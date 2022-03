สมัครเสือมังกรออนไลน์ New downtown

สมัครเสือมังกรออนไลน์ แผนกธุรกิจและระเบียบข้อบังคับระดับมืออาชีพ กลุ่มที่ดูแลการพนันในรัฐฟลอริดาได้เห็นแผนกการเดิมพัน Pari-Mutuel อนุมัติสถานที่เล่นการพนันแห่งใหม่เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการของพวกเขา สถานที่ตั้งใหม่ นี้ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองไมอามี่สามารถให้ตัวเลือกใจลายและโป๊กเกอร์ แก่นักพนัน ได้ในกรอบเวลาสองปี

West Flagler Associates ได้รับใบอนุญาต ‘summer jai-alai’ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถสร้างและดำเนินการสถานที่เล่นเกมใน Edgewater บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการคาสิโน Magic Cityและ Naples-Fort Myers Greyhound Racing & Poker อยู่แล้ว

การอนุมัติใบอนุญาตเป็นชัยชนะของบริษัท เนื่องจากพวกเขาเคยพยายามขออนุญาตสถานที่อื่นในอดีต โดยชนะคดีในศาลในปี 2560 ซึ่งคืนสถานะคำขอรับใบอนุญาตครั้งที่สองสำหรับใจลายที่ใช้ช่องโหว่ที่พบในกฎหมายของรัฐ

ตามรายงานของMiami Heraldอิซาดอร์ ฮาเวนิค รองประธานของ West Flagler แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบอนุญาตฉบับใหม่โดยกล่าวว่า “เรารอมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วเพื่อให้รัฐตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร เรามองว่าเป็นเพียงการเสนอความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งในพื้นที่ไมอามี่”

โครงการสถานที่ใน Edgewater ยังไม่ได้ระบุชื่อ แต่เมื่อเปิดแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่กำลังขยายตัวด้วย jai-alai ในภูมิภาคเซาท์ฟลอริดา กีฬาดังกล่าวค่อนข้างเป็นที่นิยมในอดีต โดยได้จางหายไปเป็นเบื้องหลังในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบัน เวสต์ แฟลกเลอร์โฟกัสที่ใจ-ไหล โดยมีแผนสำหรับสถานที่แห่งใหม่ เช่นเดียวกับการยุติการแข่งขันสุนัขที่ Magic City Casino สำหรับใจลาย

ด้วยใบอนุญาตภาคฤดูร้อน West Flagler จะสามารถเสนอเกม jai-alai ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน เกมโป๊กเกอร์จะนำเสนอเมื่อเล่นเกมใจลายเกมแรก ในช่วงฤดูหนาวที่การเล่นเกมจะหยุดลง สถานที่จัดงานจะนำเสนอความบันเทิงประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคอนเสิร์ตและการแสดงตลก มีร้านอาหารเพิ่มในสถานที่

ในรัฐอินเดียนาการประกาศเมื่อวันอังคารจากFour Winds South Bend Casinoได้สื่อสารถึงแผนการที่จะเพิ่มห้องโป๊กเกอร์ 10 โต๊ะให้กับข้อเสนอการเล่นเกมในปัจจุบัน โดยมีพื้นที่เฉพาะเนื่องจากจะแล้วเสร็จภายในวันแรงงาน

South Bend Tribuneรายงานว่า Scott Rice ผู้จัดการทั่วไปของคาสิโนที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยกลุ่ม Pokagon ของ Potawatomi Indian กล่าวว่าการก่อสร้างในสัปดาห์หน้าจะเริ่มขึ้นในห้องโป๊กเกอร์ การเพิ่มที่คาดหวังไว้สูงนั้นตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของสถานที่ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องสล็อตแมชชีนและมีรายงานว่าเสนอ Texas Hold ’em ไม่จำกัดจำนวน $1 ถึง $2, $2 ถึง $5 No Limit Hold ’em, $3 ถึง $6 Limit Hold ’em และ 1 ถึง 3 เหรียญ จำกัด Omaha

ไรซ์กล่าวว่าคำติชมของลูกค้าเป็นตัวเร่งให้เกิดการเพิ่ม คาสิโนได้รับคำขอเฉพาะสำหรับโป๊กเกอร์ล่วงหน้าก่อนการ เปิด ตัว ใน วันที่ 16 มกราคม 2018 “เรามองหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราสามารถมอบให้แก่แขกของเราได้เสมอ” ไรซ์กล่าว “แขกของเรามักจะขอโป๊กเกอร์”

โดยทั่วไป เกมไพ่ เช่น โป๊กเกอร์ สามารถนำเสนอผ่านเกมขนาดกะทัดรัดระดับ III เท่านั้น Pokagon Band ของชาวอินเดียนแดง Potawatomi ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวกับ Indiana การเล่นเกม Class II นั้นรวมถึงบิงโกและเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกมไพ่แบบดึงแท็บและเกมไพ่ที่ไม่ติดธนาคาร ซึ่งเป็นเกมที่เล่นเฉพาะกับผู้เล่นคนอื่นมากกว่าที่จะเล่นในบ้าน การเล่นเกม Class III มีทุกอย่างและเกมไพ่ในธนาคาร

ห้องโป๊กเกอร์ใหม่มีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นทางกฎหมาย 23 มกราคม 2018 ( pdf ) จาก Michael Hoenig ที่ปรึกษาทั่วไปของ National Indian Gaming Commission (NIGC) ซึ่งควบคุมและสนับสนุนการเล่นเกมของชนเผ่าผ่านระเบียบข้อบังคับการเล่นเกมของอินเดีย พระราชบัญญัติ (IGRA) ซึ่งตอบสนองต่อคำขอจาก Charles LaBoy ผู้อำนวยการบริหารของ Pokagon Band Gaming Commission ทนายความชั้นนำของ NIGC ระบุว่า Gamblit Poker LIVE! V1.0 มีคุณสมบัติเป็นเกม Class II ภายใต้ IGRA เมื่อเล่นบนดินแดนอินเดียในรัฐมิชิแกน

ตามความเห็นทางกฎหมาย เกมดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็น “รูปแบบต่าง ๆ ของโป๊กเกอร์ที่ไม่ใช่เกมไพ่แบบเติมเงินหรือโทรสารอิเล็กทรอนิกส์ของโป๊กเกอร์” ต่อจากนั้น ความคิดเห็นของมิชิแกนได้รับการแก้ไขเพื่อ “จัดการกับการเล่นเกมในดินแดนอินเดียในทั้งสองรัฐ” และเนื่องจากในอินเดียน่าโป๊กเกอร์นั้นถูกกฎหมายแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกในเซาท์เบนด์จึงสามารถนำเสนอได้

อย่ามองหาคาสิโนเพื่อเพิ่มเกมบนโต๊ะสดอื่น ๆ เช่นเกมที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เนื่องจากเกมในบ้านไม่ได้รับอนุญาตที่คาสิโน Class II ภายใต้ IGRA

“ความแตกต่างของโป๊กเกอร์คือ คุณกำลังเล่นกับผู้เล่นคนอื่น” ไรซ์กล่าว “ไม่ใช่กับเจ้าบ้าน”

WNDUรายงานว่า Frank Freedman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Four Winds Casino สะท้อนคำกล่าวของ Rice เกี่ยวกับแขกที่ขอโป๊กเกอร์ “แขกรับเชิญขอโป๊กเกอร์อย่างแน่นอนตั้งแต่เราประกาศเปิดตัวครั้งแรก” Freedman กล่าว “ตอนนี้เราได้ก่อตั้งแล้ว เรากระตือรือร้นที่จะเริ่มการก่อสร้างห้องโป๊กเกอร์ที่รอบรู้และน่าตื่นเต้นจริงๆ สำหรับแฟน ๆ ของเกม มันจะมอบบางสิ่งให้กับทุกคน”

คาสิโนแห่งแรกของอินเดียนาที่เป็นเจ้าของและดำเนินการคือคาสิโนแห่งแรกของอินเดียนาตั้งอยู่ที่ 3300 Prairie Road ใน South Bend และเข้าร่วมสถานที่ Four Winds ในมิชิแกนรวมถึง Hartford, New Buffalo และ Dowagiac นอกเหนือจากคาสิโน South Bend แล้ว สถานที่ในมิชิแกนสามแห่งของชนเผ่าทั้งหมดดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต Class III

งานประจำปี 2018 World Series of Poker ที่ทุกคนรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว ด้วยผู้เล่น 7,874 รายที่แข่งขันกัน งานหลักที่Rio All-Suite Hotel & Casino สร้างรายได้รวม 74,015,600 เหรียญสหรัฐ โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในท้ายที่สุด John Cynn และ Tony Miles แข่งขันกันใน Heads-up Play เป็นเวลานานกว่า 10 ชั่วโมง ก่อนที่ Cynn จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแชมป์

Cynn ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ Main Event สมัครเสือมังกรออนไลน์ เมื่อมาถึงฟองสบู่ในปี 2559 เพียงแค่พลาดโอกาสนั่งในวันที่ 9 พฤศจิกายนของปีนั้น สำหรับปี 2018 Cynn ทุ่มเทเต็มที่กับการเล่นเกมของเขา และสามารถคว้าชัยชนะได้หลังจากแมทช์การเผชิญหน้าที่ทรหด

รอบ Heads-up ที่กินเวลานานกว่า 10 ชั่วโมงเป็นการทดสอบสำหรับ ผู้เล่น โป๊กเกอร์ ทั้งคู่ เนื่องจากพวกเขาต้องอดทนเป็นเวลานานที่โต๊ะและอยู่เหนือเกมของพวกเขา ใช้เวลา 199 มือก่อนที่จะเสนอชื่อผู้ชนะ

แม้ว่าการประลองจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ แต่สุดท้ายก็จบลงเมื่อ Cynn ล้มตัวจากการเดินทางของราชาและเรียกการเดิมพันจาก Miles ในที่สุด Miles ก็ถูกผลักเมื่อเขาจับคู่แปดของเขา แต่ตาย ทำให้ Cynn เป็นผู้ชนะ

ในการพูดคุยกับWSOPนั้น Cynn แสดงความคิดเห็นว่าเขาจบอันดับที่ 11 เมื่อสอง ปีที่แล้วและชนะในปีนี้ได้อย่างไร โดยระบุว่าเขา ‘รู้สึกแตกต่าง’ และไม่ควรเกิดขึ้น “การทำอันดับที่ 11 นั้นเป็นเรื่องบ้าในตัวเอง และเพื่อชัยชนะ นั่นคือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอย่างแท้จริง แต่อย่าคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น ตอนนี้ฉันรู้สึกตื้นตันมาก ทุกอารมณ์คูณ 10”

ผลลัพธ์สุดท้าย:

อันดับแรก John Cyn $8,800,000

ที่สอง Tony Miles $5,000,000

ที่สาม Michael Dyer $3,750,000

ที่สี่ Nicolas Manion $2,825,000

ที่ห้า Joe Cada $2,150,000

ที่หก Aram Zobian $1,800,000

ที่เจ็ด อเล็กซ์ ลินสกี้ $1,500,000

แปด Artem Metalidi $1,250,000

เก้า อองตวน ลาบัต $1,000,000

Greenwood Gaming and Entertainment ซึ่งตั้งอยู่ในเบนซาเลม ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของParx Casinoใน Bucks County ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมกับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนีย (PGCB) เพื่อขอใบอนุญาตการเล่นเกมแบบโต้ตอบ

บริษัท ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ได้รับรางวัลการประมูลครั้งที่สี่สำหรับใบอนุญาตคาสิโนประเภท 4 ในเครือจักรภพได้ยื่นคำร้องสำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์เพียงสามวันก่อนหน้าต่าง 90 วันเริ่มต้นเพื่อปิดในวันอาทิตย์ ตามPlayPennsylvaniaคาสิโนแห่งแรกที่ยื่นขอใบอนุญาตการพนันออนไลน์ในรัฐเพนซิลเวเนียต้องการและจะได้รับแพ็คเกจใบอนุญาต 10 ล้านดอลลาร์เต็มจำนวนเพื่อนำเสนอเกมบนโต๊ะ สล็อตแมชชีน และโป๊กเกอร์ออนไลน์

ภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ Parx Casino ส่งใบสมัครใบอนุญาต Mount Airy Casino ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเพนซิลเวเนียได้ส่งใบสมัครซึ่งตามมาในวันศุกร์โดย Live! โรงแรมและคาสิโนฟิลาเดลเฟียในเขตสนามกีฬาของฟิลาเดลเฟียใต้ ตามรายงานโป๊กเกอร์ออนไลน์

ในขณะที่Mount Airyจะจ่ายค่าธรรมเนียม 10 ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกับ Parx Casino ผู้สมัครในอนาคตจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 2 ล้านดอลลาร์สำหรับแพ็คเกจเต็มหรือ 4 ล้านดอลลาร์ต่อองค์ประกอบแพ็คเกจ

Stadium Casino LLC ซึ่งเป็นโครงการร่วมของ Maryland Live! เจ้าของ บริษัท Cordish และ Greenwood Racing เจ้าของ Parx Casino และกำลังถูกสร้างขึ้นใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาระดับมืออาชีพสี่แห่งของฟิลาเดลเฟียทำให้เป็นที่รู้กันว่าต้องการเข้าสู่ธุรกิจเกมออนไลน์หลังจากปลายปีที่แล้วผู้ว่าการ Tom Wolf ลงนามในกฎหมาย ทำให้เพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่สี่ รองจากเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์ เพื่อให้การพนันคาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ GAN plc ยืนยันว่า Parx Casino ได้ยื่นคำร้อง PGCB เพื่อเปิดตัวเกมทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ใน PA และ GAN ถูกระบุว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ผ่านการแถลงข่าว ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมว่าเกมจำลองของ GAN ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2558 โดย Parx Casino จะยังคงดำเนินการต่อไปและพร้อมให้บริการที่ ParxOnline.com หลังการเปิดตัวเกมทางอินเทอร์เน็ตที่มีการควบคุมด้วยเงินจริง

Dermot Smurfit ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GAN กล่าวว่า “Parx Casino และ GAN ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาเป็นเวลาสามปี พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยดำเนินการเกมจำลองออนไลน์ การเปิดตัวเกมทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงที่ได้รับการควบคุมในเพนซิลเวเนียเป็นการขยายความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีอยู่ของเราอย่างสมเหตุสมผล และเรายินดีรับโอกาสในการส่งมอบความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ดังที่เรามีสำหรับลูกค้าของเราในรัฐนิวเจอร์ซีย์”

จอห์น ดิกสัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ Greenwood Entertainment & Racing, Inc. ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวว่า “GAN ได้แสดงให้เห็นความสามารถในการเล่นเกมที่มีการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์และข้อดีของการบูรณาการกับระบบการจัดการคาสิโน Parx Casino จะมีโอกาสเปิดตัวเกมที่มีการควบคุมในเพนซิลเวเนียในปลายปีนี้ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบของ PGCB”

ในส่วนของมัน Mount Airy Casino ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพนันออนไลน์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์888ในปี 2014 และคาดว่าจะเป็นพันธมิตรกับ PokerStars ตามรายงานOnline Poker

มีรายงานว่าเมื่อวานนี้ผู้ประกอบการคาสิโนชาวอเมริกัน Rush Street Gaming กลายเป็นคนล่าสุดในการสมัคร ใบอนุญาต เพนซิลเวเนีย iGaming ด้วยความหวังว่าจะสามารถเสนอผู้เล่นออนไลน์ในรัฐทางตะวันออกให้สามารถเพลิดเพลินกับโป๊กเกอร์ สล็อต และเกมบนโต๊ะเช่นรูเล็ต

ตามรายงานวันจันทร์จาก หนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post-Gazetteบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในชิคาโกได้ดำเนินการตามบริษัทต่างๆ เช่น Penn National Gaming Incorporated, Greenwood Gaming and Entertainment Incorporated, Stadium Casino และ Mount Airy Casino Resort ในการจ่ายค่าธรรมเนียม 10 ล้านดอลลาร์เพื่อสมัคร สำหรับหนึ่งในใบอนุญาตของเพนซิลเวเนียก่อนเส้นตาย 16 กรกฎาคม

หนังสือพิมพ์รายงานว่าใบอนุญาต iGaming คาดว่าจะทำให้ Rush Street Gaming สามารถเสนอเกมออนไลน์ผ่านสถานที่ของRivers Casino Pittsburghรวมทั้งSugarHouse Casinoในฟิลาเดลเฟียเมื่อคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียได้สรุปข้อกำหนดทางเทคนิคซึ่งเป็นกระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือน

ตามรายงานของ The Pittsburgh Post-Gazette ตุลาคมเห็น Tom Wolf ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย ลงนามขยายกฎหมายการเล่นเกมเป็นกฎหมายที่ทำให้รัฐเป็นประเทศที่สี่เท่านั้นที่รับรอง iGaming อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนบางประการเกี่ยวกับจำนวนคาสิโนใน 13 แห่งของเขตอำนาจศาลที่จะเลือกที่จะเข้าร่วมก่อนวันปิดของเมื่อวานเนื่องจากขนาดของค่าธรรมเนียมการสมัครและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายคนเห็นว่าใช้การไม่ได้

ในท้ายที่สุด Rivers Casino Pittsburgh และ SugarHouse Casino ได้ติดตาม Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course, Mount Airy Casino Resort, Parx Casino และ Live! โรงแรมและคาสิโนในการสมัครใบอนุญาต iGaming ในพื้นที่ก่อนกำหนดเส้นตาย คาสิโนในเพนซิลเวเนียที่พลาดการตัดสิทธิ์นี้อาจยังคงจ่ายเงิน 4 ล้านดอลลาร์สำหรับใบอนุญาต ‘a la carte’ ซึ่งจะอนุญาตให้พวกเขาเสนอสล็อต โป๊กเกอร์ หรือเกมบนโต๊ะในขณะที่ใบอนุญาตที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่มีกำหนดให้บริการแก่ผู้ประกอบการนอกรัฐ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม

ในที่สุด มีรายงานว่าใบอนุญาตใหม่ไม่รวมการพนันกีฬา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียได้อนุญาตแยกต่างหากหลังจากชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าคาสิโนในเพนซิลเวเนียยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อเปิดตัวหนังสือกีฬา แต่ Jeremy Kleiman จากสำนักงานกฎหมายแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ Saiber บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคง ‘กระตือรือร้น’ เกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาแต่ยังคงรอดูกฎระเบียบโดยละเอียด

งานสุดท้ายของ World Series of Poker ปี 2018 ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยเป็นการสิ้นสุดการแข่งขันประจำปีที่Rio All-Suite Hotel & Casinoในลาสเวกัส เหตุการณ์ #78 เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายตามกำหนดการ ซึ่งก็คือ 1 ล้านเหรียญบิ๊กวันสำหรับวันดรอปซึ่งมีผู้เล่นทั้งหมด 27 คนเข้าร่วมแข่งขัน สนามอาจดูเล็ก แต่ด้วยการซื้อเข้า 1 ล้านดอลลาร์ งานนี้จึงสร้างรายได้รวม 24,840,000 ดอลลาร์ ในท้ายที่สุด จัสติน โบโนโม มือโปรโป๊กเกอร์ ซึ่งจบอันดับที่ 1 คว้าตำแหน่งสูงสุดในรายการเงินตลอดกาล

ด้วยการชนะ ตอนนี้ Bonomo อยู่ในตำแหน่งแรกในรายการเงินตลอดกาล โดยได้รับเงินสดเกือบ 43 ล้านดอลลาร์ เขาแซงหน้า แดเนียล เนเกรนู อดีตมือหนึ่งที่มีเงินเพียง 39 ล้านดอลลาร์ Bonomo สามารถเลื่อนขึ้นในรายการได้เนื่องจากเขาได้รับรางวัล 10 ล้านเหรียญจากการชนะรางวัล Big One for One Drop

Bonomo เผชิญหน้ากับ Fedor Holz ในการเล่นแบบเฮดอัพก่อนที่จะอ้างว่าเป็น ผู้ ชนะโป๊กเกอร์ ทั้งสองมีประวัติ ดังนั้นเมื่อทั้งสองพบกัน มันทำให้รอบสุดท้ายน่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน หลังจากเก็บชัยชนะได้เป็นกุญแจ Bonomo จะได้รับชิปและในที่สุดมือสุดท้ายก็จะตกต่ำลง

ในมือสุดท้ายของงาน โบโนโมเดินกะเผลกไปที่ปุ่มนั้น และโฮลซ์ก็ทุ่มเต็มที่ โบโนโมจะโทรไปอย่างรวดเร็ว โดยแสดงการนอกเครื่องแบบของ AJ ให้กับเครื่องนอกเครื่องแบบ A-4 ของโฮลซ์ กระดานล้ม K-8-3-2-Q ทำให้ Bonomo ดีกว่าและเป็นผู้ชนะ!

การแข่งขัน Big One for One Drop เป็นกิจกรรมการกุศลที่สนับสนุนกลุ่ม One Drop ซึ่งทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนที่ยากจนจะได้รับน้ำสะอาดสำหรับขับ ความพยายามของกลุ่มได้ปรับปรุงชีวิตของผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนในพื้นที่ต่างๆ เช่น เม็กซิโก อินเดีย อเมริกาใต้ และแอฟริกาตะวันตก

ด้วยกิจกรรม One Drop ทุกการซื้อเข้า 80,000 ดอลลาร์จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล ตามรายงานของ WSOPในปีนี้ มีการระดมทุนทั้งหมด $2,160,000 เพื่อการกุศล

ผลการแข่งขันรอบสุดท้าย:

สถานที่ ผู้เล่น รางวัล

อันดับแรก จัสติน โบโนโม $10,000,000

ที่สอง Fedor Holz $6,000,000

ที่สาม แดน สมิธ | $4,000,000

ที่สี่ ริค ซาโลมอน $2,840,000

ที่ห้า Bryon Kaverman $2,000,000

การเล่นเกม โป๊กเกอร์จะกลับมาในโรมาเนียในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อ Unibet Open กลับมาที่บูคาเรสต์ในปลายเดือนนี้ ผู้เล่นที่เข้าร่วมUnibet Openที่ JW Marriott Bucharest Grand Hotel จะสามารถมีส่วนร่วมในการเล่นเกมโป๊กเกอร์ ปาร์ตี้ และอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม Unibet ได้นำทัวร์ไปยังพื้นที่สามครั้งในประวัติศาสตร์ 11 ปี

ผู้เล่นที่ยืนยันที่จะเข้าร่วม:

ผู้เล่นหลายคนได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในซีรีย์โป๊กเกอร์ที่จะมาถึง Unibet Poker จะส่งตัวแทนพอร์ทัลหลายคนไปแข่งขันในบูคาเรสต์รวมถึง Espen Jorstad, Dara O’Kearney, Dan Murariu, Ian Simpson, Daiva Byrne, Rauno Tahvonen และ David Lappin ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่าจะใช้กลยุทธ์ ที่ดีที่สุดของพวกเขา เพื่อให้สามารถอยู่ได้นานกว่าการแข่งขัน พยายามที่จะได้รับชัยชนะจากเหตุการณ์สำคัญ!

ตามที่PokerNews …

มอลลี่ บลูม หัวข้อของภาพยนตร์โป๊กเกอร์เรื่องใหม่ Molly’s Game จะอยู่ที่งานเพื่อมีส่วนร่วมในการลงนามในหนังสือและการแถลงข่าว มอลลี่จะเปิดเกมเงินสดและมีส่วนร่วมในงานผู้หญิง

ตารางการแข่งขันค่อนข้างใหญ่ โดยเสนอทางเลือกที่หลากหลายในแต่ละวันของ Unibet Open วันแรกจะรวมดาวเทียมสำหรับกิจกรรมหลักเช่นเดียวกับกิจกรรม Monsterstack ในวันที่ 1 ผู้เล่นจะสามารถแข่งขันใน Tag Team Championship และ Unibet Esports Battle Royale X ได้ โดยงานหลักจะเริ่มต้นในวันที่ 2 สิงหาคมโดยเป็นวันที่ 1A โดยผู้เล่นจะจ่ายเงินซื้อ 1,100 ยูโร และ 30,000 ยูโร กองชิปเริ่มต้น ระดับตาบอดจะเพิ่มขึ้นทุก 60 นาที

ตารางการแข่งขัน Unibet Open แบบเต็ม:

วันที่ เหตุการณ์ ซื้อใน

30 กรกฎาคม กิจกรรมหลักดาวเทียม €165

Monsterstack วันที่ 1A €165

วันที่ 31 กรกฎาคม กิจกรรมหลักดาวเทียม €165

Monsterstack วันที่ 1B €165

ส.ค. 1 แท็กทีมแชมเปียนชิพ

Unibet DSO Cup วันที่ 1 €330

Monsterstack วันที่ 2

ดาวเทียม Highroller €250

Unibet Sports Battle Royale X

กิจกรรมหลักดาวเทียม €165

NLH Highroller – วันที่ 1 €2,200

ส.ค. 2 กิจกรรมหลัก วันที่ 1A €1,100

NLH Highroller – วันที่ 2 €2,200

Unibet DSO Cup วันที่ 2

กิจกรรมหลักดาวเทียม €165

NLH ไฮเปอร์เทอร์โบ €165

ส.ค. 3 กิจกรรมหลัก วันที่ 1B €1,100

กิจกรรมหลักดาวเทียม €165

#QUEENRULES (กิจกรรมสำหรับผู้หญิง) €90

กิจกรรมหลัก วันที่ 1C €1,100

ส.ค. 4 กิจกรรมหลัก วันที่ 2

PLO €220

NLH Superstack วันที่ 1 €330

Unibet ชุมชน Freeroll

NLH เทอร์โบ €165

5 ส.ค. กิจกรรมหลัก วันที่ 3 (ตารางสุดท้าย)

NLH Superstack วันที่ 2

NLH โปรเกรสซีฟ ซูเปอร์น็อคเอาท์ (50%) €220

ไฮเปอร์ เทอร์โบ €110

หนึ่งในแบรนด์โป๊กเกอร์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดWorld Poker Tourได้เริ่มขยายกิจกรรมการเล่นเกมของพวกเขาไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล World Poker Tour India ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2017 งานดังกล่าวจัดขึ้นที่Deltin Royale Casino of Goa โดยทัวร์นี้เป็นพันธมิตรกับ Adda52.com เว็บไซต์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย WPT India ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดย แบรนด์ โป๊กเกอร์พร้อมที่จะทำอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

รอบที่สอง:

WPT India รุ่นที่สองได้รับการประกาศแล้ว โดยมีกำหนดการให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนถึง วัน ที่19 พฤศจิกายน Deltin Royale จะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยสานต่อความร่วมมือกับห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ Adda52

กำหนดการปี 2018 มอบบางสิ่งให้กับผู้เล่นทุกคน พร้อมด้วยรายการกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมาย งานที่คาดหวังมากที่สุดตามกำหนดการจะเป็นงานหลัก ซึ่งจะมีการซื้อเข้าเป็นเงิน 55,000 รูปีอินเดีย

กิจกรรมหลักจะจัดขึ้นในวันที่16 ถึง 19 นอกจากอีเวนท์นี้แล้ว ซีรีส์นี้ยังมีอีเวนท์ด้านข้างอีก 7 อย่าง เช่น อีเวนต์ Kickoff, Superstack, Bounty, High Roller และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เล่นที่แข่งขันกันจะต้องการใช้กลยุทธ์ ที่ดีที่สุด ตามประเภทเกมโดยหวังว่าจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่จาก WPT

ข้อเสนอใหม่:

นอกจากอีเวนต์เสริมที่เสนอเมื่อปีที่แล้วแล้ว อีเวนต์ WPT พิเศษนี้ยังรวมทัวร์นาเมนต์ใหม่ที่เรียกว่า Shootout/6 Max NLH ด้วย มันจะมาแทนที่ เหตุการณ์ Omahaที่เป็นไปตามกำหนดการเมื่อปีที่แล้วโดยเสนอรูปแบบโป๊กเกอร์ที่รวดเร็วให้กับผู้ที่เข้าร่วม

ตามที่WPT…

Adda52.com ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Mohit Agarwal แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ WPT India ที่กำลังจะมีขึ้นโดยระบุว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเป็นเจ้าภาพในฤดูกาลที่สองของ WPT ที่ Deltin Royale คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียในกัว ด้วยจำนวนประชากร 1.3 พันล้านอินเดียมีฉากโป๊กเกอร์ที่เฟื่องฟูและเกมนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน WPT India เหมาะสมอย่างยิ่งกับชุมชนโป๊กเกอร์อินเดียและทำให้อินเดียอยู่ในแผนที่การแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับโลก”

World Poker Tour กลับ มาที่ โอคลาโฮมาในเวลาเพียงไม่กี่วัน เนื่องจากChoctaw Casino & Resortจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน WPT Choctaw เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม การหยุดจะเป็น ปีที่สี่ติดต่อกันที่ WPT ได้เดินทางไปยังโอคลาโฮมาเพื่อทัวร์โป๊กเกอร์ หลักของพวกเขา

รับประกันเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญ:

กิจกรรมหลักของ WPT Choctaw จะจัดขึ้นเป็นเวลาห้าวัน โดยเสนอการรับประกันเงินรางวัลรวม 1 ล้านดอลลาร์พร้อมการซื้อ 3,500 ดอลลาร์ + 200 ดอลลาร์ ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกที่จะแข่งขันในสองเที่ยวบินเริ่มต้น ตัวเลือกแรกกำหนดไว้สำหรับวันที่ 3 สิงหาคมเวลา 12:00 น. ในขณะที่ตัวเลือกที่สองจะเป็นวันที่ 4 ในเวลาเดียวกัน

อ้างอิงจาก World Poker Tour…

ทัวร์นาเมนต์เป็นอีเวนต์กลับเข้าใหม่ได้ไม่จำกัด และผู้เล่นสามารถเลือกแข่งขันในทั้งสองเที่ยวบินกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ประเภท ‘นำกองที่ดีที่สุดของคุณไปข้างหน้า’ สแต็คที่ได้รับจะถูกริบหากคุณเลือกที่จะแข่งขันในวันที่ 2 หลังจากจบวันที่ 1 โดยที่ยังใช้ชิปอยู่ ผู้เล่นจะได้รับชิปเริ่มต้น 40,000 และระดับบอดตั้งไว้ที่ 60 นาที

กฎใหม่สำหรับ WPT Choctaw:

ในปีนี้ มีการนำกฎใหม่ไปปฏิบัติ โดยภายในงานจะใช้รูปแบบ Big blind ante ที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อน บิ๊กบลายด์จะจ่าย ante สำหรับทั้งโต๊ะ ซึ่งช่วยให้เล่นเกมได้เร็วขึ้น

ปัจจัยใหม่อีกประการหนึ่งคือเมื่อการแข่งขันไปถึงโต๊ะหนึ่งจากเงิน นาฬิกาช็อต 30 วินาทีจะถูกนำมาใช้ จากจุดนี้ ผู้เล่นจะมีเวลาเพียง 30 วินาทีในการตัดสินใจในมือ ผู้เล่นจะได้รับชิปสี่ตัวที่สามารถใช้ขยายเวลาได้หากพวกเขาอยู่ในจุดที่ยากและต้องการเวลามากกว่านี้ในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร เช่น พิจารณากลยุทธ์ การเล่นเกมของพวก เขา

ผู้เล่นที่ชิปเหล่านี้หมดหรือผ่านไป 30 วินาทีจะถูกบังคับให้ตรวจสอบหรือหากพวกเขากำลังเผชิญกับการเดิมพันจะต้องพับไพ่ของตน

เมื่อทัวร์นาเมนต์จำกัดให้เหลือผู้เล่นสองคนสุดท้าย ระดับบอดจะถูกตัดครึ่งและเปลี่ยนทุกๆ 30 นาที ผู้เล่นที่เดินทางไปยังคาสิโนโอคลาโฮมาเพื่อเข้าร่วม World Poker Tour จะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะแข่งขันได้

ถึงเวลานั้นของปีอีกครั้ง! PokerStarsแบรนด์โป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำได้ประกาศว่าWorld Championship of Online Pokerจะกลับมาดำเนินการในเดือนกันยายนนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 17 WCOOP จะรวมกิจกรรมการแข่งขันมากมาย และรับประกันเงินรางวัลกว่า 116 ล้านดอลลาร์

มีอะไรอยู่ในกำหนดการ:

ในบรรดาอีเวนต์ของทัวร์นาเมนต์นั้นแน่นอนว่าเป็นเมนอีเวนต์หลักที่ทุกคนรอคอย งานหลักจะจัดขึ้น ในวันที่ 16 กันยายนโดยจะมอบเงินรางวัลการันตีให้ผู้เล่นมากถึง 10 ล้านดอลลาร์ ผู้เล่นสามารถซื้อเข้าร่วมกิจกรรมได้สองระดับพร้อมการรับประกันสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อเข้า 5,200 ดอลลาร์ PokerStars ยังเสนอซื้อ $55 สำหรับกิจกรรมหลักพร้อม 1 ล้านเหรียญสำหรับคว้า

PokerStars ตัดสินใจว่าสำหรับ WCOOP ปีนี้พวกเขาจะรับคิวจาก Spring Championship of Online Poker จะมีการบายอินแบบแบ่งระดับสำหรับแต่ละอีเวนต์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกบายอินที่ระดับล่าง กลาง หรือสูงได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมใน WCOOP ไม่ว่าทักษะของพวกเขาจะอยู่ในระดับใดหรือเงินก้อนโตก็ตาม ทั้งมือสมัครเล่นและมือโปรต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์และใช้กลยุทธ์ และ การฝึกโป๊กเกอร์เพื่อหวังว่าจะชนะการแข่งขัน

แต่ละวันของซีรีส์จะนำเสนอ เกม การแข่งขัน ที่มีคุณภาพ พร้อมทุกสิ่งสำหรับทุกคน หนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าจับตามองคือเหตุการณ์ #46 ทัวร์นาเมนต์นี้จะมีการบายอินสามระดับ ได้แก่ 5.50 ดอลลาร์, 55 ดอลลาร์ และ 530 ดอลลาร์ มูลค่าที่ดีที่สุดอาจอยู่ที่ 530 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้เล่นจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัล 1.25 ล้านดอลลาร์ ระดับล่างกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ระดับกลางจะมีเงิน 400,000 ดอลลาร์ให้คว้าไป

ตามที่PokerStars…

ตารางการแข่งขันเต็มไปด้วยรูปแบบของโป๊กเกอร์และรูปแบบการแข่งขันที่หลากหลาย ในส่วนผสมคือ Stud, Omaha, NLHE, Turbos, 8-Max, 6-Max และอีกมากมาย ผู้เล่นจะได้พบกับสิ่งที่พวกเขาสามารถเพลิดเพลินได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเฉพาะหรือระดับบายอินที่ไม่แพง

ข้อเสนอ Platinum Pass:

ในช่วง 2018 WCOOP PokerStars จะเสนอบัตรผ่านแพลตตินั่มหกใบ บัตรแต่ละใบมีมูลค่า $30,000 และรวมการซื้อ 25,000 เหรียญสหรัฐสำหรับ PokerStars Players No Limit Hold’em Championship เช่นเดียวกับ $2,000 สำหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายรวมถึงที่พักที่ Atlantis Paradise Island Resort งานพิเศษนี้มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้า

ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 14 สิงหาคมSeminole Hard Rock Hotel & Casino of Hollywood , Florida เป็นเจ้าภาพจัดงาน Seminole Hard Rock Poker Open งานนี้มอบเงินรางวัลรับประกันสูงถึง 3,000,000 ดอลลาร์พร้อมการซื้อเข้า 5,250 ดอลลาร์และรูปแบบการเข้าใหม่เพียงครั้งเดียวแบบไม่จำกัด ในท้ายที่สุด ผู้เล่น 914 คนลงทะเบียนเพื่อแข่งขันใน ทัวร์นาเมนต์ โป๊กเกอร์โดย Brandon Eisen คว้ารางวัลชนะเลิศกลับบ้านไป

รับประกันเงินรางวัลก้อนโต:

ด้วยผู้เล่นจำนวนมากที่แข่งขันกัน เงินรางวัลรวมที่รับประกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยให้ส่วนแบ่งเพียง 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างผู้ที่สามารถทำเงินได้สำเร็จ

เมื่อตารางสุดท้ายของงานถูกกำหนดขึ้นแล้ว Eisen ก็นั่งด้วยหัวหน้าชิป Eisen ถือครองชิปส่วนใหญ่ของเขาไว้ได้ และพบว่าตัวเองกำลังผ่อนคลายในการเผชิญหน้ากับ Jeremy Ausmus

เข้าสู่การเล่น Heads-Up:

Eisen มีความเป็นผู้นำที่ดีเมื่อเริ่มต้นการพูดคุย แต่ Ausmus ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ใช้เวลา 84 มือก่อนที่จะเสนอชื่อผู้ชนะ ด้านสุดท้าย Eisen ได้โทรหา Ausmus all-in Eisen ถือ QJ ของเพชรโดย Ausmus ถือ K-5 นอกเครื่องแบบ

ตามที่Seminole Hard Rock…

คณะกรรมการจะล้ม QJ-6-K-9 ให้ Eisen สองคู่และชนะ การจบสกอร์ของ Eisen นั้นดีที่สุดในอาชีพของเขาเมื่อพูดถึงรายรับจากการแข่งขันโป๊กเกอร์สด

ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายของSeminole Hard Rock Poker Open ปี 2018 :