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณมีโรเมลูคือแรงผลักดันที่เหลือเชื่อในการปรับปรุงและทำประตูมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครจริงๆที่ฉันสังเกตได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะเขาเป็นผู้เล่นจาก Anderlecht ซึ่งเป็นระบบเยาวชนเดียวกัน ฉันมาจากไหนและติดตามความคืบหน้าของเขาจริงๆ

“สิ่งสำคัญสำหรับเขาคือเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นนั่นคือวิธีที่เขาเข้าใกล้ทุกการฝึกซ้อมเพียงครั้งเดียวนั่นคือวิธีที่เขาเข้าใกล้ทุกเกม “ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดคุณไม่มีทางพอใจกับตัวเองได้เลยดังนั้นคุณจึงทำงานหนักขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้เล่นที่พิเศษ แต่จะมีการแข่งขันมากมายในฤดูกาลนี้” เวสต์แฮมมั่นใจในข้อตกลงชิชาริโต้ ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก ไนเต็ดจบอันดับหกในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกและอีเอฟแอลคัพ แต่หลังจากการมาถึงของลูกากู

Kompany เชื่อว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในส่วนผสมของเครื่องเงินพรีเมียร์ลีก “โรเมลูมีความสามารถที่เหลือเชื่ออย่างหนึ่งมันคือความปรารถนาของเขาที่จะทำประตู” กอมปานีกล่าว “ ผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรเมลูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มากมาย

“แต่จุดแข็งที่สุดของเขาคือความเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถในการทำประตูอยู่เสมอและมีแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง “ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อมาและนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังจะได้รับจากเขาดังนั้นพวกเขาจึงได้เพิ่มผู้เล่นที่ดีเข้ามาในทีมและมันจะเพิ่มการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกเพื่อตำแหน่ง”

ตูลูสจบอันดับที่ 13 ในลีกเอิงเมื่อฤดูกาลที่แล้วและพวกเขาจะเปิดฤดูกาลใหม่กับแชมป์โมนาโกในวันที่ 4 สิงหาคม บาเลนเซียได้ปิดผนึกการเซ็นสัญญากับเนโต้ผู้รักษาประตูจากเซเรียอาแชมป์ยูเวนตุสด้วยค่าตัว 7 ล้านยูโร

ชาวบราซิลลงนามในข้อตกลงสี่ปีโดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 80 ล้านยูโรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมชาติของเขาอย่าง Diego Alves ที่บาเลนเซีย เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน Guardado ออกจาก PSV สำหรับ Real Betis

เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน Neto ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูสำรองให้กับ Gianluigi Buffon ในช่วงสองฤดูกาลของเขาที่ Juventus แต่เขาทำประตูได้ในขณะที่ด้านข้างของ Massimiliano Allegri เอาชนะ Lazio 2-0 เพื่อยก Coppa Italia ในเดือนพฤษภาคม

27 ปีเริ่มการแข่งขันเซเรียอาเพียง 10 นัดที่ Juve ซึ่งเขาเข้าร่วมจากฟิออเรนติน่า เขาออกไปพร้อมกับชื่อลีกสองรายการ Coppa Italias สองรายการและเหรียญรองชนะเลิศในแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจาก Juve แพ้ให้กับเรอัลมาดริดในคาร์ดิฟฟ์เมื่อเดือนที่แล้ว

การเคลื่อนไหวของ Neto เกิดขึ้นหลังจากบาเลนเซียอนุญาตให้ Mat Ryan ผู้รักษาประตูเข้าร่วมพรีเมียร์ลีกไบรท์ตันแอนด์โฮฟอัลเบี้ยนผู้มาใหม่ในพรีเมียร์ลีกในขณะที่อัลเวสได้รับการเชื่อมโยงกับการย้ายออกไป

ตัวแทนของผู้รักษาประตูปฏิเสธว่าเด็กวัย 32 ปีใกล้จะเปลี่ยนไปเล่นกัลโช่เซเรียอาด้านโรม่า แต่อัลเวสบอกว่าเขาสนใจที่จะกลับไปบ้านเกิดเพื่อเข้าร่วมฟลาเมงโก ชิชาริโต้ไม่ได้อยู่ที่นี่ เฮคเตอร์โมเรโนไม่ได้อยู่ที่นี่ อันเดรสกวาร์โด? คาร์ลอสเวล่า? มิเกลลายุน? ขาดทั้งหมด

ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกกำลังพักผ่อนหรือเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงหลังจากจบอันดับสี่ในคอนเฟเดอเรชันส์คัพปล่อยให้คนรุ่นใหม่ต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งสูงสุดในภูมิภาคเมื่อโกลด์คัพเริ่มต้นในสุดสัปดาห์นี้ วิดีโอนี้จะเริ่มใน โอโซริโอพักการแข่งขันหกเกม

ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของเรา แต่น่าจะเป็น Luis Pompilio Paez ผู้ช่วยและเพื่อนของ Osorio กำลังเตรียมกลุ่มสำหรับการแข่งขัน แต่ตอนนี้ด้วยการระงับของ Osorio จะเป็นแนวทางให้ทีมตลอดการแข่งขัน Gold Cup การแสดงที่ดีอาจทำให้ชื่อของเขาถูกโยนไปทั่วสำหรับงาน

ฝึกสอนชั้นนำทั้งในและนอกภูมิภาค เมื่อมองไปที่ผู้เล่นที่จะดำเนินการตามแผนของเกมที่โคลอมเบียดึงขึ้นมาผู้เล่นทั้งห้านี้สามารถเพิ่มสต็อกของพวกเขาและกลายเป็นผู้แข่งขันในด้านบนของ Osorio: Orbelin Pineda ไมค์ดิโนโว

กองกลางของ Chivas ช่วยทีมสโมสรของเขาในลีกและถ้วยในฤดูกาลนี้และกำลังเข้าใกล้เม็กซิโกแคปสองหลักแล้ว ถึงกระนั้นการกระทำของ Pineda กับทีมอันดับต้น ๆ ของเม็กซิโกยังมีข้อ จำกัด และโกลด์คัพอาจเป็นโอกาสสำหรับเด็กอายุ 21 ปีที่จะทำคดีของเขาอย่างที่ไม่ควรจะเป็น

แข็งแกร่งในกลางสนามและเชี่ยวชาญในการชนะบอลหลังในช่วงต้นเนื่องจาก Osorio ชอบให้กองกลางตัวกลางของเขาทำ Pineda จะสร้างความหงุดหงิดให้กับกองกลางฝ่ายตรงข้าม แต่ยังสามารถช่วยเริ่มการโจมตีด้วยการจ่ายบอลและยิงประตูได้ดีด้วยตัวเขาเอง

ลุย “ชาก้า” โรดริเกซ Rocio Vazquez แผนภูมิความลึกด้านหลังขวาของเม็กซิโกดูลึกพอ ๆ กับสระน้ำพลาสติกที่คุณวางไว้ในสนามหลังบ้านของคุณ มี Carlos Salcedo (จริงๆแล้วเป็นเซ็นเตอร์แบ็ค), Miguel Layun (แบ็คซ้าย) และ Diego Reyes (เซ็นเตอร์แบ็ค) และ

Potentailly Paul Aguilar (ซึ่งได้รับบาดเจ็บในช่วงที่ดีกว่าของปีที่แล้ว) หรือตัวเลือกอื่น ๆ ของ Liga MX ที่ไม่ได้หันหัวของ Osorio ป้อน Luis Rodriguez เปลี่ยนจากตำแหน่งกองกลางมาเล่นแบ็คขวาที่ Tigres โดยโค้ช Tuca Ferretti การปรับตัวเข้ากับตำแหน่งของเขาทำ

ได้ดีมากซึ่ง Ferretti ไม่เพียง แต่เล่น “Chaka” ต่อไปหลังจากเซ็นสัญญา Luis Advincula ในฤดูหนาวกลับมาฟิตเต็มที่แล้วเขายังรู้สึกสบายใจพอที่จะยืมตัวเปรู ระหว่างประเทศกับ Lobos BUAP ในฤดูร้อนนี้ ผลตอบแทนในช่วงแรกจากทีมชาติก็ดีเช่นกันโดยโรดริเกซเล่นได้ดีในเกมกระชับมิตร

ก่อนการแข่งขันและแสดงให้เห็นว่าการวิ่งไปข้างหน้าของเขาสามารถช่วยทั้งทีมได้อย่างไร เอ็ดสันอัลวาเรซ Rocio Vazquez Club America คาดว่า Edson Alvarez อายุเพียง 19 ปี แต่ได้เล่นใน Club World Cup แล้วและกำลังฝึกซ้อมกับทีมชั้นนำของเม็กซิโกที่ Confederations Cup

เพื่อรอการแข่งขัน Gold Cup อัลวาเรซสามารถเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คหรือนั่งกองหลังเป็นกองกลางตัวรับของเม็กซิโกเติมเต็มบทบาทที่โอโซริโอแสดงความปรารถนาที่จะมีผู้เล่นปรากฏตัวทำให้ทั้งราฟามาร์เกซและดิเอโกเรเยสอยู่ที่นั่นด้วยความสำเร็จที่แตกต่างกันไป .

อัลวาเรซคว้าแชมป์ระดับนานาชาติครั้งแรกกับไอซ์แลนด์เมื่อต้นปีนี้และรอบแบ่งกลุ่มของทัวร์นาเมนต์อาจเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาที่จะได้สัมผัสกับเกมระดับนานาชาติต่อไป ผู้โจมตีชาวแคริบเบียนสามารถทดสอบกองหลัง 6 ฟุต 2 ที่ช่วยเม็กซิโกออกจากกลุ่มในฟุตบอลโลก U-20 ปีนี้ได้

Cesar Montes Julio Cesar Aguilar Cesar Montes วัย 20 ปีที่โดดเด่นในระดับสโมสรถูกมองข้ามไปอย่างน่างงงวยโดย Osorio แม้จะทำเครื่องหมายในหลาย ๆ ช่องที่ Osorio ชอบตรวจสอบเมื่อประเมินกองหลัง เขาสูง, ครองบอลได้ดี, อันตรายในตัวเซ็ตและอ่านเกมได้

อย่างมีวุฒิภาวะเกินกว่าปีของเขา ถึงกระนั้นเขาก็รอรุ่นพี่คนแรกของเขาแม้ว่าจะจบเกมกระชับมิตรทั้งสองเกมแล้วก็ตาม กวาร์โดย้ายเบติสสำเร็จ ดังนั้นบางทีมอนเตสอาจไม่ได้รับโอกาสในการแยกตัวออกไป แต่ด้วยโอโซริโอ (และแปซ) มั่นใจว่าจะต้องโรเตชั่นด้วยสามเกมในหนึ่งสัปดาห์ในระหว่าง

รอบแบ่งกลุ่มเขาอาจได้รับขีด จำกัด แรกของเขา หากเป็นเช่นนั้นคาดว่าจะได้เห็นผู้เล่นที่รอคอยโอกาสของเขาอย่างใจจดใจจ่อและต้องการแสดงให้เห็นว่ามอนเตร์เรย์พึ่งพาเขาได้แม้จะอายุน้อยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นี่คือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างจริงจังที่พร้อมจะก้าวไปอีกขั้น

Erick “Cubo” Torres ดั๊กเพนซิงเกอร์ เรารู้ดีว่า Cubo Torres สามารถทำประตูได้เมื่อเล่นใน MLS ให้กับ Wilmer Cabrera เขาเป็นผู้ทำประตูอันดับสองใน MLS ในขณะนี้ แต่ตอนนี้ความกดดันอยู่ที่ไหล่ของฮุสตันไดนาโมไปข้างหน้า หลังจากอาการบาดเจ็บของอลันพูลิโดนักเตะวัย 24 ปีถูกเรียก

ตัวมาแทนอาการบาดเจ็บ ความจริงที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเริ่มต้นอาจบ่งบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกเห็นเขาอยู่ที่ไหนในคำสั่งจิกที่ยิ่งใหญ่ แต่ในฐานะศูนย์กลางที่แท้จริงเพียงคนเดียวในบัญชีรายชื่อนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตอร์เรส หากเขาสามารถกำจัดพวกเขาออกไปได้เขาก็จะผสมผสานตัวเอง

สำหรับการโทรอัพในอนาคตอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมี Chicharito, Raul Jimenez, Oribe Peralta และ Pulido อยู่ข้างหน้าเขาเขาก็อาจจะไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำหรับชาวกวาดาลาฮาราที่จะโดดเด่นในประเทศของเขาและแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำคะแนนนอก MLS

ได้เช่นกันหลังจากเล่นเวทขึ้นและลงกับ Chivas และต้องดิ้นรนเพื่อเวลาเล่นทั้งกับไดนาโมและการยืมตัว ที่ Cruz Azul เอซีมิลานอนุญาตให้กองกลาง Juraj Kucka ออกจากสโมสรทีมชาติสโลวาเกียเข้าร่วมกับ Trabzonspor ในข้อตกลงมูลค่าประมาณ 6 ล้านยูโร

อาร์เซนอลกลัวอเล็กซิสต้องการแค่แมนซิตี้

มิลานได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นเจ็ดคนตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วโดยมี Andrea Conti, Andre Silva, Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie และ Fabio Borini ผลัก Kucka ไปทางประตูทางออก

NXGN 2021: Fati, Camavinga และ Wonderkids ที่ดีที่สุดในโลก Kucka เข้าร่วมมิลานจากเจนัวในปี 2015 และยิงประตูในลีก 4 ประตูให้กับสโมสรในสองฤดูกาลที่ซานซีโร บราซิลมีโรนัลโด้อีกคนอยู่ในท่อ

Ronald Nazario de Lima ลูกชายคนแรกของตำนานเรอัลมาดริดและบราซิลได้รับการเรียกร้องให้เป็นตัวแทนทีม U-18 ของประเทศในเกม Maccabiah ปีนี้ที่อิสราเอล

Il Fenomeno พ่อของเขาทำไป 62 ประตูจาก 98 นัดและเป็นส่วนหนึ่งของสองทีมที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับทีมอาวุโสของบราซิลโดยทิ้งรองเท้าคู่ใหญ่ไว้ให้โรนัลโด้ที่อายุน้อยกว่า แต่ได้แบ่งปันข้อความสนับสนุนตลอด 17 ปีของเขา ชื่อเก่า

“ นี่คือทีมบราซิลที่เป็นตัวแทนของผู้คนใน World Macabbiah 2017” โรนัลโด้ผู้เฒ่าผู้แก่เขียน“ กอดพิเศษสำหรับโรนัลด์ลิมาลูกชายของฉันที่อยู่ในทีมฟุตบอลอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอให้โชคดี! ไปเลยบราซิล!” การแข่งขัน Maccabiah ครั้งที่ 20 จะมีนักกีฬา 10,000 คนจาก 85 ประเทศ

ดาวเตะท็อตแนมจะเหลือการตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงท้ายฤดูกาล Di Campli กล่าวว่า: “Marco Verratti เป็นนักโทษของ Emir [ประธาน PSG Nasser] Al-Khelaifi บอกฉันว่าถ้าเขาขาย [Verratti] พวกเขาจะไม่มีวันให้อภัยเขาในโดฮา”

แวร์รัตติเชื่อมโยงกับบาร์ซ่ามานานซึ่งกระตือรือร้นที่จะเสริมความ เกมส์ยิงปลาออนไลน์ แข็งแกร่งในแดนกลางก่อนฤดูกาลแรกของเอร์เนสโตวัลแวร์เดที่ดูแลสโมสรคาตาลัน ตูลูสเซ็นสัญญากับอดีตกองหน้าอาร์เซนอล Bartomeu เคยบอกMundo Deportivo ว่า : “สโมสรต่างๆต้องการเจรจาดูแวร์รัตติเช่นผู้เล่นที่เราสนใจ

เซ็นสัญญาโค้ชเชื่อว่าดีพอที่จะเล่นในตำแหน่งกองกลางของ Barca “เรารู้ดีว่านักเตะคนนี้ชอบที่จะมาที่บาร์ซ่า แต่เมื่อคุณโทรหา PSG และคุยกับประธานาธิบดีเขาบอกว่าเขาไม่ขายและไม่มีเงื่อนไขการปล่อยตัว”

ไม่พลาดเกมที่ถ่ายทอดสดกีฬาบนหน้าจอที่กว้างที่สุดบนท้องฟ้า บินเอมิเรตส์ผ่านดูไบไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 150 แห่งทั่วโลก จองตอนนี้.

เลสเตอร์ซิตี้คาดหวังความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จากริยาดมาห์เรซและจะปลดฝ่ายซ้ายหากเขาไม่แสดงให้เห็นในขณะที่สโมสรในพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ สำหรับสตาร์ผู้จัดการเครกเชกสเปียร์กล่าว มาห์เรซยืนยันความตั้งใจของเขาที่จะออกจากแชมป์พรีเมียร์ลีก 2015-16 โดยออกแถลงการณ์

ในเดือนพฤษภาคมโดยมีรายงานว่าอาร์เซนอลอยู่ในกลุ่มสโมสรที่สนใจ เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน เชลซีจับคู่ข้อเสนอ Lukaku ของ Man Utd แต่ถึงแม้ Arsene Wenger จะแสดงความคิดเห็นฟรีเกี่ยวกับแอลจีเรีย แต่เชคสเปียร์กล่าวว่าเลสเตอร์ไม่มีการเสนอราคาใด ๆ สำหรับมาห์เรซ

และจะไม่เลือกเขาหากเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เกมของเขา “อาจเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเมื่อผู้เล่นเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ฉันคิดว่าคุณต้องเข้าใจเกมสมัยใหม่” เชคสเปียร์กล่าว “ บางครั้งอิทธิพลจากภายนอกก็เป็นรองอยู่เบื้องหลังและอาจมีเหตุผลในเรื่องนั้นเขาออกมาเรารู้ว่ามันอยู่ที่ใด แต่ท้ายที่สุดเขา

ก็ติดสัญญากับสโมสรฟุตบอล “ เขาต้องมีความเป็นมืออาชีพเราต้องเป็นมืออาชีพกับเขา แต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาต้องมีความมุ่งมั่นและผมคิดว่าเขาต้องแสดงให้ผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้เล่นเห็นว่า “ถ้าเขาถูกเลือกเขาต้องแสดงและถ้าเขาไม่แสดงความมุ่งมั่นเขาจะไม่ลงเล่นเขามีสัญญากับเราดังนั้นเขาต้อง

เข้าใจเรื่องนั้น” โลโก้ เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน แม้ว่าอาร์เซนอลจะกระตือรือร้นที่จะทำข้อตกลงกับมาห์เรซ แต่เชคสเปียร์ก็ย้ำว่าเลสเตอร์ยังไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ สำหรับปีกดาวรุ่งของพวกเขา “เรายังไม่มีการเสนอราคาใด ๆ และถ้าเราไม่มีเราก็ไม่มีทางตัดสินใจได้รู้จักเขาเหมือนที่ฉันทำฉันคิด

ว่ากับริยาดเขาแค่พยายามซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ [ด้วย คำสั่งของเขา] “เขากล่าว “แน่นอนว่ามันอาจทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง แต่ฉันต้องนั่งคุยกับเขาแบบตัวต่อตัวและดูว่าเขาอยู่ตรงไหนในหัวของเขาและรู้สึกอย่างไรฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามาตลอด “แต่ถ้าผู้เล่นต้องการไปในที่สุดพวกเขาก็มีสัญญา

และต้องให้เกียรติพวกเขาหากพวกเขาต้องการไปและเราได้รับการเสนอราคาเราจะพิจารณาให้ดี” หวังว่าผู้เล่นเม็กซิโกจะสนุกกับการทำงานร่วมกับ Luis Pompilio Paez ผู้ช่วยของ Juan Carlos Osorio เตรียมทีมสำหรับถ้วยทองและตอนนี้จะเป็นผู้นำในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากที่ Osorio

ถูกฟีฟ่าสั่งพักการแข่งขัน 6 เกมเนื่องจากใช้ “คำพูดดูถูกเจ้าหน้าที่การแข่งขันในขณะที่แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อพวกเขา” ในครั้งที่สาม – เกมการแข่งขันของ Confederations Cup โอโซริโอพักการแข่งขันหกนัด การระงับดูเหมือนจะหนักไปหน่อย แต่ FIFA ให้ความสำคัญกับผู้ตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อดูเหมือนว่าจะมีการสัมผัสทางกายภาพบางอย่างอย่างจริงจัง เขาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในข้อหาแสดงความหยาบคายใส่โค้ชชาวนิวซีแลนด์ในระหว่างเกมรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาออกมาขอโทษในภายหลังอาจทำให้ตาชั่งเล็กน้อย – หรืออาจจะไม่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดการระงับหมายความว่า

โอโซริโอจะพลาดโกลด์คัพและบางทีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่พบกับปานามาและคอสตาริกาหาก El Tri ไม่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศ แม้ว่า Osorio จะไม่อยู่ในพื้นที่ด้านเทคนิคสำหรับเกมของเม็กซิโก แต่ลายนิ้วมือของเขาก็ยังคงอยู่ทั่วทั้งทีมในถ้วยทอง เขาและ

ปอมปิลิโอแปซเป็นเพื่อนกันมานานหลายทศวรรษและแบ่งปันปรัชญาการเล่นฟุตบอลแบบเดียวกันมากมายก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานร่วมกันในฟุตบอลโคลอมเบียในปี 2549 กับมิลโลนาริออส การหมุนเวียนและการปรับแต่งโครงสร้าง Osorio ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะยังคงดำเนินต่อไป และใน

ขณะที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่ปอมปิลิโอแปซอาจเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นกีฬามากขึ้นโดยใช้เวลา 5-10 นาทีในการตอบคำถามแต่ละข้อในระหว่างการประชุมข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามทั่วไปและใช้ความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันทั้งในเม็กซิโกและของมัน ฝ่ายตรงข้ามอาจเล่น

ทรอย Wayrynen แม้แต่การเปลี่ยนแปลงในเกมก็ควรจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน แม้ว่าวิธีการของ Osorio จะดูแปลกใหม่ แต่ทั้งสองคนก็เติบโตขึ้นพร้อมกันในแนวคิดเกี่ยวกับเกม ปอมปิลิโอแปซไม่ได้อวดอ้างสายเลือดเดียวกันหรือเรื่องราวโรแมนติกเกี่ยวกับการสอดแนมแนวทางปฏิบัติของลิเวอร์พูลหรือ

เรียนรู้จากเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน แต่เขาก็มีความหลงใหลเหมือนกันกับเกมที่โอโซริโอมี ในแง่นั้นการห้ามนี้จะต้องฆ่า Osorio เขาหมกมุ่นอยู่กับกีฬาและจะมีส่วนร่วมในการชำแหละและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของเขาเท่าที่ได้รับอนุญาตจากเกมกลุ่ม นี่คือชายที่มีความคิดที่จะไม่ทำงานคือดูเกมฟุตบอล

มากขึ้นได้รับแนวคิดเพิ่มเติมดูว่าทีมอื่นเล่นอย่างไรและหาวิธีที่ดีที่สุดในการปรับสไตล์เหล่านั้นให้เป็นกลาง แต่ในขณะที่ทีมอาจจะเล่นได้โดยไม่มีโค้ชที่โกลด์คัพ แต่การพักตัวของโอโซริโอก็ยังคงมีผลสะท้อนกลับมานอกเหนือจากโกลด์คัพ การแสดงที่ไม่ดีสำหรับเม็กซิโกยังคงสะท้อนให้เห็นถึงโค้ชเนื่องจากเขา

ใกล้ชิดกับผู้ช่วยของเขามากแค่ไหนและข้อความและรูปแบบส่วนใหญ่เหมือนกัน และในขณะที่ Osorio ส่วนใหญ่เป็นคนใจเย็นและมีระดับในระหว่างการดำรงตำแหน่งของเขาเขาจะไม่ลืมว่ามันเป็นพฤติกรรมนอกสนามที่ทำให้มิเกลเฮอร์เรรารุ่นก่อนของเขาถูกลบออกจากตำแหน่ง Herrera ถูกไล่ออกหลัง

จากคว้าแชมป์ Gold Cup ปี 2015 และเผชิญหน้ากับคอลัมนิสต์ในขณะที่ทีมบินกลับมาจากรอบชิงชนะเลิศเปลี่ยนการเฉลิมฉลองให้กลายเป็นความโกลาหลและรับคำสั่งเดินทัพไม่นานหลังจากนั้น งานของนักกลยุทธ์ชาวโคลอมเบีย – และเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของเขาดูเหมือนจะปลอดภัย แต่เขาก็ชัดเจนตั้งแต่

รับช่วงต่อว่าเขาเช่ามากกว่าซื้อสถานที่ในเม็กซิโกซิตี้โดยเข้าใจลักษณะของงานทีมชาติเม็กซิโกที่เห็นการหมุนเวียนบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้การให้เหตุผลกับทีมเพื่อชี้ว่ามีใครบางคนตัดสินใจว่าต้องการให้คุณไปไม่ใช่ความคิดที่ดี หงุดหงิดพอ ๆ กับที่ Osorio ต้องเกี่ยวกับการห้ามนี้และไม่สะดวกเท่าที่ควรสำหรับ

เม็กซิโกมันเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่รอดได้ โค้ชรู้ว่าเขาจะต้องฉลาดกว่านี้ในอนาคตมีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจปล่อยให้อารมณ์เข้ามาและควบคุมทัชไลน์ได้มากขึ้นแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการก็ตาม หากเขาไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเม็กซิโกจะ

คอนคาเคฟโกลด์คัพ 2017 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้วยรางวัลทองคำขนาดใหญ่เท่านั้น มันมีความหมายที่แตกต่างกันมากสำหรับแต่ละทีมจาก 12 ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะเริ่มในวันศุกร์ สำหรับเม็กซิโกเป็นโอกาสที่จะบรรเทาความผิดหวังของ Confederations Cup ในขณะที่ดูว่ามีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

เห็นการปฏิเสธใด ๆ “ถ้าใครมีเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในตอนท้ายฉันชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สวยงามในเกมและยกย่องแฟน ๆ จากทั้งสองสโมสรสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ “คืนวันพุธ คืนที่ฝนตกชุก แต่สนามใหญ่ เต็ม บรรยากาศเยี่ยม ชกกันใหญ่ แต่ไม่มีเหตุการณ์ระหว่างผู้เล่น”

“สองหรือสามใบเหลืองจากการกระทำปกติ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองม้านั่ง เรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างทีมงาน ผู้ตัดสินที่ดีและสิ่งเดียวที่นอกเหนือจากเหตุการณ์นั้นที่ฉันไม่ชอบคือในการยิงลูกโทษ ผู้ช่วยในสายและ VAR ที่พวกเขาหลับอยู่

“พวกเขานอนหลับเพราะถ้าพวกเขาไม่เป็นเช่นนั้น ทุกบทลงโทษที่ [ทิม] ครูลช่วย ควรจะทำซ้ำ ดังนั้น พวกเขาเหนื่อยเล็กน้อย มันสายเกินไปและพวกเขากำลังนอนหลับ” มูรินโญ่ยังยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่าเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่เล่นไดเออร์ในการพบกับเบิร์นลีย์ในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์

Henrikh Mkhitaryan ยังคงมีอนาคตที่ Arsenal ภายใต้ Mikel Arteta หัวหน้าโค้ชของ Arsenal กล่าวว่าเป็น ‘ความเป็นไปได้’ ที่ทีมชาติอาร์เมเนียจะกลับมาและเสริมตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางตัวรุกในฤดูกาลหน้าหลังจากการยืมตัวในอิตาลี

Jake Paul เอาชนะอดีตแชมป์ UFC Tyron Woodley ในการแข่งขันชกมวย Mkhitaryan ซึ่งมาถึง Arsenal ในเดือนมกราคม 2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่เห็น Alexis Sanchez ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นการรณรงค์ใน

ลอนดอนเหนือและเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกสี่เกมแรกของสโมสร แต่เพียง 24 ชั่วโมงหลังจากออกจากม้านั่งสำรองระหว่างเกมที่เสมอกับสเปอร์ส 2-2 ในเดือนสิงหาคม อาร์เซนอลตกลงที่จะให้นักเตะวัย 31 ปีรายนี้ย้ายไปโรม่าจนจบฤดูกาล และมคิทาร์ยานประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองหลวง

ของอิตาลี โดยยิงได้ 6 ประตูและแอสซิสต์อีก 3 ครั้งในการลงเล่นเพียง 17 นัดในทุกรายการ ในขณะเดียวกัน อาร์เซนอล ได้ดิ้นรนเพื่อเป้าหมายและความคิดสร้างสรรค์จากตำแหน่งกองกลางตัวรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางที่ เมซุต โอซิล และดานี่ เซบาญอส ทำได้เพียงสองประตูระหว่างพวกเขาใน

ฤดูกาลนี้ ดังนั้น Arteta จึงไม่ปฏิเสธการใช้ Mkhitaryan เมื่อเวทมนตร์ของเขาในอิตาลีสิ้นสุดลง “ฉันชอบเขามาตลอด” หัวหน้าโค้ชของอาร์เซนอลกล่าว “เขาเป็นผู้เล่นประเภทที่สามารถเข้ากับทีมใดก็ได้เมื่อเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด เขาต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอ และนั่นคือสิ่งที่เราต้องประเมิน”

“มีความเป็นไปได้ที่เรามีและจะพิจารณา” เก็ตตี้อิมเมจ นับตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอล Mkhitaryan ได้ยอมรับอย่างเปิดเผยถึงความผิดหวังที่เขาได้รับการปฏิบัติจาก Gunners ก่อนย้ายไปโรม่า อดีตสตาร์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์อ้างว่าคำรับรองที่เขาได้รับในช่วงฤดูร้อนเกี่ยวกับบทบาทของเขาในทีมยังไม่บรรลุผล

“ผมรู้ว่าผมจะได้รับการชื่นชมมากขึ้นโดย Roma กว่าโดยอาร์เซนอลในเวลานั้น” Mkhitaryan บอกVivaro ข่าว “ตอนต้นฤดูกาลพวกเขาให้สัญญากับฉัน แต่หลังจากสองหรือสามสัปดาห์ทุกอย่างเปลี่ยนไป พวกเขาปฏิบัติต่อฉันแตกต่างออกไป”

แต่ Unai Emery อยู่ในความดูแลในขณะที่ Mkhitaryan ยังอยู่ที่สโมสรและ Arteta ได้แสดงให้เห็นตั้งแต่เขามาถึงในเดือนธันวาคมว่าผู้เล่นที่ถูกโค้ชคนก่อนถูกแช่แข็งจะได้รับโอกาสในการสร้างความประทับใจภายใต้เขา

Shkodran Mustafi ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นในขณะที่ Mesut Ozil ได้ฟื้นตำแหน่งของเขาในฐานะที่ใกล้จะถึงปัจจุบันภายใต้วัย 37 ปี และตอนนี้ Arteta ได้เปิดประตูสู่ Mkhitaryan ซึ่งมีสัญญาถึงปี 2021 และได้รับโอกาสอีกครั้ง

“เราเฝ้าติดตามผู้เล่นทั้งหมดที่เรามีแบบยืมตัว” ชาวสเปนกล่าว “มันเป็นความรับผิดชอบของเรา “มิกิทำได้ดีมากในเกมล่าสุด เรารู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นรายนี้ เรารู้อดีตของเขา และเราจำเป็นต้องมีข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง”

“ ฉันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับผลการแข่งขัน” เขากล่าว“ แม้ว่าฉันจะเชื่อมั่นว่าเราจะชนะก็ตาม ลดินียกเลิกคำแนะนำที่ว่าสิ่งต่าง ๆ จะแตกต่างออกไปหาก Chilavert ที่ถูกพักงานอยู่ในเป้าหมาย

“ วันนี้เราคิดถึงเขาหรือยัง? ไม่อย่างแน่นอน” เขาตอบ เขายังปฏิเสธที่จะจับฉลากว่ากลุ่มนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโดยกล่าวว่า“ ฉันคิดว่าเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์มากมายในฟุตบอลโลกครั้งนี้” โค้ชทีมชาติอังกฤษ Sven Goran Eriksson ปฏิเสธที่จะตกต่ำหลังจากเปิดตัวได้อย่างน่าผิดหวังอยู่เคียงข้างเขา

‘มันเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรม แต่เราสามารถยิงประตูที่สองได้ในครึ่งแรกและชนะเกมด้วยวิธีนั้น แต่สวีเดนเล่นได้ดีในช่วงที่สอง” Eriksson กล่าว “ ทั้งสองเกมมีความสำคัญมากและยากมาก” Eriksson กล่าวถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอาร์เจนตินาและไนจีเรีย

แดนนี่มิลส์กองหลังของลีดส์ที่จ่ายบอลออกไปทางขอบเขตอังกฤษยอมรับความรับผิดชอบต่ออีควอไลเซอร์ของอเล็กซานเดอร์สัน “ มันลงสำหรับฉัน” เขายอมรับ “ ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น

“ มันเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้น แต่ฉันจะต้องเก็บมันไว้ในใจของฉันเพราะมันไม่มีจุดที่จะอยู่กับมัน “ ในตอนท้ายของวันเรายังไม่แพ้และจุดหนึ่งอาจกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้” “ ลูกบอลวิ่งออกไปจากฉันเล็กน้อยมิลส์กล่าว “ ฉันแค่ต้องเคลียร์ แต่มันตกลงที่เท้าของเขา (ของอเล็กซานเดอร์สัน) และเขาก็เอามันไป

“ ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้คุณต้องเอามันไปที่คาง” เดวิดเบ็คแฮมกัปตันทีมชาติอังกฤษซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอังกฤษมีโอกาสก้าวหน้า “ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่แพ้การแข่งขัน มีสิ่งดีๆมากมายที่เราสามารถนำไปใช้ได้และในตอนท้ายของวันนั้น

มันอาจจะเป็นจุดที่สำคัญมาก” “ ครึ่งแรกทำได้ดี แต่ครึ่งหลังฉันเริ่มเหนื่อยและเท้าของฉันก็เริ่มปวด” เขากล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวของเขา แผนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของบราซิลถูกทำให้ยุ่งเหยิงด้วยข่าวที่ว่ากัปตันทีม Emeron จะพลาดทัวร์นาเมนต์หลังจากที่ไหล่หลุด

“ อาการบาดเจ็บนี้ต้องใช้เวลาสี่สัปดาห์ในการฟื้นตัวดังนั้นเขาจะไม่สามารถลงเล่นได้อีกในฟุตบอลโลกครั้งนี้” แพทย์ประจำทีมคาร์ลอสรันโกประกาศเมื่อวันอาทิตย์ กองกลางของโรม่าได้รับบาดเจ็บเมื่อคืนวันเสาร์ขณะที่บราซิลฝึกซ้อมที่สนามกีฬาอุลซานมุนซู ในเวลานั้นเอเมอร์สันกำลังเล่นเข้าประตู

และหยุดพักหลังจากเซฟลูกยิงจากริวัลโด การสูญเสียของเขาเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ต่อความหวังของ Luiz Felipe Scolari ในการพาบราซิลไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขัน Rivaldo อธิบายถึงสถานการณ์ที่ผิดปกติซึ่ง E, erson ยังคงรักษาความคลาดเคลื่อนไว้ได้

“ ฉันยิงได้และฉันคิดว่าเอเมอร์สันมีปัญหาเพราะเขาไม่ใช่ผู้รักษาประตู ‘ริวัลโดกล่าว ‘เขาไม่รู้ว่าจะล้มลงบนพื้นได้อย่างไรและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาบาดเจ็บที่ไหล่’ โรแบร์โตคาร์ลอสเพื่อนร่วมทีมของเขากล่าวเสริมว่า“ ตอนที่เขาล้มลงเราไม่คิดว่ามันจะร้ายแรง แต่เขาอยู่บนพื้นและเรารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น”