สมัครแทงบอลออนไลน์ ประวัติศาสตร์ 3 ฉบับ

สมัครแทงบอลออนไลน์ บริษัท Dimera ซึ่งเป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจชื่อดัง Ivan Savvidisได้ซื้อหนังสือพิมพ์กรีกสามฉบับจากการประมูลที่จัดขึ้นที่ศาลในกรุงเอเธนส์

นักธุรกิจชาวกรีก-รัสเซียรายนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล PAOK แห่งเทสซาโลนิกิ ซื้อ “Imerisia” ด้วยเงิน 580,000 ยูโร และอีก 2 รายการ “Ethnos” (รายวันและวันอาทิตย์) ในราคา 3 ล้าน

บริษัทของ Savvides เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวสำหรับหนังสือพิมพ์กรีกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นักธุรกิจชาวกรีก-รัสเซียสร้างความโกลาหลเมื่อเขายกย่องนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซิปราสและเปรียบเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย ขณะที่ประณามผู้นำฝ่ายค้านKyriakos Mitsotakis

พนักงานของ ‘Pegasus’ ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเอกสารทั้งสามฉบับ ได้รวบรวมห้องพิจารณาคดีเพื่อสนับสนุนการประมูล เนื่องจากพวกเขามองว่าการขายชื่อหนังสือพิมพ์เป็นทางออกเดียวที่จะรักษางานของพวกเขาไว้ได้

นักข่าว ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่ธุรการในทุกตำแหน่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาอย่างน้อยห้าเดือนของการทำงาน

รัสเซียเป็นที่ต้องการตัวของเอฟบีไอสำหรับการดำเนินการแหวนฟอกขนาดใหญ่ที่ถูกจับกุมในกรีซ

ชายชาวรัสเซียคนหนึ่งถูกจับกุมในChalkidikiทางตอนเหนือของกรีซโดยต้องสงสัยว่าทางการสหรัฐฯดำเนินกิจการฟอกเงิน มูลค่าหลายพันล้าน

ตามรายงานของตำรวจกรีก ชายวัย 38 ปีรายนี้ถูกจับที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งเขาไปพักผ่อนกับครอบครัว

ตำรวจดำเนินการตามหมายจับของสหรัฐฯ สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนเงิน 4 พันล้านดอลลาร์จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็น bitcoin สกุลเงินดิจิทัล

เขาต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมตั้งแต่ปี 2554 ที่ “เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และจัดการเว็บไซต์อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก” ตำรวจกล่าวในแถลงการณ์

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกที่ประสบความสำเร็จในการใช้การเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยและซ่อนธุรกรรม ทำให้กฎระเบียบทางการเงินแบบเดิมยากหากไม่เป็นไปไม่ได้

สำนักงานงบประมาณรัฐสภากรีกกล่าวว่าการกำกับดูแลของประเทศไม่สิ้นสุดในปี 2018

นักวิเคราะห์จากสำนักงานงบประมาณรัฐสภา (PBO) ระบุว่า เส้นทางสู่ภาวะปกติของกรีซจะยาวนาน และตัวชี้วัดทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่การสิ้นสุดการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของประเทศจะไม่เกิดขึ้นในปี 2561

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จากหน่วยงานของพวกเขา รายงานรายไตรมาสกล่าวว่าการกลับมาสู่ตลาดเงินระหว่างประเทศเป็นสัญญาณบวก

การย้ายดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงปัจจุบัน และสร้างเงื่อนไขสำหรับการออกจากตลาดอย่างถาวรหลังจากสิ้นสุดโครงการในปี 2561 พวกเขากล่าว

“หากสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะมีจุดเปลี่ยนในการจัดการเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ หากไม่เป็นเช่นนั้น จะเกิดการถดถอยต่อภาวะถดถอย ความตึงเครียดทางสังคม และความยากลำบากในการจัดหาเงินทุนจากตลาด” รายงานระบุ

อย่างไรก็ตาม พวกเขาเตือนว่า การเคลื่อนไหวนี้อาจไร้ผลหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดเบื้องต้น 113 ประการ ซึ่ง 95 ควรจะดำเนินการภายในสิ้นปีนี้

ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเน้นว่าเส้นทางเศรษฐกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มากมาย แม้ว่าจะไม่ได้ปรับค่าใช้จ่ายที่ประเทศจ่ายไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2015 ก็ตาม

รายงานคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ในเชิงบวกที่ 1.5- 1.6% น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในงบรัฐบาลเมื่อไม่กี่เดือนก่อน

ชาวไซปรัส Maronites ได้รับอนุญาตให้กลับไปยังเหนือที่ถูกยึดครอง

มุสตาฟา อาคินชี ผู้นำชาวไซปรัสของตุรกีประกาศเมื่อวันพุธว่า มีการตัดสินใจอนุญาตให้ ชาวมาโร ไน ต์ กลับไปยังหมู่บ้านทั้งหมดของพวกเขาทางตอนเหนือของเกาะ

สำนักงานของ Akinci กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานพลเรือนและทางการทหารอื่น ๆ ร่วมกับสถานทูตตุรกีในตอนเหนือเพื่อประสานงานงานต่างๆ ที่จะอนุญาตให้เข้าถึง Maronite และหมู่บ้านผสมที่ Maronites และ Turkish Cypriots เคยอาศัยอยู่ร่วมกัน

Ayia Marina, Asomatos และ Karpashia เป็นหมู่บ้าน Maronite สามแห่งที่ควบคุมโดยกองทัพตุรกีตั้งแต่ปี 1974 ปัจจุบัน Ayia Marina และ Asomatos ถูกจำกัดการใช้งานโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ Karpasha ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทหาร แต่ผู้อยู่อาศัยได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ที่นั่น หมู่บ้าน Maronite แห่งที่สี่ Kormakitis ไม่มีสถานะดังกล่าว และง่ายกว่าสำหรับผู้อยู่อาศัยในการตั้งถิ่นฐานใหม่หากต้องการ

หลังจากการรุกรานในปี 1974 ชาว Maronites ที่มาจากสี่หมู่บ้านนี้เลือกที่จะอยู่ที่นั่นในฐานะบุคคลที่ถูกปิดล้อม แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตสำหรับ Ayia Marina และ Asomatos

ในขณะนี้ ชาว Maronite ประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับบำนาญ อาศัยอยู่ใน Kormakitis และ Karpasha ซึ่ง 100 คนได้อพยพไปที่นั่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ตามโครงการสนับสนุนใหม่ที่ประกาศโดยสาธารณรัฐไซปรัสเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มล้อมรอบกลับมายังหมู่บ้านของตนทางตอนเหนือ

Maronites พร้อมด้วย Armenians และ Latins (Catholics) ถือเป็นกลุ่มศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Greek Cypriot

ชาวมาโรไนต์ในไซปรัสอพยพมาจากเลบานอนในปัจจุบันในช่วงยุคกลาง ตามเนื้อผ้าพวกเขาพูดภาษาอาหรับที่หลากหลายนอกเหนือจากภาษากรีก ในฐานะที่เป็นคาทอลิกตะวันออกของพิธีกรรมซีเรียตะวันตก พวกเขาอยู่ในการเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตจักรคาทอลิกแห่งกรุงโรม

การประกาศเมื่อวันพุธนี้มีขึ้นตามรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ทางการทางตอนเหนือจะอนุญาตให้ส่งผู้ลี้ภัย 16,000 คนกลับไปยังเมือง Varosha ที่มีรั้วล้อมรอบใน Famagusta และอีก 4,000 คนไปยัง Ayia Marina, Asomatos และ Karpasha

ที่มา: cyprus-mail.com, wikipedia

จำนวนผู้ขอลี้ภัยอย่างเป็นทางการในกรีซเพิ่มขึ้นเป็น62,407

จำนวนผู้ขอลี้ภัยอย่างเป็นทางการในกรีซอยู่ที่ 62,407 คนในวันอังคาร (22) ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยหน่วยงานประสานงานของกระทรวงกลาโหมกรีกเพื่อการจัดการวิกฤตผู้ลี้ภัย

บนเกาะอีเจียนทั้ง 5 แห่งซึ่ง มีศูนย์ลงทะเบียน ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพและค่ายพักพิง ปัจจุบันมีผู้ขอลี้ภัย 15,222 คน เลสวอสเป็นเจ้าภาพส่วนใหญ่ 4,725 แห่งในสถานที่ราชการของรัฐและ 188 แห่งที่ศูนย์อื่น ๆ Chios เป็นอันดับสองด้วยจำนวน 3,503 คน Samos เป็นอันดับที่สามของผู้ขอลี้ภัย 2,414 คน

คอส ที่เพิ่งโดนแผ่นดินไหวร้ายแรง สามารถรองรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพได้ 1,830 คนในค่ายอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับอีก 1,048 คนที่พักอยู่ในสถานที่อื่น สุดท้าย Leros ได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ 865 คนในค่ายอย่างเป็นทางการ และอีก 160 คนในสถานที่อื่นๆ

บนแผ่นดินใหญ่ ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมแสดงให้เห็นว่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ถูกโฮสต์อยู่ในและรอบ ๆ เอเธนส์ ซึ่งมีจำนวนผู้ขอลี้ภัย 7,610 คน กรีซตอนกลางรองรับผู้ขอลี้ภัย 3,356 คน รองลงมาคือกรีซตอนเหนือ 3,192 คน และกรีซตะวันตกเพียง 150 คน

สมาชิกของกลุ่มอนาธิปไตยบุกลานรัฐสภากรีก

สมาชิก กลุ่มอนาธิปไตย Rubicon มากกว่าหนึ่งโหลได้ฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยและเข้าไปในลานของรัฐสภากรีก

กลุ่มขว้างใบปลิวและตะโกนคำขวัญที่ยืนอยู่นอกอาคารรัฐสภา

พวกเขากำลังเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษหญิง Iriannaซึ่งถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

Irianna นักศึกษาปริญญาเอกอายุ 29 ปี ถูกตัดสินลงโทษเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มConspiracy of the Cells of Fireซึ่งเป็นกลุ่มกองโจรในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการโจมตีด้วยระเบิดจดหมายหลายครั้ง

ตำรวจกรีกพาผู้ประท้วงออกไป แต่ตามรายงานบางฉบับ พวกเขาไม่ได้จับกุมตัวใด ๆ ภายหลังการแทรกแซงของผู้นำรัฐสภา นิคอส โวต์ซิส

Rubicon ได้ดำเนินการโจมตีหลายสิบครั้ง ทั้งโดยสงบและรุนแรง ต่อสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของสถานประกอบการ ตั้งแต่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ไปจนถึงการขนส่งผู้ตรวจตั๋ว

ผู้นำฝ่ายค้าน Kyriakos Mitsotakis โจมตีการจัดการด้านความปลอดภัยที่หละหลวมและเรียกร้องให้ผู้ที่รับผิดชอบต่อการละเมิดควรรับผิดชอบ

ชาวกรีกรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคน้อยมาก

ดูเหมือนว่า ผู้บริโภคชาวกรีกจะรู้เรื่องสิทธิของตนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากพวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายในหมู่พลเมืองสหภาพยุโรป ตามรายงานของ Consumer Conditions Scoreboard ปี 2017 ที่คณะกรรมาธิการยุโรปเผยแพร่เมื่อวันอังคาร

บ่อยครั้งการขาดความตระหนักรู้ของผู้บริโภคทำให้ชาวกรีกจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ และถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบ พวกเขาก็ยังล้มเหลวในการอ้างสิทธิ์ในสิ่งที่พวกเขามีสิทธิได้รับ

ในเวลาเดียวกัน ผู้ค้าปลีกในกรีกอยู่ในอันดับที่สามจากล่างสุดในบรรดาคู่สัญญาในสหภาพยุโรป เมื่อพูดถึงการรู้สิทธิของผู้บริโภค การศึกษาเดียวกันกล่าวว่า: กรีซมีอัตราผู้บริโภค สูงสุดเป็นอันดับสาม (ร้อยละ 33.7) ในกลุ่มที่ไม่เป็นธรรม แนวปฏิบัติของผู้ค้าปลีก

ชาวกรีกเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.3) ไม่น่าจะประท้วงเมื่อสิทธิผู้บริโภคของพวกเขาถูกละเมิด เทียบกับค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปที่ 27.1 เปอร์เซ็นต์ การขาดความตระหนักรู้ควบคู่ไปกับองค์กรสิทธิผู้บริโภคจำนวนน้อยมาก ทำให้ชาวกรีกเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ซื่อสัตย์ของผู้ค้าปลีก นอกจากนี้ ชาวกรีกเพียง 36.4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เชื่อมั่นในสมาคมผู้บริโภค

กำแพงเรือนจำหญิง Korydallos เก่าแก่ล้มลงเพื่อสร้างสวนสาธารณะ

กำแพงปริมณฑลนอกเรือนจำสตรี Korydallosถูกทำลายต่อหน้ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Stavros Kontonis เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ Piraeus เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนสถานที่นี้เป็นสวนสาธารณะ

“วันนี้เป็นวันแห่งความสุขและความพึงพอใจทางศีลธรรม เร็วๆ นี้จะมีสวนสาธารณะสำหรับพื้นที่สีเขียวและพักผ่อนหย่อนใจ แทนที่ผนังและห้องขังสีเทา” ตาฟรอส กาซิมาติส นายกเทศมนตรีคอรีดัลลอส กล่าว โดยกล่าวว่าผู้มีอำนาจจะดำเนินการต่อสู้เพื่อรื้อถอนเรือนจำจากคอริดัลลอสอย่างถาวรและสมบูรณ์

Kontonis กล่าวว่ารัฐบาลได้ยอมรับคำขอของเทศบาล “และพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดำเนินการตามที่สัญญาไว้” นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสมี “ความสนใจโดยตรงต่อการพัฒนานี้” และรัฐบาลทั้งหมดได้ทำงานเพื่อทำให้เกิดสิ่งนี้

เกี่ยวกับการเรียกร้องของนายกเทศมนตรีให้ถอดเรือนจำออกจากพื้นที่โดยสมบูรณ์ Kontonis กล่าวว่านี่เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปมากขึ้นและความสามารถในการสร้างเรือนจำใหม่

ไซต์นี้ครอบคลุม 10 สเตรมมา (หนึ่งสเตรมมา 1,000 ตารางเมตร) และก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ตั้งของเรือนจำสตรีคอรีดัลลอสสามปีก เทศบาลมีแผนที่จะแปลงเป็นสวนสาธารณะด้วยงบประมาณ 5 ล้านยูโรซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากภูมิภาคแอตติกา

(ที่มา: ANA-MPA)

เรือฟรอนเท็กซ์ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยในทะเลคาสเตลโลริโซ

เรือฟรอนเท็กซ์พบและช่วยชีวิตผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 35 คนเมื่อวันอังคาร (14) ในเรือบดนอกชายฝั่งของเกาะ Ro ใกล้เกาะ Kastellorizo

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยออกจากชายฝั่งตุรกีฝั่งตรงข้าม

(ที่มา: ANA-MPA)

คนงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีของกรีกประกาศหยุดงานประท้วง

สหพันธ์พนักงานกระทรวงวัฒนธรรม (POE-YPPO) ได้ประกาศหยุดงาน 48 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีใน Attica อาจถูกปิด

Yiannis Mavrikopoulos ประธาน POE-YPPO กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Kathimerini ว่า “พิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีจะถูกปิดหากไม่มีการตอบสนองจากผู้นำ ( กระทรวงวัฒนธรรม )”

สหภาพแรงงานเรียกร้องให้จ้างนักโบราณคดี 33 คนและผู้พิทักษ์โบราณวัตถุ 200 คนในทันที เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดี

POE-YPPO ยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆ เช่น การแก้ไขกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทุนเวนคืนทรัพยากรทางโบราณคดีและกองทุนสมานฉันท์พนักงาน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิทธิของคนงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดี เช่น พนักงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีถึงแพ็คเกจการสนับสนุนฉุกเฉินใหม่สำหรับกรีซเพื่อช่วยประเทศในการจัดการกับวิกฤตผู้ลี้ภัย

เงินช่วยเหลือ 209 ล้านยูโร จะนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ติดค้างในประเทศเช่าบ้านและชำระค่าบริการเบื้องต้นด้วยบัตรเงินสด

การย้ายครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนที่พักในค่ายและการจัดหาเสบียงโดยตรง

โครงการนี้ประกาศร่วมกับUNHCRซึ่งเป็นหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ จะจัดหาบ้านเช่า 22,000 หลังในเมืองต่างๆ บนแผ่นดินใหญ่ของกรีซ และอีกประมาณ 2,000 แห่งบนเกาะ

คณะกรรมาธิการจะเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เช่าในกรีซเป็น 30,000 คนภายในสิ้นปี 2560 คริสตอส สไตลิอา ไนเดส กรรมาธิการของสหภาพยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤต กล่าวในแถลงการณ์ว่า

“การระดมทุนครั้งใหม่ของเราเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงชีวิตผู้คน” “เป้าหมายของโครงการใหม่เหล่านี้คือการนำผู้ลี้ภัยออกจากค่ายและเข้าที่พักทุกวัน และช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นปกติมากขึ้น” เขากล่าว ส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจะมอบให้ผู้ลี้ภัยด้วยบัตรที่มีการจัดสรรเงินสดเป็นรายเดือน เพื่อช่วยพวกเขาจ่ายสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ยารักษาโรค และการขนส่งสาธารณะ การระดมทุนในวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวของการสนับสนุนฉุกเฉินของสหภาพยุโรปสำหรับกรีซเป็นมูลค่ารวม 401 ล้านยูโร

ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยมากกว่า 62,000 คน ส่วนใหญ่มาจากซีเรีย ติดค้างอยู่ในกรีซ

เครื่องขายตั๋วถูกทำลายด้วยค้อนขนาดใหญ่ที่สถานีรถไฟเอเธนส์

ค้อนขนาดใหญ่และแท่งเหล็กถูกใช้เพื่อทำลายเครื่องขายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานีรถไฟ ไฟฟ้า (ISAP) ใน Perissos ทางเหนือของเอเธนส์

ตามพยานกลุ่ม 15 คนที่ปกปิดใบหน้า บุกสถานีในคืนวันพุธ

ผู้ก่อกวนสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่และหายตัวไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึง

มีหลายสิบกรณีของการก่อกวนในสถานีรถไฟใต้ดินและรถประจำทางในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

คนป่าเถื่อนมักมุ่งเป้าไปที่อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย ​​ซึ่งติดตั้งในสถานีรถไฟใต้ดินและสถานีรถไฟไฟฟ้าในเมืองหลวงของกรีก

อุปกรณ์ใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อปราบปรามผู้หลบเลี่ยงค่าโดยสาร

กรีซต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง Mitsotakis ผู้นำ ND กล่าว

บทที่น่าเศร้าของSYRIZA-Independent Greeksต้องจบลง กรีซต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในที่สุด คีริอากอส มิทโซทาคิส ผู้นำฝ่ายค้านหลักของประชาธิปไตยใหม่ (ND) กล่าวถึงการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสกับอัลฟาทีวีในวันพุธ

Mitsotakis อ้างว่า Tsipras เป็นผู้ที่นำประเทศไปสู่ขอบในปี 2015 และเตือนว่าประเทศนี้ได้รับการช่วยเหลือจากจุดยืนที่รับผิดชอบของ ND

สมัครแทงบอลออนไลน์ “ความไร้ประสิทธิภาพและการฉวยโอกาสของรัฐบาลได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจกรีก” มิทโซทาคิสกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรียังคงยั่วยุด้วยความเย่อหยิ่งของเขาและดูหมิ่นหน่วยสืบราชการลับของพลเมือง

(ที่มา: ANA-MPA)

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และดัชเชสคามิลลาเดินทางถึงคอร์ฟูในวันหยุด

เจ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารและคามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ ภริยา เดินทางถึง สนามบิน คอร์ฟูในช่วงบ่ายวันพุธ

ทั้งคู่และผู้ติดตามของพวกเขาถูกส่งไปยัง Skala ของนายกเทศมนตรีซึ่งเขาขึ้นเรือเร็วของอังกฤษและออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่รู้จัก

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และดัชเชสคามิลลาเคยเสด็จเยือนคอร์ฟูหลายครั้งในอดีต และทรงเป็นเจ้าภาพที่คฤหาสน์รอธส์ไชลด์ในเกรเซีย

ส่วนสำคัญของทางหลวง Ionian เปิดการจราจร

รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม Christos Spirtzis ได้เปิดส่วน 27 กม. ของทางหลวง Ionianระหว่างทางแยก Amfilochia และถนนวงแหวน Arta ในระหว่างพิธีสำคัญที่จัดขึ้นที่ 124 กม. ของทางหลวง พิธีเปิดดังกล่าวยังมี Olga Gerovasiliรัฐมนตรีกระทรวงการบูรณะบริหารซึ่งเป็นส.ส.ของ Arta เข้าร่วมด้วย

ส่วนระยะทาง 27 กม. จะทำให้ทางหลวงแห่งชาติมีความยาว 182 กม. โดยไม่ขาดตอน และคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาทีในการเดินทางสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้ส่วนนั้นของถนน

Spirtzis ประกาศว่าส่วนสุดท้ายที่เชื่อม Ionian Highway กับ Egnatia Highway จะได้รับการส่งมอบในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยจะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras ในต้นเดือนกันยายน

นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงความล่าช้าโดยไม่จำเป็นซึ่งทำให้การส่งมอบส่วน Amfilochia-Arta ของทางหลวงหยุดชะงักเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากปัญหาเรื่องการเวนคืน โดยสังเกตว่า “บางส่วนต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า” นี่เป็นปัญหาที่จะมีการตรวจสอบโดยทั่วไปทั่วทั้งกรีซซึ่งมีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับโครงการเกิดขึ้น เขากล่าวเสริม

โครงการจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ เขากล่าวเสริม เมื่อมีการติดตั้งระบบค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะทางที่เดินทางในปี 2561 และหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้รับสัมปทานและธนาคารที่ให้ทุนแก่โครงการแล้ว ค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้ลดลงและ ความสมบูรณ์ของงานโครงสร้างพื้นฐาน

เขาสังเกตเห็นความจำเป็นในการเชื่อมโยงใจกลางเมืองใหญ่ๆ เข้ากับทางหลวง และความจำเป็นในการสร้างงานป้องกันน้ำท่วมที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ภายใต้แผนเดิม

(ที่มา: ANA-MPA)

พิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดี Attica จะเปิดให้บริการในช่วงสุดสัปดาห์ คนงานหยุดงานประท้วง

พิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีในแอตติกาจะเปิดให้บริการในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากสหภาพแรงงานของกระทรวงวัฒนธรรม (POE-YPPO) ตัดสินใจยุติการประท้วงที่ประกาศไว้เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์

สหภาพแรงงานบรรลุการตัดสินใจภายหลังการประชุมผู้แทน POE-YPPO กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Lydia Koniordou เมื่อวันพุธ

“รัฐมนตรีเข้าหาข้อเรียกร้องของสหพันธ์แรงงานปานเฮลเลนิก (กระทรวงวัฒนธรรม) อย่างรับผิดชอบผ่านวิสามัญยุติธรรม โดยเริ่มดำเนินการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวที่พนักงานกังวล” แถลงการณ์ของสหภาพแรงงานระบุ

ในขั้นต้น สหภาพแรงงานเรียกร้องให้หยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านเงินทุน การจ้างนักโบราณคดี 22 คน และเจ้าหน้าที่พิทักษ์โบราณวัตถุ 200 คน และสิทธิแรงงาน

พบศพผู้โดยสารเครื่องบินหาย 2 ราย

ตำรวจกรีกประกาศว่าซากเครื่องบินส่วนตัวที่สูญหายเมื่อวันพุธ พบผู้โดยสาร 2 คนเสียชีวิตในพื้นที่เดนดรา ใกล้เมืองลาริสซาในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี

เครื่องบินของสโมสรลาริสซาไฟลท์คลับร่วงจากเรดาร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงในเย็นวันพุธ จนกระทั่งพบซากเครื่องบินในพื้นที่เดนดราเมื่อเวลา 03:00 น.

พบศพผู้โดยสาร 2 รายในซากเครื่องบิน ซึ่งยังคงผูกติดอยู่กับที่นั่ง และถูกส่งไปยังโรงพยาบาลลาริสซา เจเนอรัล เพื่อประกาศการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

การค้นหาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนาย ยานพาหนะ 10 คัน เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก และนักดับเพลิง 23 คน

วิธีการที่ผู้อพยพชาวกรีกมีส่วนร่วมในการแนะนำ Barramundi สู่อาหารออสเตรเลีย

การมีส่วนร่วมของผู้อพยพชาวกรีกในการนำเสนอปลากะพงขาวในอาหารออสเตรเลียสมัยใหม่เป็นเรื่องของเรื่องราวบนเว็บไซต์ของ SBS

ตามรายงานของ SBS ผู้อพยพชาวกรีกและชนพื้นเมืองช่วยนำปลาชนิดนี้ไปใส่ในอาหารออสเตรเลีย

ครอบครัวนี้คือตระกูล Haritos ผู้บุกเบิกในชนบทห่างไกล ซึ่งมาถึง Northern Territory เมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษก่อน หลบหนีจากชะตากรรมของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและค้นหาเพื่อหาเลี้ยงชีพ พวกเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนชาวกรีก หลายคน ที่แสวงหาที่หลบภัยในออสเตรเลีย

รายงานระบุว่าพี่น้องชาว Haritos เป็นนักล่าจระเข้ นักยิงควาย และชาวประมงบารามันดี พวกเขาเรียนรู้ที่จะติดตามและจับปลาจากชาวออสเตรเลียพื้นเมืองที่กำลังกินปลานั้นอยู่

หลังจากได้รับเทคนิคในการติดตามและจับปลาบารามุนดีที่เรียนรู้จากชนพื้นเมืองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแนะนำให้ชาวออสเตรเลียยุโรปรู้จัก ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพิจารณาถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และโคลนของปลา

และแน่นอน พวกเขาประสบความสำเร็จ เกือบ 60 ปีที่แล้ว barramundi อยู่บนจานของนักกีฬาโอลิมปิกที่อยู่ในออสเตรเลียสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1956 ที่เมลเบิร์น นั่นเป็นตัวอย่างแรกที่ประสบความสำเร็จในการแนะนำอาหารออสเตรเลียในวงกว้างในเชิงพาณิชย์

วันนี้ barramundi นำเสนอเมนูเด่นในร้านอาหารทะเลทุกแห่งในออสเตรเลีย

เรือประจัญบานกรีกในตำนาน ‘G. Averof’ กลับสู่ฐานถาวร (วิดีโอ)

เรือประวัติศาสตร์ ” Georgios Averof ” ซึ่งทำหน้าที่เป็นเรือธงของกรีกในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ผ่านมา กลับมาที่ท่าเรือ Trocadero ถัดจากFaliro Marina ในวันพุธ

เรือกลับมายังท่าเทียบเรือถาวรของเธอหลังจากเสร็จสิ้นการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้ที่อู่ต่อเรือสคารามากัสที่อยู่ใกล้เคียง

เรือหลายสิบลำที่เป็นของส่วนตัวและสโมสรเดินเรือแล่นไปพร้อมกับเรือประจัญบานไปยังฟาลิโร

แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นเรือประจัญบานในภาษากรีก แต่แท้จริงแล้วเธอเป็นเรือลาดตระเวนหุ้มเกราะ ซึ่งเป็นเรือรบประเภทเดียวที่ยังคงมีอยู่

เรือลำนี้สร้างขึ้นในอิตาลีและเปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2453

ระหว่างการสู้รบทางเรือที่เอลลี (3 ธันวาคม พ.ศ. 2455) และเล็มนอส (5 มกราคม พ.ศ. 2456) กับกองทัพเรือออตโตมัน เธอเกือบจะได้รับชัยชนะเพียงลำพังและไม่มีปัญหา การควบคุมของ ทะเลอีเจียนสำหรับกรีซ

หลังจากเยอรมนีโจมตีกรีซในปี พ.ศ. 2484 และการพังทลายของแนวรบ ลูกเรือของเรือไม่เชื่อฟังคำสั่งให้รีบเร่งเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมโดยชาวเยอรมัน และแล่นไปยังอ่าวเซาดา เกาะครีต ภายใต้การคุกคามอย่างต่อเนื่องของการโจมตีทางอากาศของเยอรมนี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ในฐานะเรือธงของกองทัพเรือเฮลเลนิกที่ถูกเนรเทศ ภายใต้การบัญชาการของกัปตันธีโอโดรอส โคนดูริโอติส เธอได้นำรัฐบาลพลัดถิ่นชาวกรีกกลับไปยังกรุงเอเธนส์ที่ได้รับอิสรภาพ เธอยังคงเป็นสำนักงานใหญ่ของ Fleet จนกระทั่งเธอถูกปลดประจำการในปี 1952

ในปีพ.ศ. 2527 กองทัพเรือตัดสินใจฟื้นฟูเรือเธอเป็นเรือของพิพิธภัณฑ์ และในปีเดียวกันนั้นเธอถูกลากไปที่ปาลิโอ ฟาลิโร ซึ่งเธอถูกทอดสมอเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำที่ใช้งานได้ พยายามที่จะส่งเสริมการควบรวมกิจการทางประวัติศาสตร์และการดูแลรักษาประเพณีการเดินเรือของกรีก

Tsipras นำเสนอ ‘เรื่องราวความสำเร็จ’ ในภาษากรีกของเขาในการสัมภาษณ์ทางทีวี

นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสมีข้อความในแง่ดีต่อชาวกรีก โดยกล่าวว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้จบลงแล้ว และการสิ้นสุดโครงการในปี 2561 จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงยุคใหม่ของประเทศ

ในการสัมภาษณ์สดกับ Alpha TV Tsipras พยายามวาดภาพ “เรื่องราวความสำเร็จ” ในเวอร์ชันของเขาเอง

เขากล่าวถึงการรายงานข่าวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกลับมาสู่ตลาด : “เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่สื่อต่างประเทศเขียนเกี่ยวกับการกลับมาของกรีซอย่างไม่หยุดนิ่ง” เขากล่าว

“เราได้ก้าวสำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของการผจญภัยที่เลวร้าย” นายกรัฐมนตรีให้ความเห็น

เขาเสริมว่ากรีซจำเป็นต้องออกพันธบัตรที่ “ประสบความสำเร็จ” ซ้ำอีกครั้งและจำเป็นต้องรับประกันการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ “ในหนึ่งปีนับจากนี้เราสามารถจัดหาเงินทุนตามความต้องการของเรา”

“เราไม่ได้เฉลิมฉลอง แต่เรารู้ว่าเราทิ้งช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไว้เบื้องหลัง” เขากล่าว

Tsipras กล่าวว่ารัฐบาลได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่บรรลุในวันอังคารจะต้องรวมกรีซไว้ในโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

“เมื่อมันปรากฏออกมา เราสามารถบรรลุอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้ QE” เขากล่าวเสริม แม้ว่าการรวมใน QE ยังคงเป็นเป้าหมายของกรีซ และตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว หลังจากอัตราดอกเบี้ย “แปลกใจ” บรรลุเมื่อวันอังคาร

นอกจากนี้ เขายังให้คำมั่นว่าเงินที่หามาได้ทั้งหมดจะได้รับในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่างๆ ในบริบทของมาตรการเชิงบวกที่ตกลงกับผู้ให้กู้ แม้ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องลดหย่อนภาษีปลอดภาษีก็ตามตำรวจเยอรมนีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บอีกหลายคนจากเหตุมีดบาดในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในฮัมบูร์ก

ตำรวจฮัมบูร์กระบุในทวิตเตอร์ว่ามีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งถูกจับกุม แต่ยังเร็วเกินไปที่จะระบุแรงจูงใจ

หนังสือพิมพ์ Bild ตีพิมพ์ภาพถ่ายของชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โจมตีที่ปกคลุมไปด้วยเลือด

หนังสือพิมพ์กล่าวว่าผู้โจมตีเริ่มโจมตีผู้ซื้ออย่างรุนแรงก่อนที่จะถูกตำรวจหยุด เขาแสดงอยู่คนเดียว ตำรวจยืนยัน

การโจมตีเกิดขึ้นในเขต Barmbek ทางตอนเหนือของเมือง

พยานกล่าวว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่สาขาของ Edeka ซึ่งเป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี

การเก็งกำไรในสื่อเยอรมันกล่าวว่าการโจมตีอาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการโจรกรรม แต่ตำรวจกล่าวว่าแรงจูงใจนั้นไม่สามารถยืนยันได้

Greek-Turkish Youth Orchestra ไปทัวร์กรีซในเดือนกันยายน (วิดีโอ)

Greek-Turkish Youth Orchestra ( GTYO ) ซึ่งมีนักดนตรีรุ่นเยาว์ประมาณ 60 คน ฉลองครบรอบ 10 ปีด้วยการทัวร์กรีซในเดือนกันยายน

วงออเคสตราซึ่งก่อตั้งโดยสมาชิกชาวกรีกและตุรกีในจำนวนที่เท่ากัน จะแสดงในสี่คอนเสิร์ตในโรดส์ ครีต เอเธนส์ และเอเลฟซินา

ในการทัวร์ปีนี้ วงออเคสตราจะนำโดยผู้ควบคุมวงคนต่อไป Zoe Zeniodi ซึ่งเป็นวาทยกรชาวกรีกคนแรกในรอบ 10 ปีของสถาบัน

Zeniodi เป็นวาทยกรหญิงที่ได้รับการยกย่องจากกรีซ เธอเป็นวาทยกรหญิงคนแรกที่แสดงใน Opera Southwest

เธอได้ดำเนินการผลิตโอเปร่าและบัลเล่ต์ที่ Florida Grand Opera, Greek National Opera, Onassis Cultural Center, เทศกาล Aegean และ University of Miami

GTYO มีเป้าหมายที่จะรวบรวมนักดนตรีที่มีวัฒนธรรมต่างกัน แต่แบ่งปันภาษาสากลของดนตรี

วงออเคสตราเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของ Leni Konialidis คนรักดนตรีที่เล่นดนตรีในกลุ่มสร้างความปรองดองและมิตรภาพในความสัมพันธ์ของมนุษย์

เป้าหมายตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรีซและตุรกีผ่านดนตรี เพื่อพบปะ สื่อสาร ส่งเสริมมิตรภาพ และเอาชนะความแตกต่างทั้งในอดีตและปัจจุบัน

Julia Banks ส.ส.ออสเตรเลีย ปฏิเสธไม่รับถือสัญชาติกรีก

Julia Banksส.ส.ของรัฐบาลกลางปฏิเสธว่าเธอไม่เคยถือสัญชาติกรีก แต่มีความกังวลในพรรคเสรีนิยมว่าเสียงข้างมากของฝ่ายเดียวของรัฐบาลอาจถูกทดสอบด้วยการเลือกตั้งหากเธอได้รับการพิสูจน์ว่าผิด ตามข้อมูลจากเว็บไซต์วิทยุ ABC

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเธอเกิดในออสเตรเลียและทั้งพ่อและแม่ของเธอเป็นพลเมืองออสเตรเลีย การที่พ่อของเธอเกิดในกรีซทำให้เธอมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติกรีก แต่ Banks บอกกับ ABC ว่าเธอไม่เคยรับสัญชาติกรีก พรรคเสรีนิยมกำลังพยายามชี้แจงสถานะการเป็นพลเมืองของเธอ

“ฉันเกิดที่นี่. แม่ของฉันก็เช่นกัน พ่อของฉันเกิดในกรีซและได้เป็นพลเมืองออสเตรเลียด้วยก่อนที่ฉันจะเกิด” เธอบอกกับ ABC

“ดังนั้นฉันจึงเกิดเป็นพลเมืองออสเตรเลียในออสเตรเลียกับพ่อแม่ที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียทั้งคู่”

แบ๊งส์ครองตำแหน่งชายขอบของ Chisolm ในเมลเบิร์นชั้นนอกเพียงร้อยละ 1.2 อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของเธอถูกตั้งคำถามเนื่องจากส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญระบุว่า ประชาชนไม่สามารถเลือกได้หากพวกเขา “มีสิทธิได้รับสิทธิหรือเอกสิทธิ์ของพลเมืองหรือพลเมืองที่มีอำนาจจากต่างประเทศ”

ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับศาลสูงที่จะตัดสินว่าการได้รับสัญชาติกรีกของ Banks ทำให้เธอไม่มีสิทธิ์หรือไม่ และต้องตัดสินว่าเธอควรจะสละสิทธิ์ในการถือสัญชาติกรีกก่อนที่จะเสนอชื่อหรือไม่

โฆษกพรรคเสรีนิยมออกแถลงการณ์ว่า “เราได้รับการยืนยันจากสถานทูตกรีกว่าตามบันทึก Julia Banks ไม่ได้จดทะเบียนเป็นพลเมืองกรีก และไม่มีสิทธิ์เป็นพลเมืองกรีก”

ตามรายงานของ ABC บิดาของเธอ Sofoulis Phillip Lolatgis เดินทางมายังออสเตรเลียในปี 1949 เมื่ออายุได้ 15 ปี และเขาเสียชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา