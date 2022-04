สมัครแทงบอลออนไลน์ Wazdan สร้างสรรค์

สมัครแทงบอลออนไลน์ หกสัปดาห์หลังจากเปิดตัววิดีโอสล็อต Reel Hero และ Wazdan ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของมอลตาได้กลับมาประกาศเปิดตัวนวัตกรรม Infinity Hero แบบ 6 รีลและ 20 เพย์ไลน์ใหม่

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชานเมืองวัลเลตตาของ Birkirkara บริษัทใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าสล็อตวิดีโอล่าสุดที่เหมาะกับมือถือนั้นมีธีมเกี่ยวกับตัวละครในหนังสือการ์ตูนสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่และผสมผสาน ‘ความโดดเด่นและความสนุกสนาน การออกแบบด้วยคุณสมบัติเฉพาะในเกมและตัวคูณ ‘เพื่อนำเสนอผู้สนใจรักด้วย ‘โอกาสสำหรับความบันเทิงที่ไม่มีที่สิ้นสุด’

ความบันเทิงที่น่าหลงใหล:

Wazdan อธิบายตัวเองว่าเป็น ‘ แบรนด์ที่ได้รับการยกย่อง ‘ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการผลิตเกม ‘ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างสูงสุด’ นักพัฒนากล่าวว่าInfinity Heroทำหน้าที่เป็น ‘ ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ‘ ของความสามารถนี้ด้วย ‘ เรื่องราวและงานศิลปะที่สนุกสนานอย่างแท้จริง ‘ ของชื่อ iGaming รวมถึง ‘ โบนัสความสนุกมากมาย ‘ ที่สามารถให้ผู้เล่นมีโอกาสได้รับเงินมากถึง 13,000 คูณด้วย เงินเดิมพันเดิม

สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม:

Andrzej Hylaจาก Wazdan ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่า Infinity Hero สามแถวได้รับการเปิดตัวพร้อมกับคุณสมบัติเฉพาะของบริษัทของเขา ซึ่งรวมถึงระดับความผันผวนการหมุนฟรีและ การ เดิมพันที่ไม่ซ้ำแบบใคร นอกจากนี้ เขายังยืนยันว่าผู้เล่นสามารถใช้ นวัตกรรม Buy In แบบพิเศษของผู้พัฒนา เพื่อกระตุ้นช่วงพิเศษที่เลือกได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงโบนัสInfinite Multiplier

อ่านคำแถลงจาก Hyla…

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Infinity Hero จะเข้าร่วมพอร์ตวิดีโอที่เป็นมิตรกับ HTML5 มากกว่า 120รายการ Infinity Hero ใช้ธีมซูเปอร์ฮีโร่ที่นำช่องหนังสือการ์ตูนไปสู่อีกระดับด้วยกราฟิกที่สนุกสบายตาและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของเรา ซึ่งรับประกันได้ว่าเกมนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นและผู้ดำเนินการของเรา เป็นปีที่ยุ่งมากสำหรับทีมของเรา แต่เรายังคงเดินหน้าต่อไปและมีข่าวใหญ่อีกมากมายที่จะมาถึงในปี 2020”

Wynn Resorts Limitedผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกันรายงานว่าได้ปิดสำนักงานในเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการดำเนินงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการ ระบาด ใหญ่ของโคโรนาไวรัส

ตามรายงานวันจันทร์จาก Inside Asian Gaming บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสได้ก่อตั้ง สาขาย่อยของ Wynn Resorts Development Japanเมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยหนึ่งในใบอนุญาตรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของญี่ปุ่น แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าในตอนแรกบริษัทสนใจที่จะนำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับการพนันมาสู่เมืองโอซาก้าแต่ภายหลังได้เปลี่ยนโฟกัสไปที่ชุมชนในภูมิภาคคันโตของประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหานครยักษ์ใหญ่อย่างโตเกียวและโยโกฮาม่า

โครงการกระตุ้น:

Wynn Resorts Limited รับผิดชอบรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ในรัฐเนวาดาและแมสซาชูเซตส์ ของอเมริกา และยังถือหุ้นใหญ่ในผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังWynn Palace CotaiและWynn Macau Limitedของ มาเก๊า แหล่งข่าวอธิบายว่าบริษัทมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในแผนการที่จะนำสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งมีโรงแรมหลายแห่ง สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการ และร้านค้าปลีกมาวางบนที่ดินริมน้ำขนาด 116 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสวน Yamashita ของเมืองโยโกฮา ม่า

ทางออกที่ไม่คาดฝัน:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Wynn Resorts Limited ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสองปี ที่ผ่านมา เพื่อจัดการกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ จากไป ของ Steve Wynn ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างSteve Wynnอย่างไม่คาดฝัน ความฟุ้งซ่านดังกล่าวทำให้บริษัทเนวาดาไม่สามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการไปยังประเทศญี่ปุ่น และต่อมาก็ปล่อยให้มันดิ้นรนอยู่ข้าง หลังคู่แข่ง เช่นLas Vegas Sands Incorporated , MGM Resorts InternationalและMelco Resorts and Entertainment Limited

คำทำนายที่น่าตกใจ:

แม้ว่า Wynn ได้รายงานว่า ‘ไม่ถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่น ‘ ด้วยการปิดสำนักงาน Yokohama, Inside Asian Gaming รายงานว่าคนในวงการหลายคนเชื่อว่าขณะนี้ บริษัท กำลังจะละทิ้งความฝันที่จะนำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ มาชั่วคราว ประเทศเกาะที่มีประชากรประมาณ 126 ล้านคน

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Wynn Resorts Limited…

“ เรายังคงให้ความสนใจในตลาดญี่ปุ่นและการพัฒนารีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่นั่น การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบด้านลบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการและบริษัทรีสอร์ท เช่น Wynn Resorts Limited กำลังพิจารณาวิธีที่เราจะพัฒนาการดำเนินงานของเราให้สอดคล้องกับตลาดหลังเกิดโรคระบาด ในระยะยาว เรายังคงสนใจตลาดรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของญี่ปุ่น และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ”

ภายหลังจากการเป็นพันธมิตรที่คล้ายคลึงกันเมื่อเดือนที่แล้ว Pragmatic Play สมัครแทงบอลออนไลน์ ผู้ให้บริการเนื้อหาหลายผลิตภัณฑ์ได้ตกลงทำข้อตกลงกับ 888 Holdings บริษัทการพนันในยิบรอลตาร์ ที่จะเห็นสล็อตและผลิตภัณฑ์คาสิโนสดเปิดตัวในแบรนด์คาสิโนออนไลน์ของบริษัท888casino.com .

เนื้อหาเด่นในการผสานรวมนี้คือเนื้อหาคาสิโนสดของ Pragmatic ที่มีเกมโปรดของผู้เล่นบนบก เช่นรูเล็ตแบล็คแจ็คและบาคาร่าพร้อมด้วยตัวแปรความเร็วและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วางแผนไว้มากมาย จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกสำหรับข้อเสนอคาสิโนสดของผู้ให้บริการบน 888casino

ปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ :

นอกเหนือจากการปรับปรุงเนื้อหาออนไลน์ของ 888 แล้ว การผสานรวมจะเป็นรากฐานสำหรับการทำงานร่วมกันในอนาคตกับ Pragmatic

Guy Cohenรองประธานอาวุโสของ B2C สำหรับ888 Holdingsกล่าว ว่า…

“กลุ่มผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ของ Pragmatic Play นั้นน่าประทับใจ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาผ่านการผสานรวมโดยตรงนี้

การเป็นหุ้นส่วนของเรากับ Pragmatic เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่งคั่งของเนื้อหาที่มีอยู่ใน 888casino และเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ประสบการณ์ คาสิโนสดที่มีให้สำหรับผู้เล่นของเรา”

การเปลี่ยนแปลง API:

888casino ได้เปลี่ยนไป ใช้ API ดั้งเดิมของ Pragmatic (อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน) หลังจากประสบความสำเร็จกับเกมสล็อตวิดีโอยอดนิยมของซัพพลายเออร์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอ สล็อตที่ได้รับรางวัลของ Pragmatic ได้โดยตรงซึ่งเพิ่งเพิ่มชื่อเกมที่มีธีมอียิปต์ อย่าง Pyramid Kingเข้าไปในอันดับ

Melissa Summerfieldหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ของ Pragmatic Play กล่าวในการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผูกมัดในการ แถลงข่าว อย่างเป็นทางการ …

“888casino มีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาด และเรามีความยินดีที่สามารถนำทั้งผลิตภัณฑ์สล็อตและคาสิโนสดของเราไปใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาผ่านการบูรณาการโดยตรง เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ให้บริการชั้นนำในพื้นที่ที่มีการควบคุมทั่วโลก และข้อตกลงนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งในเส้นทางของเรา”

ธุรกิจล่าสุด :

นอกเหนือจากการปรับปรุงคอลเลกชัน Great Rhino ด้วยรีลีสล่าสุดแล้วGreat Rhino Deluxeเมื่อเดือนที่แล้ว Pragmatic ได้ลงนามข้อตกลงด้านเนื้อหากับผู้นำในอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ประกอบการในละตินอเมริกาUniversal Race และ SuperBetsพร้อมกับซัพพลายเออร์โซลูชันซอฟต์แวร์Reactive Gamesในขณะที่ ยังเพิ่มแนวการเล่นบิงโก ให้กับผู้ประกอบการล็อ ตโต้ออนไลน์Lottoland

หนึ่งในผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำของอุตสาหกรรม ปัจจุบัน Pragmatic ผลิต เกมสล็อตออนไลน์ใหม่มากถึงสี่เกมต่อเดือนนอกเหนือจากคาสิโนสดขนาดใหญ่ ซึ่งออกอากาศจาก สตูดิโอที่สร้างขึ้นใหม่ในบูคาเรสต์ , และผลิตภัณฑ์บิงโกผ่านการเสนอแบบหลายแนวตั้ง พอร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์ของบริษัทยิบรอลตาร์และมอลตาสามารถเข้าถึงได้ผ่านการบูรณาการ API เดียว

ในรัฐเนวาดา ทางตะวันตกของอเมริกา และผู้ว่าการ Steve Sisolak (ในภาพ) มีรายงานว่าได้ประกาศว่าข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus ในการทำงานของช่อง บาร์บน นั้นยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับเมืองลาสเวกัสและรีโน

ตามรายงานจาก CDC Gaming Reports การเปิดเผยเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐปิดบาร์แบบสแตนด์อโลนทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับพื้นที่สล็อตบาร์บนสุดในร้านอาหารและร้านเหล้าตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม เพื่อลดฝูงชนและช่วยหยุดการแพร่กระจายของcoronavirus แหล่งข่าวอธิบายว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นเจ้าภาพส่วนใหญ่ของสล็อตบาร์ท็อปกว่า 19,000 แห่งใน ‘The Silver State’ แม้ว่าหน่วยเหล่านี้มักจะพบได้ในร้านขายยาในท้องถิ่น ร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ

การให้อภัยบางส่วน:

รายงานการเล่นเกมของ CDC ให้รายละเอียดว่าบาร์และร้านอาหารในเขตชนบทของเนวาดาสามแห่งได้รับอนุญาตอย่างน่าประหลาดใจที่จะห้ามการห้ามนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแม้ว่ารัฐจะยังคงอยู่ท่ามกลางการระบาดใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อ 48,088 คนเสียชีวิต 830คน อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวชี้แจงว่าการบรรเทาทุกข์นี้ไม่รวมถึงClark CountyและWashoe Countyซึ่งเป็นที่ตั้งของLas VegasและRenoตามลำดับ หรือElko CountyและNye County ที่เรียบง่าย กว่า

กิจการที่ชี้:

เนวาดาได้ติดตาม การ ติดเชื้อ coronavirus อีก 3,139 รายพร้อมกับผู้เสียชีวิต 17 ราย โดย Sisolak ขณะนี้มีรายงานว่าเขากระตือรือร้นที่จะย้ายออกจากแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปก่อนหน้านี้เพื่อยกเลิกการล็อคที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของรัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามเพิ่มเติม รูปแบบการตอบสนอง ที่เป็นเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ และพรรคเดโมแครตจึงใช้การแถลงข่าวในวันจันทร์เพื่อประกาศว่า ‘ ข้อจำกัดในปัจจุบันสำหรับบาร์ ผับและร้านเหล้าจะยังคงอยู่ ‘ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบในสี่มณฑลเนวาดา

มีรายงานข่าวว่าสีสลักษณ์ประกาศ…

“ฉันต้องการให้ชัดเจนไม่มีทางที่เราจะผ่อนคลายความพยายามในการบรรเทาผลกระทบของเรา เรากำลังใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์และเชิงรุกมากขึ้นที่จะกำหนดเป้าหมายโรคนี้ในที่ที่มันกำลังแพร่กระจายและดำเนินการเพื่อหยุดมัน”

การร้องเรียนแบบทบต้น:

รายงานการเล่นเกมของ CDC อธิบายว่าความล่าช้านี้ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของบาร์และร้านเหล้าขนาดเล็กจำนวนมากในลาสเวกัส โดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอยกเลิกคำสั่งของ Sisolak ทันที ความคิดริเริ่มนี้มีขึ้นโดยอ้างว่าจะมีการไต่สวนครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ผู้ให้บริการสล็อตบาร์บนสุดของลาสเวกัสGolden Entertainment Incorporatedเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าได้รับคำสั่งให้ปิดเครื่องทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ได้บันทึกการติดเชื้อ coronavirusเลยก็ตาม กว่า 60 แห่งเนวาดา

ข้ออ้างสาธารณะ:

อย่างไรก็ตาม Sisolak ยังคงท้าทายและมีรายงานว่า ‘ แนวทางเป้าหมาย ‘ ของเขา เพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของ coronavirus ‘ ควรทำงาน ‘ และจะช่วยให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจของรัฐยังคงเปิดอยู่หาก Nevadans ‘ ยังคงสวมหน้ากาก ‘ ในขณะที่ ‘ ฝึกก้าวร้าว พร้อม ๆ กัน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล.’

มีรายงานข่าวว่าสีสลักษณ์ประกาศ…

“การปิดกิจกรรมสาธารณะและเศรษฐกิจทั่วทั้งรัฐไม่ยั่งยืนในระยะยาว”

ในพื้นที่ Bon-Ton เดิมของ Westmoreland Mall, the Live! คาสิโนพิตส์เบิร์กกำลังถูกสร้างขึ้น เมื่อคาสิโนใกล้จะบรรลุผล ผู้ค้าเกมบนโต๊ะจึงมีความจำเป็น วิทยาลัยชุมชนเวสต์มอร์แลนด์เคาน์ตี้กำลังเตรียมที่จะเริ่มต้นโรงเรียนเจ้ามือสดที่ห้างสรรพสินค้าในวันที่ 17 สิงหาคม เพื่อเตรียมดีลเลอร์ให้ทำงานที่คาสิโนแห่งใหม่

รายละเอียดของโรงเรียน:

เมื่อโรงเรียนเปิดในอีกไม่กี่วันนักเรียน 120 คนจะถูกลงทะเบียน จากจำนวนนั้น 60 ถึง 70 จะถูกจ้างสำหรับLive! คาสิโนพิตส์เบิร์ก . คาสิโนเป็นเจ้าของและจะดำเนินการโดยบริษัท Cordishแห่งรัฐแมรี่แลนด์ เป็นที่คาดว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้ว คาสิโนจะมีค่าใช้จ่าย150 ล้านดอลลาร์ในการสร้าง ที่พักจะเป็นที่ตั้งของเกมสล็อต 750 เกมและเกมบนโต๊ะ 30 เกม

ขณะนี้โรงเรียนตัวแทนจำหน่ายอยู่ในขั้นตอนการตั้งค่า มีโต๊ะที่สามารถแปลงเป็นแบล็ กแจ็ กโป๊กเกอร์และเกมอื่น ๆ เพื่อสอนนักเรียนถึงวิธีการทำงานในตำแหน่งเจ้ามือต่างๆ เพิ่มลูกแก้วลงในตารางเพื่อป้องกัน coronavirus มีการเพิ่มเครื่องล้างชิปเพื่อฆ่าเชื้อชิป

นักเรียนจะเข้าเรียนเป็นเวลาห้าสัปดาห์เรียนรู้วิธีการจัดการกับแบล็คแจ็คและเกมอื่นๆ ในแบล็คแจ็คนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีนับชิป แจกไพ่ และจัดการเงิน พวกเขายังจะได้เรียนรู้การวางตำแหน่งตัวเองเพื่อที่จะได้ดูโต๊ะระหว่างเกม

นักเรียนจะสามารถติดตามการเรียนรู้ได้สามเส้นทาง เกม ลูกเต๋าชนิดหนึ่งรูเล็ตและเกมคาร์นิวัล แต่ละแทร็กต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมหลายสัปดาห์

จ้างแล้ว:

เนื่องจากคาสิโนแห่งใหม่ต้องการฝึกผู้ค้ารายใหม่เพื่อเติมเต็มตำแหน่งในเกม พวกเขายังจ้างในพื้นที่อื่นๆ ในเดือนกรกฎาคม คาสิโนประกาศว่าพวกเขากำลังมองหาตำแหน่งงานมากกว่า 500 ตำแหน่ง กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ WorkatLive.com ไซต์ยังคงได้รับการอัปเดตด้วยตำแหน่งใหม่เมื่อมีว่าง

Capital One Arena ในวอชิงตันกำลังเสนอการเดิมพันกีฬาด้วยการตั้งค่าชั่วคราวโดย William Hill เนื่องจากผู้ดำเนินการวางแผนจะสร้างหนังสือกีฬาแบบถาวร บ็อกซ์ออฟฟิศของอารีน่าจึงเป็นที่ตั้งของตู้บริการตนเองและหน้าต่างเดิมพัน การเดิมพันเริ่มขึ้นในวันศุกร์และผู้เล่นยังคงเข้าแถวเพื่อวางเดิมพันในวันนี้ ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันในวิทยาลัยและกีฬาอาชีพผ่านอารีน่า

เดิมพันตอนนี้เปิด:

บ็อกซ์ออฟฟิศให้พื้นที่ชั่วคราวสำหรับการเดิมพันกีฬาในขณะนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตู้บริการตนเองเก้าแห่งและหน้าต่างเดิมพันเจ็ดแห่ง พื้นที่เปิดให้เดิมพันกีฬาตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 23.00 น. เจ็ดวันต่อสัปดาห์ เนื่องจากเจ้ามือรับแทงกีฬาเปิดให้บริการในช่วงการ ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปัจจุบัน โปรโตคอลความปลอดภัยจึงถูกนำมาใช้ นักพนันต้องเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากและถุงมือ คีออสก์ยังได้รับการฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าแต่ละราย

Washington Capitals ของ NHL และ Washington Wizards ของ NBAเรียกสนามกีฬาแห่งนี้ว่า หนังสือกีฬาในอารีน่าเป็นรายแรกสำหรับสหรัฐอเมริกาและยังเป็นหนังสือกีฬาเล่มแรกสำหรับ ดิสตริก ต์ออฟโคลัมเบีย การเดิมพันกีฬาเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนผ่านแอพจาก DC Lottery

การจัดเตรียมสถานที่ถาวร:

ในการเปิดหนังสือกีฬาชั่วคราว Jim Van Stone ประธานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Monumental Sports กล่าวว่า “การนำประสบการณ์ที่สดใหม่และสร้างสรรค์มาสู่แฟน ๆ เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของเราที่ Monumental Sports & Entertainment และเราภาคภูมิใจมาก เพื่อร่วมมือกับ William Hill เพื่อนำมิติใหม่นี้มาสู่ภูมิภาค Washington Metropolitan”

Monumental Sports & Entertainmentเป็นเจ้าของทีม Capitals, Wizards และ Mystics กลุ่มประกาศความร่วมมือกับWilliam Hillเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป้าหมายคือให้ William Hill เปิดตัวสถานที่ถาวรสำหรับการเดิมพันกีฬา ในฤดูใบไม้ร่วงนี้

หนังสือกีฬาชั่วคราวเปิดตัวในช่วงเวลาที่กีฬาอาชีพกลับมาดำเนินการอีกครั้ง NBA และ MLB กลับมาแล้ว ซึ่งหมายความว่านักพนันมีบางสิ่งที่จะเดิมพัน กีฬาหยุดพักและ coronavirus เริ่มเข้าครอบงำทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ลีกต่างๆ เช่น MLB และ NBA พยายามสร้างความรู้สึกปกติด้วยการเริ่มฤดูกาลใหม่อีกครั้ง แม้ว่าจะแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมา เช่น เมื่อไม่มีผู้คนบนอัฒจันทร์ระหว่างเกม

ในสหราชอาณาจักรและหน่วยงานกำกับดูแลการพนันได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความตระหนักใน เครื่องมือควบคุม iGaming ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับกลุ่มสนับสนุนการพนันที่มีปัญหาเช่น GamCare และ GambleAware

ตามรายงานวันจันทร์จาก SBCNews หน่วยงานสาธารณะประกาศว่าเก้าวิธีในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อความคิดริเริ่มการพนันยังพยายามที่จะจัดหาผู้สนใจรัก iGaming ในท้องถิ่นด้วยคำแนะนำรอบด้านที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขาเพื่อ ‘รักษาการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ ระดับที่สามารถจัดการได้’

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผ่านมา:

SBCNews รายงานว่าโครงการนี้ยังเตือนผู้บริโภคว่าโดเมน iGaming ที่ได้รับอนุญาตของสหราชอาณาจักรทั้งหมดจำเป็นต้องให้นักพนันมี ‘ การเข้าถึงกิจกรรมบัญชีในอดีต ‘ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นการพนันและการบริโภคของพวกเขา แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการขับเคลื่อนนี้ยังแนะนำให้ผู้เล่นใช้เครื่องมือความปลอดภัยในการเล่น เช่น การแจ้งเตือนบนหน้าจอป๊อปอัปเพื่อที่จะรับรู้ว่าพวกเขาใช้เวลาออนไลน์มากแค่ไหนหรืออยู่หน้าเครื่องเกมภาคพื้นดิน

ที่ปรึกษาต่อเนื่อง:

มีรายงานว่าคณะกรรมการการพนันได้เปิดตัว แคมเปญคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้เล่นทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดหลายประการและมาตรฐานความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ SBCNews รายงานว่าความคิดริเริ่มที่ใหม่กว่านี้พยายามที่จะสร้างบนประเพณีของผู้กำกับดูแลในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เล่นและแนะนำให้พวกเขา ‘ กำหนดขีดจำกัดในการใช้จ่าย ‘ ก่อนที่จะเพลิดเพลินกับความบันเทิงการพนันทุกรูปแบบ

สอบถามแรงกระตุ้น:

SBCNews รายงานว่าโครงการล่าสุดของหน่วยงานกำกับดูแลได้แจ้งให้นักพนันทำ ‘ การตรวจสอบความเป็นจริง ‘ ว่าทำไมพวกเขาถึงเล่นการพนัน และ ‘ คิดให้รอบคอบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพนันของคุณ’ โปรแกรมดังกล่าวให้คำแนะนำผู้สนใจรักว่าผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดต้องเสนอการเข้าถึงระบบการยกเว้นตนเองของ Gamstopและสรุปโดยเตือนแฟน ๆ ของความบันเทิง iGaming เกี่ยวกับสิทธิ์ในการขอ ‘การหมดเวลาจากการพนัน ‘ ที่อาจใช้เวลานานถึงหกสัปดาห์

WSOP Online Series ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดที่ GGPoker แพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ออนไลน์นำเสนอกิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำตลอดเดือนกันยายน โดยผู้เล่นจากทั่วโลกแข่งขันกันเพื่อเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์ที่โลภ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สองกิจกรรมจบลงด้วยผู้เล่นใหม่เอี่ยมที่ได้รับสร้อยข้อมือทองคำ เพื่อทดสอบทักษะการเล่นโป๊กเกอร์ของพวกเขา

เหตุการณ์ #47

หนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่จบลงในช่วงสุดสัปดาห์คืองาน #47 ทัวร์นาเมนต์ โป๊กเกอร์นี้มีการซื้อเข้า $1,000และเป็น รูป แบบShort Deck Hold’em ในท้ายที่สุดPaul Teohชนะการแข่งขัน โดยได้รับสร้อยข้อมือทองคำ WSOP และเงินรางวัล 88,202 ดอลลาร์

Teoh จะต้องอยู่ได้นานกว่าสนามแข่งขันเพื่อที่จะได้รับชัยชนะครั้งแรก เขาเอาชนะมิเชล ชาห์ในการเตรียมตัวเพื่อคว้าชัยชนะ หลังจากที่ผู้เล่นชื่อดังอย่าง ไมค์ วัตสัน ถูกขับออกจากตำแหน่งที่สาม

เหตุการณ์ #49

เหตุการณ์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ Turbo Deepstack No Limit Hold’emด้วยการซื้อเข้า $500 ด้วยจำนวนผู้เล่นที่ซ้อนกัน 2,978 คน วลาดัส เบอร์เนคิสจึงจะคว้าชัยชนะเป็นที่หนึ่งได้ หลังจากชนะการแข่งขัน Burneikis ก็เป็นผู้รับ สร้อยข้อมือ WSOP สีทองเป็นครั้งแรกของเขาเช่นเดียวกับแพ็คเกจWSOP Europe มูลค่า $15,000

เพื่อให้ได้ชัยชนะที่หนึ่ง Burneikis ต้องทำให้ Pierre Merlin ดีที่สุดในการเล่น ทั้งสองมีกองที่ค่อนข้างเท่ากันเมื่อพวกเขาเริ่มรอบแรก แต่ Burneikis จับมือที่ดีหลายคนเพื่อดึงชัยชนะออกมา

GGPoker จะดำเนิน การต่อ ด้วย การเล่นเกม WSOP อันดับต้น ๆ รวมถึงการจบกิจกรรม #48 ผู้สร้างเศรษฐี งานนี้มีการซื้อเข้า 1,500 ดอลลาร์และเป็นที่แรกและอันดับสองที่จะกลับบ้านมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์! มีกิจกรรมให้สำรวจมากมาย รวมถึงกิจกรรมในรูปแบบยอดนิยมและงานที่ไม่เหมือนใคร!

ปรากฏว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกันนั้นเป็นสิ่งที่Pragmatic Playเชี่ยวชาญ โดยได้ปิดดีลสำคัญกับ 888 Holdings ไปพร้อม ๆ กัน และเปิดตัวเกมดีลักซ์ชื่อต่อไป Aztec Gems Deluxe

ในการค้นหาวิหารแอซเท็กที่หายไป ผู้เล่นจะได้พบกับสล็อตธีมอเมริกาใต้รุ่น “ดีลักซ์” เวอร์ชันใหม่ในปี 2018 ซึ่งลดขนาดลงเล็กน้อยจาก 4 รีลเป็น 3 และเพียง9 เพย์ไลน์ในขณะที่เพิ่มซาวด์แทร็กที่ดึงดูดใจและกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุง

ศักยภาพในการชนะครั้งใหญ่ :

ด้วยป่าในอเมริกาใต้เป็นฉากหลังสล็อตวิดีโอ ที่ มีความผันผวนปานกลาง/สูง ให้รอบการ หมุนของเงินพร้อมตัวคูณและวงล้อแห่งโชคชะตาพร้อม แจ็กพอต คงที่สี่แจ็คพอต มินิ ไมเนอร์ เมเจอร์ และแกรนด์ ซึ่งผู้เล่นสามารถชนะได้มากถึง22,500x เดิมพัน!

ระหว่างการเล่นเกม หาก สัญลักษณ์เงินสีน้ำเงินสี่อันบนวงล้อพร้อมกัน ระบบMoney Respinจะเริ่มทำงาน สัญลักษณ์เงินยังคงเหนียวแน่นเมื่อผู้เล่นพยายามเติมตารางสีทอง3×3ด้วยสัญลักษณ์ที่ตรงกันเพื่อรับรางวัลโบนัสหรือตัวคูณแบบสุ่ม โดยพิจารณาจากการหมุนวงล้อ

สนุกรวดเร็ว :

Melissa Summerfieldหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ของ Pragmatic แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสล็อตใหม่ในการแถลงข่าว ของ บริษัท โดยกล่าวว่า …

“การพัฒนาเกมชั้นนำของอุตสาหกรรมคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ Pragmatic Play และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำสมาชิกใหม่ล่าสุดของตระกูล Aztec Gems Deluxe

“การรับสิ่งที่ชื่นชอบของแฟนๆ และมอบฟีเจอร์ที่สนุกสนานและรวดเร็วที่ช่วยให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมคือสิ่งที่เรายินดีทำ และเรารอคอยการตอบรับจากทั้งแฟน ๆ และพันธมิตรผู้ดำเนินการของเราอย่างกระตือรือร้น”

“การเล่นเกมที่เข้าใจง่ายและกลไกที่เน้นชัยชนะ” ของ Aztec Gems Deluxe ทำให้เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับพอร์ตโฟลิโอสล็อตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ Pragmatic Play

การเปิดตัวเกมใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวชื่อดีลักซ์อีกชื่อหนึ่งอย่างGreat Rhino Deluxeซึ่งมี Super Respins ซึ่งผู้เล่นสามารถคว้ารางวัลใหญ่หรือรางวัลใหญ่ได้

888 ดีล :

ดังที่กล่าวไว้ ผู้ให้บริการหลายผลิตภัณฑ์ B2B ที่ได้รับรางวัลได้ตกลงทำข้อตกลงกับ888 Holdings บริษัทการพนันในยิบรอลตาร์ ที่จะเห็นสล็อตและผลิตภัณฑ์คาสิโนสดเปิดตัวในแบรนด์คาสิโนออนไลน์ของ บริษัท888casino.com

บริษัท ซึ่งปัจจุบันผลิตเกมสล็อตออนไลน์ใหม่มากถึงสี่เกมต่อเดือน ได้ทำงานอย่างรวดเร็วในการจัดหาข้อตกลงเนื้อหา กับผู้นำในอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ประกอบการในละตินอเมริกา, Universal Race และ SuperBetsพร้อมกับซัพพลายเออร์โซลูชั่นซอฟต์แวร์ เกมตอบโต้ในขณะที่ ยังเพิ่ม แนวการเล่นบิงโก ให้กับผู้ประกอบการล็อ ต โต้ออนไลน์ Lottoland

International Game Technology (IGT)ผู้ริเริ่มลอตเตอรีและเครื่องเกมของอังกฤษรายงานว่าขาดทุนโดยรวม 94 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus อย่างต่อ เนื่อง

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนเห็นรายได้ทั้งบริษัทที่ปรับแล้วก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายในช่วงสามเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนลดลง 63% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 168 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรายรับโดยรวมลดลง 48% สู่ระดับประมาณ 637 ล้านดอลลาร์

เหี่ยวแห้งอย่างกว้างขวาง:

นอกจากนี้ IGT ยังมีประสบการณ์ลดลง 72% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายรับจากการเล่นเกมในไตรมาสที่สองเป็น166 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการปิดคาสิโนและห้องเล่นการพนันทั่วโลกควบคู่ไปกับการจัดส่งหน่วยที่น้อยลงและยอดขายซอฟต์แวร์และระบบที่ลดลง แหล่งข่าว ยังให้รายละเอียดว่ารายรับจากลอต เตอรีของ behemoth ของอังกฤษในช่วงสามเดือนลดลง 25% เป็น394 ล้านดอลลาร์อันเนื่องมาจากสิ่งที่เรียกว่า ‘ การเข้าชมที่ลดลงไปยังจุดขายและการปิดเกมชั่วคราวในอิตาลี’

การมองโลกในแง่ดีทางออนไลน์:

รายงาน IGT ยังประกาศอีกว่าทุกกลุ่มธุรกิจเห็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus ลดลงในช่วงไตรมาสที่สองโดยมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นของดิจิทัลซึ่งมีการเพิ่มขึ้น 35% Marco Salaประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอ้างว่าผลประกอบการทางการเงินรวมรายได้ที่ลดลง 62% จากตลาดต่างประเทศเป็น84 ล้านดอลลาร์แม้ว่าการดำเนินงานของเขาจะมี ‘ ทรัพยากรเพียงพอสำหรับกำหนดระยะเวลาครบกำหนดจนถึงปี 2565 ‘ รวมถึงสภาพคล่องรวมประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ ‘ แนวต้านเศรษฐกิจตกต่ำ ‘

ศาลารายงานว่า…

“ผลประกอบการไตรมาสที่สองของเราสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงจากการล็อคดาวน์ทั่วโลกที่เกิดจากการระบาดใหญ่ ที่กล่าวว่าต้องขอบคุณประสิทธิภาพลอตเตอรีอเมริกาเหนือที่แข็งแกร่งและการนำมาตรการการประหยัดต้นทุนและการหลีกเลี่ยงมาใช้อย่างรวดเร็วเราส่งกระแสเงินสดได้ดีกว่าที่เราคาดไว้ในเดือนพฤษภาคม ความยืดหยุ่นของเราเป็นผลโดยตรงจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทั่วโลกของเรา แนวโน้มการปรับปรุงที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นกำลังใจ แต่เรายังคงระมัดระวังในการวางแผนของเรา”

Wynn Macau Limited ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับไตรมาสที่สองซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานโดยรวมลดลง 98.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือเพียง 20.6 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงใช้การยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียดว่าผลงานในช่วงสามเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั้นได้รับสีในเชิงลบจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus ที่กำลังดำเนิน อยู่ การจำกัดการเดินทางระหว่างมาเก๊าและจีน แผ่นดินใหญ่อย่างรุนแรง ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์

หนี้ที่เพิ่มขึ้น:

Inside Asian Gaming รายงานว่าWynn Macau Limitedซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยWynn Resorts Limitedซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส รับผิดชอบ สถานที่จัดงาน Wynn MacauและWynn Palace Cotai ของมาเก๊า และจัดการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานในช่วงสามเดือนเดียวกันในปี 2019 ของ ประมาณ1.18 พันล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวยังให้รายละเอียดอีกว่าปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ12.78 พันล้านดอลลาร์โดยมีกำลังการกู้ยืมที่มีอยู่ทันทีที่ประมาณ40 ล้านดอลลาร์

การขาดแคลนที่สำคัญ:

Wynn Macau Limited บันทึกกำไรที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สองก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย193.5 ล้านดอลลาร์โดยบางส่วน110.9 ล้านดอลลาร์มาจาก Wynn Palace Cotai ที่มีห้องพัก 1,700 ห้อง ตัวเลขนี้โดยอ้างว่าเป็นการลดลง 166.3% จาก ส่วนเกิน 167.2 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้โดยบริษัทในช่วงสามเดือนเดียวกันของปีที่แล้วและประกอบกับการขาดดุล 15 ล้านดอลลาร์ที่น่าอับอายในรายรับรวมของคาสิโน

ความล้มเหลวของเรือธง:

อสังหาริมทรัพย์ Wynn Palace Cotai อันโอ่อ่ามีรายรับจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองลดลงกว่า 98.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือเพียง8.7 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการซื้อขาย VIP ลดลง 87.2% เป็น1.72 พันล้านดอลลาร์ สถาน ที่ จัดงาน Cotai Stripยังถูกกล่าวหาว่าลดลง 98.3% ในการดรอปแมสเทเบิลในช่วงเวลานั้น เป็น22 ล้านดอลลาร์จากการชนะ7.2 ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับการลดลงของการชนะสล็อต ที่ 2.4 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

ไม่มีส่วนเกิน:

ที่ Wynn Macau จำนวน 1,000 ห้องและสถานการณ์ในไตรมาสที่สองไม่มีรายงานว่าดีขึ้นเนื่องจากรายรับจากการดำเนินงานลดลง 97.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น11.9 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายรับที่ปรับแล้วก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลง 147% สู่ความสูญเสีย82.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สถานที่ให้บริการโดยอ้างว่าได้รับความเสียหาย 93.5% ในการหมุนเวียนวีไอพีเป็น607.1 ล้านดอลลาร์โดยมีการชนะบนโต๊ะจำนวนมากและสล็อตมาที่3.4 ล้านดอลลาร์และ2.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Wynn Macau Limited…

“การดำเนินงานของคาสิโนของเราได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขบางอย่าง เช่น การกักกันนักท่องเที่ยว การจำกัดจำนวนที่นั่งต่อเกมบนโต๊ะระยะห่างของสล็อตแมชชีนการตรวจสอบอุณหภูมิ การป้องกันหน้ากากข้อกำหนดผลการทดสอบเชิงลบของ coronavirus สำหรับการเข้าสู่พื้นที่เล่นเกมและการประกาศด้านสุขภาพยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เวลา.”

สถานการณ์ของผู้ปกครอง:

ในที่สุด มีรายงานว่าบริษัทแม่ Wynn Resorts Limited ก็ประสบกับไตรมาสที่สองที่น่ากลัวเช่นกัน เนื่องจากรายรับจากการดำเนินงานทั่วทั้งบริษัทลดลง 94.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 85.7 ล้านดอลลาร์โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาสามเดือนที่ขาดทุน322.9 ล้านดอลลาร์

หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวการแข่งขัน CashDays Tournament ในเดือนสิงหาคม Playson ได้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงด้านเนื้อหากับSTech Technology ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming สำหรับเว็บไซต์ SpaceCasino ในสหราชอาณาจักร

ตอนนี้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมยอดนิยมของผู้พัฒนาได้ทั้งหมด เช่นSolar Queen , The Book of Gold ไตรภาคและBuffalo Power: Hold and Winซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 27 สิงหาคมพร้อมกับซีรีส์ Funky Fruitsและ ผล งานTimeless Fruits Slots .

“ผู้ชมในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับ Playson มาโดยตลอด”

ข้อตกลงนี้ยังให้แบรนด์ออนไลน์ที่เปิดตัวในปี 2018 เข้าถึงเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ไม่มีการผสานรวม ของ Playson ซึ่งรวมถึงการ เล่นที่ไร้รอยต่อ ฟรีสปิน และทัวร์นาเมนต์ปกติที่มีรางวัลลดลงทุกวัน และแจ็คพอต

การเพิ่มแบรนด์ตามแผน :

Dan Vikmanหัวหน้าฝ่ายธุรกิจสำหรับ STech ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงล่าสุด กล่าวว่า…

“การส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่STechและการจัดหาเกมที่ดีที่สุดในตลาดให้กับผู้เล่นนั้นเป็นแรงผลักดันของเราเสมอมา

“เราวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนแบรนด์ของเราในอนาคตอันใกล้นี้ และเป็นเรื่องดีที่มี Playson เข้าร่วมในขณะที่เราขยายการเข้าถึงไปยังผู้ชมจำนวนมากขึ้นด้วยSpaceCasinoในสหราชอาณาจักร”

ผู้ชมในสหราชอาณาจักร :

การเพิ่มพอร์ตโฟลิโอ “ระดับบนสุด” ของ Playson ซึ่งรวมถึงเนื้อหาจาก พันธมิตร ซอฟต์แวร์คาสิโน ของ STech เช่น Evolution Gaming, Yggdrasil, Microgaming, NetEnt, Pragmatic Play และอื่นๆ ผู้ให้บริการเกมตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมเพื่อขยายการเสนอไปยังผู้ชม ใน สหราชอาณาจักร ที่กำลังเติบโต .

Michael Tadrossหัวหน้าฝ่ายการจัดการบัญชีสำหรับ Playson ให้ความเห็นเกี่ยวกับการผูกมัดล่าสุด กล่าวในการแถลงข่าวของบริษัท…

“ผู้ชมในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับ Playson มาโดยตลอด และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่นได้มากขึ้นด้วยเกมยอดนิยมของเรา SpaceCasinoยอดเยี่ยมมากที่ได้ร่วมงานด้วย และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มอบประสบการณ์การเล่นเกมตามความต้องการให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันเรามีชื่อเสียง”

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ล่าสุดที่ลงนามในปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้ขยายขอบเขตให้ผู้เล่นของ Player เข้าถึงได้ในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก ในขณะที่ยังคงขยายการแสดงตนไปทั่วยุโรปและที่อื่นๆ

สิงหาคม CashDays :

การแข่งขัน CashDaysในตำนานของ Playson ในเดือนสิงหาคมกำลังดำเนินไปด้วยดี โดยเสนอ เงินรางวัลรวมจำนวน 40,000ยูโร เริ่มตั้งแต่ วัน ที่ 1 – 8 สิงหาคม ของรางวัลการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 200 ผู้โชคดี อย่าลืมกลับมาตรวจสอบผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นกับเราอีกครั้ง!