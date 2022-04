สมัคร GClub Royal จากกรีซในปี 2558

สมัคร GClub Royal จากผลการวิจัยล่าสุดของ New World Wealth จากมหาเศรษฐีจำนวน 55,000 คนที่เหลืออยู่ในกรีซในปี 2558 พบว่า 5% ละทิ้งประเทศเพื่อค้นหาสภาพที่ดีขึ้น

งานวิจัยที่มีชื่อว่า “Millionaire Migration in 2015” โดย NWW แสดงให้เห็นว่ามหาเศรษฐี 3,000 คนที่ออกจากกรีซส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา รายงานเสริมว่าหลังการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นและ HNWIs สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องลาออก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและวิกฤตการอพยพในซีเรีย / ตุรกี

นอกจากนี้ รายงานของ NWW เน้นว่าประเทศในยุโรปใต้ เช่นอิตาลีกรีซ และสเปนได้เห็นเศรษฐีเงินล้านไหลออกจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าการอพยพดังกล่าวจะดำเนินต่อไป

NASA Space Apps Challenge กลับสู่ไซปรัสอีกครั้ง 16 – 17 เมษายน

NASA Space Apps Challenge กลับสู่ไซปรัสอีกครั้ง 16 – 17 เมษายน

Cyprus_SpaceNASA Space Apps Challenge ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมและเชิงพื้นที่ กลับมาอีกครั้งที่ไซปรัสเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

ปีที่แล้ว หนึ่งในทีมที่ชนะการแข่งขัน Space Apps Challenge Limassol 2015 “ArachnoBeeA” ได้รับเลือกจากคณะกรรมการตัดสินของ NASA ให้เป็นผู้ชนะระดับโลกในประเภท “Best Mission Concept” จากผู้เข้าร่วมกว่า 950 คนจาก 135 เมือง

นอกจากนั้น ทีมผู้ชนะท้องถิ่นปี 2013 “MarsSense” ยังได้รับการโหวตให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดอันดับสองของโลกในประเภทรางวัล People’s Choice Award

การแข่งขันจะจัดขึ้นที่ Cyprus University of Technology ในเมือง Limassol ในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน

Space Apps Challenge เป็นงานแฮกกาธอน 2 วัน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นใน 200 เมืองทั่วโลก จุดประสงค์หลักคือการนำผู้คนมารวมกันโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือทักษะของพวกเขา

ความท้าทายของ NASA ได้แก่ การสร้างภาพข้อมูล การออกแบบกลไก วิทยาการหุ่นยนต์ แนวทางศิลปะ ตลอดจนแนวคิดทางธุรกิจสำหรับภารกิจการสำรวจอวกาศครั้งต่อไป

การวางแผนงานดำเนินการโดยทีมอาสาสมัครพร้อมกับนักศึกษาของ Cyprus University of Technology ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน CYTA เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผ่านศูนย์นวัตกรรมและแนวคิดในการพัฒนา

นอกจากนี้ งานนี้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Cyprus Space Exploration Organisation (CSEO) Cutting Edge: An American Space เป็นผู้สนับสนุนสื่อและโปรดิวเซอร์งานภาพและเสียง

ผู้ชนะซึ่งจะได้รับเลือกจากคณะกรรมการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ จะเป็นตัวแทนของประเทศไซปรัสในการแข่งขัน International Space Apps Challenge

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปีนี้ได้ที่

https://2016.spaceappschallenge.org/locations/limassol-cyprus

https://www.facebook.com/spaceappscy/?fref=ts

(ที่มา: CNA)

13 วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับละครหนี้กรีกต่อเนื่อง

13 วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับละครหนี้กรีกต่อเนื่อง

วิกฤตกรีก2ในขณะที่ละครหนี้ของกรีกยังคงคลี่คลายและทั้ง IMF และ Eurocrats เรียกร้องการเสียสละจากชาวกรีกโดยเฉลี่ยและปฏิบัติต่อประเทศในฐานะอาณานิคมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีหลายสิ่งที่ควรเน้นเกี่ยวกับ ปัญหาและความท้าทายของ กรีซและเศรษฐกิจการเมือง ของยูโรโซน

ประการแรก ปัญหาหลายประการในปัจจุบันของกรีซเกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นเอง แต่ปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากการเข้าสู่สหภาพการเงินซึ่งมีโครงสร้างโดยเจตนาในลักษณะที่พยายามหาทางยุบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมแบบยุโรปดั้งเดิม ซ้ำเติม ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและมีเป้าหมายเพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เอื้อให้ธุรกิจขนาดใหญ่ดำเนินการอย่างคร่าวๆ เหนือผลประโยชน์ของชาติและชนชั้นแรงงานในแทบทุกด้านของชีวิตทางเศรษฐกิจ

ประการที่สอง เศรษฐกิจการเมืองของกรีซตั้งอยู่บนการคอร์รัปชั่นเชิงสถาบันและรัฐแบบเผด็จการซึ่งชนชั้นสูงทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ให้คำปฏิญาณชั่วนิรันดร์ว่าจะอุทิศให้กันและกัน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขร่วมกันผ่านรางวัลที่เสนอให้โดยการปล้นทรัพย์สมบัติสาธารณะ กิจกรรม , หรือความสนุกสนานเพลิดเพลินส่วนตัว ซึ่งนักแสดงที่น้อยกว่า เช่น ขบวนการซินดิคัลลิสต์หลักและหน่วยงานสาธารณะต่างๆ ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมได้เช่นกัน

ประการที่สาม ในการเข้าร่วมกับเงินยูโร ชนชั้นสูงทางการเมืองของกรีซใช้ประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่มีราคาถูก และด้วยความช่วยเหลือจากผู้นำและสถาบันการเงินในยุโรปที่ขาดความรับผิดชอบอย่างสูง มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายโดยประมาท ผลักดันหนี้และการขาดดุลให้อยู่ในระดับที่ไม่ยั่งยืน โดยไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นอย่างแน่นอน ที่ยืมในแง่ของการเติบโตอย่างยั่งยืน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน บริการสังคมที่ดีขึ้น รูปแบบการกำกับดูแลที่ทันสมัยและอื่น ๆ

ประการที่สี่ วิกฤตหนี้ในกรีซเป็นวิกฤตทางการคลังเพียงอย่างเดียวที่แท้จริงในยูโรโซนทั้งหมด เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกรอบนอกอื่นๆ (ไอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน และไซปรัส) เกิดจากภาคธนาคารเอกชน ดังนั้น เฉพาะในกรีซเท่านั้นที่มีวิกฤตหนี้สาธารณะ ซึ่งสามารถนำมาประกอบกับธรรมชาติของระบบการเมืองกรีกเกือบทั้งหมดได้เกือบทั้งหมด วิกฤตในส่วนที่เหลือของยูโรโซนเป็นวิกฤตการธนาคารและการเงินโดยทั่วไปที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติของระบบทุนนิยมที่กินสัตว์อื่น ๆ ซึ่งสหภาพยุโรปได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

ประการที่ห้า เงื่อนไขของแผนเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ในกรีซในเดือนพฤษภาคม 2010 ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อช่วยเหลือธนาคารของยุโรปเท่านั้น เนื่องจากพวกเขาได้ให้ยืมเงินหลายแสนล้านยูโรแก่รัฐกรีกและแก่ภาคเอกชนของประเทศ แต่ยังรวมถึงการลงโทษประเทศชาติด้วย สำหรับวัฒนธรรมทางการเมืองและเพื่อนำยูโรโซนไปสู่การล่มสลาย

ประการที่หก นโยบายความรัดกุมและการรวมบัญชีทางการคลังกลายเป็นตัวรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติเพียงเพราะสถาปัตยกรรมของยูโรโซน – การไม่มีรูปแบบของรัฐบาลกลาง ผู้ให้กู้ทางเลือกสุดท้าย และการขาดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตยในสหภาพยุโรป (EU) ) ธรรมาภิบาล – ป้องกันทางเลือกอื่นสำหรับวิกฤตการณ์ทุนนิยม ในแง่นี้ สหภาพยุโรปมีความโดดเด่นในฐานะองค์กรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือต่อต้านประชาธิปไตยขั้นสูงสุดในจักรวาลการเมืองแบบทุนนิยมขั้นสูง

ประการที่เจ็ด นโยบายที่บังคับใช้กับกรีซช่วยให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมและป้องกันไม่ให้ประเทศผิดนัด แต่ทำลายผลผลิตของประเทศ ทำให้ประชากรมากกว่าร้อยละ 25 เข้าสู่ภาวะว่างงาน และในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี เศรษฐกิจที่ก้าวหน้าไปสู่เศรษฐกิจที่ยากจนหรือยังไม่พัฒนาที่จะจมลงสู่ก้นทะเลอีเจียนหากไม่ใช่เพราะสภาพภูมิอากาศและความงามของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านจากต่างประเทศทุกปี แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถกระโดดได้ เริ่มต้นเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างอิสระมาหลายปี

ประการที่แปด รัฐบาลกรีกทั้งหมดจนถึงต้นปี 2015 เล่นบทบาทของผู้รับใช้ของผู้ให้กู้ระหว่างประเทศของประเทศ (ที่เรียกว่า Troika ของคณะกรรมาธิการยุโรป ธนาคารกลางยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) โดยการบังคับใช้การต่อต้านสังคมและการต่อต้าน นโยบายการเติบโตของบรัสเซลส์ เบอร์ลิน และวอชิงตัน พวกเขาเคยเชื่อฟังและรับใช้นายการเงินของกรีซ โดยทำงานโดยตระหนักดีว่าจุดจบที่น่าอับอายของพวกเขาในการเมืองกรีกไม่จำเป็นต้องหมายถึงจุดจบของพวกเขาในฐานะบุคคลสำคัญทางการเมือง สถาบันของรัฐและเอกชนชั้นนำของยุโรปและสหรัฐอเมริกามักจะหาที่ว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นที่รับใช้ระบบและผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนระหว่างประเทศเป็นอย่างดี

ประการที่เก้า ขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแย่ลงไปอีกในกรีซ กลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายหัวรุนแรง (Syriza) ซึ่งต่อต้านความเข้มงวดมาตลอดและท้าทายการปรากฏตัวของกลุ่มทรอยกาในกรีซ เริ่มมีเหตุมีผลและในการเลือกตั้งระดับชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม , 2015, Syriza ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยได้ 149 ที่นั่งจาก 300 ที่นั่งในรัฐสภากรีก ทันทีหลังจากชัยชนะ ได้เริ่มจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพวกกรีกอิสระ ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองฝ่ายขวา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะกับฝ่ายซ้ายจำนวนมาก แต่อย่างที่พวกเขากล่าวว่าการเมืองเป็นศิลปะแห่งความเป็นไปได้ ในความเป็นจริง ไม่มีเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวอื่นใดสำหรับการแต่งงานทางการเมืองครั้งนี้

ลำดับที่ 10 ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ซิริซาวิ่งบนแพลตฟอร์มต่อต้านการรัดเข็มขัดและสนับสนุนยุโรป ด้วยความพยายามที่จะฆ่านกอย่างน้อยสองตัวด้วยหินก้อนเดียว ข้อความของมันคือโดยการท้าทายความเข้มงวดและอำนาจของเยอรมนี จะเป็นการเปิดโอกาสสำหรับยุโรปใหม่ มันวางเดิมพันทั้งหมดบนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับพันธมิตรในยุโรปและประณามความจำเป็นในการมีแผน B ในกรณีที่อาจจบลงด้วยการเอาหลังพิงกำแพงซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากธรรมชาติของการเมืองยุโรปในปัจจุบัน และโครงสร้างการปกครองของสหภาพยุโรป ในระหว่างนี้ โครงการด้านเศรษฐกิจของโครงการนี้ไม่สมเหตุสมผลสำหรับใครก็ตาม ดังนั้นจึงแทบจะไม่สามารถดำเนินตามความคาดหวังทางอุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งหมดที่มีพื้นฐานมาจากการป้องกันลัทธิสังคมนิยม

ประการที่ 11 ท่าทีสาธารณะครั้งแรกของ Syriza ในฐานะพรรคในรัฐบาลคือการเรียกร้องให้มีการตัดจำหน่ายหนี้อย่างเป็นทางการ ยุตินโยบายรัดเข็มขัด และการปรากฏตัวของ Troika ในกรีซ (จึงเป็นการปฏิเสธแผนการช่วยเหลืออย่างสมบูรณ์) การพลิกกลับของการแปรรูป และมาตรการแก้ไขด้านที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตการณ์ แต่ก่อนที่คุณจะสะกดคำว่า Mississippi ได้ ความต้องการตัดจำหน่ายหนี้ได้ถูกแทนที่ด้วย “วิศวกรรมหนี้อัจฉริยะ” และสัญญาณผสมมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกี่ยวกับการพลิกกลับของการแปรรูป ดูเหมือนว่ารัฐบาลกรีกชุดใหม่จะตระหนักได้ค่อนข้างเร็วว่ากลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่ลงทุนไปมากเรียกร้องการประนีประนอมที่เห็นได้ชัดและกลับสู่ความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีแผนทางเลือกในการออกจากวิกฤตกรีกนอกเหนือจากเจตจำนงที่ดีของ พันธมิตรยุโรป

ประการที่สิบสอง หลังจากอยู่ในอำนาจได้เพียงไม่กี่เดือน รัฐบาลของอเล็กซิส ซีปราส ไม่เพียงแต่ยอมจำนนต่อเจ้าหนี้ของกรีซอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนตัวเองเป็นรัฐบาลที่ฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ซึ่งใช้กลยุทธ์และวิธีการเดียวกันกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ (ลูกค้าทางการเมือง การแย่งชิง และการทุจริต) ดังนั้นจึงเป็นการทรยศต่อความหวังของผู้คนนับล้านทั้งในกรีซและต่างประเทศที่ไว้วางใจซีริซาว่าเป็นทางเลือกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงต่อลัทธิเสรีนิยมใหม่และอำนาจนิยม

ประการที่สิบสาม รัฐบาลกรีกปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลที่อยู่ในอำนาจเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการอัตตาของตนเองและก้าวหน้าผลประโยชน์ทางวัตถุของตนเอง (ส่วนใหญ่เป็นพรรคพวกที่ไม่เคยทำงานตามปกติ) โดยเชื่อฟังการเมืองของตน ปรมาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ รัฐบาลที่นำโดยซีเรียไม่มีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของกรีซ และยิ่งชาวกรีกส่งมันไปที่ถังขยะแห่งประวัติศาสตร์เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

ที่มา: Greek Program Review ‘Ideally’ ภายในวันที่ 12 เมษายน

ที่มา: Greek Program Review ‘Ideally’ ภายในวันที่ 12 เมษายน

คณะกรรมาธิการยุโรปการทบทวนโครงการของกรีซควรจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 12 เมษายน แหล่งข่าวที่มีข้อมูลครบถ้วนในกรุงบรัสเซลส์บอกกับ ANA-MPA เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ “เจตจำนงทางการเมือง” ที่กำหนด

จากแหล่งข่าวเดียวกัน มี “ฉันทามติในวงกว้าง” ในการประชุมกลุ่มทำงานของEurogroup เมื่อวันศุกร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังของยูโรโซนเข้าร่วมว่า “ส่วนใหญ่ที่ท่วมท้น” ของประเด็นที่ค้างอยู่สามารถตกลงกันได้อย่างง่ายดายหาก “เจตจำนงทางการเมือง” การทำเช่นนั้นเกิดขึ้นและมีจุดน้อยมากที่ยังมีปัญหาทางเทคนิคอยู่

(ที่มา: ana-mpa)

บริษัทจดทะเบียนในกรีกสูญเสีย 7.5 พันล้านยูโรในปี 2015

บริษัทจดทะเบียนในกรีกสูญเสีย 7.5 พันล้านยูโรในปี 2015

อาเสะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอเธนส์ขาดทุนรวม 7.5 พันล้านยูโรในปีที่แล้ว โดยภาคการธนาคารเป็นผู้สนับสนุนหลัก ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Beta Securities เมื่อวันศุกร์

เบต้าตรวจสอบงบดุลของบริษัทจดทะเบียน 199 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายลดลง 4.7% สู่ระดับ 65,978 พันล้านยูโรในปีที่แล้ว โดยธนาคารเพียงแห่งเดียวขาดทุน 8.1 พันล้านยูโร ไม่รวมภาคการธนาคาร บริษัทจดทะเบียนมีกำไร 676 ล้านยูโร

ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 14.7% สู่ระดับ 7.4 พันล้านยูโรในปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สี่พุ่งขึ้น 39.7%

จากข้อมูลพบว่า 81 บริษัทมีกำไรและ 118 ขาดทุนจดทะเบียน จากธุรกิจที่ทำกำไรได้ 34 กำไรเพิ่มขึ้น 29 มีกำไรน้อยลงและ 18 กลับสู่ความสามารถในการทำกำไรในปีที่แล้ว จากธุรกิจที่ขาดทุน 118 แห่ง 44 ขยายการขาดทุน 53 จำกัดการขาดทุน ขณะที่ 21 ธุรกิจเข้าสู่แดนลบในปี 2558

(ที่มา: ana-mpa)

เจ้าของโรงแรมในเอเธนส์รู้สึกถูกคุกคามจากการเช่าบ้านส่วนตัว

เจ้าของโรงแรมในเอเธนส์รู้สึกถูกคุกคามจากการเช่าบ้านส่วนตัว

โรงแรม

ในการแถลงข่าวล่าสุด สมาคมโรงแรมเอเธนส์-แอตติกาและอาร์โกซาโรนิก ( AHA)ประกาศว่าโรงแรมในเอเธนส์มีจำนวนผู้เข้าพักลดลงตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ตามข้อมูลของ AHA มีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2558 ในผลการดำเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมโรงแรมแอตติกา เพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนกันยายน 6.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคม และ 4.6% ในเดือนพฤศจิกายน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 1.2 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ AHA ยังเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ของประสิทธิภาพโดยรวมของ Attica Hotel Industry กับจำนวนผู้โดยสารขาเข้าที่เพิ่มขึ้นจากสนามบินนานาชาติเอเธนส์และสรุปว่ามี “การรั่วไหล” ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่เปลี่ยนไปเช่าเอกชนอย่าง Airbnb สมาคมให้บริการดังกล่าวเป็น “ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว” ที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่ต้องเสียภาษี

ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลขที่น่าตกใจของข้อมูล AHA ได้เรียกร้องให้ ทางการ กรีกกำหนดกรอบกฎหมาย สถาบัน และการคลังใหม่ ซึ่งไม่เอื้อต่อสภาวะตลาดที่ไม่สม่ำเสมอ เพื่อประกันรายได้ของรัฐ การจ้างงาน และความปลอดภัยของลูกค้า

PM Tsipras เรียกร้องให้รัฐมนตรีกีฬา ‘อย่าถอยหนึ่งนิ้ว’ ในการหยุดชะงักของฟุตบอล

PM Tsipras เรียกร้องให้รัฐมนตรีกีฬา ‘อย่าถอยหนึ่งนิ้ว’ ในการหยุดชะงักของฟุตบอล

Tsipras_Kontonisนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส เรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกีฬา สตาฟรอส คอนโทนิสในวันศุกร์นี้ ให้ดำเนินความพยายามในการปฏิรูป ลีกฟุตบอลของ กรีซต่อไป หลังจากความรุนแรงของฝูงชนในเกมที่เพิ่มขึ้น Kontonis ยกเลิก Greek Cup ของฤดูกาลนี้อย่างไม่มีกำหนด

Tsipras ได้พบกับ Kontonis ก่อนหน้านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในประเด็นนี้ภายหลังการประชุมกับ FIFA และUEFA หลังการประชุม นายกรัฐมนตรีทวีตว่า “ผมขอให้เขาไม่ถอยแม้แต่นิ้วเดียว ไม่ว่าทุกคนจะยอมรับในการทำความสะอาด มิฉะนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา”

(ที่มา: ana-mpa)

รัฐสภากรีกโหวตร่างกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเปิดใช้งานข้อตกลง EU-Turkey

รัฐสภากรีกโหวตร่างกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเปิดใช้งานข้อตกลง EU-Turkey

รัฐสภารัฐสภากรีซได้อนุมัติหลักการในวันศุกร์ ร่างกฎหมายการย้ายถิ่นที่เปิดใช้งานข้อตกลง EU-Turkeyและอนุญาตให้ผู้ลี้ภัย เดินทางกลับ ตุรกีในวันจันทร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169 และไม่เห็นด้วย 107 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนยี่สิบสี่คนไม่อยู่

SYRIZA, ANEL, กลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตย และ Potami โหวตเห็นด้วย ขณะที่ New Democracy, Golden Dawn, พรรคคอมมิวนิสต์และสหภาพ Centrists โหวตไม่ยอมรับ

บทความของร่างกฎหมายได้รับการอนุมัติในการลงคะแนนเสียงเรียกแยก:

New Democracy อนุมัติมาตรา 18, 23, 24, 33, 45, 47, 66, 73, 75 และโหวตไม่เห็นด้วยมาตรา 5, 7,8,11, 22, 46, 72 แนวร่วมประชาธิปไตยระบุว่า “มีอยู่” ในบทความ 8, 10, 11, 72, 73 และอนุมัติบทความที่เหลือ Potami โหวตคัดค้านมาตรา 5, 7, 11, 19, 72 และอนุมัติส่วนที่เหลือ พรรคคอมมิวนิสต์อนุมัติมาตรา 67 โหวตไม่เห็นด้วยข้อ 8, 10, 11, 39, 41, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 73 และระบุว่า “มีอยู่” ในข้อ 5, 19, 22, 43, 45, 72.

(ที่มา: ana-mpa)

ละครโทรทัศน์ของอังกฤษเรื่อง“The Durrells”ฉายในคืนนี้ทาง ITV และนักวิจารณ์ต่างยกย่องทั้งซีรีส์นี้และหนึ่งในนักแสดงสมทบหลักAlexis Georgoulisของกรีซเอง

“The Durrells” เกิดขึ้นที่ Corfu และอิงจากหนังสือยอดนิยมของสหราชอาณาจักรเรื่อง “My Family and Other Animals” ซึ่งเขียนโดย Gerald Durrell เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของเขาในกรีซในช่วงทศวรรษที่ 1930 ซีรีส์ดังต่อไปนี้ ลูอิซา เดอร์เรล (คีลีย์ ฮอว์ส) และลูกทั้งสี่ของเธอตั้งแต่อายุ 11 ขวบจนถึงโตเต็มวัย เมื่อพวกเขาย้ายไปกรีซเนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการสูญเสียพ่อ ที่ซึ่งพวกเขาได้สัมผัสกับการเดินทางส่วนตัวที่น่าสนใจขณะปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ และ วัฒนธรรม.

ผู้ผลิตยืนกรานที่จะจ้างนักแสดงชาวกรีกให้เล่นบทกรีกเพื่อรักษาความถูกต้อง Alexis Georgoulis ได้รับบทเป็นคนขับรถแท็กซี่ในท้องถิ่น สไปรอส นางฟ้าผู้พิทักษ์ที่ตลกแต่อบอุ่นสำหรับครอบครัว ขณะที่ยอร์กอส คารามิฮอสรับบทเป็นธีโอ

หลังจากการออกอากาศตอนแรกของตอนแรกในคืนนี้นักวิจารณ์ต่างชื่นชอบการแสดงนี้มาก โดยกล่าวว่า “ในขณะที่ความรู้สึกดีๆ ของครอบครัวดำเนินไป เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี มากเกินพอที่จะยกระดับจิตวิญญาณ กอบกู้จิตวิญญาณ และทำให้เราดำดิ่งไปหาแล็ปท็อปเพื่อจองความสุขเล็กๆ น้อยๆ ของเราเองภายใต้ดวงอาทิตย์”

ตัวเลขของซีรีส์เกินความคาดหมายทั้งหมด – ITV กล่าวว่า 6.4 ล้านในชั่วข้ามคืน ซึ่งทำให้เป็นละคร ITV ที่สูงที่สุดในรอบประมาณ 18 เดือนและเป็นละครที่เปิดตัวสูงสุดในปีนี้ในช่องใดๆ ในสหราชอาณาจักร

ผู้ชมยังชมเชยประสิทธิภาพที่เหมาะสมของ Georgoulis ในการทำให้ตัวละครของ Spiros มีชีวิต:

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกอเล็กซิส จอร์จูลิสเป็นคนขับแท็กซี่ สไปรอส เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด ฟื้นบทบาทนี้จากตัวตลกที่หน้าบูดบึ้ง…เป็นเทวดาผู้พิทักษ์ที่จำเป็น – และให้ความบันเทิงอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำและบทบาทของจอร์จูลิสในการแสดง โปรดดูบทสัมภาษณ์ของเรากับอเล็กซิสหลังจากเริ่มการผลิต รับชมทาง ITV สำหรับ 5 ตอนถัดไปของ “The Durrells” เพื่อติดตามการผจญภัยสุดแหวกแนวของครอบครัวบนเกาะ Corfu ที่มีแดดจ้า

Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดาขโมยการแสดงที่ Greek Parade ของมอนทรีออล



JUSTIN TRUDEAU ที่ GREEK PARADE ของมอนทรีออล JUSTIN TRUDEAU เข้าร่วมขบวนพาเหรดกรีกของมอนทรีออลและขอให้ทุกคน "XRONIA POLLA" ถือธงกรีก!

โพสต์โดยGREEK REPORTERในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

ชาวกรีกแห่งมอนทรีออลจัด ขบวนพาเหรดวัน ประกาศอิสรภาพของกรีก ประจำปี และนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดไม่ควรพลาดงานนี้

นายกรัฐมนตรีผู้มีชื่อเสียงถือธงกรีก กล่าวทักทายผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่ออวยพรให้ทุกคน “Xronia Polla”

สำหรับ Trudeau การเข้าร่วมขบวนพาเหรดถือเป็นประเพณี แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซิโต้ เฮลลาส! เยี่ยมมากที่ได้อยู่ใน PAPINEAU วันนี้สำหรับ PARADE GREEK INDEPENDENCE DAY PARADE ของมอนทรีออล

– JUSTIN TRUDEAU (@JUSTINTRUDEAU) วันที่ 3 เมษายน 2016

สมัคร GClub Royal Nicholas Pagonis ประธานของ Hellenic Community of Montreal ซึ่งจัดขบวนพาเหรดกล่าวว่า “การเข้าร่วมมีมากมายมหาศาล” “นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเราด้วยการปรากฏตัวของเขาและบุคคลสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย เราขอขอบคุณมอนทรีออลที่เป็นส่วนหนึ่งของเรา และเราเป็นส่วนหนึ่งของมอนทรีออล”

ขบวนพาเหรดซึ่งเป็นประเพณีมานานกว่า 40 ปีดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมหลายพันคนให้เข้าร่วมการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2364 ซึ่งสิ้นสุดการปกครองของชาวกรีกออตโตมัน 400 ปี

ความภาคภูมิใจของชาวกรีกในขบวนพาเหรดประกาศอิสรภาพในวันนี้!

– ANGELA MACKENZIE (@ANGELAMARJORY) 3 เมษายน 2559

ประธานาธิบดีโอบามาพบกับเหรียญมิลวอกี; อันเทโทคุมโพ

ประธานาธิบดีโอบามาพบกับเหรียญมิลวอกี; อันเทโทคุมโพ

1916219_10153748368119064_3147176339516900316_nประธานาธิบดีบารัค โอบามา ทักทายนักบาสเกตบอลของ Milwaukee Bucks และร่วมถ่ายภาพหมู่ที่ United Community Center (UCC) ในเมือง Milwaukee รัฐวิสคอนซิน

12932948_10153748368229064_4210886089465993397_nในภาพถ่ายหนึ่ง “คนกรีกประหลาด” Giannis Antetokounmpo ขโมยการแสดงโดยเอามือปิดมือของประธานาธิบดีโอบามา

(ภาพถ่ายทำเนียบขาวโดย Pete Souza)

Prokopis Pavlopoulos: ESM ควรเข้าครอบครอง IMF

Prokopis Pavlopoulos: ESM ควรเข้าครอบครอง IMF

ปาลโลปูลอส

สิ่งพิมพ์ล่าสุดโดยWikileaksซึ่งเปิดเผยการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ IMF Poul Thomsen และ Delia Velculescu ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในกรีซ

ในการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง PM Alexis Tsiprasและประธานาธิบดี Prokopis Pavlopoulos แห่งประชาธิปไตย ฝ่ายหลังได้เรียกร้องให้กลไก IMF ถูกแทนที่ด้วยEuropean Stability Mechanism (ESM )

“อย่างที่ฉันได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ฉันคิดว่าเนื่องจากสหภาพยุโรปและยูโรโซนได้จัดตั้ง ESM ขึ้น ภารกิจปัจจุบันของIMFESM ควรจะถูกยึดครองไปนานแล้ว โดยผ่านสมาชิกที่มีประสบการณ์ของตัวเอง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับอำนาจของสถาบันในยุโรป ความรู้ของสมาชิก ESM จะเหนือกว่าของสมาชิก IMF อย่างชัดเจน ตามภูมิหลังระหว่างประเทศทั้งหมดในยุคหลัง” Pavlopoulos กล่าว .

ในการสนทนาเดียวกัน PM Alexis Tsipras กล่าวว่ากรีซจะเรียกร้องให้มีคำอธิบายเกี่ยวกับมุมมองของ IMF เกี่ยวกับเรื่องนี้

ผู้อพยพจำนวนมากถูกสกัดกั้นนอกชายฝั่งตุรกี

ผู้อพยพจำนวนมากถูกสกัดกั้นนอกชายฝั่งตุรกี

ผู้ลี้ภัย-lesvosหน่วยยามฝั่งตุรกีได้สกัดกั้น ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมากกว่า 60 คน ในทะเลอีเจียนขณะที่พวกเขาพยายามไปถึงเกาะเลสบอสของกรีกในวันเสาร์

กลุ่มรวมทั้งชาวซีเรียถูกส่งไปยังเมือง Dikili ทางตะวันตกของตุรกีตามข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกีซึ่งจะมีผลในวันที่ 4 เมษายน Dikili เป็นหนึ่งในศูนย์ที่กำหนดสำหรับผู้อพยพที่ถูกส่งกลับไปยังตุรกี

ผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพ 300 คนในเมือง Dikili ประท้วงต่อต้านโต๊ะลงทะเบียนและค่ายผู้ลี้ภัยสำหรับผู้ขอลี้ภัยที่ถูกปฏิเสธในเมืองของพวกเขาเมื่อวันเสาร์

(ที่มา: VOA)

พระในทะเลทราย: กลุ่มภราดรภาพออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์แอนโธนีในรัฐแอริโซนา (สารคดีเต็ม)

พระในทะเลทราย: กลุ่มภราดรภาพออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์แอนโธนีในรัฐแอริโซนา (สารคดีเต็ม)

St_Anthonyในปี 1995 พระนิกายออร์โธดอกซ์สองสามรูปออกจากภูเขา Athos ในกรีซและมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งอารามออร์โธดอกซ์กลางทะเลทรายแอริโซนา

เราไปเยี่ยมชมโบสถ์เซนต์แอนโธนี อารามแห่งนี้สร้างขึ้นนอกเมืองฟลอเรนซ์ไม่กี่ไมล์ ที่นั่น ในทะเลทรายแอริโซนาอันโหดร้าย พระสงฆ์ได้ก่อตั้งภราดรภาพขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 56 คนSt_Anthony_monks

พระนิกายออร์โธดอกซ์มีชีวิตที่เป็นโสดและการถือศีลอดกล่าวว่า “งานของพวกเขาคือการกลับใจและช่วยชีวิตพวกเขา”

พระแทบไม่เคยพูดผ่านกล้องเลย ดังนั้นโปรดดูเอกสารสั้นๆ ของเรา ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกแห่งพระสงฆ์และเรื่องราวของอารามออร์โธดอกซ์แห่งแรกในอเมริกา

Chios และท่าเรือ Piraeus บนเชือกแน่น

Chios และท่าเรือ Piraeus บนเชือกแน่น

ผู้ลี้ภัย piraeus

ท่าเรือ Chios และ Piraeus กำลังประสบกับสถานการณ์ที่ “ตึงเครียด” เนื่องจาก ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพยังคงติดอยู่

“การหลบหนี” ของ Chios hot-spot

หลังจากการปะทะกันที่เกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่ จุดร้อน BIAL ใน Chios ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพหลายร้อยคนออกจากตัวเองและย้ายไป ที่ท่าเรือและใจกลางเมืองChios ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพบางคนกลัวสภาพร่างกาย ขณะที่คนอื่นๆ กลัวความเป็นไปได้ที่จะถูกส่งตัวไปยังตุรกีอีกครั้งตามข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกี

สถานการณ์ใน Idomeni และ Piraeus

สถานการณ์ต่างๆ ที่ท่าเรือ Piraeus นั้นดูตึงเครียดเช่นกัน เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่มีสัญชาติต่างกันกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่หลายคนกังวลว่าจะถูกย้ายและถูกกักขังในจุดร้อน

ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพใน ค่าย Idomeniกำลังมองหาทางเลือกอื่นไปยังยุโรปและปฏิเสธที่จะออกจากค่าย

ชาว Idomeni ประท้วงต่อต้านผู้ลี้ภัยที่ปฏิเสธที่จะออกจากพื้นที่ นโยบายกระทรวงการย้ายถิ่นฐานและหน่วยงานอื่นๆ กำลังพยายามบรรเทาแรงกดดันที่ท่าเรือ Piraeus และ Idomeni ด้วยการสร้างที่พักใหม่ทั่วกรีซ

ในการประชุมเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย PM Alexis Tsiprasได้รับแจ้งแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่ที่พักแห่งใหม่ ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในท่าเรือ Piraeus และ Idomeni จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ในขณะที่ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกีจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยอมให้กลับเข้ารับการรักษาใหม่

การดำเนินการจะเริ่มที่ ท่าเรือ Piraeus เพื่อทำให้สถานการณ์เป็นปกติและเพื่อให้พอร์ตทำงานได้ก่อนการรับส่งข้อมูลในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์ การดำเนินการจะเข้มข้น อย่างไรก็ตาม จะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงตามแหล่งข่าวของรัฐบาล “เราตั้งเป้าที่จะโน้มน้าวให้ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพว่าพวกเขาควรไว้วางใจทางการกรีซ และพวกเขาควรถูกย้ายไปยังที่พักอย่างเป็นทางการของเรา”การสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาซิโดเนีย (PAMAK) เปิดเผยว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ND) ได้เพิ่มความเป็นผู้นำเหนือSYRIZAเป็นแปดคะแนน โพ

ลได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม การสำรวจพบว่าผู้เข้าร่วม 24.5% จะลงคะแนนให้ ND (24,5%) ในการเลือกตั้งระดับชาติก่อน SYRIZA (16.5%) ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์กรีก (KKE)และ Golden Dawn มาเป็นอันดับสามด้วย 6.5 % PASOKและ Union of Centrists จะได้รับคะแนนเสียง 4% จากการสำรวจเดียวกัน 2.5% ของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าพวกเขาจะลงคะแนนให้กับพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรของรัฐบาลในปัจจุบันIndependent Greeks (ANEL ) สู่โปเตมิ

จะได้รับคะแนนโหวต 1,5% เช่นเดียวกับ Popular Unity ที่แยกจาก SYRIZA ในปี 2015

ผลสำรวจของ PAMAK ระบุว่า Kyriakos Mitsotakis หัวหน้าพรรค ND มีชัยในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทุจริต ความยุติธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras คนปัจจุบัน

การสำรวจถูกตีพิมพ์หลายวันหลังจาก ND เรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง “เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศถึงจุดตัน”แจน ฟาเบร ศิลปินสหสาขาวิชาชีพชาวเบลเยียมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการเทศกาลประจำปีของเอเธนส์และเอพิดอรัส (นานาชาติ)สำหรับช่วงปี 2559-2562 ท่ามกลางปฏิกิริยาของศิลปินชาวกรีกต่อโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้น

บนเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เบลเยียม ” L’avenir ” การประกาศลาออกครั้งแรกของ Jan Fabre ได้รับการตีพิมพ์โดยกล่าวว่า “ฉันยอมรับคำเชิญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรีกโดยมีเงื่อนไขว่าฉันจะเลือกงานศิลปะภายใต้ระบอบเสรีภาพ . สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปในกรีซ ฉันไม่ต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมทางศิลปะที่ไม่เป็นมิตรซึ่งฉันมาพร้อมกับใจที่เปิดกว้างและหัวใจ”

Fabre ตามArsteidis Mpaltasไม่สามารถจัดการกับปฏิกิริยาตอบโต้ได้ ประกาศลาออกเมื่อเช้านี้

ข้อตกลงกรีซ-รัสเซียเพื่อความร่วมมือในการวิจัยควอนตัมและนาโนเทค

ข้อตกลงกรีซ-รัสเซียเพื่อความร่วมมือในการวิจัยควอนตัมและนาโนเทค

ควอนตัมนาโนวิทยาศาสตร์

รัฐมนตรีสำรองของกรีซคอสตา ส โฟตากิส และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ ลุดมิลา โอโกโรโดวาของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านเทคโนโลยีใหม่เฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีควอนตัม นาโนเทคโนโลยีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศ ข้อตกลงนี้ครอบคลุมการใช้งานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 4 รายการในควอนตัมนาโนอิเล็กทรอนิกส์ นาโนโฟโตนิกส์ การสื่อสารข้อมูลควอนตัม และเมตาเมทเรียล ขยายคำเชิญไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และแม้แต่บริษัทวิจัยของรัฐและเอกชนเพื่อยื่นข้อเสนอในด้านเทคโนโลยี ควอนตัมภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้า โดยคาดการณ์ถึงการจัดหาเงินทุนสูงถึงหนึ่งล้านยูโรในแต่ละพื้นที่ที่เสนอทั้งสี่ด้าน สำหรับโปรแกรมที่จะดำเนินการในช่วง 24-36 เดือน

รัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงที่เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีควอนตัมที่สำคัญสามารถก้าวหน้าได้มากกว่าโครงการวิจัยร่วมและการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ไปสู่การลงทุนร่วมกันและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยโดยสถาบันและบริษัทต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ เศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงานในพื้นที่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ท่ามกลางสภาวะที่ยากลำบากที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจกรีซมีศูนย์วิจัยที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลและความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ในแนวหน้าของแอปพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับระบบข้อมูลรุ่นต่อไป ความปลอดภัยและการสื่อสารโทรคมนาคม ปรับปรุงความแม่นยำและความไวของเทคนิคการวินิจฉัยใหม่ ‘ นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ที่มา: ANA MPA