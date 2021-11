สมัคร SaGame เกมส์คาสิโนสด เทคโนโลยี

สมัคร SaGame ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย 29 ต.ค. 2553 (GLOBE NEWSWIRE) — OCZ Technology Group, Inc. (Nasdaq:OCZ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลิดสเตตไดรฟ์ประสิทธิภาพ

สูง (SSD) และโมดูลหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ได้รับการรับรองหลายแห่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนประมาณ 22 ล้านดอลลาร์และใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อสนับสนุนธุรกิจโซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ในการทำธุรกรรม OCZ ตกลงที่จะขายหุ้นสามัญประมาณ 7.2 ล้านหุ้นในราคาประมาณ 3.08 ดอลลาร์ พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1.8 ล้านหุ้นในราคา

5.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การลงทะเบียนการขายหุ้นเหล่านี้และหุ้นที่อยู่ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการปิดของการทำธุรกรรม

Ryan Petersen ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OCZ Technology Group กล่าวว่า “OCZ ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกในหลายตลาดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

โซลิดสเตตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้าออกแบบระบบของพวกเขาเอง “การระดมทุนครั้งใหม่นี้จะช่วยเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีของเรา และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชัน Enterprise และ OEM SSD”

มร.ปีเตอร์เสนกล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายินดีที่ สมัคร SaGame ได้รับภาระผูกพันที่จะระดมเงินทุนเพื่อการเติบโตจำนวน 22 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มนักลงทุนที่มีชื่อเสียงดังกล่าว และการทำเช่นนั้นด้วยราคา ‘ที่ราคาตลาด’ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน่ายินดี แต่ยังสะท้อนถึง โอกาสสำหรับ OCZ และผู้ถือหุ้น”

Mr. Petersen สรุปว่า “ด้วยการระดมทุน OCZ จะอยู่ในสถานะทางการเงินโดยมีรายได้ SSD มากกว่าสองเท่าในปีหน้า เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนโอกาส OEM ขององค์กรในอนาคต”

Merriman Capital, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Merriman Holdings, Inc. (Nasdaq:MERR) ที่ถือหุ้นทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการจัดตำแหน่งแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำธุรกรรม

OCZ Technology Group, Inc. (“OCZ”) ซึ่งก่อตั้งในปี 2545 เป็นผู้นำในการออกแบบ การผลิต และจัดจำหน่ายไดรฟ์โซลิดสเตต (SSD) ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้

และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ระดับพรีเมียม OCZ ได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำความเร็วสูงเพื่อเป็นผู้นำในตลาด SSD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แข่งขันกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

แบบแม่เหล็ก (HDDs) แบบหมุนได้ SSD เร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า สร้างความร้อนน้อยกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า HDD ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอย่างมาก

นอกจากเทคโนโลยี SSD แล้ว OCZ ยังนำเสนอส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานระดับองค์กร ตลอดจนโซลูชั่นเกมคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:www.ocztechnology.com.

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และความคาดหวังในอนาคต และด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยที่ทราบและไม่ทราบซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ OCZ Technology Group, Inc. แตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ในบริบทนี้ คำต่างๆ เช่น “จะ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ควร” หรือคำและวลีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ มักจะระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นในนามของ OCZ

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของ OCZ อาจแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยและความไม่

แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยอมรับของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ของ OCZ และความสามารถของ OCZ ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมที่ให้บริการ OCZ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมและออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ OCZ ในการจัดการวัสดุและสินค้า

คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการดำเนิน

งาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A –

ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำปีของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมและออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความ

สามารถของ OCZ ในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการ

ดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A

– ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำปีของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้า

ปลีกแบบดั้งเดิมและออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ OCZ ในการจัดการวัสดุและ

สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการ

ดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A

– ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำปีของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ ความสามารถในการจัดการวัสดุ

และสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการ

ดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A

– ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำปีของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ ความสามารถในการจัดการวัสดุ

และสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการ

ดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A – ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำปีของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อ

SEC เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่www.sec.govรวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ OCZ ที่www.ocztechnology.com OCZ ไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

พาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 พฤศจิกายน 2010) – แฟน NBA จะสามารถเข้าถึงบริการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในฤดูกาลนี้ เพื่อช่วยพวกเขาในการพิจารณาว่า

เกมและทีมใดที่น่าจับตามองและติดตาม วันนี้ Thuuz บริการออนไลน์ฟรีที่ช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาติดตามระดับความตื่นเต้นในกีฬา ประกาศว่าจะทำการวิเคราะห์ความตื่นเต้นระหว่างฤดูกาล NBA 2010-2011 การแจ้งเตือนจากแฟนๆ จะทำให้ผู้ใช้ Thuuz จะไม่พลาดเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี

ชุดอัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Thuuz จะพิจารณาเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องมากกว่า 216 รายการที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเกมบาสเก็ตบอลแต่ละเกม ตั้งแต่ปกติ (การดังค์

สามพอยน์เตอร์ และช็อตกระโดด) ไปจนถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ (การยิงครึ่งคอร์ตหรือการเล่นสี่แต้ม) แต่ละเหตุการณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อการจัดอันดับความตื่นเต้นโดยรวมของ

เกม และคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะ (ควอเตอร์ คะแนน และผู้เล่นในสนาม) ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ Thuuz ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดคะแนนความตื่นเต้นสำหรับเกมในระดับ 0-100 จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเกมน่าตื่นเต้นหรือไม่ โดยบอกจุดที่แน่นอนที่พวกเขาควรดูเกมเพื่อจับความตื่นเต้นทั้งหมด

ในการเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานข่าวบาสเก็ตบอล Thuuz พิจารณาระดับความตื่นเต้นของทีม NBA ทั้ง 30 ทีมตลอดฤดูกาล 2009-2010 และพบว่า New Orleans Hornets มีส่วนร่วมในเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของฤดูกาล และ Indiana Pacers น้อยที่สุด ทีมที่น่าตื่นเต้น

Warren Packard ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Thuuz กล่าวว่า “บาสเก็ตบอลเป็นเกมที่ทำคะแนนได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็ว ซึ่งผู้เล่นระดับดาวเด่นสามารถมีอิทธิพลต่อระดับ

ความตื่นเต้นของเกมได้มากเท่ากับระดับทักษะของทั้งทีม” “บาสเก็ตบอลเป็นเกมของดารา ดังนั้นการแสดงของแต่ละคนจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระดับความตื่นเต้นของเกม เราสร้าง Thuuz เพื่อให้แฟนกีฬาไม่พลาดเกมที่น่าตื่นเต้นหรือการแสดงของดาราจากผู้เล่นแต่ละคนหรือแต่ละทีม”

Thuuz แจ้งเตือนแฟนกีฬาและผู้ชื่นชอบกีฬาถึงเกมและการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นที่สุดในฟุตบอล NFL และ NCAA, บาสเก็ตบอล NBA และ NCAA, NHL และ MLB และฟุตบอล

ต่างประเทศ เพื่อให้พวกเขาได้รับความบันเทิงอย่างเต็มที่จากสิ่งที่ดีที่สุดที่กีฬามีให้ ด้วยการเติบโตอย่างมากในการเลือกเนื้อหากีฬาแบบเรียลไทม์และแบบเปลี่ยนเวลา บริการอย่าง Thuuz เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการแจ้งเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวัน โดยไม่ต้องเปิดเผยคะแนนหรือรายละเอียดเกมใดๆ

Thuuz ไม่เพียงแต่รู้ว่าจะดูเกมไหนและเมื่อไหร่ที่เหมาะที่สุดที่จะเริ่มดู บุคคลที่สร้างบัญชีฟรีที่www.thuuz.comสามารถลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลและข้อความแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในแต่ละวัน ไม่มีการสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเกม ดังนั้นแต่ละคนจึงสามารถสัมผัสความตื่นเต้นของเกมได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่ไฮไลท์

Thuuz เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการดูการกระทำที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง โฆษณาในช่วงพรีซีซันมุ่งเน้นไปที่ LeBron และ “บิ๊กทรี” ใหม่สำหรับ Miami Heat แต่นั่นไม่ได้

แปลว่าความตื่นเต้นในสนาม The Heat เล่นใน 2 เกมที่น่าตื่นเต้นน้อยที่สุดในปีนี้ โดยเกมของพวกเขากับ Boston Celtics ได้ 38 และกับ Philadelphia 76ers ได้

คะแนน 37 ในขณะที่ Houston Rockets ได้เล่นในสองเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดด้วย เกมของพวกเขากับลอสแองเจลิสเลเกอร์สได้ 83 และกับโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สได้ 72

หมายเหตุสำหรับนักข่าวและบล็อกเกอร์:การให้คะแนนความตื่นเต้นของ Thuuz เป็นวิธีการใหม่และน่าตื่นเต้นในการวิเคราะห์เกม ตลอดทั้งฤดูกาล Thuuz จะเปิดเผยข้อมูลที่วัด

ระดับความตื่นเต้นของเกมและทีมใดเกมหนึ่ง ตลอดจนผลกระทบต่อความตื่นเต้นของผู้เล่นแต่ละคน นอกจากนี้ Thuuz สามารถดึงสถิติที่ระบุว่าอาจจะเป็นที่สนใจของผู้อ่านของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลทางสถิติหรือจะรวมอยู่ในการปรับปรุง Thuuz ของส่งอีเมล์ไปที่Thuuz@launchsquad.com

Thuuz เป็นบริการออนไลน์ฟรีที่ช่วยให้แฟนกีฬาติดตามระดับความตื่นเต้นของเกมแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่พลาดการกระทำที่ดีที่สุดของวัน Thuuz สร้างคะแนน

ความตื่นเต้นในระดับ 1-100 โดยอิงจากชุดอัลกอริธึมที่ซับซ้อนซึ่งประมวลผลข้อมูลแบบเล่นทีละเกมอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยข้อความ อีเมล และบนเว็บไซต์ของ Thuuz เมื่อเกมน่าตื่นเต้น Thuuz ตั้งอยู่ในเมือง Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย เยี่ยมชม Thuuz ได้ที่http://www.thuuz.com/

แครี, นอร์ทแคโรไลนา–(Marketwire-1 พฤศจิกายน 2010) — Coventor, Inc. ( www.coventor.com ) ซัพพลายเออร์ชั้นนำของซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาระบบไมโครไฟฟ้า (MEMS) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้แต่งตั้ง Tom Flynn เป็น ตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ ฟลินน์จะดูแลการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ

บริษัทในตลาดใหม่และขอบเขตการใช้งาน ขณะที่มันสร้างจาก MEMS สำหรับกลยุทธ์กระแสหลัก เพื่อให้สามารถแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดใช้งาน MEMS ได้มากขึ้น

Flynn เข้าร่วม Coventor หลังจากทำงานมา 19 ปีกับ Ansoft, Inc. ซึ่งเขาช่วยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบริษัทจากซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์แม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นผู้นำ

ตลาดซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์สำหรับการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายของบริษัทนั้น และดูแล

การเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 16% ในช่วงเวลานั้น เป็น 108 ล้านดอลลาร์ในปี 2552 และมีส่วนทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านดอลลาร์เป็น 832 ล้าน

ดอลลาร์ เขามีบทบาทสำคัญในการเปิดตลาดเอเชียสำหรับ Ansoft โดยเติบโตจนคิดเป็น 45% ของรายได้ทั้งหมด และเป็นผู้บริหารระดับสูงในระหว่างการเสนอขายหุ้นแก่

ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นของบริษัท ก่อนร่วมงานกับ Ansoft นั้น Flynn เคยทำงานในตำแหน่งการขายต่างๆ ให้กับ Gould Electronics, GenRad และ IBM เขาได้รับปริญญาตรีของเขา’ในบทบาทใหม่นี้ เขาจะจัดการการขายทั่วโลกและการดำเนินการสนับสนุนภาคสนามของโคเวนเตอร์จากสำนักงานในซิลิคอน วัลเลย์ของบริษัท

“อุตสาหกรรม MEMS อยู่ในจุดสำคัญ เนื่องจากนักพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้นมองหาศักยภาพของ MEMS เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนและทำให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการพัฒนา MEMS และ Coventor อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดการกับโอกาสในการเติบโตที่สำคัญที่มีอยู่ ทอมเป็นผู้

บริหารฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงตลาดที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่เขาแสดงให้เห็นกับ Ansoft ในการขับเคลื่อนการ

ขยายธุรกิจไปทั่วโลก เขาจะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของเรา” Mike Jamiolkowski ซีอีโอของ Coventor กล่าว “ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และทักษะการสร้างทีมของเขาทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในขณะที่เรานำโคเวนเตอร์ไปสู่การเจาะตลาดในระดับต่อไปทั่วโลก”

Coventor เพิ่งเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์MEMS+เวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งยึดกลยุทธ์ของบริษัทในการนำ MEMS ไปสู่กระแสหลัก กลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคดั้งเดิมในการพัฒนาและบูรณาการ MEMS — เวลา ค่าใช้จ่าย ความซับซ้อน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบ IC แบบดั้งเดิมที่ไม่คุ้นเคยกับความแตกต่างของ MEMS

Coventor, Inc. เป็นผู้นำตลาดในโซลูชันการออกแบบ 3 มิติแบบอัตโนมัติสำหรับระบบไมโคร-เครื่องกลไฟฟ้า (MEMS) และการพัฒนากระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ ชุดเครื่อง

มือซอฟต์แวร์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ MEMS จัดการกับความท้าทายในการรวมอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟน ระบบเกม ไป

จนถึงรถยนต์ ซึ่งกำลังใช้ความสามารถที่เปิดใช้งาน MEMS แพลตฟอร์มการออกแบบMEMS+™ของ Coventor ทำงานได้อย่างราบรื่นกับโฟลว์และเครื่องมือการออกแบบระบบ

อัตโนมัติ (EDA) ยอดนิยม ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและความเสี่ยงของการนำการออกแบบ MEMS + IC ไปใช้ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองแครี รัฐนอร์ทแคโรไลนา และมีสำนักงานอยู่ในซานมาเทโอ แคลิฟอร์เนีย เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ และปารีส ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่http://www.coventor.com

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire-1 พฤศจิกายน 2010) – ซินเซย์ อิงค์ บริษัทสื่อและซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ ตอกย้ำความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชัน

อีคอมเมิร์ซที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในตลาดออนไลน์ เพื่อให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการขายสินค้าบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการผลักดันยอดขายสินค้าที่มีตราสินค้า

สำหรับHarrah ‘s Interactive Entertainment ฯ ( “HIE”) เวิลด์ซีรีส์ของแบรนด์โป๊กเกอร์ IMG Licensing เป็นนายหน้าในข้อตกลง การรวมเครื่องเล่นวิดีโอที่

เป็นกรรมสิทธิ์ของ Cinsay และแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เข้ากับเนื้อหาความบันเทิงที่น่าสนใจWorld Series of Pokerอาจเข้าถึงลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนับล้าน

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Cinsay ซึ่งเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอและซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์จะช่วยให้ HIE สามารถสร้างเนื้อหาที่มีตราสินค้าและสภาพแวดล้อมอีคอมเมิร์ซที่

ครอบคลุมสำหรับ World Series of Poker ที่ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงเว็บโซเชียลและพลังการมีส่วนร่วมของวิดีโอสื่อสมบูรณ์ เนื่องจากเครื่องเล่นวิดีโอสามารถฝังและเผย

แพร่ได้ จึงมีความสามารถในการเผยแพร่เนื้อหาและสินค้าของ World Series of Poker บนwww.WSOPShop.comและทั่วทั้งจักรวาลออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรมและรายได้ในท้ายที่สุด

Matthew Papish ประธานและ CEO ของ Cinsay, Inc. กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่โดดเด่นและน่าตื่นเต้นอย่าง World Series of

Poker ซึ่งนำเสนอศักยภาพในการขายมหาศาลทั่วทั้งจักรวาลของเว็บ เรากำลังสร้างโอกาสในการทำธุรกรรม สำหรับสิ่งนี้และแบรนด์ทั้งหมดของเราในทุกจุดของการมีส่วนร่วมของ

สื่อเพื่อเพิ่มวิธีที่บริษัทสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์อย่างเต็มที่ โดยพื้นฐานแล้ว แพลตฟอร์ม Cinsay ช่วยเปลี่ยนผู้ดูให้กลายเป็นนักช้อปและนักช้อปให้กลายเป็นผู้ซื้อซึ่งเป็นเป้าหมายของทุก ร้านค้าปลีก”

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Cinsay และความสามารถทางการตลาดออนไลน์ที่แข็งแกร่ง” Doug Lewin รองประธาน WSOP กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างการเข้าชม WSOPSHOP.com เป็นจำนวนมาก และมอบประสบการณ์ที่เติมเต็มให้กับผู้ซื้อทั้งหมด”

“เราเชื่อว่าเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Cinsay จะปฏิวัติวิธีที่ผู้บริโภคค้นพบ มีส่วนร่วม และโต้ตอบกับวิดีโอออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง และวิธี

การซื้อสินค้า” Tim Rothwell รองประธานบริหาร IMG และกรรมการผู้จัดการร่วมของ Licensing กล่าว “มันให้โอกาสใหม่แก่เราในการสร้างรายได้จากสินค้าออนไลน์โดยอนุญาตให้เรานำแบรนด์ของเราไปสู่ผู้บริโภค บล็อกไซต์ และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย”

World Series of Poker (WSOP) เป็นงานเกมที่ใหญ่ที่สุด ร่ำรวยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยมอบเงินรางวัลหลายล้านดอลลาร์และสร้อยข้อมือทองคำอันทรงเกียรติ

ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นรางวัลสูงสุดของกีฬา นำเสนอทัวร์นาเมนต์ที่ครอบคลุมในทุกรูปแบบของโป๊กเกอร์ที่สำคัญ WSOP เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวที่สุดในโลกของ

โป๊กเกอร์ ย้อนหลังไปถึงปี 1970 ในปี 2010 งานนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วม 72,966 คนจาก 117 ประเทศมาที่ Rio All-Suite Hotel and Casino ใน ลาสเวกัสและมอบเงินรางวัลกว่า 187 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ World Series of Poker กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่www.WSOP.com

IMG Worldwideเป็นธุรกิจด้านกีฬา ความบันเทิง และสื่อระดับโลก โดยมีพนักงานเกือบ 3,000 คนใน 30 ประเทศทั่วโลก ความเชี่ยวชาญของ IMG มีความหลากหลายและ

หลากหลาย:วิทยาลัย IMGเป็นผู้นำด้านการตลาด ใบอนุญาต และสิทธิ์ของสื่อของวิทยาลัย IMG ของกิจการร่วมค้า, IMG พึ่งและ IMG กล้องวงจรปิดในตลาดเกิดใหม่ของ

อินเดียและจีนมี บริษัท อย่างมีนัยสำคัญโอกาสในการเติบโตในระยะยาว IMG Mediaเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการกีฬาอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก IMG Events and

Federationsเป็นเจ้าของและจัดการงานอีเวนต์ที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด รวมถึงสมาคมที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์กรกีฬา ลีก และสหพันธ์ที่สำคัญที่สุดในโลก IMG

Fashionเป็นเจ้าของและดำเนินกิจกรรมแฟชั่นทั่วโลก และIMG Modelsเป็นตัวแทนของนางแบบชั้นนำของโลก นักออกแบบชั้นนำ และช่างภาพ ผู้กำกับศิลป์ และสไตลิสต์ที่ทรง

อิทธิพลที่สุด ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาIMG Clientsเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการแสดงความสามารถ ซึ่งรวมถึงนักกีฬาชั้นแนวหน้า โค้ช ผู้บริหารในอุตสาหกรรม และองค์กรกีฬาที่

มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมกีฬา บันเทิง แฟชั่น และสื่อต่างๆ กว่า 1,000 ราย IMG Academiesเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาหลายประเภทที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

ในโลก โดยมอบประสบการณ์การฝึกกีฬาให้กับนักกีฬาที่ทุ่มเทมากกว่า 12,000 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลกในแต่ละปี IMG Consultingเชื่อมโยงแบรนด์ชั้นนำของโลกหลาย

แห่งกับผู้บริโภคผ่านการเข้าถึงคุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร IMG Licensingถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานออกใบอนุญาตอิสระชั้นนำในวงการกีฬา บันเทิง และสื่อ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.imgworld.com

Cinsay, Inc. นำเสนอประสบการณ์อีคอมเมิร์ซที่ก้าวล้ำผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ การโฆษณา และอีคอมเมิร์ซแห่งอนาคต ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมือถือล่าสุด

Cinsay มอบวิธีที่คุ้มค่าและพกพาได้ไม่ซ้ำใครสำหรับแบรนด์ ผู้ค้าปลีก และเจ้าของเนื้อหาในการกำหนดเป้าหมายลูกค้าผ่านช่องทางเว็บ โซเชียล และมือถือ แพลตฟอร์ม

ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาวิดีโอที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อ จากนั้นซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Cinsay จะนำร้านค้าไปสู่ผู้

บริโภค และเปลี่ยนผู้ดูให้กลายเป็นนักช้อปและผู้ซื้อกลายเป็นผู้ซื้อได้สำเร็จซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส และมีสำนักงานในดัลลาสและออสติน รัฐเท็กซัส เป็นบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชน

ลอสแองเจลิส, 1 พ.ย. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — GTX Corp (OTCBB:GTXO) ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านรางวัลชนะเลิศGPS Smart Shoe™ ที่ได้รับสิทธิบัตรหลาย

รายการและเป็นผู้นำด้านบริการติดตามตำแหน่งส่วนบุคคลด้วย GPS แบบสองทางที่ปรับแต่งได้ (PLS) ) โซลูชั่น เปิดตัวพอร์ทัลการติดตามองค์กรในภาษาสเปน เพื่อตอบ

สนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากละตินอเมริกา นำเสนอแพลตฟอร์มมิดเดิลแวร์ตำแหน่ง GPS และเซลลูลาร์ที่ทนทาน ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามตำแหน่งของบุคคล สัตว์

เลี้ยง ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินมูลค่าสูงได้แบบเรียลไทม์ บริษัทกำลังเปิดตลาดใหม่โดยอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีแก่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในเม็กซิโก ภาคกลาง และใต้ อเมริกา.

GTX ‘sรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, คาร์ลอBriceñoกล่าวว่า ‘เหล่านี้ความคืบหน้าล่าสุดของการขยายความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของเราจะเพิ่มขึ้นของเราhttp://www.gtxcorp.com/sites/default/files/LociUsersWorldMap.jpg ‘> เจาะระดับโลกที่มีการปรับแต่ง การโลคัลไลเซชันและการเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่พันธมิตรของเราตรวจสอบรูปแบบการออกใบอนุญาตของเรา”

GTX Corpได้ใช้เวลาในปีที่ผ่านมาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือเชิงรุกและกลยุทธ์ด้านฮาร์ดแวร์แบบฝังตัว และได้เปิดตัวพอร์ทัลองค์กรและแอพเวอร์ชันภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการและต้องการในตลาดโลกในปัจจุบัน

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี เกมส์คาสิโนสด ของ GTX Corp กำลังพัฒนาไปทั่วโลกและสร้างรายได้ใหม่ให้กับทั้งสองบริษัทโดย PEACE OF MIND FOR LATINAMERICA SA de CV ซึ่งมี

สำนักงานใหญ่ในแคนคูน เม็กซิโก บริษัทได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ Peace of Mind ตามด้วยคำสั่งซื้อแรกและจะเริ่มจัดส่งในเดือนนี้ GTX Corpขายฮาร์ดแวร์ในเม็กซิโกมาตั้งแต่ปี 2552 แต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่มิดเดิลแวร์และแพลตฟอร์มพอร์ทัลของGTX Corp ที่แท้จริงจะได้รับการแปลเป็นภาษาสเปนและจำหน่ายในเม็กซิโก

Luis Romo ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Peace of Mind กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยค้นหาบุคคลและทรัพย์สิน และเรารู้สึกตื่นเต้น

มากเกี่ยวกับโอกาสในการขยายแพลตฟอร์ม GTX ในประเทศของเราGTX Corpมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม สายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พนักงานขายที่พูด

ภาษาสเปน และช่างเทคนิคต่างยินดีที่ได้ร่วมงานด้วย”GTX Corp (OTCBB:GTXO) ผู้นำด้านบริการระบุตำแหน่งส่วนบุคคล GPS Tracking แบบเรียลไทม์http://www.gpstechreview.com/

http://www.gpstechreview.com/ “>(PLS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และเป็น ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเกมที่เปลี่ยนอุปกรณ์ติดตาม GPS

ขนาดเล็กที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในรองเท้า – http://www.gpsshoe.com/smart_shoe_discovery_channel_video.cfm “>GPS Smart Shoe™ และสมาร์ทโฟนที่

บล็อกบัสเตอร์http:// www.gpstrackingapps.com/ “>GPS Tracking App ที่ตีอันดับสองบน iTunes http://www.gpstrackingapps.com/

http://www.gpstrackingapps.com/ blocked ::http://www.gpstrackingapps.com /”>แผนภูมิที่ทำรายได้สูงสุด บริษัทยังคงปูทางด้วยแอปพลิเคชันการแจ้งเตือน

เฉพาะทางภูมิศาสตร์และบริเวณใกล้เคียงที่ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อและรู้ว่าใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ไหนเพียงแค่กดปุ่ม มุ่งมั่นที่จะเป็น”ผู้ค้นหาที่ดีกว่า” GTX

Corpเป็นเจ้าของและดำเนินการhttp://www.locimobile.com/ http://www.locimobile.com/ blocked::http://www.locimobile.com/ “>LOCiMOBILE,

Inc. ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับสมาร์ท โทรศัพท์http://www.codeamber.com/ http://www.codeamber.com/ blocked::http://www.codeamber.com/

“>Code Amber News Service และhttp://www.codeamberalertag .com/ http://www.codeamberalertag.com/ ถูกบล็อก ::http://www.codeamberalertag.com/”>Code Amber Alertag บริษัทมีกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ก้าวร้าวและเป็นเจ้าของสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่รอดำเนินการ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ และคุณสมบัติของเว็บไซต์GTX Corpอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะจับตลาด PLS ติดตาม GPS ที่กำลังเติบโตผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มรูปแบบการออกใบอนุญาต การจดจำแบรนด์ การดึงตลาด ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และมุ่งเน้นที่การปรับแต่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น

ชุมชนการลงทุนออนไลน์ทั่วโลก … The Equities Group, Inc.เป็นเครือข่ายสื่อการเงินระดับโลกที่เป็นเจ้าของและดำเนินการแผนกพิเศษที่มีตราสินค้าและจัดการพันธมิตร

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ Equitiesกำลังขยายพอร์ตโฟลิโอของเว็บพร็อพเพอร์ตี้ที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยงตลาดการเงินและชุมชนการลงทุนของโลก โดยรวมแล้ว ไซต์ของบริษัทนำเสนอข่าวสารและข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตลาดทุนและเศรษฐกิจของโลก

ทีมงาน Equitiesให้บริการโฆษณาเชิงโต้ตอบ, IR/PR ดิจิทัล, วารสารศาสตร์, ข่าวกรองตลาด, สื่อ/การตลาด, การเผยแพร่ข่าว, การวิจัย, การผลิตวิดีโอ และบริการ

สื่อสารพิเศษเสริมแก่บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม บริษัท หลักทรัพย์กรุณาเยี่ยมชมEquities.comและลงทะเบียนสำหรับคำคมฟรี Real-Time

เกมส์คาสิโนสด GTX Corp ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้วัสดุที่ดึงมาจากเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือในเครือโดย GTX Corp นอกจากนี้ GTX Corp จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ของเนื้อหาในเอกสารนี้โดยบุคคลที่สาม

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 พฤศจิกายน 2010) – Dazzboard ( http://www.dazzboard.com ) ผู้จัดการโซเชียลมีเดียชั้นนำและสุดยอดแพลตฟอร์ม

แบ่งปันเนื้อหา เปิดตัวประสบการณ์เพลงโซเชียลบน Facebook ที่ขนานนามว่า Dazzplay http : แอป Dazzplay ให้ผู้ใช้สร้างเพลย์ลิสต์ที่สามารถค้นหาได้ทันที ปรับ

เปลี่ยนในแบบของคุณ และปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ Dazzplay ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดการ อัปเดต และซิงค์คอลเลคชันเนื้อหาของคุณในอุปกรณ์ต่างๆ จากส่วนกลางได้

ทันที ภายในเพลย์ลิสต์ Dazzplay ผู้ใช้สามารถฟังตัวอย่าง ตัวอย่าง ซื้อและดาวน์โหลดแทร็กจากแคตตาล็อกของ 7digital ที่มีมากกว่า 11 ล้านแทร็กในอเมริกาเหนือและยุโรป

Dazzplay จะซิงค์และเข้าสังคมคอลเลกชั่นเพลงปัจจุบันของคุณที่จัดเก็บไว้ใน iTunes หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นเดียวกับไดรฟ์ที่เชื่อมต่อ USB, PMP, โทรศัพท์ หรือแห

ล่งอื่นๆ Dazzplay ยังจัดหมวดหมู่ นำเข้า และจัดระเบียบเพลย์ลิสต์ของคุณเป็นรายการที่สามารถแชร์และเล่นได้ซึ่งปรากฏต่อเพื่อน Facebook ของคุณทุกคน เพลย์ลิสต์และ

การเลือกเพลงปัจจุบันจะโพสต์ไปที่ฟีดข่าว Facebook ของคุณทันที และการอัปเดตสถานะและโพสต์บนวอลล์ทั้งหมดของคุณจะถูกแท็กด้วยเพลงที่คุณกำลังเล่นอยู่ Dazzplay

นำเสนอตัวอย่างเพลงทันทีจาก 7digital เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ยินคลิปสั้นๆ ของอะไรก็ได้ในคอลเล็กชันของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถเรียกดูไลบรารี Dazzplay ทุกแห่งบน Facebook ได้ รวมถึงเพลย์ลิสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด แข่งขันกับดีเจชั้นนำบน Facebook เพื่อรับเพลย์ลิสต์ของคุณเป็น Dazzplay ที่ชื่นชอบทั่วโลก

ให้การควบคุมขั้นสูงสุดและการเข้าถึงเพลง เพลงใดๆ ในไลบรารี Dazzplay สามารถดูตัวอย่าง ค้นหา สั่งซื้อ จัดลำดับความสำคัญ และควบคุมได้อย่างเต็มที่ พร้อมตัวเลือกใน

การซื้อจาก 7digital การจัดการแบบลากและวางแบบง่ายจะดึงเพลงจากผลการค้นหาลงในเพลย์ลิสต์ส่วนตัวของคุณ และเมื่อคุณพบเพลงใหม่ที่คุณชอบ แทร็กเหล่านี้สามารถ

ซื้อและดาวน์โหลดไปยังคลัง iTunes และเครื่องเล่นเพลงส่วนตัว (PMP) ของคุณได้ทันทีบนสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ จากร้าน 7digital การวาดภาพเพลงจาก

แหล่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมกัน — ไฟล์เนทีฟของคุณเอง ห้องสมุดของ 7digital และเพลย์ลิสต์ของเพื่อนและเนื้อหาที่แชร์ทั้งหมด Dazzplay จะนำเสนอแหล่งเพลย์ลิสต์ส่วนบุคคลและแชร์ได้บน Facebook ที่ใหญ่ที่สุด

Dazzplay สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสำหรับจัดการ แชร์ และโอนย้ายมัลติมีเดียบนมือถือของผู้ใช้ Dazzplay ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์มาตรฐานใดๆ บนพีซีหรือ Mac รวมถึง Firefox, Safari, Chrome และ Internet Explorer

“เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าการเปิดตัวแอพ Dazzplay Facebook จะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนเกมในการที่ผู้คนฟังเพลงและแบ่งปันกับเพื่อน ๆ ของพวกเขา” Tero Salonen ซีอีโอ

ของ Dazzboard กล่าว “แพลตฟอร์มที่แชร์ได้อย่างเต็มที่สำหรับการออกอากาศเพลย์ลิสต์ของคุณให้เพื่อน ๆ แสดงออกถึงจุดสูงสุดของทัศนคติทางดนตรีของคุณให้กลายเป็นบุคลิกเสมือนจริง ทั้งหมดนี้จัดการผ่าน Dazzplay”

Dazzboard ศูนย์กลางการซิงค์สื่อแห่งแรกของโลกที่เชื่อมต่อรูปภาพ เพลง และอื่นๆ กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และออกไปยังระบบคลาวด์อย่างราบรื่น ขณะนี้มีให้บริการเป็น

บริการไวท์เลเบลแล้ว Dazzboard สามารถฝังได้ในเว็บไซต์หรือแอพ Facebook และให้ผู้ใช้ซิงค์สื่อแบบลากและวางระหว่างอุปกรณ์ บริการเว็บ และโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่าง

ง่ายดาย ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์มือถือแต่ละเครื่องและทุกเครื่อง Dazzboard มอบโซลูชันที่หรูหราที่สุด

สำหรับการซิงโครไนซ์ การค้นหา และการใช้สื่อ Dazzboard มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และมีสำนักงานอยู่ที่เมืองซันนี่เวล รัฐแคลิฟอร์เนีย ดูราย

ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 7digital.com เป็นบริษัทจัดส่งสื่อชั้นนำที่ตั้งอยู่ในลอนดอนและดำเนินงานทั่วโลก ผ่านร้านดาวน์โหลดของ 7digital ( http://us.7digital.com ) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแทร็กเพลง MP3 คุณภาพสูงกว่าสิบล้านเพลง รวมถึงหนังสือเสียงและวิดีโอในราคาที่แข่งขันได้ทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ

การรวมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและแข็งแกร่งของ 7digital เข้ากับข้อตกลงการออกอากาศในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล บริษัทให้บริการดาวน์โหลดดิจิทัลแบบครอบคลุม

แก่พันธมิตรที่หลากหลายทั่วโลก 7digital ได้ร่วมงานกับบริษัทแผ่นเสียง ศิลปิน แบรนด์ FMCG ผู้ค้าปลีก บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค แบรนด์แฟชั่น เอเจนซี่

โฆษณา และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความบันเทิงดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเพลง วิดีโอ หนังสือเสียง และ eBooks เพื่อดึงดูดลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.7digital.com/business

7digital ได้ให้บริการสื่อดิจิทัลแก่พันธมิตรระหว่างประเทศหลายร้อยราย รวมถึง RIM, Sony, Samsung, Toshiba, Ubuntu, Spotify, Shazam, Last.fm,

Winamp, Songbird, HMV, Waterstone’s, Pernod Ricard, Nestlé, Arcadia Group, Adidas, Procter และ Gamble, Universal Music, EMI, Warner Music และ Sony Music และได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนับล้านในกว่า 25 ประเทศ

KIRKLAND, Wash., 1 พฤศจิกายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — LadyBug Resource Group Inc. (OTCBB:LBRG) เข้าซื้อกิจการบริษัท MAG International,

Inc. (MAG) ซึ่งเป็นผู้นำด้านรถยนต์เบนซินและไฟฟ้าขนาดเล็ก ด้วยยอดขาย 12.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2551 Eric Baron ประธาน Mag ได้เข้าร่วม Ladybug ในตำแหน่งผู้อำนวยการและประธานคนใหม่

MAG เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์เบนซินและไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีคุณภาพและได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ยานพาหนะของ MAG มีการใช้งานที่หลากหลายซึ่งสามารถเห็น

ได้ทั่วประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ฐานทัพทหาร สถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย โรงงานกระดาษ องค์กรเชิงซ้อน โรงกลั่นน้ำมัน ไม้กอล์ฟ และรีสอร์ท ลูกค้ารายใหญ่ที่สุด

ของ MAG ได้แก่ หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหลายแห่ง รวมถึงกองทัพอากาศสหรัฐฯ กองทัพสหรัฐฯ และนาวิกโยธินสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา รถบรรทุก MAG

หลายร้อยคันถูกซื้อโดยผู้รับเหมาชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง Kellogg Brown & Root (KBR) และ Fluor Inc. เพื่อใช้งานโดยกองทัพสหรัฐฯ และขณะนี้กำลังให้บริการในตะวันออกกลาง

ยอดขายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2552 โดยเติบโตสูงสุดในปี 2551 เมื่อยอดขายแตะ 9.3 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่ว

โลกเกิดขึ้น MAG ลดสินค้าคงคลังลงอย่างมากและลดค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2552 โดยมียอดขาย 3.1 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี สำหรับปี 2553 บริษัทมีคำสั่งซื้อ 1.8 ล้าน

ดอลลาร์ แต่ประสบปัญหากระแสเงินสด และกำลังเตรียมสินเชื่อขยายเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ภาครัฐ และกองทัพในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

Eric Baron ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง MAG กล่าวว่า “MAG รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งกับการเข้าซื้อกิจการของ LadyBug ตำแหน่งทางอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ของ MAG วางตำแหน่งให้เรา

ได้ประโยชน์จากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเฟื่องฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามหลายสาขาของรัฐบาลกลางในการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งของยานพาหนะของพวกเขา . เราอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม”

Craig Barton ซีโอโอของ LadyBug กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการ MAG เป็นโอกาสที่เหลือเชื่อที่จะได้เข้าสู่ตลาดยานยนต์พลังงานทดแทนที่กำลังเฟื่องฟู แผนของรัฐบาลกลาง

ในการเปลี่ยนส่วนของรถยนต์เอนกประสงค์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสที่ไม่หยุดนิ่ง สำหรับ LadyBug และ MAG MAG นำหน้าเกมด้วยยานพาหนะไฟฟ้า

ขนาดเล็กเต็มรูปแบบตลอดจนกระบวนการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยไฟฟ้าที่คุ้มค่า โดยใช้ส่วนประกอบและแบตเตอรี่ที่ผลิตในอเมริกา นี่คืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะ เป็นส่วนหนึ่งของมัน”

Mag International, Inc. (MAG) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเฟาน์เทน วัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก

ที่มีคุณภาพและได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ MAG ยังได้พัฒนาชุดแปลงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับรถยนต์ไปรษณีย์ ซึ่งจะเปิดตัวในปี 2554 ควบคู่ไปกับสายผลิตภัณฑ์

รถยนต์เอนกประสงค์และชิ้นส่วนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด E85 และเบนซินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.maginternationalinc.com/ ” target=”_top” rel=”nofollow”> www.maginternationalinc.com

LadyBug Resource Group Inc. (OTCBB:LBRG) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเคิร์กแลนด์ รัฐวอชิงตัน เข้าซื้อกิจการและออกใบอนุญาตเทคโนโลยีล้ำสมัย สิทธิบัตร สิทธิบัตรที่รอดำเนินการ และความลับทางการค้าในภาคพลังงาน สุขภาพ และทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ที่www.globenewswire.com/newsroom/ctr%3Fd=204011%26l=10%26a=www.LadybugRG.com%26u=http%253A%252F%252Fus.lrd.yahoo.com%252FSIG%253

D10u2n0qrf % 252F% 252A% 252Ahttp% 25253A% 252Fwww.LadybugRG.com% 252F “target =” _ top” rel = “nofollow”> www.LadybugRG.com

คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามความหมายของมาตรา

27a ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21e ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934) เกี่ยวกับเราและ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและ

แนวโน้มของเรา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในรายงานนี้สะท้อนถึงการตัดสินใจโดยสุจริตของฝ่ายบริหารของเรา และข้อความดังกล่าวอิงจากข้อเท็จจริงและปัจจัยต่างๆ ที่เราทราบ

ในปัจจุบัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่กล่าวถึงใน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือเกินควรในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เราไม่มีข้อ

ผูกมัดในการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ ความเสี่ยง

ทางการเมืองและการดำเนินงานในประเทศที่ LadyBug Resource Group Inc. อาจดำเนินการและกฎระเบียบของรัฐบาลและผลการพิจารณาคดี และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีราย

ละเอียดเป็นครั้งคราวในการยื่นฟ้องของ LadyBug ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 สำเนาของการยื่นแต่ละฉบับสามารถรับได้จากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.www.globenewswire.com/newsroom/ctr%3Fd=204011%26l=11%26a=www.sec.gov%26u=http%253A%252F%252Fus.lrd.yahoo.com%252FSIG%253D10o1ro8rc%252F%252A% 252Ahttp% 25253A% 252Fwww.sec.gov% 252F “target =” _ top” rel = “nofollow”> www.sec.gov

ซานฟรานซิสโก, 1 พฤศจิกายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — YesDTC Holdings, Inc. (OTCBB:YESD) ผู้จัดจำหน่ายและผู้ทำการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลก

โดยตรงสู่ผู้บริโภค ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการโดยตรงอย่างต่อเนื่อง โทรทัศน์การตอบสนองและการตลาดวิทยุสิทธิในการความรู้ที่เป็นที่นิยมและสินค้าที่สร้างคำ

ศัพท์เรียกว่า WordSmart (R) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง YesDTC จะเริ่มจองรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2010 ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญให้กับกระแสรายได้ของ YesDTC ในอนาคต

คุณ Alex Trebek พิธีกรรายการตอบคำถามทางโทรทัศน์ยอดนิยม “อันตราย!” ซึ่งเป็นตัวแทนของซีรีส์ทางโทรทัศน์ช่วงไพรม์ไทม์อันดับ 2 ในปัจจุบันที่มีผู้ชมเฉลี่ย 9 ล้านคน

ต่อวัน และยังทำหน้าที่เป็นโฮสต์ของโฆษณาทางโทรทัศน์แบบยาวของ WordSmart และรับรองสายผลิตภัณฑ์ WordSmart “อันตราย!” การแสดงแบบทดสอบเป็นที่รู้จัก

สำหรับการทดสอบสติปัญญาและการเรียกคืนความรู้ และเป็นที่เคารพอย่างสูงในหมู่ผู้ชมจำนวนมากสำหรับความสามารถในการท้าทายผู้เข้าแข่งขันในหมวดหมู่ของการเรียนรู้

ที่สูงขึ้น นับตั้งแต่เปิดตัวการเผยแพร่ในปี 1984 “Jeopardy!” ได้รับรางวัล 28 Daytime Emmy Awards มากกว่าเกมโชว์ที่รวบรวมอื่น ๆ Eleven Emmys ได้รับรางวัลสำหรับเกมโชว์

ดีเด่น/การมีส่วนร่วมของผู้ชม และโฮสต์ของ Alex Trebek เองก็ได้รับรางวัล Emmy Awards กลางวันห้ารางวัลสำหรับโฮสต์เกมโชว์ดีเด่น นาย. ความสัมพันธ์ของ Trebek

กับ “อันตราย!” ทำให้เขาเป็นผู้นำที่มองเห็นได้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในอุตสาหกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเรียนรู้ และสติปัญญาที่มากขึ้น ทำให้เขากลายเป็นผู้นำในอุดมคติที่จะสนับสนุนสายผลิตภัณฑ์ WordSmart

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนี้และมีความเกี่ยวข้องกับ Alex Trebek แคมเปญโฆษณาและการตลาดของ WordSmart เป็นสินค้าที่

พิสูจน์แล้วว่ากำลังสร้างอัตราส่วนประสิทธิภาพของสื่อที่แข็งแกร่งมาก และสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ซ้ำซ้อน” โจเซฟ โนเอล ซีอีโอของ YesDTC Holdings แสดงความคิด

เห็น “ด้วยข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้ เรากำลังวางแผนการบูรณาการอย่างรวดเร็วและราบรื่นของการค้าขายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ WordSmart เข้ากับ YesDTC

ซึ่งจะทำให้เราสามารถเริ่มจองรายได้เพิ่มเติมจำนวนมากเกือบจะในทันที เรากำลังประเมิน YesDTC จะสร้างรายได้อย่างน้อย 12 ล้านดอลลาร์จาก ความคิดริเริ่มนี้เพียงอย่างเดียวในช่วง 12 เดือนข้างหน้าโดยมีรายได้เพิ่มเติมจำนวนมากมาจากโปรแกรมการตลาดอื่น ๆ ของเรา ที่สำคัญ

Mr. Noel กล่าวต่อว่า “ที่ YesDTC เรากำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่น่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้และผลกำไรที่สำคัญให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นของเรา

WordSmart แสดงถึงความคิดริเริ่มด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หลักที่สามของเราต่อจาก SimplyMusic TMซึ่ง infomercial เริ่มออกอากาศในไตรมาสที่ 2 และ MediPendant

TMซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ เรากำลังวางแผนเปิดตัวโครงการริเริ่มทางการตลาดระหว่างประเทศครั้งแรกสำหรับอุปกรณ์ PureSleep (R)ในช่วงปลายไตรมาสนี้ ไตรมาสที่หนึ่งและสองของปี 2554”

ผลิตภัณฑ์ WordSmart ประกอบด้วยชุดโปรแกรมสร้างความรู้และคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับวิทยาลัยและ

สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มความเร็วในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน และความรู้ทั่วไป การเตรียมสอบ SAT/ACT ยังเป็นตลาดที่แข็งแกร่งมากสำหรับสายผลิตภัณฑ์นี้ ส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะการรับประกันคืนเงินว่านักเรียนภายใต้เงื่อนไขบางประการจะสามารถปรับปรุงคะแนน SAT ของตนได้อย่างน้อย 200 คะแนน และคะแนน ACT อย่างน้อย สี่จุด นอกจาก

นี้ ผลิตภัณฑ์ WordSmart ยังรับประกันว่าจะเพิ่มคะแนน GRE/GMAT ตามระดับที่ใกล้เคียงกัน และใช้งานได้อย่างน้อย 20 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มเกรดภาษาอังกฤษหรือการอ่านของเด็กขึ้นหนึ่งเกรดที่เป็นตัวอักษรเต็ม

สามารถดูข้อมูลการค้าของ WordSmart ได้ที่ http://vimeo.com/16363930 สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ SimplyMusic ได้ที่www.simplymusic.com . สามารถดู infomercial สำหรับ MediPendant ได้ที่www.medipendant.com . สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ PureSleep กรุณาเยี่ยมชมwww.PureSleep.com

YesDTC Holdings, Inc. เป็นบริษัทการตลาดโดยตรงต่อผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญด้านโทรทัศน์ตอบสนองโดยตรง (DRTV) โปรแกรมการตลาดทางอินเทอร์เน็ตและค้าปลีก บริษัท

นำชุดทักษะเฉพาะมาสู่พื้นที่ตลาดนี้ YesDTC ผสมผสานทั้งความสามารถเชิงสร้างสรรค์และความเฉียบแหลมทางการเงินเพื่อสร้างแพ็คเกจทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการตลาดตรงถึง

ผู้บริโภค ที่สำคัญ บริษัทยังรักษาความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ Schulberg Media Works (SMW) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อที่บุกเบิกในพื้นที่ตรงสู่ผู้บริโภคด้วยรายการแคมเปญ

ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จและ infomercials ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ประวัติการดำเนินงานของ SMW นั้นน่าประทับใจ โดยสร้างรายได้เกือบ 1.0 พันล้าน

ดอลลาร์ พร้อมรายการรางวัลและการยอมรับในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะแคมเปญของ SMW ได้แก่ Tempur-Pedic, Guthy-Renker, Sony, ฟิตเนสตลอด 24 ชั่วโมง, Rhino Records,

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง แผน

วัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือเหตุการณ์ในอนาคตของเรา คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตก

ต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ สามารถพบได้ในรายงานประจำงวดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เราไม่มีหน้าที่ต้องเผยแพร่การแก้ไขต่อสาธารณะสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตหรือสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 พฤศจิกายน 2010) – Unity Technologies ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการพัฒนา Unity สำหรับเนื้อหา 3D แบบ

โต้ตอบสูงบนเว็บ, iPhone®, iPad™, PC, Mac®, Android™, Wii™, Xbox 360® และ PlayStation®3 ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วฐานผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพิ่ม

ขึ้นจาก 13,000 เป็น 250,000 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่การติดตั้ง Unity Web Player ฟรีเกิน 35 ล้าน บริษัท ตีสัปดาห์เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้หลังจากที่ปล่อย

Unity 3 ปล่อยที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดที่มีหลายสิบของคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญ, 100 + ปรับปรุงเพิ่มเติมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานถึง 10 เท่าที่มีอยู่ในhttp://unity3d.com/unity

David Helgason ซีอีโอของ Unity Technologies กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีแห่งธง และพรก็ไม่สิ้นสุด “เราเดิมพันกับการทำให้เทคโนโลยีเป็นประชาธิปไตย และจากนั้นก็

เพิ่มใบอนุญาตฟรีอย่างแท้จริง การเติบโตของเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่เปิดใช้งานนั้นมีค่าเพียงใด และ 3D ที่เกี่ยวข้องกับเกมอย่างไร ตลอดจนการตลาด การฝึกอบรม การสร้างภาพ และการจำลอง”

เมื่อต้นปีนี้ Unity Technologies ได้เฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 5 ของ Unity โดยเป็นการรำลึกถึงห้าปีของการเป็นผู้นำที่แน่วแน่และนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งในการเปิดใช้งานและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกม 3D ที่หลากหลายสำหรับเว็บ มือถือ คอนโซล และที่อื่น ๆ ที่เกมและประสบการณ์ที่สมจริงถูกเรียก ( http://unity3d

.com/company/news/unity-5year-press.html ) บริษัทยังได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย เช่น รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี Wall Street Journal 2010

Unity เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาเกมอันดับ 1 ในตลาดและในด้านการศึกษา โดยไกลจากเทคโนโลยีเกมชั้นนำบน iPhone และ iPad และเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาเกมที่

เติบโตเร็วที่สุดในแง่ของการแบ่งปันความคิดของนักพัฒนา ในเวลาเดียวกัน นักพัฒนาหลายหมื่นคนกำลังใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของ Unity เพื่อสร้างนวัตกรรมของตนเอง —

อินเทอร์เฟซการควบคุมแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร การถ่ายทอดกีฬาแบบเรียลไทม์ วิธีใหม่ในการโต้ตอบกับเครือข่ายสังคม วิธีใหม่ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ความเป็นจริงยิ่ง (

AR) เกม อุปกรณ์ในตัว และอื่นๆ อีกมากมายที่จะได้รับฟรีคุณลักษณะที่บรรจุความเป็นเอกภาพในการสร้างเกมและการสร้างภาพแบบโต้ตอบเพียงแค่ไปhttp://unity3d.com/unity/download

Unity Technologies กำลังจัดงาน Unite 2010 ซึ่งเป็นงานประชุมนักพัฒนาประจำปีครั้งที่สี่สำหรับศิลปิน โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิจัย ผู้จัดพิมพ์ และผู้ที่ชื่นชอบ

ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายนที่ Marché Bonsecours อันเก่าแก่ใน Old Montreal ประเทศแคนาดาหลังจากการประชุมสุดยอดเกมนานาชาติมอนทรีออล Unite 2010 จะนำ

เสนอเนื้อหาสามวันรวมถึงชั้นเรียนภาคปฏิบัติขั้นสูงและเซสชันทางเทคนิค และจะมีเวลามากมายในการสร้างเครือข่าย พบปะสังสรรค์ และสนุกสนาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Unite ปี 2010 และการลงทะเบียนไปที่http://unity3d.com/unite/

Unity Technologies กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเกม โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทเกมชั้นนำ 5 อันดับแรกของปี 2552 โดย Gamasutra หลังจากออกสู่ตลาดได้เพียง 4

ปี และได้รับรางวัล Grand Prix และ Technical Innovation Awards ของ Develop Magazine และรางวัล The Wall Street Journal Technology

Innovation Award ในปี 2010 วันนี้ Unity Technologies มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 250,000 รายทั่วโลก – รวมถึง Bigpoint, Cartoon Network, Coca-

Cola, Disney, Electronic Arts, LEGO, Microsoft, NASA, Ubisoft, Warner Bros., สตูดิโอขนาดใหญ่และขนาดเล็ก, มืออาชีพอิสระ, นักเรียนและมือสมัคร

เล่น — การใช้แพลตฟอร์ม Unity เพื่อพัฒนาเนื้อหา 3 มิติเชิงโต้ตอบคุณภาพสูงสำหรับเว็บ มือถือ และคอนโซล Unity Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่

เติบโตเร็วที่สุดและกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างจริงจังเพื่อขยายการใช้งาน พลังและแพลตฟอร์มเข้าถึงได้เพื่อให้สามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ในการทำให้เทคโนโลยี 3D แบบ

โต้ตอบเป็นประชาธิปไตยได้ Unity Technologies มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกและมีสำนักงานพัฒนาทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://unity3d.com.

นิวยอร์ก, 1 พฤศจิกายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — ACI Worldwide, Inc. (Nasdaq:ACIW) ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินชั้นนำระดับสากลได้ประกาศในวันนี้ว่า

TNS Smart Network ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NRT Technologies ได้อนุญาตให้ใช้ระบบ ACI เพื่อให้ธุรกรรม ATM และ POS เปลี่ยนเป็นเกตเวย์ Interac Network

Debit ในแคนาดา TNS Smart Network จัดการและดำเนินการตู้เอทีเอ็มแบบ white-label มากกว่า 15,000 เครื่อง ทำให้เป็นตู้เอทีเอ็มที่ไม่ใช่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ ACI จะช่วยให้ TNS สามารถรวมสถานะของตนเป็นผู้ให้บริการเครื่องเอทีเอ็มระดับพรีเมียมที่อยู่นอกระบบการธนาคารแบบดั้งเดิม

โครงการนี้จะช่วยให้ NRT สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Interac ซึ่งเป็น ATM ระดับประเทศของแคนาดาและเครือข่าย POS และเป็นองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในแผนการ

ขยายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทในตลาดที่เลือก ในฐานะตัวเชื่อมต่อโดยตรง NRT จะไม่พึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการการจ่ายเงินสดและการชำระเงินโดยตรงแบบแบ่งใช้ของ Interac อีกต่อไป และจะทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ ACI จะทำงานร่วมกับ NRT เพื่อช่วยเหลือพวกเขาด้วยบริการออกใบรับรองเพื่อให้แน่ใจว่า Interac ยอมรับธุรกรรมของบริษัท ที่ปรึกษาของ

ACI จะทำให้แน่ใจว่าระบบเป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคม Interac ทั้งหมด และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ NRT เพื่อนำประสบการณ์ HP NonStop มาสู่บริษัทเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มพื้นฐานของระบบ

John Dominelli ซีอีโอของ NRT กล่าวว่า “TNS Smart Network มีตำแหน่งผู้นำในตลาด ATM ที่ไม่ใช่ธนาคารแล้ว แต่เราเชื่อว่ามีโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ประโยชน์จาก

ความเชี่ยวชาญของ NRT ในอุตสาหกรรมเกมและเพื่อขยาย ในพื้นที่ธุรกิจที่เน้นเงินสดอื่น ๆ เรากำลังมองหาบริการเกตเวย์เครือข่ายที่จะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนการทำธุรกรรม

ของเราแต่ยังตรงกับความพร้อมใช้งานสูงและสายเลือดที่แข็งแกร่งที่โซลูชันของเรามีในอุตสาหกรรมของเรา เราพบว่าใน ACI ตัวเชื่อมต่อโดยตรงส่วนใหญ่ไปยัง Interac ไว้วางใจ ACI ด้วยเหตุผลที่ดี เราเชื่อว่าระบบของพวกเขาจะยังคงเป็นผู้นำตลาดในการประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อถือได้และปลอดภัยในแคนาดาและทั่วโลก”

นอกเหนือจากการจัดหาโซลูชั่นชั้นนำสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Interac แล้ว ระบบ ACI ยังมีวิธีการแบบแยกส่วนที่ช่วยให้สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานในอนาคตได้ตาม

ต้องการ รวมถึงการเชื่อมต่อกับ VISA, MasterCard และ American Express ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน NRT และแผนในอนาคตในการเพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม และขยายออกไปนอกเขตแดนของประเทศแคนาดา

Rob Cameron กรรมการผู้จัดการ ACI Worldwide Canada กล่าวว่า “NRT เป็นบริษัทที่มีความทะเยอทะยาน โดยมีรากฐานที่มั่นคงในภาคธุรกิจ ATM ที่ไม่ใช่ธนาคาร และ

ตระหนักดีว่าระบบของ ACI เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับธนาคารและผู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร เราคือ ยินดีที่ NRT ไว้วางใจ ACI ให้สนับสนุนในขณะที่เริ่มมีความสัมพันธ์กับ Interac ในแคนาดา และขยายบริการไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศใหม่”

ACI Worldwide ให้การสนับสนุนการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบันการเงิน ผู้ค้าปลีก และผู้ประมวลผลมากกว่า 750 แห่งทั่วโลก บริษัทมีชุดซอฟต์แวร์การชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจรที่สุดในตลาด มากกว่า 75 พันล้านครั้งในแต่ละปี โซลูชันของ ACI ประมวลผลการชำระเงินของผู้บริโภค ในแต่ละวัน ซอฟต์แวร์ ACI จัดการการชำระ

เงินค้าส่งมากกว่า 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และสำหรับองค์กรกว่า 150 แห่งทั่วโลก ซอฟต์แวร์ ACI ช่วยปกป้องลูกค้าจากอาชญากรรมทางการเงิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ACI และทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้รับความไว้วางใจทั่วโลก โปรดไปที่www.aciworldwide.com . นอกจากนี้คุณยังสามารถพบกับเราบนwww.paymentsinsights.comหรือทางทวิตเตอร์ @ACI_Worldwide

บัฟฟาโลใหม่ มิชิแกน–(Marketwire – 1 พฤศจิกายน 2010) – Four Winds Casino Resort ปลายทางการเล่นเกมชั้นนำในมิดเวสต์ ยินดีที่จะประกาศว่าจะมอบรางวัล

Mercedes Benz™ GLK350 SUVs สองคันมูลค่ากว่า $36,000 ต่อคัน และแบ่งปัน เงินสด $25,000 ในเดือนพฤศจิกายน Four Winds Casino Resort ได้รับการโหวต

ให้เป็น Best Overall Hotel Casino และได้รับรางวัลอื่นๆ อีก 15 รางวัลใน”Best of Slots 2010″ ของStrictly Slotsสำหรับภูมิภาค Native Mid-West

นอกจากนี้ สมาชิก W Club ได้รับรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ 502,233 ดอลลาร์ และเงินสด 100,709 ดอลลาร์ถูกมอบให้กับสมาชิก W Club 167 คนในเดือนตุลาคมผ่านแจ็คพอต W Club ของ Four Winds Casino Resort ซึ่งสุ่มแจกให้กับผู้เล่นที่ใช้การ์ด W Club

Mercedes Benz GLK350 SUV ใหม่ที่หรูหรามาพร้อมเครื่องยนต์ V-6 ขนาด 3.5 ลิตร 268 แรงม้า อันทรงพลัง การตกแต่งด้วยโครเมียมที่มีสไตล์ ระบบนำทางในตัว การ

ตกแต่งภายในด้วยไม้ Burl Walnut และล้ออัลลอยด์ขนาด 19 นิ้วพร้อมยางสำหรับทุกฤดูกาล ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน ภาพวาดของ GLK350 SUVs จะมีขึ้นเวลา 15.00

น. ทางตะวันออกและ 22.00 น. ทางตะวันออก นอกจากนี้ จะมีการแจกเงินสดส่วนแบ่ง 25,000 ดอลลาร์ให้กับสมาชิก W Club ทุกชั่วโมงระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง

23.00 น. ทางตะวันออก สมาชิก W Club จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ฟรีทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม โดยไปที่ W Players Club ผู้เล่นสามารถรับรายการเพิ่มเติมโดยการเล่นสล็อตหรือเกมบนโต๊ะด้วยการ์ด W Club Players Club ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ W Club ภายในคาสิโน

Four Winds Casino Resort ได้รับการโหวตให้เป็นโรงแรมคาสิโนโดยรวมที่ดีที่สุดในย่าน”Best of Slots 2010” ของStrictly Slotsสำหรับภูมิภาค Native Mid-

West Four Winds Casino Resort ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีก 6 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอีก 5 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศได้แก่

Best Overall Hotel Casino, Best Video Slots, Best Variety of Slots, Best Slot Club Staff, Best Slot Club, Best Direct Mail Offers และ Best Hotel Rooms

ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม สมาชิก W Club ผู้โชคดีได้รับรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ 502,233 ดอลลาร์โดยเล่นบนเครื่องสล็อต Wizard of Oz® เพนนี! นอกจากนี้

ในช่วงเดือนตุลาคม เงินสดมากกว่า $100,709 ถูกมอบให้กับสมาชิก 167 W Club ผ่านแจ็คพอต W Club ของ Four Winds Casino Resort ซึ่งสุ่มแจกให้กับผู้เลน

โดยใช้การ์ด W Club ของพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Four Winds คาสิโนรีสอร์ทหรือสำรองที่นั่งกรุณาโทร 1-866-4WINDS1 (866-494-6371) หรือเยี่ยมชมwww.fourwindscasino.com