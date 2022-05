สมัครรอยัลสล็อต Resorts World Las Vegas

สมัครรอยัลสล็อต รีสอร์ท เวิลด์ ลาสเวกัส ผู้ให้บริการคา สิโนในเอเชียมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังสร้างอาคารที่ปลายด้านเหนือของลาสเวกัสสตริปรายงานว่าจะเริ่มต้นชีวิตในฐานะองค์กรที่ขาดทุนก่อนที่จะผิดหวังไปอีกหลายปี

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming นี่เป็นความเห็นของโบรกเกอร์ระดับนานาชาติ Nomura Securities Company Limited หลังจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าทรัพย์สิน 3,500 ห้องที่กำลังจะมานั้นคาดว่าจะรวบรวมรายได้รวมในปีแรกที่ประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประมาณ 82 ล้านดอลลาร์

ใบเสร็จรับเงินอนาถ:

มีรายงานว่าสถานที่จัดงาน Resorts World Las Vegasขนาด 87 เอเคอร์จะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีคาสิโนขนาด 110,000 ตารางฟุต ควบคู่ไปกับอาคารโรงแรมอีก 2 แห่ง ที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Conrad และ Hilton อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวให้รายละเอียดว่านักวิเคราะห์ ของ บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ จำกัดAlpa AggarwalและTushar Mohataยังคาดการณ์ว่าทรัพย์สินจะถูกลิขิตให้เห็นกำไรในปีที่สองก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเพียง 36% เป็น112 ล้านดอลลาร์จากรายรับ ในภูมิภาค477 ล้านเหรียญสหรัฐ

อิทธิพลที่ไม่มีนัยสำคัญ:

นักวิเคราะห์รายงานว่าใช้ข้อมูลจากอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียง 24 แห่ง นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า Resorts World Las Vegas ธีมจีนมีแนวโน้มที่จะคิดบัญชีน้อยกว่า 10% ของรายได้ที่Genting Malaysia Berhadสะสมในปี 2565 แม้ว่าตัวเลขนี้จะได้รับการแก้ไขโดยอ้างว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ ประมาณ4.87 พันล้านดอลลาร์กำไรสุทธิทั่วทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องพร้อมกันได้รับผลกระทบจากการปรับฐานติดลบ 9% เป็น274.8 ล้านดอลลาร์โดย ประมาณ

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Aggarwal และ Mohata…

“ที่ระดับกำไรสุทธิ เมื่อพิจารณาจากค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยแล้ว เราคาดว่า Resorts World Las Vegas จะยังคงขาดทุนในปีแรก เราใช้อัตราการใช้ประโยชน์ 70% สำหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเราเชื่อว่าสะท้อนถึงการชะลอตัวของการท่องเที่ยวและกิจกรรมไมซ์ในยุคหลังโคโรนาไวรัส เราคิดค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับ Resorts World Las Vegas เช่นกันเริ่มในปีงบประมาณ 2022”

ความคืบหน้าด่วน:

Resorts World Las Vegas สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของStardust Resort and Casinoนอกจากนี้ คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับร้านอาหารระดับสบาย ๆ และร้านอาหารชั้นสูงที่ได้รับการคัดสรรรวมถึงสปาและฟิตเนสภายในโรงแรม และมีพื้นที่ประมาณ 350,000 ตารางฟุต ของพื้นที่ประชุมและสัมมนา การก่อสร้างในทรัพย์สินขณะนี้มีเจตนาประมาณ 90% เสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับเหมาเพิ่งเริ่มปูพรมพื้นของคาสิโนและห้องโป๊กเกอร์และตกแต่งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบการค้าปลีก

ทิศทางกิ่ว:

ในที่สุด Nomura Securities Company Limited ยังมีรายงานคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิของ Genting Malaysia Berhad สำหรับปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ64.2 ล้านดอลลาร์เนื่องจากรายรับรวมทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสลดลงเหลือ 3.71 พันล้านดอลลาร์

หลังจากที่เพิ่งตั้งค่าเงินรางวัลที่รับประกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ B2B แฟนตาซีกีฬาและ ผู้ให้บริการ เดิมพัน พูลของสวีเดน Scout Gaming Group ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์กีฬาแฟนตาซีที่ได้รับการยกย่องด้วย Betsson Group ซึ่งเป็นแบรนด์เกมออนไลน์หลายผลิตภัณฑ์ในเครือ Betsson

ภายใต้ข้อตกลงกับแบรนด์ Scout Gaming ที่อ้างว่าเป็นผู้ดำเนินการ “ต้องมี” ผู้เล่นในบราซิลจะมีโอกาสได้สัมผัสกับกีฬาแฟนตาซีทุกวันบนบกผ่านทางbetsson.com.br ผู้เล่นในประเทศอเมริกาใต้จะสามารถเข้าถึงเกม DFS ได้สองประเภท รวมถึงการบายอินแบบตายตัวซึ่งมีรางวัลที่ใหญ่กว่า และเล่นฟรี

อุทธรณ์ผู้ประกอบการ :

ในการแถลงข่าว ของบริษัท หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ Scout Gaming Group Joakim Renman ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนล่าสุดโดยระบุว่า…

“เพื่อให้เครือข่ายผู้ให้บริการ DFS ที่รวมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด เราต้องแน่ใจว่าเราเป็นพันธมิตรกับชื่อที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจ และเรานับ Betsson Group อย่างไม่ต้องสงสัยในกลุ่มผู้ให้บริการที่ต้องมี เหล่านี้ ”

CCO เสริมว่าพวกเขา “ตื่นเต้น” ที่ได้เห็นเกมของพวกเขาถ่ายทอดสดด้วยแบรนด์เรือธงของBetssonและสำหรับผู้เล่นในบราซิล “เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่สนุกสนานและสนุกสนานที่เกมของเรามอบให้ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับรางวัลรางวัลที่เหลือเชื่ออย่างแท้จริง ”

เป็นที่ยอมรับ :

Scout Gaming Group นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Andreas Ternström ก่อตั้งขึ้นในปี 2104 และมีสำนักงานใหญ่ในสวีเดน บริษัทอ้างว่าเสนอเครือข่ายสภาพคล่องเพียงแห่งเดียวสำหรับกีฬาแฟนตาซีในยุโรปและภูมิใจนำเสนอรายชื่อลูกค้าที่มีผู้ให้บริการออนไลน์รายใหญ่ที่สุดบางแห่ง รวมถึงคณะกรรมการการแข่งม้าของสวีเดน AB Trav & Galopp, ATG, ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาและเทคโนโลยี B2B, BtoBet และ Parimatch ผู้ดำเนินการ CIS ชั้นนำของตลาด

ได้รับใบอนุญาตทั้งในมอลตาและสหราชอาณาจักรและจดทะเบียนที่ Nasdaq OMX Stockholm First North บริษัทรับผิดชอบในการดำเนินงานหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของ DFS แบบรวมกลุ่ม ทำให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมที่ใหญ่ที่สุดได้

มองโลกในแง่ดีอย่างกระตือรือร้น :

Ciara Nic Liam ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าสำหรับ Gaming Betsson Groupให้ความเห็นเกี่ยวกับพันธมิตรล่าสุดด้วยว่า…

“เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นที่แบรนด์ของเรา และส่วนสำคัญของเนื้อหาและเกมที่เราสต็อกไว้ในล็อบบี้ของเรา กีฬาแฟนตาซีและกีฬาแฟนตาซีรายวันได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นสิ่งที่ผู้เล่นของเรากำลังแสวงหา”

อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเล่นเกมของ William Hill กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นของพวกเขาได้รับ “ประสบการณ์แฟนตาซีที่ดีที่สุดในโลก” ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับ Scout Gaming Group จึงเป็น “สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง” Liam กล่าวว่าแพลตฟอร์มแฟนตาซีของ Scout Gaming นั้น “ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย” และมันจะ “พิสูจน์ได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมหาศาล” กับผู้เล่นของพวกเขาในบราซิล

การแข่งขันแฟนตาซี :

ตามที่กล่าวไว้ บริษัทที่ได้รับรางวัลได้เปิดตัวการแข่งขันแฟนตาซีสำหรับการแข่งขัน UEFA European Championship ครั้งที่ 16 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและลูกค้าของพวกเขาภายใน Scout Gaming Network สามารถแข่งขันเพื่อชิง เงินรางวัล 1.150.000 MEURได้ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ การแข่งขันจะดำเนินไปตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยรางวัลที่หนึ่งจะมีมูลค่า 230.000 ยูโรที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

มีรายงานว่าลูกเสือจะเสนอการแข่งขันแฟนตาซีรายวันและรายสัปดาห์เพิ่มเติมตลอดการแข่งขันชิงแชมป์

Intertops Pokerได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อด้วยโปรแกรมเพื่อเน้นช่วงของวิดีโอสล็อตจากBetsoft Gaming Limitedโดยให้ผู้สนใจรักหมุนฟรีกับนวัตกรรม Stacked แบบสี่รีลและ 20 เพย์ไลน์ใหม่ของผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของมอลตา

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ Intertops Poker ประกาศว่าจะเสนอการฝากเงินให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะสนุกกับการหมุนพิเศษมากถึงสิบครั้งในสล็อตวิดีโอ สี่แถว ที่มีนักมายากลเพลงแสดงความเชี่ยวชาญในกลเม็ดไพ่ของเขา นอกจากนี้ โดเมนยังเปิดเผยว่านักพนันสามารถเข้าถึงการหมุนฟรีเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่เปิดเกมที่มีความผันผวนปานกลางเพื่อลุ้นรับเงินสดสูงถึง $250 ตราบเท่าที่พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดโรลโอเวอร์ 30 เท่าในเวลาต่อมา

ความบันเทิงที่น่าสนใจ:

Intertops Pokerอธิบายว่า Stacked ที่เป็นมิตรกับมือถือเป็น ‘ เกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นพร้อมคุณสมบัติใหม่ที่ยอดเยี่ยม’เช่น ฟรีสปิน ตัวคูณ สแคทเทอร์ และการแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์ เว็บไซต์อธิบายว่าหนึ่งในนั้นคือMystery Wildซึ่งสามารถใช้แทนสัญลักษณ์ปกติทั้งหมดได้ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นไอคอนกระจายของชื่อเรื่อง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าตกใจ:

Stacked ได้รับการเผยแพร่ให้กับ หุ้นส่วน Betsoft Gaming Limitedในวันพฤหัสบดีโดยมีรายละเอียด Intertops Poker ที่ผู้เล่นสามารถเรียกใช้รอบโบนัสของเกมได้ โดยการลงจอดอย่างน้อยสาม Mystery Wilds ที่ใดก็ได้บนวงล้อ มันเด่นชัดว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้คู่แข่งได้รับฟรีสปินห้าครั้งซึ่งมาพร้อมกับสี่สิ่งพิเศษที่เปิดเผยโดยการพลิกไพ่หนึ่งในห้าใบที่คว่ำหน้าลง

ผู้เล่นของสล็อตวิดีโอที่มีธีมเวทย์มนตร์สามารถได้รับรางวัลเป็นทวีคูณสองเท่า สามหรือสี่เท่าหรือโอกาสที่จะเพลิดเพลินไปกับการหมุนรอบโบนัสเพิ่มเติมมากถึงห้ารอบ พวกเขายังสามารถจ่ายเงินออกทันทีของธนาคารตั้งแต่ห้าเท่าของเงินเดิมพันของพวกเขาไปจนถึงโชคลาภ 20 ครั้งหรือกด แจ็คพอต Prismatic Reel เพื่อเปลี่ยนหนึ่งวงล้อเต็มวงตลอดระยะเวลาของรอบ

แรงจูงใจที่เลียนแบบไม่ได้:

Intertops Poker ระบุว่า ผู้สนใจรัก คาสิโนออนไลน์สามารถเพลิดเพลินกับ โบนัส Secret Trickเพิ่มเติมใน Stacked เพื่อให้สุ่มจำนวนการ์ดลึกลับคว่ำหน้าเพิ่มลงในวงล้อ มันประกาศว่าการ์ดเหล่านี้จะถูกพลิกกลับเพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่ตรงกันกับนักมายากลที่กำลังซ่อมวงล้อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่น ‘ ด้วยคลื่นคทาของเขา ‘ สำหรับการหมุนที่ไม่ชนะเพื่อเปลี่ยนแปดสัญลักษณ์สุ่มเป็นมูลค่ากอง สามเท่าของค่าปกติ

ราวกับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ และ Stacked ยังมี ฟีเจอร์ Fix the Trickในการหมุนเกมพื้นฐานที่ไม่ชนะ ซึ่งนักมายากลสามารถเปลี่ยนตำแหน่งรีลได้ถึงแปดตำแหน่งเป็นสแต็คที่ชนะเพื่อรับรางวัลสามเท่า ท้ายที่สุด มีความเป็นไปได้ในการพูดคุยว่าตัวเอกลึกลับอาจเขยิบสัญลักษณ์ขึ้นหรือลงหนึ่งตำแหน่งเพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ

เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม เป็นเกมสล็อตออนไลน์เกมแรกที่เปิดตัวโดย Playson ที่มีฟีเจอร์ Double Hit ใหม่ เกมดังกล่าวอยู่ภายใต้พอร์ตโฟลิโอ “Timeless Fruit Slots” และมีฟิลด์เกมที่ไม่ซ้ำกันสองแห่ง แต่ละตารางมีขนาด 3×5 และมีห้าเส้นที่ชนะในแต่ละส่วน กริดทั้งสองถูกกระตุ้นโดยการหมุนเดียวกันและชุดค่าผสมที่ชนะสามารถพบได้ในทั้งสองกริด

รายละเอียดของเกม

ชื่อเรื่องประกอบด้วยเจ็ดสีแดงคลาสสิกพร้อมกับสัญลักษณ์ผลไม้แบบดั้งเดิม เช่น แตงโม พลัม มะนาว เชอร์รี่ และส้ม รับชุดสัญลักษณ์สำหรับการชนะ โดยรางวัลใหญ่ที่สุดจ่าย10 แบบ

ดาว ที่ส่องแสงเจิดจ้าของเกม Playsonคือสัญลักษณ์กระจาย ซึ่งให้การจ่ายเงินสำหรับชุดสัญลักษณ์สามถึง 10 ตัว เป็นไอคอนจ่ายสูงสุดในเกม การจ่ายเงินรางวัลก้อนโตสำหรับ 10 ชนิดนั้นมอบให้ แม้ว่าดวงดาวจะกระจายไปทั่วกริดสองเกม ต่อไปเป็น 7s รับการจ่ายเงินสำหรับสัญลักษณ์สาม สี่ หรือห้ารวมกันบนวงล้อ

หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Playson, Vsevolod Lapin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่โดยระบุว่าบริษัทได้ ‘เพิ่ม ante’ ด้วยชื่อใหม่นี้ เพิ่มสนามเกมใหม่เพื่อเร่งความตื่นเต้น นักพัฒนารู้สึกว่าเกมดังกล่าวจะได้รับความนิยมอย่างมากในเยอรมนีเนื่องจากยังคงรักษาความตื่นเต้นในการเล่นเกมไว้ได้ในขณะเดียวกันก็รักษาให้สอดคล้องกับระยะเวลาการหมุนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

แฟน ๆ ของเกมสล็อตคลาสสิกจะต้องชอบเกมStars and Stripes ใหม่นี้ อย่างแน่นอน ตารางคู่ที่ไม่เหมือนใครช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและชัยชนะครั้งใหญ่สามารถรับได้เมื่อมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นตลอดทั้งเกม

เข้าร่วมวงล้อแห่งโชคลาภ

เกมใหม่โดยPlaysonเป็นเพียงหนึ่งในผู้พัฒนาล่าสุดของบริษัทในปีนี้ ในต้นเดือนมีนาคม แบรนด์ได้ประกาศ Reel of Fortuneซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายใหม่ เครื่องมือใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่น ด้วยReel of Fortuneผู้เล่นเกมสล็อตวิดีโอสามารถเก็บเหรียญเสมือนจริงได้

เหรียญจะถูกรวบรวมตามการเดิมพันที่วางไว้บนชื่อเกมออนไลน์ของ Playson ต่อมา สามารถใช้โทเค็นที่ได้รับเพื่อเข้าร่วมในรอบโบนัสพิเศษได้ ในรอบนี้ของรางวัลสุดตื่นเต้นรอคุณอยู่ นวัตกรรมใหม่นี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบรนด์วางแผนที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรักษาลูกค้าไว้ โดยมอบองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับการเล่นเกม

Playson มีชุดเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ไม่มีการผสานรวม เต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ได้ ตัวเลือกดังกล่าวรวมถึง Network Jackpots, Tournaments และ Feature Trigger

จากข้อตกลงเนื้อหาล่าสุดและผู้ให้บริการ โซลูชั่น เกมออนไลน์ ที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตา Yggdrasil Gaming Ltd. ได้เพิ่มชื่อยอดนิยมอีกเกมหนึ่งให้กับ YG Masters ที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัว Desperate Dawgs จาก Reflex Gaming

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี GATI อันล้ำสมัยของ Yggdrasil สล็อตวิดีโอ3 แถวแบบ 5 รีล ของสตูดิโอในอังกฤษ จะขนส่งผู้เล่นไปยัง Wild West ที่ซึ่งสุนัขสามตัวสามตัวนั้นไม่มีผลดีในเมือง Doge City ที่นั่น ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ช่วยเหลือและสนับสนุนแก๊งสี่ขาแห่งความสิ้นหวังบนวงล้อ เมื่อพวกเขาอ้างสิทธิ์เงินสดจากการปล้นของพวกเขา

เกมโบนัสหลายเกม :

เต็มไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงเกมโบนัสที่สามารถทริกเกอร์ได้สามแบบรวมถึง Wagon Trail, Crime Spree และ Bank Buster เกม 20 เพย์ไลน์มอบเงินรางวัลสูงถึง x3902 และ €390,200 ! ยกเว้นสัญลักษณ์โลโก้ที่มีค่าตอบแทนสูงสุด ชุดค่าผสมที่ชนะทั้งหมดจะมีไอคอนอย่างน้อยสามไอคอน ซึ่งรวมถึงตรานายอำเภอ ปืนพก เพชร และไม้กอล์ฟ โพดำ และชุดการ์ดหัวใจ

ต้องใช้โลโก้เกมเพียงสองโลโก้เพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ ในขณะที่สัญลักษณ์ชุดที่ไม่ใช่การ์ดห้าชนิดจะเพิ่มได้มากถึง10 ถึง 25 เท่าของเงินเดิมพัน บาร์เรลซึ่งทำหน้าที่เป็นไวด์ใน เกมที่ มีความผันผวนต่ำถึงปานกลางแทนที่สัญลักษณ์การจ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อให้ชุดค่าผสมที่ชนะนั้นสมบูรณ์

สำหรับเกมโบนัสสามเกม:

สมัครรอยัลสล็อต Wagon Trailเปิดใช้งานโดยลงจอดอย่างน้อยสามสัญลักษณ์ “Chumdance Kid” สีเหลืองบนวงล้อ จากนั้นผู้เล่นจะเลือกเกวียนที่หุ้มไว้เพื่อเปิดเผยรางวัล

การเปิดตัว ฟีเจอร์ Crime Spreeเกิดขึ้นเมื่อสัญลักษณ์ “Dog Holliday” สีเขียวสามอันขึ้นไป ซึ่งให้รางวัลหมุนพิเศษ 10 สปินพร้อมโบนัสเพิ่มเติมของตัวคูณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสปินพิเศษ การเรียกคุณลักษณะนี้ใหม่มีศักยภาพในการเพิ่มตัวคูณได้ถึง 30 เท่า

Bank Busterจะทำงานเมื่อตัวละคร “Josey Tails” สีแดงสามตัวลงจอดที่ 1, 3 และ 5 จากนั้นผู้เล่นเลือกตัวเลขจากปุ่มกดเพื่อพยายามปลดล็อกตู้นิรภัย เมื่อถอดรหัสรหัสที่ไม่ซ้ำกัน หนึ่งในสามของตู้นิรภัยทองแดง เงิน และทองจะเปิดออกเพื่อมอบรางวัล ผู้เล่นยังคงเลือกตู้เซฟจนกว่าจะเปิดเต็มที่

Mat Ingram หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของReflex Gamingกล่าวว่า “เกมฮิตใหม่ล่าสุดของสตูดิโอเพิ่มโบนัสรอบมากมายลงในสล็อตที่เต็มไปด้วยแอ็กชัน และให้โอกาสผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับหลายวิธีในการชนะรางวัลใหญ่” CPO กล่าวต่อไปว่าในฐานะพันธมิตรของ YG Masters พวกเขาสามารถ “ขยายความสูงของการจัดจำหน่าย” และพวกเขา “ยินดี” ที่จะเปิดเผยชื่อล่าสุดของพวกเขา

เทคโนโลยี GATI :

Desperate Dawgs ซึ่งมีRTP สูงสุด 95.03 เปอร์เซ็นต์เป็นชื่อเกมล่าสุดที่เปิดตัวร่วมกับผู้ผลิตและผู้ พัฒนาเกมอิสระของอังกฤษ หลังจากที่บริษัทกลายเป็นหุ้นส่วนสตูดิโอ YG Masters ล่าสุดเพื่อขอใบอนุญาตช่าง Gigabloxของ Yggdrasil เครื่องปั่นด้ายแบบคลาสสิกนี้ได้รับการพัฒนาผ่าน เทคโนโลยี GATIขั้นสูงของ Yggdrasil ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาที่ได้มาตรฐานซึ่งกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งพร้อมสำหรับการควบคุม และสร้างเนื้อหาที่อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตามด้วยการปรับใช้อย่างรวดเร็ว

Stuart McCarthy เรียกมันว่า “ความสนุกที่เต็มไปด้วยอาชญากรที่บ้าคลั่งที่สุดใน Wild West หัวหน้าโครงการพันธมิตรสำหรับYggdrasil ” Stuart McCarthy กล่าวว่าพวกเขา “มีความสุขมาก” ที่จะเพิ่มDesperate Dawgsให้กับข้อเสนอYG Masters เขาเสริมว่าการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทกับ Reflex Gaming นั้นเริ่มจาก “ความแข็งแกร่งไปสู่ความแข็งแกร่ง” และพวกเขา “ตั้งตารอความสำเร็จร่วมกันมากขึ้น”

ข้อตกลง GEM :

The new online slot release closely follows a deal with up-and-coming game development studio and YG Masters partner Peter & Sons to license one of the Cherry Ab subsidiary’s three game engagement mechanics (GEM), Gigablox. The agreement allows the Armenian company to implement the framework into its games development process, with the first enhanced title to be realized prior to the year’s end.

Greenwood Racing ได้เสนอสถานที่ใหม่สำหรับมินิคาสิโน เจ้าของ Parx Casino ในเพนซิลเวเนียได้ค้นหาพื้นที่ใหม่หลังจากมีปัญหากับตัวเลือกแรกในเมือง Shippensburg ร้านค้าเดิมของ Lowe’s Home Improvement จะทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยให้อาคารที่มีอยู่ซึ่งสามารถใช้สร้างมินิคาสิโนได้

ผู้ดำเนินการเพิ่งส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐและเทศบาลเพื่อพิจารณา บริษัทประสบปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งแห่งแรก ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าบนถนนแครมเมอร์ หลุมยุบและปัญหาการจราจรมีบทบาทในความต้องการที่ตั้งใหม่

รายละเอียดของการตัดสินใจ

ดูเหมือนว่าGreenwood Gamingไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาจุดใหม่สำหรับมินิคาสิโน ปัญหาการจราจรอาจทำให้บริษัทต้องจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง สะพานลอยใหม่ ที่I-81 โครงการได้รับการตรวจสอบตั้งแต่เวลาที่เลือกที่ดินและเกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหามากมายที่ผู้พัฒนาพบเจอ

เมื่อไม่กี่วันก่อน ผู้ดำเนินการParx Casinoได้ตัดสินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบจากการจราจรที่เชื่อมโยงกับโครงการที่กระทรวงคมนาคมของรัฐกำหนด นอกจากปัญหาการจราจรแล้ว การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยังมีบทบาทในการชะลอแผนการเริ่มต้นโครงการใดๆ

ย้ายสถานที่

ตอนนี้กรีนวูดต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อย้ายที่ตั้งของคาสิโนดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่นในชิปเพนสเบิร์ก Doug Harbach โฆษกของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมกล่าวว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตของบริษัทและสถานที่ตั้งใหม่

ทุกคนในชุมชนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ รวมทั้งหากสถานที่ใหม่จะให้บริการชุมชนได้ดี กรีนวูดชนะการประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำหรับโครงการนี้ที่ 8.1 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการอนุมัติในขั้นต้น พวกเขาต้องผ่านกระบวนการอีกครั้งเนื่องจากกำลังย้ายโครงการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

มีกำหนดการพิจารณาคดีในช่วงเช้าของวันที่ 3 เมษายน กับคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาในตำบล Greenwood Gaming ยื่นคำขอใช้แบบมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 5 มีนาคม โดยกล่าวว่าบริษัทจะใช้สถานที่ตั้งเดิมของ Lowe ในการจัดหาที่นั่งสำหรับเล่นเกม 600 ที่นั่งพร้อมด้วยร้านอาหาร/สปอร์ตบาร์ที่มีที่นั่ง 250 ที่นั่ง

หากโครงการสามารถกลายเป็นจริงได้ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการพนันรวมประจำปีแก่เมือง สามารถจัดหาได้มากถึง$ 500,000 ถึง $ 600,000 โครงการนี้ยังจะนำงานก่อสร้างมากถึง 175 ตำแหน่งในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุงเพื่อสร้างคาสิโน

ตั้งแต่วันที่ 19-30 มีนาคม ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่อยู่ในเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์สามารถเข้าร่วมใน World Series of Poker (WSOP) Silver Legacy Online Circuit Series ซีรีส์นี้เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ WSOP ได้เป็นเจ้าภาพในปี 2021 และในครั้งนี้ ผู้เล่นกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

งานเปิดตัวของซีรีส์เพิ่งจบลงและจาเร็ด จาฟฟี่เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยชื่อนี้ Jaffee ได้รับวงแหวน WSOP Circuit ทองคำสามวงแล้ว!

รายละเอียดการจัดงาน

กิจกรรม #1 ของSilver Legacy คือNLH Big $500 อี เวนต์รูปแบบที่ได้รับความนิยม นำเสนอ เงินรางวัลรวม 75,000 ดอลลาร์และมีผู้เล่น 179 คนแข่งขันกัน มีการซื้อซ้ำทั้งหมด 114 ครั้ง สร้างรายการทั้งหมด 293 รายการ ด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก ทัวร์นาเมนต์ได้ผลักดันเงินรางวัลรวมไว้ที่มากกว่า 136,000 ดอลลาร์ ผู้เล่น 42 อันดับแรกจะจ่ายเงิน

Jaffee สามารถได้รับชัยชนะหลังจากล้ม Zach Epstein (thepepster5) ในการเล่น heads-up สำหรับความพยายามของเขา Jaffee จะได้รับมากกว่า $27,000 ในขณะที่ Epstein รับเพียง $20,000 มันเป็นเวที WSOP Circuit ที่สองของ Jaffee ในหนึ่งเดือนหลังจากที่เขาล้ม WSOP Planet Hollywood Circuit Event #1 เขายังได้รับเงินมากกว่า $23,000 สำหรับการ ชนะ โป๊กเกอร์นั้น และแน่นอน แหวนทองคำ!

ผลลัพธ์สุดท้ายของกิจกรรม #1 Silver Legacy:

สถานที่ ผู้เล่น รางวัล

อันดับแรก จาเร็ด จาฟฟี่ $27,229.36

ที่สอง Zach Epstein $20,469.91

ที่สาม เจฟฟ์ ชวาร์ตซ์ $15,366.12

ที่สี่ Adrian Sacher $11,534.85

ที่ห้า Matt Stout $8,620.35

ที่หก Randall Tannen $6,513.15

ที่เจ็ด ไมเคิล มาโรน $4,898.54

แปด Mmenz08816 $3,626.02

เก้า Joe Bartholdi $2,736.62

Silver Legacy Online Circuit ดำเนินต่อไป

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคมกำหนดการ Silver Legacyจะรวมหนึ่งกิจกรรมรายวันพร้อมแหวนทองคำให้คว้า ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่เหลือให้เล่น รวมทั้ง กิจกรรม หลักและ High Roller กิจกรรมหลักจะมีการบายอินเป็นเงิน 525 ดอลลาร์และรวมเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์ จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม

ทัวร์นาเมนต์ High Roller เป็นอีเวนต์ 6 สูงสุดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม งานนี้มีการซื้อเข้า $1,000 และเงินรางวัลรับประกัน $150,000 ทั้งสองเหตุการณ์น่าจะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นในซีรีส์โดยเฉพาะกิจกรรมหลัก

อีกทางเลือกหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง Silver Legacy คือ กระดานผู้นำ ระดับ$10,000 ผู้เล่นจะได้รับคะแนนขณะเล่นในซีรีส์ และคะแนนเหล่านั้นจะช่วยตัดสินว่าใครชนะรางวัลรวมบางส่วน นอกจากนี้ยังมีฟรีโรล $25,000 ที่ผู้เล่นสามารถมีสิทธิ์ได้รับ

ซีรีส์นี้ได้รับความนิยมจนถึงขณะนี้ และเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกมากมายที่ WSOP นำเสนอในปีนี้ทางออนไลน์ เนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงรับมือกับ coronavirus ต่อไป

ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียGenting Malaysia Berhadอาจต้องลงทุนสูงถึง 140 ล้านดอลลาร์ในบริษัทในเครือEmpire Resorts Incorporated ใน เดือนตุลาคม หากบริษัทล้มเหลวในการรีไฟแนนซ์หนี้ระยะยาวของบริษัทอเมริกัน

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming นี่เป็นความเห็นของโบรกเกอร์ระดับนานาชาติ Nomura Securities Company Limited หลังจากที่บริษัทจดทะเบียนในกัวลาลัมเปอร์เปิดเผยแผนการเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่จะเห็นว่าจะซื้อหุ้น ‘Series L’ เพิ่มอีก 20 ล้านดอลลาร์ใน ผู้อยู่เบื้องหลัง การพัฒนาResorts World Catskillsทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก

ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง:

มีรายงานว่า Genting Malaysia Berhadได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 190 ล้านดอลลาร์ในEmpire Resorts Incorporatedในช่วงปีที่ผ่านมาผ่านธุรกรรมสองรายการแยกกัน รวมถึงประมาณ150 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าจำเป็นต้องมีการฉีดยาเหล่านี้เนื่องจากการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับ coronavirusในความพยายามที่จะรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวในปัจจุบันของบริษัทย่อยซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก

ข้อจำกัดการปรากฏ:

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ จาก บริษัท Nomura Securities Company Limited Alpa AggarwalและTushar Mohataได้รายงานว่าการบริจาคตามแผนโดย Genting Malaysia Berhad นั้นถูกกำหนดให้นำการลงทุนของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่หมุนเวียนมารวมกันใน Empire Resorts Incorporated สูงถึง 4.8% ของมูลค่าตามบัญชีสุทธิขององค์กร พวกเขาอธิบายว่ากฎ Bursa Malaysia ในปัจจุบันห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการใช้อัตราส่วนนี้เกินกว่า 5%ในช่วงหนึ่งปีโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อน

ผลรวมที่สูงชัน:

เช่นนี้และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายงานว่า Genting Malaysia Berhab มีแนวโน้มที่จะรอจนถึงเดือนตุลาคมเพื่อลงทุนเงินสดเพิ่มเติมใน Empire Resorts Incorporated ซึ่งอาจต้องใช้สูงถึง 140 ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตกอยู่ในภาวะล้มละลายเป็นเจ้าของความล้มเหลวในรีไฟแนนซ์

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์วันจันทร์จาก Aggarwal และ Mohata…

“เราเชื่อว่า Empire Resorts Incorporated จะพยายามสรุปการรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาวของ Resorts World Catskillsในระหว่างนี้ เนื่องจากแนวโน้มการดำเนินงานดีขึ้นด้วยความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกา ในมุมมองของเรามีความจำเป็นที่ Empire Resorts Incorporated จะต้องจัดหาเงินทุนในเร็วๆ นี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดใจหากต้องการทำกำไร เกรงว่า Genting Malaysia Berhad ต้องแบกรับการเพิ่มทุนอีก”

ขาดแคลนอย่างรุนแรง:

มีรายงานว่า Nomura Securities Company Limited คาดการณ์ว่า Genting Malaysia Berhad ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาResorts World Genting ยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียด้วย จะสามารถทำสถิติขาดทุน 58 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบการเงินที่จะมาถึง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน Empire Resorts Incorporated การขาดแคลนที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่งเลือกที่จะกำหนดมาตรการลดต้นทุนที่ครอบคลุมการลดค่าจ้างชั่วคราว 20%สำหรับพนักงานและผู้บริหารระดับสูงทุกคน

Skywind Groupผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ B2B ที่ใช้ Isle of Man ได้ร่วมมือกับ Groove Gaming ซึ่งเป็นผู้รวบรวมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

พันธมิตรใหม่จะเห็นแค็ตตาล็อกเกมของผู้รวบรวมชาวดัตช์ ซึ่งมี เกมมากกว่า 5,000 เกมประกอบด้วยสล็อตคาสิโนออนไลน์ คาสิโนสดโป๊กเกอร์เกมบนโต๊ะ และ Real Casino ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเมื่อเร็ว ๆ นี้ จากผู้ให้บริการชั้นนำกว่า 60 รายผสมกับ Skywind กลุ่มผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่และควบคุม ผลงานของสตูดิโอที่มีสำนักงานใหญ่ในคูราเซาเป็นที่รู้จักจากการคิดนอกกรอบในการพัฒนาเกม มีเกมที่ล้ำสมัยที่สุดบางส่วนในอุตสาหกรรม

เครือข่ายที่กว้างขวาง :

ภายใต้ข้อตกลงนี้ เครือข่ายผู้ให้บริการที่กว้างขวางของ Grove Gaming จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คาสิโนที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับตลาดหลักทั้งหมดของพวกเขา รวมถึงเกมระดับพรีเมียมมากกว่า 300 รายการ ตลอดจนเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นเพื่อเพิ่มการเล่นเกมและมูลค่าความบันเทิงที่เป็นเชื้อเพลิง

Oren Cohen Shwartz กรรมการผู้จัดการของ Skywind Group ให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการแถลงข่าว ล่าสุด กล่าวว่าการเป็นพันธมิตรกับ “ผู้รวบรวมแบบไดนามิก” เช่น Groove Gaming เป็นอีกก้าวหนึ่งใน “การเดินทางสู่การจัดจำหน่ายทั่วโลก” ของบริษัท เขาเสริมว่าการเป็นหุ้นส่วนช่วยให้สามารถ “เชื่อมต่อกับระบบนิเวศน์ของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีใครเทียบได้และตระหนักถึงผลไม้ที่แขวนอยู่ได้อย่างรวดเร็ว”

เกม Skywind เช่น Cheshire Wild, Buffalo Lightning, Inca Jackpot, Exposition, The Karate Kid, Joker’s Luck, Viva Fruit Vegas, Aztec Respin, Big Buffalo, Wild Five, Royal Rings และ Super Lion รวมถึงเกมอื่นๆ ความสนใจของผู้เล่นและตอนนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ให้บริการที่มีเสถียรภาพของผู้รวบรวม เครือข่ายผู้ให้บริการของ Groove Gaming จะสามารถเข้าถึงเกม “รุ่นต่อไป” เพิ่มเติม เช่น เกมแนวเอเชีย , Dragon Dozerที่วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน 2019 และ FlyJet ซึ่งเปิดตัวในปีเดียวกัน

การนำเสนอคุณภาพ :

เนื้อหาเกมประสิทธิภาพสูงของผู้พัฒนา คาสิโนออนไลน์ที่ใช้เงินจริงและเกมโซเชียลทั้งหมดมีกราฟิกที่มีคุณภาพ โมเดลคณิตศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรม และเครื่องมือโบนัสมากมาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างเต็มที่ สิ่งที่ รวมอยู่ใน เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นของ Skywindได้แก่ ทัวร์นาเมนต์ในเกม การชนะร่วมกัน และแจ็กพอตตามเวลาและจำนวน รวมไปถึงระบบรางวัลที่ปฏิวัติวงการ เหรียญโบนัส

Yahale Meltzer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Groove Gaming กล่าวถึง Skywind Group ว่าเป็น “สตูดิโอที่ล้ำสมัย” ซึ่งเป็นประเภทที่ “เข้ากับแพลตฟอร์มเนื้อหาของเราได้พอดี และเป็นบริษัทประเภทหนึ่งที่จะช่วยกำหนดทศวรรษนี้ในอุตสาหกรรมเกมเกมมิ่ง ” COO กล่าวต่อไปว่าพวกเขา “ยินดี” ที่ได้รับ “ซอฟต์แวร์ caisno ที่มีเทคโนโลยีสูง” สำหรับผู้ให้บริการที่มีเสถียรภาพ “เต็มไปด้วยชื่อที่น่าอัศจรรย์ดังกล่าว”

Groove Gaming ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในร้านค้าครบวงจรชั้นนำสำหรับเนื้อหาคาสิโนออนไลน์และทุ่มเทเพื่อให้ผู้ให้บริการเข้าถึงเนื้อหาที่สดใหม่อย่างรวดเร็วตามรูปแบบ Plug-and-play ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

พันธมิตรผู้ประกอบการ :

ผู้ให้บริการชั้นนำมากกว่า 50 รายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง BetConstruct, Max Entertainment, Quickfire, Alea , QTech , Hub88, ProgressPlay , GoBet, Digitain , iGP และEveryMatrixโทรหาบริษัทผู้รวบรวมทางเลือกด้วยแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาเกมInfinGameเป็นหนึ่งในเครือข่ายล่าสุดที่มีชื่อเสียง

เมื่อเดือนที่แล้ว Groove Gaming ได้เพิ่มHacksaw Gaming ผู้ให้บริการเกมบนมือถือแห่งแรกในมอลตาลง ในแพลตฟอร์มการรวมเกม