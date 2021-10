ฮอลิเดย์พาเลซ คาสิโน สมัครสล็อตจีคลับ Mochi Media

ฮอลิเดย์พาเลซ คาสิโน ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 พ.ค. 2551) – Mochi Media เครือข่ายเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศในวันนี้ว่าจะเข้าร่วมการประชุม Under the

Radar Conference ในวันที่ 3 มิถุนายน ที่ Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย จัสติน หว่อง รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Mochi Media จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประเมิน

การเริ่มต้นที่หลากหลายในแปดประเภท ภายใต้ The Radar จะมีการจัดแสดงบริษัทสตาร์ทอัพระดับต้นและระดับต้นๆ ชั้นนำ โดยเน้นที่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่

ในส่วนหนึ่งของการนำเสนอ Mochi Media จะเน้นรูปแบบธุรกิจและโซลูชั่นที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับชุมชนเกมทั่วไปและโซเชียล ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ร่วมกับการเป็นพันธมิตรกับผู้เผยแพร่เกม Mochi Media ช่วยให้นักพัฒนาทั่วโลกมีโอกาสสร้าง แจกจ่าย และสร้างรายได้จากเกมของพวกเขาผ่านทางเว็บได้อย่างง่ายดาย

“Mochi Media กำลังสร้างระบบนิเวศแบบพอเพียงเพื่อให้นักพัฒนาเกม ผู้เผยแพร่ และผู้โฆษณาสามารถโต้ตอบและทำธุรกิจร่วมกัน เกมออนไลน์เป็นโอกาสในการเข้าถึงผู้คนหลายร้อยล้านคน” Wong กล่าว “การนำเสนอที่ Under the Radar จะช่วยให้เราสามารถแสดงเทคโนโลยีและแนวทางเฉพาะของเราสำหรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้”

MochiAds ผลิตภัณฑ์หลักของ ฮอลิเดย์พาเลซ คาสิโน คือเครือข่ายโฆษณาเกมออนไลน์ที่ให้บริการเครื่องมือและบริการสำหรับนักพัฒนาเกม ผู้เผยแพร่ และผู้โฆษณา เครือข่ายตอบสนองความ

ต้องการของผู้พัฒนาเกมและผู้เผยแพร่เกม Flash ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสแก่ผู้โฆษณาในการเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งในสามที่เล่นเกมออนไลน์ เปิดตัวในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ปัจจุบัน

MochiAds เข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก บริษัทให้บริการผู้พัฒนาเกม Flash ด้วยการวิเคราะห์ การแจกจ่าย เครื่องมือ และการสร้างรายได้ และจัดหาแค็ตตาล็อกเกมคุณภาพสูงหลายร้อยเกมให้ผู้เผยแพร่โฆษณามีส่วนร่วมกับผู้ใช้

ภายใต้เรดาร์เป็นพาหนะสำหรับสตาร์ทอัพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการแบ่งปันรูปแบบธุรกิจของตนกับผู้ร่วมลงทุน ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ และผู้ประกอบการอื่นๆ โดยมีเป้าหมายใน

การช่วยเหลือเครือข่ายบริษัทต่างๆ การประชุมจะจัดแสดงสตาร์ทอัพ 40 รายในวงการบันเทิงและโซเชียลมีเดีย พร้อมนำเสนอต่อหน้าผู้ชม VCs ผู้ประกอบการ และผู้บริหารระดับสูงด้านการ

พัฒนาธุรกิจจากบริษัทเทคโนโลยีและสื่อขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพจะนำเสนอในหลายประเภท รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก เกม โลกเสมือนจริง เครื่องมือ วิดีโอ โซเชียลคอมเมิร์ซ สิ่งพิมพ์ และชุมชน ผู้ชนะจะได้รับการเสนอชื่อในแต่ละหมวดจากแปดหมวด โดยจะมีผู้ชนะทั้งหมดสองคนโดยโหวตจากคณะกรรมการตัดสินและจากผู้ชม

Mochi Media ทุ่มเทเพื่อเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเกม ผลิตภัณฑ์หลัก MochiAds เป็นเครือข่ายโฆษณาเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักพัฒนา ผู้โฆษณา และผู้เผยแพร่

เครือข่ายดังกล่าวช่วยให้นักพัฒนาเกมสามารถสร้างรายได้ เผยแพร่ และวิเคราะห์ ในขณะที่ให้โอกาสแก่ผู้โฆษณาในการเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งในสามที่เล่นเกมออนไลน์ เกมออนไลน์

หลายพันเกมในแค็ตตาล็อกเกมช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหามีส่วนร่วมเพื่อดึงดูด ให้ความบันเทิง และรักษาผู้ใช้ของตนไว้ Mochi Media มีสำนักงานใหญ่อยู่ในตัวเมืองซานฟรานซิสโกและได้รับทุนสนับสนุนจาก Accel Partners

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และออสติน รัฐเท็กซัส วันที่ 21 พฤษภาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Magma(r) Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

ออกแบบชิป ได้ประกาศในวันนี้ว่า Criteria Labs หนึ่งใน บริษัทผู้ให้บริการแบ็คเอนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ได้นำซอฟต์แวร์การนำทาง CAD Knights Camelot(tm) ของ Magma มาใช้เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ลำแสงไอออนโฟกัส (FIB) ตัวใหม่ Criteria Labs ได้เลือก Camelot เป็นเครื่องมือนำทาง CAD

เป็นหลัก เนื่องจากความสามารถในการดูเลย์เอาต์ที่ไม่ขึ้นกับประเภทของเครื่องมือ เลย์เอาต์ข้ามแผนที่พร้อมรูปภาพ และขับเคลื่อนเครื่องมือไปยังพิกัด X, Y ที่แม่นยำมากสำหรับการดีบักอุปกรณ์และการประมวลผล FIB

ความสามารถของ Camelot ในการแปลงไฟล์เลย์เอาต์ เน็ตลิสต์ และการออกแบบให้เป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับการแมปข้ามอย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องและซ่อมแซมอุปกรณ์

ได้อย่างรวดเร็ว การใช้ความสามารถของ Camelot กับฮาร์ดแวร์ FIB ทำให้ Criteria Labs สามารถค้นหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น และทำการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดั๊ก ไมรอน ประธาน Criteria Labs กล่าวว่า “การเพิ่มเครื่องมือฮาร์ดแวร์ เช่น อุปกรณ์ลำแสงไอออนโฟกัสใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา จะช่วยให้เราขยายธุรกิจของเราต่อไปโดยเพิ่ม

ความสามารถในการวิเคราะห์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเรา” . “อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังต้องการให้เราจัดหาการนำทาง CAD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ FIB เพื่อแก้ปัญหา

อุปกรณ์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีที่เป็นไปได้มากที่สุด การเลือกโซลูชันการนำทาง CAD ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องมือ FIB นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ความสามารถ เราเชื่อว่าเราได้ตัดสินใจถูกต้องกับ Camelot”

“การใช้ความสามารถในการนำทาง CAD ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Camelot จะช่วยให้ Criteria Labs สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ FIB ของตนได้อย่างเต็มที่เพื่อการตรวจจับ

ข้อบกพร่องที่เหมาะสมที่สุด” Ankush Oberai รองประธานหน่วยธุรกิจ Fab Analysis ของ Magma กล่าว “ด้วย Camelot วิศวกรของ Criteria Labs จะสามารถค้นหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น และทำการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

ระบบซอฟต์แวร์ Camelot ของ Magma เป็นมาตรฐานการนำทาง CAD รุ่นต่อไปสำหรับการวิเคราะห์ความล้มเหลว การออกแบบ-ดีบัก และการวิเคราะห์การปรับปรุงผลตอบแทน Camelot

ปรับปรุงอุปกรณ์และทรัพยากรบุคลากรของห้องปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์ความล้มเหลวของเซมิคอนดักเตอร์โดยให้อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์และความสามารถในการนำทางสำหรับการ

วิเคราะห์และทดสอบอุปกรณ์มากกว่า 50 ประเภท เครื่องมือในการใช้งาน คุณลักษณะ ตัวเลือก และความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ระบบแบบบูรณาการที่สมบูรณ์สำหรับการตรวจ

สอบและความละเอียดของงานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Camelot ยังช่วยให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มการออกแบบด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความล้มเหลว ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาในการให้ผลผลิตและการตลาดได้อย่างมาก

ซอฟต์แวร์ของแม็กม่าสำหรับการออกแบบวงจรรวม (ICs) ถูกใช้เพื่อสร้างชิปที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจำเป็นสำหรับโทรศัพท์มือถือ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น MP3 วิดีโอ

ดีวีดี/ดิจิทัล ระบบเครือข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ และแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซอฟต์แวร์ EDA ของ Magma สำหรับการใช้งาน IC การวิเคราะห์ การตรวจสอบทาง

กายภาพ การจำลองวงจร และการกำหนดคุณลักษณะได้รับการยอมรับว่าเป็นการรวมเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุด ทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกสามารถ “ออกแบบไปข้างหน้า” ™

ในขณะที่ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบ แม็กม่ามีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA เยี่ยมชมการทำงานอัตโนมัติออกแบบ Magma บนเว็บที่www.magma-da.com

Criteria Labs ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบริการส่วนหลังให้กับตลาดการค้าและการ

ป้องกันประเทศ บริการรวมถึงการวิเคราะห์ความล้มเหลว การแก้ไขการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ การทดสอบ การประกอบบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติอุปกรณ์ การทดสอบ ESD และเทปและม้วน เยี่ยมชม Labs เกณฑ์บนเว็บที่www.criterialabs.com

Magma เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ Camelot และ “Design Ahead of the Curve” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation Inc. ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ออนตาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 21 พฤษภาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — SOYO Inc. (OTCBB:SOYO) ได้ประกาศในวันนี้ว่าชุดหูฟัง Bluetooth ของ Honeywell Airlite(tm) 700 ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจากบุคคลที่สามเป็นครั้งแรกจาก Mr. Rodney Reynolds ที่ผู้ชายเกม 3D, www.3dgameman.com

Airlite(tm) 700 ได้รับรางวัล “Great Pick” และได้รับการยกย่องในด้านช่วงที่ยอดเยี่ยม เวลาสนทนาและสแตนด์บายนาน การรับสัญญาณที่ชัดเจน ตลอดจนการออกแบบที่เล็กและน้ำ

หนักเบา บทวิจารณ์ระบุว่า “ชุดหูฟัง Bluetooth ไร้สาย Honeywell Airlite(tm) 700 ทำงานได้ดีเยี่ยม หากคุณต้องการชุดหูฟังไร้สาย Bluetooth ที่มีช่วงการใช้งานที่ดี อายุการใช้งานแบตเตอรี่และความชัดเจนของลำโพง/ไมโครโฟน ขอแนะนำให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ อันที่จริง ชุดหูฟังนี้สวมใส่สบาย เล็กและเบาจนคุณลืมไปเลยว่ากำลังสวมอยู่”

Harvey Schneider ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ SOYO กล่าวว่า “Airlite(tm) 700 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ผสมผสานความสบายเข้ากับการออกแบบที่เพรียวบางและน้ำหนักเบา เรายินดีที่จะเพิ่มรีวิวนี้ให้กับรีวิวที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ ที่เราได้รับในรีวิวอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของ Honeywell และเรามีความยินดีที่ Airlite(tm) 700 พร้อมให้ซื้อแล้ว”

SOYO Inc. เป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ไอที เช่น จอภาพ LCD โทรทัศน์ LCD HD อุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ

พกพา และผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับเฟอร์นิเจอร์โฮมเธียเตอร์ SOYO มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออนแทรีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานขายเพิ่มเติมในละตินอเมริกา โดย SOYO

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้วางระบบ VAR และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายใต้ชื่อตราสินค้า SOYO,

Dragon, Onyx, Dymond, Honeywell, Le Vello และ Prive สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.soyo.com สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Honeywell เครื่องใช้ไฟฟ้าสายผลิตภัณฑ์กรุณาเยี่ยมชมwww.honeywellce.com

LANGHORNE, Pa., May 21, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — eGames, Inc. (Pink Sheets:EGAM) ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเกมแคชชวล ประกาศในวันนี้ถึงการสรุปข้อตกลงการ

จัดจำหน่ายพิเศษกับปลายทางออนไลน์ชั้นนำสำหรับความบันเทิงแบบสบาย ๆ Big Fish Games(tm) จะเปิดตัวเกมหาของใหม่ของบริษัท The Three Stooges(r): Treasure Hunt Hijinks ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ เพื่อแลกกับช่วงเวลาของการวางตำแหน่งพิเศษบนเว็บไซต์ Big Fish Games จะโปรโมตเกมอย่างมากให้กับแฟนเกมทั่วไปหลายล้านคน

“เกม Big Fish ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นปลายทางออนไลน์ชั้นนำสำหรับเกมหาของ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบข้อเสนอแรกของเราในประเภทนี้ให้กับเครือข่ายที่แข็งแกร่งของแฟนเกมหาของที่ทุ่มเท” Greg ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ eGames กล่าว เซซิงเกอร์.

ใน The Three Stooges(r): Treasure Hunt Hijinks ผู้เล่นช่วยไอคอนตลก Larry, Moe และ Curly เมื่อพวกเขาค้นหาสมบัติล้ำค่าในขณะที่นำหน้านาย G. Reedy เจ้าของ

บ้านขี้ขลาดอยู่หนึ่งก้าว Stooges จะตามล่าหาเบาะแสในด่านต่าง ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสั้นและภาพยนตร์คลาสสิกของ Stooges ในขณะที่มีส่วนร่วมในการแสดงตลกตลกขบขันและมินิเกมที่เป็นเครื่องหมายการค้า

Nate Webb ผู้อำนวยการ Big Fish Games ฝ่ายพันธมิตรสัมพันธ์ของ eGames กล่าวว่า “ประเภทวัตถุที่ซ่อนอยู่นั้นสะท้อนได้ดีกับลูกค้าของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำประสบการณ์วัตถุที่ซ่อนอยู่ครั้งแรกของ eGames มาสู่พวกเขา” “eGames มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการมอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงในทุกประเภท”

การทดลองใช้ฟรีของ The Three Stooges(r): Treasure Hunt Hijinks จะวางจำหน่ายในฤดูร้อนนี้ที่http://www.bigfishgames.comและhttp://www.egames.comโดยเกมตัวเต็มสามารถซื้อได้ในราคา 19.99 ดอลลาร์ เกมดังกล่าวจะวางจำหน่ายที่พอร์ทัลเกมชั้นนำเพิ่มเติมหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาพิเศษ

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย พัฒนาและเผยแพร่เกมทั่วไปสำหรับพีซีและอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันรวมถึงแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(r) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่http://www.egames.com

Big Fish Games เป็นผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ โดยผลิตและส่งมอบเกมและประสบการณ์เกมที่ดีที่สุดในโลก Big Fish Games Studios พัฒนาและเผยแพร่

แบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา และคอนโซล พอร์ตโฟลิโอของเกมยอดฮิต ได้แก่ Mystery Case Files(r), Hidden Expedition(tm),

Azada(tm) และ Fairway Solitaire(tm) พอร์ทัลของ Big Fish Games ที่www.bigfishgames.comจัดจำหน่ายเกมทั่วโลกมากกว่าเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ และให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวเกมใหม่ทุกวัน!(tm)

C3 Entertainment, Inc. เป็นบ้านของ The Three Stooges(r) ซึ่งเป็นบริษัทด้านความบันเทิงที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ การขายปลีก และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการขายสินค้าของ The Three Stooges(r) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.c3entertainment.comและwww.threestooges.com

Three Stooges(r) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ C3 Entertainment, Inc. ตัวละคร Three Stooges(r) ชื่อ ภาพเหมือน และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินของ C3 Entertainment, Inc. (c) 2008 C3 Entertainment, Inc. สงวนลิขสิทธิ์. www.threesooges.com

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 21 พฤษภาคม 2008) – ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 21:00 น. EDT สมาชิกทีม FullTilt Lee Watkinson จะเป็นเจ้าภาพการ

แข่งขันโป๊กเกอร์การกุศล “Save Captive Chimps” ที่ FullTiltPoker.com งานโฮลเอ็มไม่จำกัดมูลค่า 5 ดอลลาร์ + 5 ดอลลาร์จะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิคอร์ตแลนด์ บรานเดนเบิร์ก ในความพยายามช่วยเหลือลิงชิมแปนซี มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์กำลังต้องการเงินทุนเร่งด่วน และวัตคินสันสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการระดมทุน “Save Captive Chimps”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์ที่ http://www.greasiewheels.comหรือFullTiltPoker.com สมาชิกใหม่ควรดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีและป้อนรหัสอ้างอิง

“ANIMALOVERS” เพื่อให้แน่ใจว่าที่พักพิงสำหรับสัตว์จะได้รับเงินทุนอย่างต่อเนื่อง หากต้องการลงทะเบียน ให้มองหาทัวร์นาเมนต์ “25 พฤษภาคม 21:00 น. Hold’em NL $5 + $5” ที่

แสดงเป็นสีแดงและอยู่ในแท็บ “การแข่งขัน” ของFullTiltPoker.comล็อบบี้ออนไลน์ ค่าเข้าคือ $10 ผลงานครึ่งหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิ Cortland Brandenberg โดยรายได้

ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ซึ่งมีกำหนดจะเปิดในเดือนมิถุนายนที่รัฐบ้านเกิดของวัตคินสันในวอชิงตัน อีกครึ่งหนึ่งของผลงานจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมที่ลงเงิน และผู้ชนะการแข่งขัน “Save Captive Chimps” จะได้รับเงินรางวัลที่หนึ่งและนาฬิกา Curtis & Co.

สมาชิกทีมFullTiltPoker.comยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนเพื่อนสมาชิกทีม FullTilt Watkinson ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์ “Save Captive Chimps” เวลา 21:00 น. EDT

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน FullTilt “Save Captive Chimps” ออนไลน์ราคา $10 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 21:00 น. EDT ยังคงสามารถช่วยเหลือ Cortland Brandenberg Foundation ได้ ติดต่อทิม DeRosa ที่ (702) 702 823-5728 หรืออีเมล์leewatkinson@msn.com

วัตคินสันมีพื้นเพมาจากวอชิงตัน เป็นบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ นักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ ผู้ชนะสร้อยข้อมือโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ และตัวแทนฟูลทิลท์โป๊กเกอร์ Watkinson และคู่หมั้น

Timmi DeRosa มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลิงชิมแปนซีที่ถูกคุมขัง ซึ่งหลายตัวเกษียณจากสตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่และใช้ในการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งสองได้ก่อตั้งมูลนิธิ Cortland Brandenberg Foundation เพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เป้าหมายของวัตคินสันและเดอโรซ่าคือการสร้างที่พักพิงในที่สุด

Full Tilt Poker™ เป็นผู้ให้บริการห้องไพ่โป๊กเกอร์เสมือนจริงทั่วโลก ไม่อยู่ในธุรกิจการพนันหรือการพนันและไม่มีส่วนร่วมในเกมในฐานะผู้เล่น เป็นเพียงบริการสำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบ

ทักษะของตนกับผู้อื่นเพื่อความสนุกสนาน รางวัล หรือเงิน มันถูกควบคุมและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดย Kahnawake Gaming Commission และในสหราชอาณาจักรโดย Alderney

Gambling Control Commission “Team Full Tilt” คือกลุ่มผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่เก่งที่สุดในโลก ด้วยกราฟิกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การบริการลูกค้าที่เหนือกว่า และอินเทอร์เฟซที่

ปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ให้เป็นส่วนตัว แม้ว่าโป๊กเกอร์เสมือนจริงจะถูกกฎหมายเมื่อมีการโฮสต์และเล่นเกม แต่ก็อาจ

ไม่ถูกกฎหมายในที่ที่ผู้เล่นแต่ละคนตั้งอยู่www.fulltiltpoker.comแต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเขาในการพิจารณาว่าการเข้าร่วมในเกมนั้นได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่พวกเขาอยู่หรือไม่

ฟิลาเดลเฟีย, 21 พฤษภาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — หลังจากประสบความสำเร็จในการฉายรอบปฐมทัศน์ของ Penn’s Landing ในปี 2550 FAM JAMS! กลับมาอีกครั้งกับ

“ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาฟรี ไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตสุดสัปดาห์สำหรับทุกวัย” นำเสนอโดย Independence Blue Cross วันหยุดสุดสัปดาห์ที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนมากมายนี้นำเสนอ

ดาวรุ่งพุ่งแรงที่อายุน้อยที่สุดในคอนเสิร์ตสำหรับคนทุกวัย ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น. เยี่ยมชม Great Plaza ที่ Penn’s

Landing ซึ่งตั้งอยู่ที่ Columbus Boulevard ที่ Chestnut Street สำหรับคอนเสิร์ตพาดหัว กิจกรรมสำหรับเด็ก และกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัว ประสบการณ์. เพลิดเพลินไปกับโอกาสพิเศษนี้เพื่อดูศิลปินรุ่นเยาว์ที่เก่งที่สุดในธุรกิจฟรี!

ศิลปินดาวรุ่ง Bianca Ryan เปิดงาน FAM JAMS! วันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม ไรอันอายุสิบสามขวบเก่งในวงการบันเทิงมาเกือบตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม น่าแปลกที่เธอ

เริ่มแข่งขันไม่ใช่ในฐานะนักร้องดังที่เธอเป็น แต่ในฐานะนักเต้นแท็ปที่ได้รับรางวัล ด้วยความมั่นใจในความสามารถในการเต้นของเธอ พ่อของเธอจึงสนับสนุนให้เธอออดิชั่นใน Star Search

ทำให้เขาประหลาดใจที่ Bianca ขึ้นเวทีโดยไม่สวมรองเท้าแตะและคาดเข็มขัด “Think” ของ Aretha Franklin แทน พรสวรรค์ที่เพิ่งค้นพบใหม่ของ Ryan ทำให้เธอได้รับความสนใจ

จากการแสดง ช่วงเวลาพักใหญ่ครั้งต่อไปของเธอเกิดขึ้นเมื่อสามปีต่อมา เมื่อเธอเป่ากรรมการที่ไม่สงสัยอีกชุดหนึ่งออกไป คราวนี้เป็นการออดิชั่น America’s Got Talent ของเธอ ไรอันชนะรายการในปี 2549 และเริ่มก้าวสู่การเป็นดารา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Ryan ได้ทำงานร่วมกับค่ายเพลงและโปรดิวเซอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาห้าอัลบั้มของเธอในฐานะศิลปินชาวอเมริกันคนแรกที่มี

SYCOmusic ที่ดำเนินการโดย Simon Cowell ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Columbia Records Cowell หรือที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในนักวิจารณ์ที่ดุร้ายที่สุดในธุรกิจนี้ กล่าวว่า “Bianca Ryan อาจเป็นหนึ่งในนักร้องที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาในชีวิต”

Buzzbee และทีมงานจากวิทยุ B101 จะพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันเสาร์นี้ WBEB 101.1 FM (B 101) เป็นสถานีวิทยุร่วมสมัยสำหรับผู้ใหญ่ที่ออกอากาศในตลาดฟิลาเดลเฟีย ก่อตั้งขึ้น

ในปี 2506 โดยเดวิด แอล. เคิร์ตซ์ B-101 ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมมากมาย Jerry Lee เป็นเจ้าของและดำเนินการ โดยเป็นสถานีอิสระเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ 10 อันดับแรกอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

เยาวชนที่มีความสามารถหลากหลายขึ้นเวทีในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม Keke Palmer โดดเด่นทั้งในด้านการแสดงและการร้องเพลง ตอนอายุ 9 ขวบ พาลเมอร์ได้เปิดตัวการแสดงบน

จอภาพยนตร์ในฐานะหลานสาวของควีน ลาติฟาห์ใน BarberShop 2 – Back In Business ขณะที่เธอพัฒนาฝีมือของเธอ เธอตื่นตาตื่นใจกับบทบาททางโทรทัศน์ (Medicine, Cold

Case, ER, and Law & Order SVU) ภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่จากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง The Wool Cap, ซีรีส์ดิสนีย์แชนแนลของเธอเอง, Keke & Jamal

และภาพยนตร์ครอบครัว สมัครสล็อตจีคลับ สองเรื่อง ได้แก่ Madea’s Family Reunion และ Akeelah and The Bee สำหรับความสามารถของเธอ พาลเมอร์ได้รับการยอมรับด้วยการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล NAACP Image Award สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ที่สร้างสำหรับโทรทัศน์ รวมถึงได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Screen Actors Guild

ในประเภทนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม บนเวที Penn’s Landing พาลเมอร์แสดงความสามารถที่น่าประทับใจอื่น ๆ ของเธอ นั่นคือเสียงของเธอ ศิลปินบันทึกเสียงของ Atlantic Records ปรับแต่ง

เพลง R&B ตามจังหวะและเพลงรักที่สร้างแรงบันดาลใจในแบบฉบับของตัวเองด้วยความมีชีวิตชีวาของวัยเยาว์ที่ทำให้เพลงของเธอน่าจดจำ อัลบั้มเปิดตัวของเธอ “So Uncool” วางจำหน่ายในเดือนกันยายน 2550

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พบกับ Demi Lovato นักแสดงคู่ความสามารถพิเศษด้านการแสดงและร้องเพลง หลังจากเข้าสู่โลกแห่งการแสดงเมื่ออายุได้ 6 ขวบในฐานะแองเจล่าใน

Barney & Friends โลวาโตได้ไปรับบทบาทดารารับเชิญใน Prison Break, Split Ends และ Just Jordan โลวาโตกลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยเมื่อเธอขยายความสามารถด้านการแสดง

ของเธอในดิสนีย์แชนแนลใน As the Bell Rings, Sketchpad และ Camp Rock แม้ว่า Lovato ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีพรสวรรค์ทางจอ เธอก็มีอำนาจเหนือเวทีคอนเสิร์ตด้วย นักร้อง/นักแต่งเพลงคนนี้จะทัวร์กับ FAM JAMS ปีที่แล้ว! รายการโปรด The Jonas Brothers ในทัวร์ “Burning Up” ฤดูร้อนปี 2008

บุคคลที่มีชื่อเสียงจาก Radio Disney จะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ โดยมีการประสานงานเกมและของรางวัลตามธีมต่างๆ “Radio Disney AM 640 รู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ

ความมุ่งมั่นของ Penn’s Landing ในการมอบความบันเทิงสำหรับครอบครัวคุณภาพเยี่ยมแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ฟิลาเดลเฟียฟรี เราภูมิใจมากที่ได้สนับสนุน FAM JAMS! คอนเสิร์ตซีรีส์ และหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรกันในอีกหลายปีข้างหน้า ” เจนนี่ มิเคเล่ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกล่าว

Radio Disney เป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สำหรับเด็ก ทวีต และครอบครัวทางวิทยุ มีให้บริการ 97% ของสหรัฐอเมริกาในสถานีวิทยุภาคพื้นดินมากกว่า 50 สถานีและผ่านส่วนใหญ่

ของอเมริกาใต้ ในสหรัฐอเมริกา มีให้บริการบน: RadioDisney.com, XM และวิทยุดาวเทียม Sirius, iTunes Radio Tuner, ช่อง Music Choice ของเคเบิลทีวีดิจิตอล,

XM/DIRECTV และโทรศัพท์มือถือ เด็ก ทวีต และครอบครัวสามารถดาวน์โหลดรายการวิทยุดิสนีย์ผ่าน iTunes Music Store ส่วนขยายแบรนด์ Radio Disney ประกอบด้วยซีดี Radio Disney Jams หลายแผ่นจาก Walt Disney Records

แฟมแจม! ได้รับการสนับสนุนอย่างภาคภูมิใจโดย CBS 3 CBS 3 (KYW-TV) เป็นส่วนหนึ่งของ CBS Television Stations ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ CBS Corporation ค่าเข้าชมฟรีสำหรับ FAM JAMS ทั้งหมด! คอนเสิร์ต

การเขียนโปรแกรมสาธารณะที่ Penn’s Landing จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีผู้สนับสนุนของเรา Independence Blue Cross และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ PECO, Bank of

America, Pennsylvania Lottery, Live Nation และ Greater Philadelphia Tourism Marketing Corporation ซึ่งทุกคนมุ่งมั่นที่จะให้บริการ Greater Philadelphia ชุมชน.

Penn’s Landing Corporation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รับผิดชอบในการระดมทุนและผลิตรายการสาธารณะบน Great Plaza, Delaware Waterfront Park ของเมืองฟิลา

เดลเฟีย Independence Blue Cross เป็นสปอนเซอร์ที่นำเสนอของฤดูร้อน 2008 ที่ Penn’s Landing กิจกรรมทั้งหมดที่ผลิตโดย Penn’s Landing Corporation เปิดให้สาธารณชนเข้าชมฟรี และที่ Great Plaza ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Penn’s Landing แหล่งบันเทิงริมแม่น้ำชั้นนำของฟิลาเดลเฟีย

สมัครสล็อตจีคลับ สำหรับข้อมูลและเหตุการณ์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร (215) 922-2FUN หรือเยี่ยมชมwww.pennslandingcorp.com เว็บไซต์ Penn’s Landing Corporation เป็นแหล่งข้อมูลเสมือนจริงสำหรับบริเวณริมน้ำ ซึ่งช่วยให้ผู้มาเยี่ยมชมวางแผนจอดรถ เล่นและพักที่ Penn’s Landing ได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งวัน

ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 พ.ค. 2551) – สตีเวน บาวเออร์ ที่โด่งดังอย่างแพร่หลายในผลงานเรื่อง “Scarface” กับ “Traffic” ของอัล ปาชิโนและสตีเวน โซ

เดอร์เบิร์ก ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ล่าสุดของรอล์ฟ คาเนฟสกี้ เรื่องนีโอ-นัวร์ หนังระทึกขวัญ “One In The Gun” กำลังถ่ายทำในลอสแองเจลิสภายใต้การดูแลของผู้กำกับภาพ Gigi Malavasi (“A Simple Promise” “Broken Idyll”)

ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของบาวเออร์ “How The Garcia Girls Spent their Summer” (Maya Release) กับ America Ferrera (“Ugly Betty”) เข้าฉายทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551

“One In The Gun” เป็นเกมพัฒนาสมองสุดเซ็กซี่ของหนังระทึกขวัญที่ผสมผสานกับภาพยนตร์นัวร์คลาสสิกในอดีตผสมผสานกับความเหนือจริงและความประหลาดใจสไตล์โพสต์สมัยใหม่ของ David Lynch

บาวเออร์ร่วมแสดงกับสตีเวน แมน (“Savage Island”, “Augusta Gone”); Robert Davi (“James Bond License To Kill” “Goonies” และ “An American Carol” ของ David Zucker); แคเธอรีน แรนดอล์ฟ ( “Jarhead” ของ Sam Mendes, “Sonny” ของ Nicolas Cage และ “Black Ops” ของ Nicolas Cage ออกฉาย 20

พฤษภาคมโดย Film and Music Entertainment); Robert Donavan (“Nightmare Man”) และ James Russo (“Donnie Brasco” “Beverly Hills Cop” และ “Public Enemies” ของ Michael Mann นำแสดงโดย Johnny Depp)

เมื่อมิกกี้ ลูอิส (สตีเวน แมน) ศิลปินไร้บ้านที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนกับแคทรีนา เวบบ์ (แคเธอรีน แรนดอล์ฟ) ภรรยาคนสวยที่ร่ำรวยของอาเธอร์ เวบบ์ (สตีเวน บาวเออร์) และถูกเกณฑ์ให้

ทาสีบ้านของพวกเขา ซึ่งเป็นเกมมืดมนของการจัดการและการล่อลวง เกิดขึ้น ในไม่ช้า วาระซ่อนเร้นส่งผลให้เกิดการข้ามสองและสามครั้งที่ทำให้ชีวิตของมิกกี้หมุนวนจนควบคุมไม่ได้ นำเขา

ไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในที่ห่างไกลซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนประหลาด (โรเบิร์ต เดวี, โรเบิร์ต โดโนแวน, เจมส์ รุสโซ) และความลับบิดเบี้ยวที่ทุกคนกุมกุญแจไว้ ความลึกลับของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของมิกกี้

LANGHORNE, Pa., May 21, 2008 (PRIME NEWSWIRE) eGames, Inc. (Pink Sheets:EGAM) ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมสำหรับพีซีและอินเทอร์เน็ต วันนี้ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551.

“เราพอใจกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของอัตรากำไรขั้นต้นของเราและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสิ่งนี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการใช้

ประโยชน์จากคุณสมบัติของเกมที่เราพัฒนาและเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ ทั้งบนอินเทอร์เน็ตและในตลาดค้าปลีกทั่วโลก ” เจอร์รี่ ไคลน์ ประธานและซีอีโอของ eGames แสดงความคิดเห็น

เรากำลังค้นหาวิธีเพิ่มเติมในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ เหล่านี้ต่อไป ในขณะที่ยังคงรักษากลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นของเราในการสร้างคุณสมบัติเกมที่เราเป็นเจ้าของ

ซึ่งดึงดูดผู้ชมเกมในวงกว้าง และอาจเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มเกมอื่นๆ ได้ ในไม่ช้า เราคาดว่าจะประกาศข้อตกลงการพัฒนาครั้งแรกสำหรับเกมบางเกมของเราบนแพลตฟอร์มเกมทั่วไปอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในเวลาสำหรับฤดูกาลขายวันหยุดที่กำลังจะมาถึง”

“นอกจากนี้ ความสำเร็จที่เกมขายดีของเราอย่าง Burger Island, GHOST Hunters, Jane’s Hotel และ Hidden Relics ได้เพลิดเพลินทางออนไลน์ได้ช่วยให้เราสามารถขยายการ

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวมของเราได้ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นสูตรที่ประสบความสำเร็จ ตอนนี้กำลังเริ่มสร้างเรื่องราวความสำเร็จซึ่งดูเหมือนจะสะท้อนกับพันธมิตรค้าปลีกของเราและกับผู้บริโภคเป้าหมายของเรา – นักเล่นเกมทั่วไป – ที่กำลังมองหาประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกจนติดใจ” ไคลน์กล่าว

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 296,000 ดอลลาร์หรือ 37.6% เป็น 1,084,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เทียบกับ 788,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 296,000 ดอลลาร์เป็นผลจากรายรับอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 214,000 ดอลลาร์จาก เพิ่มยอดขายเกมแคชชวลที่มียอดขายสูงสุดบน

เว็บไซต์www.egames.comบริษัทเป็นเจ้าของเกมแคชชวลที่ขายบนพอร์ทัลเกมทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งสำหรับผู้บริโภคของแถบเครื่องมือ eGames ของเรา

ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในชื่อเกมที่เผยแพร่โดย eGames ทั้งหมด นอกจากนี้ รายได้จากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้น 99,000 ดอลลาร์ เนื่องจากการจัดจำหน่ายที่ดีขึ้นกับผู้ค้าปลีกในอเมริกาเหนือหลายแห่ง

ขาดทุนสุทธิ 165,000 ดอลลาร์ หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 434,000 ดอลลาร์ หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ปรับลด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ลดลง 269,000 ดอลลาร์สำหรับยอดสุทธิรายไตรมาส ขาดทุนเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 308,000 ดอลลาร์ในกำไรขั้นต้นที่เกิดจาก

การปรับปรุง 17.3% ของอัตรากำไรขั้นต้นจากรายได้สุทธิที่สูงขึ้น โดยถูกชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 34,000 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอคุณภาพสูงแบบไม่เป็นทางการ เกมสำหรับพีซีและอินเทอร์เน็ต

อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น 17.3% เป็นผลมาจากการลดลงของการตั้งสำรองสำหรับสินค้าล้าสมัย การประหยัดต้นทุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งไม่มีต้นทุนผลิตภัณฑ์) และราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขายปลีกในอเมริกาเหนือ การกระจาย.

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 39,000 ดอลลาร์หรือ 1.3% เป็น 2,981,000 ดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เทียบกับ 2,942,000 ดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนของปีที่แล้ว ราย

ได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 39,000 ดอลลาร์เป็นผลมาจากรายรับทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 486,000 ดอลลาร์ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ลดลง 353,000 ดอลลาร์ และรายได้จากลิขสิทธิ์ 93,000 ดอลลาร์

ขาดทุนสุทธิ 436,000 ดอลลาร์ หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 1,015,000 ดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ปรับลด สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 การลดลง 579,000 ดอลลาร์ใน ผลขาดทุนสุทธิของงวดเก้าเดือนเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 554,000 ดอลลาร์ในกำไรขั้นต้นที่เกิดจากการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นที่ 18.0%

ผู้ถือหุ้นมีสามวิธีในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท: โดยไปที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของบริษัทที่www.egames.comซึ่งจะมีรายงานประจำปีงบประมาณ 2550 ของบริษัท รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2550 และ 2551 ที่มีข้อมูลรายไตรมาส ข้อมูลทางการเงินสามารถเข้าถึงได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Pink Sheets

ที่www.pinksheets.comและพิมพ์สัญลักษณ์ของบริษัท “EGAM” หรือโดยการขอสำเนาเอกสารข้อมูลทางการเงินโดยติดต่อบริษัททางไปรษณีย์ที่ eGames, Inc. 2000 Cabot

Boulevard West, Suite 110, Langhorne, Pennsylvania 19047 เพื่อแจ้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้ถือหุ้นยังสามารถอยู่ในรายชื่อเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ทางอีเมลโดยไปที่ลิงก์ต่อไปนี้บนหน้าเว็บนักลงทุนสัมพันธ์ของ eGames:

ฟิลาเดลเฟีย, 21 พฤษภาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — ลองนึกภาพดูสิ! The Great Plaza ถูกเปลี่ยนเป็นโรงละครกลางแจ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ Seasonings Under the Stars อีกซีซันหนึ่ง นำเสนอโดย Independence Blue Cross ทุกคืนวันพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ภาพยนตร์ยอดนิยมเรื่องต่างๆ จะฉายบนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ Great Plaza ที่ Penn’s Landing ซึ่งตั้งอยู่ที่ Columbus Boulevard ที่ถนน Chestnut การคัดกรองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสื่อ NBC 10 และ B101.1 Fm จะเริ่มในตอนค่ำและเช่นเดียวกับกิจกรรมทั้งหมดที่ Penn’s Landing การฉายฟรี สำหรับรายชื่อของการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นนี้โปรดเยี่ยมชมwww.pennslandingcorp.com

และเป็นมากกว่าหนัง! ก่อนเริ่มการฉายในแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมสนุก ๆ สอดประสานกับธีมของภาพยนตร์ในสัปดาห์นั้น สำหรับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์กรุณาเยี่ยมชมwww.pennslandingcorp.com

Screenings Under the Stars เป็นความบันเทิงสำหรับครอบครัวในราคาประหยัด และ/หรือคืนเดทที่ยอดเยี่ยมสำหรับคู่รักในราคาสุดคุ้ม ฟรี! การชมภาพยนตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ริมน้ำใต้

แสงดาวเป็นการเที่ยวแบบครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ หรือการออกเดทในฤดูร้อนที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำอย่างแท้จริง คู่รักจะได้รับการเตือนถึงความโรแมนติกแบบเก่าที่สร้างขึ้นโดยไดรฟ์ในภาพยนตร์ ผู้เข้าชมสามารถเริ่มต้นหรือสิ้นสุดยามเย็นได้ที่ South Street หรือใน Old City โดยใช้เวลาเดินเพียงครู่เดียวจาก Penn’s Landing

B101 จะเป็นเจ้าภาพการฉายเฉพาะและการประสานงานเกมและของรางวัล NBC 10 ได้ร่วมมือกับ Penn’s Landing ในฤดูกาลนี้เพื่อนำเสนอซีรีส์ฟรีซึ่งมีชื่อหลายเรื่องจากแค็ตตาล็อก Universal Films

WBEB 101.1 FM (B 101) เป็นสถานีวิทยุร่วมสมัยสำหรับผู้ใหญ่ที่ออกอากาศในตลาดฟิลาเดลเฟีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 B-101 ได้รับการยกย่องให้เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมมากมายและได้

รับการจัดอันดับ 10 อันดับแรกอย่างสม่ำเสมอมานานหลายทศวรรษ สถานีนี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยเจอร์รี ลี ยังคงเป็นสถานีเพลงที่เป็นอิสระเพียงแห่งเดียวในตลาดหลักของสหรัฐฯ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Penn’s Landing Corporation สำหรับ “Screenings Under the Stars” เดนนิส เบียนชี ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ NBC 10 กล่าว “เรา

ภูมิใจอย่างยิ่งที่ภาพยนตร์หลายเรื่องเข้าฉายที่ Penn’s Landing ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จัดทำโดย NBC 10/Universal”

NBC 10 หนึ่งใน 10 สถานีโทรทัศน์ของ NBC ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ ตั้งอยู่ในเมือง Bala Cynwyd รัฐ Pa ชานเมืองฟิลาเดลเฟีย ผู้ชมหลายล้านคนทั่ว Greater Philadelphia,

Lehigh Valley, South Jersey และ Delaware รับชม NBC 10 ทุกวันเพื่อรับข่าวสารล่าสุด สภาพอากาศ กีฬา ผู้บริโภค สุขภาพ และรายงานการจราจร ข่าว 16.00 น. ของ NBC

10 – “All That & More” – เป็นรายการข่าวแบบโต้ตอบเต็มรูปแบบเพียงรายการเดียวในภูมิภาค ผู้ชมยังติดตามทุกวันเพื่อดู “10!” การแสดงวิถีชีวิตและความบันเทิงที่สนุกสนานเป็น

เวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งมีดาราดังทั้งในประเทศ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รายการออกอากาศสดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.00 น. ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ( www.nbc10.com ) ในตลาด 50 อันดับแรก NBC10.com ได้รับรางวัล National Edward R. Murrow Award อันทรงเกียรติ

การเขียนโปรแกรมสาธารณะที่ Penn’s Landing จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีผู้สนับสนุนของเรา Independence Blue Cross และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ PECO, Bank of

America, Pennsylvania Lottery, Live Nation และ Greater Philadelphia Tourism Marketing Corporation ซึ่งทุกคนมุ่งมั่นที่จะให้บริการ Greater Philadelphia ชุมชน.

Penn’s Landing Corporation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รับผิดชอบด้านเงินทุนและการผลิตรายการสาธารณะที่ Penn’s Landing Independence Blue Cross เป็นสปอน

เซอร์ที่นำเสนอของฤดูร้อน 2008 ที่ Penn’s Landing กิจกรรมทั้งหมดที่ผลิตโดย Penn’s Landing Corporation เปิดให้สาธารณชนเข้าชมฟรี และที่ Great Plaza ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Penn’s Landing แหล่งบันเทิงริมแม่น้ำชั้นนำของฟิลาเดลเฟีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่จัดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่โทร (215) 922-2FUN หรือเยี่ยมชมwww.pennslandingcorp.com เว็บไซต์ Penn’s Landing Corporation เป็นแหล่งข้อมูลเสมือนจริงสำหรับบริเวณริมน้ำ ซึ่งช่วยให้ผู้มาเยี่ยมชมวางแผนจอดรถ เล่นและพักที่ Penn’s Landing ได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งวัน

ปารีส ฝรั่งเศส และเอสโป ฟินแลนด์ – Orange และ Nokia ประกาศในวันนี้ถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยขยายข้อตกลงแรกที่ลงนามโดยทั้งสองบริษัทในเดือน

กุมภาพันธ์ 2008 ผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งสองได้ให้คำมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนสามปี ซึ่งจะรวมเพิ่มอีก 10 ปี โทรศัพท์มือถือ Nokia รุ่นใหม่ในตระกูล Orange Signature และการเพิ่มเพลงลงในข้อเสนอรวมของเกม การโฆษณา แผนที่ และบริการตามสถานที่

Orange และ Nokia ได้ตกลงที่จะเปิดตัวชุดบริการมัลติมีเดียแบบบูรณาการบนโทรศัพท์มือถือ Nokia รุ่นใหม่ โดยเปิดตัวใน H208 ในตลาดหลัก 9 แห่ง ในโครงการริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อ

ส่งเสริมการนำความบันเทิงดิจิทัลบนมือถือมาใช้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ลูกค้าจะสามารถเข้าถึง Orange Music Store ได้โดยตรง ทั้งเกม Orange และ

NGage รวมถึงแผนที่ Nokia ภายใต้โปรแกรม Orange Signature บริการทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Orange ที่คุ้นเคย ทำให้เข้าถึงข้อมูลและความบันเทิงได้ในคลิกเดียว

Olaf Swantee, EVP of Orange’s Personal Communications Services กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้เน้นย้ำถึงแรงผลักดันของ Orange ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วย

ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด” “เมื่อรวมกับความเป็นผู้นำของเราในด้านนวัตกรรมมัลติมีเดียบนมือถือและความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ

เนื้อหาชั้นนำ Orange เชื่อว่าอุปกรณ์ของ Nokia และแพลตฟอร์ม Ovi จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการที่หลากหลาย” Georges Penalver รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ Orange กล่าว .

“เรายินดีที่ได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Orange และเชื่อว่าการรวมกันระหว่างบริการ Signature และ Ovi จะขยายและเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภค” Kai Öistämö รองประธาน

อาวุโสฝ่ายอุปกรณ์ของ Nokia กล่าว “เรายังคาดหวังให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของเราจะขยายออกไปนอกพื้นที่โฟกัสเริ่มต้นของดนตรี เกม แผนที่ และการโฆษณา เพื่อรวมบริการอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป”

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันทำการตลาดเพื่อรองรับการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มแผนที่มือถือและเทคโนโลยี

GPS ของโนเกียจะถูกนำมาใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์โนเกียในกลุ่ม Orange Signature ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำทาง การค้นหาตามสถานที่ และบริการโฆษณา ทั้งสองบริษัทวางแผนที่จะสร้างผู้ใช้ Mobile Maps ที่ใช้งานอยู่ 10 ล้านคนบนอุปกรณ์ Nokia ภายใน Orange Footprint ภายในปี 2010

Orange เป็นแบรนด์หลักของ France Telecom หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของโลก France Telecom ให้บริการลูกค้ามากกว่า 172 ล้านคนในห้าทวีป ณ วันที่ 31 มีนาคม

2008 โดยสองในสามเป็นลูกค้าของ Orange กลุ่มบริษัทมียอดขายรวม 52.9 พันล้านยูโรในปี 2550 (13 พันล้านยูโร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีลูกค้ามือถือ 111.9 ล้านราย และลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ADSL) 12 ล้านราย

โครงการ NEXT (New Experience in Telecommunications) เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2548 จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ให้บริการแบบบูรณาการ

และทำให้ France Telecom เป็นมาตรฐานสำหรับบริการโทรคมนาคมรูปแบบใหม่ในยุโรป ในปี 2549 Orange ได้กลายเป็นแบรนด์เดียวของกลุ่มสำหรับบริการอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และ

โทรศัพท์มือถือในประเทศส่วนใหญ่ที่บริษัทดำเนินการ และ Orange Business Services เป็นแบนเนอร์สำหรับบริการที่เสนอให้กับธุรกิจทั่วโลก France Telecom เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออันดับสามและเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อันดับหนึ่งในยุโรป และเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในการให้บริการโทรคมนาคมแก่บริษัทข้ามชาติ

France Telecom (NYSE: FTE ) จดทะเบียนใน Euronext Paris และ New York Stock Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.orange.com, www.francetelecom.com,

www.orange-business.com Orange และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Orange ที่รวมอยู่ในเนื้อหานี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Orange Personal Communications Services Limited

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน เราสร้างอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายด้วย

บริการและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเพลง การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม ความคล่องตัวทางธุรกิจ และอื่นๆ การพัฒนาและขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค

ตลอดจนโซลูชันและซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของเรา ถือเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ เรายังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Nokia Siemens Networks

ฮ่องกง, 22 พฤษภาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 3G

บนมือถือที่ได้รับรางวัล ประกาศว่าจะขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พอร์ตโฟลิโอเกมมือถืออิงจากรายการทีวีเรียลลิตี้ยอดฮิตใหม่ล่าสุดของจีน Next Top Model ของจีน ด้วยความร่วมมือ

กับ Mojo Mediaworks ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ eWorld Interactive, Inc. (OTCBB:EWIN) (ผู้ได้รับอนุญาตรูปแบบจีนของ Next Top Model ของอเมริกา) Artificial

Life จะนำเสนอเกมมือถือสองเกมโดยอิงจากงาน Next Top Model ของจีน เกมมือถือเกมแรกที่จะเปิดตัวจะขึ้นอยู่กับซีซั่นที่ 1 ของรายการ ซึ่งจะตามมาด้วยเกมมือถืออีกเกมตามซีซั่น 2

เกมมือถือที่อิงจากซีซันแรกของ Next Top Model ของจีนจะออกใน 4 สัปดาห์ ในขณะที่เกมของซีซันที่สองจะเปิดตัวในภายหลัง เพื่อให้ตรงกับเวลาออกอากาศของรายการทีวีเรียลลิตี้

บริษัทได้ผลิตและเปิดตัวเกมมือถือโดยอิงจาก America’s Next Top Model สำหรับ Cycles 7, 8, 9 และ 10 เช่นเดียวกับ Next Top Model ของเยอรมนีในฤดูกาลที่สาม

Next Top Model ของจีนเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2551 ผ่าน Sichuan Satellite TV ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ทั่วประเทศที่มีผู้ชมถึง 732 ล้านครัวเรือน ในขณะที่

รายการกำลังออกอากาศอยู่ มันเป็นหนึ่งใน 5 รายการที่ได้รับเรทติ้งสูงสุดในช่วงเวลาของรายการในแต่ละสัปดาห์ การคัดเลือกนักแสดงครั้งแรกสำหรับรายการนี้ดึงดูดผู้สมัครกว่า 5,000 คนจากหลายเมืองทั่วจีนแผ่นดินใหญ่

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Mojo Media Works ในการผลิตเกมมือถือที่ปรับแต่งให้เหมาะกับรายการทีวียอดนิยมนี้ในประเทศจีน เป็นโอกาสพิเศษที่จะเจาะตลาดมือถือจีนด้วยรายการทีวีใหม่และประสบความสำเร็จอย่างมาก” Eberhard กล่าว Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc.

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีสำนักงานอยู่ในเบอร์ลิน (สำนักงานใหญ่ของ EMEA) และโตเกียว เรา

เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีมือถือที่ได้รับรางวัล ทีวีบนมือถือ เนื้อหา เกม และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ (โปรดดูหน้าแรกของบริษัทของเราที่: www.artificial-life.comและพอร์ทัล m-commerce ของเรา: www.botme คอม ).

