สมัครรูเล็ต เล่นรูเล็ต เว็บแทงรูเล็ต สมัครรูเล็ตออนไลน์ แอพรูเล็ต ทดลองเล่นรูเล็ต สมัครเล่นรูเล็ต เล่นรูเล็ตเว็บไหนดี สมัครเล่นรูเล็ตออนไลน์ รูเล็ตออนไลน์ แทงรูเล็ตออนไลน์ รูเล็ต GClub แทงรูเล็ต เกมส์รูเล็ต รูเล็ต วิธีเล่นรูเล็ต เว็บรูเล็ต เกมส์รูเล็ตออนไลน์ เล่นรูเล็ตออนไลน์ หน่วยงานมาตรฐานการโฆษณา (ASA) ได้ยืนยันว่าได้สั่งห้ามเจ้ามือรับแทงชาวไอริช Boylesports จากการนำเสนอโฆษณาที่แสดงถึงการตรึงบนไม้กางเขน

โฆษณาแสดงมือที่ถูกตอกไปที่ไม้กางเขนพร้อมข้อความ “Nailed On Bonus” และป้ายห้อยจากมือที่ตอกด้วยจำนวนเงินที่สามารถรับได้ (ระหว่าง 5-25 quid)

มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้ามือรับแทงรายนี้ ซึ่งมีคู่แข่งสำคัญในไอร์แลนด์ Paddy Power ถูก ASA ตำหนิเป็นประจำ

กลุ่มเฝ้าระวังได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้:

“เราคิดว่าความผิดนั้นน่าจะรู้สึกรุนแรงเป็นพิเศษโดยผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในวันอีสเตอร์ เมื่อภาพดังกล่าวจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจน เราพิจารณาว่าโฆษณามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดร้ายแรง และสรุปได้ว่าโฆษณาดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ”

Justin Beiber, Floyd Mayweather Jr. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมทุน

PokerTribe.com ยังได้ร่วมมือกับบุคคลที่รู้จักกันในเรื่องธุรกิจที่ล้มเหลวและดำเนินการกับ FTC

หุ้นส่วนธุรกิจ Fred Khalilian เคยเป็นเจ้าของสโมสรที่ล้มเหลวร่วมกับ Paris Hilton ซึ่งมีรูปปั้นสูง 10 ฟุตที่ปกคลุมไปด้วยแวววาวของ Chihuahua Tinkerbell ของเธอ

ลูกสาวผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมา ร่วมงานกับสายการบินเพื่อสร้างชีวิตชีวา

Justin Beiber ทำงานเคียงข้าง Christina ลูกสาวของผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมา Mary Fallon ด้วยความหวังว่าจะนำการพนันออนไลน์ไปสู่ท้องฟ้าที่เป็นมิตร (หรือไม่เป็นมิตรหากคุณเพิ่งบินด้วยรถโค้ช)

Beiber และลูกสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังทำงานร่วมกับ Iowa Tribe of Oklahoma ในสิ่งที่อาจเป็นเว็บไซต์การพนันบนเครื่องบินแห่งแรกของโลก พวกเขาได้ร่วมมือกับ Universal Entertainment Group ซึ่งตั้งอยู่ในฟลอริดาเพื่อรักษารายได้จากPokertribe.comไว้ 51 เปอร์เซ็นต์

“ผมเห็นว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยให้กับคนรุ่นหลังในหลายรุ่น” ประธาน Bobby Walkup แห่ง Iowa Tribe ซึ่งไซต์จะโฮสต์กล่าว “เป็นตลาดที่ไม่มีใครแตะต้อง”

แต่ยูนิเวอร์แซล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป ก็มีอดีตที่มีสีสันไม่น้อย

Fred Khalilian ชายผู้อยู่เบื้องหลัง Universal Entertainment Group ซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมเป็นเจ้าของไนท์คลับกับ Paris Hilton ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสัตว์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับเว็บไซต์ซุบซิบ TMZ.com

จาก NewsOK:

คาลิเลียนเคยร่วมมือกับปารีส ฮิลตัน ซึ่งเป็นทายาทของโรงแรมเพื่อดำเนินการไนต์คลับที่ปิดตอนนี้ชื่อว่า Club Paris ในออร์ลันโด Club Paris มีรูปปั้น Chihuahua, Tinkerbell แห่ง Hilton สูง 10 ฟุตและมีประกายแวววาวและให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรากฏตัวเป็นประจำโดย Hilton ในที่สุดคาลิเลียนก็ “ไล่ออก” ฮิลตันหลังจากที่เธอล้มเหลวในการปรากฏตัวตามตารางตามบทความในนิตยสาร People ปี 2550

นอกจากนี้ เขายังพยายามเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผ่านเผ่าไชเอนน์และอาราปาโฮ จนกระทั่งความพยายามเหล่านั้นถูกยกเลิกในปี 2557

สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือ คาลิเลียนยังดำเนินการบริษัทสองแห่งที่ถูกฟ้องร้องจากคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐเพื่อการดำเนินธุรกิจที่หลอกลวง

NewsOK ตั้งข้อสังเกตว่า World Poker Fund Holdings Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเกมโซเชียลในแคลิฟอร์เนียที่ซื้อขายหุ้นในตลาดที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ ประมาณการเมื่อวันอังคารว่า Pokertribe.com สามารถสร้างรายได้ต่อปีได้มากถึง 808 ล้านดอลลาร์ WPH ประกาศถือหุ้น 49% ใน Universal Entertainment Group เมื่อวานนี้ Bieber และนักมวย Floyd Mayweather ต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกองทุน World Poker Fund

Christina Fallin เป็นโฆษกหญิงของ Universal Entertainment Group เธอยังมีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้ให้บริการทางอากาศแม้ว่าจะไม่ได้ให้รายละเอียด

ตามหาคู่รักแยกทางกันภายใน 24 ชั่วโมงหลังรายงานข่าว

ถูกกล่าวหาว่าบังคับผู้หญิงสามคนให้เปลื้องผ้าแล้วทรมานพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกนานถึง 18 ชั่วโมง

เหยื่อรายหนึ่งถูกบังคับให้เข้าไปในอีกห้องหนึ่งและปิดตาก่อนจะยัดบางอย่างเข้าไปในส่วนส่วนตัวของเธอ

ไม่ชัดเจนหากมีการกระทำต่อคู่สามีภรรยา

สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเฆี่ยนตี ข่มขืน และทรมานผู้หญิงสามคนในช่วงเวลา 18 ชั่วโมง ได้มอบตัวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพียง 24 ชั่วโมงหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในสื่อของมาเลเซียและบน Gambling911.com

ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหยื่อรายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่า “ลี” เท่านั้น ยังอ้างว่าทั้งคู่และชายอีก 6 คนขโมยเงินจากบัญชีของผู้หญิงทั้งสามคนและถ่ายภาพเปลือยหลังการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจตามหา Nikkie และ Brenda Tan หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งแจ้งความกับตำรวจ

Sentul OCPD Asst Comm R. Munusamy กล่าวว่า Brenda หันหลังให้กับตัวเองในเวลาประมาณ 16.30 น. ในวันอังคารและ Nikkie เวลา 20.00 น. ในวันอังคาร

ผู้หญิงทุกคนในวัย 20 ปีและทำงานในคอนโดมิเนียม/สำนักงานได้เพียงสองสัปดาห์ ถูกเจ้านายของพวกเขากล่าวหาว่าขโมยเงินจากเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่พวกเขาทำงานให้

“เมื่อเข้าสู่หน่วยของเรา เขาเริ่มตั้งคำถามกับเราเกี่ยวกับเงินที่เขาอ้างว่าหายไป” ลี วัย 28 ปี กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่จัดโดยดาโต๊ะ เสรี ไมเคิล ชอง หัวหน้าแผนกบริการสาธารณะและการร้องเรียนของ MCA “เราอธิบายว่าเราไม่เคยมีส่วนร่วมในธุรกรรมเงินสดใดๆ เนื่องจากการชำระเงินทั้งหมดทำผ่านระบบออนไลน์ แต่เขายังคงกล่าวหาเราว่าขโมยเงิน”

เธอบอกว่าเจ้านายของเธอบังคับให้ผู้หญิงทั้งสามคนถอดเสื้อผ้าออก แล้วใช้กระป๋องสเปรย์ทุบศีรษะพวกเธอ จากนั้นจึงระบายสี ลียังระบุด้วยว่ามีการถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้านายของเธอและผู้สมรู้ร่วมคิดขู่ว่าจะโพสต์วิดีโอดังกล่าว หากผู้หญิงคนใดคนหนึ่งในสามคนยื่นเรื่องร้องเรียน

ลีบอกว่าเธอถูกบังคับให้เข้าไปในอีกห้องหนึ่งและปิดตาก่อนที่จะมีบางอย่างยัดเข้าไปในส่วนส่วนตัวของเธอ

ไม่ทราบในทันทีว่าการกระทำใดจะเกิดขึ้นกับผู้กระทำความผิด

เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ดำเนินการโดยทั้งคู่ยังไม่ได้รับการระบุ

แคมเปญฮิลลารีคลินตันมีเครื่องบินฆ่าเชื้อหลังจากเรียนรู้ว่าได้ลงทะเบียนกับมือโปรโป๊กเกอร์ Dan Bilzerian

มีข่าวลือว่าปาร์ตี้เซ็กส์ Mile High Club เกิดขึ้นบนเครื่องบินก่อนการใช้แคมเปญคลินตัน

Bilzerian กลัวสิ่งที่ Clinton อาจทำกับเครื่องบิน: “อย่าให้ขยะของฉันปนเปื้อนแบบนั้น”

“นักบินต้องคลานใต้เตียงของฉัน” บิลเซอเรียนกล่าว พาดพิงถึงเรื่องตลกร้ายตัวหนึ่งบนเรือ

Dan Bilzerian หรือที่เรียกกันว่า Instagram Playboy และผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียง ได้สั่งห้ามผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่าง Hillary Clinton จากการใช้เครื่องบินที่ลงทะเบียนไว้

มีการเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าเครื่องบินลำที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงฯ ใช้ในการหาเสียงนั้นเป็นเครื่องบินลำเดียวกันกับที่จดทะเบียนกับ Goat Airways LLC ซึ่ง เป็นบริษัทของ Bilzerian บริษัทเช่าเหมาลำได้ทำข้อตกลงกับแคมเปญของฮิลลารีในการเช่าเครื่องบิน

การฆ่าเชื้อเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตในงานปาร์ตี้ของ Bilzerian ซึ่งรวมถึงปาร์ตี้ Mile High Club ที่มีเพศสัมพันธ์กับรายงานบนเครื่องบิน

แต่ตอนนี้ Bilizerian ได้เปลี่ยนโต๊ะโดยกลัวว่าคลินตันจะทำอะไรกับเครื่องบิน

“ไม่ เธอถูกห้าม ฉันห้ามเธอ” Bilzerian กล่าวเมื่อถูกTMZ เข้าหา เขา

“เธอออกจากรายการ ฉันไม่สามารถทำให้อึของฉันปนเปื้อนแบบนั้นได้” เขากล่าว

โปรโป๊กเกอร์สารภาพว่ามีกิจกรรมบ้าๆ เกิดขึ้นบนเครื่องบินส่วนตัว

“นักบินต้องคลานใต้เตียงของฉัน” เขากล่าว

CG Technology ตกอยู่ในอันตรายจากการสูญเสียใบอนุญาตการเล่นเกมหลังจากถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้นักพนันน้อยกว่า 700,000 ดอลลาร์จากการเดิมพันประมาณ 20,000ครั้ง

การร้องเรียนที่ยื่นเมื่อวันจันทร์ อ้างว่าความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ส่งผลให้มีการเดิมพัน 11,000 รายการที่จ่ายเงินเกินประมาณ 100,000 ดอลลาร์ นักพนันไม่เคยได้รับแจ้งข้อผิดพลาด

จากวารสารรีวิวลาสเวกัส:

การร้องเรียนหกครั้งของคณะกรรมการควบคุมกล่าวว่าตัวแทนฝ่ายบังคับใช้ตอบสนองต่อข้อกังวลที่ซิลเวอร์ตันในเดือนมีนาคม 2558 จากนักพนันที่กล่าวว่าเขาได้รับค่าจ้างต่ำกว่าในการเดิมพันแบบพาร์เลย์แบบปัดเศษที่ชนะ ผู้เล่นบอกตัวแทนว่าเขาได้รับเงินอย่างถูกต้องหลังจากชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด แต่เป็นครั้งที่ห้าที่เขาได้รับค่าจ้างต่ำกว่าในการเดิมพันประเภทนั้น

การสอบสวนของคณะกรรมการพบว่ามีการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องเป็นประจำสำหรับการเดิมพันแบบพาร์เลย์ที่ชนะหลายรายการ และข้อผิดพลาดทั่วทั้งบริษัทเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากปัญหาซอฟต์แวร์ที่บริษัททราบ

CG Technology จัดการหนังสือการแข่งขันและกีฬาที่ M Resort, Hard Rock Hotel, Tropicana, The Cosmopolitan of Las Vegas, the Palms และ Silverton นอกจากนี้ยังจัดการกีฬาในสถานที่ให้บริการ Venetian ของ Sheldon Adelson Adelson ยังเข้าควบคุม Las Vegas Review Journal ซึ่งทำลายเรื่องราวนี้เมื่อวันอังคาร

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทคโนโลยี CG ถูกวิจารณ์โดย Nevada Gaming Commission

ในเดือนตุลาคม 2555 ภายใต้ชื่อเดิมของ Cantor Gaming ผู้อำนวยการด้านกีฬาของบริษัทถูกจับและถูกตั้งข้อหากลางคอร์รัปชั่นองค์กร การฟอกเงิน การส่งเสริมการพนันและการสมรู้ร่วมคิด

บริษัทตัดสินและจ่ายเงินค่าปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเนวาดา

มาเก๊า – (รูเทอร์ส) – คาสิโนในมาเก๊าเผชิญกับบทบัญญัติหนี้เสียที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ กระทบรายได้ในศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาที่นักพนันวีไอพีระดับสูงกำลังถอยออกไป

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนและการรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนอย่างแพร่หลายได้ขจัดความต้องการจากนักพนันที่ร่ำรวย และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในดินแดนทางตอนใต้ของจีนเปลี่ยนโฟกัสไปที่กลุ่มแม่ที่ใช้จ่ายน้อยลงและนักพนันป๊อป

ในขณะที่ชาวจีนที่ร่ำรวยมากขึ้นเรื่อย ๆ หลีกเลี่ยงโต๊ะบาคาร่าของมาเก๊า รายได้จากภาควีไอพีได้หดตัวลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดจากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เมื่อต้นปี 2557

การตั้งสำรองหนี้สูญซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปี 2558 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวด ขณะนี้กำลังเพิ่มแรงกดดันให้อุตสาหกรรมต้องปรับตัว

เปาโล มาร์ตินส์ ชาน ผู้ควบคุมการเล่นเกมใหม่ของมาเก๊า กล่าวว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบขยะ ชายกลางที่จ้างโดยคาสิโนเพื่อล่อนักพนันวาฬตัวใหญ่ เพื่อประเมินขนาดของหนี้เสียของพวกเขา เจ้าหน้าที่ยังวางแผนที่จะสร้างฐานข้อมูลสินเชื่อกลางเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต

Chan ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2015 มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Macau Gaming ในวันพุธ ซึ่งผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมจะค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลใหม่ ๆ

“การพิจารณาที่เพิ่มขึ้นและนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนี้ ในขณะที่เป็นบวกสำหรับแนวโน้มระยะยาวของกลุ่ม มีแนวโน้มว่าจะส่งผลเสียต่อโอกาสที่สั้นกว่าสำหรับผู้ประกอบการขยะ รายได้วีไอพี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของพวกเขา” เจมี่ ซู นักวิเคราะห์จาก Daiwa Capital กล่าว ตลาดในฮ่องกง.

“ขยะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอาจส่งผลให้มีการปิดห้องวีไอพีเพิ่มเติม”

แม้ว่ารายรับต่อปียังคงเป็นห้าเท่าของลาสเวกัส แต่รายรับในปีที่แล้วในอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสในมาเก๊าลดลง 34% สู่ 29 พันล้านดอลลาร์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยเป็นเมื่อต้นปี 2014 และคาดว่าจะลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 24 ในเดือนพฤษภาคม

ลูกหนี้ในช่วง 90 วัน – จำนวนเงินที่เป็นหนี้คาสิโนโดยนักพนันหรือ junkets – สำหรับ Sands China, MGM China, Wynn Macau, Galaxy Entertainment, SJM Holdings และ Melco Crown เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2558 โดยมีหนี้เสียเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เก็นติ้ง สิงคโปร์ ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทเซ็นโตซ่าเมืองร้อนในนครรัฐกล่าวว่าการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในช่วงสามเดือนแรกของปี

ในขณะที่ผู้ประกอบการอย่างแซนด์สพยายามที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลุ่มตลาดมวลชน พวกเขายังเพิ่มสัดส่วนของลูกกลิ้งสูงที่พวกเขาให้ยืมโดยตรงมากกว่าที่จะผ่านตัวดำเนินการขยะ

กลุ่มขยะของมาเก๊าได้ดำเนินการในอาณาเขตตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เนื่องจากการพนันคาสิโนเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่ และไม่มีกลไกอย่างเป็นทางการในการชดใช้หนี้

อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีขยะขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากที่ต้องเลิกกิจการ Daiwa ประมาณการว่าหนี้รวมของอุตสาหกรรมขยะอาจอยู่ระหว่าง 30 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง – 60 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (3.9 พันล้านดอลลาร์ถึง 7.7 พันล้านดอลลาร์)

Sands China ซึ่งเป็นหน่วยของมหาเศรษฐีสหรัฐในมาเก๊าและผู้บริจาคพรรครีพับลิกันที่โดดเด่น Sheldon Adelson พลาดการประมาณการสำหรับผลประกอบการไตรมาสแรกโดยนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ระบุว่ามีความประหลาดใจเชิงลบต่อหนี้สูญจำนวน 22 ล้านดอลลาร์

DAYTON, Ohio (Associated Press) — อดีตผู้จัดการธนาคารที่สารภาพว่ายักยอกเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์จากสาขาธนาคารในเขตชานเมืองที่เธอดูแลอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโอไฮโอ ถูกตัดสินจำคุก5½ปี

Amy Scarpelli ถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันอังคารที่ศาลรัฐบาลกลางในเมืองเดย์ตัน

อัยการกล่าวว่าอดีตผู้จัดการสาขาธนาคารสหรัฐในไมอามีส์เบิร์กใช้เงินเพื่อการพนัน รถสปอร์ต และรถจักรยานยนต์

Dennis Gump ทนายความของ Scarpelli กล่าวว่าลูกความของเขาบอกผู้พิพากษาก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าเธอต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเธอ จำเลยยืนยันว่าเธอติดการพนันและขอโทษจำคุกสี่ปี Gump กล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์ประโยคนี้หรือไม่

ผู้พิพากษาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 5.2 ล้านเหรียญ

Scarpelli สารภาพเมื่อปีที่แล้วเพื่อยักยอกเงินในช่วงสี่ปี

Vincent Gigante หัวหน้าอาชญากรที่รู้จักกันในชื่อ “The Chin” เคยทำสัญญากับ John Gotti ผู้ยิ่งใหญ่และฆ่า Gotti Lookalike โดยบังเอิญ

เดินเที่ยวไปทั่วหมู่บ้านกรีนนิช แมนฮัตตัน ในชุดคลุมอาบน้ำ รองเท้าแตะและหมวกฟลอปปี้ดึงศีรษะลงมาต่ำ มักปัสสาวะในที่สาธารณะ

FBI เรียก Gigante ว่า “บ้าเหมือนสุนัขจิ้งจอก”

การแสร้งทำเป็นว่าป่วยทางจิตของชิน “ยังคงเป็นกลเม็ดเดียวที่ฉลาดที่สุดในพงศาวดารของการก่ออาชญากรรม”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Vice Media ได้รายงานเกี่ยวกับ สมัครรูเล็ต Vincent “Chin” Gigante ผู้ล่วงลับ ซึ่งดูแลครอบครัว Genovese Crime Family ในนิวยอร์ก โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 และพยายามเอาชีวิตรอดจากการทำเช่นนั้นอีกเกือบ 25 ปี

ความลับของเขาในการอยู่รอดเป็นเวลานานในช่วงเวลาที่วุ่นวายในประวัติศาสตร์ Mob?

แกล้งป่วย ทางจิต

Gigante หรือที่รู้จักในชื่อ “The Chin” เป็นคนเลวที่เขาเคยเกือบจะกำจัด John Gotti ผู้ยิ่งใหญ่

เห็นได้ชัดว่าทหารผู้ภักดีอ้างถึงเขาด้วยการถูคางของพวกเขาหลังจากที่ Gigante ออกคำสั่งว่าชื่อของเขาจะไม่ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะ Seth Ferranti of Vice เขียน

จากรอง:

แม้จะมีชื่อเสียงที่น่าเกรงขาม แต่ Chin อาจเป็นที่รู้จักกันดีในนามพ่อแปลก ๆ เพราะเขาแสร้งทำเป็นวิกลจริตที่จุดเชื่อมต่อหลัก แพทย์ที่ทำให้งง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่น่าผิดหวัง และยืดเวลาการครองราชย์ของเขา มันอาจจะยากที่จะจินตนาการได้ในตอนนี้ แต่หัวหน้าโจรมักจะเดินเตร่ไปรอบๆ หมู่บ้านกรีนนิช แมนฮัตตัน ในชุดคลุมอาบน้ำ รองเท้าแตะ และหมวกฟลอปปี้ก้มลงมาต่ำบนหัวของเขา เป็นที่รู้กันว่าเขาปัสสาวะในที่สาธารณะ เล่นพิโนเชลที่หน้าร้าน และแม้กระทั่งซ่อนครอบครัวที่สองจากภรรยาของเขา

หลังจากการประเมินทางจิตเวชดำเนินไปเป็นเวลา 30 ปี ในที่สุด ชิน ก็ได้รับการประกาศให้สามารถขึ้นศาลได้ในปี 1997 เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรม และถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำกลาง แต่เสียชีวิตเพียงไม่กี่ปีต่อมาในปี 2548 อย่างเป็นธรรมชาติ สาเหตุ

Vice นั่งลงคุยกับนักข่าว Larry McShane ที่เก่งกาจของ Daily News เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของเขาเกี่ยวกับ Gigante ในหัวข้อ: Chin : The Life and Crimes of Mafia Boss Vincent Gigante

ในการให้สัมภาษณ์ แมคเชนเล่าถึงวิธีที่ “The Chin” กลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวอาชญากรรมที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งของนิวยอร์ก แร็กเก็ตที่เขาดูแลและแผนการที่ตีททิ

เกี่ยวกับเรื่องนั้น McShane ถ่ายทอด:

มีครั้งหนึ่งที่เกือบพลาดที่จะฆ่า Gotti ซึ่งเป็นระเบิดที่ฆ่า Frank DeCicco ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาและได้รับบาดเจ็บสาหัสกับ Gotti ซึ่งถูกตั้งเป้าไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ Gigante รู้สึกโกรธเคืองกับไลฟ์สไตล์ที่โด่งดังของ Gotti และความสนใจจากสื่อของเขา ชินวัยชราชอบที่จะหุบปากและทำธุรกิจของตัวเอง

ในบรรดาแร็กเก็ตมากมาย: การก่อสร้าง, สหภาพแรงงาน, การลากขยะและการพนัน

แต่เขาบ้าจริงๆเหรอ?

McShane กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นการแสดง แต่เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม

บ้าเหมือนสุนัขจิ้งจอกคือการประเมินของเอฟบีไอ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสองคนที่แตกต่างกันตัดสินว่าเขามีเหตุผลเช่นกัน แต่การกระทำนั้นเป็นเรื่องของความงามบิดเบี้ยว พร้อมกับการเดินทางประจำปีไปยังสถานพยาบาลจิตเวชชานเมือง ตู้เสื้อผ้าแปลก ๆ การแสดงตลกบ้าๆ บอ ๆ บนถนน Greenwich Village เสื้อผ้าช่วยสร้างคนบ้า แต่ Gigante เป็นคนดึงมันออกในที่สาธารณะ ผลงานดีมากจนรัฐบาลกลางต้องใช้เวลาเจ็ดปีหลังจากการฟ้องในปี 2533 เพื่อนำตัวเขาขึ้นศาล และจากนั้นหลังจากการประเมินทางจิตเวชไม่รู้จบโดยกลุ่มแพทย์

มันยังคงเป็นกลเม็ดเดียวที่ฉลาดที่สุดในพงศาวดารของการก่ออาชญากรรม ถ้าไม่ใช่อาชญากรรมย้อนหลังไปเมื่อ Cain ฆ่า Abel เขาเป็นคนที่ไม่ซ้ำใครและเป็นคนที่ไม่เคยซ้ำซากจำเจ การบริหารครอบครัว Genovese ในอีกสองศตวรรษ แม้จะได้รับความสนใจจากเอฟบีไออย่างต่อเนื่อง แต่ก็น่าประหลาดใจ และที่จะทำได้ด้วยการหลบเลี่ยงความบกพร่องทางจิตคือเชอร์รี่ที่อยู่ด้านบนของเค้กบ้า ม็อบจะไม่มีวันได้เห็นเหมือนเขาอีก

ทีมผู้บริหารที่บินไปหาพันธมิตรเพื่อหารือเรื่องร้องเรียน

เว็บไซต์โป๊กเกอร์เริ่มต้นโดยผู้เล่นและนักการเมืองชื่อดัง Tony G

Gambling911.com รายงานข้อร้องเรียน TonyBet.com ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน Twitter ในเดือนนี้

บริษัทเริ่มเสนอเงินคืน 80 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคม

หลังจากการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการร้องเรียนการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นที่ TonyBet.com ซึ่งตั้งอยู่ในสโลวีเนียทั้งบนเว็บไซต์ Gambling911.com และ SportsBookReview.com ตัวแทนจากบริษัทที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้ตอบกลับ

แถลงการณ์บนเว็บไซต์ SBR โดยตัวแทน TonyBet ที่ไม่ปรากฏชื่อ

“เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดและเห็นภาพทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและดีเท่าที่เราต้องการ ทีมผู้บริหารของเรากำลังบินไปพบกับพันธมิตรของเราในอีกไม่กี่วัน เรา กำลังดำเนินการแก้ไข และฉันจะอัปเดตสิ่งที่คุณมีให้ทราบอย่างต่อเนื่อง”

Antanas ‘Tony G’ Guoga เริ่มต้นเว็บไซต์เมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยการประโคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้พัฒนาชื่อเสียงที่มั่นคงทั้งในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์และนักการเมือง ไม่ชัดเจนในทันทีว่าบทบาทของเขาในบริษัทมีมากเพียงใดในปัจจุบัน

การรายงานข่าวของ Gambling911.com เกี่ยวกับ TonyBet.com เป็นหนึ่งในการติดตามมากที่สุดผ่าน Twitter ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคม

ในเดือนมีนาคม TonyBet สร้างหัวข้อข่าวโดยแนะนำสิ่งที่ PokerNews.com ถือว่าเป็น ” การปฏิวัติครั้งใหม่ rakeback ” โดยให้รางวัลแก่ 80 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่โต๊ะโฮลเอ็มและพอทจำกัดของ Omaha

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม: “การเรียกกลับใหม่แบบปฏิวัติ” คืออะไรเมื่อคุณต้องขอและกรงเล็บเพื่อพยายามรับเงิน

แม้ว่า TonyBet จะมาจากสโลวีเนีย แต่ TonyBet ยอมรับผู้เล่นจากประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสเปน

SportsBookReview.com ได้เรียกร้องให้ผู้อ่านรายงานข้อร้องเรียนต่อพวกเขา

ฤดูร้อนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น แต่ไม่เคยเร็วเกินไปที่จะเริ่มกำหนดแผนของคุณสำหรับฤดูกาลฟุตบอลที่จะมาถึงในฐานะเจ้ามือรับแทงกีฬาอิสระ นี่คือช่วงเวลาแห่งขนมปังและเนยแห่งปีของคุณ ดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลในโลกที่จะใช้เวลาบางส่วนในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าโดยรวมของคุณและสร้างผลกำไรของคุณ

จุดเริ่มต้นที่ดีคือการพิจารณาไซต์ Pay Per Head ปัจจุบันของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น หากต้องการประสบความสำเร็จในฐานะเจ้ามือรับแทงม้าส่วนตัวในสิ่งที่ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องใช้บริการราคาต่อหัว ซึ่งมีซอฟต์แวร์หนังสือกีฬาที่จะช่วยให้คุณนำหน้าการแข่งขันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเจ้ามือรับพนันกีฬานอกชายฝั่งรายใหญ่ที่พยายามจะครองอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

Premier Per Head ได้กลายเป็นบริการ Pay Per Head อันดับหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่จะช่วยให้คุณดำเนินการและจัดการหนังสือกีฬาของคุณเอง เราได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับตัวแทนอิสระในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และโซลูชั่นการจัดการสปอร์ตบุ๊คของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ชนะทุกปี มันเริ่มต้นด้วยระบบปฏิบัติการขั้นสูงและซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์ที่ล้ำสมัยที่มีแอปพลิเคชั่นคาสิโนสมุดแข่งและไวท์เลเบล

ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณโทรหาเราที่ 800.498.4709 คุณจะรู้ว่าเราทำสิ่งต่าง ๆ เล็กน้อยจากบริการ PPH อื่นๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ คุณจะได้รับผู้จัดการบัญชีเฉพาะทันทีที่สามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมด ซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้เวลาเลย

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ คุณจะมีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ไอทีของเราในการออกแบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของบริษัทที่คุณกำหนดเอง ในไม่ช้านี้จะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดหลักสำหรับการขยายธุรกิจรับพนันกีฬาของคุณและที่ดีที่สุดคือรวมอยู่ในค่าบริการรายสัปดาห์ที่ต่ำอยู่แล้วต่อคนที่คุณจ่ายสำหรับลูกค้าเดิมพันที่ใช้งานอยู่

Premier Per Head สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบริการสร้างอัตราต่อรองชั้นนำของโลกได้ ดังนั้นเมื่อฤดูกาลใหม่ของ NFL และฟุตบอลวิทยาลัยมาถึงรอบ ๆ คุณจะมีสายการเดิมพันทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับทุกเกม สิ่งนี้ใช้กับการเดิมพันสดในเกมเช่นกัน ซึ่งยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กับนักพนันฟุตบอลตัวยงในปัจจุบัน

โทรหาเราวันนี้ที่ 800.498.4709 หรือเยี่ยมชม PremierPerHead.com เพื่อก้าวไปสู่ฤดูกาลฟุตบอลที่ทำกำไรได้มากที่สุดของคุณ

คริส “พระเยซู” เฟอร์กูสัน มือโปรโป๊กเกอร์ที่น่าอับอายปรากฏตัวอีกครั้งที่งาน WSOP

เฟอร์กูสันถูกเฟดกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้เล่นโป๊กเกอร์ด้วยเงินมากกว่า 440 ล้านดอลลาร์

เฟอร์กูสันหลุดจากการกลับมา WSOP ภายในหนึ่งชั่วโมง

“ฉันมาเพื่อเล่นโป๊กเกอร์” เฟอร์กูสันพูดสามครั้งเมื่อเข้าหา

คริส “พระเยซู” เฟอร์กูสัน มือโปรโป๊กเกอร์ที่น่าอับอายได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกพัวพันโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเล่นพอนซีที่ผูกติดอยู่กับฟูล ทิลท์โป๊กเกอร์

เจ้าหน้าที่สหรัฐในเดือนเมษายน 2011 บังคับให้ปิดห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในขณะนั้น ผู้เล่นสหรัฐได้รับเงินในที่สุดหลังจากรอมานานกว่าสามปี

เฟอร์กูสันได้รับการเสนอชื่อในการร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรมในอีกห้าเดือนต่อมา

เฟอร์กูสันและอีกสามคนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้เล่นโป๊กเกอร์ด้วยเงินมากกว่า 440 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่ปี

เฟอร์กูสัน ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ได้รับฉายาว่า “พระเยซู” เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับ “บุตรของพระเจ้า” ในศาสนาคริสต์อย่างน่าประหลาด แม้ว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของเขาดูเหมือนจะใช้เวลาเกือบห้าปี ปรากฏตัวเพียงเล็กน้อยเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องทุกข์

คดี นั้นเลิกเมื่อวัน ที่19 กุมภาพันธ์ 2556 เฟอร์กูสันยังไม่พ้นผิดในศาลความคิดเห็นสาธารณะอย่างไรก็ตาม

ผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP ห้าสมัยได้ออกจากงานสตั๊ดการ์ดเจ็ดใบมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ภายในหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 4 มิถุนายน

“ฉันมาที่นี่เพื่อเล่นโป๊กเกอร์” เขาบอกกับ PokerNews สามครั้งปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เฟอร์กูสัน แชมป์รายการหลักปี 2000 ทำรายได้ 8.3 ล้านดอลลาร์จากทัวร์นาเมนต์ตลอดชีพ

โลกของการพนันออนไลน์กำลังเติบโต ดูเหมือนว่าในไม่ช้าคำ Google ทั้งหมดที่คุณกำลังค้นหาจะถูกเติมด้วยไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่คุณค้นหาลงในหน้าเดียว ซึ่งไม่เลวเลยถ้าพูดตามตรง คุณจะไม่ต้องอ่านทุกหน้า แต่ให้แค่หน้าเดียวที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้

หนึ่งในเว็บไซต์อันดับสูงสุดในคำที่ชื่นชอบเช่นฟรีสปินและฟรีสปินไม่มีการฝากคือวันนี้เว็บไซต์รายชื่อคาสิโน Casinolounge.co.uk ที่นี่คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโบนัสคาสิโน มากมาย ที่คุณสามารถใช้ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในตอนท้าย

ไม่เพียงแต่ในหน้าแรกซึ่งมีรายการฟรีสปินที่ดีที่สุด โบนัสไม่มีเงินฝากที่ดีที่สุด ฟรีสปินที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร พวกเขายังระบุรายชื่อคาสิโนที่พวกเขาเห็นว่าเป็นคาสิโนที่คุ้มค่าที่สุดที่จะเยี่ยมชมและมีช่วงเวลาที่ดีพร้อมโบนัส คุณยังสามารถอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟรีสปิน และวิธีการใช้งานโบนัสของคุณโดยทั่วไป

ทุกวันคุณจะได้รับบทความใหม่เกี่ยวกับการแจกฟรีสปินรายวันจากคาสิโนต่าง ๆ บทความนี้ทำให้คุ้มค่าหากคุณต้องการตรวจสอบว่าคาสิโนใดให้โบนัสฟรีสปินและคุณสามารถเลือกบทความโดยตรงแทนการรูท ผ่านคาสิโนออนไลน์ทั้งหมดในปัจจุบันซึ่งอาจใช้เวลานาน

ทางด้านขวาของหน้าเริ่มต้น คุณจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันของพวกเขาด้วย เพียงแค่ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ คุณก็จะมีโอกาสชนะ iPad mini ได้ ดูเหมือนว่ารางวัลเหล่านี้จะมีให้โดยทั่วไป โดยคาสิโนออนไลน์ต่างๆ

ฉันควรให้คะแนนหรือไม่ ฉันจะบอกว่ามันคุ้มค่าสำหรับเวลาของคุณที่จะได้ดูไซต์นี้ โดยที่โบนัสฟรีสปินแบบไม่ต้องฝากเงินที่ใหญ่ที่สุดนั้นมากถึง 99 ฟรีสปินที่ผู้ชนะ และอันดับที่สองคือ 80 ฟรีสปินที่ mFortune . โบนัสเหล่านี้สามารถทำได้โดยการลงทะเบียนเท่านั้น และสิ่งที่คุณต้องทำคือกลับไปที่ไซต์นี้และเลือกคาสิโนใหม่ หากคุณไม่พอใจกับโบนัสหรือคาสิโนครั้งก่อน

(ข่าวที่เกี่ยวข้อง) – ฟิล มิคเคลสันตกลงที่จะริบเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าได้รับคำแนะนำอย่างไม่เป็นธรรมจากแผนการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในที่ดำเนินการโดยอดีตกรรมการบริษัทและนักพนันมืออาชีพ

อัยการสหพันธรัฐประกาศข้อกล่าวหาทางอาญาเมื่อวันพฤหัสบดีกับนักพนันชื่อวิลเลียม วอลเตอร์ส และอดีตผู้อำนวยการดีน ฟู้ดส์ โธมัส เดวิส โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่ใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทเพื่อทำเงินหลายล้านดอลลาร์ในการซื้อขายหุ้นผิดกฎหมายระหว่างปี 2551 ถึง 2555

ในปี 2555 ก.ล.ต. กล่าวว่าวอลเตอร์สโทรหามิคเคลสันซึ่งเป็นหนี้เขาและกระตุ้นให้เขาแลกเปลี่ยนหุ้นดีนฟู้ดส์ ก.ล.ต. กล่าวว่ามิคเคลสันทำเช่นนั้นในวันรุ่งขึ้นและทำกำไรได้ 931,000 ดอลลาร์

“พูดง่ายๆ มิคเคลสันทำเงินที่ไม่ใช่ของเขา” แอนดรูว์ เซเรสนีย์ หัวหน้าแผนกบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. กล่าวในการแถลงข่าวที่แมนฮัตตัน

นักกอล์ฟไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทางอาญาในคดีนี้ ในฐานะจำเลยบรรเทาทุกข์ มิคเคลสันไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน แต่เพียงหากำไรจากโครงการเท่านั้น

กลุ่มผู้บริหารของมิคเคลสันออกแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขารู้สึกว่า “พิสูจน์ได้” ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ถูกตั้งข้อหาว่าเขาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์

“อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ฟิลก็ไม่ปรารถนาจะได้รับประโยชน์จากธุรกรรมใดๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มองว่าเป็นที่น่าสงสัย” คำแถลงกล่าว ดังนั้นเขาได้ทำสัญญากับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะคืนเงินทั้งหมดที่เขาทำมาจากการลงทุนในปี 2555” กล่าว

เดวิสได้สารภาพผิดในคดีนี้แล้ว และกำลังร่วมมือกับการสอบสวน นายปรีต บารารา อัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่แถลงข่าวในนิวยอร์ก

Walters ถูกจับโดย FBI ในลาสเวกัสเมื่อวันพุธ เขาถูกกำหนดให้ดำเนินคดีในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ศาลแขวงสหรัฐในลาสเวกัส

ก.ล.ต. กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2555 เดวิสได้ส่งต่อข้อมูลที่เป็นความลับอย่างสูงของวอลเตอร์สเกี่ยวกับดีน ฟู้ดส์ รวมถึงการแอบดูตัวอย่างประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทอย่างน้อยหกรายการ และการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการแยกบริษัทย่อยที่ทำกำไรได้ WhiteWave Foods Co.

ในปี 2556 เดวิสยังให้ข้อมูลวงในแก่วอลเตอร์สที่เดวิสได้รับจากกลุ่มนักลงทุนที่เปิดเผยแผนการซื้อหุ้นในดาร์เดนเรสเตอรองต์อิงค์อย่างลับๆ

จากคำแนะนำดังกล่าว Walters ได้รับผลกำไรจากการซื้อขายที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการสูญเสียอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ตามหน่วยงานกำกับดูแล

ก.ล.ต. กล่าวว่าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 มิคเคลสันขายหุ้นดีนฟู้ดส์ทั้งหมดที่เขาซื้อเมื่อวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม ทำให้เขามีกำไรสุทธิประมาณ 931,000 ดอลลาร์

มิคเคลสันไม่ได้อยู่ในสนามของไบรอน เนลสัน คลาสสิก ในเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส ซึ่งเริ่มเล่นในเช้าวันพฤหัสบดี

ในคำแถลงของพวกเขา ตัวแทนฝ่ายบริหารของ Mickelson กล่าวว่าเขาไม่ได้สูญเสียข้อตกลงการรับรองใดๆ ในตอนนี้