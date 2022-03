สมัครพนันออนไลน์ Beau Rivage GM

สมัครพนันออนไลน์ สองปีในตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปที่คาสิโนชั้นนำของเซาท์มิสซิสซิปปี้และ Marcus Glover (ในภาพ) กำลังย้ายไปที่คาสิโนชั้นนำของแอตแลนติกซิตีในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนต่อไป

การประกาศโดยข่าวประชาสัมพันธ์ของ MGM Resorts Internationalกล่าวว่า Glover ซึ่งมาที่ Beau Rivage Resort & Casino ในปี 2558 จากอดีตHorseshoe Casino Clevelandในโอไฮโอ จะรับผิดชอบดูแลการ ดำเนินงานประจำวันของ Borgata Hotel Casino & Spaในขณะที่ให้บริการ ความเป็นผู้นำและทิศทางเชิงกลยุทธ์ ตามข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2017 MGM ไม่ได้กล่าวในรีลีสใหม่ว่าใครจะแทนที่ Glover ด้วยตำแหน่ง COO ของ Beau Rivage

นอกจากเวลาของ Glover ที่ Horseshoe Cleveland ของ Caesars Entertainmentในฐานะรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปแล้ว Morehouse College และ Duke University สารส้มยังดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการทั่วไปที่Harrah’s St. Louis อดีต อีกด้วย หลังจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา โกลเวอร์ช่วยเปิด Grand Biloxi อีกครั้ง และดำรงตำแหน่งผู้นำกับ Caesars Entertainment ในหลุยเซียน่าและมิสซิสซิปปี้

ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในมิสซิสซิปปี้ โกลเวอร์เป็นสมาชิกของทั้งชายฝั่งอ่าวมิสซิสซิปปี้และหอการค้าบิล็อกซีเบย์ เขายังเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจมิสซิสซิปปี้ ซึ่งทำหน้าที่ในคณะกรรมการของสมาคมการต้อนรับและการเล่นเกมของมิสซิสซิปปี้ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการปกครอง Ochsner Baptist

ข่าวประชาสัมพันธ์กล่าวถึง คอรีย์ แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MGM Resortsกล่าวว่า “ความสามารถในการเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Marcus และทักษะที่หลากหลายจะยังคงให้บริการแก่บริษัทต่อไปในขณะที่เขารับบทบาทใหม่นี้”

Borgata Hotel Casino & Spa เป็นผู้นำตลาดในแอตแลนติกซิตี้และตามรายงานล่าสุดโดยรายงานรายได้รวมอินเทอร์เน็ตรายเดือนของ New Jersey Division of Gaming Enforcement สำหรับเดือนพฤษภาคม Borgata เป็นผู้นำรายได้ตลอดชีพที่สร้างโดยคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ อาคารหลักที่ Borgata มีห้องพักและห้องสวีท 2,000 ห้อง และโรงแรมบูติกที่เชื่อมต่อกับ Borgata คือ The Water Tower มีห้องพักและห้องสวีทเพิ่มเติมอีก 800 ห้อง Borgata มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สปา 2 แห่ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์สุดไฮเทค สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง พื้นที่จัดประชุมและกิจกรรม ร้านอาหารชั้นเลิศจำนวนหนึ่ง ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ และบาร์/เลานจ์ และอื่นๆ อีกมากมาย พื้นที่เล่นเกม 161,000 ตารางฟุตมีสล็อตมากกว่า 3,000 ช่องและโต๊ะเกม 180 โต๊ะ รวมถึงโต๊ะโป๊กเกอร์ 80 โต๊ะและหนังสือแข่ง 100 ที่นั่ง

ทอม บาลานซ์ ซึ่งหลังจากเปลี่ยนผู้นำโกลเวอร์จะรับช่วงต่อ มีรายงานว่าจะกลายเป็นรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของเอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท

Osage Nationกำลังดึงจุดหยุดทั้งหมดในความพยายามที่จะเปิดคาสิโนใน Crawford County ใกล้กับเมืองคิวบาบน Interstate 44 ประมาณ 80 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของSt. Louis , Missouri

รายงานPost-Dispatch ของ St. Louisหลังจากเขียนเช็คมูลค่ากว่า 52,000 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมปีนี้เพื่อช่วยในการจัดซื้อจัดจ้างงานฉลองเปิดงานสำหรับผู้ว่าการพรรครีพับลิกันที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่ Eric Greitens; Steve Tilley อดีตโฆษกของ Missouri House ได้รับการว่าจ้างจาก Osage Nation ให้ทำการล็อบบี้ในนามของชนเผ่า

ตามการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการจริยธรรมของรัฐมิสซูรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม Osage Nation ได้ว่าจ้าง Tilley พร้อมกับ Shawn Rigger และ Tom Robbins ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของ Tilley’s ที่บริษัท Strategic Capitol Consulting

มีรายงานว่าคาสิโนที่มีอยู่ 13 แห่งของ Missouriลงทะเบียนทีมล็อบบี้ยิสต์ด้วย

ความเคลื่อนไหวของชนเผ่านี้เกิดขึ้นหลังจากรายงาน Post-Dispatch ซึ่งได้รับแจ้งจากเจฟฟรีย์ สแตนดิ้ง แบร์ หัวหน้าของชาติว่า ชนเผ่าได้เขียนเช็คสองครั้งสำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ Greitens เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับเขา “เราคิดว่าเราจะแสดงความเคารพเขา” หัวหน้า Standing Bear กล่าวในขณะนั้น

นอกจากคาสิโนใกล้คิวบาแล้ว ชนเผ่านี้ยังมองหาสถานที่ให้บริการในมิสซูรีตะวันตกเฉียงใต้ ในเมืองคิมเบอร์ลิง เช่นเดียวกับในกลางรัฐมิสซูรี ในทะเลสาบโอซาร์ก ตามรายงานของสำนักข่าว อย่างไรก็ตาม ชนเผ่านี้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินในคิวบามากกว่า ซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เปิดรับแนวคิดนี้

ในขณะที่ภายใต้สถานการณ์บางอย่างกฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองสร้างคาสิโนนอกการจองในรัฐอื่น ๆ Osage Nation ยังคงต้องการพยักหน้าจากผู้ว่าการ Greitens

ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Osage Nation ได้บุกเบิกโครงการขยายคาสิโน Tulsa มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ การขยายตัวเป็นการปรับปรุงครั้งที่สี่ของทรัพย์สิน Osage Nation ตั้งแต่ปี 2011 ชนเผ่านี้มีสถานที่เล่นเกมเจ็ดแห่งในโอคลาโฮมาซึ่งให้เงินสนับสนุนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการบริการของรัฐบาลชนเผ่าโดยคาสิโน Tulsa คิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิสำหรับ องค์กรเกมทั้งหมด

จนถึงปีนี้ คาสิโนที่มีอยู่ของ Missouri ได้สร้างรายได้ 211 ล้านเหรียญสำหรับโรงเรียนตาม Missouri Gaming Commission

มีรายงานว่าคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของเนวาดาจะจัดการประชุมพิเศษในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการที่กัญชาถูกกฎหมายในรัฐทางตะวันตกเมื่อเร็ว ๆ นี้ควรส่งผลต่อการออกใบอนุญาตของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Las Vegas Sunการใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนั้นถูกกฎหมายใน “รัฐซิลเวอร์” หลังจากที่ผู้ลงคะแนนผ่านโครงการNevada Marijuana Legalization Initiativeหรือที่เรียกว่า “คำถามที่ 2” ในเดือนพฤศจิกายน แต่การใช้และการขายยายังคงเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและ Nevada Gaming Commission โดยอ้างว่าไม่ต้องการให้บริษัทการพนันของรัฐมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายในทางเทคนิค

หนังสือพิมพ์รายงานว่าคณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดากังวลว่ารัฐบาลกลางอาจเริ่มให้ความสนใจใน อุตสาหกรรมเกมของ เนวาดา มากขึ้น หากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐดูเหมือนจะไม่กังวลเกี่ยวกับการใช้กัญชา

“หากเราอยู่ในตำแหน่งที่จะอนุญาตให้กฎหมายของรัฐบาลกลางถูกทำลายและไม่ดำเนินการ ซึ่งมีโอกาสที่ดีในการเชิญการแทรกแซงของรัฐบาลกลาง” Randolph Townsend จาก Nevada Gaming Commission รายงานว่ามีการประชุมอย่างเป็นทางการไม่นานหลังจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเนวาดาอนุมัติ มาตรการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

Las Vegas Sun รายงานว่ากฎหมายของรัฐห้ามเฉพาะ Nevada Gaming Commission จากบริษัทออกใบอนุญาตที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจทำลายชื่อเสียงของอุตสาหกรรม และตอนนี้ร่างกายต้องตัดสินใจว่าสิ่งนี้รวมถึงการเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการจัดหากัญชา ปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตของพนักงานคนสำคัญ เช่น ผู้บริหารคาสิโน เช่นเดียวกับการลงทะเบียนพนักงานแถวหน้ารวมถึงดีลเลอร์และโฮสต์ที่อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอุตสาหกรรมกัญชา

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Nevada Gaming Commission ถูกตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการอนุญาตของผู้ขายเช่นการประมวลผลการชำระเงินหรือบริษัทบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจทำงานกับคาสิโนและอุตสาหกรรมกัญชาตลอดจนกฎโดยรอบที่ผู้อุปถัมภ์คาสิโนอาจใช้ยาได้จริง .

Las Vegas Sun รายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเขตคลาร์กเคาน์ตี้ใช้กัญชาในที่สาธารณะหรือยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่เป็นอาชญากรรมทางอาญากับผู้ที่พบว่ามีความผิดจะถูกปรับสูงถึง $ 600 สำหรับความผิดครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าห้องในโรงแรมที่ใครๆ ก็เช่าได้นั้นถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่ ในขณะที่คำถามอื่นๆ รอบๆ ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม

“เรากำลังขอคำแนะนำจากคุณว่า [การใช้กัญชา] จะได้รับอนุญาตในรถยนต์ของคุณหรือในความเป็นส่วนตัวของห้องพักในโรงแรม” Bill Young หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของStation Casinos ในลาสเวกัส บอกกับเนวาดา คอมมิชชั่นการเล่นเกมในการประชุมอย่างเป็นทางการเดียวกัน

Tony Alamo ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของเนวาดาบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเขาไม่แน่ใจว่าการประชุมในวันนี้จะส่งผลให้ร่างกายของเขาออกแถลงการณ์นโยบายอย่างเป็นทางการและแนะนำ บริษัท เกมเพื่อค้นหาแนวทางเพื่ออ้างถึงการอภิปรายก่อนหน้านี้หรือไม่

“มันซับซ้อน [และ] ไม่สามารถทำได้ในการประชุมครั้งเดียว” อลาโมบอกกับ Las Vegas Sun

ใน Temecula Pechanga Resort & Casinoทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโรงแรมใหม่สำหรับแขก ด้วยห้องพัก 568 ห้อง โรงแรมแห่งใหม่นี้จะเริ่มจองในวันที่28 สิงหาคม โรงแรมแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายพื้นที่มูลค่า 285 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะจัดหาห้องพักทั้งหมด 1,090 ห้องให้กับสถานที่จัดงานเมื่อเสร็จสิ้น นอกจากนี้ รีสอร์ทคาสิโนจะใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

จากข้อมูลของBisnow.comโรงแรมแห่งใหม่นี้มี 14 ชั้นและประกอบด้วยห้องสวีทสำหรับแขก 96 ห้อง พร้อมด้วยห้องพักโรงแรมหรู 472 ห้อง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รับประทานอาหารใหม่ พื้นที่จัดประชุมและพื้นที่จัดกิจกรรม และสปาหรู 2 ชั้นในสถานที่อีกด้วย ภายในเดือนเมษายนปีหน้า สิ่งอำนวยความสะดวกจะรวมถึงคอมเพล็กซ์สระว่ายน้ำซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 4.5 เอเคอร์

ในขณะที่คาสิโนจะเริ่มจองแขกในเวลาเพียงไม่กี่วัน การเข้าพักในโรงแรมจะไม่สามารถใช้ได้จนถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากโรงแรมยังไม่แล้วเสร็จ ลอสแอ งเจลีสไทม์สได้รายงานว่าผู้เล่นสามารถจองผ่านข้อเสนอการเข้าพักและเล่นที่คาสิโนกำลังจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมเป็นต้นไป ผู้เข้าพักต้องเป็นสมาชิกของ Pechanga Club ซึ่งเข้าร่วมได้ฟรีทางออนไลน์ เพื่อจองห้องพัก

ผู้เข้าพักสามารถเลือกจองแพ็คเกจ On Another Level ซึ่งมีห้องพักในโรงแรมใหม่ เครดิตสปา เครดิตรางวัลคาสิโน และเครดิตอาหารเช้า อีกทางเลือกหนึ่งคือแพ็คเกจเกมเมอร์ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถจองห้องพักใหม่ของโรงแรมและรับเครดิตรางวัลคาสิโน งดให้บริการกับการเข้าพักในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคมถึง 28 กุมภาพันธ์

แขกที่จองและเข้าพักที่โรงแรมแห่งใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ จะได้เพลิดเพลินกับห้องพักหรูหราแสนสบายหรือห้องสวีทพร้อมมินิบาร์ แท่นชาร์จ USB เครื่องชงกาแฟ Keurig และอื่นๆ

แชมป์มวยโลกสี่สมัยที่เกษียณแล้ว “ชูการ์” เชน มอสลีย์ (ในภาพ) ช่วย ครอมเวลล์ ลาสเวกัสวัย 38 ปีเปิดตัวหนังสือกีฬา 50 ที่นั่งเล่ม ใหม่ ด้วยการวางเดิมพันพิธีการครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามข้อมูลของVegas Inc.

การเพิ่มใหม่ล่าสุดของคาสิโนตั้งอยู่ที่ มุมตะวันออกเฉียงเหนือของ ลาสเวกัสสตริปและมีผนังวิดีโอ LED ขนาด 32×9 ฟุตและผนังอัตราต่อรอง LED 9×5 ฟุต ซึ่งสามารถดูได้จากส่วนต่างๆ ของคาสิโน

มีรายงานว่า Cromwell เพิ่งเริ่มเสนอ EZ Baccarat, รูเล็ต “0” เดียว, อัตราต่อรอง 100 เท่าในลูกเต๋าชนิดหนึ่งและการจ่ายเงิน 3 ต่อ 2 สำหรับแบล็คแจ็คในเกมสองชั้นและเกมรองเท้า ตามรายงานของสำนักข่าว เพื่อที่จะให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงโต๊ะได้ คาสิโนจึงลดเดิมพันขั้นต่ำสำหรับหลายๆ โต๊ะ

การร้องเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรายงานว่าอ้างว่าทรัพย์สินบน The Strip กำลังสูญเสียลูกค้าเนื่องจากคาสิโนเสนอเกมที่มีน้ำหนักมากเกินไปในความโปรดปรานของบ้าน การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในทรัพย์สินของCaesars Entertainment Corporationทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่นรู้สึกในแง่ดีเกี่ยวกับการจัดการข้อกังวลบางประการ

Blake Segal ผู้จัดการทั่วไปของ Cromwell กล่าวว่าพวกเขาคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คำนวณได้ “และในขณะที่มีส่วนลดบางส่วนจากฐานรายได้ปัจจุบัน เราหวังว่าสิ่งนี้จะดึงดูดผู้ชมจำนวนมากขึ้น และพวกเขาจะหาทางของพวกเขาที่นี่และชดเชยส่วนลดแล้วบางส่วน ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทำแน่” ซีกัลอธิบาย

Vegas Inc รายงานว่าตาม Segal การเปลี่ยนแปลงนั้นเข้ากันได้ดีกับความรู้สึกของ Las Vegas ในโรงเรียนเก่าของ Cromwell และการแข่งขันที่ดุเดือดบน Strip ซึ่งจำเป็น

ซีกัลกล่าวว่า “เนื่องจากเรามีห้องพักเพียง 188 ห้อง (ครอมเวลล์) เป็นทรัพย์สินที่ต้องอาศัยการเยี่ยมชมจากภายนอกอาคาร” เขากล่าวเสริม “และเราพบว่านี่เป็นวิธีการขับไล่บุคคลออกจากลาส สเวกัสสตริปและเข้าไปในที่พัก และสำหรับคนในท้องถิ่น แน่นอนว่าตลาดในท้องถิ่นจะไปที่สถานที่ให้บริการในท้องถิ่นเพื่อเล่นเกม แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถมาที่ลาสเวกัสสตริปและมีที่สำหรับเล่นเกมด้วยเช่นกัน”

สถานที่เล่นเกมที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัสกำลังเลือกใช้การพนันรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล เกมที่ใช้ทักษะเป็นหลักได้เข้ามาเป็นส่วนเสริมล่าสุดของคาสิโนใน Sin City และตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเกมใหม่เข้ามาในพื้นที่ MGM Grand Hotel & Casino ได้วางแผน ที่จะสร้างประสบการณ์เสมือนจริงใหม่ที่มีซอมบี้ ประสบการณ์ใหม่นี้จะตั้งอยู่ในโรงงานขนาดเท่าโกดัง และจะได้เห็นเกมเมอร์พยายามเอาชีวิตรอดจากการระบาดของซอมบี้

G3newswire รายงานว่าMGM Grand ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Zero Latency ผู้พัฒนาความบันเทิงเสมือนจริงตามสถานที่ ในวันที่ 8 กันยายน ประสบการณ์เสมือนจริงแบบเล่นหลายคนแบบฟรีโรม มิ่งครั้งแรกจะเปิดตัวภายในเลานจ์เกมใหม่ของ MGM LEVEL UP พื้นที่นี้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับแปดคนที่จะท่องไปในจักรวาลดิจิทัลแบบโต้ตอบ ผู้เล่นจะได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านอารีน่าขนาด 2,000 ตารางฟุตในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการท้าทายที่ไม่เหมาะกับคนที่ใจไม่สู้!

เท่าที่การเล่นเกมดำเนินไป ผู้เล่นสามารถเลือกเกมได้สามแบบ โดยแต่ละเกมใช้เวลา 30 นาที ใน Zombie Survival ผู้เล่นจะติดอยู่ในสถานการณ์ซอมบี้ที่ล่มสลาย พวกอันเดดอยู่ทุกหนทุกแห่งที่รอการจู่โจม ผู้เล่นมีอาวุธของตนเองและต้องทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดซอมบี้และสร้างกำแพงด้านความปลอดภัยขึ้นใหม่ ก่อนที่พวกมันจะถูกนำออกจากเกมโดยทีมกู้ภัย

สมัครพนันออนไลน์ ภาวะเอกฐานเป็นตัวเลือกการเล่นเกมที่สอง ในประสบการณ์นี้ผู้เล่นจะอยู่ภายในสถานีอวกาศวิจัยทางการทหารที่เป็นความลับ สมาชิกในทีมสวมหุ่นยนต์และโดรนสังหารขณะนำทางในสถานีอวกาศ เกมที่สามคือ Engineerium เป็นเกมแนวพัซเซิล ตัวเลือกนี้มอบโลกแห่งจินตนาการที่ผู้เล่นจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตหลากสีสันรวมถึงวาฬบินได้ ผู้เล่นจะต้องแก้ปัญหาที่อิงกับฟิสิกส์ในขณะที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าบนแท่นลอยน้ำเหนือดาวเคราะห์ที่แปลกใหม่

ประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนเป็นวิธีหนึ่งในการเพลิดเพลินกับความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร ผู้เล่นจะถูกวางไว้ในที่โล่งโดยไม่มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว สมาชิกในทีมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเมื่อได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ผู้เล่นสูญเสียตัวเองในเกมเนื่องจากสวมแว่นตาและคอมพิวเตอร์ไร้สาย ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางเทคนิคใดๆ ผู้เล่นมองว่ากันและกันเป็นอวาตาร์แบบเต็มและสามารถอยู่ในการสื่อสารเพื่อวางแผนและแข่งขันระหว่างการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

Scott Sibella, COO และประธาน MGM Grand ให้ความเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่โดยระบุว่า MGM ต้องการมอบความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครให้กับสถานที่และพบว่า Zero Latency เหมาะสมที่สุด Sibella ชี้ให้เห็นว่าไม่มีอะไรแบบนี้ในลาสเวกัสรัฐเนวาดาและพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นคนแรกที่เปิดตัว ‘ช่วงเวลาแห่งความประทับใจ’ สำหรับผู้มาเยือน

The Rivers Casinoในเมือง Schenectady รัฐนิวยอร์คเพิ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Poker Night in America ที่รู้จักกันในชื่อ King of the Hill ผู้เชี่ยวชาญโป๊กเกอร์ชั้นนำพร้อมที่จะแข่งขันในงานนี้ ซึ่งได้สตรีมบน Twitch เพื่อให้แฟน ๆ และผู้เล่นคนอื่นๆ ได้เพลิดเพลินจากที่บ้าน รวมอยู่ในส่วนผสมคือPhil Hellmuth , Doug Polk, Daniel Cates และ Frank Kassela ในท้ายที่สุด Hellmuth เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะหลังจากดวลกับ Cates ในการแข่งขันนัดสุดท้าย

ในวันอังคารที่ Daniel Cates จะพบกับ Frank Kassela ในขณะที่ Doug Polk จะพบกับ Hellmuth จะใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนที่ Cates และ Hellmuth จะเป็นสองคนสุดท้ายที่ยืนอยู่และต้องเผชิญหน้ากันเพื่อดูว่าใครจะเป็นแชมป์

ในวันพุธ ทั้งสองเริ่มแข่งขันในรูปแบบที่ดีที่สุดจากสามรูปแบบ ตามที่รายงานโดยPokernews.com ผู้เล่นแต่ละคนได้รับชิป 100,000 ดอลลาร์ แต่ผู้ชนะจะได้รับทั้งหมด บลายด์เริ่มต้นที่ $50/$100 โดยมีระดับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 20 นาที รอบแรกจะไปที่ Hellmuth ในขณะที่ Cates จะไปรอบที่สอง ส่งผลให้รอบที่สามเป็นปัจจัยตัดสินว่าใครจะได้เป็นสุดยอดราชาแห่งขุนเขา

นัดสุดท้ายเริ่มในตอนเย็น และมันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างแน่นอน เคทส์จะเป็นผู้นำในการบังคับบัญชาซึ่งจะทำให้เฮลมุทเหลือ 7 ต่อ 1 ในชิป หลังจากนั้นไม่นานและ Hellmuth ก็ลดลงเหลือชิปที่ขาด 34 ต่อ 1 แม้จะตกต่ำและดูเหมือนออกไป แต่เฮลมัทก็ไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ เขาชนะอีกมือหนึ่งจากอีกมือหนึ่ง และจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่การเป็นผู้นำที่ Cates ถือไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆ

ในท้ายที่สุด Hellmuth จะมีชิปลีด 4 ต่อ 1 และมือสุดท้ายจะลดลง เคตส์จะย้ายเข้าไปทั้งหมดพร้อมกับ KQ นอกชุดสูท เฮลมุทจะอยู่ใน A-6 เช่นกัน คณะกรรมการดำเนินไปด้วยความโปรดปรานของ Hellmuth และงานจะจบลงหลังจากที่มือโปรโป๊กเกอร์ผู้ช่ำชองกลับมาอย่างน่าทึ่ง

ขณะนี้มี 16 รัฐในสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) ในหนังสือหลังจากคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ลงนามในใบเรียกเก็บเงินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคมทำให้เกมถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับDraftKingsและFanDuel

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม สภานิติบัญญัติของGarden Stateผ่านร่างกฎหมายและควบคุมกีฬาแฟนตาซีที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม มันได้นั่งเฉยๆในสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่นั้นมา นั่นคือจนถึงวันพฤหัสบดีที่คริสตี้ตัดสินใจตรากฎหมายA3532

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากผู้ให้บริการ DFS ส่วนใหญ่ได้ให้บริการในรัฐแล้ว DFS ได้รับการประกาศทางกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐที่มีอยู่โดยหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกม นับจากนี้เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับใบอนุญาตในรัฐจะต้องสมัครผ่านแผนกกิจการผู้บริโภคแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สนามแข่งม้าและคาสิโนที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีจะต้องทำเช่นเดียวกัน แผนกบังคับใช้การเล่นเกมซึ่งควบคุมการเล่นเกมคาสิโนจะไม่มีการควบคุมกีฬาแฟนตาซี

กฎหมายกีฬาแฟนตาซีฉบับใหม่ของนิวเจอร์ซีย์ไม่เหมือนกับกฎหมายที่ผ่านโดยรัฐอื่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามกีฬาแฟนตาซีที่อิงจากเกมกีฬาของวิทยาลัยไม่เหมือนกับรัฐส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ มันประกาศว่ากีฬาแฟนตาซีแบบจ่ายเงินเป็นเกมแห่งทักษะและระบุว่าผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษี 10.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับรายได้รวมที่ได้รับจากผู้เล่น DFS ของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดจำนวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งกำหนดไว้ด้วย สำนักงานบริการด้านกฎหมายแห่งรัฐคาดการณ์รายได้ต่อปีอยู่ที่ 5.8 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของThe Press of Atlantic City กฎหมายยังกำหนดการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนหนึ่ง เช่น การแยกเงินทุนของผู้เล่นออกจากเงินทุนดำเนินการ การห้ามพนักงานของผู้ให้บริการ DFS ไม่ให้เล่น และกำหนดโปรโตคอลการเล่นเกมที่รับผิดชอบ

Assemblyman Ralph Caputo, D-Essex กล่าวว่า “สิ่งนี้ทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญซึ่งขาดหายไปในอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซี” “สิ่งนี้ช่วยให้เกมมีความซื่อสัตย์และปกป้องผู้บริโภค” Caputo กล่าวตามรายงานของสำนักข่าวแอตแลนติกซิตี้

Marc La Vorgna รักษาการโฆษกของ FanDuel และ DraftKings กล่าวในแถลงการณ์ว่า “กฎหมายกำหนดระดับการกำกับดูแลหลายชั้น ทำให้นิวเจอร์ซีย์อยู่ในแนวหน้าของการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศ และสร้างแหล่งรายได้ภาษีใหม่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตใน รัฐ. ในนามของแฟนกีฬาแฟนตาซีเกือบ 1.5 ล้านคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เราอยากจะขอบคุณผู้ว่าการคริสตี้และสภานิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกซาร์โล, สแต็ค และสวีนีย์ และสมาชิกสภา Caputo, Mazzeo, Burzichelli และ Brown สำหรับการร่วมกันออกกฎหมายของพรรคสองฝ่ายนี้”

La Vorgna แสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อวุฒิสมาชิก Jim Whelan, D-Atlantic ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของร่างกฎหมายกีฬาแฟนตาซีและทำหน้าที่นอกเหนือจากสำนักงานสาธารณะอื่น ๆ ในฐานะนายกเทศมนตรีของ Atlantic City ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2001 เสียชีวิตหลังจากมีอาการหัวใจวายที่บ้านแอตแลนติกซิตี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2017

รัฐอื่นๆ ที่ประกาศใช้กฎหมายกีฬาแฟนตาซีในปี 2560 ได้แก่ อาร์คันซอ เดลาแวร์ เมน นิวแฮมป์เชียร์ และเวอร์มอนต์

Resorts World Catskillsในตอนเหนือของมลรัฐนิวยอร์ค มี กำหนดเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จะทำให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ทันสมัยและเปิดกว้างมากกว่าที่มักพบในสถานประกอบการในโรงเรียนเก่า

Times Herald -Recordรายงานว่าการก่อสร้างที่รีสอร์ทและคาสิโนในเมือง Thompson มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์นั้นไม่มีผู้เสียชีวิตและตรงเวลา Alan Seidman ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมผู้รับจ้างก่อสร้างแห่งหุบเขาฮัดสันวัลเลย์ ยกย่องความปลอดภัยของโครงการตั้งแต่มกราคม 2015 แหวกแนวเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงแรมคองคอร์ดรีสอร์ท แม้ว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้าง แม้ว่าจะใช้เวลานานและมีสภาวะอันตรายรวมถึงความสูงสุดขั้ว แต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรืออุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ

การสำรวจเว็บไซต์เมื่อเร็ว ๆ นี้ Charlie Degliomini ซึ่งเป็นรองประธานบริหารของEmpire Resortsซึ่งเป็นบริษัทแม่ของคาสิโน ได้เน้นย้ำคุณลักษณะบางอย่างของ Resorts World Catskills ที่เขาเชื่อว่าจะแยกความแตกต่างจากสถานที่อื่น มีรายงานว่า Degliomini กล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวก 1.6 ล้านตารางฟุตจะเปิดในวันที่ 1 มีนาคม มากกว่าสิ่งอื่นใด จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เจ้าสัวคาสิโนมาเลเซีย-จีน Lim Kok Thay จินตนาการไว้ รวมถึงที่พักสุดหรู Lim อยู่เบื้องหลังโครงการและเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจของครอบครัวที่เป็นเจ้าของบริษัทการลงทุน Kien Huat Realty ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเกมและธุรกิจข้ามชาติของมาเลเซีย, Genting Berhadและ Empire Resorts

Degliomini กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของ Lim คือการจัดหาทั้งตลาดระดับไฮเอนด์ที่พิเศษสุดและตลาดทั่วไป” เขากล่าวต่อไปว่า “ลูกชายของฉันอยู่ในผ้าอ้อมเมื่อเราเริ่มพูดถึงคาสิโนที่สร้างขึ้นใน Catskills และตอนนี้เขาอายุ 24 ปี ดังนั้นจึงมีความหมายพิเศษมากสำหรับฉันที่จะเห็นโครงการมารวมกันแบบนี้” ตาม สู่ Times Herald-Record

คาดว่าในที่สุดจะมีผู้เข้าชมคาสิโน 4 ล้านคนต่อปี ทางออก 106 ของทางหลวงหมายเลข 17 เป็นจุดเริ่มต้นของการจราจร 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าสู่ที่พักซึ่งจะเปิดตลอดเวลา ผู้เข้าชมจะขับรถไปตามกำแพงหินที่เรียงรายไปด้วยไฟถนน LED ระดับไฮเอนด์ พวกเขาจะเลือกจากบริการรับจอดรถหรือที่จอดรถ 2,800 คัน

ส่วนหน้าของอาคารโรงแรมสูง 18 ชั้นประกอบด้วยหน้าต่างกระจกทุกบาน ออกแบบในลักษณะที่สะท้อนสภาพแวดล้อมในวันที่มีแดดจ้า ลำดับความสำคัญของคาสิโนทั้งหมด Degliomini กล่าวว่าจะเป็นความหรูหรา ตั้งแต่สระว่ายน้ำส่วนตัวของ Garden Suite ไปจนถึงห้องออกกำลังกายและระเบียงส่วนตัวบนชั้น 3 ที่แขกชั้นยอดจะเข้าพัก และบาร์สามแห่งจากทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งรวมถึงสเต๊กเฮาส์ระดับไฮเอนด์จาก Food Network อย่าง Scott Conant ศูนย์อาหารสามารถรองรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วระหว่างเล่นเกม ออกรอบกอล์ฟบนสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่ออกแบบโดย Rees Jones หรือกิจกรรมอื่นๆ ในสถานที่นี้

ผู้ทำเงินรายใหญ่ที่สุดจะเป็นการพนัน ตามรายงานของสำนักข่าว Degliomini คาดว่า 70% ของห้องชุด 332 ห้องของ Resorts World Catskills จะถูกมอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้ฟุ่มเฟือยที่เล่น 2,150 สล็อตและ 130 เกมบนโต๊ะ

มีรายงานว่าไดรเวอร์หลักของสถานที่ให้บริการคือนักเล่นเกมชาวเอเชียและด้วยเหตุนี้พื้นที่คาสิโนขนาด 100,000 ตารางฟุตจึงจะมีเกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมในฟาร์อีสท์และพนักงานที่พูดภาษาจีนกลาง

คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ห้องจัดงาน 2,000 คน ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการแสดงคอนเสิร์ต การต่อสู้แบบผสมผสาน และการประชุม แทนที่จะเป็น “หมู่บ้านบันเทิง” ที่เต็มไปด้วยร้านค้าระดับไฮเอนด์ เพื่อรองรับแขกที่มาร่วมงานเหล่านั้น แผนเหล่านั้นจึงถูกยกเลิกไปเพราะต้องการโรงแรมบูติกเพิ่มเติมแทน การเชื่อมโยงโรงแรมบูติกกับโรงแรมหลักจะเป็นทางเดินในร่ม โรงแรมบูติกนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีหน้า พร้อมห้องอาหารและไนท์คลับ

L. Todd Diorio ผู้จัดการธุรกิจของแรงงานในพื้นที่ 17 และประธานสภาการค้าอาคาร Hudson Valley, L. Todd Diorio กล่าวว่าเป็นความหวังของคนงานสหภาพแรงงานที่คาสิโนจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงมีความกังวลเกี่ยวกับความอิ่มตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ. อย่างไรก็ตาม Diorio ไว้วางใจผู้บริหารของ Empire Resorts ตาม Times Herald-Record

ดิโอริโอกล่าวว่า “พวกเขาได้ทำการบ้านของพวกเขาแล้ว และพวกเขากำลังจะไปมากกว่าและเกินคุณภาพของคาสิโนอื่น ๆ ในรัฐนิวยอร์กเพื่อพยายามทำเงินของพวกเขา” ดิโอริโอกล่าวเสริมว่าการสร้างรีสอร์ทปลายทางคือเป้าหมายและ เขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่มันจะเป็น

การคาดการณ์รายได้สำหรับKansas Crossing CasinoของPittsburgคาดว่าจะเข้ามาที่ประมาณ 3 ล้านเหรียญต่อเดือนเมื่อเปิดแล้ว คาสิโนเปิดให้บริการมาเป็นเวลาสี่เดือนแล้วและสร้างรายได้เพียง 2 ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์ทุกเดือน สถานที่ไม่สามารถตอบสนองการคาดการณ์ได้และตอนนี้คาสิโนได้ตัดสินใจที่จะย่นเวลาเล่นเกมบนโต๊ะเนื่องจากความต้องการที่ลดลง

ตามที่Joplin Globeผู้จัดการทั่วไปของคาสิโน Doug Fisher กล่าวว่าคาสิโนได้ลดชั่วโมงของการเล่นเกมบนโต๊ะเนื่องจากความสนใจของลูกค้าและพนักงาน 10 คนของพนักงาน 400 คนถูกเลิกจ้าง

ปัจจุบัน แคนซัสได้รับรายได้มากกว่า 20% เล็กน้อยที่ผลิตโดยคาสิโน ตามข้อมูลของ Keith Kocher ผู้อำนวยการด้านสลากกินแบ่งของแคนซัส เจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะไม่กังวลเกี่ยวกับตัวเลขรายได้ที่ลดลง Carl Wood ประธานคณะกรรมาธิการ Crawford County กล่าวว่าเขารู้สึกว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นเมื่อพบเฉพาะ ตามที่ Wood ได้กล่าวไว้ ไม่มีการพึ่งพารายได้และ ‘มีสิ่งใดดีกว่าไม่ทำอะไรเลย’

เงินส่วนใหญ่ที่คาสิโนมอบให้รัฐจะนำไปใช้เป็นทุนสำรองของเมืองพิตต์สเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่คาสิโนตั้งอยู่

Kocher ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเดือนฤดูร้อน คาสิโนมักจะเห็นรายได้ลดลงเนื่องจากผู้เข้าชมปกติอยู่ในช่วงพักร้อน น่าสนใจที่จะดูว่าการจราจรจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่ และหากสถานที่นั้นสามารถเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้

ในโอคลาโฮมา WinStar World Casino and Resort ได้เปิดห้องรับรอง Lightning Link ภายใน London Gaming Plaza ซึ่งนำเสนอเกมแจ็คพอตโปรเกรสซีฟที่เชื่อมโยงมากกว่า 150 เกมจากผู้พัฒนาAristocrat Technologies Incorporatedในพื้นที่เกือบ 4,000 ตารางฟุต

Lightning Link Lounge ใหม่ซึ่งขับเคลื่อนโดยคาสิโน 360° เป็นสถานที่แห่งแรกในโอคลาโฮมาและมีเทอร์มินัล Lightning Link จำนวน 151 แห่งที่เสนอเกมฟรีควบคู่ไปกับโบนัสการถือและหมุน การหมุนโบนัสเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ผู้เล่นได้รับแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟหลายรางวัลรวมถึงข้อเสนอพิเศษ

WinStar World Casino and Resortตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองเล็กๆ อย่าง Thackerville ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนของโอคลาโฮมากับเท็กซัสไม่ถึงสามไมล์ ดำเนินการโดย Chickasaw Nationที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางและมีพื้นที่เล่นเกมกว่า 600,000 ตารางฟุต ผ่านพลาซ่าธีมเมืองแปดแห่ง สถานที่จัดงาน Love County มีสล็อตประมาณ 7,400 ช่องพร้อมกับโต๊ะเกมเกือบ 100 โต๊ะในขณะที่ยังเสนอการเดิมพันนอกสนาม บิงโก คีโนและโป๊กเกอร์เดิมพันสูง

WinStar World Casino and Resort ระบุว่า Lightning Link Lounge ใหม่เป็นผลมาจากการเป็นพันธมิตรกับ Gaming Capital Group บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่เน้นการเล่นเกม และถูกตั้งค่าเพื่อเสริม 50 หน่วย Lightning Link ที่มีอยู่แล้วบนชั้นเกมหลัก

“ตั้งแต่เปิดให้บริการ คาสิโน 360° เติบโตขึ้นจนกลายเป็นพื้นที่ยอดนิยมในคาสิโนด้วยแสงสีที่สดใสและประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ” คำแถลงจากเจนนี่ ครอส ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของ WinStar World Casino and Resort “เราต้องการสานต่อโมเมนตัมของพื้นที่เล่นเกมนี้โดยเฉพาะ โอกาสในการสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่ใน Lightning Link Lounge ที่ขับเคลื่อนโดย Casino 360° เป็นวิธีที่เราจะสานต่อความร่วมมือกับ Gaming Capital Group และทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ของผู้อุปถัมภ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราเป็นที่รู้จักต่อไป”

Melissa Cox รองประธานฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ของ Gaming Capital Group ในโอคลาโฮมาซิตี ประกาศว่า Lightning Link Lounge ใหม่เป็น “แบบธรรมชาติสำหรับสถานที่เล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ” เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของเกม Lightning Link ที่ WinStar World Casino and Resort และ “ในตลาดอื่น”

“ความร่วมมือของเรากับทั้ง WinStar [World Casino and Resort] และ Aristocrat [Technologies Incorporated] มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานของเรา” อ่านคำแถลงจาก Cox “ที่ Gaming Capital Group เป็นภารกิจของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา และเราโชคดีมากที่มีผลิตภัณฑ์อย่าง Lightning Link มานำเสนอ เรามั่นใจว่า Lightning Link Lounge จะทำงานได้ดี และทีมงานของเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นธีมเพิ่มเติม เช่น Lightning Link จาก Aristocrat [Technologies Incorporated]”

การ ประชุมและงานนิทรรศการกลางปีของ สมาคมเกมแห่งชาติอินเดียมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-21 กันยายน 2017 ที่ Phoenix Renaissance ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา การประชุมกลางปีถูกเรียกเก็บเงินเป็นสถานที่นัดพบสำหรับผู้นำเกมชนเผ่าเพื่อพบปะและแบ่งปันแนวคิดในหัวข้อการเล่นเกม เรียนรู้จากเพื่อนฝูง และพบปะผู้คนใหม่ ๆ ผ่านโอกาสในการสร้างเครือข่ายในสถานที่ที่ใกล้ชิด

สมาคมเกมแห่งชาติอินเดีย (NIGA) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ประกอบด้วย 184 ชาติอิสระของอินเดียและรวมถึงสมาชิกสมทบที่ไม่ลงคะแนนในอุตสาหกรรมสนับสนุนจากทั่วประเทศ

งานนี้เริ่มในวันอังคารด้วยการแข่งขันกอล์ฟ 8.00 น. และการรับรองจากข้าราชการ ผู้แสดงสินค้าจะเริ่มตั้งค่าในช่วงบ่ายก่อนการประชุมเครือข่ายจะจัดขึ้นเวลา 17.00 น. วันพุธจะจบลงด้วยงานเลี้ยงและคอนเสิร์ต Sovereignty และหลังจากการประชุมช่วงเช้าเต็มในวันพฤหัสบดี เซสชั่นช่วงบ่ายหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะเริ่มขึ้น

ในลาสเวกัสมีรายงานว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Witkoff Group ได้ทุ่มเงินไปประมาณ 600 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อFontainebleau Resort Las Vegasที่ ทั้งสร้างมานานแล้วและยังไม่เสร็จ

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ National Postการก่อสร้างอาคาร 63 ชั้นในลาสเวกัสสตริปเริ่มขึ้นเมื่อสิบปีก่อน แต่ถูกระงับในปี 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว 70% หอคอยหลักสีน้ำเงินมีรายงานว่าถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับนักดับเพลิงในท้องถิ่นและได้รับการจดทะเบียนเพื่อขายในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีราคาเสนอขาย 650 ล้านดอลลาร์

“[Fontainbleau Resort Las Vegas] เป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางกายภาพที่ดีที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราสนใจมัน” คำแถลงจาก Steve Witkoff ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ New York City วิทคอฟฟ์ กรุ๊ป

Witkoff รายงานว่าได้ประกาศต่อไปว่ากลุ่มของเขาต้องการ “ปลดล็อก” ศักยภาพในการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

Fontainebleau Resort Las Vegas ตั้งอยู่ใกล้Circus Circus Las VegasและSLS Las Vegas Hotel and Casinoเดิมทีถูกมองว่าเป็นรีสอร์ทคาสิโน 3,900 ห้องพร้อมศูนย์การประชุมและพื้นที่ค้าปลีกมากมาย นักการเงินชาวนิวยอร์ก Carl Icahn จ่ายเงินประมาณ 150 ล้านดอลลาร์เพื่อนำทรัพย์สินซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับสองของเมืองเนวาดาซึ่งล้มละลายในปี 2553 ในขณะที่เจ้าของรายใหม่อาจต้องใช้เงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ .

“คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของ MGM [รีสอร์ทนานาชาติ] และคุณสมบัติของซีซาร์ [บริษัทบันเทิง] มักจะทำได้ดีกว่าในอัตรารายวันโดยเฉลี่ย” นักวิเคราะห์การพนัน Alex Bumazhny จาก Fitch Ratings Incorporated กล่าวกับ National Post “Fontainebeau [Resort Las Vegas] อยู่นอกเหนือมวลวิกฤตเล็กน้อย SLS [โรงแรมและคาสิโนในลาสเวกัส] พยายามดิ้นรนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากทำเลที่ตั้ง”

มีรายงานว่า Bumazhny บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าความสำเร็จในอนาคตของทรัพย์สินจะขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจจะ “สะดุด” หรือไม่พร้อมกับเจ้าของรายใหม่ยินดีที่จะสนับสนุนการสูญเสียจนกว่าจะมีกำไรซึ่งเขาอธิบายว่าอาจใช้เวลา “ปี ”

“พวกเขาอาจต้องการเปิดเร็วกว่านี้เพื่อจับกระแสเศรษฐกิจที่ดี” Bumazhny บอกกับ National Post

เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีในแมสซาชูเซตส์ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำให้คีโน ถูกกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ พร้อมกับแผนของรัฐใกล้เคียงที่จะเริ่มขายผลิตภัณฑ์การพนันออนไลน์ของตนเอง

ตามรายงานจากโดเมนข่าวMassLive.com สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้ลงนามในการทำให้คีโนถูกกฎหมายในเดือนมิถุนายน ในขณะที่รัฐเล็กๆ ทางตะวันออกของประเทศวางแผนที่จะเริ่มขายเกมลอต เตอรีออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

Michael Sweeney กรรมการบริหารของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่า “รัฐนิวแฮมป์เชียร์มีความก้าวร้าวมากขึ้นและได้รับการเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐจะส่งผลกระทบต่อเรา”

รายงาน Sweeney อธิบายว่า ชาว นิวแฮมป์เชียร์เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับลอตเตอรีรัฐแมสซาชูเซตส์เนื่องจากพวกเขามักจะข้ามไปที่ “The Bay State” เพื่อซื้อตั๋ว เขายังประกาศอีกว่าเขาคาดว่าลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์จะเน้นย้ำถึงการขาดภาษีเงินได้ของรัฐ ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นคีโนจะได้รับเงินรางวัลมากกว่าในแมสซาชูเซตส์ 5.1%

“นี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันทางธุรกิจที่ส่งผลเสียต่อยอดขายสุทธิและรายได้ของเรา” Sweeney บอกกับผู้ที่รวมตัวกัน

Thomas Shack, Massachusetts Comptroller และสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐแมสซาชูเซตส์รายงานรายงาน MassLive.com ว่ากฎหมายคีโนของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งได้รับอนุญาตในคอนเนตทิคัตเช่นกันและการจู่โจมการพนันออนไลน์อาจสร้างความเสียหายให้กับลอตเตอรีรัฐแมสซาชูเซตส์ เขาถูกกล่าวหาว่าเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวกับ “กองกำลังติดชายแดนของรัฐแมสซาชูเซตส์” และยิ่งไปกว่านั้น ยังกล่าวอีกว่าระวังการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจากโลกของกีฬาแฟนตาซีออนไลน์รายวัน

“ฉันหวังว่าสภานิติบัญญัติจะรับฟัง” มีรายงานว่า Shack กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุม “คอนเนตทิคัตและนิวแฮมป์เชียร์อยู่ข้างหน้าเรา และตอนนี้เราจะต้องตามทันเมื่อเราได้รับอำนาจนั้นจากสภานิติบัญญัติ”

MassLive.com รายงานว่าลอตเตอรีของรัฐแมสซาชูเซตส์ได้กล่อมเกลามาเป็นเวลานานโดยประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติลงนามในการอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้น Deb Goldberg เหรัญญิกของรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวโดยอ้างว่าผู้ที่รวมตัวกันว่าการทำให้คีโนถูกกฎหมายอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในผลกำไรลอตเตอรี