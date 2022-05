สมัครเล่นสล็อต สำหรับค่าจ้างที่คาดหวังเพิ่มขึ้น

สมัครเล่นสล็อต ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท ค่าใช้จ่ายลึกลับเหล่านั้นที่คาสิโนเพิ่มเข้าไปในใบเรียกเก็บเงินห้องพักในโรงแรมของคุณ กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งในลาสเวกัส

MGM ของ Jim Murren จะขึ้นค่าธรรมเนียมรีสอร์ท

จิม เมอร์เรน ซีอีโอของ MGM Resorts กล่าวว่าบริษัทของเขาล่าช้ากว่าค่าธรรมเนียมรีสอร์ตและจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา แต่ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนในลาสเวกัสนั้นแข็งแกร่งเกินไปจนสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคหรือไม่? (ภาพ: Vincent Yu/AP)

เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม คุณสมบัติของ MGM Resorts และ Station Casinos จะเพิ่มค่าธรรมเนียมรีสอร์ทของพวกเขา โดยรับคำชี้นำจาก Caesars Entertainment ซึ่งขึ้นอัตราของตัวเองเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

Cosmopolitan ของ Blackstone Group, Tropicana ของ Penn National Gaming, Stratosphere ของ Golden Entertainment และ Hard Rock ของ Brookfield Asset Management ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมรีสอร์ทในปีนี้เช่นกัน

MGM กล่าวว่าค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นสองเหรียญโดยแตะ 37 ดอลลาร์ที่รีสอร์ทระดับกลางรวมถึง The Mirage, Mandalay Bay และ MGM Grand Luxor และ Excalibur จะเพิ่มค่าธรรมเนียมจาก $30 เป็น $35 และ Circus Circus จะกลายเป็น $30 จาก $28 ก่อนหน้านี้

Red Rock Resort ของ Station และ Green Valley Ranch Resort จะได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยมีค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 39 ดอลลาร์

เรากำลังล้าหลังตลาด” Jim Murren CEO ของ MGM กล่าวในการเรียกรายได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “คุณสมบัติของซีซาร์มีค่าธรรมเนียมรีสอร์ทที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ที่พวกเขาเริ่มต้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรีสอร์ตเมื่อไม่นานนี้ แต่ยินดีต้อนรับสู่งานปาร์ตี้ มันช่วยให้การกำหนดราคาโดยรวม”

การช่วยเหลือใครคือคำถาม: โดยทั่วไปแล้วคาสิโนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรีสอร์ทเพื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ออกกำลังกาย และการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

แต่การเพิ่มขึ้นในปีนี้น่าจะมาจากค่าแรงที่สูงขึ้นเช่นกัน ขณะนี้ผู้ประกอบการในลาสเวกัสหลายรายกำลังเจรจากับCulinary Workers Union ซึ่งเรียกร้องค่าแรงและผลประโยชน์ที่สูงขึ้นสำหรับคนงานของตน และขู่ว่าจะเกิดข้อพิพาทด้านแรงงานหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2018

แต่มันถูกกฎหมายหรือไม่?

การร้องเรียนเรื่องค่าธรรมเนียมรีสอร์ทครั้งใหญ่คือการซ่อนเว็บไซต์จองการเดินทางจนกว่าผู้ใช้จะชำระเงิน เนื่องจากเว็บไซต์จะจัดอันดับโรงแรมตามราคาห้องพัก ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมรีสอร์ทรายวันที่เรียกเก็บ

ความถูกต้องตามกฎหมายของค่าธรรมเนียมรีสอร์ทอยู่ระหว่างการตรวจสอบใน 46 รัฐ เนวาดาไม่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา

Las Vegas Review-Journal ได้ กล่าว ถึง เรื่องราวล่าสุดในหัวข้อที่ว่าแม้ว่าโรงแรมโอเอซิสย้อนยุคฮิปสเตอร์ในย่าน Gold Spike และ Circus Circus สำหรับครอบครัวของ Strip จะเป็นโรงแรมที่ถูกที่สุดในลาสเวกัสจากการค้นหาล่าสุด ในความเป็นจริง พวกเขาไม่ได้ เมื่อค่าธรรมเนียมรีสอร์ทถูกผูกเข้ากับใบเรียกเก็บเงิน

ไม่มีเงิบ

ดูเหมือนว่าลาสเวกัสจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผลประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสิทธิที่ไม่อาจโอนได้นั้นกำลังถูกลดทอนมากขึ้นทุกปี รายได้เหล่านี้เคยจ่ายโดยรายได้จากการพนัน แต่ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนน้อยลงมาที่เวกัสเพื่อเล่นการพนัน

ดูเหมือนว่าการเขียนจะอยู่บนผนังในปี 2559 เมื่อMGM ประกาศครั้งแรกว่าจะทิ้งที่จอดรถฟรีที่คุณสมบัติ Strip ส่วนใหญ่

แต่ตามคำกล่าวของ Dan Lee ผู้บริหารคาสิโนมากประสบการณ์ การควบรวมกิจการในตลาดคาสิโนในลาสเวกัสทำให้บริษัทต่างๆ บรรลุถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันและลูกค้า

“ถ้า Strip มีความหลากหลายมากขึ้น [ค่าจอดรถ] จะไม่เกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว” Lee บอกกับLas Vegas Review-Journalเมื่อเร็ว ๆ นี้ “ถ้าผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเราจะเก็บค่าจอดรถ คนอื่นก็จะพูดว่า ‘โอเค ไม่เป็นไร มาจอดรถที่บ้านฉันฟรีๆ’ ธุรกิจของฉันจะเติบโตขึ้น’ ตอนนี้คุณมีผู้ขายน้อยรายอยู่ที่นั่น”

MGM Resorts เป็นผู้ให้บริการคาสิโนเชิงพาณิชย์ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะชั่งน้ำหนักในเรื่องการเล่นเกมของชนเผ่าคอนเนตทิคัต: นั่นคือมุมมองของกระทรวงมหาดไทย (DOI) ในการยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในสัปดาห์นี้ ไรอัน ซิงค์เกะ เลขาธิการ DOI กล่าวว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางคัดค้าน “การเคลื่อนไหวขอลาเพื่อเข้าแทรกแซง” ของ MGM Resorts

MGM Resorts คาสิโนคอนเนตทิคัต DOI

กระทรวงมหาดไทย Ryan Zinke ได้เห็นว่าผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เช่น MGM Resorts ไม่ควรพูดในการอภิปรายคาสิโนของชนเผ่าเช่นผู้ที่ดำเนินการในคอนเนตทิคัต แต่ชนเผ่าที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรัฐได้ฟ้องแผนกให้บังคับตนเองในเรื่องที่ซับซ้อน (ภาพ: Gage Skidmore/Wikipedia Creative Commons)

คำร้องขอให้แทรกแซงถูกส่งโดยฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงในคดีความ แต่ต้องการมีเสียงในเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์นั้น ญัตติจะต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในผลของการพิจารณาคดี

รัฐคอนเนตทิคัตพร้อมกับชนเผ่า Mashantucket Pequot และ Mohegan กำลังฟ้อง DOI ในความพยายามที่จะบังคับให้แผนกนี้ตัดสินขั้นสุดท้าย ทั้งสามฝ่ายตกลงว่า MGM ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคาสิโน East Windsor

คอนเนตทิคัตและชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทั้งสองกำลังมองหา DOI เพื่อรับรองข้อตกลงการเล่นเกมที่แก้ไขแล้วซึ่งอนุญาตให้ Mashantucket และ Mohegan ร่วมกันสร้างสถานที่เล่นเกมดาวเทียมมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์บนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตย เว็บไซต์ East Windsor, Connecticut ที่เสนอให้อยู่ห่างจากที่ซึ่งรีสอร์ทคาสิโน MGM Springfield มูลค่า 960 ล้านดอลลาร์ในแมสซาชูเซตส์จะเปิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้

งานรื้อถอนบนเว็บไซต์คาสิโน East Windsor เริ่มในสัปดาห์นี้

ปัญหาที่ซับซ้อน

ผู้ร่างกฎหมายคอนเนตทิคัตและผู้ว่าการ Dannel Malloy (D) อนุญาตคาสิโน East Windsor โดยมีเงื่อนไขว่า DOI ตระหนักดีว่าเกมที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้คุกคามภาระผูกพันของชนเผ่าในการแบ่งปันรายได้สล็อตรวม 25 เปอร์เซ็นต์ที่คาสิโน Foxwoods และ Mohegan Sun ด้วย รัฐ. กฎหมายซึ่งได้ลงนามในกฎหมายแล้ว อนุญาตให้สถานที่ดาวเทียมเริ่มดำเนินการเล่นเกมได้เมื่อการรับรองอย่างเป็นทางการมาจากกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

DOI ได้ส่งข้อความที่หลากหลาย โดยแผนกล่าสุดได้แจ้งเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วว่าขาดข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลได้

ในมือคือว่ารัฐอนุญาตให้ชนเผ่าย้ายออกจากการจองและสร้างคาสิโนบนที่ดินที่ได้มาเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นอันตรายต่อข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ประกาศว่ากลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันไม่จำเป็นต้องแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมหากคอนเนตทิคัตอนุญาตการพนันเชิงพาณิชย์ MGM โต้แย้งว่าคาสิโน East Windsor เป็นทรัพย์สินเชิงพาณิชย์โดยพื้นฐานแล้วสถานที่จะไม่อยู่ในพื้นที่อธิปไตย

รอการเคลื่อนไหวต่อไป

MGM Resorts ได้เสนอรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ในบริดจ์พอร์ต คอนเนตทิคัต และเรียกร้องให้ผู้ร่างกฎหมายของรัฐยกเลิกใบอนุญาต East Windsor และเปิดกระบวนการประมูลที่แข่งขันได้

นักวิจารณ์ของข้อเสนอแนะนำว่า MGM เป็นเพียงการพยายามชะลอสิ่งอำนวยความสะดวกของ East Windsor เพื่อให้รีสอร์ท Springfield เปิดให้บริการด้วยการผูกขาดในรัศมีการเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

DOI และสำนักกิจการอินเดียกล่าวว่าผู้ให้บริการเกมเชิงพาณิชย์ไม่มีการเรียกร้องหรือการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชนเผ่าเนื่องจากการตัดสินใจของคาสิโนคอนเนตทิคัตเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้แนวทางของกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของอินเดีย (IGRA)

เจ้าหน้าที่คอนเนตทิคัตและชนเผ่าเห็นด้วย แต่เพิ่ม IGRA กำหนดให้ DOI อนุมัติหรือไม่อนุมัติการแก้ไขอย่างย่อภายใน 45 วันหลังจากได้รับ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผ่านไปนานแล้ว ในทางกลับกันการไม่ดำเนินการดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

วงดนตรี Buena Vista Rancheria ของชาวอินเดียนแดง Me-Wuk ได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับความฝันอันยาวนานของคาสิโนใน Amador County รัฐแคลิฟอร์เนีย

คาสิโน Buena Vista Rancheria

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Jerry Brown ได้ลงนามในข้อตกลงคาสิโนกับกลุ่มเล็ก ๆ ของ Buena Vista Rancheria ของชาวอินเดียนแดง Me-Wuk แต่แผนการคาสิโนของมันได้พบกับการคัดค้านจากเคาน์ตี (ภาพ: Max Whittaker/Reuters)

แต่น่าเสียดายที่มันมาในรูปแบบของพันธบัตรขยะที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ตามรายงานของInternational Financing Reviewชนเผ่าจะจ่าย 14.425% สำหรับพันธบัตรมูลค่า 205 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.28% สำหรับพันธบัตรขยะของสหรัฐฯ

นักลงทุนพันธบัตรคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเพราะโดยทั่วไปแล้วการออกพันธบัตรขยะให้กับโครงการเก็งกำไรที่มีแหล่งรายได้ไม่แน่นอนหรือขาดหลักประกัน แต่ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันมักจะถูกตั้งข้อหาสูงกว่านั้น เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้กับประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย หากโครงการล้มละลาย

การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

พันธบัตรขยะเป็นยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุน และการร่วมทุน Buena Vista Rancheria ก็มีองค์ประกอบของความเสี่ยงอย่างแน่นอน มี คาสิโนมากกว่าหนึ่งโหลภายใน 100 ไมล์จากโครงการ หลายแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า

สัปดาห์ที่แล้ว ศาลฎีกาสหรัฐให้การล่วงหน้าสำหรับ ชนเผ่า Wilton Rancheriaเพื่อสร้างคาสิโนใน Elk Grove ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 30 ไมล์ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Boyd Gaming และให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีพื้นที่คาสิโน 110,000 ตารางฟุตพร้อมเกมบนโต๊ะและ 2,500 สล็อต อาคารโรงแรม 302 ห้อง ร้านอาหาร และพื้นที่การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นอกตัวเมืองแซคราเมนโต

โปรเจ็กต์ Buena Vista มีขนาดเล็กกว่าและมีสล็อตน้อยกว่า แต่จะมาพร้อมกับการดำเนินงานและการตลาดในรูปแบบของความบันเทิงของ Caesars ซึ่งจะจัดการคาสิโนในนามของชนเผ่าในนาม Harrahs NorCal Casino

เผ่าของหลาย

เจอร์รี บราวน์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามในข้อตกลงกับชนเผ่าในปี 2559 ซึ่งกำหนดให้ต้องเจรจาข้อตกลงกับอามาดอร์เคาน์ตี้ แต่เขตนั้นขัดต่อโครงการตั้งแต่คาสิโนถูกเสนอครั้งแรกในปี 1999 และความคืบหน้าถูกขัดขวางโดยการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง

เคาน์ตีได้โต้แย้งว่าชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางไม่ใช่ “ชนเผ่าที่แท้จริง” ชาวอินเดียมีวุกหายตัวไปจากเชิงเขาของเซียร์ราเนวาดาเมื่อ 150 ปีก่อน

ชนเผ่าที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องคาสิโนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วประกอบด้วยหญิงวัยกลางคนหนึ่งคนชื่อ Donnamarie Potts และลูกที่โตแล้วสองคนของเธอ

หลังจากนั้น Potts ถูกท้าทายโดยผู้หญิงอีกคนหนึ่ง Rhonda Morningstar Pope ซึ่งอ้างว่าเธอเป็นสมาชิกผู้ใหญ่คนสุดท้ายของเผ่าที่รอดชีวิต พบว่า Potts ไม่มีสายเลือด Me-Wuk และจนถึงทุกวันนี้ Pope ยังคงเป็นหัวหน้าสภาเผ่า

โดยไม่คำนึงถึงขนาดของวงดนตรี อย่างไรก็ตาม วงดนตรี Buena Vista Rancheria ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางและศาลได้เข้าข้างชนเผ่า

ปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้ร่างกฎหมายของญี่ปุ่นสร้างกรอบการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนในอนาคตของประเทศกล่าวว่าพวกเขาจะยื่นคำร้องต่อรัฐบาลแห่งชาติเพื่อเร่งกระบวนการทางกฎหมาย

ชินโซและอากิเอะ อาเบะ

ชินโซและอากิเอะ อาเบะ ซึ่งกระทรวงการคลังจงใจลบชื่อออกจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินที่สนับสนุนโรงเรียนชาตินิยม เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ ได้กระตุ้นให้มีการลาออกของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด (ภาพ: ควอตซ์)

ด้วยเส้นตายกลางเดือนเมษายนที่กำลังใกล้เข้ามา คณะทำงานเฉพาะกิจของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ที่มีความกังวลใจที่จะยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาในเดือนนี้ เพื่อให้มีโอกาสผ่านสภานิติบัญญัติก่อนสิ้นสุดเซสชั่นนิติบัญญัติในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ ปูทางให้รีสอร์ทแห่งแรกเปิดก่อนปี 2025

แต่เมื่อวันจันทร์ รัฐบาลก็จมอยู่กับเรื่องอื้อฉาวที่อาจทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเสียสมาธิจากกระบวนการควบคุม หรือที่แย่กว่านั้นคือทำให้ทุกอย่างตกราง

ข้อพิพาทการขายที่ดิน

ปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ บอกกับรัฐสภาว่าเขาจะลาออกหากเขาหรืออากิเอะ ภริยาสามารถเชื่อมโยงกับข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ที่โรงเรียนที่ดำเนินการโดยกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งสามารถซื้อที่ดินของรัฐบาลในโอซาก้าได้ในราคาที่ถูกลง

แต่เมื่อวันจันทร์ กระทรวงการคลังยอมรับว่าได้เปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการลบชื่ออาเบะ ภริยา และทาโร อาโสะ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เรื่องอื้อฉาวดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง และฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของอาเบะเรียกร้องการนองเลือด

“แม้ว่าอาโสะจะลาออกเพื่อกล่าวโทษ นั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับสาธารณะ” สมาชิกคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญที่เป็นฝ่ายค้านหลัก บอกกับสำนักข่าวเกียวโด “คณะรัฐมนตรีอาเบะควรลาออกทั้งคณะ”

แผนใหญ่ของอาเบะตกอยู่ในอันตราย

คาสิโนเป็นเป้าหมายที่ยาวนานของ Abeซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่พวกเขาได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากชาวญี่ปุ่น ตาม การสำรวจ ฤดูใบไม้ร่วงนี้ Abe เผชิญกับการเลือกตั้งผู้นำ LDP และอาจพยายามโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ LDP ว่าเขาสมควรได้รับตำแหน่งอื่น

Takuji Okubo หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Japan Macro Advisors บอกกับ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ว่าความล้มเหลวในการเอาชีวิตรอดของ Abe ในปี 2018 ในฐานะนายกรัฐมนตรีอาจนำไปสู่ทิศทางทางการเมืองใหม่สำหรับประเทศ

“อาเบะอาจอยู่ในฐานะกษัตริย์ แต่ผู้ที่เป็นประธานสูงสุดของรัฐบาลน่าจะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาสู่การผสมผสานนโยบายในญี่ปุ่น” โอคุโบกล่าว “ในมุมมองของเรา การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การรวมกิจการทางการเงินและนโยบายการเงินที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น”

ผู้ร่างกฎหมาย LDP มีกำหนดจะจัดการประชุมในสัปดาห์นี้กับคู่หูของพวกเขาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรค Komeito ที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของคาสิโน แหล่งข่าวบอกกับFinancial Times เมื่อวันจันทร์ว่าจำนวนใบอนุญาตที่จะสร้างน่าจะเป็นประเด็นสำคัญ LDP ต้องการห้าหรือหกคน ในขณะที่ Komeito ต้องการเพียงสองหรือสามคน

Lawrence Ho กล่าวว่า Melco Resorts ของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในหกผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในมาเก๊าพร้อมที่จะยื่นเรื่องต่อฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นว่าทำไม บริษัท จึงเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมที่คาดหวังในดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย แต่มหาเศรษฐีไม่คาดหวังว่าการประมูลที่แข่งขันได้จะเริ่มขึ้นจนถึงอย่างน้อยปี 2019

Lawrence Ho Melco คาสิโนญี่ปุ่น

Lawrence Ho หวังว่าจะได้จับมือกับญี่ปุ่น และได้รับการต้อนรับให้สร้างรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการในประเทศแถบเอเชีย (ภาพ: Tyrone Siu/Reuters)

ในกรุงปักกิ่งสำหรับการประชุมปรึกษาหารือทางการเมือง Ho ได้พูดคุยกับGGRAsiaสื่อเกมออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดเสรีคาสิโนเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น

“หากภายในกลางปีพวกเขา (สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น) สามารถผ่านร่างกฎหมายได้ นั่นจะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการประมูลจริงๆ ในปี 2019 ถึง 2020 พวกเขาจะสามารถเสนอราคา … เพื่อตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ” โฮทำนาย

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่เกือบทุกรายในโลก Melco Resorts มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

“นอกจากมาเก๊าแล้ว ญี่ปุ่นควรเป็นตลาดที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากขนาดของประชากรและความจริงที่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนชอบไปที่นั่น” โฮสรุป

Melco เป็นเจ้าของ Studio City, City of Dreams และ Altira ของ Macau รวมถึง City of Dreams ของมะนิลา

Gung-Ho ในญี่ปุ่น

Melco เป็นหนึ่งในบริษัทคาสิโนจำนวนมากที่คาดว่าจะยื่นข้อเสนอเมื่อร่างกฎหมายของญี่ปุ่นเปิดเผยข้อบังคับในร่างกฎหมายที่ควรจะออกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Las Vegas Sands, MGM, Caesars, Wynn, Hard Rock, Galaxy Entertainment, and others are actively in pursuit. Investment talk has reached massive levels, with floated development concepts reaching as much as $10 billion.

After Sands’ Sheldon Adelson said his company would spend up to $10 billion if welcomed in Japan, Ho told reporters, “There currently is no predetermined cap. I prefer not to constrain our dreams with price tags.”

The son of Stanley Ho, the billionaire who controlled a monopoly on gambling in Macau until 2002, Lawrence was born and raised in Hong Kong. But today, he wants Japanese officials to know he’s a fan of their culture, too,

ในเดือนตุลาคม โฮปรากฏตัวต่อหน้าสภาไดเอต โดยเขาประกาศว่า “ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นความหลงใหลส่วนตัวของผมมานานหลายทศวรรษ Melco หวังที่จะสร้างในญี่ปุ่นให้เป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการที่เต็มไปด้วยจินตนาการ น่าตื่นเต้น และมีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนี้”

สองเดือนต่อมา Ho ประกาศว่าบริษัทของเขาจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่โตเกียวหากได้รับใบอนุญาตในญี่ปุ่น

อัตราต่อรองขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ที่กำลังควบคุมพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย กำลังพยายามพัฒนาสภาวะตลาดที่ดีที่สุดเพื่อให้คาสิโนถูกกฎหมาย

ความกังวลหลักในหมู่สภานิติบัญญัติคือทำอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าสถานที่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะไม่นำไปสู่ปัญหาการพนันที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการควบคุมอาหารคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับชาวญี่ปุ่น เพื่อรักษาผู้ที่ไม่สามารถจะสูญเสียได้

ในเดือนมกราคม Melco ได้เปิดตัวระบบความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้ “ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ” เพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เครื่องขนานนามว่า MelGuard เครื่องใช้การจดจำใบหน้าและลายนิ้วมือเพื่อระบุผู้อุปถัมภ์แต่ละคนอย่างเต็มที่เมื่อมาถึง เทคโนโลยีนี้สามารถติดตามอัตราการเข้าชมของบุคคลบางคนได้

ดูเหมือนว่า Melco จะเล่นไพ่ถูกต้อง แต่ Morningstar ยืนยันว่า Sands และ MGM เป็นสองผู้นำ อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดจากGGRAsiaชี้ให้เห็นว่าห้า, ไม่ใช่แค่สอง, คาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการสามารถได้รับอนุญาต

หากเป็นจริง แน่นอนว่าจะทำให้โอกาสของ Lawrence Ho และ Melco ดีขึ้นเท่านั้น

ตำรวจเกาหลีใต้เปิดฉากโจมตีสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของประเทศ (MCST) ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนครั้งใหม่เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชังในวงกว้างที่ คาสิ โนKangwon Land ซึ่งเป็นของรัฐ MSCT เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ถูกตั้งข้อหาควบคุมคาสิโน

Kangown Land เกาหลีใต้ยอมรับทุจริต

คาสิโน Kangwon Land เป็นคาสิโนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเกาหลีใต้และเป็นทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศที่อนุญาตให้ชาวเกาหลีเล่นการพนัน แต่หลายคนเชื่อว่าการไต่สวนเรื่องการเลือกที่รักมักที่ชังอย่างแพร่หลายในปี 2558 นั้นยังไม่เพียงพอ (ภาพ: คังวอนแลนด์)

ตำรวจยังได้บุกเข้าไปในอาคารบริหารของคาสิโน เช่นเดียวกับบ้านและสำนักงานของคนสามคน รวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ MCST

แม้จะตั้งอยู่ห่างไกลในพื้นที่สูงของภูมิภาค Gangwon ห่างจากกรุงโซลประมาณ 90 ไมล์ Kangwon Land เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดและทำรายได้สูงสุดของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นคาสิโนแห่งเดียวที่อนุญาตให้ชาวเกาหลีใต้เล่นการพนันได้

การเลือกที่รักมักที่ชังในระดับอุตสาหกรรม

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารของ Kangwon Land ยอมรับการเลือกที่รักมักที่ชังในระดับที่น่าเหลือเชื่อ ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ระบุว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 พนักงานร้อยละ 95 ที่ได้รับการว่าจ้าง – ประมาณ 493 คน – ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทางการเมืองหรือเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอดีต CEO Choi Heung-jip

เราขออภัยในการก่ออาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในทศวรรษที่ 1960 หรือ 70” บริษัท กล่าวในแถลงการณ์ “สิ่งที่ผ่านมาทำให้ภาพลักษณ์ของ Kangwon Land มัวหมอง ซึ่งพยายามอย่างหนักเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันทำลายหัวใจของพนักงานทุกคนและเราเสียใจมาก”

เรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นในปี 2558 ชอยและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลถูกจับกุมในเวลาต่อมาและถูกตั้งข้อหาทุจริต แต่คดีนี้ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งโดยพรรคประชาธิปัตย์ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง ท่ามกลางการเรียกร้องปกปิดในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น

มีการกล่าวหาว่าพรรคเสรีภาพเกาหลีที่ปกครองในขณะนั้นปิดกั้นการสอบสวนเพื่อปกป้องผู้ที่อยู่ในที่สูง ตามรายงานของKorea Timesอัยการเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วได้บุกเข้าไปในสำนักงานของส.ส.พรรคฝ่ายค้านหลัก 2 คน ซึ่งเชื่อว่าได้ใช้แรงกดดันต่อผู้สอบสวนให้ยุติคดีนี้

ผู้สมัครงานที่ชอบด้วยกฎหมายฟ้อง

อัยการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ MSCT ที่ถูกบุกค้นบ้านเมื่อวันอาทิตย์ (13) ต้องสงสัยว่าเสนอความช่วยเหลือทางการเมืองแก่ Kangwon Land เพื่อแลกกับงานสำหรับญาติของเขา ตำรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนขยายที่ดิน ปี 2556 ของที่ดินคังวอนแลนด์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานของนักการเมืองพรรคลิเบอร์ตี้โคเรียสองคนตกเป็นเป้าหมายของข้อสงสัยว่าพวกเขาได้ปิดบังการสอบสวนการเลือกที่รักมักที่ชังในขั้นต้น

เรื่องอื้อฉาวได้สร้างความเดือดดาลให้กับสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคคังวอนที่ซึ่งการขาดแคลนงานทำทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนหนุ่มสาว

ในช่วงสองปีครึ่งที่การเลือกที่รักมักที่ชังแพร่หลาย คน 4,786 จากภูมิภาคสมัครตำแหน่งที่ Kangwon Land โดยไม่ทราบว่าพวกเขามีโอกาสได้รับการว่าจ้างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ยี่สิบสองคนได้ฟ้องบริษัทโดยเรียกค่าเสียหายคนละ 10 ล้านวอน ($9,800)

ผู้ประกอบการคาสิโนแคนซัสปะทะกับเมเจอร์ลีกเบสบอลที่ได้ยินของสภาสภาผู้แทนราษฎรและกิจการของรัฐในวันอังคาร

การเรียกเก็บเงินการพนันกีฬาของแคนซัสถูกอภิปรายโดย Bryan Seeley ของ MBA

รองประธานอาวุโสของ MBA ด้านการสืบสวนและรองที่ปรึกษาทั่วไป ไบรอัน ซีลีย์กล่าวว่าข้อกังวลอันดับหนึ่งของลีกคือความสมบูรณ์ แต่คาสิโนเชื่อว่ามันเป็นมากกว่าการคว้าเงินสดเพียงเล็กน้อย โดยอ้างว่าความสมบูรณ์จะได้รับการจัดการที่ดีที่สุดในระดับรัฐ (ภาพ: Mitchell Willets/AP)

คณะกรรมการได้พบปะเพื่อหารือและรับฟังคำให้การเกี่ยวกับ HB 2752 กฎหมายที่จะทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายที่คาสิโนของแคนซัส หากคำตัดสินของศาลฎีกา ที่จะเกิดขึ้น ทำให้สมควรทำเช่นนั้น

แตกต่างจากบิลเฮาส์ที่แข่งขันกัน HB 2752 จะรวม”ค่าธรรมเนียมความซื่อสัตย์” ที่เป็นข้อขัดแย้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งจ่ายให้กับลีกจากการเดิมพันทั้งหมดที่ทำในกีฬาของพวกเขา ค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์กำลังเริ่มสร้างรูปแบบการโต้วาทีการเดิมพันกีฬาในสภานิติบัญญัติขึ้นและลงประเทศ

การพิจารณาคดีในวันอังคารแสดงให้เห็นว่าคาสิโนเริ่มรวมตัวกันเพื่อต่อต้านสิ่งที่ในความเป็นจริงจะเป็นภาษีประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับรายได้จากการเล่นเกมรวมจากภาษีของรัฐและรัฐบาลกลาง

การคัดค้านค่าธรรมเนียมความซื่อสัตย์

คาสิโนโต้แย้งว่าค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์จะบีบคอตลาดการเดิมพันกีฬาใหม่ ๆ ก่อนที่มันจะออกจากพื้นดินและเนื่องจากเนวาดาไม่จ่ายเลยเหตุใดจึงควรเป็นรัฐอื่น พวกเขาต้องการให้เงินไปที่รัฐมากกว่าลีกและพวกเขายังเชื่อว่าความซื่อสัตย์จะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับรัฐ

บอลสำหรับ MLB ในแคนซัสคือไบรอันซีลีย์รองประธานอาวุโสฝ่ายสืบสวนและรองที่ปรึกษาทั่วไปของลีก Seeley บอกกับการได้ยินว่าการปกป้องความซื่อสัตย์เป็นจุดสนใจหลักของ MLB

Seeley กล่าวตามรายงานของสถานีวิทยุท้องถิ่น KCUR ว่าอะไรก็ตามที่ให้แรงจูงใจแก่ผู้เล่นที่จะไม่ทำการแสดงที่จุดสูงสุดของพวกเขาเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจของเราและอาจทำให้เราต้องเสียเงินหลายสิบหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการเดิมพันแบบเดิมพันเดี่ยวหรือฟาล์วแรกของเกม “นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการจะบอกว่าคาสิโนสามารถเสนอการเดิมพันประเภทนั้นได้หรือไม่” เขากล่าวเสริม

ลีกยังต้องการอำนาจในการจำกัดหรือจำกัดการเดิมพันในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเอง

คาสิโนมีคำพูดของพวกเขา

Whitney Damron ซึ่งเป็นตัวแทนของ Hollywood Casino ในแคนซัสซิตี้กล่าวว่าในขณะที่บริษัทของเขาสนับสนุนการเดิมพันกีฬา แต่ก็ไม่สามารถรองรับ HB 2752 ได้

“ประการแรกและสำคัญที่สุดคือค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์ … ไม่ได้ดำเนินการในเขตอำนาจศาลอื่น และเราไม่คิดว่าจะเหมาะสมในแคนซัสเช่นกัน”

Richard Klemp ผู้อำนวยการด้านการเล่นเกมบอยด์ ให้การเป็นพยานในนามของ Kansas Star ใน Mulvane สังเกตว่าหนังสือกีฬา “มีการดำเนินงานมานานหลายทศวรรษในเนวาดาด้วยสถิติที่ไร้ที่ติในแง่ของความสมบูรณ์”

“หากค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย เป็นที่สงสัยว่าคาสิโนในแคนซัสจะใส่ไว้ในหนังสือกีฬาหรือไม่” เขากล่าว ตามรายงานของLegal Sports Report “มันเอากำไรออกจากภาพ อีกครั้ง เราไม่ได้คาดหวังว่าจะทำเงินได้มาก แต่เราชอบที่จะทำดีกว่าคุ้มทุนนิดหน่อย”

กัมพูชามีแผนที่จะผ่านการปฏิรูปการพนันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นในอุตสาหกรรมคาสิโนที่เจริญรุ่งเรืองในขณะที่พยายามส่งเสริมตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการพนันที่สำคัญในเอเชียตะวันออก

Naga World ของ NagaCorp เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นคาสิโนลอยน้ำในแม่น้ำโขง NagaCorp ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแห่งแรกของกัมพูชาในปี 1990 และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในประเทศ (ภาพ: NagaCorp)

แผนการปฏิรูปคาดว่าจะผ่านพ้นไปหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งพรรคฝ่ายค้านหลักถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมโดยบังเอิญ มันจะสร้างใบอนุญาตมากขึ้นและเฉือนภาษีที่คาสิโนจ่ายเมื่อชนะจากผู้เล่นระดับพรีเมียมให้อยู่ระหว่างสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสอดคล้องกับสิงคโปร์

นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายที่จะแนะนำกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นแก่ภาคส่วนต่างๆ ผ่านการจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานทางการเงินและปราบปรามการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ

สมัครเล่นสล็อต รายงานล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวถึงภาคคาสิโนของกัมพูชาว่า “ไม่ได้รับการควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุม” การประเมินที่อาจกีดกันการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ

อุปสงค์และอุปทาน

ปัจจุบันกัมพูชาอนุญาตคาสิโน 65 แห่ง ซึ่งใหญ่ที่สุดคือ Naga World ของ NagaCorp ผู้ได้รับใบอนุญาตรายแรกของประเทศได้เติบโตขึ้นจากคาสิโนลอยน้ำในแม่น้ำโขงในปี 1990 ให้เป็นรีสอร์ทขนาดยักษ์ในพนมเปญ

ในขณะที่พลเมืองของประเทศถูกห้ามไม่ให้เล่นการพนันในคาสิโน อุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการห้ามชาวบ้านที่คล้ายกันในประเทศไทยและเวียดนามที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประโยชน์คาสิโนของกัมพูชาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนโดยผู้ประกอบการจะนั่งรถโค้ชฟรีไปยังผู้มาเยือนข้ามพรมแดน

การผ่อนปรนข้อจำกัดด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนยังส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในปี 2560 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เป็น 1.2 ล้านคน แซงหน้าเวียดนามเป็นครั้งแรก

มีความต้องการที่ไม่พอใจมากมาย [สำหรับการเล่นเกมคาสิโน] ใน [เอเชียตะวันออกเฉียงใต้] โดยรวม” Ben Reichel ผู้อำนวยการบริหารของ Donaco International ผู้ให้บริการคาสิโนในกัมพูชากล่าวกับVoice of Americaในสัปดาห์นี้

“ถ้าคุณดูจำนวนโต๊ะเทียบกับที่อื่นในอเมริกา จริงๆ แล้วมันเป็นโต๊ะเกมที่มีจำนวนน้อยมาก – ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีการแข่งขันที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากมาย” เขากล่าวเสริม

ความขุ่นเคืองในท้องถิ่น

การลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2559 ถึง 2560 จาก 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 เป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์ โดย 5.3 พันล้านดอลลาร์มาจากผลประโยชน์ของจีน

สิ่งนี้ทำให้รัฐบาลเผด็จการของประเทศพอใจ แต่ก็ไม่ได้ไปได้ดีกับประชาชนในท้องถิ่นที่บ่นเรื่องจักรวรรดินิยมวัฒนธรรมจีน

รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ดินกับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้มีการบังคับขับไล่ชาวบ้านหลายพันคน

เนื่องจากชาวกัมพูชาถูกห้ามไม่ให้เล่นคาสิโน พวกเขาจึงมักมีพนักงานต่างชาติคอยดูแลอยู่ ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนในท้องถิ่น

คาสิโนไซปัน Imperial Palace กลายเป็นหัวข้อข่าวด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด และยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้หลังจากมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐเพิ่งบุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัทแม่ของรีสอร์ท

Saipan casino Imperial Pacific

ทางการสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้เรียกร้องให้คนงานก่อสร้างที่คาสิโนไซปันอิมพีเรียลแปซิฟิคได้รับเงินมากขึ้น (ภาพ: เฟสบุ๊ค)

Matthew Campbell นักข่าวของ Bloombergอยู่แถวหน้าของ เรื่องอื้อฉาวคาสิ โน ใน ไซปัน ในบทความใหม่ เขากล่าวว่าสำนักงานในท้องที่ของ Imperial Pacific International Holdings ถูกบุกค้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และพนักงานสอบสวนออกจากไปพร้อมกับเอกสารจำนวนมาก

Imperial Pacific ซึ่งเป็นบริษัทจีนที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง บอกกับแคมป์เบลล์ว่า “ไม่เคยได้ยิน” เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวที่สำนักงานในไซปัน หน่วยงานของรัฐบาลกลางยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าว แม้ว่าจะกล่าวว่า “การทุจริตในที่สาธารณะเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในการสืบสวนอาชญากรรมของ FBI”

“เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งได้รับความไว้วางใจและคาดหวังให้ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อความไว้วางใจนั้นถูกทรยศ ความมั่นคงและความมั่นคงของรัฐบาลของเราก็ตกอยู่ในความเสี่ยง ขอให้ใครก็ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางติดต่อกับเอฟบีไอ” หน่วยงานกล่าว

ไซปันเป็นหนึ่งในดินแดนที่ห่างไกลที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาของมหาสมุทรแปซิฟิก กับกวม และอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 1,400 ไมล์

เงินใต้โต๊ะของรัฐบาล

ในปี 2014 Imperial Pacific International Holdings ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกม 25 ปีจาก Saipan แม้จะไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานคาสิโน บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับรัฐบาลของเกาะ

แคมป์เบลล์เชื่อว่าราล์ฟ ตอร์เรส ผู้ว่าการหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา และครอบครัวขยายของเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากคาสิโน นักข่าว ของBloombergกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า “บริษัท (Imperial Pacific) ได้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวขยายของผู้ว่าการ Ralph Torres รวมถึงธุรกรรมการเช่าที่ดินระยะยาวและการว่าจ้างสำนักงานกฎหมายของพี่น้องของเขาสำหรับกิจการทางกฎหมายในไซปัน”

ตอร์เรสปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ เมื่อต้นเดือนนี้ Imperial Pacific เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาคดีฟ้องร้องBloomberg

เงินก้อนโต บิ๊กโกหก?

อิมพีเรียลแปซิฟิคถูกกล่าวหาว่านำเข้าและให้ที่พักพิงแก่มนุษย์ต่างดาวที่ผิดกฎหมายในระหว่างการก่อสร้างคาสิโนมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์

เมื่อคนงานเสียชีวิตในเดือนมีนาคม 2017 หลังจากตกลงมาจากนั่งร้าน ทางการสหรัฐฯ ได้เริ่มตรวจสอบพื้นที่โครงการและพบว่าสภาพการทำงานไม่ปลอดภัยและการละเมิดวีซ่าในวงกว้าง ผู้สืบสวนยังระบุด้วยว่าคนงานจำนวนมากได้รับค่าจ้างต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก และเมื่อต้นเดือนนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐได้สั่งให้ผู้รับเหมาของอิมพีเรียล แปซิฟิก จ่ายเงินค่าจ้างและค่าเสียหายย้อน หลัง13.9 ล้านดอลลาร์

เงินที่เดิมพันในคาสิโนชั่วคราวของรีสอร์ทยังดึงดูดการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนอีกด้วย ที่รู้จักกันในชื่อ Best Sunshine Live พื้นที่เล่นเกมกล่าวว่ามีการเดิมพันประมาณ 2-4 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือน

นั่นเป็นสถิติที่น่าทึ่งและสูงกว่าที่รีสอร์ทคาสิโนระดับห้าดาวแบบบูรณาการสร้างขึ้นในมาเก๊าซึ่งเป็นศูนย์กลางการพนันที่ร่ำรวยที่สุดในโลก อิมพีเรียล แปซิฟิคกล่าวว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นทั้งหมด

ไซปันต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 500,000 คนในแต่ละปี ในปี 2560 มีผู้มาเยือนมาเก๊า 32.6 ล้านคน