สมัครเกมส์ยิงปลา คาสิโน GClub กำลังรับสมัคร

สมัครเกมส์ยิงปลา Harrah’s Northern Californiaสถานบันเทิงแห่งใหม่ขนาด 71,000 ตารางฟุตที่ตั้งอยู่ใน Amador County ที่สวยงาม จะเติมเต็มตำแหน่งงานเต็มเวลามากกว่า 400 ตำแหน่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดในฤดูใบไม้ผลินี้

คาสิโนแห่งใหม่กำลังเติมเต็มบทบาทที่หลากหลายรวมถึงตำแหน่งในการดำเนินการเกม ทรัพยากรบุคคล การตลาด การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านหน้า ความปลอดภัยและอื่น ๆ การจ้างงานจะเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า นอกจากนี้ แคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah กำลังมองหาการจ้างและฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะ ผู้สมัครตัวแทนจำหน่ายจะได้รับการฝึกอบรมระหว่างหลักสูตรแปดสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์

การมาถึงของแบรนด์ Harrah สู่ตลาดเกมในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือได้รับการคาดหมายอย่างสูง ในฐานะหนึ่งในแบรนด์เกมชั้นนำของ Caesars Entertainment แขกจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของคาสิโนกับโปรแกรมความภักดีที่ได้รับรางวัลของ Caesars Entertainment นั่นคือ Caesars Rewards ผู้เล่นในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah จะได้รับสิทธิพิเศษของสมาชิก Caesars Rewards และการเข้าถึงรีสอร์ทและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Caesars ในเลกทาโฮ ลาสเวกัส และอีกมากมาย

เช่นเดียวกับแขกผู้เข้าพักในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah จะได้รับผลตอบแทนจากการเป็นหุ้นส่วนของคาสิโนกับ Caesars Entertainment พนักงานก็จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเกมขนาดใหญ่ การจ้างงานใหม่จะทำงานร่วมกับมืออาชีพด้านการเล่นเกมที่ช่ำชองและมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมในเครือข่ายคาสิโนระดับชาติของซีซาร์

Vigi Austin ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า “อาชีพการเล่นเกมไม่เพียงแต่น่าตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสมากมายสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าส่วนบุคคล “นอกจากนี้ แคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah ยังให้บริการแพ็คเกจที่แข่งขันได้และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม เรากำลังมองหาบุคคลที่มีแรงจูงใจสูงและมองโลกในแง่ดีเพื่อเข้าร่วมทีมของเรา”

แคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah คาดว่าจะดึงดูดพนักงานจาก Amador County และที่อื่นๆ ความเป็นผู้นำด้านทรัพย์สินเชื่อว่าสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของคาสิโนที่จุดเชื่อมต่อระหว่าง Central Valley

พื้นที่ Greater Sacramento และ Sierra Nevada ประกอบกับการเข้าถึงได้ง่ายจากทางเดินบนทางหลวงหมายเลข 99 ทำให้ Harrah’s Northern California เป็นโอกาสการจ้างงานที่น่าสนใจสำหรับผู้หางานทั่วภูมิภาค

“การเปิดคาสิโนใหม่มักจะนำโอกาสทางเศรษฐกิจมาให้เสมอ” JC Rieger รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah กล่าว “เราคาดหวังให้ Amador County ได้รับประโยชน์จากการสร้างงานและบริการใหม่ๆ และด้วยรอยเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เราคาดหวังว่าพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาคนี้จะได้รับประโยชน์เช่นกัน”

Vegas Crest Casinoกำลังแบ่งปันความรักในแอ็คชั่นสล็อตสุดฮอตและความสนุกของคาสิโน และขอเชิญผู้เล่นใหม่เข้าร่วมความสนุกในคาสิโนด้วย 10 ฟรีสปินบนสล็อตThe Tipsy Touristยอดนิยมของเรา การต้อนรับคาสิโนที่รักไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น — พวกเขายังจะได้รับโบนัสต้อนรับที่ยอดเยี่ยมสูงถึง $2,500 บวกกับฟรีสปินเพิ่มเติมอีก 90 ครั้งสำหรับเงินฝากสองครั้งแรกของพวกเขา

ข้อเสนอสุดพิเศษ

ในฐานะที่เป็นข้อเสนอการลงทะเบียนพิเศษ สมัครเกมส์ยิงปลา คาสิโนเสนอให้หมุนฟรีมากขึ้นในช่วงเดือนแห่งความรักบนหนึ่งในสล็อตธีมความรักที่ผู้เล่นชื่นชอบ – 20 ฟรีสปินบนสล็อตMighty Aphrodite

ทัวร์นาเมนต์วาเลนไทน์

กุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักที่ Vegas Crest Casino และคุณจะตกหลุมรักกับเงินรางวัล 600 ดอลลาร์ที่จะคว้าทุกสัปดาห์ในทัวร์นาเมนต์สล็อตวาเลนไทน์อันน่าตื่นเต้น เล่นตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ มีรางวัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่น 30 อันดับแรก ไม่ว่าคุณจะเลือกวันที่สมบูรณ์แบบ , น้ำตาลจูบหรือแปลกประหลาดจัดงานแต่งงาน , สเวกัสคาสิโน Crest มีให้เลือกสนุกเต็มในสุดรักแกนสล็อตสำหรับคุณที่จะเล่น ทัวร์นาเมนต์วาเลนไทน์จะลงเล่นในแต่ละสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถึง 28 กุมภาพันธ์ และการจัดอันดับจะพิจารณาจากเงินรางวัลที่ชนะอย่างเท่าเทียมกันสูงสุดในรอบห้ารอบติดต่อกันระหว่างการแข่งขันในสัปดาห์นั้น

ฟรีสปินวาเลนไทน์

วันวาเลนไทน์เป็นเวลาแห่งการแสดงความรักต่อเพื่อน ครอบครัว คนรัก และใครก็ตามที่คุณอาจรัก เหตุใดจึงไม่เฉลิมฉลองความรักของคุณสำหรับแอคชั่นสล็อตที่น่าตื่นเต้นที่ Vegas Crest Casino ด้วย 30 ฟรีสปินบนสล็อตSwinging Sweethearts ? รับสิทธิ์ 30 ฟรีสปินของคุณใน Swinging Sweethearts โดยฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยการฝากเงินครั้งแรกของวันที่ $50 หรือมากกว่าระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ และเลือก “พร้อมโบนัส” ฟรีสปินวาเลนไทน์ของคุณจะพร้อมให้เล่นทันทีนอกเหนือจากโบนัสการแข่งขันปกติของคุณ

Smiley Veggies วันหยุดยาว

การรับประทานผักทุกวันนั้นดีต่อสุขภาพของคุณ และที่ Vegas Crest Casino คุณสามารถเติมความสนุกในคาสิโนผักของคุณด้วยการหมุนฟรีมากถึง 90 ครั้งในช่วงวันหยุดยาวของ Smiley Veggies ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รับสิทธิ์หมุนฟรี 30 ครั้งเพื่อหมุนวงล้อ สล็อต Smiley Veggies ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โดยฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยการฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ $50 ขึ้นไป และเลือก “พร้อมโบนัส” คุณสามารถรับสิทธิ์ได้สามวัน นั่นคือฟรีสปินสูงสุด 90 ครั้ง

Chillipopวันหยุดสุดสัปดาห์

เพิ่มความสนุกของคุณที่ Vegas Crest Casino เมื่อคุณรับสิทธิ์หมุนฟรีสูงสุด 90 ครั้งเพื่อเล่นสล็อต Chillipop cascading ที่น่าตื่นเต้น คุณสามารถจับคู่ซัลซ่าที่สมบูรณ์แบบกับมะเขือเทศ หัวหอม กระเทียม และพริกแดงเหลืองและเขียวเพื่อสร้างส่วนผสมที่อร่อยที่สุดได้หรือไม่? รับสิทธิ์หมุนฟรี 30 ครั้งในแต่ละวันระหว่างวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยทำการฝากเงินครั้งแรกของวันที่ $50 ขึ้นไป และเลือก “พร้อมโบนัส” คุณรับประกันว่าจะได้เพลิดเพลินกับรสชาติสูงสุดจากทุกการหมุน

Winalot วันหยุดสุดสัปดาห์

ถึงเวลาที่จะได้รับเงินค่าไถ่ของราชาที่ Vegas Crest Casino ด้วยการหมุนฟรีสูงสุด 90 ครั้งบนKing Winalot ที่น่าตื่นเต้นสล็อตวิดีโอ ในแต่ละวันระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ถึงวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นราชวงศ์เมื่อคุณรับฟรีสปิน 30 ครั้งและหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัลราชวงศ์ รับสิทธิ์หมุนฟรีทุกวันระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยการฝากครั้งแรกของวันที่ $50 หรือมากกว่า และเลือก “พร้อมโบนัส”

การแข่งขันวีไอพีวันศุกร์

ทำให้เป็นวันที่ด้วยแอ็คชั่นสล็อตสุดฮอตทุกวันศุกร์ที่ Vegas Crest Casino และท้าทายผู้เล่นชั้นนำใน VIP Friday Tourneys ที่น่าตื่นเต้น เล่นสล็อตทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้น หมุนวงล้อเพื่อรับเงินรางวัลที่เท่าเทียมกันดีที่สุดในรอบ 20 รอบติดต่อกัน ยอดรวมที่ชนะของคุณจะแสดงบนกระดานผู้นำ VIP Friday Tourney ทันที และหากคุณเป็นหนึ่งในผู้เล่น 10 อันดับแรกที่มีการชนะที่เท่าเทียมกันสูงสุดในวันศุกร์นั้น คุณรับประกันได้เลยว่าจะเป็นผู้ชนะใน VIP Friday Tourneys ของ Vegas Crest Casino

Gaming Innovation Group Inc. (GiG) รายงานรายได้ 39.9 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 และ EBITDA 5.0 ล้านยูโร

รายการแบบครั้งเดียวส่งผลกระทบในทางลบต่อ EBITDA 1.8 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียว EBITDA อยู่ที่ 6.9 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 4 และ 18.9 ล้านยูโรสำหรับทั้งปี 2018

“ในไตรมาสที่ 4 เราเทียบได้กับรายรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเรา และสำหรับทั้งปี 2018 เรามีรายได้และ EBITDA เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปี 2560 หลังจากลงทุนไปประมาณ 16 ล้านยูโรในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในปี 2561 เรามี ตอนนี้ปิดวงกลมแล้วและกำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในแนวดิ่งที่สำคัญทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของ iGaming เราได้เริ่มขยายไปสู่ตลาดที่มีการควบคุมกับพันธมิตรแบรนด์ใหญ่ และเราได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาออนไลน์และขายปลีกในสหรัฐอเมริกา ฉันภูมิใจในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จและตั้งตารอปี 2019″ Robin Reed ซีอีโอของ GiG กล่าว

เมื่อคุณนั่งลงที่โต๊ะแบล็คแจ็ค คุณหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและอาจจะได้รับเงินบ้าง ในการบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ คุณควรตระหนักถึงกฎพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับตัวเกมและพฤติกรรมของคุณ

10 สิ่งที่คุณไม่ควรทำขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะแบล็คแจ็ค:

10. อย่าส่งเงินของคุณให้เจ้ามือ

เมื่อคุณเล่นบนโต๊ะในครั้งแรก คุณจะต้องแลกเงินเป็นกองชิป ในการทำเช่นนั้น คุณต้องวางเงินลงบนโต๊ะหน้าที่นั่งของคุณ อย่าส่งเงินของคุณให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เงินจะต้องวางลงเพื่อให้เจ้ามือสามารถหยิบมันขึ้นมาจากโต๊ะและนับมันอย่างเหมาะสมสำหรับหัวหน้าพิทและกล้อง

9. อย่าเอาอารมณ์มาที่โต๊ะ

การหลีกเลี่ยงการนำอารมณ์มาสู่โต๊ะแบล็คแจ็คมีความสำคัญมากกว่าที่บางคนคิด ไม่มีใครอยากให้ใครซักคนที่อารมณ์เสียนั่งอยู่ข้างๆ เมื่อพวกเขากำลังแพ้ เพราะมันทำให้บรรยากาศโดยรวมของโต๊ะลดลงสำหรับคนอื่นๆ คุณจะไม่ชนะทุก ๆ มือ ดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสียระหว่างทาง

ในทางกลับกัน มันสมเหตุสมผลที่จะต้องการตื่นเต้นเมื่อคุณชนะรางวัลใหญ่หรือกำลังชนะอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อย่าทำให้เป็นงานฉลองทัชดาวน์เหมือนที่คุณเพิ่งชนะซูเปอร์โบวล์ จงละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีความสุขกับตัวเอง แต่อย่าสร้างฉาก

โปรดจำไว้ว่าทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งในแอปเปิ้ลที่ไม่ดีที่โต๊ะที่จะทำลายบรรยากาศทั้งหมด อย่าเป็นแอปเปิ้ลที่ไม่ดี

8. อย่าลืมให้ทิปเจ้ามือ

เจ้ามือจะช่วยคุณในบางจุดหรืออย่างอื่นในเกมแบล็คแจ็ค บางครั้ง หากคุณมีการตัดสินใจที่ยากลำบาก พวกเขาอาจให้คำแนะนำว่าการเล่นของคุณควรจะเป็นอย่างไร หากคุณมีเจ้ามือที่ดีพวกเขาจะคอยเชียร์ให้คุณชนะมากกว่าเจ้ามือ

เหตุผลหนึ่งที่พวกเขาอาจต้องการให้คุณชนะก็เพราะว่าถ้าคุณชนะ คุณมีแนวโน้มที่จะให้ทิปพวกเขามากกว่า แม้ว่าคุณจะแพ้ คุณก็ยังควรให้ทิปตัวแทนจำหน่ายของคุณเป็นบางครั้ง เพราะพวกเขามีโอกาสช่วยเหลือคุณและมีทัศนคติที่ดี ผู้เล่นเข้าใจดีว่าเจ้ามือที่สนุกและช่วยเหลือดีนั้นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับประสบการณ์ของเกมได้มากเพียงใด

7. อย่าแตะชิปเมื่อวางเดิมพันแล้ว

เมื่อเล่นแบล็กแจ็ก คุณจะต้องย้ายเดิมพันที่คุณต้องการไปยังตำแหน่งที่กำหนด โดยปกติจะอยู่ในวงกลมด้านหน้าที่นั่งของคุณ เมื่อทุกคนเล่นในมือเรียบร้อยแล้ว เจ้ามือจะปัดมือต่อหน้าการเดิมพันทั้งหมดเพื่อส่งสัญญาณว่ามือได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในฐานะผู้เล่น คุณไม่ต้องการทำอะไรเพื่อขัดขวางเกม ดังนั้นอย่าแตะต้องชิปเมื่อเจ้ามือส่งสัญญาณและเริ่มแจกไพ่แล้ว พวกเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับชิป แม้ว่าจะไม่ใช่ความตั้งใจของผู้เล่นก็ตาม

6. ห้ามจับไพ่

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้เล่นสามารถขัดขวางการไหลของเกมและทำให้ผู้เล่นรอบตัวพวกเขาอารมณ์เสีย ผู้เล่นที่โต๊ะแบล็คแจ็คหงายหน้าไม่ควรแตะไพ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันค่อนข้างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามได้ง่าย ดังนั้นฉันจะทิ้งไว้ที่นี่: ได้โปรดทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสไพ่ที่โต๊ะแบล็คแจ็คหงายหน้า

5. อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ตัวแทนจำหน่ายอาจให้คำแนะนำแก่คุณเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ใช่ผู้เดียวที่สามารถให้คำแนะนำได้ หากคุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งคุณสามารถให้เหตุผลกับการเล่นมากกว่าหนึ่งเกม อย่าลังเลที่จะถามคนอื่นว่าพวกเขาคิดอย่างไร พวกเขาอาจบอกคุณว่าพวกเขาไม่ต้องการเลือกและเป็นสาเหตุให้คุณสูญเสียมือไป แต่พวกเขาอาจให้คำแนะนำเล็กน้อยที่อาจจบลงด้วยชัยชนะของคุณ

สิ่งนี้ยังนำไปสู่การทิ้งอารมณ์ของคุณไว้ที่หน้าประตูอีกด้วย หากคุณขอคำแนะนำและจบลงด้วยการเสียมือเพราะสิ่งที่ผู้เล่นบอกให้คุณทำ คุณจะไม่เสียใจกับผู้เล่นคนนั้น เนื่องจากคุณไปหาพวกเขาและถามพวกเขา และจำไว้ว่าไม่มีการรับประกันว่าคำแนะนำที่คุณได้รับนั้นถูกต้องแม้ว่าจะมาจากตัวแทนจำหน่ายก็ตาม

4. อย่าบอกวิธีเล่นแก่ผู้อื่น

นี่ไม่ใช่การบอกว่าคุณไม่ควรช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ จุดประสงค์ของแนวทางนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งคนให้เล่นมือเมื่อไม่ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่แรก

หากคุณอยู่ที่โต๊ะแบล็คแจ็คและเห็นใครบางคนกำลังดิ้นรนกับการตัดสินใจ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการจัดการด้วยตัวเอง ปล่อยให้พวกเขาไป แม้ว่าคุณจะสามารถบอกได้ว่าพวกเขากำลังทำผิดโดยการตีเมื่อควรยืนหรืออะไรทำนองนั้น อย่าชนเข้ากับมือของพวกเขา ไม่มีใครที่โต๊ะอยากจะบอกว่าต้องทำอะไร เว้นแต่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือและกำลังมองหามันอยู่

3. อย่าวางเดิมพันของคุณไม่ถูกต้อง

นี่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้เล่นแบล็คแจ็คทั่วไป แต่บางครั้งแม้แต่ผู้เล่นที่คุ้นเคยก็อาจลืมไป อย่าวางเดิมพันของคุณอย่างไม่ถูกต้องเมื่อวางลงในกล่องเดิมพัน

เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เล่นที่จะมองข้ามเพราะพวกเขาไม่ต้องนับชิปและจ่ายเงินเหมือนที่เจ้ามือทำ เมื่อคุณวางเดิมพัน คุณต้องการให้ชิปที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ด้านล่างของสแต็คและมีมูลค่าต่ำสุดที่ด้านบน นี้จะช่วยให้เจ้ามือนับเดิมพันของคุณเร็วขึ้นเพื่อให้เกมสามารถดำเนินไปได้เร็วขึ้นและราบรื่นขึ้น คุณไม่ต้องการที่จะเป็นผู้เล่นที่ขัดขวางการไหลของเกมเพราะคุณมีชิป $1 ที่ด้านล่างสุดของสแต็คของคุณ และชิป $100 ที่ด้านบน

2. อย่าพูดการกระทำของคุณ ให้สัญญาณ

นี่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้เล่นที่จะร่วมมือกับกล้องและเจ้ามือ หลังจากที่คุณได้ตัดสินใจว่าคุณต้องการยืนหยัดหรือไม่ คุณควรส่งสัญญาณให้เจ้ามือทราบเสมอว่าคุณต้องการทำอะไรมากกว่าที่จะพูดออกไป สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีความสับสนระหว่างผู้เล่นและเจ้ามือหรือผู้เล่นพูดผิดเมื่อเขาต้องการตี

โดยการส่งสัญญาณ คุณกำลังขจัดโอกาสที่จะเข้าใจผิดความตั้งใจของคุณและก้าวต่อไป ในการส่งสัญญาณว่าคุณต้องการตี เพียงแค่แตะโต๊ะหรือชี้ไปที่ไพ่ของคุณ หากคุณต้องการยืน โบกมือเหนือไพ่ของคุณเพื่อให้เจ้ามือทราบ หากต้องการเพิ่มเป็นสองเท่า ให้เพิ่มมูลค่าที่จำเป็นถัดจากกองเดิมพันเดิมของคุณ การดำเนินการสองเท่านั้นคล้ายกับการแบ่ง ดังนั้นเมื่อคุณแยกการเดิมพัน คุณยังเพิ่มมูลค่าถัดจากกองเดิมพันและแยกสองนิ้วบนไพ่ของคุณ

1. อย่าโทษผู้อื่นสำหรับการสูญเสียของคุณ

ผู้เล่นจำนวนมากมักจะทำเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่ต้องการยอมรับว่าพวกเขาเล่นผิดหรือพวกเขาพ่ายแพ้เพียงมือเดียวเพราะนั่นคือวิธีการทำงานของแบล็คแจ็ค

หากผู้เล่นที่โต๊ะของคุณไปกับกลยุทธ์พื้นฐานและทำให้การเล่นที่ทุกคนอาจไม่เห็นด้วยและคุณเสียมือที่ไม่ตำหนิผู้เล่นคนอื่น คุณไม่สามารถทำนายผลของไพ่แบล็คแจ็คได้ ถ้าทำได้ คุณจะไม่เสียมือ ผู้เล่นอาจเสี่ยงและอาจไม่ได้ผล แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะให้พวกเขาได้ยินว่าพวกเขาโบกมือให้คุณอย่างไร

คุณต้องมองจากอีกด้านหนึ่งด้วย ในสถานการณ์เดียวกันนั้น ผู้เล่นอาจ “ตี” นอกรีตหรือรับไพ่เมื่ออัตราต่อรองบอกว่าพวกเขาควรยืน และอาจนำไปสู่การจับเจ้ามือและทุกคนชนะที่โต๊ะ มันใช้งานได้ทั้งสองวิธี คุณสามารถขอบคุณพวกเขาได้ในกรณีนั้น แต่ถ้าคุณแพ้ อย่าเอาคำพูดเชิงลบหรือพลังงานมาที่โต๊ะ เพราะนั่นจะทำลายเวลาของทุกคน

ถ่ายทอดสด 5 การเล่นเกมมีความภูมิใจที่จะเปิดตัวครั้งแรกของ ‘สด 5 พรีเมี่ยม’ เนื้อหาของพวกเขากับสกายสเวกัส

ด้วยธีมแบบตะวันออกFortune Luckyเป็นเกมระดับพรีเมียมที่มอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าดึงดูดแก่ผู้เล่นอย่างแท้จริง และจะวางจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมและการผลิตระดับไฮเอนด์ Fortune Lucky เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอเนื้อหา ‘Live 5 Premium’

Fortune Lucky เป็นเกม ‘All Ways Pays’ ที่มีวงล้อขยายซึ่งจ่ายมากถึง 25,088 วินไลน์พร้อมศักยภาพที่จะชนะในกว่า 6,000 รูปแบบ ‘Golden Zone’ ที่ไม่เหมือนใครช่วยปรับปรุงเกมโบนัสให้ดียิ่งขึ้น

ใช้คุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น ฟรีสปินพร้อมการขยายรีลแบบโปรเกรสซีฟ โบนัสมังกร โบนัสการหมุน และรับรางวัลมากถึง 1200 x 5 ในการหมุนครั้งเดียว

Lloyd Butler ซีอีโอของ Live 5 Gaming กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะเปิดตัวเกม Live 5 Premium เกมแรกของเราที่มีเฉพาะใน Sky Vegas ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น ทีมงานของเราได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเกมที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เราขอขอบคุณ SG Digital สำหรับการทำงานหนักทั้งหมดของพวกเขาในการช่วยส่งมอบ Fortune Lucky ฟอร์จูนลัคกี้มอบความตื่นเต้น นวัตกรรม และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์”

D-Tech ซึ่งเป็นสตูดิโอเกมอิสระแห่งใหม่ที่สร้างเกมในธีมเอเชีย รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตัวเกมYear of the Dogเกมแรกของบริษัทที่จะวางจำหน่ายร่วมกับ Leander Games

D-Tech มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกมที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้เล่นชาวเอเชีย และการร่วมมือครั้งใหม่กับ Leander นี้หมายความว่าเกมของ D-Tech จะพร้อมใช้งานสำหรับ Operator ของ Leander ทุกคน

Harmen Brenninkmeijer ซีอีโอของ D-Tech กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ลงนามในข้อตกลงนี้เพื่อสร้างและจัดจำหน่ายเกมของเราผ่านแพลตฟอร์มของ Leander

“เรารวม D-Tech เข้ากับวัตถุประสงค์ คาสิโน GClub เพื่อสร้างเกมที่แปลสำหรับผู้เล่นชาวเอเชียทั่วโลก ทีมนักออกแบบเกมและศิลปินมากประสบการณ์ในฮ่องกงของเรากำลังสร้างเกมที่น่าทึ่งและทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับพันธมิตรและลูกค้าของเรา

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น Year of the Dog ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายของ Leander และตั้งตารอที่จะออกเกมอีกมากมายในอนาคต”

Steven Matsell ซีอีโอของ Leander Games กล่าวเสริมว่า “เกมแนวเอเชียได้รับความนิยมทั่วโลกและเราได้เห็นความสนใจในยุโรปที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้วยแท็บเฉพาะภายในข้อเสนอของคาสิโน

“การอยู่ในเอเชีย D-Tech มอบความรู้สึกที่แปลกใหม่และเป็นภาษาท้องถิ่นให้กับเกมของพวกเขา ซึ่งผู้เล่นจะรู้สึกและชื่นชอบ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับทีม D-Tech และรู้ว่าเกมของพวกเขาจะประสบความสำเร็จ”

Inspired Entertainment, Inc. รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทได้เปลี่ยนจุดสิ้นสุดรอบปีบัญชีจาก 30 กันยายนเป็น 31 ธันวาคม โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2562 ทำให้ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน บริษัทคาดว่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2562 ในเดือนพฤษภาคม

“เมื่อเราเปลี่ยนไปใช้รอบการรายงานตามปฏิทินแบบเดิมแล้ว เราคาดว่าผลประกอบการที่ดีในไตรมาสแรกของปี 2019 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกรีซและอิตาลี ตลอดจนโอกาสในการขายแบบโต้ตอบและฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ร่วมกับค่าใช้จ่ายที่ลดลง ฐานค่าใช้จ่าย” Lorne Weil ประธานกรรมการบริหารของ Inspired Entertainment กล่าว “ฉันได้รับกำลังใจจากสิ่งที่ฉันเห็นทั่วทั้งธุรกิจ ดังนั้น และตามแนวโน้มในไตรมาสจนถึงปัจจุบัน เรากำลังกำหนดแนวทาง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสแรกปี 2019 ซึ่งสามารถแสดงถึงการเติบโตประมาณ 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีในสกุลเงินที่ใช้งานได้”

Mr. Weil กล่าวต่อว่า “ในขณะที่เราย้ายจากไตรมาสแรกเป็นไตรมาสที่สอง เราคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบของการดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่อันเป็นผลมาจาก Triennial เราได้ลงทุนในทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อตอบสนอง ข้อกำหนดใหม่และตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในสหราชอาณาจักร และเรามองโลกในแง่ดีอย่างมากเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส่วนหนึ่ง”

Mr. Weil กล่าวสรุปว่า “เรามีงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่งานแสดงสินค้า ICE เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเราได้แนะนำ Virtual Basketball ของเรา และได้แอบดูตู้เกม Valor™ ใหม่ของเรา ซึ่งเราคาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการขายฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลใหม่ เราดำเนินการต่อ เชื่อว่าเนื้อหาและโซลูชันของเราเป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติสำหรับการเติบโต และจากความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วของเราทั่วยุโรป เรามองเห็นโอกาสพิเศษในการสร้างธุรกิจ VLT กีฬาเสมือนจริง และธุรกิจเชิงโต้ตอบในอเมริกาเหนือ”

การเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์ (“SBG”)

ฐานการติดตั้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี – ฐานเทอร์มินัลที่ติดตั้งโดยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 33,811 อันเนื่องมาจากการเปิดตัวเทอร์มินัลอย่างต่อเนื่องในกรีซและการเติบโตจากการได้รับรางวัลสัญญาใหม่ในอสังหาริมทรัพย์ UK Licensed Betting Office (“LBO”)

ติดตั้งเทอร์มินัล OPAP ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 7,100 – การเปิดตัวในกรีซยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีการติดตั้งเทอร์มินัล OPAP เพิ่มเติม 1,300 เทอร์มินัลและใช้งานได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 และอีก 300 แห่งนับตั้งแต่ไตรมาสสิ้นสุด ประสิทธิภาพของเทอร์มินัลกรีกของเรายังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับซัพพลายเออร์รายอื่น

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในนิคมอุตสาหกรรมอิตาลี – จำนวนลูกค้าที่ชนะต่อหน่วยต่อวันในอิตาลีเพิ่มขึ้น 16.9% (ในสกุลเงินยูโร) สำหรับลูกค้าทั้งหมดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนหลักจากการเปิดตัวเนื้อหาใหม่ ส่วนหนึ่งถูกหักล้างด้วยภาษีที่ทำให้ Net Win ต่อหน่วยต่อวันเติบโตลดลงเหลือ 14.6%

แนะนำ Terminal เกม Valor™ ใหม่ที่ ICE London – ตู้นี้รองรับโปรโตคอล G2S VLT มาตรฐานแบบเปิด ซึ่งช่วยให้เข้าสู่เขตอำนาจศาลใหม่ด้วยเนื้อหาเฉพาะที่พัฒนาขึ้นสำหรับอเมริกาเหนือและยุโรป

125 Self Service Betting Terminals (“SSBTs”) ที่ขายและใช้งานในสหราชอาณาจักร – นอกเหนือจากส่วนต่างของการขายฮาร์ดแวร์แล้ว เทอร์มินัลเหล่านี้คาดว่าจะสร้างค่าบริการที่เกิดขึ้นซ้ำอย่างต่อเนื่อง

เทอร์มินัล “Flex” B3 กว่า 150 เครื่องให้กับลูกค้ารายใหญ่ในสหราชอาณาจักร คาดว่าจะเริ่มการติดตั้งเทอร์มินัลในไตรมาสแรกของปฏิทิน 2019 และส่งผลให้มีการจ่ายค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องไปยัง Inspired

ขายเทอร์มินัล “Sabre Hydra” มากกว่า 100 เครื่อง – ขายเทอร์มินัลให้กับลูกค้าคาสิโนรายใหญ่ในสหราชอาณาจักรและจะติดตั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2019

กีฬาเสมือนจริง

ผู้ให้บริการกีฬาเสมือนจริงเพิ่มเติม – จำนวนผู้ให้บริการกีฬาเสมือนจริงเพิ่มขึ้นเป็น 100 รายทั่วโลก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018) เพิ่มขึ้น 16.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึง Danske Spil การออกลอตเตอรี่ของเดนมาร์กล่าสุด

เปิดตัวช่องกีฬาเสมือนจริงที่สองกับ OPAP – ผลิตภัณฑ์ฟุตบอลล่าสุด Matchday เปิดตัวทั่วพื้นที่กว่า 3,400 แห่ง

ลงนามในสัญญาพิเศษทั่วโลกกับ BetStars – กีฬาเสมือนจริงทั้งแบบกำหนดเวลาและแบบออนดีมานด์จะให้บริการทางออนไลน์แก่ BetStars ซึ่งเป็นแบรนด์การพนันกีฬาออนไลน์ระดับนานาชาติของ The Stars Group Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ต่ออายุสัญญาหลายปีกับ bet365 – ลงนามขยายเวลาหลายปีเพื่อให้บริการกีฬาเสมือนจริงออนไลน์แก่ bet365 บริษัทพนันกีฬาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เปิดตัว Virtual Basketball ใหม่ – นำเสนอ Virtual Sport ใหม่ล่าสุดและสมจริงที่สุดให้กับไลน์อัพที่ ICE London

เชิงโต้ตอบ

ลูกค้าใหม่แปดรายที่เปิดตัวภายใน Interactive ในไตรมาสนี้ รวมถึง BGO, Buzz Bingo และ Sun Bingo – มีลูกค้าทั้งหมด 31 ราย เพิ่มขึ้น 17 รายจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ลอตเตอรีมิชิแกนเปิดตัวกีฬาเสมือนจริงที่ชนะทันทีครั้งแรก – Inspired และ IWG ซัพพลายเออร์ที่ได้รับรางวัลของเกมออนไลน์ที่ชนะทันทีได้ร่วมมือกันเพื่อส่งมอบ Endzone Payout™ สำหรับ Michigan Lottery – Virtual Football เวอร์ชันใหม่ที่ชนะทันที

“ในช่วงระยะเวลาการรายงานนี้ เราเริ่มกระบวนการรวมโรงงานทั้ง 6 แห่งทั่วสหราชอาณาจักรเป็นสองแห่งหลัก ซึ่งส่งผลให้จำนวนพนักงานลดลงและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น” Stewart Baker รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Inspired กล่าว “ความซ้ำซ้อนเหล่านี้และรายการเฉพาะอื่น ๆ จำนวนหนึ่งมีส่วนทำให้กระแสเงินสดลดลงในไตรมาสนี้มากกว่าที่เราได้แสดงไว้ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้มีประโยชน์ในระยะยาวและจะช่วยเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ ในสหราชอาณาจักร”

ทัศนคติและความเห็นของผู้บริหาร

หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่าน ฝ่ายบริหารกำลังกำหนดแนวทางสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 ขณะนี้เราคาดว่าจะมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 13.25 ล้านดอลลาร์เป็น 14.25 ล้านดอลลาร์ โดยสมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนยังคงทรงตัว ในขณะที่เราไม่ได้ให้คำแนะนำรายปี เรายังคงประมาณการผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของการลดเงินเดิมพัน FOBT สูงสุดที่ได้รับคำสั่งจาก Triennial Review ใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของเราให้อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ถึง 11 ล้านดอลลาร์ต่อปีบนพื้นฐานสถานะที่มั่นคง

ภาพรวมผลช่วงเปลี่ยนผ่าน

รายได้รวมสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 30.7 ล้านดอลลาร์ตามรายงาน รายได้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามสกุลเงินที่ใช้งานได้ (ปอนด์) โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของ SBG ในกรีซและอิตาลี และชดเชยด้วยยอดขายฮาร์ดแวร์ที่ลดลงในสหราชอาณาจักรและการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในกรีซ การมีส่วนร่วมและรายได้ที่เกิดขึ้นประจำอื่นๆ ทั่วทั้งบริษัท ซึ่งไม่รวมการขายฮาร์ดแวร์และการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยังคงทรงตัวแทบทุกไตรมาสตามสกุลเงินที่ใช้งาน (ปอนด์) อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ GBP:USD ส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ที่รายงานทุกปี

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018 อยู่ที่ 10.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีต่อปีที่ 11.3% ตามสกุลเงินที่ใช้งานได้ (ปอนด์) และเพิ่มขึ้น 6.4% ตามรายงาน EBITDA Margin ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 34.1% จาก 31.3% ในปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการประหยัดค่าโสหุ้ยอันเนื่องมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ลดลง

ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 6.8% ตามรายงานเป็น 15.3 ล้านดอลลาร์ การลดลงนี้ได้รับแรงหนุนจากการประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจำนวน 1.8 ล้านดอลลาร์ การประหยัดเหล่านี้ถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีของอิตาลีที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแจ้งหนี้ในปีก่อนหน้าจำนวน 0.9 ล้านดอลลาร์ (ลบออกจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว) และการลดลงของทุนแรงงานสุทธิและการฟื้นตัวของภาคการผลิตที่ 0.8 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากโครงการต่างๆ ปะปนกันและปริมาณงานของโรงงานที่ลดลง ส่งผลให้มีการสร้างเครื่องจักรน้อยลงในไตรมาสนี้

ตามรายงาน ผลการดำเนินงานสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าวดีขึ้นจากขาดทุน 4.4 ล้านดอลลาร์ในงวดก่อนเป็นขาดทุน 2.4 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การชดเชยตามหุ้นที่ลดลง ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ และ SG&A หักกลบลบกับต้นทุนขายและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

เราใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP บางอย่าง รวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา เราใช้มาตรการทางการเงินเหล่านี้เพื่อจัดการธุรกิจของเราในแต่ละวัน และเราเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผลการดำเนินงานของเรา เราเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมของเราเพื่อวัดประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของเรามากขึ้น นอกเหนือจากมาตรการทางการเงินมาตรฐานของ US GAAP ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเฉพาะสำหรับการกำหนดและใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และด้วยเหตุนี้ มาตรการที่เราใช้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่ใช้โดยบริษัทอื่น แม้ว่าจะ

มีป้ายกำกับที่คล้ายกันก็ตาม การนำเสนอข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP ไม่ควรนำมาพิจารณาแยกจาก หรือแทนหรือเหนือกว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตาม US GAAP คุณควรพิจารณามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราร่วมกับมาตรการทางการเงินของ US GAAP

ถนนสู่เม็กซิโกวิ่งผ่านBitStarzในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะที่ El Dorado Quest มาถึงแล้ว มาแรงบนเส้นทาง Journey to Russia, The Horror Trail และ Bora Bora Adventure โปรโมชันใหม่นี้ไม่กลัวที่จะดับร้อน ทั่วทั้ง 40 ระดับมีเงินรางวัลรวม 50,000 ยูโรรอที่จะได้รับรางวัล บวกกับวันหยุดพักผ่อนสุดหรูไปยังเม็กซิโกสำหรับผู้เล่นคนแรกที่สามารถเข้าถึง El Dorado ลึกลับได้

โชว์เงิน

เงินพูดได้ และคุณก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงนำเสนอการเลื่อนขั้นสุดยอดใน El Dorado Quest ในขณะที่รางวัลสูงสุดจะทำให้คุณได้นอนอาบแดด – เพิ่มเติมในภายหลัง – มีเงินด่วนในมือไม่ขาด เช่นเดียวกับการโปรโมต Smash Hit ก่อนหน้านี้ เรากำลังนำเงินรางวัลรวม 50,000 ยูโรกลับคืนมาที่เราทราบดีว่าผู้เล่นของเราชื่นชอบมาก El Dorado Quest ประกอบไปด้วยฟรีสปิน โบนัส และเงินสดหายาก ไม่กลัวที่จะเพิ่มยอดเงินในธนาคารของคุณทุกเทิร์น

ถนนสู่เม็กซิโก

เราไม่ได้ทำรางวัลใหญ่เหมือนคาสิโนออนไลน์อื่น ๆ – ไม่เลย – เรายิ่งใหญ่กว่ามาก เลื่อนแซงเกรียในมือของคุณและให้โอกาสที่สมบูรณ์แบบในการทำเกมง่ายๆ ผู้เล่นคนแรกที่ไปถึงระดับ 40 ใน El Dorado Quest จะเป็นผู้ชนะในวันหยุดแห่งชีวิตที่เม็กซิโก ในสไตล์ BitStarz อย่างแท้จริง เรามอบรสชาติที่หรูหราที่สุดให้กับคุณ เนื่องจากเราครอบคลุมเที่ยวบิน การขนส่ง และการเข้าพักหกคืนที่โรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเม็กซิโก เชื่อเราเถอะ ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการได้สัมผัสกับด้านที่มีแดดจ้าของทวีปอเมริกาเหนือไปกว่านี้แล้ว เพราะเราให้คุณได้เห็นอย่างมีสไตล์

คาสิโน bitcoin ยอดเยี่ยมและได้รับรางวัล

BitStarz กำลังเขย่าโลกของเกมคาสิโน ในขณะที่เรากำลังนำเสนอการกระทำที่เหนือชั้นทั่วกระดาน มีเกมมากกว่า 1,800 เกม รองรับสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำและสกุลเงินมาตรฐาน รองรับลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และถอนเงินสดออก 10 นาทีที่ทำลายสถิติ เรามีทุกอย่าง เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เข้าร่วมตามล่าเพื่อรับรางวัลใหญ่ใน El Dorado Quest นอกจากนี้ เราได้ทำให้การมีส่วนร่วมง่ายขึ้นกว่าเดิม

ใหญ่ไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

สมาชิก BitStarz ทุกคนจะเข้าสู่ El Dorado Quest โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่เริ่มเล่นและคุณจะยิงผ่านด่านต่างๆ ได้ในไม่ช้า สมาชิกใหม่จะพบกับมากกว่าความตื่นเต้นของการรอคอย El Dorado Quest เนื่องจากโบนัสต้อนรับที่ปรับปรุงใหม่ของเรามอบเงินที่เกินให้ฟรี สมัครวันนี้และคุณจะได้รับมากถึง 5 BTC และ 180 ฟรีสปิน – คุณจะไม่พบโบนัสต้อนรับที่ใหญ่กว่านี้จากที่อื่น

การผจญภัยที่คุณรอคอยมาถึงแล้ว เมื่อ El Dorado Quest นำคุณไปสู่ความร่ำรวยและการเดินทางอันหรูหราสำหรับสองคนไปยังเม็กซิโก

ผู้เล่นได้พูด และอีกครั้งคือBitStarzที่เดินจากไปพร้อมกับรางวัลที่ทุกคนพูดถึง BitStarz เป็นผู้ชนะรางวัล Players’ Choice อย่างเป็นทางการจากรางวัล AskGamblers ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ด้วยรางวัลอื่นที่จะเพิ่มให้กับคอลเลกชันที่เพิ่มขึ้น BitStarz มีเพียงผู้เล่นเท่านั้นที่จะขอบคุณ เนื่องจากพวกเขากลายเป็นคนจำนวนมากในการโหวตให้คาสิโนออนไลน์

AskGamblers เป็นและจะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ตรวจสอบคาสิโนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับคาสิโนออนไลน์นับพันที่ต่ำลง มีเพียงครีมแห่งพืชผลเท่านั้นที่จะเข้าสู่เวทีรางวัลในแต่ละปี เอาชนะคาสิโนออนไลน์อื่น ๆ กว่า 1,300 แห่ง BitStarz สามารถคว้าหนึ่งในรางวัลที่เป็นที่ปรารถนาอย่างแท้จริงที่สุดในอุตสาหกรรม นั่นคือรางวัล Players’ Choice

BitStarz ไม่ใช่คาสิโนออนไลน์ธรรมดาของคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นของเราถึงสนับสนุนเราตั้งแต่วันแรก ปรัชญาของเรานั้นง่ายมาก เป็นการรวมบริการส่วนบุคคลและคุณภาพของสถานประกอบการขนาดเล็กเข้ากับการเลือกเกม รางวัล ฟรีสปิน และโบนัสของผู้ดำเนินการรายใหญ่ที่สุด

เกม โบนัส และสิ่งจูงใจในการเล่นครั้งใหญ่ไม่ได้ขาดหายไปในการสร้างประสบการณ์คาสิโนที่น่าตื่นเต้นที่สุด การทำให้แน่ใจว่าผู้เล่นของเราสามารถสนุกไปกับมันได้ทั้งหมดโดยไม่ยุ่งยาก ฝ่ายบริการลูกค้าของเรากำลังสร้างกระแสไปทั่วทั้งอุตสาหกรรม ผู้เล่นสามารถเข้าถึงการสนับสนุนผ่านการแชทสดและอีเมลได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เนื่องจากมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ ผลักดันเราให้เหนือกว่า เรายังทำลายสถิติด้วยการจ่ายเงิน 10 นาทีของเรา

BitStarz ก้าวไปอีกขั้นเสมอ แต่เราจะไม่ได้รับรางวัลนี้หากไม่มีผู้เล่นของเรา เราต้องการส่งคำขอบคุณไปยังทุกคนที่โหวต เนื่องจากเราไม่สามารถมีความสุขมากขึ้นที่จะเป็นผู้ชนะรางวัล AskGamblers สองปีติดต่อกัน

BitStarzคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับรางวัลนั้นไม่กลัวที่จะเล่นใหญ่อย่างแน่นอน ร้อนแรงจากการชนะครั้งล่าสุด คว้ารางวัล Players’ Choice ที่ AskGamblers Awards 2019 ได้เปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ที่ทำให้โลกของคาสิโนคึกคัก Last Man Standing ทำให้คุณเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาของคุณเอง เนื่องจากเป็นภารกิจของคุณที่จะเอาชนะส่วนที่เหลือ เป็นคนที่ดีที่สุด และเดินออกไปด้วยเงิน 5,000 ยูโร

เด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง สามเณรหรือมืออาชีพ – ในการแข่งขันครั้งนี้ไม่สำคัญ Last Man Standing ทำให้ผู้เล่นทุกคนมีระดับในการแข่งขันเพื่อแลกกับเงินสด วิธีการทำงานนั้นง่าย: ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – และเฉพาะวันนั้น – ผู้เล่นต้องเดิมพัน 20 ยูโรเพื่อเข้าร่วม หลังจากยืนยันการเข้าร่วมของคุณ คุณจะต้องเดิมพัน 20 ยูโรขึ้นไปทุกวันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในการแข่งขัน พลาดวันเดียวและคุณจะออกไป การแข่งขันครั้งนี้เป็นอะไรที่แตกต่างจากที่คุณจะพบในที่อื่นๆ แน่นอน เพราะคุณต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะ

2018 เป็นปีของ BitStarz แสดงให้โลกของคาสิโนที่เหลือเห็นวิธีการทำ คาสิโนสกุลเงินดิจิทัลนี้ตอนนี้รวบรวมทุกสิ่งที่คาสิโนออนไลน์ระดับห้าดาวควร นำเสนอเกมมากกว่า 1,800 เกม โปรโมชั่นที่คัดสรรมาอย่างดี และการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นมิตรที่สุดในอุตสาหกรรมทำให้ BitStarz โดดเด่นไม่เหมือนใครในคาสิโนออนไลน์ ด้วย Last Man Standing ถือเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นสถานที่เล่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี 2019

เมื่อพูดถึงของรางวัล Last Man Standing ทำให้มันง่ายสุด ๆ โดยการเก็บเงินก้อนแข็งไว้เพื่อคว้า ผู้เล่นคนสุดท้ายที่เหลือเดินออกไปด้วยเงิน 5,000 ยูโร ซึ่งสามารถชนะได้อย่างง่ายดายภายในเวลาเพียงไม่กี่วันหากการแข่งขันของคุณไม่สามารถทนต่อความร้อนแรงได้ ใหม่ สดและน่าตื่นเต้น Last Man Standing เป็นโปรโมชันที่จะทดสอบความพากเพียรของคุณในขณะที่ผู้เล่นต่อสู้เพื่อสิทธิในการโอ้อวดขั้นสูงสุด

พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายแล้วหรือยัง? มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็น Last Man Standing หรือไม่? ทำตามขั้นตอนนี้ในขณะที่ BitStarz กำลังรออยู่ หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เดิมพัน 20 ยูโรในวันที่ 12 กุมภาพันธ์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมของคุณ – นี่เป็นวันเดียวที่เข้าร่วม ดังนั้นคุณควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ถึงเวลาแล้วจริงๆ ที่จะเข้าร่วมคาสิโนออนไลน์ที่ชนะรางวัลซึ่งใกล้จะถึงทุกคนในปี 2019 สมัครตอนนี้แล้วคุณจะได้รับโบนัสต้อนรับมูลค่าสูงถึง 5 BTC/€500 – พร้อม 180 ฟรีสปินที่ส่งเข้ามาด้วย

PlayAGS นักออกแบบชั้นนำและซัพพลายเออร์เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะ และโซลูชั่นแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับอุตสาหกรรมเกม ประกาศในวันนี้ว่าการเข้าซื้อกิจการ Integrity Gaming Corp เสร็จสมบูรณ์แล้ว การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเพิ่มรายได้ประจำของ AGS โดย มากกว่า 2,700 เกมและนำเสนอโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน

แอนดรูว์ เบิร์ก รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์สล็อตของ AGS กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ปิดข้อตกลงนี้อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะให้บริการและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของ Integrity ลูกค้า Integrity ทุกคนก็เป็นลูกค้าของ AGS เช่นกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงควรเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเกมที่วางโดยสมบูรณ์”

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง AGS ได้ซื้อหุ้นสามัญที่ออกและคงค้างทั้งหมดของ Integrity Gaming Corp. ด้วยเงินสด 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนมูลค่าธุรกรรมรวม 49 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการจ่ายคืนหนี้คงค้างของ Integrity จำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อกิจการได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วยเงินสดในงบดุล

ฐานการติดตั้งเกม Integrity มากกว่า 2,700 เกม Class III และ Class II ในโอคลาโฮมาและเท็กซัส รวมถึงเครื่องสล็อตที่ผลิตโดยซัพพลายเออร์สล็อตต่างๆ รวมถึง AGS ในคาสิโนชนเผ่าประมาณ 30 แห่ง

เมื่อธุรกรรมปิดลงแล้ว แบรนด์ การดำเนินงาน และทีมงานของ Integrity จะถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ AGS ด้วยบริการแบบรวมศูนย์และการสนับสนุนที่จัดการจากสำนักงานของ AGS ในโอคลาโฮมาซิตี รัฐโอคลาโฮมา

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP และ Blake, Cassels & Graydon LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ AGS

GoldBlue บรรลุข้อตกลงกับ Zustro ในการรวมผลิตภัณฑ์คาสิโนสด ZustroPlay บนแพลตฟอร์มของ GoldBlue Zustro ดำเนินการทั้งในด้านการดำเนินการและในฐานะผู้ผลิตเกมคาสิโนสดสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“Zustro รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ GoldBlue ซึ่งจะทำให้ ZustroPlay เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น Zustro มองว่าเราร่วมมือกับ GoldBlue เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ประสบความสำเร็จ ZustroPlay เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราและเป็น มุ่งที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงในทุกแพลตฟอร์มและสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกมโดยเฉพาะโดยคำนึงถึงผู้ใช้ปลายทาง เรารอคอยที่จะเปิดตัว ZustroPlay ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนจำหน่ายสดล่าสุดของเอเชียบนแพลตฟอร์ม GoldBlues Rhys Jones ผู้จัดการทั่วไปของ Zustro กล่าว

สำหรับผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ในและรอบๆ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วที่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลออสการ์ในปีนี้ นักวิเคราะห์จาก PlayUSA.com กล่าวว่า sportsbooks ของรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ยอมรับการเดิมพันอย่างถูกกฎหมายใน Academy Awards ซึ่งกำหนดไว้สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการบุกเบิกตลาดการพนันกีฬาทางกฎหมายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สรุปผลรางวัลออสการ์ของ PlayUSA.com รวมถึงอัตราต่อรองในทุกประเภทหลัก รายการเลือก ไซต์ใดที่รับเดิมพัน และการวิเคราะห์การแข่งขัน สามารถอ่านได้ทางออนไลน์

“นี่เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ชาวอเมริกันที่จะเดิมพันรางวัลออสการ์ – ถูกกฎหมาย – เป็นครั้งแรก” เจสสิก้าเวลแมนนักวิเคราะห์การพนันของ PlayUSA.com และนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ได้รับปริญญาตรีสาขา Cinema-TV Critical กล่าว ศึกษาจาก University of Southern California และปริญญาโทสาขา Film and Media Studies จาก Indiana University Bloomington “การเดิมพันออสการ์ได้รับความนิยมในต่างประเทศมาหลายปีแล้ว ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้เห็นปฏิกิริยาที่นี่ เราสงสัยว่าดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงในช่วงเดือนที่ช้าสำหรับหนังสือกีฬา”

ในปลายเดือนมกราคม หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดประตูสู่การเดิมพันออสการ์อย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นไปได้ว่าปีนี้เป็นปีเดียวที่มีการเสนอ ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ตอบกลับแล้ว โดยเว็บไซต์ออนไลน์เก้าแห่งเสนออัตราต่อรองสำหรับรางวัลออสการ์

อัตราต่อรองและการแข่งขันแตกต่างกันไปตามหนังสือกีฬา และขีดจำกัดการเดิมพันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการแข่งขันกีฬากระแสหลัก หนังสือส่วนใหญ่เสนอราคาให้กับผู้ชนะรางวัลออสการ์หกประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับ นักแสดง นักแสดง นักแสดงสมทบ และนักแสดงสมทบ

“ความแปลกใหม่เพียงอย่างเดียวน่าจะกระตุ้นความสนใจของนักพนัน” Dustin Gouker หัวหน้านักวิเคราะห์การเดิมพันกีฬาของ PlayUSA.com กล่าว “คนชอบที่จะลองเดาว่าใครจะเป็นผู้ชนะรางวัลออสการ์ และตอนนี้พวกเขาสามารถเอาเงินของพวกเขาไปไว้ที่ไหนก็ได้ คุณคิดว่าBlack Panther , RomaหรือA Star Is Bornสามารถชนะได้ทั้งหมดหรือไม่ คุณสามารถเดิมพันได้ใน นิวเจอร์ซี.”

เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดการสำหรับการเดิมพัน Academy Awards ทางกฎหมายจึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา แต่ปีนี้น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม อัตราต่อรองสำหรับช่วงการแข่งขัน Best Picture ที่แคบตั้งแต่Roma ที่ชื่นชอบ(อัตราต่อรองต่ำเพียง 1 ถึง 2) ไปจนถึงม้ามืดVice (สูงถึง 800 ต่อ 1)

หากไม่มีรายการโปรดที่ชัดเจน การแข่งขัน Best Picture อาจสร้างความสนใจอย่างมาก

“ปีนี้เป็นปีที่สนุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักพนัน เพราะไม่มีทีมที่ชื่นชอบมากนัก” เวลแมนกล่าว “เมื่อดูจากตัวชี้วัดแบบคลาสสิกว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Best Picture ผลลัพธ์ก็อยู่เต็มแผนที่ ในขณะที่Romaอาจเป็นตัวรุก แต่ก็ยังห่างไกลจากผู้ชนะที่รับประกันได้ ซึ่งหมายความว่าหนึ่งในผู้ชนะที่ตกอับเหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับเงินจำนวนมาก ที่หนุนหลังพวกเขายกตัวอย่างBlack Pantherมีสถานการณ์ที่การทุบบ็อกซ์ออฟฟิศสามารถชนะรางวัล Best Picture และด้วยหนังสือบางเล่มที่เสนออัตราต่อรอง +2,500 การเดิมพันเล็กน้อย 10 ดอลลาร์อาจส่งผลให้มีกำไร 250 ดอลลาร์”

Ramón Colillas ซึ่งเป็น Chris Moneymaker ของสเปน ได้กลายเป็นสมาชิกของ Team PokerStarsขยายการเดินทางอันน่าทึ่งของเขาจากเทรนเนอร์ฟิตเนสไปสู่มหาเศรษฐี ไปจนถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Colillas กลายเป็นข่าวพาดหัวข่าวระดับโลกเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อเขาเอาชนะคู่แข่งได้มากกว่า 1,000 คน ซึ่งรวมถึงมือโปรโป๊กเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกด้วย และคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไป 5.1 ล้านดอลลาร์ในฐานะผู้ชนะของ PokerStars Players No Limit Hold’em Championship (PSPC) ที่รวยที่สุดและใหญ่ที่สุด 25,000 ดอลลาร์การแข่งขันบายอินในประวัติศาสตร์ ชาวคาตาโลเนียได้รับการบายอินฟรีในทัวร์นาเมนต์ในบาฮามาสโดยชนะแพ็คเกจ PokerStars Platinum Pass สำหรับการแสดงของเขาในทัวร์นาเมนต์ทั่วสเปน

Colillas จะเป็นตัวแทนของ PokerStars ควบคู่ไปกับผู้เล่นในตำนานเช่น Daniel Negreanu และ Chris Moneymaker ชายผู้นี้ให้เครดิตกับการจุดประกายความเจริญของโป๊กเกอร์สมัยใหม่เมื่อนักบัญชีในขณะนั้นได้รับรางวัล 2.3 ล้านดอลลาร์ในกิจกรรมหลักปี 2003 ของ World Series of Poker หลังจากผ่านเข้ารอบการแข่งขันโดยชนะการแข่งขันดาวเทียมออนไลน์ของ PokerStars ที่ซื้อ $86

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับแดเนียล คริส และสมาชิกทีม PokerStars ทุกคนที่ผมชื่นชมในฐานะแฟนบอลมาเป็นเวลานาน” Colillas กล่าว “การเดินทางครั้งนี้เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับฉัน และฉันหวังว่าฉันจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในแบบที่ฉันได้รับ การชนะ PSPC นั้นน่าตื่นเต้นและเปลี่ยนชีวิตฉัน”

เรื่องราวของนักเตะวัย 30 ปีจาก Puig-reig, Bergueda ในสเปนได้กลายเป็นตำนานสมัยใหม่ในหมู่แฟนโป๊กเกอร์ในประเทศบ้านเกิดของเขาและทั่วโลก การผสมผสานของจังหวะเวลา โชค ความมุ่งมั่น และทักษะทำให้ Colillas ไปที่บาฮามาส ซึ่งเขาพบว่าตัวเองกำลังเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเขากำลังจะกลับไปสเปนพร้อมกับชื่อของเขาหลายล้านคน

Colillas มีผู้เล่นสูงสุด 1,039 คนในเดือนมกราคมเพื่อชนะ PSPC ซึ่งทำเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 26,455,500 เหรียญสหรัฐฯ ทำลายสถิติ เขาชนะรายการ Platinum Pass ของเขาหลังจากขึ้นอันดับกระดานผู้นำ Campeonato de España de Poker (CEP) ตามการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสำเร็จของเขาในทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก PokerStars ในสเปนตลอดปี 2018 Platinum Pass ซึ่งเป็นหนึ่งใน 320 ที่ PokerStars มอบให้ในปี 2018 มีมูลค่า 30,000 ดอลลาร์ และรวมค่าเดินทางไปบาฮามาสแบบเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด และที่นั่งในงาน PSPC แบบซื้อ 25,000 ดอลลาร์

Colillas เป็นตัวแทนของ PokerStars เป็นครั้งแรกในวันนี้เมื่อเขากลับมาปกป้องตำแหน่งของเขาใน CEP home-turf ที่Casino de Barcelonaในราคา 1,010 ยูโรในกิจกรรม High Roller Colillas จะไปที่โต๊ะโป๊กเกอร์ที่ EPT Sochi ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคมที่โซชี คาสิโนแอนด์รีสอร์ท .

“การเดินทางของ Ramón เป็นเรื่องของตำนาน และความอ่อนน้อมถ่อมตน จิตวิญญาณ และบุคลิกภาพของเขาสะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจที่เราเห็นในหมู่ผู้เล่นโป๊กเกอร์รุ่นเยาว์ทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ” Eric Hollreiser ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโป๊กเกอร์ของ PokerStars กล่าว “รามอนเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นโป๊กเกอร์รุ่นต่อไป และเรายินดีที่จะต้อนรับเขาในฐานะทูตของ PokerStars”