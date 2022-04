สมัครสมาชิก UFABET หุ้นออนไลน์พุ่งขึ้นจากรายได้

สมัครสมาชิก UFABET รายรับจากคาสิโนที่ Paradise Co Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเพียงรายเดียวของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม ตามการยื่นฟ้องในวันศุกร์โดยบริษัทไปยังการแลกเปลี่ยนของเกาหลี

รายรับดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 70.54 พันล้านวอน (62.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับประมาณ 50.67 พันล้านวอนในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

รายรับตารางของเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น 43.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับสูงกว่า 67.58 พันล้านวอนเล็กน้อย รายได้จากเครื่องเล่นเกมลดลง 14% ในเดือนตุลาคมปีนี้ สู่ 2.96 พันล้านวอน

ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของความผันผวนของรายได้ในปีต่อปีในการอัปเดตรายเดือนของบริษัท

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2018 รายรับจากคาสิโนรวมของ Paradise Co เพิ่มขึ้น 19.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ประมาณ 531.82 พันล้านวอน

รายรับจากตารางสำหรับปีปฏิทินถึงวันที่ 31 ตุลาคมเพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 496.88 พันล้านวอน รายรับจากเครื่องจักรในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 15% สู่ระดับเกือบ 34.94 พันล้านวอน

ตารางลดลง – จำนวนเงินสดที่ลูกค้าแลกเปลี่ยนเป็นชิปที่โต๊ะ – สำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับเหนือ 4.76 ล้านล้านวอน

ตัวเลขคาสิโนล่าสุดของ Paradise Co ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของสถานที่สี่แห่งที่ดำเนินการในส่วนธุรกิจคาสิโน Walkerhill ในกรุงโซล; เชจูแกรนด์ (ในภาพ) บนเกาะเชจู; คาสิโนปูซานในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน และ Paradise City ในอินชอน ใกล้สนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศ

Suncity Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกงได้ยืนยันว่าธุรกิจคาสิโนและการพนันในเวียดนามและกัมพูชาจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของฮ่องกง เนื่องจากธุรกิจเกมที่ดำเนินการโดยบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงนั้นถูกกฎหมายหากดำเนินการนอกฮ่องกง บริษัทกล่าวว่าคาสิโนและธุรกิจการพนันอื่น ๆ จะถูกดำเนินการนอกฮ่องกง

“ธุรกิจคาสิโนและการพนันจะดำเนินการในเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งทั้งคู่ได้จัดตั้งระบบการออกใบอนุญาต [s] สำหรับธุรกิจการพนันและจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง” คำแถลงกล่าว

“กลุ่มจะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลดังกล่าว และได้ว่าจ้างและจะว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายชาวเวียดนาม [ese] และที่ปรึกษากฎหมายกัมพูชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลดังกล่าว” แถลงการณ์กล่าวเสริม

Suncity Group Holdings เป็นประธานโดย Alvin Chau Cheok Wa ซึ่งควบคุม Suncity Group นักลงทุนขยะในมาเก๊า

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ Suncity Group Holdings กล่าวว่ามีแผนที่จะว่าจ้างสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงเพื่อช่วยให้มีการควบคุมภายใน นโยบาย และขั้นตอนในการป้องกันอาชญากรรมร้ายแรงและการฟอกเงินอย่างเหมาะสม

บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทยังคงพัฒนาการควบคุมภายใน นโยบาย และขั้นตอนสำหรับธุรกิจในเวียดนามและกัมพูชา โดยจะว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายชาวเวียดนามและกัมพูชาที่ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวียดนามและกัมพูชา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลในประเทศเหล่านั้นที่มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน

บริษัทได้ประกาศข้อตกลงในเดือนนี้ในการจัดตั้งและดำเนินการคาสิโนในรีสอร์ทในสีหนุวิลล์ในประเทศกัมพูชา ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริษัทย่อย Suncity Group Management and Consultancy (Sihanoukville) Ltd และ Golden Sun Sky Entertainment Ltd. เจ้าของรีสอร์ทคาสิโน

สีหนุวิลล์ถูกมองว่าเป็นตลาดที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ “ระดับกลางถึงระดับล่าง” และอุตสาหกรรมนี้ไม่มี “กฎหมายที่มีความหมาย” หรือการบังคับใช้ – หมายความว่ามีความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการเกมที่จัดตั้งขึ้น แต่นายหน้า Union Gaming Securities Asia Ltd กล่าวว่าการย้ายเพื่อลงทุนในสีหนุวิลล์เป็น “แนวทางทุนเบา” ที่ไม่เสี่ยงกับเงินทุนของ Suncity

ในเดือนสิงหาคม Suncity Group Holdings ประกาศว่าได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 34ในโครงการคาสิโนในเมืองตากอากาศเวียดนามของฮอยอัน มูลค่าประมาณ 600 ล้านเหรียญฮ่องกง (76.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Star Admiral Ltd – บริษัท จดทะเบียนใน British Virgin Islands กล่าวว่าจะควบคุมสิทธิ์ในข้อเสนอด้วยคาสิโน 140 โต๊ะและประมาณ 1,000 เครื่องสล็อต – เป็นเจ้าของทั้งหมด บริษัท ย่อย.

Suncity Group Holdings รายงานผลขาดทุนสุทธิเกือบ 1.65 พันล้านหยวน (241.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงไม่มีกระแสผลกำไรจากการดำเนินงานของ Suncity Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน นักวิเคราะห์การลงทุนกล่าวว่าแบรนด์ junket เป็นนักลงทุนรายเดียวที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินงานห้องขยะในตลาดมาเก๊า

ครึ่งศตวรรษหลังจากการคัมแบ็กครั้งแรกอันน่าทึ่งของพวกเขา ดูเหมือนว่า New York Mets จะอยู่ตรงกลางของอีกแห่ง

เจฟฟ์ แม็คนีล และไมเคิล คอนฟอร์โต จากนิวยอร์ก เม็ตส์ มีอีกมากที่จะเฉลิมฉลองในช่วงท้ายเกม เนื่องจากทีมของพวกเขาชนะ 15 เกมจาก 16 เกมหลังสุด

เดอะเมทส์รวบรวมสองวิ่งในโอกาสที่แปดเพื่อเอาชนะวอชิงตันในพระบรมราชูปถัมภ์ 4-3 ในคืนวันเสาร์ ชัยชนะดึงพวกเขาเข้าสู่ครึ่งเกมของ Nats และ Milwaukee Brewers สำหรับตำแหน่งไวด์การ์ดระดับชาติ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมเดอะเมทส์จัดสถิติ 39-47ซึ่งเป็นครั้งที่สามที่แย่ที่สุดใน NL ในขณะนั้น สิ่งที่พวกเขาทำตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอะไรโดดเด่น มันทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าในเมเจอร์ลีกเบสบอล

หลังจากชนะ ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ 61-56 และชนะ 15 จาก 16 เกมล่าสุด นั่นคือช่วงที่ดีที่สุดของเดอะเมทส์ตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งชวนให้นึกถึงการกลับมาของมิราเคิล เม็ตส์ในปี 1969 เมื่อพวกเขาชนะ 14 จาก 17 ในเดือนสิงหาคมเพื่อเอาชนะการขาดดุลเกม 10 เกมต่อทีมชิคาโกคับส์ใน NL East และในที่สุดก็ได้ครองโลกแรกของแฟรนไชส์ ชุด.

รุกกี้ ลุยส์ กิลอร์ม คัมแบ็กในวันเสาร์ด้วยเกมกลับบ้านอย่างยากลำบากในอันดับที่แปด มันเป็นโฮเมอร์ลีกใหญ่คนแรกของเขาในอาชีพที่ 100 ของเขาที่ค้างคาว

เราแปลกใจตัวเองอยู่เสมอ” เจดีเดวิสผู้เล่นนอกสนามผู้ซึ่งเพิ่มการเสียสละที่ชนะเกมบินในภายหลังในวันที่แปด “มันน่าทึ่งมากกับทีมนี้ ในระหว่างการวิ่งครั้งนี้ มีผู้ชายมากมายที่คาดหวังน้อยที่สุดที่จะผ่านเข้ามา เช่นเดียวกับหลุยส์ในคืนนี้ มันเป็นค้างคาวที่ยิ่งใหญ่”

The Mets ลงเล่นเพื่อกวาดล้าง Nats สามเกมในวันอาทิตย์ โดยมี Jacob deGrom นักขว้างเอซบนเนินดิน ชัยชนะทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับสูงสุดของไวด์การ์ด

พบกับอัตราต่อรองอย่างรวดเร็ว สั้นลง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ oddsmakers สังเกตเห็นการฉีกขาดของ Mets ในช่วงปลายปี

เมื่อหกวันก่อน อัตราต่อรองของ Mets อยู่ที่ +10000 ที่หนังสือกีฬา FanDuel หมายความว่าการเดิมพัน $100 จะสุทธิ $10,000 ในวันอาทิตย์ อัตราต่อรองเหล่านั้นสั้นลงเหลือเพียง +3200

ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมเมื่อเดอะเมทส์ซื้อ Marcus Stroman นักขว้างดาวเพื่อการค้าจนถึงวันที่ 5 สิงหาคมนักพนันมากกว่า 80 คนเอา FanDuel ขึ้นไปบนอัตราต่อรองเหล่านั้น Kevin Hennessy ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ FanDuel กล่าว

การเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นคือการเดิมพัน $2,000

อัตราต่อรองปัจจุบันไม่ใช่ราคาที่สั้นที่สุดของ FanDuel ที่เสนอใน Mets

ในเดือนมกราคม อัตราต่อรองของพวกเขาคือ +2200 และกลางเดือนเมษายน หลังจากพวกเขาเริ่มฤดูกาลที่ 9-4 ได้ไม่นาน อัตราต่อรองของพวกเขาคือ +1800 อย่างไรก็ตาม พวกเขาสะดุดล้มหลังจากการออกตัวอย่างแข็งแกร่ง และการแพ้ติดต่อกัน 7 เกมในปลายเดือนมิถุนายนช่วยให้อ็อดไดไดส์เมกเกอร์ทำให้พวกเขายิงได้ไกลขึ้นบนกระดาน

เนื่องจาก FanDuel มีหนังสือกีฬาในนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก พวกเขาดึงการกระทำมากมายจากแฟน ๆ ของทีมกีฬาของ Big Apple เมื่อเดือนที่แล้ว Hennessy บอกกับCasino.orgว่า Mets มีจำนวนตั๋วสูงสุดเป็นอันดับสี่สำหรับการเดิมพัน World Series Futures ต้องขอบคุณการเดิมพันในช่วงปรีซี ซั่นที่แข็งแกร่ง

ตลาดรองร้อนขึ้นด้วย

นักพนันไม่เพียงแค่ไปหาเจ้ามือรับแทงเพื่อวางเงินในเม็ตส์ บางคนกำลังจะไปที่PropSwapซึ่งเป็นตลาดรองออนไลน์ที่ผู้คนสามารถวางเดิมพันล่วงหน้าเพื่อขายได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนมีโอกาสขายตั๋วในตลาดเปิดให้กับนักพนันที่สนใจที่จะได้รับอัตราต่อรองที่ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันผ่านหนังสือกีฬา

“เรากำลังจะขายตั๋ว Mets จำนวนมาก” ผู้ร่วมก่อตั้ง Luke Pergande กล่าวกับCasino.orgเมื่อวันเสาร์

ในช่วงดึกของวันศุกร์ PropSwap ได้ทำการขายเดิมพัน Mets World Series ในราคา $265 ซึ่งจะเก็บเงินได้ $11,615

Pergande กล่าวว่า PropSwap กำลังดึงดูดใบเดิมพันสำหรับทีมเบสบอลอื่น ๆ ได้แก่ Cleveland Indians และ Minnesota Twins ในวันเสาร์ พวกเขาโพสต์เดิมพัน $300 ที่อัตราต่อรอง +1000 ซึ่งจะรวบรวม $3,300 จากอินเดียนแดงที่ชนะ American League Central ราคาเสนอสูงสำหรับตั๋วคือ $1,250 โดยผู้ขายขอ $1,600

ปัจจุบัน FanDuel แสดงรายการชาวอินเดียที่ +105 เพื่อชนะ AL Central โดยที่การเดิมพัน $ 1,600 จะรวบรวม $ 3,280

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาสนับสนุนให้คอลิน แคเพอร์นิคกลับมาเล่นฟุตบอลลีกแห่งชาติอีกครั้ง แต่ถ้ากองหลังที่เป็นข้อขัดแย้งพร้อมลงเล่น และทีมไม่ได้เพียงแค่ยื่นสัญญาให้เขาด้วยเหตุผลด้านสื่อ

โดนัลด์ ทรัมป์ โคลิน เคเปอร์นิค อัตราต่อรองเอ็นเอฟแอล

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ต่อต้าน Colin Kaepernick ที่หวนคืนสู่ NFL

Kaepernick เขย่าวงการ NFL และการเมืองในปี 2559 เมื่อเขาคุกเข่าระหว่างการร้องเพลงชาติสหรัฐ ซึ่งกล่าวหาว่าเป็นการประท้วงความอยุติธรรมทางเชื้อชาติและการกดขี่ ทรัมป์แทรกแซงและกล่าวว่าเจ้าของทีมควรไล่ผู้เล่นที่ประท้วงออกไป ซึ่งนำไปสู่การประท้วงคุกเข่าในวงกว้างทั่วทั้งลีกฟุตบอลอาชีพ

หลังจากฤดูกาล 2016 Kaepernick ยกเลิกสัญญากับ San Francisco 49ers แต่ไม่มีทีมอื่นเซ็นสัญญากับเขา เขายังคงเป็นตัวแทนอิสระและมีสิทธิ์เซ็นสัญญากับทีมใดก็ได้

ฉันคิดว่าถ้าเขาดีพอ ฉันรู้จักเจ้าของ ฉันรู้จักบ็อบ คราฟท์ ฉันรู้จักเจ้าของหลายคน ถ้าเขาดีพอ พวกเขาจะเซ็นสัญญากับเขา” ทรัมป์กล่าวในสัปดาห์นี้ “ถ้าเขาดีพอ ฉันรู้จักคนเหล่านี้ – พวกเขาจะเซ็นชื่อเขาด้วยการเต้นของหัวใจ พวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อชนะเกม”

“ตรงไปตรงมา ฉันชอบที่จะเห็น Kaepernick เข้ามา ถ้าเขาดีพอ สมัครสมาชิก UFABET แต่ฉันไม่ต้องการเห็นเขาเข้ามาเพราะมีคนคิดว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี ถ้าเขาดีพอ เขาจะเข้ามา” ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวสรุป

49ers ลงเกลียว

Kaepernick จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนวาดาและจบการศึกษาจาก Reno นำทีม 49ers สู่ Super Bowl ระหว่างฤดูกาล NFL 2012-13 ในเกมใหญ่ เขาขว้าง 302 หลาและทำทัชดาวน์หนึ่งลูก และวิ่งไปได้อีกคะแนนในการแพ้ 34-31 ของ Niners ซูเปอร์โบวล์นั้นจะถูกจดจำไปอีกนานถึงเรื่องไฟฟ้าดับที่ทำให้การเล่นหยุดชะงักเป็นเวลา 34 นาที

หกปีต่อมา อดีตทีมของ Kaepernick กลายเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดใน NFL พวกเขายังไม่ถึงรอบตัดเชือกในช่วงเวลานั้น และอยู่ที่ 40/1 ในลาสเวกัสเพื่อคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ครั้งต่อไป จิมมี่ การอปโปโล QB ของ 49ers ปัจจุบันอยู่ที่ 50/1 เพื่อคว้ารางวัลAP MVP

คำพูดของทรัมป์มีขึ้นหลังจากนักข่าวขอให้เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่โดย Kaepernick โดยอ้างว่าเขา “ถูกปฏิเสธการทำงานเป็นเวลา 889 วัน” ในวิดีโอ Kaepernick อ้างว่าเขาออกกำลังกาย 5 วันต่อสัปดาห์ตอนตี 5

อัตราผลตอบแทน

เมื่อพรีซีซันกำลังดำเนินไปอย่างเป็นทางการ อีกไม่นานทีมต่างๆ จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผู้เล่น อาการบาดเจ็บอาจเพิ่มความน่าดึงดูดใจของ Kaepernick และอาจนำทีมให้ฉวยโอกาสกับเขา

Philadelphia Eagles เสีย Nate Sudfeld ตัวสำรองให้กับข้อมือซ้ายที่หักระหว่างเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันพฤหัสบดี เมื่อ Nick Foles หายไป Philly ตัวสำรองเพื่อเริ่มต้น Carson Wentz ก็คือ Clayton Thorson มือใหม่และ Cody Kessler นักเดินทาง

The Eagles มีความหวังสูงสำหรับปี 2019-20โดย Wentz กลับมา ลาสเวกัสมีทีมอยู่ที่ 14/1 เพื่อคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ แต่เวนท์ซมักจะได้รับบาดเจ็บ และฟิลาเดลเฟียอาจควรที่จะมีคิวบีที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ในปีกของมัน หากเขาพลาดเวลา

Matt Bowker นักข่าวของ Eagle แห่งCBS Phillyแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์นี้ว่า “Kaepernick เป็นหนึ่งใน QB ที่น่าสนใจที่สุดในลีกในอาชีพการงานของเขา… ตอนนี้เขาออกจากลีกมาสองฤดูกาลเต็มแล้ว นั่นเป็นเวลานาน แต่การไม่โทรหา Kaepernick เพียงเพื่อดูว่าเขาเหลืออะไรไว้จะเป็นความประมาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟรนไชส์ที่เปิดกว้างและมีจิตสำนึกทางสังคมอย่าง Eagles”

Kylie Jenner อายุ 22 ปีในวันเสาร์ และมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองที่อายุน้อยที่สุดในโลก — ตามForbes — มุ่งมั่นที่จะฉลองวันเกิดของเธออย่างมีสไตล์

ไคลี เจนเนอร์

นักสังคมสงเคราะห์คนดัง ผู้ลี้ภัย และเรือซูเปอร์ยอทช์มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์: Kylie Jenner อาจรู้หรือไม่รู้ตัวว่าเรือยอทช์วันเกิดของเธอเคยเป็นเจ้าของโดยโจ โลว์ มหาเศรษฐีผู้หลบหนี (กลาง) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าบงการการปล้น 1MDB

เจนเนอร์เช่าเหมาลำ ซูเปอร์ ยอทช์ “ความเงียบสงบ” มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ สำหรับโอกาสนี้ ซึ่งเป็นเรือที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของโดย เก็นติ้ง คาสิโนยักษ์ใหญ่ของมาเลเซีย ซึ่งให้เช่าในราคา 1.2 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์

Kardashian ที่อายุน้อยที่สุดและเพื่อนสนิทของเธอมากถึง 22 คนจะเข้ารับการรักษาในห้องซาวน่า สระว่ายน้ำ บีชคลับ ร้านเสริมสวย โรงภาพยนตร์ จากุซซี่บนดาดฟ้า ยิม และความหรูหราอื่นๆ แม้ว่า ข้อมูลรับรองการเล่นเกมของเจ้าของปัจจุบัน ไม่มีการเอ่ยถึงคาสิโนออนบอร์ด

แต่สิ่งที่สาววันเกิดและเพื่อนซี้ของเธออาจรู้หรือไม่รู้ก็คือว่าครั้งหนึ่งเรือยอทช์ดังกล่าวเคยถูก FBI ยึดได้ เนื่องจากอดีตเจ้าของเรือลำนี้เป็นที่ต้องการตัวของทางการสหรัฐฯ และมาเลเซียสำหรับบทบาทของเขาในการยักยอกเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์จากกองทุนของรัฐมาเลเซีย

เงินจำนวนมหาศาลที่หายไปนั้นถูกควบคุมโดยนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีที่น่าอับอายของประเทศ

ขณะนี้ Razak กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในมาเลเซียสำหรับการทุจริตและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นการโจรกรรมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

แต่ชายผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการการโจรกรรม นายโจ โลว์ ชาวจีน-มาเลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของเรือยอทช์ ยังคงมีขนาดใหญ่

เรื่องอื้อฉาว 1MDB คืออะไร?

1MDB เป็นกองทุนสาธารณะที่ก่อตั้งโดย Razak ในปี 2552 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของมาเลเซีย โดยพื้นฐานแล้วเพื่อประโยชน์ของชาวมาเลเซีย

แต่ในเดือนกรกฎาคม 2559 ลอเร็ตตา ลินช์ อัยการสูงสุดในสหรัฐฯ กล่าวว่า ทรัสต์ดังกล่าวกำลังถูกปล้นเหมือนเป็น “บัญชีธนาคารส่วนตัว” โดยเจ้าหน้าที่ทุจริตของมาเลเซีย

โลว์ไม่เคยดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในรัฐบาลมาเลเซีย แต่ในฐานะนักธุรกิจนานาชาติที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในรัฐบาลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขาได้กลายเป็น “ที่ปรึกษา” สำหรับกองทุน 1MDB จากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ลี้ภัยระดับนานาชาติเมื่อฝาปิดหมดเรื่องอื้อฉาวในปี 2559

ปัจจุบันเชื่อว่าเขาอยู่ในประเทศจีน ซ่อนตัวอยู่ในสายตา

ไม่มีข้อเสนอแนะใดที่เจนเนอร์รู้จักโลว์เป็นการส่วนตัว แม้ว่าน้องสาวของเธออาจจะรู้ก็ตาม ในปี 2011 Low ถูกกล่าวหาว่ามอบเฟอร์รารีสีขาวมูลค่า 325,000 เหรียญให้ Kim Kardashian เป็นของขวัญแต่งงาน

เงินหลายล้านซื้อของขวัญให้คนดัง

อัยการระบุว่า โลว์ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบในนิวยอร์กและลอนดอน ปิกัสซอส และการผลิตภาพยนตร์ ด้วย Riza Aziz ลูกเลี้ยงของ Razak Low ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สำคัญเช่นDumb and Dumber To และWolf of Wall Street – แดกดันเนื่องจากประเด็นเรื่องการประพฤติมิชอบทางการเงินที่อาละวาด

ขณะเคลื่อนไหวในแวดวงฮอลลีวูด โลว์ก็มอบของขวัญให้เพื่อนคนดังของเขาอย่างฟุ่มเฟือย ตามที่ Bradley Hope ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB, Billion Dollar Whale , Low เคยให้ Paris Hilton $250,000 ในชิปคาสิโน

ในขณะเดียวกันในปี 2560 ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอได้มอบตัวปิกัสโซและบาสเกียตที่โลว์มอบให้เอฟบีไอให้กับเขา

Low ยังซื้อเรือยอทช์ที่มีชื่อเดิมว่า “Equanimity” ซึ่งอัยการอ้างว่าถูกซื้อเกือบทั้งหมดด้วยเงินสดที่ดูดมาจาก 1MDB เรือลำนี้ถูกจับโดยทางการมาเลเซียในปี 2018 และขายทอดตลาดให้กับ Genting Group เมื่อต้นปีนี้ในราคา 125 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาเดิม

การซื้อนี้เป็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากตามที่ The Wall Street Journalกล่าวหา 1MDB ซื้อสินทรัพย์ด้านพลังงานในมาเลเซียในปี 2555 ผ่านกลุ่มเก็นติ้งในราคาที่สูงเกินจริง

จากนั้น Genting ถูกกล่าวหาว่าบริจาคผลกำไรให้กับมูลนิธิที่ควบคุมโดย Razak ซึ่งใช้เงินเหล่านี้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี 2556

ผู้นำในอุตสาหกรรมการแข่งม้ามารวมตัวกันที่เมืองซาราโตกา รัฐนิวยอร์กในวันอาทิตย์เพื่อการประชุมโต๊ะกลมประจำปีเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการแข่งม้า และเช่นเดียวกับในเกือบทั้งปี 2019 นี้ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ก็ครอบงำการอภิปราย

วาเลอรี พริงเกิล ผู้จัดการรณรงค์ด้านมนุษยธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อการคุ้มครองม้า พูดในนามของพระราชบัญญัติความซื่อสัตย์ในการแข่งม้า ซึ่งเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จะกำหนดมาตรฐานการแข่งม้าให้เป็นของรัฐ ความสนใจในร่างกฎหมายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ม้า 30 ตัวเสียชีวิตที่ซานตาแอนนิตาในช่วงหกเดือนเมื่อต้นปีนี้

งานนี้จัดโดย The Jockey Club โดยมีวิทยากรเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นผิวการแข่ง การจัดการกับวิกฤตการณ์ และการสนับสนุนกฎหมายHorseracing Integrity Act (HIA) กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมาตรฐานระดับชาติในกีฬา

การประชุมเกิดขึ้นหลังจากม้า 30 ตัวเสียชีวิตที่ซานตาแอนิตาในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน เส้นทาง Southern California ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Breeders’ Cup Championship ในเดือนพฤศจิกายน ระงับการแข่งขันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในเดือนมีนาคม เพื่อตรวจสอบสภาพสนามแข่งและหาสาเหตุที่ม้าตาย

นอกจากนี้ The Stronach Group ซึ่งเป็นเจ้าของสนามแข่งได้เสนอแพ็คเกจการปฏิรูปที่ทะเยอทะยานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของม้า รวมถึงการห้ามใช้ยาฉีดในวันแข่งขัน เช่น Lasix ซึ่งสามารถปกปิดอาการบาดเจ็บได้ ผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่อื่น ๆ ของประเทศได้ให้คำมั่นที่จะช่วยดำเนินการปฏิรูปที่คล้ายกันในรัฐของตน

William Lear Jr. รองประธานของ The Jockey Club กล่าวอย่างกระชับในคำปราศรัยของเขาเพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนของสหรัฐอเมริกา Paul Tonko (DN.Y. ) และ Andy Barr (R-Ky.)

“เราทุกคนรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลง” เลียร์กล่าว “และที่โดดเด่นในหมู่พวกเขาคือวิธีที่เราจัดการกับกฎระเบียบด้านยาในสหรัฐอเมริกา”

เทรนเนอร์ ‘พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง’

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของงาน ตัวแทนจากองค์กรสวัสดิภาพสัตว์กล่าวในที่ประชุม วาเลอรี พริงเกิล ผู้จัดการรณรงค์ด้านมนุษยธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (HSUS) ด้านการคุ้มครองม้า ใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้ เธอยังต้องการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า HSUS สนับสนุนการแข่งขัน โดยเสริมว่า Humane Society ไม่ใช่ “คนบ้าสวัสดิภาพสัตว์คนหนึ่งที่ต้องการปิดคุณลง”

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มจึงต้องการให้การแข่งขันเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด สำหรับองค์กร นั่นหมายถึงการแข่งขันที่เต็มไปด้วยม้าที่ไม่มียาอยู่ในระบบ

หากม้าต้องแข่งกับยา เราไม่เชื่อว่าพวกมันควรจะแข่งกัน” เธอกล่าว “ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

การเรียกเก็บเงินสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงสำหรับกีฬา Pringle กล่าว กีฬาอื่น ๆ ที่เล่นทั่วประเทศมีหนังสือกฎแห่งชาติเธอกล่าวเสริม ดังนั้น การแข่งรถก็ไม่น่าจะต่างกัน

สองวันก่อนการประชุมโต๊ะกลม กลุ่มผู้ฝึกสอนม้าของสหรัฐฯ 16 คนได้ออกแถลงการณ์แสดงความสนับสนุนต่อกฎหมายดังกล่าว ในบรรดาผู้ที่แนบชื่อของพวกเขาใน “จดหมายเปิดผนึกถึงชุมชนพันธุ์ดี” ได้แก่ Shug McGaughey, Mark Hennig, Todd Pletcher และ Nick Zito

ในจดหมาย ผู้ฝึกสอนยอมรับว่ามีการโต้เถียงกันในชุมชนการแข่งรถเกี่ยวกับการจัดการกับต้นทุนและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

“แต่กีฬาพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องและความจำเป็นในการปฏิรูปและฟื้นฟูความไว้วางใจของสาธารณชนมากกว่าการเสียสละที่จำเป็น” พวกเขาเขียน “เราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและจะน้อมรับเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

กลุ่มคนขี่ม้าคัดค้านบิล

แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้กลุ่มสวัสดิภาพสัตว์และองค์กรอุตสาหกรรมการแข่งม้าบางกลุ่มมารวมกัน แต่ร่างกฎหมายก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้เริ่มต้น สมัครสมาชิก UFABET บางคำถามมีข้อกำหนดในร่างกฎหมายปัจจุบันที่ให้ค่าคอมมิชชันการแข่งรถของรัฐมีตัวเลือกในการเพิ่มการเดิมพันแบบ pari-mutuel เพื่อที่จะให้ทุนในการริเริ่มตามกฎหมายระดับประเทศ ภาษานั้นไม่อยู่ในใบเรียกเก็บเงินเวอร์ชัน 2017

การแข่งม้าซื้อกลับบ้านเฉลี่ยประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับการพนันรูปแบบอื่น มูลนิธิไอเดียพันธุ์แท้กลัวว่าการซื้อกลับบ้านที่สูงขึ้นอาจบังคับให้นักพนันของการแข่งขัน ผู้ที่จ่ายเงินเพื่อให้กีฬาดำเนินต่อไป ต้องเอาเงินเดิมพันของพวกเขาไปที่อื่น

นอกจากนี้ National Horseman’s Benevolent and Prevention Association ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนของเจ้าของ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และผู้ฝึกสอน ได้แสดงการสงวนท่าทีจริงจังเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้ใช้ยาในวันแข่งขัน

พวกเขาเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับของวุฒิสภาที่ยื่นในเดือนมิถุนายนโดยวุฒิสมาชิกสหรัฐ Kristen Gillibrand (DN.Y. ) และ Martha McSally (R-Ariz.) เป็นปฏิกิริยาที่หัวเข่าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่Santa Anita

“หาก Lasix ถูกห้ามโดยสมบูรณ์ จำนวนผู้เสียชีวิตบนสนามแข่งทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้น” Eric Hamelback ซีอีโอของกลุ่มกล่าว “ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาคำตอบที่จะป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตสำหรับนักกีฬาพันธุ์ดีของเรา ร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่คำตอบ”

Crown Resorts ผู้ดำเนินการคาสิโนของออสเตรเลียติดหล่มในการโต้เถียงเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความผูกพันกับนักวิ่งขยะที่มีการเชื่อมต่อกับกลุ่มอาชญากร เผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง: การสอบสวนที่เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจทำให้อันดับเครดิตขององค์กรลดลง

ลอว์เรนซ์ โฮ ซีอีโอของ Melco Resorts บทบาทของเขาในบริษัทที่ชื่อว่าแลนซ์ฟอร์ดอาจทำให้ข้อตกลงกับ Crown Resorts เสียหายได้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานสุราและการเล่นเกมอิสระในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย (NSW) กล่าวว่ากำลังตรวจสอบการขายหุ้นใน Crown Resorts Ltd. โดย CPH Crown Holdings Pty Ltd. ของ James Packer ให้กับ Melco Resorts & Entertainment Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Lawrence Ho

หลักฐานที่มอบให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียระบุว่าจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ Ho มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกห้ามไม่ให้ทำงานร่วมกับ Crown Resorts ในเดือนพฤษภาคม 2018 Ho ตกลงที่จะซื้อหุ้น 20% ใน Crown ในราคา 1.75 พันล้านดอลลาร์ ในเวลานั้นเอกสารที่ยื่นระบุว่า Ho เป็นผู้อำนวยการของ Lanceford Company Ltd. Lanceford ได้รับการอธิบายว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีนักลงทุนรวมถึง Stanley Ho – พ่อของ Lawrence – ภรรยาคนที่สามของเขา และลูกห้าคนจากภรรยาคนที่สองของ Stanley

การสอบสวนจะพิจารณาถึงข้อกล่าวหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ Crown ในรายงานของสื่อเมื่อเร็วๆ นี้ และหลังจากการสอบสวนประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับ Crown ในระดับรัฐและรัฐบาลกลาง รวมถึงการสอบสวนเกี่ยวกับข้อตกลงของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับบริษัท” Moody’s กล่าว Investors Service ในบันทึกล่าสุด

Imbroglio ล่าสุดที่ต้องเผชิญกับ Crown Resorts เริ่มต้นขึ้นหลังจากสื่อของออสเตรเลียหลายแห่งกล่าวว่า Crown ใช้จุดอ่อนในนโยบายการย้ายถิ่นฐานของออสซี่เพื่อเร่งรัดวีซ่าสำหรับ High Roller ของจีน กระตุ้นให้มีการสอบสวนเรื่องนี้โดย Department of Home Affairs (DHA)

เสี่ยงดาวน์เกรด

Moody’s กล่าวว่าการสอบสวน Crown ที่ซ้อนกันทำให้อันดับเครดิตของบริษัทเกมมีความเสี่ยงที่จะถูกดาวน์เกรด

“การสอบสวนมีเครดิตติดลบเพราะมันเปิดทางให้ Crown เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง เช่นเดียวกับศักยภาพในการแทรกแซงด้านกฎระเบียบและปัญหาการออกใบอนุญาต” หน่วยงานจัดอันดับกล่าว “คราวน์ปฏิเสธข้อกล่าวหาและให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับทางการในการสืบสวนใดๆ เราจะติดตามสถานการณ์ต่อไปในขณะที่มันคลี่คลายและประเมินสาระสำคัญของผลกระทบด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม”

Moody’s มีอันดับเครดิต Baa2 สำหรับหนี้ที่ออกโดย Crown Resorts ด้วยแนวโน้มที่ “เสถียร” หนี้องค์กรที่มีการจัดอันดับ Ba หนึ่งในสามที่ออกโดยหน่วยงานนั้น “ถูกตัดสินว่ามีองค์ประกอบเก็งกำไรและมีความเสี่ยงด้านเครดิตมาก”

รายงานของสื่อดังกล่าวที่พิจารณาถึงความเกี่ยวพันของ Crown กับผู้ให้บริการ Junket ที่เชื่อมต่อแบบสามกลุ่มยังจุดประกายให้มีการทบทวนโดยคณะกรรมาธิการออสเตรเลียเพื่อความสมบูรณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย (CLEI) เพื่อดูว่าเกมยักษ์ใหญ่อย่างรู้เท่าทันอนุญาตให้อาชญากรเข้ามาในประเทศเพื่อที่พวกเขาจะได้เล่นการพนันหรือไม่

สอบถามข้อมูล NSW

การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ NSW กำลังดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของตารางที่ 35 ของพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนปี 1992 ประเด็นสำคัญของการตรวจสอบมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารและผู้บริหารของ Crown ไม่มีอิทธิพลทางอาญาหรือไม่

กฎหมายดังกล่าวถูกส่งผ่านเพื่อจัดให้มีการจัดตั้งคาสิโนในเขต Barangaroo ของ NSW Crown ไม่มีสถานที่ให้บริการเกมที่นั่น แต่ บริษัท ได้เริ่มโครงการ Crown Sydney มูลค่า 1.49 พันล้านดอลลาร์ในพื้นที่ในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

การสืบสวนกำลังเก็บค่าผ่านทางในหุ้นของ Melco Resorts & Entertainment ของ Crown และ Lawrence Ho หุ้น Melco ที่จดทะเบียนในนิวยอร์ก ซึ่งซื้อขายใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “MLCO” ลดลง 15.51 เปอร์เซ็นต์ในเดือนนี้

Twin River Worldwide Holdings, Inc. (NYSE:TRWH) ยังคงปิดท้ายรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปลายสัปดาห์นี้ และดูเหมือนว่าการเข้าซื้อกิจการ Dover Downs Gaming and Entertainment ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่นานมีอยู่แล้ว การจ่ายเงินปันผล

พื้นที่สล็อตที่ Dover Downs ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการสร้างรายได้ให้กับทวินริเวอร์

TRWH เสร็จสิ้นการซื้อบริษัทเกมในเดลาแวร์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งหมายความว่าช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นไตรมาสแรกที่โดเวอร์ดาวน์ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท

ประสิทธิภาพทางการเงินที่ Dover ในช่วงไตรมาสแรกของการเป็นเจ้าของเกินความคาดหมายที่สูงอยู่แล้วเนื่องจากการบูรณาการและความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นต้นของเรา แต่เรายังคงคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการดำเนินงานที่สำคัญ” George Papanier ซีอีโอและประธานของ Twin River กล่าวใน ล่าสุดยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การยื่นเอกสารไม่ทำลาย Dover Downs ด้วยตัวเอง ผลการดำเนินงานจากธุรกิจนั้นรวมกันเป็นก้อนกับ Hard Rock Hotel & Casino Biloxi ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ TRWH ในมิสซิสซิปปี้

“การดำเนินงานของ Biloxi และ Dover อยู่ที่ประมาณ 31.9 ล้านดอลลาร์ถึง 32.3 ล้านดอลลาร์ และ30.0 ล้านดอลลาร์และ 30.5 ล้านดอลลาร์ของรายรับสุทธิตามลำดับ และ 8.8 ล้านดอลลาร์และ 9.8 ล้านดอลลาร์ และ 4.7 ล้านดอลลาร์และ 5.7 ล้านดอลลาร์ของ Adjusted EBITDA ตามลำดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน ” ตามที่ยื่น

คาดว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม

แม้ว่า Dover Downs จะไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนรายได้สำหรับ TRWH ซึ่งทรัพย์สินสองแห่งของบริษัทใน Rhode Island – คาสิโน Twin River และ Tiverton – คือสถานที่ในเดลาแวร์กำลังแสดงการปรับปรุงที่สำคัญจากที่ที่เคยเป็นมาก่อนที่ TRWH ได้มา

โดเวอร์ดาวน์สต้องแบกรับภาระหนี้จำนวนมาก ผลกำไรที่ลดลง และการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการในแมริแลนด์และเวอร์จิเนีย ปีที่แล้ว รัฐต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่แรชชีนทั้งสามของตนในรูปแบบของภาษีที่ต่ำกว่า

ในขณะที่การแข่งขันในระดับภูมิภาคยังคงเป็นปัจจัยหนึ่ง สุขภาพทางการเงินของ Dover Downs กำลังดีขึ้น และอาจเป็นประโยชน์สำหรับ Twin River เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะขจัดการแข่งขันในภูมิภาคบ้านเกิดของนิวอิงแลนด์

“อีกครั้ง ทรัพย์สินแห่งนี้เร่งการดำเนินงานและประสิทธิภาพทางการเงินได้เร็วกว่าที่คาดไว้ และด้วยการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดทั้งแผนการตลาดและประสบการณ์ของลูกค้าที่มีการดำเนินการและวางแผนมากมายของเรา เราคาดว่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปตามวิถีที่เพิ่มขึ้นนี้” Papanier of Dover กล่าว ดาวน์

ขยายลงใต้

Twin River ซื้อ Hard Rock Biloxi ในปี 2014 และความสำเร็จของบริษัทในด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทมีการขยายตัวในมิสซิสซิปปี้

“ในปี 2014 เราได้รับ Hard Rock Biloxi ที่ตัวคูณประมาณ 10 เท่า” Papanier กล่าว “เรายินดีที่จะรายงานว่า แม้จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในตลาดนั้นนับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ การเติบโตของกระแสเงินสดของเราส่งผลให้เจ้าของปัจจุบันมีจำนวนน้อยกว่า 7 เท่า”

เมื่อเดือนที่แล้ว TRWH กล่าวว่าจะซื้อคาสิโนสองแห่งจาก Eldorado Resorts รวมถึง Lady Luck ใน Vicksburg, Miss. ด้วยเงิน 230 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของ Eldorado ในการกำจัดทรัพย์สินและหาเงินจากการเข้าซื้อกิจการ Caesars Entertainment มูลค่า 17.3 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2018 คาสิโนที่ดำเนินการในมิสซิสซิปปี้มีรายได้รวมจากการเล่นเกม (GGR) ที่ 2.12 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐมิสซิสซิปปี้

Las Vegas Sands (LVS) กำลังเผชิญกับคดีความมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ซึ่งนำโดยอดีตหุ้นส่วนธุรกิจในมาเก๊า Marshall Hao และบริษัท Asian American Entertainment Corp (AAEC) ของเขา

LVS

Marshall Hao นักธุรกิจชาวไต้หวันผู้ลึกลับอ้างว่าเขาคิดไอเดียสำหรับ Venetian Macao (ในภาพ) และว่าเขาเป็นหนี้ 70% ของกำไรของ LVS ในมาเก๊าตั้งแต่ปี 2002 เนื่องจากการฝ่าฝืนข้อพิพาทสัญญาอายุ 18 ปี

นักธุรกิจชาวไต้หวันอ้างว่าเขามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยที่เกิดจากความร่วมมือที่ถูกยกเลิกระหว่าง AAEC และคาสิโนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เมื่อ 18 ปีก่อน

ตามเอกสารของศาล AAEC และ LVS ตกลงที่จะร่วมกันยื่นขอใบอนุญาตคาสิโนในมาเก๊าในปี 2544 ในขณะนั้น กระบวนการได้เริ่มทำลายการผูกขาดการเล่นเกมของสแตนลีย์ โฮ และเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศ

Hao อ้างว่าเขาแนะนำ LVS ว่าคาสิโนธีมเวนิสแบบเดียวกับที่เพิ่งเปิดในลาสเวกัสจะทำงานได้ดีในมาเก๊า Sands Macao และ Venetian Macao ซึ่งเปิดในปี 2547 และ 2550 ตามลำดับช่วยเปลี่ยนวงล้อมให้กลายเป็นศูนย์กลางการเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ LVS ให้กลายเป็นผู้ให้บริการคาสิโนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

แต่ AAE ไม่ได้รับชิ้นส่วนของวงกลมเพราะ LVS ยกเลิกสัญญาเพียงฝ่ายเดียวในปี 2545 และเข้าสู่การประมูลที่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดกับ Galaxy Entertainment ในฮ่องกงแทน LVS และ Galaxy ได้ยุติการเป็นหุ้นส่วนกันในเวลาต่อมา เมื่อทั้งคู่เลือกที่จะดำเนินกิจการโดยลำพังในตลาดเปิดใหม่

แต่ Hao อ้างว่า LVS จะไม่สามารถเจรจากระบวนการออกใบอนุญาตที่ซับซ้อนได้สำเร็จโดยปราศจากการปรึกษาหารือล่วงหน้า

ฮาวมาก?

เดิมห่าวฟ้องในข้อหาละเมิดสัญญาในรัฐเนวาดาในปี 2550 แต่คดีดังกล่าวถูกยกฟ้องในปี 2553 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ในปี 2555 Hao ยื่นคำร้องในมาเก๊าเป็นเงิน 375 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5 พันล้านดอลลาร์ในอีก 2 ปีต่อมา ในรายงานระหว่างกาลล่าสุด Sands China ซึ่งเป็นแขนของ LVS ในเอเชียกล่าวว่า Hao ได้เพิ่มการเรียกร้องของเขาอีกครั้งเป็น 12 พันล้านดอลลาร์ก่อนการพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 11 กันยายนที่ศาลชั้นต้นของมาเก๊า

Jorge Menezes ทนายความของ Hao บอกกับGGRAsiaว่าตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของผลกำไรที่สร้างโดย Sands China ในมาเก๊าตั้งแต่ปี 2545 และสอดคล้องกับข้อเรียกร้องในปี 2555

LVS มีรายได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์จากอสังหาริมทรัพย์ในมาเก๊าและสิงคโปร์

ในรายงานชั่วคราว Sands China กล่าวว่า “ไม่สามารถระบุความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ของเรื่องนี้หรือช่วงของการสูญเสียที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล หากมี” และเสริมว่าบริษัทตั้งใจที่จะ “ปกป้องเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

ซุน เดอะ แพนส์ อ๊อฟ LVS

เมื่อต้นปีนี้ LVS ได้ยื่นฟ้องนอกศาลกับนักธุรกิจชาวเอเชียอีกรายซึ่งเคยฟ้องบริษัทในลักษณะเดียวกัน Richard Suen กำลังขอลดกำไร LVS มูลค่า 346.9 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Sands Macao เพราะเขาแย้งว่าเขาอำนวยความสะดวกในการประชุมระหว่างบริษัทกับนักการเมืองชาวจีนที่มีชื่อเสียงในปี 2544 ซึ่งนำไปสู่การออกใบอนุญาตโดยตรง

LVS ปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านี้ แต่คณะลูกขุนในรัฐเนวาดาเข้าข้าง Suen และในเดือนมีนาคม บริษัทได้ตัดสินผลรวมที่ไม่เปิดเผยซึ่งอาจอยู่ที่ 96 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากตัวเลขนี้ถูกระบุว่าเป็น “การยุติทางกฎหมายที่ไม่เกิดซ้ำ” ในรายงานทางการเงินฉบับถัดไปของบริษัท

ไม่ค่อยมีใครรู้จัก Hao ชื่อภาษาจีนว่า Shi Sheng Hao แม้ว่าเขาจะเป็นพาดหัวข่าวช่วงสั้นๆ ในปี 2008 เมื่อเขาและครอบครัวบริจาคเงินมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ให้กับ John McCain ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกัน มีรายงานในช่วงเวลานั้นว่า Hao ถือสัญชาติอเมริกันและไต้หวันร่วมกัน