สมัครสมาชิก GClub FireKeepers data probe

สมัครสมาชิก GClub คาสิโน FireKeepers และโรงแรม ใน แบตเทิลครีก รัฐมิชิแกน ได้ทำการตรวจสอบการละเมิดระบบ ณ จุดขายเป็นเวลาสองสามสัปดาห์แล้ว หลังจากพบว่าลูกค้ามีปัญหาเกิดขึ้นในบัตรเครดิตและใบแจ้งยอดธนาคาร ตามที่ Jim Wise รองประธานฝ่ายการตลาดของคาสิโน การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ปรึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์อิสระที่ทำงานเพื่อวิเคราะห์ระบบของคาสิโน

ข้อมูลกำลังถูกรวบรวมเพื่อพยายามและพิจารณาถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการละเมิด Wise ส่งข้อความตัวอักษรซึ่งยืนยันว่าอุปกรณ์ ณ จุดขายของคาสิโนไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบของคาสิโน ปรีชาญาณระบุว่าธุรกรรมปัจจุบันทั้งหมดของทรัพย์สินนั้นปลอดภัย

ในรายงานฉบับแรกคาสิโนระบุว่ามีการรายงานการละเมิดที่เป็นไปได้ครั้งแรกในวันที่ 6 พฤษภาคมเนื่องจากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินที่เป็นการฉ้อโกงในบัญชีของบุคคลนิรนามจากการเดินทางในปี 2014 คาสิโนไม่แน่ใจว่ามีกี่คน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเมื่อการละเมิดเริ่มขึ้นครั้งแรก ในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป คาสิโนหวังที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัย

แม้จะมีการพิจารณาคดีในเดือนเมษายนโดยผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาแอนดรูว์กอร์ดอนซึ่งได้ลบหลักฐานในคดีการพนันที่ผิดกฎหมายของพอลพัว แต่อัยการของรัฐบาลกลางได้เพิ่มข้อหาอื่นในรายการข้อกล่าวหาปัจจุบันต่อนักพนัน เมื่อเดือนที่แล้ว Gordon ตัดสินว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Phua ถูกเจ้าหน้าที่ FBI ละเมิดในระหว่างการบุกโจมตีวิลล่าของเขาที่Caesars Palace ในลาสเวกัสโดยได้ลบหลักฐานบางอย่างที่รวบรวมมาในคดีนี้ออกไป

ขณะนี้พัวถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการเดิมพันและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย พัวเป็นบุคคลสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 กับบุคคลแปดรายที่ถูกพบว่าดำเนินการการพนันอย่างผิดกฎหมายจากพระราชวังซีซาร์

David Chesnoff เป็นทนายฝ่ายจำเลยในคดี Phua และได้แจ้งว่าลูกความของเขารักษาความบริสุทธิ์ของเขา โดยอ้างว่าไม่มีใครมีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดหากพวกเขาไม่เคยตกลงที่จะทำอะไรที่ผิดกฎหมาย พัวต้องขึ้นศาลในวันพุธที่ 20 พ.ค. นี้ เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม

หลังจากลบหลักฐานที่ถือว่าเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวแล้ว FBI รู้สึกว่าหลักฐานเพิ่มเติมที่นำมาจากวิลล่าอื่น ๆ ที่ Caesars Palace นั้นเพียงพอแล้วที่จะคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของ Phua ในระหว่างการพิจารณาคดี อัยการอ้างว่าหลักฐานจะแสดงให้เห็นว่าจำเลยทำมากกว่าเพียงแค่วางเดิมพันและรักษาบทบาทความเป็นผู้นำในการดำเนินการตามการพนันที่ผิดกฎหมาย

มาเก๊า ยังคงเป็นศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ได้รับการขอร้องจากปักกิ่งให้หยุดพึ่งพาอุตสาหกรรมคาสิโนในฐานะแหล่งรายได้หลักและเพื่อกระจายกระแสรายได้ ปักกิ่งขอให้รัฐบาลมาเก๊าทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและครอบครัวมากขึ้น

รัฐบาลมาเก๊าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้และขณะนี้กำลังส่งเสริมมาเก๊าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง มาเก๊าได้ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดอินเดียและดึงดูดชาวอินเดียให้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมของมาเก๊า ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้าและกีฬาผจญภัยนอกเหนือจาก คาสิโน อินเดียมีประชากรเกือบ 1.3 พันล้านคน และชาวอินเดียส่วนใหญ่ในช่วงปี 20-40 กำลังมองหาการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงและคลายความเครียดจากชีวิตการทำงานที่เร่งรีบในอินเดีย มาเก๊ากำลังมองหาการส่งเสริมตัวเองในฐานะ ‘ลาสเวกัสแห่งตะวันออก’ และคาดว่าจะเติบโต 4.8% จากตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียในปี 2558

ในแถลงการณ์ สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) หัวหน้าตัวแทนอินเดียArzan Kambattaกล่าวว่า “มาเก๊าได้เห็นการเติบโต 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เราคาดว่าจะดีขึ้นมากในปีนี้ เนื่องจากมาเก๊าเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนตลอดจนกิจกรรมการประชุม สิ่งจูงใจ การประชุมและนิทรรศการ (MICE)”

ชาวอินเดียจะพบว่าง่ายต่อการเข้าถึงมาเก๊าเนื่องจากให้ ‘วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง’ พวกเขาจะพบว่ามันง่ายที่จะบินไปฮ่องกงแล้วขึ้นเรือข้ามฟากจากภายในสนามบินและมุ่งหน้าลงไปที่มาเก๊า การเดินทางโดยเรือข้ามฟากใช้เวลาประมาณ 45 นาที และจากท่าเรือเฟอร์รี่ พวกเขาสามารถนั่งแท็กซี่และมุ่งหน้าตรงไปยังมาเก๊า

เมื่อเร็วๆ นี้ มาเก๊าได้แสดง Lonely Planet ให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2015 ชาวอินเดียจำนวนหนึ่งดูรายการโทรทัศน์ Lonely Planet ทาง Discovery Channel และยังได้เห็นมาเก๊าเมื่อ ‘No Reservations’ ซึ่งเป็นทีวียอดนิยม การแสดงโดย Anthony Bourdain ออกอากาศทางโทรทัศน์

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะได้เพลิดเพลินกับอาหารประเภทต่างๆ เช่น จีน มาเลย์ โปรตุเกส และอินเดีย เนื่องจากมี ร้านอาหารชั้นนำ มากมายในมาเก๊า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียยังสามารถชม ‘The House of Dancing Water’ ยอดนิยมหรือเดินทัวร์ Senado Square หรือลองกระโดดบันจี้จั๊มที่สูงที่สุดในโลก

Bwin.Partyถือเป็นหนึ่งในพอร์ทัลเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และได้สร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งทั่วโลก บริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยผู้ถือหุ้นครอบครัวสองราย ซึ่งตัดสินใจขายบริษัทเมื่อสิ้นปี 2557

มีหลายบริษัทที่ส่งข้อเสนอเพื่อซื้อ Bwin.party ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของ GVC Holdings แต่ Bwin.party ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เมื่อเร็วๆ นี้ 888 Holdingsได้ตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการประมูลและส่งข้อเสนอเพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ใน Bwin.party โดยเสนอทั้งหุ้นและหุ้นให้บริษัท

หาก 888 Holdings สามารถบรรลุข้อตกลงกับ Bwin.party และทำการขายให้เสร็จสิ้น 888 Holdings จะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอในการเดิมพันกีฬา สมัครสมาชิก GClub การเข้าซื้อกิจการจะไม่เพียงแต่เพิ่มสถานะทั่วโลกของ 888 Holding แต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตเกม ฐานข้อมูลผู้เล่น และทำให้มูลค่าสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 1 พันล้านปอนด์

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมจับตาอย่างใกล้ชิดกับ Amaya Gaming ซึ่งตั้งอยู่ในแคนาดาซึ่งได้รับPokerStarsและ Full Tilt Poker ในปี 2014 และกลายเป็นบริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หาก Amaya Gaming ตัดสินใจส่งข้อเสนอและประสบความสำเร็จในการซื้อ Bwin.party ก็อาจกลายเป็นหน่วยงานการพนันที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีการผูกขาดในตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่ ในแถลงการณ์ Gavin Kelleher นักวิเคราะห์ของ Goodbody Stockbrokers ในดับลินกล่าวว่า “ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ผู้เสนอราคารายอื่นๆ เช่น Amaya เพื่อดูว่าพวกเขาจะเข้าร่วมการแข่งขัน Bwin.party หรือไม่”

รายงานบางฉบับได้วาง Amaya ในการประมูลร่วมกับ GVC เพื่อป้องกันข้อเสนอ 888 หาก Amaya จะประสบความสำเร็จ พวกเขาจะกลายเป็นรุ่นใหญ่ออนไลน์ที่ไม่มีปัญหาพร้อมสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในเกือบทุกตัวชี้วัดและเป็นชื่อเล่นของ “บริษัทการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

William Hill บริษัทเกมออนไลน์ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งได้ส่งการเสนอราคากลับมาในเดือนพฤศจิกายน 2014 ด้วยราคา 720 ล้านปอนด์ และในขั้นต้น Bwin.party พิจารณาที่จะดำเนินการขายก่อนที่สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจว่าการเสนอราคานั้นต่ำเกินไปและหยุดการขาย Bwin.party ได้ดูข้อเสนอในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและดูเหมือนจะไม่รีบร้อนที่จะขายอย่างรวดเร็ว

บริษัทได้ออกแถลงการณ์ที่กล่าวว่าคณะกรรมการจะศึกษาทุกข้อเสนอที่ส่งมาอย่างรอบคอบและจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแต่ละข้อในภายหลังและสรุปข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุด ในที่สุด 888 Holdings ได้ตัดสินใจทำการประมูลให้กับ Bwin.party เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่า 50% ของ 888 Holdings เชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งและให้ผลประโยชน์ระยะยาวแก่ 888 Holdings

สื่อญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การนำเสนอโดยผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมคาสิโนของอเมริกาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เพื่อเน้นถึงประโยชน์มากมายที่จะได้รับจากรีสอร์ทเกมแบบบูรณาการ การนำเสนอเกิดขึ้นเพียงสามสัปดาห์หลังจากที่ รัฐสภา ญี่ปุ่นเห็นการเรียกเก็บเงินคาสิโนที่ถูกส่งอีกครั้งเพื่อพิจารณา

American Gaming Association ส่งตัวแทนไปบรรยายสรุปในโตเกียวซึ่ง มีผู้บริหาร Las Vegas Sands และ MGM Resorts เข้าร่วมด้วย ผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่หลายรายส่งผู้บริหารไปบรรยายสรุปรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการพนันเพื่อพยายามส่งเสริมความเชี่ยวชาญในการเล่นเกมคาสิโนไปยังประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการคาสิโนในสหรัฐอเมริกากำลังพยายามย้ำกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นว่าการห้ามบุคคลญี่ปุ่นเข้าสู่สถานประกอบการคาสิโนไม่ใช่การลงทุนที่น่าดึงดูด ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่าด้วยรีสอร์ทแบบบูรณาการ ปัญหาการพนันจะลดลงจริง มีการแสดงการวิจัยทางวิชาการในระหว่างการบรรยายสรุปเพื่อพิสูจน์ว่าปัญหาการพนันไม่ใช่ปัญหา ข้อมูลจะถูกเพิกเฉยหรือไม่ได้ยินจากผู้ที่ต่อต้านคาสิโนในญี่ปุ่น

AGA เข้าร่วมการบรรยายสรุปเพื่อให้ข้อมูลและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ซีอีโอของ AGA, Geoff Freeman แสดงความคิดเห็นกับนักข่าวในระหว่างการบรรยายสรุปว่าในสหรัฐอเมริกา ความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางสังคม เช่น อาชญากรรมและการเสพติด เป็นความกลัวที่ล้นเกินและประโยชน์ของกิจกรรมการเล่นเกมคาสิโนได้รับชัยชนะในวันนั้น

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2015 ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประตูสู่คาสิโนTigre de Cristal ของรัสเซีย จะเปิดในวันที่ 28 สิงหาคม Lawrence Ho Yau Lung จากMelcoเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ผ่านบริษัท Summit Ascent Holdings

ในวันจันทร์ที่ Summit Ascent กล่าวว่าขั้นตอนแรกของรีสอร์ทคาสิโนควรจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 30 มิถุนายน โปรเจ็กต์นี้มีโต๊ะบาคาร่า 15 โต๊ะ เครื่องสล็อต 800 เครื่อง เกมโต๊ะอื่น ๆ อีก 25 เกม โต๊ะเกมวีไอพี 25 โต๊ะ และห้องพักในโรงแรม 119 ห้อง

หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาหกถึงแปดสัปดาห์ในการตรวจสอบของรัฐบาลและกระบวนการว่าจ้าง Summit Ascent ได้วางแผนที่จะเปิดส่วนแรกของรีสอร์ทคาสิโนที่เรียกว่า Tigre de Cristal ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2015

สำหรับการเปิดในเดือนสิงหาคม Summit Ascent วางแผนที่จะจ้างและฝึกอบรมพนักงาน 700 คน จำนวนพนักงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 1100 เมื่อเปิดเต็มที่

นี่จะเป็นครั้งแรกในหลาย ๆ คาสิโนที่เปิดให้บริการในภูมิภาคเกม Primorsky Krai ของรัสเซีย Tigre de Cristal ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Vladivostokบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ Ussuriysky Bay ทางใต้ของท่าเรือ Murav’inaya การพัฒนารวมถึง Cherepashye Lake

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2015 ชนเผ่า Mashpee Wampanoag ได้แสดงความคัดค้านต่อจำนวนและประเภทของเครื่องสล็อตที่จะใช้โดยPlainridge Park Casinoในเพลนวิลล์รัฐแมสซาชูเซตส์ (ในภาพ) คาสิโนแห่งนี้จะเปิดให้บริการในวันที่ 24 มิถุนายน

รัฐได้รับการเรียกโดยเจ้าหน้าที่ชนเผ่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องสล็อตที่จะใช้ที่คาสิโนนั้นละเมิดกฎหมายที่นำมาใช้ในปี 2554 หรือไม่

Stephen Crosby ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐเพื่อให้โครงการเพลนวิลล์ดำเนินต่อไป แต่เขาเปิดให้พูดคุยกับ Mashpee Wampanoag เกี่ยวกับเรื่องนี้

คาสิโน Plainridge Park ซึ่งเป็นเจ้าของโดยPenn National Gamingได้รับอนุญาตให้เพิ่มสล็อตแมชชีนได้มากถึง 1250 เครื่องและจะไม่มีการเสนอเกมบนโต๊ะดีลเลอร์สด คณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐได้ตัดสินใจว่าผู้เล่น 1500 คนสามารถเล่นได้ที่สถานที่ในครั้งเดียว เนื่องจากบางเครื่องมีอินเทอร์เฟซแบบผู้เล่นหลายคน

ชนเผ่า Mashpee Wampanoag ได้คัดค้านข้อกำหนดใบอนุญาตเหล่านี้ และได้ส่งจดหมายไปยังอัยการสูงสุดของรัฐ Maura Healey ที่ขอให้สำนักงานของเธอทำการสอบสวน ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมาธิการกล่าวว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเอจีในการพิจารณาเรื่องนี้

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์อนุมัติแผนชั้นคาสิโนสำหรับเพลนริดจ์ในวันพฤหัสบดี

ชนเผ่านี้พยายามเปิดคาสิโนใน Taunton อย่างไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 30 ไมล์

แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ Galaxy Entertainment Group Ltd ก็เดินหน้าเปิด Galaxy Macau Phase II และBroadway Macauในวันเดียวกันที่Cotai Strip ในสัปดาห์ หน้า

Galaxy Macauเปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี 2011 ถัดจากคอมเพล็กซ์ Grand Waldo ซึ่ง Galaxy ถือใบอนุญาตคาสิโน ในปี 2555 พวกเขาเพิ่มผลกำไรเป็นสองเท่าและในเดือนพฤษภาคม 2556 ประกาศว่าพวกเขากำลังซื้อโรงแรม คาสิโน และสปาขนาด 320,000 ตารางฟุตที่อยู่ติดกันในราคา 3.25 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (419 ล้านดอลลาร์) การซื้อเป็นการเปิดเวทีสำหรับการเปิดตัวบรอดเวย์มาเก๊าในสัปดาห์หน้าที่สถานที่เดิมของ Grand Waldo

ระยะที่สองของ Galaxy Macau มาพร้อมกับป้ายราคาเกือบ 20 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงและการสร้างบรอดเวย์มีมูลค่าอีก 5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงทำให้การลงทุนทั้งหมดของพวกเขาสูงถึง 43 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในเดือนมกราคม เมื่อพวกเขาประกาศวันเปิดอสังหาริมทรัพย์ พวกเขาเปิดเผยว่าพวกเขาวางแผนที่จะลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในพื้นที่มาเก๊าและเหิงฉิน รอยเท้าของบริษัทบน Cotai Strip ปัจจุบันอยู่ที่ 1.1 ล้านตารางเมตร

ณ เวลากด ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขสำหรับการจัดสรรโต๊ะที่คุณสมบัติ Galaxy Phase I มีโต๊ะ 600 โต๊ะ และ Grand Waldo ได้เปิดดำเนินการ 45 แห่งเมื่อปิดตัวลง โดยมีรายงานอีก 50 แห่งที่จัดสรรไว้ ตามข้อมูลของ Bloomberg ในขณะนั้น

ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในมาเก๊านั้นเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้จากการเล่นเกมวีไอพีโดยตรงเนื่องจากการ “เปลี่ยนแปลง” ของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม Galaxy สามารถคาดการณ์ความต้องการการเล่นเกมจำนวนมากและโอกาสความบันเทิงในครอบครัวได้ทันเวลาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของพวกเขา

Francis Lui รองประธาน Galaxy Entertainment Group กล่าวในการประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่า “ตั้งแต่เราก่อตั้ง Galaxy Entertainment Group วิสัยทัศน์ของเราก็สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลมาเก๊า SAR ตอนนี้เรากำลังขยายวิสัยทัศน์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การพัฒนาใหม่เหล่านี้มอบชุดประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือนที่จะเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งความผ่อนคลาย สไตล์ ความสนุกสนานและเอกสิทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น”

เมื่อเฟสที่ 2 เปิดขึ้น จะมีห้องพัก ห้องสวีท และวิลล่ามากกว่า 3,500 ห้องในโรงแรมระดับ 5 ดาว ได้แก่ Galaxy, JW Marriott Hotel, The Ritz-Carlton, Banyan Tree และ Hotel Okura บรอดเวย์มีห้องพักอีก 320 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่รอแนวโน้มใหม่ของผู้เข้าชมมาเก๊า ได้แก่ สระคลื่นบนท้องฟ้าและแม่น้ำผจญภัยที่ยาวที่สุดในโลกบน Grand Resort Deck แห่งใหม่ การขายปลีกจะนำเสนอบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรในร้านค้ากว่า 200 แห่งที่ Galaxy และอีก 20 แห่งที่บรอดเวย์ บรอดเวย์เชื่อมต่อกับกาแล็กซี่ด้วยสะพานลอยฟ้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงทรัพย์สินทั้งสองแห่ง

นอกเหนือจากแนวคิดตลาดหาบเร่บนถนนแห่งแรกในมาเก๊าที่บรอดเวย์ที่มีร้านอาหารมากกว่า 40 แห่งและความบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมง ยังมีโรงละครขนาด 3,000 ที่นั่งสำหรับแสดงความบันเทิงจากนักแสดงชาวเอเชียและนานาชาติ โรงละครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวัฒนธรรมและไมซ์ ล็อบบี้เลานจ์หลายมิติมีผนัง LED ครอบคลุมพื้นที่ 26 ตารางเมตร (279 ตารางฟุต)

ผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนทั้งหกรายในมาเก๊ามีโครงการที่กำลังพัฒนาโดยมีโรงแรมใหม่ทั้งหมด 18 แห่งที่จะเปิดตามรายงานล่าสุด รวมถึง Studio City, Louis XIII, Lisboa Palace, Wynn Diamond และ Wynn Palace

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีรายงานว่าซิมบับเวหยุดให้ใบอนุญาตการพนันในประเทศแอฟริกาตอนใต้เพื่อจำกัดการพนันกีฬาและ ลอ ตเตอรี

ตามรายงาน Ziyabi Ziyabi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกกับ Bloomberg ว่าการพนันต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ผู้คนกำลังเดิมพันทุกที่ และมีผู้ให้บริการมากเกินไป

รัฐบาลซิมบับเวคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 11% แต่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและการพัฒนาของซิมบับเว Prosper Chitambara กล่าวว่าจาก 14 ล้านคนประมาณ 90% เป็นผู้ว่างงานหรือไม่ทำงาน

ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนมีนาคม การจ้างงานประมาณ 1,000 ตำแหน่งถูกกำจัดออกจากบริษัท 76 แห่ง และในปีที่แล้ว มีคนตกงาน 7,000 คน ตามรายงานของคณะกรรมการการถอนเงินของประเทศ

ปัจจัยอื่นๆ ในประเทศได้เพิ่มระดับการว่างงาน และสิ่งนี้ได้ผลักดันให้ผู้คนบางส่วนหันมาเล่นการพนันด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เล่นการพนันเพื่อความบันเทิง เมตริกการเดิมพันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศคือฟุตบอล

ชาวซิมบับเวหลงใหลในทีมฟุตบอลชาติของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก และไม่ได้ผ่านเข้ารอบสำหรับแอฟริกันเนชั่นคัพครั้งแรกจนถึงปี 2004

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเล่นเกม รัฐบาลมาเก๊าจึงตัดสินใจปฏิเสธคุณสมบัติการเล่นเกม Galaxy Phase II ให้โอกาสในการติดตั้งเกมบนโต๊ะ 400 เกมตามที่ร้องขอ ผู้ดำเนินการจะสามารถเพิ่มโต๊ะคาสิโนใหม่ได้ 150 โต๊ะที่โรงงานใน Cotai ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นประจำปี 3% ที่อนุญาตสำหรับเกมบนโต๊ะที่คาสิโนท้องถิ่น Galaxy Macau มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 27 พฤษภาคมและจะสามารถเพิ่มเกมได้ก่อนวันเปิด

Galaxy Entertainment Group ขอติดตั้งเครื่องสล็อต 444 เครื่อง แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากรัฐบาลต้องการชะลอการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกมของมาเก๊า นโยบายสำหรับการเพิ่มตารางการเล่นเกมสำหรับผู้ประกอบการ 3% ถูกวางไว้โดยอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการเงิน ฟรานซิส แทม และนโยบายจะมีผลบังคับใช้สำหรับกรอบเวลาสิบปีจาก 2013

Galaxy Entertainment Group สามารถมี ตัวเลือกในการวางโต๊ะ 400 โต๊ะที่การพัฒนาทั้งสองที่กำลังดำเนินการอยู่ในมาเก๊า แต่จะต้องนำตารางจากคุณสมบัติที่มีอยู่มาดำเนินการ เช่น จาก Galaxy Macau Phase I และ StarWorld Hotel เจ้าหน้าที่ Galaxy ไม่พอใจกับการตัดสินใจและยังคงหวังว่าผลประโยชน์ของพวกเขาเช่นผลกำไรจะได้รับการพิจารณา

ตลาด การพนันออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและให้ประโยชน์แก่รัฐบาลทั่วโลกซึ่งได้รับรายได้จำนวนมากในรูปแบบของภาษีการพนันออนไลน์ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ก่อให้เกิดต่อรัฐบาลแต่ละรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลคือการควบคุมและควบคุม ในอดีต เว็บไซต์การพนันออนไลน์อันธพาลถูกใช้เพื่อกิจกรรมการฟอกเงินและเพื่อเป็นเงินทุนในการฉ้อโกง

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ในฟิลิปปินส์ได้เฝ้าติดตามสถานประกอบการเล่นการพนันอย่างรอบคอบซึ่งพวกเขาสงสัยว่าจะดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ในฟิลิปปินส์ได้บุกเข้าไปในสำนักงานมะนิลาของ Kambi Group plc และได้รับแจ้งแจ้งว่าบริษัทอยู่ภายใต้การสอบสวนของสำนักงานสอบสวนแห่งชาติของฟิลิปปินส์สำหรับการทำธุรกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย

Kambi Group plc มีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรและเชี่ยวชาญด้านการเดิมพันกีฬาที่นำเสนอโซลูชั่น B2C แก่ผู้ประกอบการและบริการการพนันกีฬา B2B บนพอร์ทัลการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร บริษัทที่มีสำนักงานในลอนดอนมะนิลามอลตา และสตอกโฮล์มกำลังทำได้ดีเป็นพิเศษ โดยรายงานการเติบโต 29% ใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2015ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านยูโร

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์รับผิดชอบครอบคลุมมากกว่า 110,000 เหตุการณ์การเดิมพันสดและ 250,000 กิจกรรมก่อนการแข่งขันในปีที่แล้วและคาดว่าจะขยายบริการในช่วงปี 2015 สำนักงานในฟิลิปปินส์ทำงานส่วนหลังและป้อนข้อมูลจำนวนมากเพื่อสนับสนุน บริการ B2B ที่ Kambi plc นำเสนอแก่ลูกค้า ปัจจุบัน Kambi ครอบคลุมการแข่งขันกีฬามากกว่า 65 รายการจากทั่วโลก และรายชื่อลูกค้าในปัจจุบัน ได้แก่ Paf, 888, 32Red, Napoleon Games และ Unibet

Kambi ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของโครงการ PEZA (หน่วยงานเขตเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลที่จูงใจให้ธุรกิจดำเนินการอย่างถูกกฎหมายอย่างโปร่งใส 100% ในฟิลิปปินส์ กัมบี มะนิลา ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสำนักงานสอบสวนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เนื่องจากพวกเขามั่นใจว่าการดำเนินการของพวกเขาอยู่เหนือคณะกรรมการโดยสมบูรณ์ และพวกเขาไม่มีอะไรต้องปิดบัง

บริษัท ออกแถลงการณ์ที่อ่านว่า “Kambi ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและใช้นโยบายระดับโลกที่สอดคล้องกันสำหรับการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อปฏิบัติตาม Kambi ได้ดำเนินการตามมาตรการความต่อเนื่องทางธุรกิจในทันทีตามนโยบายภายในของกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมบริการที่ดำเนินการโดยการดำเนินงานในกรุงมะนิลา Kambi จะอัปเดตตลาดตามความจำเป็นเกี่ยวกับการสอบสวน”

19 พฤษภาคม 2015 International Game Technology ( IGT ) สร้างเครื่องสล็อตแมชชีนและกำลังวางแผนที่จะขายองค์กรขนาดใหญ่ในวิทยาเขตลาสเวกัส หลังจากที่บริษัทรวมการดำเนินงานกับ GTECH Holdings ผู้ให้บริการลอตเตอรีของอิตาลีหลังจากการควบรวมกิจการมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างบริษัทการพนันที่ใหญ่ที่สุดใน โลก.

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่การประชุมรายไตรมาสของ IGT เพื่อหารายได้ มาร์โค ซาลา ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่ามีแผนการขายสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลาสเวกัส

อาคารมีพื้นที่กว้างขวางถึง 610,000 ตารางฟุต และ 300,000 แห่งถูกจัดสรรไว้สำหรับการผลิต

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน IGT ยังคงมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโรม ลา สเวกัสและพรอวิเดนซ์โรดไอแลนด์

Phil O’Shaughnessy โฆษกของ IGT กล่าวว่ามุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะที่สำคัญในเนวาดา

เขายังกล่าวอีกว่าพวกเขากำลังสำรวจพื้นที่อื่นๆ ในลาสเวกัส เนื่องจากพื้นที่ปัจจุบันมีขนาดใหญ่เกินไป และพวกเขาต้องการหาสถานที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขามากกว่า

อาคาร IGT เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดาตอนใต้ Brain Gordon ที่ปรึกษาทางการเงินในลาสเวกัสของ Applied Analysis กล่าว

นอกจากนี้ เขายังเชื่อว่าโรงงานแห่งนี้สามารถดึงดูดผู้ผลิตสล็อตแมชชีนรายอื่นและบริษัทนอกรัฐเข้าสู่ตลาดได้

IGT จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคาสิโนและยังคงรักษาการวิจัยและพัฒนาในสตูดิโอ การดำเนินงานด้านการผลิตหลักจะเกิดขึ้นในเมืองรีโน และสถานที่ตั้งของโรดไอแลนด์จะเป็นพื้นที่ดำเนินการลอตเตอรีของสหรัฐฯ

IGT กล่าวต่อไปว่า พวกเขาจะปิดโรงงานในแคนาดา โรดไอแลนด์ และออสเตรียด้วย

ในอีกสามปีข้างหน้า เงินออมจากสหภาพ GTECH-IGT คาดว่าจะอยู่ที่ 280 ล้านดอลลาร์

ส่วนแบ่งของ IGT ได้รับ 1.38% หรือ 25 เซนต์จากข่าว

ตามรายงานจากตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Universal Entertainment Corp ได้ขายหุ้นทั้งหมด 40% ใน Eagle II Holdco Inc ให้กับ All Seasons Hotels & Resorts Corp ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ในราคา 2.9 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าการขายเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคม เจ้าของ All Seasons คือ Antonio Cojuangco นัก ธุรกิจ ชาวฟิลิปปินส์และเป็นญาติของประธานาธิบดีของประเทศ

รีสอร์ทมะนิลาเบย์อยู่ไกลจากกำหนดการและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของรัฐบาล Philippines Amusement and Gaming Corp ( Pagcor ) ทำให้ Tiger Resorts Leisure and Entertainment Inc ของ Kazuo Okada จ่ายเงินประกัน 2.2 ล้านดอลลาร์และส่งเสียงเกี่ยวกับการระงับใบอนุญาตหากไม่มีความล่าช้า ได้แก้ไขอย่างทันท่วงที

เหตุผลหนึ่งที่โครงการอาจล่าช้ากว่ากำหนดคือOkadaมีปัญหาในการระดมทุนสำหรับโครงการ Entertainment City บริษัทต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินได้มากกว่า 40% สำหรับโครงการ และกระทรวงยุติธรรมของฟิลิปปินส์ได้ออกความเห็นในปี 2555 ว่า Universal ได้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดอย่างมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต

Pagcor ได้ระบุว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้คาสิโนเข้าสู่การดำเนินงานจนกว่าปัญหาการเป็นเจ้าของที่ดินจะได้รับการแก้ไข

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการประกาศว่า Century Properties Group Inc. จะยุติคดีความกับ Universal ข้อตกลงก่อนหน้านี้จะทำให้ Century มีสัดส่วนการถือหุ้น 36% ใน Eagle I Landholdings Inc.

เงินเดิมพันใน Eagle II Holdco Inc ที่ขายโดย Okada มีความสำคัญเพราะปัจจุบัน Eagle II เป็นเจ้าของ 60 เปอร์เซ็นต์ของ Eagle I Landholdings Inc. Eagle I เป็นเจ้าของล็อตที่สร้างคาสิโน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ มีการประกาศว่า Tiger Resorts ได้ระบุองค์กรท้องถิ่นแห่งใหม่ที่จะร่วมเป็นพันธมิตรด้วยเพื่อการพัฒนา ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า All Seasons Hotels & Resorts Corp ของ Cojuangco เป็นพันธมิตรดังกล่าวหรือไม่

การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ SLS Las Vegasโดยมีพนักงานรับจอดรถต่อสู้เพื่อสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เมื่อวานนี้ Teamsters Union ได้จัดตั้งแนวรั้วที่คาสิโนเพื่อทำให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของพนักงานรับจอดรถที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพในขณะที่จ้างงานโดยคาสิโน

มันคือ Teamsters Local 986 ที่จัดการประท้วงที่ SLS และอ้างว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานอื่น ๆ ในความพยายามของพวกเขา Chris Griswold เลขานุการและเหรัญญิก Local 986 กล่าวว่าป้ายรั้วนั้นเริ่มขึ้นตอนตี 4 และกลุ่มจะอยู่ในสถานที่จนกว่าผู้บริหารของ SLS จะหยุดทำผิดกฎหมายและเคารพสิทธิของคนงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน Griswold ย้ำว่าสหภาพอื่น ๆ กำลังให้การสนับสนุนชุมชนสำหรับพนักงานรับจอดรถ

Teamsters Local 986 อ้างว่าการจัดการของ SLS นั้นไม่ยุติธรรมในแนวปฏิบัติด้านแรงงานและไล่พนักงานออกเนื่องจากสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงสำหรับสหภาพพนักงานเสิร์ฟ เพื่อเป็นการตอบโต้ เจ้าหน้าที่ของSLS Las Vegasกล่าวว่าคาสิโน/โรงแรมมีประวัติการทำงานที่แข็งแกร่งกับสหภาพแรงงานทุกแห่งที่พนักงานเลือกให้เป็นตัวแทน หากมีสหภาพแรงงานจำนวนมากขึ้นตามความเหมาะสม คาสิโนกล่าวว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อค้นหาข้อตกลงที่ยุติธรรม

MGM Resorts International เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโน ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกและได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในตลาดสำหรับการส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ Land & Buildings Investment Management LLC ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัตได้รณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ MGM เนื่องจากบริษัทต้องการได้ที่นั่งในคณะกรรมการ MGM

Jonathan Litt ซึ่งเป็นผู้นำ Land & Buildings Investment Management LLC ได้ผลักดันให้คณะกรรมการ MGM สร้างความไว้วางใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการรวมอสังหาริมทรัพย์ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มราคาหุ้น Litt ได้เสนอกรรมการ 4 คนซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ MGM และมีกำหนดจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของเขาและผู้ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมประจำ ปีของ MGM ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม

Land & Buildings พบว่าเป็นการยากที่จะสร้างความคืบหน้าใดๆ กับนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดสามรายใน MGM Infinity World และ John Paulson; Tracinda Corp และ Kirk Kerkorian ไม่เต็มใจที่จะซื้อข้อเสนอของ Litt และไม่ตกลงที่จะสนับสนุนที่ดินและอาคาร ในท้ายที่สุด Land & Buildings ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการรณรงค์เพื่อหาที่นั่งในคณะกรรมการ MGM เพราะพวกเขาไม่พอใจกับการสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินของ MGM และข้อเท็จจริงที่ว่ามันอนุมัติคำแถลงต่อสาธารณะของ Tracinda ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ที่สุดของ MGM

ในแถลงการณ์ จิม เมอร์เรน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGM กล่าวว่า “เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและคำติชมที่เราได้รับจากผู้ถือหุ้นของเรา คณะกรรมการและผู้บริหารของเราเปิดรับความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการประเมินความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งจะส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนต่อไป”

Land & Buildings คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าหุ้น MGM สามารถปีนขึ้นไปที่ $55 แต่การคาดการณ์เหล่านี้ถูกหักล้างโดย Chris Jones ซึ่งทำงานเป็นนักวิเคราะห์ที่ Union Gaming Group ในนิวยอร์ก โจนส์กล่าวว่าการประมาณการของ Land & Buildings เกี่ยวกับราคาหุ้นของ MGM ที่เพิ่มขึ้นเป็น 55 ดอลลาร์นั้นมองในแง่ดีเกินและไม่ได้มีความสำคัญมากนัก เขายังระบุด้วยว่า MGM ได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่จะไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Land & Buildings ในเวลานี้

ราคาหุ้น MGM ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม มีมูลค่า 19.71 ดอลลาร์ ตัวแทนของ MGM ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Land & Buildings ในการหยุดหาตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2015 ถือเป็นรอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันG2E Asiaของ All Asia Dealers’ Championship ที่มาเก๊า ตัวแทนจำหน่าย 36 รายผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันจะเน้นไปที่ความสามารถในการซื้อขายของเอเชีย

มี 16 ทีม ทีมละสามคน ทีมหนึ่งสำหรับบาคาร่า หนึ่งทีมสำหรับรูเล็ตและอีกทีมสำหรับแบล็คแจ็ค ทีมเหล่านี้สิบทีมมาจากมาเก๊าและอีกหกทีมมาจากภูมิภาคนี้และรวมถึงทีมจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

สถานที่ให้บริการที่เข้าร่วมจะมีผู้แข่งขันอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ตราบใดที่คุณสมบัติการบริการลูกค้าเป็นตัวส่วนร่วม

จับรางวัลวันนี้ เวลา 17.00 น.

งานนี้จัดขึ้นโดย Global Gaming Expo/Reed Exhibitions และ Asia Gaming Brief ซึ่งจะมีการเปิดตัวในงาน G2E Asia ในปีนี้

แนวคิดคือให้มาเก๊าเป็นเจ้าภาพจัดงานประจำปีที่มีคุณภาพซึ่งส่งเสริมแนวหน้าของอุตสาหกรรมตลอดจนการส่งเสริมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ตารางเวลาสำหรับวันที่ 21 พฤษภาคม:

• 10:30 ถึง 12:00 – รอบก่อนรองชนะเลิศ

• 13:00 ถึง 14:00 – รอบรองชนะเลิศ

• 14:00 ถึง 14:20 – รอบชิงชนะเลิศสำหรับแบล็คแจ็ค

• 14:30 ถึง 14:50 – รอบชิงชนะเลิศ สำหรับรูเล็ต

• 15:00 ถึง 15:30 น. – รอบชิงชนะเลิศสำหรับบาคาร่า

• 17:00 ถึง 19:00 น. – พิธีมอบรางวัล

AADC จะมอบรางวัลให้กับดีลเลอร์ที่ชนะด้วยถ้วยรางวัลแชมป์ส่วนบุคคลสำหรับตำแหน่งที่หนึ่งและสองสำหรับแต่ละเกมในสองประเภทที่แยกจากกัน ได้แก่ มาเก๊าและเอเชียทั้งหมด

20 พฤษภาคม 2015 ในออลบานีนิวยอร์กการนำวงการพนันระหว่างประเทศที่จัดการเดิมพันนอกชายฝั่งมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์กำลังจ่ายเงินเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคต่างๆ

จำนวนเงินที่ใหญ่ที่สุด 4.66 ล้านดอลลาร์จะไปที่แผนกนายอำเภอออลบานีเคาน์ตี้ การสอบสวนของพวกเขาเริ่มต้นกรณีที่นำไปสู่การปิดการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน

กฎของรัฐบาลกลางระบุว่าต้องใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย

Richard S. Hartunian อัยการสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธว่า คดีดังกล่าวส่งผลให้ได้รับโทษถึง 9.6 ล้านดอลลาร์ เงินจำนวนนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 6 แห่งที่ทำงานเกี่ยวกับคดีนี้ หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงสำนักงานอัยการเขตออลบานีเคาน์ตี้ที่ได้รับเงิน 862,468 ดอลลาร์และสำนักงานอัยการเขตซาราโตกาเคาน์ตี้ซึ่งได้รับเงิน 363,833 ดอลลาร์

เงินที่เหลือจะแจกจ่ายให้กับ Internal Revenue Service ซึ่งจะได้รับ 1.6 ล้านดอลลาร์ แผนกนายอำเภอของ Broward County ซึ่งอยู่ในฟลอริดาตอนใต้ ซึ่งจะได้รับ 104,946 ดอลลาร์ และ FBI จะได้รับ 1.9 ล้านดอลลาร์

Hartunian กล่าวว่าการพนันที่ผิดกฎหมายต้องการเงินเพื่อก่ออาชญากรรมและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาชญากรรม ตอนนี้เงินที่ผิดกฎหมายจะถูกแบ่งปันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางและทนายความของสหรัฐอเมริกาที่แยกส่วนวิสาหกิจขนาดใหญ่

ในเดือนเมษายนปี 2013 การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีคน 40 คนถูกจับกุมหรือถูกฟ้องร้องในข้อหาฟอกเงินไปจนถึงการฉ้อโกงทางสาย กระแทกแดกดัน “พบเงิน” เริ่มต้นจากการสอบสวนการพนันขนาดเล็กที่มีเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่เรือนจำของออลบานีเคาน์ตี้ซึ่งกลายเป็นการสอบสวนที่ใหญ่ขึ้นในหน่วยของตัวเลขการพนันที่น่าเกรงขามซึ่งอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์การพนันออนไลน์หลายสิบแห่งซึ่งหลายแห่งตั้งอยู่ในปานามา

กับนายอำเภอออลบานีเคาน์ตี้ เจ้าหน้าที่เอฟบีไอจากไมอามี บอสตัน และโอคลาโฮมาช่วยในความพยายาม หมายค้นถูกใช้เพื่อให้สามารถฟังในการโทรนับหมื่นและสกัดกั้นอีเมลและการสื่อสารออนไลน์ประเภทอื่น ๆ

คดีที่เกินเอื้อมมีศูนย์กลางในโอคลาโฮมาซึ่งอัยการของรัฐบาลกลางตั้งเป้าไปที่บุคคลสำคัญที่อยู่หลังเวทีการพนันระดับนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Legendz Sports เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกรวบรวมจากแคริบเบียนไปยังเท็กซัส

ในปี 2000 องค์กรการพนันมีชีวิตขึ้นมาเมื่อเจ้ามือรับแทงเริ่มสร้างเว็บไซต์รับแทงออนไลน์ในสถานที่ต่างๆ เช่น คอสตาริกา ปานามา และจาเมกา จากนั้นพวกเขาลงทุนหลายล้านในศูนย์บริการทางโทรศัพท์และบริการเดิมพันออนไลน์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาวางเดิมพัน

ในออลบานี มีการยื่นคำร้องของรัฐบาลกลางต่อผู้อยู่อาศัยสองคน คนหนึ่งมาจากโบคา ราตัน ฟิลิป กูเรียน และพลเมืองปานามา มิเคเล่ ลาสโซ การสนทนาที่ดักฟังได้ยินพวกเขาคุยกันถึงการโอนเงินจำนวน 4 ล้านดอลลาร์จากบัญชีเว็บไซต์ไปยังบัญชีธนาคารในปานามา Gurian และ Lasso ทำการโอนเงินจำนวนมากให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์มากถึง 50 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา เช่นเดียวกับบริษัทเชลล์ที่ถูกกล่าวหาหลายแห่ง

ในเมืองออลบานี กูเรียน ลาสโซ และอลัน กูลด์ จำเลยอีกคนหนึ่งได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฟอกเงินของรัฐบาลกลาง

Legendz Sports และบริษัทอื่นๆ อีก 22 แห่งถูกฟ้องร้องในคดีนี้

ผู้ควบคุมการเล่นเกมในรัฐเนวาดาจะมีโอกาสนำเสนอเกมสล็อตสไตล์อาร์เคดขอบคุณผู้ว่าการ Brian Sandoval ที่ลงนามในวุฒิสภา Bill 9 เป็นกฎหมาย อุตสาหกรรมอุปกรณ์เล่นเกมของเนวาดาสนับสนุนวุฒิสภาบิล 9 ซึ่งเสนอโดยสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกม หลังจากดูผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมโดยคณะกรรมการศึกษาระหว่างกาลในปี 2014 ร่างกฎหมายใหม่ได้รับการเสนอด้วยความหวังว่าจะใช้กฎเกณฑ์สำหรับการเพิ่มเกมสล็อต

Sandoval ลงนามในใบเรียกเก็บเงินโดยระบุว่ากฎใหม่จะทำให้คาสิโนมีโอกาสที่จะรวมเกมที่มีทักษะตามข้อเสนอของพวกเขาซึ่งจะดึงดูดผู้เยี่ยมชมคาสิโนรุ่นใหม่มากขึ้น ผู้ว่าการกล่าวว่าเพื่อให้รัฐสามารถรักษาความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกมที่มีการแข่งขัน เนวาดาต้องเรียนรู้ที่จะขยาย พัฒนา และยอมรับศักยภาพที่ค้นพบด้วยเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่21

แนวคิดเบื้องหลังกฎหมายใหม่คือการสร้างเกมสล็อตแมชชีนที่มีองค์ประกอบของทักษะตลอดจนคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะดึงดูดผู้เข้าชมที่อายุน้อยกว่า ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ได้เสนอสล็อตที่อิงตามทักษะมาระยะหนึ่งแล้วด้วยเกมโบนัสทักษะการเล่นกอล์ฟแบบโต้ตอบ “ Hole in Won ” ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่รู้จักกันดีที่สุด ตอนนี้คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของเนวาดาจะต้องร่างข้อบังคับที่จะอนุญาตให้มีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ร่างพระราชบัญญัติสามารถย้ายบ้านทั้งสองหลังด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นักพนันที่อายุน้อยกว่ามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น ดังนั้นร่างกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ผลิตเกมสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเล่นเกมสล็อตเพื่อให้ผู้เข้าชมที่อายุน้อยกว่าได้รับความบันเทิง เป็นที่เชื่อกันว่าเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวจะเพิ่มปริมาณการเล่นเกมสล็อตในรัฐโดยดึงดูดผู้เล่นที่ปกติจะเล่นเกมอาร์เคดหรือเกมสไตล์ที่คล้ายกัน

ในช่วงต้นเดือนมกราคม มาร์ติน เจ. วอลช์ นายกเทศมนตรีเมืองบอสตันยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ โดยขอให้พวกเขาหยุดคาสิโน Wynn Everettจากการก้าวไปข้างหน้า เว้นแต่ชาวบอสตันจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนโครงการนี้ขึ้นหรือลงในการเลือกตั้งการลงประชามติที่มีผลผูกพัน คณะกรรมาธิการอนุมัติการพัฒนา 1.6 พันล้านดอลลาร์ข้ามแม่น้ำในเอเวอเร็ตต์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว

มีการฟ้องคดีแก้ไขในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ผู้พิพากษาห้ามหน่วยงานกำกับดูแลไม่ให้ดำเนินการใดๆ กับรีสอร์ทในอนาคต นายกเทศมนตรี Walsh ประกาศการร้องเรียนที่แก้ไขเมื่อวันพฤหัสบดี

“รางวัลใบอนุญาตของคณะกรรมการเป็นผลจากกระบวนการทุจริตเพื่อสนับสนุน Wynn” ร้องเรียนแก้ไขเพิ่มเติมกล่าว “ความประพฤติของพวกเขาทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตเล่นเกมเสียไปอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ และได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เต็มใจและไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลที่เป็นอิสระได้”

คณะกรรมาธิการตอบโต้ด้วยข้อกล่าวหาของ “การทำร้ายร่างกาย” โดย Walsh ต่อสมาชิกคณะกรรมาธิการและกล่าวว่าชุดสูทดังกล่าว “ไม่เกิดผลทั้งหมด” ในการแก้ปัญหาด้านนโยบายที่ซับซ้อน

“ค่าคอมมิชชั่นทำให้รางวัลใบอนุญาตแต่ละรางวัลขึ้นอยู่กับการประเมินอย่างรอบคอบ วัตถุประสงค์ และละเอียดถี่ถ้วนของข้อเสนอการเล่นเกมแต่ละรายการ” โฆษก Elaine Driscoll กล่าว

คดีความเดิมที่ยื่นฟ้องในเดือนมกราคมอยู่บนส้นเท้าของความท้าทายทางกฎหมายแยกต่างหากต่อใบอนุญาตของ Wynn Resorts ที่ยื่นโดยเมือง Somerville และ Revere ซึ่งเป็นไซต์ของการเสนอราคาคาสิโนที่ล้มเหลว เข้าร่วมเมืองในคดีก่อนหน้านี้คือ Mohegan Sun ที่แพ้ Wynn สำหรับใบอนุญาตของภูมิภาค – และสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานที่ Suffolk Downs ใน Revere – แฟนอีกคนที่แพ้ในการประมูลใบอนุญาตที่สามจากสี่คนจะได้รับ

เกมระดับชาติของเพนน์ได้รับใบอนุญาตสำหรับห้องเล่นสล็อตในเพลนวิลล์ และเอ็มจีเอ็มได้รับใบอนุญาตรีสอร์ทคาสิโนแห่งแรกสำหรับรีสอ ร์ตสปริงฟิลด์มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ใบอนุญาตขั้นสุดท้ายจะมอบให้กับ Mass Gaming and Entertainment สำหรับคาสิโนใน Brockton หรือ KG Urban Enterprises ที่ต้องการสร้างคาสิโน Foxwoods ที่ริมน้ำ New Bedford เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Crossroads Massachusetts LLC ประกาศว่าพวกเขากำลังถอนการเสนอราคาสำหรับคาสิโนในซอมเมอร์เซ็ท