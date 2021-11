สมัครสมาชิก Royal Online เว็บบาคาร่า GClub Techwell

สมัครสมาชิก Royal Online ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย 2 มิถุนายน 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — Telematics Conference 2009-Detroit — Techwell, Inc. (Nasdaq:TWLL) ผู้ออกแบบชั้น

นำของโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์วิดีโอสัญญาณผสมสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย ยานยนต์ และ ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ประกาศเปิดตัวคอนโทรลเลอร์ LCD

ขั้นสูง TW8813 ที่ผสานรวมเข้ากับประสิทธิภาพวิดีโอที่ไม่มีใครเทียบได้และความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งาน Infotainment ของยานยนต์ ซึ่งรวมถึงจอแสดงผลคอนโซลด้านหน้า

และความบันเทิงที่เบาะหลัง (RSE) การสาธิตผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ TW88xx ในรถยนต์ประสิทธิภาพสูงของ Techwell จะจัดขึ้นที่บูธ Telematics ประจำปี 2552 #84 & #85 ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องโถงนิทรรศการหลักของ The Rock Financial Showplace เมือง Novi MI

“ในขณะที่ความต้องการแอพพลิเคชั่น Infotainment สำหรับยานยนต์ยังคงขยายตัว Techwell ยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดหาโซลูชั่นคอนโทรลเลอร์ LCD รุ่นต่อไปสำหรับตลาด

นี้” สมัครสมาชิก Royal Online รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Techwell กล่าว “TW8813 ใหม่มอบความยืดหยุ่นในการออกแบบที่มากขึ้นเพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นความบันเทิงในรถยนต์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกับการผสานรวมในระดับที่สูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนของลูกค้า”

TW8813 เป็นคอนโทรลเลอร์ LCD ขั้นสูงที่ผสานรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซแผง LVDS ในตัวซึ่งให้ประสิทธิภาพ EMI ที่ปรับปรุง ความสามารถในการขับเคลื่อนวิดีโอในระยะทางไกล

ด้วยคุณภาพสูง และความสามารถในการรองรับแผง 720p โดยตรง TW8813 มีความสามารถในการรับอินพุตทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รวมทั้งอินพุตดิจิตอล 24 บิตเดี่ยวหรือ

อินพุตดิจิทัล 18 บิตคู่ ตลอดจนอินพุต RGB แบบอะนาล็อก คอมโพสิตและเอส-วิดีโอ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถใช้ TW8813 ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงเนื้อหาวิดีโอและกราฟิกได้โดยตรงจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องรับสัญญาณทีวี เครื่องเล่นดีวีดี กล้องสำรอง เครื่องรับ DTV/DMB และเครื่องรับการนำทาง/GPS นอกจากนี้,

TW8813 มุ่งเป้าไปที่การใช้งานโดยตรง เช่น ระบบนำทาง ความบันเทิง และระบบข้อมูลผู้ขับขี่ ซึ่งขับเคลื่อนการขยายตัวของจอ LCD ในรถยนต์ในตลาดยานยนต์ จอแสดงผลเหล่านี้สามารถแสดงสัญญาณวิดีโอและกราฟิกจากแหล่งต่างๆ รวมถึงระบบนำทาง ดีวีดี เกมคอนโซล เครื่องหมุนทีวี และกล้อง

Techwell เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ออกแบบ ทำการตลาด และจำหน่ายวงจรรวมสัญญาณผสมสำหรับแอพพลิเคชั่นวิดีโอหลายตัวในตลาดการเฝ้าระวังความปลอดภัย ยาน

ยนต์ และตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค Techwell ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและเฉพาะแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถแปลงสัญญาณวิดีโอแอนะล็อก

เป็นรูปแบบดิจิทัลและดำเนินการประมวลผลวิดีโอดิจิทัลขั้นสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงผล การจัดเก็บ และการขนส่งเนื้อหาวิดีโอ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซ่

รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน Techwell มีพนักงานมากกว่า 160 คนในสหรัฐอเมริกา เกาหลี ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่น กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.techwellinc.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

TUNNELTON, W.Va., June 2, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — ในกีฬาเบสบอล มีผู้ตัดสินที่คอยควบคุมทุกการเล่น ซึ่งจะโทรหาคุณหรืออยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย เมื่อคุณมาตี

แต่ละวัน แต่ในชีวิตคุณต่างหากที่เป็นคนยิง ในกีฬาเบสบอล คุณได้รับสามครั้งและคุณออกไป แต่ในความเป็นจริง คุณไม่ได้จำกัดแค่การโจมตีสามครั้ง คุณมีจำนวนการประท้วงไม่จำกัด จำไว้ว่าให้แกว่งอยู่เสมอ เข้าร่วมกับผู้เขียนร่วม Les & Sharon Edinger ในขณะที่พวกเขาแบ่งปันบทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้คุณชนะในเกมแห่งชีวิต

เบสบอลเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่จะสอนคุณเกี่ยวกับน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม มิตรภาพ และความร่วมมือ แต่มันเป็นเพียงเกมที่กินเวลาเก้าอินนิ่งในขณะที่ชีวิตของเรากินเวลา

ตลอดชีวิต Strike Three แต่ Still Swinging เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมที่เรียกว่าชีวิต ซึ่งเราเป็นผู้ตัดสินเอง อย่างไรก็ตาม การจะเป็นกรรมการที่ดี คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อน

บางคนอาจสาปแช่งและตะโกน แต่จำไว้ว่าคุณเป็นคนโทรออกและมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถโทรหาคุณได้ ในชีวิตมันไม่สิ้นสุดเมื่อคุณได้รับสามนัด ไม่มีการจำกัดการจู่โจมที่เรากระทำ และตราบใดที่คุณยังคงแกว่ง คุณก็จะได้รับเครดิตในเกม

ในฐานะผู้ตัดสิน คุณเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของคุณ ดังนั้นให้ตั้งเป้าหมายและวางแผนเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าโยนผ้าเช็ดตัวแล้วเลิก! ไม่

สำคัญว่าเราจะพลาดบอลหรือล้มเหลวเป็นพันครั้ง ตราบใดที่เราไม่เรียกตัวเองว่าลาออก เราสามารถพยายามต่อไปและลองอีกครั้ง จนกว่าเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังพยายามทำให้สำเร็จ อย่าให้ความล้มเหลวทำให้คุณท้อใจ แทนที่จะได้รับแรงบันดาลใจและทำตามตัวอย่างของความล้มเหลวที่ประสบความสำเร็จในชีวิต!

Strike สาม แต่ยังคงแกว่งจะให้ความสำคัญในการจัดแสดง 2,009 อเมริกันสมาคมห้องสมุดประจำปีที่เมืองชิคาโก, อิลลินอยส์ 11-14 กรกฎาคม 2009 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบเพื่อwww.Xlibris.com

ออตตาวา–(Marketwire – 3 มิถุนายน 2552) – ผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของแคนาดากำลังสละเวลาจากธุรกิจที่มีอยู่เพื่อให้คำ

ปรึกษาในห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นี่คือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคเทคโนโลยีและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของแคนาดา

ในออตตาวา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีจาก IBM Canada Ltd., Macadamian Technologies Inc. และ Nortel ได้ทำงานร่วมกับนักเรียนกลุ่มแรกจำนวน 48 คนในโครงการนำร่องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่หวังว่าจะเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าในปีหน้า ดึงดูดเงินทุนระดับจังหวัดเพื่อขยายไปทั่วออนแทรีโอ ในปีต่อๆ ไป

โครงการนำร่องOttawa High School Technology ( www.ottawatechstudents.com ) ได้ส่งพี่เลี้ยงเจ็ดคนจากสามบริษัทมาร่วมงานกับนักเรียนในห้องทดลองภาค

ปฏิบัติที่ไซต์อุตสาหกรรมและในห้องเรียนที่เน้นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูง “แนวคิดคือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนใฝ่หาสายอาชีพด้าน ICT ก่อนที่หลักสูตรปีสุดท้ายของ

พวกเขาจะถูกปิดกั้น ผ่านการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในหลักสูตรเทคโนโลยีของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

แทนที่จะต้องเจออุปสรรคเพราะขาด ของทักษะเหล่านี้” Claude Haw ประธานและ CEO ของ OCRI กล่าว “เราต้องทำให้เมืองนี้มีความสำคัญระดับจังหวัดและระดับชาติเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจแคนาดา”

ตามที่ Conference Board of Canada ระบุ “พายุที่สมบูรณ์แบบ” ของปัจจัยทางสังคมและประชากร การรับรู้เชิงลบของภาคเทคโนโลยีหลังจากฟองสบู่แตกในปี 2002 และ

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในโปรแกรมไอทีทั่วแคนาดาได้รวมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ โดยที่งานมากกว่า 90,000 ตำแหน่งในภาค

เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องถูกเติมเต็มในอีกสองถึงสี่ปีข้างหน้าและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแคนาดาเป็นจำนวนเงิน 10.8 พันล้านดอลลาร์หรือ 120,000 ดอลลาร์ต่องานหากไม่สามารถเติมเต็มได้

Dan Menard นักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก Macadamian Technologies Inc. กล่าวว่า “ส่วนที่ฉันชอบที่สุดในการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับโปรแกรมนี้คือการได้เห็นว่าเด็กๆ มีความคิด

สร้างสรรค์เพียงใด” Dan Menard นักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก Macadamian Technologies Inc. กล่าว “จิตใจของพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดด้วยแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ และสิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้มา ด้วยแนวคิดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะทำให้งานของที่ปรึกษาในการช่วยวางแผนการใช้งานไอทีเป็นเรื่องสนุก”

ตลอดปีการศึกษา นักเรียน Ottawa High School Technology Program ได้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย การสร้างทีมและทางเลือกทางอาชีพที่

หลากหลายที่นำเสนอโดยภาคเทคโนโลยีที่หลากหลายหนึ่งวันต่อสัปดาห์ โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้โซเชียลคอมพิวติ้ง ชุมชนโอเพ่นซอร์ส และ “One Laptop Per

Child” (OLPC) XO จาก Quanta Computer Inc. นักศึกษาสร้างโปรเจ็กต์สุดท้ายที่ทำงานบน XO โดยได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม ตั้งแต่เกมออนไลน์ไปจนถึงแอปพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก นักเรียนจะได้รับแล็ปท็อปเพื่อใช้ตลอดทั้งโปรแกรมเพื่อให้พวกเขาทำงานในโครงการได้อย่างง่ายดาย

ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในวันนี้ที่โรงเรียนมัธยม Earl of March ใน Kanata ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. โครงการสองโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจาก Earl of March และ All Saints Catholic High School จะได้รับการเสนอชื่อให้ดีที่สุดในชั้นเรียนจากผู้ให้คำปรึกษา ครู และพันธมิตรโครงการ

พันธมิตรของ OCRI ในโครงการ Ottawa High School Technology ได้แก่ IBM Canada, Ontario Centers of Excellence, Macadamian Technologies,

Nortel, The Ottawa Software Cluster, Dell Canada, Cisco, Microsoft, Algonquin College, Carleton University, University of Ottawa,

Ottawa Carleton District School Board (OCDSB), คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกออตตาวา (OCSB), ศูนย์ความเป็นเลิศของออนแทรีโอ (OCE) และนักเรียนภาคฤดูร้อนของ Shad Valley และการร่วมมือกันเพื่อบรรลุความสำเร็จของนักเรียน (PASS)

หมายเหตุถึงผู้ผลิตและนักข่าว: โครงการสาธิตด้านไอที ผู้ให้คำปรึกษา นักเรียน พันธมิตรโครงการ และผู้ปกครองจะพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ที่โรงเรียนมัธยมเอิร์ลแห่งเดือนมีนาคมระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ที่ 4 The Parkway, Kanata, Ontario

OCRI เป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองซึ่งเป็นผู้นำในออตตาวา OCRI เป็นจุดชุมนุมเพื่อนำธุรกิจ การศึกษา การวิจัย และความสามารถมารวมกันเพื่อสร้างสภาพเศรษฐกิจที่

ชนะ ซึ่งช่วยให้บริษัทที่อาศัยความรู้ของออตตาวาเจริญเติบโตในท้องถิ่นและแข่งขันในระดับโลก ที่ OCRI เราส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว OCRI เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.ocri.caและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคออตตาวากรุณาเยี่ยมชม www.ottawaregion.com

LANGHORNE, Pa., June 3, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — eGames, Inc. (Pink Sheets:EGAM) ผู้พัฒนาและเผยแพร่เกมแคชชวล ประกาศเปิดตัวเกมปริศนา PC

ยอดนิยม 4 Elements(tm) ซึ่งเป็นเกมวางจำหน่ายแล้ว สู่ร้านค้าอิฐและปูนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 4 Elements พัฒนาโดย Playrix Entertainment ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกมแคชชวล/อาร์เคดยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน ELAN Canadian Awards ประจำปีครั้งที่ 3 สำหรับศิลปะอิเล็กทรอนิกส์และแอนิเมชั่น ประสบความสำเร็จในตำแหน่งยอดขายออนไลน์บนพอร์ทัลเกมแคชชวลชั้นนำส่วนใหญ่ใน ปลายปี 2551

“องค์ประกอบ 4 อย่าง เช่น Blood Ties(tm) และ Mystery Legends ™: Sleepy Hollow เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ในการจัดหาและส่งมอบเกมที่ดาวน์โหลด

ได้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ตลาดค้าปลีก” รองประธาน eGames ฝ่ายขายและการตลาดกล่าว ซิโปริน “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเกมไขปริศนาที่มียอดขายสูงสุดในปี 2008 ทางออนไลน์ 4 Elements ยึดข้อเสนอของเราในประเภทปริศนาและเสริมพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของวัตถุที่ซ่อนอยู่และชื่อการบริหารเวลา”

“4 Elements แสดงผลที่ยอดเยี่ยมทางออนไลน์และได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างมากจากสื่อทุกประเภท รวมถึง IGN ที่ให้คะแนนเกม 8 ใน 10 ที่เน้นกราฟิกและเอฟเฟกต์

ภาพที่น่าทึ่ง” Igor Bukhman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Playrix และผู้ร่วมก่อตั้ง Igor Bukhman กล่าว “4 Elements ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกในประเทศแถบยุโรป และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเกมไขปริศนาที่มียอดขายสูงสุดนี้มาสู่ชั้นวางของในอเมริกา”

ใน 4 Elements ผู้เล่นจะต้องปลดปล่อยพลังแห่งไฟ อากาศ ดิน และน้ำ โดยการผูกไม้ขีดของอัญมณีลึกลับสามชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน ด้วยการค้นหาสถานที่อันน่าอัศจรรย์เพื่อหา

กุญแจของหนังสือในตำนานสี่เล่ม การจำแนกความแตกต่างของการ์ดลึกลับ และสร้างเส้นทางเวทย์มนตร์เพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับแท่นบูชาธาตุกว่า 60 แห่ง ผู้เล่นนำแสงสว่างและความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาสู่อาณาจักรโบราณที่หายไปในเงามืดและความสิ้นหวัง

4 Elements เป็นเครื่องหมายการค้าของ Playrix Entertainment Blood Ties เป็นเครื่องหมายการค้าของ Kaleidoscope Entertainment Inc. Mystery Legends เป็นเครื่องหมายการค้าของ pixelStorm Entertainment studios Inc.

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย พัฒนาและเผยแพร่เกมทั่วไปสำหรับพีซี, Nintendo DS และ Wii, iPhone และอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน

รวมแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(r) . ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่http://www.egames.com

พอร์ตแลนด์, ออริกอน–(Marketwire – 3 มิถุนายน 2552) – HealthcareGoesMobile.comนำเสนอมากกว่าวิดีโอใหม่และข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจุดดูแลมือถือใน

สัปดาห์หน้าHIMSS Virtual Conferenceวันที่ 9-10 มิถุนายน ผู้โชคดีหนึ่งท่านที่สมัครเป็นสมาชิกชุมชนฟรีที่www.healthcaregoesmobile.comในช่วงสองวันงานแสดงสินค้าจะได้รับรางวัลคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Dell E4300 และสมาชิกใหม่อีกสองคนจะได้รับรางวัลระบบเกม Wii Fit ผู้ชนะจะประกาศในวันที่ 11 มิถุนายน

HealthcareGoesMobile.com เป็นผู้แสดงสินค้าที่ HIMSS Virtual Conference และจะเปิดตัววิดีโอและแหล่งข้อมูลกรณีศึกษาใหม่ในระหว่างการแสดง ระหว่างงาน

ออนไลน์ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้ดูแลระบบควรเยี่ยมชมห้องรับรอง Mobile Point-of-Care (MPoC) ของชุมชน ซึ่งเป็นจุดที่สงวนไว้โดยเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า HIMSS ที่สนใจสำรวจหัวข้อการเคลื่อนย้าย ห้องรับรองจะมีหัวข้อและผู้เชี่ยวชาญในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะพร้อมสำหรับการแชทสดในหัวข้อต่างๆ

นี้HealthcareGoesmobile.com เว็บไซต์เป็นชุมชนเสมือนใหม่สำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้บริหารที่กำลังพิจารณาการดำเนินงานหรือ

อัพเกรดเทคโนโลยีจุดของการดูแลมือถือ เว็บไซต์นี้รวบรวมเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความคิด และจุดประกายการสนทนาในหัวข้อที่สำคัญ ไม่มีปลายทางอื่นใดที่นำเสนอทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ทั้งหมดในที่เดียว

“การประชุมเสมือนจริง HIMSS เป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมต่อกับผู้นำทางความคิดที่ช่วยเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีจุดดูแลมือถือ ภาพวาดสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบเกมเพิ่ม

ความตื่นเต้นให้กับกิจกรรมที่มีอยู่ของเราในช่วงสองวัน ของการแสดง ชุมชนออนไลน์ของเรากำลังรอคอยการประชุมและให้โอกาสทั้งการศึกษาและความบันเทิงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม HIMSS”— Jared S. Quoyiser ผู้จัดการอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของ Intel สมาชิกผู้ก่อตั้งชุมชน HealthcareGoesMobile.com

HealthcareGoesMobile.com เป็นชุมชนเสมือนจริงสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ผู้ดูแลระบบ และที่ปรึกษาที่กำลังพิจารณาใช้งานหรืออัปเกรดเทคโนโลยีจุดดูแลมือถือ ไซต์กำลังรวบรวมชุมชนของเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความคิด และจุดประกายการสนทนาในหัวข้อที่สำคัญ เข้าร่วมการสนทนา

วิดีโอ: ดูว่าเทคโนโลยีจุดดูแลผู้ป่วยแบบเคลื่อนที่ช่วยให้พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแมสซาชูเซตส์ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความปลอดภัย และใช้เวลากับผู้ป่วยมาก

ขึ้นได้อย่างไร ฟังพวกเขาอธิบายด้วยคำพูดของพวกเขาเองว่าข้อผิดพลาดในการใช้ยาลดลงได้อย่างไร และหน้าที่การใช้งานประจำวันของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 3 มิถุนายน 2552) – MobiHand, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเนื้อหาบนมือถือและร้านค้าแอปพลิเคชัน ประกาศความพร้อมใช้

งานของ MobiHand On-Device BlackBerry App Store พร้อมการติดตามเวอร์ชัน เป็นครั้งแรกที่เจ้าของ BlackBerry สามารถรับการอัปเดตทันทีสำหรับทุกแอปบน

โทรศัพท์ รวมถึงเข้าถึงธีมนับพัน ดีลสุดพิเศษ ทดลองใช้งานฟรี และแค็ตตาล็อกแอปที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในราคาเพียง $0.99 เซ็นต์ ด้วยการตรวจจับอุปกรณ์อัตโนมัติในตัว App Store นี้จึงมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งคุณภาพเดสก์ท็อปพร้อมความสะดวกและความรวดเร็วที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคาดหวังในทุกวันนี้

MobiHand ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายพันธมิตรที่เน้น BlackBerry และผู้ใช้เบต้ามากกว่า 100,000 รายเพื่อให้แน่ใจว่า BlackBerry App Store ในอุปกรณ์เกินความคาดหวังของลูกค้ามือถือ

“หลังจากหลายปีของการเปิดตัวและดำเนินการร้านค้าที่ใช้เบราว์เซอร์ร่วมกันบนเดสก์ท็อปและบนอุปกรณ์ที่รองรับแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย เช่น BlackBerry, Palm,

Symbian, Windows Mobile และ Android เราจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าอุปกรณ์พกพา” สตีฟกล่าว Howard ประธานและ CEO ของ

MobiHand, Inc. “นอกจากนี้ แคตตาล็อกที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเราที่มีแอพมากกว่า 5,000 แอพและ 2,500 ธีม แสดงให้เห็นว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้นำโอกาสในการ

สร้างรายได้ที่เรามอบให้ผ่านความสามารถในการขายสินค้าที่ไม่เหมือนใคร ความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา และการจัดการร้าน MobiReach ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา แพลตฟอร์ม.”

ควบคู่ไปกับการเปิดตัว MobiHand App Store Crackberry.com ซึ่งเป็นไซต์ชุมชน BlackBerry ชั้นนำบนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 3.8 ล้านคนและมีการดูหน้าเว็บ 45 ล้านครั้งต่อเดือน กำลังเปิดตัว App Store ที่ขับเคลื่อนด้วย MobiHand ซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเอง

“การเพิ่มความสามารถในการติดตามเวอร์ชันจะน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกของชุมชน CrackBerry ของเรา เนื่องจากพวกเขามักจะมีแอพมากมายจากแหล่งที่มานอกเหนือ

จาก App Store ของเรา” Kevin Michaluk ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการชุมชนของ Crackberry.com กล่าว “หากต้องการเข้าถึงการอัปเดตในคลิกเดียวสำหรับแอปทั้งหมด

พร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษเช่น Deal-of-the-Day และธีม ให้วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับเจ้าของ BlackBerry ในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ของตนได้อย่างต่อเนื่อง”

MobiHand On-Device App Store สามารถดาวน์โหลดทางอากาศ (OTA) โดยไปที่www.mobihand.com/appstoreจากเว็บเบราว์เซอร์ BlackBerry

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของ App Store ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน แอพทั้งหมดลดราคา 20% เพียงป้อนรหัสคูปอง “APPSTORE” ขณะชำระเงิน นอกจากนี้

Deal-of-the-Day ของ App Store จะมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับแอป BlackBerry ที่ขายดีที่สุด เช่น Real iBerry Blocks, Ace Email Viewer,

Solitaire Buddy Gold, VibAndRing, Aerize Email Alerts, EasyTip, Empower โฟลเดอร์งาน, TaskMaster และ Aerize Card Loader

MobiHand ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนากำลังมองหาพันธมิตรที่สร้างแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาสื่อที่มีคุณภาพสำหรับ BlackBerry และแพลตฟอร์มอุปกรณ์มือถืออื่นๆ อยู่เสมอ

MobiHand นำเสนอระบบแบ็คเอนด์ MobiReach ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์และการควบคุมรายการผลิตภัณฑ์ตามเวลาจริง และการรายงานการดาวน์โหลดและการขายแบบเรียลไทม์โดยละเอียด

“เมื่อเราเริ่มมองหาร้านแอปพลิเคชันอิสระเพื่อจำหน่าย Poynt ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการค้นหาท้องถิ่นแบบครบวงจรของเราสำหรับ BlackBerry MobiHand อยู่ในอันดับต้น ๆ

ของรายการเนื่องจากเครือข่าย” Tony Bristol รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจกล่าว การพัฒนาสื่อคูณ. “เราใช้เวลาไม่นานในการตระหนักว่าเราได้ตัดสินใจถูกแล้ว ทีมงานของพวกเขาให้ความช่วยเหลืออย่างมากและได้ช่วยเหลือเราอย่างดีเยี่ยมในการวางตำแหน่ง Poynt สำหรับฐานผู้ใช้ของพวกเขา”

ผ่านเครือข่ายพันธมิตรการจัดจำหน่าย MobiHand แอปสามารถเข้าถึงผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติสูงหลายแสนรายในทันทีภายในไซต์ที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุด – บนเดสก์ท็อปและบนอุปกรณ์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม MobiHand Developers ไปที่: http://corporate.mobihand.com/servicesd.asp ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท

ของโอกาสในการกระจายพันธมิตร (เช่นพันธมิตรแบบร่วมร้านป้ายร้านสีขาวหรือแบบฝัง Store) ที่มีอยู่ไปที่: http://corporate.mobihand.com/servicesp.asp

MobiHand, Inc. เป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และเนื้อหาชั้นนำสำหรับอุปกรณ์มือถือหลากหลายประเภท รวมถึง BlackBerry, Windows Mobile, Palm, Symbian และ

Android ด้วยแค็ตตาล็อกแอปพลิเคชันมือถือ ผลิตภัณฑ์สื่อ และบริการสมัครสมาชิกกว่า 15,000 รายการจากผู้ให้บริการเนื้อหากว่า 750 ราย MobiHand เป็นขุมพลังของร้าน

ค้าแอปแบรนด์ร่วมหลายร้อยแห่งทั่วโลก บริษัทให้บริการแบบ end-to-end สำหรับการรวม การตลาด การจัดซื้อ และการจัดเตรียมเนื้อหาบนมือถือ MobiReach แพลตฟอร์ม

การจัดการที่ดีที่สุดของ เว็บบาคาร่า GClub มอบเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการแค็ตตาล็อก โลคัลไลเซชัน การออกแบบและบริหารร้าน การตลาดและแคมเปญโฆษณา และการรายงาน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว MobiHand กรุณาเยี่ยมชม http://corporate.mobihand.com

ลิขสิทธิ์ 2009 MobiHand, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ALBUQUERQUE, NM, 4 มิถุนายน 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — สำหรับผู้เล่นฟุตบอลตัวแทนโรงเรียน Albuquerque Public Schools ประมาณ 1,000 คน แม้แต่เกม

เหย้าก็ยังเป็นเกมเยือน จนถึงขณะนี้ โรงเรียนมัธยมปลาย APS ส่วนใหญ่ได้ “เป็นเจ้าภาพ” เกมตัวแทนของพวกเขาที่ทุ่งนาใน Bernalillo รัฐนิวเม็กซิโก ห่างจาก Albuquerque ประมาณ 20 ไมล์

ตอนนี้ต้องขอบคุณคอมเพล็กซ์ใหม่เฉพาะฟุตบอลที่กำลังจะเปลี่ยน ฝั่งตรงข้ามถนนจากโรงเรียนมัธยม Volcano Vista High School APS กำลังสร้างสนามสี่แห่งที่มีสนาม

หญ้าเทียม Mondoturf Ecofill Star มากกว่า 300,000 ตารางฟุต พื้นผิวที่ล้ำสมัยผลิตโดย Mondo ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา และได้รับการติดตั้งโดย Robert Cohen Co., LLC แห่ง Albuquerque

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเลือก Mondo สำหรับอาคารใหม่ ส่วนหนึ่งเนื่องจากประสบการณ์เชิงบวกของพวกเขากับบริษัท Mondo ได้ติดตั้งสนามกีฬาอเนกประสงค์ Mondoturf Ecofill Star ที่โรงเรียนมัธยมไฮแลนด์ของเขตในปี 2550

“สนามฟุตบอลและฟุตบอลที่ไฮแลนด์ทำได้ดีมาก” แบรด วินเทอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ APS กล่าว “นอกจากนี้ เขตยังตระหนักถึงการประหยัดได้มากทั้งในด้านค่าบำรุงรักษาและการใช้น้ำ เมื่อเทียบกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับสนามหญ้าธรรมชาติ”

Mondoturf Ecofill Star ได้รับการออกแบบผ่านการวิจัยทางชีวกลศาสตร์อย่างกว้างขวางเพื่อทำซ้ำคุณสมบัติทั้งหมดของหญ้าธรรมชาติโดยไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุ่ง

ประดิษฐ์แบบดั้งเดิม ใช้วัสดุเติมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Ecofill Star ซึ่งทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ ไม่ใช่เม็ดยางสำหรับบดอัดที่มักใช้โดยผู้ผลิตสนามหญ้าเทียมรายอื่น เม็ดยางล้อบดอัดกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายและอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

“การเคารพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเมื่อเราเลือกวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับโรงเรียนของเรา” วินเทอร์กล่าว “นักเรียนของเราพอใจกับ Mondoturf มากและเขตก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของ APS จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่บ้านในไม่ช้า”

เขตการศึกษาประมาณการว่าจะประหยัดเงินได้เกือบ 40,000 เหรียญต่อปีโดยขจัดค่าขนส่งและค่าเช่าสำหรับทุ่งเบอร์นาลิลโล APS บุกเบิกสถานที่แห่งใหม่นี้ในเดือนมีนาคม และคอมเพล็กซ์มีกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะรวมถึงอาคารตั๋วและสัมปทาน ห้องน้ำ ที่จอดรถ ไฟส่องสว่าง และที่นั่งสำหรับ 200 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ APS ทุกแห่งจะใช้ทุ่งนา และศูนย์แห่งนี้จะเปิดรับทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เขตกล่าวว่าพวกเขาจะพิจารณาเพิ่มโปรแกรมฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังจากสถานที่เปิด

Ecofill Star ช่องเติมสนามหญ้า ออกแบบมาสำหรับฟุตบอล มันเอาชนะปัญหาการส่งกลับของพลังงานที่มากเกินไป การกระดอนของลูกบอลมากเกินไป การกระเซ็นของเม็ด

เล็ก การดูดซับความร้อน และการโยกย้ายของเม็ดเล็ก – การสูญเสียเม็ด infill ระหว่างฝนตก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ infill ของยางในสนามฟุตบอล

ติดตั้งในโรงงานมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก Mondoturf Ecofill Star ให้การดูดซับแรงกระแทกและการคืนพลังงานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาที่เป็น

ธรรมชาติ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Ecofill Star แทบไม่มีกลิ่นแม้ในสภาวะที่ร้อนและชื้น และยังคงรักษาความร้อนได้น้อยกว่าเม็ดยางสีดำแบบเดิม จึงช่วยลดโอกาสที่จะ

เกิดความเหนื่อยล้าจากการเล่นกีฬาและการคายน้ำ และลดความจำเป็นในการรดน้ำสนาม ลงก่อนใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรก

เกี่ยวกับ Mondo Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 60 ปีของบริษัท บริษัทได้ลงทุนอย่างหนักในการวิจัย

และพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มอบสมรรถนะด้านกีฬาที่เหมาะสมที่สุด มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

มีการติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็กและสนามหญ้าเทียม Mondo 800 แห่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้าครั้ง

ที่ผ่านมา Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง FIBA, IAAF, Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association, NIRSA, US Track Coaches Association และวายเอ็มซีเอ

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

เว็บบาคาร่า GClub Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถใช้ได้ที่www.mondousa.com

ลาสเวกัส, 4 มิถุนายน 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Cyberhand Technologies (Pink Sheets:CYHA) ประกาศในวันนี้ว่า Michael V. Copeland หัวหน้านักออกแบบของ TriEye และผลงานของเขาได้รับการนำเสนอในนิตยสาร Fortune โดยเป็นส่วนหนึ่งของบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมและการออกแบบใหม่

TriEye Design เป็นเอนทิตีที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างและแยกส่วนของ Cyberhand TriEye คือบริษัทออกแบบบริการเต็มรูปแบบและ

เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีความสามารถขั้นสูงมากมาย ความสามารถในบ้านรวมถึงการสร้างแบบจำลองที่มั่นคงและการออกแบบแบบเบ็ดเสร็จด้วย AutoDesk Inventor, ไฟฟ้า, เครื่องกล, AutoCad, Maps 3D และ Revit สถาปัตยกรรม

Cyberhand และ TriEye พอใจกับความสนใจในอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีและการออกแบบของพวกเขา ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งตารอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเร็วๆ นี้จะมีการตีพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งมีข้อมูลอัปเดตโดยละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผล วันที่บันทึก และทิศทางธุรกิจใหม่สำหรับปี 2552

Cyberhand Technologies International Inc. เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมาส์คอมพิวเตอร์ตาม

หลักสรีรศาสตร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโทรลเลอร์เกมคอมพิวเตอร์ ผู้ควบคุมของบริษัทมีการตอบสนองมากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 40% ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีขนาด

ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยตลาดอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 600,000,000 รายทั่วโลก และตลาดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว โดยตลาดนี้เติบโตในอัตรา 34% ต่อปี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.cyberhandrobotics.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความ (เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต) ที่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลัก

ทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ (และรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง) และควรอ่านก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ

วอชิงตัน ดีซี–(Marketwire – 4 มิถุนายน 2552) – Judicial Watch กลุ่มผลประโยชน์สาธารณะที่สอบสวนและดำเนินคดีกับการทุจริตของรัฐบาล ประกาศในวันนี้ว่าได้รับ

เอกสารจากสำนักงานเลขาธิการ District of Columbia ที่เกี่ยวข้องกับนายกเทศมนตรีเอเดรียน กำหนดการเดินทางของ Fenty รวมถึงการเดินทางไปดูไบของนายก

เทศมนตรีที่ถกเถียงกันในวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2552 รวมถึงเอกสารดังกล่าวคือ “ใบสมัครเพื่ออนุมัติการบริจาค” ดั้งเดิมจาก Office of Partnerships and Grants ใน

สำนักงานของนายกเทศมนตรีซึ่งมีรายละเอียด 25,000 ดอลลาร์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – บริจาคเงินโดย Yousef Al-Otaiba เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเพื่อเป็นค่าเดินทางของนายกเทศมนตรีระหว่างการเดินทางในดูไบเอกสารดังกล่าวยังระบุรายละเอียดการเดินทางของนายกเทศมนตรีเฟนตีไปยังประเทศจีนในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย

เอกสารที่ได้รับภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของเขต (FOIA) อธิบายวัตถุประสงค์ของการเดินทางในดูไบดังนี้: “การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

รวมถึงการเดินทางของนายกเทศมนตรีและที่พักสำหรับส่วนอย่างเป็นทางการของการเดินทางไปดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในระหว่างนั้นเขาจะเป็นตัวแทนของ District of Columbia และทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในการประชุมกับรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้นำทางธุรกิจ”

นายกเทศมนตรี Fenty ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการเดินทางไปดูไบ “โดยไม่ได้แจ้ง” ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเขาได้เข้าร่วมการแข่งขัน Dubai Tennis

Championships ในระหว่างที่นักเทนนิสหญิงชาวอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ ในฐานะสมาชิกของสภาเมืองดีซี เฟนตี้เคยวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในขณะนั้นนายกเทศมนตรีแอนโธนี่ วิลเลียมส์สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหลายแห่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ

การเดินทางของนายกเทศมนตรีเฟนตีไปจีน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 11,300 ดอลลาร์ตามเอกสารที่ Judicial Watch เปิดเผย จ่ายโดยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง รวมทั้งสมาคมคนจีน

เพื่อมิตรภาพซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีน จดหมายฉบับหนึ่งลงนามโดยอธิบดีสำนักงานกิจการต่างประเทศของปักกิ่งกล่าวว่า “… เมืองปักกิ่งจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความ

สัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่กับน้องระหว่างสองเมืองของเราเช่นเคย และจะส่งเสริมความสัมพันธ์นี้ต่อไปใน ความพยายามในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมกันของเรา” ในขณะนั้น นายกเทศมนตรีเฟนตีอธิบายว่าการเดินทางในปักกิ่งเป็น “วันหยุดพักผ่อนส่วนตัว”

“นายกเทศมนตรีเฟนตีทำงานให้กับผู้เสียภาษีในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่ใช่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน” ทอม ฟิตตัน ประธานตุลาการนาฬิกากล่าว “การ

ตัดสินใจของนายกเทศมนตรีเฟนตีในการรับเงินบริจาคเหล่านี้ผ่านสำนักงานของเขาจากรัฐบาลต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการขาดดุลยพินิจที่น่าตกใจ นายกเทศมนตรีควรพักร้อน

ด้วยค่าเล็กน้อยของเขาเอง”เยี่ยมชมwww.JudialWatch.orgเพื่ออ่านเอกสารที่ได้รับจาก Judicial Watch ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของนายกเทศมนตรี Fenty

ซาคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 มิถุนายน 2552) – Red Hawk Casino เชิญสมาชิก Rewards Club เข้าร่วมในโปรโมชั่น “Shake the Money Tree” เพื่อลุ้นรับรางวัลเงินสด $10,000 ในวันอาทิตย์ที่กรกฎาคม 12.

สมาชิก Red Hawk Rewards Club สามารถรับรายการ “Shake the Money Tree” ผ่านการเล่นที่ติดตามในสล็อตและเกมบนโต๊ะที่พวกเขาชื่นชอบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31

พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม เวลา 18:50 น. จับรางวัลผู้โชคดีสิบคนในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. 17.00 น. และ 19.00 น. ผู้ชนะแต่ละ

คนจะถูกพาไปที่เวทีคาบาเร่ต์และเลือกถุงเงินลึกลับหนึ่งใบ กระเป๋าเงินลึกลับจะเปิดขึ้นเพื่อเปิดเผยรางวัลเงินสดลับซึ่งมีตั้งแต่ 300 ถึง 5,000 ดอลลาร์ สมาชิกคลับ Red Hawk Rewards 30 คนจะได้รับส่วนแบ่ง 30,000 ดอลลาร์

Red Hawk Casino เป็นเจ้าของโดย Shingle Springs Tribal Gaming Authority ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Shingle Springs Band ของชาว Miwok Indian ตั้งอยู่

นอกทางออก Red Hawk Parkway ของ Highway 50 เพียง 10 นาทีทางตะวันออกของ Folsom Red Hawk Casino ได้รับการจัดการโดย Lakes Entertainment,

Inc. และผสมผสานความตื่นเต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของ Northern California Red Hawk Casino มีเครื่องสล็อตประมาณ 2,100 เครื่อง เกม

โต๊ะ 75 เกม ร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 4 แห่ง และที่จอดรถในร่มพร้อมไฟส่องสว่าง กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.redhawkcasino.com

ดัลลาส, 4 มิถุนายน 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — Ticketmaster บริษัท Ticketmaster Entertainment, Inc. (Nasdaq:TKTM) ที่ดำเนินธุรกิจและพันธมิตรด้าน

ตั๋วกับ Cowboys Stadium ได้กระตุ้นการขายออกครั้งแรกในสถานที่ใหม่ที่แปลกใหม่ คาวบอยจะเป็นพาดหัวข่าวงานขายหมดครั้งแรก แต่ไม่ใช่ Tony Romo กองหลังของ

Dallas Cowboys George Strait “ศิลปินแห่งทศวรรษ” ของ Academy of Country Music จะสร้างความทรงจำแรกจากหลาย ๆ ความทรงจำที่สนามกีฬาแห่งใหม่ขนาดมหึมาในวันที่ 6 มิถุนายน พร้อมด้วย Reba McEntire, Blake Shelton และ Julianne Hough

“Dallas Cowboys Stadium เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก และจะเป็นเจ้าภาพของประสบการณ์ความบันเทิงสดที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับคนรุ่นต่อไป” Eric

Korman ประธาน Ticketmaster กล่าว “เรานำประสบการณ์ล้ำสมัยกว่าสามสิบปีมาร่วมงานกับเราในขณะที่เราทำงานเพื่อสร้างบริการด้านตั๋วและการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสนามกีฬาแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้”

“เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสถานบันเทิงระดับโลกเพื่อใช้เป็นบ้านของ Dallas Cowboys เช่นเดียวกับกิจกรรมพาดหัวและคอนเสิร์ต” Brett Daniels ผู้อำนวยการฝ่าย

สื่อสารองค์กร Dallas Cowboys กล่าว “ในการเลือกทิคเก็ตมาสเตอร์ เราได้ทำให้วงกลมสมบูรณ์โดยการรักษาความปลอดภัยให้กับพันธมิตรด้านการจำหน่ายตั๋วระดับโลกเพื่อให้บริการแฟนๆ และผู้อุปถัมภ์งานของเราอย่างดีที่สุดในธุรกิจ”

Ticketmaster Entertainment ประกอบด้วย Ticketmaster และ Front Line Management Group ในฐานะบริษัทจำหน่ายตั๋วและการตลาดเพื่อความบันเทิงสดชั้นนำ

ของโลก Ticketmaster เชื่อมโยงโลกเข้ากับความบันเทิงสด Ticketmaster ดำเนินงานในตลาด 20 แห่งทั่วโลก ให้บริการขายตั๋ว บริการขายตั๋ว การตลาดและการจัด

จำหน่ายผ่านwww.ticketmaster.comซึ่งเป็นหนึ่งในไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ร้านค้าปลีกประมาณ 7,100 แห่ง; และคอลเซ็นเตอร์ 17 แห่งทั่วโลก

Ticketmaster ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 รายทั่วโลกในกิจกรรมหลายประเภท โดยให้บริการจำหน่ายตั๋วเฉพาะสำหรับสนามกีฬาชั้นนำ สนามกีฬา

แฟรนไชส์กีฬาอาชีพและลีกต่างๆ ทีมกีฬาของวิทยาลัย สถานที่แสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และโรงละคร ในปี 2551 บริษัทขายตั๋วมากกว่า 141 ล้านใบ มูลค่ากว่า 8.9 พันล้าน

ดอลลาร์ในนามของลูกค้า Ticketmaster Entertainment เข้าซื้อกิจการใน Front Line Management Group ในเดือนตุลาคม 2551 ก่อตั้งโดย Irving Azoff และ

Howard Kaufman ในปี 2547 Front Line Management Group เป็นบริษัทจัดการศิลปินชั้นนำของโลก Ticketmaster Entertainment, Inc. มีสำนักงานใหญ่ในเวสต์ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย (Nasdaq:TKTM)

ซาคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 มิถุนายน 2552) – Red Hawk Casinoมีความยินดีที่จะประกาศปฏิทินความบันเทิงสำหรับเดือนมิถุนายน โดยมีการแสดงโดย

ศิลปินคันทรี่ Little Texas ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน และวงดนตรีร็อคคลาสสิก Tommy Tutone บน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน การกระทำอื่นๆ ที่เล่น Red Hawk

Casino ในเดือนมิถุนายน ได้แก่ Whiskey Dawn, The Stinson Brothers, Patton Leatha, Fast Lane และ Madison Avenue Blues คอนเสิร์ตทั้งหมดเริ่มเวลา 20.00 น. และเปิดให้เข้าชมฟรี

Little Texas เป็นที่รู้จักในฐานะวงดนตรีที่ทำงานหนักที่สุดในวงการเพลงคันทรี และมีการแสดงคอนเสิร์ตมากกว่า 300 ครั้งต่อปี การเปิดตัวทางวิทยุครั้งแรกของพวกเขา

“Some Guys Have All The Love” กลายเป็นเพลงฮิต 10 อันดับแรก เช่นเดียวกับซิงเกิ้ลถัดไป “First Time For Everything” ปัจจุบัน วงดนตรีกำลังฉลองการทัวร์ครบรอบ 20 ปีอย่างเป็นทางการ และอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า “Missing Years” ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิตเติ้ลเท็กซัสอยู่ที่: www.littletexasonline.com

Tommy Tutone เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง 867-5309 หนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาด้วยเพลงฮิตของพวกเขา “Jenny (867-5309)” Tommy Tutone

จะเล่นเป็น “Jenny” และเพลงฮิตอื่นๆ เช่น “Angel Say No” นอกเหนือจากเนื้อหาใหม่ วงดนตรีเพิ่งย้ายไปแนชวิลล์และจะทำงานร่วมกับนักเขียนและนักแสดงชั้นนำมากมายในเนื้อหาใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทอมมี่ Tutone มีอยู่ที่: www.tutone.com

“เรามีความยินดีที่จะนำเสนอการแสดงคอนเสิร์ตฟรีทุกคืนที่ Stage Bar ของเรา” Peter Fordham ผู้จัดการทั่วไปของ Red Hawk Casino กล่าว “นอกจากการเล่นเกมระดับโลก ร้านอาหารชั้นเลิศแล้ว แขกของเราสามารถคาดหวังที่จะได้ยินการผสมผสานของดนตรีทุกคืนที่ Red Hawk Casino”

ต่อไปนี้เป็นรายการความบันเทิงสดที่จะเกิดขึ้นทุกคืนที่ Stage Bar ของ Red Hawk Casino การแสดงจะดำเนินการในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเที่ยงคืน และวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 01.00 น

Red Hawk Casino เป็นเจ้าของโดย Shingle Springs Tribal Gaming Authority ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Shingle Springs Band ของชาว Miwok Indian ตั้งอยู่

นอกทางออก Red Hawk Parkway ของ Highway 50 เพียง 10 นาทีทางตะวันออกของ Folsom Red Hawk Casino ได้รับการจัดการโดย Lakes Entertainment,

Inc. และผสมผสานความตื่นเต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของ Northern California Red Hawk Casino มีเครื่องสล็อตประมาณ 2,100 เครื่อง เกมบน

โต๊ะ 75 เกม ร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 4 แห่ง และที่จอดรถในร่มพร้อมไฟส่องสว่าง กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.redhawkcasino.com

บัฟฟาโลใหม่, มิชิแกน–(Marketwire – 4 มิถุนายน 2552) – Four Winds Casino Resort ปลายทางการเล่นเกมชั้นนำในมิดเวสต์ ยินดีที่จะประกาศว่าจะมอบรางวัล

Winnebago Adventurer® ที่โหลดเต็มมูลค่ากว่า 175,000 ดอลลาร์ให้กับ W Club สมาชิกในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน Four Winds Casino Resort มีความภูมิใจที่จะ

ประกาศการเพิ่มเกมใหม่หลายเกม รวมถึง Golden Baccarat™ และ Roulette Evolution™ ของ IGT ตลอดจนการผสมผสานเครื่องสล็อตใหม่ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้

ในเดือนพฤษภาคม เงินสดและรางวัลมากกว่า $150,000 มอบให้สมาชิก 94 W Club ผ่านแจ็คพอต W Club ของ Four Winds Casino Resort ซึ่งสุ่มแจกให้กับผู้เล่นที่ใช้การ์ด W Club

ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 22:00 น. ทางทิศตะวันออก Four Winds Casino Resort จะมอบรางวัลให้กับสมาชิก W Club ที่โชคดีด้วย Winnebago

Adventurer ใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมถึงห้องครัวเต็มรูปแบบ ห้องนอน เตาผิง และศูนย์ความบันเทิงโฮมเธียเตอร์ นอกจากนี้ จะได้รับรางวัลเงินสด $25,000 ในวันเดียวกันนั้น เริ่ม

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ทางตะวันออก สมาชิก W Club สามารถรับสิทธิ์เข้าเล่นฟรีทุกวันตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม โดยการเล่นด้วยการ์ด W Club ของตน หรือโดยไปที่ W

Club Players Club ภายในเวลา 21:30 น. ทางตะวันออกของวันที่ 27 มิถุนายน ผู้เล่นสามารถรับรายการเพิ่มเติมโดยการเล่นสล็อตและเกมบนโต๊ะกับ บัตร W Club ผู้เล่นควรดู W Club สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้

Golden Baccarat เป็นเกมไพ่อัตโนมัติที่ใช้เจ้ามือเสมือนจริงที่แสดงบนหน้าจอ LCD มีกฎเดียวกันกับเกมสด ใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อวางเดิมพันและเล่นเท่านั้น เค้าโครงตาราง

รวมถึงการ์ดและชิป จะแสดงบนหน้าจอเสมือนจริง Roulette Evolution นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยและการกระทำที่เล่นโดยชุมชนด้วยการเดิมพันขั้นต่ำ $3 หน้าจอสัมผัสที่

ไวต่อการสัมผัสมีทุกสิ่งที่ผู้เล่นต้องการเพื่อสัมผัสกับความตื่นเต้นของรูเล็ต รวมถึงการเล่นเกมแบบเรียลไทม์และความสามารถในการวางเดิมพันแบบดั้งเดิมหรือหกชุดพิเศษ

ในช่วงเดือนพฤษภาคม เงินสดและรางวัลมากกว่า $150,000 ถูกมอบให้กับสมาชิก 94 W Club ผ่านแจ็คพอต W Club ของ Four Winds Casino Resort ซึ่งสุ่มแจกให้

กับผู้เล่นโดยใช้การ์ด W Club ของพวกเขา ผู้เล่นคนหนึ่งได้รับรางวัลแจ็คพอตโชคลาภ ซึ่งต้องได้รับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ ผู้เล่นสี่คนชนะแจ็คพอตขนาดกลาง ซึ่งต้องมี

มูลค่าถึง 20,000 ดอลลาร์; และผู้เล่น 89 คนได้รับรางวัลแจ็คพอตขนาดเล็ก ซึ่งต้องมีมูลค่าถึง 500 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม Bennie B. จาก Stevensville, Mich. ได้รับรางวัล Windfall Jackpot ด้วยเงิน 67,405 ดอลลาร์ Bennie วางแผนที่จะชำระค่าใช้จ่ายของเขาด้วยเงินที่ได้มา

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน Four Winds Casino Resort จะเปิดตัว The Dollar Downpour ซึ่งเป็นแจ็คพอต W Club ใหม่ที่เชื่อมต่อกับเครื่องสล็อต 40 ดอลลาร์ซึ่งมีมูลค่า 1 ดอลลาร์ในส่วนพิเศษบนพื้นคาสิโน Dollar Downpour เริ่มต้นที่ 500 ดอลลาร์และต้องแตะ 1,199 ดอลลาร์

บริการรถประจำทางไปกลับ Four Winds Casino Resort มีให้บริการจากหลายสถานที่ในชิคาโก รัฐอินเดียนาตอนเหนือ และทางตะวันตกและทางตอนกลางของมิชิแกน ตารางแพคเกจโบนัสและเส้นทางที่มีอยู่โดยการโทร (866) 711-1997 หรือที่www.fourwindscasinoshuttle.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Four Winds คาสิโนรีสอร์ทหรือสำรองที่นั่งกรุณาโทร 1-866-4WINDS1 (866-494-6371) หรือเยี่ยมชมwww.fourwindscasino.com

Four Winds Casino Resort เป็นเจ้าของโดย Pokagon Band of Potawatomi Indians และตั้งอยู่ที่ 11111 Wilson Road ใน New Buffalo, Mich บริหารจัดการ

โดย Lakes Entertainment, Inc. รีสอร์ทมีพื้นที่เล่นเกม 130,000 ตารางฟุตพร้อมเครื่องสล็อต 3,000 เครื่องและมีให้เลือกมากมาย ของเกมบนโต๊ะรวมทั้งโป๊กเกอร์

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร 4 แห่ง บาร์เพื่อความบันเทิง และร้านค้าปลีก และโรงแรม 165 ห้อง ทำให้เป็นรีสอร์ทปลายทางชั้นนำสำหรับการท่องเที่ยวมิดเวสต์ กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.fourwindscasino.com

ORANGE, Calif., June 4, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Boot Barn ร้านค้าปลีกเฉพาะทางรายใหญ่ที่สุดสำหรับรองเท้าบู๊ตแบบตะวันตกและรองเท้าทำงาน เสื้อผ้า และ

เครื่องประดับในสหรัฐอเมริกาจัดงานฉลองเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ร้าน Riverton ของพวกเขาที่ 727 North Federal Boot Barn ซื้อที่ตั้งเดิมของ Corral West เสร็จสิ้น

การสร้างใหม่ตั้งแต่หัวจรดเท้า และจัดเก็บชั้นวางพร้อมรองเท้าบูททำงาน รองเท้าบูทมอเตอร์ไซค์ รองเท้าบู๊ตคาวบอย และเสื้อผ้าตะวันตกและชุดทำงานที่ดีที่สุด พวกเขายังเก็บทรัพย์สินที่ดีที่สุดจาก Corral West: พนักงานร้านค้าทุกคน สุดสัปดาห์นี้ ทีมงาน Riverton และวิทยุ KTAK ขอเชิญชุมชนมาร่วมเฉลิมฉลองกับ Boot Barn

ตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์ Boot Barn มอบส่วนลด 20% สำหรับรองเท้าบูท หมวก เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับทั้งหมด การเฉลิมฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์ยังมีรางวัลมูลค่าหลาย

พันดอลลาร์ อาหารและเครื่องดื่มฟรี ขี่ม้าสำหรับเด็ก วิทยุถ่ายทอดสดจาก KTAK และความสนุกสนานและเกมสำหรับทั้งครอบครัว Boot Barn ยินดีที่จะสนับสนุนแคมเปญ

Tough Enough to Wear Pink?(tm) (TETWP) และจะมอบตั๋วจับฉลากให้กับ Pink Chaps ที่ไม่เหมือนใครของ Wrangler สมาชิกกลุ่มกำหนดเองกำลังเดินทางไปทั่วภูมิภาคเพื่อหารายได้และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาและการวิจัยมะเร็งเต้านม

Boot Barn, Inc. เป็นผู้จัดหารองเท้าและเครื่องแต่งกายคุณภาพสูงให้กับตะวันตกมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว พวกเขาเป็นผู้ให้บริการเครื่องแต่งกายและรองเท้าบูทแบบตะวันตกที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยนำเสนอเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เสริม และรองเท้าบูทที่หลากหลายสำหรับทั้งลูกค้าที่ทำงานและลูกค้าชาวตะวันตก Boot Barn เปิดร้านแรกในปี 1978

และเปิดตัวธุรกิจออนไลน์ในปี 1998 บริษัทมีร้านค้าปลีกมากกว่า 80 แห่งในแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด มอนแทนา เนวาดา นิวเม็กซิโก และไวโอมิง Boot Barn มุ่ง

มั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด มีรองเท้าให้เลือกมากที่สุดและรับประกันราคาต่ำสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.Bootbarn.comหรือโทร 1-888-BootBarn