สมัครสล็อต เล่นรูเล็ตออนไลน์ แบบสำรวจเงินเดือน

สมัครสล็อต จากข้อมูลจากบริษัทจัดหางานรายใหญ่ที่สุด Pentasia โดยอิงจากเงินเดือนที่วางไว้ในเครือข่าย เงินเดือนรวมโดยเฉลี่ยในปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ถึง 30 มิถุนายน 2020 อยู่ที่ 58,264 ปอนด์ ลดลง 1.25% เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือ 736 ปอนด์ .

Pentasia ยังวิเคราะห์เงินเดือนเฉลี่ยก่อนและหลังการระบาด และพบว่าเงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 ถึงมกราคม 2020 อยู่ที่ 55,000 ปอนด์ โดยลดลง 1.8% เหลือ 54,000 ปอนด์ เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนนี้ ปี.

อย่างไรก็ตาม แผนกหรือผู้เชี่ยวชาญบางสาขาได้รับผลกระทบหนักกว่าแผนกอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายและผลิตภัณฑ์ โดยมีบทบาทน้อยลงและระดับเงินเดือนลดลง การตลาดยังได้รับการกล่าวขานว่า “ได้รับความนิยมอย่างมาก” นายหน้าบอก iGB ในสัปดาห์นี้

ในแง่บวก อัตราการซ้ำซ้อนยังคงอยู่ในระดับต่ำในช่วงเดือนกรกฎาคม 2019 ถึงมิถุนายน 2020 ในขณะที่ความเชื่อมั่นสำหรับการเติบโตของพนักงานในอนาคตยังคงสูงในหมู่นายจ้าง

ความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนระหว่างการรับรู้ของนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานทางไกลยังคงมีอยู่ โดยขณะนี้ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ ‘พึงปรารถนา’ อย่างมากสำหรับพนักงาน แต่นายจ้าง “โดยทั่วไปไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะยึดมั่นกับมัน”

แบบสำรวจเงินเดือน iGB-Pentasia ฉบับเต็มสำหรับปี 2020 จะเผยแพร่ในเดือนนี้บน iGB

คุณสามารถอ่านภาพรวมของปีที่ผ่านมา ที่นี่และวิเคราะห์ในเชิงลึกของ แนวโน้มในภูมิภาค ; แนวโน้มการจ้างงานโดยผู้เชี่ยวชาญและ ความต้องการชุดทักษะต่างๆ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ เกม Blitz Blackjack, Auto Roulette Studio และ Perfect Blackjack ของ NetEnt เปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Svenska Spel Sport & Casino ของผู้ดำเนินการ

ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงเครื่องมือทางการตลาดที่มีแคมเปญเฉพาะสำหรับทั้งการได้มาและการรักษาไว้

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ NetEnt Live มาร่วมงาน และหวังว่าจะได้นำเสนอเกมของพวกเขาให้กับผู้เล่นของเรา เราเชื่อว่าเกมที่มีอยู่และเกมที่กำลังจะมีขึ้นของ NetEnt มีคุณค่าสำหรับผู้เล่นของเรา” Jonas Nygren รองประธานคาสิโนของ Svenska Spel Sport & Casino กล่าว

Andres Rengifo ผู้อำนวยการ NetEnt Live กล่าวเสริม: “การเปิดตัวกับ Svenska Spel Sport & Casino เป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของธุรกิจคาสิโนสดของเรา และฉันแน่ใจว่าผู้เล่นของพวกเขาจะสนุกกับเกมของเรา”

การเปิดตัวมาหลังจาก Svenska Spel สมัครสล็อต เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับฝรั่งเศส Pari-Mutuel Urbain ที่จะ เปิดตัวบริการใหม่แข่งม้าการพนัน Svenska Spel ช่วยให้ลูกค้าสามารถเดิมพันการแข่งขันม้าจากทั่วโลก แม้ว่าการเปิดตัวจะได้ รับความสนใจ จากผู้ผูกขาดการแข่งม้า AB Trav och Galopp ในอดีตของ coutnry

ข้อตกลงดังกล่าวยังเกิดขึ้นหลังจาก ประสบความสำเร็จในครึ่งแรกของปีสำหรับ NetEntซึ่งมีรายได้รวมในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 30.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.09 พันล้านโครนสวีเดน (94.6 ล้านยูโร/104.3 ล้านยูโร/122.1 ล้านยูโร)

อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกทำให้ NetEnt มีกำไรลดลง 29.0% มาอยู่ที่ 170.4 ล้านโครนสวีเดน

Köberlร่วมจาก Playtech กีฬาที่เขาเริ่มต้นเป็นผู้อำนวยการในเชิงพาณิชย์และเดินตรงไปยังหัวขึ้นไตรลักษณ์เดิมพันกรุ๊ปซึ่งดำเนินออสเตรียหันหน้าไปทางเยอรมนีและ แบรนด์กีฬา, Hpybet

เขาสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจหลายองศา รวมถึงปริญญาเอกด้านการตลาดไฮเทค และมีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในตำแหน่งต่างๆ ในการจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน รวมถึงการสะกดที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งของเขา เขากล่าวว่า: “ผมมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้นำในอุตสาหกรรม B2B หลายคนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และประสบการณ์ล่าสุดของฉันในการสร้างผู้ประกอบการ B2C ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงจะให้บริการฉันเป็นอย่างดี และฉันตั้งตารอ ความท้าทายที่น่าตื่นเต้นนี้ที่ BetGames.Tv

“ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มีให้กับฉัน Vygerdas และทีมงานได้สร้างบริษัทและวัฒนธรรมที่น่าทึ่งและไม่เหมือนใคร ซึ่งผมวางแผนที่จะเติบโตไปสู่ระดับใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

Vygerdas Jonikas ผู้ก่อตั้ง BetGames จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในฐานะหัวหน้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Jonikas เสริม: “มันเป็นการเดินทางที่น่ายินดีมาก จากแนวคิดบ้าๆ จนถึงวันนี้ บริษัทที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราได้เติมเต็มตลาดการเดิมพันด้วยปฏิทินเกมบนโต๊ะ ลอตเตอรี่ และเนื้อหาสดที่สร้างสรรค์อื่นๆ

“ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกคนควรทำสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับฉัน นี่หมายถึงการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และขับเคลื่อนนวัตกรรม และฉันตื่นเต้นที่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมใน Andreas มาดำรงตำแหน่ง CEO ซึ่งประสบการณ์และความกระหายในความท้าทายใหม่ ๆ ของเขาเข้ากันได้อย่างลงตัว”

BetGames.tv ได้ขยายรายชื่อลูกค้าตลอดปี 2020 การลงนามข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ B2B SBTech และ Nsoftรวมถึงข้อตกลงในละตินอเมริกากับผู้ให้บริการท้องถิ่น Doradobet และ Apuesta Total

Sazka ซึ่งดำเนินการลอตเตอรี่ในออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก กรีซ และอิตาลี ได้เสร็จสิ้นการตอบสนองต่อแบบสอบถามการคัดเลือกของคณะกรรมการการพนันซึ่งเป็นขั้นตอนแรกใน กระบวนการประกวดราคา กำหนดวางแผงในเดือนสิงหาคมปีนี้ “ในฐานะผู้นำในการดำเนินงานลอตเตอรีทั่วยุโรป Sazka ไม่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่าเราจะตื่นเต้นมากที่ได้ดำเนินการลอตเตอรี

แห่งชาติของสหราชอาณาจักร” Robert Chvátal ผู้บริหารระดับสูงของ Sazka กล่าว “ลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเป็นสมบัติของชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 26 ปีที่น่าภาคภูมิใจ “ตอนนี้กำลังตั้งตารอถึงทศวรรษหน้า และจะให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดในโลกที่ถูกรบกวนด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ และ [ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่]” เขากล่าวต่อ “ภูมิทัศน์ตั้งแต่เปิดตัวสลากกินแบ่งแห่งชาติของสหราชอาณาจักรในปี 1994 ได้เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าจะวัดได้” Chvátal เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ในระหว่างการว่าจ้างทีมในสหราชอาณาจักร และสร้างพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่จำเป็นในการส่ง “คดีที่น่าสนใจ” สำหรับ Sazka เพื่อแทนที่ Camelot ในฐานะผู้ดำเนินการลอตเตอรี การประกาศ

ประกวดราคาในเดือนสิงหาคมได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับลอตเตอรีแห่งชาติ โดยผู้ชนะการประมูลจะได้รับระยะเวลาสิบปีคงที่ ผู้ประกอบการรายต่อไปจะได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายการระดมทุนด้วยสาเหตุที่ดี นอกจากนี้ สัญญาจะกำหนดสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบรรลุเป้าหมายด้านเงินทุนเหล่านี้ และกำหนด

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกระจายเงินสลากกินแบ่งแห่งชาติ Chvátal กล่าวว่าประวัติของ Sazka ในเรื่อง “การอำนวยความสะดวกให้กับวิวัฒนาการของลอตเตอรีที่เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา” ปล่อยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ “เราจริงจังกับความตั้งใจและเคารพกระบวนการ

ที่เรากำลังดำเนินการ” เขากล่าว “เราส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วของเราไปยัง Gambling Commission ภายในวันสุดท้ายของเมื่อวาน นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและน่าตื่นเต้นสำหรับเรา โดยถือเป็นการเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการของเรา เราเชื่อมั่นว่าการส่งของเราจะแสดงให้เห็นถึงประวัติการทำงานอย่างมืออาชีพและความสามารถทางเทคนิคของเรา” การประกวดราคามี

กำหนดเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 เพียงเพื่อถูกผลักกลับอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สิ่งนี้นำไปสู่การดำรงตำแหน่ง Camelot ที่ได้รับ a ขยายเวลา สัญญาปัจจุบันออกไปอีกหกเดือน นักวิ่งและนักปั่นคนอื่นๆ ยังไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมการประกวดราคา แม้ว่าเส้นตายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการ

ส่งแบบสอบถามการคัดเลือกจะผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นี่จะแนะนำว่าการแข่งขันเหล่านั้นจะได้รับการประกาศโดย Gambling Commission หรือแต่ละบริษัทในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Camelot ซึ่งได้รับใบอนุญาตลอตเตอรีแห่งชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2537 นั้นแน่นอนว่าต้องแข่งขัน แม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการมีส่วนร่วมก็ตาม ในขณะที่ผู้ประกอบการ Health Lottery Northern & Shell เข้าใจดีว่าให้ความสนใจ Sugal & Damani ซึ่งเป็นคู่แข่งรายเดียวของ Camelot ในกระบวนการอนุญาตสิทธิ์ครั้งที่สามในปี 2552 อาจมีส่วนร่วม

ด้วย อย่างไรก็ตาม Kamlesh Vijay ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บอกกับ iGB ในเดือนกันยายน ว่าความล่าช้าในที่สุดอาจสร้างการแข่งขันสองม้าอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการการพนันกระตือรือร้นที่จะหลีกเลี่ยง

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กลายเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับหน่วยงานในการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศ หรือขยายการดำเนินงานในต่างประเทศไปยังประเทศที่ต้นทุนหรือสิ่งจูงใจในการทำธุรกิจนั้นน่าดึงดูดใจมากกว่า สิ่งนี้ไม่แตกต่างกันสำหรับหน่วยงานเกมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของพวกเขา พวกเขาดำเนินการข้ามเขต

อำนาจศาลหลายแห่งและจากการทำธุรกรรม B2C (ธุรกิจกับลูกค้า) พวกเขาได้รับการเดิมพันในสกุลเงินต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ และก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้บริหารในการประเมินความเหมาะสมของสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้แนวทางในการ

กำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ ภายใต้ IAS 21 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาตรฐานยังกำหนดวิธีการรวมธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศและการดำเนินงานต่างประเทศในงบการเงินของกิจการและวิธีแปลงบการเงินเป็นสกุลเงินที่นำเสนอ สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เราจะเน้นเฉพาะในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้งาน

ได้สำหรับเอนทิตี การกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของการดำเนินงานในต่างประเทศ และวิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในสกุลเงินที่ใช้งานได้ดังกล่าว คำนิยามและการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน สกุลเงินที่ใช้ใน การดำเนินงานคือสกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดำเนินการ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในซึ่งโดยปกติกิจการ

ดำเนินธุรกิจและที่ซึ่งสร้างรายได้และใช้เงินสด ธุรกรรมอื่นๆ ทั้งหมดในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้งานได้ จะถือเป็นธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้งานได้ เอนทิตีต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่ง IAS 21 แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ นั่นคือปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ปัจจัยหลักที่กิจการต้องพิจารณามีดังต่อไปนี้:

สกุลเงินที่มีอิทธิพลต่อราคาขายสำหรับสินค้าและบริการเป็นหลัก ซึ่งมักจะเป็นสกุลเงินที่ใช้กำหนดราคาขายสินค้าและบริการ

สกุลเงินของประเทศที่การแข่งขันและกฎระเบียบกำหนดราคาขายสินค้าและบริการเป็นหลัก

สกุลเงินที่มีอิทธิพลต่อแรงงาน วัตถุดิบ และต้นทุนอื่นๆ ในการจัดหาสินค้าหรือบริการเป็นหลัก ซึ่งโดยปกติเป็นสกุลเงินที่ใช้กำหนดและชำระต้นทุนดังกล่าว

เมื่อพิจารณาประเด็นที่ 1 และ 2 ข้างต้นสำหรับหน่วยงานเกม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้การตีความอย่างตรงไปตรงมาของสกุลเงินที่ใช้งานได้ เนื่องจากบริษัทที่มีใบอนุญาตการเล่นเกมในประเทศใด

ประเทศหนึ่ง จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ รายได้จะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินต่าง ๆ เว้นแต่ตัวเอนทิตีเองจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสกุลเงินที่อนุญาตให้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานการเล่นเกมในสหราชอาณาจักรจำกัดเงินฝากที่ลูกค้าสามารถทำได้เป็น GBP สิ่งนี้จะบ่งชี้ว่าสกุลเงินที่ใช้งานได้คือ GBP ในส่วนที่เกี่ยว

กับจุดที่ 3 ฝ่ายบริหารของหน่วยงานด้านเกมจะต้องดูสถานที่ที่กำลังแรงงานดำเนินการอยู่ สกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทเกมที่ดำเนินงานจากมอลตาซึ่งมีกำลังแรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่และทำงานจากมอลตา ค่าใช้จ่ายเงินเดือนจะตัดสินเป็นเงินยูโร นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็น

สกุลเงินยูโร ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของเอนทิตีน่าจะเป็นเงินยูโร ควรพิจารณาปัจจัยรองต่อไปนี้เพื่อให้หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ:

สกุลเงินที่ใช้สร้างเงินทุนจากกิจกรรมทางการเงิน

สกุลเงินที่รับจากกิจกรรมดำเนินงานมักจะถูกเก็บไว้

ในมุมมองของความจริงที่ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยหลักจะไม่เป็นที่สิ้นสุดในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้งานได้สำหรับเอนทิตีการเล่นเกม ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องดำเนินการประเมินโดยคำนึงถึงปัจจัยรองที่กล่าวถึงข้างต้นด้วย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประเมินเงินทุนที่ได้รับจากหน่วยงานการเล่นเกมและวิธีเก็บใบเสร็จรับเงินจากกิจกรรมการดำเนินงานของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นิติบุคคลเกม

ได้รับเงินทุนจากกลุ่มและเงินเหล่านี้ได้รับการโอนและคงอยู่ในสกุลเงินยูโร อาจบ่งชี้ว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นคือยูโร ดังนั้น ในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องดำเนินการประเมิน โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดหลักและรองที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งแสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกรรม เหตุการณ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการอย่างซื่อสัตย์ที่สุด เมื่อตัวบ่งชี้ข้างต้นผสมกันและไม่ได้ให้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของนิติบุคคล ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ และในกรณีของหน่วยงานเกม ให้เน้นที่ตัวบ่งชี้รองเป็นหลัก สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานในต่างประเทศ หน่วยงานใน ต่างประเทศคือกิจการที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้าหรือสาขาของกิจการที่รายงาน และมี

กิจกรรมอยู่หรือดำเนินการในประเทศหรือสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ของหน่วยงานที่รายงาน (การรายงาน นิติบุคคลในบริบทนี้คือนิติบุคคลที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าหรือสาขา) ปัจจัยเพิ่มเติมต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของการดำเนินงานในต่างประเทศ และไม่ว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานจะเหมือนกับของหน่วยงานที่รายงานหรือไม่:

เอกราช – ไม่ว่าการดำเนินการจะเป็นส่วนขยายของเอนทิตีการรายงานหรือไม่

สัดส่วนของธุรกรรม – ไม่ว่าธุรกรรมของการดำเนินงานในต่างประเทศกับเอนทิตีที่รายงานจะเป็นสัดส่วนที่สูงหรือต่ำของกิจกรรมการดำเนินงาน

สัดส่วนของกระแสเงินสด – ไม่ว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมของหน่วยงานในต่างประเทศจะส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสดของกิจการที่รายงานหรือไม่ และพร้อมสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชี

การบริการหนี้ – กระแสเงินสดของการดำเนินงานในต่างประเทศสามารถให้บริการภาระหนี้ของตนได้หรือไม่โดยที่นิติบุคคลที่รายงานไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้

การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้งานได้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการสะท้อนถึงธุรกรรม เหตุการณ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อกำหนดแล้ว สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานจะไม่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพื้นฐานของธุรกรรมและเงื่อนไขและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่มี

อิทธิพลต่อราคาขายของสินค้าและบริการเป็นหลัก อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของเอนทิตี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้งานได้จะถูกพิจารณาในอนาคต ดังนั้น เอนทิตีจะแปลรายการทั้งหมดเป็นสกุลเงินที่ใช้งานใหม่โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง จำนวนเงินที่แปลแล้วสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่ตัวเงินจะถือเป็นต้นทุนในอดีต

บทสรุป IAS 21 กำหนดแนวทางในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้งานได้บนพื้นฐานเอนทิตีแต่ละรายการล้วนๆ แนวคิดของสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มไม่มีอยู่ภายใต้ IFRS หน่วยงานที่ใช้ IFRS จำเป็นต้องทำการประเมินสกุลเงินที่ใช้งานได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างกลุ่มหรือเมื่อนำกลยุทธ์ใหม่ไปใช้ นอกจากนี้

หากกิจกรรมของเอนทิตีภายในกลุ่มเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรพิจารณาการพิจารณาสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของเอนทิตีนั้นใหม่เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบด้วยว่า ถึงแม้ว่าความรับผิดชอบในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานจะอยู่ที่ฝ่ายบริหารของกิจการ แต่ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบบัญชีที่จะต้องทบทวนอย่างมี

วิจารณญาณและใช้วิจารณญาณและความสงสัยอย่างมืออาชีพ Claudia Vella Schembri เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในหน่วยที่ปรึกษาด้านบัญชีที่ KPMG ในมอลตา ซึ่งเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาการรายงานทางการเงินทางเทคนิค รวมถึงผลกระทบทางบัญชีในอุตสาหกรรม igaming Jonathan Dingli เป็น หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านบัญชีที่ KPMG ในมอลตา และเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำใน IFRS นอกจากนี้ เขายังบรรยายเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินขั้นสูงในปริญญาโทสาขาบัญชีระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอลตา

มอลตาเล่นเกมอำนาจ (MGA) เปิดเผยวันเริ่มต้นของกฎระเบียบที่บังคับใช้ใหม่ต่อไปให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการหลังจากที่สำนักพิมพ์ของมัน น่าสงสัยข้อกำหนดในการรายงานการพนันพฤษภาคม

MGA กล่าวว่าตั้งใจที่จะให้บริการกลไกการรายงานการเดิมพันที่น่าสงสัย (SBRM) แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต B2C ทั้งหมดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 แม้ว่าภาระหน้าที่ในการรายงานการเดิมพันที่น่าสงสัยจะมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2564 เท่านั้น รายงานกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยไปยัง MGA แล้ว อาจเริ่มส่งรายงานผ่าน SBRM ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

ผู้มีอำนาจกล่าวก่อนที่จะมี SBRM จะมีคู่มือเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบให้กับผู้ดำเนินการ B2C ทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

MGA กล่าวว่าผู้ดำเนินการเดิมพันสิบราย สถาบันตัวแทน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ตอบสนองต่อเอกสารการปรึกษาหารือสนับสนุนความพยายามในความซื่อสัตย์ โดยระบุว่ามีการสนับสนุนเป็นพิเศษสำหรับความคิดริเริ่มของ MGA ในการสร้าง หน่วยความสมบูรณ์ของกีฬา (SIU) ในปี 2019 ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของการพนันกีฬาและกีฬาเท่านั้น

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิบคนที่ให้ข้อเสนอแนะไม่แสดงการคัดค้านใด ๆ ต่อคำสั่งข้อกำหนดการรายงานการเดิมพันที่น่าสงสัย MGA กล่าว อย่างไรก็ตาม มันเสริมว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับศักยภาพของข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการและผู้เล่นที่อาจพบว่าการชนะและการเดิมพันของพวกเขาถูกระงับเนื่องจากการเริ่มการสอบสวน

MGA กล่าวว่าจะบรรเทาข้อกังวลเหล่านี้ด้วยการเผยแพร่การอัปเดตเป็นระยะเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอัปเดตลูกค้าที่ได้รับผลกระทบได้ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าลูกค้าสามารถถูกสั่งให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นเฉพาะสำหรับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามโดยผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง

โฆษกของ MGA กล่าวเสริม: “ตามที่ได้กล่าวไว้ตลอดกระบวนการปรึกษาหารือนี้ SIU ของ MGA ยืนกรานที่จะยังคงเพิ่มความพยายามในความร่วมมือกับทั้งผู้ได้รับอนุญาตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่สนใจในการปกป้องความสมบูรณ์ของการพนันกีฬาและกีฬา

“ด้วยเหตุนี้ SIU ของ MGA ตั้งใจที่จะหารือเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านนโยบายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับอนุญาตผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ ในขณะเดียวกันก็มองหาที่จะเริ่มจัดเวิร์กช็อป โต๊ะกลมทุกๆ 2 ปี และฟอรัมความซื่อสัตย์ด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด”

ในแนวทางปฏิบัติที่ออกเมื่อเดือนพฤษภาคม เล่นรูเล็ตออนไลน์ หน่วยงานกล่าวว่าจะต้องให้ผู้ได้รับอนุญาตให้คำอธิบายเกี่ยวกับตลาดที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นและประเทศที่มีการเข้าถึงบัญชีที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ผู้รับอนุญาตยังต้องแจ้ง MGA เกี่ยวกับเวลาที่วางเดิมพัน รวมถึงการให้ข้อมูลบัญชีและหลักฐานใด ๆ ที่สนับสนุนว่าทำไมกิจกรรมจึงถูกพิจารณาว่าน่าสงสัย รวมทั้งรายชื่อหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับแจ้งถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น .

เดิมพันนานาชาติ Integrity สมาคม (IBIA) ยินดีข้อกำหนดในการรายงานเมื่อพวกเขาถูกออกในเดือนพฤษภาคมการพนันที่น่าสงสัย

การแนะนำ SBRM เป็นการพัฒนาล่าสุดที่ MGA นับตั้งแต่มีการประกาศจัดตั้ง SIU ในเดือนสิงหาคม 2019 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันที่น่าสงสัย

ในปี 2020 บริษัท ได้ลงนาม MGA ชุดของข้อเสนอการแชร์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ซื่อสัตย์กับจำนวนของร่างกายกีฬารวมทั้ง สมาคมฟุตบอลสวีเดนที่ ระเบียบอำนาจปาเป้า และ มืออาชีพบิลเลียดและสนุกเกอร์โลกสมาคม

เดิมที่พักมี กำหนดจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้ (5 ตุลาคม) โดยถูกบังคับให้ ปิดประตูอีกครั้ง ในวันที่ 21 สิงหาคม ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในเกาหลีใต้

สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยกว่าสองเดือนหลังจากที่คาสิโนได้ เปิดประตูสู่สาธารณะอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยถูกปิดตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่

การตัดสินใจเลื่อนการเปิดให้บริการอีกครั้งเป็นวันที่ 12 ตุลาคม นับเป็นครั้งที่ห้าแล้วที่การเริ่มกิจกรรมได้มีการจัดตารางใหม่ เดิมทีมีกำหนดจะปิดให้บริการในช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม แต่จากนั้นจึงเลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 29 สิงหาคม

การเปิดอีกครั้งจึงถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน จากนั้นจึงค่อย 21 กันยายนจากนั้นเป็นวันที่ 5 ตุลาคม

ความล่าช้าเหล่านี้ยังส่งผลให้จำนวนรายได้ที่อสังหาริมทรัพย์หายไปจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สู่ตัวเลขล่าสุดที่ 66.2 พันล้านวอน โดยอิงจากยอดขายเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของปี

ในช่วงครึ่งปีแรก ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดใหญ่และการปิดตัวลง โดยรายงาน รายรับลดลง 63.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 270.6 พันล้านวอน โดยในจำนวนนี้ 228.8 พันล้านวอนมาจากการพนัน

แผนการประหยัดค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ประการแรกจะเป็นชุดของความซ้ำซ้อนโดยสมัครใจสำหรับพนักงานที่มีอายุ 57 ปีขึ้นไป และผู้ที่อยู่ในบทบาทที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหากพวกเขาลาออก

ส่วนที่สองประกอบด้วย “แผนการออกเดินทางโดยรวม” ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่แผนกที่อาจถือว่ามีพนักงานมากเกินไปหรือต้องการการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

ในที่สุด Société จะเจรจาข้อตกลงการเจรจาร่วมกับสหภาพแรงงานใหม่บางส่วน

“งานปรับโครงสร้างนี้ทำขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นเนื่องจากการขาดดุลเรื้อรังในการดำเนินงานโรงแรมและร้านอาหารของกลุ่มและกิจกรรมคาสิโน, เชื่อมโยงโดยเฉพาะกับระดับของเงินเดือนที่ไม่สอดคล้องกับระดับของผลประกอบการที่สร้างขึ้น” ธุรกิจอธิบาย

ในเดือนกรกฎาคม Société รายงาน รายรับ 45.1 ล้านยูโร (41.0 ล้านปอนด์/ 52.3 ล้านยูโร) สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2020-21 ซึ่งลดลง 60.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แผนกเกมของSociété ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์สี่แห่งที่ตั้งอยู่ในมอนติคาร์โล มีรายได้ลดลง 84.5% เป็น 9.6 ล้านยูโร

Gambling Supervision Service ซึ่งทำงานภายใต้กระทรวงการคลังของลิทัวเนียกล่าวว่าแนวทางปฏิบัติที่สรุปว่าบริษัทการพนันและลอตเตอรีควรคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างเมื่อประเมินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

มีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ภาคการพนันสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ปีที่แล้วการ ฟอกเงินระดับชาติและการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินของผู้ก่อการร้าย กล่าวหาว่าหน่วยงานกำกับดูแลการพนันไม่พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากการฟอกเงินในคาสิโน และระบุว่าภาคการพนันระยะไกลมีความเสี่ยงสูงต่อแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

แนวทางใหม่นี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการ หากลูกค้าของตนถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความเปราะบางทางการเมืองหรือเป็นผู้พำนักอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศที่สาม ต้องมีการระบุตัวตนลูกค้าที่ปรับปรุงแล้วสำหรับบุคคลดังกล่าว และผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบการลงทะเบียนทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าลูกค้าเหมาะกับประเภทนั้นหรือไม่

สำหรับใครก็ตามที่พิจารณาว่าต้องการการระบุตัวตนลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของสินทรัพย์และเงินทุนบนพื้นฐานของข้อมูล เอกสาร หรือข้อมูลอิสระที่เชื่อถือได้ เช่น การลงทะเบียนข้อมูลสาธารณะ

บริษัทต่างๆ ต้องใช้การระบุตัวตนลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อมีการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งระบุโดยคณะกรรมาธิการยุโรป

แนวปฏิบัติยังระบุด้วยว่าลูกค้าทุกคนจะต้องถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเสี่ยง (ประเภท) ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ขนาด ลักษณะ ขอบเขตของธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการ บริการที่ซื้อ ธุรกรรมที่น่าสงสัยในอดีต ความพยายามในการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เอกสารและการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนหรือการระบุธุรกรรมทางการเงิน

“บริษัทควรพยายามรับข้อมูลจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวควรได้รับการเก็บรวบรวมอย่างรอบคอบและควรพยายามตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าให้มา” ตามแนวทางปฏิบัติ

“ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้มาจะต้องเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างระมัดระวังตามกฎหมายและขั้นตอนของบริษัท”

เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานชั้นนำของรัฐบาลในลิทัวเนียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ เพื่อช่วยต่อสู้กับการจับคู่และดำเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญา Macolin

รายรับจากการพนัน ในลิทัวเนีย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ลดลง 15.9% เป็น 43.8 ล้านยูโร (4.0 ล้านปอนด์/5.2 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทำให้รายรับออนไลน์แซงหน้าภาคส่วนภาคพื้นดิน

Orlet เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของโอเปอเรเตอร์มาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานหลักของเยอรมนีและออสเตรีย และจะรับผิดชอบในบทบาทนี้ต่อไปนอกเหนือจากหน้าที่ของเขาในฐานะซีอีโอของออสเตรีย

เขาสืบทอดตำแหน่งต่อจาก Andreas Köberlซึ่งเป็นผู้นำแบรนด์มาตั้งแต่ปี 2017 และเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ในฐานะหัวหน้าผู้บริหารของผู้ให้บริการเนื้อหาดีลเลอร์สด BetGames.tv

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งของเขา Orlet กล่าวว่า: “เราขอขอบคุณ Andy [Köberl] อย่างมากสำหรับการพัฒนา HPYBET ต่อไปในช่วงสามปีที่ผ่านมาและขอให้เขาโชคดีกับอนาคตในอาชีพการงานของเขา”

“หลังจากปีที่ยากลำบากมากในปี 2020 [เนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่] เราตั้งตารอปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับกีฬาในปี 2021 ด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และอื่นๆ อีกมากมาย” เขากล่าว “ฉันอยากจะขอบคุณทีม HPYBET ที่ภักดีมากเป็นพิเศษสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา ซึ่งทำงานได้ดีในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ไม่เพียงเพราะเหตุนี้ เราจึงมองโลกในแง่ดีและเหนือสิ่งอื่นใด เรามุ่งไปที่อนาคต”

Orlet สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายการค้าจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเวียนนา และมีประสบการณ์ในการทำงานกับมหาวิทยาลัยเวียนนา และบริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบและภาษี LeitnerLeitner

Playtech เพิ่งรายงาน รายได้ลดลง 22.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) ข้อเสนอ B2C ของมันลดลง 41% แม้ว่าการเดิมพันกีฬานอกแนวดิ่งทั้งหมดจะมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก

จากการศึกษาลูกค้าเดิมพัน 31,989 ราย พบว่าลูกค้าที่ได้รับลิมิตไม่เพียงแค่เดิมพันโดยเฉลี่ยน้อยลงเท่านั้น แต่ยังเดิมพันด้วยความเข้มข้นและความผันผวนที่น้อยกว่าด้วย

เนื่องจากการศึกษาซึ่งดำเนินการโดย Robert Heirene และ Sally Gainsbury the Brain & Mind Center ที่ University of Sydney School of Psychology และได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก Responsible Wagering Australia (RWA) เป็นฉบับพิมพ์ล่วงหน้า ยังไม่เสร็จสิ้นการตรวจสอบโดยเพื่อน

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่าข้อความมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อแสดงเป็นการแจ้งเตือนในแอปมากกว่าทางอีเมล แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างธีมของเนื้อหาภายในข้อความเหล่านี้กับประสิทธิภาพ

ในการศึกษา กลุ่มลูกค้าของผู้ให้บริการออนไลน์ของออสเตรเลีย 3 ราย ได้รับการสุ่มส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนพร้อมข้อความสนับสนุนให้ผู้เล่นกำหนดขีดจำกัดการฝากเงิน และหากพวกเขาไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในห้าวัน จะได้รับข้อความดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง Heirene และ Gainsbury ได้ตรวจสอบพฤติกรรมการพนันของกลุ่มนี้และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับข้อความ

ลูกค้าที่ได้รับข้อความกำหนดวงเงินฝาก 161 หรือ 0.71% ดำเนินการภายในห้าวันหลังจากส่งข้อความ มีลูกค้าเพียงสามราย (0.08%) ในกลุ่มควบคุมที่กำหนดขีดจำกัดภายในเวลานั้น

ในบรรดาผู้ที่ได้รับอีเมลนั้น 0.56% กำหนดขีด จำกัด ในขณะที่ทั้งหมดคือ 0.82% สำหรับผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนในแอป แต่ผู้เขียนการศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนที่ได้รับอีเมลไม่ได้เปิดและของผู้ที่ได้รับ 2.0% กำหนดวงเงิน

แม้ว่าข้อความจะถูกจัดกลุ่มตามธีมในข้อความทางสังคม ข้อความข้อมูล หรือข้อความส่วนตัว แต่ระดับประสิทธิภาพของทั้งสามก็ใกล้เคียงกัน

การศึกษายังพบว่าผู้ที่กำหนดขีดจำกัดมาก่อนมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นอีกครั้ง ในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะกำหนดขีดจำกัดมากกว่าผู้หญิง ผู้ที่มีบัญชีกับผู้ให้บริการหลายรายในการศึกษา มีโอกาสน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในการกำหนดขีดจำกัด

ผู้ที่กำหนดวงเงินมีแนวโน้มที่จะลดระดับการพนันมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เล่น โดยผู้ที่เล่นการพนันระหว่าง $6 ถึง $94 ต่อวันมีแนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้แต่ผู้ที่ได้รับข้อความแต่ไม่ได้กำหนดขีดจำกัดก็มีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันโดยเฉลี่ยน้อยลง

“โดยรวมแล้ว การค้นพบจากการศึกษานี้แนะนำว่าการส่งข้อความของลูกค้าอาจเป็นกลยุทธ์ที่ไม่แพงและเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่นำไปใช้ได้ง่ายสามารถใช้เพื่อเพิ่มวงเงินการฝากได้” Heirene และ Gainsbury อธิบาย

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนระมัดระวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ โดยสังเกตว่าเป็นไปได้ที่ผู้เล่นอาจใช้เวลามากขึ้นในที่อื่น

“ไม่ทราบว่าผู้ใช้จำกัดการฝากเงินย้ายไปยังไซต์อื่นหรือไม่ และดังนั้นจึงไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายและการมีส่วนร่วมในการเล่นการพนันโดยรวมของพวกเขา” พวกเขากล่าว

การศึกษาเพิ่มการวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับข้อจำกัดการพนัน รวมถึงการศึกษาโดยทีม Behavioral Insights ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งพบว่าความแตกต่างในเนื้อหาข้อความมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเมื่อส่งเสริมการใช้ และปัจจัยเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการดูดซึมคือลดแรงเสียดทานในการตั้งค่า ขีด จำกัด.

ICE จะเปิดประตูในวันที่ 29 มิถุนายนและดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม โดย iGB Affiliate London จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กรกฎาคม

ธุรกิจที่เป็นเจ้าของ Blackstone ยังประกาศว่า iGB Live! งาน 2021 ที่ Amsterdam RAI จะเปลี่ยนจากช่วงเดือนกรกฎาคมปกติเป็นวันที่ 28 กันยายน เป็น 1 ตุลาคม 2021

Clarion กล่าวว่าการตัดสินใจผลักดันเกมหลักและกิจกรรมในเครือในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 เป็นผลจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของ Covid-19 และความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในตลาดของเรา และได้ติดตามการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางกับชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศ ซึ่งหลายคนขอเวลาเพิ่มเพื่อให้สภาพธุรกิจและการเดินทางมีเสถียรภาพ

Kate Chambers กรรมการผู้จัดการของ Clarion Gaming (ในภาพ) กล่าวว่าการตอบสนองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้รวมถึงมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2020 ได้บังคับให้มีการประเมินข้อเสนอเดิมเพื่อโยกย้าย ICE London และ iGB Affiliate London จากวันที่ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2564 .

“ส่วนขยายนี้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถกำหนดค่าพื้นที่และการเข้าถึงได้ดีที่สุดที่ ExCeL London เราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสนับสนุนความต้องการของลูกค้าทั้งหมดของเรา ในขณะที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราสำหรับกิจกรรมปี 2021

“นอกจากประโยชน์ด้านลอจิสติกส์ที่มีนัยสำคัญแล้ว เรายังตระหนักดีว่ามันให้เวลาการฟื้นตัวของตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าจะปรับปรุงและสนับสนุนการส่งมอบ ผลลัพธ์ และประสบการณ์สำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดต่อไป”

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และนำไปสู่งานต่างๆ Clarion จะเปิดโอกาสให้ตลาดได้พบปะแบบดิจิทัลและดูตัวอย่างการแสดงแบบตัวต่อตัวผ่านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล 2 ครั้ง ได้แก่ The Road to ICE และ iGB 2021

Stuart Hunter กรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมที่ Clarion Gaming กล่าวเสริมว่า: “มองไปข้างหน้าถึงฤดูร้อน แผนของเราคือให้ ICE และ iGB ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเป็นครั้งแรก จะมีคุณสมบัติดิจิทัลใหม่มากมายที่เสนอให้ผู้เข้าร่วมแบบตัวต่อตัวได้รับประสบการณ์แบบไดนามิกและแบบไฮบริดมากขึ้น ในขณะที่ขยายการเข้าถึงทั่วโลกของเราและสนับสนุนชุมชนเกมทั้งหมดของเราแบบดิจิทัล”

“แพลตฟอร์มใหม่สำหรับการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ ความบันเทิง และการพัฒนาธุรกิจกำลังอยู่ในการวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่า ICE London และ iGB Affiliate London ยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ ยกระดับขวัญกำลังใจ และเริ่มต้นการเฉลิมฉลองเกมระดับโลก”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICE London 2021 เยี่ยมชม www.icelondon.uk.comสำหรับ iGB Affiliate London 2021 เยี่ยมชม london.igbaffiliate.com และสำหรับ iGB Live! 2021 เข้าชม www.igblive.com

SkyCity Auckland จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านความจุในปลายสัปดาห์นี้ เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองเดือน เนื่องจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่อนปรนข้อจำกัดเรื่อง coronavirus (Covid-19) ในเมือง

รีสอร์ทคาสิโนจะสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการชุมนุมจำนวนมากและข้อกำหนดด้านระยะห่างทางกายภาพตั้งแต่เวลา 23:59 น. ในวันที่ 7 ตุลาคม ตามประกาศของรัฐบาลในวันจันทร์ว่าโอ๊คแลนด์จะย้ายจากระดับการแจ้งเตือน 2 ไปเป็นการแจ้งเตือนระดับ 1 ของระบบแจ้งเตือน Covid-19 .

การแจ้งเตือนระดับ 1 ถือว่ามีการควบคุม Covid-19 และแนะนำให้สวมหน้ากากและเว้นระยะห่างทางสังคม แทนที่จะบังคับ นอกจากนี้ยังยกเลิกข้อจำกัดในการชุมนุมมากกว่า 100 คนที่กำหนดไว้ใน Alert ระดับ 2

สถานที่ให้บริการถูกบังคับให้ปิดเป็นเวลาสองสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมหลังจากที่รัฐบาลแห่งชาติได้ย้ายโอ๊คแลนด์ไปที่ระดับ 3 ของระบบเตือนภัย coronavirus นวนิยาย (Covid-19) และเปิดตัวการปิดเมืองเป็นเวลาสามวัน

เปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อต้นเดือนกันยายน แต่ถูกบังคับให้ต้องดำเนินการด้วยการเว้นระยะห่าง ดังนั้นจึงเลือกอนุญาตเฉพาะสมาชิก SkyCity Premier Rewards เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ คุณสมบัติของแฮมิลตันและควีนส์ทาวน์ของ SkyCity เปิดให้บริการที่ Alert Level 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน

คาสิโนได้เปิดอีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม โดยถูกปิดตั้งแต่ 23 มีนาคม เมื่อประเทศเข้าสู่การปิดเมือง แต่กลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 มิถุนายน มันถูกบังคับให้ปิดอีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม แต่เปิดอีกครั้งในวันที่ 31 สิงหาคม เมื่อระดับการแจ้งเตือนลดลง

เมื่อเดือนที่แล้ว SkyCity รายงานว่ารายรับเพิ่มขึ้น 36.8% เป็น 1.13 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เนื่องจากอัตราการชนะที่ดีและการจ่ายเงินประกันจากเหตุไฟไหม้ในปี 2019 ชดเชยรายได้ปกติที่ลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด-19

SkyCity สร้างรายได้ 1.13 พันล้านดอลลาร์ รายได้ปกติลดลง 24.3% เป็น 779.5 ล้านดอลลาร์ รายได้ปกติจะถูกปรับตามอัตราการชนะโดยเฉลี่ยและลบรายการพิเศษ เช่น การจ่ายเงินประกันจากอัคคีภัยที่ New Zealand International Convention Center และ Horizon Hotel ในเดือนตุลาคม 2019

ปีนี้ยังได้เห็นธุรกิจออนไลน์ของ SkyCity มีส่วนสนับสนุนรายรับของกลุ่มเป็นครั้งแรก โดยทำเงินได้ 10.2 ล้านดอลลาร์

Zynga กล่าวว่าได้ปิดข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการ Rollic จากอิสตันบูล 80% ในราคาซื้อทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปรับเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินสดประมาณ 180 ล้านดอลลาร์

ในอีกสามปีข้างหน้า Zynga จะเข้าซื้อกิจการ 20% ที่เหลือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการดาวน์โหลดเกมมากกว่า 365 ล้านครั้งภายในเวลาไม่ถึงสองปี โดยแบ่งเป็นงวดเท่าๆ กันที่การประเมินมูลค่าตามระดับบนสุดและเป้าหมายการทำกำไรที่เฉพาะเจาะจง

การเข้าซื้อกิจการถูกปิดในวันที่ 1 ตุลาคม โดย Zynga จะอัปเดตคำแนะนำทั้งปี 2020 เมื่อมีการรายงานผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สาม ข้อเสนอได้รับการประกาศครั้งแรกในเดือนสิงหาคม

Rollic จะยังคงสำนักงานใหญ่ในอิสตันบูลและจะยังคงนำโดยผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Burak Vardal และทีมผู้บริหารปัจจุบัน

Zynga กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการเข้าสู่ตลาด Hyper-Casual ที่กำลังเติบโต และการเพิ่มทีมของ Rollic จะช่วยสนับสนุนทีมพัฒนาและทรัพยากรต่างๆ

Frank Gibeau ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Zynga กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Rollic และทีมงานที่มีความสามารถอย่างเหลือเชื่อ พร้อมด้วยเครือข่ายนักพัฒนาที่กว้างขวางของบริษัท สู่ Zynga

“Rollic นำ Zynga เข้าสู่โลกแห่ง Hyper-Casual ซึ่งเป็นหนึ่งในหมวดหมู่เกมมือถือที่น่าตื่นเต้นและเติบโตเร็วที่สุด ฐานผู้ชมที่ใหญ่และหลากหลายของ Rollic จะเป็นประโยชน์สำหรับ Zynga เนื่องจากเกมบนมือถือและแนวโฆษณายังคงเติบโตต่อไป”

ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2018 โดย Burak Vardal, Deniz Basaran และ Mehmet Can Yavuz (ในภาพ) Rollic เป็นผู้เผยแพร่และผู้พัฒนาเกมที่ไม่เป็นทางการ เกมแปดเกมของ Rollic ได้อันดับ 1 หรือเกมดาวน์โหลดฟรีอันดับ 2 ใน US App Store และเกมล่าสุด Go Knots 3D และ Tangle Master 3D เป็นเกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด 2 อันดับแรกใน US App Store ในไตรมาสที่ 2 2020.

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Zynga ซึ่งเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของ Rollic” Vardal ของ Rollic กล่าว “ในบทใหม่นี้ Zynga และ Rollic จะรวบรวมพลังการผลิตขนาดมหึมาซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ และทีมงานที่มากความสามารถ เราทุ่มเทเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของการเข้าร่วมนี้โดยการสร้างเกมมือถือรุ่นต่อไป”

เป็นการเข้าซื้อกิจการเกมแคชชวลรายใหญ่ครั้งที่สองของ Zynga และครั้งที่สองสำหรับบริษัทในตุรกีในปี 2020 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทได้ทำข้อตกลงเพื่อ ซื้อกิจการ Peak Gamesผู้พัฒนาแฟรนไชส์เช่น Toon Blast และ Toy Blast ด้วยมูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์โดยได้รับบัตร สตูดิโอเกมในปี 2560

ข้อตกลงดังกล่าวปิดตัวลงในเดือนกรกฎาคม โดย Sidar Sahin ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Peak ยังคงเป็นผู้นำธุรกิจต่อไป

Zynga รายงานใน เดือนสิงหาคม ว่ารายรับในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายนเพิ่มขึ้น 49.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามมาด้วยการทำลายสถิติไตรมาสที่สอง โดยรายรับพุ่งขึ้น 47.4% เป็น 451.7 ล้านดอลลาร์

Carrion เข้าร่วมก่อนหน้านี้เคยทำงานให้กับกลุ่มคาสิโนสเปน Cirsa และ The Stars Group ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มด้านการตลาดตามผลงานก่อนที่จะมา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของ PokerStars ในปี 2560

การดำรงตำแหน่งที่ The Stars Group ทำให้เขาได้พัฒนากลยุทธ์ ทีมและเทคโนโลยีสำหรับ SEO, PPC, การตลาดเพื่อสังคมออนไลน์, การดำเนินการด้านการตลาดแบบพันธมิตรและแบบดิสเพลย์ ซึ่งเป็นผู้นำในแคมเปญที่ได้รับรางวัลมากมาย

ในบทบาทใหม่ของเขา Carrion ได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรไฟล์ระดับสากลของ Gaming1 และดูแลทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนัดหมายของเขา Carrion กล่าวว่า: “ฉันดีใจที่ได้ดูแลหนึ่งในทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมของเราและรู้สึกมั่นใจว่า Gaming1 สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างน่าประทับใจในสัปดาห์และเดือนข้างหน้า

“ประวัติและเป้าหมายของบริษัทมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับตัวของฉันเอง และความแข็งแกร่งของทีมที่มีความสามารถของเราทำให้ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเราจะทำให้เป้าหมายการขยายที่ทะเยอทะยานเหล่านี้เป็นจริงได้”

Sylvain Boniver หัวหน้าสำนักงานปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งของ Gaming1 กล่าวเสริมว่า: “ในนามของทุกคนที่ Gaming1 ผมขออวยพรให้ David ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุด สมาชิกระดับโลกในทีมของเรา การแต่งตั้งของเขาเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการจัดหางานที่มีเป้าหมายเพื่อเร่งการขยายธุรกิจระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา

“เราเป็นบริษัทที่หมกมุ่นอยู่กับข้อมูล ดังนั้นด้วยแนวทางที่แม่นยำและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ David ตลอดจนชุดทักษะและประสบการณ์ที่โดดเด่น เขาจึงพร้อมที่จะช่วยให้แบรนด์ของเราก้าวไปอีกระดับ”

ในเดือนสิงหาคม Gaming1 ได้เปิดตัวชุด เครื่องมือการพนันที่รับผิดชอบซึ่งขับเคลื่อนโดย AIซึ่งมีเป้าหมายเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกค้าและระบุสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาการพนันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ข้อมูลของเครื่อง

PPF กล่าวว่าจะพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโซลูชันในหมู่สมาชิกและสาธารณชนในวงกว้างผ่านการเป็นหุ้นส่วนใหม่ โดยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ Gamstop ผ่านเว็บไซต์ PPF และช่องทางโซเชียล

สหพันธ์ซึ่งรวมถึงสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ (PFA) และหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันในกีฬาคริกเก็ต, ปาเป้า, แข่งรถและรักบี้ในหมู่สมาชิกกล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวสร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มด้านการพนันที่รับผิดชอบที่มีอยู่

ขณะนี้ดูเหมือนว่าจะให้ความรู้แก่ผู้เล่นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพนัน โดย Gamstop จะรวมเข้ากับทรัพย์สินทางการศึกษาในปัจจุบัน

ไซมอน เทย์เลอร์ ผู้บริหารระดับสูงของ PPF กล่าวว่า “นักกีฬามืออาชีพมีความเสี่ยงในการพัฒนาปัญหาการพนันมากกว่าคนรอบข้าง “ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะช่วยโปรโมต Gamstop เพื่อให้ผู้เล่นที่ตัดสินใจว่าต้องการแยกตัวเองได้ง่ายขึ้น”

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ผู้ให้บริการออนไลน์ของอังกฤษทั้งหมดจะต้องรวมเข้ากับ Gamstop ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตของคณะกรรมการการพนัน

ผู้บริโภคที่ลงทะเบียนกับ Gamstop สามารถเลือกที่จะแยกตัวเองออกจากทุกเว็บไซต์การพนันเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน หนึ่งปีหรือห้าปี พวกเขาไม่สามารถลบตัวเองออกจากโครงการได้จนกว่าระยะเวลาการยกเว้นตนเองจะสิ้นสุดลง และหากพวกเขาไม่ติดต่อ Gamstop การลงทะเบียนของพวกเขาจะถูกโอนโดยอัตโนมัติเป็นเวลาสูงสุดเจ็ดปี

Fiona Palmer หัวหน้าผู้บริหารของ Gamstop กล่าวว่าเธอ “ตื่นเต้นมาก” ที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ PPF และสมาชิก

“เรายินดีต้อนรับความมุ่งมั่นของ PPF ในการปกป้องและให้ความรู้แก่ผู้ที่ใกล้ชิดกับกีฬามากที่สุดซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันของพวกเขา” พาลเมอร์กล่าว “การเป็นหุ้นส่วนนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนมีเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและการสนับสนุนรอบตัวพวกเขาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและการศึกษา”

GAN กล่าวว่าคาดว่าจะพร้อมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเดิมพันและเกมออนไลน์ของ Wynn เมื่อแนวดิ่งได้รับอนุญาตในมิชิแกนซึ่งคาดว่าจะเป็นในเดือนพฤศจิกายน 2020

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนได้จัดประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอการเดิมพันออนไลน์และข้อบังคับการเล่นเกมสำหรับรัฐ กฎจะถูกส่งไปยังสำนักงานการพิจารณาคดีปกครองและกฎเกณฑ์และสำนักบริการด้านกฎหมายของรัฐเพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Wynn ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มของ GAN และระบบการรวมโปรแกรมรางวัล GAN จะเผยแพร่เนื้อหาการพนันกีฬาของบุคคลที่สามซึ่งกล่าวว่าจะเพิ่มโดย Betbull ซึ่ง Wynn ถือหุ้น 22.5% ตั้งแต่ปี 2561

ด้วย ITG Gaming ในขั้นต้นได้รับการรับรอง G4 ในปี 2560 และ PlayDigital ตามมาในปี 2562 นี่นับเป็นครั้งแรกที่ซัพพลายเออร์ได้รับรองอีกครั้งทั้งโซลูชั่นบนบกและออนไลน์

กระบวนการรับรองเกี่ยวข้องกับการประเมินที่เป็นอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ “เกินมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดหาเครื่องมือป้องกันผู้เล่นและข้อมูลการเล่นเกมที่รับผิดชอบ”

นอกจากนี้ IGT ยังต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการวิจัย การพัฒนานโยบาย และการฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มสหรัฐ – ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของผู้ประกอบการ DraftKings และผู้ให้บริการเทคโนโลยีการพนันและเกม SBTech เมื่อต้นปีนี้ – ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

DraftKings กล่าวว่าการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนที่รับประกันการรับประกันซึ่งเริ่มในวันนี้ (5 ตุลาคม) ประกอบด้วยหุ้น 16 ล้านหุ้นที่ออกโดยผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในบอสตันและหุ้น 16 ล้านหุ้นที่จะให้บริการโดยผู้ถือหุ้นบางรายรวมถึง Shalom Mekenzie ผู้ก่อตั้ง SBTech

DraftKings และผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นตั้งใจที่จะให้การรับประกันแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมได้สูงสุด 4.8 ล้านหุ้น แม้ว่าผู้ประกอบการจะไม่ได้รับเงินใด ๆ จากการขายหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น

กลุ่มกล่าวว่าการเสนอขายขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นหรือเมื่อใด Credit Suisse Securities และ Goldman Sachs ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมดำเนินการตามบัญชีและเป็นตัวแทนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์

รายได้ 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนจะลดลง 22.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าตัวเลข 130 ล้านดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทั้งสองจะแสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญจากไตรมาสที่สองเมื่อรายรับลดลงเหลือเพียง 28.9 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทปิดให้บริการในช่วงเวลาส่วนใหญ่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

รายได้ของ Twin River ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 ซึ่งลดลงระหว่าง 30 ล้านดอลลาร์ (ลดลง 15.7%) ถึง 40 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 12.4%)

ธุรกิจนี้ตั้งเป้าที่จะระดมทุน 125 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายธนบัตรอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันแบบส่วนตัว

การฉ้อโกงการเดิมพันมีการพัฒนา มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และผู้กระทำความผิดกำลังทำลายกีฬา แฟนโกง และหลอกลวงผู้ดำเนินการเดิมพัน ผู้ให้บริการจับคู่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างผู้ติดต่อ สื่อสารผ่านแอพส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และซ่อนอยู่เบื้องหลังบริการเข้ารหัส การใช้เครื่องมือเหล่านี้ พวกเขากำลังพยายามที่จะได้เปรียบกับผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

หากตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ แสดงว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อกีฬาทุกระดับและอุตสาหกรรมการพนัน โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายรับด้านกีฬาและรายได้ของผู้ประกอบการเดิมพัน และความพ่ายแพ้เพิ่มเติม เช่น ความชุกของการฉ้อโกงการเดิมพันที่เพิ่มสูงขึ้นถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ

ความท้าทายนี้กำลังเผชิญหน้ากันโดยผู้ที่อยู่ในฟิลด์ความสมบูรณ์ของกีฬา โดยผู้ตรวจสอบด้านกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านความสมบูรณ์ของการเดิมพันทำงานร่วมกันในการต่อสู้เพื่อต่อต้านการจับคู่

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ Tom Mace, Jack Kennedy (Sportradar Integrity Services) และ Nigel Mawer QPM (WPBSA & DRA) ได้พูดคุยถึงประสบการณ์ของพวกเขา โดยนำเสนอกรณีศึกษาในชีวิตจริงเกี่ยวกับการฉ้อโกงการพนันในฟุตบอล สนุ๊กเกอร์ และปาเป้า แสดงให้เห็นว่าข้อมูล เทคโนโลยี และความฉลาดรวมกันเป็นอย่างไร สามารถช่วยในการเข้าร่วมจุดและนำผู้กระทำผิดไปสู่กระบวนการยุติธรรม จะมีการหารือเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคล่าสุดที่ใช้ในสนาม รวมถึงการใช้ข้อมูลการเดิมพันระดับบัญชีในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงการเดิมพันและการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ผิด และวิธีที่ผู้ประกอบการเดิมพันสามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยสนับสนุนระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ในบทบาทของเขา Maloney จะเป็นผู้นำกลยุทธ์การขายและการดำเนินการเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา ตลอดจนระบุพันธมิตรที่มีศักยภาพสำหรับโอกาสใหม่ ๆ

ตำแหน่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปี 2019 ที่ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาในรัฐ และดูแลด้านการพนันกีฬา รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับ DraftKings ผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาเฉพาะของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และสถานที่ตั้งหนังสือกีฬา

เขาเข้าร่วมโดยล่าสุดทำงานเป็นผู้ฝึกงานให้กับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา Maloney เป็นทนายความด้านการค้า โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายในการเล่นเกมและระเบียบข้อบังคับจาก University of Nevada Las Vegas และประสบการณ์ 12 ปีในด้านกฎหมายสัญญาและการปฏิบัติตาม

“เรายินดีที่จะต้อนรับ Daniel Maloney เข้าสู่ทีมของเราในบทบาทเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่สำคัญนี้ เพื่อช่วยให้เราดำเนินการต่อไปและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการพนันกีฬาที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วของเรา” Charlie McIntyre ผู้อำนวยการบริหารสลากกินแบ่งมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์กล่าว

“เราภูมิใจในความสำเร็จครั้งแรกของเราในการเดิมพันกีฬาและเราคาดหวังทุกอย่างว่าเราจะสร้างโมเมนตัมต่อไป” แมคอินไทร์กล่าว “แดนนี่จะมีบทบาทสำคัญในความพยายามของเราในการเพิ่มช่องทางนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาในนิวแฮมป์เชียร์ อนาคตสดใสสำหรับการเดิมพันกีฬาในนิวแฮมป์เชียร์”

กลุ่มเกมและคาสิโนในดับลินได้เลือกแพลตฟอร์ม iGaming (PAM) ของ GiG โซลูชัน omnichannel และการพัฒนาส่วนหน้าเพื่อเชื่อมโยงคุณสมบัติทางบกทั้งแปดที่มีอยู่และแบรนด์ออนไลน์ Slotbox ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในสิ้นปี 2020 ผู้เล่นจะได้รับประโยชน์จากการลงทะเบียนจุดเดียว ระบบกระเป๋าเงินที่ใช้ร่วมกัน และระบบความภักดี

ข้อตกลงนี้อิงจากค่าธรรมเนียมคงที่และโครงสร้างส่วนแบ่งรายได้ร่วมกัน คาดว่าจะส่งผลดีต่อรายได้ของ GiG ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

Richard Brown ผู้บริหารระดับสูงของ GiG กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ Slotbox ผู้มีประสบการณ์กว้างขวางและปรากฏตัวในตลาดเกมคาสิโนค้าปลีกของไอร์แลนด์ ให้โอกาสที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำเสนอโซลูชันออนไลน์และประสบการณ์แบบ Omnichannel แก่ลูกค้าของพวกเขา

“ผมมั่นใจว่าการจัดตำแหน่งของทั้งสองบริษัทในการมุ่งเน้นครั้งแรกของผู้เล่นจะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าและปรับปรุงประวัติของ GiG ในการขยายการดำเนินงานเกมบนบกทางออนไลน์”

Slotbox มีความเกี่ยวข้องกับแปดสถานที่ในไอร์แลนด์ รวมถึง Empire Casino ในดับลิน

John Doyle หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Slotbox กล่าวว่า “ด้วยแนวทางที่ลูกค้าเป็นอันดับแรก เราจึงกลายเป็นเครือข่ายคาสิโนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไอร์แลนด์ เราตั้งตารอที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และสร้างความสำเร็จต่อไปด้วย GiG และมอบประสบการณ์ Omnichannel ระดับเฟิร์สคลาสสำหรับผู้เล่นของเรา นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาวิชาชีพสำหรับพนักงานของเรา”

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ GiG ลงนามในข้อตกลงกับผู้ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์ Tipwinเพื่อขับเคลื่อนการเสนอคาสิโนออนไลน์ใหม่ภายใต้ใบอนุญาตจากหน่วยงานการเล่นเกมของมอลตาและสวีเดน ซัพพลายเออร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศว่าได้ยุติข้อตกลงการบริการกับกลุ่ม Hard Rock International ของสหรัฐอเมริกา ด้วยความยินยอมร่วมกัน

ในเดือนสิงหาคม GiG รายงานว่ารายรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็น รายปีสำหรับไตรมาสที่สองสาเหตุหลักมาจากการเติบโตภายในกลุ่มบริการแพลตฟอร์ม

รายได้ในช่วงสามเดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนอยู่ที่ 16.7 ล้านยูโร (15.0 ล้านปอนด์/ 19.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 32.3% จาก 11.3 ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขนี้รวมรายได้จากธุรกิจ SkyCity ที่เผชิญหน้ากับนิวซีแลนด์ ซึ่งเริ่มใช้งานจริงในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

เนื่องจากเดือนกันยายนเป็นเดือนหลังจากรอบสุดท้ายของยูฟ่ายูโรปาลีกและแชมเปียนส์ลีก เราจึงเห็นการลดลงโดยรวมในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการเงินทั้งหมด เช่น จำนวนเงินฝากเฉลี่ยและรายได้ต่อผู้เล่น

KPI ด้านกีฬา

จำนวนเงินฝากเฉลี่ย จำนวนเงินฝากเฉลี่ยสำหรับการเดิมพันกีฬาลดลง 3% เดือนต่อเดือน แม้ว่าจะเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอยู่ที่ 36 ยูโรต่อผู้เล่นในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ในปี 2019 ลีกส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปิดฤดูกาล ในขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาในวันที่ 12 กันยายน ส่งผลให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี

เงินฝากรายเดือน จำนวนเงินฝาก เฉลี่ยต่อเดือนสำหรับนักพนันกีฬาลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม แต่เพิ่มขึ้น 6% จากเดือนกันยายน 2019

รายได้จากการเล่นเกมสุทธิต่อผู้เล่น รายได้เฉลี่ยต่อผู้เล่นที่ใช้งานในช่วงเดือนกันยายนลดลงเล็กน้อย โดยลดลง 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม มันเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้น 11% เป็น 79 ยูโรต่อผู้เล่น

อัตราการรักษาตัว อัตรา การรักษาสำหรับนักพนันกีฬาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3% ต่อเดือน และแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราการรักษาลดลงเล็กน้อย 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อัตราการรักษาใหม่ อธิบายเป็นจำนวนผู้เล่นที่ฝากเงินครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว (ในเดือนสิงหาคม) และยังคงใช้งานได้ในเดือนนี้ (ในเดือนกันยายน)

อัตราการรักษาใหม่เพิ่มขึ้น 3% ตามลำดับ แต่ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการแปลง อัตรา การแปลงยังคงเหมือนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 43%

KPI ของคาสิโน

จำนวนเงินฝากเฉลี่ย จำนวนเงินฝาก เฉลี่ยสำหรับผู้เล่นคาสิโนยังคงเท่าเดิมเดือนต่อเดือนและเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 35 ยูโร

เงินฝากรายเดือนต่อผู้เล่น จำนวนเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้เล่นในเดือนกันยายนลดลงเล็กน้อย 2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (เช่นเดียวกับที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง) และเพิ่มขึ้น 14% จากเดือนกันยายน 2019 ขณะนี้อยู่ที่เก้าเงินฝากต่อผู้เล่น

สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ (อีกครั้ง) ด้วยความจริงที่ว่าผู้คนยังคงอยู่บ้านมากขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่ การเล่นเกมคาสิโนออนไลน์

รายได้รายเดือน รายได้จาก การเล่นเกมสุทธิเฉลี่ยต่อผู้เล่นที่ใช้งานในเดือนกันยายน ลดลง 4% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 10% จากเดือนกันยายน 2019

อัตราการแปลง อัตรา การแปลงลดลง 5% เดือนต่อเดือน และเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

KPI ที่มุ่งเน้น:

หลักการ Pareto หลักการ Pareto เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ชาวอิตาลี Vilfredo Federico Damaso Pareto หรือที่เรียกว่ากฎ 80/20 ใช้อธิบายถึงความไม่สมดุลของข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ โดย 20% ของลูกค้าสร้างกำไร 80%

แม้ว่าอัตราส่วนไม่จำเป็นต้องเป็น 80/20 อย่างแน่นอน แต่ความคลาดเคลื่อนระหว่างทรัพยากรที่ลงทุนและผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นนั้นถูกใช้เป็น KPI ในการเล่นเกมเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นสร้างรายได้ส่วนใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์

ในเดือนนี้ เมื่อดูจากการวิเคราะห์จำนวนเงินฝาก Pareto แล้ว 89% ของจำนวนเงินฝากนั้นมาจากลูกค้า 20% อันดับแรก หมายความว่า 20% เหล่านี้เป็นผู้เล่นอันดับต้น ๆ – ผู้ที่เป็นลูกค้าวีไอพีที่แข็งแกร่งจริงๆ หรือที่เรียกว่าลูกกลิ้งสูง

คอยติดตามรายงาน iGaming Pulse ฉบับต่อไปของ Optimove ที่จะออกต้นเดือนพฤศจิกายน

เกี่ยวกับ iGaming Pulse: i Gaming Pulse เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับภาคเกม iGaming Pulse ช่วยให้ผู้ให้บริการเกมสามารถประเมินประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างแม่นยำเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ตัวเลขมีการอัปเดตเป็นรายเดือน ช่วยให้ผู้ให้บริการเกมได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า KPI ของตนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่เหลือ โดยแยกตามภูมิศาสตร์และประเภทเกม ข้อมูลประเภทนี้ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบและรับข้อมูลเชิงลึกว่าประสิทธิภาพของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

iGaming Pulse ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากคาสิโนออนไลน์และบริษัทพนันกีฬากว่า 200 แห่ง ซึ่งรวมถึงยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการบูติก โดยให้ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่แม่นยำและมีนัยสำคัญทางสถิติ การเข้าถึงข้อมูลนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จำกัดเฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น iGaming Pulse ของ Optimove สามารถเข้าถึงได้โดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีภาพรวมที่ชัดเจนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากทั้งสองฝ่ายทำงานในโครงการพัฒนาหลายโครงการร่วมกัน โดย TOTOIT เชี่ยวชาญด้านโซลูชันส่วนหน้า เว็บไซต์ตามความต้องการ การออกแบบอินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ต และการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเอง

TOTOIT ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่ จะร่วมมือกับแผนก front-end ของ EveryMatrix และช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มในการสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการ

“เราประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับ TOTOIT มาหลายปีแล้ว และเรายินดีที่จะต้อนรับพนักงานที่มีประสบการณ์ของพวกเขาเข้ามาในองค์กรของเรา” Ebbe Groes หัวหน้าผู้บริหารกลุ่ม EveryMatrix กล่าว

“ทีมของพวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ API และกระบวนการของเราแล้ว” เขากล่าวต่อ “ผมไม่มีอะไรนอกจากคำชมสำหรับทีมนี้ เนื่องจากผมรู้ว่าพวกเขามีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีใจบริการ นอกจากนี้ พวกเขามีความรู้ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและจะเพิ่มมิติใหม่ๆ ให้กับนวัตกรรมเกม

“การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้เรามีโอกาสนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าระดับ 1 ซึ่งเราต้องการให้แบนด์วิดท์ทำโซลูชั่นตามความต้องการอย่างเต็มที่ ดังนั้นการเพิ่มทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ 20 คนในคราวเดียวจึงเป็นก้าวย่างสำคัญในทิศทางนี้”

TOTOIT ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มเกมออนไลน์แล้ว TOTOIT ยังทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจากภาคการผลิต การเงิน การจัดการและการรายงาน และภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย

ข้อตกลงดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนที่แล้วและได้เห็น Ganabet ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ BetGames รวมถึง Wheel of Fortune, 6+ Poker และ War of Bets

“ชื่อเจ้ามือสดของเรายังคงดึงดูดผู้เล่นที่มองหาประสบการณ์คาสิโนที่มีส่วนร่วมมากขึ้น และเรามั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้ Ganabet.mx ขับเคลื่อนการรักษาและการเข้าซื้อกิจการ และในทางกลับกัน ปริมาณการเดิมพันและผลกำไรที่มากขึ้น” BetGames.Tv Eddie Morales ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำละตินอเมริกากล่าว

“Ganabet.mx เป็นผู้ให้บริการที่ก้าวหน้าทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์คาสิโนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ เป็นการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติสำหรับพวกเขาในการเสริมความแข็งแกร่งในแนวดิ่ง และเราตั้งตารอที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

Humberto Anaya Pacheco ผู้จัดการความเสี่ยงและข่าวกรองธุรกิจที่ Ganabet.mx กล่าวเสริมว่า: “ในสถานการณ์ปัจจุบัน การให้ผลิตภัณฑ์คาสิโนที่ครอบคลุมแก่ผู้เล่นมีความสำคัญมากกว่าที่เคย และการเป็นพันธมิตรกับ BetGames.TV จะทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถนำเสนอเนื้อหาระดับพรีเมียมได้มากขึ้น ถึงพวกเขา.

“ผู้เล่นหลายคนกระโดดจากการเดิมพันกีฬาไปเป็นคาสิโนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่พวกเขาต้องการบางสิ่งมากกว่าชื่อที่ใช้ RNG เกมดีลเลอร์สดของ BetGames.TV นำเสนอเนื้อหาที่มีส่วนร่วมด้วยองค์ประกอบที่เป็นมนุษย์”

BetGames กล่าวว่ามียอดเดิมพันเพิ่มขึ้น 300% ทั่วละตินอเมริกาในปี 2020 จนถึงปัจจุบัน และเพิ่งลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ให้บริการหลายรายในภูมิภาคนี้

ในเดือนสิงหาคม บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ Doradobet ซึ่งให้บริการผู้เล่นในเปรูและอเมริกากลาง สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเป็นหุ้นส่วนในเดือนกรกฎาคมกับ Apuesta Totalซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกรายหนึ่งของเปรู

BetGames ยังได้ขยายขอบเขตไปทั่วโลกด้วยข้อตกลงที่โดดเด่นกับซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรม SBTech และ Nsoftในเดือนเมษายนและสิงหาคมตามลำดับ

Andreas Köberlทหารผ่านศึกของ Playtech เพิ่งเข้าร่วม ซัพพลายเออร์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ หลังจากที่เป็นผู้นำกลุ่ม Trinity Bet ของ Playtech ซึ่งดำเนินการHPYBETหนังสือกีฬาของเยอรมนีและออสเตรีย

ผู้เล่นรายใหญ่หลายรายของอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ตลาดเม็กซิกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงผู้ให้บริการออนไลน์ 1xBet , bet365 และ Addison Globalแม้ว่าจะเลิกกิจการไปแล้วก็ตาม ซัพพลายเออร์เช่น PlayAGS , Scout Gaming และ Kiron ได้จัดตั้งพันธมิตรเพื่อนำพวกเขาเข้าสู่ตลาด

กลุ่มที่อยู่ในไซปรัสจะย้าย PrimeSlots และ Prime Scratchcards ไปยังเครือข่ายคาสิโนของ SkillOnNet ซึ่งดำเนินการแบรนด์ Prime Gaming อยู่แล้ว เช่น Mega Casino, Slingo.com และ ICE36

Prime Gaming กล่าวว่าสวิตช์จะช่วยแผนการขยายตัวเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การตลาดและการเข้าซื้อกิจการในเขตอำนาจศาลหลายแห่งที่กำหนดเป้าหมายโดยเครือข่าย SkillOnNet

“การโยกย้ายของเราไปยังแพลตฟอร์ม SkillOnNet เกิดขึ้นในขณะที่เรามองหาประสบการณ์ที่เรานำเสนอให้กับผู้เล่นในทุกแบรนด์ของเราในระดับต่อไป และในขณะที่เราปรับใช้แผนการขยายทั่วโลกของเรา” Sarah Holbert จาก Prime Gaming กล่าว

“การทำเช่นนี้สำหรับสองแบรนด์ชั้นนำที่เปิดตัวครั้งแรกของเรา เราต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เสถียร และแพลตฟอร์มที่สามารถมอบมูลค่าผู้เล่นสูงสุดในตลาดที่ท้าทายในปัจจุบัน เมื่อคุณดูความสำเร็จของคาสิโนอื่น ๆ ของเราที่ใช้เทคโนโลยีของ SkillOnNet แล้ว เรามั่นใจว่าเรามีพันธมิตรด้านแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายสำหรับแบรนด์ในตำนานทั้งสองนี้เช่นกัน”

SkillOnNet นำเสนอเทคโนโลยีให้กับแบรนด์คาสิโนออนไลน์รายใหญ่ของยุโรปหลายแห่ง เช่น PlayOJO, DrückGlück, SlotsMagic และ MegaCasino แพลตฟอร์มประกอบด้วยสล็อต คาสิโน และเกมดีลเลอร์สดมากกว่า 3,000 เกมจากซัพพลายเออร์ เช่น Microgaming, NetEnt และ Yggdrasil Gaming

Prime Gaming ได้เลือก SkillOnNet สำหรับการเปิดตัวเช่น LuckyMeSlots, ICE36 และ LordPing ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

“แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของเราอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุด และเรายินดีที่ Prime Gaming จะมีแบรนด์ยอดนิยมทั้งครอบครัวอยู่กับเรา” Michael Golembo ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ SkillOnNet กล่าว

“การย้ายถิ่นฐานและการเป็นหุ้นส่วนเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงโซลูชันทางเทคนิคและบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราแก่ผู้ให้บริการในตลาดทั่วโลก”

ข้อเสนอเกมออนไลน์กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อเปิดตัวในเวลาสำหรับการเปิดตลาดเยอรมันในเดือนกรกฎาคมหน้า ปัจจุบันกลุ่มที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตากำลังยื่นขอใบอนุญาต MGA และจะยื่นขอใบอนุญาตการพนันออนไลน์ของเยอรมันเมื่อมีการเผยแพร่

Eyas Gaming จะใช้แพลตฟอร์ม Bede Gaming ที่ Gauselmann เป็นเจ้าของสำหรับการดำเนินงานทั้งหมด และจะนำเสนอเกมสล็อตออนไลน์ของ Merkur จากแผนกพิมพ์เขียวและคำสั่งของ Gauselmann ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเยอรมนี

Michael Brady ผู้ก่อตั้ง Bede Gaming จะเป็นหัวหน้าผู้บริหารของ Eyas Gaming โดยมี Joe Saumarez-Smith ประธานของ Bede Gaming รับหน้าที่เดียวกันกับผู้ให้บริการรายใหม่ Adam Joseph อดีตผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลที่ Rank Group กลายเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Eyas Gaming

Saumarez-Smith กล่าวว่า “กฎระเบียบของตลาดเยอรมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา กฎที่เสนอสำหรับตลาดเยอรมันจะนำเสนอความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด แต่เราคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชั้นนำของตลาดกับ Merkur ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตลาดเยอรมันและระบอบการปกครองใหม่”

เมื่อซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม igaming Bede Gaming ในเดือนมีนาคม 2020 Gauselmann กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะปรับปรุงข้อเสนอดิจิทัลต่อไปและปล่อยให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบใหม่ของตลาดเกมออนไลน์ของเยอรมันในปี 2564

Paul Gauselmann หัวหน้าผู้บริหารของ Gauselmann กล่าวถึงการสร้าง Eyas Gaming ว่า “ผมตื่นเต้นกับการร่วมมือกันครั้งนี้ ประสบการณ์การดำเนินงานของพันธมิตรของเราร่วมกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเรารวมถึงเกมที่มีชื่อเสียงของ Merkur จะช่วยให้เราสามารถสร้างข้อเสนอออนไลน์ในเยอรมนีและตลาดที่มีการควบคุมอื่น ๆ ได้สำเร็จ”

สนธิสัญญาของรัฐGlücksspielneuregulierungstaatsvertrag (GlüneuRStV) ถูกกำหนดให้เปิดตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์และแนวดิ่งทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เลขาธิการสมาคมการพนันและการพนันแห่งยุโรป (EGBA) Maarten Haijer ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎข้อบังคับของเกมออนไลน์โดยอ้างว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น เพียงพอที่จะดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมผ่านไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาต

เมื่อเดือนที่แล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติของเยอรมัน ตกลงช่วงการเปลี่ยนภาพเพื่ออนุญาตเกมคาสิโนออนไลน์ในเยอรมนี โดยที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรอบการกำกับดูแลเนื่องจากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตามข้อตกลงที่ทำโดยรัฐมนตรี-ประธานาธิบดีทั้ง 16 คนของประเทศ ผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้นำเสนอสล็อตออนไลน์ โป๊กเกอร์ และการเดิมพันกีฬาต่อไป โดยจะต้องทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GlüneuRStV ภายในวันที่ 15 ตุลาคม