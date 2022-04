สล็อต Star Vegas SBO UFABET

สล็อต Star ลาออกจากตำแหน่งรองประธาน ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการบริหารของ New Silkroad Culturaltainment Ltd. ประกาศดังกล่าวจัดทำโดยบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงในการยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดี

New Silkroad ดำเนินการคาสิโน MegaLuck เฉพาะชาวต่างชาติ – ผ่าน บริษัท คาสิโน MegaLuck Co Ltd – บนเกาะเชจูปลายทางวันหยุดทางใต้ของเกาหลีใต้

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 72 ใน MegaLuck Co ซึ่งเข้าซื้อกิจการเมื่อปลายปี 2558 และเคยใช้ชื่อว่า Jeju KAL Hotel การฝึกสร้างแบรนด์ใหม่ได้ข้อสรุปในเดือนกันยายน 2559 คาสิโนเชจูเสนอโต๊ะบาคาร่า 25 โต๊ะ แบล็คแจ็ค 2 โต๊ะ โต๊ะคัสเซก 1 โต๊ะ รูเล็ต 1 โต๊ะ และสล็อตแมชชีน 24 เครื่อง ตามรายงานประจำปีล่าสุดของNew Silkroad

New Silkroad กล่าวว่ากำลังพัฒนาโครงการรีสอร์ทคาสิโนในเมืองเชจูที่เรียกว่า “Glorious Hill” นอกจากนี้ยังมีที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ศูนย์รวมความบันเทิง สวนสนุก และสนามกอล์ฟ โครงการนี้ ซึ่ง New Silkroad มีสัดส่วนการถือหุ้น 55 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในพื้นที่ 1.25 ล้านตารางเมตร (13.45 ล้านตารางฟุต) และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว New Silkroad ได้ประกาศถึงสิ่งที่เรียกว่า “พันธมิตรเชิงกลยุทธ์” กับบริษัท Melco International Development Ltd ของผู้ประกอบการเกม Lawrence Ho Yau Lung สำหรับ“การให้บริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง” สำหรับการดำเนินงานด้านเกมในเชจู

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดี New Silkroad ระบุว่าการลาออกของนาย Yan เกี่ยวข้องกับ “ภาระผูกพันทางธุรกิจอื่นๆ ของเขา” และมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดี (28 กันยายน)

“นายหยานยืนยันว่าเขาไม่มีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ และไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของเขาที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบ” นิวซิลค์โร้ดกล่าวเสริมในการยื่นฟ้อง

New Silkroad ยังมีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายไวน์และ Baiju ในประเทศจีนซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจีน

NagaCorp Ltd ผู้ดำเนินการโรงแรมคาสิโน NagaWorld ในกัมพูชา รายงานปริมาณชิปหมุนการพนันวีไอพีประมาณ 3.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2560 เพิ่มขึ้น 57.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากตัวเลขที่รวบรวมโดย GGRAsia โดยอ้างอิงจากไฮไลท์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทที่เผยแพร่ในฮ่องกงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา การซื้ออินสำหรับการเล่นแบบโต๊ะในตลาดมวลชนในช่วงสามเดือนถึง 30 กันยายน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับเกือบ 191.3 ล้านดอลลาร์

ยอดเรียกเก็บเงินสำหรับเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ (EGM) ขยายตัว 17.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 463 ล้านดอลลาร์

NagaWorld (ในภาพ) เป็นศูนย์รวมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นแห่งเดียวในเมืองหลวงพนมเปญ

“ปริมาณวีไอพีเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 58 แม้ว่าระดับเงินดอลลาร์ที่แน่นอนจะลดลงตามลำดับ ซึ่งเราจะถือว่ามีการเดินทางที่เลื่อนออกไปจำนวนหนึ่ง เนื่องจากขยะและผู้เล่นรอการเปิดตัวของ Naga2 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” บันทึกจากวันอังคารกล่าวจาก โบรกเกอร์ Union Gaming Securities Asia Ltd.

Naga2 เป็นโรงแรมและส่วนเสริมการเล่นเกมของรีสอร์ทคาสิโน NagaWorld Tim McNally ประธานของ NagaCorp บอกกับ GGRAsia ในเดือนกันยายนว่าโรงงานแห่งใหม่นี้“ยังคงเปิดอยู่”สำหรับการเปิดตัวในเดือนนี้ ในการยื่นฟ้องก่อนหน้านี้ NagaCorp ได้กล่าวว่า Naga2 – เพื่อเชื่อมต่อกับ NagaWorld โดยศูนย์การค้าที่ชื่อว่า NagaCity Walk – จะรวมถึงห้องพักโรงแรมใหม่และห้องสวีทสุดหรูมากกว่า 1,000 ห้อง รวมถึงโต๊ะเล่นเกม 300 โต๊ะและ EGM 500

Grant Govertsen นักวิเคราะห์ของ Union Gaming กล่าวในบันทึกช่วยจำของวันอังคาร: “การประเมินปริมาณ VIP ครึ่งหลังของเราในปี 2560 ทั้งหมดอยู่ที่ +64 เปอร์เซ็นต์และรวมถึงประโยชน์ของ Naga2 ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี จากวิถีวีไอพีในปัจจุบัน นอกเหนือจากสิ่งที่ควรเป็นวีไอพีขัดขวางหลังการเปิด Naga2 กลับขึ้นเหนือประมาณการวีไอพีของเรามีแนวโน้ม”

จากการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารของ NagaCorp การเลื่อนระดับวีไอพีสำหรับช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนอยู่ที่ 11.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 ในแง่ของปีต่อปี

การรับซื้อโต๊ะสำหรับตลาดมวลชนในช่วงเก้าเดือนแรกของปีอยู่ที่ 566.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24% NagaCorp กล่าว บริษัทยังรายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในส่วนของ EGM ยอดเรียกเก็บเงินระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนอยู่ที่ประมาณ 1.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนกรกฎาคม NagaCorp รายงานว่ามี กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 20.3%เป็น 150.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากรายรับจากการเล่นเกมรวมที่เพิ่มขึ้น 39.6 เปอร์เซ็นต์

วันอาทิตย์แรกของฤดูกาล NFL เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับแฟนฟุตบอลที่รอคอยมาหลายเดือน เพื่อดูว่าทีมโปรดและผู้เล่นทีมโปรดของพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างในสนาม แต่อาจเป็นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับเจ้ามือรับแทงพนัน เนื่องจาก NFL เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักพนันในสหรัฐอเมริกา และสัปดาห์ที่ 1 จะเห็นนักพนันเข้ามาเยี่ยมชมหนังสือกีฬาเป็นจำนวนมาก

เดิมพัน NFL สัปดาห์ที่ 1

นักพนันติดตามการแข่งขัน NFL สัปดาห์ที่ 1 ที่ South Point Sports Book ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา

กำหนดการของวันอาทิตย์เพิ่มความสำคัญให้กับอุตสาหกรรมเกมในปีนี้ เนื่องจากมันเป็นครั้งแรกที่หนังสือกีฬาในนิวเจอร์ซีย์ มิสซิสซิปปี้ เดลาแวร์ และเวสต์เวอร์จิเนียสามารถเดิมพันทางกฎหมายในแต่ละเกมของ NFL ได้ ซึ่งทำให้เกิดการต่อแถวยาวในฐานะนักพนันที่ตื่นเต้น กลับกลายเป็นว่าต้องทุ่มเงินกับเจ้ามือรับแทงที่ได้รับการควบคุมเป็นครั้งแรก

นักพนันแห่กันไปที่ทุ่งหญ้าแม้จะมีปัญหาการจราจร

หนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการเดิมพันคือ FanDuel Sportsbook ที่สนามแข่งม้า Meadowlands ซึ่งอยู่ห่างจาก MetLife Stadium ประมาณหนึ่งไมล์ ความใกล้ชิดกับสนามกีฬาซึ่งนิวยอร์กไจแอนต์เป็นเจ้าภาพแจ็กสันวิลล์จากัวร์ในวันอาทิตย์ทำให้ผู้ชมจำนวนมากสำหรับการดำเนินงานของ FanDuel แม้ว่าจะนำไปสู่ปัญหาด้านลอจิสติกส์ก็ตาม

“นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาสำหรับมินนิโซตา” แฟนไวกิ้ง Majid Shaheed บอกNorth Jersey Recordเกี่ยวกับ FanDuel Sportsbook “โดยปกติคุณไปที่เจ้ามือรับแทงม้า ตอนนี้ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ฉันสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย”

แต่ในขณะที่ความสามารถในการเดิมพันใกล้สนามกีฬาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก นักพนันหลายคนประสบปัญหาในการไปสนามแข่งเนื่องจากมีแฟน ๆ นับหมื่นที่มาถึงสนามกีฬาเพื่อเล่นเกมไจแอนต์ส สถานที่ทั้งสองแห่งใช้ที่จอดรถร่วมกัน และในวันแข่งขัน ต้องใช้บัตรจอดรถเพื่อเข้าชม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับผู้เข้าชมบางรายที่ต้องการเดิมพันในการแข่งขัน NFL ของวันนั้น

“ฉันอธิบายให้พวกเขาฟังว่าฉันจะไล่พวกเขาทั้งหมดออก” โรส พอร์ช บอกกับนิวยอร์กไทม์สว่าเธอบอกกับพนักงานจอดรถเมื่อพวกเขาบอกว่าเธอไม่สามารถเข้าไปในลานจอดได้ “ฉันจะไปหาเจ้านายของพวกเขาทั้งหมดและไล่พวกเขา ออกเพราะโกหกเพราะฉันมาจากบายอนมาจนสุดทาง และไม่คิดว่านั่นจะยุติธรรมสำหรับฉัน”

หนังสือกีฬาทั่วอเมริกามีฝูงชนจำนวนมาก

สถานที่อื่น ๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เห็นความตื่นเต้นมากพอโดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการฝูงชน Monmouth Park มีคนมากกว่า 400 คนกรอกหนังสือกีฬา William Hill โดยมีแถวยาวที่หน้าต่างการเดิมพันและต้องจองโต๊ะที่บาร์

“เราเปิดประตูตอน 8 โมงเช้า และมันก็ไม่ได้ช้าลงเลยจนกระทั่ง 2 โมง” หัวหน้างานที่ไม่ระบุชื่อ William Hill บอกกับNew York Post “ผลการแข่งขันนั้นน่าตื่นเต้นมาก มีช่วงการเรียนรู้ แต่เราสามารถผ่านมันไปได้อย่างราบรื่น”

แม้ว่าการเดิมพันกีฬาเป็นข่าวเก่าในเนวาดา แต่สัปดาห์ที่ 1 ก็ยุ่งไม่แพ้กับหนังสือกีฬาในลาสเวกัส ที่ Westgate Las Vegas SuperBook นักพนันที่เฉียบแหลมและแฟนตัวยงออกมาวางเดิมพันทีมโปรดของพวกเขา

“ทุกคนมองโลกในแง่ดีมาก แม้แต่แฟน ๆ ของ Browns ก็ยังมองโลกในแง่ดี ” Jay Kornegay รองประธานฝ่ายปฏิบัติการการแข่งขันและการกีฬาของ Westgate กล่าวกับ News 3 Las Vegas “ดังนั้น มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้น”

ตลาดการเดิมพันกีฬาของนิวเจอร์ซีย์จะแซงหน้าเนวาดาภายในปี 2564 ตามการวิเคราะห์ใหม่โดย Eilers & Krejcik Gaming (EKG)

เดิมพันกีฬานิวเจอร์ซีย์

สนามกีฬา MetLife ใน North Jersey ซึ่งเป็นที่ตั้งของทีม New York Giants และ Jets ฝั่งตรงข้ามที่จอดรถคือสนามแข่ง Meadowlands ซึ่งคุณสามารถเดิมพันเกมได้ที่หนังสือกีฬา FanDuel

เกือบสี่เดือนแล้วที่สนามแข่ง Monmouth Park ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายครั้งแรกของรัฐ และขณะนี้มีหนังสือกีฬาสดเจ็ดเล่มและแอพเดิมพันมือถือเจ็ดแอปที่พยายามแย่งชิงตำแหน่งในภาคธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การมาถึงของฤดูกาล NFL ใหม่ทำให้เห็นผู้เข้าแข่งขันในนาทีสุดท้ายจำนวนหนึ่งในอารีน่าเคลื่อนที่ โดยมี FanDuel, William Hill และ Caesars ถ่ายทอดสดในสัปดาห์ก่อนเริ่มการแข่งขัน และ 888 เข้าร่วมการต่อสู้ในวันนี้ (วันจันทร์)

Meadowlands เจริญรุ่งเรืองถัดจาก MetLife

นอกจากนี้ยังหมายความว่าที่ East Rutherford ทางเหนือของเจอร์ซีย์ในวันอาทิตย์ คุณสามารถเดิมพัน New York Giants ได้ที่หนังสือกีฬาที่มีตราสินค้า FanDuel ของสนามแข่งม้า Meadowlands ก่อนที่จะเดินข้ามไปยัง MetLife Stadium เพื่อดูการแข่งขัน แม้ว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วคุณควรมี เงินจากัวร์

Meadowlands และ MetLife ใช้ที่จอดรถร่วมกัน จากท่าทีต่อต้านการพนันของ NFL ครั้งหนึ่งคุณคิดไม่ถึงว่าคุณสามารถเดิมพันทีมที่เล่นในสถานที่ถัดไปได้อย่างถูกกฎหมาย — แต่มันทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในวันอาทิตย์สำหรับสถานะที่รวมพลังของ ลีกกีฬาที่สำคัญและได้รับรางวัล

คริส โกรฟ กรรมการผู้จัดการฝ่ายกีฬาและตลาดเกิดใหม่ของ EKG เชื่อว่า Meadowlands และความใกล้ชิดกับเขตมหานครนิวยอร์กจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งของการเติบโตของตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เขาตั้งข้อสังเกตว่าในช่วง 17 วันของการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม Meadowlands สร้างรายได้ 1.35 ล้านดอลลาร์ “มากกว่าหนังสือกีฬาอื่นๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ รวมถึงที่เปิดให้บริการตลอด 31 วันเต็ม” ผู้คนประมาณสิบสี่ล้านคนอาศัยอยู่ภายในหนึ่งชั่วโมงจาก Meadowlands โดยทางรถยนต์

นิวยอร์กสามารถรับพระราชบัญญัติร่วมกันได้หรือไม่?

ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยนิวเจอร์ซีย์โค่นล้มเนวาดาคือจำนวนประชากร ซึ่งสูงกว่าประมาณห้าเท่า เช่นเดียวกับการยอมรับการพนันกีฬาบนมือถือ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากข้อบกพร่องของคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน

เพนซิลเวเนียได้รับรองหนังสือกีฬาแต่เลือกที่จะเก็บภาษีสูงเกินไป ทำให้เป็นตลาดที่ไม่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน นิวยอร์กมีประชากรมากกว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์ และคาดว่าจะสามารถบดบังเนวาดาได้อย่างรวดเร็วเมื่อการพนันกีฬาถูกกฎหมาย แต่กระบวนการทางกฎหมายได้หยุดชะงักลง และไม่มีการรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จในปีหน้า

ในความเป็นจริง Grove บอกกับCDC Gaming Reportsในสัปดาห์นี้ว่า New Jersey สามารถแซง Nevada ได้ภายในปี 2020 หาก New York ล้มเหลวในการร่วมมือกัน

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จากการเดิมพันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะสูงถึง 35 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 221 ล้านดอลลาร์ในปี 2562 ก่อนที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 442 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2564

ความเป็นจริงเสมือน (VR) กำลังกลายเป็นความจริงที่จริงจังสำหรับตลาดเกมทั่วโลก จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นถึงอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกที่ขยายตัวเป็น 171.96 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 โดย VR มีบทบาทสำคัญในการเติบโตอย่างรวดเร็ว

คาสิโน VR ตลาดเกมระดับโลก

การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้โดยบริษัทวิจัย Grand View Research ที่ ติดอันดับ Fortune 500 ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้การเล่นเกมอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์ในแง่ของขนาดและ “กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทำกำไรได้มากที่สุดในภาคความบันเทิง”

Grand View ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ให้บริการการวิจัยร่วมกับบริษัทต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษามองว่าเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างมหาศาลในอนาคต

มีการปฏิวัติทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกม และการศึกษาคาดการณ์ว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเล่นการพนันในอนาคตRise of the Machineการศึกษาระบุว่าวิวัฒนาการของชุดหูฟังเสมือนจริง (VR) ได้ “ส่งผลกระทบอย่างมาก” ต่อตลาดเกมแล้ว

ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและมีส่วนร่วมที่นำเสนอโดย VR — โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่โลภมากเมื่อพูดถึงเรื่องภาพ — นำเสนอบางสิ่งที่แตกต่างจากการปัดหน้าจอทั่วไปหรือการกดปุ่มที่พบในคาสิโน และจะเปิดช่องทางเพิ่มเติมสำหรับรายได้จากการเล่นเกมในขณะที่ภาคส่วนนั้นดำเนินต่อไป เติบโต.

และมันจะเติบโตขึ้น: จากการศึกษาหนึ่งระบุว่าตลาดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ VR ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวจากมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 เป็น 19 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

ชุดคาสิโนเริ่มเห็นว่า VR สามารถทำอะไรได้บ้าง เมื่อต้นปีนี้ บริษัทซอฟต์แวร์เกม IGT ได้ร่วมมือกับนักพัฒนา VRเพื่อนำ “การแข่งขันเสมือนจริง” มาสู่คาสิโน The Orleans ในลาสเวกัส

การศึกษาอื่นชี้ให้เห็นว่าการพนัน VR ถูกตั้งค่าให้เติบโต 800 เปอร์เซ็นต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและจะคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของภาคทั้งหมดภายในปี 2564

ญี่ปุ่นเร่งการเติบโต

นั่นไม่ได้หมายความว่าอุตสาหกรรมคาสิโนทั้งหมดจะเป็นเสมือน มีปัจจัยอื่นๆ มากมายที่จะกระตุ้นการเติบโตทั่วโลก รวมถึงคาสิโนใหม่และตลาดใหม่ทั้งหมด

หน่วยงานจัดอันดับเครดิต Fitch เห็นด้วยว่าตลาดเกมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสิโนใหม่ที่โผล่ขึ้นมาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาด้วยตลาดคาสิโนเพนซิลเวเนียที่ยังคงเติบโตและสถานที่ใหม่ในแมสซาชูเซตส์เติมเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในขณะเดียวกัน หนึ่งในพรมแดนการพนันที่ยิ่งใหญ่แห่งสุดท้ายในเอเชียกำลังจะเปิดขึ้นหลังจากพูดคุยกันหลายปี ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบการพนันเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน

Las Vegas Sands, MGM และ Wynn Resorts ต่างกำลังแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งหนึ่งในสามใบอนุญาต เพื่อสร้างคอมเพล็กซ์คาสิโนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในตลาดที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุดนับตั้งแต่มาเก๊า เปิดให้ผู้ประกอบการต่างชาติในปี 2544

ตัวแทนจำหน่าย Mohegan Sun Pocono ที่เปิดเผยการหลอกลวงที่หลอกลวงโดยรองประธานฝ่ายพัฒนาผู้เล่นของ คาสิโน ถูกดึงตายจากลำห้วยใน Wilkes-Barre รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน้อยกว่าสองไมล์จากคาสิโนที่เขาเคยทำงาน

โมฮีแกน ซัน โปโคโน

หน่วยกู้ภัยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการนำร่างของแมทธิว เครน พ่อค้าแม่ค้า Mohegan Sun Pocono จากมิลล์ครีก เนื่องจากภูมิประเทศสูงชันที่ทอดลงสู่น้ำซึ่งลื่นหลังจากฝนตกหนักในวันเสาร์ สื่อท้องถิ่นรายงาน

สาเหตุการเสียชีวิตของ Matthew Crane วัย 28 ปี ถูกกำหนดให้เป็น “การจมน้ำโดยอุบัติเหตุ” ในบ่ายวันจันทร์ โดยสำนักงานชันสูตรของ Luzerne County Coroner โดยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมา

เครนเป่าฝาบนการหลอกลวงบัตรรางวัลในปี 2559 โดยให้การเป็นพยานในศาลกับผู้บริหารคาสิโน Robert Pellegrini และผู้สมรู้ร่วมสองคนของเขา Mark Joseph Heltzel และ Rachel Poszeluznyj ซึ่งทุกคนสารภาพผิดและถูกตัดสินจำคุก สรุปแล้ว กลโกงใช้เงินครึ่งล้านดอลลาร์ในการเล่นฟรีโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประวัติอาชญากรรม

ตามเอกสารของศาลจากคดีนี้ การหลอกลวงเกี่ยวข้องกับการใช้หมายเลข PIN ของบัตรสะสมคะแนนของลูกค้าที่ขโมยมาเพื่อเล่นสล็อตที่คาสิโนฟรี

Tangled Web

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 พนักงานเสิร์ฟค็อกเทล Poszeluznyj สังเกตและจดจำหมายเลข PIN ของลูกค้าขณะเสิร์ฟเครื่องดื่ม สิ่งเหล่านี้ถูกส่งไปยัง Pellegrini ผู้สร้างไพ่ที่ซ้ำกันและบรรจุด้วยการหมุนฟรี

ในฐานะลูกค้าประจำ Heltzel เล่นสล็อตโดยใช้การ์ดปลอม โดยแบ่งเงินที่ได้มาระหว่างกลุ่ม

ศาลได้ยินว่าเครนมีความเกี่ยวข้องกับ Poszeluznyj ซึ่งกำลังมีความสัมพันธ์กับ Heltzel ด้วย เครนไปแจ้งความกับตำรวจในเดือนมิถุนายน 2558 ข้อกล่าวหาของเขาได้รับการยืนยันโดยวิดีโอคาสิโนเฝ้าระวังและบันทึกบัตรสะสมคะแนน

อัยการกล่าวว่ามันเป็น “แผนการที่ละเอียดอ่อนมาก” ซึ่งผู้กระทำผิดปกปิดโดยการกระจายคะแนนความภักดีเหนือไพ่จำนวนมาก และหากไม่มีคำให้การของเครน ก็อาจไม่เคยมีใครเปิดเผย

ทั้งสามสารภาพ ในเดือนมิถุนายน 2017 เปลเลกรินีถูกตัดสินจำคุก 32 เดือนในเรือนจำกลาง ในเดือนสิงหาคม 2017 Heltzel ได้รับ 18 เดือนในขณะที่ Poszeluznyj ถูกตัดสินให้ถูกกักบริเวณในบ้านหกเดือนและถูกคุมประพฤติสองปี

ชายสองคนถูกจองจำในขณะนี้

คำถามยังคงอยู่

พบร่างของเครนลอยคว่ำหน้าใน Mill Creek โดยคนสัญจรเวลาประมาณ 16.30 น. ET ในวันเสาร์ เว็บไซต์ข่าวของ Wilkes-Barre The Times Leaderตั้งข้อสังเกตว่า “อยู่ห่างจากรางรถไฟในบริเวณใกล้เคียงซึ่งข้ามถนน Oak Street ลงไปประมาณ 30 ฟุตเพื่อไปยังส่วนของลำห้วยที่พบร่างของ Crane”

Dan Hughes รองผู้ชันสูตรศพของ Luzerne County บอกกับสื่อท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขาไม่สามารถส่งคืนลักษณะหรือสาเหตุการเสียชีวิตได้ในทันที และกำหนดการชันสูตรพลิกศพมีกำหนดในวันจันทร์ ซึ่งน่าจะดำเนินการก่อนที่จะมีการพิจารณา “การจมน้ำโดยอุบัติเหตุ” ประชาชนเมื่อวันก่อน

ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ของผู้ตรวจสอบนิติเวชแห่งรัฐนอร์ทดาโคตาระบุว่า “รายงานการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการปล่อยภายในสี่สัปดาห์” ผลทางพิษวิทยาเพื่อตรวจสอบว่ายาหรือสารอื่นๆ ถูกกินเข้าไปหรือไม่ อาจใช้เวลาสองถึงหกสัปดาห์

การหย่าร้างกลับมาเป็นแฟชั่น – อย่างน้อยในสหราชอาณาจักร แม้ว่าอัตราในสหรัฐฯ จะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 แต่ในปีที่แล้ว สหราชอาณาจักรพบว่าการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในทศวรรษนี้ของคู่รักที่ยุติการแต่งงานของพวกเขา เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อนหน้า

Fortnite

การเล่นเกมออนไลน์ – และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่Fortnite Battle Royale – กลายเป็นอุปสรรคต่อความสุขในชีวิตสมรสหรือไม่? เว็บไซต์การหย่าร้างแบบกุ๊กกิ๊กออนไลน์แห่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น

ตัวเลขสำหรับปี 2560 ยังไม่ปรากฏ แต่บริษัทกฎหมายออนไลน์ Divorce-online.co.uk เชื่อว่าสามารถให้คำตอบได้ — อย่างน้อยก็เกี่ยวกับเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่เสนอโดยโจทก์ในคดีการหย่าร้าง — และสังเกตเห็นการเรียกร้องที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์พุ่งสูงขึ้น .

และควรรู้ไว้ Divorce-online.co.uk ถูกเรียกว่าเป็น สล็อต Star Vegas “บริการหย่าร้างออนไลน์ดั้งเดิมและน่าเชื่อถืออย่างสูงของสหราชอาณาจักร” Divorce-online.co.uk เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างแบบสั้นในระดับอุตสาหกรรม โดยเรียกเก็บเงินจากสายพานลำเลียงสำหรับคู่รัก 59 ปอนด์ (77 ดอลลาร์) แต่ละคนจะต้องถูกตัดขาดจากสิ่งที่ทนไม่ได้ ส่วนอื่นๆ — โรงฆ่าสัตว์เพื่อการวิวาห์แบบหนึ่ง ซึ่งประกาศกฤษฎีกาอย่างเด็ดขาดเหมือนฝันร้ายของสมเด็จพระสันตะปาปา

แต่งงานเพื่อ Fortnite

จากคำร้อง 4,665 คำร้องที่ได้รับการจัดการจนถึงปีนี้ — ตัวเลขที่เพียงร้อยละ 4.6 ของคำร้องการหย่าร้างทั้งหมดในสหราชอาณาจักรตลอดทั้งปี 2559 — ห้าเปอร์เซ็นต์ของโจทก์ทั้งหมดอ้างว่าการเสพติดทางดิจิทัลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์พังทลาย

“การติดยา แอลกอฮอล์ และการพนันมักถูกอ้างถึงว่าเป็นสาเหตุของการพังทลายของความสัมพันธ์ แต่รุ่งอรุณของการปฏิวัติทางดิจิทัลทำให้เกิดการเสพติดครั้งใหม่” โฆษกของบริษัทกล่าวกับDaily Mirrorในสัปดาห์นี้

สิ่งเหล่านี้รวมถึงภาพอนาจารออนไลน์ เกมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจสำหรับเราที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีปัญหาด้านความสัมพันธ์เนื่องจากการเสพติดดิจิทัลของเรา”

การพนันออนไลน์และภาพลามกอนาจารไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่บริษัทกฎหมายได้แยกแยะเทรนด์หนึ่งในปัจจุบันว่าเป็นผู้ทำลายบ้านที่มีนัยสำคัญทางสถิติ — Fortnite Battle Royale เกมยิงปืนแบบร่วมมือ กัน ออนไลน์

งานแต่งงานปืนลูกซอง

Divorce-online.co.uk กล่าวว่าได้ตัดขาดการแต่งงาน 200 ครั้งในปีนี้เนื่องจากเกมซึ่งมีการดาวน์โหลด 125 ล้านครั้งทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2560

Fortniteใช้ไมโครทรานส์แอคชั่นและสกุลเงินในเกม V-Bucks ซึ่งอนุญาตให้ผู้เล่นซื้อ “llama loot piñatas” ที่เสนอรางวัลแบบสุ่ม

รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับกล่องของขวัญในวิดีโอเกม ซึ่งใช้องค์ประกอบของโอกาสและความเสี่ยง/สถานการณ์รางวัล และกำลังถามว่าควรจัดประเภทเป็นการพนันหรือไม่

Fortniteได้รับรางวัลมากมายและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ นับตั้งแต่เปิดตัว เช่นเดียวกับเกมใหม่ที่ชื่นชอบในวงจร esportsแต่ยังมีการถามคำถามผู้พัฒนา Epic Games เกี่ยวกับอันตรายของการเข้าถึง เด็ก ๆ และธรรมชาติที่น่าติดตาม

ดูเหมือนว่าสามีที่กำลังจะหย่าร้างในไม่ช้านี้ และเราคิดว่าเป็นสามีเป็นหลัก ควรรวมอยู่ในหน้าที่การดูแลของ Epic

ผู้ค้าบาคาร่าที่MGM National Harbor Casino ในรัฐแมรี่แลนด์ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดโดยอัยการของรัฐบาลกลาง หลังจากถูกกล่าวหาว่าทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในโครงการโกง

สูตรโกงบาคาร่า

ผู้ค้าบาคาร่าที่ MGM National Harbor ถูกกล่าวหาว่าทำงานร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิด อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อเตรียมแผนการโกง

ตัวแทนจำหน่าย Ming Zhang จะปรากฏตัวที่ศาลแขวงสหรัฐในรัฐแมริแลนด์ในวันอังคารนี้ ซึ่งเขาจะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการขนส่งเงินที่ถูกขโมยไป

ภาพถ่ายให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ

ตามที่อัยการ Zhang ได้ออกแบบโครงการโดยเปิดเผยส่วนหนึ่งของสำรับบาคาร่าแก่ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา จากนั้นคู่หูคนนั้นจะถ่ายรูปสำรับไพ่ และเมื่อ Zhang มั่นใจว่าส่วนที่เปิดเผยของสำรับนั้นไม่ได้ถูกสับเปลี่ยน ผู้สมรู้ร่วมคิดก็สามารถรู้ได้ว่าไพ่ใบใดจะปรากฏในมือที่จะมาถึง

“หากนักพนันรู้ลำดับของไพ่ที่ปรากฏบนสำรับ นักพนันสามารถทำนายผลของไพ่บาคาร่าแต่ละมือที่มีความแม่นยำเกือบสมบูรณ์แบบ และวางเดิมพันตามนั้น” อัยการเขียนในคำฟ้อง

จางกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าเขาโทรหาคู่หูของเขาเพื่อเตรียมการผ่าตัดและหาเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ ทนายความที่เป็นตัวแทนของจางไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว

เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าแผนโกงเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2560 นอกจากนี้ ยังสงสัยว่าผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆ มีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ด้วย

สำนักงานสลากกินแบ่งและการควบคุมการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์ซึ่งดูแลคาสิโนหกแห่งในรัฐแมรี่แลนด์กล่าวว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการสอบสวน MGM National Harbor ออกแถลงการณ์ระบุรายละเอียดบทบาทในการสอบสวน

“หมิงจางไม่ได้รับการว่าจ้างจาก MGM National Harbor อีกต่อไป” อ่านคำแถลงจากโฆษกของคาสิโนมาลิก Husser “เราได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตลอดการสอบสวนนี้”

Baccarat กำหนดเป้าหมายโดยคนขี้โกง, ผู้เล่นที่ได้เปรียบ

Baccarat เป็นเกมที่ผู้เล่นพยายามทำนายว่ามือทั้งสองข้างใด – ระบุชื่อผู้เล่นและเจ้ามือ แม้ว่าทั้งคู่จะพร้อมให้เดิมพันในรูปแบบที่ทันสมัยของเกม – จะจบด้วยคะแนนที่สูงกว่า มือทำแต้มได้คล้ายกับแบล็คแจ็ค แต่มีเพียงหลักสุดท้ายของคะแนนรวมเท่านั้นที่ทำให้เก้าเป็นมือที่ดีที่สุด

เนื่องจากบาคาร่ามีความได้เปรียบค่อนข้างต่ำ มีจังหวะการเล่นที่สบาย และไม่ต้องใช้ทักษะใดๆ จากผู้เล่น มันจึงกลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เล่นระดับสูงโดยเฉพาะในเอเชีย ในเกมเดิมพันสูงแบบดั้งเดิม ผู้เล่นและเจ้ามือจะชะลอความเร็วของเกมต่อไปโดยใช้เวลามากขึ้นในการจัดการไพ่และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่เชื่อโชคลาง

นั่นคือสิ่งที่ทำให้บาคาร่าเป็นเป้าหมายสำหรับการเล่นที่ได้เปรียบและแผนการโกง นักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่มีชื่อเสียงที่สุด Phil Ivey ใช้การเรียงลำดับขอบเพื่อใช้ประโยชน์จากไพ่ที่ชำรุด ทำให้เขาสามารถแยกแยะไพ่ที่มีมูลค่าต่ำและมีมูลค่าสูงในขณะที่คว่ำหน้าอยู่ ทำให้เขาได้เปรียบเหนือคาสิโนอย่างมาก

ในขณะที่นักพนันหลายคนมองว่านี่เป็นการเล่นที่ได้เปรียบ คาสิโนเชื่อว่าเป็นการโกง ทั้ง Crockfords ในลอนดอนและ Borgata ในแอตแลนติกซิตีไปขึ้นศาลเกี่ยวกับการกระทำของ Ivey และทั้งคู่ก็ชนะคำตัดสินต่อต้านมือโปรโป๊กเกอร์: Crockfords ได้รับอนุญาตให้ระงับการชนะของ Iveyในขณะที่ Borgata สามารถบังคับให้เขาจ่ายเงินคืนนับล้านที่เขาได้รับ ที่รีสอร์ทของพวกเขา

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดา (NGCB) ได้แนะนำให้ผู้ได้รับอนุญาตเกือบ 3,000 คนของรัฐใช้รายการตรวจสอบ 16 จุดเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ ของพวกเขา นั้นเพียงพอ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาล่วงละเมิดทางเพศ

Becky Harris ประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม สมัครเว็บบอล ของเนวาดาต้องการเพิ่มมาตรการเพื่อหยุดการล่วงละเมิดทางเพศ

ประธานคณะกรรมการ Becky Harris – ผู้หญิงคนแรกที่ดูแลหน่วยงานของรัฐ – กล่าวว่าหากข้อเสนอได้รับการยอมรับโดย Nevada Gaming Commission (NGC) ผู้ถือใบอนุญาตจะต้อง “รักษานโยบายและขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการป้องกันการรายงานและการสอบสวนและการตอบสนองต่อ การล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานของผู้รับใบอนุญาต”

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาตระหนักถึงความสำคัญสูงสุดของผู้ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมของเนวาดาทั้งหมดในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน ความหลากหลาย การรวมและศักดิ์ศรีของพนักงานแต่ละคนได้รับการเคารพ และปราศจากรูปแบบใดๆ การเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด” NGCB กล่าวในแถลงการณ์

บริษัทมหาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐ แต่แฮร์ริสกล่าวว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพนักงานในอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะจากการล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมาชิกสตรีของสหภาพการทำอาหารบอกกับ NGCB ว่าพวกเขามักรู้สึกไม่ปลอดภัยในที่ทำงาน และรายละเอียดประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ข้อเสนอจะแก้ไขข้อบังคับ 5 ของ Nevada Gaming Commission ซึ่งมีชื่อว่า “การดำเนินการของสถานประกอบการเล่นเกม”

เสริมการป้องกัน

หาก NGC ยอมรับรายการตรวจสอบ 16 จุดและกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเล่นเกมใช้แผนครอบคลุมเพื่อจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมจะมีอำนาจในการตรวจสอบนโยบายของผู้ถือใบอนุญาตตามดุลยพินิจของตน

เมื่อร่างนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว บริษัทจะต้องตอบคำถามหลายข้อเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการป้องกันของบริษัทประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานและพร้อมสำหรับพนักงาน บริษัทต่างๆ จะต้องอธิบายให้คนงานทราบอย่างชัดเจนถึงผลที่ตามมาของการล่วงละเมิดทางเพศในขณะทำงาน

ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมี “คำอธิบายที่เข้าใจง่ายของตัวอย่างพฤติกรรมต้องห้าม” และ “วิธีการรายงานหรือระบบที่มีให้สำหรับพนักงานที่ประสบหรือสังเกตเหตุการณ์หรือรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ”

ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามรายการตรวจสอบ 16 จุด และยื่นเอกสารต่อ NGCB ทุกปี

Wynn Investigation

หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดากำลังพิจารณาการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหามากมายที่เรียกเก็บจากมหาเศรษฐีสตีฟ วินน์ ซึ่งกล่าวกันว่าเกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา Tony Alamo ประธาน NGC บอกกับLas Vegas Review-Journalว่าเขาต้องการเห็นข้อสรุปการสอบสวนของรัฐก่อนว่า Wynn ถูกกล่าวหาว่าจัดการเพื่อเอารัดเอาเปรียบคนงานหญิงก่อนจะตกลงเรื่องนโยบายการล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไร

กฎระเบียบที่เสนอเหล่านี้อาจใช้ได้ แต่ฉันต้องการดูรายงานก่อน” Alamo อธิบาย “บางทีพวกเขาอาจต้องแข็งแกร่งขึ้น อาจมีสิ่งอื่น ๆ ที่เราต้องการรวมไว้ด้วย”

Wynn Resorts ได้สรุปการสอบสวนภายในของตัวเองเมื่อเดือนที่แล้ว แต่จะไม่เปิดเผยผลลัพธ์จนกว่าการสอบสวนจะดำเนินการโดย NGC และ Massachusetts Gaming Commission จะเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ในรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าพวกเขาจะเปิดเผยผลการค้นพบของพวกเขาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ Wynn Resorts เพื่อถือใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ที่ท่าเรือ Encore Boston ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

Melco Resorts and Entertainment กำลังนำบริษัทในเครือออกจากตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (PSE) โดยสมัครใจ และสถาบันการเงินแห่งหนึ่งคิดว่านั่นเป็นการย้ายเชิงกลยุทธ์เชิงบวก

Melco Resorts หุ้นหุ้นมาเก๊า

Lawrence Ho ต้องการวางหุ้นการเป็นเจ้าของ Studio City ของ Melco Resorts เพื่อซื้อขายใน NASDAQ

สมาชิกคณะกรรมการของ Melco Resorts ลงนามในการเพิกถอน Melco Resorts Philippines ซึ่งเป็นเจ้าของ City of Dreams Manila ใน Entertainment City ของเมืองหลวง รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เปิดในปี 2014 และมีอาคารโรงแรมหกแห่ง และชั้นคาสิโนขนาด 18,000 ตารางฟุตซึ่งมีเครื่องสล็อตมากกว่า 1,600 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 360 เกม

นักวิเคราะห์ของ Sanford C. Bernstein Vitaly Umansky, Zhen Gong และ Kelsey Zhu กล่าวในหมายเหตุในสัปดาห์นี้ว่าการนำบริษัทออกจาก PSE นั้นสมเหตุสมผล

Melco วางแผนที่จะทำ “คำเสนอซื้อ” หรือข้อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขายเงินลงทุนคืน ในราคา PHP 7.25 ต่อหุ้น หุ้น Melco ใน PSE ปิดที่ PHP 6.90 ในวันจันทร์ ซึ่งหมายความว่าบริษัทกำลังเสนอเบี้ยประกันภัยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์

การเคลื่อนไหวที่ดี

หากผู้ถือหุ้นที่โดดเด่นทั้งหมดรับข้อเสนอ Melco Resorts บริษัทจะจ่ายเงินประมาณ 11.19 พันล้าน PHP หรือ 208.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำหุ้นสาธารณะเป็นส่วนตัวและเพิกถอน

“เรามองว่าราคานี้เป็นราคาที่น่าพอใจ” นักวิเคราะห์ของ Bernstein กล่าว “ในขณะที่ราคาประมูลอยู่ที่ระดับพรีเมียมสำหรับการซื้อขายล่าสุด (ตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมูล) มันเป็นส่วนลด 21 เปอร์เซ็นต์สำหรับราคาสูงสุดที่เข้าถึงได้”

นักวิเคราะห์เชื่อว่าการขจัดบริษัทในเครือในฟิลิปปินส์ออกจากการซื้อขายสาธารณะ ยังช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างความเป็นเจ้าของโดยรวมของบริษัท และจะช่วยปูทางสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กล่าวว่ารายชื่อ PSE ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ใหม่มากนัก

Melco พร้อมด้วยผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่แทบทุกรายในโลก หวังว่าจะได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมสามใบแรกในญี่ปุ่น บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้าง City of Dreams Mediterranean ซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่าประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ในไซปรัส

โอกาสใหม่ของ Wall Street

นอกจากการประกาศว่ามีแผนที่จะเพิกถอนรายชื่อในฟิลิปปินส์ Melco Resorts ยืนยันว่าได้ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เพื่อจัดการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ในรีสอร์ทบันเทิง Studio City ในมาเก๊า

Melco เป็นหนึ่งในหกผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาตในมาเก๊า Studio City ซึ่งเปิดในปี 2015 เป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการขนาดใหญ่แห่งที่สองของบริษัทบน Cotai Strip หลังจาก City of Dreams เปิดทำการที่นั่นในปี 2009

Studio City สร้างขึ้นด้วยราคา 3.2 พันล้านดอลลาร์ Melco ซึ่งมีรายชื่ออยู่ใน NASDAQ แล้ว ควบคุมสัดส่วนการถือหุ้น 60 เปอร์เซ็นต์ในคอมเพล็กซ์คาสิโน

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นอาจมาในเวลาที่ไม่ดี หุ้นคาสิโนของมาเก๊าได้รับผลกระทบในสัปดาห์นี้หลังจากความกังวลใหม่เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าอย่างต่อเนื่องกับสหรัฐอเมริกาได้รับการเน้นโดย Deutsche Bank

บริษัทการลงทุนปรับลดการคาดการณ์รายรับจากการพนันรวม 2019 สำหรับอุตสาหกรรมเกมของมาเก๊าจาก 11 เป็นสี่เปอร์เซ็นต์

Electronic Arts (EA) ผู้จัดพิมพ์วิดีโอเกมอาจถูกดำเนินคดีในเบลเยียม เนื่องจากการปฏิเสธที่ชัดเจนว่าจะยกเลิกรายการไมโครทรานส์ฟอร์มของ Loot Box จากชื่อ FIFA 18 แม้ว่าคณะกรรมการเกมของประเทศจะประกาศว่าเป็น”การเดิมพัน” ที่ผิดกฎหมายในรูปแบบปัจจุบันก็ตาม

ฟีฟ่า 18

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของเบลเยียมสรุปในเดือนพฤษภาคมว่ากล่องของขวัญที่จ่ายใน FIFA 18 เป็นการละเมิดกฎหมายการพนัน แต่ EA ผู้จัดพิมพ์ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อรายการคำแนะนำการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในขณะที่แฟน ๆ ของซีรีส์นับถอยหลังวันจนกว่าจะมีการเปิดตัวภาคต่อที่คาดการณ์ไว้อย่างร้อนแรง FIFA 19 หนังสือพิมพ์Metro ของเนเธอร์แลนด์ รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าสำนักงานอัยการของเบลเยี่ยมกำลังพิจารณาดำเนินคดีทางอาญาต่อ EA สำหรับการฝ่าฝืนในกล่องของขวัญ

ใน FIFA 18 ผู้เล่นสามารถซื้อกล่องของขวัญโดยใช้เงินในเกม (FUT Coins) หรือสกุลเงินในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสสุ่มชนะผู้เล่นฟุตบอลหรือไอเท็มที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าผ่านเกม นั่นคือเพื่อสร้างทีมที่ดีที่สุด เป็นไปได้.

ในรายงานที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม หน่วยงานกำกับดูแลชาวเบลเยี่ยมกล่าวว่าระบบกล่องของขวัญที่จ่ายเงินใน FIFA 18 “ถือเป็นเกมแห่งโอกาสในแง่ของพระราชบัญญัติการเล่นเกมและการเดิมพัน”

ความล้มเหลวที่จะปฏิบัติตาม

รายงานของค่าคอมมิชชันแนะนำว่าผู้เผยแพร่เกมควรแนะนำกระบวนการตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเด็กและขีดจำกัดการใช้จ่าย จำเป็นต้องมีการแสดงอัตราต่อรองในการชนะอย่างชัดเจน และผู้เล่นควรมีสิทธิ์เข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลไก RGN นอกจากนี้ยังแนะนำว่าควรแสดงฉลากที่ชัดเจนก่อนซื้อว่าเกมมีการพนัน

ผู้จัดพิมพ์ที่ไม่ปฏิบัติตามควรถูกดำเนินคดีทางอาญา คณะกรรมการการเล่นเกมกล่าว แม้ว่าจะไม่ได้ระบุกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับเกมที่จะแก้ไข

ผู้เผยแพร่บางรายที่กล่าวถึงในรายงาน เช่น Valve และ 2k Games ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้ว แต่ดูเหมือนว่า EA จะพยายามอย่างหนัก บริษัทได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่เชื่อว่ากลไกของเกมถือเป็นการพนัน

EA ดึงกล่องของขวัญที่จ่ายเงินแล้วออกจากStars Wars: Battlefront IIเมื่อต้นปีนี้ แต่นี่เป็นเพราะปฏิกิริยาเชิงลบของผู้เล่น แทนที่จะเป็นแรงกดดันด้านกฎระเบียบใดๆ

Loot Boxes ไม่ใช่การพนัน CEO กล่าว

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องว่าไมโครทรานส์แอคชั่นภายในเกมนั้นถือเป็นการพนันทุกรูปแบบ Andrew Wilson ซีอีโอของ EA อธิบายว่าเหตุใดในระหว่างการเรียกรายได้ในเดือนพฤษภาคม

ประการแรก ผู้เล่นจะได้รับไอเทมตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละกล่องเสมอ และประการที่สอง เราไม่ได้ให้หรืออนุญาตวิธีใดๆ ในการถอนเงินหรือขายสินค้าในสกุลเงินเสมือนสำหรับเงินจริง และไม่มีทางที่เราจะกำหนดมูลค่าให้กับไอเท็ม FUT ในสกุลเงินของเกมได้” เขากล่าว

“และในขณะที่เราห้ามการโอนไอเท็มของสกุลเงินในเกมภายนอก เรายังพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ผิดกฎหมาย และเราทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น” เขากล่าวเสริม

ในขณะที่นักการเมืองทั่วโลกกำลังตั้งคำถามมากขึ้นว่ากล่องของขวัญเป็นการพนันหรือไม่ ความคิดเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลก็ปะปนกันไป เช่นเดียวกับเบลเยียมฮอลแลนด์จีน และญี่ปุ่น ได้ควบคุมกล่องของขวัญภายใต้กฎหมายการพนันของตน ในขณะที่การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศกำลังดำเนินอยู่

หลายคนรวมทั้งสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสสรุปว่ากล่องของขวัญไม่ใช่การพนัน ในขณะที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่อาจเสพติดและผลกระทบต่อเด็ก