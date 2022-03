สมัครสมาชิก Sa Gaming อนาคตของรีสอร์ทคาสิโนมิสซิสซิปปี้

สมัครสมาชิก Sa Gaming ในมิสซิสซิปปี้อนาคตของโครงการรีสอร์ทคาสิโนในคาบสมุทรกัลฟ์โคสต์ที่เสนอสองโครงการจะได้รับการตัดสินในภายหลังในวันนี้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของมิสซิสซิปปี้ที่จัดขึ้นที่โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนบิลอกซี

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Sun Herald ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RW Development ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อสร้างคาสิโนในเมืองBiloxiบนที่ดินผืนเดียวกันกับที่พยายามทำในปี 2008 ในขณะที่ Jacobs Entertainment Incorporated ซึ่งถูกปฏิเสธในทำนองเดียวกัน 2014 ต้องการสร้างสถานที่เล่นการพนันในชุมชนใกล้เคียงของ Diamondhead แผนทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเดิมถูกปฏิเสธเนื่องจากความกังวลเรื่องระยะห่างจากเครื่องหมายกระแสน้ำสูงเฉลี่ยแม้ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐมิสซิสซิปปี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

หนังสือพิมพ์รายงานว่าทั้งสองเสนอการพัฒนาซึ่งถูกนำเสนอครั้งแรกต่อคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐมิสซิสซิปปี้ในระหว่างการประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่อาคารD’Iberville City Hall ได้วิจารณ์กับ Billy Hewes นายกเทศมนตรี กัลฟ์พอร์ตถึงขนาดเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อแสดง ความไม่เห็นด้วยของเขา

“อย่าหวั่นไหวกับคำยืนยันเก่าๆ ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าไม่มี” อ่านจดหมายจากพรรครีพับลิกันวัย 55 ปีถึงคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของมิสซิสซิปปี้ “รุ่นก่อนของคุณมองการณ์ไกลและปล่อยให้คุณยืนหยัดอย่างมั่นคงโดยมีเหตุผลที่จะปฏิเสธสิ่งที่จะเป็นการละเมิดแบบอย่าง”

บรรดาผู้ที่คัดค้านการสร้างนักวิจารณ์คาสิโนใหม่ได้รายงานว่ายังชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของคาสิโนมากกว่าแปดแห่งแล้วรวมถึงTreasure Bay Casino And Hotelซึ่งตั้งอยู่ประมาณ 2,600 ฟุตจากไซต์ที่เสนอสำหรับโครงการพัฒนา RW ในขณะที่ Biloxi พร้อมที่จะต้อนรับFoxwoods Resort Casino มูลค่า 265 ล้านดอลลาร์ที่ Biloxi Pointeในต้นปีหน้า

“ผลกระทบที่มากขึ้นจะเป็นผลของการเปลี่ยนลักษณะของชุมชนทางตอนใต้ของมิสซิสซิปปี้อย่างสมบูรณ์ เพราะมันจะช่วยเปิดประตูสู่การขยายตัวของไซต์เกมตามอำเภอใจไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยถูกไตร่ตรองหรือต้องการเลย” ฮิวส์เขียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมาชิกของ วุฒิสภารัฐมิสซิสซิปปี้ระหว่างปี 1992 ถึงปี 2012 “ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับโอกาสในการแข่งขัน เนื่องจากเว็บไซต์เกมทางกฎหมายจำนวนมากมีอยู่ในปัจจุบันและพร้อมสำหรับการพัฒนา”

หลังจากอนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาสำหรับศูนย์การท่องเที่ยวและสันทนาการที่เสนอใกล้บาร์เซโลนาในเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคคาตาโลเนียของสเปนได้อนุญาตให้บริษัทที่สนใจเปิดคาสิโนสองแห่งของการพัฒนาอีกสามเดือนเพื่อส่งการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์

เดิมชื่อ BCN World ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาขนาดใหญ่เนื่องจากตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงคาตาโลเนียประมาณ 60 ไมล์ โดยจะเริ่มในช่วงฤดูร้อนหลังจากได้รับข้อเสนอภายในวันที่ 31 มีนาคม แต่การขยายเวลาหมายความว่าบริษัทต่างๆ มีเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน ส่งการออกแบบขั้นสุดท้ายของพวกเขา

ตามรายงานจาก G3Newswire Melco Crown Entertainment Limitedกำลังแข่งขันกับHard Rock Internationalเพื่อขอใบอนุญาตคาสิโนสำหรับนักท่องเที่ยวและสันทนาการ ขณะที่ Grupo Peralada บริษัท ในพื้นที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของโดยร่วมมือกับGenting Groupยักษ์ ใหญ่ของมาเลเซีย หน่วยงานทั้งสามแต่ละแห่งได้ฝากพันธบัตรมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์แล้ว และมุ่งมั่นที่จะซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงแรม คาสิโน และแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลาย

ในการประกาศการขยายเวลาดังกล่าว รัฐบาลคาตาโลเนียได้อธิบายว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสามารถเตรียมข้อเสนอของตนได้ “ในเวลาที่เหมาะสม” ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการเงินทั้งหมด

แม้จะมีความล่าช้าซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่เปเร กรานาดอส นายกเทศมนตรีเมืองตากอากาศที่อยู่ใกล้เคียงของซาลู ประกาศว่าโครงการมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ “ยังมีชีวิตอยู่” เนื่องจากตัวดำเนินการร้องขอ “โดยตัวดำเนินการเอง”

“ต้องตีความว่าโครงการนี้ยังมีชีวิตอยู่ และความสนใจของผู้ปฏิบัติงานยังคงอยู่” กรานาดอสบอกกับ G3Newswire

คาตาโลเนียเป็นที่ตั้งของคาสิโนขนาดเล็กกว่าสี่แห่งแล้ว แต่จากการศึกษาทางเศรษฐกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับศูนย์การท่องเที่ยวและสันทนาการ ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งดำเนินการโดย Universidad Rovila I Virgili De Tarragona พบว่าการพัฒนาครั้งใหญ่สามารถสร้างงานโดยตรงประมาณ 13,000 ตำแหน่ง และดูนักท่องเที่ยวใหม่มากถึงห้าล้านคน พื้นที่ภายในปี 2019 มีส่วนเพิ่ม 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น

ผู้ประกอบการคาสิโนชาวอเมริกันPenn National Gaming Incorporatedถูกตั้งค่าให้เพิ่มพื้นที่คาสิโนเกือบสองเท่าในรัฐทางตอนใต้ของMississippiหลังจากตกลงข้อตกลงที่จะเห็นว่ามันใช้เงิน 44 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อทรัพย์สินของ Resorts Casino Tunica พร้อมกับ Bally’s Casino Tunica ที่อยู่ใกล้เคียง

Penn National Gaming Incorporated ซึ่งตั้งอยู่ในไวโอมิสซิงได้ดำเนินการBoomtown Casino BiloxiและHollywood Casino Gulf Coastทางตอนใต้ของ Mississippi พร้อมกับHollywood Casino Tunicaและเปิดเผยว่าข้อตกลงกับเจ้าของปัจจุบัน RIH Acquisitions MS I และ RIH Acquisitions MS II คาดว่าจะปิดในระหว่าง ไตรมาสที่สองของปีขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐมิสซิสซิปปี้

หลังจากเสร็จสิ้น ข้อตกลง Tunica Countyแล้ว Penn National Gaming Incorporated อธิบายว่าตั้งใจที่จะเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งได้มาใหม่จากGaming And Leisure Properties Incorporatedอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่ารวมรายปีเริ่มต้นที่ 9 ล้านดอลลาร์

“เรามีความยินดีที่จะร่วมมือกับ Gaming And Leisure Properties [Incorporated] เพื่อจัดโครงสร้างการทำธุรกรรมแบบ tuck-in ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานของเราทันทีเมื่อปิดตัวลง” อ่านคำแถลงจาก Timothy Wilmott ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Penn National รวมเกม. “การเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มคาสิโนเสริมสองแห่งให้กับการดำเนินงานของ Hollywood Casino Tunica ที่มีอยู่ของเราด้วยเหตุนี้จึงนำเสนอ Penn National [Gaming Incorporated] พร้อมโอกาสในการได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการจัดการท้องถิ่นแบบรวมศูนย์”

Bally’s Casino Tunicaตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซีประมาณ 34 ไมล์ และมีร้านสเต็ก ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ร้านกาแฟที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และสถานบันเทิงสด ในขณะที่คาสิโนขนาด 40,000 ตารางฟุตมีสล็อต 947 ช่องและเกมบนโต๊ะ 16 เกม

ในส่วนของResorts Casino Tunicaซึ่งตั้งอยู่ติดกับ Hollywood Casino Tunica ก็มีร้านสเต็ก ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์และร้านกาแฟที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน และยังมีโรงแรม 201 ห้อง พื้นที่จัดประชุมและกิจกรรม 18,000 ตารางฟุต และ คาสิโน 35,000 ตารางฟุตพร้อม 800 สล็อตและเกมบนโต๊ะเก้าเกม

“เราตั้งใจที่จะลงทุนแบบ cap-ex เล็กน้อยที่คาสิโนที่เพิ่งได้มาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของแขกในขณะที่ใช้โปรแกรมความภักดีของผู้เล่น Marquee Rewards เพื่อให้แขกสามารถเข้าถึง Penn National [Gaming Incorporated] ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นรวมถึงรีสอร์ทTropicana Las Vegas ของเรา ” อ่านแถลงการณ์จากวิลมอตต์

Penn National Gaming Incorporated ดำเนินการแล้ว 27 สิ่งอำนวยความสะดวกใน 16 รัฐของอเมริกาและแคนาดาและอธิบายว่า Resorts Casino Tunica และ Bally’s Casino Tunica เมื่อปีที่แล้วสร้างรายได้ที่ปรับแล้วรวมกันก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายประมาณ 21 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามรายรับรวมของคาสิโนคู่ของมิสซิสซิปปี้ได้ลดลงประมาณ 44% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากระดับสูงที่ 1.66 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549 เป็น 932.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2559

ในแคลิฟอร์เนียกลุ่ม Sycuan ของ Kumeyaay Nation รายงานว่าได้ทำลายพื้นที่เมื่อวานนี้ในการขยาย Sycuan Casino มูลค่า 226 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้ซึ่งจะเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกในซานดิเอโกเคาน์ตี้เพิ่มโรงแรม 11 ชั้นพร้อมกับพื้นที่เล่นเกมเพิ่มเติมและห้องบอลรูม 12,000 ตารางฟุต

ตามรายงานจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KGTV การพัฒนาขื้นใหม่ยังเป็นการนำสวนขนาด 1.5 เอเคอร์มาที่สถานที่จัดงาน พร้อมด้วยร้านอาหารใหม่ 7 แห่ง สระว่ายน้ำ 2 สระ สปา และศูนย์ออกกำลังกาย และเป็นความพยายามของกลุ่มSycuan Band Of The Kumeyaay Nationเปลี่ยนคาสิโน Sycuan วัย 33 ปีให้กลายเป็นรีสอร์ทสไตล์ลาสเวกัส

“มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมของคาสิโนโดยทั่วไป; คุณต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมเหล่านั้น” John Dinius ผู้จัดการทั่วไปของSycuan Casinoกล่าวกับ KGTV “สิ่งนี้จะกำหนดประสบการณ์ของ Sycuan [Casino] ใหม่”

โฆษกอธิบายว่าโรงแรม 300 ห้องแห่งใหม่ของ Sycuan Casino พร้อมห้องสวีทอย่างน้อย 50 ห้องคาดว่าจะเริ่มต้อนรับแขกคนแรกในปี 2019 ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ยังสามารถเพลิดเพลินกับที่จอดรถ 2,000 พื้นที่และคาสิโนที่มีช่องเพิ่มเติมอีก500 ช่อง

คาสิโน Sycuan ปัจจุบันมีพื้นที่เล่นเกม 90,000 ตารางฟุตพร้อม 2,000 สล็อต 40 โต๊ะเกมและห้องโป๊กเกอร์ แต่ไม่มีโรงแรมซึ่งตรงกันข้ามกับBarona Resort And CasinoและViejas Casino And Resort ในบริเวณใกล้ เคียง สิ่งนี้นำไปสู่การศึกษาล่าสุดจาก The Nielsen Company ที่จัดอันดับสิ่งอำนวยความสะดวกของ Sycuan Band Of The Kumeyaay Nation ให้เป็นคาสิโนที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับสามในซานดิเอโกเคาน์ตี้

“เราต้องการเป็นที่หนึ่ง” ดิเนียสบอกกับ KGTV “เรามีการแข่งขันสูงในตลาดนี้ และเป้าหมายที่แน่นอนของเราคือการเป็นคาสิโนอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ [การขยายตัวนี้] ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครนอกจากตัวเราเองและความปรารถนาที่จะเป็นที่หนึ่ง”

ซานดิเอโกเคาน์ตี้ตอนนี้เป็นเจ้าภาพสิบสองคาสิโนโดยเจ็ดแห่งได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วหรือการขยายที่ไม่ใช่เกมตั้งแต่ปี 2010 แม้ว่าฮอลลีวูดคาสิโน Jamul-San Diego ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งเปิดในเดือนตุลาคมโดยเสนอ 1,700 สล็อตรวมถึง 43 เกมบนโต๊ะและร้านอาหารเจ็ดแห่ง ,ยังไม่มีโรงแรม.

KGTV รายงานว่าตลาดคาสิโนอะบอริจินของแคลิฟอร์เนียมีมูลค่าประมาณ 7.3 พันล้านดอลลาร์และปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ของทั้งหมดของประเทศในขณะที่แนวดิ่งที่ไม่ใช่เกมนั้นเติบโตเร็วที่สุดหลังจากให้รายละเอียดการเพิ่มขึ้น 5% ในปี 2557 ซึ่งมากกว่าสองเท่า โพสต์โดยกิจกรรมการพนัน

Imperial Pacific International Holdings Ltd (1076.HK) เพิ่งรายงานผลประกอบการรวมของบริษัทและบริษัทในเครือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2016 โดยมีรายได้รวม 7.49 พันล้านฮ่องกง (964.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 6 เหรียญฮ่องกง 77 พันล้าน (871.56 ล้านดอลลาร์) จากปีที่แล้ว

การประกาศซึ่งนำเสนอหลังเวลาซื้อขายในวันจันทร์ผ่านการยื่น ( pdf ) กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มาในเวลาเดียวกันกับบริษัทในฮ่องกงที่ประกาศว่าคาสิโนถาวรแห่งแรกของบริษัทImperial Pacific Resortใน Garapan บน US CNMI ของ Saipanควรจะแล้วเสร็จในวันศุกร์ ในขณะที่โรงแรมของรีสอร์ทคาสิโนจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

จากการยื่นฟ้อง รายได้จากการเล่นเกมของบริษัทจากคาสิโนชั่วคราวBest Sunshine Liveซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า T Galleria สุดหรูบนถนน Beach Road ในเมือง Garapan มีมูลค่าถึง 7.49 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับปีนี้ รายได้คาสิโนของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์มาจากภาควีไอพีในจำนวน 7.13 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง มากกว่า 11 เท่าของ 623 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปีที่แล้ว ปี 2559 เป็นปีแรกของการดำเนินงานของคาสิโน นอกจากนี้ รายได้จากโต๊ะหมู่เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าเป็น 261.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในขณะที่รายได้จากเครื่องสล็อตและ ETG เพิ่มขึ้นเป็น 57.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

สำหรับปีนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทมีมูลค่าถึง 1.77 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 833% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ สิ้นปี 2559 บริษัทเปิดเครื่องสล็อต 141 เครื่อง, โต๊ะเล่นเกมจำนวนมาก 32 โต๊ะ และโต๊ะวีไอพี 16 โต๊ะภายในคาสิโนชั่วคราว ผู้ประกอบการคาสิโนตั้งข้อสังเกตในการยื่นเรื่อง “เนื่องจากการดำเนินงานของคาสิโนบนเกาะไซปันนั้นค่อนข้างใหม่ ส่วนสำคัญของลูกค้าคาสิโนวีไอพีของเรานั้นมาจากช่องทางการตลาดของกลุ่ม” และ “ผู้เล่นวีไอพีที่มีการใช้จ่ายสูงโดยทั่วไปจะได้รับ ค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยเลี้ยงตามเปอร์เซ็นต์ของการหมุนเวียนชิป”

ลูกหนี้การค้าของบริษัท ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดการเล่นวีไอพีที่ยังไม่ได้ชำระ ถูกโพสต์ไว้ที่ 5,333,904 ดอลลาร์ฮ่องกง

จากการยื่นฟ้อง บริษัทกล่าวว่าลูกค้า VIP โดยตรงส่วนใหญ่มาจากฮ่องกง จีน เกาหลี และมาเก๊า Best Sunshine Live ได้ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับการหมุนเวียนชิป แซงหน้าห้องอาหารขยะที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า

อิมพีเรียล แปซิฟิค รีสอร์ท (ชื่อเดิมคือแกรนด์ มาเรียนา คาสิโน แอนด์ โฮเทล รีสอร์ท) คาดว่าจะมีเครื่องสล็อต 365 เครื่องและโต๊ะเกม 193 โต๊ะ ตามการยื่นคำร้อง นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเมื่อมีการเปิดตัวคาสิโนถาวร บริษัทจะหยุดดำเนินการที่คาสิโนชั่วคราว “คณะกรรมการพอใจกับผลงานที่ Best Sunshine Live [คาสิโนชั่วคราว] โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมวีไอพีที่มีจำนวนการหมุนเวียนรายเดือนที่สำคัญ” บริษัท ระบุไว้ในการยื่นฟ้อง “หลังจากเปิดคาสิโนใหม่ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าและดึงดูดผู้เล่นและลูกค้าใหม่ เราคาดว่าจะเริ่มความร่วมมือกับผู้สนับสนุนเกมหลังจากที่พวกเขาได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการบนเกาะ”

ตามที่บริษัทระบุ “ส่วนเล็กๆ ของฐาน VIP ของกลุ่มนั้นมาจากผู้ให้บริการ Junket ที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559” สมัครสมาชิก Sa Gaming บริษัทเสริมว่า 18 โปรโมเตอร์เกมได้ยื่นขอใบอนุญาต Junke กับผู้ควบคุมการเล่นเกมบนเกาะเมื่อสิ้นปี 2559

ในการตอบโต้สาธารณะต่อคดีความ 21 ล้านดอลลาร์ที่ยื่นฟ้องโดยบริษัทพัฒนาเกมในฟลอริดาPicayune Rancheria แห่ง Chukchansi Indianได้ออกแถลงการณ์อ้างว่าบริษัทได้รับการชดเชยสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับChukchansi Gold Resort & Casinoแล้ว อย่างไรก็ตาม ชนเผ่าไม่ได้ให้เงินจำนวนหนึ่งดอลลาร์

การร้องเรียนซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ต่อ Picayune Rancheria ของชาวอินเดียนชุคชานซีและหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจ Chukchansi โดยกลุ่มเกม Osceola Blackwood Ivory Gaming ในศาลแขวงแคลิฟอร์เนีย อ้างว่าละเมิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง และการละเมิดรหัสธุรกิจและวิชาชีพของรัฐ การตอบสนองระบุไว้ในส่วน “OBIG เป็นผู้ขายของคาสิโน แต่พวกเขาได้รับการชดเชยอย่างดีสำหรับบริการของพวกเขา” คำแถลงอ่าน “คดีของพวกเขาทำให้ชัดเจนว่าตอนนี้ OBIG ต้องการเงินมากกว่าที่เป็นหนี้และจ่าย แต่เราเป็นรัฐบาลชนเผ่า ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม”

คำแถลงของ Chukchansi กล่าวต่อว่า “คดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งของข้อเรียกร้องที่ไม่มีมูลและไร้มูลของ OBIG และคนอื่น ๆ เพื่อพยายามรีดไถเงินจากเผ่าของเรา เราจะต่อสู้ผ่านสนามและเราจะชนะ”

คดีดังกล่าวเกิดจากความพยายามของชนเผ่าในการเปิดคาสิโน Coarsegold อีกครั้งในปี 2558 หลังจากที่ปิดตัวลงในเดือนตุลาคม 2557 โดยรัฐและรัฐบาลกลางหลังจากการบุกโจมตีสำนักงานเกมระหว่างข้อพิพาทระหว่างกลุ่มชนเผ่า ชุดสูทอ้างว่าในช่วงฤดูร้อนปี 2558 เจ้าหน้าที่ชนเผ่าได้อนุมัติข้อตกลงที่จะจ่ายเงินให้กับกลุ่มที่ตั้งอยู่ในฟลอริดา 30% ของรายได้สุทธิเป็นระยะเวลาเจ็ดปี ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้กฎของคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย (NIGC) .

คดีอ้างว่าข้อตกลงการจัดการที่เสนอไม่เคยส่งเพื่อตรวจสอบและอนุมัติโดย NIGC และเป็นผลให้ บริษัท ถูกลิดรอนจากเงินประมาณ 21 ล้านดอลลาร์ซึ่งยืนหยัดจากข้อตกลงตามรายได้ที่เข้ามา รายงาน Osceola ทำงาน 13 เดือนด้วยความเข้าใจว่าข้อตกลงจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการเล่นเกมโดยชนเผ่าหลังจากที่ Chukchansi Gold Resort & Casino เปิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2015 มีรายงานว่ากลุ่มเกมทำงานให้กับ Chukchansi จนถึง 10 ส.ค. ปีที่แล้ว

ชนเผ่าใช้เวลาส่วนที่ดีที่สุดของปี 2015 ในการพยายามเปิดคาสิโนอีกครั้งและชดใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในช่วงเวลาที่สถานที่ถูกปิด ออสซีโอลาและชนเผ่าบรรลุข้อตกลงกันในฤดูร้อนของปีนั้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการเลือกตั้งในปีถัดมาได้เปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองของสภาชนเผ่า

ในฟลอริดาSeminole Tribe Of Floridaที่ดำเนินการคาสิโนได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขอให้ผู้พิพากษาแทลลาแฮสซีพิจารณาการพิจารณาคดีที่พวกเขาโต้แย้งอาจนำไปสู่เครื่องสล็อตเหมือนที่ไม่ได้รับการควบคุมจำนวนหลายพันเครื่องที่วางอยู่ในบาร์ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์แทลลาแฮสซี เดโมแครต ปัญหาคือความถูกต้องตามกฎหมายของเกม “ก่อนการเปิดเผย” ที่รู้จักกันในชื่อเวอร์ชัน 67 ซึ่งคล้ายกับสล็อต แบบดั้งเดิมมากกว่า แต่ต้องการให้นักพนันกดปุ่ม “ดูตัวอย่าง” ก่อนจึงจะสามารถเริ่มเล่นได้

เครื่องจักรที่ผลิตโดย Blue Sky Games ถูกวางไว้ในสถานที่ต่างๆ ทั่วฟลอริดาภายใต้สัญญาเช่ากับ Gator Coin Incorporated ซึ่งตั้งอยู่ในแจ็กสันวิลล์ แต่ในไม่ช้าก็ถูกริบโดยกรมธุรกิจและระเบียบมืออาชีพของฟลอริดา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าหน่วยงานดังกล่าวละเมิดกฎของรัฐเกี่ยวกับการพนัน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Blue Sky Games และ Gator Coin Incorporated ได้ท้าทายการจับกุมเหล่านี้ในศาล และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ได้เห็นผู้พิพากษาจอห์น คูเปอร์จากศาลยุติธรรมแห่งฟลอริดาแห่งที่สอง หนังสือพิมพ์อธิบายว่าผู้พิพากษาสั่งว่าเครื่องไม่ได้ละเมิดกฎของรัฐเกี่ยวกับการพนันเพราะพวกเขาไม่ใช่เกมแห่งทักษะหรือโอกาสเนื่องจากฟังก์ชั่น “ดูตัวอย่าง” ช่วยให้ผู้เล่นทราบผลของเกมก่อนใช้จ่ายเงิน

ในการพิจารณาคดีของเขา Cooper รายงานสรุปว่า “ผลลัพธ์ของเกมจะเหมือนกับผลลัพธ์ที่แสดงเสมอ” และ “ทักษะไม่ได้ใช้ในเกมเพราะไม่มีอะไรที่ผู้เล่นสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์”

แต่ตามรายงานของ Seminole Tribe of Florida ได้เข้าร่วมกับ Florida Department of Business And Professional Regulation เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ Cooper คิดใหม่อีกครั้ง ชนเผ่าซึ่งดูแลSeminole Hard Rock Hotel And Casino HollywoodและSeminole Hard Rock Hotel And Casino Tampaพร้อมด้วยคาสิโนขนาดเล็กอีกสี่แห่งในรัฐได้ลงนามในข้อตกลงการเล่นเกมในปี 2010 ที่ให้สิทธิพิเศษในการเสนอสล็อตนอก Miami- Dade County และ Broward Countyและถูกกล่าวหาว่าประกาศว่าการพิจารณาคดีล่าสุดอาจนำไปสู่การแพร่ขยายของเกม “ก่อนการเปิดเผย” ทั่วฟลอริดา

“การเสนอเกม Blue Sky และระบบเกมใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันต่อสาธารณะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ที่สำคัญของชนเผ่าในการผูกขาดและขู่ว่าจะทำลายความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเผ่าและรัฐที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองฝ่าย” อ่าน คำแถลงจากทนายความเผ่า Barry Richard

Richard รายงานเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจ “อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากและทำให้ชนเผ่าและรัฐต้องสูญเสียเงินหลายพันล้านเหรียญ” ก่อนที่เขาจะเสริมว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรัดกุมไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยรัฐ ก่อนที่คูเปอร์จะตัดสินใจ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Marcellus Osceola ประธานสภาเผ่าของ Seminole Tribe Of Florida ส่งจดหมายถึง Rick Scott ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเพื่อให้คำแนะนำแก่พรรครีพับลิกันว่าศาลของรัฐและรัฐบาลกลางในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ได้กำหนดเกม “ก่อนการเปิดเผย” ว่าเป็นสล็อตที่ผิดกฎหมายที่ประกอบขึ้น “การละเมิดที่ชัดเจน” ของการผูกขาดของชนเผ่า

“ [ชนเผ่าเซมิโนลแห่งฟลอริดา] ขอแนะนำว่าเกมเหล่านี้จำนวนมากกำลังดำเนินการในฟลอริดาตามการตัดสินใจนี้ และมีแนวโน้มว่าจะมีเกมเพิ่มเติมอีกหลายพันเกมที่จะเพิ่มในอนาคตอันใกล้นี้” Osceola เขียน “เกมประเภทสล็อตในลักษณะเดียวกับที่ศาลของรัฐบาลกลางและรัฐในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ถือเป็นเครื่องสล็อตที่ผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดที่ชัดเจนของ [Seminole Tribe Of Florida] การเจรจาผูกขาดตามที่กำหนดไว้ในการเล่นเกมที่กะทัดรัดด้วย รัฐซึ่งรับประกันการทำงานพิเศษของเครื่องสล็อตนอก Miami-Dade [County] และ Broward [County] เพื่อแลกกับการชำระเงินรายเดือน หลังจากที่ได้แจ้งการละเมิดที่ร้ายแรงของ [ชนเผ่าเซมิโนลแห่งฟลอริดา] ที่ได้เจรจาผูกขาดไว้

ในคำขอเจ็ดหน้าที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ กรมธุรกิจและระเบียบข้อบังคับของฟลอริด้ารายงานว่าขอให้มีการได้ยินซ้ำและยืนยันว่าคูเปอร์ทำผิดพลาดโดยเน้นว่ากิจกรรมของผู้เล่นเป็นการพนันหรือไม่ มันเขียนว่าปัญหา “ตั้งคำถามที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงว่าเครื่องที่ผู้เล่นกำลังเล่นอยู่นั้นเป็นเครื่องสล็อตหรืออุปกรณ์” ว่า “ผู้เล่นรู้หรือไม่ทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง”

“แท้จริงแล้ว สล็อตแมชชีนเป็นสล็อตแมชชีนไม่ว่าใครจะเล่นหรือไม่ก็ตาม” อ่านคำร้องจากกรมธุรกิจและระเบียบข้อบังคับของฟลอริด้า

คาสิโน Tigre de Cristal ของ Lawrence Ho ในไซบีเรียของรัสเซียถูกบังคับให้ลดข้อเสนอชั้นคาสิโนหลักลงอย่างมากเนื่องจากการดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคที่แข่งขันกับคาสิโนอย่างไม่เป็นธรรม รายงานของสื่อท้องถิ่น การตัดทอนจะนำไปใช้กับทุกส่วนของการดำเนินการคาสิโนของพวกเขา รวมทั้งโป๊กเกอร์ เกมบนโต๊ะ และสล็อต Craig Ballantyne ผู้อำนวยการ G1 Entertainment ของผู้ให้บริการคาสิโนกล่าว

Tigre de Cristalเปิดตัวด้วยพิธีอันยิ่งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 2558ในฐานะคาสิโนแห่งแรกในเขตบันเทิงรวม Primorye ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมหลังจากพยายามปิดคาสิโนที่ผิดกฎหมายหลายพันแห่งและปิดอีกหลายพันแห่ง

รีสอร์ทสร้าง รายได้ ภาษีกว่า 8 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีแรก กระตุ้นให้ G1 Entertainment ลงทุนเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์ในโครงการขยาย อย่างไรก็ตาม Ballantyne อธิบายว่าคาสิโนไม่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมไปยังภาคพื้นหลักได้ แม้ว่าจะมีความพยายามทั้งหมด

เดิมที คาสิโนเปิดตัวด้วยเครื่องสล็อตแมชชีน 651 เครื่องและโต๊ะ 67 โต๊ะ แต่ตอนนี้จะลดจำนวนนั้นลงเหลือ 55 โต๊ะและ 319 ช่อง ในขณะที่ยกเลิกข้อเสนอโต๊ะโป๊กเกอร์ไปโดยสิ้นเชิง จำนวนช่องก่อนหน้านี้ลดลงเหลือ 477 หลังจากการเข้าร่วมไม่เป็นไปตาม “ความคาดหวังเริ่มต้น” คาสิโนตอบสนองต่อสิ่งนี้โดยเปิดตัวแคมเปญการตลาดในปี 2559 ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จในการขับรถเข้าร่วมหรือรายได้

Ballantyne อ้างถึงการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค Primorsky ที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจทางกฎหมาย เขาบอกว่าห้องเกมสามารถพบได้ในธุรกิจการค้าและอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวในขณะที่ห้องโถงสล็อตปลอมตัวเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ตามที่เขาพูด มีสโมสรโป๊กเกอร์ที่ผิดกฎหมายอย่างน้อยแปดแห่งในวลา ดีวอสตอค ซึ่งยืนยันว่ามีความสนใจอยู่ที่นั่น แต่พวกเขาต้องลบโต๊ะ Texas Hold’Em ทั้งหมดออกชั่วคราวเพื่อป้องกันการขาดทุนเนื่องจากผลการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นว่าสโมสรโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย ห้องโป๊กเกอร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะโฆษณาอย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดีย ซึ่ง Ballantyne กล่าวว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อหน่วยงานท้องถิ่น

ญี่ปุ่นเข้าใกล้การเปิดตัวโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการอีกขั้นหนึ่งด้วยข่าวที่ว่าGalaxy Entertainment Group (GEG) ผู้ให้บริการ ใน มาเก๊าและSociété des Bains de Mer (SBM) ของ Monte Carlo ได้ลงนามในข้อตกลงแล้ว ทั้งสองกลุ่มเห็นพ้องต้องกันในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการและพัฒนาโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการดำเนินการตามพื้นที่รีสอร์ทแบบบูรณาการเฉพาะ ซึ่งเกิดจากการปูทางไปสู่รีสอร์ทแบบบูรณาการในประเทศ ทั้ง GEG และ SBM ตระหนักดีถึงศักยภาพในตลาดคาสิโนของญี่ปุ่น และความสำคัญของการร่วมทีม โดยให้ทั้งความเชี่ยวชาญของพวกเขาในอุตสาหกรรม GEG อยู่เบื้องหลังรีสอร์ทหรูระดับพรีเมียมหลายแห่งทั่วเอเชีย ในขณะที่ SBM ของ โมนาโกเป็นหนึ่งในแบรนด์การบริการที่หรูหราที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก

Jean Luc Biamonti ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SBM ชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันในปรัชญาองค์กรระหว่างทั้งสองกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนพนักงานของบริษัท ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม และ “การรักษาคุณภาพสูงสุดในการออกแบบรีสอร์ทระดับโลกและมาตรฐานการบริการ”

Biamonti กล่าวว่าความสำเร็จของ GEG ในเอเชียควรพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการยกระดับที่มีคุณค่าให้กับพอร์ตโฟลิโอของ SBM เขาเสริมว่าข้อความล่าสุดของ Bill Promoting Implementation of Specified Integrated Resort Areas ในญี่ปุ่น กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และ SBM ตั้งตารอความพยายามร่วมกันในการออกแบบ พัฒนา และดำเนินการ Integrated Resort ในญี่ปุ่น

Dr. Lui Che Woo ประธานของ Galaxy Entertainment Group แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ SBM ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์การบริการที่หรูหราและโดดเด่นที่สุดในโลก นับตั้งแต่เปิดตัวGalaxy Macau ที่เป็นเรือธงของเรา ในปี 2554 เราได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในการพัฒนาและดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการที่งดงามที่สุดในโลก และร่วมกับ SBM เราตั้งตารอที่จะสร้างประสบการณ์การต้อนรับและความบันเทิงระดับพรีเมียมให้กับเรา ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินในปีต่อๆ ไป”

หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ดำเนินการเมื่อปลายปีที่แล้วในการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถมองเห็นรีสอร์ทการพนันแบบบูรณาการสไตล์ลาสเวกัส ได้ถึงสองแห่งที่ได้รับอนุญาต ในช่วงต้นปี 2018สมาชิกของรัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการต่อต้านการเสพติดกับสถานประกอบการพนันที่มีอยู่ เช่น ร้านปาจิงโกะและสนามแข่ง

ตามรายงานจากบริการข่าวของ Bloomberg ความคิดที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่กว้างขึ้นของการร่างกฎหมายคาสิโนที่เป็นรูปธรรมรวมถึงการอนุญาตให้บุคคลเข้าถึงปาจิงโกะถูกจำกัดตามคำขอของญาติควบคู่ไปกับการใช้บัตรเครดิตในการแข่งขัน เพลง

Bloomberg รายงานว่าข้อเสนอการยกเว้นสะท้อนถึงข้อกำหนดที่เสนอแล้วใน คาสิโน สิงคโปร์ในขณะที่รัฐบาลกังวลว่าการใช้เครื่องบัตรเครดิตที่สนามแข่งอาจนำไปสู่การเพิ่มจำนวนในสินเชื่อเงินสดทันที

มีรายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะบังคับผู้ประกอบการปาจิงโกะในญี่ปุ่นให้ดำเนินมาตรการเพื่อต่อสู้กับการเสพติดหรือไม่ และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถจัดตั้งองค์กรอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลความคืบหน้า

“บริษัทในภาคส่วนใดๆ ชอบที่จะควบคุมตนเอง การถูกผูกมัดด้วยกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับธุรกิจ” Kazuaki Sasaki รองศาสตราจารย์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Toyo กล่าวกับ Bloomberg “แม้ว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในระยะสั้น แต่ก็มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่รอดในระยะยาว”

ซาซากิบอกกับสำนักข่าวว่า ปาจิงโกะถูกจัดประเภทเป็นเกมสนุก ๆ คล้ายกับสถานที่จัดงานนิทรรศการ เนื่องจากผู้เล่นที่ชนะจะได้รับรางวัลแทนเงินสด อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่ารางวัลเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินแข็งได้ในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งมักจะอยู่ห่างจากเครื่องจริงเพียงไม่กี่ฟุต

Bloomberg รายงานว่านักพนันชาวญี่ปุ่นใช้เงิน 209 พันล้านดอลลาร์ไปกับเครื่องปาจิงโกะที่เหมือนพินบอลในปี 2558ซึ่งคิดเป็นประมาณ 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่กฎระเบียบในปัจจุบันยังอนุญาตให้ผู้เล่นเดิมพันการแข่งม้า เรือ จักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้อีกด้วย

แม้จะได้รับความนิยมนี้ บริการข่าวรายงานว่ามีการดำเนินการค่อนข้างน้อยเพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะกระตือรือร้นที่จะแก้ไขหลังจากผ่านคาสิโนที่บังคับใช้กฎหมายในช่วงปลายเดือนธันวาคม สมาชิกของพรรคเสรีประชาธิปไตยของเขาได้เข้าร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคการเมือง Komeito ซึ่งเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรเพื่อขอให้รัฐบาลดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งพาการพนันและความต้องการกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในขณะที่รายงานปาจิงโกะและมาตรการบัตรเครดิตล่าสุดสามารถส่งไปยังอาหารเต็มรูปแบบ สำหรับการลงคะแนนภายในสิ้นสัปดาห์

ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ High 5 Games ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะเห็น Nektan เริ่มแจกจ่ายผลงานของชื่อด้วยเงินจริงบนพื้นฐานพิเศษเฉพาะทั่วยุโรปและแคนาดาในทันที

High 5 Games ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และแคนซัสเช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Nektan รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ของลูกค้าเชิงโต้ตอบทั้งหมดที่มีอยู่ในยุโรปและรวมเกมเข้ากับยิบรอลตาร์เครือข่ายคาสิโนออนไลน์ที่มีการจัดการของบริษัทตาม

“Nektan ยังคงนำเสนอกลยุทธ์ที่เน้นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือของ High 5 Games อย่างต่อเนื่องในการนำเสนอเกมที่ยอดเยี่ยมทุกที่ ซึ่งสร้างโอกาสใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับทั้งสองฝ่ายของมหาสมุทรแอตแลนติก” อ่านคำแถลงจาก Anthony Singer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับเกม High 5 “รูปแบบการกระจายที่รวดเร็วและยืดหยุ่นของ Nektan จะเพิ่มการเปิดรับเนื้อหาสล็อตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ High 5 Games ให้สูงสุด ผลักดันรายได้ในตลาดที่มีการควบคุมที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม [และ] ส่งเสริมการขยายตัวของเราในฐานะบริษัทโซลูชั่นเนื้อหาชั้นนำ”

High 5 Games อธิบายว่าข้อตกลงซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ช่วงการเปลี่ยนภาพเมื่อมีการอนุมัติด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายและรายละเอียดการดำเนินงานคือการที่ Nektan รับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีและพอร์ตโฟลิโอของเกมแบบโต้ตอบมากกว่า 70 เกมที่ครอบคลุมชื่อเช่น Shadow จาก The Panther, Hoot Loot, Secrets of the Forest และ Golden Knight ในยุโรป นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะให้สิทธิ์แก่ Nektan ในพอร์ตพอร์ตโฟลิโอเกมที่ใช้ Flash ที่มีอยู่ของผู้พัฒนาและแค็ตตาล็อกกลับเป็น HTML5 สำหรับการเผยแพร่บนมือถือภายใต้โครงสร้างพื้นฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของตนเอง

“การเพิ่มเนื้อหาคาสิโนของ High 5 Games ลงในเครือข่ายเกมของ Nektan นำเกมที่ล้ำสมัยและผ่านการพิสูจน์แล้วมาสู่แพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายของเรา ขยายและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอของเราทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรป” อ่านคำแถลงจาก Leigh Nissim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nektan “นี่คือการพัฒนาที่สำคัญสำหรับ Nektan เนื่องจากเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายของเราในการเป็นผู้ให้บริการและโซลูชั่นการเล่นเกมระดับแนวหน้าระดับนานาชาติ”

ในประเทศจีนมีรายงานว่ารัฐมนตรีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้ประกาศว่าจีนเตรียมปราบปรามการพนันข้ามพรมแดนต่อไป และเรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Herald Guo Shengkun รัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะของประเทศจีนได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุดในกรุงปักกิ่งและประกาศว่าสำนักงานของเขาตอนนี้ตั้งใจที่จะสอบสวนการลงทุนที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติมโดยบริษัทในประเทศในคาสิโนต่างประเทศ

ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping เริ่มต้นการดำเนินการขนานนามว่า “Duanlian” ซึ่งในภาษาจีนแปลว่า “ทำลายโซ่” ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 และ Guo รายงานว่า “หน่วยงานและบุคคลที่ชักชวนและจัดนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมคาสิโนในต่างประเทศ” จะดำเนินต่อไป ที่จะ “สอบสวนและดำเนินคดีอย่างจริงจัง”

“ [กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ] ควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการพนัน และยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศและการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศ” Guo บอกกับสำนักข่าวซินหัวของรัฐ

มีรายงานว่า Guo ขอให้ประชาชนทั่วไปได้รับรางวัลสำหรับ “การรายงานเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการพนัน” และอธิบายว่าสำนักงานของเขาตอนนี้ตั้งใจที่จะใช้ “มาตรการที่เข้มงวด” เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของการพนันออนไลน์ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดการทุจริตและเป็น “ ขัดต่อศีลธรรมทางสังคม” ในขณะที่ประกาศว่าเจ้าหน้าที่จะ “เจาะลึกและโจมตีธนาคารใต้ดินและแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ [ที่] ให้การชำระทุนสำหรับการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน”

The Sydney Morning Herald รายงานว่าความพยายามฟื้นฟูของจีนในการหยุดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นการพนันจะส่งผลกระทบต่อ บริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่ ของออสเตรเลีย Crown Resorts Limited และThe Star Entertainment Group Limitedเนื่องจากทั้งคู่ยังคงพึ่งพากลุ่มการท่องเที่ยวนี้ในสัดส่วนที่มาก ของธุรกิจของตน

หนังสือพิมพ์รายงานว่าThe Star Entertainment Group Limited ซึ่งตั้งอยู่ใน บริสเบน ได้ยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทย่อย Echo Entertainment (Shanghai) ในเดือนสิงหาคม 2559 แต่ยังคงขยายธุรกิจในประเทศโดยใช้เงินสดจาก พันธมิตรในฮ่องกง ได้ร่วมมือกับ Chow Tai Fook Enterprises Limited และ Far East Consortium International Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงสำหรับการปรับปรุง Jupiters Hotel And Casino Gold Coast มูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ในควีนส์แลนด์ ในขณะที่ใช้เงินสดต่างประเทศ อีก 375 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มตึกโรงแรมหกดาวไปจนถึงสถานที่จัดงาน The Star Sydney

Sydney Morning Herald รายงานว่า Crown Resorts Limited เป็นข่าวที่ไม่ร้ายแรงนัก หลังจากพนักงาน 18 คน ซึ่งรวมถึง Jason O’Connor ผู้จัดการทั่วไประดับ VIP ระดับสากล และเพื่อนชาวออสเตรเลีย Jerry Xuan และ Pan Dan ถูกจับกุมในเซี่ยงไฮ้ ในเดือนตุลาคมสำหรับ “อาชญากรรมการพนัน” พนักงานเหล่านี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศจีน ในขณะที่บริษัท ใน เมลเบิร์นถูกฟ้องโดยนักลงทุนหลังจากการจับกุมทำให้ราคาหุ้นของบริษัทตกลงไปราว 14% คดีฟ้องร้องอ้างว่า บริษัทจดทะเบียนใน ซิดนีย์ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการควบคุมตัวความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการพยายามชักจูงชาวจีนที่มีมูลค่าสูงและวีไอพีให้เล่นการพนันในออสเตรเลีย

เป็นเวลาเก้าเดือนแล้วที่เจ้าของCal Neva Lodge & Casinoได้ยื่นฟ้องล้มละลายในทรัพย์สินของเนวาดาและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในการทำให้สถานที่กลับมาดำเนินธุรกิจได้ รีสอร์ทคาสิโนแห่งนี้เคยเป็นเจ้าของโดยFrank Sinatra และมีประวัติที่มีสีสันแต่วันนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถหาพื้นที่ใด ๆ ได้เหลือที่ว่างด้วยทรัพย์สินที่ถูกปิดล้อม

สมาคมการจัดการการขนส่ง Truckee North Tahoe เพิ่งพบกันและตามที่ Sierra Sun, Kristina Hill ตัวแทนของ Incline Village อยู่ในมือโดยระบุว่ายังคงมีความสนใจในสถานที่นี้ มีรายงานว่า Hill ยังคงได้รับโทรศัพท์จำนวนมากเกี่ยวกับ Cal Neva เนื่องจากผู้คนยังคงให้ความสนใจในที่พักแห่งนี้ ฮิลไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไร ในอีเมลที่ส่งถึงร้านข่าว Hill ระบุว่าเธอรู้ว่าทรัพย์สินอยู่ในศาลล้มละลายใน Reno และผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้โทรหาเธอและถามคำถาม แต่เธอไม่ทราบสถานะความเป็นเจ้าของ

สถานที่ให้บริการมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอุตสาหกรรมเกมโดย Frank Sinatra เป็นเจ้าของสถานที่ในทศวรรษที่ 60 และในที่สุดก็ปล่อยเช่าคาสิโนรีสอร์ทให้กับนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2013 Criswell Radovan บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใน Napa Valley ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และปิดเพื่อเริ่มการปรับปรุงใหม่ ในปีต่อๆ มา วันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ถูกกำหนดไว้เพียงเพื่อกำหนดตารางเวลาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า รีสอร์ทไม่เคยเปิดอีกครั้งและในปี 2558 มีรายงานว่าคนงานก่อสร้างออกจากไซต์งานเนื่องจากปัญหาการชำระเงิน ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท Criswell Radovan ถูกฟ้องล้มละลาย

สาเหตุของความล่าช้าเกิดจากการฟ้องล้มละลายที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ความล่าช้ายังคงเกิดขึ้นนับตั้งแต่มีเอกสารของศาลที่แสดงว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับทนายความที่เป็นตัวแทนของบริษัท จากนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อย้ายเคสไปที่รีโน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คนงานได้นำสิ่งของออกจากภายในรีสอร์ทแล้วขนไปเก็บ นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ ได้มีการยื่นคำร้องเพื่อกำหนดนัดไต่สวนในวันที่ 2 พฤษภาคมเพื่อขออนุมัติคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลร่วมของเจ้าหนี้