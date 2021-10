สมัครเล่นหวยฮานอย สมัครหัวก้อย ผู้สมัครเข้าซื้อกิจการ

สมัครเล่นหวยฮานอย ลอสแองเจลิส, 04 พ.ย. 2546 (PRIMEZONE) — BLUETORCH INC. (เดิมชื่อ Aussie Apparel Group Ltd.) (OTCBB:BTOR) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ว่าจ้าง OakTree Partners ซึ่งเป็นบริษัทวาณิชธนกิจที่ตั้งอยู่ในเมืองนิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย และคัดเลือกผู้สมัครเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ OakTree จะให้การเข้าถึงตลาดทุนเอกชนและสถาบันสำหรับโครงการขยายของ Bluetorch

ผู้บริหารที่ OakTree Partner ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและ/หรือการควบรวมกิจการสำหรับลูกค้าของพวกเขา Greg Banghart หุ้นส่วนผู้จัดการของพวกเขาคือผู้ก่อตั้ง Achilles Heel เครือสินค้ากีฬาเฉพาะทาง ซึ่งนำหน้ากลุ่ม Athlete’s Foot and Foot Locker เขามีส่วนร่วมในภาควาณิชธนกิจมานานกว่าสิบปีโดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

“เรามีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนจำนวนมากให้กับลูกค้าที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และระดับประสบการณ์ของเราในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสินค้ากีฬาจะช่วยให้บริษัทของเราเข้าถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับ Bluetorch ได้อย่างรวดเร็ว” Banghart กล่าว

Bruce MacGregor ประธานและซีอีโอของ Bluetorch Inc. กล่าวว่า “ประสบการณ์ของพวกเขาในการระบุและปิดการเข้าซื้อกิจการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเรากำลังมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่สามารถเร่งการเติบโตของเรา เราได้สั่งให้ OakTree มองหาหน่วยงานที่ ทำกำไรและทำได้ทุกที่ตั้งแต่ 15 ถึง 25 ล้านดอลลาร์ในรายรับต่อปี นิติบุคคลที่คาดหวังจะต้องอยู่ในเวทีกีฬาผาดโผนและจะสนับสนุนแบรนด์ที่มีอยู่ของเรารวมถึง Bluetorch(tm), Hot Tuna(r) และ TSA(r) ทั้งคู่ ในแง่ของประเภทและช่องทางการจำหน่าย”

Greg Banghart กรรมการผู้จัดการของ OakTree Partners กล่าวว่า “เราเชื่อว่า Bluetorch Inc. มีศักยภาพมหาศาล เราชอบสร้างแบรนด์และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของพวกเขาเป็นพิเศษ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและด้วยเงินทุนเพิ่มเติม พวกเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายสำหรับไลฟ์สไตล์กีฬาผาดโผน ”

OakTree Partners ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และได้เป็นตัวแทนของบริษัทเครื่องแต่งกายในแคลิฟอร์เนียตอนใต้หลายแห่งในด้านการจัดหาเงินทุนและกิจกรรมการควบรวมกิจการ บริษัทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และหุ้นส่วนอาวุโส Greg Banghart, Paul Valencia และ Ron Mass มีประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในการควบรวมและซื้อกิจการ การเงินและการจัดการทางการเงิน

Bluetorch Inc. มุ่งเน้นไปที่ตลาดกีฬาเอ็กซ์ตรีมและเด็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเครื่องแต่งกายกีฬาในประเทศ 19.08 พันล้านดอลลาร์ในปี 2545 ตามรายงานของ Sporting Goods Intelligence ในขณะที่ทบทวนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ในปัจจุบันและอนาคต Bluetorch จะยังคงใช้แนวทางช่องทางการจัดจำหน่ายหลายแบรนด์และหลายช่องทางสู่ตลาด กลยุทธ์ที่แก้ไขใหม่นี้จะสะท้อนถึงการมุ่งเน้นมากขึ้นในช่องทางระดับกลางและตลาดมวลชนที่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียง Aussie Apparel จะยังคงแสวงหาการเข้าซื้อกิจการที่เข้ากันได้ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายช่องทางการตลาดตามความเป็นจริงรวมทั้งมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรที่เพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: http://www.bluetorchinc.net/

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ของธุรกิจของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนของผลประกอบการทางการเงิน ความพร้อมใช้งานและการยอมรับของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ บริการและราคา แนวโน้มและเงื่อนไขทั่วไปของตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในรายงานของ SEC ของบริษัท

วิลมิงตัน, เดลลา, 04 พ.ย. 2546 (PRIMEZONE) — Delta Capital Technologies, Inc. (OTCBB:DCTN) บริษัทโฮลดิ้งที่มีความหลากหลาย ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ว่าจ้างทนายความ Michael L. Corrigan จาก La Jolla รัฐแคลิฟอร์เนียเป็น ที่ปรึกษาทั่วไป

Martin Tutschek ประธานของ สมัครเล่นหวยฮานอย Delta Capital Technologies กล่าวว่า “โอกาสในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรของบริษัทอยู่ในจุดที่เหมาะสมและจำเป็นในการรักษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย “เรารู้สึกประทับใจกับประสบการณ์อันกว้างขวางและหลากหลายของ Mr. Corrigan โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และความต้องการทางกฎหมายเฉพาะทางของพวกเขา เราเชื่อว่าเขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือ Delta Capital ด้วยกำหนดการที่รอดำเนินการและการขยายธุรกิจ”

เกี่ยวกับสำนักงานกฎหมายของ Michael L. Corrigan

แนวปฏิบัติของ Mr. Corrigan เน้นย้ำถึงการเป็นตัวแทนของบริษัทเกิดใหม่ทั่วไปและสำนักงาน ก.ล.ต. เขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม มัลติมีเดีย ร้านอาหาร ความบันเทิงและสินค้ากีฬา เขาได้ช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้ในองค์กรและองค์กรหุ้นส่วน การจัดหาเงินทุนของภาครัฐและเอกชนสำหรับหนี้และทุน การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การออกใบอนุญาตเทคโนโลยี การรวมกิจการอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มร.คอร์ริแกนยังเป็นตัวแทนของบริษัทวาณิชธนกิจระดับภูมิภาคหลายแห่งในด้านธุรกรรมหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เกี่ยวกับเดลต้า แคปิตอล เทคโนโลยีส์ อิงค์

Delta Capital Technologies, Inc. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีความหลากหลายซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และหุ้นส่วนองค์กร เพื่อที่จะระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ แผนธุรกิจของเดลต้าแคปิตอลเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผลประโยชน์จากเสียงข้างมากและส่วนน้อยในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผลกำไรของบริษัทต่อไป สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ Delta Capital และเพิ่มการมุ่งเน้นที่โอกาสทางธุรกิจในประเทศจีนและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนแบบทุนนิยมใหม่

อลิโซ วีโจ, แคลิฟอร์เนีย, 5 พ.ย. 2546-Buy.com(r), Inc., The Internet Superstore(tm) ประกาศเปิดตัวร้านของเล่นแห่งใหม่ ( www.buy.com/toys ) บนเว็บไซต์โดยความร่วมมือ กับ KBtoys.com(tm) ตามข้อเสนอเบื้องต้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลด $10 ทันทีสำหรับการซื้อมากกว่า $75 ในร้านขายของเล่น ในระยะเวลาจำกัด สำหรับแบรนด์เนมต่างๆ เช่น Mattel, Hasbro, Fisher-Price, Barbie, LEGO, Hot Wheels และอื่นๆ

ร้านค้าใหม่นี้จะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการ ทุกสิ่งที่เด็กๆ ใฝ่ฝัน ตั้งแต่แอ็คชั่นฟิกเกอร์ ตุ๊กตา และตุ๊กตาสัตว์ ไปจนถึงบล็อก เกมและเครื่องดนตรี ผู้ปกครองจะประทับใจกับของเล่นเพื่อการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สิ่งของสำหรับทารก และเกมในด้านวิทยาศาสตร์และการค้นพบที่หลากหลาย นอกจากนี้ ร้านขายของเล่นของ Buy.com จะมีการนำทางที่ง่าย ตะกร้าสินค้าเดียว เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง – ผู้เลือกซื้อสามารถเรียกดูตามอายุ ช่วงราคา เพศ หมวดหมู่หรือแบรนด์เฉพาะ – และสินค้านับพันรายการที่มีราคาต่ำในสต็อก ช่วงเทศกาลวันหยุด

“Buy.com ยินดีที่จะนำเสนอของเล่นที่ดีที่สุดแห่งปีให้กับลูกค้าของเราในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้” ลาริสา ฮอลล์ รองประธานฝ่ายการตลาดของ Buy.com กล่าว “ในปีนี้ เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่มีให้เลือกมากมายที่สุดในราคาที่ดีที่สุด ในเดือนเมษายน เราได้เปิดตัวร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ และในเดือนพฤษภาคม เราได้เพิ่มร้านเครื่องกีฬา เทศกาลวันหยุดนี้ Buy ลูกค้า .com จะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมในการซื้อของเล่นสำหรับเด็กในรายการซื้อของ เราได้สร้างแหล่งช้อปปิ้งแบบครบวงจรที่มีคุณภาพและหลากหลายสำหรับนักช็อปทุกคน”

ลูกค้าของ Buy.com จะได้รับส่วนลดพิเศษจากของเล่นยอดนิยมประจำฤดูกาลบางรายการสำหรับทุกวัย นอกจากนี้ นักช็อปจะได้พบกับของเล่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเด็กทุกคนในรายการของพวกเขา เมื่อพวกเขาใช้ KBtoys.com 2003 Holiday Hot Toys List เป็นคู่มือการซื้อของพวกเขา:

Buy.com(r), The Internet Superstore(tm) นำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 1.8 ล้านรายการแก่ลูกค้ากว่า 7 ล้านรายในหลากหลายหมวดหมู่ รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพลง ดีวีดี หนังสือ ของเล่น และอื่น ๆ. บุคคลและธุรกิจสามารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่ Buy.com

ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ Buy.com เป็นเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในดัชนี E-Holiday Shopping 2002 ของ Gomez Inc. ในหมวดเพลง อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ (ธันวาคม 2002), “Best Overall Place To Buy Mobile Devices” (มกราคม 2545), “Best E -Commerce Site” โดยนิตยสาร PC World (มิถุนายน 2544), “Best Overall Place To Buy”

โดย Computer Shopper Magazine (มกราคม 2544), “Best of the Web” ในหมวดคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์โดย Forbes Magazine (ฤดูใบไม้ผลิปี 2000 และฤดูใบไม้ร่วง) พ.ศ. 2543) และฉบับที่ 1 e-tailer อิเล็กทรอนิกส์ใน PowerRankings โดย Forrester Research, Inc. (พฤศจิกายน 2000) Buy.com ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 1997 ตั้งอยู่ในเมือง Aliso Viejo รัฐแคลิฟอร์เนีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลาสเวกัส, 6 พ.ย. 2546 (PRIMEZONE) — วันนี้ maxxZone.com, Inc. ได้ประกาศยกเลิกหุ้นจำนวน 30,600,000 หุ้นที่ออกให้ในตอนแรกซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนที่เสนอ Roland Becker ซีอีโอของ maxxZone.com, Inc. กล่าวว่า “หลังจากพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนแล้ว และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและนักลงทุน maxxZone ได้ตัดสินใจไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้”

“วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุน maxxZone” เบกเกอร์กล่าวเสริม การยกเลิกจำนวน 30,600,000 หุ้นที่เสร็จสมบูรณ์นี้ทำให้ยอดหุ้นคงค้างของ maxxZone ลดลงจาก 87,456,000 เป็น 56,856,000 “สิ่งนี้สามารถถูกมองว่าเป็นการลดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้เกือบ 35% หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 35% ในการเป็นเจ้าของสำหรับผู้ถือหุ้น maxxZone ทั้งหมด” เบกเกอร์กล่าว

ด้วยการยกเลิก 30,600,000 หุ้นที่เสร็จสิ้น ในที่สุด MaxxZone ก็กลับมาสู่ธุรกิจหลักของ Sportoys(tm) อีกครั้ง นั่นคือผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แอคทีฟที่ดึงดูดใจและให้เสียงตอบรับเชิงบวกของของเล่น และทักษะของอุปกรณ์กีฬาจริง ๆ เสมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง FunPlayers ( tm) และกีฬาจริง บางส่วนของช่วงที่ครอบคลุมการวางแผนโดย maxxZone สามารถดูได้โดยการดาวน์โหลดอีบุ๊คโดยเฉพาะกีฬาที่ใช้http://www.maxxzone.com/ebooks.html

MaxxZone เป็นบริษัทอุปกรณ์กีฬาที่มีผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะ 30 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิ์ในสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ maxxZone(tm) ตั้งเป้าผู้เล่นสนุก 100 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เล่น “จากการลองครั้งแรก – สู่การเล่นจริง” ™ โดยเน้นการออกแบบที่เน้นฟังก์ชันการเรียนรู้ในตัว ความปลอดภัย และลดพื้นที่การเล่น

เกมจริง 75% . เป้าหมายของ maxxZone คือการย้ายครอบครัวชาวอเมริกันออกจากที่นั่งและมีสุขภาพที่ดีผ่านการเล่นกีฬาที่สนุกสนาน maxxZone.com เป็นบริษัทในลาสเวกัส รัฐเนวาดา และซื้อขายแบบสาธารณะบน OTCBB ภายใต้สัญลักษณ์ MAXZ รายละเอียด: www.maxxZone.com

หมายเหตุ: ‘Get it on…maxxZone.com’, ‘Get in Life’, ‘Time for a Sports Play Revolution’, ‘From First First – To Real Play’, maxxZone, Sportoys, FunPlayers, maxxSlam, maxxStix, maxxTrax , maxxSwing และ MaxxGear เป็นเครื่องหมายการค้าของ maxxZone.com, Inc.

ข้อความบางส่วนในที่นี้อาจมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ประวัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ ความคืบหน้าในการควบรวมการเข้าซื้อกิจการให้เสร็จสมบูรณ์ ประวัติความสูญเสียจากการดำเนินงาน ระดับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัท และสถานะของการ

พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบกับสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่มีจำนวนมาก ความเสี่ยงที่นักลงทุนควรคำนึงถึงในการประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงานของเรา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอื่นๆ ได้ในเอกสารที่เรายื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในแบบฟอร์ม 10-K และ 10-Q

WESTLAKE VILLAGE, Calif., 6 พ.ย. 2546 (PRIMEZONE) — United Online, Inc. (Nasdaq:UNTD) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตราคาคุ้มค่าชั้นนำของประเทศ ประกาศในวันนี้ว่าขณะนี้ บริษัทได้เสนอบัตรของขวัญสำหรับความนิยม บริการอินเทอร์เน็ต NetZero และ Juno มีจำหน่ายในราคาตั้งแต่ $20 ถึง $120* บัตรของขวัญสามารถซื้อได้ทั้งสำหรับสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก และสามารถแลกรับบริการ NetZero และ Juno Platinum ของบริษัทที่ 9.95 ดอลลาร์ต่อเดือน รวมถึง NetZero HiSpeed ​​และ Juno ที่ 14.95 ดอลลาร์ต่อเดือน บริการสปีดแบนด์

บัตรกำนัลซึ่งจำหน่ายแยกต่างหากภายใต้แบรนด์ NetZero และ Juno สามารถซื้อได้ทางโทรศัพท์หรือทางเว็บด้วยบัตรเครดิตรายใหญ่ และสามารถจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทาง FedEx** สามารถแลกบัตรกำนัลได้ที่www.netzero .com / ของที่ระลึกหรือwww.juno.com/gift บัตรของขวัญที่ส่งผ่าน FedEx จะรวมซีดีรอมซอฟต์แวร์ NetZero หรือ Juno ฟรี

“ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเพื่อนทั่วประเทศหรือปู่ย่าตายายของคุณที่ยังไม่มีอีเมล บัตรของขวัญใหม่เหล่านี้เป็นวิธีที่ดีในการให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าปัจจุบันของเรา หรือสำหรับผู้ที่อาจไม่ได้รับด้วยตนเอง” Brian Woods รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ United Online กล่าว “และด้วยช่วงวันหยุดใกล้จะถึงแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะบอกให้ผู้คนรู้ว่า NetZero และ Juno เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกันและประหยัดเงินได้”

บริการอินเทอร์เน็ต NetZero Platinum และ Juno Platinum ราคาคุ้มค่าแต่ละบริการมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงในราคาเพียง $9.95 ต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งราคาของบริการมาตรฐานอื่นๆ จาก AOL, EarthLink และ MSN(1) ง่ายต่อการ- ใช้บริการยังรวมถึง POP และอีเมลบนเว็บ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยตรง การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ความเข้ากันได้กับโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทียอดนิยม และคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเข้าถึงเครื่องมือค้นหา หัวข้อข่าวและกีฬา การซื้อของ และบริการทางการเงินอย่างง่ายดาย ทั้ง NetZero Platinum และ Juno Platinum ก็มีให้สำหรับผู้ใช้ Mac เช่นกัน

NetZero HiSpeed ​​และ Juno SpeedBand สมัครหัวก้อย นำเสนอคุณลักษณะทั้งหมดของบริการ Platinum พร้อมกับการท่องเว็บด้วยความเร็วของ dial-up มาตรฐานถึงห้าเท่า(2) การใช้เทคโนโลยียุคหน้า NetZero HiSpeed ​​และ Juno SpeedBand ทำงานจากแจ็คโทรศัพท์มาตรฐานและ ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใหม่ใด ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การท่องอินเทอร์เน็ตแบบ dial-up แบบเร่งความเร็ว บริการเหล่านี้มีค่าใช้จ่าย $ 14.95 (1) ต่อเดือนและสามารถดาวน์โหลดได้ในห้านาทีที่www.netzero.comและwww.juno.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรของขวัญสำหรับ NetZero กรุณาโทร 1-866-841-1442 หรือเยี่ยมชมwww.ispgift.com/netzero

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรของขวัญสำหรับจูโนกรุณาโทร 1-888-839-5866 หรือเยี่ยมชมwww.ispgift.com/juno

* ปัจจุบันบัตรของขวัญมีจำหน่ายเป็นจำนวนเงิน $20, $30, $40, $50, $75, $100 และ $120

** การจัดส่งผ่าน FedEx เป็นการจัดส่งแบบ Standard Ground, 2nd-day และ Overnight และต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

(1) อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์และการสนับสนุนด้านเทคนิคแบบสดและข้อจำกัดการใช้งาน การอ้างอิงถึงราคาและจำนวนเงินที่ประหยัดของคู่แข่งตามอัตรารายเดือนมาตรฐาน ณ วันที่ 11/01/03

(2) NetZero HiSpeed ​​และ Juno SpeedBand ไม่เพิ่มความเร็วในการส่งไฟล์หรือไฟล์แนบ รวมถึงเพลงหรือวิดีโอ

เกี่ยวกับ ยูไนเต็ด ออนไลน์

United Online, Inc. (Nasdaq:UNTD) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตราคาคุ้มค่าระดับชั้นนำของประเทศผ่านแบรนด์ผู้บริโภคอินเทอร์เน็ต NetZero, Juno และ BlueLight บริการมาตรฐานของบริษัทมีราคาต่ำกว่ามาตรฐานของคู่แข่งรายใหญ่กว่าครึ่ง และมีให้บริการในกว่า 6,500 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและในแคนาดา United Online

มีสำนักงานใหญ่ใน Westlake Village, CA และมีสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้ ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสห Online และบริการอินเทอร์เน็ตของโปรดเยี่ยมชมhttp://www.untd.com

SCHENECTADY, ​​NY, 10 พ.ย. 2546 (PRIMEZONE) — ในเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวกับ 12 คนที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้เขียน Michael S. Powell เล่าถึงความเชื่อมโยงที่ลึกลับและซ่อนเร้นระหว่างบุคคลเหล่านี้กับความเป็นจริงของชีวิตใน The Maxwell Creation (ตอนนี้ ได้ที่ 1stBooks)

พาวเวลล์เริ่มต้นเรื่องราวด้วยการอธิบายกิจกรรมของตัวละครและที่อยู่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 1989 และเล่าเรื่องราวต่อโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของตัวละครตลอดระยะเวลา 10 ปี พาวเวลล์เล่าถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งในสโกเชีย รัฐนิวยอร์ก

ซึ่งตื่นขึ้นมาในเช้าวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 10 ปีของเขา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามคนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน Zone 5 ใน Rensselaer รัฐนิวยอร์ก เด็กหนึ่งคนและแม่เลี้ยงเดี่ยวของเขาในเมือง Schenectady รัฐนิวยอร์ก

เด็กหญิงป่าดงดิบจากรัฐอาร์คันซอ Ozarks คู่หูเล็กๆ น้อยๆ และผู้กำกับเส้น NFL มืออาชีพที่เลิกเล่นกีฬาเพื่อไล่ตามความฝันตลอดชีวิตของเขาในการบริหารบริษัทและเป็นนักขับเกวียน เด็กที่ฉลาดหลักแหลมหลายคนมีส่วนร่วมด้วย โดยหนึ่งในนั้นกลายเป็นผู้ข่มขืนและฆาตกรต่อเนื่อง ตัวละครทุกตัวใช้ชีวิตแยกจากกันในสถานที่ต่างๆ แต่มักจะติดต่อกัน

เรื่องนี้อิงจากธีมพื้นฐานของเกมหมากรุกที่เคลื่อนผ่านเกมเปิดไปสู่ ​​”รุกฆาต” ที่น่าตกใจ ตลอด “เกม” เบี้ยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความรุนแรง ความรัก ความหลงใหล การล่วงละเมิด กิจกรรมเหนือธรรมชาติ และเหนือสิ่งอื่นใดคือกรรมและความยุติธรรม

เขาทำงานมาหลายอาชีพ ตั้งแต่การถ่ายภาพ นักดนตรี ไปจนถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ เขายังมีส่วนร่วมในหนังสือพิมพ์ Sunday Gazette ในเมือง Schenectady รัฐนิวยอร์กบ่อยครั้งอีกด้วย The Maxwell Creation เป็นหนังสือเล่มแรกของเขา

เกี่ยวกับ 1STBOOKS

บริษัทการพิมพ์ตามสั่งและ eBook ที่เก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุดประเภทเดียวกันนั้นคือ 1stBooks ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และได้ช่วยเหลือผู้คนกว่า 13,000 คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงความฝันในการเป็นนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.1stBooks.com

สิงคโปร์ – วันนี้ โนเกียได้เพิ่มโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มาพร้อมการป้อนด้วยปากกาที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการจดจำลายมือ ซึ่งปรับให้เหมาะกับการรับส่งข้อความไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาด้วยชุดคุณสมบัติที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น โนเกีย 3108 นำประโยชน์ของความสามารถด้านปากกาที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาสู่กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนที่กว้างขึ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก

สร้างสรรค์โดยนักออกแบบใน Product Creation Center ของ Nokia ในกรุงปักกิ่ง Nokia 3108 มีการออกแบบที่มีแรงบันดาลใจมาจากจีนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากธีมนักรบแห่งอนาคต ซึ่งจะดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนที่อายุน้อยกว่า โทรศัพท์รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบไตรแบนด์ (GSM 900/1800/1900), หน้าจอสีความละเอียดสูง, ทัชแพดในตัวที่มีสไตล์,

ปฏิทินทางจันทรคติ, สมุดโทรศัพท์ที่ปรับปรุงใหม่, วอลล์เปเปอร์ตามธีม, เสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิกที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากมาย , สกรีนเซฟเวอร์ภาพเคลื่อนไหว, เกม, MMS (บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย), Java(TM) และเบราว์เซอร์ xHTML โนเกีย 3108 คาดว่าจะวางจำหน่ายในตลาดเอเชียแปซิฟิกบางแห่งในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2546

“เราได้รับกำลังใจอย่างมากจากความสำเร็จของโทรศัพท์ที่ใช้ปากการุ่นแรกของเรา นั่นคือ Nokia 6108 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในประเทศจีนและตลาดอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นี่เป็นข้อพิสูจน์ สู่ศักยภาพมหาศาลของผู้บริโภคในภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่ใช้ปากกาที่ใช้งานง่าย ซึ่งได้รับการปรับแต่งมาสำหรับการส่งข้อความภาษาจีน” โรเบิร์ต แอนเดอร์สสัน รองประธานอาวุโส แผนกโทรศัพท์มือถือโนเกีย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว

“จากความสำเร็จของ Nokia 6108 เรากำลังนำประโยชน์ของความสามารถในการป้อนข้อมูลด้วยปากกามาสู่กลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้นซึ่งเพลิดเพลินกับการแสดงออก แบ่งปันประสบการณ์และช่วงเวลากับเพื่อนและครอบครัวด้วยวิธีที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น ดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย ​​และฟีเจอร์สนุก ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ โนเกีย 3108 แบบปากกาจะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่าและวงกว้างขึ้นด้วยความต้องการและความชอบดังกล่าว” เขากล่าว

เปิดใช้งานโดยความสามารถในการป้อนข้อมูลด้วยปากกาที่ใช้งานง่าย โนเกีย 3108 ได้รับการออกแบบด้วยทัชแพดในตัวที่มีสไตล์ และสไตลัสที่ใช้งานง่าย ซึ่งจดจำลายมือเขียนทั้งตัวอักษรจีนและละตินเพื่อการส่งข้อความที่สะดวก โทรศัพท์รองรับทั้งการเขียนด้วยลายมือและการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ ในการใช้คุณสมบัติการรู้จำลายมือ การยกแป้น คีย์จะเผยให้เห็นทัชแพดในตัวซึ่งช่วยให้ป้อนทั้งตัวอักษรจีนและละตินได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์ที่สนุกและน่าตื่นเต้นของ Nokia 3108 รวมถึงเนื้อหาดิจิทัลที่ประกอบด้วยวอลเปเปอร์ตามธีม – “Storm Riders (หรือ Feng Yun ในภาษาจีน)” – และสกรีนเซฟเวอร์แอนิเมชันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดย Ma Wing Shing

ศิลปินการ์ตูนชื่อดังชาวจีน ผู้ใช้ Nokia 3108 ยังสามารถเพลิดเพลินกับเกมที่ติดตั้งล่วงหน้าที่เรียกว่า Empire Mahjong ด้วยการสนับสนุน 4096 สี จอแสดงผลสีความละเอียดสูงของ Nokia 3108 (128 x 128 พิกเซล) ช่วยเพิ่มรายการปฏิทิน คุณสมบัติของสมุดโทรศัพท์ ตลอดจนเสริมการใช้งาน MMS แอปพลิเคชัน Java และเกม

Nokia 3108 สามารถใช้กับกล้อง Nokia Fun Camera ซึ่งเป็นกล้อง VGA แบบสแตนด์อะโลนที่มีช่องมองภาพ แฟลช และแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง ทำให้ผู้บริโภคสามารถจับภาพช่วงเวลาและประสบการณ์ต่างๆ ได้เองตามธรรมชาติ และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และครอบครัว ด้วยหน่วยความจำ 1 MB Nokia Fun Camera สามารถจัดเก็บภาพได้มากถึง 50 ภาพ และแนบไปกับโทรศัพท์มือถือ Nokia

ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้ขั้วต่อ Pop-Port(TM) สำหรับผู้บริโภคที่เพลิดเพลินกับความบันเทิงและการเชื่อมต่อในขณะเดินทาง โนเกีย 3108 ยังสามารถใช้กับชุดหูฟังวิทยุ Nokia ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข่าวสารสาระบันเทิงล่าสุดได้

Nokia 3108 มีน้ำหนัก 93 กรัม และสนทนาได้นาน 2 ถึง 6 ชั่วโมง และเวลาสแตนด์บาย 150 ถึง 360 ชั่วโมง โทรศัพท์มีให้เลือกสองสีให้เลือกในแพ็คเกจการขายมาตรฐาน – สีเทาและสีขาว

ผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมเซลลูลาร์ในเอเชียแปซิฟิก โนเกียนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมและเกี่ยวข้องกับตลาดไปยังตลาดต่างๆ ประมาณ 20 แห่งในภูมิภาค

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์และไอพี การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

บริการและคุณสมบัติบางอย่างอาจขึ้นอยู่กับเครือข่ายและ/หรือซิมการ์ด ตลอดจนความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบเนื้อหาที่รองรับ

เออร์วิง, เท็กซัส – วันนี้ โนเกีย (NYSE: NOK) ได้เปิดตัวโทรศัพท์โนเกีย 6010 ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและความสะดวกในการใช้งาน แม้ว่าโทรศัพท์ราคาไม่แพงนี้สามารถใช้ประโยชน์จากบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ได้อย่างเต็มที่ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และฟังก์ชัน PIM โทรศัพท์ยัง

เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่สนใจในการเชื่อมต่อผ่านเสียงมากที่สุด อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Nokia ที่คุ้นเคยทำให้การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชันเสียงพื้นฐานเป็นเรื่องง่าย แต่ยังให้การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น ข่าว กีฬา และรายงานทางธุรกิจ โนเกีย 6010 คาดว่าจะวางจำหน่ายในตลาดอเมริกาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547

โทรศัพท์แบบดูอัลแบนด์ (GSM/GPRS 850/1900 MHz) ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับกระชับมือ โทรศัพท์มีปุ่มเรืองแสงขนาดใหญ่และหน้าจอขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายพร้อมหน้าจอสี โทรศัพท์มีฟังก์ชันปฏิทินและนาฬิกาปลุก

การโทรด่วนด้วยปุ่มเดียว โทรออกด้วยเสียงสูงสุด 14 หมายเลข และสมุดโทรศัพท์ 500 ชื่อพร้อมหมายเลขสูงสุด 5 หมายเลขและช่องข้อความ 3 ช่องต่อรายชื่อ เพื่อการสื่อสารด้วยเสียงที่มีประสิทธิภาพและยาวนาน โทรศัพท์มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 5.5 ชั่วโมงสำหรับสนทนาหรือเวลาสแตนด์บาย 10 วัน

“โทรศัพท์ Nokia 6010 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้รุ่นที่ไม่ได้เติบโตมากับระบบไร้สาย แต่ต้องการมีอุปกรณ์เสียงมือถือที่ใช้งานง่ายและมีสไตล์เพื่อยกระดับชีวิตของพวกเขาและไม่ต้องการเสียงระฆังทั้งหมด และเสียงนกหวีด” Pekka Vartiainen รองประธานอาวุโสของ Nokia Mobile Phones กล่าว “ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เช่น โทรศัพท์ Nokia 6010 ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง”

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ่มกดที่ใหญ่ขึ้นและการออกแบบที่เรียบง่ายของโทรศัพท์ Nokia 6010 แต่ยังต้องการฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้น โทรศัพท์มีคุณสมบัติที่ปรับปรุงมากมาย โทรศัพท์ช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน

และรายการสิ่งที่ต้องทำ ส่งอีเมลและข้อความรูปภาพ และยังมีฟังก์ชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ทำได้ง่ายด้วยการป้อนข้อความคาดเดา การเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นด้วยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนมือถือ XHTML และการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่าน GPRS

เกี่ยวกับ Nokia

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ บริษัทจึงกลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์และไอพี การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

DEL MAR, Calif., 12 พฤศจิกายน 2546 (PRIMEZONE) — Pacificap Entertainment, Inc. บริษัทการเงินและการตลาดด้านภาพยนตร์ที่เป็นบริษัทย่อยที่ Cavalcade of Sports Media, Inc. (OTCBB:CVCD) ถือหุ้นทั้งหมด ( http:// www.cavalcadetv.com ) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับ Outlook Films

Outlook Films บริษัทการเงินและการผลิตภาพยนตร์อิสระที่ตั้งอยู่ในเมืองเบเวอร์ลี ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดย Adam Krentzman และ Francois Lesterlin

ด้วยความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง ทีมผู้บริหารที่ไม่มีใครเทียบได้ และกลุ่มพันธมิตรชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้รับการคัดเลือก Outlook มุ่งมั่นที่จะสร้างวิธีการที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการจัดหาเงินทุนสำหรับภาพยนตร์

ภายใต้ข้อตกลงด้านการเงินนี้ ทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่ภาพยนตร์สี่ถึงหกเรื่องต่อปีด้วยงบประมาณตั้งแต่ 10 ถึง 60 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นที่ช่วง 25 ถึง 40 ล้านดอลลาร์กับสตูดิโอใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ

Adam Krentzman หุ้นส่วนของ Outlook Films เป็นอดีตตัวแทนภาพยนตร์ที่ Creative Artists Agency (CAA) ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ CAA เขาได้เป็นตัวแทนของผู้กำกับ นักเขียน โปรดิวเซอร์ และนักแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์สารคดี

ลูกค้าของเขา ได้แก่ Michael Bay, Michael Mann, Bille August, Jonathan Mostow, Jamie Foley, Nicholas Pileggi, Jerry Bruckheimer, Antoine Fuqua, Spike Jonze, Sundance Films (Robert Redford),

National Geographic, Radar Pictures, Anonymous Films, Crusader Films, Deep River Productions, Platinum Dunes, Renaissance Film UK, Palomar Pictures

และสตูดิโอ Babelsberg นอกเหนือจากลูกค้าส่วนบุคคลแล้ว คุณ Krentzman ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสามคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศและการบรรจุสำหรับลูกค้า CAA ทั้งหมด

Francois Lesterlin ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของภาพยนตร์ Outlook ประสบความสำเร็จในหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในฝรั่งเศส (กฎหมาย รัฐบาล และธุรกิจ) หลังจากทำงานในรัฐบาล (การต่างประเทศ)

และสำนักพิมพ์ (CFO จากนั้นเป็นซีอีโอของบริษัทย่อย) คุณเลสเตอร์ลินได้ย้ายจากฝรั่งเศสไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 1980 เพื่อสร้างบริษัทของตัวเอง: European Communication Inc. (ECI)

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่กิจกรรมของ ECI ครั้งแรกในนิวยอร์ก ต่อจากนั้นในลอสแองเจลิส มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและดำเนินการตามแนวทางที่สร้างสรรค์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกองทุนหุ้นและการร่วมผลิตระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ Mr. Lesterlin ทำให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วโลก คุณเลสเตอร์ลินได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในการจัดการธุรกรรมที่ซับซ้อนเหล่านี้

ฝ่ายบริหารของ Pacificap Entertainment, Inc. และ Cavalcade of Sports Media, Inc. รู้สึกว่าข้อตกลงนี้จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท Ed Litwak ประธานและซีอีโอของ Cavalcade กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและสร้างผลกำไรกับ Outlook Films”

เกี่ยวกับ Cavalcade of Sports Media, Inc.

Cavalcade of Sports Media, Inc. (OTCBB:CVCD) ดำเนินธุรกิจบันเทิงด้านกีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีต เป้าหมายของ Cavalcade คือการถ่ายทอดเนื้อหากีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไปยังผู้ให้บริการเคเบิลและดาวเทียมในฐานะผู้ให้บริการโปรแกรมเครือข่ายดิจิทัล บริษัทตั้งใจที่จะใช้คลังรายการกีฬาที่ครอบคลุมซึ่งมีกีฬายอดนิยมหลากหลายประเภท ห้องสมุด Cavalcade

มีการแข่งขันกีฬาย้อนยุคและการรายงานข่าวย้อนหลังไปถึงปี 1940 โดยมีโปรแกรมมากกว่า 10,000 ชั่วโมงสำหรับบริษัท ภารกิจของ Cavalcade คือการนำเสนอรายการที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลและประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ Cavalcade จะให้ทางเลือกการเขียนโปรแกรมกีฬาที่สนุกสนานและประหยัด การเขียนโปรแกรมกีฬาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในปี 1997 ESPN จ่ายเงิน 175 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ US เครือข่ายกีฬาคลาสสิก ในปี 2544 Classic Sports มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์และมีบ้านถึง 43 ล้านหลัง

ข้อความที่จัดทำโดย Cavalcade of Sports Media, Inc. (บริษัท) อาจเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอธิบายถึงแผนการในอนาคตของบริษัท การคาดการณ์ กลยุทธ์ และความคาดหวัง และตั้งอยู่บนสมมติฐานและเกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลายแห่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cavalcade of Sports Media, Inc. ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศ และปัจจัยอื่นๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนข้อมูลใหม่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังวันที่ในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โปรดดูเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่แสดงเป็นครั้งคราวในรายงานของ SEC ดังกล่าว สำเนาของเอกสารที่ยื่นต่อนั้นสามารถดูได้จากระบบวิเคราะห์และดึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (EDGAR) ที่www.sec.gov .

นิวยอร์ก – โนเกีย (NYSE: NOK) เปิดตัวโทรศัพท์ระบบ GSM push-to-talk เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นโทรศัพท์ Nokia 5140 ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬา นอกจากความสามารถในการเชื่อมต่อผู้ใช้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่ม โทรศัพท์ Nokia 5140 ยังมีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคที่กระตือรือร้น เช่น เข็มทิศดิจิตอล แอปพลิเคชั่น Fitness Coach

และกล้อง VGA ในตัว โทรศัพท์รุ่น GSM/GPRS/EDGE Nokia 5140 จะวางจำหน่ายในรุ่น GSM 900/1800/1900 MHz สำหรับตลาดยุโรป/เอเชียเป็นหลัก และในรุ่น GSM 850/1900/1800 MHz สำหรับตลาดอเมริกาเป็นหลัก ทั้งสองรุ่นคาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547

เพียงแค่กดปุ่ม เจ้าของโทรศัพท์ Nokia 5140 สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวโดยใช้คุณสมบัติ push-to-talk เพื่อการสื่อสารด้วยเสียงอย่างรวดเร็ว หรือเพื่อเข้าถึงกล้อง VGA ในตัวเพื่อสื่อสารด้วยภาพ สามารถใช้คุณสมบัติ push-to-talk เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้อย่างรวดเร็ว เพียงใช้ปุ่มด้านข้างที่สะดวก

ในขณะที่โทรศัพท์ Nokia 5140 เป็นโทรศัพท์ระบบ GSM รุ่นแรกของ Nokia ที่มีคุณสมบัติการกดเพื่อพูด นับเป็นก้าวแรกเมื่อการกดเพื่อพูดคุยกลายเป็นฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปมากขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2547 โนเกียจะแนะนำโทรศัพท์ระบบ GSM ที่รองรับระบบ push-to-talk อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป ระบบ Push-to-talk

จะพร้อมใช้งานสำหรับโทรศัพท์ Nokia GPRS/WCDMA ทุกรุ่น ฟีเจอร์ push-to-talk สไตล์ “วอล์คกี้-ทอล์คกี้” ของโทรศัพท์โนเกีย 5140 เป็นโซลูชัน Voice over IP (VoIP) แบบ half-duplex โดยใช้เครือข่ายข้อมูล GPRS และ EDGE ที่มีอยู่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ GSM ปัจจุบัน วิธีนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเทียบได้กับเครือข่ายเซลลูลาร์แบบพุชเพื่อพูดคุยที่มีอยู่

“โนเกียยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดใจตลาดที่มีการกำหนดที่ชัดเจน โทรศัพท์โนเกีย 5140 ที่มาพร้อมคุณสมบัติแอกทีฟที่ครบครัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการไลฟ์สไตล์ดังกล่าว Paul Chellgren รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจของ Nokia กล่าว “โทรศัพท์โนเกีย 5140

เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่เพียงเพราะคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลาย แต่ยังเป็นการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระบบ GSM push-to-talk เครื่องแรกของโลก ด้วยการแนะนำระบบ push-to-talk ให้กับ GSM โนเกียกำลังนำทั้ง วิธีใหม่ในการสื่อสารกับเทคโนโลยีไร้สายชั้นนำของโลก”

โทรศัพท์ Nokia 5140 มีตัวเครื่องที่ทนทานต่อฝุ่น การกระแทก และน้ำกระเซ็น ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ที่มีความต้องการสูง แต่ลักษณะที่กระฉับกระเฉงของโทรศัพท์นั้นเป็นมากกว่าแค่ผิวเผิน เพื่อให้ผู้ใช้มีสมาธิในเส้นทาง

เข็มทิศดิจิตอลในตัวจะแสดงทิศทางทั้งแบบกราฟิกและตัวเลข หลังมืด ไฟฉายในตัวจะช่วยนำทาง สำหรับผู้ชื่นชอบการออกกำลังกาย คุณลักษณะโค้ชฟิตเนสใหม่จะใช้รูปแบบการฝึกตามหลักการฝึกที่แนะนำอย่างมืออาชีพ

ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่น่าสนใจสำหรับผู้รักการออกกำลังกายคือตัวจับเวลาช่วงเวลาและนาฬิกาจับเวลาสำหรับติดตามกิจวัตรการออกกำลังกายและวิทยุ FM ในตัวเพื่อช่วยให้เวลานั้นผ่านไปเร็วยิ่งขึ้น มีอุปกรณ์เสริม Active Headset

ให้เลือกเพื่อให้สวมใส่ได้ง่ายขึ้นในขณะเดินทาง และเพื่อความทนทานต่อการกระแทกและการกระเด็นที่เพิ่มขึ้น ชุดหูฟังแบบแอคทีฟมีปุ่มเดียวสำหรับรับและวางสาย และอีกปุ่มหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการกดเพื่อพูดของโทรศัพท์โนเกีย 5140

นอกจากคุณสมบัติด้านไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว โทรศัพท์โนเกีย 5140 ยังมีคุณสมบัติใหม่ล่าสุดสำหรับมือถืออีกด้วย ความสามารถในการส่งข้อความมัลติมีเดียช่วยให้สามารถส่งและรับภาพ เสียง และข้อความได้ โทรศัพท์ Nokia 5140 ยังรองรับเสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิกที่ดาวน์โหลดได้ วอลเปเปอร์แบบกำหนดเอง และแอปพลิเคชัน Java(TM) เพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ สำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม เชลล์ Xpress-on(TM) ที่เป็นอุปกรณ์เสริมมีให้เลือกสามสีที่ทันสมัย

เกี่ยวกับ Nokia

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ บริษัทจึงกลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านเครือข่ายมือถือ

บรอดแบนด์และไอพี การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

“ไตรมาสที่สามได้เห็นความคืบหน้าในเชิงบวกจำนวนมากสำหรับ Head รายได้เพิ่มขึ้นในแผนก Racquet Sports ของเรา ตามที่เราคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นไปตามการเปิดตัว Liquidmetal รายได้ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในแผนกกีฬาฤดูหนาวของเรา

อย่างไรก็ตาม ยังคงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตัวเลขที่เรารายงานจากการเคลื่อนไหวของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ และตลาดอ้างอิงหลายแห่งยังคงอ่อนแอ รายได้ของแผนกดำน้ำในขณะที่สกุลเงินการรายงานของเราสูงขึ้น ยังคงต่ำกว่าในแง่ของสกุลเงินท้องถิ่น

แม้ว่าเราคาดว่ารายรับในปี 2546 ของเราจะสูงกว่าปี 2545 แต่ผลประกอบการไตรมาส 3 ไม่ได้บ่งชี้ว่าเราคาดหวังการเติบโตของรายได้ทั้งปีของเราจะเป็นอย่างไร

เราได้เริ่มดำเนินการตามโครงการปรับโครงสร้างใหม่ การปรับโครงสร้างองค์กร และการประหยัดต้นทุนจำนวนหนึ่งเพื่อลดต้นทุนของเราในช่วงสภาวะตลาดที่ยากลำบากเหล่านี้ และคาดว่าจะเห็นการลดต้นทุนลงตั้งแต่ต้นปี 2547 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเหล่านี้ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกำไรจากการดำเนินงานของเรา ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2546 และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างไตรมาสที่สี่ด้วย”

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับกีฬาฤดูหนาวของเราเพิ่มขึ้น 20.5% หรือ 10.2 ล้านดอลลาร์ เป็น 60.0 ล้านดอลลาร์จาก 49.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับกีฬาฤดูหนาวของเราเพิ่มขึ้น 30.4% หรือ 19.2 ล้านดอลลาร์ เป็น 82.4 ล้านดอลลาร์จาก 63.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รายได้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราอันเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และยังเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา ในสภาวะตลาดที่ยากลำบากในปัจจุบัน เราเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่าตลาดและคู่แข่งสำคัญหลายรายของเรา และคาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ของเราจำนวนหนึ่ง

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงทั้งในไตรมาสที่สามและเก้าเดือนแรกของปี 2546 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มในปีนี้และผลกระทบด้านค่าเงินในหมวดนี้ด้วย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสกุลเงินยูโร อัตรากำไรขั้นต้น 9 เดือนยังได้รับผลกระทบจากการปิดการขายจำนวนมากในช่วงต้นปี

กีฬาแร็กเก็ต

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับจากกีฬาแร็กเก็ตของเราเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านดอลลาร์หรือ 3.0% เป็น 41.7 ล้านดอลลาร์จาก 40.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทของเรา รายรับจาก Racquet Sports ลดลง 4.4 ล้านดอลลาร์หรือ 3.3% สู่ 128.8 ล้านดอลลาร์จาก 133.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาสที่สามเป็นผลมาจากยอดขายไม้เทนนิสที่สูงขึ้น หลังจากการเปิดตัวซีรีส์ Liquidmetal ใหม่ของเราในเดือนกรกฎาคม การลดลงในช่วงเก้าเดือนนั้นเกิดจากสภาวะตลาดที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดไม้เทนนิสและลูกเทนนิสของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในครึ่งแรกของเรา ในไตรมาสที่สาม เราเห็นสัญญาณที่ให้กำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแร็กเก็ต และคาดว่าจะดำเนินต่อไปในไตรมาสที่สี่ของปี 2546

Liquidmetal ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริโภคและผู้ค้าปลีก และแร็กเก็ตเหล่านี้ได้กลายเป็นแร็กเก็ตที่ขายดีที่สุดในตลาดไปแล้ว

ระยะเวลาของการเปิดตัว Liquidmetal ส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้และอัตรากำไรขั้นต้น Liquidmetal racquets เปิดตัวด้วยรุ่นที่น้อยกว่าและต่อมาในปี 2003 กว่ารุ่นที่มีราคาสูงกว่าของเราที่เปิดตัวในปี 2002 การเปลี่ยนแปลงแบบผสมนี้ส่งผลกระทบต่อส่วนต่างเมื่อเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2546 กับของปี 2545 ในขณะเดียวกัน เราควรได้ประโยชน์ในทางที่ดีในด้านรายได้และ อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สี่จากการเปิดตัวในภายหลังในปี 2546

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับจากการดำน้ำของเราเพิ่มขึ้น 4.5% หรือ 0.6 ล้านดอลลาร์เป็น 12.8 ล้านดอลลาร์จาก 12.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับจากการดำน้ำของเราเพิ่มขึ้น 3.4% หรือ 1.7 ล้านดอลลาร์ เป็น 51.4 ล้านดอลลาร์จาก 49.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545

รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และเราประสบกับการลดลงของการขายสกุลเงินท้องถิ่นในตลาดหลักทั้งหมดของเรา

อัตรากำไรขั้นต้นได้รับผลกระทบในทางลบจากการลดลงของการขายในสกุลเงินท้องถิ่นและจากการแลกเปลี่ยนกับต้นทุนของเรา

ใบอนุญาต

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับจากใบอนุญาตของเราเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2.0 ล้านดอลลาร์จาก 1.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2545 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายได้จากการออกใบอนุญาตของเราเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านดอลลาร์ เป็น 6.8 ล้านดอลลาร์ จาก 5.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2545

การเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากช่วงเวลาของการรับรายได้ใบอนุญาต และส่วนหนึ่งเนื่องจากการแข็งค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

การทำกำไร

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 กำไรขั้นต้นลดลง 0.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.1% เป็น 101.5 ล้านดอลลาร์จาก 101.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น 37.7% ในปี 2546 จาก 40.4% ในช่วงเปรียบเทียบปี 2545 เนื่องจากราคาเฉลี่ยที่ลดลงและการแข็งค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

กำไรขั้นต้นยังได้รับผลกระทบจากการรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการปรับโครงสร้างองค์กรต่างๆ

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านดอลลาร์หรือ 10.0% เป็น 82.6 ล้านดอลลาร์จาก 75.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนที่เป็นสกุลเงินยูโร และค่าเผื่อหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านดอลลาร์

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านดอลลาร์หรือ 18.7% เป็น 27.8 ล้านดอลลาร์จาก 23.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 การเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนที่เป็นสกุลเงินยูโรส่วนใหญ่ และส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการประหยัดต้นทุนต่างๆ

ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เราได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างใหม่จำนวน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเนื่องมาจากการปิดโกดังเก็บอุปกรณ์ดำน้ำและกีฬาฤดูหนาวของสหรัฐ และการเคลื่อนย้ายองค์กรกีฬาฤดูหนาวของสหรัฐไปยังสำนักงานใหญ่ในสหรัฐ

จากปัจจัยข้างต้น ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ผลการดำเนินงานแย่ลงไปอีก 12.1 ล้านดอลลาร์ เป็นขาดทุน 10.3 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการดำเนินงาน 1.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านดอลลาร์หรือ 18.1% เป็น 10.2 ล้านดอลลาร์จาก 8.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2545 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในพันธบัตรสกุลเงินยูโร

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 รายรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านดอลลาร์หรือ 33.9% เป็น 0.7 ล้านดอลลาร์จาก 0.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2545 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากเงินสดในมือที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเราอยู่ที่ 0.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 4.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2545 ที่เปรียบเทียบกัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทใหม่ของลูกหนี้ระหว่างบริษัทที่ไม่ใช่สกุลเงินยูโรที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสกุลเงินยูโรของเราไปเป็นลูกหนี้ระหว่างบริษัทที่ลงทุนอย่างถาวร

จากปัจจัยข้างต้น ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 16.6 ล้านดอลลาร์จาก 11.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545

แนวโน้มปี 2546 ด้วยสภาวะตลาดในปัจจุบัน เรายังคงระมัดระวังเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินทั้งปีของเรา

โดยรวมเราคาดว่ารายได้จะเร็วกว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างองค์กร และค่าใช้จ่ายครั้งเดียวอื่นๆ เราคาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า ดังนั้นแม้ว่าบริษัทจะยังคงบันทึกผลกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นบวก แต่จะต่ำกว่าระดับของปีที่แล้วอย่างมาก

บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินและจัดการประชุมทางไกลในวันที่ดังต่อไปนี้ระหว่างปี 2547:

บริษัทจะเปิดเผยผลลัพธ์ก่อนการเปิดตลาดหลักทรัพย์เวียนนา และการประชุมทางไกลจะจัดขึ้นในเวลา 16.00 น. ตามเวลายุโรปกลาง (10:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก) รายละเอียดการประชุมทางไกลจะถูกแจกจ่ายอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนแต่ละกิจกรรมตามกำหนดการและโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ Head จะยื่นผลประกอบการทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับฐานข้อมูล EDGAR ของ SEC บริษัทจะเก็บผลประกอบการทางการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ และบันทึกการประชุมทางไกลไว้ที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์

Head NV เป็นผู้ผลิตและทำการตลาดอุปกรณ์กีฬาระดับพรีเมียมชั้นนำระดับโลกหุ้นสามัญของ Head NV จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (“HED”) และตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (“HEAD”)

ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็นสี่แผนก: กีฬาฤดูหนาว กีฬาแร็กเก็ต การดำน้ำ และการออกใบอนุญาต เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Head (แร็กเก็ตเทนนิส สควอชและแร็กเก็ตบอล สกีอัลไพน์และรองเท้าสกี สโนว์บอร์ด เครื่องผูกและรองเท้าบูท) เพนน์ (ลูกเทนนิสและแร็กเก็ตบอล) ไทโรเลีย (สายผูกสกี) และแบรนด์ Mares/Dacor (อุปกรณ์ดำน้ำ) . เราดำรงตำแหน่งผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองโดยนักกีฬาชั้นนำของโลก ได้แก่ Andre Agassi, Rainer Schuettler, Marat Safin, Marco Buechel และ Francisco “Pipin” Ferreras

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.head.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ควรอ่านควบคู่กับรายงานประจำไตรมาสของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และคำแถลงของนาย Johan Eliasch ที่อ้างถึงในที่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบคลุมโดยท่าเรือที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ นักลงทุนควรระมัดระวังว่า

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แม้ว่า Head เชื่อว่าสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้มีความสมเหตุสมผล แต่สมมติฐานใดๆ อาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง ในแง่ของความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญซึ่งมีอยู่ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมและยกมาในที่นี้

SANTA MONICA, Calif., 17 พ.ย. 2546 (PRIMEZONE) — วันนี้ Irvine Pacific Corporation, Inc. (Pink Sheets:IRVP) รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 และผลลัพธ์หลังจากการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับกับ Hollywood Previews, Inc.

สำหรับงวดสามเดือน บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 943,317 ดอลลาร์ หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 118,500 ดอลลาร์ คิดเป็นยอดขายเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์และบริการสื่อดิจิทัล

บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 2.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ในช่วงเวลาเดียวกัน ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 156,000 ดอลลาร์

เออร์ไวน์แปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และก่อนหน้านี้มีเพียงสินทรัพย์และหนี้สินเพียงเล็กน้อยและไม่มีการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ข้อมูลทางการเงินที่นำเสนอสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทในเครือ Hollywood Previews, Inc. ซึ่งข้อมูลทางการเงินของปีก่อนหน้าในช่วงสามและเก้าเดือนไม่มีผลบังคับใช้

“ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นที่การระดมทุนและการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับเป็นหลัก การปรับปรุงการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของเราจะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่โดดเด่นของบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์มัลติมีเดียดิจิทัลเชิงโต้ตอบที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว” David กล่าว MacEachern ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MacEachern กล่าวว่า “เป้าหมายขององค์กรของเราในการก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มมุ่งเน้นไปที่การตลาดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยของบริษัท และวางตำแหน่งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลให้เป็นส่วนขยายที่เป็นธรรมชาติของรูปแบบการโฆษณาและการตลาดแบบดั้งเดิม” MacEachern กล่าว

เขาเน้นย้ำโครงการสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสองโครงการที่บริษัททำเสร็จในช่วงไตรมาสดังกล่าว ได้แก่ การผลิต `Hits From The Diamond’ ซีดีรอมมัลติมีเดียที่ระลึกซึ่งได้รับมอบหมายจากลอสแองเจลิส ดอดเจอร์ส และการเขียนโปรแกรมซีดีรอมมัลติมีเดียสำหรับโปรโมตรางวัลเอ็มมี่ของ FOX- ซีรีส์ยอดฮิต “24” นำแสดงโดยคีเฟอร์ ซัทเทอร์แลนด์

“ในขณะที่บริษัทตั้งใจที่จะเผยแพร่ Hollywood Preview Entertainment Magazine ต่อไป ซึ่งทำหน้าที่เป็นงานแสดงสำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เราคาดว่าในระยะยาว รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะมาจากฉบับพิเศษและสิ่งพิมพ์ที่กำหนดเอง เช่น เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Los Angeles Dodgers และ FOX Television บริษัท ได้ระบุและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนหนึ่งที่กำหนดเป้าหมายไปยังตลาดใหม่เหล่านี้และเราหวังว่าจะได้รับและประกาศสัญญาฉบับใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” MacEachern กล่าว

เกี่ยวกับ Hollywood Previews

Hollywood Previews, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโดย Irvine Pacific Corporation เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการพิมพ์มัลติมีเดียดิจิทัลเชิงโต้ตอบ บริษัทได้เปิดตัวนิตยสารบันเทิงรายไตรมาสที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ CD-ROM ประจำไตรมาส Hollywood Previews ในปี 2544 ซึ่งมีตัวอย่างภาพยนตร์แบบเต็ม บทสัมภาษณ์คนดัง เพลงประกอบภาพยนตร์ และวิดีโอเบื้องหลัง เนื้อหา โปรโมชั่นและการแข่งขันอื่นๆ ร่วมกับโฆษณา . Hollywood Previews ยังให้บริการโซลูชั่นสื่อดิจิทัลแก่ลูกค้าองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของตนเข้ากับเนื้อหาความบันเทิง กีฬา การเดินทาง และบทบรรณาธิการอื่นๆ ของ Hollywood Previews

คุณลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีของ Hollywood Previews คือระบบการวัดการติดตามออนไลน์แบบเรียลไทม์ซึ่งให้ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ระยะเวลาในการดูและการฟัง เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณา หรือความสนใจของผู้บริโภคในการดูตัวอย่างภาพยนตร์ วิดีโอ การเลือกเพลง หรือสินค้า.

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งสะท้อนถึงการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ดังกล่าว ผู้อ่านควรทบทวนความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ

18 พฤศจิกายน 2546 – โนเกียร่วมกับ Electronic Arts (EA) ได้ประกาศในวันนี้ว่า Tiger Woods PGA TOUR® 2004 จะวางจำหน่ายสำหรับเด็คเกม N-Gage ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดบน N-Gage จนถึงปัจจุบัน ชื่อเรื่องจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อย่างมาก

Pasi Pölönen ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกม ความบันเทิงและสื่อของ Nokia Mobile กล่าวว่า “ในฐานะชื่อกีฬารายการแรกที่รวมเอาฟีเจอร์ต่างๆ จาก N-Gage Arena เข้าไว้ด้วยกัน Tiger Woods PGA TOUR 2004 นำความตื่นเต้นและความตึงเครียดของกอล์ฟมาสู่อาณาจักรมือถือ” โทรศัพท์ “คุณสมบัติผู้เล่นหลายคนของสำรับเกม N-Gage ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการเล่นกอล์ฟบนอุปกรณ์พกพา แม้แต่แฟนกอล์ฟที่ทุ่มเทที่สุดก็สามารถสัมผัสประสบการณ์กับพวกเขาได้ทุกที่”

“สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้รายแรกเริ่มได้รับแฟรนไชส์ ​​EA ที่แข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งเพื่อเล่นบน N-Gage” Nancy Smith รองประธานบริหารฝ่ายการพิมพ์อเมริกาเหนือของ EA กล่าว “ตอนนี้แฟน ๆ ของแฟรนไชส์ ​​Tiger Woods PGA TOUR สามารถเล่นและแข่งขันได้ทุกที่”

Tiger Woods PGA TOUR 2004 บนอุปกรณ์ N-Gage นำเสนอประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่สมจริงอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อให้ผู้คนเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยฟิสิกส์การเล่นเกมขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถควบคุมได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้เล่นสามารถรับเหรียญตราและเงินถ้วยรางวัลเมื่อพวกเขาก้าวหน้าจากมือสมัครเล่นเป็นผู้เชี่ยวชาญ การโพสต์คะแนนสูงไปยังกระดานผู้นำจะได้รับการสนับสนุนผ่าน N-Gage Arena และผู้เล่นจะสามารถดาวน์โหลดคุณลักษณะใหม่ๆ ของเกม เช่น หลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อขยายเกมกอล์ฟของพวกเขา

Tiger Woods PGA TOUR 2004 จะวางจำหน่ายบนสำรับเกม N-Gage ในช่วงครึ่งแรกของปี 2547

เกี่ยวกับ Electronic Arts

Electronic Arts (EA) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Redwood City รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำของโลก Electronic Arts ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดยมีรายได้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2546 บริษัทพัฒนา เผยแพร่ และจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบทั่วโลกสำหรับระบบวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอินเทอร์เน็ต Electronic Arts ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์สามชื่อ: EA SPORTS(TM), EA GAMES(TM) และ EA SPORTS BIG(TM) หน้าแรกของ EA และเว็บไซต์เกมออนไลน์คือ www.ea.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอีเอและข้อความเต็มรูปแบบของการแถลงข่าวสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตที่ www.info.ea.com

เกี่ยวกับ N-Gage

สำรับเกม N-Gage เป็นอุปกรณ์มือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งกำลังสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเกม N-Gage สร้างขึ้นสำหรับนักเล่นเกมที่กระตือรือร้นและไม่ยอมใครง่ายๆ เป็นสำรับเกมมือถือและเชื่อมต่อเครื่องแรกที่มีการเล่นเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 3 มิติคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ GPRS อุปกรณ์ N-Gage ยังนำเสนอบริการเกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงแคตตาล็อกเกมที่ครอบคลุมและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากผู้เผยแพร่เกมชั้นนำ Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ Nokia และ N-Gage เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation