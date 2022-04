สมัครเล่นบาคาร่า ท้าทายกับทีมที่มีมูลค่าสูง

สมัครเล่นบาคาร่า ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด Keenan Allen : The Chargersตัวรับเปลี่ยนจาก PSoS ที่ง่ายที่สุดในปี 2020 เป็นอันดับสองที่ยากที่สุดในปี 2021 สัปดาห์ที่ 1 ที่ Washington จะไม่ง่าย แต่สัปดาห์ที่ 5-12 จะเป็นการทดสอบความผิดนี้จริงๆ เฮอร์เบิร์ตทำรายชื่อผู้แพ้ของเราในกองหลัง PSoSและผู้รับของเขาจะตามมา อย่าร่างอัลเลนมากเกินไป เพราะเขาเป็นคนเลือกรอบที่ 3 ใน PPR และเป็นตัวเลือกรอบที่ 4 ที่ไม่ใช่ PPR

Ja’Marr Chase , Tee Higgins , Tyler Boyd :บางทีเราควรเบรกมือดีสามคนของ Bengals Bengals ได้ PSoS ที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสี่ในส่วนใหญ่เนื่องจากการแบ่งที่พวกเขาอยู่ สามเกมแรกของพวกเขา ( Vikings , Bears , Steelers ) ไม่ใช่เรื่องง่าย และสี่เกมสุดท้ายของพวกเขาก็ไม่ใช่ (เดนเวอร์ บัลติมอร์ แคนซัสซิตี้ คลีฟแลนด์ ). ทั้งสามคนจะมีเกมใหญ่บ่อยแค่ไหน? คงไม่เคย อย่างน้อยหนึ่งในนั้นสามารถดีอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์? ยังคงต้องดู แต่คำแนะนำที่จะให้ในที่นี้คืออย่าไปยุ่งกับ Chase ทั้งสามจะได้รับ PPR โดยรวม 80 แต่ไม่มีใครควรไปก่อน 60

Kenny Golladay : The Giantsมี PSoS ที่ยากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 และเริ่มต้นปีด้วยการจับคู่ที่ท้าทายกับทีมรองที่มีมูลค่าสูงของ Broncos และหน่วยที่พัฒนาขึ้นมากของ Washington ตลอดสี่สัปดาห์หลังจากที่พวกเขาจะเล่น Saintsใน New Orleans และ the Rams ใน New Jersey ด้วย มีการจับคู่ที่ดีอยู่บ้างปะปนกัน แต่ระหว่างตารางนี้กับการเล่นกองหลังที่ไม่สม่ำเสมอและการเล่นที่ไม่ดีจากฤดูกาลที่แล้ว มันยากที่จะมองว่า Golladay เป็นผู้รับหมายเลข 2 Fantasy ที่ปลอดภัย พาเขาก่อนรอบ 6 รู้สึกเสี่ยง

Odell Beckham :ฉันคิดว่าทีม Brownsได้ PSoS ที่แย่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จะทำให้มุมมองของ Beckham แย่ลงเท่านั้น คุณรู้อยู่แล้วว่าเขากลับมาจาก ACL ที่ฉีกขาด และจริงๆ แล้วไม่ได้เป็นผู้รับสตั๊ดคนเดิมตั้งแต่เขาออกจากนิวยอร์ก คุณทราบด้วยว่าทีม Browns เปิดรับฟุตบอลมากขึ้น (หลังของพวกเขามี PSoS อยู่ในอันดับที่ 13) โอกาสที่เขาจะลงสนามและใส่ตัวเลขเหมือนที่เขาทำในปี 2015 หรือ 2016 คืออะไร? แล้ววัวศักดิ์สิทธิ์มันนานขนาดนั้นแล้วเหรอที่เขาจะรับแฟนตาซีเป็นตัวเอก?!

Marquise Brown :ถูกมองว่าตกอยู่ภายใต้แรงกดดันสำหรับเป้าหมายของ Sammy Watkinsและสองรุกกี้ ( Rashod Bateman , Tylan Wallace ) ที่เพิ่มเข้ามาใน ฝูงของ Ravensบราวน์และเพื่อนร่วมทีมผู้รับทั้งเก่าและใหม่จะต้องจัดการกับ PSoS ที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสามด้วย ข่าวดี? เราอาจไม่เห็นผลร้ายของสิ่งนี้จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลเมื่อ Ravens เล่น Dolphins, Bears, Browns, Steelers, Browns, Packers , Bengals (OK, ONE good matchup) และ Rams ระหว่างสัปดาห์ที่ 10 ถึง 17 บราวน์จะเริ่มต้นปี แต่พร้อมที่จะแลกเขาหลังจากเกมใหญ่ในช่วงต้นฤดูกาลหนึ่งหรือสองเกมของเขา

คอรีย์ เดวิส :ทีมเจ็ตส์มี PSoS 10 แต้ม กองพลที่ลึกล้ำ และกองหลังมือใหม่พร้อม 28 เกมในการออกสตาร์ทสำหรับบีวายยู เดวิสใช้เวลาสี่ปีในรัฐเทนเนสซีในท้ายที่สุดก็แสดงสัญญาณของการเป็นผู้รับที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลาที่จะจ่ายเงินให้กับทีมเจ็ตส์ ให้เดวิสอยู่ห่างจากทีมแฟนตาซีของคุณ

เมื่อพูดถึงการตั้งค่าผู้เล่นตัวจริง Fantasy Football การจับคู่มีความสำคัญมาก โอเค โอเค อาจจะไม่ใช่สำหรับผู้เล่นสตั๊ดที่เก็บสถิติในแต่ละสัปดาห์ พวกเขากำลังเริ่มต้นไม่ว่าพวกเขาจะเล่นกับใคร แต่มีไม่มากนัก เป็นคนที่เราทุกคนต้องตัดสินใจในระหว่างฤดูกาล

นี่คือความพยายามของฉันในการตัดสินใจบางอย่างในตอนนี้ ก่อนสัปดาห์ที่ 1 ก่อนพรีซีซั่น และก่อนที่ฉันจะร่างผู้เล่นคนเดียว

ความแข็งแกร่งที่คาดการณ์ไว้ของการจัดอันดับกำหนดการ: QB | RB | WR | เต้

ทุกปี ฉันจะกลับไปสู่ด้านมืดของFantasy Footballและศึกษาทุกการป้องกัน ฉันอาศัยข้อมูลอย่างหนัก เช่น ระยะหลังการจับหรือการสัมผัส การสกัดกั้นที่พลาด อนุญาตให้เร่งและผ่าน อัตราการจับ ADOT แนวรับ (หรือ DADOT) อัตราแบบสายฟ้าแลบและแรงกดดัน และอัตราความสำเร็จในการรุกด้วย แต่ฉันยังประเมินด้วยว่าแต่ละทีมเพิ่มใคร พวกเขาแยกทางกับใคร และผู้เริ่มต้นและม้านั่งสำรองของพวกเขาดีแค่ไหน

เมื่อฉันทำเสร็จแล้ว ฉันมีเกรดตั้งแต่ 1 ถึง 10 ใน:

ทุกทีมผ่านเร่งด่วน ความคุ้มครองการผ่านของแต่ละทีม การป้องกันการวิ่งของแต่ละทีม

สำหรับการวิ่งหนี ฉันก้าวไปอีกขั้นและสร้างเกรดสำหรับ:

คุ้มครองการผ่านของทุกทีมจากการวิ่งกลับ (โดยเฉพาะบร็องโกและเซฟตี้)

วิธีนี้มีสองเกรดเฉพาะที่จะใช้สำหรับการวิ่งกลับ แต่ประเภทหลักคือการป้องกันการวิ่งอย่างชัดเจน ซึ่งคิดเป็น 90% ของเกรดสุดท้ายโดยครอบคลุมการวิ่งที่เน้นด้านหลังซึ่งคิดเป็น 10% สุดท้าย เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว เกรดสะสมก็ถูกสร้างขึ้น

ฉันเอาเกรดนี้สำหรับหน่วยป้องกันแต่ละหน่วยและเสียบเข้า กับ ตารางการกระทำผิดกฎหมาย แต่ละอัน การจับคู่ 17 ครั้งสำหรับ ความผิด NFL แต่ละครั้ง มีคะแนน ฉันรวมคะแนนเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้การคาดการณ์ว่าทีมใดมีกำหนดการที่ง่ายและทีมใดมีกำหนดการที่ยาก

เมื่อคุณได้ดูตารางการแข่งขันแล้ว คุณจะเห็นผู้ชนะและผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยพิจารณาจากผู้ที่พวกเขาจะเล่น และในบางกรณีที่พวกเขาเล่น

การป้องกันแต่ละอย่างให้คะแนนอย่างไร

ต่อไปนี้คือเกรดสุดท้ายสำหรับทุกการป้องกันที่ใช้ใน Running Back Projected Strength of Schedule Rankings (PSoS) โดยการป้องกันที่ยากที่สุดอันดับแรก:

สิ่งที่กองหลังกำลังเผชิญอยู่ ต่อไปนี้คืออันดับการจับคู่การป้องกันที่คาดการณ์ไว้สำหรับทุกทีมในสัปดาห์ที่ 1 ถึง 17 (ไม่รวมสัปดาห์ที่ 18 ตารางที่คาดการณ์ได้ง่ายที่สุดอันดับ 1 เช่น เดนเวอร์):

ผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุด Najee Harris : The Steelersได้ PSoS 5 อันดับแรก ซึ่งในตัวมันเองนั้นน่าทึ่งมาก เนื่องจากพวกเขามี Ravensและ Brownsถึงสองครั้งในอนาคต แต่ความท้าทายสามในสี่นั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่ 13 ซึ่งหมายความว่าแฮร์ริสมีเวลาเหลือเฟือในการรวบรวมประสบการณ์และสถิติในขณะที่ลงโทษการป้องกัน สรุป: เขามีตารางงานที่ดีมาก เขาคิดว่าจะมีภาระงานมาก เขามีสายเลือดมากมาย และทีมต้องการเล่นบอลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีนี้ นอกเหนือจากแนวรุกซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าค่อนข้างใหญ่ การหาเหตุผลที่จะไม่ต้องการให้แฮร์ริสอยู่ในทีมแฟนตาซีของคุณเป็นเรื่องที่ยากมาก ฉันพร้อมแล้วที่จะเลือกแฮร์ริสด้วยการเลือกรอบแรก/รอบแรกช่วงปลาย

อันโตนิโอ กิ๊บสัน :วอชิงตันมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงการวิ่งฟุตบอล แต่ทางเลือกที่พวกเขาใช้มากที่สุดและควรพึ่งพาในปี 2564 คือกิบสัน เมื่อทำเช่นนั้น เขาจะเห็น PSoS 10 อันดับแรกที่ได้รับแรงหนุนจากการจับคู่ที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งพอใน NFC East มีการยืดเวลาสี่สัปดาห์เริ่มต้นในสัปดาห์ที่ 7 ที่กระจกแตกน่าเกลียด แต่ก่อนหน้าและหลังจากนั้น Gibson ควรมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยแฟนตาซีครั้งใหญ่ เพียงพอที่จะล็อคเขาให้อยู่ในอันดับ 15 ของ Fantasy rusher และรอบที่สอง

ไมลส์ แกสกิ้ น :ยุของผู้ชายคนนี้ช่างน่าทึ่งเหลือเกิน หลังจากที่ Dolphinsเพิ่มเพียง Malcolm Brown สำรองและ Gerrid Doaks การ เลือกรอบที่เจ็ดทีมก็พบว่าตัวเองเสมอกับ PSoS ที่ดีที่สุดอันดับสองในลีก แกสกิ้น วัย 24 ปี มีโอกาสเป็นผู้นำเกมวิ่งของไมอามี่ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีจากการปะทะกับใบปะหน้าที่อ่อนล้าหลังเดือนกันยายน เขาเป็นผู้คัดเลือกรอบ 5 ที่สามารถขึ้นสู่รอบที่ 4 ในเดือนสิงหาคม

เจมส์ โรบินสัน :เรากำลังร่างเอเตียนก่อนโรบินสัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรบินสันจะไม่ใช่ปัจจัย หากจากัวร์ยึดติดกับเขาในฐานะ “ฟ้าร้อง” ของพวกเขาต่อ “สายฟ้า” ของ Etienne เขาควรจะจัดการกับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามที่ดี เขาจะต้องพึ่งทัชดาวน์มากกว่าปีที่แล้ว และตารางที่ง่ายกว่านั้นก็ช่วยได้ รอบที่ 7 เป็นเวลาที่ยอมรับได้ในการร่างเขาเป็น flex ที่เป็นไปได้ใน non- และ half-PPR

Melvin Gordon , Javonte Williams :ดูสิ กอร์ดอนมีจุดขายสามจุด: เขาวิ่งกลับพร้อมกับชีพจร เขาควรเห็นบทบาทนำของเดนเวอร์เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล และตารางงานของเขาไม่เพียงดีตลอดทั้งปี แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 (สัปดาห์ที่ 1 กับไจแอนต์นั้นไม่น่ากลัว) จุดขายของวิลเลียมส์เกี่ยวข้องกับสไตล์ทางกายภาพของเขาและการก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังของบรองโกส์ในที่สุด แต่นั่นไม่ได้สัญญาว่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรก อย่างน้อยฤดูกาลแรกของวิลเลียมส์จะไม่จมอยู่กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ฉันคิดว่ามันมีความรับผิดชอบมากกว่าที่จะเลือก Gordon ก่อน แต่ทั้งคู่ก็คุ้มกับการเลือกรอบที่ 7

ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด Aaron Jones – อาจจะ:การมี PSoS ที่แย่ที่สุดนั้นไม่ดี และลองดูกำหนดการของเขาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 11 เป็นต้นไป แต่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ Packersมี PSoS ที่แย่ที่สุดเป็นลำดับที่ 10 ในปีที่แล้วและ Jones ก็ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมี Aaron Rodgersเป็นกองหลังของเขา มีการถู หาก Packers ไม่มี Rodgers จริง ๆ แล้วโจนส์จะถูกทิ้งให้เป็นเป็ดนั่งในความผิดที่ลดระดับอย่างเห็นได้ชัดด้วยกำหนดการที่ยากที่สุดที่คาดการณ์ไว้และคนพาลกลับมาใน AJ Dillonอาจปัดการสัมผัสที่มีมูลค่าสูงจากเขาภายในเส้น 5 หลา คุณค่าแฟนตาซีของเขาจะลดลงอย่างอิสระหาก Rodgers เดินหน้าต่อไป หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น

คริส คาร์สัน :ซีแอตเติลดูเหมือนโลดโผนกับการวิ่งบอลด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่พวกเขาจะทำเช่นนั้นกับ PSoS ที่แกร่งที่สุดเป็นอันดับสอง เพียงหนึ่งในเจ็ดการจับคู่แรกของ Carson ที่เป็นลูกพีช (เทนเนสซี, สัปดาห์ที่ 2) และมีความรู้สึกว่าเขาอาจยังคงแบ่งปันสัมผัสต่อไปหลังจากเล่นมากกว่า 60% ของสแน็ปในเกมเพียงสามเกมในปี 2020 วิธีที่ดีที่สุดของคุณคือต่อต้านการร่างคาร์สันและแลกเปลี่ยนกับเขาถ้าเขาต้องดิ้นรนจนถึงเดือนตุลาคม

Josh Jacobs :ก่อนออกจากแนวรุก จากนั้น Kenyan Drakeก็มาถึง และตอนนี้ Jacobs กำลังจ้องมองลงมาที่กระบอกปืนของ Ravens และ Steelers ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 พร้อมกับการออกนอกบ้านที่ยากลำบากหลังจากนั้นไม่นาน เราหมดเหตุผลที่เราต้องการร่างจาคอบส์ หวังว่าจะมีคนพาเขาไปก่อนที่คุณจะพิจารณาทำในรอบที่ 4 หรือ 5

เดวิด มอนต์โกเมอรี่ :นี่เป็นคำเตือนมากกว่าคำกล่าวของคนแพ้ทั่วไปสำหรับมอนต์โกเมอรี่ ปีที่แล้ว Bearsมี PSoS ที่ดีที่สุดเป็นอันดับสี่ มอนต์โกเมอรี่ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไปถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเมื่อคู่ต่อสู้อ่อนแอ ปีนี้ไม่มีกรณีเช่นนี้ ชิคาโกต้องแบกรับ PSoS ที่แย่ที่สุดเป็นอันดับแปด และ ทาริค โคเฮนคาดว่าจะฟื้นตัวจาก ACL ที่ฉีกขาด Montgomery ยังคงเป็น No. 2 Fantasy ที่ดีในการวิ่งกลับ แต่อย่าคาดหวังว่าเขาจะเข้าใกล้สิ่งที่เขาทำในปี 2020 ได้ ถือว่าเขาเป็นตัวเลือกท็อป 40

เมื่อคุณได้ดูตารางการแข่งขันแล้ว คุณจะเห็นว่าใครที่ฉันเชื่อว่าเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยพิจารณาจากผู้ที่พวกเขาจะเล่น และในบางกรณีเฉพาะบางกรณีเมื่อพวกเขาเล่น

การป้องกันแต่ละอย่างให้คะแนนอย่างไร

ต่อไปนี้คือเกรดสุดท้ายสำหรับการป้องกันทุกอันที่ใช้ใน Quarterback Projected Strength of Schedule Rankings (PSoS) โดยการป้องกันที่ยากที่สุดอันดับแรก:

สิ่งที่กองหลังกำลังเผชิญอยู่

ต่อไปนี้คือความแข็งแกร่งที่คาดการณ์ไว้ของการจัดอันดับตามกำหนดการสำหรับทุกทีมสำหรับสัปดาห์ที่ 1 ถึง 17 (ไม่รวมสัปดาห์ที่ 18 กำหนดการที่คาดการณ์ได้ง่ายที่สุดคืออันดับ 1 – 49ers ):

ผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุด

Jalen Hurts : PSoS 10 อันดับแรกของเขาช่วยได้ การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกับ Falcons , 49ers, Cowboys , Chiefsและ Panthersช่วยได้มาก ไม่เพียงแต่จะโอเคที่จะดราฟ Hurts เป็นกองหลังเริ่มต้นของคุณ แต่เขาควรได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวเลือก 10 อันดับแรก

เทรเวอร์ ลอว์เรนซ์ :เป็นโอกาสที่น่าเหลือเชื่อสำหรับระบบเกมรุกที่คุ้นเคย ลอว์เรนซ์ยังได้รับประโยชน์จากการเล่นในเอเอฟซีเซาท์และหลีกเลี่ยงคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากมาย เพื่อความเฉลียวฉลาด เขามีคู่ที่ยาก (กับเดนเวอร์ สัปดาห์ที่ 2) ตลอดเจ็ดเกมแรกของเขา เขาควรค่าแก่การเลือกหลังจากรอบที่ 9 แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เริ่มต้นในอุดมคติก็ตาม ศักยภาพในการวิ่งอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวของลอว์เรนซ์และกระดานชนวนในช่วงต้นที่ดีกว่า ทำให้เขาได้รับเลือกเป็นอันดับแรกก่อน …

แมทธิว สแตฟฟอร์ ด :การเข้าเล่นที่ดุดันในช่วงต้นเกมจะทำให้คู่ต่อสู้ต้องวิ่งอย่างเต็มกำลัง ซึ่งน่าจะทำได้ดีมากสำหรับผู้ส่งบอลรายใหม่ของแรมส์ คุณมีทางเลือกสองทางที่คุณสามารถทำได้ ปล่อยให้คนอื่นร่างเขาและหวังว่าการเริ่มต้นอย่างคร่าวๆ ทำให้เขากลายเป็นผู้สมัครที่ซื้อต่ำ (หรือเพิ่มการสละสิทธิ์) หรือร่างเขาเองเป็นม้านั่งสำรองที่ยอดเยี่ยมพร้อมกลับหัวกลับหางขนาดใหญ่

Trey Lance :อย่าลังเลที่จะซื้อผู้ชายคนนี้ ถ้าเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มเล่น Niners’ Week 1 นอกเหนือจาก Rams, Packersและอาจเป็นคู่แข่งกับ NFC North อีกคนแล้ว ไม่มีอะไรยากเกินไป แม้แต่สำหรับมือใหม่ที่มีตาเบิกกว้างและมีประสบการณ์ในวิทยาลัยเพียงเล็กน้อย นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสูตรที่เหมาะเจาะ คนสัญจรขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มจะพุ่งพรวดนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้

Carson Wentz :ปีที่กลับมาไม่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับ Wentz หากไม่มีการจับคู่ที่ดี การเล่น Jaguars , Texansและ Titansสองครั้งในแต่ละครั้งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก คงต้องรอดูกันต่อไปว่า Coltsจะยอมให้เขาพยายามมากกว่า 36 ครั้งต่อเกมเหมือนที่เขาทำในฤดูกาลที่แล้วหรือไม่ แต่เขามีทีมที่เก่งพอๆ กับแนวรุกที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้เขาย้อนกลับไปสู่ความเกี่ยวข้องของ Fantasy แม้ว่าเขาจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องร่างในฐานะกองหลังหมายเลข 2 ที่เก็งกำไร แต่เขาจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมในรูปแบบ Superflex และ two-QB

ตัว ตาโกไวโลอา :ไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไป ปลาโลมามอบตัว จ่ายบอล ที่ให้กับเขาสองคนใน Will Fullerและ Jaylen Waddleและแนวรุกของพวกเขาน่าจะอยู่ในสภาพที่ดีทีเดียว ทำตามตารางเวลาที่น่าพอใจมาก (ถึงแม้จะมี Bills and Patriotsสองครั้งก็ตาม) และ Tagovailoa มีโอกาสที่จะผ่านเข้ามาสำหรับผู้จัดการ Fantasy

ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด

จัสติน เฮอร์เบิร์ต :นักเรียนปีที่สองตกต่ำบนดาดฟ้าเรือ? ฟังนะ แนวรุกของเขาอยู่ในสภาพที่ดี และการเล่นของเขาในปีที่แล้วก็โดดเด่นจนหน้ามืดตามัวในปลายปีนี้ ดังนั้นจึงยากที่จะพูดว่าเขาจะเป็นตัวจริง แต่ตารางการจบในอันดับที่ 5 ของ PSoS ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างแน่นอน เขาจะเห็น Broncosสองครั้ง, Ravens , Steelers , Patriots และ Washington คนละครั้ง – นั่นคือหกเกมที่เขาอาจจะทำได้ไม่ดี ฉันจะยังคงเอาเขาเป็นกองหลังคนที่เจ็ดนอกกระดาน แต่ให้พิจารณาคำเตือนที่ยุติธรรมนี้ว่า เฮอร์เบิร์ตอาจไม่สอดคล้องกับเกมที่ร้อนแรงของเขาในฤดูกาลที่สองของเขา

Aaron Rodgers :มาทำงานภายใต้สมมติฐานที่ว่า Rodgers อยู่ใน Green Bay และ Packers จะไม่เพิ่มผู้รับเพื่อปลอบโยนเขา มันยากอยู่แล้วที่จะเชื่อใจว่าเขาจะผ่านเหมือนที่เขาทำในปี 2021 แต่ตอนนี้ เราต้องดำเนินการตามกำหนดการกับ PSoS ที่แย่เป็นอันดับสองในลีก เราแน่ใจหรือไม่ว่า Rodgers สามารถกันกระสุนจากการมีฤดูกาลเหมือนที่เขาทำในปี 2019 เมื่อเขาเฉลี่ย 19.9 คะแนนแฟนตาซีต่อเกม? ร่างเขาเป็นตัวจริง แต่อย่าทำในฐานะกองหลังท็อป 7

โจ เบอร์โรว์ :ทุกๆ วัน นักเตะ โค้ช และแฟนบอลของ เบงกอลส์ตื่นขึ้นมาพบว่าพวกเขาเป็นทีมที่แย่ที่สุดในเอเอฟซี นอร์ธ ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นมากมาย ทีม Brownsปรับปรุงการป้องกันการส่งบอล ขณะที่ Ravens และ Steelers มีความท้าทายที่แข็งแกร่งมาก การจับคู่ทั้งหกนั้นเพียงอย่างเดียวทำให้ Burrow กลายเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรทุกสัปดาห์ คุณอาจจะดีกว่าถ้าให้คนอื่นร่าง Burrow แล้วแลกเปลี่ยนให้เขาก่อนสัปดาห์ที่ 8

Ryan Tannehill : แม้ว่าจะเป็นกระดานชนวนที่ดีในเดือนกันยายนก็ตาม Tannehill จะเปลี่ยนจาก PSoS ที่ง่ายที่สุดอันดับที่ห้าของปีที่แล้วเป็นอันดับที่ 14 ที่ยากที่สุด ไม่ใช่ว่าคู่แข่งในแผนกของเทนเนสซีแข็งแกร่งในทันใดด้วยความสามารถในการป้องกันการส่งบอล แต่เทนเนสซีเป็นทีมเดียวใน AFC South ที่เล่นทั้งสามทีมของ Steelers, Chiefsและ Saints นั่นจะเป็นเรื่องยากสำหรับไททันส์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการรับกองกำลังและผู้เล่นที่ไม่เหมาะสม Tannehill นั้นดีที่จะดราฟสายในฐานะสตรีมเมอร์ควอเตอร์แบ็คช่วงต้นฤดูกาล ซึ่งไม่ได้รับคำสัญญาว่าจะรักษาความสม่ำเสมอของเขาไว้เมื่อไปถึงสัปดาห์ที่ 6

Matt Ryan :ดูเหมือนว่า Julio Jonesจะไม่ใช่เป้าหมายของ Ryan อีกต่อไป รวมสิ่งนั้นเข้ากับ PSoS ระดับกลางและเป็นเรื่องยากที่จะเห็น Ryan ยกเลิกการโหลดสำหรับตัวเลขที่ใกล้เคียงกับฤดูกาล 2016 หรือ 2018 ของเขา เว้นแต่ว่าโจนส์จะอยู่กับฟอลคอนอย่างปาฏิหาริย์ ไรอันเป็นกองหลังอันดับ 2 แฟนตาซีที่ดีที่สุดโดยกลับหัวกลับหางกลาง คนอย่างลอว์เรนซ์และสแตฟฟอร์ด (และแลนซ์ถ้าเป็นผู้เริ่มต้น) ล้วนเป็นผู้เล่นที่ง่ายที่จะเลือกนำหน้าเขา

แดเนียล โจนส์ :แน่นอน เขาได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นมากในเกมส่งบอลในฤดูกาลนี้ แต่ตารางงานของเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย ตัวอย่างเช่น เขาทำทัชดาวน์ได้ทั้งหมดห้าทัชดาวน์ในสี่เกมกับ Eaglesและ Washington และข้อโต้แย้งสามารถเกิดขึ้นได้ว่าแนวรับทั้งสองนั้นปรับปรุงยุในยุนี้

เรากำลังพูดถึงการทำนายที่ชัดเจนในพอดคาสต์ Fantasy Football Today ในสัปดาห์นี้และนี่คือ 3 รายการที่ฉันตื่นเต้นสำหรับฤดูกาล 2021 นี้ นี่คือผู้เล่นสามคนที่ฉันวางแผนจะดราฟต์ในหลายลีก และฉันจะเอื้อมมือไปหาพวกเขาหากจำเป็นตามศักยภาพของพวกเขา

ลำดับที่ 1: Jalen Hurtsจะเป็น QB . ห้าอันดับแรก

Hurts ดูเป็นส่วนหนึ่งของดาราแฟนตาซีเมื่อปีที่แล้วเมื่อเขาทำคะแนนแฟนตาซี 20, 43 และ 19 แต้มในสามเกมแรกของเขากับนิวออร์ลีนส์แอริโซนาและดัลลาสและเขาก็ก้าวผ่าน 4,517 หลา 27 ทัชดาวน์และ 11 เซพชั่นเช่นกัน ระยะวิ่ง 1,269 หลา และ 5 ทัชดาวน์ใน 16 เกม นั่นอาจไม่ใช่เรื่องจริง แต่ศักยภาพในการวิ่งของเขาทำให้เขาได้เปรียบอย่างมากเหนือกองหลังส่วนใหญ่ ถ้าเขาพัฒนาขึ้นในฐานะผู้สัญจร – และEaglesมอบอาวุธที่ดีให้กับDeVonta Smith ให้กับเขา ด้วยการเลือกอันดับที่ 10 ในNFL Draft – Hurts มีโอกาสพิเศษในปีนี้ สิ่งที่ดีคือคุณไม่จำเป็นต้องร่างเขาเป็นกองหลังห้าอันดับแรก แต่เขาสามารถจบในช่วงนั้นตามขนาดตัวอย่างของเขาในปี 2020

ลำดับที่ 2: Terry McLaurinจะอยู่ในห้าอันดับแรกของWR

ฉันชอบ McLaurin มากด้วยตัวเขาเอง แต่ฉันรักเขาด้วยการเพิ่มRyan Fitzpatrick กอง หลัง ตั้งแต่ปี 2010 ในการหยุดกับBills , Titans , Texans , JetsและDolphinsฟิตซ์แพทริกมีแปดฤดูกาลโดยมีการออกสตาร์ทอย่างน้อยเก้าครั้ง ในช่วงเวลานั้น ผู้รับหมายเลข 1 ของเขา — Steve Johnson (สามครั้ง), Kendall Wright , Andre Johnson , Brandon Marshall (สองครั้ง) และDeVante Parker– มีเป้าหมายอย่างน้อย 128 เป้าหมายในปีนี้ มีเจ็ดครั้งที่ผู้รับหมายเลข 1 จับได้อย่างน้อย 72 ครั้ง

หกครั้งที่ผู้รับหมายเลข 1 มีระยะอย่างน้อย 1,000 หลา และสามครั้งโดยผู้รับหมายเลข 1 มีอย่างน้อย 10 ทัชดาวน์ McLaurin นั้นแข็งแกร่งในฐานะมือใหม่ด้วยการจับ 58 ครั้งสำหรับ 919 หลาและเจ็ดทัชดาวน์ใน 93 เป้าหมายใน 14 เกมในปี 2019 ในปี 2020 เขามี 87 ครั้งสำหรับ 1,118 หลาและสี่ทัชดาวน์จาก 134 เป้าหมายใน 15 เกม ฉันคาดหวังว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาและ Fitzpatrick สามารถช่วย McLaurin ให้จบด้วยการเป็นผู้รับห้าอันดับแรกในปี 2564

อันดับ 3: TJ Hockensonจะเป็น TE . สามอันดับแรก

คุณไม่ได้ร่าง Hockenson ก่อนTravis Kelce , George KittleหรือDarren Wallerแต่เขาสามารถจบก่อนพวกเขาได้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี จุดจบที่ดีที่สุดบางส่วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามาจากผู้ชายที่ทำหน้าที่รับผิดและแข่งขันกับเป้าหมายเพียงเล็กน้อย เช่น Kittle, Waller, Mark AndrewsและZach Ertzเป็นต้น ฮอคเกนสันอาจเป็นคนที่แต่งตัวประหลาดสำหรับสิงโตในฤดูกาลนี้เมื่อมองไปที่กองทหารที่ได้รับซึ่งมีBreshad Perriman , Tyrell Williams , Amon-Ra St. BrownและQuintez Cephus จาเร็ด

กอฟฟ์ควรพึ่งพา Hockenson บ้างและหวังว่าเราจะได้ผลงานที่คล้ายคลึงกันจากเขาเช่น Goff จากTyler Higbeeเพื่อปิด 2019 สำหรับRamsเมื่อ Higbee มีห้าเกมติดต่อกันอย่างน้อยแปดเป้าหมายเจ็ดจับและ 84 หลาตาม กับสองทัชดาวน์ ฤดูกาลที่แล้วกับสตาฟฟอร์ด ฮอคเกนสันมี 11 เกมโดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 5 ประตู และเขาทำคะแนน PPR อย่างน้อย 13 คะแนนในเจ็ดเกม ฉันรักฮอคเกนสันในฐานะที่ติดท็อป 5 ในทุกลีก และเขาสามารถจบในสามอันดับแรกด้วยปีที่ยิ่งใหญ่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันได้พิจารณาว่าการสูญเสียJulio Jonesอาจมีความหมายต่อMatt Ryan และเกมการจ่ายบอลของ Falconsอย่างไร แต่เมื่อดาวเด่นอย่างโจนส์เปลี่ยนทีม จะรู้สึกถึงผลกระทบในหลายๆ ด้าน ประการหนึ่ง ในแอตแลนตาคาลวิน ริดลีย์จะได้อันดับ 1 อย่างถูกกฎหมายรัสเซลล์ เกจน่าจะหลับยาก และไคล์ พิตต์ ส อาจเห็นเป้าหมายมากพอที่จะพิสูจน์ ADP ที่พุ่งสูงขึ้นของเขา คุณสามารถดูการคาดคะเนของฉันสำหรับ Ridley และ Gage โดยไม่มีโจนส์ด้านล่าง แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นในสมการ เกิดอะไรขึ้นกับผู้รับในทีมที่โจนส์เซ็นสัญญาด้วย?

สองทีมที่มีข่าวลือว่าสนใจโจนส์คือไททันส์และซีฮอว์ก ทั้งสองจะสร้างไดนามิกที่น่าสนใจ

ฉันกำลังคาดการณ์ว่าเทโสม ฮิลล์ เป็นจุดเริ่ม ต้นสำหรับนักบุญ หากJameis Winstonชนะงานนี้Michael Thomasจะเข้าสู่ห้าอันดับแรกใน PPR และTre’Quan Smithจะกลายเป็นคนนอนหลับที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

ไม่เป็นไรที่จะร่างSteelers , CowboysและBuccaneers ให้ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีปากมากเกินไปที่จะเลี้ยงในความผิดเหล่านั้น ความจริงก็คือผู้ที่รักษาสุขภาพให้ดีจะเป็นคนที่ทำได้ดีกว่า

ฉันยังคงฉายภาพประมวลผลโดยไม่มีDeshaun Watson ถ้าวัตสันเป็นควอเตอร์แบ็คประจำสัปดาห์ที่ 1 แสดง ว่า แบรนดิน คุกส์อยู่ราวๆ 10 จุดที่ต่ำเกินไป

การกระทำผิดกฎหมายของอริโซนาคาร์ดินัลส์ได้ก้าวไปข้างหน้าในปี 2020 หากไม่ใช่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่หลายคนคาดหวัง ขา ของ Kyler Murray ยังคงเป็นเครื่องยนต์ที่ผลักดันการ บุกไปข้างหน้า แต่มีเครื่องหมายคำถามนอกเหนือจากDeAndre Hopkins หวังว่ามือใหม่Rondale Mooreจะสามารถเป็นที่ 2 ที่พวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าจริงๆ

รีวิวปี 2020

อันดับในวงเล็บ

บันทึก: 8-8 (14)

PPG: 25.6 (13)

YPG: 384.6 (6)

ผ่าน YPG: 244.8 (17)

Rush YPG: 139.8 (7)

PAPG: 35.9 (15)

RAPG: 29.9 (6)

แฟนตาซี 2020 เสร็จสิ้น

QB: Kyler Murray QB6

RB: Kenyan Drake RB15; ไล่ Edmonds RB25

WR: DeAndre Hopkins WR5; คริสเตียน เคิร์ก WR58; Larry Fitzgerald* WR88

TE: Dan Arnold TE22

*เลิกอยู่กับทีมแล้ว

จำนวนที่น่ารู้: 23.1

นั่นคือสิ่งที่คะแนนเฉลี่ย Fantasy ของ Kyler Murray อยู่ในเจ็ดเกมสุดท้ายของเขา ไม่รวมสัปดาห์ที่ 17 ที่เขาเล่นเพียง 47% ของการสแนป นั่นจะทำให้เขา QB13 สำหรับฤดูกาล และไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดตามอำเภอใจ เนื่องจากเมอร์เรย์ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ในสัปดาห์ที่ 9 กับโลมาที่จำกัดเขาไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม

นี่คือสิ่งที่รอยแยกก่อนและหลังการบาดเจ็บดูเหมือน:

8 เกมแรก:ระยะจ่ายบอล 266.3 หลาต่อเกม, 7.6 ปีต่อปี, อัตรา TD 5.7%, ระยะวิ่ง 67.9 หลา จาก 9.5 ครั้งต่อเกม, TD พุ่ง 8 ครั้ง, 33.2 คะแนนแฟนตาซีต่อเกม

7 เกมถัดไป: 250.6 หลาผ่านต่อเกม, 6.5 Y/A, อัตรา TD 3.7%, 39.0 หลาในการวิ่ง 7.9 ครั้งต่อเกม, TD rush 3 ครั้ง, 23.1 คะแนน Fantasy ต่อเกม

หากอาการบาดเจ็บที่ไหล่เป็นสาเหตุของการปฏิเสธ ก็ไม่ต้องกังวล และนั่นดูเหมือนจะเป็นข้อแก้ตัวที่ดีทีเดียว อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้เพียงว่า Murray เริ่มต้นอย่างร้อนแรง และลีกค้นพบความผิดของ Kliff Kingsbury ฉันอยากจะเชื่ออดีต แต่คุณไม่สามารถละเลยสไลด์นั้นได้

2020 Offseason

เลือกร่าง

1. (16) Zaven Collins , LB

2. (49) Rondale Moore, WR

4. (136) Marco Wilson , CB

6. (210) Victor Dimukeje , DE

6. (223) Tay Gowan , DB

7. (243) เจมส์ วิกกินส์ , เอส

7. (247) มิชาลเมเนต์ , OL

การเพิ่มคีย์ WR AJ กรีน RB เจมส์ คอนเนอร์ DL JJ วัตต์ CB มัลคอล์ม บัตเลอร์

ซีร็อดนีย์ ฮัดสัน

ขาออกที่สำคัญ RB เคนยา เดรก TE แดน อาร์โนลด์ WR ลาร์รี ฟิตซ์เจอรัลด์ CB แพทริค ปีเตอร์สัน LB ฮาสัน เรดดิก ,

โอกาสที่มีอยู่จากการออกเดินทาง 97 ดำเนินการ เป้าหมาย RB 48 เป้าหมาย 84 เป้าหมาย WR 24 เป้าหมาย TE อันดับและการคาดการณ์

headshot-image

เจมี่ ไอเซนเบิร์ก

headshot-image

Dave Richard

headshot-image

ฮีธ คัมมิงส์

headshot-image

คริสทาวเวอร์

ไคเลอร์ เมอร์เรย์ 4 3 4 2

CHASE EDMONDS 25 25 26 26

เจมส์ คอนเนอร์ 31 35 31 27

DEANDRE HOPKINS 5 5 3 4

รอนเดล มัวร์ 58 NR 53 54

คริสเตียน เคิร์ก NR NR NR 58

เอเจ กรีน NR NR NR NR

การคาดการณ์ของ Chris Towers

QB ไคเลอร์ เมอร์เรย์ PA: 592, YD: 4435, TD: 28, INT: 13; RUSH — ATT: 115, YD: 633, TD: 9 RB เจมส์ คอนเนอร์ รถ: 221, YD: 927, TD: 7; TAR: 41, REC: 30, YD: 233, TD: 2 RB Chase Edmonds รถ: 134, YD: 591, TD: 5; TAR: 77 บันทึก: 55, YD: 443, TD: 3 WR DeAndre Hopkins TAR: 156 บันทึก: 109 YD: 1320 TD: 8 WR รอนเดล มัวร์ TAR: 89 บันทึก: 60 YD: 686 TD: 4 WR เอเจ กรีน TAR: 83 บันทึก: 50 YD: 551 TD: 4

WR คริสเตียน เคิร์ก TAR: 78 บันทึก: 50 YD: 638 TD: 4

คำถามที่ใหญ่ที่สุด

Kyler Murray สามารถก้าวกระโดดในฐานะผู้สัญจรได้หรือไม่?

เมอร์เรย์ทำได้ดีกว่าในปี 2020 มากกว่าฤดูกาลหน้าใหม่ แต่เขาก็ยังมีค่าที่สุดใน Fantasy เพราะความเร่งรีบของเขา ไม่ใช่ว่าเขาต้องปรับปรุงอย่างมากเพื่อเป็นหนึ่งใน QB ที่ดีที่สุดใน Fantasy — เขาอยู่อันดับที่หกในการให้คะแนนเมื่อฤดูกาลที่แล้ว — แต่มีอีกระดับที่เขาสามารถทำได้หากเกมส่งผ่านดีขึ้น ความสามารถในการจับของ Rondale Moore อาจเป็นส่วนที่ขาดหายไปสำหรับทีมที่ชอบจัดลำดับความสำคัญในการโยนที่สั้นกว่าเพื่อรับลูกบอลอยู่ในมือของผู้สร้างเกมของพวกเขา นอนหลับ แหกคุก อก ตู้นอน โลโก้ทีม