สมัครสมาชิกสล็อต เกมส์รูเล็ต “ออกจากโลกนี้”

สมัครสมาชิกสล็อต ลาสเวกัส เนวาดา — (MARKET WIRE) — 23 เมษายน 2550 — สู่เมืองบาปและที่อื่น ๆ ! เพิ่มแถบ ๆ ที่สูงขึ้นในความบันเทิงทุนของโลก, Zero Gravity คอร์ปอเรชั่น (ZERO-

G®) ผู้ให้บริการที่แรกและที่เดียวจอห์นฟาได้รับการอนุมัติของธนาคารพาณิชยเที่ยวบินไร้น้ำหนักได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบริการปกติจากลายเซ็น Air Terminal ที่สนามบินนานาชาติ

McCarran เมื่อรวมกับความสัมพันธ์ที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้กับ Sharper Image เพื่อขายเที่ยวบินZERO-Gในร้านค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งการผจญภัยอันน่าทึ่งอย่างแท้จริง ซึ่งก่อนหน้านี้มีให้สำหรับนักบินอวกาศเท่านั้น – โดยตรงต่อสาธารณชนทั่วไป

เพื่อระเบิดความน่าดึงดูดใจ ZERO-G ได้จัดเที่ยวบินวีไอพีส่วนตัวพร้อมบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงนักบินอวกาศ Apollo-11 , Buzz Aldrin ผู้บริหารคาสิโนของKey Las Vegasและผู้ให้

บันเทิงในเวกัสยังได้เข้าร่วมในเที่ยวบินเพื่อสัมผัสประสบการณ์ไร้น้ำหนักเป็นครั้งแรก บินได้เหมือนซูเปอร์แมน พลิกตัวได้เหมือนนักยิมนาสติกโอลิมปิก และเพลิดเพลินกับการแขวนคอมากกว่านักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในโลกถึง 10 เท่า

“นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับ ZERO-G” Dr. Peter H. Diamandis ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ZERO-G กล่าว “ด้วยการเปิดตัวบริการตามปกติในลาสเวกัส ประชาชนจะรู้ว่าพวกเขาสามารถ

เพลิดเพลินกับประสบการณ์มหัศจรรย์ที่เรามอบให้ได้เมื่อใดและที่ไหน ผู้เข้าชมจะแห่กันไปที่ลาสเวกัสเพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต และ ZERO-G จะนำเสนอต่อไป ผู้โดยสารของเราสามารถบินผ่านความยาวของห้องโดยสาร ดูน้ำที่ลอยอยู่ต่อหน้าต่อตา หรือปล่อย M&M จำนวนหนึ่งและเล่นเกมของมนุษย์ PacMan ขณะไล่ล่าพวกเขา”

ปัจจุบัน เที่ยวบิน สมัครสมาชิกสล็อต ของลาสเวกัสมีกำหนดการดังนี้: 19 และ 26 พฤษภาคม; 30 มิถุนายน; 4 สิงหาคม; 1, 2, 8 และ 15 กันยายน; 6 และ 27 ตุลาคม; 3, 4, 10 และ

11 พฤศจิกายน; และ 30 และ 31 ธันวาคม ZERO-G Experience™ ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินที่มีรูปพาราโบลา 15 ลำ ชุดนักบิน สินค้าฟรี รางวัล งานเลี้ยงหลังจบกิจกรรม ภาพถ่าย และดีวีดีของเที่ยวบิน มีจำหน่ายในราคา $3,500 ต่อที่นั่งรวมภาษี ZERO-G ยังมีเที่ยวบินประจำจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในฟลอริดาเป็นประจำ

ประสบการณ์ที่นำเสนอโดย ZERO-G เป็นโอกาสทางการค้าเพียงแห่งเดียวในโลกเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสกับ “ความไร้น้ำหนัก” ที่แท้จริงโดยไม่ต้องไปในอวกาศ นี่เป็นประสบการณ์การ

บินแบบไร้น้ำหนักแบบเดียวกับที่ NASA ใช้ในการฝึกนักบินอวกาศและ Ron Howard และ Tom Hanks ใช้เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Apollo-13” เที่ยวบินที่ไร้น้ำหนักเป็นประสบการณ์ที่

น้อยคนจะลอง แต่ผู้ที่เรียกได้ว่าน่าทึ่งและเปลี่ยนชีวิต Martha Stewart, Billy Bush, Burt Rutan, Miles O’Brien และนักแสดงจาก “The Apprentice” และ “The

Biggest Loser” เป็นเพียงผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนที่ได้บินกับ ZERO-G และประกาศว่าเป็นหนึ่งใน ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของพวกเขา นักบินอวกาศหลายคนรวมถึง Buzz

Aldrin และ Anousheh Ansari ก็สนุกกับการเดินทาง ZERO-G เช่นกัน ZERO-G มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ฮิตหลายเรื่องรวมถึง “Matrix 2” และ “Matrix 3” ศาสตราจารย์สตี

เฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงโน้มถ่วง จะบินแบบไร้น้ำหนักบน ZERO-G Experience ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เที่ยวบินดังกล่าวจะออกจากจุดจอดรถรับส่งที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีในฟลอริดาตอนกลาง

ZERO-G ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 และมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส นำโดยทีมนักบินอวกาศผู้มากประสบการณ์ระดับโลกและผู้นำธุรกิจที่มีประสบการณ์ บริษัทก่อตั้งโดย X PRIZE ประธาน

กรรมการและผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอวกาศ Dr. Peter H. Diamandis; และนักบินอวกาศรุ่นเก๋า Dr. Byron K. Lichtenberg ทั้งคู่ใช้เวลากว่าทศวรรษในการทำงานเพื่อนำเสนอความ

มหัศจรรย์ของการบินไร้น้ำหนักสู่สาธารณะ นับตั้งแต่เปิดตัว ZERO-G Experience สู่สาธารณชนทั่วไปในเดือนกันยายน 2547 บริษัทได้ดำเนินการเที่ยวบินไร้น้ำหนัก 100 เที่ยว และให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 2,500 คน ซึ่งรวมถึงคนดังและบุคคลในวงการสื่อ การเช่าเหมาลำในองค์กร ครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และบุคคลทั่วไปอายุ 12 ถึง 85 ปี

ZERO-G Experience ประกอบด้วยเซสชั่นการฝึกอบรมสั้นๆ สำหรับผู้โดยสาร ตามด้วยเที่ยวบินประมาณ 90 นาทีบน G-Force One ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการเคลื่อนตัวแบบพาราโบลา การ

ควบคุมการขึ้นและลงของเครื่องบินช่วยให้นักบินสัมผัสประสบการณ์แรงโน้มถ่วงของดาวอังคาร (1/3 แรงโน้มถ่วง) แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ (1/6 แรงโน้มถ่วง) และแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์

ประสบการณ์ ZERO-G มอบเวลาแบบไร้น้ำหนักให้กับนักบินเป็นสองเท่าในการบินย่อยในวงโคจรปกติสู่อวกาศ ZERO-G ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่กำหนดโดย FAA

(Part-121) ร่วมกับ Amerijet International แห่ง Ft. ลอเดอร์เดล, ฟลอริดา การดำเนินงานของเครื่องบินเกิดขึ้นภายใต้ข้อบังคับเดียวกันกับที่กำหนดไว้สำหรับสายการบินผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่

Zero Gravity Corporation ( www.GoZeroG.com ) เป็นบริษัทเอกชนด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยวในอวกาศที่มีภารกิจในการทำให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงความตื่นเต้นและการ

ผจญภัยของความไร้น้ำหนักได้ ZERO-G ตั้งอยู่ในลาสเวกัสและฟลอริดา และเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินไร้น้ำหนักรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการอนุมัติจาก FAA แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ ตลาดองค์กรและตลาดจูงใจ ภาคการวิจัยและการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรัฐบาล

ZERO-G ได้สร้างความสัมพันธ์กับ Sharper Image Corporation เพื่อทำการตลาดและขายที่นั่งในเที่ยวบินสาธารณะโดยเฉพาะ จุดเริ่มต้นที่ 15 พฤษภาคม 2007, การจองที่นั่งใน

ZERO-G ประสบการณ์จะได้รับการทำผ่านภาพคมชัดของร้านค้า 187 พิเศษค้าปลีกรายเดือนแคตตาล็อกของพวกเขาและwww.sharperimage.com ประสบการณ์ ZERO-G ซึ่งรวมถึงการฝึก

ก่อนบิน การบินด้วยพาราโบลา 15 ครั้ง ชุดนักบิน สินค้าฟรี รางวัล งานเลี้ยงหลังเหตุการณ์ ภาพถ่าย และดีวีดีของเที่ยวบิน เสนอราคา 3,500 ดอลลาร์ต่อ ที่นั่ง. . สำหรับตารางเที่ยวบินปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าไปที่ www.GoZeroG.com หรือโทร 1-800-937-6480

เที่ยวบิน ZERO-G อาจเช่าเหมาลำสำหรับเที่ยวบินส่วนตัวและกิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่เปิดตัวบริการในปี 2547 ได้มีการจัดเที่ยวบินจูงใจองค์กรจำนวนมากสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น American

Express, Hewlett-Packard, Google และ Cadbury Schweppes นอกจากนี้ G-Force One ยังได้รับการเช่าเหมาลำสำหรับการเฉลิมฉลองส่วนตัว งานเลี้ยงวันเกิด และเที่ยวบินวิจัย

ZERO-G Experience สร้างความทรงจำทั่วไปที่ลึกซึ้งซึ่งไม่มีการออกกำลังกายที่มีแรงโน้มถ่วงแบบธรรมดาจะเทียบเท่าได้ เป็นวิธีการพิเศษในการแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าและคู่ค้าที่สำคัญ เที่ยวบินอาจเป็นรางวัล สิ่งจูงใจ งานเฉลิมฉลอง และแม้กระทั่งกลไกการสร้างรายได้สำหรับสถาบันการกุศล

เอสโป ประเทศฟินแลนด์ – โนเกียเปิดเผยว่าคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Nokia N95 ได้รับการโหวตให้เป็น ‘อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดในยุโรป 2007’ โดย TIPA (Technical Image Press Association) ซึ่งเป็นสมาคมสื่อมวลชนด้านภาพถ่ายและภาพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Nokia N95 ได้รับการยกย่องว่ามีความโดดเด่นในด้านฟังก์ชันการถ่ายภาพ โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ กับกล้องแบบสแตนด์อโลนโดยตรง คณะกรรมการ

ตัดสินระบุคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลนส์ออโต้โฟกัสสำหรับภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ที่คมชัด ชัตเตอร์แบบกลไกจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือน เลนส์ Carl Zeiss พร้อมเลนส์ Tessar ที่

สามารถโฟกัสในระยะใกล้ และซูมดิจิตอลสูงสุด 20x สำหรับวัตถุที่อยู่ไกล คณะกรรมการยังให้ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถด้านเสียง วิดีโอ และเว็บที่โดดเด่นของอุปกรณ์ และฟังก์ชัน GPS ของอุปกรณ์

“รางวัลนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของ Nokia ในการขับเคลื่อนการหลอมรวมในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือไปข้างหน้า” Jonas Geust หัวหน้าแผนก Nokia Nseries

Players Category มัลติมีเดียของ Nokia กล่าว “เรามีความยินดีที่ Nokia N95 ได้รับการยอมรับว่าเป็นอุปกรณ์สร้างภาพที่โดดเด่น และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียที่แท้จริงแก่ลูกค้าของเรา เช่น Nokia Nseries ทำให้เราพูดได้อย่างมั่นใจว่าเรามาถึงช่วงเวลาที่ผู้คนไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปแล้ว ต้องพกพาหลายเครื่อง” TIPA ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ในฐานะสมาคมนิตยสารภาพถ่ายและภาพแห่งยุโรปอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบัน TIPA มีนิตยสารสมาชิก 31 ฉบับจาก 12 ประเทศ

รายการคุณสมบัติทั้งหมดของ Nokia N95 มีให้ที่ www.nseries.com/n95

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพการพิมพ์สามารถดูได้ที่ www.nokia.com/press >photos

Nokia Nseries เป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้

งานง่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง เข้าถึงข้อมูล และจับภาพและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา www.nseries.com

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร www.nokia.com

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — (MARKET WIRE) — 24 เมษายน 2550 — Striker VIP, Inc. ( www.StrikerVIP.com ) ผู้ให้บริการจัดงาน พนักงานต้อนรับ และงานอีเวนต์ระดับห้า

ดาวในลาสเวกัส ประกาศในวันนี้ ได้ลงนามในข้อตกลงส่งเสริมการขายและบรรณาธิการพิเศษกับ ENTREE ( http://www.entreenews.com ) ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำที่ให้บริการผู้บริโภคที่ร่ำรวยที่ต้องการสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางชั้นยอด

ผ่านข้อตกลงดังกล่าว สตีเวน สไตรเกอร์ ผู้นำแบบไดนามิกของสไตรเกอร์วีไอพี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ “อัลติเมท ลาส เวกัส อินไซเดอร์” ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบรรณาธิการ

ลาสเวกัสของ ENTREE ให้ส่งข่าว “วงใน” เฉพาะภูมิภาคไปยังสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการและสม่ำเสมอ . ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Striker VIP ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ให้บริการคอนเซียร์จชั้นยอดในลาสเวกัสของ ENTREE

William Tomicki บรรณาธิการและผู้จัดพิมพ์ของ ENTREE กล่าวว่า “ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีใครสามารถพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความหรูหราในลาสเวกัส

ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้ดีกว่า Striker ผู้อ่านของเราจะได้รับประโยชน์จากความตื่นเต้นและน่าสนใจของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย และคำอธิบายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่

Vegas สามารถมอบให้กับผู้ที่แสวงหา ‘ประสบการณ์’ ที่หรูหราของ Vegas ได้ไกลกว่าการเล่นเกม ในฐานะที่เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสถานบันเทิงยามค่ำคืนในลาสเวกัสสำหรับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา Striker เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับเครือข่ายข่าวของเราและเรา ตื่นเต้นมากที่ได้เขาขึ้นเครื่องอย่างเป็นทางการ”

ENTREE ตีพิมพ์ในซานตาบาร์บารา แคลิฟอร์เนีย ซึ่งถือเป็นจดหมายข่าววงในที่ดีที่สุดสำหรับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และปัจจุบันมีสมาชิก 12,000 รายในกลุ่มตลาดที่ “ร่ำรวยมาก” ซึ่ง

ปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อถึง 92 ล้านล้านดอลลาร์ โรงแรมหรูชั้นนำของโลกหลายแห่ง รวมถึง The Pierre ในนิวยอร์ก และ Hotel Bel-Air ในลอสแองเจลิส วาง ENTREE ไว้ในห้องพัก

Tomicki อดีตรองประธานของทั้ง Tiffany & Co. และ Sotheby’s ยังคงพูดถึง Striker ว่า “นี่คือสุภาพบุรุษที่ฉันชื่นชมอย่างมาก ผู้ซึ่งไม่ประนีประนอมเหมือนฉัน และไม่เพียงแต่มี

ความรู้วงในที่เราและผู้อ่านต้องการเท่านั้น แต่ยังสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยซึ่งเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบที่จะให้ผู้อ่านของเราได้เปรียบและเข้าใจมากขึ้นสำหรับการเดินทางของพวกเขาในลาสเวกัส”

Striker VIP สร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและครั้งหนึ่งในชีวิตในลาสเวกัสให้กับผู้ที่มีรสนิยมการเลือกปฏิบัติและความคาดหวังที่สูงกว่า ซึ่งคนธรรมดาทั่วไปจะไม่ทำ บริษัทออกแบบแพ็คเกจ

วันหยุดตามสั่งอย่างเชี่ยวชาญ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการ ความปรารถนา และ “วิสัยทัศน์” ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถบรรลุได้ เนื่องจาก Striker

VIP เป็นผู้กำหนดฉากที่หรูหราของลาสเวกัส ลูกค้าจึงรับประกันการเข้าถึงผู้คน สถานที่ สินค้า และบริการระดับวีไอพีโดยตรง ง่ายดาย ซึ่งทำให้ลาสเวกัสเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่

ต้องการมากที่สุดในโลกสำหรับทั้งการเดินทางเพื่อพักผ่อนและเพื่อธุรกิจข้อมูลการสมัครสมาชิกรายปีสำหรับ ENTREE สามารถดูได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของร้านที่http://www.entreenews.comหรือโทร (805) 969-5848

สไตรเกอร์ วีไอพี อิงค์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และ “ผ่านการรับรองสเวกัส” โดย “ผ่านการรับรองจากสเวกัส” โดยสำนักงานการประชุมและผู้เยี่ยมชมลาสเวกัส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดงาน

ลาสเวกัสระดับห้าดาวระดับแนวหน้าของโลก บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยนายสตีเวน สไตรเกอร์ “แบรนด์ที่มีชีวิต” ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ “The Ultimate Vegas

Insider” Striker VIP ใช้ประโยชน์จากสถานะ “King of Connections” ระดับแนวหน้าเพื่อสร้างและดำเนินการแพ็คเกจวันหยุดระดับห้าดาวในลาสเวกัสที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้

บริโภคไลฟ์สไตล์หรูหราระดับหรู ดารา ไอคอนกีฬา และหน่วยงานทางธุรกิจ ลูกค้าไลฟ์สไตล์สุดหรูของ Striker VIP เดินบนพรมแดงที่เป็นที่เลื่องลือและรับบริการถุงมือสีขาวทุกที่ที่พวก

เขาไปโดยไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมในขณะที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Striker บริษัท,www.StrikerVIP.com . ติดต่อกด: Merilee เคอร์เคอร์การสื่อสาร, 858-577-0206, merilee@kerncommunications.com

AUSTIN, Texas, April 24, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Buffalo Technology ผู้นำระดับโลกในการออกแบบ พัฒนา และผลิตเครือข่าย สตอเรจ และโซลูชั่นหน่วยความจำ

แบบมีสายและไร้สาย ได้ประกาศเปิดตัวเราเตอร์ AirStation(tm) Wireless-N Nfiniti รุ่นใหม่ (WZR2-G300N) และ AirStation(tm) Wireless-G High Speed ​​Router

(WHR-G125) Wireless-N Nfiniti Router รุ่นล่าสุดนำเสนอเทคโนโลยีไร้สาย Draft 802.11n พร้อมการกำหนดเส้นทางความเร็วสูงที่เร็วกว่าเราเตอร์มาตรฐานถึง 10 เท่า

AirStation Wireless-G High Speed ​​Router ใหม่ ขยายความเร็วของเทคโนโลยี 802.11g มาตรฐานได้ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้กับอุปกรณ์โหมดความเร็วสูงอื่นๆ ของ Buffalo เราเตอร์ทั้งสองมีแชสซีที่ออกแบบใหม่และเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายในบ้านหรือที่บ้านในสำนักงาน

“Buffalo มีความทันสมัยในการนำเสนอเทคโนโลยีไร้สายใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง” Morikazu Sano รองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดระดับโลกของ Buffalo

Technology กล่าว “เราเตอร์ใหม่เหล่านี้นำเสนอชุดคุณลักษณะที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆ ของเรา และให้ตัวเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล่าสุดแก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรม”

ความเร็วและความครอบคลุมที่เหนือกว่าของเราเตอร์ AirStation Wireless-N Nfiniti เหมาะสำหรับการสตรีมมัลติมีเดียความเร็วสูงและการเล่นเกมออนไลน์ อุปกรณ์รองรับการสตรีม

High-Definition (HD) เพลง และเสียงที่มอบประสบการณ์ออนไลน์ขั้นสูงสุด เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น มันทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการเชื่อมต่อ Nintendo(r) DS Wi-Fi

ผลิตภัณฑ์นี้มาแทนที่เราเตอร์ AirStation Nfiniti (WZR-G300N) อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังสามารถเพลิดเพลินกับการตั้งค่าและความปลอดภัยที่ง่ายดายเช่นเดียวกันกับ Air-Station

One-Touch Secure System (AOSS(tm)) ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบัฟฟาโล เราเตอร์มีเสาอากาศภายนอกสามเสา เซิร์ฟเวอร์ DHCP ในตัว และสวิตช์ตรวจจับอัตโนมัติ 10/100 พอร์ต 4 พอร์ต นอกจากนี้ยังมีสวิตช์ภายนอกเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดเราเตอร์และจุดเข้าใช้งาน

เราท์เตอร์ความเร็วสูง AirStation Wireless-G เป็นรุ่นต่อจากรุ่น WHR-G54S ยอดนิยมของบัฟฟาโล ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาคุณสมบัติใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง

เช่นเดียวกับรุ่นก่อน เช่น เทคโนโลยี AOSS ของ Buffalo และสวิตช์ตรวจจับอัตโนมัติ 10/100 แบบ 4 พอร์ต 10/100 ผู้ใช้ยังจะได้ประโยชน์จากสวิตช์ภายนอกที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนจากเราเตอร์เป็นบริดจ์ได้อย่างง่ายดาย โหมดเราเตอร์แชร์การเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลหรือ DSL กับอุปกรณ์แบบมีสายหรือไร้สายหลายเครื่อง ในขณะที่โหมดจุดเข้าใช้งานบริดจ์จะเพิ่ม

การเข้าถึงแบบไร้สายไปยัง LAN ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น Smart Router จะตรวจจับและกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลหรือ DSL โดยอัตโนมัติ

ทำให้การตั้งค่าทำได้ง่ายและรวดเร็ว การผสมผสานระหว่างปุ่มกดแบบไร้สาย การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ง่ายดาย และราคาที่พอเหมาะ ทำให้เราเตอร์นี้เป็นเพื่อนคู่ใจในอุดมคติสำหรับเครือข่ายในบ้านใดๆ

เราเตอร์ทั้งสองมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น Wi-Fi Protected Access(tm) (WPA และ WPA2) และ Buffalo’s Privacy Separator คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

เพิ่มเติม ได้แก่ การกรองแพ็คเก็ตแบบไดนามิก การสนับสนุน NAT และไฟร์วอลล์ SPI นอกจากนี้ การตั้งค่าพลังงานเอาท์พุตแบบไร้สายของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของสัญญาณไร้สายได้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ 128/64-bit WEP และ Dynamic Packet Filtering

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันสองปีแบบจำกัดซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคแบบโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด เราท์เตอร์ AirStation(tm)

Wireless-N Nfiniti (WZR2-G300N) จะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมในราคา 99 ดอลลาร์สหรัฐฯ AirStation(tm) Wireless-G High Speed ​​Router (WHR-G125) จะวาง

จำหน่ายในเดือนพฤษภาคมด้วยราคาปกติที่ 49 ดอลลาร์ สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ผ่านร้านค้าปลีก ผู้ค้าปลีกออนไลน์ และเว็บไซต์ของบัฟฟาโล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัฟฟาโลเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.buffalotech.com

Buffalo Technology (USA), Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเครือข่าย หน่วยความจำ พื้นที่เก็บข้อมูล และมัลติมีเดียที่ได้รับรางวัลสำหรับสภาพแวดล้อมในบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนสำหรับผู้สร้างระบบและผู้รวมระบบ ด้วยประสบการณ์ด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เกือบสามทศวรรษ

Buffalo ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและดีที่สุดของสายพันธุ์ที่ทำให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัฟฟาโลเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.buffalotech.com

คำชี้แจงเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. Buffalo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

* เมื่อใช้งานในโหมดความเร็วสูง อุปกรณ์ Wi-Fi นี้จะมีอัตราการส่งข้อมูลจริงสูงถึง 34Mbps ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณงานของระบบตามโปรโตคอล 802.11g และทำงานที่อัตราการส่งสัญญาณ 125Mbps

ALISO VIEJO, Calif., April 24, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Buy.com(r) ( www.buy.com ) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้แนะนำการจัดอันดับ EPEAT ของคอมพิวเตอร์

และจอภาพไปยังเว็บไซต์ Buy.com การให้คะแนนจะช่วยให้ลูกค้าของ Buy.com สามารถดู กรอง และซื้อผลิตภัณฑ์เกือบ 1,000 รายการที่ตรงตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ EPEAT

EPEAT เป็นเครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Green Electronics Council ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือก

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ก และจอภาพตามคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม การจัดอันดับ EPEAT ได้รับการดัดแปลงมาจากมาตรฐาน IEEE 1680-2006 สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล EPEAT ประเมิน 51 เกณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง EPEAT หนึ่งในสามระดับหรือไม่

“Buy.com เป็นที่ตั้งของลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้หลายล้านราย และระบบ EPEAT เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญแก่ผู้เยี่ยมชมของเรา ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อ

อย่างมีข้อมูลมากขึ้น” นีล โกรเวอร์ ซีอีโอและประธานของ Buy.com กล่าว . “การจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะพิสูจน์ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ซื้อ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นพันธมิตรระหว่าง Buy.com กับ Green Electronics Council ทำให้เราแบ่งปันการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับผู้

บริโภคออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด” ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโปรแกรม EPEAT แล้ว ได้แก่ Apple, Dell, Gateway, Hewlett Packard, Lenovo, NEC, Panasonic, Samsung และ Sony

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้ค้าปลีกชั้นนำอย่าง Buy.com ใช้ EPEAT เพื่อระบุผลิตภัณฑ์พีซีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” Jeff Omelchuck ผู้อำนวยการ Green Electronics Council องค์กรไม่

แสวงหาผลกำไรที่จัดการและดำเนินการระบบ EPEAT กล่าว “ในอดีต เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้บริโภคที่จะตัดกระบวนการล้างเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมได้อย่างน่าเชื่อถือ EPEAT ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้น ผู้ค้าปลีกอย่าง Buy.com ช่วยให้ผู้บริโภคเพิ่มกำลังซื้อของตนเป็นเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลสหรัฐตั้งไว้ เบื้องหลัง EPEAT เพื่อสร้างแรงจูงใจทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พีซีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

Buy.com เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์การช็อปปิ้งที่คุ้มค่า และเทคโนโลยีคุณภาพสูงและสินค้าเพื่อความบันเทิงที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันได้

Buy.com นำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 2 ล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หนังสือ เพลง

วิดีโอ เกม การดาวน์โหลดเพลงดิจิทัล ของเล่น และสินค้ากีฬา บุคคลและธุรกิจสามารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่ Buy.com ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ Buy.com ก่อ

ตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 1997 ตั้งอยู่ในเมือง Aliso Viejo รัฐแคลิฟอร์เนีย Buy.com(r) และ The Internet Superstore(tm) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buy.com Inc. ปัจจุบัน Buy.com แข่งขันกับบริษัทหลายแห่งที่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ: (i) ผู้ค้าปลีกหลายหมวดหมู่ เช่น Amazon .

โบคา เรตัน รัฐฟลอริดา วันที่ 24 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Empire Interactive ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Silverstar Holdings (Nasdaq:SSTR) ที่ถือหุ้น

ทั้งหมด เกมส์รูเล็ต ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ลงนามใน Lucinda Green’s Equestrian Challenge สำหรับ PS2 และ PC เกมที่เหมาะสำหรับครอบครัวนี้นำเสนอภาพที่สนุกและสมจริงของกีฬาขี่ม้าภายใต้การดูแลของนักปั่นแบดมินตันที่ทำลายสถิติและอดีตแชมป์โลก Lucinda Green

Lucinda Green ถือเป็นหนึ่งในนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เธอเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการชนะการแข่งขันม้าแบดมินตันถึงหกครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่ออายุ 19 ปี ลูซินดายังได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป และการแข่งขันระดับโลกอีกด้วย

จากความหรูหราของที่ดินในชนบทของเธอ Lucinda Green จะแนะนำผู้เล่นผ่านพื้นฐานของความเชี่ยวชาญด้านม้า การฝึกสอนประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงสภาพจิตใจและ

ร่างกายของม้า การขี่ม้า การข้ามประเทศ และการกระโดดโชว์ เมื่อผู้เล่นเข้าใจบทเรียนของ Green แล้ว พวกเขาจะเข้าสู่การแข่งขัน Grand-Slam Equestrian อย่างเป็นทางการ ซึ่ง

พวกเขาจะประเมินเวลา การควบคุม และแม้แต่รูปลักษณ์ ยิ่งคุณฝึกกับม้ามากเท่าไร พวกมันก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้น แฟน ๆ ของการขี่ม้าจะต้องตื่นเต้นกับคุณสมบัติการปรับแต่งที่อนุญาตให้ผู้เล่นสร้างองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับคู่หูขี่ม้าของพวกเขา รวมถึงสไตล์ของเสื้อผ้า เครื่องหมายใบหน้า รูปแบบ และสายพันธุ์

เอียน ฮิกกินส์ ซีอีโอของ Empire กล่าวว่า “เกมนี้เหมาะสำหรับผู้รักม้าทุกที่ และยังมีเกมมากมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมจำลองสถานการณ์กีฬาที่ท้าทาย เป็นเกมสำหรับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

Clive Kabatznik ซีอีโอของ Silverstar กล่าวว่า “เกมที่น่าตื่นเต้นนี้จะเพิ่มมิติใหม่ให้กับกำหนดการวางจำหน่ายของ Empire ที่กำลังจะมาถึง ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าสู่ตลาดเกมขี่ม้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยเพิ่มรายได้ของ Empire ในช่วงปัจจุบัน ไตรมาสทางการบัญชี”

Empire Interactive เป็นผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี Empire Interactive ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานใน

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน บริษัทพัฒนาและเผยแพร่หนังสือที่หลากหลายสำหรับแพลตฟอร์มปัจจุบันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เกมเช่น Starsky &

Hutch, Big Mutha Truckers, Ford Racing และ FlatOut ล้วนประสบความสำเร็จทั่วโลก ป้ายชื่องบประมาณ Xplosiv เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Empire Interactive, PLC และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.empireinteractive.com

Silverstar Holdings Ltd. เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Nasdaq:SSTR) โดยมุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งตำแหน่งควบคุมในธุรกิจเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้าปลีก

และมีค่าธรรมเนียมที่มีการเติบโตสูง ซึ่งได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอื่นๆ – แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Empire Interactive รวมถึง Strategy First, Inc. ผู้พัฒนาชั้นนำและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซีทั่วโลก

ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ข้อกำหนดด้านการเงินเพิ่มเติม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การอนุมัติด้านกฎระเบียบ กระบวนการ ผลกระทบ

ของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่แข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารของบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก — (มาร์เก็ต ไวร์) — 24 เมษายน 2550 — เบรนแดน เบอร์ฟอร์ดได้รับเลือกให้เป็นบรรณาธิการด้านการ์ตูนของ King Features Syndicate การแต่งตั้งดังกล่าวได้รับการประกาศโดย TR “Rocky” Shepard III ประธานบริษัทในนิวยอร์กซิตี้ และมีผลทันที

“การเสียชีวิตของเจย์ เคนเนดี้ หัวหน้าบรรณาธิการของเราเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทั้งที่ King Features และทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเรา” Shepard กล่าว “อย่างไรก็ตาม ตาม

ที่เขาทำในทุกสิ่ง เจย์ได้วางแผนสำหรับการสืบทอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันหนึ่งเมื่อเขาจ้างเบรนแดน เบอร์ฟอร์ด เบรนแดนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจย์มาตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา และนำ

ความรู้กว้างขวางมาสู่ตำแหน่งใหม่ของเขา นักเขียนการ์ตูนและนักวาดการ์ตูนที่เราเป็นตัวแทนรวมถึงความรักอย่างลึกซึ้งในศิลปะ ฉันมั่นใจว่าเขาจะนำ King Features ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในขณะที่เขายังคงค้นหาพรสวรรค์ด้านการ์ตูนใหม่ที่ Jay Kennedy เชี่ยวชาญในช่วง 20- ดำรงตำแหน่งปี”

“เป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นบรรณาธิการการ์ตูนของ King Features Syndicate” Burford กล่าว “ฉันโชคดีที่เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของนาย Jay Kennedy เขาเป็นที่ปรึกษาของฉัน และฉันเป็นหนี้ความสำเร็จในอาชีพการงานมากมายของเขา

“การ์ตูนที่ King Features จัดจำหน่ายเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ได้รับความนิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก รวมถึงการ์ตูนคลาสสิกที่ยอดเยี่ยมของเรา เช่น ‘Blondie’ ‘Beetle

Bailey’ และ ‘Hagar the Horrible’ และข้อเสนอที่ใหม่กว่าและประสบความสำเร็จอย่างมากของเรา เช่น ‘Zits ,’ ‘Mutts’ และ ‘Bizarro’ ฉันตื่นเต้นที่จะสามารถสานต่อประเพณีแห่งความเป็นเลิศนั้นได้ และฉันก็ตั้งตารอการเติบโตที่เราจะได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา” เบอร์ฟอร์ดกล่าวเสริม

เบรนแดน เบอร์ฟอร์ดเข้าเรียนที่ School of Visual Arts ในนิวยอร์กซิตี้ และเป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในด้านการ์ตูนหลากหลายรูปแบบและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เขาใช้เวลาหนึ่งปี

ทำงานเป็นผู้ช่วยกองบรรณาธิการที่ DC Comics ก่อนร่วมงานกับ King Features ในเดือนมกราคม 2000 ในตำแหน่งผู้ช่วยกองบรรณาธิการ ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและรองบรรณาธิการ

King Features Syndicate เป็นสมาชิกของ Hearst Entertainment and Syndication ซึ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติการของ Hearst Corporation ซึ่งรวมถึงพันธมิตรเครือข่ายเคเบิล

บริษัท กิจกรรมรายการโทรทัศน์ และการดำเนินการเผยแพร่หนังสือพิมพ์และการออกใบอนุญาตสินค้า King Features เป็นผู้จัดจำหน่ายการ์ตูน คอลัมน์ การ์ตูนแนวบรรณาธิการ

ปริศนา และเกมชั้นนำของโลก โดยจัดจำหน่ายเนื้อหา 150 รายการไปยังหนังสือพิมพ์เกือบ 5,000 ฉบับทั่วโลก เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในการออกใบ

อนุญาตสินค้าและความบันเทิง ตัวละครคลาสสิกที่เป็นที่รักและประสบความสำเร็จมากที่สุด ได้แก่ “ป๊อปอาย” “เบ็ตตี้บู๊พ” “ผมบลอนด์” “เดนนิสผู้คุกคาม” และ “แฟลช กอร์ดอน” ในปีที่

ผ่านมา, บริษัทมีความหลากหลายและปัจจุบันเป็นตัวแทนของทรัพย์สิน เช่น แบรนด์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ทันสมัยอย่าง David & Goliath; ประติมากรรมศิลปะขนาดเท่าของจริงที่แสดงต่อสาธารณะ GuitarMania และ The Trail of Painted Pony; และแบรนด์ที่มีสติสัมปชัญญะ “Mutts”

ฟังก์ชันเครื่องมือ Carbide.c++ V1.2 ใหม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เร่งเวลาโครงการออกสู่ตลาดสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและผู้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ Symbian OS

มาดริด, สเปน – วันนี้ โนเกียประกาศเปิดตัวเครื่องมือพัฒนารุ่นใหม่ของ Carbide.c++ สำหรับระบบปฏิบัติการ Symbian OS(TM) และเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดต้นทุนในทันทีสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ และช่วยประหยัดต้นทุน

การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่สำคัญด้วยยูทิลิตี้การนำทางอุปกรณ์และเครื่องมือสร้างโปรเจ็กต์ที่ช่วยประหยัดเวลา การปรับปรุงเครื่องมือ Carbide.c++ ช่วยเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือและลดต้นทุนโดยรวมสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่หลากหลายโดยลดชั่วโมงการเขียนโปรแกรมและลดเวลาในการพัฒนา

ประกาศในวันนี้ที่งาน Nokia Applications Summit & S60 Summit 07 การปรับปรุงใหม่ในตระกูลเครื่องมือ Carbide.c++ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับความต้องการ

ทรัพยากรโครงการที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการจัดการที่มาพร้อมกับขนาดที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ

แอปพลิเคชันมือถือ นักพัฒนายังจะพบฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ Performance Investigator ขั้นสูงใน Carbide.c++ V1.2 Developer และ Professional Edition ที่ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่สำคัญและการใช้หน่วยความจำในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา

ตามกรอบงานโอเพนซอร์ซ Eclipse สำหรับนวัตกรรมเครื่องมือซอฟต์แวร์ และให้ข้อมูลเฉพาะตัวสำหรับข้อเสนอเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาทั้งหมดของ Nokia ตระกูลเครื่องมือพัฒนามือถือ

ของ Carbide รวมถึง Carbide.c++ Express สำหรับนักพัฒนาระดับเริ่มต้นและนักวิชาการ Carbide c++ Developer Edition และ Carbide.c++ Professional Edition ที่

ได้รับรางวัล สำหรับนักพัฒนาที่สร้างระบบขั้นสูง มิดเดิลแวร์ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และ Carbide.c++ OEM Edition สำหรับการสร้างอุปกรณ์โดยผู้ได้รับอนุญาต Symbian OS และ S60

“Nokia รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้นำเสนอวิวัฒนาการที่สำคัญของเครื่องมือ Carbide.c++ ของเรา ซึ่งช่วยผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มากขึ้น และลดเวลาใน

การออกสู่ตลาดสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งกำหนดเป้าหมายที่สมาร์ทโฟน Symbian” Rich Bartlett ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ Nokia กล่าว “การตอบ

สนองต่อความต้องการของนักพัฒนาระดับเริ่มต้น ผู้สร้างซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอุปกรณ์ การปรับปรุงใหม่เหล่านี้ในเครื่องมือ Carbide.c++ ของ Nokia จะช่วยนำโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นออกสู่ตลาดโดยใช้เวลาน้อยลงและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน .”

เครื่องมือ Carbide.c++ รองรับนักพัฒนาที่ทำงานกับซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนที่ใช้ Symbian OS เวอร์ชันล่าสุด รวมถึง UIQ, MOAP ของ NTT DoCoMo และ S60 3rd Edition สมาร์ท

โฟน Symbian เป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของสมาร์ทโฟนที่ขายจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2549 สมาร์ทโฟน Symbian 51.7 ล้านเครื่อง

ถูกจำหน่ายไปทั่วโลกให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายหลักกว่า 250 ราย ทำให้จำนวนสมาร์ทโฟน Symbian ทั้งหมดจัดส่งไป 110 ล้านเครื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผู้ใช้เครื่องมือ Carbide.c++ V1.2 จะพบกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากผ่านการปรับปรุงต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

– การปรับปรุงการเรียกดูโค้ดที่เปิดใช้งาน Eclipse และความสามารถในการสร้างโค้ดให้สมบูรณ์ในตระกูลเครื่องมือ Carbide.c++ ทั้งหมด รวมทั้งฟังก์ชันการสร้างโปรเจ็กต์ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งรวมถึงตัวช่วยสร้างใหม่สำหรับการตรวจจับชุดอุปกรณ์และการนำเข้าโครงการ การสร้างและแก้ไขโครงการที่ง่ายขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น

– ปรับปรุงเครื่องมือ Performance Investigator ใน Carbide.c++ Developer และ Professional Editions รวมถึง Power Optimizer และ Memory Analyzer ให้การ

เกมส์รูเล็ต บันทึกและการแสดงกราฟิกของการใช้พลังงานบนอุปกรณ์และการใช้หน่วยความจำสำหรับซอฟต์แวร์เป้าหมายที่ทำงานบนอุปกรณ์ นำไปสู่หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใช้พลังงานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประสิทธิภาพสูงสำหรับแอพพลิเคชั่น S60 และ UIQ และ,

– ฟีเจอร์การสร้างอุปกรณ์ใหม่สำหรับ Carbide.c++ OEM Edition รวมถึงการสนับสนุนการกำหนดค่าที่ง่ายขึ้นสำหรับการดีบักอุปกรณ์ JTAG อินเทอร์เฟซ Crash Debugger ใหม่ที่แสดงบริบทการดีบักของข้อขัดข้องในมุมมองการดีบัก และ Symbian OS Data View ที่ช่วยให้สามารถดูระบบได้ กระบวนการ เธรด ชิ้นส่วน และไลบรารี

Carbide.c++ Developer Edition และ Carbide.c++ Professional Edition มีจำหน่ายแล้วในราคา 299 € และ 1,299 € ตามลำดับ พร้อมการอัปเกรดฟรีสำหรับลูกค้า

Developer และ Professional Edition ปัจจุบัน Carbide.c++ OEM Edition สามารถซื้อได้ในราคา 3,999 € ในขณะที่ Carbide.c++ Express สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยนักพัฒนา โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ www.forum.nokia.com/carbide

เครื่องมือตระกูล Carbide.c++ ของ Nokia จะจัดแสดงในวันที่ 24-25 เมษายน ที่งาน Nokia Applications Summit & S60 Summit 07 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Hotel Melia Castilla ในกรุงมาดริด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในตระกูล Carbide ได้ทางออนไลน์ที่ www.forum.nokia.com/carbide

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

S60 Summit 2007, มาดริด, สเปน – วันนี้ โนเกียประกาศว่าอุปกรณ์ S60 กว่า 100 ล้านเครื่องได้ถูกจัดส่งโดยผู้ได้รับใบอนุญาต S60 จนถึงปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ S60 ที่สร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก พัฒนาโดย Nokia และได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาชั้นนำของอุตสาหกรรมบางราย

ด้วยการประกาศครั้งนี้ S60 แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาดปริมาณมาก ผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ นักพัฒนา และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างตระหนักถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มผู้ค้าหลายราย เช่น S60 มากขึ้น

Matti Vänskä รองประธานฝ่าย Mobile กล่าวว่า “การประกาศนี้แสดงถึงจุดสังเกตที่สำคัญสำหรับ S60 เราเชื่อว่าการประกาศดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มเติมใน S60 การขายและการตลาดซอฟต์แวร์, โนเกีย

Matti Vänskä กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “เราเห็นแนวโน้มสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลต่อข้อกำหนดสำหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับ

ประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเน้นที่การถ่ายภาพ ธุรกิจ เพลง การนำทาง หรือวิดีโอ ผู้คน การเข้าถึงบริการและเนื้อหา Web 2.0 ด้วยอุปกรณ์พกพา ประการที่สาม ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานของประสบการณ์ผู้ใช้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ”

S60 ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันง่ายขึ้นมากด้วย S60 3rd Edition Feature Pack 2 การแนะนำ Open C นำไลบรารีฟังก์ชัน C มาตรฐานมาสู่ซอฟต์แวร์ S60 สนับสนุนประสิทธิภาพ

การทำงานที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงเวลาในการออกสู่ตลาดของแอปพลิเคชัน ด้วย Open C นักพัฒนาสามารถใช้โค้ดที่มีอยู่ซ้ำและมุ่งเน้นด้านความคล่องตัวของแอปพลิเคชันของตนได้

ตามที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว S60 จะเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์มือถือเครื่องแรกที่รองรับวิดเจ็ตแบบบูรณาการ ซึ่งจะนำพลังของเทคโนโลยีเว็บมาสู่มือถือ วิดเจ็ตช่วยเสริมประสบการณ์มือ

ถือในขณะที่สร้างประสบการณ์เว็บส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว S60 ทำให้ง่ายต่อการสร้างและนำบริการเว็บมาสู่อุปกรณ์ S60 โดยใช้เทคโนโลยีเว็บตามมาตรฐาน เช่น Ajax, JavaScript, CSS และ HTML

S60 รองรับกลุ่มอุปกรณ์ที่มีให้เลือกมากมาย ผู้ได้รับใบอนุญาต S60 ได้เปิดตัวอุปกรณ์ที่มอบฟังก์ชันการถ่ายภาพ เพลง และวิดีโอที่สมบูรณ์แบบ และรองรับความต้องการของผู้ใช้ทางธุรกิจตลอดจนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

ภายในงาน Samsung ได้เปิดตัวอุปกรณ์ S60 รุ่นล่าสุด ได้แก่ SGH-i400 ใหม่ สไลเดอร์ขนาดกะทัดรัดพร้อม EDGE สำหรับตลาดหลัก และ SGH-i520 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ จนถึงปัจจุบัน มีการเปิดตัวอุปกรณ์ 57 เครื่องที่ใช้ S60 และ Symbian OS โดย 28 เครื่องนั้นใช้ S60 3rd Edition ล่าสุด

การประชุมสุดยอด S60 จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่กรุงมาดริด และเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงที่ครอบคลุมซึ่งจัดแสดงการสาธิตคุณสมบัติและโซลูชันล่าสุดและล้ำสมัยที่สุดกว่า 60 รายการสำหรับ S60

ซอฟต์แวร์ S60 ที่สร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก และได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมบางราย ความ

ยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ S60 ช่วยให้สามารถออกแบบฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย ดังที่เห็นได้จากอุปกรณ์ S60 ที่มีอยู่มากมายในตลาด ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับ

รางวัล การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับบริการมือถือใหม่และศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับโซลูชันพันธมิตร S60 มอบโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างและปรับขนาดได้สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและนักพัฒนาบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับ S60 และชุมชน S60 โปรดไปที่ www.s60.com

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

BURLINGAME, Calif., April 25, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — ผู้บุกเบิกมือถือ Limbo 41414(tm) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเงินทุนใหม่จำนวน 8 ล้านดอลลาร์จาก Azure

Capital Partners, Draper Fisher Jurvetson และ New Enterprise Associates (NEA) เพื่อดำเนินการต่อ กระตุ้นการเติบโตเชิงรุกของ Limbo และวางแผนที่จะนำเสนอบริการความบันเทิงบนมือถือและออนไลน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคและนักการตลาด

Jonathon Linner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Limbo 41414 กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ NEA เป็นผู้นำด้านการเงินรอบล่าสุดของเรา” “NEA จะนำประสบการณ์ผู้บริโภคและมือถือที่ยอดเยี่ยมมาสู่ทีมนักลงทุนระดับโลกของเรา เราตั้งตารอที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญนั้นในขณะที่เราขยายข้อเสนอของเราต่อไป”

“Limbo 41414 นำเสนอสื่อที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้โฆษณาในการเข้าถึงผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 230 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา” Peter Sonsini จาก NEA

ซึ่งจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของ Limbo 41414 ด้วย “เราตั้งตารอที่จะได้เข้าร่วมในโครงการใหม่ของ Limbo 41414 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านความบันเทิงบนมือถือ”

ผลิตผลของผู้ประกอบการมือถือแบบอนุกรม Rob Lawson, Jonathon Linner และ Juho-Pekka Virolainen, Limbo 41414 ได้สร้างเว็บและผลิตภัณฑ์ความบันเทิงบนมือถือ –

การประมูล Limbo – ที่ให้นักการตลาดมีวิธีการกำหนดเป้าหมายและดึงดูดผู้ชมด้วยแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ และลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ Limbo Auction ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรช่วยให้นักการตลาดสามารถฝ่าฟันความยุ่งเหยิงไปในทางที่ดีได้ เนื่องจากผู้ใช้เล่นโดยเฉลี่ย 60 ครั้งต่อเดือน

Limbo 41414 ดึงดูดผู้ใช้มือถือและผู้ใช้ออนไลน์ที่ไม่ซ้ำกันหลายแสนราย และได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประมูล Limbo มากกว่า 650 รายด้วยเงินรางวัลมากกว่า 530,000 ดอลลาร์ ผู้ชนะ

รางวัล Limbo 41414 ได้ซื้อสินค้าหรูหราเช่น Hummer H3 ในราคา 36.65 ดอลลาร์ มินิคูเปอร์ 50.43 ดอลลาร์ และน้ำมันเบนซินและพลาสม่าทีวีหนึ่งปีในราคา 54.24 ดอลลาร์และ 8.85 ดอลลาร์ตามลำดับต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Limbo 41414, การประมูลที่ถูกลืมและจะเห็นทั้งหมดของ Limbo ประมูลปัจจุบันไปwww.41414.com

Limbo 41414 ( www.41414.com ) กำลังกำหนดหมวดหมู่ใหม่ของความบันเทิงบนเว็บและมือถือด้วยการเล่นเกมแบบโต้ตอบที่รอการจดสิทธิบัตร Limbo 41414 นำเสนอประสบการณ์การ

เล่นเกมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนให้กับผู้บริโภค ในขณะที่นำเสนอแบรนด์ชั้นนำและบริษัทสื่อผ่านรางวัลที่มีตราสินค้า บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเบอร์ลิงเกม รัฐแคลิฟอร์เนีย

Limbo 41414 เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำของโลกสามแห่ง ได้แก่ Azure Capital Partners ( www.azurecap.com ), Draper Fisher Jurvetson ( www.dfj.com ) และ New Enterprises Associates ( www.nea.com )

เกม Limbo Auction ที่มีส่วนร่วมของ Limbo 41414 สามารถเล่นได้ทางออนไลน์ที่www.41414.comและผ่านผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ของสหรัฐฯ ทั้งหมด รวมถึง Alltel, Amp’d,

Boost, Cincinnati Bell, Cingular, Dobson, Nextel, Sprint, T-Mobile, US Cellular , Verizon และ Virgin Mobile USA นอกเหนือจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของ

แคนาดา Aliant Mobility, Bell Mobility, Fido, MTS Mobility, Rogers Wireless, SaskTel Mobility, TELUS Mobility และ Virgin Mobile Canada

New Enterprise Associates (NEA) เป็นบริษัทร่วมทุนชั้นนำที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสร้างและสร้างองค์กรใหม่ที่สำคัญที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิต การทำงาน และ

การเล่นของเรา นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2521 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน นั่นคือ การสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมแก่หุ้นส่วนจำกัด และฝึกฝนวิชาชีพด้วยมาตรฐาน

และความเคารพสูงสุด NEA มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในทุกขั้นตอนของการพัฒนาบริษัท ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงการเสนอขายหุ้น ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์ ทีมผู้บริหาร

ที่มีประสบการณ์ของ NEA ได้ลงทุนในบริษัทมากกว่า 550 แห่ง ซึ่งมากกว่า 155 แห่งได้เปิดเผยต่อสาธารณะและมีการเข้าซื้อกิจการมากกว่า 220 แห่ง NEA มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาใน

เรสตัน เวอร์จิเนีย เมนโลพาร์ก แคลิฟอร์เนีย และบัลติมอร์ แมริแลนด์ นอกจากนี้, New Enterprise Associates (อินเดีย) Pvt. Ltd. มีสำนักงานในบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย และ New Enterprise Associates (Beijing) Ltd. มีสำนักงานในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nea.com .

เอสโป ฟินแลนด์ – โนเกียเริ่มจัดส่ง Nokia N76 ไปยังตลาดสำคัญๆ ในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Nokia N76 เทคโนโลยีและการออกแบบมารวมกัน

เพื่อสร้างการปฏิวัติในการออกแบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การใช้วัสดุระดับพรีเมียมเพื่อปิดล้อมคุณสมบัติและประสบการณ์ของ Nokia Nseries ระดับโลก โนเกียได้สร้างอุปกรณ์ที่สะดุดตามาก

โนเกียยังยินดีที่จะประกาศว่าพวกเขาและ Sony BMG Music Entertainment กำลังทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอเพลงที่ได้รับรางวัลของ Travis ให้กับเจ้าของใหม่ของ Nokia N76 ในบางตลาด โนเกีย N76 เป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรุ่นล่าสุดที่รวมเอาตัวเครื่องที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสร้างการปฏิวัติการออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ผู้บริโภคที่ซื้อ Nokia N76 ในบางประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี นอร์เวย์ และสวีเดน) จะได้รับเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการขาย Nokia N76 ซึ่งเป็นเวาเชอร์พิเศษที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าของ เพื่อดาวน์โหลดเพลง Travis ที่เลือกไว้ล่วงหน้า 5 เพลงจากร้านเพลง MSN ในประเทศของตน

“Closer” ซิงเกิ้ลแรกจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 5 ที่ทุกคนตั้งตารอคอยอย่าง “The Boy With No Name” จะสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อออกจำหน่ายในวันที่ 23 เมษายน 2550 นอกจากนี้ สี่แทร็กเพิ่มเติมจากอัลบั้มสตูดิโอสี่อัลบั้มก่อนหน้าของพวกเขา) จะนำมาจำหน่ายด้วย

Tapio Hedman รองประธานอาวุโสฝ่ายมัลติมีเดียของ Nokia กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้นำเสนอเพลงจาก Travis ซึ่งเป็นวงดนตรีที่กระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจอย่าง

แท้จริง เพื่อความเพลิดเพลินบนมือถือด้วย Nokia N76 “ข้อเสนอที่น่าสนใจนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Nokia Nseries ที่มีต่อดนตรีและการพัฒนาอุปกรณ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค”

“เอกลักษณ์ของศิลปินและกลุ่มเป้าหมายของ Travis นั้นเข้ากันได้ดีกับแบรนด์ Nokia และผลิตภัณฑ์ Nokia N76” Marcel Engh รองประธานฝ่าย Brand Entertainment ของ SONY BMG Europe กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้พัฒนาข้อเสนอด้านความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครร่วมกับ Nokia เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

แฟนเพลงของ Nokia Nseries จะต้องประทับใจกับปุ่มครอบด่วนเฉพาะบน Nokia N76 ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมคุณสมบัติเพลงของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากด้านนอกของ

อุปกรณ์ที่พับไว้ เพื่อการฟังเพลงในทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด รองรับการติดตามมากถึง 1500* Nokia N76 ทำงานร่วมกับหูฟังมาตรฐานอุตสาหกรรมขนาด 3.5 มม. และรองรับ Windows Media DRM ยอดนิยมเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

Nokia N76 ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ S60 3rd Edition บนระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์และเนื้อหา การเพิ่มล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries นำประสบการณ์มัลติมีเดียที่หลากหลายมาสู่ผู้บริโภค ทำให้พวกเขาสามารถสร้าง ใช้งาน และเชื่อมต่อ โดยใช้เพลง วิดีโอ รูปภาพ และอินเทอร์เน็ต

Nokia Nseries เป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้

งานง่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง เข้าถึงข้อมูล และจับภาพและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับ

พวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT เป็นกิจการร่วมค้าด้านดนตรีระดับโลกที่มีรายชื่อศิลปินในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงศิลปินท้องถิ่นและซุปเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติมากมาย รวมทั้งแคตตาล็อก

ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยการบันทึกเสียงที่สำคัญที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์ รายชื่อศิลปินในปัจจุบัน ได้แก่ Justin Timberlake, Usher, Dido, Lemar, Foo Fighters,

Eurythmics, Bruce Springsteen, Beyonce, Pink, Editors, Kasabian, Outkast และ Bob Dylan และอีกมากมาย SONY BMG ถือหุ้น 50% โดย Bertelsmann AG และ 50% เป็นเจ้าของโดย Sony Corporation of America

คลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ — (MARKET WIRE) — 25 เมษายน 2550 — OverDrive ผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลชั้นนำ ประกาศว่าจะจัดจำหน่ายเพลงจาก Alligator Records ซึ่งเป็นค่ายเพ

ลงบลูส์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก เร็วๆ นี้จะมีรายชื่อศิลปินบลูส์จำนวนมากให้ดาวน์โหลดไปยังเครือข่ายพันธมิตรห้องสมุดของ OverDrive ซึ่งรวมถึงห้องสมุดมากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก

ห้องสมุดในเครือข่ายของ OverDrive จะสามารถเข้าถึงเพลงจาก Albert Collins, Buddy Guy, Johnny Winter และศิลปินบลูส์ชั้นนำอื่นๆ ได้ในเร็วๆ นี้จากค่ายเพลง Alligator

Records คอลเลกชันนี้จะเพิ่มรายชื่อเพลงบลูส์ที่มีคุณภาพจำนวนมากลงในห้องสมุดดิจิทัลของ OverDrive ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอ เพลง eBook และหนังสือเสียงมากกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเป็นผลงานเดียวที่รวบรวมไว้ซึ่งผู้อุปถัมภ์ห้องสมุดสามารถเรียกดู ดาวน์โหลด และดู หรือฟังทั้งหมดได้ ในระบบเดียว

“ตอนนี้ ทุกที่ทุกเวลา ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถได้ยินเสียงของชิคาโกบลูส์คลับด้วยอัลบั้มของ Koko Taylor และดูวิดีโอ หนังสือเสียง หรือ eBook ได้พร้อมกันผ่านระบบเดียว” Steve Potash ซีอีโอของ OverDrive กล่าว . “เราหวังว่าห้องสมุดจะใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันเพลงบลูส์ ซึ่งเป็นแนวเพลงอเมริกันอย่างแท้จริง กับผู้มีอุปการคุณ”

Bruce Iglauer ประธานของ Alligator Records กล่าวว่า “พวกเราที่ Alligator Records รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะนำวัฒนธรรมทางดนตรีอันรุ่มรวยนี้มาสู่

ผู้อุปถัมภ์ห้องสมุดในรูปแบบที่ล้ำสมัย – เป็นการดาวน์โหลดแบบดิจิทัล” “ความร่วมมือระหว่าง OverDrive และ Alligator จะทำให้แคตตาล็อกเพลงบลูส์คลาสสิกของเราพร้อมให้บริการแก่ผู้อุปถัมภ์ห้องสมุดทุกแห่ง”

ด้วยแคตตาล็อกกว่า 200 รายการ Alligator Records เป็นค่ายเพลงบลูส์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกเสียงได้รับรางวัลมากกว่าค่ายเพลงบลูส์ร่วมสมัยอื่น ๆ รวมถึงการเสนอชื่อเข้าชิง

34 Grammy © (ชนะสองครั้ง), 18 Indie Awards จาก Association For Independent Music (AFIM) และรางวัล Grand Prix du Disque สามรางวัล ชื่อเรื่องจาก

Alligator Records จะพร้อมใช้งานจาก OverDrive ในปลายปีนี้ ห้องสมุดใดๆ ที่รองรับแพลตฟอร์ม Digital Library Reserve ของ OverDrive จะสามารถซื้อชื่อเพลงบลูส์ของ Alligator Records สำหรับคอลเล็กชันดิจิทัลออนไลน์ได้

OverDrive ช่วยให้ผู้อุปถัมภ์ของห้องสมุดสมาชิกสามารถดาวน์โหลดหนังสือเสียงดิจิตอลยอดนิยม eBooks เพลง วิดีโอ และ (เร็ว ๆ นี้) เกมและซอฟต์แวร์แบบโต้ตอบ OverDrive ผ่าน

แพลตฟอร์ม Digital Library Reserve บนเว็บ นำเสนอชื่อที่ดาวน์โหลดได้ในหลากหลายรูปแบบยอดนิยม รวมถึง Microsoft Windows Media, Mobipocket และ Adobe

Reader หากต้องการดูว่าห้องสมุดของคุณเป็นสมาชิกของเครือข่าย OverDrive และจะหาชื่ออื่น ๆ ของหนังสือหนังสือเสียงเพลงและวิดีโอที่มีอยู่จากห้องสมุดประชาชน, ค้นหาภายในเว็บไซต์ห้องสมุดหรือไป www.overdrive.com/search

OverDrive เป็นผู้นำในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกสำหรับการดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลระดับพรีเมียม เราให้บริการการจัดการ การป้องกัน และการดาวน์โหลดที่ปลอดภัยสำหรับผู้

เผยแพร่และสถาบันหลายร้อยแห่ง (ผู้ถือสิทธิ์) และห้องสมุด ผู้ค้าปลีก และผู้จัดจำหน่ายหลายพันแห่งที่ให้บริการผู้ใช้ปลายทางหลายล้านคน ด้วยแคตตาล็อกหนังสือดิจิทัลระดับพรีเมียมทั่ว

โลก รวมถึงหนังสือขายดีในปัจจุบัน – eBooks หนังสือเสียง เพลง วิดีโอ และเกม (ในเร็วๆ นี้) และซอฟต์แวร์แบบโต้ตอบที่นำเสนอในแพลตฟอร์มเดียว OverDrive เสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมรวมถึง ตัวเลือกในการจัดการ ปกป้อง และดาวน์โหลดเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ OverDrive ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ

ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา วันที่ 25 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — RedChip Visibility ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ RedChip Companies, Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่าซีอีโอ

และทีมผู้บริหารของบริษัทมหาชนขนาดเล็กกว่าห้าสิบแห่งจะเข้าร่วมใน RedChip Small- Cap Investor Conference ที่ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนียในวันที่ 29-30 พฤษภาคม

2550 การประชุมจะมีการนำเสนอประเด็นสำคัญจาก Stuart J. Doshi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GeoPetro Resources, Inc. (AMEX:GPR) รวมถึงการนำเสนอจาก NGAS

Resources Inc. (Nasdaq:NGAS) และบริษัทอื่นๆ อีกกว่า 35 แห่ง การประชุมจะมีการจัดนิทรรศการแบบเอ็กซ์โป งานสร้างเครือข่าย และการนำเสนอทางการเงินแบบดั้งเดิมต่อหน้านายวาณิชธนกิจ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุนสถาบันและที่ได้รับการรับรอง นักวิเคราะห์การวิจัย และบุคคลที่มีรายได้สูงหลายร้อยราย

การประชุม RedChip จะมีบริษัทต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมต่อไปนี้: เทคโนโลยีชีวภาพ, ความมั่นคงภายในประเทศ, ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน, สิ่งทอ, สารวินิจฉัย, น้ำมันและก๊าซ, การลงทุนที่หลากหลาย, การออกอากาศ, ทองคำ, ชิ้นส่วนยานยนต์พิเศษ, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอีกมากมาย

ก่อนการประชุม RedChip จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟในวันแห่งความทรงจำเท่านั้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 ที่สนามกอล์ฟ Presidio ในซานฟรานซิสโก การแข่งขันรูป

แบบแย่งชิงจะได้รับการสนับสนุนโดย Richardson และ Patel ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่เน้นกฎหมายองค์กรและกฎหมายหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ การเงินและธุรกิจขององค์กร

การดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์และการจ้างงาน Mercedes-Benz จากซานฟรานซิสโกจะสนับสนุนการแข่งขันแบบโฮล-อิน-วัน โดยมีรางวัลตั้งแต่ Mercedes-Benz CLK Class Cabriolet

รุ่นใหม่ปี 2007 สำหรับโฮลอินวัน ไปจนถึงตั๋วเครื่องบิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชุดไม้กอล์ฟ ชั่วโมงค็อกเทลหลังการแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนโดย Pressure BioSciences (Nasdaq:PBIO)

นักลงทุนทั่วโลกจะสามารถที่จะเห็นและได้ยินพิธีกรในที่ประชุมในเวลาจริงบนwww.redchip.com นอกจากนี้ นักลงทุนจะมีโอกาสพบปะแบบตัวต่อตัวกับซีอีโอของบริษัทที่นำเสนอ รวมถึง RedChip Elite(tm) โบรกเกอร์รายย่อยชั้นนำของบริษัท โบรกเกอร์สถาบัน และผู้จัดการกองทุน

การประชุมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักลงทุนเอกชน ผู้จัดการกองทุน นายหน้ารายย่อย และนักวิเคราะห์ พื้นที่มีจำกัด หากต้องการลงทะเบียนออนไลน์ โปรดไปที่http://www.redchip.com/visibility/conferencePages/SF2007/conferenceMain.asp?page=attendees_register

บริษัท RedChip เป็น บริษัท วิจัยขนาดเล็กระดับนานาชาติและการประชาสัมพันธ์ทางการเงินที่มีสำนักงานในกรุงปักกิ่งและออร์แลนโดและ บริษัท ในเครือในนิวยอร์กและซานดิเอโก

RedChip มอบผลลัพธ์ที่วัดได้ให้กับลูกค้าผ่านความเชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศที่กว้างขวางรวมถึงแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม: RedChip Research(tm), Traditional

Investor Relations, Digital Investor Relations, Institutional and Retail Conferences ที่จัดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา และ RedChip Radio( ทีเอ็ม) ต้องการเรียนรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ RedChip กรุณาเยี่ยมชม: http://www.redchip.com/visibility/services.asp “ค้นพบ Blue Chips ของวันพรุ่งนี้ในวันนี้” (ทีเอ็ม)

โคลัมบัส โอไฮโอ 26 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — หนึ่งในการประกาศสนามหญ้าเทียมที่สำคัญที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอได้เลือก FieldTurf