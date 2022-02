สมัคร SBOBET การผสานรวมครั้งแรกเหล่านี้ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มเปรียบเทียบ

สมัคร SBOBET Scalable API ช่วยให้เข้าถึงเคล็ดลับของ Betsexpert.com ได้แบบเรียลไทม์

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017 – Better Collectiveผู้เล่น iGaming ชั้นนำได้เปิดตัว Application Programming Interface (API) ซึ่งจะช่วยให้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ภายนอกสามารถดึงข้อมูลจากเคล็ดลับมากกว่าสี่ล้านรายการที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม tipster ของพวกเขา การผสานรวมครั้งแรกเหล่านี้ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มเปรียบเทียบอัตราต่อรองเสริมของ Better Collective SmartBets

Bettingexpert.com เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไว้วางใจมากที่สุด ผ่านการแข่งขันชิงรางวัล ที่ให้รางวัลแก่ผู้ให้ทิปด้วยผลตอบแทนสูงสุด ผู้ติดตามของ Bettingexpert.com ได้มอบแพลตฟอร์มและเคล็ดลับการให้คะแนนระดับ 5 ดาวบน Trustpilot API ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถรวมเคล็ดลับเหล่านี้เข้ากับเว็บไซต์ของตนได้โดยตรง โดยใช้แบรนด์การพนันผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้

การผสานรวม SmartBets ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดูเคล็ดลับควบคู่ไปกับ SmartFacts ส่วนบุคคลของพวกเขาสำหรับการแข่งขันที่พวกเขาสนใจ เคล็ดลับเหล่านี้ควรสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ด้วยตัวเลือกที่มากขึ้น ทำให้พวกเขาตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเดิมพัน

Bettingexpert.com กำลังเจรจากับเจ้ามือรับแทงจำนวนหนึ่งเพื่อปรับใช้การผสานรวม API และหวังว่าจะมีการประกาศในเร็วๆ นี้

Thomas Høgenhaven ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Better Collective กล่าวว่า “ชุมชนนักพนันเคล็ดลับของเราได้แนะนำการเดิมพันที่ถูกต้องมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว และเรายินดีที่ API ใหม่นี้สามารถนำการคาดการณ์ที่ชนะเหล่านี้ไปสู่ผู้ชมใหม่ได้

มีความสนใจจากแบรนด์การเดิมพันจำนวนมากและนักพนันมืออาชีพแล้ว และเรารู้สึกตื่นเต้นที่การรวมเข้ากับ SmartBets จะเป็นครั้งแรกในหลาย ๆ ด้าน ช่วยให้นักพนันทั่วโลกชนะรางวัลใหญ่ด้วยเคล็ดลับของ

คุณสมบัติที่สำคัญของ API รวมถึง:

การเข้าถึงเคล็ดลับแบบเรียลไทม์ : เคล็ดลับที่โพสต์บน betexpert.com มีให้ใน tips API ทันที

บันทึกประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุม : API มีเคล็ดลับมากกว่า 4 ล้านข้อซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองการทำนายขั้นสูง

ระหว่างประเทศ : จุดข้อมูลเช่นชื่อทีมและลีกจะถูกส่งกลับใน 15+ ภาษา

เกี่ยวกับ Better Collective

Better Collectiveคือบริษัทในเครือ iGaming ชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งหมดของพวกเขามุ่งที่จะปรับปรุงกลยุทธ์การเดิมพันของผู้ใช้โดยการจัดหาข้อมูลและเครื่องมือการเดิมพันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำการเดิมพันอย่างมีข้อมูลมากที่สุด สิ่งนี้ทำให้การเดิมพันและการพนันยุติธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมกับผู้ใช้มากขึ้น

Better Collective เชื่อว่าอุตสาหกรรม iGaming ควรเป็นรูปแบบความบันเทิงที่โปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส Better Collective ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้เท่านั้นและตรวจทานพวกเขาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ Better Collective ยังมอบเครื่องมือทางการศึกษา ข้อมูลเชิงลึก และข้อเสนอ เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจด้วยการสนับสนุนเมื่อเลือกเดิมพันและเจ้ามือรับแทง

ผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมของพวกเขาทำให้ประสบการณ์การเดิมพันและการเล่นเกมโดยรวมของผู้ใช้ดีขึ้นผ่านการมีส่วนร่วม ทางเลือกที่มีข้อมูลครบถ้วน การมีส่วนร่วม และการศึกษา

Better Collective ได้รับรางวัล eGaming Review (EGR) Affiliate of the Year อันทรงเกียรติในปี 2015 โดยในปี 2016 บริษัทได้รับรางวัล Gazelle Award อันเป็นที่ต้องการติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี และยังได้รับการยอมรับจาก European Business Awards ว่าเป็นผู้ประกอบการแห่งปี สำหรับประเทศเดนมาร์กในปี 2559

Better Collective เติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัท เสริมความแข็งแกร่งให้กับทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจก่อนวางเดิมพันกับพันธมิตรเจ้ามือรับแทง

เกี่ยวกับ betexpert.com

betexpert.comเป็นเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนักพนันกีฬาให้ทิป ชุมชนผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกช่วยให้นักพนันกีฬาคนอื่น ๆ วางเดิมพันที่ได้รับการสนับสนุนจากความรู้ด้วยอัตราต่อรองที่ดีที่สุดจากเจ้ามือรับแทงที่หลากหลาย

บริษัทเปิดตัวในปี 2547 และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้มากกว่า 350,000 รายทั่วโลก โดยสร้างเคล็ดลับมากกว่า 125,000 รายการต่อเดือน และเคล็ดลับที่ประสบความสำเร็จ 650,000 รายการต่อปี ฐานข้อมูลมีให้บริการใน 11 ภาษาและครอบคลุมกีฬา 40 รายการรวมถึงฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล และฮ็อกกี้น้ำแข็ง

ได้รับรางวัล Affiliate of the Year จากงาน eGR Operator Awards อันทรงเกียรติประจำปี 2558

Betexpert.comยังมีเนื้อหาด้านการศึกษาที่ช่วยให้นักพนันพัฒนากลยุทธ์การเดิมพันที่แข็งแกร่งขึ้น เนื้อหาประกอบด้วยบทวิจารณ์เจ้ามือรับแทงในเชิงลึก, คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเดิมพันกีฬาและลีกต่างๆ, บทความเกี่ยวกับสถิติสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น และ Betting Academy ที่สอนทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานการเดิมพันไปจนถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง หนังสือ สถาบันการศึกษา eBook ebook และแหล่งข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ใช้มากกว่า 100,000 คนต่อปี

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่Betting Odds Calculatorแอปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูและส่งข้อมูล อัตราต่อรอง และการทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลจากการแข่งขันระดับโลกกว่า 250 รายการ และBookmaker Finderซึ่งเปรียบเทียบการเดิมพัน โบนัส และข้อมูลเงินฝากที่ดีที่สุดจากกว่า 30 รายการ เจ้ามือรับแทงเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดิมพันและ Betexpert LIVE แอพให้ทิปในการเล่นครั้งแรกของโลก

มะนิลา, ฟิลิปปินส์, 2 มิถุนายน 2017 – Lloyd Fontillas ที่เคยเล่น Asian Poker Tour มาตั้งแต่ปี 2009 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Executive Tournament Director เมื่อต้นปีที่แล้ว ตอนนี้เขาจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการของ Poker อันทรงเกียรติ สมาคมกรรมการการแข่งขัน (Poker TDA)

ผู้อำนวยการการแข่งขัน APT Lloyd Fontillas ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการโป๊กเกอร์ TDAFontillas จะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการในระหว่าง 2017 Poker TDA Summit VIII ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2017 ที่ Aria Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา

APT Executive Tournament Director Lloyd Fontillas

Lloyd Fontillas เป็น Executive Tournament Director ของ Asian Poker Tour และเป็นหนึ่งใน TD ที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก

ชาวเมืองคิงส์วิลล์ รัฐเท็กซัส ลอยด์ ไปโรงเรียนมัธยมในฟิลิปปินส์ก่อนจะกลับไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มต้นอาชีพการงาน ขณะทำงานที่โรงอาหารใน Kodiak มลรัฐอะแลสกา แม่ของเขาโทรมาพร้อมข้อเสนองานที่ Bay 101 Casino ในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย ลอยด์ยังไม่ถึงวัยเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย ลอยด์เริ่มเป็นเด็กรถบัสที่อ่าว 101 เมื่อเขาอายุได้ 21 ปี เขาเล่นเกมจำกัด 2-4 เกมแรกของเขา โดยเล่าว่า “ฉันชนะรางวัลภูเขาชิปและติดงอมแงมไปตลอดชีวิต”

ลอยด์กลายเป็นเจ้ามือโป๊กเกอร์และศึกษาทุกแง่มุมของเกมในที่สุดก็เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์ ต่อมาเขาได้ทำงานในทีมจัดการทัวร์นาเมนต์สำหรับ World Poker Tour และ World Series of Poker ก่อนเข้าร่วม Asian Poker Tour ในปี 2009 วันนี้ Lloyd เป็นผู้จัดการทัวร์นาเมนต์ APT ทั่วโลกจากฐานบ้านเกิดของเขาในฟิลิปปินส์

เขาเชื่อว่าบทบาทที่สำคัญที่สุดของยานพิฆาตรถถังคือ “การรับฟังผู้เล่นและพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้อีเวนต์ถัดไปดียิ่งขึ้นไปอีก” เนื่องจาก Lloyd เป็นผู้ริเริ่ม จึงเต็มใจที่จะลองประเภทเกมใหม่และคุณสมบัติทัวร์นาเมนต์เสมอ เขาอธิบายสูตร APT ที่ชนะว่า: “ผู้คนในชั้นเยี่ยม, การซื้อและโครงสร้างที่เป็นมิตรกับผู้เล่น, สถานที่ที่สวยงาม, ปาร์ตี้ของผู้เล่น, การสตรีมสดและพิธีมอบรางวัลที่ยอดเยี่ยม ประสบการณ์โดยรวมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่เราส่งมอบให้กับผู้เล่น”

Lloyd ยกย่องความสำเร็จของเขาส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับตำนานในวงการอย่าง Matt Savage, Jack Effel, Sam Quinto และ Jeff Mann ซีอีโอของ APT Lloyd รอคอยที่จะแบ่งปันความรู้ของเขากับนักเล่นโป๊กเกอร์รุ่นต่อไป และช่วยสร้างมาตรฐานให้กับกฎ TDA สมัคร SBOBET โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ซึ่งเขามองว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

(ข้างบนเขียนขึ้นจาก เว็บไซต์ Poker TDA )

เกี่ยวกับ The Poker TDA

TDA เป็นสมาคมอย่างเป็นทางการของบุคลากรการแข่งขันโป๊กเกอร์ สมาคมทุ่มเทให้กับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและการนำกฎการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบเดียวกันมาใช้ TDA ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกม Matt Savage, Linda Johnson, Jan Fisher และ David Lamb นับตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมได้เติบโตขึ้นเป็นกว่า 2,500 สมาชิกใน 63 ประเทศ การเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งในคณะกรรมการบริหารได้แก่ Jack Effel, Neil Johnson, Tab Duchateau, Johnny Grooms และ Mike Bishop

สำหรับข้อสงสัยของสื่อ คุณสามารถติดต่อ:

Monique D. Suñega

Katya Sambuka พิธีกรรายการโทรทัศน์และนางแบบ ได้รับเชิญให้เริ่มแคมเปญโฆษณาของ Jolly Roger

Jolly Roger นำเสนอเกมยอดนิยมมากมายให้กับผู้เล่นโดยผู้ให้บริการเช่น Endorphina, Igrosoft, TomHorn, GameArt, Amatik ลูกค้ายังได้รับโปรโมชั่นและโบนัสพิเศษตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด แผนโครงการรวมถึงการรวมเนื้อหา Microgaming

บริษัทได้เน้นย้ำว่าJolly Rogerภูมิใจในทีม CASEXE โดยอิงจากส่วนผสมของแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยการพนันออนไลน์มากมาย

ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้รับเชิญให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่สแตนด์ B1 ภายใน Russian Gaming Week 2017 นอกจากนี้ยังสามารถจองการนัดหมายทางธุรกิจเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในการดำเนินการนี้ คุณควรไปที่เว็บไซต์ทางการของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้องมิถุนายน 2017 – (ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา): NYX Gaming Group (TSX-V: NYX) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในตลาดสำหรับผู้ให้บริการหนังสือกีฬา การเล่นเกม ลอตเตอรี และบิงโกทั่วโลก ได้ตกลงระยะเวลาหลายปี ความร่วมมือหลายเขตอำนาจศาลกับ Aspire Global

NYX Gaming Group ลงนามในข้อตกลง OGS ระยะยาวเพื่อขยายความร่วมมือกับ Aspire GlobalAspire Global ซึ่งตั้งอยู่ในมอลตาได้ผสานรวม NYX OGS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการรวมเกมที่ยืดหยุ่น ทำให้สามารถนำเสนอพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาระดับโลกที่มีเกมมากกว่า 1,000 เกมแก่ผู้เล่น .com สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก โดยเกมแรกเปิดให้เล่นแล้ว

เกมเปิดตัวครั้งแรกจาก NextGen Gaming สตูดิโอชั้นนำของตลาดของ NYX รวมถึงผู้เล่นชั้นนำ 1 Can 2 Can, Double Play Superbet, Jackpot Jester 50k และ Jackpot Jester Wild Nudge

เดวิด ฟลินน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ NYX กล่าวว่า “การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ NYX OGS เป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพและช่วงของเนื้อหาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์ม

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเป็นพันธมิตรกับ Aspire Global จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเกมของเราในตลาดสำคัญๆ หลายแห่ง”

Aspire Global ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 นำเสนอโซลูชัน iGaming ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ให้บริการและพันธมิตรไวท์เลเบล

Galit Shani-Michel รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระดับโลกของ Aspire ให้ความเห็นว่า: “ฉันยินดีที่จะประกาศว่าเราได้กระชับความร่วมมือกับ NYX ซึ่งจะทำให้ข้อเสนอของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมอบพอร์ตโฟลิโอเกมที่กว้างขวางของ NYX ให้กับพันธมิตรของเรา

“การเพิ่ม NYX เป็นก้าวสำคัญในความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา และฉันยินดีที่จะประกาศว่าการเปิดตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

“ผมมั่นใจว่าการเพิ่มชื่อที่ยอดเยี่ยมมากมายจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้เล่น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของพันธมิตรของเรา”

เกี่ยวกับ NYX Gaming Group Limited NYX Gaming Group Limited เป็นผู้ให้บริการเกมดิจิทัลชั้นนำซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพนักงานมากกว่า 1,000 คนทั่วโลก NYX มอบคุณค่าด้วยการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการบริการลูกค้า ความน่าจะเป็น และความรับผิดชอบ มีฐานการจัดจำหน่ายที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยมีลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 200 ราย NYX OGS™ ที่ได้รับรางวัล (Open Gaming System) ซึ่งช่วยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาคาสิโนที่ดีที่สุดของผู้ขายหลายรายจากทั่วโลก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นข้อเสนอเกมชั้นนำของอุตสาหกรรม จากสตูดิโอของตัวเองและเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางของซัพพลายเออร์บุคคลที่สามที่ล้ำสมัยที่สุด NYX นำเสนอเนื้อหาที่กว้างที่สุดให้กับลูกค้าด้วยการเข้าถึงเกมมากกว่า 2,000 เกมผ่าน OGS™ นอกจากนี้, แผนกเดิมพันกีฬาที่ได้รับรางวัลของ NYX OpenBet ใช้งานและเชื่อถือได้โดยผู้ให้บริการหนังสือกีฬาชั้นนำ ด้วยขนาดและประสิทธิภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในปี 2559 หนังสือกีฬา OpenBet ดำเนินการเดิมพันมากกว่าสองพันล้านรายการและทำลายสถิติใหม่ที่ Grand National ปี 2017 ซึ่งมีการประมวลผล 68,000 เดิมพันต่อนาที NYX Gaming Group Limited จดทะเบียนใน TSX Venture Exchange ภายใต้สัญลักษณ์ TSXV: NYX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมกลุ่ม:www.nyxgaminggroup.comมีการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ Aura เป็นครั้งแรกในเอเชีย ผลตอบรับจากผู้เยี่ยมชมยืนยันว่า Aura gaming terminal เป็นเรื่องใหญ่ถัดไปสำหรับผู้ให้บริการที่ค้นหาเทอร์มินัลเกมที่สะดวกสบายและถูกหลักสรีรศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตั้งค่ามัลติเกมที่ใหญ่ขึ้น

Spintec ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในมาเก๊าด้วยส่วนแบ่งการติดตั้งรูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในฐานะซัพพลายเออร์ ETG แบบครบวงจรด้วยข้อเสนอที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยเกมที่หลากหลาย: รูเล็ต ไฮโล Craps, Baccarat ผสมผสานโซลูชั่นเทคโนโลยีสด อัตโนมัติ และเสมือนจริงในประสบการณ์หลายเกมเดียว

ที่ G2E Asia Spintec นำเสนอสองสายผลิตภัณฑ์ Karma line ได้รับการพิสูจน์แล้วในมาเก๊าและเป็นที่รู้จักในด้านโซลูชั่นขนาดกะทัดรัดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aura ใหม่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตั้งค่าอัฒจันทร์แบบมัลติเกม

Spintec ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Aura กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในเอเชียที่ G2E Asiaกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ Aura ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากที่สุด ความกระตือรือร้นจากผู้ให้บริการจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กว้างใหญ่นั้นมีอยู่อย่างมากมาย และผลตอบรับของพวกเขายืนยันว่าปัจจุบัน Aura เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดูหรูหราและหรูหราที่สุดในตลาด พวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับความสบายที่มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับวางขาและบนเก้าอี้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เครื่องเล่นมีความเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ การยศาสตร์ยังได้รับการเน้นย้ำด้วยจอภาพแบบจมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งรองรับข้อมือของผู้เล่นและมุมมองที่เหมาะสมที่สุด ที่สำหรับดื่ม ที่วางโทรศัพท์มือถือ และพื้นที่ส่วนตัวสำหรับของใช้ส่วนตัวถือเป็นส่วนเสริมที่คำนึงถึงความต้องการของผู้เล่นเป็นอย่างดี เพื่อให้เขาสามารถจดจ่อกับเกมได้ ด้วยแนวทางการออกแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการนี้ Aura ตั้งเป้าที่จะเป็นเครื่องเล่นเกมที่สะดวกสบายและถูกหลักสรีรศาสตร์ที่สุดในตลาด

วอลล์มัลติเกมแบบสแตนด์อโลนซึ่งนำเสนอควบคู่ไปกับเทอร์มินัลเกม Aura ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน ผู้เข้าชมชอบโซลูชันแบบสแตนด์อโลนนี้ เนื่องจากคุณภาพวิดีโอขั้นสูงสุดที่เลียนแบบเกมสดได้อย่างสมจริง และเนื่องจากความสามารถในการวางไว้ภายในใดๆ ก็ตาม โดยไม่ขึ้นกับแบ็ควอลล์ใดๆ ที่มักจะติดตั้งจอภาพสำหรับหลายเกม

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ Spintec Karma, Automated Roulette, Sic Bo และ Craps แบบอัตโนมัติ และสถานีเล่นเสมือนแบบสแตนด์อโลนถูกนำเสนอที่ G2E Asia

ผู้เยี่ยมชมนับไม่ถ้วนยืนยันว่ารูเล็ตอัตโนมัติของ Karma ซึ่งติดตั้งแล้วภายในกลุ่มคาสิโนทุกหกกลุ่มในมาเก๊า ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดอย่างถูกต้อง นี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาสนใจในสิ่งแปลกใหม่ของกรรมเป็นของแท้ พวกเขาได้แสดงอนาคตที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานีเล่นเสมือนแบบสแตนด์อโลนพร้อมตัวเลือกหลายเกมเพื่อให้ผู้เล่นเลือกระหว่างเกมเสมือนจริงต่างๆ

เมื่อเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว Karma เล่นไฮโลอัตโนมัติที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นไฮโลอัตโนมัติที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาด ที่ G2E Asia มีการนำเสนอการอัพเกรดด้วยศูนย์อัตโนมัติหนึ่งแห่งที่รวมสองเกม Sic Bo และ Craps เข้าด้วยกันและได้รับคำขอขายจำนวนมากจากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

