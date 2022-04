สมัครเล่นคาสิโน เล่นเกมของมาเก๊ามีแนวโน้มสูงขึ้น

สมัครเล่นคาสิโน นักวิเคราะห์กล่าวว่าหลังจากการแสดงความผิดหวังในเดือนมิถุนายน รายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ในมาเก๊าเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคม

มาเก๊า GGR

Cotai Strip ในมาเก๊า ดังภาพด้านบน ซึ่งมีกิจกรรมการเล่นเกมมากมาย บริษัทวิจัยคาดการณ์ว่าจะมีการกระโดดครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม GGR (ภาพ: บลูมเบิร์ก )

ในหมายเหตุเมื่อวันจันทร์ บริษัทวิจัย Bernstein กล่าวว่า GGR ในศูนย์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มขึ้น 16% ใน 11 วันแรกของเดือนนี้ เมื่อเทียบกับ 10 วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบเป็นรายเดือน รายรับจากการเล่นเกมในเขตบริหารพิเศษ (SAR) แซงหน้าเดือนมิถุนายนโดย 29 เปอร์เซ็นต์

นั่นเป็นสัญญาณที่น่ายินดีหลังจากเดือนมิถุนายน GGR ร่วงลง 37เปอร์เซ็นต์ นั่นคือการลดลงรายเดือนที่เลวร้ายที่สุดในปีนี้ ตัวเลขในเดือนมิถุนายนยังต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2019 อยู่ถึง 73 เปอร์เซ็นต์ ก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัส นักวิเคราะห์การเล่นเกมกำลังวัดข้อมูลของปีนี้ทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศเทียบกับระดับ 2019 เนื่องจากวิกฤตสุขภาพทำให้ตัวเลขในปี 2020 หาที่เปรียบมิได้

นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของ GGR ในเดือนกรกฎาคมเป็นผลมาจากมาตรการด้านสุขภาพและการเดินทางที่ผ่อนคลายเมื่อเร็วๆ นี้ ตัวอย่างเช่น SAR เพิ่งยกเลิกนโยบายกักกันผู้มาเยือนจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยวจากเมืองหนึ่งในจังหวัดยูนนานถูกกักกันที่มาเก๊า นอกจากนี้ ศูนย์กลางการเล่นเกมได้ย้ายนโยบายการทดสอบ COVID-19 เชิงลบไปเป็นเจ็ดวันจากวันก่อนที่ผู้มาเยือนจะมาถึง

สำหรับมาเก๊ายังคงทำงานให้เสร็จ

ในอีกหนึ่งสัญญาณของข่าวดีที่อาจเกิดขึ้นสำหรับวงล้อมการเล่นเกม ศูนย์ตอบสนองและประสานงานของ Macau Novel Coronavirus กำลังทำงานเกี่ยวกับรหัสด้านสุขภาพและแผนฟองการเดินทางเพื่อให้ผู้เข้าชมจากฮ่องกงเข้าสู่ SAR กวางตุ้งและฮ่องกงเป็นหลอดเลือดแดงที่สำคัญที่สุดสองแห่งสำหรับการส่งนักท่องเที่ยวไปยังมาเก๊า

อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์สำหรับการนำระบบรหัสสุขภาพสีน้ำเงินมาใช้นั้นยังคงเข้าใจยาก มันค้างอยู่ในสมดุลในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของโลกกำลังต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ของ coronavirus

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในที่อื่นๆ เริ่มแนะนำให้คืนสถานะข้อจำกัดบางอย่างเพื่อตอบโต้ตัวแปรเดลต้า (เช่น องค์การอนามัยโลก อิสราเอล ลอสแองเจลิส)” Fitch Ratings กล่าวในบันทึกล่าสุด

หน่วยงานจัดอันดับประมาณการว่ามาเก๊าจะกลับมาที่ 2019 รายได้และระดับการเยี่ยมชมในปี 2024 ซึ่งล้าหลังลาสเวกัสและคาสิโนระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเข้าใกล้ตัวเลขก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2023 และ 2022 ตามลำดับ

มาเก๊า กรีนชูทส์

ในขณะที่รายรับเฉลี่ยต่อวันในเดือนนี้ลดลง 64% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2019 เบิร์นสไตน์กล่าวว่าปริมาณวีไอพีในมาเก๊าเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์จากเดือนมิถุนายน นั่นเป็นสัญญาณที่ให้กำลังใจ เพราะสำหรับส่วนใหญ่ของปีนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าผู้เล่นระดับไฮเอนด์จะอยู่ห่างจาก SAR ทิ้งไป ทำให้นักพนันในตลาดจำนวนมากต้องตกงานอย่างหนัก

การเพิ่มความมีชีวิตชีวาในหมู่ลูกค้าวีไอพีเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ เช่น Melco Resorts & Entertainment และ Wynn Resorts ในขณะที่Las Vegas Sandsเป็นตัวอย่างของผู้รับผลประโยชน์จากการใช้จ่ายในตลาดมวลชนที่แข็งแกร่ง

หากอัตราการก้าว GGR ในปัจจุบันยังคงมีอยู่ มาเก๊าควรเห็นการเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนต่อเดือนตามที่นักวิเคราะห์ของ Bernstein

กฎหมายคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่นจะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติในเดือนกรกฎาคมปี 2018 โดย National Diet

กฎหมายคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่น Suga

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โยชิฮิเดะ สุกะ (ไร้หน้ากาก) พบกับเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรีระหว่างการประชุมในเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีของ Suga ในสัปดาห์นี้ได้ตัดสินใจกำหนดให้กฎหมายว่าด้วยการดำเนินการ IR ของประเทศมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 กรกฎาคม (ภาพ: Reuters )

กฎหมายที่รู้จักกันในชื่อ IR Implementation Act กฎหมายกำหนดโทษการเล่นเกมเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจากรัฐบาลกลาง

การเรียกเก็บเงินยังกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับการสมัครและกระบวนการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริหารคาสิโนของญี่ปุ่นจะใช้เพื่อกำหนดแผนการที่จะได้รับใบอนุญาตที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ พระราชบัญญัติอนุญาตให้มีใบอนุญาต IR ได้มากถึงสามใบ

วัตถุประสงค์ของการกระทำคือการร่างหลักการพื้นฐาน นโยบาย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพื้นที่รีสอร์ทแบบบูรณาการที่ระบุตามพระราชบัญญัติการดำเนินการของ IR

คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี Yoshihide Suga ในสัปดาห์นี้ลงมติให้กฎหมายข้อบังคับคาสิโนปี 2018 มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์

คาสิโนชื่อใหญ่ดอกเบี้ยลดลง

เมื่อญี่ปุ่นเริ่มพูดคุยถึงแนวคิดเรื่องการพนันเชิงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมาย ชุมชนเกมทั่วโลกมองว่าตลาดที่มีศักยภาพเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มาเก๊าของจีน ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก — Las Vegas Sands, MGM Resorts, Wynn Resorts, Caesars Entertainment, Melco Resorts เป็นต้น — กล่าวว่าพวกเขาจะใช้จ่ายทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์การเล่นเกมในญี่ปุ่น

แต่เนื่องจากกระบวนการที่ยาวนานและน่าเบื่อหน่าย ญี่ปุ่นจึงเริ่มดำเนินการเพื่อให้การพนันถูกกฎหมาย และจากนั้นผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ความสนใจที่แข็งแกร่งนั้นก็หมดไป

Sands and Caesars ออกไปแล้ว และ MGM กล่าวว่าต้องการลดบทบาทการลงทุนใน IR Melco ย้อนรอยอย่างมากเกี่ยวกับความคิดเห็นของ CEO Lawrence Ho ในปี 2018 ว่าบริษัทของเขาจะมีสมุดเช็คแบบเปิดเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น โดยกล่าวว่า Melco “ไม่ต้องการจำกัดความฝันของเราด้วยป้ายราคา”

ความคิดเห็นสาธารณะเชิงลบเกี่ยวกับการนำคาสิโนมาสู่ญี่ปุ่นส่งผลให้มีเพียงสี่เมือง — โอซาก้า, โยโกฮาม่า, นางาซากิ และวาคายามะ — เหลืออยู่ในกลุ่มการประมูล และตัวเลขดังกล่าวอาจลดลงเหลือสามในเดือนหน้า หากฟุมิโกะ ฮายาชินายกเทศมนตรีโยโกฮาม่าไม่ชนะการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามของเธอกำลังดำเนินการในวาระต่อต้าน IR

รายละเอียดการประมูลจะมาในเดือนตุลาคม

เมืองต่างๆ ที่สนใจและจังหวัดที่เป็นเจ้าบ้านกำลังดำเนินการคัดเลือกกลุ่ม IR Consortium เมื่อพวกเขาทำแล้ว พวกเขาจะยื่นคำร้องต่อรัฐบาลกลางและคณะกรรมการบริหารคาสิโนของญี่ปุ่น

คณะกรรมการบริหารคาสิโนจะเริ่มจัดทำแผน IR ในเดือนตุลาคมและยินดีต้อนรับข้อเสนอจนถึงเดือนเมษายนปี 2022

พระราชบัญญัติการดำเนิน การของIRกล่าวว่าโครงการคาสิโนควรใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่พวกเขาสร้างขึ้นและมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นบวกต่อเมืองเจ้าภาพและพื้นที่โดยรอบ

“รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้พื้นที่รีสอร์ทแบบบูรณาการที่กำหนดมีลักษณะเฉพาะเป็นศูนย์กลางในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดและแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างแท้จริง ในขณะที่ใช้ลักษณะเฉพาะของภูมิภาค” กฎหมายอธิบาย

Segaวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นเรียนที่เสนอให้ $ 5 ล้านเหนือ Key Master ของเครื่องอาร์เคดซึ่งอ้างว่าเกมนี้ “หัวเรือใหญ่” กับผู้เล่น

คีย์มาสเตอร์

Key Master ท้าให้ผู้เล่นนำกุญแจเข้าไปในรูกุญแจ เช่นเดียวกับในเกมดังภาพด้านบน แต่จะมอบรางวัลให้ก็ต่อเมื่อพร้อมที่จะทำเช่นนั้น (ภาพ: YouTube)

เครื่องคีย์มาสเตอร์ทำงานโดยใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องเครนก้ามปู แต่แทนที่จะใช้กรงเล็บกลเพื่อคว้ารางวัล ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้นำกุญแจเข้าไปในล็อคเพื่อลุ้นรับสินค้า

ตามบันทึกของคดีความ มันถูกเรียกเก็บเงินเป็นเกมทักษะแต่ในความเป็นจริง มีความเหมือนกันมากกว่ากับเกมแห่งโอกาส นั่นเป็นเพราะว่าโอกาสในการชนะของคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น สล็อตแมชชีน โดยที่เฮาส์เอจจะสร้างขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงิน

แต่ต่างจากสล็อตตรงที่เครื่องถูกตั้งโปรแกรมให้ผู้เล่นชนะรางวัลได้เฉพาะช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้เล่นที่เสียไป ผู้ผลิตกำหนดเกณฑ์ที่พยายามไม่สำเร็จ 700 ครั้ง แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถแก้ไขได้

กล่าวอีกนัยหนึ่งเครื่องจะไม่ให้รางวัลเว้นแต่พร้อมที่จะทำเช่นนั้น สำหรับช่วงเวลาที่เหลือ มันถูกตั้งโปรแกรมให้เกินรูกุญแจเล็กน้อย

เครื่องจักรหัวเรือใหญ่

ซึ่งแตกต่างจากสล็อตที่อัตราต่อรองทำหน้าที่เป็นแนวทางโดยเฉลี่ยเมื่อได้รับเงินรางวัล แม้ว่าความได้เปรียบจะสู้กับผู้เล่นสล็อตเสมอ พวกเขายังมีโอกาสชนะในทุกสปิน ผู้เล่นคีย์มาสเตอร์มักจะไม่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจ

คดีความระบุว่าเกมนี้ถูกพรรณนาอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็น “เกมง่าย ๆ ที่มีทักษะบริสุทธิ์พร้อมคำสั่งที่ตรงไปตรงมา”

ไม่มีที่ไหนในเครื่องคีย์มาสเตอร์จำเลยจะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงความจริง: เครื่องจักรนั้นถูกควบคุมเพื่อให้ผู้เล่นสามารถชนะรางวัลได้ในบางช่วงเวลาเท่านั้น”คดียังดำเนินต่อไป

“จำเลยปฏิเสธที่จะหยุดการกระทำที่หลอกลวงของพวกเขาและยังคงผลิตและโฆษณา Key Master Machines เป็นเกมแห่งทักษะ ตรงข้ามกับเครื่องพนันที่ผิดกฎหมายที่พวกเขามีอยู่จริง การปฏิเสธและการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องของ Key Master Machines เป็นเกมแห่งทักษะ ให้บริการเฉพาะผลประโยชน์ของจำเลยเท่านั้น”

เกมที่ถูกแบนในรัฐแอริโซนา

นี่ไม่ใช่คดีแรกที่ส่งตรงถึงคีย์มาสเตอร์ ในปี 2019 รัฐแอริโซนาฟ้องบริษัทที่จำหน่ายเครื่อง Betson Coin-Op ซึ่งตั้งอยู่ในพิตต์สเบิร์ก เพื่อไม่ให้สับสนกับ Betsson ยักษ์ใหญ่เกมออนไลน์ของสวีเดน

Mark Brnovich อัยการสูงสุดของรัฐแย้งว่ากลไกของเกมคล้ายกับสล็อตมากกว่าซึ่งทำให้เป็นเครื่องพนันที่ไม่มีใบอนุญาต ในที่สุด Betson ก็ตกลงราคา 1 ล้านดอลลาร์และตกลงที่จะยุติการจำหน่าย เครื่อง Key Master ในรัฐ

การตรวจจับปัญหา Sega ได้หยุดการผลิต Key Master ซึ่งขณะนี้จัดหาทางเลือกที่ใช้ทักษะเท่านั้นที่เรียกว่า Prize Locker แม้ว่าเครื่อง Key Master จะยังคงจำหน่ายในต่างประเทศ

คดีใหม่ระบุว่าจำนวนนี้เป็นการยอมรับโดยปริยาย Key Master ถูก “หัวเรือใหญ่”

ส่วนแบ่งของผู้พัฒนาคาสิโนโซเชียล SciPlay Corp. (NASDAQ:SCPL) พุ่งสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากที่บริษัทแม่เก่าอย่าง Scientific Games (NASDAQ:SGMS) เสนอให้เข้าซื้อกิจการ 19 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ มันจะเป็นข้อตกลงทั้งหมดมูลค่าเป้าหมายที่พรีเมี่ยม 11 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิด 14 กรกฎาคม

ผู้บริหาร SciPlay เตรียมส่งเสียงกริ่งที่เว็บไซต์ตลาด Nasdaq ในปี 2019 ดังที่แสดงไว้ด้านบน เกมวิทยาศาสตร์กำลังเสนอซื้อบริษัท (ภาพ: ทวิตเตอร์)

ในการซื้อขายช่วงเที่ยง หุ้น SciPlay สูงขึ้นเกือบ 13 เปอร์เซ็นต์ นักลงทุน SciPlay จะได้รับ 0.25 หุ้นของหุ้นของ Scientific Games สำหรับแต่ละหุ้นที่พวกเขาเป็นเจ้าของในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงมูลค่าองค์กรที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้แผนกเกมโซเชียลของScientific Gamesนั้น SciPlay ได้แยกตัวออกจากบริษัทนั้นในปี 2019 ข้อเสนอที่รู้จักกันดีของ SciPlay ได้แก่ Jackpot Party, Quick Hit Slots, สล็อต Gold Fish Casino, Hot Shot Casino, 88 Fortunes, Bingo Showdown และ Monopoly Slots . เกมนี้เล่นฟรี แต่มีการซื้อในแอพ

ปัจจุบัน Scientific Games ถือหุ้นร้อยละ 81 ของหุ้นสามัญและร้อยละ 98 ของหุ้นที่ลงคะแนนเสียงใน SciPlay

เกมวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่า

ในจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการ SciPlay เกม Scientific Games ยกย่องคุณธรรมของการรวมกัน โดยสังเกตว่านิติบุคคลที่รวมกันสามารถให้คุณค่าแก่นักลงทุนได้มากกว่าที่บริษัทจะทำได้ด้วยตัวเอง

เราเชื่อว่าผู้ถือหุ้นสาธารณะของ SciPlay จะได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ 7.0 พันล้านดอลลาร์”ตามจดหมาย

ความเคลื่อนไหวของ SciPlay ขยายช่วงที่วุ่นวายสำหรับผู้ผลิตสล็อตแมชชีนและผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกมในลาสเวกัส ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน บริษัทกล่าวว่าจะขายล อต เตอรีและธุรกิจการพนันกีฬา ของ Don Best

ข้อตกลงเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) การควบรวมกิจการกับบริษัทจัดหากิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) หรือการขายหรือการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีข่าวลือว่า Scientific Games สามารถแสดงรายการธุรกิจลอต เตอ รีในออสเตรเลีย

คาดหวังข้อตกลงที่รวดเร็ว

เนื่องจากมีความผูกพันกับ SciPlay ทำให้ Scientific Games ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะ และเชื่อว่า “ธุรกรรมจะราบรื่น”

อย่างไรก็ตาม คู่ครองได้สังเกตว่ามีความสนใจเฉพาะในธุรกรรมที่เสนอ และไม่ได้ถูกคาดหวังให้ “ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการขายทางเลือก การควบรวมกิจการ หรือธุรกรรมอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ SciPlay หรือขายหรือขายส่วนได้เสียส่วนใดของส่วนได้เสียของเรา ”

เกมวิทยาศาสตร์กล่าวเสริมว่าหากข้อตกลงบรรลุผล ข้อตกลงจะได้รับการเพิ่มพูนทันที ไม่มีการกล่าวถึงกรอบเวลาสำหรับการปิดหรือระยะเวลาที่ SciPlay ต้องตอบสนองในแถลงการณ์

บริษัท Cordish ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) เพื่อรับใบอนุญาตการเดิมพันกีฬามูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ครั้งที่สอง

บริษัท Cordish สด! การพนันกีฬาคาสิโน

โถงทางเข้า Live! Casino Hotel Philadelphia ยินดีต้อนรับแขกด้วยงานศิลปะที่ค่อนข้างคุ้นเคย บริษัทแม่ของคาสิโน The Cordish Companies กำลังจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเดิมพันกีฬาอีก 10 ล้านดอลลาร์ครั้งที่สอง (ภาพ: รีวิว South Philly )

PGCB ในสัปดาห์นี้ตกลงที่จะอนุญาตให้ Cordish ซื้อใบอนุญาตการพนันกีฬาครั้งที่สอง บริษัทคาสิโนและการบริการในบัลติมอร์ได้รับสิทธิ์หนังสือกีฬาครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี 2019 ในราคา 10 ล้านเหรียญเช่นกัน Cordish เป็นเจ้าของและดำเนินการ Live! คาสิโนในรัฐแมริแลนด์และเพนซิลเวเนีย

บริษัทเปิด Live! Casino Pittsburgh นอกเมือง Steel City ใน Westmoreland, Pa. เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สถานที่จัดงานดาวเทียมเป็นการดำเนินการประเภท 4 ที่ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องสล็อตสูงสุด 750 เครื่อง เกมโต๊ะ 30 เกม และหนังสือกีฬา

คอร์ดิช เปิดLive! Casino Hotel Philadelphiaซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนประเภท 2 ขนาดใหญ่เต็มรูปแบบในรัฐเพนซิลเวเนียในเดือนมกราคมของปีนี้ ที่คุณสมบัติทั้งสอง FanDuel ดำเนินการหนังสือกีฬาขายปลีกของคาสิโน

การขยายหมวดหมู่คาสิโน

พระราชบัญญัติการเล่นเกมขยายปี 2560 ของเพนซิลเวเนียทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายและคาสิโนดาวเทียมประเภท 4

ในเพนซิลเวเนีย คาสิโนประเภท 1 เป็นสถานที่เล่นเกมเต็มรูปแบบที่สนามแข่งม้าของรัฐ กฎหมายขยายปี 2560 อนุญาตให้ทรัพย์สินดังกล่าวซื้อใบอนุญาตการพนันกีฬามูลค่า 10 ล้านดอลลาร์หนึ่งใบที่สามารถใช้ในสถานที่จัดประเภทที่ 1 ของตนได้ เช่นเดียวกับที่ดาวเทียมประเภท 4 ของพวกเขา ใบอนุญาตยังดีสำหรับคาสิโนในการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการกีฬามือถือและผู้ให้บริการ iGaming ทั้งสองแห่ง พันธมิตรมือถือไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกัน

มีคาสิโนประเภท 1 อยู่หกแห่ง — Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course, Harrah’s Philadelphia, The Meadows Racetrack and Casino, Mohegan Sun Pocono, Parx Casino และ Presque Isle Downs

คาสิโนประเภทที่ 2 ประกอบด้วยรีสอร์ทแบบสแตนด์อโลน ไม่ใช่ที่สนามแข่งม้า สำหรับคาสิโนเหล่านี้ สามารถใช้ใบอนุญาตการพนันกีฬามูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สำหรับคาสิโนหลักได้เช่นเดียวกับที่ดาวเทียม อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตการพนันกีฬาประเภท 2 อนุญาตสำหรับพันธมิตรเกมมือถือ/ออนไลน์หนึ่งรายเท่านั้น

Cordish ซื้อใบอนุญาตกีฬาเล่มที่สองมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ช่วยให้บริษัทสามารถร่วมมือกับบริษัท iGaming แห่งที่สองได้ iGaming และหนังสือกีฬาบนมือถือทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อกับคาสิโนจริง

ไม่รู้จักพันธมิตร

Cordish ไม่ได้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม iGaming ใดที่อาจมีเป้าหมาย The Who’s Who ของหนังสือกีฬาออนไลน์มีความสอดคล้องกับคาสิโนแล้ว รวมถึง DraftKings, FOX Bet, BetMGM, FanDuel, Unibet และ Barstool

สด! มีการลงทุนอย่างมากในเพนซิลเวเนีย มันใช้เงินไป 700 ล้านดอลลาร์ในรีสอร์ทคาสิโนของ Philly และ 150 ล้านดอลลาร์สำหรับดาวเทียม Pittsburgh

iGaming ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมเกมของเพนซิลเวเนีย เป็นหนึ่งในห้ารัฐที่มีสล็อตออนไลน์และเกมบนโต๊ะ รายรับจากการเล่นเกมรวมจากเกมคาสิโนเชิงโต้ตอบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีมูลค่ารวม 240.5 ล้านดอลลาร์

การเล่นเกมออนไลน์ในเพนซิลเวเนียยังคงเฟื่องฟู แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ การเล่นแบบอิฐและปูนยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด ความต้องการที่ถูกกักไว้ส่งผลให้รัฐการเล่นเกมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ประสบกับรายรับที่สูงเป็นประวัติการณ์

บันทึกจากธนาคารดอยซ์แบงก์ในสัปดาห์นี้แสดงความเป็นห่วงว่า COVID-19 อาจส่งผลให้มีการย้ายถิ่นถาวรของนักพนันในเพนซิลเวเนียไปยังคาสิโนออนไลน์ แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่บริษัท Cordish ต้องการได้ยินหลังจากเพิ่งเปิดคาสิโนบนบกสองแห่งด้วยราคา 850 ล้านดอลลาร์

Bob Baffert ได้รับชัยชนะในห้องพิจารณาคดีเมื่อวันพุธที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางขัดขวางการระงับที่เขาส่งโดย New York Racing Association (NYRA) Baffert เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะผู้ฝึกสอนม้าแข่งพันธุ์ดีในตำนานซึ่งชื่อเสียงก็พังพินาศหลังจากที่ Medina Spirit ผู้ชนะจาก Kentucky Derby ของเขาล้มเหลวในการทดสอบยา

คำสั่งห้าม Baffert

เทรนเนอร์ Bob Baffert ที่แสดงที่นี่ที่ Churchill Downs ใน Louisville, Ky. ชนะคำสั่งห้ามในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันพุธที่อนุญาตให้เขาแข่งม้าที่สนามแข่งนิวยอร์ก New York Racing Association ระงับ Baffert อย่างไม่มีกำหนดเมื่อสองเดือนที่แล้ว ภายหลัง Medina Spirit ผู้ชนะ Kentucky Derby ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่เขาฝึกฝน และล้มเหลวในการทดสอบยาหลังจากการแข่งขันครั้งนั้น (ภาพ: ข่าวเอ็นบีซี )

ในคำตัดสิน 28 หน้า แครอล แบกลีย์ อามอน ผู้พิพากษาประจำเขตของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า Baffert ถูกปฏิเสธกระบวนการเนื่องจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเอกชนที่ดำเนินการแข่งม้าที่ Aqueduct Racetrack, Belmont Park และ Saratoga Race Course แทร็กนั้นเป็นของรัฐ

สมาคมระงับ Baffert อย่างไม่มีกำหนดในวันที่ 17 พฤษภาคม สองวันหลังจาก Medina Spirit แพ้เดิมพัน Preakness การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้ Baffert ไม่ได้เข้าแข่งขันใน Belmont Stakes ซึ่งเป็นเลกสุดท้ายของการแข่งขัน Triple Crown ของการแข่งขัน และมันยังทำให้เขาไม่สามารถขึ้นม้าตัวอื่นๆ ในการแข่งขันที่สนามแข่งของ NYRA

ในเวลานั้น Dave O’Rourke ประธานและซีอีโอของ NYRA กล่าวว่าองค์กรได้ดำเนินการเพื่อ “ปกป้องความสมบูรณ์ของกีฬาสำหรับแฟน ๆ ของเรา ประชาชนที่เดิมพัน” และนักขี่ม้าคนอื่นๆ Churchill Downsได้ระงับ Baffert จากการแข่งรถที่ Kentucky track หลังจากที่การทดสอบยาครั้งแรกล้มเหลว

NYRA ไม่เพียงแต่อ้างถึงการทดสอบที่ล้มเหลวในดาร์บี้ แต่คำตัดสินของคณะกรรมการของรัฐในอาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย และเคนตักกี้ที่พบว่า Baffert มีความผิดฐานละเมิดกฎเกี่ยวกับยาเสพติด ในรัฐเคนตักกี้ คณะกรรมการการแข่งม้าของรัฐเคนตักกี้ (KHRC) พบว่า Baffert ละเมิดกฎเกี่ยวกับยาเสพติดกับม้าตัวอื่นๆ ที่เขาแข่ง

ผู้ตัดสิน: ความสนใจของ Baffert “หนักกว่า” กว่า NYRA’s

อย่างไรก็ตาม อมรกล่าวว่า NYRA ไม่ได้อ้างกฎหมายใดๆ ของนิวยอร์กในการระงับ Baffert และ NYRA ก็ไม่ได้แจ้งให้ Baffert ทราบถึงการดำเนินการของตนหรือจัดให้มีการพิจารณาคดีก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ในขณะที่เมดินาสปิริตไม่ผ่านการทดสอบสารเสพติดในเคนตักกี้ดาร์บี้ ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่าเด็กหนุ่มผ่านการทดสอบก่อนการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ของรัฐแมรี่แลนด์จำเป็นต้องลงวิ่งในพรีกเนส

ฉันจึงสรุปได้ว่า แม้ว่า NYRA จะเรียกร้องความสนใจที่สำคัญที่นี่ ความสนใจเหล่านั้นไม่ได้มีค่ามากกว่าความสนใจที่หนักหนาของ Baffert ในการได้ประกอบอาชีพที่เขาเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของการถูกกีดกันอย่างผิดพลาดและโอกาสที่ขั้นตอนเพิ่มเติมจะมีค่ามาก” ผู้พิพากษา ระบุไว้ในการตัดสินใจของเธอ

คำสั่งห้ามหมายความว่า Baffert จะสามารถขี่ม้าได้ในระหว่างการพบปะที่ Saratoga ซึ่งเริ่มในวันพฤหัสบดี

แม้ว่าทางเหนือของรัฐนิวยอร์คจะไม่จัดการแข่งขัน Triple Crown แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันระดับแนวหน้าของประเทศในช่วงซัมเมอร์และจัดการแข่งขันแบบแบ่งคะแนนหลายครั้ง การแข่งขันบางประเภทมีความเฉพาะเจาะจงอายุ ซึ่งหมายความว่าม้าบางตัวที่รถไฟ Baffert จะพลาดโอกาสในการวิ่งหากระเป๋าที่ร่ำรวย

Baffert แย้งว่าเจ้าของบางคนได้ถอดม้าออกจากความดูแลของเขาแล้ว และส่งพวกมันไปให้ผู้ฝึกสอนที่สามารถแข่งขันในนิวยอร์กได้

ในคำแถลงของ Associated Press เครก โรเบิร์ตสันทนายความของ Baffert กล่าวว่าการตัดสินใจของ Amon ในการออกคำสั่งห้ามแสดงให้เห็นว่า “มีการเร่งรีบที่ไม่เหมาะสมในการตัดสิน” ต่อลูกความของเขา

เขาเสริมว่า Baffert มี “ความสัมพันธ์ที่ดี” กับ NYRA และหวังว่าจะสามารถจุดไฟขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์ของกีฬา

O’Rourke กล่าวในแถลงการณ์หลังจากการออกคำสั่งห้ามว่าผู้พิพากษาได้รักษาสิทธิ์ของผู้มีอำนาจในการห้ามนักขี่ม้าที่ไม่กระทำการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกีฬา นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของ Baffert ว่า NYRA ไม่มีจุดยืนที่จะดำเนินการ

“NYRA กำลังทบทวนคำตัดสินของศาลในวันนี้เพื่อกำหนดทางเลือกทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป” O’Rourke กล่าว “อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนคือการกระทำและพฤติกรรมของ Mr. Baffert สามารถยกระดับหรือสร้างความเสียหายให้กับกีฬาได้ เราคาดหวังให้นาย Baffert ใช้การควบคุมที่เหมาะสมในการดำเนินงานของเขา”

สถานะ Kentucky Derby ยังคงอยู่ในอากาศ

การพิจารณาคดีในวันพุธไม่มีความหมายใดๆ เกี่ยวกับสถานะของ Medina Spirit ในฐานะผู้ชนะ Kentucky Derby ซึ่งจะถูกตัดสินโดย KHRC ซึ่งยังไม่ได้ประกาศกำหนดการว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

หากคณะกรรมการตัดสินให้ตัดสิทธิ์ Medina Spirit จะเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันที่ผู้ชนะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการทดสอบยาล้มเหลว

Baffert ยืนยันผ่านทนายความของเขาเมื่อเดือนที่แล้วว่าผลการทดสอบแยกตัวอย่างยืนยันความล้มเหลวในการทดสอบครั้งแรก หลังจากประกาศดังกล่าว Churchill Downs ได้ประกาศว่า Baffert จะหยุดให้บริการในปี 2023

การทดสอบยาพบว่ามีเบตาเมทาโซนซึ่งเป็นสเตียรอยด์ต้านการอักเสบในปริมาณที่มากเกินไปในระบบของเมดินาสปิริต หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ดาร์บี้ชนะ เมื่อ Baffert เปิดเผยการทดสอบยาที่ล้มเหลวในครั้งแรก Baffert กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวนอกโรงนาของเขาที่ Churchill Downs ว่าม้าไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยา

ไม่กี่วันต่อมา เขาเปิดเผยว่าเมดินาสปิริตได้รับการรักษาด้วยครีมทาที่มีตัวยาอยู่ และนั่นอาจทำให้การทดสอบล้มเหลว Baffert กล่าวว่าครีมนี้ถูกใช้ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ในการรักษาผื่นผิวหนังที่พบหลังจากที่ Medina Spirit วิ่งไปใน Santa Anita Derby เมื่อวันที่ 3 เมษายน

Baffert ยังเผชิญกับ การ ฟ้องร้องจากนักพนัน Kentucky Derbyที่อ้างว่าพวกเขาถูกโกงจากการชนะเพราะ Medina Spirit ไม่สะอาด

ท่ามกลางการฟื้นตัวที่ช้าในตลาดปะรำของมาเก๊า ท่ามกลางกรณี coronavirus สมัครเล่นคาสิโน ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วเอเชีย Melco Resorts & Entertainment (NASDAQ:MLCO) อยู่ในความฉุนเฉียว

หุ้น Melco

เมืองแห่งความฝันของ Melco ในกรุงมะนิลา บริษัทวิจัยเชื่อว่ามีมูลค่าในสต็อกเกมที่พ่ายแพ้ (ภาพ: วารสารวอลล์สตรีท )

ในขณะที่หุ้นของผู้ประกอบการ City of Dreams ลดลง 6.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาและ 15.69% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักวิเคราะห์บางคนยังคงเชื่อมั่นในยักษ์ใหญ่คาสิโนเอเชีย

ในบันทึกสำหรับลูกค้าในวันนี้ นักวิเคราะห์ของ Bernstein ชี้ให้เห็นว่าบริษัทของ Lawrence Ho อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในศูนย์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอ้างถึงการเพิ่มความจุของห้องใหม่ที่รีสอร์ทแบบบูรณาการของ Studio City ในระยะยาว ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับหุ้น Melco

เมฆมืดและความรู้สึกเชิงลบจะผ่านไปอย่างแน่นอน”นักวิเคราะห์ของ Bernstein กล่าว “เรื่องราวโครงสร้างระยะยาวสำหรับมาเก๊าที่ขับเคลื่อนโดยมวลและการเติบโตของมวลระดับพรีเมียมยังคงแข็งแกร่งมาก และตัวเร่งปฏิกิริยาของการฟื้นตัวที่มีความหมายอยู่ในอนาคตอันใกล้”

ในส่วนของ Melco นั้นเห็นคุณค่าในหุ้นของบริษัท โดยประกาศแผนการซื้อคืน 500 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว โครงการดังกล่าวใช้กับทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกงและสหรัฐฯ

หนทางอีกยาวไกลสำหรับ Melco Stock คู่แข่ง

ด้วยการฟื้นตัวของผู้บริหารและนักลงทุนที่น่าผิดหวัง ของมาเก๊า หุ้น บางตัวที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในระดับที่ดีก่อนเกิดโรคระบาด

หุ้น Melco เป็นหนึ่งในผู้กระทำความผิดเหล่านั้น โดยอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่ามากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในบรรดาผู้ประกอบการคู่แข่ง มีเพียง Wynn Macau เท่านั้นที่ถูกลบออกจากจุดสูงสุดในปี 2019 นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า Melco คือการเล่นที่คุ้มค่า

“ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ความเหนื่อยล้าของนักลงทุนได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน นักลงทุนเริ่มหมดความอดทนกับการรอคอย และมุมมองที่หยาบคายดูเหมือนจะครอบงำความคิด สถานการณ์ในวันนี้เตือนใจเราอย่างมากในช่วงปลายปี 2015 เมื่อคิดว่ามาเก๊าจะไม่มีวันฟื้นตัว – นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนในมาเก๊า ซึ่งจากนั้นก็ประสบกับภาวะกระทิงหลายปี” ตามข้อมูลของ Bernstein

ราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของ Melco อยู่ที่ 21.44 ดอลลาร์ คิดเป็น upside ที่ 37 เปอร์เซ็นต์จากการปิดตลาด 14 กรกฎาคม

การมองโลกในแง่ร้ายสามารถทำให้เกิดแง่บวกได้

ด้วยการเดินทางกับฮ่องกง — ทางสัญจรที่สำคัญสำหรับนักพนันที่มาถึงมาเก๊า — ยังคงไม่อยู่โต๊ะและก็ลาสเวกัสและคาสิโนระดับภูมิภาคของสหรัฐที่เป็นผู้นำการฟื้นตัวจากการเล่นเกมทั่วโลกการปฏิเสธมากมายถูกรวมเข้ากับราคาหุ้นของผู้รับสัมปทานมาเก๊า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนของ Melco มีวันที่สดใสขึ้นได้

“ตลาดที่มองโลกในแง่ร้ายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับนักลงทุนที่จะได้สัมผัสกับผู้ให้บริการเกมชั้นนำระดับโลกที่มีรอยเท้าที่แข็งแกร่งในมาเก๊า ที่ระดับราคาปัจจุบัน เราเชื่อว่าผลตอบแทนจากความเสี่ยงดูน่าดึงดูดใจมาก”เบิร์นสไตน์กล่าวเสริม

หุ้นสหรัฐฯ ของ Melco จะต้องเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเพื่อเรียกราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน 2018 กลับคืนม

ผู้พิพากษาเนวาดาที่ตั้งและดูแลศาลทางเลือกของรัฐสำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพนันต้องการดูโปรแกรมที่คล้ายกันที่นำมาใช้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

ใช้เวลาเกือบ 10 ปีในการสร้างศาลการพนันแบบสแตนด์อโลนแห่งแรกของเนวาดา

ผู้พิพากษาเชอริล มอสส์ ในภาพในห้องพิจารณาคดีของเนวาดา นักกฎหมายเนวาดาที่เกษียณอายุแล้วในขณะนี้กำลังสนับสนุนศาลการพนันในรัฐนิวเจอร์ซีย์และที่อื่น ๆ เธอตั้งโรงงานแห่งหนึ่งในเนวาดา (ภาพ: YouTube )

ผู้พิพากษา Cheryl Moss ที่เกษียณอายุเมื่อเร็ว ๆ นี้บอกกับCasino.org ว่า เธอสนับสนุนข้อเสนอซึ่งจะจัดตั้งศาลผันการรักษาการพนันนิวเจอร์ซีย์

ภายใต้กฎหมายที่นำมาใช้ จำเลยที่ผ่านการรับรองซึ่งถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการพนันจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมการรักษาที่กินเวลาระหว่าง 18 ถึง 36 เดือน ที่คล้ายกับโปรแกรมเนวาดา

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดตั้งศาลเฉพาะขึ้นในสามภูมิภาคในรัฐนิวเจอร์ซีย์: เหนือ กลาง ใต้

ประสบการณ์เนวาดา

ก่อนเกษียณ มอสเป็นประธานในหลายกรณีในศาลผันการรักษาการพนันแห่งแรกของเนวาดา (GTDC) ด้วยกระบวนการที่กว้างขวาง ทำให้จำเลยหลายคนมีโอกาสใหม่ในชีวิตหลังจากที่พวกเขาก่ออาชญากรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยการพนัน ของพวก เขา

หากจำเลยดำเนินการตามโปรแกรม GTDC สำเร็จ การลงโทษทางอาญาจะถูกเพิกเฉยหรือละทิ้ง…. มันจะทำให้แต่ละคนมีกระดานชนวนที่สะอาด” มอสอธิบาย

นั่นหมายความว่าจำเลยสามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ พวกเขายังสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้หากจำเป็น

“เมื่อฉันจัดการศาล GTDC ของเนวาดา ฉันจะพบผู้เข้าร่วมของฉันทุกสองสัปดาห์” เธอเล่า “เราทำการทดสอบยา ตรวจสอบการรักษาของพวกเขา เข้าร่วมการประชุมของ GA [Gamblers Anonymous] งบประมาณ การเงิน และทำการตรวจสอบสถานที่”

จำเลยบางคนที่ปรากฏตัวต่อหน้าเธอต้องโทษจำคุก 4 ถึง 10 ปี แต่ด้วยการกำกับดูแลและคำแนะนำที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมมักจะได้รับการฟื้นฟูและปล่อยให้ชีวิตเป็นอาชญากร

ใช้เวลาเกือบ 10 ปีในการสร้างศาลการพนันแบบสแตนด์อโลนแห่งแรกของเนวาดา มอสได้ยินคดีการพนันสองคดีแรกของเธอเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2018

สถานที่อื่นใช้ศาลเนวาดาเป็นแบบอย่าง ภาษาจากร่างกฎหมายนิวเจอร์ซีย์ส่วนใหญ่มาจากกฎหมายเนวาดา

ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาของ New Jersey Gambling Court Initiative (NJGCI) “ตรงไปตรงมา กฎหมายนิวเจอร์ซีย์มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นมากจากรุ่นก่อนของเนวาดา” มอสส์กล่าว

การเรียกเก็บเงินนิวเจอร์ซีย์ยังมาพร้อมกับการเดิมพันกีฬาและการเดิมพันออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

“ด้วยการเข้าถึงและโอกาสในการเล่นการพนันที่มากขึ้น นิวเจอร์ซีย์จะเห็นการเพิ่มขึ้นของนักพนันที่ไม่เป็นระเบียบอย่างไม่ต้องสงสัย” มอสส์คาดการณ์ “นักพนันส่วนใหญ่จะไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน และจะพบว่าตัวเองอยู่ในห้องพิจารณาคดีอาญาเป็นครั้งแรก”

แรงบันดาลใจจากแม่ของเธอ

ก่อนที่มอสจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาในปี 2544 มารดาของเธอ ดร. Rena M. Nora ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกจิตเวชที่ Las Vegas Veterans Administration Medical Center ได้เริ่มสนับสนุนการรักษานักพนัน มอสยังคงรักษาคำมั่นสัญญาของมารดาผู้ล่วงลับในประเด็นเหล่านี้

“การพนันไม่มีวันหมดไป มันเป็นรูปแบบความบันเทิงที่น่าตื่นเต้น แต่สำหรับร้อยละ 6.3 ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของบรรดาผู้ที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการพนันที่ไม่เป็นระเบียบ… มันให้โอกาสครั้งที่สองแก่ผู้เข้าร่วม และมันจะลดอัตราการกระทำผิดซ้ำอย่างแน่นอน”