รูเล็ต GClub ยิงปลาออนไลน์ การวิเคราะห์

รูเล็ต GClub บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwire – 10 มิถุนายน 2010) – ในรายงานล่าสุด” Self-Service Business Intelligence ,” Aberdeen Group , a Harte-

Hanks Company (NYSE: HHS) พบว่าผู้ที่มีผลงานดีเด่นสามารถผลักดันการนำเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจของตนไปใช้ในระดับสูงได้โดยการลดหรือขจัดความเกี่ยวข้องด้านไอที

และช่วยให้ผู้จัดการระดับสูงมีความสามารถในการวิเคราะห์ การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร 223 คนทั่วโลก และพบว่าองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงสุดกำลังใช้วิธีการแบบบริการตนเองเพื่อปรับปรุงความแพร่หลายในการวิเคราะห์และจัดเตรียมให้ผู้จัดการมีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการรักษาลูกค้า 18%

ความเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวข้อง และทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงเกม บริษัทที่พึ่งพาไอทีเพียงอย่างเดียวในการส่ง

รายงานและให้การวิเคราะห์ธุรกิจแก่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประจำวันจะเสียเปรียบ การวิจัยของอเบอร์ดีนแสดงให้เห็นว่าบริษัทชั้นนำได้รับ “วัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็น” ที่

ให้ข้อมูลซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแก่ผู้จัดการสายงานธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ ผลกระทบของกลยุทธ์การวิเคราะห์ประเภทนี้มีความชัดเจนทั้งภายในและภายนอก

เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานชั้นนำสามารถปรับปรุงไม่เพียงแต่การบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรด้วย ผลการวิจัยระบุว่าบริษัทชั้นนำสามารถรองรับผู้ใช้เชิงวิเคราะห์ได้มากกว่าสองเท่าต่อพนักงานด้านเทคนิค

“บริษัทที่มีผลงานดีเด่นมักมีแนวโน้มที่จะหาวิธีพัฒนาความอยากรู้ในเชิงวิเคราะห์ภายในบริษัทของตน ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข้ามสายงานจากสาย

งานธุรกิจหลายสาย บริษัทชั้นนำสามารถสร้าง ‘ ผู้ใช้ระดับสูง'” Michael Lock นักวิเคราะห์วิจัยอาวุโสของ Aberdeen กล่าว “ผู้ใช้ประเภทนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที นัก

พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้ใช้ระดับสูงมีความสามารถในการสร้างมุมมองและรายงานเฉพาะด้านการทำงานของตนเอง สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะกิจได้ และสามารถสร้าง ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบบริการตนเองจากเครื่องมือที่มีอยู่”

เบอร์ดีนให้บริการการวิจัยตามข้อเท็จจริงและข้อมูลทางการตลาดซึ่งให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ ด้วยการสอบถามบริษัทมากกว่า 30,000 แห่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา อเบอร์ดีนอยู่ใน

ตำแหน่งที่จะให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการดำเนินการ: ขับเคลื่อนการรับรู้ตลาด การสร้างความต้องการ การเปิดใช้งานการขาย และการส่งมอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความหมาย ในฐานะที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ในตลาดเทคโนโลยีระดับโลก บริษัทต่างๆ หันไปหาอเบอร์ดีนเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ

ในฐานะบริษัท รูเล็ต GClub อเบอร์ดีนมีบทบาทสำคัญในการวางเนื้อหาในบริบทสำหรับบริษัทการตลาดทางตรงและเป้าหมายระดับโลก มุมมองเชิงวิเคราะห์และเป็นอิสระของอ

เบอร์ดีนเกี่ยวกับกระบวนการ “การเพิ่มประสิทธิภาพลูกค้า” ของ Harte-Hanks (ข้อมูล – โอกาส – ข้อมูลเชิงลึก – การมีส่วนร่วม – ปฏิสัมพันธ์) ช่วยเพิ่มมูลค่าของลูกค้า

และเน้นย้ำบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่ Harte-Hanks นำเสนอสู่ตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมอเบอร์ดีนหรือโทร (617) 854-5200 หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับHarte-Hanksโทร (800) 456-9748

WAKEFIELD, Mass., 10 มิถุนายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Edgewater Technology, Inc. (Nasdaq:EDGW) (http://www.edgewater.com )

(“Edgewater” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่นำเสนอบริการเฉพาะทางที่ผสมผสานกันแก่ลูกค้าของบริษัทในด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล และ

เทคโนโลยี ได้รับการยอมรับจาก Everything Channel ว่าเป็นหนึ่งในผู้รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำของอเมริกาเหนือ Edgewater วางหมายเลข 361 ใน 2010 VAR 500

16 วันรายละเอียดการจัดอันดับประจำปี VAR 500 รายการผู้ผลิตชั้นนำในหมู่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและองค์กรผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีในทวีปอเมริกาเหนือขึ้นอยู่กับรายได้ทั่วโลกรวมของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์การขายเช่นเดียวกับรายได้จากการเป็นมืออาชีพและมีการจัดการบริการด้านไอที

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รวมอยู่ใน VAR 500 อีกครั้ง” Shirley Singleton ประธาน ประธาน และซีอีโอของ Edgewater กล่าว “ลูกค้าของเราเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ ให้

นำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ร่วมกับความเชี่ยวชาญในแนวดิ่งของเรา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโซลูชันแบบกำหนดเองรุ่นต่อไป แรงผลักดันในการเร่งการ

ปรับแนวตั้งของผลิตภัณฑ์นอกชั้นวางนั้นเป็นหน่อตามธรรมชาติจาก ข้อเสนอการพัฒนาแบบกำหนดเองในอดีตของเรา ด้วยเหตุนี้ Edgewater ได้สร้างความสามารถผลิตภัณฑ์เพิ่ม

เติมอย่างต่อเนื่องในช่อง Microsoft, Oracle และ SAP การซื้อกิจการ Fullscope ในเดือนธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของ Microsoft Dynamics AX จะช่วยเร่งสถานะของเราใน VAR ปีหน้า 500”

“VAR 500 คือ “ใครเป็นใคร” ของชุมชนผู้ให้บริการโซลูชัน Microsoft, HP, Cisco, Symantec ต่างพึ่งพา VAR 500 เป็นอย่างมากในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจต่างๆ

ในปี 2552 ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาแก้ปัญหาธุรกิจไอทีที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้าผ่านการบูรณาการผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และบริการ ในบริษัทขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็ก VAR 500 ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรวม ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ และพันธมิตรที่ทรงคุณค่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รวบรวม รายการนี้และเป็นตัวแทนของผู้ชมกลุ่มนี้” Kelley Damore รองประธาน ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการของ Everything Channel กล่าว

Edgewater เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่นำเสนอบริการเฉพาะทางที่ผสมผสานกันแก่ลูกค้าในด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล และเทคโนโลยี เราพัฒนากลยุทธ์ทาง

ธุรกิจและโซลูชันด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าของเราในขณะที่มอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Wakefield

รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยปกติเราจะออกสู่ตลาดทั้งในแนวตั้งตามอุตสาหกรรมและแนวนอนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และให้บริการธุรกิจและเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ลูกค้าของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.edgewater.comหรือโทร 800-410-4014

Everything Channel เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านกิจกรรม สื่อ การวิจัย การให้คำปรึกษา การขายและการตลาดที่เน้นช่องทางไอที ด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมมากกว่า

30 ปี Everything Channel มีความเชี่ยวชาญด้านช่องทางที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อดำเนินการโซลูชั่นแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่จัดการการสรรหาพันธมิตร

การเปิดใช้งาน และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อเร่งการขายเทคโนโลยี Channel ทุกอย่างเป็นยูบีเอ็มบริษัท หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Everything Channel เยี่ยมชมเราได้ที่http://www.everythingchannel.com .

UBM (UBM.L) มุ่งเน้นไปที่สองกิจกรรมหลัก: การกระจายข้อมูลทั่วโลก การกำหนดเป้าหมายและการตรวจสอบ; และการพัฒนาและการสร้างรายได้ของชุมชน B2B และตลาด

ธุรกิจของ UBM ให้ข้อมูลตลาดและให้บริการชุมชนการค้ามืออาชีพ ตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงนักพัฒนาเกม ตั้งแต่นักข่าวไปจนถึงผู้ค้าเครื่องประดับ จากเกษตรกรไปจนถึงเภสัชกร ด้วย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรม ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลธุรกิจ พนักงาน 6,500 คนของเราในกว่า 30 ประเทศได้รับการจัดระเบียบเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการชุมชนเหล่านี้ นำผู้ซื้อและผู้ขายมารวมกัน ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจและตลาดของพวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นิวยอร์ก, 11 มิถุนายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Adidas Grand Prix วันที่ 12 มิถุนายนจะนำเสนอว่าใครคือนักกีฬากรีฑาระดับนานาชาติ ในขณะที่นักกีฬาโอลิมปิก แชมป์โลก และดาราระดับไฮสคูลได้รับคะแนน แทร็ก Super X Performance ของ Mondo จะอยู่ด้านล่าง

การแข่งขันจะจัดขึ้นที่ Icahn Stadium บนเกาะ Randall’s Island ของนิวยอร์ก สถานที่นี้เป็นหนึ่งในสี่สถานที่สำหรับกรีฑาและสนามในสหรัฐฯ (และเป็นหนึ่งใน 75

แห่งในระดับสากล) ที่ได้รับการรับรอง IAAF Class I อันทรงเกียรติ และพื้นผิว Mondo Super X Performance ช่วยให้นักกีฬาได้รับประโยชน์ที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อให้มั่นใจถึงการแสดงที่ยอดเยี่ยม

“ด้วยสนามแข่ง Super X Performance ของ Mondo ผมเชื่อว่า Icahn Stadium มีพื้นผิวที่ดีที่สุดในโลกสำหรับทั้งการวิ่งระยะไกลและการวิ่งเร็ว” Louis Vazquez ผู้

อำนวยการสนามและสนามของ Randall’s Island Sports Field กล่าว “เป็นสถานที่แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตรงตามข้อกำหนดของ IAAF สำหรับกิจกรรมกรีฑาและกรีฑาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเราต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนที่ฝึกฝนและแข่งขันที่นี่มีโอกาสที่จะแสดงอย่างสุดความสามารถ

“ปีแล้วปีเล่า เราเห็นเวลาที่ Adidas Grand Prix เร็วเท่ากับหรือเร็วกว่าที่โรงงานใด ๆ ทั่วโลก และเราคาดหวังเช่นเดียวกันในการแข่งขันในปีนี้” เขากล่าว

ผู้ชมที่การแข่งขันในปีนี้จะได้รับการดูแลจากนักกีฬาที่ตระการตา ซึ่งรวมถึงแชมป์โอลิมปิกและแชมป์โลก 18 คน และแอมบาสเดอร์ IAAF Diamond สี่คน เจ้าของสถิติโลกและ

แชมป์โอลิมปิกที่ครองราชย์ ยูเซน โบลต์ แห่งจาเมกา เพิ่งครองตำแหน่งแชมป์โลกในร่มและผู้ชนะเลิศโอลิมปิกสี่สมัย เวโรนิกา แคมป์เบลล์-บราวน์แห่งจาเมกา และนักวิ่งระยะ

สั้นชาวอเมริกัน แอลลีสัน เฟลิกซ์มีกำหนดจะลงแข่งขัน ผู้เล่นตัวจริงยังรวมถึงนักกีฬากระโดดข้ามรั้วโอลิมปิก Danny McFarlane (จาเมกา) และนักวิ่งแข่ง Kelly-Ann Baptiste (ตรินิแดดและโตเบโก)

Adidas Grand Prix จะประกอบด้วยแชมป์ระดับชาติหรือระดับรัฐของโรงเรียนมัธยม 18 คนในลู่หรือทางข้ามประเทศที่จะเข้าแข่งขันใน Jim Ryun High School Dream Mile สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง

ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างสถิติการพบกัน 44 รายการระหว่าง Adidas Grand Prix ตั้งแต่ปี 2548 “งานในปีนี้จะท้าทายนักกีฬาลู่และลานที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง และสนาม Mondo Super X Performance จะช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีที่สุด” Federico Stroppiana ประธาน Mondo อเมริกาเหนือและใต้กล่าว

Mondo Super X Performance เป็นแทร็กชั้นนำของโลกมากว่า 30 ปี ได้รับการติดตั้งในสถานที่จัดงานมากกว่า 1,100 แห่งทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งใน

สนามแข่งที่เร็ว ทนทานที่สุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด มีการใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งแปดครั้งก่อนปักกิ่ง (สนามแข่งใหม่ล่าสุดของ Mondo คือ Mondotrack เป็นสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2008 และจะเป็นสนามของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอนปี 2012)

Super X Performance ได้รับการพัฒนาเพื่อรักษาคุณสมบัติทางกายภาพเริ่มต้นตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ พื้นผิวยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ให้ความ

ยืดหยุ่นสูงสุดและความทนทานที่ไม่มีใครเทียบได้ และพื้นผิวที่มีลายนูนทำให้ดูแลรักษาง่ายมากโดยไม่จำเป็นต้องปรับผิวใหม่ ลู่วิ่งประสิทธิภาพสูงนี้ขึ้นชื่อเรื่องการดูดซับแรงกระแทกและการคืนพลังงานที่ดีที่สุด และการผสมผสานที่ลงตัวของความเร็วและความสบายช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บ

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 60 ปีของบริษัท บริษัทได้ลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ผลิตผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มอบประสิทธิภาพการกีฬาที่เหมาะสม มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

มีการติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็กและสนามหญ้าเทียม Mondo 800 แห่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้า

ครั้งที่ผ่านมา Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง Collegiate Strength

and Conditioning Coaches Association, FIBA, IAAF, National Soccer Coaches Association of America , NIRSA, US Track & Field and Cross Country Coaches Association และ YMCA

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถดูได้ที่www.mondoworldwide.com .

เพลนวิว นิวยอร์ก–(Marketwire – 11 มิถุนายน 2010) – Blast Applications, Inc. (PINKSHEETS: BLAP) ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น

ฟุตบอล iGoals Series สำหรับ FIFA World Cup 2010 สองแอปพลิเคชันแรกคือ iGoals Italy และ iGoals USA พร้อมให้ใช้งานบน Android Market

Blast Applications เพิ่งเปิดตัว BlastGoals.com ซึ่งเป็นเว็บพอร์ทัลที่ทุ่มเทให้กับการผลิตแอพพลิเคชั่นฟุตบอลสำหรับอุปกรณ์มือถือ แอปพลิเคชั่นชุดแรก iGoals จะ

เปิดตัวสำหรับ FIFA World Cup 2010 โดยมีวิดีโอไฮไลท์ของการให้คะแนนในแต่ละเกม พร้อมด้วยข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตามมา iGoals Italy และ iGoals USA เป็นแอปพลิเคชันแรกจาก 32 แอปพลิเคชัน ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันมีไว้สำหรับทีมฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ

ขณะนี้โทรศัพท์ Android ขับเคลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 34 เครื่องใน 49 ประเทศ และมีการจำหน่ายโทรศัพท์ Android เฉลี่ย 65,000 เครื่องทุกวัน Motorola ได้ประกาศว่าพวกเขาจะออกโทรศัพท์อีก 20 รุ่นที่ทำงานบน Android ในปีนี้เพียงอย่างเดียว

“iGoals Italy และ iGoals USA เป็นแอปพลิเคชั่นฟุตบอลที่ครอบคลุมที่สุดสองรายการที่มีให้บริการในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน” Dino Luzzi ซีอีโอของ Blast

Applications, Inc. กล่าว “Blast Applications ทุ่มเทให้กับการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนที่ใช้ iPhone และ แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์”

แอปพลิเคชัน iGoals Italy และ iGoals USA มีจำหน่ายแล้วในราคา $3.99 ที่ร้านค้า Android Market และทำงานบนอุปกรณ์ Android ทั้งหมด รวมถึง Sprint 4G HTC EVO ใหม่ กรุณาเยี่ยมชมwww.BlastGoals.com/appstore_android.php

Blast Applications, Inc. เป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาแอปพลิเคชันชั้นนำสำหรับ iPhone®, Twitter® และ Facebook® ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนุกสนาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ไซต์โซเชียลมีเดียใช้งานง่ายขึ้นและใช้งานง่ายกว่าเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.blastapplications.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” และข้อมูลที่ได้รับจาก Blast Applications, Inc. เช่น เอกสารออนไลน์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์

หรือข้อมูลที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Blast Applications, Inc. อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การสันนิษฐาน และปัจจัยอื่นๆ

ซึ่งหากข้อความดังกล่าวไม่เป็นจริงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง อาจทำให้ผลลัพธ์ของ Blast Applications Inc. แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีต หรือที่แสดงหรือแสดง

โดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีต เป็นข้อความที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงข้อความที่มีคำว่า “วางแผน” “คาดหวัง” “เชื่อ” “กลยุทธ์” “โอกาส” “คาดการณ์

PALO ALTO, Calif., June 11, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Space Systems/Loral (SS/L) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำสัญญาเพื่อจัดหาดาวเทียมกำลังสูงให้

กับ DIRECTV ดาวเทียมดวงใหม่ DIRECTV 14 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อต้นไตรมาสนี้ภายใต้การอนุมัติให้ดำเนินการ เป็นยานอวกาศขนาด 20 กิโลวัตต์ซึ่งจะใช้ Ka-band และ Reverse DBS เพื่อขยายบริการวิดีโอของบริษัท

“ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก เช่น แพลตฟอร์มดาวเทียม SS/L 1300 ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เราสามารถมอบประสบการณ์วิดีโอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา” ฟิล

กอสวิทซ์ รองประธานฝ่ายอวกาศและการสื่อสาร DIRECTV กล่าว “DIRECTV 14 จะเป็นแพลตฟอร์มดาวเทียม SS/L 1300 ลำที่หกในกองเรือของ DIRECTV และเราตั้งตารอที่จะสานต่อความสัมพันธ์ของเรากับ Space Systems/Loral และรักษาความเป็นผู้นำของเราในฐานะผู้ให้บริการ HD และ 3D ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ทุกที่”

1300 เป็นแพลตฟอร์มโมดูลาร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายทศวรรษ โดยมีความสามารถด้านพลังงานและความยืดหยุ่นสูงสุดในอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้

DIRECTV 14 ใช้ Ka-band และคลื่นความถี่ย้อนกลับบนดาวเทียม ซึ่งจะช่วยให้ DIRECTV ขยายการเขียนโปรแกรม HD ไปยังตลาดทั้งในประเทศและในประเทศ ดาวเทียมถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการเป็นเวลา 15 ปีขึ้นไป

John Celli ประธาน SS/L กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเป็นการผสมผสานระหว่างดาวเทียมที่ยอดเยี่ยมและบริการที่เป็นเลิศที่ช่วยให้ลูกค้าที่มีมายาวนาน เช่น DIRECTV กลับมาหาเรา

เพื่อซื้อยานอวกาศของพวกเขา” “แพลตฟอร์มดาวเทียมของเรามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ใหม่ๆ เช่น RDBS และประสบการณ์ของเรากับดาวเทียมระดับ 20 กิโลวัตต์ก็ไม่มีใครเทียบได้ เราหวังว่าจะได้ช่วย DIRECTV ขยายประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขามอบให้”

DIRECTV (Nasdaq:DTV) เป็นบริการวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ แพ็คเกจกีฬาที่ครอบคลุมที่สุดที่มีอยู่

และเป็นผู้นำในการบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมให้กับลูกค้ามากกว่า 25.6 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา . ในสหรัฐอเมริกา DIRECTV ให้บริการลูกค้า 18.6 ล้านคน

มากกว่า 130 ช่องสัญญาณ HD และเสียงคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ Dolby-Digital® 5.1 (ถ้ามี) เข้าถึงโปรแกรมกีฬาสุดพิเศษ เช่น NFL SUNDAY TICKET™ เทคโนโลยี

ที่ได้รับรางวัล เช่น DIRECTV® DVR กำหนดการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงกว่าบริษัทเคเบิลชั้นนำเป็นเวลาเก้าปีติดต่อกัน DIRECTV ละตินอเมริกาผ่านบริษัทในเครือและ

บริษัทในเครือในบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา โคลอมเบีย และประเทศในละตินอเมริกาอื่นๆ เป็นผู้นำหมวดหมู่โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกด้านเทคโนโลยี การเขียน

โปรแกรมและบริการ มอบประสบการณ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้า 7 ล้านราย คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV ประกอบด้วยเครือข่าย

กีฬาระดับภูมิภาคสามแห่ง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อคกี้เมาน์เทน และพิตต์สเบิร์ก) และความสนใจในเครือข่าย Game Show Network ร้อยละ 65 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาโทร 1-800-DIRECTV หรือเยี่ยมชม directv.com

Space Systems/Loral ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Loral Space & Communications (Nasdaq:LORL) มีประวัติอันยาวนานในการส่งมอบดาวเทียมและระบบยานอวกาศที่

เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาครัฐทั่วโลก ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ชั้นนำของโลก บริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการดาวเทียมเพื่อจัดหายาน

อวกาศสำหรับบริการที่หลากหลาย รวมถึงการกระจายโทรทัศน์และวิทยุ วิทยุเสียงดิจิตอล อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และการสื่อสารเคลื่อนที่ ผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกพึ่งพาดาวเทียม SS/L ทุกวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ssloral.com.

Loral Space & Communications เป็นบริษัทสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบและผลิตดาวเทียมและระบบดาวเทียมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

และในภาครัฐผ่าน Space Systems/บริษัทในเครือ Loral ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์ตรงถึงบ้าน การสื่อสารบรอดแบนด์ โทรศัพท์ไร้สาย การเฝ้าติดตามสภาพอากาศ และอากาศ การ

จัดการจราจร Loral ยังเป็นเจ้าของ 64 เปอร์เซ็นต์ของ Telesat ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดาวเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลก Telesat ดำเนินการกลุ่มดาวเทียมโทรคมนาคมที่

ใช้ในการออกอากาศรายการบันเทิงทางวิดีโอ แจกจ่ายวิดีโอตรงถึงบ้านและบริการข้อมูลบรอดแบนด์ และบริการสื่อสารมูลค่าเพิ่มอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Loral ที่www.loral.com . LORL-G

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 2538 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำว่า

“เชื่อ” “คาดหวัง” “วางแผน” “อาจ” “จะ” “จะ” “อาจ” “ควร” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” หรือ “แนวโน้ม” หรือรูปแบบอื่น ๆ ของคำเหล่านี้หรือ

การแสดงออกที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและ ข้อมูล. นอกจากนี้ Loral Space & Communications Inc., Space

Systems/Loral, Inc. หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าว ได้จัดทำหรืออาจจัดทำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจรวมอยู่ในแต่ไม่

จำกัดเพียง เอกสารต่างๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ และข่าวประชาสัมพันธ์หรือคำแถลงด้วยวาจาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัท ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางอย่างซึ่งอธิบายว่าเป็น “ปัจจัยเสี่ยง” และใน

หมายเหตุ “ภาระผูกพันและภาระผูกพัน” ของงบการเงินในแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของ Loral ที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2010 และในรายงานประจำปี 2552 ของเราใน

แบบฟอร์ม 10-K เอกสารนี้อ้างอิงถึงผู้อ่านโดยเฉพาะ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเงิน ซึ่งรวมถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประวัติความสูญเสียและข้อตกลงทางการเงินในสัญญาสินเชื่อของ

SS/L (2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตดาวเทียม รวมถึงการแข่งขัน ความเสี่ยงตามสัญญา ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์และการจัดการโรงงาน

และบุคลากรของเรา (3) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เช่น ผลกระทบของการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และกฎหมายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และ (4) ความเสี่ยงอื่น ๆ รวม

ถึงการดำเนินคดี รายการปัจจัยสำคัญที่กล่าวข้างต้นไม่ใช่เฉพาะ นอกจากนี้ Loral และ SS/L ดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมที่มูลค่าหลักทรัพย์อาจมีความผันผวนและอาจได้รับ

LOUISVILLE, Ky., June 11, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Churchill Downs Incorporated (Nasdaq:CHDN) (“CDI”) จะจัดการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้นใน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 10.00 น. ETใน ห้องทริปเปิพระมหากษัตริย์ใน 5 THพื้นของสิ่งอำนวยความสะดวกจ๊อกกี้คลับห้องสวีทที่สนามม้า Downs เชอร์ชิลใน Louisville, เคนทักกี

ผู้ถือหุ้นและตัวแทนสื่อที่วางแผนจะเข้าร่วมการประชุมอาจจอดรถในที่จอดรถที่ต้องการ ซึ่งอยู่ติดกับ Central Avenue และควรเข้าไปที่ประตู 1 ของ Churchill Downs Racetrack, 700 Central Avenue, Louisville โปรดใช้ลิฟต์ Jockey Club Suites ซึ่งอยู่ด้านหลัง Paddock Pavilion

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีจะได้รับเชิญให้อยู่ต่อหลังจากนั้นเพื่อเพลิดเพลินกับการแข่งขันหนึ่งวัน Churchill Downs จะมอบตั๋วฟรีสำหรับที่นั่งสำรองใน Skye Terrace ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงบุฟเฟ่ต์ฟรีและโปรแกรมสำหรับการ์ดแข่งรถ 17 มิถุนายน

Churchill Downs Incorporated, (“CDI”) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Louisville, Ky. เป็นเจ้าของและดำเนินการสถานที่แข่งม้าพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียงระดับโลกสี่แห่ง:

Arlington Park ในรัฐอิลลินอยส์ Calder Casino และสนามแข่งม้าในฟลอริดา สนามแข่งม้า Churchill Downs ในรัฐเคนตักกี้ และสนามแข่งม้า Fair Grounds &

สล็อตในหลุยเซียน่า CDI ดำเนินการสล็อตและการเล่นเกมในรัฐลุยเซียนาและฟลอริดา สนามแข่ง CDI เป็นสถานที่จัดการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาเหนือ เช่น

Arlington Million, Kentucky Derby และ Kentucky Oaks, Louisiana Derby และ Princess Rooney พร้อมกับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Breeders’ Cup

World Championships เป็นครั้งที่เจ็ดในวันที่ 5 พฤศจิกายน -6, 2010. CDI ยังเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันนอกสนาม, TwinSpires.com และช่อง

ทางการฝากเงินล่วงหน้าอื่น ๆ การผลิตรายการโทรทัศน์, บริษัทโทรคมนาคมและบริการแข่งรถ เช่น BRIS และดอกเบี้ยร้อยละ 50 ในเครือข่ายเคเบิลและดาวเทียมระดับประเทศ

อย่าง HorseRacing TV ซึ่งสนับสนุนเครือข่ายการจำลองและการแข่งรถของ CDI CDI’s Entertainment Group ผลิต HullabaLOU Music Festival ที่ Churchill

Downs Racetrack ซึ่งเปิดตัวในวันที่ 23-25 ​​กรกฎาคม 2010 CDI ทำการค้าใน NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ CHDN และสามารถพบได้ที่www.ChurchillDownsIncorporated.com

ซานดิเอโก – (มาร์เก็ต – 11 มิถุนายน 2010) – วันนี้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของภูเขามิเกลโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม 78 ปีบริบูรณ์อำเภอ Assemblymember ร์ตี้ Block เพื่อรับ

ทุนการศึกษา 5,000 $ จากวง Barona ของทูตอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของ Baronaโครงการให้ทุนการศึกษา เช็คถูกนำเสนอโดย Beth Glasco สมาชิกสภาเผ่าบาโรน่า

ในขณะที่โรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งรัฐยังคงต่อสู้กับความเป็นจริงของการลดงบประมาณ กลุ่ม Barona Band of Mission Indians ได้แบ่งปันทรัพยากรผ่านโครงการ Barona Education Grant Program ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 บาโรนาได้มอบรางวัลเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ให้แก่โรงเรียน 185 แห่งทั่วทั้งรัฐ

โรงเรียนมัธยม Mount Miguel จะใช้เงินสนับสนุนในการซื้อหนังสือห้องสมุดที่จำเป็นซึ่งมีหัวข้อตั้งแต่ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงการฝึกอาชีพ ข้อมูลวิทยาลัย และการสอบเข้าวิทยาลัย

“เราหวังว่าทุนนี้จะมอบทรัพยากรให้กับนักเรียนที่โรงเรียนมัธยม Mount Miguel High School เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเขาในขณะนี้ และที่สำคัญพอๆ กันคือช่วยให้พวก

เขาไล่ตามโอกาสในอนาคต” Edwin “Thorpe” Romero ประธานเผ่า Barona Tribal กล่าว “นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่นี่ไม่สมควรได้รับมากกว่านี้ และเราหวังว่าผลงานนี้จะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนได้”

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาของ Barona เป็นโครงการแรกในแคลิฟอร์เนียที่สร้างและบริหารงานโดยรัฐบาลชนเผ่า เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาที่แข็งแกร่งให้กับเด็กๆ ในแคลิฟอร์เนีย โดยสร้างขึ้นจากความสำเร็จของ Barona Indian Charter School ซึ่งดำเนินการภายใต้รูปแบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนทั่วแคลิฟอร์เนียสามารถยื่นขอทุนการศึกษาจาก Barona เพื่อซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นมากซึ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ เงินช่วยเหลือแต่ละทุนที่มอบให้โดยโปรแกรมทุนการศึกษาของ Barona คือ $5,000 การประยุกต์ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่http://barona-nsn.gov/education/education.html

กลุ่มชาวอินเดียนแดงในมิชชั่น Barona ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศอธิปไตย อาศัยอยู่ในเขตสงวน Barona Indian ในเขตชนบททางตะวันออกของ

ซานดิเอโกตั้งแต่ปี 1932 ก่อนหน้านั้น ชนเผ่าอาศัยอยู่บนเขตสงวน Capitan Grande ซึ่งก่อตั้งโดย รัฐบาลกลางในปี พ.ศ. 2418 ก่อนที่พวกเขาจะอาศัยอยู่บนพื้นที่สงวน ชนเผ่าได้เดินทางข้ามแคลิฟอร์เนียตอนใต้เพื่อให้เข้ากับฤดูกาลและธรรมชาติที่จัดเตรียมไว้ให้ ทุกวันนี้ ประเทศอธิปไตยซึ่งปกครองโดยสภาเผ่าที่ได้รับการเลือกตั้ง กำลัง

ให้บริการสมาชิกชนเผ่า ครอบครัวของพวกเขา และแบ่งปันกับภูมิภาคซานดิเอโก หนึ่งในชนเผ่าเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศ Barona ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Barona Resort & Casino ซึ่งเป็นรีสอร์ทเกมคาสิโนและสนามกอล์ฟชั้นนำของซานดิเอโก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.barona-nsn.gov.

ชิคาโก อิลลินอยส์–(Marketwire – 11 มิถุนายน 2010) – ไม่ว่าคุณจะหยั่งรากลึกสำหรับ Cubs หรือ Sox คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อคุณเข้าพักที่ Hotel

Blake ในฤดูร้อนนี้ ทันเวลาสำหรับเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลนี้ รวมถึงซีรีส์ Cubs-Sox Crosstown Classic ของเมืองที่เริ่มต้นในเดือนนี้ แพ็คเกจใหม่นี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อชัยชนะในการพักผ่อนค้างคืนในเมืองเบสบอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ตั้งอยู่ในทิศใต้ของชิคาโกห่วงในสง่างาม 19 THศตวรรษที่มอร์ตันและทำสำเนาอาคารโรงแรมเบลช่วยให้คุณเข้าถึงได้ง่ายทั้ง Wrigley และทุ่งเซลลูล่าร์สหรัฐฯและที่ดีที่สุดของ

การรับประทานอาหารของชิคาโกตัวเลือกทางวัฒนธรรมและความบันเทิง – ในขณะที่ยังคงนำเสนอบริการส่วนบุคคลและ Luxe ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่คาดหวังจากโรงแรมเล็กๆ ใจกลางเมือง

จองแพ็คเกจ “Hit a Home Run at the Hotel Blake” แสดงตั๋วเกมของคุณเมื่อเช็คอิน และรับการอัพเกรดห้องพักสุดหรูของคุณฟรี ไม่ต้องกังวลกับการซื้อถั่วลิสงและ

แคร็กเกอร์แจ็คส์ เพราะโรงแรมเบลคจะรอคุณอยู่ ในฐานะที่เป็น Nears เวลาเล่นเกมให้ผ่าน CTA ของคุณนำคุณออกไปที่เกมลูกโดยไม่ต้องต่อสู้กับการจราจร (เพราะเราทำดูแลถ้าคุณไม่เคยได้รับกลับมา)

หลังเกม กลับไปที่ “ฐานบ้าน” ที่หรูหราและโดดเด่นของคุณ Hotel Blake มีห้องพัก 162 ห้องที่มีเสน่ห์ด้วยโทนสีอัญมณีที่อบอุ่นและไม้ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมด้วย

เพดานโค้งขนาด 12 ฟุตและหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของตัวเมืองชิคาโก สิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายของโรงแรมรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอด

24 ชั่วโมงออกกำลังกาย, ศูนย์ธุรกิจ, พนักงานต้อนรับให้บริการเฉพาะการเลือกกว้างของในห้องบริการสปา,เสริม Wi-Fi, วิทยุนาฬิกาปลุก I-Pod, ฝักบัวฝนขนาดใหญ่ผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์และเสื้อคลุมอาบน้ำ .

อย่าลืมหาเวลาระหว่างการเข้าพักเพื่อสำรวจรายการสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองอย่างไม่รู้จบ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจาก Hotel Blake และสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการ

เดินเท้าหรือด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือรถแท็กซี่ เยี่ยมชม Grant Park ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกหลายแห่ง รวมถึงเทศกาลฤดูร้อนที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดของชิคาโก เช่น เทศกาล Chicago Blues, Taste of Chicago และงาน Chicago Air & Water Show ชมการแสดงในย่านโรงละครใกล้ ๆ ของเมืองหรือการ

แสดงตลกที่ Second City อันโด่งดังของชิคาโก หรือเดินเล่นที่ State Street หรือ Magnificent Mile เพื่อช้อปปิ้งระดับ All-Star รับประทานอาหารที่ร้านอาหารทัน

สมัยในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้ง Custom House Tavern ยอดนิยม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับล็อบบี้ของ Hotel Blake และนำเสนออาหารอเมริกันร่วมสมัยจากผู้ท้าชิง James Beard หัวหน้าเชฟ Aaron Deal

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hotel Blake หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจHit a Home Run ที่ Hotel Blake เข้าไปที่www.hotelblake.comหรือโทร (312) 986-1234 ใช้รหัสโปรโมชั่น BBALL ในการจอง

Hotel Blake เป็นโรงแรมบูติกสุดหรูที่ตั้งอยู่ในย่าน South Loop ที่มีชีวิตชีวาของชิคาโก ให้บริการที่พักร่วมสมัยที่หรูหราและเก๋ไก๋ภายในขอบเขตของอาคารเก่าแก่ที่มีเสน่ห์

Hotel Blake บริหารงานโดย Hostmark Hospitality Group ( www.hostmark.com ) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการต้อนรับชั้นนำที่ดำเนินการโรงแรม รีสอร์ท โรงแรมหรู

และร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบทั่วโลก Hostmark Hospitality Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Schaumburg รัฐอิลลินอยส์ เป็นผู้ดำเนินการที่ได้รับรางวัลของ Marriott, Hilton, Intercontinental Hotels Group, Starwood และ Wyndham Hotels

WESTLAKE VILLAGE, Calif., June 14, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Empire Film Group, Inc. (Pink Sheets:EFGU) ได้ประกาศเปิดตัวทั่วประเทศบนเครือ

ข่ายเคเบิลหลายแห่งสำหรับการแข่งขันชกมวยถุงมือทองคำประจำปี 2010 ของแชมเปี้ยน งานนี้จัดทำโดย Empire Sports Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Empire Film Group

การออกอากาศเริ่มออกอากาศทางเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคของ Comcast, Fox และ Time/Warner ในวันที่ 28 พฤษภาคม และจะมีละครต่อเนื่องถึง 10 รายการในแต่ละ

เครือข่ายระดับภูมิภาคจนถึงเดือนกรกฎาคม การแข่งขันถุงมือทองคำของแชมเปี้ยนปี 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม ในเมืองลิตเติลร็อค รัฐอาร์คันซอ ซึ่งตามหลังการแข่งขันรอบคัดออกทั่วประเทศ

“เอ็มไพร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการตอบรับของรายการออกอากาศ และความสามารถของเราในการจัดรายการให้คนกว่าร้อยล้านครัวเรือนทั่วประเทศ” ดีน บอร์นสไตน์ ซีอีโอของเอ็ม

ไพร์ ฟิล์ม กรุ๊ป กล่าว “บริษัทมีแผนจะทำงานร่วมกับองค์กรถุงมือทองคำในกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนส์ 2011 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผ่านเข้ารอบสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2012” บอร์นสไตน์กล่าวเสริม

ถุงมือทองคำเป็นแบรนด์ชั้นนำสำหรับมวยสมัครเล่นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกในปี 2466 ตั้งแต่นั้นมา โครงการถุงมือทองคำได้เป็นผู้นำในการมอบโอกาสให้นักมวย

รุ่นเยาว์ได้พัฒนาทักษะส่วนตัวและกีฬาทั้งในและนอกสังเวียน . อดีตแชมป์ถุงมือทองคำ ได้แก่ Joe Louis, Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, Evander Holyfield, Floyd Mayweather Jr. และ Oscar De La Hoya

Empire Film Group, Inc. เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์แบบครบวงจรที่มีความสามารถในการจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงตลาดการละคร วิดีโอ โทรทัศน์

วิดีโอออนดีมานด์ และตลาดต่างประเทศผ่านทาง Producers Releasing Organization ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทั้งหมด Empire Sports Group, Inc. เป็นบริษัทใน

เครือของ Empire Film Group ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ซื้อกิจการ ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายคุณสมบัติด้านความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในภาพยนตร์ โทรทัศน์ และในสภาพแวดล้อมมัลติมีเดียและดิจิทัลต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A & 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขปี 1933-34

ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมโดยท่าเรือที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยวิธีนี้ แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าสมมติฐานที่อยู่ภายใต้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความเหล่านี้ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง

ซานโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 14 มิถุนายน 2010) – Tiempo, SAS ผู้พัฒนาเทคโนโลยี clockless นวัตกรรมสำหรับการออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ำ

(ICs) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้แต่งตั้ง Steve Svoboda ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม EDA เป็นรองประธาน ของการพัฒนาธุรกิจ Svoboda จะดูแลการขยายบริษัทสู่ตลาดอเมริกาเหนือ รวมถึงการเปิดสำนักงานในซิลิคอนแวลลีย์เพื่อให้บริการแก่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และระบบที่ต้องการโซลูชันพลังงานต่ำรุ่นต่อไป

การประกาศนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดแสดงและการสาธิตเทคโนโลยีของ Tiempo สำหรับแอพพลิเคชั่นพลังงานต่ำแบบฝังที่งาน 2010 Design Automation Conference ในเมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

Svoboda เข้าร่วม Tiempo จาก Cadence Design Systems ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารการตลาดระดับสูงหลายตำแหน่ง ช่วยเป็นผู้นำในการริเริ่มระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์

และบริการที่สำคัญสำหรับผู้นำ EDA ก่อนหน้านั้น เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการพัฒนาธุรกิจที่ Synopsys, Inc. ซึ่งเขาดูแลโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ

Design Reuse และสายธุรกิจ IP ของบริษัทนั้น ก่อนหน้านี้ Svoboda ยังทำงานที่ The Alta Group (อดีตบริษัทลูกของ Cadence); ระบบราชการ GTE; และฟลูออร์คอร์ปอเรชั่น

“สตีฟนำประสบการณ์มากมายและผลงานที่พิสูจน์แล้วมาสู่ความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดและธุรกิจที่กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมการออกแบบชิป เขาร่วมงานกับ

เราที่จุดเชื่อมต่อที่สำคัญในวิวัฒนาการของบริษัทของเรา เนื่องจากเทคโนโลยีการออกแบบแบบไร้นาฬิกาอันเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความ

ต้องการพลังงานต่ำที่แพร่หลายในปัจจุบัน” Serge Maginot ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Tiempo กล่าว “เรามั่นใจว่าภูมิหลังและเครือข่ายความสัมพันธ์ของเขาจะมีบทบาทสำคัญในการขยายสู่ตลาดสหรัฐฯ และช่วยให้เราเพิ่มจำนวนโซลูชันของเราสำหรับการออกแบบสไตล์อะซิงโครนัส”

เทคโนโลยี IP และการออกแบบของ Tiempo เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการด้านการใช้พลังงาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เข้มงวดของแอพพลิเคชั่นที่

หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบฝัง ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคแบบเคลื่อนที่ ยานยนต์ mil-aero และระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Tiempo ช่วยให้นัก

ออกแบบสามารถใช้เทคนิคการออกแบบแบบอะซิงโครนัส/ไม่มีนาฬิกาเพื่อลดการใช้พลังงาน SoC และเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนและวิธีการออกแบบในปัจจุบันส่วนใหญ่

ในบทบาทใหม่นี้ ยิงปลาออนไลน์จะดูแลการปฏิบัติงานด้านการขายและการตลาดของ Tiempo ในอเมริกาเหนือ และช่วยสร้างกลยุทธ์ระดับโลกสำหรับการพัฒนาลูกค้าหลัก พันธมิตรทางธุรกิจ และความสัมพันธ์อื่นๆ ภายในระบบนิเวศการออกแบบชิป

“นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะช่วยสร้างบริษัทด้วยโซลูชันที่พลิกโฉมเกมอย่างแท้จริง เทคโนโลยีการออกแบบแบบ clockless ที่จดสิทธิบัตรของ Tiempo ได้ระบุประเด็น

สำคัญอย่างชัดเจนซึ่งขัดขวางไม่ให้ใช้เทคโนโลยีอะซิงโครนัสในวงกว้าง และฉันเชื่อว่า เทคโนโลยีของ Tiempo พร้อมที่จะนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” Svoboda กล่าว

Svoboda ถือสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาสองฉบับและได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวางในวารสารการออกแบบชิป เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ในสาขาการจัดการวิศวกรรมและวิศวกรรมไฟฟ้า และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้นส์ สาขาเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้า/วิทยาการคอมพิวเตอร์

Tiempo SAS ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการออกแบบชิป Serge Maginot และ Marc Renaudin โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับใช้

ในเซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องการพลังงานต่ำและ/หรือมีลักษณะการทำงานที่มีความปลอดภัยสูง แนวทางการออกแบบชิปแบบไม่มีสัญญาณนาฬิกาและไม่ไวต่อการหน่วงเวลาที่ได้รับ

การจดสิทธิบัตรนั้นได้รับการจัดส่งเป็นแกน IP ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบ EDA มาตรฐาน โซลูชันของ Tiempo ช่วยให้สามารถ

ออกแบบพลังงานต่ำโดยไม่ต้องเสียสละในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือข้อกำหนดการดำเนินงานที่สำคัญอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเทคนิคการออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำ

แบบเดิม Tiempo มีสำนักงานใหญ่อยู่ใกล้เมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานในสหรัฐฯ ในแคลิฟอร์เนีย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.tiempo-ic.com

โตรอนโต–(Marketwire – 14 มิถุนายน 2010) – Cisco (NASDAQ: คสช) ประกาศในวันนี้ว่า TELUS จะเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการของการใช้ซิสโก้แบบครบวงจรบริการจัดส่งสินค้า โซลูชันนี้รวมพลังของศูนย์ข้อมูลเข้ากับพลังของเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและสร้างรากฐานสำหรับบริการคลาวด์

การปรับใช้นี้เป็นหัวใจสำคัญของเป้าหมายหลักของ TELUS ในการขยายการให้บริการที่มีการจัดการที่ดีที่สุด และนำเสนอบริการข้อมูลและการสื่อสารระดับโลกที่ครอบคลุม

ยิงปลาออนไลน์ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าสำหรับบริการที่มีการจัดการขั้นสูงเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในบริการบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่น TELUS ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ

เพื่อให้สามารถขยายบริการที่มีการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าองค์กรและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อส่งมอบโซลูชันที่มีคุณภาพ TELUS ได้ขยายการลงทุนในแพลตฟอร์มการสลับ Cisco Nexus® 2000, Cisco Nexus 5000 และ Cisco Nexus 7000 ในศูนย์ข้อมูลทั่วแคนาดา

TELUS เลือกแพลตฟอร์ม Cisco Nexusเนื่องจากความสามารถในการรวมอีเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) และความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลผ่านแฟบริคเครือข่าย

เดียว แพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนสำคัญของ Cisco Unified Service Delivery ซึ่งเป็นโซลูชันที่ไม่เพียงแต่รวมทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถเพียร์และ

เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลได้อีกด้วย ความสามารถเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการรวมบริการ ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการให้บริการด้านความบันเทิง ข้อมูล และการสื่อสาร

สวิตช์ตระกูล Cisco Nexus ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด เร่งการเติบโตของธุรกิจ และขยายวงจรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันด้วยการทำให้ศูนย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง และยืดหยุ่นมากขึ้น

TELUS ใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการปรับขนาด และความยืดหยุ่นของ Cisco Unified Service Delivery เพื่อนำเสนอบริการที่มีการจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานแบบบริการ (IaaS) บนคลาวด์ที่หลากหลาย โซลูชันด้านไอทีที่มีการจัดการของ TELUS ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการจัดการระบบไอทีนอกงานตามความ

ต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ – ตั้งแต่การจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ที่ติดต่อกับลูกค้า ไปจนถึงการนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งเองโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการจัดการเครือข่ายแบบ end-to-end , เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และที่เก็บข้อมูล

TELUS (TSX: NS) (TSX: TA) (NYSE: ตู่) เป็นบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระดับประเทศในแคนาดา โดยมีรายได้ต่อปี 9.6 พันล้านดอลลาร์ และมีลูกค้าเชื่อมต่อ 11.9 ล้าน

ราย ซึ่งรวมถึงสมาชิกไร้สาย 6.6 ล้านราย สายการเข้าถึงเครือข่ายแบบมีสาย 3.9 ล้านสาย และสมาชิกอินเทอร์เน็ต 1.2 ล้านราย และลูกค้าทีวี TELUS 200,000 ราย

ตั้งแต่ปี 2543 โดยประธานและซีอีโอ Darren Entwistle TELUS นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูล อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เสียง ความบันเทิง และวิดีโอ

เพื่อสนับสนุนปรัชญาของเราในการมอบในที่ที่เราอาศัยอยู่ TELUS สมาชิกในทีมและผู้เกษียณอายุของเราได้บริจาคเงิน 158 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลและไม่แสวงหาผล

กำไร และอาสาให้บริการชุมชนท้องถิ่น 3.1 ล้านชั่วโมงตั้งแต่ปี 2000 กระดานชุมชน TELUS เก้าแห่งทั่วแคนาดา เป็นผู้นำโครงการการกุศลในท้องถิ่นของ TELUS TELUS รู้สึก

เป็นเกียรติที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นองค์กรการกุศลที่โดดเด่นที่สุดในโลกในปี 2010 โดย Association of Fundraising Professionals และกลายเป็นบริษัทแคนาดาแห่งแรกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอันทรงเกียรตินี้

สโก้ ซิสโก้ (NASDAQ: คสช) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครือข่ายที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน ในปีนี้ฉลองครบรอบ 25 ปีของนวัตกรรมเทคโนโลยี

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับซิสโก้สามารถพบได้ที่http://www.cisco.com สำหรับข่าวอย่างต่อเนื่องโปรดไปที่http://newsroom.cisco.com

Cisco, โลโก้ Cisco, Cisco Systems และ Cisco Nexus เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทใน

เครือในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้คำว่า partner ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง Cisco และบริษัทอื่นๆ เอกสารนี้เป็นข้อมูลสาธารณะของ Cisco

CEYENNE, Wyo. และ DUBAI, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 14 มิถุนายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — แพ็คเกจ “Arabic Language Treasure” รุ่นที่สองของ Arabian Sinbad มีกำหนดเปิดตัวแบบเอกสิทธิ์เฉพาะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน 2010

ทีมนักสร้างแอนิเมชั่น นักเล่าเรื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอาหรับ และผู้พัฒนาเกมสร้างสรรค์สื่อใหม่ได้เสร็จสิ้นแพ็คเกจ “Arabic Language Treasure” รุ่นที่สองของ Arabian Sinbad

Maher Hakim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Limitless Knowledge LLC กล่าวว่า “เราภูมิใจที่จะนำเสนอแพ็คเกจ Arabian Sinbad ‘Arabic Language

Treasure’ ฉบับที่สอง ซึ่งใช้เทคนิคการสอนภาษาที่สมจริงและน่าดึงดูดผ่านแอนิเมชั่นการ์ตูน การออกเสียงที่ชัดเจน การทำซ้ำ ดนตรี & เพลง รุ่นที่สองที่เพิ่งเสร็จสิ้นนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาอาหรับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก”

การ์ตูนทั้ง 18 ตอนใช้ “วิธีการแช่และทำซ้ำ” ที่มีชื่อเสียงซึ่งทำให้ผู้ชมเข้าสู่ภาษาใหม่ราวกับว่าเขาหรือเธอเป็นนักสำรวจในประเทศนั้น! ตัวการ์ตูนน่ารักและเฮฮากว่า 24 ตัวที่

เข้าร่วมกับซุปเปอร์สตาร์ Arabian Sinbad; เด็กหนุ่มกะลาสีเรือที่มีสำเนียงภาษาอาหรับคลาสสิกที่สมบูรณ์แบบและรักในสมบัติและการผจญภัย พร้อมที่จะสอนภาษาอาหรับแก่คุณแล้ว

ด้วยการนำผู้ชมเข้าสู่ภาษาอาหรับโดยสิ้นเชิง พวกเขาจะเชื่อมโยงทางจิตใจโดยตรงระหว่างสิ่งที่พวกเขาเห็นกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินโดยไม่ต้องมีคนกลาง ดังนั้นจึงพัฒนาหูสำหรับ

เสียงและจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาอาหรับ ด้วย Arabian Sinbad ผู้ชมจะได้สัมผัสกับคำภาษาอาหรับมากกว่า 500 คำทั้งที่ได้ยินและเห็นภาพผ่านเรื่องราวความบันเทิงของ 18 ตอนแอนิเมชั่น พร้อมฝึกคำศัพท์ที่เรียนรู้ใหม่ผ่านหนังสือและเกมที่จัดมาพร้อมกัน

ฉบับที่สองที่น่าตื่นตาตื่นใจนำเสนอแอนิเมชั่นมากกว่า 7 ชั่วโมงบนดีวีดี 10 แผ่นพร้อมคำบรรยายภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ซีดีเพลงประกอบภาพยนตร์ 24 เพลง เกม PC

กิจกรรม 2 เล่มและสมุดระบายสีพร้อมสติกเกอร์ 100+ พจนานุกรมภาพประกอบ 500 คำ ผู้ปกครองและ คู่มือผู้ใช้สำหรับครู แฟลชการ์ด 52 ใบ หนังสือแสดงบทบาทสมมติในโรงละคร และสุดท้ายคือโปสเตอร์อักษรอารบิกขนาดเต็ม

Saif Alusi ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Limitless Knowledge LLC ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุก พบกับตัวละครทั้งหมด และสำรวจเว็บไซต์ใหม่ของ Arabian Sinbad www.arabiansinbad.comเพื่อเริ่มต้นคุณและครอบครัวของคุณในการเดินทางแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความรัก ภาษาอาหรับ

บริษัทที่มีความคิดก้าวหน้าซึ่งทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการให้ความรู้ ความบันเทิง และพัฒนาทักษะของเด็กอายุ 1-14 ปีทั่วโลก ในความร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรที่มีค่า

ของเรา เราพยายามที่จะสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาเพื่อความบันเทิงสำหรับเด็กที่มีคุณภาพระดับโลกโดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีสูงล่าสุดทั้งหมด เราเป็นสื่อใหม่!

EmariToons ก่อตั้งขึ้นในดูไบมีเดียซิตี้และพร้อมที่จะเป็นผู้บุกเบิกด้านแอนิเมชั่นคุณภาพสูงทั่วโลก ด้วยการใช้แนวทางที่สร้างสรรค์และสดใหม่ EmariToons ผลิตผลิตภัณฑ์แอนิเมชั่นสำหรับเด็กที่มีมาตรฐานระดับสากล

ออร์แลนโด ฟลอริดา–(Marketwire – 14 มิถุนายน 2010) – GARTNER IT Infrastructure, Operations & Management Summit – Mezeo Software™ (

www.mezeo.com ) ผู้ให้บริการชั้นนำของแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ที่ปรับใช้ได้สำหรับผู้ให้บริการ ประกาศว่า ผู้บริหารของบริษัทจะสาธิต Mezeo Cloud

Storage Platform สำหรับองค์กรที่ Gartner IT Infrastructure, Operations & Management Summit Mezeo เป็นผู้สนับสนุนงานและจะจัดแสดงในบูธ K6

Gartner IT Infrastructure, Operations & Management Summit จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับมูลค่าสูงสุดจากระบบคลาวด์ เวอร์ช่วลไลเซชั่น และเทคโนโลยีอื่นๆ งานนี้ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และคำแนะนำแบบเป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการด้านไอทีรวดเร็วขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมีราคาที่ไม่แพงมาก

“แพลตฟอร์ม Mezeo Cloud Storage เป็นโซลูชันที่ปรับขนาดได้ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ โดยนำเสนอประโยชน์ที่เป็นที่รู้จักของการจัดเก็บบนคลาวด์ในระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวหลังไฟร์วอลล์ขององค์กร” สตีฟ เลเซม ประธานและซีอีโอของ Mezeo Software กล่าว . เมื่อรวมกับกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์โซลูชัน Mezeo Ready Partner ที่ครอบคลุม องค์กรต่างๆ จะสามารถเข้าถึงโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลาก

หลาย รวมถึงการสำรองข้อมูล เก็บถาวร หรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ด้วยการเข้าถึง API สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการแก้ปัญหาที่มีอยู่ Mezeo พร้อมเยี่ยมชมwww.mezeo.com/mezeo-ready

คลาวด์ที่เปิดใช้งาน Mezeo นั้นปรับใช้ได้ง่ายและช่วยให้สามารถจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้ระบบคลาวด์ที่เปิดใช้งาน Mezeo สามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟน เดสก์ท็อป Windows® เว็บ API และ WebDAV เพื่อจัดการกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด Mezeo

ให้การเข้ารหัสแบบ end-to-end การควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปันที่ปลอดภัยกับบุคคลภายนอก Mezeo API เปิดใช้งานบริการขั้นสูง การเข้าถึงแบบเป็นโปรแกรม และ

การผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ Mezeo Ready ที่หลากหลาย รวมถึงการสำรองข้อมูลและการเก็บถาวร เกตเวย์ระบบคลาวด์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โซลูชัน Mezeo Ready ทั้งหมดได้รับการประเมินและทดสอบอย่างรอบคอบ และผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Mezeo Cloud Storage ได้อย่างราบรื่น

Gartner IT Infrastructure, Operations & Management Summit เป็นเวลา 3 วันจะจัดขึ้นที่ JW Marriott Grande Lakes ในออร์แลนโด ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน หากต้องการลงทะเบียน โปรดไปที่www.gartner.comหรือโทร 1-888-405-2511

หากต้องการลงทะเบียนรายเดือน Cloud Storage กลยุทธ์จดหมายข่าวและดาวน์โหลด Cloud Storage Business Model Toolkit ไปwww.cloudstoragestrategy.com/model

Gartner IT Infrastructure, Operations and Management Summit 2010 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรไอทีเตรียมความพร้อมไม่เพียงแต่สำหรับความ

ต้องการที่ต่อเนื่องของวันนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อกำหนดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย การประชุมสุดยอดจะเจาะลึกถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ รวมถึงการจัดการ

การดำเนินงานด้านไอที การจำลองเสมือน การปรับให้ทันสมัยด้านไอที การรวมโครงสร้างพื้นฐาน และความยืดหยุ่นของธุรกิจ และพิจารณาถึงวิธีการวางกลยุทธ์สำหรับและจัดการเทคโนโลยีที่เริ่มหาทางเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที . ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.gartner.com/us/iom

Mezeo เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปรับใช้ได้ แพลตฟอร์ม Mezeo ที่เปิดใช้งานบริการ ง่ายต่อการปรับใช้ ผู้เช่าหลายราย

ปรับขนาดได้สูง และปลอดภัย ด้วย REST Web Services APIs สำหรับการขยายแพลตฟอร์ม ด้วย Mezeo ผู้ให้บริการด้านไอทีสามารถสร้างรายได้จาก Storage as a

Service ได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อเสนอของแบรนด์ และองค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้คลาวด์ส่วนตัวที่ปลอดภัยกับไคลเอ็นต์สำหรับ BlackBerry®, iPhone, เดสก์ท็อป

Windows และเว็บ Mezeo มีชื่ออยู่ในรายชื่อของ CRN 100 Coolest Cloud Computing ผลิตภัณฑ์และ Top 25 Coolest ผู้ขายที่เกิดขึ้นใหม่ของปี 2009 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.mezeo.com