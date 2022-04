สมัครเว็บ Slot UFABET SLOT สล็อต M8BET สล็อต UFABET เว็บรอยัลสล็อต สมัครสล็อตรอยัล รอยัลสล็อตออนไลน์ Joker Slot สล็อต Joker เว็บสล็อต Joker Joker สล็อต เล่นสล็อต Joker โจ๊กเกอร์สล็อต Star Vegas Slot สมัครสล็อต Star Vegas PokerStars บริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์ด้วยเงินจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศว่าได้รับใบอนุญาตเจ้ามือรับแทงระยะไกลจากสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทำให้สามารถเสนอการพนันกีฬาออนไลน์ในเขตอำนาจศาลที่กิจกรรมนั้นถูกกฎหมาย

เกมโป๊กเกอร์และคาสิโนที่มีอยู่ของ PokerStars ในไอร์แลนด์จะยังคงดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของยุโรปจากมอลตา แม้ว่าเขตอำนาจศาลดังกล่าวได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของประเทศบางแห่งเชื่อมโยงกับกลุ่มมาเฟียของอิตาลี ในที่สุดดาราก็สามารถเลือกที่จะย้ายใบอนุญาตทั้งหมดไปยังไอร์แลนด์ได้

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับข้อเสนอการเดิมพันกีฬาของเราใน PokerStars ในไอร์แลนด์” Stephen Fisk กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเดิมพันกีฬาของ PokerStars กล่าว “การดำเนินการของเราเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ เกมคาสิโน และตอนนี้การพนันกีฬาแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นไว้วางใจเราในการนำเสนอเกมที่หลากหลายในรูปแบบที่สนุกและน่าตื่นเต้น เรามุ่งหวังที่จะสร้างสิ่งนี้ด้วยการดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตใหม่นี้”

ข่าวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ PokerStars เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Daily Fantasy Sports ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถประกาศการเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้อีกครั้ง

เว็บไซต์น้องสาว Gambling911.com DFS911.com จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน Daily Fantasy Sports Expo ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ Miami Beach ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

เมื่อปลายปีที่แล้ว Chris Costigan ผู้ก่อตั้ง Gambling911.com ได้ผลักดันให้ Marc Lesnick ผู้จัดงานประชุมและเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ และดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปตามความคาดหวังเบื้องต้น

ความกลัวที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดไม่ได้เกี่ยวกับการดึงดูดผู้มีความสามารถและผู้เข้าร่วมระดับแนวหน้ามากนัก แต่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยมากขึ้น

“เราต้องพิจารณาว่าเดือนสิงหาคมเป็นฤดูเฮอริเคน แต่ต้องการให้มันอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมที่เข้าถึงได้ง่าย และเพิ่งเกิดขึ้นเป็นที่ที่ทั้งฉันและมาร์คอาศัยอยู่” คอสติแกนกล่าว “เราเลือกช่วงต้นเดือนสิงหาคมโดยรู้ว่าพายุส่วนใหญ่มักจะพัดถล่มเซาท์ฟลอริดาช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคม และขออวยพรให้ดีที่สุด”

Daily Fantasy Sports อยู่ที่นี่เพื่อคงอยู่ด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกสูบเข้าสู่บริษัทระดับบนสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คาดว่าจะกลายเป็นอุตสาหกรรมพันล้านดอลลาร์ในอีกสองปีข้างหน้า

ในบรรดาผู้ที่พูดและ/หรือเข้าร่วม ได้แก่ Fox Sports, Forbes, DraftKings, Tote, Unibet, Vulcun, Caliente, Star Fantasy Leagues, Foxwoods, FanWars และอีกมากมาย

“เราตั้งตารอที่จะได้ทุกคนที่นี่ และอากาศดีแน่นอน” คอสติแกนกล่าว

ดูการรายงานข่าวที่ครอบคลุมของเราในช่วงสามวันข้างหน้านี้

(รอยเตอร์) – ตำรวจในซิซิลีจับกุมผู้ต้องสงสัย 11 คนที่พวกเขาเชื่อว่ากำลังช่วยหัวหน้ามาเฟียชาวซิซิลี Matteo Messina Denaro หลบเลี่ยงการจับกุมและกระจายคำสั่งของเขาไปยังองค์กรอาชญากรรมที่เหลือ – ผ่านบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ

ผู้ต้องสงสัยใช้ภาษารหัสเพื่อสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่มม็อบชาวซิซิลีที่มีตำแหน่งสูงสุดในปัจจุบัน ตำรวจกล่าวในแถลงการณ์

Messina Denaro ถูกตามหามาตั้งแต่ปี 1993 เพื่อวางระเบิดที่คร่าชีวิตผู้คนไป 10 รายในฟลอเรนซ์และมิลาน

ตั้งแต่ปี 2012 ตำรวจ Carabinieri ของอิตาลีได้เข้าซื้อบ้านไร่หลังเดี่ยวในซิซิลีทางตะวันตกเฉียงใต้พร้อมอุปกรณ์เฝ้าระวังสุดไฮเทค พวกเขาสังเกตการประชุมที่พวกอันธพาลจะมารวมตัวกันเพื่ออ่านข้อความของเมสซีนา เดนาโร

ในการบอกกลุ่มหนึ่งว่ามีข้อความรออยู่ เจ้าของฟาร์มจะสื่อสารด้วยคำรหัส เช่น “แกะต้องการการตัด” หรือ “หญ้าแห้งพร้อมแล้ว” ตำรวจกล่าว

ข้อความที่รู้จักกันในชื่อ “พิซซ่า” นั้นเขียนด้วยลายมือโดยเมสซีนา เดนาโร ตัวเอง พับเป็นลูกบอลเล็กๆ และพันด้วยเทปกาว พวกเขาถูกซ่อนอยู่ใต้ก้อนหิน และถูกทำลายหลังจากอ่าน ตำรวจกล่าว

นายกรัฐมนตรี มัตเตโอ เรนซี ของอิตาลี ยกย่องการจับกุมครั้งนี้เป็นเหตุโจมตีต่อกลุ่มมาเฟีย โดยเรียกร้องให้ตำรวจทำงานต่อไป และ “ในที่สุดก็จับกุมผู้ต้องหาที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด”

เพื่อหลีกเลี่ยงการดักฟังและการสอดส่องของตำรวจ มาเฟียซิซิลีจึงใช้จดหมายโต้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรมาเป็นเวลานาน แทนที่จะใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ

Bernardo Provenzano ผู้เป็นหัวหน้าของนาย Denaro ถูกจับกุมในบ้านไร่ใกล้กับเมือง Corleone บ้านเกิดของเขาในปี 2549 โดยมีร้านพิซซ่าหลายแห่งวางอยู่บนโต๊ะของเขา

มาเฟียชาวซิซิลี หรือที่รู้จักในชื่อ Cosa Nostra ครั้งหนึ่งเคยเป็นกลุ่มอาชญากรที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิตาลี แต่สูญเสียอิทธิพลบางส่วนไปเนื่องจากความสำเร็จของรัฐในการจับกุมผู้บังคับบัญชาระดับสูงส่วนใหญ่ได้

ในขณะเดียวกัน ข้ามช่องแคบเมสซีนา มาเฟียคาลาเบรียหรือที่รู้จักในชื่อ ‘เอ็นดรังเกตา เติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นด้วยการกลายเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบนำเข้าโคเคนรายใหญ่ที่สุดของยุโรปจากอเมริกาใต้

AcePerHead.com กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรม PPH ด้วยข้อเสนอ Football Pay Per Headฟรี

รับบริการของ AcePerhead.com ฟรีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2015 โดยกล่าวถึง Gambling911.com (800) 909-5193

AcePerHead.com เข้าใจดีว่าคุณอาจอยู่ในธุรกิจ Pay Per Head อื่นอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่ไม่เพียงพอ มันง่ายที่จะเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับขนาดของหนังสือของคุณ บางครั้งพวกเขาสามารถตั้งค่าตัวแทนได้ในวันเดียวกับที่ลงทะเบียน แม้ว่าหนังสือขนาดใหญ่อาจใช้เวลาสองสามวัน

AcePerHead.com มีอะไรให้อีกบ้าง? เลื่อนลงและหา

ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล เมื่อคุณเข้าร่วม Ace จ่ายต่อคน พวกเขามอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่มีประสบการณ์เพื่อจัดการบัญชีของคุณเป็นการส่วนตัว นี่เป็นรูปแบบที่ธนาคารส่วนใหญ่ใช้สำหรับลูกค้าวีไอพี แต่เราใช้สำหรับตัวแทนของเราทุกคน

ศูนย์บริการทางโทรศัพท์เฉพาะ AcePerHead.com มีศูนย์บริการสองแห่งที่พร้อมช่วยเหลือคุณและผู้เล่นของคุณ หากคุณโทรมาในช่วงเวลาทำการ (ซึ่งรวมถึงเวลาการแข่งขัน NFL, NBA และ MLB ที่สำคัญทั้งหมด) คุณจะถูกนำไปยังศูนย์บริการหลักของเรา พวกเขาพยายามอย่างมากที่จะจ้างคนที่ดีที่สุดเท่านั้น อันที่จริง พวกเขาจ้างเฉพาะพนักงานที่โตมากับการพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันไปยังศูนย์บริการหลักของพวกเขา ศูนย์ทั้งสองแห่งทุ่มเทให้กับ Ace Per Head และการรับประกันความซ้ำซ้อนที่คุณจะได้รับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

เว็บไซต์ของคุณเอง คุณจะได้รับโดเมน .COM ที่ง่ายต่อการจดจำสำหรับเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพของคุณ เว็บไซต์ของคุณจะออนไลน์หลังจากคุณเข้าร่วมเพียงไม่กี่วัน ใช้งานได้เต็มรูปแบบ และพร้อมให้ผู้เล่นของคุณเข้าชม

ทำให้ทัศนคติ ในการทำงาน พนักงานขายของ AcePerHead.com ล้วนผ่านการฝึกอบรมด้วยทัศนคติที่สามารถทำได้ หากคุณได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าสำหรับบริการต่อหัวที่บริษัทอื่น ให้โทรหาพวกเขาก่อน

Seminole Hard Rock Poker Open เสนอการรับประกันการเข้าแข่งขันครั้งเดียวมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ และ The Big 4: ตอนจบสี่ตารางสุดท้ายครั้งแรกที่ออกอากาศโดย Poker Night ในอเมริกาทาง CBS Sports Network

ซีรีส์การกุศลของการแข่งขันโป๊กเกอร์จะเริ่มต้นการแข่งขันชิงแชมป์สุดสัปดาห์ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม

ฮอลลีวูด ฟลอริดา – Seminole Hard Rock Hotel & Casino เริ่มต้นการแข่งขัน Seminole Hard Rock Poker ประจำปีครั้งที่สามในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ซีรีส์อันเป็นซิกเนเจอร์นี้ประกอบด้วยการรับประกันแชมป์รายการเดียวมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ และ The Big 4 ซึ่งเป็นสี่โต๊ะสุดท้ายเป็นครั้งแรก ตอนจบ ถ่ายทอดสดโดย Poker Night ในอเมริกาทาง CBS Sports Network ในต้นปี 2559

นำเสนอประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์ที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้น The Big 4 จะประกอบด้วยทัวร์นาเมนต์ที่รับประกันสี่รายการ ผู้เล่นจะได้เล่นตารางสุดท้ายของตนพร้อมกันในโทรทัศน์ชุดเดียวที่ผลิตขึ้นสำหรับซีรีส์ CBS Sports ใหม่ “Poker Night: The Tour” ผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพและผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม Phil Hellmuth จะให้คำอธิบายสำหรับตารางสุดท้ายของ The Big 4 ทั้งหมดต่อหน้าผู้ชมสดที่ Hard Rock Live เริ่มเวลา 14.00 น. ในวันอังคารที่ 18 ส.ค. การดำเนินการจะถูกสตรีมสดทางออนไลน์ที่

(รูเทอร์ส) Mike Petta เล่นอินเทอร์เน็ตโปกเกอร์จนถึงปี 2011 เมื่อเว็บไซต์โป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ถูกปิดตัวลง ปีที่แล้ว พ่อลูกสองวัย 31 ปีลาออกจากงานเป็นนักบัญชีเพื่อเล่นกีฬาแฟนตาซีเต็มเวลา โดยจ่ายเงินหลายพันเหรียญต่อคืนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฟนตาซี ตอนนี้อุตสาหกรรมการพนันต้องการให้เขากลับมา

การเล่นจากที่บ้านในลิโวเนีย มิชิแกน Petta เป็นหนึ่งในชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ร่างทีมกีฬาเสมือนจริงทางออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเงินจริงซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง นักลงทุนทำตามความเหมาะสม ทำให้กีฬาแฟนตาซีรายวันเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

FanDuel และ DraftKings สตาร์ทอัพด้านกีฬาแฟนตาซี 2 แห่งซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ต่างระดมทุนได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประเมินมูลค่าได้คนละ 1 พันล้านดอลลาร์

นั่นจุดประกายความไม่พอใจให้กับบริษัทเกมรายใหญ่ เช่น MGM Resorts International และ Boyd Gaming Corp รวมถึงบริษัทหนังสือกีฬาเช่น William Hill Plc ซึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาต้องการเห็นกีฬาแฟนตาซีรายวันที่มีการควบคุมเช่นการพนัน

“ฉันหาเลี้ยงชีพในอุตสาหกรรมการพนัน ดังนั้นฉันแทบจะไม่ต่อต้านการพนัน” โจ แอเชอร์ ซีอีโอของวิลเลียม ฮิลล์ สหรัฐอเมริกากล่าว “ฉันคิดว่าการเดิมพันกีฬาแฟนตาซีรายวันควรถูกกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ฉันคิดว่าการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมควรถูกกฎหมาย แต่อย่าแสร้งทำเป็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอเค อีกฝ่ายหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้น การวาดเส้นเทียมบางอย่างระหว่างคนทั้งสองไม่สมเหตุสมผลตามกฎหมาย หรือนโยบาย”

บริษัทกีฬาแฟนตาซีประจำวันนี้ดำเนินการในอย่างน้อย 45 รัฐของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าบางบริษัทกำลังพิจารณาทบทวนว่ากิจกรรมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นการพนันมากกว่าเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือไม่ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลการพนันในรัฐได้เริ่มวิเคราะห์ความถูกต้องตามกฎหมายของกีฬาแฟนตาซีรายวัน

บริษัทที่เสนอการพนันกีฬาแบบดั้งเดิมถูกกฎหมายในระดับหนึ่งในสี่รัฐเท่านั้น ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยกระดานเกม จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการฟอกเงิน ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดในการปกป้องเงินของผู้เล่น และจ่ายภาษีการเล่นเกมพิเศษ

ผู้เสนออุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีรายวันกล่าวว่าพระราชบัญญัติบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาลกลางปี ​​2549 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามโป๊กเกอร์ออนไลน์รวมถึงการแกะสลักที่ยกเว้นกีฬาแฟนตาซี

เว็บไซต์ของ DraftKings กล่าวว่า “ถูกกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์” เว็บไซต์ของ FanDuel กล่าวว่า “สถานะทางกฎหมายของเกมที่นำเสนออย่างจริงจังและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่มีอยู่”

นักวิ่งเต้นสำหรับอุตสาหกรรมอ้างว่าใครก็ตามที่เข้าร่วมในเกม FanDuel หรือ DraftKings จะเห็นด้วยว่าผู้เล่นแฟนตาซีมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ผ่านความรู้และความพยายามของพวกเขา

“พวกเขาไม่เหมือนเกมเสี่ยงโชค ไม่ว่าผู้เล่นจะเก่งแค่ไหน ชนะหรือแพ้มักจะขึ้นอยู่กับโชคเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงล้อ การทอยลูกเต๋า หรือการหมุนไพ่ Jeremy Kudon หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Orrick และผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาของ Fantasy Sports Trade Association กล่าว

ประชากรโลภ กีฬาแฟนตาซีสมัยใหม่เริ่มต้นในปี 1980 เมื่อแฟนเบสบอลตัวยงสองสามคนเริ่มร่างทีมที่ร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้ชื่อ La Rotisserie Francaise ตั้งแต่นั้นมา พวกเขาก็เริ่มแพร่ระบาดในโลกออนไลน์ โดยที่ผู้เข้าร่วมมักจะสร้างทีมที่ครอบคลุมทั้งฤดูกาล ในกีฬาสำคัญๆ เช่น เบสบอล บาสเก็ตบอล และฮ็อกกี้

กีฬาแฟนตาซีรายวันที่ผู้เล่นร่างทีมในเกมที่เล่นในเย็นวันหนึ่ง พัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ทำให้แฟน ๆ สามารถเดิมพันด้วยความถี่ที่นักวิจารณ์บางคนโต้แย้งว่าคล้ายกับการพนันกีฬาหรือการพนัน

“เมื่อคุณเริ่มเสนอการแข่งขันแฟนตาซีรายวัน คุณจะเริ่มเบลอเส้นแบ่งระหว่างทักษะและโอกาส” AG Burnett ประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา ซึ่งเป็นผู้นำในการทบทวนกีฬาแฟนตาซีรายวันกล่าว “เมื่อมีโอกาสเริ่มที่จะควบคุมผลลัพธ์มากกว่าทักษะ คุณมีรูปแบบของการเล่นเกม และนั่นคือเมื่อความต้องการกฎระเบียบเริ่มต้นขึ้น”

FanDuel และ DraftKings กล่าวในแถลงการณ์ร่วมสำหรับเรื่องนี้ว่า “กำลังพูดคุยกับตัวแทนอุตสาหกรรมเกมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราแยกจากกันโดยพื้นฐานและไม่สามารถแข่งขันกับคาสิโนและธุรกิจเกมได้”

Petta ผู้เดิมพันระหว่าง $20,000 ถึง $40,000 ในแต่ละคืนใน 500 เกมที่เขาเข้าแข่งขัน มองว่ามันเป็นงานที่ใช้ทักษะเป็นหลัก เขาทำการค้นคว้าในตอนเช้า ศึกษาสถิติของผู้เล่นและวางแผนรายชื่อผู้เล่นในแต่ละคืน จากนั้นเขาก็หยุดพักเพื่อดูแลลูกๆ ของเขา 1 และ 3 และสรุปทีมเสมือนจริงของเขาก่อนที่เกมจะเริ่มในตอนเย็น

“ฉันรู้ว่ามีการถกเถียงกันมากมาย โดยบางคนมองว่าเป็นการพนัน แต่ฉันบอกได้เลยว่ามีทักษะ มีกลยุทธ์ที่คุณจะได้เปรียบหรือได้มุมและทำกำไรได้” Petta กล่าว

Petta เป็นคนนอกลู่นอกทางในแง่ของเวลาและเงินที่เขาใช้ไป – และได้รับในหกหลัก ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เดิมพันน้อยกว่า 100 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในกีฬาแฟนตาซี และประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาล้มเหลวในการรับเงินเป็นประจำ จากการสำรวจโดยบริษัทวิจัย Eilers Research LLC ที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม Petta เป็นกลุ่มประชากรที่อุตสาหกรรมการพนันเบื่อหน่ายกับการเล่นสล็อตเพนนีหิวกระหาย Eilers ระบุว่าผู้เล่นกีฬาแฟนตาซีรายวันที่ส่ายหน้า 98 เปอร์เซ็นต์เป็นเพศชาย มากกว่าร้อยละ 90 เป็นสีขาว ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มีอายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี และ 59 เปอร์เซ็นต์มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 75,000 ดอลลาร์ขึ้นไป

ล็อบบี้ การควบคุมกีฬาแฟนตาซีเช่นการพนันสามารถช่วยให้บริษัทคาสิโนเข้าสู่ตลาดได้ และอาจทำให้พวกเขาได้เปรียบเนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ในการจัดการกับใบอนุญาตและข้อบังคับการพนัน

บริษัทกีฬาแฟนตาซีรายวันกำลังมองหาการปกป้องสนามหญ้าที่บ้านของพวกเขา Kudon ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาของอุตสาหกรรม กล่าวว่าเขาได้พบกับฝ่ายนิติบัญญัติในหลายสิบรัฐในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และช่วยผ่านร่างกฎหมายในรัฐแคนซัสในเดือนพฤษภาคมที่ยืนยันว่ากีฬาแฟนตาซีนั้นถูกกฎหมายในรัฐนั้น แต่มีความเสี่ยงที่ในที่สุดบางรัฐจะตัดสินใจปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนการพนันกีฬาแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้ตลาดที่กำลังเติบโตหดตัวลง

จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการล็อบบี้มากนักจากอุตสาหกรรมการพนันเพื่อจำกัดกีฬาแฟนตาซีรายวัน สาเหตุหลักมาจากกลุ่มการค้าหลัก American Gaming Association ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาปัญหาแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีจุดยืนอย่างไร จะ. อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หยุดบริษัทเกมบางแห่งไม่ให้พูดออกมา โดยที่บางคนมองว่ากีฬาแฟนตาซีรายวันผิดกฎหมาย

จอห์น แมคมานัส ที่ปรึกษาทั่วไปของ MGM International กล่าวว่า “ไม่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคที่ก่อตั้งบริษัทเกม ซึ่งได้รับใบอนุญาตและควบคุมอย่างเต็มที่ เป็นผู้เข้าร่วมตลาดเพียงรายเดียวที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ “MGM Resorts International ต้องการเห็นกีฬาแฟนตาซีรายวันถูกกฎหมายและควบคุมอย่างเหมาะสม คล้ายกับจุดของเราในการพนันทุกรูปแบบ”

Burnett จากเนวาดากล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางทำให้กีฬาแฟนตาซีถูกกฎหมายทุกวัน แต่ก็ไม่ได้ห้ามเช่นกันและความถูกต้องตามกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ

“ฉันยังไม่มีความคิดเห็น (เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย)… ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทักษะอยู่หรือไม่ อยู่ที่ทักษะของผู้เล่นจะกำหนดผลลัพธ์ของเกมที่พวกเขากำลังเล่นหรือไม่” เบอร์เนตต์ กล่าว

การโต้เถียงได้ประสบความสำเร็จในการทำให้นักลงทุนบางคนไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนบริษัทกีฬาแฟนตาซี ESPN ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Walt Disney Co’s ใกล้จะลงทุนใน DraftKings เมื่อต้นปีนี้ แต่ก็ผ่านไปแล้ว CEO ของ DraftKings กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่” ไม่เหมาะกับแบรนด์ของบริษัทแม่ แต่ DraftKings บรรลุข้อตกลงในการโฆษณาคุณสมบัติของ ESPN

AMAYA เข้าร่วม นักลงทุนที่มีชื่อเสียงได้ทุ่มเงินให้กับผู้นำอุตสาหกรรมทั้งสอง ในรอบการลงทุน 300 ล้านดอลลาร์ของ DraftKings ที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม เงินทุนดังกล่าวนำโดย Fox Sports และยังรวมถึงเมเจอร์ลีกเบสบอล, ลีกฮอกกี้แห่งชาติ, บริษัท Madison Square Garden, Raine Group และ Wellington Management รอบการระดมทุน 275 ล้านดอลลาร์ของ FanDuel ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นำโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ KKR & Co LP รวมถึง Google Capital และบริษัทร่วมทุนของ

Time Warner Inc และ Comcast Corp. เมื่อลีกกีฬาและบริษัท สมัครเว็บ Slot สื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง มันก็ส่งสัญญาณไปยังทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตต่อไปเท่านั้น” สตีเฟน เมอร์ฟี ซีอีโอของ Boom Shakalaka บริษัทกีฬาแฟนตาซีแห่งใหม่ซึ่งก่อตั้งขึ้นจาก บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจของสแตนฟอร์ด

ผู้เล่นดั้งเดิมบางคนเริ่มลงมือแล้ว Amaya Inc ซึ่งเข้าซื้อกิจการ PokerStars บริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์เมื่อปีที่แล้ว ได้กล่าวว่ามีแผนจะออกผลิตภัณฑ์กีฬาแฟนตาซีทุกวันในปีนี้

แม้ว่าคาสิโนบางแห่งจะไม่เล่นกีฬาแฟนตาซีทุกวัน Petta อ้างว่าพวกเขาไม่ได้แข่งขันเพื่อความสนใจของเขากับ FanDuel และ DraftKings “มันไม่ได้เปลี่ยนความถี่ที่ฉันไปคาสิโน ฉันสนุกกับการเล่นการพนันทุก ๆ ครั้ง ภรรยาของฉันและฉันไปในคืนวันศุกร์เมื่อเรามีพี่เลี้ยงเด็ก” Petta กล่าว

(ข่าวที่เกี่ยวข้อง) – บทสัมภาษณ์ที่ค้นพบล่าสุดกับคนอย่างน้อยห้าคนแสดงให้เห็นว่า Wynn Resorts รู้ว่ากลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนการถือหุ้นของเขาในที่ดินริมน้ำที่คาสิโนยักษ์ใหญ่ในลาสเวกัสวางแผนที่จะสร้างรีสอร์ทเมืองบอสตัน โต้แย้งในเอกสารที่ยื่นต่อศาลล่าสุด

บอสตัน ซึ่งกำลังฟ้องคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจให้รางวัลแก่ Wynn ใบอนุญาตการพนัน กล่าวว่าพยานบอกผู้ตรวจสอบค่าคอมมิชชันว่าตัวแทนของ Wynn ได้รับแจ้งหรือกล่าวถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ Charles Lightbody ก่อนลงนามตัวเลือกในพื้นที่ 30 เอเคอร์บนริมน้ำ Everett จากบอสตัน

เมืองโต้แย้งว่าการมีอยู่ของคำให้การเป็นสิ่งสำคัญในคดีแพ่ง เพราะมันทำให้เมฆปกคลุมเหนือการพิจารณาใบสมัครของ Wynn ของคณะกรรมาธิการ

ในบรรดาผู้ให้การเป็นพยาน ได้แก่ Everett นายกเทศมนตรี Carlo DeMaria และ Stephen Tocco อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้า ML Strategies ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเมืองที่ได้รับการว่าจ้างโดย Wynn ตามคำฟ้องของศาล

“ข้อสรุปที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลที่ดึงมาจากคำให้การของ Tocco คือนายกเทศมนตรี DeMaria รู้ว่า Lightbody เป็นเจ้าของ Monsanto Chemical Site เดิมและเป็นผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ซึ่งเขาได้แจ้งโดยตรงไปยัง Tocco ตัวแทนระยะยาวที่ได้รับอนุญาตของ Wynn เมืองกล่าวในบทสรุปทางกฎหมาย

Michael Weaver โฆษกของ Wynn ดูแลให้บริษัทได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Lightbody กับทรัพย์สินจากการสอบสวนค่าคอมมิชชันเกมเป็นครั้งแรก คณะกรรมาธิการ DeMaria และ Tocco ไม่ได้แสดงความคิดเห็นทันทีในวันจันทร์

บทสัมภาษณ์ถูกรวมไว้ในเอกสารประมาณ 1,000 หน้าที่บอสตันยื่นฟ้องเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเมืองนี้โต้เถียงกันเรื่องการคัดเลือกตาข่ายที่กว้างขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานในคดีแพ่ง

แต่เจเน็ต แซนเดอร์ส ผู้พิพากษาศาลสูงซัฟโฟล์ค ยื่นคำร้องต่อคำฟ้อง ซึ่งเป็นบทสรุปยาว 25 หน้า ตามด้วยภาคผนวกมากกว่า 800 หน้า จากบันทึกของศาลเมื่อวันพฤหัสบดี เพราะพวกเขาถูกส่งไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการพิจารณาคดีในคดีนี้ ต่อมาเมืองได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวแก่ Associated Press

บอสตันอ้างว่าผู้ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นล้มเหลวในการถอดความบทสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ของ Tocco และ DeMaria เนื่องจากพวกเขาได้ทำเพื่อการสัมภาษณ์อื่น ๆ และ “ละเว้น” พวกเขาจากรายงานการตรวจสอบภูมิหลังที่กว้างขวางที่พวกเขากรอกลงในผู้เล่นหลักในโครงการคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

คำให้การยังไม่รวมอยู่ในบันทึกการบริหารที่คณะกรรมาธิการได้รวบรวมไว้สำหรับศาลในคดีแพ่งของบอสตัน เมืองกล่าว

คำให้การของ DeMaria และ Tocco เป็นจุดสนใจของการยื่นฟ้องทางกฎหมายเมื่อต้นเดือนนี้ในคดีอาญาต่อ Lightbody และอดีตเจ้าของที่ดิน Everett อีกสองคนคือ Dustin DeNunzio และ Anthony Gattineri

ทั้งสามต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายการฉ้อโกงทางสายของรัฐบาลกลางสำหรับการถูกกล่าวหาว่าพยายามปกปิดความจริงที่ว่า Lightbody จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงที่ดินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายคาสิโนของรัฐซึ่งห้ามมิให้อาชญากรแสวงหาผลกำไรจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นการพนัน

บอสตันและอีกสองเมืองในพื้นที่ – Revere และ Somerville – ได้ฟ้องคณะกรรมการการเล่นเกมหลังจากการตัดสินใจของปีที่แล้วที่จะให้รางวัล Wynn ใบอนุญาตคาสิโนเหนือคู่แข่ง Mohegan Sun ซึ่งเสนอโครงการใกล้เคียงใน Revere

เมืองต่าง ๆ ในคดีความที่แยกจากกัน กล่าวหาคณะกรรมการและ Wynn ของการประพฤติมิชอบที่ประนีประนอมอย่างรุนแรงการแข่งขันสำหรับใบอนุญาตคาสิโนระดับภูมิภาคที่ร่ำรวยที่สุดของรัฐซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณบอสตัน

ข้อกล่าวหามากมายของบอสตันคือคณะกรรมาธิการพยายาม “กอบกู้” คุณสมบัติของ Wynn ในการแข่งขันใบอนุญาตโดย “การระบุลักษณะผิด” หลักฐานที่ผู้สืบสวนค้นพบในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบภูมิหลังที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรู้ของ Wynn เกี่ยวกับบทบาทของไลท์บอดี้ในข้อตกลงด้านที่ดิน

Americas Cardroom ประกาศในวันนี้ว่าMillion Dollar Warmupซึ่งเป็นซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ที่รับประกันมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งนำไปสู่เงินรางวัล Million Dollar Sunday ซึ่งเป็นการรับประกัน 1 ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะมีขึ้นใน วัน ที่2 สิงหาคม ซีรีย์โป๊กเกอร์ออนไลน์เริ่มต้นในวันที่ 30 กรกฎาคม และให้โอกาสผู้เล่นนับไม่ถ้วนในการฝึกฝนเกมของพวกเขาและคว้ารางวัลใหญ่ไปพร้อมกัน

ไมเคิล แฮร์ริส โฆษกของ Americas Cardroom กล่าวว่า “เราไม่สามารถรอถึงเงินล้านในวันอาทิตย์ได้ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะวางบนโต๊ะเพิ่มในช่วงหลายวันก่อนถึงวันดังกล่าว “Million Dollar Warmup เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกระดับเดิมพันเพิ่มเงินในแบ๊งค์และรับชัยชนะก่อนที่ Million Dollar Sunday จะมาถึง”

Million Dollar Sunday ครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ETเป็นการแข่งขัน Million Dollar Sunday ครั้งที่สามของปี งานนี้รับประกันเงินรางวัลรวม 1 ล้านดอลลาร์ โดยเงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์จะจัดสรรให้กับผู้ชนะที่หนึ่ง Americas Cardroom เปิดตัวการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์มูลค่า 1 ล้านเหรียญเมื่อต้นปีนี้เพื่อเป็นการประโคม เป็นเวลาเกือบสี่ปีแล้วที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ในสหรัฐฯ ได้เห็นการแข่งขันโป๊กเกอร์ล้านดอลลาร์ในวันอาทิตย์ ด้วยความนิยมอย่างมากของ Americas Cardroom ในสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์จึงสามารถหวนคืนสู่ยุครุ่งเรืองของโป๊กเกอร์ได้

การวอร์มอัพล้านดอลลาร์เริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. ETพร้อมการรับประกัน $2,000 และคุณสมบัติการรับประกัน $65,000 ที่กระจายไปในช่วงบ่ายและเย็น จนถึงเที่ยงคืน ตารางการแข่งขันซ้ำในวันศุกร์ โดยให้การรับประกันแก่ผู้เล่น $130,000 ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์จะเริ่มขึ้น

ในวันเสาร์ เงินเพิ่มอีก 32,000 ดอลลาร์จะอยู่บนโต๊ะ และวันอาทิตย์จะมีข้อเสนออีก 135,000 ดอลลาร์ระหว่างเวลา 13:00 น. ถึง 23:00 น. ET ด้วยดาวเทียมขนาดใหญ่ถึง Sunday Million ภายในซีรีส์ ผู้เล่นสามารถตั้งตารอโอกาสมากมายที่จะผ่านเข้ารอบในกิจกรรมหลัก

แฮร์ริสตั้งข้อสังเกตว่า “ด้วยเงินประกัน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันอาทิตย์ที่ผสมผสานกัน ทำให้มีเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์อยู่บนโต๊ะตลอดระยะเวลาสี่วัน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่วิธีที่ไม่ดีในการสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมและเริ่มต้นเดือนสิงหาคม”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Million Dollar Sunday รวมทั้งกำหนดการเต็มรูปแบบสำหรับ Million Dollar Warmup สามารถดู ได้

Unibet ในสวีเดนได้ซื้อสินทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทพนัน Stan James ในราคาประมาณ 19 ล้านปอนด์ (29 ล้านดอลลาร์) การขายนี้ไม่รวมร้านหนังสือของ Stan James 90 ทั่วสหราชอาณาจักร

Henrik Tjärnström ซีอีโอของ Unibet กล่าวว่า “เรามองหาการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาดออนไลน์ของสหราชอาณาจักรมานานแล้ว “สแตน เจมส์ ในฐานะโอเปอเรเตอร์เป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนับถือมากที่สุดในตลาดสหราชอาณาจักร โดยมีจุดแข็งเป็นพิเศษในการแข่งม้าและกีฬาอื่นๆ ของอังกฤษ”

“โดยรวมแล้ว ข้อตกลงนี้ไม่น่าแปลกใจเลย เนื่องจากเชื่อว่าธุรกิจนี้จะมีการขายมาระยะหนึ่งแล้ว” Gavin Kelleher นักวิเคราะห์การวิจัยของ Goodbody กล่าวกับ Racing Post “ในแง่ของผลกระทบต่อตลาด รวมกับธุรกิจที่มีอยู่ในสหราชอาณาจักร ธุรกิจ Unibet มีส่วนแบ่งการตลาดที่จำกัด ดังนั้นจึงยังคงเป็นเรื่องยากที่จะกลายเป็นผู้เล่นระดับสูง”

“ด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญของ Unibet ในด้านการตลาดและความแข็งแกร่งทางการเงิน ร่วมกับการเสนอการเดิมพันกีฬาและการแข่งขันคุณภาพสูงของ Stan James ที่มุ่งสู่ตลาดสหราชอาณาจักร ฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มที่รวมกันได้อย่างมาก” Denis Kelly หัวหน้าผู้บริหารของ Stan James Online กล่าว

เจ้ามือรับแทงม้า Leon County และบริการ Pay Per Head มีอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้จะมีประชากรค่อนข้างต่ำ นั่นเป็นเพราะว่าเคาน์ตีเป็นที่ตั้งของโรงเรียน FSU ที่มีวิทยาลัยฟุตบอลเป็นศูนย์กลางมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

บริษัท Pay Per Head ที่ให้บริการ Leon County , Florida และแทลลาแฮสซีตั้งอยู่นอกชายฝั่งซึ่งธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวถูกกฎหมายและได้รับอนุญาต

เจ้ามือรับแทงม้าในปีนี้หวังว่าจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่แล้วซึ่งผู้สนับสนุน Seminoles (เจ้ามือรับแทงม้าและแฟน ๆ ) ได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก

เจ้ามือรับแทงทำเงินได้มากเนื่องจาก Noles ล้มเหลวในการครอบคลุมในเกมส่วนใหญ่ในขณะที่ FSU มีความสุขกับฤดูกาลที่ไม่แพ้ใครที่นำไปสู่รอบตัดเชือก ผู้แพ้เท่านั้น: นักพนัน

AcePerHead.com เป็นศูนย์บริการและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่นำเสนอเว็บไซต์ ไลน์ บอร์ด ไลน์ ผู้เล่น และขีดจำกัดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ การเข้าถึงรายงานออนไลน์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดิมพัน ในสัปดาห์ที่กำหนด การสนับสนุนลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษ หนังสือแข่ง คาสิโนและโป๊กเกอร์ และข้อมูลสำรองและการทดสอบจุดอ่อนอย่างสม่ำเสมอ AcePerHead.com ยังให้บริการ .

เจ้ามือรับแทงในฟลอริดาจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นและความเสี่ยงของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่ต้องใช้บริษัทPay Per Head ในต่างประเทศ การทำงานของห้องสายหรือคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างขึ้นเองเป็นเพียงการถามถึงปัญหา

Gambling911.com เปิดเผยความล้มเหลวอันน่าสะพรึงกลัวในทุกด้าน

เมื่อสี่ปีที่แล้ว Gambling 911 ได้รวบรวมผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาด้านการพนัน

ผู้สมัครยืนหยัดในประเด็นของรัฐบาลกลางในการทำให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตถูกกฎหมายได้อย่างไร? หากผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการ จำนวนคาสิโนในรัฐของเขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือไม่? หากผู้สมัครเป็น ส.ว. หรือ ส.ส. ลงคะแนนอย่างไรเมื่อร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ปรากฏขึ้น? และถ้ามีความเชื่อมโยงที่ผู้สมัครต้องเล่นการพนัน? และได้เล่นการพนันใด ๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่?

การพนัน 911 ตอบคำถามเหล่านั้นและบางส่วน และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องทำอีกครั้งเมื่อการรณรงค์หาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2559 ร้อนแรง

เลื่อนลงเพื่อดูเพิ่มเติม..

เริ่มตั้งแต่วันนี้และปรากฏตัวเป็นประจำ Gambling 911 จะนำเสนอชุดบทความเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประจำปี 2559 เกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการพนัน

อันดับแรกจะเป็นนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายพันล้านคน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำในการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์ระดับประเทศส่วนใหญ่ โดยเป็นตัวเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกัน

ทรัมป์ วัย 69 ปี เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในแคมเปญนี้ซึ่งระบุถึงเรื่องการพนันอย่างใกล้ชิดที่สุด

อันที่จริง เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องการพนันมากกว่าใครก็ตามที่เคยลงสมัครรับตำแหน่งประธานาธิบดี

แน่นอนว่า Richard Nixon มีชื่อเสียงในการระดมทุนสำหรับการแข่งขันในรัฐสภาครั้งแรกของเขาด้วยการเล่นโป๊กเกอร์ และประธานาธิบดี Harry S Truman มีโต๊ะโป๊กเกอร์ที่แกะสลักด้วยมือที่ทำเนียบขาวเล็ก ๆ ของเขาในคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา ซึ่งเขาเล่นกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ และกองทัพบก นายพล

และโธมัส เจฟเฟอร์สัน นักประดิษฐ์และสถาปนิกนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีแล้ว ยังออกแบบและสร้างโต๊ะไพ่ที่ทำเนียบขาวซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว เผื่อในกรณีที่มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการพนันมาเยี่ยมเขา

แต่ไม่มีคนเหล่านั้น และไม่มีใครที่เคยลงสมัครรับตำแหน่งประธานาธิบดีมาก่อน ได้เป็นเจ้าของคาสิโน

แน่นอนว่าทรัมป์เป็นเจ้าของคาสิโนสามแห่งในแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่หลังจากเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมีความหวัง เขาเริ่มที่จะส่อเสียดและจากนั้นก็ล้มเหลวอย่างน่าสมเพชในฐานะเจ้าพ่อคาสิโน

แม้ว่าตัวทรัมป์เองจะไม่เคยประกาศล้มละลายส่วนบุคคล แต่บริษัทของเขาที่ดำเนินการคาสิโนอย่าง Trump Entertainment Resorts ได้ยื่นฟ้องล้มละลายหลายครั้ง และในที่สุดเขาก็ออกจากธุรกิจคาสิโน แม้ว่าเขาจะยังให้เช่าชื่อของเขากับคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ ทรัมป์ ทัชมาฮาล ผ่านทางบริษัทของเขา

แต่นั่นเป็นเพียงธุรกิจคาสิโนบนบก

คาสิโนออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เช่นกันและจบลงด้วยหายนะเช่นกัน

มาดูประวัติของทรัมป์กับการพนันออนไลน์กัน เพราะในฐานะประธาน เขาจะมีอำนาจมหาศาลในการพิจารณาว่าการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในระดับชาติหรือไม่

ตามรายงานของนิตยสาร FORBES ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2011 ทรัมป์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ รีสอร์ท เปิดเผยในการยื่นหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการว่ากำลังจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตกับทรัมป์ อิวานกา ลูกสาวของเขา และอเวนิว แคปิตอล กรุ๊ป ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ที่ควบคุมโดย มหาเศรษฐี Marc Lasry

“เรามีแบรนด์ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกตามหลายคน และเราคิดว่าเราจะทำได้ดีมากเพราะแบรนด์ทรัมป์” ทรัมป์บอกกับนิตยสารเกี่ยวกับการจู่โจมการพนันออนไลน์ของเขา