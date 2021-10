เกมส์ปั่นแปะ แทงไฮโลออนไลน์ แบบแสดง

เกมส์ปั่นแปะ CAPE CANAVERAL, Fla., 10 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — Marine Growth Ventures, Inc. (“MGV”) ประกาศในวันนี้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ได้ประกาศให้คำชี้แจงการจดทะเบียนมีผลบังคับ MGV จะพยายามเสนอราคาหุ้นเพื่อซื้อขายในกระดานข่าว OTC

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คำชี้แจงการจดทะเบียนของเราได้รับการประกาศโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.” Craig Hodgkins ประธานและซีอีโอของ MGV กล่าว “ฉันตื่นเต้นที่จะได้นำ MGV ไปสู่โลกสาธารณะ ทีมงานของฉันและฉันมั่นใจว่าเราจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่เราสร้างธุรกิจของเรา”

ทิม เลเวนซาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MGV กล่าวว่า “MGV มุ่งเน้นที่การสร้างธุรกิจทางทะเลที่ประสบความสำเร็จในขณะที่เคารพในมหาสมุทรของเรา” David M. Marks

ประธานของ MGV กล่าวว่า “การผ่านพิธีการจากสำนักงาน ก.ล.ต. ถือเป็นก้าวสำคัญของ MGV ขณะนี้เรามุ่งเน้นไปที่การซื้อขายหุ้นของ MGV ในกระดานข่าว OTC เรามั่นใจว่าเราจะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมหาศาล เรายังคงสร้างธุรกิจของ MGV ต่อไป”

ที่ปรึกษาของ MGV, Sichenzia Ross Friedman Ference LLP, (“SRFF”) เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงการลงทะเบียนและการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง Weinberg & Company, PA, นักบัญชีของ MGV เสร็จสิ้นการตรวจสอบ MGV ที่สอดคล้องกับ SEC

พันธกิจของ เกมส์ปั่นแปะ คือการค้นหา พัฒนา และวางธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรของเรา วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในขณะที่เคารพและปกป้องทรัพยากรด้านสิ่ง

แวดล้อมที่สำคัญที่สุดของเรา นั่นคือมหาสมุทรของเรา MGV อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการค้นหา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในการขนส่ง การขนส่งสินค้า การเงิน นายหน้า อสังหาริมทรัพย์ การเล่นเกม และความบันเทิง

คำชี้แจงการปกปิดข้อมูลภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 – ยกเว้นข้อมูลในอดีต เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ได้แก่ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับการ

ดำเนินงานหรือการขยายตัวของบริษัท การไม่สามารถจ้างและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การก่อการร้าย กิจกรรม. ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “วางแผน”

“คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดการณ์ ” “ศักยภาพ” หรือ “ดำเนินต่อไป” ในแง่ลบของข้อกำหนดดังกล่าว หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น แม้ว่า

เราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ข้อความดังกล่าวไม่ควรถือเป็นการแสดงโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ว่าข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จ เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น จากที่กล่าวมา

ข้างต้น ผู้อ่านไม่ควรวางใจเกินควรกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว สำหรับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม โปรดดูปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของเรา

ลากอส ประเทศไนจีเรีย – วันนี้ Nokia เปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ซึ่งจะให้บริการทั้งไนจีเรียและภูมิภาคย่อยของแอฟริกาตะวันตก สำนักงานแห่งใหม่

ของ Nokia ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการมีอยู่จริงในทวีปนี้อย่างมีนัยสำคัญ และเข้าร่วมกับสำนักงานในแอฟริกาที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอียิปต์ เอธิโอเปีย โมร็อกโก เคนยา ตูนิเซีย และแอฟริกาใต้

Timo Toikkanen รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าและการตลาดในตะวันออกกลางและแอฟริกาของ Nokia กล่าวว่า “ศักยภาพในการเติบโตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไนจีเรียมี

มากมายมหาศาล นี่เป็นทั้งโอกาสที่น่าทึ่งและความท้าทาย เป็นโอกาสที่จะ ให้บริการที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัว ที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด และความ

ท้าทายในการดำเนินการนี้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสและพลวัตที่รุนแรงของอุตสาหกรรม” Toikkanen เชื่อว่าการจัดตั้งสำนักงานแห่งนี้จะช่วยให้ Nokia สามารถจัดการกับโอกาสและความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Nokia เป็นผู้ผลิตรายแรกที่นำเสนอภาษาไนจีเรียในท้องถิ่น เช่น Hausa, Yoruba และ Ibo เป็นตัวเลือกในโทรศัพท์มือถือของตน “ด้วยเหตุนี้ เรากำลังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

หลายล้านรายและเชื่อมโยงผู้คนนับล้านเข้าด้วยกัน นับเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งไนจีเรียและโนเกีย เมื่อเราขายโทรศัพท์เครื่องที่พันล้านของเราที่นี่ในลากอสในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548” Toikkanen กล่าวต่อ

หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายของ Nokia สำหรับภูมิภาค Mr. Emmanuel Revmatas กล่าวเสริมว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่รวดเร็ว จึง

จำเป็นที่ Nokia จะต้องให้การสนับสนุนภาคสนาม “การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ และ Nokia ต้องการที่จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่โดยทั่วไปแล้วโทรคมนาคมจะปลดปล่อยออกมาโดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตใหม่”

Nokia มีสถานะมายาวนานและเพลิดเพลินกับการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมในไนจีเรีย ในเดือนมกราคม หนังสือพิมพ์ THISDAY Newspaper ได้รับการประกาศให้เป็น “แบรนด์ต่างประเทศ

ยอดเยี่ยมแห่งปี 2548” ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ชั้นนำของไนจีเรีย บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการความเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชน โดยทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน

LEAP Africa Revmatas กล่าวต่อว่า “การจัดตั้งสถานะทางกายภาพในไนจีเรียจะช่วยให้เราสามารถรวมเอาการแทรกแซงทางสังคมดังกล่าวได้ในขณะเดียวกันก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ Nokia ในภูมิภาคต่อไป”

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญ

สำหรับพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย 11 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — SwapThing ประกาศเปิดตัวทางออนไลน์ทั่วโลกที่ swapthing.com ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้เงินสดเพื่อชดเชยข้อตกลงที่ไม่เท่ากัน .

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเสนอวิธีใหม่ทั้งหมดให้กับนักสะสม ธุรกิจ และผู้ปกครองในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยมีหรือไม่มีเงินสด” เจสสิก้า ฮาร์ดวิค ซีอีโอของ SwapThing กล่าว “SwapThing นำพายุคใหม่ของการค้าออนไลน์”

ต่างจากเว็บไซต์คู่แข่งตรงที่ SwapThing เป็นแบบแลกเปลี่ยนซึ่งต่างจากแบบประมูล ทำให้สามารถเจรจาแบบส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ เสิร์ชเอ็นจิ้น SwapThing จะจับคู่รายการที่เสนอให้กับ

รายการที่ต้องการ ระบบพิเศษในการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ใช้ และระบบการให้คะแนนเพื่อสร้างความไว้วางใจและชื่อเสียงภายในชุมชน SwapThing อนุญาตให้ลงทะเบียนฟรีและแสดงรายการ มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม $1.00 สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากี่รายการก็ตาม

“ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาของการทดสอบ เราพบว่าผู้ปกครองที่ต้องการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับทารกและชุดคลุมท้อง ของเล่นและหนังสือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” Hardwick อธิบาย

“ลูกค้าของเรามีตั้งแต่เด็กอายุ 18 ปีที่แลกวิดีโอเกมไปจนถึงคนอายุ 70 ​​ปีที่เปลี่ยนรูปแบบการถักโครเชต์ เราให้บริการผู้คนมากมายที่ต้องการประหยัดเงิน แลกเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ใช้

แล้วสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือแลกเปลี่ยน ของสะสม และการเจรจาต่อรองเป็นความลับและตัวต่อตัวไม่ใช่การประมูลสาธารณะ”บริการออนไลน์ใหม่นี้อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วม SwapCircles ซึ่งเป็นเลเยอร์เครือข่ายโซเชียลที่สร้างชุมชนตามภูมิศาสตร์และ/หรือความสนใจร่วมกัน

“ไม่สำคัญว่างานอดิเรกหรือเป้าหมายของคุณคืออะไร คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วม SwapCircle ได้ทันทีฟรี มากเท่าที่คุณต้องการ” Hardwick กล่าว “เริ่มต้น SwapCircle ส่วนตัวของคุณแล้วดูว่ามันสร้างยังไง สนุกมาก!”

SwapThing ช่วยให้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้เงินสดเพื่อชดเชยการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากัน SwapThing เสนอการลงทะเบียนและการลงรายการ

ฟรี โดยมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม $1.00 สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ละครั้งไม่ว่าจะมีกี่รายการในการแลกเปลี่ยน และ $10.00 สำหรับการแลกเปลี่ยนบริการ ไม่เหมือนคู่แข่ง

SwapThing เป็นแบบแลกเปลี่ยนซึ่งตรงข้ามกับการประมูลทำให้สามารถเจรจาแบบตัวต่อตัวได้อย่างสมบูรณ์ เสิร์ชเอ็นจิ้น SwapThing จะจับคู่รายการที่เสนอให้กับรายการที่ต้องการ ระบบ

พิเศษในการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ใช้ และระบบการให้คะแนนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ SwapThing ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ยังช่วยให้สามารถสร้างและเข้าร่วม SwapCircles เพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและเครือข่ายโซเชียลสำหรับผู้ค้าที่มีความสนใจเหมือนกัน www.swapthing.com

ไมอามี, 11 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — ปาร์ตี้ Steven Tyler/Aerosmith, Jessica Simpson, Alicia Keyes, Matt Dillon และ Kid Rock ที่ไหน? The

Gryphon ใน Hollywood, Florida, บทกวีของนักเล่นเจ็ท ดีเจระดับโลก Ivano Bellini สร้างสรรค์บรรยากาศยามค่ำคืนอย่างเชี่ยวชาญในฐานะผู้อยู่อาศัยของ Gryphon ด้วยเสียง

ดนตรีแบบบ้านๆ แบบยุโรปที่เย้ายวน เบลลินีดึงดูดผู้ที่ชอบเที่ยวคลับที่เบื่อหน่ายจากเซาท์บีชอันทันสมัยของไมอามีมาที่งานปาร์ตี้วันศุกร์ของเขา ไม่แปลกใจเลยที่ Bellini มีปาร์ตี้ดีเจมาดอนน่า มิกค์ แจ็คเกอร์ Bono/U2 และเจ้าชายมาร่วมงานด้วย

บันทึกสด “The Gryphon Sessions” (SFP Records) รวบรวมบรรยากาศอันน่าตื่นตาของชุดดีเจของ Bellini การใช้ Sonic Maximizer 882i ของ BBE Sound ในการแก้ไข/

ควบคุมแผ่นดิสก์ ทำให้ Bellini กลั่นกรองบ้านที่สนุกสนานและน่าเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงลงในแผ่นดิสก์แผ่นเดียว ด้วยผลงานจากเพื่อนโปรดิวเซอร์อย่าง Peter Bailey, Matthew DeKay, D-Nox & Beckers, Paul Harris ของ Dirty Vegas, “The Gryphon Sessions” จึงเป็น `ผู้รักษา’ ในปีแห่งการรวบรวมมิกซ์ที่มากเกินไป

ตั้งแต่เสียงร้องของนักร้องนำของ “Say What You Want” ของ Ian Carey ไปจนถึงท่วงทำนองชวนหลอนของ “Lonely Child” ของ Slok จากซินธิไซเซอร์มึนงงของ

“Stoppage Time” ของ Guy Gerber ไปจนถึงเพลงแดนซ์ฟลอร์ที่คุ้นเคยของ Asquini Trax “แสงสีของเมือง” เบลลินีสร้างค่ำคืนอันแสนมหัศจรรย์ที่แขกผู้เข้าพักไม่อยากให้สิ้นสุด

Space ซึ่งเป็นปาร์ตี้ “Sunrise Sessions” ในตำนานของเบลลินีที่ดำเนินมายาวนานที่สุดเริ่มต้นเวลา 6:00 น. ขณะที่ฝูงชนจากห้องหลักของสโมสรมาเติมเต็มเทอเรซสำหรับสิ่งที่พวก

เขารู้ว่าจะเป็นส่วนที่มีความสุขที่สุดในแต่ละวันของพวกเขา เล่นเต็มฟลอร์เต้นรำจนถึง 14:00 น. หรือหลังจากนั้น เบลลินีสนุกกับตัวเองมากพอๆ กับทุกคนบนฟลอร์เต้นรำของเขา เพราะเขาสื่อถึงเสียงของไมอามี่

เบลลินีเกิดที่โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2509 เป็นดีเจมืออาชีพมากว่า 20 ปี นอกไมอามี่ ดีเจของ Bellini ในนิวยอร์ก (Crobar, Spirit), Las Vegas (Tabu,

Voodoo Lounge, The Hard Rock Hotel) และลอสแองเจลิส (H2O, Voodoo) ในระดับสากล เบลลินีเล่นในอิบิซา (ปาชา), โบโกตา (โกติกา), มอนทรีออล (สเตอริโอ), เซาเปาโล (ยูนิค) และตูนิเซีย (คาลิปโซ)

ในบูธ DJ Bellini ใช้อุปกรณ์ Pioneer Pro DJ: CDJ-1000 สามตัว, หูฟัง HD-1000, EFX-1000 หนึ่งตัว และมิกเซอร์ DJM-1000 เมื่อเป็นไปได้ สโมสรสดของ Bellini จะ

รับฟังทุกสัปดาห์ทาง Sirius Satellite Radio (“Area 33”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bellini, Boris, George Acosta, Junior Sanchez, Donald Glaude,

Aphrodite, Khia หรือ Grind Family ติดต่อ Emily Tan: สำนักงาน (212) 967-7107, e-fax (646) 619-4907, อีเมล EmilyEmilyTan@aol com, และการเยี่ยมชมwww.SFPRecords.com

วอชิงตัน 11 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — TASER International, Inc. (Nasdaq:TASR) ผู้นำตลาดด้านอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ได้เผยแพร่การแจ้งเตือนข่าวสารดังต่อไปนี้:

ตามรายงานข่าวจาก Oakland Tribune เด็กวัยรุ่นสองคนของ Bay Point ถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการลักขโมยสี่ครั้ง เด็กชายอายุ 15 และ 16 ปี ถูกพบเห็นใน

มิชชั่น ซาน โฮเซ่ ออกจากบ้านบนถนนเอเมอร์สัน ก่อนจะปีนผ่านหน้าต่างหน้าบ้านของบ้านบนถนน Coit เวลาประมาณ 13.30 น. Sgt. Chris Mazzone กล่าวว่าเด็กชายทั้งสองกำลังออกจากบ้านหลังที่สองผ่านประตูหลังเมื่อตำรวจมาถึง จากนั้นทั้งสองก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้าน พยายามจะออกไปทางประตูหน้า แต่พบเจ้าหน้าที่

เด็กชายคนหนึ่งออกไปวิ่ง ขณะที่อีกคนวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ ทำให้เขาต้องปรับใช้อุปกรณ์ TASER(r) ของเขา เด็กชายอีกคนหนีตำรวจเกือบ 30 นาทีก่อนที่จะถูกจับได้ใกล้ปาล์มอเวนิวและโอลีฟคอร์ท

เจ้าหน้าที่กู้วิดีโอเกม เงินสด และปืนจำลองได้ สิ่งของเหล่านี้อาจเชื่อมโยงเด็กชายกับโจรได้มากถึงสี่คน ทั้งสองถูกจองจำใน Juvenile Hall ใกล้ San Leandro และถูกตั้งข้อหาต้อง

สงสัยในข้อหาลักทรัพย์และหลบเลี่ยงตำรวจข้อมูลนี้รวบรวมผ่านรายงานของสื่อที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเผยแพร่โดย Dittus Communications, Inc. แห่ง Washington, DC

TASER International, Inc. และ Dittus Communications, Inc. ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องของรายงานของสื่อที่เป็นความรับผิดชอบของแหล่งสื่อที่อ้างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยชีวิตนี้กรุณาเยี่ยมชม: www.TASER.com ติดต่อ: เจนนิเฟอร์ เบิร์ก, 202.775.401.

LANGHORNE, Pa., 12 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — Cinemaware Marquee(tm) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ eGames, Inc. (OTCBB:EGAM) ได้ประกาศในวันนี้ว่าจะเปิดตัว

Moscow to Berlin: Red Siege สำหรับพีซี ไปยังชั้นวางขายปลีกในอเมริกาเหนือในเดือนมิถุนายนนี้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้โดยตรงจากแนวรบด้านตะวันออกของสงครามโลกครั้งที่สองในแพ็คเกจ Real-Time Strategy ที่ครอบคลุมทุกอย่างนี้

ผลิตโดย Monte Cristo Games ในกรุงปารีส กรุงมอสโกวไปยังกรุงเบอร์ลิน: Red Siege ให้เหล่าเกมเมอร์ได้มองลึกเข้าไปในกลยุทธ์ของการทำสงครามแบบเรียลไทม์ด้วยการวาง

พวกเขาไว้ในแคมเปญที่มีรายละเอียดอย่างละเอียดถี่ถ้วนของสงครามโลกครั้งที่สอง กลยุทธ์เรียลไทม์ใช้ความหมายใหม่ทั้งหมดเมื่อผู้เล่นทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการในกองทัพเยอรมันหรือรัสเซีย แต่ละภารกิจไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยแสดงตัวอย่างจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละด้าน

“Cinemaware Marquee ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Monte Cristo เพื่อนำมอสโกมาสู่กรุงเบอร์ลิน: Red Siege แก่นักเล่นเกมในอเมริกาเหนือ” Lars Batista รองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ eGames กล่าว “นี่คือเกมวางแผนแบบเรียลไทม์ที่น่าดึงดูดใจที่สุดแห่งปี”

Stephane Grand Chavin ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศของ Monte Cristo กล่าวว่า “เราได้สร้าง RTS แบบ Pick-up-and-play ที่เกี่ยวกับการกระทำ” “เราตั้งตารอที่จะให้

เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม RTS สุดคลาสสิกที่ไม่เหมือนใคร แฟนเกมประเภทนี้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องชอบอย่างแน่นอน” Moscow to Berlin: Red Siege จะวางจำหน่ายในราคา $29.99 ในเดือนมิถุนายน ทุกที่ที่มีการขายเกม เป็นโบนัสเพิ่มเติม เกมจะรวมโปสเตอร์พิเศษและป้ายชื่อรวบ

Monte Cristo ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อสิบปีก่อน ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนเกมการจัดการและกลยุทธ์ ชื่อของมันรวมถึง Desert Rats กับ Afrika Korps, Emergency Fire Response, Medieval Lords, Platoon, The Partners, Street Trader และ Economic War ทั้งหมดได้สะท้อนกับนักเล่นเกมในยุโรปและอื่น ๆ

ปัจจุบัน Monte Cristo กำลังมุ่งเน้นทรัพยากรการผลิตและการออกแบบไปยังการจำลองชีวิต ผู้สร้าง และการจัดการยุทธวิธีด้วยความตั้งใจที่จะเข้าถึงผู้ชมจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้น กรุณาเยี่ยมชมwww.montecristogames.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Cinemaware Marquee(tm) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cinemaware(r) มุ่งมั่นที่จะนำเกมระดับนานาชาติที่มีนวัตกรรมและโดดเด่นที่สุดมาสู่อเมริกาเหนือ พวกเขาแสดงนักพัฒนาอิสระทั่ว

โลกและให้โอกาสพวกเขาในการส่งเกมของพวกเขาไปยังผู้ชมใหม่ทั้งหมด ชื่อเรื่องของ Cinemaware Marquee ได้แก่ Space Rangers(tm) 2: Rise of the Dominators(tm),

Neighbors From Hell(r): On Vacation และ Buccaneer’s Bounty(tm) และ Darwinia(tm) ที่จะมาถึง กรุณาเยี่ยมชมwww.cinemawaremarquee.comสำหรับข้อมูลเพิ่ม

เติม. Cinemaware คือแบรนด์ของเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีรูปแบบการเล่นที่น่าติดตามและนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ขนาดใหญ่ คุณสมบัติเกมที่ได้รับรางวัลของ Cinemaware ได้แก่ Robin Hood: Defender of the Crown(r), Defender of the Crown(r), SDI(tm), The King of Chicago(tm), Sinbad and the Throne of the

Falcon(tm), Rocket Ranger(tm), Lords of the Rising Sun(tm), It Came from the Desert(tm), Wings(tm) และแฟรนไชส์ทีวีสปอร์ต ™ ของเกมกีฬา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Cinemaware สามารถพบได้ที่www.cinemaware.com

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย เป็นผู้เผยแพร่และทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันรวมถึงแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(tm) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่www.egames.com

ซานฟรานซิสโก, 12 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — The BodyBolster(tm) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบพกพาขนาดเล็กที่พองได้เอง ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คน

ปรับปรุงความยืดหยุ่น ร่างกายแข็งแรงขึ้น และช่วยขจัดความเจ็บปวด BodyBolster สามารถใช้สำหรับกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย และแม้กระทั่งสุขภาพในที่ทำงาน ออกแบบโดยทีม

นักกายภาพบำบัดชาวออสเตรเลีย BodyBolster เป็นที่รู้จักอย่างมืออาชีพในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้มีตั้งแต่ Australian Defense Force ไปจนถึง Physiocise ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ดำเนินการในซิดนีย์

เนื่องจากมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกและจัดเก็บได้ง่ายในที่เล็กๆ จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการพกพาไปกับคุณขณะเดินทาง ไปที่สำนักงาน หรือใช้งานที่บ้าน ง่ายต่อการจัดการมากกว่า

อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เทอะทะและซับซ้อนสำหรับทั้งศูนย์ออกกำลังกายและโฮมยิม ด้วยเครื่องมือเดียว ผู้ใช้สามารถควบคุมอาการปวดหลังและคอด้วยวิธีการออกกำลังกายที่อ่อนโยนและ

ปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างและยืดร่างกายทั้งหมด นอกจากนี้ BodyBolster ยังมีประสิทธิภาพสูงในการรองรับแบบนั่ง ซึ่งช่วยลดความเครียดของกล้ามเนื้อและกระดูกในที่ทำงาน และสามารถลดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับสุขภาพในที่ทำงานได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากกว่าเก้าอี้ที่เหมาะกับสรีระ

ลูกค้าตั้งแต่นักบำบัดสุขภาพไปจนถึงผู้บริโภคที่ใส่ใจร่างกายขอยกย่องพลังของ BodyBolster ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล Mark McKean ผู้ซึ่งใช้เครื่องมือนี้มาเป็นเวลากว่าทศวรรษกล่าวว่า “คุณจะทึ่งกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและการปรับสภาพการเคลื่อนไหว แต่ยังใช้สำหรับการปฏิบัติในแต่ละวันระหว่างที่ทำงานและที่บ้านด้วย ”

Patricia Jorgensen นักกายภาพบำบัด นักยศาสตร์อุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรอง กล่าวว่า “ศักยภาพของ BodyBolster สำหรับการใช้งานทางคลินิกมีความโดดเด่น เนื่องจากความ

เก่งกาจช่วยให้สามารถใช้ในการออกกำลังกายได้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูงในกระบวนการฟื้นฟู นักบำบัดที่มีความคิดสร้างสรรค์จะพบว่ามีประโยชน์หลายอย่างสำหรับ เครื่องมือที่ไม่เหมือนใครและสะดวกสบายนี้

ดร.ไมเคิล แบดเค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพรคติกและผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดปล่อยร่างกาย กล่าวว่า “การออกแบบให้พองได้เองทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับคนทุกรูปร่าง

และทุกขนาด ขนาดกะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ง่ายในที่ทำงาน ในรถ ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ตามที่จำเป็นที่สุด เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันอาการปวดหลังด้วยการยืดเหยียดและออกกำลังกาย”

Flavia Abbate ซีอีโอของ Bolster Trading กล่าวว่า “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากความรู้ที่ว่าร่างกายของเราต้องเคลื่อนไหว แต่วันนี้ไลฟ์สไตล์ของเราอยู่ประจำที่มากขึ้นกว่าที่

เคย เรานั่งที่โต๊ะ นั่งในรถ นั่งใน หน้าทีวีและนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อจ่ายบิล ชอปปิ้ง เล่นเกม และพบปะสังสรรค์ เราออกแบบ BodyBolster เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง . . . แม้ในขณะที่คุณนั่ง!”

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 13 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — Sports-Stuff.com Inc. (Pink Sheets:SSUF) ผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย SMS Alert เว็บไซต์บนมือถือ

เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือสำหรับกีฬาและความบันเทิง อุตสาหกรรม มีความยินดีที่จะประกาศว่าหุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตภายใต้สัญลักษณ์ (Frankfurt:S5F) หมายเลขประจำตัวความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISIN/CUSIP) คือ US84920H1032

“เราได้เห็นความสนใจของยุโรปในแอปพลิเคชันมือถือของเราในระดับมาก” นายเควิน เดย์ ประธาน SSUF กล่าว “การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตทำให้บริษัทมีโอกาสเข้าถึง

ตลาดทุนทั่วโลกมากขึ้น และจะช่วยให้ SSUF สามารถดึงดูดนักลงทุนสถาบันในยุโรปและบุคคลทั่วไปให้ซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในสกุลเงินยูโร ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด ในโลกและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มทำการซื้อขายที่นั่น”

ตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก NYSE, Nasdaq และ London สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต: www.exchange.de

SSUF เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิงสำหรับโทรศัพท์มือถือ ผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ผู้พัฒนาเกม นักกีฬามืออาชีพ

และผู้ให้บริการข้อมูล บริษัทได้จัดทำการแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ ความมุ่งมั่นของ SSUF ในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดแสดงให้เห็นในการได้มาซึ่งสิทธิ์ไร้สายสำหรับผู้เล่นชั้นนำของ NFL สี่คนและผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของโลกอีก 6 คน

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎข้อ 175 ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และอยู่ภายใต้กฎข้อ 3B-6 ภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดย กฎเหล่านั้น ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริงที่รวมอยู่ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนและวัตถุประสงค์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่

แน่นอน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและผลลัพธ์อื่น ๆ และเหตุการณ์อื่น ๆ อาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว เหตุการณ์ในอนาคตและผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กำหนดไว้ใน ไตร่ตรองโดย หรืออ้างอิงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

นิวยอร์ก, 17 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — DME Interactive Holdings, Inc. (Pink Sheets:DMHD) ผ่านทางบริษัทในเครือ Ritmo Tunes ยินดีที่จะประกาศว่าได้แต่งตั้ง Allison Rhone ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Ms. Rhone จะรับผิดชอบดูแลการตลาดออนไลน์และมือถือของ Ritmo Tunes

วิสัยทัศน์ของ Allison Rhone คือการได้เห็น Ritmo Tunes เป็นประตูระหว่างชุมชนเมืองในละตินที่กำลังเติบโตและโลกดิจิทัล เธอจะมองข้ามทิศทางการตลาดของบริษัทและเนื้อหาศิลปินสำหรับ Ritmo Tunes

Allison Rhone นำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมากมายมาสู่บริษัทหลังจากทำงานภายใต้ Def Jam Enterprises ของ Russell Simmons ในฐานะอดีตผู้ประสานงานการตลาดของ

Def Jam Enterprises Allison ได้ช่วยให้เนื้อหาบนมือถือกลายเป็นกระแสหลักสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ แอลลิสันยังทำงานร่วมกับเควิน ไลล์ส ผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง โปรโมตทัวร์หนังสือ “Make It Happen” และดูแลการออกแบบ การผลิต และการเปิดตัว KevinLiles.com

“ฉันเชื่อว่ากลยุทธ์ที่เราใช้ในการกำหนดเป้าหมายชุมชนเมืองในละตินจะเชื่อมช่องว่างที่ขาดหายไปในอุตสาหกรรมอุปกรณ์พกพาดิจิทัล” Rhone ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Ritmo Tunes กล่าว “เราคาดการณ์ว่า Ritmo Tunes จะนำเสนอเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเยาวชนชาวละติน เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ”

Nelson Diaz ประธานของ Ritmo Tunes กล่าวว่า “Allison เป็นผู้บริหารที่ฉลาดและมีความสามารถที่รู้จักพื้นที่นี้ทั้งในและนอก ประสบการณ์ของเธอที่ทำงานให้กับผู้บริหารอย่าง Kevin Liles และ Russell Simmons และกลุ่มบริษัท Def Jam Enterprise ช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ มิติและมุมมองต่อทีมผู้บริหารของเรา”

สำหรับความต้องการนักลงทุนสัมพันธ์ของ DME Interactive ในอนาคตทั้งหมด ขอให้นักลงทุนไปที่ DME Interactive IR Hub ที่www.agoracom.com/IR/DMEInteractiveซึ่ง

พวกเขาสามารถโพสต์คำถามและรับคำตอบภายในวันเดียวกัน หรือเพียงทบทวนคำถามและคำตอบที่โพสต์โดย นักลงทุนรายอื่น อีกทางหนึ่ง นักลงทุนสามารถส่งอีเมลคำถามและจดหมายโต้ตอบทั้งหมดมาที่ DMHD@agoracom.com ซึ่งพวกเขาสามารถขอเพิ่มรายชื่ออีเมลของนักลงทุนเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์และการอัปเดตในอนาคตทั้งหมดแบบเรียลไทม์

Ritmo Tunes ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ DME Interactive ทำหน้าที่เป็นพอร์ทัลเพลงละตินและผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาบนมือถือแบบดิจิทัล เช่น เสียงเรียกเข้า วอลล์เปเปอร์ เกม และ

ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ Ritmo Tunes จะตั้งเป้าไปที่ตลาดเยาวชนในเมืองละตินที่เกิดใหม่สำหรับการตลาดสำหรับผู้บริโภคโดยตรงและส่งเสริมศิลปิน Reggaeton, Latin

Hip-Hop, Pop และ Rock รวมถึงเนื้อหาความบันเทิงอื่น ๆ Ritmo Tunes ใช้ประโยชน์จากช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลกของ Jamster! ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและแคมเปญโฆษณาในขณะที่ขยายการดำเนินงาน Ritmo Tunes ตั้งเป้าไปที่ตลาด Reggaeton และช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวข้ามโลกในโลกแห่งความบันเทิงดิจิทัล

DME Interactive Holdings ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 เป็นบริษัทมัลติมีเดียที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีส่วนได้เสียในบริษัทในเครือ 3 แห่ง ได้แก่ Ritmo

Tunes, The Girls Entertainment และ Stilo โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านบริษัทในเครือ DME Interactive มุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียที่มีเทคโนโลยีสูง

และการใช้งานและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย DME Interactive มีความสามารถเฉพาะตัวในการกำหนดเป้าหมายและตอบสนองกลุ่มชนกลุ่มน้อยซึ่งตามธรรมเนียม

แล้วเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ภายใต้การบริการ การเข้าถึงประเภทนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงของบริษัทสื่อรายใหญ่ ซึ่ง DME Interactive ตั้งใจที่จะเป็นพันธมิตรด้วยเพื่อส่งข้อความและทำการตลาดข้อเสนอของตน

แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่และขึ้นอยู่กับตัวเลข ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของเรา ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์จริงและผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากข้อความเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และผู้อ่านไม่ควรวางใจเกินควรใน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้ DME Interactive Holdings, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ

เอสโป, ฟินแลนด์ – โนเกียประกาศในวันนี้ว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยและพัฒนาในจีน และขยายศูนย์วิจัยและพัฒนาในเฉิงตู เพื่อดำเนินการส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายมือถือของโนเกียสำหรับตลาดทั่วโลกและในประเทศ

ศูนย์ R&D ของ Nokia Chengdu ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2548 โดยเริ่มเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นสำหรับแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ใช้ระบบย่อย IP Multimedia (IMS)

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกิดใหม่ในตลาดนี้ได้โดยตรงมากขึ้น โนเกียได้ตัดสินใจขยายขอบเขตศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉิงตูเพิ่มเติม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

ต่างๆ เช่น มิดเดิลแวร์ของแพลตฟอร์มระดับผู้ให้บริการ เกตเวย์ WAP สำหรับการเรียกดูบนมือถือ ระบบย่อยหลักของแพ็กเก็ตอัจฉริยะ และ เพิ่มความพยายามในการพัฒนาแอพพลิเคชั่

นมัลติมีเดีย การขยายศูนย์วิจัยและพัฒนาโนเกียเฉิงตูจะใช้ประโยชน์จากฐานความสามารถที่ดีในประเทศจีน และพัฒนาความสอดคล้องที่ดีขึ้นกับตลาดการสื่อสารเคลื่อนที่ของจีน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญทั่วโลก

Jouni Pirhonen หัวหน้าแผนกอุปกรณ์พกพาของจีนกล่าวว่า “ตลาดมือถือของจีนมีการเติบโตอย่างมากและการบรรจบกันของดิจิทัลกำลังมาถึงตลาดมือถือจำนวนมากในจีน การขยายศูนย์

R&D ที่เฉิงตูของเราจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการตอบสนองต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศจีน” ศูนย์ R&D ของ Nokia Chengdu

“เราตั้งเป้าที่จะพัฒนา Nokia Chengdu R&D Center ให้เป็นหนึ่งในศูนย์ R&D ที่สำคัญสำหรับเครือข่ายหลักของ Nokia ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับมือถือและการสื่อสารแบบหลอมรวมสำหรับตลาดทั่วโลก”

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโมบิลิตี้ โนเกียมีความสามารถแบบ end-to-end ที่ไม่เหมือนใครด้วย Unified Core Network, โซลูชั่นการเข้าถึงหลายจุด, ความเป็นผู้นำด้านโทรศัพท์มือถือ

และการนำเสนอบริการ ทำให้โนเกียเป็นพันธมิตรในอุดมคติสำหรับการบรรจบกันอย่างแท้จริงโดยอิงจาก softswitching บนมือถือและ IMS สำหรับ คงที่และมือถือ โนเกียเป็นผู้นำตลาดระบบเครือข่าย WCDMA 3G ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีน และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดด้วยความสามารถในการโลคัลไลเซชันแบบ end-to-end ที่แท้จริงในประเทศจีน

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

LANGHORNE, Pa., 18 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — eGames Inc. (OTCBB:EGAM) ประกาศความร่วมมือกับ Pixel After Pixel(tm) เพื่อนำเสนอการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้น Deep Sea Tycoon(tm): Diver’s Paradise สู่อเมริกาเหนือในเดือนมิถุนายนนี้ เกมพีซีเป็นภาคต่อของเกม Deep Sea Tycoon สุดคลาสสิก นำเสนอโลกใต้ทะเลใหม่ที่สวยงามตระการตาให้นักเล่นเกมได้สำรวจ

Lars Batista รองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ eGames กล่าวว่า “Deep Sea Tycoon: Diver’s Paradise เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เราที่ eGames เชื่อมั่น — ความบันเทิงที่สมจริงอย่างแท้จริงสำหรับทั้งครอบครัวในราคาสุดคุ้ม” “นี่คือเกมคุณภาพสูงสุดที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินและจ่ายได้”

พัฒนาโดย Pixel After Pixel และเผยแพร่โดย eGames Deep Sea Tycoon: Diver’s Paradise สัญญาว่าจะนำความรู้สึกใหม่และสดชื่นมาสู่ Ultimate Underwater Resort

ที่แฟนเก่าชื่นชอบ การผจญภัยของคุณเริ่มต้นลึกลงไปใต้คลื่นทะเล ที่ซึ่งสัตว์ทะเลหมุนวนไปรอบๆ ในขณะที่คุณสร้างสวรรค์ใต้น้ำในฝันของคุณ มุมกล้องใหม่และกราฟิกที่น่าทึ่งจะทำให้คุณได้

ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวในขณะที่คุณว่ายน้ำกับม้าน้ำ ขี่เต่า ให้อาหารปลาโลมา และช่วยวาฬ เข้าร่วมการผจญภัยใต้น้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจในขณะที่คุณทำภารกิจท้าทาย 30 ภารกิจ สำรวจแนวปะการังที่สวยงามและสถานที่แปลกใหม่ตลอดทาง ดำดิ่งสู่โหมดการเล่นที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณได้รับความบันเทิงนานนับชั่วโมง

“เกมดังกล่าวพานักเล่นเกมไปสู่โลกที่สวยงามและสวยงาม ซึ่งพวกเขาสามารถชะลอตัวลงและสัมผัสกับความงามของสิ่งแวดล้อมได้” ผู้อำนวยการสร้าง Tim Whitehurst แห่ง Pixel รอง

จาก Pixel กล่าว “Deep Sea Tycoon: Diver’s Paradise เป็นความสนุกที่ไม่เหมือนใครสำหรับเกมเมอร์ทุกวัย ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าสู่สภาวะจิตใจที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง”

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย เป็นผู้เผยแพร่และทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันรวมถึงแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(tm) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc. สามารถดูได้ที่www.egames.com

Pixel after Pixel ก่อตั้งขึ้นจากทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน Tycoon มายาวนานของ Anarchy Enterprises, ผู้สร้าง Moon Tycoon, Deep Sea Tycoon ดั้งเดิม และ Tycoon แห่งมหาวิทยาลัย National Lampoon ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.PixelAfterPixel.com

WINSTON-SALEM, NC, 18 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — Wake Forest กลายเป็นมหาวิทยาลัย NCAA Division 1 ล่าสุดเพื่อเลือก FieldTurf เมื่อ Demon Decons แท็บ

สนามหญ้าเทียมอันดับ 1 ของโลกสำหรับการติดตั้งที่ Groves Stadium การประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นร่วมกันโดย Ron Wellman ผู้อำนวยการด้านกรีฑาของ Wake Forest และ John Gilman ซีอีโอของ FieldTurf

FieldTurf ใหม่จะเข้ามาแทนที่หญ้าธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ Groves ทีมฟุตบอล Demon Deacon จะเปิดตัวสนาม FieldTurf ใหม่ในวันที่ 2 กันยายน เมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพในซีราคิวส์ในช่วงเปิดฤดูกาล 2549

ปัจจุบัน FieldTurf ใช้งานอยู่ในสนามฟุตบอล NCAA Division 1-A มากกว่า 30 แห่ง รวมถึงเนบราสก้า มิชิแกน วิสคอนซิน โอเรกอน วอชิงตัน รัฐแคนซัส หลุยส์วิลล์ และมิสซูรี Wake Forest จะกลายเป็นโรงเรียนการประชุม Atlantic Coast Conference แห่งที่สองที่เล่นเกมฟุตบอลในบ้านที่ FieldTurf (วิทยาลัยบอสตันเป็นอีกแห่ง)

“FieldTurf เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกใช้โดยทีม NFL และทีมวิทยาลัยชั้นนำมากมาย” Wellman กล่าว “มันจะทำให้เรามีสภาพการเล่นที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกสภาพอากาศ เราติด

ตั้ง FieldTurf ในพื้นที่ฝึกซ้อมของเราเมื่อปีที่แล้ว และโค้ชและผู้เล่นชอบมันมาก สนามใหม่พร้อมกับการซ่อมแซมโครงสร้าง การอัพเกรดแรงดันไฟฟ้าและน้ำคือ ขั้นตอนต่อไปในการปรับปรุงสนามกีฬา Groves ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

“ความสามารถในการติดตั้ง FieldTurf ที่ Groves Stadium นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก” Gilman กล่าว “ACC เป็นหนึ่งในการประชุมชั้นนำของฟุตบอลวิทยาลัยทั้งหมด และเรารู้สึกยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก Wake Forest ฉันรู้ว่า Ron และ Coach (Jim) Grobe ใช้เวลามากในการค้นคว้าเรื่องนี้ และเป็นเรื่องดีที่ เราออกมาด้านบน ฉันรับประกันว่าผู้เล่น โค้ช และแฟน ๆ ของ Demon Deacons จะมีความสุขมากกับสนาม FieldTurf ใหม่ของพวกเขา เราทุกคนตั้งตารอวันที่ 2 กันยายนที่จะเปิดบ้านกับ Syracuse”

สนามกีฬา Groves เปิดในปี 1968 และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในภาคใต้ Groves มีความจุ 31,500 และได้รับการตั้งชื่อตามพี่น้อง Henry และ Earl Groves

นอกเหนือจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นในอันดับวิทยาลัยแล้ว FieldTurf ได้สร้างตัวเองให้เป็นสนามที่ได้รับเลือกในลีกฟุตบอลแห่งชาติ ยี่สิบสามจาก 32 ทีมของ NFL ในปัจจุบันใช้ FieldTurf ที่สนามกีฬาและ/หรือสถานที่ฝึกซ้อม นอกจากนี้ ทีมเบสบอลเมเจอร์ลีก 3 ทีมยังใช้ FieldTurf ที่สนามกีฬาของตนอีกด้วย

สมาคมผู้เล่น NFL ได้ทำการสำรวจผู้เล่น NFL ทั้งหมดที่ถูกขอให้จัดอันดับสนามสนามกีฬา 32 สนามของลีกจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการเล่น ความปลอดภัย ฯลฯ ผู้เล่น NFL จัดอันดับ FieldTurf ที่ห้าจาก 32 แห่ง และน่าประหลาดใจที่ผู้เล่น NFL จัดอันดับ FieldTurf ก่อน 15 สนามหญ้าธรรมชาติ 19 แห่งของลีก

FieldTurf เป็นผลจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเห็นได้ชัดจากส่วนผสมของสารเติมแต่งในฟิลด์ FieldTurf ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของทรายซิลิกาและยางแช่แข็ง และกระบวนการแบ่ง

ชั้นที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมอบระบบที่เลียนแบบหญ้าธรรมชาติ ประโยชน์เพิ่มเติมพบได้ในความปลอดภัยของผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง และความยืดหยุ่นสำหรับ

การเปลี่ยนตัว – ช่วยให้ผู้จัดการสนามกีฬาสามารถเปลี่ยนสนามจากกีฬาหนึ่งเป็นกีฬาอื่นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้โดยตรง พื้นผิว FieldTurf

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบที่ได้รับสิทธิบัตรของ FieldTurf ส่งผลให้มีการติดตั้งมากกว่า 1800 รายการในกว่า 40 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FieldTurf กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturf.comหรือโทร (800) 724-2969

SEATTLE, 19 เมษายน 2549 (PRIMEZONE) — ReelTime Rentals, Inc., (Pink Sheets:RLTR) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายคลังภาพยนตร์

ออสเตรเลียที่ได้รับรางวัลจาก That’s A Wrap, Pty Ltd. (ทอ.). ภาพยนตร์ที่รู้จักกันในชื่อ “Oz Short Films — The Series” ถ่ายทำในออสเตรเลียทั้งหมด โดยผู้สร้าง

ภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียเท่านั้น โดยรวมแล้วพวกเขาได้รับรางวัลรวม 69 รางวัลระดับนานาชาติ พวกเขามีนักแสดงเช่น Hugo Weaving ซึ่งเป็นที่รู้จักในบทบาทของเขาในฐานะ Agent Smith ในไตรภาคเดอะเมทริกซ์และล่าสุดคือ V for Vendetta

แอนดรูว์ ดิลลอน ซีอีโอของ That’s A Wrap, Pty Ltd. กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการคลังภาพยนตร์สั้นของเราแก่ผู้ชมทั่วโลก ด้วยการจัดส่งสื่อดิจิทัลของ ReelTime TV ผู้ดูจากทุกที่สามารถเห็น ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์จาก Oz ผ่านสายตาของชาวออสซี่ เทคโนโลยีใช้เวลานานมากในการตอบสนองความต้องการของผู้ชม และตอนนี้ด้วย ReelTime พวกเขาสามารถรับชมซีรีส์ของเราทางอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียลไทม์”

“ทุกประเทศมีความอ่อนไหวที่จะแทรกซึมเข้าไปในภาพยนตร์ของตน ตั้งแต่ภูมิประเทศและภูมิประเทศไปจนถึงบุคลิกของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ภาพยนตร์แนวอาร์ตเฮาส์ที่คัดสรรมาเป็น

อย่างดีนี้จะทำให้ผู้ชมได้ลิ้มลองรสชาติอันน่ารับประทานจาก ออสเตรเลีย เรายินดีที่จะเพิ่มภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพดังกล่าวลงในห้องสมุดของเรา และติดตามผลการประชุม MIPTV ในปีนี้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ ReelTime” Beverly Zaslow รองประธานฝ่ายการจัดหาและการพัฒนาธุรกิจกล่าว

That’s A Wrap Productions ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ และมุ่งมั่นที่จะ

ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ พวกเขามีกำหนดจะเริ่มการผลิตในฤดูกาลใหม่ของ “แฟรนไชส์ออสเตรเลีย” ที่จะถ่ายทำในและรอบ ๆ สถานที่ของออสเตรเลียในความคมชัด

สูง สตูดิโอและพันธมิตรในเครือของพวกเขาผลิตเอฟเฟกต์พิเศษล้ำสมัยและแอนิเมชั่น 3-D CGI ซึ่งรวมถึงเครดิตภาพยนตร์เช่น Pitch Black, Babe 2, Paradise Road, War Games และ Superman 2 และซีรีส์ทางโทรทัศน์, The Lost World – – ฤดูกาลที่ 2 อวกาศ: เหนือและไกล และการเดินทางสู่ใจกลางโลก

พันธกิจของ ReelTime Rentals มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน คือการนำเสนอเนื้อหาสื่อที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคผ่านเครือข่ายเฉพาะทาง ซึ่งช่วยให้พวกเขาดูเนื้อหาสื่อ

ที่พวกเขาเลือกได้ทุกเมื่อที่ต้องการดู เทคโนโลยีล้ำสมัยของบริษัทที่เรียกว่า Intelligent Rapid Delivery System (IRDS) จะสตรีมเนื้อหาสื่อแบบเต็มหน้าจอโดยตรงไปยังผู้บริโภค

ในขณะที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ลูกค้าที่สมัครใช้บริการของ ReelTime จะสามารถเข้าถึงคลังภาพยนตร์คุณภาพเต็มจอและรายการอื่นๆ

ได้มากมาย โดยไม่ต้องไปร้านวิดีโอหรือกล่องจดหมายให้ยุ่งยาก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมล่าช้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Reeltime ให้เช่า, Inc คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.reeltimetv.net

คำชี้แจงการปกปิดข้อมูลภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีจุด

ประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมโดยท่าเรือปลอดภัยที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ นักลงทุนควรระมัดระวังว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แม้ว่า Reeltime

Rentals Inc. เชื่อว่าสมมติฐานที่อยู่ภายใต้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้มีความสมเหตุสมผล สมมติฐานใดๆ อาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง .

เอสโป ประเทศฟินแลนด์ – โนเกียรับทราบว่า Qualcomm ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงาน Form 10-Q ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 เกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ Nokia

“เรามีข้อตกลงใบอนุญาตกับ Nokia Corp. ซึ่งบางส่วนจะหมดอายุในวันที่ 9 เมษายน 2550 ในขณะที่คู่สัญญากำลังหารือกันเพื่อสรุปการขยายเวลาหรือข้อตกลงใบอนุญาตใหม่ที่อยู่นอก

เหนือช่วงเวลานั้น ยังไม่มีความแน่นอนว่าเราจะดำเนินการเมื่อใด สามารถสรุปข้อตกลงหรือเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวใด ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะไม่สามารถสรุปข้อ

ตกลงใหม่หรือขยายภายในเดือนเมษายน 2550 ในกรณีนั้นหลังจากวันที่ 9 เมษายน 2550 เว้นแต่และจนถึง ข้อตกลงที่มีอยู่ขยายออกไปหรือมีการสรุปข้อตกลงใหม่ สิทธิของ Nokia ใน

การขายผลิตภัณฑ์สมาชิกภายใต้สิทธิบัตรส่วนใหญ่ของเรา (รวมถึงหลายอย่างที่เราได้ประกาศว่าจำเป็นต่อ CDMA, WCDMA และมาตรฐานอื่นๆ) และด้วยเหตุนี้ Nokia จึงมีภาระผูกพันในการ

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เรา ทั้งสองจะสิ้นสุดลงภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบันและสิทธิ์ในการขายวงจรรวมภายใต้สิทธิบัตรของโนเกียก็จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับปัจจุบัน”

เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานปัจจุบันของ Nokia กับ Qualcomm นั้นครอบคลุมโดยข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสัญญาที่เฉพาะเจาะจงได้

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ฉันพอใจมากกับประสิทธิภาพโดยรวมของ Nokia ในไตรมาสแรก ซึ่งทำให้ยอดขายเติบโตเป็นเลขสองหลัก ซึ่งรวมถึงการเติบโตของยอดขายปีต่อปีสำหรับกลุ่มธุรกิจทั้งสี่กลุ่มของเรา กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งที่ 1.3 พันล้านยูโร หนุนโดยผลกำไรโดยรวมที่ดี

ตามการประมาณการของ Nokia การเติบโตของปริมาณตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกมาเหนือความคาดหมายที่ 20% โดยที่ Nokia เติบโตในระดับเดียวกับ

ตลาด แม้จะมีจุดอ่อนของอุปกรณ์ 3G ในระดับอุตสาหกรรม แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับปี และกระตุ้นให้มีการแก้ไขประมาณการปริมาณตลาดประจำปี 2548 ของเราเป็นประมาณ 740 ล้านเครื่อง

ในธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Nokia เอง ปริมาณการเติบโตของปริมาณปีต่อปีในช่วงไตรมาสนั้นเร็วที่สุดในประเทศจีน ซึ่งกลายเป็นตลาดเดียวอันดับหนึ่งของเรา รองลงมาคือเอเชีย

แปซิฟิกและยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการลดลงในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกานั้นน่าผิดหวัง ในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เรามุ่งเน้นการขยายการจัดจำหน่าย และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ ในอเมริกา เราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา

ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นราคาขายเฉลี่ยที่มั่นคงที่ 110 ยูโรสำหรับไตรมาสนี้ในธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยส่วนแบ่งการขายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจมัลติมีเดียและองค์กรของเรา

ในโครงสร้างพื้นฐานแบบเคลื่อนที่ เราก็มีไตรมาสที่ดีมากเช่นกัน ด้วยความสามารถในการทำกำไรที่สูงกว่าที่คาดการณ์โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในเดือนมีนาคม ความ

สามารถในการทำกำไรของเครือข่ายได้รับผลกระทบในทางบวกจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ส่วนแบ่งการขายที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากตลาดใหม่ที่เติบโต และการรวบรวมลูกหนี้ลูกค้าที่เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ผลักดันส่วนต่างให้เหนือความคาดหมาย

อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Nokia ที่ 15.1% สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานรอบด้านที่ยอดเยี่ยมจากทุกด้านของธุรกิจของเรา และทำให้เรามีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่จะสร้างต่อไปได้ในปีต่อไป

จากการพัฒนาปริมาณในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ปัจจุบัน โนเกียคาดว่าตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยรวมในปี 2548 จะสูงถึง 740 ล้านเครื่อง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะ

เติบโตประมาณ 10% ต่อปี จากประมาณ 643 ล้านเครื่องในปี 2547 โดยรวม ตลาดยังคาดว่าจะเติบโตในมูลค่า แต่ในระดับที่น้อยกว่า การเติบโตของปริมาณคาดว่าจะยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนและอัพเกรดยอดขายในตลาดที่พัฒนาแล้ว ด้วยความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติใหม่ บริการ และกล้อง และโดยการเติบโตของสมาชิกใหม่ในตลาดมือถือที่กำลังพัฒนา

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โนเกียยังคงคาดว่าตลาดโดยรวมในปี 2548 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2547 ในแง่ของเงินยูโรแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ยอดขายสุทธิของ

กลุ่ม Nokia ในไตรมาสที่สองคาดว่าจะอยู่ในช่วง 7.9 พันล้านยูโรถึง 8.2 พันล้านยูโร เทียบกับ 6.5 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สองของปี 2547 กำไรต่อหุ้น (ปรับลด) คาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.15 ถึงยูโร 0.18 เทียบกับกำไรต่อหุ้น (ปรับลด) ยูโร 0.15 ในไตรมาสที่สอง 2547 ซึ่งรวมผลกระทบเชิงบวก 0.03 ยูโรจากรายการพิเศษ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินของไตรมาสที่ 1 ปี 2548 Nokia Group ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสแรกของปี 2548 ของโนเกียเพิ่มขึ้น 17% เป็น 7.4 พันล้านยูโร เทียบกับ 6.3 พันล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2547 ที่สกุลเงินคงที่ ยอดขายสุทธิของกลุ่มจะเพิ่มขึ้น 19% ทุกกลุ่มธุรกิจมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของยอดขายปีต่อปี

กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของโนเกียเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 1.1 พันล้านยูโร เทียบกับไตรมาสแรก 2547 (1.0 พันล้านยูโร) โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 15.1% (16.1%)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 อยู่ที่ 1.3 พันล้านยูโร เทียบกับ 0.9 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 1 ปี 2547 และเงินสดรวมและสินทรัพย์สภาพ

คล่องอื่นๆ อยู่ที่ 12.6 พันล้านยูโร เทียบกับ 11.5 พันล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ (เกียร์) อยู่ที่ -94% เทียบกับ -79% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

สำหรับไตรมาสแรกปี 2548 ปริมาณการขายอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์มือถือ มัลติมีเดีย และโซลูชันระดับองค์กรทำได้ถึง 53.8 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบปี

ต่อปี และลดลงตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากภาวะปกติ ตามฤดูกาล 19% ปริมาณตลาดโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกันสูงถึงประมาณ 170 ล้านหน่วย คิดเป็นการเติบโต 20% ต่อปี และลดลง

ตามลำดับ 13% สำหรับสมาร์ทโฟน ปริมาณอุตสาหกรรมทั้งหมดสำหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านเครื่อง ในขณะที่ปริมาณสมาร์ทโฟนของ Nokia เพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ล้านเครื่อง เทียบกับ 1.8 ล้านเครื่องในไตรมาสแรก 2547

การเติบโตของการสมัครรับข้อมูลมือถือทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากการสมัครสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.8 พันล้านคนภายในสิ้นไตรมาส โดยได้รับการสนับสนุนจาก

โมเมนตัมที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการเติบโตใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย จีน และบราซิลแผนภูมิต่อไปนี้แสดงปริมาณอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Nokia ในช่วงเวลาที่ระบุ ตลอดจนอัตราการเติบโตปีต่อปีตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ปริมาณการเติบโตของ Nokia เมื่อเทียบเป็นรายปีในจีนได้รับผลในทางบวกจากการเติบโตของตลาดตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสแรก และระบบการจัดจำหน่ายที่ขยายตัวของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา การเติบโตของตลาดในไตรมาสแรกปี 2548 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเติบโตใหม่ รวมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง ส่งผลให้โนเกียมีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2547

อย่างไรก็ตาม ในอเมริกาเหนือ และตอนนี้ในละตินอเมริกา ปริมาณของ Nokia ที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้บริการย้ายจาก TDMA เป็นหลัก ซึ่งเป็นตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับเราในไตรมาสแรกของปี 2547 สู่ GSM และ CDMA ซึ่งบริษัทมีสถานะเป็นญาติกัน ไม่แข็งแรง

ส่วนแบ่งการตลาดโดยประมาณของ Nokia สำหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ 32% ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปีและลดลงเมื่อเทียบกับ 34% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2547 ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในจีน รองลงมาคือยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดอย่างมากในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา ความแข็งแกร่งตามฤดูกาลของตลาดเกาหลีและญี่ปุ่นในไตรมาสแรกส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนแบ่งการตลาดของเราด้วย เนื่องจาก Nokia ไม่ได้มีส่วนสำคัญในตลาดเหล่านั้น

ราคาขายเฉลี่ยสำหรับธุรกิจอุปกรณ์พกพาของ Nokia อยู่ที่ 110 ยูโร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจากธุรกิจมัลติมีเดียและองค์กรของเราในไตรมาสแรกปี 2548

โทรศัพท์มือถือ:ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกปี 2548 เติบโต 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 4.5 พันล้านยูโร เทียบกับ 4.1 พันล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์

ที่ดี การเติบโตของยอดขายแข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีน รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิกและยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยยอดขายที่ลดลงในอเมริกาเหนือและใน

ระดับที่น้อยกว่าในละตินอเมริกา กำไรจากการดำเนินงานลดลง 16% เป็น 869 ล้านยูโร เทียบกับ 1.0 พันล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 19.2% (25.2%)

มัลติมีเดีย:ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกปี 2548 เติบโต 52% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 1.1 พันล้านยูโร เทียบกับ 744 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 ยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ในทุกพื้นที่ ยกเว้นในอเมริกา โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป/ตะวันออกกลาง /แอฟริกา. ยอดขายมัลติมีเดียได้แรงหนุนจากความต้องการสมาร์ทโฟนสำหรับการถ่ายภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบด้านลบของการปรับโครงสร้างระบบมัลติมีเดียในไตรมาสแรกปี 2548 อยู่ที่ 15 ล้านยูโร ซึ่งน้อยกว่าช่วงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 60 ถึง 80 ล้านยูโรอย่างมีนัยสำคัญ กำไรจาก

การดำเนินงานของมัลติมีเดียในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 155 ล้านยูโร เทียบกับที่ขาดทุนจากการดำเนินงาน 22 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 13.7% เทียบกับ -3.0% ในไตรมาสแรก 2547 อันเนื่องมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพในการขายสมาร์ทโฟนภาพ

โซลูชันระดับองค์กร:ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสแรกปี 2548 เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 307 ล้านยูโร เทียบกับ 184 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย

อุปกรณ์ระดับองค์กรที่ดี สิ่งนี้ยังช่วยลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2548 เหลือ 9 ล้านยูโร เทียบกับขาดทุนจากการดำเนินงาน 35 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 กำไรจากการดำเนินงานของ Enterprise Solutions ในไตรมาสแรกดีขึ้นเป็น

ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกปี 2548 เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 1.4 พันล้านยูโร เทียบกับ 1.3 พันล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 ยอดขายได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนด้านกำลัง

การผลิตในตลาดที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมีนาคม โดยมีการเติบโตสูงสุดในเอเชียแปซิฟิกตามมา โดยละตินอเมริกาและยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกาในระดับที่น้อยกว่า การเติบโตในตลาดเหล่านี้มากกว่าการตอบโต้ยอดขายที่ลดลงในจีนและอเมริกาเหนือ

ผลกำไรจากการดำเนินงานของเครือข่ายในไตรมาสแรกปี 2548 อยู่ที่ 221 ล้านยูโร เทียบกับ 154 ล้านยูโรในไตรมาสแรก 2547 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 15.4% (11.4%)

ความสามารถในการทำกำไรได้รับผลกระทบในทางบวกจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ส่วนแบ่งการขายที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากตลาดใหม่ที่เติบโต

และการรวบรวมลูกหนี้ลูกค้าที่เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ผลักดันส่วนต่างให้เหนือความคาดหมายผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2548 โนเกียได้ต่ออายุข้อเสนอโทรศัพท์มือถือในไตรมาสแรกด้วยการประกาศรุ่นใหม่ 17 รุ่นและการจัดส่งครั้งแรกในเจ็ดรุ่น

นอกเหนือจากตัวเลือกการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว เรายังให้บริการลูกค้าผู้ให้บริการระบบ GSM ของเราด้วยความเป็นไปได้ที่มากขึ้นสำหรับการปรับแต่งโทรศัพท์มือถือ ในช่วงไตรมาสแรก

โทรศัพท์กล้องแบบพับได้ของ Nokia 6101 ได้กลายเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM เครื่องแรกของโนเกียที่มีการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ ไชน่า โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ยังเป็นบริษัทแรกที่นำเสนอการออกแบบตัวดำเนินการพิเศษให้กับตลาดจีนในรูปแบบของ Nokia 6102

ในช่วงไตรมาสดังกล่าว โนเกียได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอระดับกลางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เน้นเสียงและเน้นคุณสมบัติเป็นหลัก ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามผลิตภัณฑ์

ได้แก่ โทรศัพท์ที่มีกล้อง Nokia 6230i ซึ่งเพิ่มกล้องเมกะพิกเซล ในเครื่องเล่นเพลงสเตอริโอไปยัง Nokia 6230 ยอดนิยม; โนเกีย 6021 โทรศัพท์เชิงธุรกิจราคาประหยัดพร้อม

เทคโนโลยี push-to-talk การโทรออกด้วยเสียง การเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุงและตัวเลือกการซิงโครไนซ์ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth; และ Nokia 6030 ซึ่งเป็นโทรศัพท์แบ

บดูอัลแบนด์พร้อมฟังก์ชันการส่งข้อความที่ง่ายดายและการยศาสตร์ขั้นสูง Nokia 6101, 6230i และ 6021 คาดว่าจะเริ่มจัดส่งได้ในไตรมาสที่สองและ Nokia 6030 ในไตรมาสที่สามของปี 2548

โนเกียประกาศเปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA ใหม่เจ็ดรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความลึกให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ CDMA ของโนเกีย อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึง Nokia 2115i

โทรศัพท์ราคาไม่แพงที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ไร้สายครั้งแรกและแบบเติมเงิน, Nokia 3152, Nokia 3155 และ Nokia 3155i, โทรศัพท์พับระดับกลางทั้งหมด และ Nokia 6152, Nokia 6155 และ Nokia 6155i, โทรศัพท์แบบมีกล้องพับ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง

โนเกีย 2115i คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในไตรมาสที่สอง, โนเกีย 3152, โนเกีย 3155 และโนเกีย 3155i ในไตรมาสที่สาม และโนเกีย 6152, โนเกีย 6155 และโนเกีย 6155i ในไตรมาสที่สี่ปี 2548

เราได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3G WCDMA ของเราเพิ่มเติมด้วยการเปิดตัวและการจัดส่งสมาร์ทโฟน Nokia 6680 ล้านพิกเซล โนเกีย 6680 มาพร้อมกล้องสองตัวในตัวและคุณสมบัติของสมา

ร์ทโฟนที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการแบ่งปันภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนโซลูชันการพิมพ์ของ Nokia XpressPrint เพื่อการพิมพ์ภาพ อีเมล และข้อมูลผู้จัดอย่างง่ายดาย การจัดส่ง

Nokia 6680 เริ่มในเดือนมีนาคม โนเกียยังได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนเมกะพิกเซลที่รองรับ EDGE สองรุ่น นั่นคือ Nokia 6681 ซึ่งออกแบบมาสำหรับตลาด EDGE ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา และ Nokia 6682 ที่ออกแบบมาสำหรับตลาด EDGE อเมริกา

ในด้านดนตรี เราได้ประกาศความร่วมมือที่สำคัญสองครั้งระหว่างไตรมาส ร่วมกับ Loudeye Corporation โนเกียประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มเพลงมือถือสำหรับผู้ให้บริการระบบไร้สาย

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดตัวบริการเพลงมือถือที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าของตนโดยใช้ความพยายามและทรัพยากรน้อยที่สุด โนเกียยังประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ

ไมโครซอฟต์ในการสนับสนุนรูปแบบสื่อดิจิทัลสำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกียและ Windows Media Players ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากโซลูชันเพลง

มือถือที่นำเสนอโดย Nokia และ Loudeye ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ Nokia และพีซีที่ใช้ Microsoft® Windows® XP นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและการไหลของเนื้อหาระหว่างกันได้ง่าย

Nokia ยังคงทำงานร่วมกับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดใช้งานบริการทีวีบนมือถือตาม DVB-H นอกเหนือจากโครงการนำร่องในเยอรมนีในปีที่แล้วและการ

ทดลองต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแล้ว ยังมีการเปิดตัวทีวีนำร่องเชิงพาณิชย์ในฟินแลนด์โดยกำหนดเป้าหมายผู้บริโภค 500 คนในพื้นที่เมืองหลวง ในเกม Nokia ยังคงเปิดตัวเกม N-Gage ด้วยคุณสมบัติ N-gage Arena เช่น การเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน การแข่งขัน และการแชท

ในช่วงไตรมาสแรก Nokia 9500 Communicator และสมาร์ทโฟนระดับองค์กรของ Nokia 9300 เริ่มจำหน่ายในปริมาณมาก อุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการด้านไอทีขององค์กรสำหรับการเข้าถึงอีเมลและซอฟต์แวร์องค์กรอื่นๆ ผ่านมือถือที่ปรับแต่งได้ จัดการได้ และปลอดภัย ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ยอดขายอุปกรณ์เหล่านี้ได้เกิน 50% ของปริมาณตลอดอายุการใช้งานของ Communicator รุ่นก่อนหน้าทั้งสองรุ่น การศึกษาของบุคคลที่สามระบุว่า Nokia กำลังสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดนี้

เราได้ประกาศข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับ ActiveSync ของ Microsoft Corp เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงการซิงโครไนซ์แบบ over-the-air โดยตรงระหว่างอุปกรณ์

เคลื่อนที่องค์กรของ Nokia และ Microsoft Exchange Server 2003 สำหรับอีเมลและข้อมูลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIM) อื่นๆ สิ่งนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Nokia ใน

การเป็นตัวเลือกสำหรับอีเมลมือถือและการส่งข้อความในตลาดองค์กร และจะขยายพอร์ตโฟลิโอของข้อเสนออีเมลของเรา ให้บริการลูกค้าระดับองค์กรด้วยตัวเลือกอีเมลและโซลูชัน PIM ที่กว้างที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าองค์กรของเราจำนวนหนึ่ง เรากำลังนำร่องโซลูชั่นโมบิลิตี้ทั่วโลกเพื่อวางรากฐานสำหรับการปรับใช้เชิงพาณิชย์ในปี 2548 นักบินเหล่านี้รวมถึงแนวทางที่

เป็นนวัตกรรมและคุ้มค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกลหรือโซลูชั่นการเชื่อมต่อมือถือที่แตกต่างกัน (IP Sec หรือ SSL Virtual Private Networks, Mobile VPN) รวมกับการรักษาความปลอดภัยและแอปพลิเคชัน เช่น อีเมลบนมือถือ หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

สำหรับรูปภาพของอุปกรณ์มือถือที่กล่าวถึงในหัวข้อ โทรศัพท์มือถือ มัลติมีเดีย และโซลูชันระดับองค์กร โปรดไปที่: http/www.nokia.com/aboutnokia/financials

ในช่วงไตรมาสแรก โนเกียชนะสัญญา WCDMA 3G กับ FarEastTone Telecommunications ในไต้หวัน ตอกย้ำตำแหน่งของบริษัทในฐานะซัพพลายเออร์ WCDMA ชั้นนำสำหรับตลาด

ไต้หวัน นอกจากนี้ Nokia ยังลงนามในสัญญาแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการขยาย EDGE และข้อตกลงเครือข่ายหลัก 3G กับ Pannon ในฮังการี รวมถึงข้อตกลงเฟรมสำหรับการขยาย GSM/EDGE และ WCDMA กับ Polkomtel ในโปแลนด์