สมัครแทงไฮโล Mohegan Sun Pocono Cop

สมัครแทงไฮโล ทหารรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งงานในแต่ละวันเกี่ยวข้องกับการลาดตระเวนMohegan Sun Poconoในเขตชานเมือง Wilkes-Barre รัฐเพนซิลเวเนียสวมหมวกที่แตกต่างกันเมื่อพระอาทิตย์ตก ในตอนกลางคืนเขาส่งเสริมการค้าประเวณีและการพนัน ที่ผิดกฎหมาย ในฐานะเจ้าของสโมสรเปลื้องผ้า Sinners Swing ใน Mayfield ที่อยู่ใกล้เคียง

เพนน์ State Trooper Robert Covington Jr. (ภาพที่เข้าร่วมการฟ้องร้องเมื่อวันพฤหัสบดี) ได้รับเงินเพื่อบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของรัฐที่ Mohegan Sun ในขณะเดียวกันเขากำลังเล่นช่องผิดกฎหมายที่สโมสรเปลื้องผ้าของเขาใน Mayfield (ภาพ: Christopher Dolan/Scranton Times)

Trooper Robert Covington Jr. วัย 48 ปี ถูกตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ทั่วทั้งรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี โดยดำเนินการองค์กรทุจริต, สมรู้ร่วมคิด, ส่งเสริมการค้าประเวณี, ใช้งานอุปกรณ์การพนันที่ผิดกฎหมาย, การจัดการกับรายได้ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, การใช้โทรศัพท์มือถือในทางอาญา, โกหก ทหารของรัฐและล้มเหลวในการอธิบายความเป็นเจ้าของสโมสรในแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของรัฐ

ทหารผ่านศึกอายุ 13 ปีของตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียได้รับมอบหมายให้ดูแลแผนกบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกม ปัจจุบันเขาถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

บริการพิเศษที่มีจำหน่าย

โควิงตันเป็นหนึ่งในสี่ของข้อหาก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคลับเปลื้องผ้า คนอื่นๆ เป็นเจ้าของร่วม David Klem, 39; เพื่อนของ Covington และผู้จัดการของสโมสร Michael Ball, 49; และดีแอนนา ทัลโล วัย 32 ปี นักเต้นระบำเปลื้องผ้าในคลับ

Klem ที่เดินทางโดย “Flava Dave” ถูกจำคุกเพราะขายยาจากห้องด้านหลังร้านพิซซ่าของเขา ในขณะที่ Tallo มีความผิดฐานลักลอบขนยาและยาสูบเข้าเรือนจำ Lackawanna County

จำเลยถูกฟ้องร้องต่อหน้าผู้พิพากษาลอร่า เทอร์ลิป ผู้พิพากษาเขต การพิจารณาเบื้องต้นถูกกำหนดไว้สำหรับตอนเที่ยงของวันที่ 23 กุมภาพันธ์

ตามข้อกล่าวหา นักเต้นระบำเปลื้องผ้าไม่ได้รับเงินเดือน มีเพียงเคล็ดลับเท่านั้น พวกเขาได้รับคำแนะนำที่มากขึ้นสำหรับการเต้นรำแบบส่วนตัวและมากยิ่งขึ้นสำหรับ “การแสดงเพิ่มเติม” — กิจกรรมทางเพศที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้แสดงกับลูกค้าที่มีการใช้จ่ายจำนวนมากในห้องวีไอพีของคลับ นักเต้นคนหนึ่งบอกคณะลูกขุนว่าเธอสามารถรับรายได้พิเศษ 2,000 ถึง 4,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์

ในเดือนมีนาคม ทหารของรัฐได้ยึดสถานีวิดีโอที่ผิดกฎหมายห้าแห่งจากสถานที่ดังกล่าว หลังจากที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเห็นพวกเขาจ่ายเงินรางวัลแจ็คพอตตั้งแต่ 15 ถึง 160 ดอลลาร์

พันธมิตรที่ไม่เงียบงัน

ตามข้อกล่าวหา Covington มักจะปรากฏตัวเมื่อลูกค้าจ่ายเงินสำหรับกิจกรรมทางเพศและเล่นการพนันบนเครื่อง ในความเป็นจริง อัยการเชื่อว่าเขามีบทบาทสำคัญในการจัดการปฏิบัติการ แม้จะถอดตัวเองออกจากการเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการในเอกสารที่ยื่นต่อรัฐ

แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เขาพูดอวดเพื่อนร่วมงานว่า “ฉันบอกคุณหรือเปล่าว่าฉันเป็นคู่หูที่เงียบๆ ในคลับเปลื้องผ้า? ฉันไปครึ่งปีกับเพื่อนของฉันในปี 2018 ฉันบอกเขาว่าฉันไม่มีมือใด ๆ ในการดำเนินงานประจำวันจนกว่าฉันจะทำเครื่องหมาย 20 ปีของฉัน lol ฉันเกือบจะได้เงินเดือน PSP ที่นั่นแล้ว”

โควิงตันได้รับเงิน 98,228 ดอลลาร์ต่อปีในฐานะทหารของรัฐ ตามรายงานของ The Citizen Voice

ในปี 2559 โควิงตันถูกกล่าวหาว่าข่มขืนคริสติน โครเมอร์ พนักงานเสิร์ฟค็อกเทลของโมฮีแกน ซัน ในรถของเขานอกคาสิโน โครเมอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืนและถูกจำคุก

Monzo ธนาคารออนไลน์ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่ารัฐบาลควรบังคับสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการพนันของพวกเขา

Monzo การพนันออนไลน์ในสหราชอาณาจักรคาสิโน

นักพนันออนไลน์สามารถเห็นได้ที่นี่โดยใช้บัตรเครดิตเพื่อเล่นการพนันออนไลน์ นายธนาคารออนไลน์ของสหราชอาณาจักร Monzo กำลังเสนอเครื่องมือสำหรับลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เงินไปที่เว็บไซต์การพนัน (ภาพ: Shutterstock)

ผู้คนมากกว่าห้าล้านคนมีบัญชีธนาคาร Monzo ออนไลน์ และบริษัทกล่าวว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์คือการให้ลูกค้าสามารถบล็อกธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้

