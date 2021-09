สมัครเกมส์บาคาร่า แทงไฮโลมือถือ การสูญเสียปีแรก

สมัครเกมส์บาคาร่า Scoreboard หนังสือกีฬาที่ขับเคลื่อนโดย SBTech ของ Oregon Lottery ถูกตั้งค่าให้สูญเสียมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (3.9 ล้านปอนด์/4.5 ล้านยูโร) ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณของรัฐ

ลอตเตอรีรัฐโอเรกอนซึ่งเปิดตัวแอปการพนันกีฬาในเดือนตุลาคม 2019 ได้เปิดเผยการคาดการณ์ทางการเงินที่พัฒนาขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการในเดือนมกราคม

กลุ่มคาดว่ารายรับรวมของ Scoreboard จะอยู่ที่ 178.3 ล้านดอลลาร์สำหรับปีจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายได้จากการเล่นเกมรวม 10.8 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ลูกค้าได้รับเงินรางวัล 167.5 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่เผยแพร่ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วชี้ให้เห็นว่ารายได้ในปีแรกจะอยู่ที่ 26.6 ล้านเหรียญ

ค่าใช้จ่ายโดยตรง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมผู้จำหน่ายเกม 6.2 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะอยู่ที่ 10.0 ล้านดอลลาร์ ทำให้มีกำไรขั้นต้น 775,000 ดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมรวม 6.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 3.9 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าบริการและวัสดุสิ้นเปลือง และ 1.6 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน หมายความว่าลอตเตอรีจะขาดทุน 5.3 ล้านดอลลาร์จาก Scoreboard สำหรับปี คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 6.3 ล้านเหรียญในช่วงเวลาดังกล่าว

แดเนียล สเตอร์ริดจ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูล ถูกแบนจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทั้งหมดเป็นเวลาสี่เดือนเนื่องจากละเมิดกฎการพนันของ FA หลังจากการลงโทษเบื้องต้นของเขาถือว่าผ่อนปรนเกินไป

ในเดือนกรกฎาคม 2019 สเตอร์ริดจ์ถูกแบนสองสัปดาห์ในขั้นต้น บวกกับอีกสี่ถูกระงับ หลังจากที่คณะกรรมการกำกับดูแลอิสระพบว่าเขาได้สั่งให้พี่ชายของเขาเดิมพันผู้เล่นที่เข้าร่วมเซบีย่าในหน้าต่างโอนย้ายมกราคม 2018 การโอนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง

อย่างไรก็ตาม เอฟเอได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว โดยเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับการละเมิดที่สเตอร์ริดจ์ทำ และขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาการไล่ออกอีก 8 ข้อหา

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ยกเลิกกฎที่เกี่ยวข้องทั้งหมด E8(1)(b) ของกฎของ FA

กฎข้อนี้ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับฟุตบอลที่ผู้เข้าร่วมได้รับโดยอาศัยตำแหน่งของเขาหรือเธอในเกมและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในขณะนั้น pParticipant จะถูกละเมิด ของกฎนี้โดยที่ข้อมูลใด ๆ นั้นถูกใช้โดยบุคคลอื่นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการเดิมพัน”

คณะกรรมาธิการยกข้อกล่าวหาที่เก้าเช่นกัน แต่สิ่งนี้ไม่อุทธรณ์

แม้ว่าการอุทธรณ์หกครั้งเหล่านี้ถูกปฏิเสธ การตัดสินใจเดิมที่จะยกฟ้องสองข้อกล่าวหาถูกยกเลิก หนึ่งในข้อกล่าวหาเหล่านี้กล่าวหาว่าสเตอร์ริดจ์ให้ข้อมูลวงในเกี่ยวกับการย้ายไปเซบีญ่ากับพี่ชายของเขาเพื่อจุดประสงค์ในการเดิมพัน

คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระตั้งข้อสังเกตว่าข้อกล่าวหานี้คล้ายกับข้อกล่าวหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งสเตอร์ริดจ์สั่งพี่ชายของเขาให้เดิมพันในการโอนไปยังเซบีญ่า คณะกรรมการตัดสินว่า จากคำแนะนำของสเตอร์ริดจ์กับพี่ชายของเขาในการเดิมพันเพื่อย้ายไปยังฝั่งลาลีกา ข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้เกี่ยวกับการโอนนั้นถือเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการเดิมพัน

คณะกรรมการอุทธรณ์ยังพบว่าสเตอร์ริดจ์มีความผิดในการให้ข้อมูลวงในแก่แดเนียล เฮมมิงส์ เพื่อนสนิทที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการย้ายเงินกู้ในที่สุดของเขาไปยังเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน

สเตอร์ริดจ์ขอให้เฮมมิงส์ค้นหาโอกาสในการย้ายไปเวสต์บรอม สมัครเกมส์บาคาร่า โดยพิจารณาว่าอัตราต่อรอง 4/5 นั้น “สั้นเกินไป” แต่การเดิมพันนั้น “คุ้มค่าที่จะโบยบิน” ที่ 6/4

คณะกรรมการกำกับดูแลได้ตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้เป็น “คำพูดที่ไร้ประโยชน์” และสเตอร์ริดจ์แค่มองว่าตลาดจะมองว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอุทธรณ์ปฏิเสธหลักฐานนี้และกล่าวว่าสเตอร์ริดจ์ “รู้ดีว่านายเฮมมิงส์กำลังทำอะไรอยู่เมื่อเขาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และที่สำคัญไม่แพ้กันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น”

คณะกรรมการยังเพิ่มค่าปรับของสเตอร์ริดจ์เป็นสองเท่าจาก 75,000 ปอนด์เป็น 150,000 ปอนด์ เนื่องจากสเตอร์ริดจ์ถูกพักงานมาแล้วสองสัปดาห์ มันจะสิ้นสุดในวันที่ 17 มิถุนายน การแบนจะนำไปใช้กับการแข่งขันทั้งหมดที่ลงโทษโดยคณะกรรมการปกครองฟุตบอลระดับโลกฟีฟ่า

Trabzonspor สโมสรของสเตอร์ริดจ์ประกาศในวันนี้ (2 มีนาคม) ว่าพวกเขาได้ยุติสัญญาของเขาตามข้อตกลงร่วมกัน

ผู้ให้บริการเกมและผู้พัฒนาเนื้อหา Gamesys Group ได้ชำระคืนจำนวน 40 ล้านปอนด์ (46.0 ล้านยูโร/$51.1 ล้านยูโร) สำหรับยอดหนี้ของบริษัท ซึ่งช่วยลดยอดหนี้คงค้างทั้งหมดลง 7%

การชำระหนี้ครั้งแรกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 15% ของหนี้ GBP ที่ค้างชำระของผู้ดำเนินการ รวมถึงส่วนสำคัญของหนี้ทั้งหมด

Keith Laslop หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Gamesys กล่าวว่าการชำระคืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่องของผู้ให้บริการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคู่แข่งในแง่ของประสิทธิภาพทางการเงิน

“ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการคือการมีอัตราส่วนเลเวอเรจระยะยาวของเราสอดคล้องกับเพื่อนร่วมงานของเรา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของกำไรที่ปรับแล้ว 1-2 เท่าก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)” ลาสล็อปกล่าว

“การสร้างเงินสดที่สำคัญของเราช่วยให้เราสามารถยกเลิกการยกระดับได้อย่างรวดเร็ว และการจ่ายเงินในวันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายนั้น”

ผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ Gamesys ซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เปิดเผยว่าในขณะนั้น หนี้สินสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 484.7 ล้านปอนด์

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว Gamesys ยังประกาศด้วยว่าวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาว 250 ล้านปอนด์ เงินกู้ระยะยาว 336 ล้านยูโร และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ถูกปรับราคาใหม่สำเร็จเพื่อลดต้นทุนโดยรวมของหนี้ลง 50 คะแนนพื้นฐาน

Gamesys ตั้งข้อสังเกตว่าสามารถรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยลงได้ โดยอิงจากอัตราส่วนเลเวอเรจในอนาคต และคาดว่าจะสามารถประหยัดดอกเบี้ยต่อปีได้ประมาณ 2.7 ล้านปอนด์ ตามยอดดุลหนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

การชำระคืนเกิดขึ้นหลังจากGamesys ในเดือนมกราคมยังกล่าวด้วยว่าคาดว่ารายรับและ EBITDA จะอยู่ที่จุดสูงสุดของความคาดหมาย หลังจากที่ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4

ผู้ประกอบการกล่าวในการอัพเดทการซื้อขายก่อนปิดตลาดว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศและความคืบหน้าของแบรนด์ในสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งหลังของปีหมายความว่า 2019 ดูเหมือนจะเป็น “ปีแห่งสถานที่สำคัญ” Gamesys มีกำหนดเผยแพร่ผลงานทั้งปีในวันที่ 17 มีนาคม

Gamesys Group โฉมใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หลังจากที่ JPJ Group ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ JackpotJoy ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการทรัพย์สินต่างๆ มูลค่า490 ล้านปอนด์จาก Gamesys ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระยะยาว

International Betting Integrity Association (IBIA) ได้เตือนว่าแผนจะจำกัดการเดิมพันการละเมิดกฎในสวีเดน เสี่ยงต่อการผลักผู้เล่นไปยังผู้ให้บริการนอกชายฝั่ง และในทางกลับกัน จะเพิ่มภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ให้บริการจับคู่

ในการยื่นเสนอต่อ iGB เท่านั้น IBIA กล่าวว่าแผนการของผู้ควบคุมการพนัน Spelinspektionen เพื่อจำกัดตลาดการเดิมพันสำหรับกิจกรรมในเกมเช่นใบเหลืองในฟุตบอลหรือความผิดพลาดในเทนนิสจะบ่อนทำลายความพยายามในการรักษาความสมบูรณ์ของกีฬา

มันชี้ให้เห็นว่าการประเมินของ H2 Gambling Capital ชี้ให้เห็นว่าประมาณ 34% ของผู้เล่นที่เดิมพันในตลาดที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดใหม่จะย้ายออกนอกชายฝั่ง ในขณะที่ผู้เล่นในสวีเดนเพียง 8.9% เดิมพันในตลาดเหล่านี้ พวกเขาคิดเป็นประมาณ 40% ของรายได้รวมทั้งหมดของตลาด

สิ่งนี้กล่าวว่าจะลบการกำกับดูแลตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและนำกิจกรรมการเดิมพันนั้นไปสู่ขอบเขตที่ผู้ดำเนินการไม่ผูกพันตามข้อกำหนดการรายงานความสมบูรณ์

IBIA อธิบายว่า “ด้วยเหตุนี้ โชคไม่ดีที่อาจทำหน้าที่ลดทอนความผิดทางอาญาของกีฬาสวีเดนผ่านตลาดการพนันนอกชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในเอเชียที่ไม่ได้รับการควบคุม” IBIA อธิบาย

สมาคมซึ่งเป็นตัวแทนของแบรนด์การพนันกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรมประมาณ 50 แบรนด์กล่าวว่าข้อ จำกัด ดูเหมือนจะได้รับการพัฒนาโดยอาศัยข้อมูลและข้อกังวลที่ไม่ได้รับการยืนยันแทนที่จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจน

โดยตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินผลกระทบของ Spelinspektionen ที่สนับสนุนข้อเสนอไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับความชุกของการแก้ไขการจับคู่ในประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวว่า “ไม่มีการวิเคราะห์ใดที่สามารถวิเคราะห์ถึงความแข็งแกร่งของข้อมูลที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาข้อกำหนดดังกล่าวได้”

นอกจากนี้ IBIA ยังดำเนินต่อไป ข้อเสนอดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผู้ให้บริการจับคู่

โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ให้บริการมักจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดเอเชียที่ไม่มีการควบคุม มากกว่าที่จะควบคุมเขตอำนาจศาลของยุโรป ในตัวอย่างที่มีชื่อเสียง เช่น เรื่องอื้อฉาว Calcioscommese ของอิตาลี กิจกรรมการเดิมพันเกิดขึ้นผ่านเจ้ามือรับแทงชาวเอเชีย ดังนั้นจึงข้ามการควบคุมความสมบูรณ์ของผู้ประกอบการชาวอิตาลีที่ได้รับอนุญาต

ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่น่าจะจำกัดความพยายามที่จะทุจริตการแข่งขันกีฬาของสวีเดนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล IBIA อธิบาย เมื่อมองไปที่ตลาดเกมทั่วโลก IBIA ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดที่ Spelinspektionen กำหนดเป้าหมายนั้นประกอบด้วยเพียง 8% ของการแจ้งเตือนฟุตบอล 145 รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะโดยระบบตรวจสอบทั่วโลกระหว่างปี 2017 ถึง 2019

“เป็นที่ชัดเจนจากข้อมูลของเราว่าตลาดการเดิมพันที่ SGA เสนอให้ห้ามไม่ถือเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการจัดการจากมุมมองระหว่างประเทศ” สมาคมกล่าว

“จะไม่เกิดประโยชน์ด้านความสมบูรณ์จากการโยกย้ายนี้ไปยังผู้ประกอบการนอกชายฝั่งเนื่องจากการเดิมพันใด ๆ จะอยู่นอกเหนือการออกใบอนุญาต SGA ดังนั้นจึงยกเลิกการกำกับดูแลตลาดและลบล้างข้อกำหนดการรายงานความสมบูรณ์ใด ๆ ”

แทนที่จะแนะนำ Spelinspektionen ให้มองหาการแก้ไขปัญหาการจับคู่ในฐานะปัญหาระหว่างประเทศมากกว่าปัญหาในประเทศ

จากมุมมองของความซื่อสัตย์ ที่ทำได้ดีที่สุดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบตลาดการเดิมพันและแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น โดยกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องลงทะเบียนกับระบบแจ้งเตือนระหว่างประเทศ ในปัจจุบัน IBIA ตั้งข้อสังเกตว่า 60% ของผู้รับใบอนุญาตชาวสวีเดนไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบดังกล่าว – บางสิ่งที่กล่าวว่า “เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย”

สิ่งนี้ก็เป็นจริงเช่นกันกับข้อเสนอของผู้ควบคุมกฎในการห้ามการพนันในการแสดงของนักกีฬาอายุ 18 และต่ำกว่า กฎใหม่อีกข้อที่ Spelinspektionen เสนอให้ ในเรื่องนั้น มันแนะนำว่าเพียงแค่เสนอตลาดเหล่านั้น อย่างที่กระทำโดย British Gambling Commission อย่างน้อยก็อาจรับรองการกำกับดูแลกิจกรรมการเดิมพัน และช่องทางของผู้เล่นต่อข้อเสนอทางกฎหมาย

หากสิ่งนี้เป็นขั้นตอนที่ไกลเกินไปสำหรับ Spelinspektionen IBIA แนะนำให้แบนการแข่งขันกีฬาอายุต่ำกว่า 18 ปีเช่นเดียวกับที่มีอยู่แล้วในเดนมาร์ก

“มันเป็นโซลูชันที่กำหนดพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการเดิมพันที่จะปฏิบัติตาม” มันอธิบาย “ห้ามการเดิมพันการแข่งขันกีฬาที่ออกแบบสำหรับและอธิบายโดยผู้จัดงานว่ามีไว้สำหรับนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น แต่อนุญาตให้เดิมพันนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 18 ที่เข้าร่วมในกีฬาอาวุโสและส่วนใหญ่ (และมักจะทั้งหมด) ของผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ จะมีอายุมากกว่า 18 ปี”

การยื่นคำร้องของ IBIA เป็นการแทรกแซงที่โด่งดังล่าสุดในการปรึกษาหารือสาธารณะเกี่ยวกับแผนของ Spelinspektionen ปฏิกิริยาอุตสาหกรรมที่ได้รับในเชิงลบอย่างท่วมท้นกับผู้ประกอบการสมาคมBranschföreningenför Onlinespel (BOS) ประณามระเบียบที่ decriminalizing แข่งขันตรึง

ในทางกลับกัน Svenska Spel ประณามกฎแต่เนื่องจากรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ไปไกลพอ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น หัวหน้าผู้บริหาร Patrik Hofbauer แนะนำว่าควรห้ามการเดิมพันในตลาดการเดิมพันที่ควบคุมง่ายทั้งหมด

ในการประเมิน ซึ่งเผยแพร่พร้อมกับความคิดเห็นโดยละเอียดของ BOSนั้น H2 Gambling Capital ชี้ให้เห็นว่าอัตราการช่องทางการพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจาก Spelinspektionen อาจลดลงต่ำถึง 70% (ลดลง 11%) และตลาดนอกชายฝั่งเติบโตอย่างมาก

H2 คำนวณตัวเลขผลกระทบค่ามัธยฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่า GGR การพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์บนบกลดลง 7.5% และเพิ่มขึ้น 30% ในตลาดนอกชายฝั่ง นี่แปลว่าอัตราการแชนเนลบนบกลดลงเป็น 75% ของ GGR จากผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์เชิงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน Zhao Kezhi ได้ประกาศแผนการเพิ่มเติมในการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมายและกล่าวว่าจำเป็นต้องสร้าง “บัญชีดำ” ของเว็บไซต์การพนัน

Zhao กล่าวว่าการดำเนินการการพนันออนไลน์ควรได้รับการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเพื่อทำลายองค์กรที่อยู่นอกประเทศจีนซึ่งอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์

Zhao ตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ให้บริการ igaming นอกชายฝั่ง เพื่อดำเนินการ “โจมตีร่วมกัน” กับไซต์เหล่านี้ ตำรวจในกัมพูชาและมาเลเซียทำการจับกุมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายของจีนในปี 2019

อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ Rodrigo Duterte ได้รับการตัดสินใจที่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับแรงกดดันจากประเทศจีนที่จะห้ามการเล่นเกมออนไลน์ในประเทศ ดูเตอร์เตกล่าวว่าการห้ามผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) จะส่งผลให้ต้องตกงาน

Zhao ยังกล่าวด้วยว่าจำเป็นต้องตัดช่องทางสำหรับการไหลเวียนของเงินการพนันผ่านการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว Zhao กล่าวว่ารัฐบาลจีนจะเพิ่มความพยายามที่จะปราบปราม igaming ที่ผิดกฎหมายในปี 2020 โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกและความพยายามที่จะส่งเสริมลอตเตอรีกีฬาและสวัสดิการของประเทศเป็นรูปแบบการพนันทางกฎหมายเพียงรูปแบบเดียวในประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (24 กุมภาพันธ์) รัฐบาลจีนยืนยันว่าได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของพลเมืองที่ทำงานให้กับธุรกิจการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์ บุคคลเหล่านี้เนื่องจากสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

หลายปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างโบนัสของอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มที่รู้จักกันในชื่อ Ada Lovelace มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงช่องโหว่ทั้งหมด และเหตุใดอุตสาหกรรมจึงล้มเหลวอย่างน่าสยดสยองเมื่อต้องรับมือกับการใช้โบนัสในทางที่ผิด พวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขากับiGB

โปรดยกโทษให้นามแฝง ความสามารถในการ ‘พิมพ์เงิน’ จากอุตสาหกรรมได้ดึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการจากผู้โจมตีจำนวนมาก เราใช้ชื่อ Ada Lovelace ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อนักเขียนโค้ดหญิงคนแรกที่เป็นที่รู้จักในที่สาธารณะ (ภาพซ้าย)

สิ่งที่เริ่มเป็นโครงการเดี่ยวในไม่ช้าก็กลายเป็นหุ้นส่วน เราทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ก่อนที่การค้าของเราจะเปลี่ยนโฉมหน้า

ช่องโหว่และช่องโหว่

เราเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่สร้างอาชีพหกหลักจากการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการมากมาย เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เราเริ่มต้นด้วยการเดิมพันแบบจับคู่ที่ไม่มีความเสี่ยงหลังจากที่เพื่อน ๆ แนะนำให้รู้จัก หลังจากพิสูจน์แนวคิดนี้แล้ว เราก็เริ่มทำบัญชีแบบหลายบัญชีด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวที่ยินดีจะเข้าร่วม

เมื่อยอดเงินในธนาคารเพิ่มขึ้น เราเริ่มขยายขนาดและเสี่ยงมากขึ้นเพื่อแลกกับรางวัลที่สูงขึ้นโดยย้ายไปเล่นและหาประโยชน์จากคาสิโน เราเริ่มหาคนมาทำงานและซื้อแล็ปท็อปกองหนึ่ง

เราโน้มน้าวผู้อื่นที่ทำแบบเดียวกันและทำความคุ้นเคยกับการดำเนินการหลายบัญชีขนาดใหญ่หลายแห่ง ผู้ร่วมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และเราพบช่องเฉพาะของเราเองในการระบุกลไกของไซต์ที่สามารถหาประโยชน์ได้

ช่องโหว่ทำให้เราหลงใหล เราใช้จ่ายมากกว่า 20,000 ปอนด์ในการทดสอบเอ็นจิ้นโบนัสและกลไกของไซต์อื่น ๆ และผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกระบุข้อบกพร่องที่สำคัญหลายประการภายในกลไกของไซต์ โครงสร้างโบนัส และทริกเกอร์ความเสี่ยง นอกจากนี้เรายังพบข้อผิดพลาดของมนุษย์ในทีมการชำระเงินและการบริการลูกค้า

การรู้ว่าต้องมองหาอะไร เราจ่ายเงินให้ผู้คนดำเนินการผ่านทะเบียนผู้ประกอบการของ GB Gambling Commission เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากแต่ละไซต์ ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าไซต์ใดสามารถใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเราจึงทำการทดสอบมากกว่า 400 ไซต์ ครอบคลุมผู้ให้บริการมากกว่า 100 ราย

ในไซต์ส่วนใหญ่ เราสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างโบนัสเพื่อลดจำนวนลงอย่างมาก หรือหลีกเลี่ยงการเดิมพันที่จำเป็นโดยสิ้นเชิง และในหลาย ๆ กรณีก็สร้างบัญชีซ้ำกัน บางครั้งเราจะทำการร้องขอ GDPR เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้เราไม่ถูกตรวจพบ

เราต้องการเพิ่มผลกำไรของเรา แต่เราไม่ชอบความเสี่ยงเกินกว่าจะรับสมัครข้อมูลประจำตัวนับพัน แต่เราขายการค้นพบของเราให้กับผู้ที่พบว่าการหาประโยชน์เหล่านี้มีค่ามากกว่าเรา ช่องโหว่เหล่านี้บางครั้งมีมูลค่าหลายล้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่

นายพรานกลายเป็นผู้ดูแลเกม

พวกเราคนหนึ่งได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งซึ่งเราหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว – เราเอาเงินไปมากกว่า 70k จากพวกเขาในเวลาไม่กี่เดือน พวกเขามีความสนใจในการแก้ปัญหาอย่างมาก และเราต้องการความท้าทายใหม่ การทำงานร่วมกันของเราประสบความสำเร็จอย่างมาก และทำให้เราทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอีก 12 ราย

จากผลงานของเราโดยตรง เราได้ช่วยผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ให้สูญเสียรายได้นับล้าน

คู่มือการใช้โบนัสในทางที่ผิดมีอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 13 ปี และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการรายงานข่าวในสื่อสำคัญๆ เช่น HuffPost, Telegraph และ Guardian รวมถึงเว็บไซต์ยอดนิยม Save the Student, Moneysavingexpert และ Mumsnet และล่าสุด สารคดีของ BBC Can You Beat The Bookies?

กลุ่มการละเมิดโบนัสหลักหกกลุ่มในสหราชอาณาจักรมีสมาชิกที่ชำระเงินแล้ว 184,000 ราย สมาชิกจำนวนมากเหล่านี้จะดำเนินการหลายบัญชี แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะหาปริมาณ แต่การคำนวณเบื้องต้นของเราทำให้ตัวเลขทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัวตนที่ใช้ในสหราชอาณาจักร

บุคคลในสหราชอาณาจักรสามารถทำเงินได้จริง 4,000 ปอนด์จากข้อเสนอต้อนรับ จากนั้นจะทำกำไร 1.5k+ ต่อเดือนจากข้อเสนอการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทุน เกือบสองในสามของมูลค่านี้มาจากข้อเสนอของคาสิโน

ฟอรัมการละเมิดโบนัสกำลังมุ่งเน้นไปที่การเดิมพันแบบจับคู่อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Each Way Sniper ที่มีให้ใช้งานอย่างกว้างขวาง บอทนี้รวมเข้ากับส่วนหน้าของโอเปอเรเตอร์จำนวนมากเพื่อวางเดิมพันที่คุ้มค่าโดยอัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

กำไรที่มีอยู่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากบัญชีถูกแบนโบนัสหรือถูกจำกัดเงินเดิมพัน สิ่งนี้นำไปสู่การสรรหาเพื่อนและครอบครัวโดยธรรมชาติเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการต่อและเพิ่มผลกำไรซึ่งจะทำให้เกิดการบัญชีหลายบัญชี

ด้วยกฎหมายที่ยังไม่ได้ทดสอบเกี่ยวกับการทำบัญชีแบบหลายบัญชีในอุตสาหกรรมนี้ คนอื่นๆ ได้นำวิธีการสรรหาที่รอบคอบน้อยกว่ามาใช้ เช่น การรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนจากศูนย์จัดหางานภายนอก หรือการโพสต์โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

‘Stratsol’ เป็นหนึ่งในการดำเนินการด้านบัญชีหลายบัญชีขนาดใหญ่หลายแห่ง และพวกเขารับสมัครแบบสาธารณะทางออนไลน์ พวกเขามีสมาชิกมากกว่า 3,600 ราย โครงการอ้างอิง ชื่อบริษัทที่จดทะเบียน พนักงาน 20 คน และคนขับรถที่มาที่บ้านของคุณเพื่อถ่ายรูป KYC และสมัครบัตรธนาคาร

ด้วยจำนวนสมาชิกดังกล่าว พวกเขาอาจได้รับผลกำไรสูงถึง 14 ล้านปอนด์จากการกำหนดเป้าหมายข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ หากพวกเขายังกำหนดเป้าหมายข้อเสนอการรักษาข้อมูลและรู้วิธีใช้ประโยชน์จากกลไกของไซต์ ตัวเลขนั้นจะสูงขึ้นมาก

สู่กระแสหลัก

การละเมิดโบนัสได้กลายเป็นกระแสหลักในสหราชอาณาจักร และเราเห็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ มีเงินจำนวนมากในการจัดทำคู่มือการเป็นสมาชิกและหลายคนหวังว่าจะตั้งหลักในตลาดอื่น การแลกเปลี่ยนการเดิมพันอาศัยนักพนันที่ตรงกันเพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดทั่วไปและร่วมทีมกับฟอรัมเหล่านี้เพื่อเสนอค่าคอมมิชชั่นพิเศษ

การแลกเปลี่ยนบางแห่งเสนอเครื่องมือและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โบนัสในทางที่ผิด ด้วยความแพร่หลายของการซื้อข้อมูลประจำตัวทางออนไลน์ ใครก็ตามจากทุกประเทศสามารถสร้างการดำเนินการบัญชีหลายบัญชีได้จากทุกที่ในโลก ตัวอย่างเช่น มูลค่ารวมของข้อเสนอต้อนรับในเยอรมนีมีค่ามากกว่าในสหราชอาณาจักร

บริษัทในเครือมักจะเป็นผู้ละเมิดโบนัส พวกเขารู้จากการลองผิดลองถูกว่ากลยุทธ์การใช้โบนัสในทางที่ผิดหรือการใช้กลวิธีใดที่จะหลบเลี่ยงผู้ปฏิบัติงาน และสามารถใช้กลวิธีเหล่านี้บางส่วนเพื่อทำกำไรจากแผนพันธมิตรที่ผู้ดำเนินการไม่รู้จักโดยการสร้าง ‘ความสูญเสีย’ ที่ไม่ใช่ของแท้

เกณฑ์ VIP ได้รับการทดสอบโดยผู้ละเมิดโบนัสบางคนที่ยินดีที่จะสูญเสียในกระบวนการ โดยรู้ว่าเมื่อพวกเขาระบุเกณฑ์แล้ว พวกเขาสามารถได้รับ VIP และผลกำไรจะมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม พวกเขาสามารถล้างและทำซ้ำได้หลายอัตลักษณ์

ช่องว่างความรู้

มีความเหลื่อมล้ำอย่างมากในความรู้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีคนเพียงไม่กี่คนที่มีทักษะที่จำเป็นเท่านั้นที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่น่าแปลกใจเลยที่การใช้โบนัสในทางที่ผิดนั้นสามารถทำกำไรได้มากกว่าเงินเดือน

มีความเข้าใจผิดที่ว่าคุณไม่สามารถจัดการกับการใช้โบนัสในทางที่ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายผู้เล่นตัวจริง ความจริงก็คือคุณไม่สามารถให้รางวัลแก่ผู้เล่นตัวจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจัดการกับผู้ใช้โบนัสก่อน และเพื่อจัดการกับการใช้โบนัสในทางที่ผิด คุณจะต้องสามารถระบุพฤติกรรมเฉพาะและแนวโน้มของผู้ละเมิดโบนัสได้

ตัวอย่างง่ายๆ ของความเหลื่อมล้ำนี้สามารถเห็นได้จากวิธีการที่อุตสาหกรรมคำนวณมูลค่าโดยรวมของข้อเสนอคาสิโนของพวกเขาผิด: โบนัส – (ความได้เปรียบเฮาส์เอจ x ข้อกำหนดการเดิมพัน)

การคำนวณนี้ไม่รวม ‘อัตราการทำลายล้าง’ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนการเดิมพันที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับโบนัสที่ให้ อัตราหน้าอกได้รับผลกระทบจากขนาดเดิมพันและความผันผวนของเกม มีอุปสรรคที่ขัดกับสัญชาตญาณในการทำความเข้าใจว่ายิ่งโอกาสที่ผู้เล่นมีการทำลายสูงเท่าใด มูลค่าการเอารัดเอาเปรียบโดยเฉลี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากพึ่งพา P/L อย่างมาก ซึ่งไม่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจจับในระยะเริ่มต้น ผู้ละเมิดโบนัสเสียมากกว่าไม่ (มักจะประมาณ 80-90% ของเวลา) กำไรของพวกเขามาจากการชนะครั้งใหญ่เมื่อพวกเขาชนะในที่สุด การทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดที่นำมาใช้โดยผู้ละเมิดโบนัสเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของผู้เล่นได้ดีกว่ามาก

การใช้โบนัสในทางที่ผิดเป็นปัญหาข้ามแผนก และแต่ละแผนกมีวัตถุประสงค์ของตัวเอง ปัญหามักจะตกหล่นผ่านช่องว่าง

อุตสาหกรรมโดยรวมมีแนวโน้มที่จะจัดการกับการใช้โบนัสในทางที่ผิดย้อนหลัง ดูเหมือนว่าจะสามารถระบุการละเมิดได้หลังจากที่ได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น เมื่อแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงกลายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาที่ไม่ได้รับการฝึกฝน

แม้แต่เมื่อมีการระบุพฤติกรรมเสี่ยงแล้ว แทงไฮโลมือถือ ยังมีอุปสรรคมากมายในการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อระบุขนาดของปัญหาและผู้เล่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามและการขาดข้อมูลส่วนกลางแบบเรียลไทม์หมายความว่าผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากไม่สามารถป้องกันหรือตรวจจับการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างพื้นฐานไม่ได้ใช้แหล่งที่มาของข้อมูลการเข้าชม ผู้ละเมิดโบนัสหลายคนในช่วงเริ่มต้นอาชีพจะติดตามลิงก์จากฟอรัมการละเมิดโบนัส แต่มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่สามารถกำหนดแหล่งที่มาของการเข้าชมให้กับผู้เล่นเฉพาะได้

การใช้ข้อมูลที่ไม่ดีระหว่างระบบหลักและระบบของบริษัทอื่นขัดขวางเกือบทุกด้านของอุตสาหกรรม

ทางออกที่ดีที่สุดคือการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแหล่งเพื่อให้สามารถแบ่งกลุ่มความเสี่ยงตามเวลาจริง ซ้อนกับการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุแนวโน้มการละเมิดที่เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้ต้องทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอโซลูชันทั่วทั้งอุตสาหกรรม

เพิ่ม ‘Ada Lovelace’ บน LinkedIn หากคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้โบนัสในทางที่ผิดต่อบริษัทของคุณ พวกเขายังจัดสัมมนาผ่านเว็บในวันที่ 31 มีนาคม โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถระบุตัวตนได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่ได้เปรียบและวิธีการใช้ข้อมูลนั้น

วุฒิสภาแคนซัสได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้การพนันกีฬาออนไลน์บนบกและบางรูปแบบถูกต้องตามกฎหมายในรัฐของสหรัฐอเมริกา

วุฒิสภา บิล 283 ผ่านด้วยคะแนนเสียง 23-15 เสียง และขณะนี้เตรียมเดินหน้าเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของรัฐเพื่ออภิปรายและอภิปรายต่อไป

เปิดตัวในเดือนมกราคมโดยคณะกรรมการของวุฒิสภาด้านกิจการของรัฐบาลกลางและรัฐ ร่างกฎหมายได้กำหนดมาตรการเพื่ออนุญาตให้คาสิโนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งแคนซัสแล้วในการเปิดตัวการเดิมพันกีฬาในสถานที่และเสนอสกินการเดิมพันออนไลน์สองแบบ

คาสิโนที่เสนอการเดิมพันกีฬาทางบกจะต้องเสียภาษีในอัตรา 7.5% ในขณะที่รัฐจะเก็บภาษี 10% สำหรับรายได้จากการเดิมพันกีฬาออนไลน์

หากมีเพียงหนึ่ง – หรือไม่ – ผู้ดำเนินการใช้ตัวเลือกในการสร้างผลิตภัณฑ์ออนไลน์หลังจากสองปี ลอตเตอรีอาจสร้างผลิตภัณฑ์การพนันออนไลน์ของตนเอง

สำนักงานการคลังของเปอร์โตริโกและหน่วยงานที่ปรึกษาทางการเงิน (AAFAF) ได้ออกคำขอสำหรับข้อเสนอ (RFP) เพื่อค้นหาบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้บริการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการการเล่นเกมแห่งใหม่ของเปอร์โตริโก

ฝ่ายที่ชนะจะทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการเพื่อร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการพนันในดินแดนของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายใต้เขตอำนาจศาลของตน เช่น การพนันกีฬา การแข่งขันกีฬาแฟนตาซี และอีสปอร์ต

การให้คำปรึกษาจะรับผิดชอบในการพัฒนาแนวทางสำหรับคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่หลัก โดยจำลองกระบวนการที่ใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผู้ชนะการประมูลจะส่งรายงานความคืบหน้าระหว่างกาล

“กระบวนการนี้จะใช้เพื่อระบุบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นในการพัฒนากฎระเบียบดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำนโยบายสาธารณะในปัจจุบันของผู้ว่าการ Wanda Vázquez Garced ซึ่งอนุญาตการพนันกีฬา การแข่งขันแฟนตาซี และเกมอิเล็กทรอนิกส์” ผู้อำนวยการบริหาร AAFAF และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของรัฐบาล Omar Marrero กล่าว

Boss Gaming Solutions ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การพนันได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์หนังสือกีฬาใหม่ก่อนสิ้นไตรมาสที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายแบรนด์ในวงกว้าง

Boss กล่าวว่าหนังสือกีฬาไวท์เลเบลจะเผยแพร่ในทุกแบรนด์ ในการพัฒนาที่เชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าและวุฒิภาวะให้กับผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้น

การเปิดตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตสามขั้นตอนสำหรับปี 2020 ซึ่งจะรวมถึงการมุ่งเน้นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ในตลาดใหม่ และพัฒนาสตูดิโอสล็อตออนไลน์ ‘ThunderSpin’

“การขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต และความปรารถนาที่จะสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมนั้นเป็นเป้าหมายของเรามาโดยตลอด” เจฟฟ์ เลตแลต ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารของ Bos s กล่าว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา “นวัตกรรมไม่มีข้อจำกัดและนั่นคือความงามของอุตสาหกรรมเกม

“หนึ่งปีที่แล้ว เราเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคาสิโนที่แทบไม่รู้จักในอุตสาหกรรม แต่วันนี้เราเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการเล่นเกม: สตูดิโอเกม ผู้ให้บริการไวท์เลเบล และผู้ดำเนินการที่มีใบอนุญาตหลายใบ”

“เกี่ยวกับบริการไวท์เลเบลของเรา เป้าหมายของเราคือการเพิ่มหนังสือกีฬาภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความสมบูรณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และเพิ่มทรัพยากรในสำนักงานใหญ่ของมอลตาของเราอย่างแน่นอน”

ในแง่ของการขยายตัว Letlat กล่าวว่าผู้พัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การหยั่งรากลึกในยุโรป ตลอดจนสำรวจโอกาสในการเติบโตทั้งในเอเชียและละตินอเมริกา ซึ่งจะรวมถึงการขยายการเข้าถึงของสตูดิโอเกม ThunderSpin

“ในฐานะกลุ่ม Boss Gaming Solutions ได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นเมื่อรู้ว่าเราได้เปิดตัวสตูดิโอเกม ThunderSpin ซึ่งเกมดังกล่าวได้เผยแพร่ไปแล้วสำหรับพันธมิตรของเราในเอเชีย, LATAM และยุโรป” Letlat กล่าว

“ในอนาคตข้างหน้า เราจะสร้างการแสดงตนใน LATAM ซึ่งเรานำเสนอบริการไวท์เลเบลของเราตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ตาม ThunderSpin.com เป้าหมายหลักของเราคือการทำให้รากฐานที่แข็งแกร่งในยุโรปรวมถึงการทดสอบสภาพแวดล้อมในเอเชีย”

Letlat เสริม: “เราเชื่อในนวัตกรรมตราบใดที่มันมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เหตุใดในปีนี้เราจึงจะเปิดตัวหนังสือกีฬาทั่วทั้งแบรนด์ของเรา และเติบโตต่อไปในตลาดต่างๆ เช่น เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกา

“ในฐานะสตูดิโออิสระ วิธีการของเรานั้นง่ายมาก เราจะนำเสนอแนวทางที่ทันสมัยพร้อมความบันเทิงสูงสุด”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของออสเตรีย Gernot Blümel ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการพนันอิสระ โดยรับผิดชอบการควบคุมตลาดจากกระทรวงการคลังของประเทศ

พูดทางโทรทัศน์ของออสเตรียในช่วงสุดสัปดาห์ บลูเมลกล่าวว่าเขาต้องการ “แก้ให้หายขาด” หน้าที่หลายอย่างที่จัดขึ้นภายในกระทรวงการคลังในปัจจุบัน

“ดังนั้น พื้นที่ของการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลควรได้รับการว่าจ้างจากผู้มีอำนาจในการเล่นเกมอิสระ” เขากล่าว

บลูเมลกำลังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ Casinos Austria ซึ่งเป็นบริษัทผูกขาดการพนันของประเทศ ซึ่งถูกรุมเร้าด้วยเรื่องอื้อฉาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

มีการกล่าวหาว่ามีการแต่งตั้งผู้ดำเนินการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Peter Sidlo สมาชิกสภาเขต Freedom Party of Austria (FPÖ) ในกรุงเวียนนา ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่า Novomatic ได้รับความโปรดปรานทางการเมืองจากพรรค

ตามที่ผู้แจ้งเบาะแส Novomatic ซึ่งถือหุ้น 17.19% ในคาสิโนออสเตรียหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตคาสิโนในกรุงเวียนนา นี้จะได้ยกเลิกการผูกขาดของคาสิโนออสเตรียอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเด็ดขาด

หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาว Novomatic ตกลงขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทเกมของเช็ก Sazka Group ซึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณ 38% ในคาสิโนออสเตรีย ทั้งสองอ้างว่าการแบ่งปันการควบคุมร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

สิ่งนี้จะทำให้ Sazka เป็นส่วนใหญ่ นำหน้าหน่วยงานการลงทุนสาธารณะของรัฐออสเตรีย Österreichische Beteiligungs (ÖBAG) ซึ่งยังคงครองส่วนแบ่งประมาณ 33% ในขณะที่ Sazka ให้คำมั่นที่จะให้แน่ใจว่า ÖBAG จะถูกนำเสนอในคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลของ Casinos Austria ข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่างานและรายได้จากภาษีจะหายไป

Blümel บอกกับรายการแสดงการอภิปรายทางการเมือง Press Hour ว่าเขาตั้งเป้าที่จะเจรจา “แพ็คเกจออสเตรีย” สำหรับธุรกิจผ่าน ÖBAG และรักษาคำมั่นสัญญาจาก Sazka เพื่อรักษาสถานะและจำนวนพนักงานในออสเตรีย

“คาสิโนออสเตรียเป็นบริษัทดั้งเดิมในออสเตรียที่มีงานมากกว่า 3,000 ตำแหน่ง” เขาอธิบาย “มันสำคัญสำหรับฉันที่ [สิ่งต่าง ๆ สงบลง] และงานนั้น ที่ตั้งและรายได้จากภาษียังคงปลอดภัย

“ ÖBAGจะตรวจสอบวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า ‘แพ็คเกจออสเตรีย’ นั้นดีที่สุด” เขากล่าวเสริม

การแทรกแซงของBlümelเกิดขึ้นหลังจากสมาคมการค้าการพนันของออสเตรีย Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (ÖVWG) เรียกร้องให้ยุติการผูกขาดของ Casinos Austria อันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาของ Sidlo

ในช่วงเวลาดังกล่าว คำกล่าวอ้างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการ “คิดใหม่” เกี่ยวกับกรอบการผูกขาดในปัจจุบัน

คาสิโนออสเตรียยังคงผูกขาดตั้งแต่ปี 2559 เมื่อผู้ให้บริการรายอื่นสามรายถูกเพิกถอนใบอนุญาต

International Game Technology (IGT) ได้ประกาศขาดทุนสุทธิที่ลดลงในปี 2019 แม้จะรายงานรายได้รวมสำหรับปีลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีก็ตาม

รายได้รวมสำหรับ 12 เดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 มีมูลค่ารวม 4.79 พันล้านดอลลาร์ (3.74 พันล้านยูโร/4.31 พันล้านยูโร) ลดลง 1.5% จาก 4.83 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

IGT กล่าวว่ารายรับจากบริการทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภาษีเครื่องเล่นเกมที่สูงขึ้นในอิตาลี เช่นเดียวกับการสรุปสัญญากับลอตเตอรีอิลลินอยส์และสิ่งที่อธิบายว่าเป็นกิจกรรมแจ็คพอตอเมริกาเหนือที่ยอดเยี่ยมในปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อย แต่ IGT พบว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เกมทั่วโลก การพนันกีฬา และบริการเชิงพาณิชย์ของอิตาลีเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน IGT ใช้เวลา 0.72% น้อยกว่าในปี 2018 โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 4.15 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี ต้นทุนการบริการเป็นค่าใช้จ่ายหลักสำหรับ IGT แต่การใช้จ่ายที่นี่ลดลง 2.9% เป็น 2.38 พันล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 553.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าทั่วไป และการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 856.0 ล้านดอลลาร์ การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 263.3 ล้านดอลลาร์เป็น 266.2 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม IGT สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นได้ด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจาก 17.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ได้ประโยชน์จากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ 99 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 118.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนที่ไม่ได้ดำเนินการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 352.4 ล้านดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายหลักที่จ่ายออกไปคือ 410.1 ล้านดอลลาร์ในการใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 129.1 ล้านดอลลาร์ เหลือ 39.8 ล้านดอลลาร์ แต่รายรับอื่นๆ สูงถึง 17.9 ล้านดอลลาร์

แม้จะลดต้นทุนการดำเนินงานลง แต่รายได้จากการดำเนินงานลดลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 637.1 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ ในขณะที่รายได้ก่อนหักภาษีลดลง 6.3% มาอยู่ที่ 284.8 ล้านดอลลาร์ หลังจากจ่ายภาษี 173.1 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 189.4 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว รายได้สุทธิอยู่ที่ 111.7 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

หลังจากที่คำนึงถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 130.7 ล้านดอลลาร์แล้ว ขาดทุนสุทธิ 19.0 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนั้นมาจาก IGT แม้ว่าจะเป็นผลขาดทุนสุทธิ 21.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 ที่ดีขึ้น

“เราบรรลุจุดสูงสุดของกำไรและกระแสเงินสดที่คาดหวังสำหรับปี 2019 นำโดยผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับกลุ่มเกมในอเมริกาเหนือและอิตาลี” Marco Sala หัวหน้าผู้บริหารของ IGT กล่าว

“ตลอดทั้งปี เราได้เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เกมทั่วโลกมากกว่า 20% ด้วยการจัดส่งยูนิตที่สูงขึ้นและความสำเร็จของเกมใหม่ของเรา รายได้จากร้านเดียวกันจากลอตเตอรีทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน”

Sala ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า IGT กำลังติดตามผลกระทบของการระบาดของ Coronavirus แต่นอกเหนือจากผลกระทบที่คาดว่าจะอาจมีต่อธุรกิจแล้ว เขากล่าวว่าประสิทธิภาพการดำเนินงานในผลิตภัณฑ์และภูมิภาคต่างๆ ควรสนับสนุนโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในปี 2020

เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดที่ประสิทธิภาพของ IGT ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี รายรับลดลง 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ แต่ IGT รายงานการเติบโตในบางพื้นที่ของธุรกิจ

รายได้จากการเล่นเกมในอเมริกาเหนือและส่วนการโต้ตอบเพิ่มขึ้น 9.1% เป็น $300.0m เนื่องจาก IGT ได้รับแรงหนุนจากยอดขายผลิตภัณฑ์เกมที่เพิ่มขึ้น 13.5% สำหรับปีนี้ โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 143.0 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม รายได้จากบริการเกมลดลง 5.4% เป็น 139.0 ล้านดอลลาร์

ที่อื่นๆ รายรับจากลอตเตอรีอเมริกาเหนือลดลง 9.7% เป็น 279.0 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการสิ้นสุดสัญญากับลอตเตอรีอิลลินอยส์ อย่างไรก็ตาม IGT เห็นว่ารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการเครื่องขายแสตมป์อัตโนมัติแบบบริการตนเองที่แข็งแกร่ง

รายได้จากธุรกิจระหว่างประเทศของ IGT เพิ่มขึ้น 2.3% ในไตรมาส 4 เป็น 226.0 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากธุรกิจได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เกมเพิ่มขึ้น 11.7% เป็น 105.0 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการส่งมอบยูนิตทดแทนที่เพิ่มขึ้น รายรับจากบริการเกมลดลงเล็กน้อยเป็น 27.0 ล้านดอลลาร์ แต่รายรับจากบริการลอตเตอรีเพิ่มขึ้น 4.2% เป็น 75.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้

ในที่สุด รายรับในอิตาลีลดลง 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 448 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก IGT รายงานรายได้ที่ลดลงจากบริการลอตเตอรี บริการเกม และบริการอื่นๆ ในประเทศ การเดิมพันลอตเตอรีลดลงเล็กน้อยและ IGT ต้องเผชิญกับภาษีที่สูงขึ้นในบางเครื่อง แต่ได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากการเดิมพันกีฬาที่เพิ่มขึ้น

การใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ลดลง 4.9% มาอยู่ที่ 1.17 พันล้านดอลลาร์ โดย IGT รายงานว่ามีต้นทุนที่ลดลงในทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หยุด IGT ที่โพสต์ผลขาดทุนสุทธิ 167.7 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 101.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลานั้น เทียบกับกำไร 32.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018

ขาดทุนก่อนหักภาษีก็เพิ่มขึ้นจาก 80.6 ล้านดอลลาร์เป็น 207.2 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็เป็นบวกมากขึ้นในแง่ของรายได้จากการดำเนินงาน โดยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจาก 40.9 ล้านดอลลาร์เป็น 81.4 ล้านดอลลาร์

Aspire Global ได้แต่งตั้ง Jesper Kärrbrink ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mr Green และ Svenska Spel เป็นประธานของธุรกิจ Pariplay ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ

ปัจจุบันเป็นประธานและผู้อำนวยการสร้างสรรค์ของ Green Jade Games ผู้พัฒนาเกม Kärrbrink จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ของเขาที่ Pariplay โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ (3 มีนาคม)

คาร์บริงค์ใช้เวลาสามปีในฐานะหัวหน้าผู้บริหารของมิสเตอร์กรีน โดยรับตำแหน่งระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเมษายน 2562 ก่อนออกเดินทางหลังจากที่วิลเลียม ฮิลล์เข้าซื้อกิจการ

ก่อนหน้านี้ เขาเป็นหัวหน้าผู้บริหารของทั้ง Euroflorist และ Eniro หลังจากเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารของ Svenska Spel ของสวีเดนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2551

“Pariplay เป็นบริษัทที่น่าตื่นเต้นและมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์” Kärrbrink กล่าว “ผมตั้งตารอที่จะสนับสนุนผู้บริหารของ Pariplay ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอแก่ผู้ประกอบการในแง่ของนวัตกรรมและความแข็งแกร่งในการแข่งขัน”

Tsachi Maimon ผู้บริหารระดับสูงของ Aspire Global กล่าวเสริมว่า: “Jesper Kärrbrink นำประสบการณ์ที่กว้างขวางจากอุตสาหกรรม iGaming และการพัฒนาเกมโดยเฉพาะ รวมถึงความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาด iGaming ในยุโรปโดยเฉพาะ

“เรามีความคาดหวังสูงสำหรับ Pariplay ในฐานะส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับธุรกิจ B2B ของเรา และในฐานะประธาน Jesper Kärrbrink จะมีส่วนช่วยในการปรับกลยุทธ์ของ Pariplay และตระหนักถึงศักยภาพของการเข้าซื้อกิจการของเราอย่างเต็มที่”

Aspire Global ได้สรุปการเข้าซื้อหุ้น 100% ใน GMS Entertainment Ltdซึ่งเป็นเจ้าของ Pariplay ในราคา 13.1 ล้านยูโร (11.4 ล้านปอนด์/ 14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

เมื่อเดือนที่แล้ว Aspire Global รายงานว่ากำไรสุทธิในปี 2019 ลดลง 97.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยสาเหตุหลักมาจากการชำระภาษีในอิสราเอล แม้ว่าผู้ให้บริการจะสามารถรายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับปีก็ตาม

รายรับสุทธิสำหรับ 12 เดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 มีมูลค่ารวม 131.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 26.0% จาก 104.6 ล้านยูโรในปีที่แล้ว

พรรครัฐบาลของตุรกีได้แนะนำแพ็คเกจการแก้ไขกฎหมายต่างๆ ในการประชุมระดับชาติของประเทศ รวมถึงการแก้ไขที่จะอนุญาตให้รัฐบาลปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย

ในปัจจุบัน กฎหมายของตุรกีได้อนุญาตให้รัฐบาลปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เสนอเกมคาสิโน รวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขนี้จะขยายคำจำกัดความให้รวมถึงการพนันกีฬา ซึ่งลอตเตอรีของประเทศอาจเสนอให้ในตุรกีเท่านั้น

“เว็บไซต์การพนันและการพนันที่ผิดกฎหมายดึงดูดผู้จัดงานทุกเพศทุกวัยและทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไปยังเครือข่ายอาชญากร ซึ่งจะทำให้ความสงบและชีวิตทางสังคมของเราเสียหาย” ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว ร่างกฎหมายเสริมว่าขณะนี้เว็บไซต์การพนันกีฬา “เข้าถึงได้ง่าย”

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการเสนอโดยพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (AKP) ของตุรกี และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก AKP จำนวน 55 คน เนื่องจาก AKP ไม่ได้ถือเสียงข้างมากในรัฐสภา อย่างไรก็ตาม และจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกอย่างน้อย 10 คนระหว่าง Nationalist Movement Party (MHP) และ Great Unity Party (BBP) ซึ่ง AKP ให้ความไว้วางใจและจัดหา ข้อตกลง.

นอกจากนี้ กฎหมายยังให้ความรับผิดชอบในการออกคำสั่งบล็อกต่อประธานของ Information Technologies and Communication Authority (BTK) เมื่อเทียบกับหัวหน้าอัยการ

British Horseracing Authority (BHA) ได้อัปเดตบริการการรายงานที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องความสมบูรณ์ของกีฬา

‘RaceWISE’ จะครอบคลุมถึงสวัสดิภาพของม้า เช่นเดียวกับการปกป้องและข้อกังวลด้านสวัสดิการอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การรักษาความเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และให้คำมั่นที่จะปกป้องคุณธรรมอย่างครอบคลุม

BHA กล่าวว่าการอัปเดตจะช่วยให้ผู้ที่ทำงาน เดิมพัน และติดตามกีฬามีทางเลือกมากขึ้นในการพูดและรายงานการละเมิดกฎการแข่งขันหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

ก่อนหน้านี้เรียกว่า ‘Racestraight’ สำหรับการรายงานข้อกังวลด้านความซื่อสัตย์เฉพาะ บริการ RaceWISE โฉมใหม่จะทำงานเป็นสายโทรศัพท์และแบบฟอร์มออนไลน์ฟรี BHA จะดำเนินการบริการโดยความร่วมมือระหว่างแผนกความซื่อสัตย์และองค์กรการกุศลอิสระ Crimestoppers และบริการรายงานที่ไม่ระบุชื่อ

BHA จะเผยแพร่บริการที่ได้รับการปรับปรุงทั้งในพื้นที่สาธารณะและเขตหวงห้ามทั่วสนามแข่งม้า ในขณะที่กราฟิกการ์ดสำหรับการแข่งขันและสนามแข่งม้าจะถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญด้วย

“การเปิดตัว RaceWISE ขยายขอบเขตของบริการการรายงานก่อนหน้านี้ของเรา RaceWISE ควรหมายความว่าเราสามารถมีกลยุทธ์มากขึ้นในแง่ของวิธีที่เราดำเนินการและตรวจสอบข่าวกรองที่เกี่ยวข้องที่เราได้รับ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและสะอาด” Chris Watts หัวหน้าฝ่ายความซื่อสัตย์ของ BHA กล่าว

“เราอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องคนส่วนใหญ่ที่ซื่อสัตย์และรับรองว่าผู้ที่แสวงหาความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมหรือกระทำการในลักษณะที่อาจทำลายความสมบูรณ์ของกีฬาของเรานั้นถือเป็นบัญชี

“หากมีคนที่ได้ยินหรือรับรู้ถึงการกระทำผิดใดๆ ใน British Racing เราอยากให้พวกเขารู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาสามารถรายงานได้อย่างปลอดภัย เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อปกป้องตัวตนของผู้ที่ติดต่อเรา”

Mark Hallas ผู้บริหารระดับสูงของ Crimestoppers กล่าวเสริมว่า: “ความโปร่งใสและการเปิดกว้างเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าการแข่งม้ายังคงเป็นกีฬาที่ได้รับความเชื่อถือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพและเพื่อให้สาธารณชนได้เพลิดเพลินต่อไป

“อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าอาจมีคนฝ่าฝืนกฎ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในฐานะองค์กรการกุศล เราจึงกระตือรือร้นที่จะเสนอแนวทางการแจ้งเบาะแสที่ปรับปรุงใหม่นี้

“เราจะส่งข้อมูลของคุณไปยัง BHA เพื่อให้พวกเขาตรวจสอบ คุณสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัว หรือคุณสามารถเลือกที่จะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้เพื่อให้ BHA สามารถพูดคุยกับคุณได้อีกครั้ง หากคุณทำเช่นนั้น รายละเอียดของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอ”

คณะกรรมการวุฒิสภาวอชิงตันว่าด้วยวิธีการและวิธีการได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้การพนันกีฬาแบบตัวต่อตัวและกีฬาออนไลน์ในรัฐนั้นถูกกฎหมาย

House Bill 2638 พร้อมด้วยวุฒิสภา Bill 6394 จะอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาทางบกที่คาสิโนและห้องไพ่ของชนเผ่า นอกเหนือจากการเดิมพันในสถานที่บนมือถือ

การอนุมัติจากคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการและวิธีการ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการแรงงานและการพาณิชย์ของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการโหวตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย จะหมายความว่าร่างกฎหมายนี้สามารถส่งต่อไปยังคณะกรรมการระเบียบเพื่ออ่านครั้งที่สองได้

เมื่อเดือนที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงสรุปที่ 83-14สาเหตุหลักมาจากร่างกฎหมายดังกล่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทน 20 คน

สมาคมความซื่อสัตย์ในการเดิมพันระหว่างประเทศ (IBIA), บริการตัดสินการเดิมพันอิสระ (IBAS) และอีคอมเมิร์ซและหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมออนไลน์ (eCOGRA) ได้ร่วมมือกันเพื่อยอมรับขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาทใหม่

ขั้นตอนใหม่หมายความว่าหากไม่มีการจ่ายเงินรางวัลเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอยู่ภายใต้การสอบสวน IBIA จะขอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้ปีละสองครั้ง ผู้ให้บริการจะสามารถแจ้งข้อมูลอัปเดตเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ภายในกรอบเวลาเดียวกัน

IBIA กล่าวว่ากระบวนการก่อนหน้านี้ซึ่งผู้บริโภคต้องร้องขอการอัปเดต “ตามการเรียกร้องของพวกเขาทีละน้อย” ใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก และรูปแบบใหม่ควรจะง่ายขึ้นและคล่องตัวมากขึ้น

“แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบัญชีที่ถูกระงับซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้ไขการจับคู่ที่อาจเกิดขึ้น” คาลิด อาลี ซีอีโอของสมาคมความซื่อสัตย์การเดิมพันระหว่างประเทศกล่าว “กีฬาได้รับการสนับสนุน ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากกระบวนการนี้อาศัยข้อเสนอแนะจากการสอบสวนของพวกเขา

“สมาชิก IBIA ต้องการทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหยุดผู้ทุจริตไม่ให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินและจะระงับบัญชีต่อไปตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าการพนันที่น่าสงสัยไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทุจริต และผู้บริโภคที่ไร้เดียงสาไม่ควรถูกลงโทษ”

Richard Hayler กรรมการผู้จัดการของ IBAS กล่าวว่าระบบควรทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นมากสำหรับผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาททางเลือก ซึ่งก่อนหน้านี้มักถูกทิ้งไว้ในสถานการณ์ที่พวกเขาไม่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคได้

เฮย์เลอร์กล่าวว่า: “เรายินดีรับการตอบสนองที่พิจารณาแล้วและเหมาะสมสำหรับปัญหาที่ IBAS ได้แจ้งกับ IBIA เรามองโลกในแง่ดีว่าระบบจะบรรเทาปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งบัญชีและยอดคงเหลือของลูกค้าถูกระงับ – หรือการเดิมพันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข – ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ในระหว่างที่ผู้ให้บริการ ADR [การระงับข้อพิพาททางเลือก] ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ้างสิทธิ์ได้ .

“โซลูชันที่พัฒนาโดย IBIA จะช่วยเร่งกระบวนการนี้ จะให้ความมั่นใจแก่ผู้ตัดสินของเราว่าการสอบสวนที่สำคัญยังคงดำเนินอยู่ และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบตรวจสอบว่าการเดิมพันในเหตุการณ์ที่น่าสงสัยทุกครั้งจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันหรือไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งประโยชน์ของ ADR ในการให้ข้อเสนอแนะแก่อุตสาหกรรมและความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอการปรับปรุงบริการในทางปฏิบัติ”

Tex Rees ผู้อำนวยการ eCOGRA ยังกล่าวอีกว่าแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสามช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่ทำงานเพียงลำพัง

Rees กล่าวเพิ่มเติมว่า: “การริเริ่มเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมาก และให้ความชัดเจนและความสม่ำเสมอสำหรับผู้บริโภคและผู้ปฏิบัติงานเหมือนกัน เราซาบซึ้งในแนวทางการทำงานร่วมกันและครอบคลุมของ IBIA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถทำได้เมื่ออุตสาหกรรมทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาแนวทางปฏิบัติและยกระดับมาตรฐาน”

กระบวนการใหม่นี้มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2020 ในสหราชอาณาจักร และจะได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าสามารถนำไปใช้ในตลาดอื่นได้หรือไม่

ผู้ควบคุมการพนันในลัตเวีย การตรวจสอบลอตเตอรีและการพนัน (IAUI) ได้รายงานรายได้การพนันรวมเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับปี 2019 อันเนื่องมาจากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญภายในภาคการเล่นเกม

รายได้จากการเล่นเกมรวมสำหรับ 12 เดือนถึง 31 ธันวาคม 2019 มีจำนวนทั้งสิ้น 307.1 ล้านยูโร (267.7 ล้านยูโร/342.1 ล้านยูโร) เพิ่มขึ้นจาก 277.7 ล้านยูโรในปีที่แล้ว

IAUI ระบุการเติบโตปีต่อปีในทุกรูปแบบของการพนัน แม้ว่าเครื่องเกมเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 216.9 ล้านยูโร

รายรับจากการพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น 32.8% เป็น 54.7 ล้านยูโร โดยนักพนันใช้จ่ายมากที่สุดกับเกมคาสิโน รายได้จากเกมสล็อตออนไลน์ การ์ดและรูเล็ตเพิ่มขึ้น 42.5% เป็น 39.3 ล้านยูโร ในขณะที่รายรับจากการเดิมพันกีฬาเพิ่มขึ้น 12.3% เป็น 14.9 ล้านยูโร และการแข่งขันโป๊กเกอร์ 60.8% เป็น 423,000 ยูโร

ที่อื่น รายได้จากโต๊ะเกมบนบกเพิ่มขึ้น 4.0% เป็น 17.3 ล้านยูโร รายรับจากการเดิมพันกีฬาด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 16.8% เป็น 3.2 ล้านยูโร และรายรับจากห้องบิงโกเพิ่มขึ้น 8.2% เป็น 232,000 ยูโร

IAUI ยังระบุด้วยว่ากิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงบาร์และบิลเลียดสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 17.3 ล้านยูโร ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายโดยรวมสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตสูงถึง 324.4 ล้านยูโรต่อปี

ในขณะเดียวกัน IAUI ได้เผยแพร่ตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายที่ถูกบล็อกในช่วงปีที่ผ่านมา ไซต์บางแห่ง 68 แห่งถูกบล็อก ขณะที่ 87 ที่อยู่ IP ถูกบล็อกด้วยเช่นกัน

ตั้งแต่ IAUI เริ่มจัดการกับตัวดำเนินการที่ผิดกฎหมายในเดือนสิงหาคม 2014 ได้บล็อกโดเมนทั้งหมด 1,206 โดเมนและบล็อกที่อยู่ IP 2,478 รายการ

การเผยแพร่ผลงานทั้งปีเกิดขึ้นหลังจาก IAUI ในเดือนมกราคมเปิดตัวโครงการกีดกันตนเองใหม่โดยประชาชนสามารถห้ามตนเองไม่ให้เล่นการพนันเป็นเวลา 12 เดือน

การลงทะเบียนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ IAUI ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายการพนันและลอตเตอรีและเปิดให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

หลังจากหลายปีแห่งความโกลาหลและข้อพิพาททางกฎหมาย ในที่สุด สหพันธรัฐเยอรมันก็ได้ตัดสินใจที่จะเปิดอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่สำหรับการเดิมพันกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องสล็อตเสมือนจริง เกมโต๊ะคาสิโน และโป๊กเกอร์ด้วย Wulf Hambach (ภาพซ้าย) และ Yannick Skulski (ด้านล่าง) ดูรายละเอียดปลีกย่อย

สนธิสัญญาระหว่างรัฐฉบับใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการพนันในเยอรมนี (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag – GlüNeuRStV) ซึ่งมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับกฎระเบียบของเกมออนไลน์ในเยอรมนี

นอกจากการเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้ว สล็อตแมชชีนเสมือนจริง โป๊กเกอร์ออนไลน์ และเกมโต๊ะคาสิโนออนไลน์ที่มีเจ้าของธนาคาร (เช่น แบล็คแจ็คหรือรูเล็ตต์) จะถูกควบคุมเป็นครั้งแรกเช่นกัน

ร่างปัจจุบันที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี-ประธานาธิบดีของสหพันธรัฐ 16 รัฐในวันที่ 12 มีนาคม 2020 และให้สัตยาบันโดยรัฐสภาแห่งรัฐ 16 แห่ง กำหนดในมาตรา 4 วรรค 4 “บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาต”:

ใบอนุญาตสำหรับเกมเสี่ยงโชคสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตให้ได้เฉพาะสำหรับการกระจายตนเองและการเป็นนายหน้าของลอตเตอรี องค์กร นายหน้าและการกระจายตัวของการเดิมพันกีฬาและการเดิมพันการแข่งม้า ตลอดจนองค์กรและการกระจายตนเองของออนไลน์ เกมคาสิโน เกมสล็อตแมชชีนเสมือนจริง และโปกเกอร์ออนไลน์ มิฉะนั้น องค์กรและนายหน้าของเกมสาธารณะแห่งโอกาสบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งต้องห้าม

วรรค 5 ดังต่อไปนี้: “ลอตเตอรี การพนันกีฬา เกมคาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ออนไลน์ และเกมสล็อตแมชชีนเสมือนจริงจะนำเสนอผ่านโดเมนอินเทอร์เน็ตเดียวกันเท่านั้น หากตั้งค่าส่วนแยกอิสระและมองเห็นได้สำหรับแต่ละเกมที่มีโอกาสเหล่านี้ (…) แต่ละกลุ่มต้องไม่โฆษณาเกมเสี่ยงโชคในส่วนอื่น ๆ และต้องไม่แจ้งให้ผู้ใช้เล่นในส่วนอื่น ๆ หลังจากมีส่วนร่วมในเกมเสี่ยงโชคในส่วนหนึ่งแล้ว อนุญาตให้มีส่วนร่วมในส่วนอื่นโดยเร็วที่สุดหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีผ่านไปแล้ว ในช่วงเวลานี้ การเข้าร่วมในเกมฟรีหรือเกมสาธิตจะต้องเป็นไปไม่ได้ และต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการป้องกันการติดการพนัน ซึ่งต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อเสนอการให้คำปรึกษาซึ่งผู้เล่นต้องยืนยันก่อนเข้าร่วมในส่วนอื่น (…) ในกรณีของการโอนจำนวนเงินระหว่างบัญชีย่อย จำนวนเงินเหล่านี้สามารถใช้ได้สำหรับเกมหลังจากระยะเวลารอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของข้อจำกัดอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในกรอบการกำกับดูแลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ดังนั้นจึงมีรอบปฐมทัศน์โลกจำนวนมากในคราวเดียว ซึ่งผู้ควบคุมการพนันของรัฐบาลกลางในอนาคตของรัฐในเยอรมนีต้องเฝ้าติดตาม

หน่วยงานกำกับดูแลที่ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นนี้จะรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตส่วนใหญ่และสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องผู้เล่นในระดับสูง รัฐสหพันธรัฐตั้งใจที่จะแนะนำขีดจำกัดการฝากข้ามผู้ให้บริการ ไฟล์กิจกรรมเพื่อป้องกันการเล่นแบบขนานระหว่างผู้ให้บริการและไฟล์การบล็อก

ผู้มีอำนาจใหม่จะเรียกใช้ระบบเหล่านี้

ในบริบทนี้ มาตรา 2 ของร่างปัจจุบันกำหนดอำนาจการเล่นเกมร่วมของรัฐสหพันธรัฐและควบคุมในส่วนที่ 1 ว่า “เพื่อที่จะบรรลุภารกิจการควบคุมการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอินเทอร์เน็ต รัฐบาลกลางจะ, โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ให้จัดตั้ง “rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts/AöR” (สถาบันกฎหมายมหาชนที่มีบุคลิกทางกฎหมาย)

ในส่วนที่ 5 “งานของสถาบัน” ได้อธิบายไว้ดังนี้:

(1) สถาบันจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตและหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับบริการการพนันที่ดำเนินการข้ามพรมแดนของรัฐสหพันธรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอินเทอร์เน็ต ภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างรัฐนี้

(2) นอกจากนี้ สถาบันจะติดตามการพัฒนาในตลาดการพนันและในการวิจัยเกี่ยวกับการพนัน

(3) สถาบันต้องส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเกมเสี่ยงโชค สถาบันอาจมอบหมายการศึกษาและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในส่วนนี้

(4) สถาบันจะสนับสนุนรัฐบาลกลางในความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันและในความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐสหพันธรัฐกับประเทศอื่น ๆ

ในขณะที่การเปิดอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ทางกฎหมายของสหพันธรัฐสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นชาวเยอรมันเล่นกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในเยอรมนีด้วย เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าข้อเสนอการพนันที่น่าดึงดูดใจ เช่นเดียวกับการเว้นที่ว่างสำหรับการพัฒนาในอนาคต

ในมุมมองของความจริงที่ว่าสนธิสัญญาได้รับการสรุปในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและสามารถยุติได้ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2571 อย่างเร็วที่สุดเราสามารถหวังได้ว่ารัฐของรัฐบาลกลางจะปล่อยให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาใหม่ในตลาดการพนัน

นอกจากนี้ ‘อำนาจสูงสุด’ ใหม่ ขีดจำกัดการฝากเงินข้ามผู้ให้บริการและไฟล์กิจกรรมทั้งหมดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่สำคัญ และมีความเสี่ยงที่จะเกิด ‘ไฟดับ’ ซึ่งอาจทำให้ตลาดการพนันออนไลน์ทางกฎหมายทั้งหมดของเยอรมนีหยุดนิ่งชั่วคราว

การจำกัดเกม

สำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ สนธิสัญญากำหนดการลดจำนวนและประเภทของการเดิมพันที่กำลังแข่งขันลงอย่างมาก ในอนาคต จะอนุญาตเฉพาะการเดิมพันสดในผลสุดท้ายเท่านั้น การเดิมพันประตูถัดไป ชุดหรือส่วนประกอบที่คล้ายกันของผลลัพธ์สุดท้ายจะได้รับอนุญาตสำหรับกีฬาที่มีความถี่ของเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้างน้อย (เช่น ฟุตบอล ฮ็อกกี้ ฮ็อกกี้น้ำแข็ง หรือวอลเลย์บอล)

การเดิมพันระหว่างการแข่งขันในคะแนนถัดไปในกีฬาที่มีคะแนนสูง เช่น บาสเก็ตบอล จึงเป็นสิ่งต้องห้าม

เกี่ยวกับเครื่องสล็อตเสมือนจริง เงินเดิมพันสูงสุดจำกัดที่ 1 ยูโรต่อการหมุน ระยะเวลาการหมุนต้องมีอย่างน้อยห้าวินาทีและห้ามใช้ฟังก์ชันเล่นอัตโนมัติ ห้ามมิให้เล่นสล็อตแมชชีนเสมือนหลายเครื่องพร้อมกัน นอกจากนี้ สล็อตแมชชีนเสมือนไม่สามารถเรียกว่า “เกมคาสิโนออนไลน์” ได้ เนื่องจากคำนี้สงวนไว้สำหรับเกมบนโต๊ะที่มีเจ้าของธนาคาร เช่น แบล็คแจ็คหรือรูเล็ตต์

ระยะเวลาการหมุนระหว่างสองถึงสามวินาทีเป็นกฎปกติ การแนะนำระยะเวลาการหมุนขั้นต่ำห้าวินาทีในสล็อตแมชชีนบนบกได้นำไปสู่ความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ผู้เล่น

นอกจากนี้ ฟังก์ชันเล่นอัตโนมัติยังเป็นที่นิยมของผู้เล่นอีกด้วย สิ่งนี้ถูกนำมาพิจารณาในชเลสวิก-โฮลชไตน์ และแทนที่จะห้ามโดยทั่วไป ได้มีการนำกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้ ในที่นี้อนุญาตให้เล่นอัตโนมัติได้ โดยที่ผู้เล่นต้องพิจารณาก่อนเริ่มเกมว่าการเล่นอัตโนมัติจะสิ้นสุดจำนวนการสูญเสียเท่าใดโดยอัตโนมัติ

ในกรณีของโป๊กเกอร์ออนไลน์ ใบอนุญาตจะกำหนดข้อจำกัดบังคับสำหรับเงินเดิมพันขั้นต่ำต่อมือ จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เล่นอาจมีที่โต๊ะ และจำนวนการซื้อสูงสุดสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ โดยหลักการแล้วห้ามเล่นเกมหลายเกมพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลสามารถอนุญาตให้เล่นได้ถึงสี่โต๊ะ

เกี่ยวกับเกมโต๊ะคาสิโนออนไลน์นั้น ขอบเขตของใบอนุญาตมีจำกัดอยู่แล้ว อันที่จริงแล้ว ใบอนุญาตสำหรับเกมโต๊ะคาสิโนออนไลน์นั้นจำกัดอยู่ในอาณาเขตของหนึ่งรัฐสหพันธรัฐ (เฮสส์) โดยหลักการแล้ว

ผู้ประกอบการส่วนตัวสามารถรับใบอนุญาตสำหรับองค์กรของเกมคาสิโนออนไลน์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรัฐสหพันธรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามสนธิสัญญาของรัฐ รัฐบาลกลางมีสองทางเลือกในการออกใบอนุญาตสำหรับเกมคาสิโนออนไลน์

พวกเขาสามารถให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการของรัฐซึ่งมีโอกาสที่จะจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนกับผู้ประกอบการเอกชน (แม้ว่าผู้ประกอบการที่รัฐเป็นเจ้าของจะต้องถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหม่) อีกทางหนึ่ง สหพันธรัฐสามารถให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการเอกชนได้

อย่างไรก็ตาม จำนวนใบอนุญาตออนไลน์จำกัดอยู่ที่จำนวนใบอนุญาตบนที่ดิน

การควบคุมผู้เล่น

น่าจะเป็นข้อบังคับที่ขัดแย้งกันมากที่สุดของสนธิสัญญาใหม่คือการแนะนำวงเงินการฝากข้ามผู้ให้บริการรายเดือนที่ 1,000 ยูโรต่อผู้เล่น

ภายใต้กฎหมายใหม่ ผู้เล่นสามารถฝากเงินได้เพียง 1,000 ยูโรต่อเดือนในบัญชีผู้เล่นของตน ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้กับผู้ให้บริการออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการภาคพื้นดินหรือลอตเตอรี่ที่รัฐเป็นเจ้าของ

อีกครั้ง เราหวังได้ว่าผู้มีอำนาจใหม่จะติดตั้ง ‘ขั้นตอนการยกเว้นลูกกลิ้งสูง’ ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งปกป้องผู้เล่นธรรมดาในด้านหนึ่งและให้ลูกกลิ้งสูงมีขีดจำกัดที่น่าดึงดูดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหันไปสู่ตลาดมืด…

บทสรุป

ให้เกมเริ่มต้นขึ้น… แต่ในการเคลื่อนไหวช้าเท่านั้น: กฎหมายการพนันใหม่ของเยอรมนีมีข้อ จำกัด มากมายที่ทำให้ความเร็วของเกมช้าลงและความสามารถของผู้เล่นในการเปลี่ยนจากเกมหนึ่งไปอีกเกมหนึ่ง โดยธรรมชาติแล้ว อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ไม่สนุกและคาดการณ์การเติบโตที่สำคัญของตลาดมืด

แต่…

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงการปฏิรูปการพนันออนไลน์ของสหภาพยุโรปในอดีตในรัฐฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน เราคาดหวังได้เช่นเดียวกันสำหรับเยอรมนี กฎการเล่นเกมใหม่ในพื้นที่นี้เริ่มต้นด้วยข้อจำกัดมากเกินไปสำหรับเกมน้อยเกินไป – จากมุมมองของผู้ให้บริการและผู้เล่น!

เราสามารถเปรียบเทียบความระมัดระวังนี้ในการกำหนดกฎการพนันออนไลน์ใหม่กับ ‘แม่เฮลิคอปเตอร์’ ที่ต้องการกำหนดกฎสำหรับเกมฟุตบอลของลูกชายของเธอ เธอพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นทำร้ายลูกน้อยของเธอด้วยการห้ามสัมผัสร่างกายทุกรูปแบบระหว่างการแข่งขัน

แต่หลังจากนั้นไม่นาน เด็กจะรู้ว่าเกมที่ปราศจากความเสี่ยงนั้นไม่สนุกนัก และต้องมีการนำ “กฎที่ยอมรับความเสี่ยงสูง” มาใช้

อย่างไรก็ตาม ให้เกมเริ่มต้นก่อน…

Wulf Hambach เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Hambach & Hambach และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในตลาดการพนันของเยอรมนี ในขณะที่ Yannick Skulski เป็นผู้ร่วมงานในบริษัทเดียวกัน

Paul Jackson ผู้จัดการอาวุโสของ Akamai ผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ กล่าวถึงประเด็นสำคัญจากรายงาน “สถานะของอินเทอร์เน็ต” ล่าสุดของบริษัท

รายงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อในวงกว้างเป็นเป้าหมายหลักสำหรับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ กล่าวถึงความท้าทายหลักบางประการที่บริษัทต้องเผชิญเมื่อปกป้องตนเองจากอาชญากรรมประเภทนี้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง

UK Tote Group ได้เปิดเผยว่าบริการ Tote Guarantee ใหม่จะให้บริการบนสนามตลอดทั้งสี่วันของงานแข่งม้า Cheltenham Festival ในสัปดาห์หน้า

การเปิดตัวเกิดขึ้นได้หลังจากที่ UK Tote Group ตกลงทำข้อตกลงกับ Jockey Club Racecourses และผู้ให้บริการเดิมพันพูล Britbet เพื่อขยายระยะเวลาทดลองใช้งานเบื้องต้น

เมื่อเดือนที่แล้ว Tote Guarantee ได้ทดลองใช้ในสนามแข่งหลายสนามแล้ว และตอนนี้ก็มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ tote.co.uk โฉมใหม่ที่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์

การรับประกัน Tote รับประกันว่า Tote จะตรงกับราคาเริ่มต้นของอุตสาหกรรม (SP) หรือจ่ายราคารวมหากหลังมากกว่า SP สำหรับการเดิมพันที่ชนะทั้งหมดที่วางบนเว็บไซต์ที่สนามแข่งม้า Cheltenham

เทศกาล Cheltenham ปี 2020 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคม

“นอกเหนือจากการรับประกัน Tote ใหม่แล้ว Tote จะนำเสนอพูลแบบเต็มรูปแบบของเรา รวมถึง Tote Placepot มูลค่าประมาณ 1 ล้านปอนด์ในหลักสูตร ออนไลน์ และผ่านเจ้ามือรับแทงรายใหญ่ทุกราย ในแต่ละวันของเทศกาล Cheltenham” Mark Kemp กรรมการผู้จัดการ UK Tote Group กล่าวว่า.

“เช่นเดียวกับคนอื่นๆ เราทุกคนต่างตั้งตารอเทศกาลที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง ที่ Tote จะคุ้มค่ากว่าที่เคย”

Ian Renton, Cheltenham และผู้อำนวยการภูมิภาค South West ของ Jockey Club Racecourses กล่าวเพิ่มเติมว่า: “การรับประกัน Tote Guarantee ช่วยให้มั่นใจว่าผู้แข่งขันจะได้รับความคุ้มค่าอย่างมาก หากพวกเขาเลือกเดิมพันกับ Tote ในสัปดาห์หน้า และเราหวังว่าการริเริ่มนี้จะพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จ”

ไนเจล ร็อดดิส กรรมการผู้จัดการของ Britbet ยังกล่าวอีกว่า:“ การแข่งขันสำหรับการใช้จ่ายในการเดิมพันของนักแข่งนั้นขยายใหญ่ขึ้นในงานนี้ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะขยายการทดลองใช้ความคิดริเริ่มนี้ เทศกาลนี้เป็นโอกาสอันมีค่าในการดำเนินการ ‘ทดสอบและเรียนรู้’ ต่อไปในนามของพันธมิตรสนามแข่งของเรา”

UK Tote Group เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Toteในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ในข้อตกลงที่เห็นว่ากลายเป็นเจ้าของบริการแต่เพียงผู้เดียว

SKS365 ผู้ดำเนินการค้าปลีกและเกมออนไลน์ที่ต้องเผชิญกับอิตาลีได้ประกาศแต่งตั้ง Massimiliano Mura เป็นผู้อำนวยการด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบคนใหม่

ในบทบาทใหม่ของเขา Mura จะรับผิดชอบกิจกรรมของแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SKS365 ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Planetwin365

Mura เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ 13 ปีในอุตสาหกรรมเกม และเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับ Stanleybet Malta และ Magellan Robotech

“ในตลาดที่ซับซ้อน มีพลัง และแข่งขันได้ในแง่ของข้อเสนอและข้อบังคับ การปฏิบัติตามข้อกำหนดถือเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความแตกต่างและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของหนึ่งในผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้” Mura กล่าว

“ด้วยประสบการณ์ในกฎหมายยุโรปและข้อพิพาททางการเงิน AML และการประมวลผลข้อมูล – SKS365 เป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการพนันและเกมของอิตาลีและทำให้การปฏิบัติตามเป็นหนึ่งในค่านิยมหลัก”

อเล็กซานเดอร์ มาร์ติน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของ SKS365เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กล่าวเสริมว่า: “Mura มีโปรไฟล์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรม และเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากความเชี่ยวชาญในการใช้งานแล้ว เขายังยึดมั่นในแรงจูงใจและความมุ่งมั่นอย่างสูงของ SKS365

“ด้วยสิ่งนี้ เขาจะเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการวางตำแหน่ง SKS365 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และมีคุณธรรม ซึ่งดูแลผู้เล่นและร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล”

ผู้ให้บริการข้อมูลกีฬา Sportradar ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Betgenius และ Football DataCo (FDC) ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตและการกระจายข้อมูลสดหรือการเดิมพัน

ในแถลงการณ์ Sportradar กล่าวว่าการอ้างสิทธิ์นั้นอ้างอิงถึงโครงสร้างปัจจุบันสำหรับการออกใบอนุญาตและการกระจายข้อมูลสดจากลีกฟุตบอล FDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน

ตาม Sportradar ระบบที่ Betgenius และ FDC วางไว้นั้นละเมิดกฎหมายการแข่งขันของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

Sportradar กล่าวว่าการตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการทางกฎหมายนั้นกระทำด้วยความไม่เต็มใจ โดยสังเกตว่า “หวังว่าจะพบวิธีแก้ปัญหาที่ยุติธรรมที่ช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลของตนเองและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาด” แต่สิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นไปได้

ผู้ให้บริการกล่าวว่าในขณะที่ยังคงเปิดกว้างสำหรับความหวังในการหาแนวทางแก้ไข แต่ก็สนับสนุนตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งมีตัวเลือกที่แท้จริงระหว่างซัพพลายเออร์

“การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่อนวัตกรรม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้ และราคาที่ยุติธรรม และเราเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้ควรค่าแก่การปกป้อง ขั้นตอนที่ Sportradar ดำเนินการนั้นมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์นั้น” Sportradar กล่าว

“Sportradar เป็นและยินดีเสมอที่จะจ่ายเงินสำหรับการเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรวบรวมและแจกจ่ายที่ผ่านการรับรองและยุติธรรมซึ่งช่วยให้สามารถแข่งขันได้

“สถานะนี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อบริษัทจัดหาข้อมูลเช่น Sportradar แต่ยังรวมถึงตลาดปลายน้ำ (เจ้ามือรับแทงและลูกค้าของพวกเขา) ที่การเลือกผลิตภัณฑ์ถูกจำกัดหรือลบออกเพื่อสนับสนุนการผูกขาดข้อมูล

“นี่คือเหตุผลที่ Sportradar ได้ขอคำตัดสินจากศาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ ด้วยความหวังว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน”

ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว Genius Sports ได้ทำข้อตกลงครั้งสำคัญกับ FDC โดยให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการรวบรวม อนุญาต และแจกจ่ายข้อมูลสดจากการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำของสหราชอาณาจักร ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอธิบายโดย Mark Locke ผู้บริหารระดับสูงของ Genius Sports ว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลง” สำหรับธุรกิจ

British Gambling Commission ได้เปิดตัวการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับเงื่อนไขใบอนุญาตและหลักปฏิบัติ (LCCP) ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตทุกคนต้องปฏิบัติตาม ส่วนใหญ่เพื่อเปลี่ยนวิธีที่ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานเหตุการณ์สำคัญต่อหน่วยงานกำกับดูแล

การให้คำปรึกษาเปิดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดจนถึง 20 พฤษภาคม โดยรวมแล้ว คณะกรรมาธิการได้เสนอการเปลี่ยนแปลงบทความ 17 ข้อของ LCCP

การเปลี่ยนแปลงจะลบวลี “ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการให้ค่าคอมมิชชั่น [พร้อมข้อมูล]” เกี่ยวกับความผิดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการพนันปี 2548 หรือการละเมิด LCCP

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าสิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความจริงที่ว่า “ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตขึ้นอยู่กับผู้รับใบอนุญาต ไม่ใช่บุคคลที่สาม”

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเงื่อนไขใบอนุญาตใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรายงานกรณีใด ๆ เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินที่พวกเขาทราบ

ผู้รับใบอนุญาตจะไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงการลงทุนอีกต่อไป ซึ่งไม่ใช่วิธีการจองซื้อหุ้น แต่ตอนนี้ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบหากบุคคลในตำแหน่งอาวุโสของผู้รับใบอนุญาตรับตำแหน่งอาวุโสอื่นที่ บริษัทเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ที่มีใบอนุญาตจะไม่ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมได้รับรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงนี้ยังจะเพิ่มเงื่อนไขใบอนุญาตใหม่ที่ระบุว่าผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงการละเมิดกฎการฟอกเงิน การเงินของผู้ก่อการร้าย และการโอนเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ถือใบอนุญาตส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาที่ต้องรายงานเหตุการณ์สำคัญที่ขยายออกไป

หน่วยงานกำกับดูแลจะย่นระยะเวลาการรายงานเป็นผลตอบแทนประจำปีให้เหลือภายใน 28 วันนับจากวันสิ้นปีการเงิน สร้างเส้นตายเป็นวันที่ 28 เมษายน แทนที่จะเป็น 42 วัน

นอกจากนี้ LLCP จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าที่วางเดิมพันดังกล่าวต้องไม่ละเมิดกฎใด ๆ ในการเดิมพันหรือการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ผิด ตรงข้ามกับกฎง่ายๆ เกี่ยวกับการเดิมพันที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย

การเปลี่ยนแปลงนี้ยังแนะนำรูปแบบมาตรฐานสำหรับการรายงานกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัย ซึ่งคณะกรรมาธิการกล่าวว่าหวังว่าจะ “ปรับปรุงประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล”

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมาธิการจะไม่กำหนดให้ผู้ประกอบการแจ้งคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับบุคคลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เสนอการเดิมพันพูลในการแข่งหรือฟุตบอลอีกต่อไป

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ เช่น คำสั่งที่สิ้นสุดและการล้มละลายก็ได้รับการแก้ไขเช่นกัน แต่เพียงเพื่อแสดงรายการเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้โดยสังเขปเท่านั้น

รหัสความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถระบุรูปแบบและลักษณะที่ผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการ

ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนด้านกฎระเบียบและการรวบรวมสถิติ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าจะรวบรวมข้อมูลโดยรวมน้อยลง แต่จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทมากขึ้น

“เรายังตั้งใจที่จะแนะนำจุดข้อมูลใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้บริโภคและการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากขึ้น และเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล” คณะกรรมาธิการกล่าว

ค่าคอมมิชชันจะไม่ขอข้อมูลที่ไม่ใช่ GB แยกตามประเภทกีฬาและเกมอีกต่อไป สำหรับจำนวนเครื่องเกมที่ขายหรือข้อมูลซอฟต์แวร์การพนันที่จะรายงานตามชื่อ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่ายังหวังที่จะเผยแพร่สถิติอุตสาหกรรมภายใน 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรายงาน เมื่อเทียบกับเจ็ดถึงแปดเดือน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถให้ข้อมูลของพวกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอใด ๆ หรือทั้งหมด เมื่อการปรึกษาหารือสิ้นสุดลง คณะกรรมาธิการจะเผยแพร่เอกสารตอบรับการปรึกษาหารืออย่างน้อยหนึ่งฉบับภายในสามเดือน

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของ LCCP อันเป็นผลมาจากการปรึกษาหารือนี้มักจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 คณะกรรมาธิการจะแจ้งให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบอย่างน้อยสามเดือนก่อนที่การเปลี่ยนแปลง LCCP จะมีผลบังคับใช้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดิมพันชั้นนำของเว็บไซต์ tipster เปรียบเทียบข้อเสนอของเจ้ามือรับแทงสำหรับการต่อสู้ Deontay Wilder กับ Tyson Fury ล่าสุด สำรวจตลาดและอัตราต่อรองเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

การชกมวยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการเดิมพันการชกมวยก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคาดว่าจะสูงที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการมักจะเสนอตลาดและโปรโมชั่นที่กว้างกว่า

เพื่อหาเจ้ามือรับแทงมวยที่ดีที่สุด เราได้ศึกษาสิ่งที่พร้อมสำหรับการแข่งขันระหว่าง Deontay Wilder และ Tyson Fury ซึ่งเป็นสองชื่อที่ใหญ่ที่สุดในการชกมวย เราดูสิ่งที่มีอยู่ในเจ้ามือรับแทงชั้นนำของสหราชอาณาจักร ตัวดำเนินการที่เราทดสอบคือ:

เราวิเคราะห์อัตราต่อรองที่มีให้สำหรับผู้ชนะการต่อสู้ ผลการชก และการเดิมพันรอบ พร้อมกับจำนวนตลาดแต่ละแห่งที่มี

การวิจัยของเราดำเนินการในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2020

เจ้ามือรับแทงที่ดีที่สุดโดยรวมสำหรับการเดิมพัน Wilder vs. Fury

หนึ่งในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีการแข่งขัน Deontay Wilder กับ Tyson Fury จับจินตนาการของผู้ชมและนักพนันเหมือนกัน เจ้ามือรับแทงมักจะเสนออัตราต่อรองและตลาดที่หลากหลายกว่ามากในการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นและโอกาสโบนัสที่หลากหลาย

ตามที่แสดงด้านบน 888sport เสนอประสบการณ์การเดิมพันรอบด้านที่ดีที่สุดสำหรับ Wilder vs. Fury

888sport ทำได้ดีในทุกหมวดพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเสนอตลาดการเดิมพันในการต่อสู้ครั้งนี้มากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่

888sport ยังครองตำแหน่งอันดับหนึ่งสำหรับผลการแข่งขันที่ดีที่สุด สำหรับหมวดหมู่นี้ เราวิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตราต่อรองสำหรับนักมวยทั้งคู่ที่จะชนะด้วยการน็อกเอาต์ การน็อกเอาต์ทางเทคนิค และการตัดสิทธิ์ ควบคู่ไปกับอัตราต่อรองสำหรับการตัดสิน การตัดสินทางเทคนิค และผลเสมอ

ผู้ประกอบการรายนี้ พร้อมด้วย Mr Green, Unibet และ LeoVegas ยังครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในแง่ของการเสนอค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำที่สุดในตลาดนี้

อันดับที่ 2 ได้แก่ William Hill William Hill ทำคะแนนได้ดีในสองประเภทโดยเฉพาะ อย่างแรกคืออัตราต่อรองการเดิมพันแบบรอบ มันเสนอค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำที่สุดในตลาดนี้ตามระยะทาง

นอกจากนี้ยังเสนอค่าคอมมิชชั่นต่ำในประเภทผู้ชนะการต่อสู้ Betfair ขึ้นอันดับหนึ่งที่นี่ โดย William Hill ได้อันดับสองร่วมกับ Paddy Power, Coral และ Ladbrokes

อันดับที่ 3 ได้แก่ มิสเตอร์กรีน นี่อาจเป็นเรื่องแปลกใจสำหรับบางคน แต่ในการเปรียบเทียบเจ้ามือรับแทงของเรา เราพบว่าโดยทั่วไปแล้ว Mr Green ทำงานได้ดีกับคู่แข่งที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าในหลายหมวดหมู่

อาจเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคาสิโนออนไลน์ แต่เราประทับใจกับหนังสือกีฬาโดยทั่วไปและข้อเสนอในการต่อสู้ครั้งนี้โดยเฉพาะ มันเป็นหนึ่งในสี่ของผู้ประกอบการที่จะเสนอค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำที่สุดในตลาดผลการต่อสู้

อัตราต่อรองที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชนะการต่อสู้

มาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทอัตราต่อรองของผู้ชนะการต่อสู้ ตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเดิมพันการชกมวย การหาอัตราต่อรองของผู้ชนะการต่อสู้ที่แข่งขันได้มากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพนัน

จากการวิจัยของเรา เราพบว่าเจ้ามือรับแทงต่อไปนี้เสนออัตราต่อรองที่ดีที่สุดและค่าคอมมิชชั่นต่ำที่สุดในตลาดผู้ชนะการต่อสู้

ดังที่คุณเห็นจากรายการด้านบน Betfair เสนออัตราต่อรองที่ดีที่สุด โดยไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการแข่งขัน Wilder vs. Fury Betfair มีชื่อเสียงทั้งในด้านหนังสือกีฬามาตรฐานและการแลกเปลี่ยนการเดิมพัน และผลลัพธ์สำหรับหมวดหมู่นี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงได้รับการยกย่องเป็นอย่างดี

รายการนี้น่าสนใจเนื่องจากมีเจ้ามือรับแทงม้าที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในสหราชอาณาจักร สำหรับการเปรียบเทียบเจ้ามือรับแทงรายอื่นๆ ที่เราได้ดำเนินการ เรามักจะพบว่าเจ้ามือรับแทงรายย่อยบางรายทำงานได้ดีกว่าคู่แข่งที่เป็นที่ยอมรับมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ในการเปรียบเทียบหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยทั่วไปแล้ว เจ้ามือรับแทงม้าที่มีประสบการณ์มากกว่า ทำได้ดีกว่ามาก

อัตราต่อรองผลการชกที่ดีที่สุด ดัง

ที่เราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับหมวดหมู่นี้ เราพิจารณาอัตราต่อรองของนักชกทั้งสองที่จะชนะโดย KO, TKO และการตัดสิทธิ์ นักชกทั้งสองจะชนะด้วยการตัดสินใจหรือการตัดสินทางเทคนิค และเสมอหรือเสมอกันทางเทคนิค

ผู้ประกอบการสี่รายแบ่งปันจุดสูงสุดในหมวดหมู่นี้:

ในขณะที่ตลาดผู้ชนะการต่อสู้เป็นที่นิยมมากที่สุด ตลาดผลการต่อสู้สามารถให้คุณค่ามากขึ้นแก่นักพนัน ดังที่รายการด้านบนแสดงให้เห็น จุดสูงสุดถูกแบ่งปันโดยสองในสามอันดับแรกของเรา 888sport และ Mr Green พร้อมกับ Unibet และ LeoVegas

ในขณะที่ 888sport, William Hill และ Mr Green เป็นสามอันดับแรกโดยรวม เราอยากจะชี้ให้เห็นว่า Unibet และ LeoVegas เข้ามาใกล้มากที่จะบุกเข้าไปในสามอันดับแรกของเราสำหรับผลการชกมวย โอเปอเรเตอร์ทั้งสองทำงานได้ดีในหลายหมวดหมู่

นอกจากนี้ เจ้ามือรับแทงบางรายเสนอตลาดมากกว่าเจ้าอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นตัวตัดสินสำหรับนักพนันบางคน เราพบว่า Paddy Power เสนอจำนวนตลาดที่แตกต่างกันมากที่สุด ตามด้วย 888sport และ Sky Bet

การเสนอตลาดที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ให้บริการรายอื่นจะทำผลงานได้ดีกว่ามากโดยรวมในการเปรียบเทียบของเราหากมีตลาดที่แปลกใหม่มากขึ้น

เกี่ยวกับ bettingexpert.com

ให้เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญและในทางทฤษฎีการพนันเชิงลึกbettingexpert.comเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของการพนันกีฬา tipsters ชุมชนผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลโดยการแบ่งปันเคล็ดลับที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงในกีฬาต่างๆ กว่า 25 ชนิด เพื่อช่วยให้นักพนันกีฬาหลายล้านคนวางเดิมพันด้วยความรู้พร้อมอัตราต่อรองที่ดีที่สุดจากเจ้ามือรับแทงที่หลากหลาย Betting Expert เป็นเจ้าของโดย Better Collective ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม