สมัคร Joker ผลประกอบการ

MGM China ที่จดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเงินปันผลระหว่างกาลคิดเป็นเกือบ 34.9% ของกำไรของบริษัทที่เป็นของเจ้าของในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019

รายรับสุทธิที่เป็นของเจ้าของ MGM China เพิ่มขึ้น 45.1% จากปีก่อนหน้าเป็นประมาณ 1.02 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงครึ่งแรกของปี 2019

ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ MGM China ปรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 3.08 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง MGM Resorts International ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MGM China เปิดเผยว่ารายรับเพิ่มขึ้น 24.5% สู่ระดับ 11.30 พันล้าน HKD ของจีน กล่าวในผลประกอบการที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

MGM Resorts International ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลรวมประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยอิงจากสัดส่วนการถือหุ้น 56 เปอร์เซ็นต์ใน MGM China

โบรกเกอร์ญี่ปุ่น Nomura กล่าวในปี 2560 ว่าคาดว่า MGM China จะให้เงินปันผลที่สูงขึ้นแก่ MGM Resorts เริ่มต้นในปี 2018 หลังจากการเปิดรีสอร์ทคาสิโน MGM Cotai ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

เงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศในช่วงหกเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน สูงกว่าเงินปันผล 0.064 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นที่ได้รับอนุมัติสำหรับช่วงเวลาเปรียบเทียบในปี 2561 อยู่ที่ 46.9 เปอร์เซ็นต์ ตามเอกสารของบริษัท

MGM China กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเงินปันผลล่าสุดคาดว่าจะจ่ายในวันที่ 29 สิงหาคม แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกในวันที่ 20 สิงหาคม

“คณะกรรมการมีมติที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหลังจากทบทวนฐานะการเงินทั่วไปของกลุ่ม ความต้องการเงินทุนและสภาพคล่องในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้อง” MGM China กล่าว แต่บริษัทเสริมว่าเงินปันผลระหว่างกาล “ไม่ควรนำมาเป็นตัวบ่งชี้ระดับของกำไรหรือเงินปันผลสำหรับทั้งปี”

รายรับจากการเล่นเกมรวมของคาสิโน (GGR) ในมาเก๊าลดลง 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคมเป็น MOP24.45 พันล้าน (US$3.03 พันล้านดอลลาร์) ตามข้อมูลจากสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของเมืองที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี

การนับเดือนกรกฎาคมทำลายการเติบโตติดต่อกันสองเดือนในตลาดมาเก๊าและเป็นครั้งที่สี่ของปีนี้ที่อุตสาหกรรมคาสิโนของเมืองรายงานการลดลงรายเดือนในเงื่อนไขปีต่อปี

GGR ของตลาดมาเก๊าในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2019 อยู่ที่เกือบ 173.96 พันล้าน MOP ลดลง 0.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ

นักวิเคราะห์การลงทุนหลายคนปรับลดการคาดการณ์ตามลำดับเมื่อเดือนกรกฎาคมคืบหน้า เนื่องจากแนวโน้มปริมาณการเล่นเกมมีแนวโน้มปานกลาง

โบรกเกอร์ญี่ปุ่น Nomura กล่าวในบันทึกวันพุธ – ก่อนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี – ว่าถึงแม้จะเริ่มต้นเดือนอย่างแข็งแกร่ง แต่ “แนวโน้มปริมาณ [เกม] พื้นฐานชะลอตัวในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม”

“เราเชื่อว่าลูกค้าระดับพรีเมียมจำนวนมากใช้เวลา 10 วันที่ผ่านมาเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว แม้ว่าพวกเขาจะกลับมาเสมอ ดังนั้นเราจึงมองว่าการชะลอตัวดังกล่าวเป็นเพียงชั่วคราว” นักวิเคราะห์ของ Nomura เขียน

นักวิเคราะห์ของโนมูระกล่าวเสริมว่า “แม้ว่าการตรวจสอบสิ้นเดือนจะอ่อนแอลง แต่เราคาดว่าการเติบโตปีต่อปีจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งเมื่อเทียบค่าคอมมิชชันที่แข็งแกร่ง +17.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนสิงหาคม”

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd กล่าวในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการลดลงในเดือนกรกฎาคม GGR “ไม่ได้คาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการประท้วงที่ได้รับการเผยแพร่อย่างดีในฮ่องกง” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการไหลเข้าของผู้มาเยือนมาเก๊า

ทีมงานของ JP Morgan กล่าวว่า “งาน [July GGR] ยังคงเป็นงานพิมพ์ที่น่าผิดหวัง โดยอัตราการรันรายวันล้มเหลวในการเติบโตตามลำดับแม้ว่าฤดูกาลจะดีขึ้น (MOP789 ล้าน/วัน เทียบกับ MOP794 ล้านในเดือนมิถุนายน หรือ MOP826 ล้านในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 )”

เพิ่ม: “ในเดือนกรกฎาคม เราประเมิน VIP GGR ลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี … และ GGR จำนวนมากเพิ่มขึ้น +12 เปอร์เซ็นต์เป็น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และ VIP ผลักดันข้อเสียอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับความคาดหวัง”

นักวิเคราะห์กล่าวว่าจากการตรวจสอบของพวกเขา ความต้องการ VIP ดูเหมือนจะ “ลดลงอย่างรวดเร็ว” ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม “โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน” ในทางกลับกัน อาจเป็น “จุดบกพร่องในระยะสั้นท่ามกลางความสนใจของสื่อในฮ่องกงที่เพิ่มขึ้น … และรายงานของสื่อเกี่ยวกับการพนันพร็อกซี/วิดีโอของ Junkets ในเขตอำนาจศาลอาเซียน”

นักวิเคราะห์ของ JP Morgan กล่าวว่า “เราอยากจะคิดว่าการพลาดงานในเดือนกรกฎาคมไม่ใช่ ‘การเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์’ แม้ว่าจะน่าผิดหวังอย่างแน่นอน”

นายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd ยังกล่าวถึงความต้องการที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังของเดือน “โดยมีตัวแทนและผู้เล่นบางคนดึงความกังวลเกี่ยวกับการพิจารณาโดยรวมที่เพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ Suncity”

นั่นเป็นการอ้างอิงถึงรายงานในเดือนกรกฎาคมโดยสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนซึ่งกล่าวหาว่า Suncity Group มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ สำหรับการเล่นนอกมาเก๊า Suncity Group ปฏิเสธข้อกล่าวหาการเล่นเกมออนไลน์ ต่อสาธารณะ โดยเสริมว่าแม้ว่า “ผลิตภัณฑ์” บางอย่างจะ “ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ได้ตามกฎหมาย” แต่บริษัทจะไม่ยอมรับ “หากกฎหมายของมาเก๊าไม่อนุญาต” .

หน่วยงานตรวจสอบและประสานงานคาสิโนของมาเก๊ากล่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่าได้อนุญาตให้ร้านสล็อตสามแห่งในเมืองกลับมาดำเนินการตามลำดับเนื่องจากความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นวิภาลดลง

ร้านสล็อตทั้งสามแห่งนี้ – Mocha Kuong Fat, Mocha Macau Tower และ Mocha Inner Harbor – ได้ระงับการดำเนินงานตั้งแต่ 14.00 น. ในวันพุธเนื่องจากสำนักอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของเมืองออกสัญญาณพายุหมายเลข 8 แรกของปีนี้ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับส่วนที่เหลือ วัน. ร้านสล็อตเหล่านี้ทั้งหมดตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาเก๊า

Melco Resorts and Entertainment Ltd เป็นผู้สนับสนุนคลับสล็อต Mocha ในเมือง

สัญญาณหมายเลข 8 หมายถึงความเร็วลมแรงและลมกระโชกแรง บริการเรือข้ามฟากระหว่างมาเก๊าและฮ่องกงถูกระงับ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติภายใต้สัญญาณดังกล่าว จำนวนเที่ยวบินที่ผ่านสนามบินนานาชาติมาเก๊าถูกยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ ตามรายงานของทางการ

ไต้ฝุ่นวิภายังเตือนเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ บางแห่งของเมือง เช่น เขตท่าเรือใน

ในแถลงการณ์เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ผู้ควบคุมคาสิโนมาเก๊ากล่าวว่าร้านสล็อต Mocha สามแห่งได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้ว เนื่องจากคำเตือนไต้ฝุ่นหมายเลข 8 ถูกลดระดับเป็นคำเตือนหมายเลข 3 เวลา 01.30 น. ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากพายุยังคงเคลื่อนตัว ห่างจากมาเก๊า

พายุไต้ฝุ่นยักษ์สองลูกเข้าโจมตีมาเก๊าในระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากพายุที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าครึ่งศตวรรษ

ไต้ฝุ่นฮาโตทำให้เกิดน้ำท่วม และเสียชีวิตอย่างกว้างขวางเมื่อพัดผ่านใกล้กับมาเก๊าในเดือนสิงหาคม 2017

ไต้ฝุ่นมังคุดซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีที่แล้วทำให้เกิดการปิดคาสิโนทั้งหมดในเมืองอย่างระมัดระวัง – เป็นการหยุดชะงักครั้งแรกในยุคสมัยใหม่ของการเล่นเกมคาสิโนในเมือง

ผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd – หรือที่รู้จักในชื่อ GEG – ประกาศเมื่อวันพุธว่าจะเป็นเจ้าภาพรุ่นที่สองของโครงการเพื่อนำเสนอกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในมาเก๊า เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรีสอร์ทแบบบูรณาการ

โครงการนี้มีชื่อว่า “โครงการนำร่องการให้คำปรึกษาการจัดการรีสอร์ทแบบบูรณาการของ GEG Japan-Macau” เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว จัดโดย Galaxy Entertainment และ Galaxy Entertainment Group Foundation

ผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 3 แห่ง และตัวแทนจากบริษัทบริการต้อนรับของญี่ปุ่น Okura Nikko Hotel Management Co Ltd.

โปรแกรมจะเริ่มในวันที่ 26 สิงหาคมและจะดำเนินการเป็นเวลาสามสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมการบรรยายโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาเก๊าและ “การศึกษาที่หลากหลายของการดำเนินงานรีสอร์ทแบบบูรณาการ” ที่จะจัดขึ้นที่รีสอร์ทคาสิโน Galaxy Macau (ภาพในภาพถ่ายไฟล์) Galaxy Entertainment กล่าว

บริษัทกล่าวเสริมว่า: “ด้วยรีสอร์ทแบบบูรณาการที่คาดว่าจะเปิดตัวในญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้นี้ มีความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะกับอุตสาหกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้”

โครงการนี้นำเสนอในฐานะ “โครงการแรกในประเภทเดียวกัน” โดยมีเป้าหมาย “เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและความรู้ในภาคส่วนสำหรับบุคลากรที่สนใจมีบทบาทเป็นผู้นำในด้านรีสอร์ทแบบบูรณาการ” บริษัทกล่าวเสริม

ในขณะที่สองขั้นตอนของกฎหมายที่เปิดใช้งานทั่วไปได้ผ่านไปแล้วในหัวข้อคาสิโน เจ้าหน้าที่ระดับชาติในญี่ปุ่นยังไม่ได้ออก “นโยบายพื้นฐาน” ที่เรียกว่ารีสอร์ทแบบบูรณาการรวมถึงเกณฑ์สำหรับการตัดสินใจว่าควรอยู่ที่ไหน จะอนุญาตสถานที่ได้สูงสุดสามแห่งในช่วงแรกของการเปิดเสรี

สื่อญี่ปุ่น Sankei Shimbun รายงานในเดือนนี้ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ หน่วยงานระดับชาติวางแผนที่จะเตรียมนโยบายพื้นฐานของ IR ให้พร้อมภายในสิ้นเดือนมีนาคมถึงปีหน้า

ก่อนหน้านี้ Galaxy Entertainment ได้ประกาศตัวเองเป็นผู้เข้าชิงใบอนุญาตคาสิโนในญี่ปุ่น บริษัทยังได้ว่าจ้าง Ted Chan Ying Tatซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของคู่แข่งทางการตลาดในมาเก๊าอย่าง Melco Resorts and Entertainment Ltd ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของทีมพัฒนาในญี่ปุ่น

Galaxy Entertainment ยืนยันว่าหวังว่าจะร่วมมือกับ บริษัท คาสิโนโมนาโกSociété des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco และหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่นเพื่อประมูลใบอนุญาตของญี่ปุ่น

ฝ่ายบริหารของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd กล่าวว่าวันเปิดตัวสำหรับส่วนแรกของระยะที่ 3 ของรีสอร์ทคาสิโน Cotai ซึ่งเป็นเรือธงอย่าง Galaxy Macau (ในภาพ) มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในปลายปีหน้า แทนที่จะเป็นกลางปี ​​2020 ตามที่ได้ตั้งค่าสถานะไว้ก่อนหน้านี้

การยืนยันดังกล่าวได้รับในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์การลงทุนเมื่อวันอังคาร หลังจากการประกาศผลผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท Galaxy Entertainment รายงานรายรับสุทธิในไตรมาสที่สองจำนวน 13.17 พันล้านฮ่องกง (1.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี กลุ่มกล่าวว่าผลงานที่ “แข็งแกร่ง” ในกลุ่มตลาดมวลชนถูกชดเชยด้วยธุรกิจเกมวีไอพีที่ “ท้าทาย” ในช่วงเวลาดังกล่าว

Galaxy Entertainment กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเฟส 3 จะมีห้องพัก 1,500 ห้อง, พื้นที่คาสิโนบางส่วน, และเวทีขนาดใหญ่ที่มี 16,000 ที่นั่ง กลุ่มได้สมัครเพื่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าชื่อ “Galaxy Arena Macau” และ “Galaxy International Convention Center”

บริษัทยัง ระบุก่อนหน้านี้ว่าระยะที่ 3 จะมีพื้นที่ 400,000 ตารางฟุต (37,161 ตารางเมตร) สำหรับการประชุม สิ่งจูงใจ การประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์)

ผู้บริหารของ Galaxy Entertainment อ้างข้อความในบันทึกเมื่อวันอังคารจากบริษัทนายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd โดยกล่าวว่าสนามกีฬาขนาด 16,000 ที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวก MICE แห่งใหม่จะเปิดให้บริการในปลายปี 2020 หรือต้นปี 2021 ขณะนี้อาคารโรงแรม 1,500 ห้องใหม่มีกำหนดจะเปิด ในต้นปี 2564 ตามบันทึกของ Sanford Bernstein

ในช่วงต้นของวัน ในระหว่างการแถลงข่าว ฝ่ายบริหารของ Galaxy Entertainment ได้ระบุว่าขั้นตอนของการก่อสร้างเฟส 3 ของ Galaxy Macau นั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาลต่างๆ

เฟสที่ 4 ของ Galaxy Macau ถูกตั้งค่าสถานะว่าไม่เน้นการเล่นเกมและจะมีห้องพักโรงแรมประมาณ 3,000 ห้อง ตามรายงานของผู้บริหารของ Galaxy Entertainment บริษัทได้เสร็จสิ้นงานตอกเสาเข็มส่วนใหญ่สำหรับระยะที่ 4 ซึ่งขณะนี้ตั้งเป้าที่จะเปิดตัวในปี 2565 ตามบันทึกของ Sanford Bernstein ทางบริษัทได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟส 4 จะเปิดดำเนินการภายในปี 2564

งบประมาณการก่อสร้างสำหรับระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ยังคงอยู่ในช่วง 45 พันล้านฮ่องกงถึง 50 พันล้านฮ่องกงตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของกลุ่มที่อ้างถึงในบันทึกของแซนฟอร์ด เบิร์นสตีน กล่าว

สิทธิ์การเล่นเกมมาเก๊าในปัจจุบันของ Galaxy Entertainment จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

นักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein กล่าวว่าขณะนี้พวกเขาคาดว่าจะเปิดเฟส 3 ในระยะแรกในช่วงต้นปี 2021 “เราคาดว่าการเปิด Galaxy Macau Phases 3 และ 4 จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกสำหรับการประเมินมูลค่าของ Galaxy Entertainment” พวกเขากล่าวเสริม

ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ ผู้บริหารของผู้ให้บริการคาสิโนกล่าวว่าการปรับปรุง Galaxy Macau และ StarWorld Hotel บนคาบสมุทรมาเก๊ามูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 บริษัทกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารว่า การปรับปรุงใหม่ทำให้เกิด “การหยุดชะงักในระยะสั้น” ที่คุณสมบัติทั้งสองแห่ง

ตามบันทึกของ Sanford Bernstein Galaxy Entertainment ปิดห้องวีไอพีสองห้องเพื่อทำการปรับปรุงในช่วงไตรมาสที่สอง “ซึ่งลดความจุ [ของบริษัท] ลง 8 เปอร์เซ็นต์เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์”

ในผลประกอบการสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน กาแล็กซี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กล่าวว่ามูลค่าการซื้อขายวีไอพีลดลง 37.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับเกือบ 179.67 พันล้านฮ่องกง รายรับวีไอพีรวมในไตรมาสที่สองอยู่ที่ประมาณ 7.33 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ลดลง 24.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการชนะที่สูงขึ้น หาก 4.1% เทียบกับ 3.4% ในปีก่อนหน้า

ในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์เมื่อวันอังคาร ฝ่ายบริหารของ Galaxy Entertainment กล่าวถึงแนวโน้มการเล่นเกมในไตรมาสที่สามอย่างนุ่มนวล โดยเสริมว่าคาดว่ากลุ่มวีไอพี “ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน” ตามหมายเหตุจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Jeffries Hong Kong Ltd.

ผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd กล่าวว่ารายรับสุทธิในไตรมาสที่สองลดลง 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ HKD13.17 พันล้าน (1.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีประสิทธิภาพที่ “มั่นคง” ในกลุ่มตลาดมวลชนชดเชยโดย “ท้าทาย” ธุรกิจเกมวีไอพี

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับงวดทรงตัวเมื่อเทียบรายปีที่ 4.33 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง แต่เพิ่มขึ้น 8.8% จากไตรมาสก่อน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง.

อย่างไรก็ตาม Galaxy Entertainment กล่าวว่า “เล่นอย่างโชคดี” ในช่วงสามเดือนถึง 30 มิถุนายน ซึ่งเพิ่ม EBITDA ที่ปรับแล้วประมาณ 349 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง EBITDA ที่ปรับมาตรฐานแล้วสำหรับไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ประมาณ 4.0 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ลดลงประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงรายงานผลประกอบการตามกฎหมายครึ่งปี แต่จะออกประเด็นเด่นที่เลือกรายไตรมาส

ผู้ประกอบการคาสิโนกล่าวว่ารายรับสุทธิสำหรับครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ 26.22 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ลดลง 6.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วครึ่งปีแรกจำนวน 8.32 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ลดลง 3.8% จากปีก่อนหน้า

Galaxy Entertainment รายงานกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น 6.68 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2019 ลดลง 7.3% จากช่วงเปรียบเทียบในปี 2018

บริษัทกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะจ่ายเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.46 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่หรือประมาณวันที่ 25 ตุลาคม Galaxy Entertainment ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.50 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว กลุ่มจ่ายเงินปันผลพิเศษที่ประกาศไปก่อนหน้านี้จำนวน 0.45 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2019

Lui Che Woo ประธานบริษัทกล่าวในการแถลงข่าวที่ออกไม่นานหลังจากประกาศผลในตลาดหลักทรัพย์ว่าเงินปันผลที่ประกาศโดย Galaxy Entertainment แสดงให้เห็นถึง “ความมั่นใจของผู้บริหารในมุมมองระยะยาวสำหรับมาเก๊าและสำหรับบริษัท” .

“ตลาดโดยรวมในมาเก๊ายังคงค่อนข้างคงที่แม้จะมีปริมาณวีไอพีลดลงเนื่องจากการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางการค้าอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว” นายหลุยกล่าว “เรายังคงจัดสรรทรัพยากรของเราต่อไปเพื่อการใช้งานสูงสุดและดีที่สุด และมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น”

นายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd กล่าวในหมายเหตุว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Galaxy Entertainment “เกินประมาณการและมติของเรา” มันเพิ่ม: “สถานที่ให้บริการทั้งหมดได้รับผลกระทบในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Galaxy Macau”

รายได้จากการเล่นเกมลดลง

รายรับจากการเล่นเกมสุทธิรวมของ Galaxy Entertainment ในช่วงสามเดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนอยู่ที่ 11.14 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ลดลง 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

รายรับรวมจากการเล่นเกมบนโต๊ะโดยรวม (GGR) สูงถึงเกือบ 7.27 พันล้าน HKD เพิ่มขึ้น 6.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดรวม VIP GGR ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ประมาณ 7.33 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ลดลง 24.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายรับจากการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 607 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีที่แล้ว

ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของมาเก๊าแสดงให้เห็นว่า VIP GGR ทั่วทั้งตลาดลดลง 15.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สอง ในขณะที่กลุ่มตลาดมวลชนรายงานการเติบโต 18.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว

“เรามองว่าการแสดงมวลชนของ Galaxy Entertainment นั้นน่านับถือท่ามกลางแรงกดดันในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคาสิโนใหม่ (เอ้อ) ใน Cotai East (เช่น Morpheus, MGM Cotai) ดี

กว่าคาสิโน Cotai ส่วนใหญ่ในไตรมาสนี้” นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ JP Morgan (เอเชียแปซิฟิก) Ltd เขียนในหมายเหตุแสดงความคิดเห็นผลประกอบการไตรมาสที่สองของผู้ประกอบกิจการคาสิโน

ในช่วงหกเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน รายรับวีไอพีทั่วทั้งกลุ่มที่ Galaxy Entertainment ลดลง 24.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 14.75 พันล้านฮ่องกงในขณะที่รายรับจากกลุ่มตลาดมวลชนเพิ่มขึ้น 7.8% สู่ระดับ 14.61 พันล้านฮ่องกง

Galaxy Entertainment กล่าวว่ามาเก๊าประสบกับเหตุการณ์มากมายในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดเกมของเมือง “ที่โดดเด่นที่สุดในส่วนวีไอพี” บริษัทกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้รวมถึงการห้ามสูบบุหรี่บนโต๊ะในห้องวีไอพีตั้งแต่เดือนมกราคม การแข่งขันจากคาสิโนอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ทรัพย์สินเรือธง Cotai ของ Galaxy Entertainment Galaxy Macau (ในภาพ) รายงานรายรับสุทธิในไตรมาสที่สองประมาณ 9.53 พันล้าน HKD เทียบกับเกือบ 9.95 พันล้าน HKD ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทรัพย์สินของ Cotai เป็นปัจจัยหลักในรายได้และรายได้ของ Galaxy Entertainment

Galaxy Macau สร้าง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 3.24 พันล้าน HKD เพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

StarWorld Macau บนคาบสมุทรมาเก๊าเห็น EBITDA ที่ปรับแล้วสำหรับช่วงเวลาลดลง 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 943 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง สถานที่ให้บริการ Cotai ที่เล็กกว่า Broadway Macau ถัดจาก Galaxy Macau เห็น EBITDA ดังกล่าวถึง 6 ล้านเหรียญฮ่องกงเทียบกับ HKD2 ล้านเหรียญในไตรมาสที่สองของปี 2018

Mr Lui ประธานบริษัทกล่าวในการแถลงข่าวว่าบริษัท “ยังคงมีความคืบหน้าที่ดี” ด้วยการปรับปรุง Galaxy Macau และ StarWorld Hotel บนคาบสมุทรมาเก๊า ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้มูลค่า 1.5 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ บริษัท กล่าวว่าการปรับปรุงใหม่ทำให้เกิด “การหยุดชะงักในระยะสั้น” ที่คุณสมบัติทั้งสองแห่ง

Galaxy Entertainment กล่าวว่างบดุลของบริษัทยังคง “มั่นคง” ด้วยเงินสดและการลงทุนที่เป็นของเหลวรวม 50.4 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ และเงินสดสุทธิ 43.9 พันล้านดอลล่าร์ฮ่องกง นายหลุยกล่าวว่าสถานะทางการเงินดังกล่าวทำให้กลุ่มสามารถคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น จัดหาทุนให้กับ “ขั้นตอนการพัฒนาและ … ไล่ตามความทะเยอทะยานในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ”

บริษัทกล่าวว่ามันเป็น “การใฝ่หา” การพัฒนาใบอนุญาตรีสอร์ทคาสิโนในญี่ปุ่น “เรามองว่าญี่ปุ่นเป็นโอกาสการเติบโตระยะยาวที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะเสริมการดำเนินงานในมาเก๊าของเราและความทะเยอทะยานในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศอื่น ๆ ของเรา” Galaxy Entertainment กล่าวในการยื่นเอกสารเมื่อวันอังคาร

Galaxy Entertainment ยืนยันว่าหวังว่าจะร่วมมือกับ บริษัท คาสิโนโมนาโกSociété des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco และหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่นเพื่อประมูลใบอนุญาตของญี่ปุ่น

การปิดสนามบินนานาชาติฮ่องกงในวันจันทร์และอย่างน้อยส่วนหนึ่งของวันอังคาร – หลังจากที่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนเข้ายึดห้องโถงขาเข้าและขาออก – มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเพียงระยะสั้นต่อภาคคาสิโนของมาเก๊า ดังนั้นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Nomura กล่าวในบันทึกย่อที่ออกเมื่อวันจันทร์

“เราคาดว่าการปิดสนามบินฮ่องกงจะกดดันการมาเยือนมาเก๊าในระยะเวลาอันใกล้” นักวิเคราะห์ Harry Curtis, Daniel Adam และ Brian Dobson กล่าว “ผลกระทบควรเกิดขึ้นชั่วคราว และการเยี่ยมชมควรฟื้นตัวเมื่อสนามบินเปิดทำการอีกครั้ง” พวกเขากล่าวเสริม

นักพนันส่วนใหญ่ในคาสิโนของมาเก๊าเป็นนักท่องเที่ยว ผู้คนจำนวนมากใช้สนามบินฮ่องกง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก เพื่อเข้าถึงมาเก๊า

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์การลงทุนได้ตั้งข้อสังเกตในความเห็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมาเก๊าว่า ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวที่มายังมาเก๊าและการใช้จ่ายในการเล่นเกมในคาสิโน เนื่องจากการวิจัยระบุว่าผู้เยี่ยมชมจำนวนค่อนข้างน้อยที่เดิมพันสูงยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาด

ในแถลงการณ์เมื่อบ่ายวันจันทร์ เจ้าหน้าที่สนามบินของฮ่องกงกล่าวว่าจะยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่ยังไม่ได้เช็คอินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานที่เกิดจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล

เมื่อเวลา 8.00 น. เที่ยวบินขาออกทั้งหมด 160 เที่ยวบินและขาเข้า 150 รายที่ออกเดินทางหรือลงจอดที่สนามบินฮ่องกงระหว่างเที่ยงคืนของวันจันทร์ – 23.55 น. ในวันอังคาร ถูกยกเลิก ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น South China Morning Post

“เราเริ่มเห็นผลกระทบเชิงลบจากการประท้วงในฮ่องกงซึ่งก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการขนส่ง (ในช่วงสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่จนถึงตอนนี้) และเริ่มสร้างกระแสลมในการเยือนจีนในฮ่องกง (และการเยือนมาเก๊าต่อไป)” กล่าว นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein Ltd ในบันทึกวันจันทร์

ฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการคาสิโน Wynn Macau Ltd ยอมรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว – ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์การลงทุน – ผลกระทบด้านลบต่อภาคคาสิโนของเมืองจากการหยุดชะงักของการขนส่งในภูมิภาคที่เกิดจากการประท้วงอย่างต่อเนื่องในฮ่องกงที่อยู่ใกล้เคียง

“เมื่อคุณมีเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกจากฮ่องกงและไม่เต็มใจที่จะเดินทาง ฉันคิดว่านั่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจระดับพรีเมียม” Matt Maddox ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกล่าว

Ian Coughlan ประธานบริษัท Wynn Macau Ltd กล่าวเสริมว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกง… จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะสั้นอย่างแน่นอน มีการหยุดชะงักในการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า และดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยสองสามสัปดาห์ข้างหน้า”

นักลงทุนคาสิโนมาเก๊า Success Universe Group Ltd กล่าวว่าคาดว่าจะบันทึกการเพิ่มขึ้น “ประมาณสองถึงสามเท่า” ในกำไรสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2018 บริษัทบอกกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันจันทร์ ว่าเป็นไปตามความคาดหวังของร่างบัญชีการจัดการรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับกลุ่ม

บริษัทมีกำไรประมาณ 14.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561

“ทั้งๆ ที่กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทลดลง การเพิ่มขึ้นของกำไรรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรของกลุ่มบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง ถึง Ponte 16 ซึ่งเป็นโครงการลงทุนระดับเรือธงของกลุ่ม” Success Universe กล่าวในการยื่นฟ้องในวันจันทร์

โรงแรมคาสิโน Ponte 16 (ในภาพ) ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาเก๊าและดำเนินการภายใต้การร่วมทุนระหว่าง Success Universe และผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า SJM Holdings Ltd. คาสิโน Ponte 16 มี – ณ สิ้นปี 2018 – 97 ตารางการเล่นเกมสำหรับมวลชน ตลาด โต๊ะเล่นเกมจำกัดสูงเจ็ดโต๊ะ และโต๊ะเล่นเกมวีไอพีห้าโต๊ะในเดือนธันวาคม

Success Universe บอกตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันจันทร์ว่าคาดว่าจะออกผลในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ในปลายเดือนนี้

GGRAsia รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าบริษัทญี่ปุ่น Current Corp วางแผนที่จะดำเนินการกับข้อเสนอสำหรับรีสอร์ทคาสิโนในเมืองนางาซากิของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Success Universe และ Get Nice Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งเคยเป็นนักลงทุนในสิ่งที่เป็น โรงแรมคาสิโน Grand Waldo ในมาเก๊า ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกม Galaxy Entertainment Group Ltd

ในมาเก๊า Success Universe หวังว่าแผนการก่อสร้างสำหรับการขยายอาคารริมน้ำ Ponte 16 จะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมาเก๊า “ภายในปีนี้” บริษัทบอกกับ GGRAsia ในเดือนมิถุนายน ส่วนขยายที่ Succes Universe เรียกว่า “ระยะที่สาม” จะอยู่บนบกทันทีทางทิศใต้ของทรัพย์สิน Ponte 16 ปัจจุบัน ใกล้กับอาคาร Pier 16 อันเก่าแก่ในเขต Inner Harbor

Success Universe รายงานผลกำไรเกือบ 54.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับทั้งปี 2561 โดยขาดทุนเมื่อปีก่อน ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในปีที่แล้วส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรที่ไหลจากโรงแรมคาสิโน Ponte 16 บริษัทกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมในการยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

นักธุรกิจมาเก๊า Ho Iat Seng ซึ่งทำงานโดยไม่มีการคัดค้านสำหรับบทบาทของผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นงานอันดับต้น ๆ ของเมือง – ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงโครงการทางการเมืองของเขา นายโฮปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเกมของเมือง

เขายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคืนสิทธิ์ในการเล่นเกมของมาเก๊า ใบอนุญาตหกใบปัจจุบันหมดอายุในปี 2565 นายโฮกล่าวอีกครั้งว่ารัฐบาลของเขาจะมุ่งเน้นที่การทบทวนกฎหมายการเล่นเกมของเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน

ในระหว่างการแถลงข่าวในเดือนมิถุนายน นายโฮได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดเมื่อถูกถามโดยสื่อว่ากระบวนการขอใบอนุญาตคาสิโนอาจเกี่ยวข้องกับตัวเลือกในการเพิ่มจำนวนผู้รับใบอนุญาตหรือไม่ ในเวลานั้นเขากล่าวว่า: “มันจะเป็นเจ็ดใบอนุญาตหรือหกหรือแปด? สิ่งนี้ไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของฉันจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายการเล่นเกม”

ความจำเป็นในการแก้ไขกรอบกฎหมายนั้นก่อนกระบวนการผู้เช่าได้รับการย้ำในเดือนพฤษภาคมโดย Lionel Leong Vai Tac เลขาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงินของเมือง

ในเดือนเมษายน เฟอร์นันโด ชุย ไซ ออน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องชะลอการเปิดตัวการประกวดราคาสาธารณะครั้งใหม่สำหรับสัมปทานการเล่นเกม เขากล่าวถึงงานหลักสองประการที่รัฐบาลต้องดำเนินการ: การแก้ไขกฎหมายกรอบการเล่นเกมของมาเก๊า – หรือที่เรียกว่ากฎหมายหมายเลข 16/2001 – และการแก้ไขข้อบังคับทางปกครองฉบับที่ 26/2001 ซึ่งให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประมูลสาธารณะ จัดขึ้นเพื่อให้สัมปทานดำเนินการคาสิโนในมาเก๊า

ในระหว่างการนำเสนอในวันเสาร์ นายโฮกล่าวว่าหนึ่งในความสำคัญอันดับแรกของเขาในฐานะผู้บริหารระดับสูงคือการรักษา “การพัฒนาที่ดี” ของอุตสาหกรรมคาสิโนในขณะที่เสริมความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม “เราต้องการรายได้จากภาคการเล่นเกมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของมาเก๊า” เขากล่าว ในขณะที่ชี้ไปที่ผลกระทบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเจริญของการเล่นเกมในมาเก๊า

นายโฮยังระบุด้วยว่าเขาจะรักษาข้อห้ามของผู้ประกอบการเกมที่นำเข้าคนงานสำหรับตำแหน่งตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความเป็นไปได้ที่จะแนะนำการจำกัดจำนวนผู้มาเยือนขาเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม นายโฮยอมรับว่ามาเก๊ากำลังดิ้นรนเพื่อรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และกล่าวว่าเขาจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดที่สำคัญในจีนแผ่นดินใหญ่”

จำนวนผู้มาเยือนมาเก๊าทั้งหมดในปี 2561 เกือบ 36 ล้านคนเพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปี 2560 และมากกว่า 56% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาเยือนเมื่อทศวรรษก่อนหน้าในปี 2551 เมื่ออยู่ที่ 22.9 ล้านคน สู่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ จีนแผ่นดินใหญ่เป็นแหล่งตลาดหลักของผู้มาเยือนมาเก๊า

นายโฮ ที่อยากเป็นผู้บริหารสูงสุดอายุ 61 ปี และเกิดที่มาเก๊า เขาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง Edmund Ho Hau Wah ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมาเก๊าคนแรกภายหลังการมอบเมืองจากฝ่ายบริหารของโปรตุเกสในปี 1999 หรือของ Stanley Ho Hung Sun อดีตผู้ผูกขาดธุรกิจคาสิโนของมาเก๊า

Mr Ho Iat Seng – นักธุรกิจชาวมาเก๊าที่โดดเด่น – ยังไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมคาสิโนที่โดดเด่นของเมือง

เขาเป็นประธานสภานิติบัญญัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนที่แล้ว เมื่อเขาก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อเตรียมเสนอราคาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 เขาได้เป็นสมาชิกสภาบริหารของเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของเมือง

ผู้สมัครที่คาดหวังมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับโครงสร้างทางการเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ เขาดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงเดือนเมษายนปีนี้ เมื่อคณะกรรมการประจำสภาเห็นชอบกับคำขอของนายโฮที่จะลาออกจากตำแหน่ง NPC การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งานอันดับต้นๆของมาเก๊า

กระบวนการสำรวจเพื่อเลือกผู้นำคนต่อไปของมาเก๊าจะมีขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม

นายฉุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน จะครบวาระระยะที่สองและห้าปีสุดท้ายในเดือนธันวาคม ผู้สืบทอดของเขาจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 ธันวาคม