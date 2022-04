สล็อต Holiday ความสำเร็จของคาสิโนออนไลน์ในนิวเจอร์ซีย์

สล็อต Holiday เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเป็นวันครบรอบปีที่ห้าของ ผู้ว่าการ รัฐนิวเจอร์ซีย์ Chris Christy ลงนามในกฎหมายการพนันออนไลน์เป็นกฎหมายหลังจากที่สภาผ่านร่างกฎหมายฉบับแก้ไข (A2578) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 68-5 และวุฒิสภาตกลงตามมาตรการ (S1565) โดย 35 -1 ระยะขอบ ในขณะที่เนวาดา เดลาแวร์ และตอนนี้เพนซิลเวเนียได้ผ่านกฎหมายออนไลน์แล้ว นิวเจอร์ซีย์ยังคงเป็นรัฐเดียวที่มอบ ประสบการณ์ การพนันออนไลน์ ที่แท้จริง เทียบเท่ากับที่มีในยุโรปและที่อื่น ๆ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รัฐบาลเนวาดา Brian Sandoval ได้ลงนามในกฎหมาย Assembly Bill 114 แม้ว่าการเรียกเก็บเงินเองจะอนุญาตให้คาสิโนของรัฐเสนอเกมออนไลน์ แต่ Nevada Gaming Commission ได้เขียนกฎสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์เท่านั้นและเพื่อให้ผู้เล่นในเนวาดาสามารถแข่งขันกับผู้เล่นในรัฐอื่น ๆ ด้วยกฎหมายโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้

เกมออนไลน์ที่มีให้จากคาสิโนในเดลาแวร์บนบกนั้นบริหารงานโดยเดลาแวร์ลอตเตอรี กฎและข้อบังคับไม่ได้กล่าวถึงอัตราต่อรองที่แท้จริงหรือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของผู้เล่น และอย่าแยก “เกมบนโต๊ะอินเทอร์เน็ต” ออกจากเกมลอตเตอรีทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ สล็อตนี้เรียกว่าเกม “ลอตเตอรีวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต”

เพนซิลเวเนียไม่ได้เปิดเผยตารางเวลาสำหรับการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ แต่สิ่งบ่งชี้เบื้องต้นคือ iLottery จะเปิดใช้งานก่อนในฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ และอาจรวมถึงวิดีโอลอตเตอรีวิดีโอและเกมสล็อตที่ขับเคลื่อนด้วยลอตเตอรี ในขณะที่ข่าวลือยังคงดำเนินต่อไป ยังไม่มีการประกาศซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการเกมสำหรับคาสิโน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เหตุผลเดียวที่เป็นไปได้สำหรับความล่าช้าในการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์คือการปกป้องและแรงกดดันจากผู้ประกอบการ Strip ที่ยังคงต่อต้านแนวดิ่งด้วยเหตุผลที่ไม่กักเก็บน้ำเมื่อมอง อย่างใกล้ชิดมากขึ้น การสังเกตครึ่งทศวรรษของความสำเร็จในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เราสามารถเห็นได้ว่ารัฐจัดการกับพวกขี้โกงเหล่านี้อย่างไรพร้อมกับข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการ คาสิโนออนไลน์ของนิวเจอร์ซีย์เป็นประโยชน์ต่อทรัพย์สินทางบกของแอตแลนติกซิตี

เนื่องจากมันเป็นเรื่องของเงินและการเพิ่มทุนของรัฐ เราจะพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจของคาสิโนออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อน เช่นเดียวกับผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานบนบก

การเปิดตัวคาสิโนออนไลน์เจ็ดแห่งและเว็บไซต์โป๊กเกอร์หกแห่งของนิวเจอร์ซีย์ในวันที่ 21 พ.ย. 2556 กลับกลายเป็นเสียงครวญครางมากกว่าเสียงปังอันเนื่องมาจากรัฐบาลคริสตี้ขายศักยภาพรายได้ได้อย่างน้อย 5 เท่า ปีแรกของการดำเนินงานเต็มปีคือปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่สี่ในสิบสองของคาสิโนในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีและครกปิดร้านโดยไม่มีเหตุผลแม้แต่น้อยที่เกี่ยวข้องกับการมาถึงของการพนันออนไลน์ ในขณะที่เว็บไซต์เปิดและปิดมากขึ้น คาสิโนออนไลน์บันทึกรายรับเพียง 10.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนสุดท้ายของปี 2014 ซึ่งตีตัวเลขปีต่อปีในเดือนเดียวกันในปี 2013 โดย 63.6% ตามรายงานของแผนกบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์

ภายในปี 2559 การดำเนินงานคาสิโนบนบกมีเสถียรภาพหลังจากประสบกับภาวะถดถอยที่ยาวนานซึ่งเกิดจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2551 และรายรับออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในสิ้นปี 2560 การดำเนินการออนไลน์คิดเป็นประมาณ 10% ของรายได้คาสิโนทั้งหมดในรัฐ การศึกษาโดยผู้เสนอในอุตสาหกรรม iDEA (iDevelopment and Economic Association) แสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานใหม่ 3,375 ตำแหน่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ มีการสร้างรายรับภาษีใหม่จำนวน 124 ล้านดอลลาร์ และไม่มีการเพิ่มขึ้นที่วัดผลได้สำหรับการพนันหรือการล้มละลายของผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เนวาดาและเพนซิลเวเนียมีโมดูล Plug and Play เสมือนจริงสำหรับกรอบการกำกับดูแล ต้องขอบคุณความสำเร็จของการพนันออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ พวกเขายังสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งสะดุดและหลุมพรางบางอย่างที่นิวเจอร์ซีย์ประสบในช่วงแรกๆ ปัญหาหนึ่งที่นิวเจอร์ซีประสบคือพวกเขาใช้บริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างระมัดระวังเกินไป ซึ่งรับรองว่าผู้เล่นจะอยู่ภายในเขตแดนของรัฐเมื่อลงชื่อเข้าใช้และเล่น ในขณะที่มันอาจยังคงผิดพลาดในด้านของความระมัดระวังในพื้นที่ชายแดนที่มีประชากรหนาแน่น เทคโนโลยีล้ำสมัยไม่อนุญาตให้ผู้เล่นในรัฐที่อยู่ติดกันเข้าถึงการเล่นคาสิโนด้วยเงินจริง

เนื่องจากผู้เล่นออนไลน์เกือบทุกคนสามารถบอกคุณได้หลังจากผ่านขั้นตอน KYC และ AML ที่เข้มงวด (รู้จักลูกค้าของคุณ การต่อต้านการฟอกเงิน) ซึ่งต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตน ที่อยู่จริง และความเป็นเจ้าของเครื่องมือทางการเงินเป็นอย่างน้อย เด็ก ๆ ก็ไม่สามารถเปิดได้ บัญชีหรือรวบรวมเงินรางวัลจากคาสิโนออนไลน์ใด ๆ หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการของรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้การยับยั้งการฟอกเงินมากกว่าคาสิโนทางบกเพราะทุกธุรกรรมมีการติดตามและบันทึก

ตอนนี้ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ากลุ่มฟางข้าวที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างมานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น่าเกรงขาม และนิวเจอร์ซีย์มีสูตรสำเร็จและแผนงานสำหรับการควบคุมที่พยายามและเป็นจริง อาจถึงเวลาแล้วที่รัฐต่างๆ จะต้องก้าวเข้าสู่แผนงาน อย่างไรก็ตาม คาสิโนออนไลน์ไม่ใช่สิ่งที่มีบริษัทการพนันรายใหญ่ที่กลั้นหายใจอยู่ในขณะนี้ เงินก้อนโตกำลังรอศาลฎีกาสหรัฐตัดสินคดีในคริสตี้ วี. สมาคมกรีฑาวิทยาลัยแห่งชาติ เลขที่ 16-476 . รัฐพยายามที่จะล้มล้างพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA) ซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะอนุญาตให้มีการพนันกีฬาในทุกรัฐที่เลือกที่จะควบคุมการปฏิบัติ American Gaming Association (AGA) สนับสนุนการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมาย โดยระบุว่าเกี่ยวกับ4 พันล้านดอลลาร์ถูกเดิมพันอย่างผิดกฎหมายเพียงเกมเดียวในแต่ละปี Superbowl

Monmouth Park ใน Oceanportได้เตรียมการมาหลายปีเพื่อเสนอหนังสือกีฬาสไตล์ลาสเวกัสและวางแผนที่จะเดิมพันออนไลน์ผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับ William Hill ที่พวกเขาลงนามในต้นปี 2013 แต่คำตัดสินของศาลสูงก็จะเปิดประตูระบายน้ำสำหรับรัฐอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วม เนวาดา ที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในปัจจุบัน

เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ มิสซิสซิปปี้ และคอนเนตทิคัตได้ผ่านการอนุมัติล่วงหน้าหรือร่างกฎหมายฉุกเฉินเพื่อเตรียมการสำหรับสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นคำตัดสินที่ดีจากศาล รัฐเพิ่มเติมอีกสิบสี่แห่งได้แนะนำบิลการเดิมพันกีฬาที่ยังไม่ผ่าน แม้ว่าการโต้แย้งทางกฎหมายจะมีความซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องมีการตัดสินโดยศาลสูงสุดในประเทศ หลักฐานของคริสตี้นั้นเรียบง่าย ข้อโต้แย้งของเขาระบุว่าการแก้ไขครั้งที่สิบและมาตราการค้าของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้รัฐบาลกลางควบคุมการออกกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะ การโต้เถียงด้วยวาจาโดยผู้พิพากษาทำให้ผู้สังเกตการณ์หลายคนเอนเอียงไปสู่ชัยชนะของคริสตี้ การตัดสินใจนี้ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนมิถุนายน 2561

หลายรัฐที่มีค่าคอมมิชชั่นลอตเตอรีที่มีอยู่ เช่น เคนตักกี้และโอไฮโอกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะขยายอำนาจของลอตเตอรี่เพื่อรวมการควบคุมการพนันกีฬา

แม้ว่าคาสิโนออนไลน์จะประสบความสำเร็จในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจากรัฐต่างๆ ใช้ประโยชน์จากคำตัดสินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในปี 2554 โดยระบุว่าพระราชบัญญัติลวดของปีพ.ศ. 2504 ใช้กับการพนันกีฬาเท่านั้น พระราชบัญญัติการลวดเป็น “ฟัน” ที่อยู่เบื้องหลังพระราชบัญญัติบังคับใช้การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย (UIGEA) ของปี 2549 ด้วยการพิจารณาคดีดังกล่าว รัฐมีอิสระที่จะสร้างการขายลอตเตอรีออนไลน์ โป๊กเกอร์ และเว็บไซต์คาสิโนและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้ง จึงเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงความเคลื่อนไหวใดๆ ของรัฐอื่นๆ ในการสร้างเว็บไซต์โป๊กเกอร์หรือคาสิโนออนไลน์ในอีกสิบเดือนข้างหน้า นอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าคาสิโนออนไลน์ของเพนซิลเวเนียจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรด้วยอัตราภาษีที่แท้จริง 54% เมื่อเทียบกับการจัดเก็บ 15% ของรายได้จากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตของรัฐนิวเจอร์ซีย์

จุดสว่างจุดหนึ่งสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ใน PA คือพวกเขาสามารถเข้าร่วมกลุ่มสภาพคล่องที่มีผู้เล่นอยู่แล้วในนิวเจอร์ซีย์ เนวาดา และเดลาแวร์ เนวาดาไม่เผยแพร่รายงานรายได้โป๊กเกอร์ออนไลน์ แต่ผลกำไรมีแนวโน้มลดลงตลอดทั้งปี 2017 ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขของนิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์สำหรับเกม เดลาแวร์ลดลง 18% yoy ในปี 2560 และรายรับโป๊กเกอร์ของนิวเจอร์ซีย์ลดลงประมาณ 8% ในปี 2560 จากปีก่อนหน้า รายได้ออนไลน์ของนิวเจอร์ซีย์สำหรับเกมคาสิโนเพิ่มขึ้นประมาณ 30% สำหรับปี 2560

ในรัฐเพนซิลวาเนียลาส เวกัส แซนด์ส คอร์ปอเรชั่นได้ตกลงกันในข้อตกลงที่จะเห็นว่าจะขายแซนด์ส คาสิโน รีสอร์ท เบธเลเฮมให้กับ Poarch Band of Creek Indians ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในราคาประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของวันพฤหัสบดีจาก หนังสือพิมพ์ The Morning Callข้อตกลงสำหรับสถานที่ใน Northampton County ซึ่งมี 3,000 สล็อตควบคู่ไปกับ 230 ตารางการเล่นเกมและก็โพสต์รายได้สุทธิประจำปีสุทธิ 579 ล้านดอลลาร์ตอนนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียและสามารถใช้ มากถึงหนึ่งปีเพื่อปิด

หนังสือพิมพ์รายงานว่าลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปอเรชั่นได้พยายามเป็นระยะ ๆ เพื่อถ่าย Sands Casino Resort Bethlehem ด้วยพื้นที่เล่นเกม 159,000 ตารางฟุตและห้องพักโรงแรม 300 ห้องตั้งแต่ปี 2556 ในขณะที่ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อปีที่แล้วซึ่งจะได้เห็นผู้ประกอบการคาสิโนคู่แข่ง MGM Resorts ซื้อจากต่างประเทศในราคาเดียวกัน แต่ข้อตกลงนี้ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม ทำให้พนักงาน 2,519 คนของที่พักกังวลเรื่องงานของตน

“เรายินดีที่ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญกว่านั้น เราภูมิใจที่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาของเราในการนำงานที่ได้รับค่าตอบแทนดีหลายพันตำแหน่ง สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญและฟื้นฟูสถานที่ มีความสำคัญทางอารมณ์และประวัติศาสตร์” มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากเชลดอน อาเดลสัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Las Vegas Sands Corporation

The Morning Call อ้างถึง Patrick Dumont ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานบริหารของ Las Vegas Sands Corporation โดยให้รายละเอียดว่าบริษัทของเขาน่าจะใช้เงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในเบธเลเฮม ซึ่งเปิดในเดือนพฤษภาคมปี 2009 ด้วยราคา 800 ดอลลาร์ ล้านบาท เพื่อขยายสู่สากล ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์รายงานว่าเดือนตุลาคมเห็นผู้ประกอบการในลาสเวกัสประกาศว่ากำลังวางแผนที่จะใช้จ่ายประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีถัดไปเพื่อสร้างโครงการทุนใหม่ในฮอตสปอตการพนันในเอเชียของมาเก๊า

ในส่วนของPoarch Band of Creek Indiansมาจากอลาบามาและมีรายงานว่ารับผิดชอบผ่านยานพาหนะ Wind Creek Hospitality สำหรับคาสิโนสามแห่งในรัฐทางใต้ที่ล้อมรอบ Wind Creek Atmore, Wind Creek Montgomery และ Wind Creek Wetumpka นอกจากนี้ กลุ่มนี้ยังเป็นเจ้าของ Renaissance Aruba Resort and Casino ควบคู่ไปกับคุณสมบัติของ Renaissance Curacao ในทะเลแคริบเบียนและจัดการ Wa She Shu Casino ในเมือง Gardnerville ขนาดเล็กของเนวาดาในนามของ Washoe Tribe แห่งเนวาดาและแคลิฟอร์เนีย

“การเพิ่มทีมและทรัพย์สินที่ยอดเยี่ยมนี้เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเราช่วยเสริมความปรารถนาของเราในการรักษาความปลอดภัยในอนาคตอันยาวนานและเจริญรุ่งเรืองสำหรับชนเผ่าของเรา” รายงานอ่านคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสเตฟานีไบรอันประธานเผ่าของ Poarch Band of Creek Indians ซึ่งดำเนินการเพิ่มเติม Mobile Greyhound Park รวมทั้ง Florida’s Creek Entertainment Gretna และ Pensacola Greyhound Track และห้องโป๊กเกอร์

The Morning Call รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้เห็น Sands Casino Resort Bethlehem ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็น Wind Creek Bethlehem ก่อนที่จะคาดเดาว่า Poarch Band of Creek Indians มีแนวโน้มที่จะรักษาทีมผู้บริหารปัจจุบันของสถานที่เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับตลาดคาสิโนในท้องถิ่น

“เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับสมาชิกในทีมใหม่และชุมชนเพื่อประสานตำแหน่งของ Wind Creek Bethlehem ในฐานะแหล่งความบันเทิงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” อ่านคำแถลงจากไบรอัน “เราภูมิใจในความสามารถของเราในการเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่ากับชุมชนรอบๆ ที่พัก Wind Creek Hospitality ของเรา”

ขณะนี้Asian Poker Tour (APT)จะถ่ายทอดสดเป็นภาษาจีน ต้องขอบคุณข้อตกลงใหม่ที่ลงนามกับ Hong Kong Poker Players’ Association (HKPPA) ข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้บางเหตุการณ์ของ Asian Poker Tour ถูกสตรีมไปยังแฟน ๆ ของเกมในจีน แผ่นดิน ใหญ่และฮ่องกง

สมาคมผู้เล่นโป๊กเกอร์ฮ่องกงมีช่องบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ของจีน Douyu โดยช่องนี้ใช้เพื่อออกอากาศการเล่นเกมระหว่างกิจกรรม APT ต่างๆ สล็อต Holiday อีเวนต์แรกที่จะถ่ายทอดสดคือ APT Championship Philippines 2018 อีเวนต์นี้จะเริ่มในเดือนนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมและดำเนินต่อไปจนถึงวันที่2เมษายน Resorts World Manilaจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน

GGRAsiaได้พูดคุยกับ Stephen Lai กรรมการผู้จัดการของ HKPPA ซึ่งกล่าวว่าการเจรจาการสตรีมสดสำหรับบางกิจกรรม Asian Poker Tour ต้องใช้เวลาจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดย APT เห็นว่า HKPPA สามารถจัดหาแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการสตรีมโป๊กเกอร์ . HKPPA จะให้บริการเกมดาวเทียมแบบไม่ใช้เงินสดผ่านห้องโป๊กเกอร์เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรม APT ในระหว่างปี ดาวเทียมเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วย APT Championships Macau 2018

ตามรายงานของ Lai กลุ่มนี้เคยใช้ Facebook ในการสตรีม แต่ได้ย้ายไปที่ Douyu ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริการสตรีมมิ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมในจีนแผ่นดินใหญ่ได้กว้างขึ้น HKPPA กำลังทำงานเพื่อส่งเสริมเกมโป๊กเกอร์ในฐานะกีฬาในภูมิภาคของฮ่องกง พร้อมกับพยายามเปลี่ยนการรับรู้ของเกม

บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง โรงแรมหรู 13 แห่งของมาเก๊า ได้ประกาศว่าตั้งใจที่จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจากThe 13 Holdings Limitedเป็น South Shore Holdings Limited ที่มีตัวเลขน้อยกว่า

The 13 Holdings Limited ใช้แถลงการณ์วันพุธต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ( pdf ) เพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนชื่อที่เสนอจะช่วยให้สามารถแยกแยะเอกลักษณ์องค์กรของตนออกจากสินทรัพย์หลักได้ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้มีกำหนดจะเปิดที่ชายแดน ระหว่างเขต Cotai และ Coloane ของมาเก๊าก่อนสิ้นเดือนเมษายนมีห้องพักโรงแรมหรูหราจำนวน 200 ห้อง

“ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม” คำแถลงจาก The 13 Holdings Limited ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Louis XIII Holdings จำกัด จนถึงการฝึกสร้างแบรนด์ใหม่ในปี 2559 ที่คล้ายกัน

การยื่นฟ้องจาก The 13 Holdings Limited ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนชื่อที่เสนอจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ในขณะที่มีการประกาศว่า ‘หนังสือรับรองหลักทรัพย์’ ใดๆ ที่ออกภายใต้ชื่อเล่นปัจจุบันจะยังคงมีผลใช้บังคับหากผู้ถือหุ้นอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง

“ใบหลักทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัทที่ออกโดยชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้ว หลังจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทที่เสนอมีผลบังคับใช้ จะยังคงเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว และใบหุ้นที่มีอยู่จะยังคงใช้ได้สำหรับ เพื่อการค้า การชำระบัญชี การลงทะเบียนและการส่งมอบ” อ่านคำแถลงจาก The 13 Holdings Limited “เมื่อการเปลี่ยนชื่อบริษัทมีผลใช้บังคับ ใบหลักทรัพย์ของบริษัทจะออกใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ของบริษัท”

Interblockผู้พัฒนาและซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์เกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์สุดหรู (ETG) ในสโลวาเนียได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า บริษัทได้วาง Diamond Stadium ขนาด 50 ที่นั่งที่Hollywood One Clubซึ่งตั้งอยู่ที่อ่าว Hạ Long ในจังหวัด Quảng Ninh ประเทศเวียดนาม

ตั้งอยู่ภายในโรงแรม Muong Thanh Ha Long คลับเกมวีไอพีสุดพิเศษมีรายงานว่าเป็นสโมสรเกมระดับห้าดาวแห่งแรกของฮาลองเบย์และติดอันดับหนึ่งในเวียดนาม ฮาลองเบย์เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

Michael Hu รองประธาน Interblock แห่งเอเชียให้ความเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบความหรูหราและสไตล์ของเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคลับวีไอพีแห่งใหม่ล่าสุดของโรงแรม Muong Thanh Ha Long ไดมอนด์สเตเดียมสร้างจุดโฟกัสที่น่าอัศจรรย์ภายในพื้นที่และเพิ่มความพิเศษเฉพาะที่สโมสรมีให้” ตามข่าวประชาสัมพันธ์

“เราขออวยพรให้พันธมิตรของเราที่โรงแรม Muong Thanh Ha Long ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในความพยายามครั้งใหม่นี้” Hu กล่าวเสริม

Interblock Stadium เสนอเครื่องกำเนิดอัตโนมัติสำหรับรูเล็ตและไฮโลแต่ละเครื่องพร้อมโต๊ะสดหนึ่งโต๊ะที่มอบเกมบาคาร่าสองเกม เกมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายจากเพลย์สเตชันเดียว ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถย้ายจากเกมหนึ่งไปอีกเกมหนึ่งได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือจ่ายเงิน ผู้เล่นสามารถติดตามความคืบหน้า แนวโน้ม และสถิติของเกมเพิ่มเติมผ่านฟีดวิดีโอสดที่แสดงบนจอ LCD ติดผนังความละเอียดสูงเจ็ดจอ

ในประเทศออสเตรเลีย Destination Brisbane Consortium ได้บุกเบิก การพัฒนา Queen’s Wharf Brisbaneเมื่อวานนี้ และตอนนี้หวังว่าจะเปิดส่วนแรกของโครงการมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2565

บริษัทร่วมระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนในท้องถิ่นThe Star Entertainment Group Limitedและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง Far East Consortium International Limited และ Chow Tai Fook Enterprises Limited, Destination Brisbane Consortium เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า Queen’s Wharf Brisbane จะนำเสนอคาสิโนควบคู่ไปกับห้าหก โรงแรมระดับดาว และร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์อีกกว่า 50 แห่ง

ตามรายงานจาก Australian Associated Press ที่ตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์เดลี่เมล์นายกรัฐมนตรีควีนส์แลนด์ Annastacia Palaszczuk เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ริมฝั่งทางเหนือของแม่น้ำบริสเบนในบริษัทของ Kate Jones รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและงานสำคัญทางภาคเหนือของรัฐ

มีรายงานว่าโจนส์บอกโดเมนข่าวด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมSourceableว่าการพัฒนา Queen’s Wharf Brisbane ซึ่งเพิ่มพื้นที่สาธารณะอีกประมาณสิบสองเอเคอร์จะสร้างงานก่อสร้าง 2,000 ตำแหน่งและตำแหน่งถาวรอีก 8,000 ตำแหน่ง

“โครงการนี้จะประสานชื่อเสียงของบริสเบนในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกมาหลายชั่วอายุคน” โจนส์กล่าวก่อนหน้านี้กับรัฐสภาควีนส์แลนด์ก่อนที่จะอธิบายว่า The Star Entertainment Group Limited ได้ร่วมมือกับด้านเทคนิคและการศึกษาเพิ่มเติมควีนส์แลนด์ในการจัดตั้ง Queensland Hotel and Hospitality School เพื่อ ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับสำหรับโครงการที่จะมาถึง

Sourceable รายงานว่า Destination Brisbane Consortium เริ่มเคลียร์พื้นที่สำหรับโครงการ Queen’s Wharf Brisbane เมื่อ 1 ปีที่แล้วหลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้นำคาสิโนไปสู่การพัฒนาและรายละเอียดว่าการฝึกเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนอาคารหลายหลังรวมถึงอาคารผู้บริหารเดิมของรัฐ .

Wynn Resorts Limitedผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกันได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานกับ Universal Entertainment Corporation ผู้ผลิตเครื่องเกมในโตเกียว

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส ซึ่งต้องประสบกับความโกลาหลเมื่อต้นเดือน ที่แล้ว หลังจากการลาออกของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สตีฟ วินน์ เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศหลายครั้ง เปิดเผยผ่านการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทน Universal Entertainment Corporation เงินสด 2.4 พันล้านดอลลาร์

Wynn Resorts Limited ระบุว่าข้อตกลงที่ตกลงกันไว้จะถูกส่งต่อภายในสิ้นเดือน และจะปล่อยบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในเครือ Aruze USA Incorporated จากข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่พวกเขาลงนามกับ Wynn Resorts Limited ในปี 2010

Universal Entertainment Corporation กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Wynn Resorts Limited รายใหญ่ที่สุดในปี 2010 เมื่อ Kazuo Okada ประธานบริษัทในขณะนั้น (ในภาพ) ตกลงทำข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นราว 24.55 ล้านหุ้นผ่าน Aruze USA Incorporated ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบริษัท Honshu อย่างไรก็ตาม เงินเดิมพันนี้ถูกบังคับใช้อย่างขัดแย้งกับส่วนลดในอีกสองปีต่อมาหลังจากที่ผู้แบ่งแยกดินแดนถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่การเล่นเกมอย่างผิดกฎหมายในฟิลิปปินส์เพื่อตระหนักถึง 2 พันล้านดอลลาร์ของเขาที่รีสอร์ทคาสิโนรวมOkada Manila

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องนี้ก็ได้คดเคี้ยวผ่านระบบศาลของเนวาดาในขณะที่สนธิสัญญาเมื่อแปดปีที่แล้วยังหมายความว่าทั้ง Wynn วัย 76 ปีและภรรยาเก่าของเขาไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นใด ๆ ของพวกเขาใน Wynn Resorts Limited โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Universal ก่อน Entertainment Corporation ซึ่งปัจจุบันนำโดย Jun Fujimoto อายุ 59 ปี

“Kazuo Okada ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงยุติคดี และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงข้อตกลงที่มีเจตนาที่จะตีความว่าเป็นการปล่อยตัว Kazuo Okada ในรูปแบบใดๆ” อ่านคำแถลงเมื่อวันศุกร์ ( pdf ) จาก Universal Entertainment Corporation “นอกจากนี้ บริษัทและ Wynn Resorts [Limited] ได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างสมเหตุสมผลในการดำเนินคดีกับบุคคลที่สามในอนาคต”

Club Casino Loutrakiตั้งอยู่ในรีสอร์ทริมทะเลของ Loutraki ในเมือง Corinthia ประเทศกรีซถูกปิดสำหรับธุรกิจโดย Hellenic Gaming Commission เนื่องจากมีรายงานว่าไม่สามารถจ่ายภาษีเกม 250,000 ยูโรสะสมตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

มีรายงานว่าภาษีที่ยังไม่ได้ชำระเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งโดยเจ้าของคาสิโนที่กำลังรอให้รัฐบาลจ่ายเงินคืนสำหรับภาษีที่พวกเขาอ้างว่าได้จ่ายเกิน ระหว่างปี 2555 ถึง 2558 ตามรายงานล่าสุด

ธุรกิจที่คาสิโน 53,820 ตารางฟุตซึ่งตั้งอยู่ภายใน Club Hotel Casino Loutraki ที่มีห้องพัก 274 ห้องถูกรายงานว่ายังคงถูกระงับจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวเนื่องจากเจ้าของทำดีกับภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ ในกรีซมีการเรียกเก็บภาษี 35% จากรายได้จากการเล่นเกมรายวันของคาสิโน อย่างไรก็ตาม เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม มีรายงานว่าไม่มีการชำระเงิน

รัฐบาลเมื่อเดือนที่แล้วรายงานว่าได้รับคำสั่งจากศาลปกครองตริโปลีเพื่อชำระคืนคาสิโน 44 ล้านยูโรหลังจากการขึ้นภาษีระหว่างปี 2551 ถึง พ.ศ. 2554 นอกจากนี้เจ้าของคาสิโนยังคงรอการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าต้องจ่ายภาษีเกินระหว่างปี 2555 และ พ.ศ. 2558 ตามรายงานดังกล่าว สภากฎหมายแห่งรัฐกำลังเตรียมการท้าทายเหตุผลในการตัดสินของศาลปกครองอุทธรณ์เพื่อยื่นต่อสภาเขต

กฎหมายของกรีกระบุว่าการไม่ชำระภาษีการเล่นเกมของคาสิโนทำให้ถูกระงับโดยอัตโนมัติโดยคณะกรรมาธิการการเล่นเกมจนกว่าจะถึงเวลาที่ภาระผูกพันได้รับการตอบสนอง

Evangelos Karagrigoriou ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของกรีก (HGC) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายดังกล่าว: “การระงับการดำเนินการจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากพวกเขาไม่จ่ายเงิน ไม่ใช่สำหรับคณะกรรมาธิการการเล่นเกมที่จะรับทราบข้อขัดแย้งของคาสิโน นอกจากนี้ คำตัดสินของศาลเกี่ยวกับการคืนเงินไม่สามารถบังคับใช้ได้จนกว่าจะถึงช่วงสองเดือนที่รัฐสามารถอุทธรณ์ได้”

มีรายงานว่า Karagrigoriou เสริมว่าการระงับการดำเนินการคาสิโนของคณะกรรมาธิการไม่ใช่การแก้แค้นในส่วนของการสูญเสียคดีในศาลของรัฐบาล แต่ในความเป็นจริงเป็นผลเดียวเมื่อ Loutraki ไม่จ่ายเงิน

ตามรายงาน Loutraki Casino ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถูกสั่งปิดจนกว่าจะชำระภาษีเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านยูโร

ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์Yggdrasil Gaming Limitedได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Yggdrasil Game Server (YGS) Masters ซึ่งจะมีการเชิญฝ่ายอิสระให้ใช้แพลตฟอร์มกึ่งเปิดเพื่อช่วยสร้างชื่อใหม่และสร้างสรรค์

บริษัทในเครือของ Cherry ABผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของสวีเดนYggdrasil Gaming Limited ประกาศว่าความคิดริเริ่มเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้นที่นำโดย Stuart McCarthy หัวหน้าฝ่ายหุ้นส่วนสตูดิโอคนใหม่ และจะเห็นว่านักพัฒนาสามารถเข้าถึงคอลเลกชัน Boost ของการส่งเสริมการขายในเกม เครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนารุ่นพิเศษเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านี้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแคมเปญเครือข่ายของตนเอง

McCarthy ซึ่งเคยร่วมงานกับ BetClic Everest Group และ NYX Gaming Group Limited อธิบายว่า YGS Masters เป็น ‘การพัฒนาที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมเกม’ และความคิดริเริ่มที่เขา ‘ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำ’

“โปรแกรมจะได้รับการจัดการโดยอิสระจากธุรกิจสตูดิโอเกมของ Yggdrasil [Gaming Limited] ที่มีอยู่ และจะมอบกลุ่มผู้พัฒนาเกมที่เก่งที่สุดของโลกที่คัดเลือกมาอย่างดีด้วยเครื่องมือ Boost ชั้นนำในตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว [ของเรา] เพื่อสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่ผสมผสานกันอย่างไม่อาจต้านทานได้ และคุณสมบัติต่างๆ” อ่านแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีจาก McCarthy

Fredrik Elmqvist ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Yggdrasil Gaming Limited ในมอลตากล่าวว่า YGS Masters เป็น ‘ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์’ ที่ถูกสร้างขึ้น ‘เพื่อตอบสนองต่อห่วงโซ่คุณค่าที่กระจัดกระจายมากขึ้นของการเล่นเกม’

“ด้วยการบูรณาการโดยตรงที่หายาก ซัพพลายเออร์อิสระต้องการการสนับสนุนจากพันธมิตรที่จัดตั้งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งไปข้างหน้า” อ่านคำแถลงจาก Elmqvist “ทั้งผู้ปฏิบัติงานและสตูดิโอเกมต่างเรียกร้องหาแพลตฟอร์มเปิดสมัยใหม่ที่มอบพลังและความยืดหยุ่นของ Boost และการเจาะตลาดในวงกว้างที่ Yggdrasil [Gaming Limited] ได้รวบรวมไว้”

ในความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะขยายขอบเขตไปสู่เขตอำนาจศาลใหม่Magnet Gaming ผู้พัฒนาสล็อตออนไลน์ของเดนมาร์กได้เปิดให้บริการ ในยิบรอลตาร์แล้ว

คาสิโนออนไลน์ที่มีใบอนุญาตจาก British Overseas Territory สามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอของเกมทั้งหมดของ Magnet ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์พกพาและเดสก์ท็อป ซึ่งให้เสียงที่ดึงดูดใจและกราฟิกที่เหนือชั้นทางเทคโนโลยี

หลายสิบชื่อเช่น Lucky Dice, Auction Day, Fish Tank และ Railroad Expressที่เพิ่งเปิดตัวจะใช้งานได้ภายใต้ใบอนุญาตของยิบรอลตาร์ซึ่งปกป้องจาก B2B และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการเกมไวท์เลเบล Nektanตามข่าวประชาสัมพันธ์

โธมัส นีลเซ่น หัวหน้าฝ่ายลิขสิทธิ์เกมของ Magnet Gaming ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวกล่าวว่า: “เราได้เห็นความต้องการอย่างมากจากผู้ให้บริการในยิบรอลตาร์ในการนำเสนอผลงานของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ตอนนี้เราทำได้

Nielsen กล่าวว่า “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เราจะประกาศผู้ให้บริการหลายรายที่จะเปิดตัวเกม Magnet ผ่านการผสานรวมโดยตรงหรือผ่านพันธมิตรการรวมของเรา

ในเดือนธันวาคม 2017 Magnet ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหากับผู้ให้บริการเกมโซเชียล Chanz ทำให้สามารถเข้าถึงชื่อของมันโดยผู้เล่นในเอสโตเนีย

Iowa Racing and Gaming Commission จัดการประชุมครั้งล่าสุดในเช้าวันอังคารและรายงานว่าได้ต่ออายุใบอนุญาตทุกใบจากทั้งหมด 19 ใบที่ติดอยู่กับคาสิโนที่ไม่ใช่ชาวอะบอริจินของรัฐมิดเวสต์

ตามรายงานวันพุธจากRadio Iowaผลของการประชุมที่คาสิโน Prairie Meadows และโรงแรมในเมือง Altoona หมายความว่าคาสิโนเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของไอโอวาสามารถดำเนินการต่อไปได้อีกสามปี

รายงานการต่ออายุครอบคลุมHard Rock Hotel และ Casino Sioux Cityรวมถึง Missouri River Historical Development Incorporated ซึ่งแจกจ่ายเงินทุนในนามของสถานที่ Dakin Schultz ประธานองค์กรไม่แสวงผลกำไรกล่าวกับคณะกรรมาธิการว่ากลุ่มของเขาได้มอบเงินจำนวน 11.5 ล้านดอลลาร์ให้กับสาเหตุในท้องถิ่นรวมถึงทุนการศึกษามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่คาสิโนย้ายจากที่ตั้งเรือข้ามแม่น้ำไปยังใจกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ เกือบสี่ปีที่แล้ว

“ความสัมพันธ์ของเรากับ Hard Rock Hotel และ Casino Sioux City นั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก” Schultz กล่าวกับสมาชิกที่รวมตัวกันของ Iowa Racing and Gaming Commission “บางสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณอยู่ในซูซิตี้กับฮาร์ดร็อค [โรงแรมและคาสิโนซูซิตี้] ตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ใจในใจกลางเมือง วันนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนซูซิตี้ หน้าร้านเหล่านั้นเต็มอย่างรวดเร็ว มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น”

Radio Iowa รายงานว่าการต่ออายุยังครอบคลุมGrand Falls Casino and Golf Resortทางตอนเหนือของรัฐควบคู่ไปกับมูลนิธิ Lyon County Riverboat ที่เกี่ยวข้อง องค์กรนี้ประกาศโดยอ้างว่าเงินสดได้สนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น 3 แห่งตั้งแต่ปี 2554 โดยแต่ละแห่งได้รับเงินประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เดือนตุลาคมพบว่าโครงการชุมชนเพิ่มขึ้นในจำนวนใกล้เคียงกันผ่านงานเลี้ยงประจำปี

Steve Staebell ประธานคณะกรรมาธิการเรือข้ามฟากภูมิภาคไอโอวาตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแจกจ่ายเงินในนามของCatfish Bend Casinoทางตอนใต้ของ Des Moines County ได้กล่าวยกย่อง Iowa Racing and Gaming Commission สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตของทั้งสององค์กรก่อนที่จะประกาศว่าข้อกังวลของเขาได้ยกมรดกบางส่วน เมื่อปีที่แล้ว 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับกลุ่มพื้นที่รวมถึงสำนักงานการประชุมและการท่องเที่ยวเขตคีโอกุก

“ฉันยินดีที่จะรายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Catfish Bend Casino และคณะกรรมาธิการเรือข้ามฟากภูมิภาคไอโอวาตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโตต่อไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน Des Moines และ Lee County” Staebell กล่าวกับคณะกรรมาธิการ