สมัครบาคาร่า SBOBET เปิดตัวการแข่งขัน NASCAR เสมือนจริง

สมัครบาคาร่า SBOBET การแข่งขัน NASCAR เสมือนจริงกำลังจะมาถึงนิวเจอร์ซีย์ PlaySugarHouse.com ได้ประกาศว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในหนังสือกีฬาออนไลน์รายแรกในสหรัฐฯ ที่เสนอตัวเลือก โดยจะเริ่มเดิมพันกับ eNASCAR iRacing Pro Invitational Series ในปี 2020 ผู้เล่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะสามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์และเดิมพันในการแข่งขันเสมือนจริง โดยการแข่งขันครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ผ่าน Toyota Owners 400 ในริชมอนด์

การแข่งรถที่สมจริง:

การแข่งขัน Cup Seriesนั้นสมจริงและจะมีนักแข่งยอดนิยมตั้งแต่วันนี้และหลายปีผ่านไป การแข่งขันจะรวมถึงนักแข่งเช่น Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr., Jimmie Johnson, Denny Hamlin และ Clint Bowyer ชุดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม โดยมีการออกอากาศ FOX Sports มีผู้ชมกว่าล้านคนเข้าร่วมการแข่งขันiRacing

ด้วยeNASCAR iRacing Pro Invitational Seriesความบันเทิงสุดพิเศษจะถูกจัดเตรียมผ่านการจำลองการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ต ตัวเลือกการเดิมพันกีฬาเสมือนจริงให้ผู้เล่นเดิมพันในขณะที่การแข่งขันจริงไม่มีอยู่ในขณะนี้ ด้วยเครื่องจำลองนี้จะมอบประสบการณ์ NASCAR เต็มรูปแบบ ตั้งแต่แง่มุมต่างๆ ของรถไปจนถึงความแตกต่างในสนามแข่งที่จัดการแข่งขัน

จากการแถลงข่าว ล่าสุด …

Mattias Stetz ซีโอโอของ Rush Street Interactive ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่โดยระบุว่า:

“เรามีความยินดีที่จะสามารถนำเสนองานบันเทิงที่น่าตื่นเต้นและแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องสนุกที่ได้เห็นว่านักแข่งที่มีความสามารถเหล่านี้จะเปรียบเทียบได้อย่างไรในโลกเสมือนจริงของการแข่งขัน”

ตารางการแข่งขันเสมือนจริง:

ตารางการแข่งขันเสมือนจริงจะเป็นไปตามกำหนดการของNASCAR Cup Series การระบาดของ coronavirus ได้ปิดการแข่งขันกีฬาทั้งหมดรวมถึงธุรกิจที่ไม่จำเป็นโดยหวังว่าจะชะลอการแพร่กระจายของไวรัส สำหรับการแข่งขันแบบเสมือนจริง อีเวนต์จะรวมถึงGeico 500 ในแทล ลา ดี กาและ Cup Series Race ในโดเวอร์

Red Rake Gaming ได้เพิ่มแบรนด์ iGaming รายใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร หลังจากลงนามข้อตกลงเนื้อหากับคาสิโนออนไลน์Royal Panda

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงสล็อตยอดนิยมของผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ในสเปน ซึ่งรวมถึงเกมยอดนิยมอย่างTiger and Dragonที่ให้ผู้เล่นมี วิธีชนะ มาก ถึง 1 ล้านวิธีSuper12Stars เกม เปิดตัวเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วเต็มไปด้วยคุณสมบัติและรอบโบนัสมากมาย และเกมแนวขุดเหมืองGustav Minebusterที่มีโอกาสเดิมพัน สูงถึง 20,000 เท่า

“ เรามีความสุขมากที่ได้รับเนื้อหาทั้งหมดของ Red Rake บน Royal Panda’s Casino ”

ผู้ให้บริการชั้นนำในตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุมของยุโรป ผู้ให้บริการออนไลน์ที่เปิดตัวในปี 2014 และสามปีต่อมาถูกซื้อกิจการโดยบริษัทเกมมือถือLeoVegas Group Royal Panda ได้รับอนุญาตจากMalta Gaming Authority (MGA) และดำเนินการในหลายตลาดภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ให้บริการออนไลน์มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่เหนือกว่าแก่ผู้เล่นโดยเน้นที่ความสะดวกในการใช้งาน ความบันเทิงและการบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้

รักษาการเติบโตของตลาด :

Nick Barrกรรมการผู้จัดการของ Red Rake ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่กล่าวในการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ …

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Royal Panda และเผยแพร่เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเราให้กับผู้เล่นของพวกเขา เรายังคงขยายการเข้าถึงตลาดของเราไปทั่วโลกในอัตราที่เหลือเชื่อ และมีความสุขมากขึ้นที่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่นเข้ามาร่วมงาน ฉันหวังว่าจะได้สิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่มีผล”

ด้วยการมุ่งเน้นที่การมอบเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมให้กับพันธมิตรจำนวนมาก Red Rake Gaming มุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ทั้งผู้เล่นและพันธมิตรผู้ให้บริการต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นโดยการเปิดตัวเครื่องมือการแข่งขันแบบก้าวหน้า ล่าสุด ที่มีผู้พัฒนาที่มีสำนักงานใหญ่ในวาเลนเซีย เครือข่ายลูกค้า abuzz.

Melvin Ritsemaกรรมการผู้จัดการ Royal Panda กล่าวว่า…

“เรามีความสุขมากที่ได้รับเนื้อหาทั้งหมดของ Red Rake บน Royal Panda’s Casino เกมของพวกเขา เช่นSolomon : The King ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ มีเอกลักษณ์และโดดเด่นจากสล็อตอื่นๆ ในคาสิโนของเรา”

เบลารุส ย้าย :

ในการเริ่มต้นเดือนเมษายน ผู้พัฒนาเกมคาสิโนที่เน้นผู้เล่นเป็นหลักได้ประกาศว่าเบลารุสเป็นขั้นตอนล่าสุดของกลยุทธ์การขยายเชิงกลยุทธ์ในยุโรป การย้ายดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและ “การตอบสนองต่อเนื้อหาเกมของพวกเขาในภูมิภาค”

บริษัทวิเคราะห์ AlphaBeta และ illion ซึ่งเป็นสำนักงานสินเชื่อของออสเตรเลีย ได้ร่วมมือกันทำการศึกษาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในช่วงการปิดตัวเนื่องจากไวรัสโคโรน่า การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 67% ในภาคการพนันออนไลน์ของออสเตรเลียในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อบริการที่ไม่จำเป็นถูกปิดเนื่องจากไวรัส

รายละเอียดของการศึกษา:

ตัวเลขที่ใช้ในการศึกษามาจากตัวอย่างธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 250,000 รายในประเทศ ตัวเลขดังกล่าวเปิดเผยว่าผู้บริโภคเข้าสู่เว็บไซต์เกมออนไลน์และเดิมพันเพื่อความบันเทิงในขณะที่อยู่ที่บ้าน อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ได้เห็นการเข้าชมของผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก อุตสาหกรรมส่งอาหารเพิ่มขึ้น 63% ในขณะที่บริการขายปลีกและสมัครสมาชิกออนไลน์อยู่ไม่ไกลหลัง 61%

ตามที่ asgam.com…

การศึกษาไม่ได้แจกแจงตัวเลขการพนันออนไลน์ตามประเภทหรือโครงร่างหากข้อมูลครอบคลุมเฉพาะการพนัน ที่ถูกกฎหมาย หรือการพนันทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในออสเตรเลียการพนันและการพนันกีฬาได้รับอนุญาต แต่เกมคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน แบบ โต้ตอบ

ดูเหมือนว่าผู้เล่นทั่วโลกกำลังเข้าสู่เว็บไซต์เกมและมีส่วนร่วมในตัวเลขที่สูงขึ้น แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา Global Poker เป็น ผู้ให้บริการ โป๊กเกอร์ โซเชียลออนไลน์ ในสหรัฐอเมริกาที่เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าโป๊กเกอร์ออนไลน์มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่ประเทศเริ่มล็อคดาวน์ในหลายรัฐ ผู้เล่นโป๊กเกอร์ครั้งแรกเพิ่มขึ้นอย่างมากประมาณ 255%

จากข้อมูลของ Global Poker ก่อนการปิดเมือง เกือบ 7% ของประชากรในสหรัฐอเมริกาเคยเล่นโป๊กเกอร์แบบสดหรือแบบออนไลน์ หรือกับเพื่อน ๆ เป็นประจำ

ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ Push Gaming Malta Limited ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะเห็นพอร์ตวิดีโอสล็อตทั้งหมดที่ให้บริการแก่ผู้เล่นผ่านโดเมนที่ WilliamHill.com

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในวัลเลตตาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อให้รายละเอียดว่าพันธมิตรใหม่นี้เริ่มแรกเนื่องจากเกี่ยวข้องกับช่องวิดีโอ Razor Shark และ The Shadow Order ห้ารีล รวมถึงเพื่อนร่วมชาติ Jammin’ Jars ที่มีความผันผวนสูงถูกรวมเข้ากับสหราชอาณาจักร และไซต์ที่ได้รับใบอนุญาตยิบรอลตาร์ โดยระบุว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกติดตาม ‘ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า’ ด้วยการปรากฏตัวของ ‘เกมเต็มรูปแบบ’ รวมถึง Joker Troupe และ Immortal Guild ที่ได้รับความนิยม

ชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น:

James Marshallประธานเจ้าหน้าที่บริหารของPush Gaming Malta Limitedใช้ข่าวประชาสัมพันธ์สั้น ๆเพื่อประกาศว่าการรวมตัวกับWilliamHill.com ‘เป็นไปตามการเปิดตัวเกมที่ติดอันดับชาร์ตมากมาย’ และถูกกำหนดให้สนับสนุนการเดินทางสองปีของบริษัทของเขาต่อไป ‘ จากดาราหน้าใหม่สู่ ผู้เล่น สล็อตออนไลน์ ที่ มีพลัง’

อ่านแถลงการณ์จากมาร์แชล…

“WilliamHill.com เป็นยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมและเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอเกมที่เราคัดสรรมาให้ ชุดแรกประกอบด้วยเกมยอดนิยมบางส่วนของเรา และเราหวังว่าจะเพิ่มชื่อให้มากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากผู้เล่นทั่วโลกและเราเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับความนิยมอย่างมากจากฐานผู้เล่นของ WilliamHill.com ด้วย”

ใกล้ความก้าวหน้า:

Push Gaming Malta Limited เริ่มต้นเดือนด้วยการทำข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับGVC Holdings คาสิโนออนไลน์ของอังกฤษ ซึ่งอยู่เบื้องหลังโดเมนต่างๆ เช่นLadbrokes.com , Bwin.comและCoral.co.ukและยิ่งกว่านั้น ยังได้ประกาศว่าพอร์ตวิดีโอสล็อตมี ได้รับการ ‘ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์มือถือที่ดื่มด่ำและมีส่วนร่วม’ ซึ่งจะเสริมด้วย ‘ เกมผู้เชี่ยวชาญมากมายนวัตกรรมคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม และกลไกในเกม’ ในเร็วๆ นี้

แม้จะบันทึกรายรับจากการเล่นเกมรวมลดลงเกือบ 80% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคมและผู้ประกอบการที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนเชิงพาณิชย์ 39 แห่งในมาเก๊าก็ถูกรายงานว่าถูกแยกออกจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming รัฐบาลของอดีตวงล้อมโปรตุเกสประกาศว่าโครงการใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยและบริษัท ‘รักษาการจ้างงานและกระตุ้นความต้องการในท้องถิ่น’ จากการชะลอตัวทางการเงินทั่วโลกที่เกิดจาก coronavirus อย่างต่อเนื่อง การระบาดใหญ่.

ข้อกำหนดรายละเอียด:

Inside Asian Gaming รายงานว่าแพ็คเกจดังกล่าวครอบคลุมเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางมูลค่า1.2 พันล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เกือบ450.8 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น คูปองเหล่านี้ทุกใบถูกกำหนดให้มีมูลค่าประมาณ626 ดอลลาร์และจะสามารถใช้ได้ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆยกเว้นค่าสาธารณูปโภคและค่าโทรศัพท์

จุดเน้นทางการเงิน:

มีรายงานว่าชาวมาเก๊า ได้รับ บัตรกำนัลดิจิทัลที่คล้ายกันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 375 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากเมืองนี้ประสบปัญหาในการรับมือกับการ ระบาดของโรค โคโรนาไวรัสซึ่งทำให้คาสิโนทั้งหมดถูกปิด เป็นเวลา 15 วัน แผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ล่าสุดนี้คาดว่าจะมีพนักงานในท้องถิ่นราว 260,000 คน แต่ละคนได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดประมาณ1,878 ดอลลาร์ และเงินสนับสนุน สูงถึง25,000 ดอลลาร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

การปฏิเสธอย่างมีเหตุผล:

Lei Wai Nongรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจของมาเก๊าตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการแยกบริษัทคาสิโนของเมืองออกโดยประกาศว่ารัฐบาล ‘ ชื่นชมผู้ประกอบการเกมที่ไม่ได้เลิกจ้างพนักงานและดำรงชีวิตของพนักงานที่ ระดับยุติธรรม ‘ อย่างไรก็ตาม เขาอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ ‘สะสมผลกำไรบางส่วนไว้ในอดีต’ ซึ่งตอนนี้น่าจะทำให้พวกเขาสามารถ ‘ รักษาการดำเนินงานและรักษาการจ้างงานไว้ได้’

Lei รายงานว่า…

“ในเวลานี้รัฐบาลเอียงไปทางพนักงาน ผู้อยู่อาศัย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเราหวังว่าผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจ เราจะผ่านฤดูหนาวและเราเชื่อว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึง ”

ในสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (ในภาพ) ได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าเขาจะต้องพิจารณาแก้ไขวิธีการจัดการกฎหมายที่เพิ่งผ่านเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อให้คาสิโนขนาดเล็กและสถานประกอบการการพนันได้รับการบรรเทาทุกข์ทางการเงินฉุกเฉิน

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์โรลคอลเมื่อวันพุธ พระราชบัญญัติการให้ความช่วยเหลือ สมัครบาคาร่า SBOBET การบรรเทาทุกข์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (CARES) ของ Coronavirus ได้ให้สัตยาบันเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานน้อยกว่า 500 คนเข้าถึงเงินกู้ที่ให้อภัยได้ ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปใช้จ่ายค่าจ้างได้ ในช่วงที่ไวรัสโคโรน่าระบาดอย่างต่อเนื่อง

ข้อห้ามที่คาดการณ์ได้:

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์รายงานว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารกฎหมายนี้ คือUnited States Small Business Administrationได้ยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้รวมประจำปีจากการพนัน อคติทางประวัติศาสตร์นี้ได้ขัดขวางไม่ให้คาสิโนขนาดเล็ก ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อและโรงแรมหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนวาดาไม่สามารถเข้าถึงโครงการบรรเทาทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับcoronavirus

ทรัมป์รายงานว่า…

“ฉันจะพิจารณาสิ่งนั้นอย่างจริงจัง ไม่มีใครบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้”

การชักชวนวุฒิสมาชิก:

Roll Callรายงานว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในระหว่างการ บรรยายสรุปของ ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธ หลังจากที่วุฒิสมาชิกเนวาดาจากพรรคเดโมแครตJacky Rosenและ Catherine Cortez Mastoร่วมมือกับMichael Bennetรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในจดหมายถึงSteven Mnuchin รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ของ สหรัฐอเมริกา และผู้บริหารของ United States Small Business ฝ่ายบริหารJovita Carranza . การติดต่อนี้กระตุ้นให้ฝ่ายบริหารของ Trumpอัปเดตกฎเพื่อให้ธุรกิจที่มีองค์ประกอบการพนันที่สำคัญสามารถเข้าถึงเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางได้

มีรายงานว่าอ่านจดหมายของวุฒิสมาชิก…

“ในขณะที่ไม่มีคำสั่งทางกฎหมายจากสภาคองเกรสที่จะกีดกันการดำเนินการเล่นเกมที่มีขนาดเหมาะสมจากการได้รับความช่วยเหลือจากการบริหารธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา เช่น เงินกู้จากภัยพิบัติ กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได้กีดกันนิติบุคคลที่ได้รับมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้รวมต่อปี จากกิจกรรมการพนันที่ถูกกฎหมายจากการได้รับเงินกู้เหล่านี้”

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม:

มีรายงานว่าการดำเนินการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยจดหมายแยกต่างหากจากBill Millerประธาน American Gaming Association ซึ่งกล่าวว่าได้รวมจดหมายโต้ตอบที่เขียนขึ้นโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากทั้งสองฝ่าย

มีรายงานว่าจดหมายของ Miller อ่านว่า…

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎชั่วคราวเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเลือกปฏิบัติที่ล้าสมัย [และ]ที่ทำให้หน่วยงานเกมขนาดเล็กไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือสินเชื่อที่สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กจ่ายเงินให้กับพนักงานของพวกเขา”

ในการแสวงหาการขยายตัวทั่วโลก Wazdan ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมในมอลตา ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Digitain ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกมกีฬาและคาสิโน

ด้วยจุดมุ่งหมายหลักของพวกเขาที่ตลาดยุโรป ทั้งสองบริษัทจึงกำลังมองหาที่จะขยายรอยเท้าของตนไปทั่วเอเชียและอเมริกา

ความร่วมมือครั้งใหม่นี้จะได้เห็นการรวม “เกมสล็อต HTML5 ระดับเฟิร์สคลาส” ของ Wazdan ผ่านแพลตฟอร์มเกมไวท์เลเบลของ Digitain ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ “เสียบปลั๊ก” คาสิโนสปอร์ตบุ๊ค ดีลเลอ ร์สดและโมดูลกีฬาเสมือนจริงควบคู่ไปกับการสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบการจัดการ (CRM) เอ็นจิ้นโบนัสและเกตเวย์การชำระเงินแบบบูรณาการ

ลากสล็อต :

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงใหม่นี้ เนื้อหาที่หลากหลาย เช่นLarry the Leprechaun , Valhalla, Magic Target Deluxe, Great Book of Magic Deluxe , Magic Stars 3, 9 Lions และชื่อธีมวันหยุดของชาวเม็กซิกันLos Muertosจาก เกม HTML5 กว่า 120 รายการของ Wazdan จะพร้อมให้บริการแก่ผู้เล่น

Lilit Azatyanหัวหน้าฝ่ายการตลาด B2B สำหรับ Digitain แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนในการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ …

“Digitain รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับWazdanเพื่อนำเสนอเกมสล็อต HTML5 ระดับเฟิร์สคลาส แก่ผู้ให้บริการและผู้เล่นของเราผ่านแพลตฟอร์มเกม Digitain ของเรา การแบ่งปันค่านิยมและเป้าหมายมากมายของเรา เราคาดหวังว่าการเป็นหุ้นส่วนจะเกิดผลในอีกหลายปีข้างหน้า”

คุณสมบัติเฉพาะ :

สิ่งที่รวมอยู่ในการผสานรวมคือ ฟีเจอร์ Unique Wazdanของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ iGaming ที่มีสำนักงานใหญ่ของ Valetta รวมถึง ระดับความผันผวนซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเพิ่มหรือลดความผันผวนได้ คุณสมบัติ Unique Gambleทำให้มีโอกาส 50/50 ที่จะชนะสองเท่าในทันที โหมดUltra Fastความเร็วในการเล่นเกมโหมดหน้าจอคู่ และ โหมด หน้าจอใหญ่ซึ่งมาพร้อมกับโหมดซูมสองโหมด ช่วยให้คุณปรับวงล้อของเกมให้เต็มหน้าจอทั้งหมด ฟีเจอร์สล็อตที่ยอดเยี่ยมอีกสองอย่าง โหมดประหยัดพลังงาน และ โหมด Ultra Liteช่วยให้คุณประหยัดแบตเตอรี่และลดเวลาในการโหลดเกม

Andrzej Hylaหัวหน้าฝ่ายขายของ Wazdan ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันครั้งใหม่นี้ด้วยว่า…

“ทีมงานของ Wazdan รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รวม Digitain ไว้เป็นพันธมิตรที่เราสามารถเสนอชื่อที่ไม่ซ้ำใครของเราให้กับผู้เล่นและผู้ดูแล ในขณะเดียวกันก็บรรลุ เป้าหมายร่วมกันเพื่อขยายรอยเท้าของเรา ไปทั่วโลก เรามีความเคารพอย่างมากต่อบริการและโซลูชั่นที่นำเสนอโดย Digitain และหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนั้น”

ผลิตภัณฑ์ดิจิเทน :

Digitain ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ในประเทศอาร์เมเนีย ผลิตภัณฑ์กีฬาของ Digitain ครอบคลุมกีฬา 65 รายการใน7,500 ลีกและมีตลาดเดิมพันมากกว่า 3,000แห่ง นอกจากนี้ยังมีอัตราต่อรองในการถ่ายทอดสด 35,000 รายการในแต่ละเดือนในขณะที่โซลูชันคาสิโนมีเกมมากกว่า 3,000 เกมจากซัพพลายเออร์คาสิโนชั้นนำของอุตสาหกรรม เช่น NetNet, Novomatic, Microgaming และ Playson

บริษัทเอกชนที่ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ iGaming แบบ Omni-channel แก่ธุรกิจออนไลน์มือถือ และภาคพื้นดิน ยังดำเนินการเป็นผู้ให้บริการ B2C ที่ชื่อ TotoGamingซึ่งผู้เล่นของไซต์จะสามารถเข้าถึงเกม Wazdan ได้เช่นกัน

สัญญาจ้างและการค้าใหม่ :

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Digitain เพิ่งแต่งตั้ง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ เดิมพันกีฬา B2B Metric Gaming, Martin Clarkeเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของการจัดการผลิตภัณฑ์ เขาจะรับผิดชอบในการให้บริการเครือข่ายผู้ให้บริการระหว่างประเทศมากกว่า 70 แห่งของบริษัท

ในการเริ่มต้นเดือนนี้ บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเยเรวานยังได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทพัฒนาเกมคาสิโนในอังกฤษReelNRG Limited การผนวกรวมแคตตาล็อกที่ได้รับอนุญาตของ UKGC และ MGA ของผู้พัฒนาเกมในลอนดอน เกี่ยวกับสล็อตแจ็กพอต และ เครื่องมือส่งเสริมการขายสนับสนุนประวัติที่พิสูจน์แล้วของ Digitain ในการมอบช่องทางรายได้ที่หลากหลายให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการมากกว่า 100 ราย

Groove Gaming Limited ผู้รวบรวมเนื้อหา Maltese iGaming ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะเห็นมันเป็นพันธมิตรกับเกมคาสิโนออนไลน์ในเอเชียและผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่น QTech Games

ผู้ริเริ่มที่มีสำนักงานใหญ่ในสลีมาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าข้อตกลงกับ QTech Games ถูกกำหนดให้ขยาย ‘รอยเท้าทั่วโลก’ และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก ‘ตลาดที่จัดตั้งขึ้นและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียสำหรับ เร่งโต’

สังกัดเพิ่มเติม:

Groove เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ปรับปรุงชื่อเสียงของตนผ่านพันธมิตรที่คล้ายคลึงกันกับEveryMatrix Software Limited , DigitainและAlea Gaming Limitedเพื่อดูการรวมคาสิโนออนไลน์ล่วงหน้ารวมถึงการเลือกมากกว่า 2,500 ชื่อ รวมถึง สล็อตวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมเจ้ามือสดและเกมบนโต๊ะ บริษัทระบุว่านวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบ ‘ การส่งเนื้อหาที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรม iGaming ‘ และเพิ่งได้รับเสียงไชโยโห่ร้องเพิ่มเติมจากการเข้าถึงแบรนด์ต่างๆ ในหกทวีป

ความสำเร็จที่มั่นคง:

Rebecca Sotomoraหัวหน้าฝ่ายขายของ Groove Gaming Limited ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าการเป็นพันธมิตรกับQTech Games ‘กำลังมาแรง’ ของบริษัทของเธอโดยอ้างว่า ‘ ชัยชนะที่สำคัญในละตินอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา ‘ เธอยังประกาศว่าผู้รวบรวมของบริษัท ‘ ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเทคโนโลยี ‘ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ ‘เปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและการมีส่วนร่วม ‘ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงอัตราการรักษาและกระตุ้นให้เล่นนานขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

อ่านแถลงการณ์จาก Sotomor…

“ในยุคของการปรับแต่ง QTech Games มอบคำมั่นสัญญาของแบรนด์ในการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกี่ยวข้องกับผู้เล่นและหลอมรวมนั่นคือเอเชีย ทุกคนที่ Groove Gaming Limited รู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งใหม่นี้ และเราหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายต่อไปในตลาดเกิดใหม่ด้วยพอร์ตโฟลิโอของเราที่อยู่เบื้องหลัง”

พันธมิตรที่โดดเด่น:

สำหรับส่วนของเขาและUlf Norderหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ QTech Games ได้กำหนดให้บริษัทของเขากลายเป็น ‘ ผู้จัดจำหน่ายที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ‘ ผ่านข้อเสนอ ‘ ร้านค้าดิจิทัลแบบครบวงจรที่น่าเกรงขาม ‘ ที่ครอบคลุมทุกอย่าง จากสล็อตวิดีโอไปจนถึงเกมที่ชนะ ทันที เขายังยืนยันอีกว่าแพลตฟอร์ม iGaming ที่เป็นมิตรกับมือถือนั้นมาพร้อมกับ ‘ พอร์ตโฟลิโอเกมที่กว้างที่สุด ‘ เช่นเดียวกับ ‘ เครื่องมือการรายงานและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ‘ และสามารถแปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำแถลงของ Norder อ่านว่า…

“Groove Gaming Limited เป็นชื่อที่คุ้นเคยที่สุดในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำ และเรากำลังสูบฉีดเมื่อมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า มันมีเนื้อหา เทคโนโลยี และทัศนคติที่จะเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม”

สัปดาห์ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาแนะนำว่า Herbst IS Holdings LLC ได้รับการอนุมัติสำหรับการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับคาสิโนในชุมชน Indian Springs ของรัฐ สถานที่จัดงานจะอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ 45 ไมล์ใกล้กับฐานทัพอากาศ Creech คณะกรรมการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ระหว่างการประชุมออนไลน์ที่ไม่ปกติ เนื่องจากรัฐกำลังล็อกดาวน์จากการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ขั้นตอนถัดไป:

ต่อไปสำหรับความพยายามคือการประชุมของNevada Gaming Commission กลุ่มมีกำหนดจะพบกันในวันที่ 22 เมษายนและพวกเขาจะพิจารณาว่าโครงการควรได้รับการอนุมัติสำหรับการออกใบอนุญาตหรือไม่ Herbst Family Trustหวังว่าพวกเขาจะได้รับการอนุมัติและสามารถมีคาสิโนและดำเนินการได้ภายในวันแห่งความทรงจำคาสิโน Indian Springsถูกสร้างขึ้นในยุค 80 และปิดตัวลงในปี 2014 เมื่อกองทัพอากาศซื้อพื้นที่หลายเอเคอร์ใกล้กับฐานในเนวาดาเพียง 11 ล้านเหรียญเท่านั้น จำเป็นต้องมีที่ดินเพื่อจัดพื้นที่รักษาความปลอดภัยรอบฐานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใหม่ที่ตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ 9/11

คาสิโนดั้งเดิมมีเครื่องสล็อต 60 เครื่องและอีกสองสามเครื่องตั้งอยู่ในร้านค้าขนาดเล็กในสถานที่ เมื่อกองทัพอากาศเข้ายึดครองดินแดน คาสิโนก็ถูกสาธิตพร้อมกับร้านอาหาร ปั๊มน้ำมันและที่จอดรถพ่วงบนที่ดิน อย่างไรก็ตาม เจ้าของคาสิโนยังคงได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมและได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานในปี 2559

การโอนใบอนุญาต:

The Indian Springs Operating Co., LLCเป็นผู้ถือใบอนุญาตและตามรายงานของ Las Vegas Review-Journalคณะกรรมการควบคุมได้แนะนำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าใบอนุญาตถูกโอนไปยัง Herbst และใบอนุญาต ตามรายงานของ Herbst IS Holdings การพัฒนาใหม่จะนำเสนอคาสิโนที่มีเกมสล็อต 75 เกมและปั๊มน้ำมัน เช่นเดียวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหาร

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงควรแล้วเสร็จภายในเดือนหน้า ซึ่งจะทำให้การดำเนินการสามารถเริ่มต้นได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

ใน Northern Michigan พนักงานของคาสิโนสามแห่งที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Grand Traverse Band of Ottawa และ Chippewa Indian (GTB) จะยังคงได้รับเช็คเงินเดือนจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2020ในขณะที่คุณสมบัติยังคงปิดชั่วคราวเนื่องจากไวรัส COVID-19 ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อแพร่เชื้อให้กับผู้คนทั่วรัฐเกรตเลกส์

พนักงานที่Grand Traverse Resort & Casino ทุกแห่ง ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์เต็มจำนวน นับตั้งแต่การปิดดำเนินการตามปกติใน วัน ที่16 มีนาคม

ตามโพสต์เมื่อวันที่ 8 เมษายนบนFacebook …

…การขยายเวลาได้รับการอนุมัติ “เนื่องจากนโยบายการว่างงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับCOVID-19ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขสำหรับ Michiganders จำนวนมาก

เวลาที่ไม่แน่นอน :

Michael Schraderประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Grand Traverse Resort & Casinos กล่าวว่า “เราเข้าใจดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคน และสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีมของเรามีความสำคัญสูงสุดเสมอมา

“เราต้องการให้พนักงานของเรารู้ว่าเราให้ความสำคัญกับการอุทิศตนและความภักดีของพวกเขา และเราหวังว่าการดำเนินการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนดังกล่าว ”

จาก คาสิโนชนเผ่า 26แห่งของรัฐสามแห่งเป็นของ GTB รวมถึงทรัพย์สินเรือธงของชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางใน Acme, Grand Traverse Resort and Spaพร้อมด้วยTurtle Creek Casino & Hotelใน Williamsburg และLeelanau Sands Casino & Lodge ที่ตั้งอยู่ 20 ไมล์ทางเหนือ ของเมืองทราเวิร์ส

คาสิโนสองแห่งยังคงปิดให้บริการเนื่องจากไวรัส แต่Grand Traverse Resort and Spa ยังคงดำเนินการกับพนักงานที่จำเป็นซึ่งให้บริการห้อง Tower Guest Room จำนวน 100 ห้อง ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งหมดปิดให้บริการ

การปิดบัญชีเบื้องต้น :

เมื่อปิด CEO Schrader กล่าวว่า …

“ในขณะที่ไม่มีรายงานกรณีของ COVID-19 ในสถานที่ใด ๆ ของเรา เราจะปิดคาสิโนและโรงแรมของเราในวันนี้เวลา 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม การคุ้มครองแขก พนักงาน และผู้ขายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในระหว่างการปิดชั่วคราว พนักงานคาสิโนทุกคนจะถูกจัดให้อยู่ในสถานะการลาและได้รับการชดเชยเต็มจำนวน และจะดำเนินการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างล้ำลึก”

MI อยู่บ้าน :

รัฐบาล Gretchen Whitmer ได้ ขยายคำสั่งเริ่มแรกที่มีผลใช้บังคับในวันที่ 24 มีนาคม 2020 ได้ประกาศคำสั่งใหม่ในวันพฤหัสบดีที่กำหนดให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่

คำสั่ง อยู่บ้านครั้งแรกของผู้ว่าการรัฐมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายนแต่จำนวนคดียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ ณ วันพฤหัสบดี มีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 21,504 รายและเสียชีวิตจากไวรัสทั้งหมด 1,076ราย ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ตัวเลขเหล่านั้นคือ 18,970 และ 845 ตามลำดับ

อธิปไตยของชนเผ่า :

แม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ของรัฐจะปิดชั่วคราว แต่ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง พวกเขาเป็นประเทศกึ่งอธิปไตย และด้วยเหตุนี้จึงใช้อำนาจของรัฐบาลและอธิปไตยเหนือสมาชิกและอาณาเขตของตน และในขณะที่รัฐบาลของรัฐมีเขตอำนาจศาลที่จำกัดเหนือชนเผ่าและกิจกรรมของพวกเขากฎหมายชนเผ่าและกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของอินเดีย (IGRA) กำหนดให้แต่ละเผ่าที่ดำเนินการเล่นเกมต้องแน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมของตนปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเพียงพอดังนั้นการปิดตัวลงโดยสมัครใจ

สี่เดือนหลังจากเปิดตัววิดีโอสล็อต Bubbles Bonanza ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ที่เป็นมิตรกับมือถือ OneTouch Technology Limited ได้ประกาศเปิดตัว Wild Sorcery ล่วงหน้าในธีมเวทย์มนตร์ใหม่

ผู้สร้างนวัตกรรมจากเกาะ Isle of Man ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์สั้น ๆ ในวันพุธที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าเกมคาสิโนออนไลน์ล่าสุดทำให้ผู้สนใจรัก ‘มีโอกาสคิดเงินรางวัลมหาศาล’ โดยการจัดเรียงสัญลักษณ์เวทย์มนตร์ต่างๆ เช่น ขวดยา และพระเครื่องที่หมุนข้ามวงล้อทั้งห้า

แคตตาล็อกปีนเขา:

OneTouch Technology Limitedรับผิดชอบพอร์ตเกมคาสิโนออนไลน์ มากกว่า 20 เกม เช่นสล็อตวิดีโอLucky Lion แบบห้ารีลและ 20 เพย์ไลน์ รวมถึงเกมโต๊ะคลาสสิกที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมถึงBaccarat Supreme No CommissionและHigh Hand Hold’Emสิ่งประดิษฐ์โป๊กเกอร์ บริษัทยังได้ลงนามพันธมิตรเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งได้เห็นนวัตกรรมที่รวมเข้ากับไซต์ที่จัดหาโดยJazz Gaming SolutionsและEveryMatrix Software Limited

พลังของผู้เล่น:

Ollie Castlemanผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ OneTouch ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อดูรายละเอียดว่าWild Sorceryยังมาพร้อมกับเกมโบนัสฟรีสปินที่นักพนันสามารถกระตุ้นได้ด้วยการรวบรวมสัญลักษณ์เสริมอย่างน้อยสามตัว เขาประกาศว่าผู้ที่โชคดีพอที่จะได้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจทำกำไรได้นี้ จะได้รับโอกาสในการ ‘ ควบคุมเงินรางวัลของพวกเขา ‘ โดยการเลือกจำนวนการหมุนผลลัพธ์พร้อมกับความสำคัญของตัวคูณที่แนบมาด้วย

อ่านแถลงการณ์จาก Castleman…

“เราได้ขยายพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและมีส่วนร่วม อย่างรวดเร็ว และเราได้เพิ่มเนื้อหาดังกล่าวอย่างมีสไตล์ด้วย Wild Sorcery เรามองหาวิธีที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้เล่นของเราอยู่เสมอและข้อเสนอล่าสุดสำหรับมือถือ อย่างแท้จริง ควรทำเช่นนั้น เราตั้งตารอที่จะได้ชมความมหัศจรรย์ที่เผยออกมา”

Hot Cross Bunnies – Game Changer บริษัทซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ของอังกฤษ เปิดให้บริการแล้วในเครือข่ายทั้งหมด!

การเปิดตัวครั้งที่สองในซีรีย์ Game Changerและการเปิดตัวครั้งที่ 4 ใน ซีรีย์ Hot Cross Bunnies สุดคลาสสิกสล็อตออนไลน์5 รีล20 เพย์ไลน์ ใหม่นำ เสนอกลไกเกมกระดานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ ซัพพลายเออร์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เรดดิ้งซึ่งสร้างจำนวนที่น่าเหลือเชื่อ การรวมรอบโบนัส

ช่างเครื่องเปลี่ยนเกม :

เกมสล็อต Hot Cross Bunniesรุ่นดั้งเดิมของผู้พัฒนาที่เพิ่มความเร็วขึ้นชื่อความแปรปรวนปานกลางเป็นเกมที่สองที่รวมรอบโบนัส Game Changer ที่ได้รับความนิยมอย่าง มาก ผู้เล่นจะเรียกใช้คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นเมื่อสัญลักษณ์ในกล่องรวมถึงไพ่ 10 ถึง A, Take Prize, เชอร์รี่, ส้ม, องุ่น, แตงโม, ระฆังและกระต่ายสีชมพู, ร่อนลงที่ขอบวงล้อเพื่อสร้างกระดานเกม

ในระหว่างรอบกัดเล็บ ผู้เล่นจะเคลื่อนจากสี่เหลี่ยมหนึ่งไปอีกช่องหนึ่งด้วยการทอยลูกเต๋า ซึ่งจะวางลงบนสัญลักษณ์เพื่อตัดสินรางวัลที่พวกเขาได้รับ

สี่เหลี่ยมที่มีกระต่ายสีชมพู กระดิ่ง หรือผลไม้ จากนั้นหมุนช่องโบนัสเมื่อได้สัญลักษณ์เดียวกัน 3, 4 หรือ 5 อัน การหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ Take Prizeเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้รอบโบนัสสิ้นสุดลงอย่างกะทันหัน

สิ่งที่ผู้เล่นต้องการจะทำคือเปิดใช้งานฟีเจอร์ Game Changerด้วยวงล้อที่ 1 และ 5 ที่แสดงกระต่ายสีชมพูสามตัวในแต่ละอัน หากเป็นเช่นนั้น พวกเขาจะไม่แพ้และจะเดินหน้าต่อไปในกระดานและสะสมรางวัลจนกว่าจะถึงการจ่ายเงินสูงสุด 1,000x ของเงินเดิมพัน

ขยายพอร์ต :

โรเบิร์ต ลีผู้อำนวยการฝ่ายการค้าสำหรับเกมสมจริงให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวที่เพิ่มสูงขึ้นกล่าวในการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ …

“แนวคิด Game Changer นั้นเหนือความคาดหมายของเราแล้ว และHot Cross Bunnies – Game Changerสัญญาว่าจะไม่แตกต่างกัน โดยผสมผสานธีมยอดนิยมที่แฟนๆ สมจริงคุ้นเคย เข้ากับรอบโบนัสที่ให้การมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมและศักยภาพในการชนะ

“พอร์ตโฟลิโอของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ด้วยชื่อสล็อตที่มีประสิทธิภาพสูงและเกมที่ชนะทันทีที่ได้เพิ่มระดับความหลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับข้อเสนอของเรา เราได้รับการตอบรับเชิงบวกอย่างไม่น่าเชื่อจากพันธมิตรของเรา และหวังว่าจะได้เห็นผลงานล่าสุดเหล่านี้กับผู้เล่น”

ดึงแท็บเสริม :

การเปิดตัวเครือข่ายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากช่วงพิเศษสองสัปดาห์ ที่ประสบความสำเร็จ กับกลุ่ม GVCและเป็นส่วนเสริมของHot Cross Bunnies Pull Tabรุ่นล่าสุด ข้อเสนอการชนะทันทีแบบใหม่มีรอบโบนัสหมุนฟรีซึ่งปรับปรุงรูปแบบคลาสสิก

ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ เรียลลิตี้เปิดตัววิดีโอสล็อต Game Changerซึ่งมีแนวคิดเกมใหม่ในชื่อเดียวกัน และประกาศว่าในขั้นต้นจะเปิดตัวห้าเกมในช่วงครึ่งแรกของปี 2020โดยแต่ละเกมมีแนวคิดที่แตกต่างกันของแนวคิดเกมกระดาน