สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ เว็บเล่นไฮโล Leading Brands, Inc. ประกาศผล

สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 11 ม.ค. 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Leading Brands, Inc. (Nasdaq:LBIX) บริษัทเครื่องดื่มพรีเมียมแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวในอเมริกาเหนือ ประกาศผลสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2549 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 28 ต.ค. 2550 จำนวนเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

ขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 584,000 ดอลลาร์หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 551,000 ดอลลาร์หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงิน 2548 รายได้รวมสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 11,522,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 9,556,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน เพิ่มขึ้น 1,965,000 ดอลลาร์ . การเติบโตของรายได้รวม

ของไตรมาสต่อไตรมาสอยู่ที่ 21% โดยรวม อย่างไรก็ตาม แบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตของบริษัทเติบโต 89.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง การเติบโตอย่างน่าทึ่งของแบรนด์นั้นส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยรายได้ที่ลดลงในธุรกิจบรรจุขวดและจัดจำหน่ายบุคคลที่สามรายอื่นๆ ของบริษัทในช่วงไตรมาสดังกล่าว

รายได้สุทธิของ YTD ทรงตัว เทียบกับขาดทุนสุทธิ 409,000 ดอลลาร์หรือ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับรวม YTD อยู่ที่ 40,496,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 30,108,000 ดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 10,389,000 ดอลลาร์ หรือ 35% รายได้รวมสำหรับแบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตของบริษัทเพิ่มขึ้น 101.7% YTD เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2548

ส่วนลด เงินคืน และค่าธรรมเนียมสล็อตเพิ่มขึ้นจาก 710,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2548 เป็น 1,119,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้น 409,000 ดอลลาร์ จำนวนเงินที่สูงขึ้นเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าธรรมเนียมสล็อตและโปรโมชั่นใหม่ที่สนับสนุนการเปิดตัวและการขยายการจัดจำหน่ายสำหรับ TrueBlue(r) และแบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานของ YTD ก่อนค่าชดเชยตามหุ้นจะอยู่ที่ 1,494,000 ดอลลาร์หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Ralph McRae ประธานและซีอีโอของแบรนด์ชั้นนำกล่าวว่า สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ “ในช่วงไตรมาสที่ 3 เราได้ริเริ่มหลายอย่างเพื่อทำให้ธุรกิจของเราง่ายขึ้น และช่วยให้เรามีสมาธิกับความพยายามในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นในการขยายแบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตของเรา ขั้นตอนเหล่านี้บางส่วนทำให้รายได้ลดลงในระยะสั้น ว่าเราน่าจะทำกำไรได้มากกว่าในอีกไม่กี่

เดือนข้างหน้า หน้าตาของบริษัทของเรากำลังเปลี่ยนไปด้วยแบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตของเราในไตรมาสนี้ซึ่งคิดเป็น 56.3% ของรายรับรวมทั้งหมดของเราเทียบกับ 35.8% ในปีที่แล้ว

“สิ่งที่รวมอยู่ในกระบวนการนี้คือการเปลี่ยนจากบริการจัดจำหน่ายแบบขายส่งอย่างจำกัดที่เราเคยให้ไว้กับร้านสะดวกซื้อของแคนาดาตะวันตกในรูปแบบการขายสินค้าที่เน้นแบรนด์และการทำการตลาดซึ่งครอบคลุมฐานลูกค้าและภูมิศาสตร์ที่กว้างขึ้น เราประมาณการว่าการเปลี่ยนแปลง – เลิกดำเนินการหนึ่งแล้วเริ่มดำเนินการอื่น – ทำให้เรามีรายได้ประมาณ 400,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3

“นอกจากนี้ เรายังประสบกับรายรับจากแพ็คร่วมกันที่ลดลงในไตรมาสต่อไตรมาสเนื่องจากปัญหาเฉพาะของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ รายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ลดลงอีก 492,000 ดอลลาร์ พูดง่ายๆ ก็คือ ธุรกิจบรรจุขวดของบุคคลที่สามของเราไม่ได้เติบโตเร็วเท่ากับ ธุรกิจแบรนด์ของเราเอง ซึ่งเข้าใจได้ เนื่องจากแบรนด์ของเราเติบโตเร็วกว่าประเภทเครื่องดื่มระดับพรีเมียมโดยทั่วไปอย่างมาก

“ในการวิเคราะห์ของเรา เราได้ตัดสินใจที่จะรวมการดำเนินงานของโรงงานเข้ากับโรงงานในเอดมันตัน ซึ่งเราเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารของเรา เราเชื่อว่าเราสามารถจัดการบรรจุขวดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นภายใต้หลังคาเดียวกัน ข้อดีอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ คาดการณ์ว่าต้นทุนค่าโสหุ้ยจะลดลงเจ็ดหลักต่อปีความสามารถในการส่งผลกระทบ

มากขึ้นต่อปริมาณธุรกิจที่มากขึ้นโดยการปรับปรุงเงินทุนส่วนบุคคลและการรวมศูนย์การผลิต TrueBlue(r) 64oz ขององค์กรของเรา การใช้อุปกรณ์แวนคูเวอร์ที่เร็วขึ้นของเราในสายการผลิต Edmonton ที่มีอยู่ของเราจะช่วยให้ เรามีกำลังการผลิตที่พร้อมใช้งานประมาณ 35% เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแบรนด์และลูกค้าของเรา ด้วยความสามารถในการเพิ่มสายการผลิตอื่นด้วยการขยายพื้นที่อาคารของเรา การเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะแล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2550”

ในการเชื่อมโยงกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ คุณได้รับเชิญให้รับฟังการประชุมทางโทรศัพท์ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2550 เวลา 8.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (11:00 น. ตามเวลาตะวันออก) กับราล์ฟ แมคเร , ประธานและซีอีโอของ Leading Brands, Inc. หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดโทรเข้า:

การวัดผลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่อ้างอิงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เช่น “EBITDA” “กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน” หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันไม่มีความหมายที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย GAAP ดังนั้นจึงไม่น่าจะเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายกันที่นำเสนอโดยผู้ออกบัตรรายอื่น เกี่ยวกับแบรนด์ชั้นนำ อิงค์

Leading Brands, Inc. (Nasdaq:LBIX) เป็นบริษัทเครื่องดื่มระดับพรีเมียมแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวในอเมริกาเหนือ ระบบการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการ (IDS) ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทนำเสนอการช้อปปิ้งแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวแก่เจ้าของแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการผลิต การจัดจำหน่าย การขาย/การตลาด และการออกใบอนุญาต นอกจากนี้ แบรนด์ชั้น

นำยังผลิตเครื่องดื่มของตนเอง เช่น TrueBlue(r), LiteBlue(r), TREK(r) Natural Sports Drinks, NITRO(r) Energy Drinks, Infinite Health(tm) Water, Country Harvest(r) น้ำผลไม้และค็อกเทลของซีซาร์ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆ เช่น "เชื่อ" "คาดหวัง" "จะ" หรือคำที่เปรียบเทียบกันได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ความเชื่อ ความตั้งใจ แผน วัตถุประสงค์ เหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานและการพัฒนาอื่นๆ ของบริษัท

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้ ข้อความดังกล่าวใช้เฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น

HARTFORD, Conn., Jan. 11, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — เจ้าหน้าที่ของภูมิภาค Greater Hartford และ Connecticut’s River Valley ได้เริ่มต้นปี 2550 ด้วยคู่มือผู้เยี่ยมชมใหม่ที่มีคะแนนภาพถ่ายและสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม โมเทลและโรงแรมขนาดเล็ก รายชื่อมากกว่าที่เคย “คู่มือผู้เยี่ยมชม Greater Hartford & Connecticut’s River Valley” จำนวน 88 หน้าฟรี เป็นความร่วมมือระหว่างเขตการท่องเที่ยวภาคกลางและสำนักการประชุมและผู้เข้าชม Greater Hartford

“นี่เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวในภูมิภาคของเรา” H. Scott Phelps ประธาน Greater Hartford Convention & Visitors Bureau กล่าว “มีภาพถ่ายแบบไดนามิกและคำอธิบายของสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 350 แห่งในเกือบ 50 เมืองและเมืองต่างๆ รายชื่อร้านอาหารและที่พักของไกด์นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย และนิตยสารแบบมันประกอบด้วยภาพรวมของภูมิภาค ส่วนที่มีรหัสสี รวมถึงแถบด้านข้างพิเศษที่แสดงกีฬาอาชีพ พื้นที่เล่นสกีของรัฐ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง”

“คู่มือผู้เยี่ยมชม River Valley ของ Greater Hartford & Connecticut มีวางจำหน่ายแล้วในโรงแรมระดับภูมิภาค ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และที่ศูนย์ข้อมูลผู้มาเยือนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะจัดส่งให้ตัวแทนท่องเที่ยวและผู้วางแผนการประชุมทั่วโลก และทุกคนที่ขอข้อมูลจาก เขตการท่องเที่ยวภูมิภาคกลางหรือสำนักการประชุมและผู้เข้าชม Greater

Hartford” Paul Mayer กรรมการบริหารของ Central Regional Tourism District ซึ่งเป็นที่ตั้งของ River Valley/CONNECTicut อธิบาย “มันทำให้เราเป็นผู้เล่นหลักในขณะที่เราแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เป็นสถานที่สำหรับการประชุม การประชุม และการเดินทางพักผ่อน”

คู่มือผู้เยี่ยมชมฟรีสำหรับ River Valley ของ Greater Hartford & Connecticut สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ที่www.visitctriver.comหรือwww.enjoyhartford.comหรือโทรติดต่อ River Valley/CONNECTicut Tourism ที่หมายเลข 1-800-793-4480 นอกจากนี้ยังมีให้บริการที่ Greater Hartford Welcome Center ที่ 45 Pratt St. ใน Hartford, Connecticut’s River Valley Welcome Center ที่ 393 Main St.

ในมิดเดิลทาวน์, Windsor Chamber & Visitors Center ที่ 261 Broad St. ในวินด์เซอร์, the Farmington Valley Visitors สมาคมที่ 5 East Main St. ในเอวอน หรือศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว North Central ที่หอการค้า North Central Connecticut ที่ 73 Hazard Ave. ใน Enfield (ภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามคำขอ)

UNIVERSAL CITY, CA — (MARKET WIRE) — 11 มกราคม 2550 — Universal Pictures และPlanetwide Mediaประกาศเปิดตัว ACES Digital Comic Book ของ สามารถรับชมและดาวน์โหลดการ์ตูนเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์www.SmokinAces.netซึ่งแฟนๆ ของภาพยนตร์ SMOKIN’ ACES จะเข้าฉายในวันที่ 26 มกราคมนี้

การ์ตูนประกอบด้วยหกเรื่องที่เขียนโดยโจ คาร์นาฮาน นักเขียน/ผู้กำกับของ SMOKIN’ ACES พร้อมภาพประกอบโดย IDW Publishing Digital Flip Book 30 หน้าสร้างโดย Comic Book Creator™ ของ Planetwide และมีความรู้สึกสมจริงของการ์ตูนในรูปแบบดิจิทัล หน้าของมันลอกออกเพื่อแสดงเนื้อเรื่องที่มีตัวละครจากภาพยนตร์ สามารถดูและแบ่งปันการ์ตูน ACES

ของ SMOKIN ร่วมกับการ์ตูนดิจิทัลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ผ่านช่องทาง Digital Media Reader ของ Planetwide ที่http://www.Hypercomics.comซึ่งเป็นชุมชนโซเชียลของบริษัทสำหรับผู้สร้างหนังสือการ์ตูนและแฟนการ์ตูน หมายเหตุ: การ์ตูน Smokin ‘Aces มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เกี่ยวกับ SMOKIN’ ACES

กับกลุ่มดาราที่จุดไฟ – รวมถึง Ben Affleck, Andy Garcia, Ray Liotta, Jeremy Piven, Ryan Reynolds, Peter Berg, Taraji Henson, Chris Pine, Martin Henderson, Jason Bateman และในภาพยนตร์ของพวกเขาเรื่องแรก , Alicia Keys and Common — เข้าฉายทั่วประเทศวันที่ 26 มกราคม 2550 ในเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันของเดิมพันสูงและชีวิตต่ำ หัวหน้ากลุ่ม Mob Primo Sparazza ได้ทำสัญญากับ Buddy “Aces” Israel (Piven) ซึ่งเป็นนักมายากลจอมปลอมที่ได้ตกลงที่จะเปลี่ยนหลักฐานของรัฐต่อกลุ่ม

Vegas mob เว็บเล่นไฮโล เอฟบีไอที่สัมผัสได้ถึงโอกาสที่จะใช้กลอุบายเล็กๆ น้อยๆ นี้เพื่อโค่น Sparazza เป้าหมายใหญ่ ให้เอซเข้าควบคุมตัวภายใต้การดูแลของสายลับสองคน (เรย์โนลด์สและลิออตตา) ที่ส่งไปยังที่ซ่อนของเอซในทะเลสาบทาโฮ

เมื่อคำพูดของราคาบนหัวของ Aces แพร่กระจายในชุมชนของอดีตข้อเสียและข้อเสียที่จะเป็น มันดึงดูดนักล่าเงินรางวัล อันธพาลให้เช่า จิ้งจอกร้อนควันบุหรี่ และกลุ่มนักเลงสองทางให้เข้าร่วมในการตามล่า เมื่อทุกสายตาจับจ้องไปที่ทาโฮ แกลเลอรีของเหล่าอันธพาลแห่งนี้ก็ชนกันในการแข่งขบขันเพื่อคว้าแจ็คพอตและเอาชนะเอซ เกี่ยวกับ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส

Universal Pictures เป็นแผนกหนึ่งของ Universal Studios ( www.universalstudios.com ) Universal Studios เป็นส่วนหนึ่งของ NBC Universal หนึ่งในบริษัทสื่อและความบันเทิงชั้นนำของโลกในด้านการพัฒนา การผลิต และการตลาดด้านความบันเทิง ข่าวสาร และข้อมูลแก่ผู้ชมทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 จากการรวมตัว

กันของ NBC และ Vivendi Universal Entertainment NBC Universal เป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายข่าวและความบันเทิงอันทรงคุณค่า บริษัทภาพยนตร์ชั้นนำ การผลิตรายการโทรทัศน์ที่สำคัญ กลุ่มสถานีโทรทัศน์ชั้นนำ และสวนสนุกที่มีชื่อเสียงระดับโลก . NBC Universal ถือหุ้น 80% โดย General Electric และ 20% เป็นเจ้าของโดย Vivendi เกี่ยวกับ Planetwide Media

Planetwide Media (แผนกหนึ่งของ Planetwide Games, Inc.) ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อแบบโต้ตอบและเผยแพร่ด้วยตนเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและอยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตรสำหรับผู้ชมกลุ่มใหญ่ของผู้บริโภคที่เกิดใหม่ในพื้นที่สื่อดิจิทัล บริษัทจัดหาเครื่องมือที่เปิดใช้งานบนเว็บ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และวิดีโอเกมที่ให้การโต้ตอบส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์อัน

เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท Comic Book Creator™ เป็นแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่ดีที่สุดซึ่งรวบรวมเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC) และช่วยให้ผู้ใช้ผสมผสานการสร้างสรรค์ของพวกเขาเข้ากับเครือข่ายสังคม บล็อก และทั่วทั้งเว็บ Comic Book Creator เป็นแพลตฟอร์มสื่อส่วนบุคคลที่ใช้งานง่ายซึ่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลเชิงโต้ตอบที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค กำลังออกใบอนุญาตเทคโนโลยี Comic Book Creator และร่วมมือกับความบันเทิงระดับโลก วิดีโอเกม

เยี่ยมชมhttp://www.mycomicbookcreator.com , http://www.myplanetwide.comและ http://www.hypercomics.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม cations Group Jennifer Fader 310.821.6100 ต่อ 112 (สำนักงาน) 310.922.7507 (มือถือ) อีเมลติดต่อ

BURLINGAME, Calif., Jan. 12, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — สายการบินใหม่ของสหรัฐ Virgin America ประกาศในวันนี้ว่า EchoStar Communications Corporation (Nasdaq:DISH) จะเป็นพันธมิตรด้านความบันเทิงผ่านดาวเทียม (IFE) สดบนเที่ยวบินหลักของสายการบิน . ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาล สายการบินหวังที่จะให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาในฤดูใบไม้ผลิปี 2550

ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้แขกของ Virgin America ได้รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DISH Network ของ EchoStar เพื่อตอบสนองรสนิยมความบันเทิงที่หลากหลาย นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทีวีดาวเทียม DISH Network สายการบินจะนำเสนอภาพยนตร์ ‘จ่ายต่อการรับชม’ แก่ลูกค้า ความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถในการรวบรวมรายการเพลงแต่ละรายการ เกมอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมมากมาย และอาหาร ตามความต้องการ.

“เมื่อกระทรวงคมนาคมบอกว่าเราสามารถบินได้ เราก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงอันน่าทึ่งให้แขกของเรา และ DISH Network ก็เป็นองค์ประกอบหลัก” ชาร์ลส์ โอกิลวี ผู้อำนวยการฝ่ายความบันเทิงและพันธมิตรบนเที่ยวบินของ Virgin America กล่าว “ระบบความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟของเราเป็นมากกว่าช่องทางที่แขกของเราจะได้ดื่มด่ำ เราเชื่อว่าพวกเขาจะพบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นมิตรกับลูกค้าโดยรวม”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมความบันเทิงทางอากาศ” ชาร์ลี เออร์เกน ประธานและซีอีโอของ DISH Network ของ EchoStar กล่าว “DISH Network มุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยและนำเสนอเนื้อหาที่น่าตื่นเต้น ทันเวลา และน่าดึงดูดสำหรับแขกของ Virgin America รวมถึงสมาชิกกว่า 13 ล้านคนของเราทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา”

Virgin America คาดว่าจะมีการประกาศสมาชิกทีม IFE เพิ่มเติม ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหา และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอันใกล้ เกี่ยวกับเวอร์จินอเมริกา: Virgin America สายการบินราคาประหยัด ‘เจเนอเรชันใหม่’ ตั้งใจที่จะเปิดตัวบริการสายการบินภายในประเทศตามกำหนดการในช่วงต้นปี 2550 เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล เวอร์จิน อเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการในสหรัฐอเมริกา

มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก และได้สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 34 ลำ ผู้สมัครที่ต้องการสามารถเยี่ยมชมwww.virginamerica.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมทีม Virgin America

สามารถรับชมโลโก้ Virgin America ได้ที่ เกี่ยวกับ EchoStar Communications: EchoStar Communications Corporation (Nasdaq:DISH) ให้บริการลูกค้าทีวีดาวเทียมมากกว่า 13 ล้านรายผ่านเครือข่าย DISH Network(TM) และเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลขั้นสูงชั้นนำของสหรัฐฯ บริการของ DISH Network ประกอบด้วยช่องวิดีโอและเสียง

หลายร้อยช่อง Interactive TV, HDTV, กีฬาและรายการต่างประเทศ พร้อมการติดตั้งอย่างมืออาชีพและการบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง EchoStar เป็นผู้นำด้านการขายและการสนับสนุนอุปกรณ์ทีวีดาวเทียมทั่วโลกมากว่า 25 ปี EchoStar รวมอยู่ในดัชนี Nasdaq-100 (NDX) และเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EchoStar ที่www.EchoStar.comหรือโทร 1-800-333-DISH (3474)

GOLDEN, Colo., Jan. 12, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ยินดีที่จะประกาศว่า Timeless Sports Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้ออกแบบและขณะนี้จำหน่ายสร้อยข้อมือที่ระลึก สำหรับดาร์เรนท์ วิลเลียมส์ ผู้ถูกยิงเสียชีวิตในวันปีใหม่ที่เดนเวอร์ กำไร 100% จากการขายกำไลเหล่านี้จะนำไปบริจาคให้กับกองทุนเด็ก Darrent Williams และสโมสร Boys and Girls Clubs of Denver, CO และ Fort Worth, TX

กำไลสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Darrent ตั้งอยู่ที่www.DarrentWilliams27.com สินค้ามีราคาในนามที่ 5.00 ดอลลาร์ต่อสร้อยข้อมือ และการจัดส่งจะเริ่มในวันที่ 22 มกราคม 2550 Timeless Sports Inc. ซึ่งมีที่ตั้งร้านค้าปลีกใน Broomfield, CO ที่ Flatiron Crossing Mall จะมีสร้อยข้อมืออยู่ในร้านเช่นกัน

Timeless Sports มีข้อตกลงที่ระลึกสุดพิเศษกับ Darrent Williams ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพิ่งลงนามในข้อตกลงที่ระลึกสุดพิเศษกับ Tennessee Titans Bo Scaife, DJ Hackett จาก Seattle Seahawks และ Brandon Marshall ของ Denver Broncos รายชื่อลูกค้าของบริษัทยังรวมถึง Rod Smith ของ Denver Broncos, Tatum Bell และ Daniel Graham จาก New England Patriots

“Darrent Williams ไม่เพียงเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับพวกเราทุกคนที่ Timeless Sports แต่ยังเป็นเพื่อนอีกด้วย เขาทุ่มเทอย่างมากไม่เพียงเพื่ออาชีพและครอบครัวของเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรการกุศลด้วย” Jason Patterson ประธาน Timeless Sports กล่าว Inc. “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะระดมเงินให้กับลูกๆ ของเขา เช่นเดียวกับสโมสร Boys and Girls Club เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา” เกี่ยวกับ HumWare Media Corporation:

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) เป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” สำหรับสื่อนอกบ้านที่กำลังดำเนินกิจการ Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงด้านกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports Inc.

Safe Harbor Act: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995

ความสามารถในการจัดการการเติบโต การได้มาซึ่งเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบของสภาพธุรกิจทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย — (MARKET WIRE) — 12 มกราคม 2550 — Paciolan ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการจำหน่ายตั๋ว การตลาดและการพัฒนาสำหรับองค์กรกรีฑาระดับวิทยาลัยทั่วประเทศ ประกาศในวันนี้ว่า 46 วิทยาลัยจาก 64 แห่งที่เล่นโบว์ลิ่ง ใช้ Paciolan เพื่อขายตั๋วชามของพวกเขา Paciolan ทำงานอย่างใกล้ชิดกับวิทยาลัยเหล่านี้หลายแห่งเพื่อ

ทำการตลาดและขายตั๋วคงคลังให้กับเกมชามของพวกเขาได้สำเร็จ ทำให้พวกเขาสามารถให้บริการในระดับที่เหมาะสมที่สุดแก่แฟนๆ ที่มีคุณค่าที่สุดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคและผู้ถือตั๋วฤดูกาล

ตามความต้องการที่คาดการณ์ไว้ของการขายตั๋วเกมชาม Paciolan ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการผูกขาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ชามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและดำเนินการตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่จำเป็นเพื่อเพิ่มยอดขายตั๋วเกมชามให้ได้มากที่สุด ในขณะที่วิทยาลัยบางแห่งเลือกที่จะโพสต์ใบสมัครออนไลน์เพื่อขายตั๋วก่อนประกาศเกมชามตามกำหนด แต่คนอื่น ๆ เลื่อนการโพสต์

ใบสมัครตั๋วออนไลน์จนกว่าโรงเรียนจะยอมรับคำเชิญให้เล่นเกมชาม ไม่ว่าในกรณีใด โรงเรียนจะได้รับโอกาสให้ผู้บริจาคและผู้ถือตั๋วฤดูกาลมีทางเลือกในการซื้อตั๋วก่อนที่สินค้าคงคลังจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

“ก่อนที่จะได้รับเชิญให้เล่นใน Outback Bowl เราได้ส่งข้อเสนอเกมชามผ่านอีเมลไปยังผู้บริจาคและผู้ถือตั๋วฤดูกาลของเรา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเลือกเกมชามที่มีศักยภาพทั้งหมดที่พวกเขาสนใจเข้าร่วมได้” Joe Arnone ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกีฬาของ Ticketing ที่ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี “เมื่อมีการประกาศ สิ่งนี้ทำให้เกิดการซื้อตั๋วเกมชามโดยอัตโนมัติสำหรับแฟน ๆ ที่มีค่าที่สุดของเรา สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเราประหยัดทรัพยากรอันมีค่า แต่ยังช่วยให้เราสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้บริจาคและผู้ถือตั๋วซีซัน”

Stephen Naughton ผู้อำนวยการสำนักงานขายตั๋วที่ Auburn กล่าวว่า “เราไม่ได้โพสต์เฉพาะแอปพลิเคชันตั๋วเกมชามออนไลน์เท่านั้น แต่เรายังเสนอส่วนลด 10 ดอลลาร์สำหรับการซื้อตั๋วออนไลน์ เพื่อสนับสนุนคำขอชามออนไลน์และปรับปรุงกระบวนการซื้อตั๋วชามด้วย ช่วยให้เราสามารถขายเกือบสามในสี่ของสินค้าคงคลังเกมชามออนไลน์ทั้งหมด”

“นอกเหนือจากการโพสต์ใบสมัครตั๋วออนไลน์ก่อนเริ่ม ‘Selection Sunday'” Travis Furbee ผู้ช่วยโฆษณาของฝ่ายขายตั๋วที่ Clemson กล่าว “เราเลือกที่จะเพิ่มประสบการณ์ของแฟนๆ ให้สูงสุดด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเกมโบวล์ตามกำหนดการและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นผ่านอีเมล สิ่งนี้ ทำให้เราสามารถแสดงให้แฟน ๆ เห็นว่าเราซาบซึ้งในการสนับสนุน Clemson Athletics ในการทำเช่นนั้น เราสร้างความภักดีของแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง”

“เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับลูกค้าเกมชาม 46 รายจาก 64 รายในช่วงฤดูกาลแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและวุ่นวาย” Dave Butler ซีอีโอของ Paciolan กล่าว “เราไม่เพียงแต่ช่วยลูกค้าของเราในการโปรโมตตั๋วเกมชามของพวกเขาเท่านั้น แต่หลายคนยังเปลี่ยนกระบวนการเกมชามให้เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแฟน ๆ ที่มีคุณค่าที่สุดของพวกเขา – ผู้บริจาคและผู้ถือตั๋วฤดูกาล” เกี่ยวกับ Paciolan

Paciolan ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยเป็นผู้นำด้านการออกตั๋ว โดยให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการจองตั๋ว การระดมทุน และการตลาดสำหรับสถานที่ชั้นนำทั่วอเมริกาเหนือ Paciolan จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการทั้งหมดที่ทำให้สถานที่ควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้า แบรนด์ และศักยภาพในการสร้างรายได้ได้โดยตรง ตลาดหลัก ได้แก่ กรีฑาวิทยาลัย กีฬา

อาชีพ ศิลปะการแสดง สนามกีฬาและพิพิธภัณฑ์ โดยรวมแล้ว ลูกค้า Paciolan ขายตั๋วได้มากกว่า 100 ล้านใบต่อปี คิดเป็นประมาณ 25% ของตั๋วงานแสดงสดทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกา Paciolan เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ลูกค้าตัวแทนได้แก่: Thomas & Mack Center, Louisiana State University, University of Oklahoma, University of Nebraska, The Resch Center, University of Michigan, Florida State University, University of Maryland, University of Southern California, University of North Carolina

at Chapel Hill, โคโลราโดร็อคกี้ส์, ซานดิเอโกเดรสเดรส, ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์, ศูนย์ศิลปะการแสดงเดนเวอร์, ชาร์ล็อตอารีน่า, ตั๋วนิวอีร่า, โตรอนโตซิมโฟนี, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน, พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติในบัลติมอร์, โดเวอร์ดาวน์สเอ็นเตอร์เทนเมนต์ , Inc. และสถานที่ชั้นนำอื่นๆ ทั่วอเมริกาเหนือ

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย และโบคา เรตัน รัฐฟลอริดา — (MARKET WIRE) — 15 มกราคม 2550 — HealthyKidsCatalog.com — บริษัทแค็ตตาล็อกออนไลน์ที่ไม่ซ้ำแบบใครที่เสนอ “โซลูชันที่ส่งเสริมเด็กที่มีสุขภาพดี” และ ผู้เขียน The Five Star Plan for Better Health ซึ่งเป็นโปรแกรมแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทั้งครอบครัวตัดสินใจเลือกวิถี

ชีวิตที่ชาญฉลาดซึ่งมีให้บริการที่ HealthyKidsCatalog.com ประกาศในวันนี้เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ “Heart-Smart Art Contest” ประจำปีครั้งที่สองที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้เด็กวัยประถมและมัธยมต้นมีสุขภาพที่ดีในปี 2550

Merilee Kern ซีอีโอของ HealthyKidsCatalog.com ผู้เขียนหนังสือสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัล “Making Healthy Choices – A Story to Inspire” กล่าวว่า “การประกวดนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็ก ๆ ในอเมริกาคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีในช่วงปีใหม่ ฟิต เด็กฉลาด” “ด้วยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประมาณการว่าเด็กอเมริกันอายุ 6-19

ปีกว่า 9 ล้านคนอายุ 6-19 ปี มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน โปรแกรมสนุก ๆ เช่นนี้ที่เพิ่มความตระหนักรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่ดีผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนที่ดีอย่างหนึ่งใน ทิศทางที่ถูกต้อง”

ในการเข้าร่วมการประกวด เด็กอายุ 14 ปีและต่ำกว่าควรส่งผลงานศิลปะต้นฉบับที่มีขนาดไม่เกิน 8.5″x11″ ที่แสดงให้เห็นเด็กที่กำลังเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี “บางประเภท” ผลงานซึ่งควรส่งผ่าน USPS ไปที่ HealthyKidsCatalog.com, 10755 Scripps Poway Parkway #508, San Diego, CA 92131 พร้อมด้วยชื่อผู้เข้าประกวด ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และอายุ ต้องได้รับภายในไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ในปีพ.ศ. 2550 โดยจะมีการประกาศผู้ชนะในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมในการเชิดชู

เด็กที่อยู่ในกลุ่มอายุแต่ละประเภทจากทั้งหมดสี่ประเภท (3-5, 6-8, 9-11 และ 12-14) ที่ตีความทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ดีที่สุด – ตามที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกำหนด – แต่ละคนจะได้รับ แพ็คเกจรางวัลที่รวมไอเทมต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งหาซื้อได้ที่ www.HealthyKidsCatalog.com :

Janice Sussman, MBA ผู้เขียนร่วมของ The Five Star Plan for Better Health กล่าวว่า “HealthyKidsCatalog.com และฉันมีความหลงใหลในการช่วยเหลือให้ความรู้และให้ความกระจ่างแก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับวิธีการเลือกวิถีชีวิตเชิงบวก และกระตุ้นให้พวกเขาใช้ความรู้นี้ ในชีวิตประจำวันของพวกเขา การประกวดครั้งนี้เป็นวิธีการที่น่าตื่นเต้นในการปลูกฝังความรู้เรื่องการมีสุขภาพที่ดีไว้ในจิตใจของเด็ก ๆ ขณะที่พวกเขาพิจารณาว่าฉากใดที่จะพรรณนาถึงการเข้าร่วมของพวกเขา”

เต็มรูปแบบ “สมาร์ทหัวใจศิลปะ” กฎการแข่งขันและรายละเอียดที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ที่ เกี่ยวกับแคตตาล็อกเด็กเพื่อสุขภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย แคตตาล็อก Healthy Kids แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ( www.HealthyKidsCatalog.com ) มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสุขภาพของเด็กโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำ

ที่ครอบคลุม -คุณภาพ “โซลูชั่นที่ส่งเสริมเด็กที่มีสุขภาพ” จากปลายทางออนไลน์ที่สะดวกสบายแห่งหนึ่ง ด้วยแค็ตตาล็อก Healthy Kids ผู้ปกครอง นักการศึกษา แพทย์ และผู้ดูแลเยาวชนอื่นๆ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กเพียงจุดเดียว รวมถึงของเล่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา วิดีโอและดีวีดี

หนังสือ เครื่องใช้ในครัว และอื่น ๆ. บริษัทยังเผยแพร่ WEIGHT-WISE KIDS ซึ่งเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนฟรีที่ “ให้บริการ” คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสาร และแหล่งข้อมูลสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะ

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: หากคุณต้องการรับหนังสือ “Making Healthy Choices – A Story to Inspire Fit, Weight-Wise Kids” ในรูปแบบไฟล์ PDF ของนักวิจารณ์ฟรี โปรดติดต่อ press@healthykidscatalog .comด้วยการตั้งค่ารูปแบบของคุณ (ฉบับพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์) และรายละเอียดการจัดส่งทั้งหมดตามความเหมาะสม เกี่ยวกับแผนห้าดาวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ตามหลักโภชนาการและแรงจูงใจที่ดี แผนระดับห้าดาวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นแนวทางที่สร้างแรงบันดาลใจในการช่วยให้ครอบครัวตัดสินใจเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงและปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายของครอบครัวสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบการติดตามที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามของโปรแกรมแนะนำนี้ ครอบครัวได้เรียนรู้วิธีรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์และออกกำลังกาย และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในขณะที่พวกเขาแทนที่นิสัยที่ไม่ดีด้วยพฤติกรรมใหม่ในเชิงบวก แผนระดับห้าดาวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นถูกสร้างขึ้นโดย Janice K. Sussman, MBA, ทักษะขององค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดเป้าหมาย และ Karen M. Gauci, MPH, นักโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต ซึ่งดำเนินงานส่วนตัวใน Boca Raton, Florida พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาที่ www.ltbassociates.comหรือทางโทรศัพท์ที่ 1-561-393-0996

เซนต์. หลุยส์ รัฐมิสซูรี — (MARKET WIRE) — 15 มกราคม 2550 — Farmetrics(SM) ซึ่งเป็นตลาดการทำนายผลแห่งแรกที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจการเกษตรของสหรัฐฯ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพพืชผลในท้องถิ่น รัฐ และระดับชาติ การใช้ความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาในอุตสาหกรรมการเกษตรที่ผู้เข้าร่วมส่งคาดการณ์สำหรับพื้นที่เพาะปลูกใน

ท้องถิ่นผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยว www.farmetrics.com การคาดการณ์เหล่านี้จะรวบรวมและแชร์กับผู้เข้าร่วมทุกสัปดาห์ Farmmetrics ให้การเข้าถึงข้อมูลในระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกับระดับเคาน์ตี ผู้เข้าร่วม Farmmetrics สามารถรับคะแนนสะสมแลกของรางวัลได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือชนะ

“การรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และแม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพพืชผลในท้องถิ่นมีความสำคัญต่อธุรกิจการเกษตรของสหรัฐฯ” Bill Towles ผู้บริหารโปรแกรมโฟกัสของเกษตรกรสำหรับ Bunge Global Markets, Inc. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์ กล่าว “Farmetrics Prediction Market ช่วยให้ทุกคนจัดการความเสี่ยงได้ อย่างใกล้ชิด ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจสภาพอุปทานทั่วประเทศ”

ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมกำลังคาดการณ์เกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยวพืชผล เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ฝ้าย และถั่วเหลืองในเขตที่อยู่อาศัยของตน จะมีการพิจารณาพืชผลมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ และการปรับปรุงอื่นๆ ที่วางแผนไว้อาจเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยเกษตรกรรมและชุมชนเกษตรกรรม ฟอรัมสนทนาที่ขยายออกไปรวมถึงกระดานข้อความใหม่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ทำให้สมาชิกของชุมชนธุรกิจการเกษตรสามารถแสดงความสนใจและข้อกังวลของตนให้เพื่อนฝูงทราบได้

ตลาดการทำนายทำนายผลลัพธ์โดยพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากที่มีความรู้ในสาขาที่กำหนด พวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแม่นยำสูงในการเลือกตั้ง กีฬา และธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมที่ทายผลได้อย่างแม่นยำจะได้รับรางวัล ที่ www.farmetrics.comผู้เข้าร่วมสามารถรับคะแนนโบนัสจากการเข้าร่วมและอาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจูงใจโดยไม่ต้องชนะในระดับเคาน์ตีหรือรัฐ

ในการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนที่www.farmetrics.com . ก่อน. หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมจะได้รับการยืนยันโดย Bunge ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงจะสามารถเข้าร่วมได้ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ หากมีสิทธิ์ ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร อาจป้อนข้อมูล

การคาดการณ์ของตนเกี่ยวกับสถิติที่สำคัญ เช่น ข้าวโพดที่ปลูกในท้องถิ่นและพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง ผลผลิต และพื้นที่เพาะปลูกที่เก็บเกี่ยว ผู้ชนะการแข่งขันประจำสัปดาห์ที่เป็นไปได้นั้นพิจารณาจากการคาดการณ์ของผู้เข้าร่วมที่แม่นยำที่สุดตามสถิติของ USDA ที่เผยแพร่หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่น ๆ เมื่อมีให้ ผู้ชนะสามารถรับคะแนนสะสมที่สามารถนำไปใช้เป็นรางวัลได้ตั้งแต่ไฟฉายไปจนถึงแพ็คเกจการเดินทางสำหรับสองคน เกี่ยวกับตลาดการทำนาย Farmetrics

ตลาดการคาดการณ์ของ Farmetrics (SM) เป็นวิธีการใหม่ในการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลการเพาะปลูกจากผู้เข้าร่วมทั่วประเทศ การใช้ความรู้ของอุตสาหกรรมการเกษตรเข้าร่วมส่งการคาดการณ์ของพวกเขาเช่นพื้นที่เพาะปลูกในท้องถิ่นผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวรายสัปดาห์ที่เว็บไซต์ทุ่มเทwww.farmetrics.com ข้อมูลนี้รวบรวมและแชร์กับผู้เข้าร่วมทุกสัปดาห์ ผู้เข้า

ร่วมที่ใช้งานอยู่อาจชนะรางวัลด้วยการสะสมคะแนนรางวัล ฟาร์มาเมทริกส์เป็นตลาดการทำนายแห่งแรกที่ปรับแต่งมาเพื่อธุรกิจการเกษตรของสหรัฐโดยเฉพาะ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือชนะ

ไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อเข้าร่วมหรือชนะ ถือเป็นโมฆะเมื่อมีการห้าม การแข่งขันในตลาดการทำนายผล Farmetrics(SM) การแข่งขันย่อย และโปรแกรมการชื่นชมเปิดกว้างสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐฯ ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมีอายุมากกว่าคนส่วนใหญ่และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรกรรม ตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด ผู้สนับสนุนจะเสนอการ

แข่งขันและการแข่งขันย่อยเป็นรายสัปดาห์ เริ่มในวันพุธ เวลา 00:01 น. CST และสิ้นสุดในวันอังคาร เวลา 23:59 น. CST ฟาร์มเมทริกซ์ เปิดให้บริการแล้ว ข้อมูลรางวัลจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของแคตตาล็อกอยู่ที่ www.MPGSTL.COM/BUNGE สปอนเซอร์: Bunge Global Markets, Inc., 50 Main Street, White Plains, New York 10606 โอกาสในการชนะขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่ได้รับและการคาดการณ์ที่ป้อน สำหรับกฎอย่างเป็นทางการและรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.farmetrics.com .

SCOTTSDALE, Ariz., Jan. 16, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Rudy Beverage, Inc. (RBI) บริษัทในเครือของ Global Beverage Solutions, Inc. (OTCBB:GBVS) จัดแสดงเครื่องดื่มใหม่ขนาด 16 ออนซ์และ 32 ออนซ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไซลิทอล สารให้ความหวานตามธรรมชาติที่สามารถช่วยป้องกันฟันผุซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ ถึงผู้บริหารและบุคลากรของ Kehe Food Distributors ประมาณ 300 คนในงาน Kehe Summer Selling Showcase ปี 2550 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2550 ใน เซนต์ชาร์ลส์ อิลลินอยส์ ผลิตภัณฑ์เรือธงของ Rudy Beverage ได้แก่ เครื่องดื่มกีฬา Rudy Revolution(tm) และ Rudy! รูดี้! Flying Colours(tm) เป็นทางเลือกแทนเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงสำหรับเด็ก ซึ่งมอบเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพให้ผู้บริโภคได้ดื่มเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเหนือชั้น

“บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนาด 16 และ 32 ออนซ์ใหม่ดูดีและส่งมอบสายเครื่องดื่มให้กับผู้บริโภคในขนาดที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่ายที่มาร่วมงาน” ไบรอัน เทย์เลอร์ รองประธาน – – การขายอาหารพิเศษที่ CA Fortune & Co. และตัวแทน Rudy Beverage, Inc. “Rudy Revolution(tm) ขนาด 32

ออนซ์ใหม่มีราคาที่เหมาะสมเพื่อท้าทายการแข่งขัน ในขณะที่บรรจุภัณฑ์และการกำหนดสูตรใหม่จะดึงดูดผู้บริโภคในวงกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งขณะนี้มีโอกาสที่จะสร้างทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์ Rudy Beverage เป็นส่วนหนึ่ง ของอาหารเพื่อสุขภาพ”

“ผู้คนที่ Kehe Foods รวบรวมส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ถึงมือผู้บริโภค การต้อนรับของเราบนพื้นเมื่อทีมขาย Kehe Foods, CA Fortune และ Rudy Beverage นำเสนอคุณสมบัติใหม่ของเราเป็นอย่างมาก Kehe Foods และทีมงานของ CA Fortune ช่วยให้เราสร้างจุดศูนย์ถ่วงที่ดึงดูดธุรกิจให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมการขายที่มี

ประสิทธิภาพ” Drew Carver ประธานของ Rudy Beverage, Inc. กล่าว “เรามีโอกาสใหม่ที่ยอดเยี่ยมในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Rudy Beverage” ผลิตภัณฑ์ 16 ออนซ์และ 32 ออนซ์ และเราตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการของผู้บริโภคอย่างเต็มที่” หากคุณต้องการที่จะได้รับการประกาศอีเมลเกี่ยวกับรูดี้เครื่องดื่ม, Inc. ข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อตัวแทนโดยตรงกรุณาเยี่ยมชมเราบนเว็บได้ที่:เกี่ยวกับ Rudy Beverage, Inc.:

ก่อตั้งโดยตำนานฟุตบอลนอเทรอดาม แดเนียล “รูดี้” รูเอทิเกอร์และดรูว์ คาร์เวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและลูกเขยของแดน เดวีน อดีตโค้ชทีมไฟต์ติ้งไอริช รูดี้ เบเวอเรจ อิงค์ มุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์และจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีรสชาติยอดเยี่ยม และทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ปกครอง เด็ก นักกีฬา และผู้กระตือรือร้นที่กำลังมองหาสิ่งพิเศษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม เกี่ยวกับ

ผู้จัดจำหน่ายอาหาร Kehe ก่อตั้งขึ้นในปี 2495 ให้บริการ 37 รัฐและเม็กซิโก โดยมีศูนย์กระจายสินค้าในรัฐอิลลินอยส์ เท็กซัส และยูทาห์ ด้วยพนักงานกว่า 2,000 คน บริษัทที่มีพนักงานเป็นเจ้าของซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโรมีโอวิลล์ รัฐอิลลินอยส์ ให้บริการจัดจำหน่ายให้กับทั้งเครือข่ายร้านขายของชำรายใหญ่และที่ปรึกษาอิสระในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ ฟลอริดา จอร์เจีย

โคโลราโด ลุยเซียนา แอละแบมา มิสซิสซิปปี้ นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา เวอร์จิเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย นอร์ทดาโคตา เซาท์ดาโคตา อิลลินอยส์ อินดีแอนา วิสคอนซิน มิชิแกน โอไฮโอ แคนซัส มิสซูรี เทนเนสซี โอคลาโฮมา มินนิโซตา ไอโอวา อาร์คันซอ เคนตักกี้ เท็กซัส เนบราสกา ยูทาห์ เนวาดา ไวโอมิง แอริโซนา นิวเม็กซิโก , ออริกอน, ไอดาโฮ, เพนซิลเวเนีย และมอนทานา เกี่ยวกับ Global Beverage Solutions, Inc.:

Global Beverage Solutions, Inc. (OTCBB:GBVS) ลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต การจัดจำหน่าย และการขายเครื่องดื่มทั่วโลก บริษัท หลักทรัพย์ของ บริษัท ได้แก่ กัปดื่ม Group, Inc และรูดี้เครื่องดื่ม, Inc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม

ท่าเรือปลอดภัย: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

ผันผวนในผลประกอบการทางการเงิน ความพร้อมใช้งานและการยอมรับของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ บริการและราคา แนวโน้มและเงื่อนไขทั่วไปของตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในรายงานของ SEC ของบริษัท

ซานดิเอโก, 17 มกราคม 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Execute Sports, Inc. (OTCBB:EXCS) ประกาศในวันนี้ว่ายอดขายทางอินเทอร์เน็ตในเดือนธันวาคมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 157% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน

Geno Apicella ซีอีโอคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งกล่าวว่า “ในเดือนนี้ เรามียอดขายทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดสองสัปดาห์และใหญ่เป็นอันดับสองในแง่ของยอดขาย” นับตั้งแต่เปิดตัวโปรแกรมการขายทางอินเทอร์เน็ตของ Execute ในเดือนมีนาคม มีคำสั่งซื้อจากยักษ์ใหญ่ออนไลน์ในอุตสาหกรรมสินค้ากีฬาอย่างต่อเนื่อง

Apicella กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ พนักงานของเราได้เตรียมการสำหรับเทศกาลวันหยุดอย่างดีเยี่ยม ตามด้วยแผนกจัดส่งของเราที่จัดส่งตรงเวลาอย่างไร้ที่ติ .” เกี่ยวกับ Execute Sports, Inc.

Execute Sports, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานเคลอแมนที รัฐแคลิฟอร์เนีย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประสิทธิภาพ ได้แก่ ชุดเวทสูท เสื้อกั๊ก เสื้อชูชีพ และเวคสเก็ต สำหรับอุตสาหกรรมกีฬาแอ็กชัน แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Execute Wetsuits, Kampus Wakeskates และ Kampus Shoes, Collective Development Bindings และ Collective Development Bags สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่http://www.executesports.com

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

ไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ ณ วันที่เผยแพร่นี้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ การเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-KSB ของบริษัท และการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

LOS ANGELES, Jan. 17, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Tank Sports, Inc. (OTCBB:TNSPE) ได้ประกาศในวันนี้ว่า Laguna Research Partners LLC ได้เผยแพร่รายงานการอัปเดตและรายงานการอัปเดตสรุปโดยให้ข้อมูลการวิเคราะห์การควบรวมกิจการที่เสนอระหว่าง Tank Sports และ LowPrice.com, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐแอริโซนา

d/b/a Redcat Motors Redcat เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาพาวเวอร์สปอร์ตซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์กีฬาที่ใช้กำลังแบบออฟโรด

Ms. Jing Jing Long ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tank Sports กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสการเติบโตอย่างมากสำหรับ Tank Sports ในตลาดกีฬาประเภท power-sports ทั่วโลก นับตั้งแต่บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ก็มีปฏิกิริยาของลูกค้าต่อสายการผลิตของเรา- รถจักรยานยนต์เอดจ์และยานพาหนะทุกพื้นที่ได้รับผลบวกอย่างท่วมท้น” เธอเสริมว่า “นอกจากนี้ เราเชื่อว่า Laguna Research Partners ได้ให้การวิเคราะห์ที่ยุติธรรมและสมดุลของการควบรวมกิจการกับ Redcat แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทของเรา”

ในส่วนการวิเคราะห์ของ Laguna Research Partners ของการวางแผนการควบรวม Tank Sports และ Redcat ระบุว่า “การควบรวมกิจการที่เราคาดการณ์ไว้ สามารถเพิ่มรายได้ประจำปีของ Tank ได้ทันทีจากประมาณ 11.0 ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 25.0 ล้านดอลลาร์ และกำไรขั้นต้นจากประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์เป็น มากกว่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ” การ

วิเคราะห์ยังกล่าวต่อไปว่า “นอกจากนี้ เรายังคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นที่ Redcat สามารถสร้างกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านดอลลาร์ต่อปี และการกำจัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนจะช่วยประหยัดต้นทุนประจำปีได้มากถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ถึง 2.0 ดอลลาร์ ล้าน.”

“บริษัทของเรารู้สึกประทับใจอย่างมากกับประสิทธิภาพการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Tank Sports ในตลาดกีฬาพลังงานที่มีการแข่งขันสูง” Kevin B. Skislock หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Laguna Research Partners กล่าว “ในความเห็นของเรา ทีมผู้บริหารของ Tank Sports เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับกระแสผู้บริโภคในตลาดรถจักรยานยนต์ราคาคุ้มค่าและรถเอทีวี และเราเชื่อว่าการควบรวมกิจการของ Redcat เป็นก้าวสำคัญในการบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์การตลาดระยะยาวของ Tank ”

การวิเคราะห์การควบรวมกิจการที่ออกโดยลากูน่าวิจัยพันธมิตรสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัท ที่ที่www.lrponline.net นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ถังกีฬาเว็บที่เกี่ยวกับ Tank Sports, Inc.

Tank Sports เป็นบริษัทชั้นนำที่พัฒนา วิศวกร และทำการตลาดรถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์สมรรถนะสูงบนถนน รถออฟโรด (ATV) จักรยานสกปรก และโกคาร์ทผ่าน OEMs ในประเทศจีน ใช้สิ่งที่เรียกว่า “แนวคิดจีน” เพื่อเข้าร่วมในตลาดรถจักรยานยนต์/รถเอทีวีมูลค่า 31.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี (ข้อมูล: สภาอุตสาหกรรมยานยนต์) โลโก้ Tank Sports, Inc. มีอยู่ที่

เกี่ยวกับ Laguna Research Partners LLC

Laguna Research Partners ( www.LRPonline.net ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นบริษัทเอกชนด้านข้อมูลธุรกิจและการวิจัยที่ผลิตการวิจัย การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ของบริษัท อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และธรณี วัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือการมอบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกรรมสิทธิ์และนำไปใช้ได้จริงแก่ผู้ใช้วิจัยและลูกค้าทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา Laguna Research Partners ได้แนะนำบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่เข้าสู่เอเชียและบริษัทในเอเชียที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกา การเปิดเผยข้อมูล

พันธมิตรด้านการวิจัยของลากูน่าได้รับการชดเชยสี่พันห้าร้อยเหรียญสหรัฐจาก Tank Sports, Inc. สำหรับรายงานการวิจัยฉบับปรับปรุงและบทสรุปของการวิจัยการอัปเดตนั้น ได้ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนออกรายงานดังกล่าว เจ้าของไม่มี Laguna วิจัยพันธมิตรเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างดำรงตำแหน่งในและ / หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของถังกีฬาข้อมูลอิงค์เปิดเผยเต็มสามารถเข้าถึงได้www.LRPonline.net

GOLDEN, Colo., Jan. 17, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ประกาศในวันนี้ว่า Boondoggle Sports Network (BSN) ได้รับเลือกจาก SUN Management Group ให้เป็นพันธมิตรโฆษณาเพื่อโปรโมต “Art แห่งสงคราม” – การแข่งขัน Arena Fighting Championships ที่ไม่มีปัญหาผ่านเครือข่ายการจัดตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของ BSN

Boondoggle Sports Network จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในงาน “Art of War” ในวันที่ 9 มีนาคมที่ American Airlines Center ของดัลลัส BSN จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่จะจัดแสดงบน Jumbo-tron ระหว่างการแข่งขัน – การต่อสู้แบบ 10 ไฟต์ตามกำหนดการ งานจะออกอากาศทาง HDnet ของ Marc Cuban

บุญด็อกเกิลเป็นช่องความบันเทิงใหม่ล่าสุดของอเมริกาที่นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านกีฬาและกีฬาแฟนตาซีเชิงโต้ตอบแก่อุตสาหกรรมการบริการ BSN ที่รอการจดสิทธิบัตรนั้นถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตและแสดงบนจอโทรทัศน์ภายในสปอร์ตบาร์และร้านอาหารเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้อุปถัมภ์ เพิ่มปริมาณการใช้ข้อมูล และส่งเสริมรายได้ที่สูงขึ้น เกี่ยวกับงาน

เป็นเวลากว่า 2,500 ปีที่ The Art of War เป็นคู่มือการเอาชีวิตรอด ตอนนี้ SUN Production Group ร่วมกับ International Fighters Association นำเสนอศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่น่าตื่นเต้น การต่อสู้ในกรง – “Art of War” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 19:30 น. Art of War จะประกอบด้วยฉากแอ็กชั่นสิบรายการ ไฟต์และจะรวมการ์ดต่อสู้มือ

อาชีพระดับโลกระดับโลก นักสู้จากทั่วทุกมุมโลก – อังกฤษ บราซิล รัสเซีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก สวีเดน และสหรัฐอเมริกา กำลังต่อสู้เพื่อเงินในกระเป๋า เกียรติยศ และอันดับ งานหลักจะนำเสนออดีตแชมป์ UFC (Ultimate Fighting Championship) และตำนาน Jui Jitsu ชาวบราซิลชื่อ Pedro “The Rock” Rizzo ต่อสู้กับทหารผ่านศึก UFC อีกคนหนึ่งคือ Justin “The Hammer” Eiler

ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ SUN และผู้จับคู่สำหรับงาน Art of War ได้แก่ Guy Mezger และ Dan “The Beast” Severn ตำนาน MMA ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Mezger เป็นแชมป์โลกศิลปะการต่อสู้แบบผสมห้าสมัยและอดีตแชมป์ UFC Severn เป็นแชมป์ UFC สามมงกุฎเพียงคนเดียวและยังเป็นผู้สอนการต่อสู้ให้กับหน่วยงานตำรวจหลายร้อยแห่ง

สถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้แบบผสมผสานเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของกีฬาชนิดนี้ได้รับการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ 60 นาทีของซีบีเอส หนังสือพิมพ์ระดับประเทศของยูเอสเอทูเดย์ และสื่ออื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

“เราตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก” จอห์น ฮูโมลเลอร์ ซีอีโอของ HumWare กล่าว “เรารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับ SUN Productions ในงานนี้และงานที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ”

CJ Comu ซีอีโอของ SUN มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ BSN “เราหวังว่านี่จะเป็นหนึ่งในโอกาสมากมายที่จะได้ร่วมงานกับ BSN” นายโคมูกล่าว “พวกเราที่ SUN รู้สึกว่า BSN จะให้โอกาสพิเศษแก่เราในการกำหนดเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่มประชากรชายวัยผู้ใหญ่ที่สำคัญมากของเรา ซึ่งมีอายุระหว่าง 21-34 ปี” เกี่ยวกับ HumWare Media Corporation:

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) เป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” สำหรับสื่อนอกบ้านที่กำลังดำเนินกิจการ Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงด้านกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports Inc. เกี่ยวกับ ซัน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป

SUN Productions ตั้งอยู่ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส และกำลังสร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านกีฬาและความบันเทิงระดับมืออาชีพในประเทศอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารของกลุ่มได้ดำเนินการแข่งขันกีฬากับ NBA, MLB, NHL, World Cup, PGA, HBO Boxing และอื่น ๆ อีกมากมายพร้อมกับการได้รับการสนับสนุนหลายล้านจาก บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 500 เช่น Nike, Reebok, GMC, Miller Beer เป็นต้น

คำชี้แจงการปกปิดข้อมูล: ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า"

อยู่ภายใต้สมมติฐานและความเชื่อตามข้อมูลปัจจุบันที่บริษัททราบ และปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และอิทธิพลอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้