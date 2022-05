พนันบอล Mohegan Gaming

พนันบอล อินชอนเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีแห่งแรกของเกาหลีใต้และถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการพนันในรูปแบบของเมืองแห่งความบันเทิงของฟิลิปปินส์ ซึ่งพยายามเลียนแบบความสำเร็จของมาเก๊า

นอกเหนือจากโครงการ Mohegan แล้ว Paradise City ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างคาสิโนส่วนตัวแห่งแรกของเกาหลีใต้ที่ดำเนินการ Paradise Entertainment และปาจิงโกะของญี่ปุ่นและ Sega Sammy ยักษ์ใหญ่ด้านอาร์เคดเปิดตัวเฟสที่สองเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในขณะที่ Caesars Entertainment กำลังวางแผนรีสอร์ทมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ใน พื้นที่ที่จะแล้วเสร็จในปี 2564

ผู้ประกอบการคาสิโนรายอื่นได้ซื้อที่ดินใกล้เคียงเพื่อการพัฒนาในอนาคต

ศูนย์กลางการขนส่งทั่วโลก

Drew Kelley รองประธานอาวุโสและ CFO ของ Mohegan กล่าวในการเรียกร้องผลประกอบการไตรมาส 1 ในวันศุกร์ว่าบริษัท “พร้อมแล้ว” สำหรับคาสิโนแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเกือบทั้งหมดจากใบอนุญาตที่จำเป็นเพื่อดำเนินการต่อ

รีสอร์ทนี้รู้จักกันในชื่อ “Inspire” จะสร้างขึ้นบนที่ดินใกล้กับสนามบินนานาชาติอินชอนที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งรองรับผู้โดยสารมากกว่า 60 ล้านคนต่อปี ในประเทศที่ประชาชนในท้องถิ่นถูกห้ามไม่ให้เล่นการพนันในคาสิโน Mohegan กำลังเดิมพันว่าปริมาณการใช้ข้อมูลระหว่างประเทศจะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดเกาหลี

เฟสแรกของโครงการจะรวมถึงโต๊ะเกม 150 โต๊ะและเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 700 เครื่อง แต่ยังสัญญาว่าจะเป็นรีสอร์ทเพื่อความบันเทิงที่หลากหลายด้วยสนามกีฬาขนาด 15,000 ที่นั่ง โดมควบคุมอุณหภูมิในร่มพร้อมสระว่ายน้ำและเครื่องเล่น พื้นที่ 19,000 ตาราง ห้องประชุมและศูนย์การประชุมและห้องพักโรงแรม 1,250 ห้อง

ในเดือนธันวาคม 2018 Mohegan ได้ประกาศข้อตกลงกับ Paramount Pictures ที่จะได้เห็นการพัฒนาสวนสนุกภายใต้แบรนด์ Paramount แห่งแรกของโลกที่รีสอร์ทแห่งนี้

บริษัท กล่าวในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ว่าได้บริจาคเงินจำนวน 300 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ ส่วนที่เหลือรวมถึง 900 ล้านดอลลาร์จากบริษัทการลงทุนของเกาหลี เงินกู้ 200 ล้านดอลลาร์ และอีก 200 ล้านดอลลาร์ที่ Incheon International สนับสนุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

Kelley กล่าวว่า Mohegan อยู่ในฐานะที่จะสรุปเงินกู้ได้

“เราได้รับการสนับสนุนจากดอกเบี้ยขาเข้าบางส่วน โดยผู้ให้กู้เกาหลีบางราย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังประเมินอยู่” เคลลี่กล่าว

“เราได้เริ่มระดมการก่อสร้างที่ไซต์การพัฒนาของเราในอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากเสร็จสิ้นการเจรจากับผู้รับเหมาทั่วไปของเรา และหลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว” Mario Kontomerkos ซีอีโอของ Mohegan กล่าวเสริม

จับตามองญี่ปุ่น

Mohegan Gaming เป็นเจ้าของรีสอร์ท Mohegan Sun ในคอนเนตทิคัตและ Mohegan Sun Pocono ในเพนซิลเวเนีย ความพยายามที่จะขยายสู่นิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์ถูกขัดขวางในช่วงห้าปีที่ผ่านมาในระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา แต่ Mohegan ประสบความสำเร็จในการประมูลใบอนุญาตสำหรับโครงการอินชอนในปี 2559

โครงการจะแล้วเสร็จเป็นขั้นตอน และค่าก่อสร้างอาจสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ หากทำตามขั้นตอนที่เสนอทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

Mohegan Gaming ยังได้กล่าวว่าจะประมูลใบอนุญาตคาสิโนในญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดเสรีตลาด – แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเปิดให้บริการเพียงสามรายการในขั้นต้น แต่การแข่งขันก็ดุเดือด

Maryland Lottery and Gaming เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมคาสิโนในรัฐ รัฐเป็นที่ตั้งของคุณสมบัติการเล่นเกมหกแห่งซึ่งสี่แห่งมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบปีต่อปีเมื่อเดือนที่แล้ว

สถานที่เล่นเกมในแมริแลนด์ ซึ่งมีทั้งสล็อตและเกมบนโต๊ะมีดังนี้: MGM National Harbor ใน Prince George’s County; สด! คาสิโนแอนด์โฮเทลในแอนน์ อารันเดล เคาน์ตี้; คาสิโน Horseshoe บัลติมอร์ในบัลติมอร์ซิตี้; Hollywood Casino Perryville ใน Cecil County; คาสิโน Ocean Downs ใน Worcester County; และ Rocky Gap Casino Resort ใน Allegany County

การบริจาคให้กับรัฐแมริแลนด์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 รายได้จากการเล่นเกมคาสิโนรวม $60,075,138 รวมถึง $45,084,912 สำหรับกองทุนการศึกษาทรัสต์” กล่าวโดยแมริแลนด์ลอตเตอรีและการเล่นเกม “รายได้จากการเล่นเกมคาสิโนยังสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและเขตอำนาจศาลที่มีคาสิโนหกแห่งตั้งอยู่ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการแข่งม้าของรัฐแมรี่แลนด์”

สำหรับปีงบประมาณ 2019 คาสิโนในแมริแลนด์โพสต์รายรับรวมของเทอร์มินัล 1.12 พันล้านดอลลาร์ บนพื้นฐานปีจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน สถานที่เล่นเกมของรัฐรวมรายรับจากเครื่องจักรอยู่ต่ำกว่า 570 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลเกมของรัฐ

ผู้กระทำผิดรายใหญ่

เมื่อเดือนที่แล้ว GGR ที่MGM National Harborซึ่งดำเนินการโดย MGM Resorts ลดลง 4.1% ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับการลดลงของ Maryland ในวงกว้าง สถานที่นั้นซึ่งมีอายุครบ 3 ปีในเดือนธันวาคม มี GGR ในเดือนมิถุนายน 2019 ที่ 56.88 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.43 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี MGM National Harbor เป็นที่ตั้งของเครื่องสล็อต 3,138 เครื่องและเกมบนโต๊ะมากกว่า 200 เกม

ผู้กระทำความผิด Old Line State ที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อเดือนที่แล้วคือ Horseshoe Casino Baltimore สถานที่ให้บริการนั้นดำเนินการโดย Caesars Entertainment เห็น GGR ในเดือนมิถุนายนลดลง 18.2% เป็น 18.68 ล้านดอลลาร์ Horseshoe Baltimore ซึ่งมีอายุครบ 5 ขวบในเดือนหน้า มีเครื่องสล็อตประมาณ 2,200 เครื่องและเกมบนโต๊ะเกือบ 150 เกม

Hollywood Casino Perryville และ Ocean Downs Casino โพสต์รายได้ในเดือนมิถุนายนลดลง 3.9% และ 4.8% ตามลำดับ

สด! Casino & Hotel เป็นหนึ่งในผู้ชนะในเดือนมิถุนายนของ Maryland โดยเพิ่ม GGR เพิ่มขึ้น 1.7% เป็นเกือบ 49 ล้านดอลลาร์ สถานที่ให้บริการมีเครื่องสล็อต 3,779 มากกว่าคาสิโนอื่น ๆ ในรัฐ แม้ว่าจะมีสล็อตเพียง 665 สล็อตและเกมบนโต๊ะเพียง 19 เกม แต่ Rocky Gap Casino Resort ใน Allegany County ก็เห็น GGR เพิ่มขึ้น 7.5% เป็น 5.11 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน

ด้วยรายรับต่อปีถึง 209 ล้านดอลลาร์ Live! Casino & Hotel เป็นผู้นำของรัฐแมรี่แลนด์ในช่วงครึ่งทางของปี 2019 ตามด้วย MGM National Harbor ที่ 196.48 ล้านดอลลาร์ตามหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

สด! เป็นเจ้าของโดย The Cordish Companies ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบัลติมอร์

พลาดโอกาส

เมื่อต้นปีนี้ Thomas V. Mike Miller Jr. ประธานวุฒิสภารัฐแมรี่แลนด์ (D-Calvert) กล่าวว่าร่างกฎหมายจะไม่รับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในปีนี้ กฎหมายฉบับแรกสุดเกี่ยวกับปัญหานี้อาจเกิดขึ้นอีกครั้งคือปี 2020

นั่นอาจหมายถึงกระแสรายได้ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับรัฐและผู้ให้บริการเกมจะถูกเก็บไว้ที่อ่าวเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงมองหาช่องว่าง วอชิงตัน ดี.ซี. ที่อยู่ใกล้เคียงกำลังดำเนินการตามแผนที่จะเปิดให้บริการเดิมพันกีฬาในปีนี้และเดลาแวร์ซึ่งเป็นรัฐที่มีพรมแดนติดกับแมริแลนด์ เป็นที่ตั้งของ อุตสาหกรรมการพนันกีฬาที่เฟื่องฟู

บริษัท Eldorado Resorts, Inc. (NASDAQ:ERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอซื้อกิจการ 17.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับ Caesars Entertainment Corp. (NASDAQ:CZR) ดำเนินการโดยซีซาร์ น่าจะมีผู้ซื้อจำนวนมากที่เต็มใจ

Linq ในลาสเวกัสอาจเป็นทรัพย์สินของซีซาร์ที่สามารถขายได้ (ภาพ: Booking.com)

ในการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 24 มิถุนายนเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงของ Caesars Thomas Reeg ซีอีโอของ Eldorado กล่าวว่าบริษัทที่ควบรวมกันอาจเป็น “ผู้ขายทรัพย์สิน Strip แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ”

ในการให้สัมภาษณ์กับLas Vegas Review-Journalนักวิเคราะห์ของ SunTrust Robinson Humphrey Barry Jonas กล่าวว่าบริษัทเกมหลายแห่งที่ปัจจุบันไม่มีรอยเท้า Strip อาจเป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพของสถานที่ซีซาร์ที่นั่น

นักวิเคราะห์เน้นผู้เล่นระดับภูมิภาค เช่นBoyd Gaming Inc. (NYSE:BYD) และ Penn National Gaming, Inc. (NASDAQ:PENN) ว่าเป็นคู่ครองที่เป็นไปได้สำหรับคาสิโน Caesars Strip ขณะที่สังเกต Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) และ Twin River Worldwide Holdings, Inc. (NYSE:TRWH) ซึ่งตั้งอยู่ในโรดไอแลนด์ก็อาจผสมกัน

ทั้ง (Twin River และ Monarch) เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดซึ่งไม่มีสถานะ Strip” Jonas กล่าวในการสัมภาษณ์Review-Journal

เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าคาสิโน Strip แทบไม่มีการขาย จึงมีแนวโน้มว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับทรัพย์สินของ Caesars Sin City ที่ Eldorado อาจตัดสินใจขาย

การพูดของการแข่งขัน

ตามที่Casino.orgรายงานในไม่กี่วันหลังจาก Eldorado ประกาศข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับ Caesars, Phil Ruffin เจ้าของ Treasure Island และเจ้าของGolden Nugget Tilman Fertitta ยังคงสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสเพิ่มเติมและอาจเป็นผู้ประมูลคาสิโน Caesars หากมีใครเข้ามา ขาย.

แล้วก็มี VICI Properties Inc. (NYSE:VICI) ในวันที่ Eldorado เปิดเผยการเสนอราคาสำหรับ Caesars กล่าวว่ากำลังขายคาสิโนของ Harrah สามแห่งให้กับVICI ในราคา 3.2 พันล้านดอลลาร์แต่มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้

ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการซื้ออสังหาริมทรัพย์สามแห่งของ Harrah VICI ยังได้รับสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะซื้อหรือเข้าสู่ข้อตกลงการขายแบบลีสแบ็คในคาสิโนลาสเวกัสของ Caesars สองแห่ง หากข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้น VICI จะเลือกร้าน Flamingo Las Vegas, Bally’s Las Vegas, Paris Las Vegas และ Planet Hollywood Resort & Casino

หาก VICI ทำธุรกรรมเริ่มต้นสำหรับหนึ่งในคุณสมบัติเหล่านั้นกับ Eldorado และตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการซื้อครั้งที่สองก็จะสามารถเลือกจากคาสิโนที่เหลืออยู่ในกลุ่มดังกล่าวและ LINQ Hotel & Casino

ไอเดียอื่นๆ

ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อเสนอสำหรับซีซาร์ Eldorado กล่าวว่าจะขายคาสิโนสองแห่งในมิสซูรีและอีกหนึ่งแห่งในเวสต์เวอร์จิเนีย นักวิเคราะห์ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ของบริษัทที่ควบรวมกันเพื่อขายสถานที่เล่นเกมในพื้นที่อื่นๆ ที่พวกเขามีความทับซ้อนกันทางภูมิศาสตร์เช่น หลุยเซียน่า และรีโน/ทาโฮ เช่นเดียวกับเอลโดราโด Monarch Casino ตั้งอยู่ในรีโนและสามารถมองหาทรัพย์สินอื่นที่นั่นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดบ้าน

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่เอลโดราโดอาจมองหาการปิดสถานที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่ำในตลาดบางแห่ง แอตแลนติกซิตีของ Bally ได้รับข่าวลือว่าเป็นเหยื่อการปิดตัวเนื่องจากปัจจุบัน Eldorado และ Caesars เป็นเจ้าของคาสิโนสี่แห่งในศูนย์กลางการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์และหน่วยงานกำกับดูแลอาจต้องการเห็นตัวเลขนั้นลดลง

ด้านหนึ่ง ผู้ให้การสนับสนุนด้านความเป็นส่วนตัวกังวลว่าสถานที่เล่นเกมและองค์กรอื่นๆ กำลังทำอะไรกับการจดจำใบหน้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และไม่ว่าสิทธิ์ของผู้อุปถัมภ์จะถูกละเมิดหรือไม่ ในการป้องกันคาสิโนและธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ ข้อมูลสามารถช่วยมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้เยี่ยมชม

สถานที่เล่นเกมได้ใช้เครื่องมือจดจำใบหน้ามาตั้งแต่ปี 1990 เพื่อตรวจจับและระบุนักพนันที่ถูกแบนหรือมีปัญหา การใช้งานมีการพัฒนาและยังคงช่วยปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

“การใช้ไบโอเมตริกซ์ในคาสิโนนั้นซับซ้อนและแพร่หลายมากขึ้นเท่านั้น … [และ] ทุกวันทุกคนที่เดินผ่านคาสิโนจะมีรูปใบหน้าของพวกเขาถูกจับและประมวลผล” ปีเตอร์ฮันนาทนายความด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นประธานของ ACLU ของสมาคม Next Generation ของรัฐอิลลินอยส์บอกกับCasino.org

ในระดับชาติ วุฒิสมาชิกสหรัฐ Catherine Cortez Masto (ดี-เนวาดา) เสนอร่างกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางเมื่อต้นปีนี้ รวมถึงการปกป้องข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เช่น การยินยอมในการเลือกรับ Hanna กล่าว Masto ยื่นใบเรียกเก็บเงินในเดือนกุมภาพันธ์ และได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการวุฒิสภาด้านพาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่เลื่อนผ่าน กกต.

ในระดับรัฐ รัฐอิลลินอยส์ เท็กซัส และวอชิงตัน มีกฎหมายข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ใช้บังคับกับแต่ละรัฐอยู่แล้ว นอกจากนี้ California Consumer Privacy Act (CCPA) จะมีผลบังคับใช้ในปี 2020

สถานที่เล่นเกมบางแห่งในแคลิฟอร์เนียอาจได้รับผลกระทบจาก CCPA ตาม Hanna การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างและรวมถึงข้อกำหนดในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ Hanna อธิบายซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยสถานที่เล่นเกม

คาสิโนบางแห่งอาจจำเป็นต้องประเมินใหม่และเปลี่ยนวิธีการที่พวกเขารวบรวมและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย” Hanna กล่าวเกี่ยวกับกฎหมาย

รูปแบบพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของรัฐอิลลินอยส์สำหรับรัฐอื่นๆ

สำหรับรัฐที่พิจารณากฎหมายของตน พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไบโอเมตริกแห่งรัฐอิลลินอยส์ (BIPA) ถือเป็น “แบบอย่างที่ดี” ฮันนากล่าว

“BIPA … เป็นกฎหมายฉบับแรกในประเภทนี้ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2008 พนันบอล และได้รับการแก้ไข กลั่นกรอง และดำเนินคดีอย่างยาวนาน” เขากล่าวเสริม “มันเป็นกฎเกณฑ์และกรอบการทำงานที่สมดุลที่เราได้ทำงานด้วยมานานกว่าทศวรรษด้วยผลลัพธ์ที่ดี”

เมื่อต้นปีนี้ ศาลฎีกาของรัฐอิลลินอยส์ตัดสินว่า BIPA ไม่ต้องการการบาดเจ็บหรืออันตรายที่แท้จริงในการเรียกร้อง ทำให้ง่ายต่อการยื่นฟ้องหากมีการยินยอมที่ไม่เหมาะสม คำตัดสินของศาลอยู่ที่Rosenbach v. Six Flagsซึ่งมีรอยนิ้วหัวแม่มือของเด็กอายุ 14 ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาที่สวนสนุก

Stacy Norris บรรณาธิการของUNLV Gaming Law Journalเพิ่งเขียนบทความในวารสารที่อธิบายถึง BIPA ว่าเป็น “ตัวอย่างที่ดีของกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ได้ หากผู้คนได้รับแจ้งว่าข้อมูลของพวกเขากำลังถูกรวบรวม ข้อมูลดังกล่าวจะใช้สำหรับอะไรและนานแค่ไหน และความสามารถในการยินยอมหรือปฏิเสธความยินยอมในการรวบรวมและใช้ข้อมูลของพวกเขา

“จำนวนคดีฟ้องร้องในรัฐอิลลินอยส์ที่เพิ่มขึ้นควรบ่งชี้ให้รัฐอื่น ๆ ทราบว่านี่เป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจในการก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า” นอร์ริสกล่าวเสริม “คำแนะนำที่ดีที่สุดคือให้รัฐสร้างแบบจำลองการกระทำของตนเองตามพระราชบัญญัติ BIPA ของรัฐอิลลินอยส์”

เมื่อพูดถึงคดีความ Hanna อธิบายว่าบุคคลหรืออัยการของรัฐสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของรัฐหรือกฎหมายไบโอเมตริกซ์

Hanna กล่าวว่า “ไม่น่าเป็นไปได้” ที่การอ้างสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์เป็นการส่วนตัว “อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย” แต่หนทางหนึ่งที่เป็นไปได้ในการดำเนินคดีอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทต่างๆ ใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ Hanna กล่าว

แนวทางอื่นอาจรวมถึงการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่สี่ซึ่งห้ามไม่ให้มีการค้นและจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย “เรา … รู้ว่าคาสิโนทำงานกับการบังคับใช้กฎหมายเป็นครั้งคราว และเป็นไปได้ว่าจะมีการเรียกร้องการแก้ไขข้อที่สี่ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น หากคาสิโนแบ่งปันข้อมูลไบโอเมตริกซ์ … ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญา” Hanna กล่าว .

ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม ยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแฮ็ก แฮกเกอร์หรือแม้แต่พนักงานที่ไม่พอใจ “สามารถใช้และสร้างรายได้จากข้อมูลไบโอเมตริกซ์จำนวนมากได้” Hanna กล่าว

“ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่รวบรวมจากผู้เล่นคาสิโนไม่ควรถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด แต่เท่าที่จะถูกเก็บไว้ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดมากสำหรับการรวบรวมเท่านั้น” ฮันนากล่าวเสริม

เครื่องมือจดจำใบหน้าปรับปรุงความปลอดภัยของคาสิโน

Anthony Cabot ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการเล่นเกมที่ UNLV Boyd School of Law ยังบอกกับCasino.orgว่าการรวบรวมการจดจำใบหน้าสามารถเป็น “เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการระบุผู้ก่อการร้ายและการกระทำผิดทางอาญาในสภาพแวดล้อมของคาสิโน”

หนึ่งความคิดริเริ่มใหม่จากAthena Securityเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คาสิโนตรวจจับปืนและอาวุธอื่น ๆ ที่ผู้อุปถัมภ์อาจซ่อน การจดจำใบหน้าอาจเป็นประโยชน์สำหรับการยกเว้นตนเองและขีดจำกัดการใช้จ่ายที่กำหนดด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบที่คาสิโน Cabot กล่าว

ความท้าทายอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากับการใช้ประโยชน์ในทางอื่น”คาบอตอธิบาย “สิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายต้องให้ความสำคัญคือการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลในบริบทอื่น

“ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับบุคคลนิรนามที่เล่นในคาสิโน หาตัวตนของเขาหรือเธอจากบันทึกสาธารณะ แล้วขายข้อมูลนั้นให้กับบริษัท timeshare บุคคลที่สามเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำการตลาดกับบุคคลนั้นได้หรือไม่” เขาถาม.

ประเด็นนี้ไปไกลกว่าพรมแดนสหรัฐฯ คาสิโนใน มาเก๊าได้เปิดตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อุปถัมภ์และระบุบุคคลที่มีแนวโน้มจะใช้จ่ายและสูญเสียอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) โหวตให้วันพุธที่เริ่มกระบวนการประมูลคาสิโนดาวเทียมประเภท 4 การประมูลจะได้รับการยอมรับในวันที่ 4 กันยายน เวลา 10.00 น. ET ก่อนการประชุมตามกำหนดปกติของหน่วยงาน

การเสนอราคาขั้นต่ำยังคงเป็น $7.5 ล้านสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องสล็อตมากถึง 750 เครื่อง บริษัทที่ชนะจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 2.5 ล้านดอลลาร์หลังจากได้รับการอนุมัติเพื่อรวมเกมบนโต๊ะมากถึง 30 เกมในปีแรกที่เปิดดำเนินการ

มีการประมูลที่ประสบความสำเร็จห้ารายการระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2561 การประมูลถูกปิดผนึกและเปิดเผยเฉพาะข้อเสนอที่ชนะสูงเท่านั้น

ผู้สมัครที่ผ่านการรับรอง

กระบวนการประมูลคาสิโนขนาดเล็กประเภท 4 นั้นเริ่มแรกเปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการ 10 แห่งของคาสิโนประเภท 1 หรือ 2 ทางบกเท่านั้น

คาสิโนรีสอร์ทประเภทที่ 3 – Lady Luck และ Valley Forge ซึ่งทั้งคู่ได้จ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐเพื่อลบค่าธรรมเนียมการเข้าใช้รีสอร์ท – สามารถประมูลทรัพย์สินประเภท 4 หลังจากที่คนอื่นๆ เลือกที่จะไม่ทำข้อเสนอเพิ่มเติม ผู้ชนะก่อนหน้านี้ยังได้รับเชิญให้กลับมาลองและคว้าอีกมินิคาสิโน Penn National ทำเช่นนั้น

ผู้ชนะดาวเทียม – ที่ตั้ง – ราคาเสนอซื้อ

1. Penn National Gaming, ยอร์คเคาน์ตี้ 50.1 ล้านดอลลาร์

2. Stadium Casino, LLC, Hempfield Township $40.1 ล้าน

3. Mount Airy Casino Resort, Beaver County 21.18 ล้านเหรียญสหรัฐ

4. Parx Casino, Shippensburg Township 8.11 ล้าน

5. Penn National Gaming, Berks County $7.5 ล้าน

หลังจากที่ไม่ได้รับการเสนอราคาเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ Penn National ได้รับใบอนุญาตประเภท 4 ครั้งที่สอง PGCB กล่าวว่าจะพิจารณาเชิญ บริษัท ภายนอกสำหรับการประมูลในอนาคต คณะกรรมการกล่าวในการแถลงข่าวในสัปดาห์นี้ว่าขั้นตอนต่างๆ จะถูกโพสต์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน คณะกรรมการอนุญาตให้อนุมัติดาวเทียมได้มากถึง 10 ดวง

การขยายการเล่นเกม

ทรัพย์สินประเภท 4 มาในกฎหมาย 2017 ที่ลงนามโดย Gov. Tom Wolf (D) ซึ่งอนุญาตให้เล่นการพนันออนไลน์ การพนันกีฬา และกีฬาแฟนตาซีรายวัน ห้องรับรองสำหรับเล่นเกมในสนามบิน และเทอร์มินัลวิดีโอเกมภายในป้ายรถบรรทุกบางแห่ง

การเดิมพันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตได้เริ่มขึ้นแล้ว และสล็อตออนไลน์และเกมบนโต๊ะถูกตั้งค่าให้ถ่ายทอดสด 15 กรกฎาคม Parx และ Hollywood ได้รับการอนุมัติให้เปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในวันจันทร์

คาสิโนบนบก 12 แห่งของเพนซิลเวเนียรายงานรายรับจากการเล่นเกมรวม 3.22 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ที่ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ แต่ด้วยปัจจัยเงินเฟ้อแล้ว ตัวเลข 3.22 พันล้านดอลลาร์นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพที่แย่ที่สุดของอุตสาหกรรมเกมของรัฐนับตั้งแต่เปิดตัวเกมบนโต๊ะในปี 2010

คาสิโน, ดาวเทียม, ออนไลน์, มือถือ, ป้ายหยุดรถบรรทุก, สนามบิน – การขยายตัวครั้งใหญ่ทำให้เกิดคำถามว่าตลาดสามารถรองรับวิธีการมากมายที่คนในเพนซิลเวเนียสามารถทดสอบโชคของพวกเขาได้หรือไม่

ในบันทึกย่อที่ออกเมื่อปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ของ Moody’s Investors Service กล่าวว่าตลาดสล็อตในรัฐคีย์สโตนมีแนวโน้มอิ่มตัวมากเกินไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจัดอันดับเครดิตกล่าวว่ามีโอกาสมากขึ้นสำหรับเกมบนโต๊ะใหม่

เจ้าหน้าที่สองคนได้รับการแต่งตั้งในเดือนนี้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชุดใหม่ ตามข้อมูลของGGRAsia เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในทันที จะรายงานตรงต่อคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งชาติ

เมื่อสมาชิกคณะกรรมการคาสิโนห้าคนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง พวกเขาจะได้รับการยืนยันจากรัฐสภาของญี่ปุ่น คาดว่าพนักงานของรัฐจากหน่วยงานต่างๆ จะทำงานร่วมกับกรรมการในเรื่องระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ 100 คน พนักงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือคณะกรรมการเช่นกัน

เมื่อต้นเดือนนี้ หน่วยงานการท่องเที่ยวได้จัดตั้งแผนกระหว่างประเทศขึ้นใหม่ แผนกนี้มีพนักงาน 73 คนและ Jun Takashina เป็นผู้อำนวยการทั่วไปGGRAsiaกล่าว

รัฐบาลจะเปิดเผยรายละเอียดการเลือกสถานที่

เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้ว คณะกรรมการจะมีตารางงานที่ยุ่ง มีผู้ให้บริการคาสิโนระดับโลกจำนวนมากที่สนใจจะแย่งชิงใบอนุญาตทั้งสามใบ

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐคือการระบุว่าไซต์ใดจะได้รับเลือกเป็นสถานที่สำหรับรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IRs) รัฐบาลคาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสถานที่

ในเดือนพฤษภาคม ผู้ดำเนินการเจ็ดรายส่งข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นเพื่อรับใบอนุญาตการเล่นเกมในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ห้าบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก การตัดสินใจว่าผู้ให้บริการคาสิโนรายใดจะร่วมมือด้วยมีแนวโน้มที่จะทำในช่วงต้นปี 2020

โอซาก้าถูกมองว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับสถานที่แห่งหนึ่ง ในเดือนมีนาคม Jim Murren ซีอีโอของ MGM Resorts คาดการณ์ว่าโอซาก้าจะเป็นภูมิภาคแรกที่ได้รับการอนุมัติสำหรับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการในญี่ปุ่น

Lawrence Ho Yau Lung ประธานกรรมการและซีอีโอของ Melco Resorts คาดว่าจะใช้จ่ายเงินกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐในสถานที่นี้ หากบริษัทของเขาได้รับใบอนุญาตโอซาก้า เกาะยูเมะชิมะซึ่งเป็นเกาะเทียมถูกกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ที่เป็นไปได้ในภูมิภาคนี้

นางาซากิยังอยู่ในการพิจารณา

สถานที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ ได้แก่ เมืองในจังหวัดวาคายามะ นางาซากิ ฮอกไกโด และคานางาวะ NagaCorp มีความสนใจในการวางสถานที่เล่นเกมในนางาซากิบางทีอาจจะอยู่ที่สวนสนุก Huis Ten Bosch ท่ามกลางสถานที่อื่นๆ ในญี่ปุ่น ตามรายงานของสื่อ

ในเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่จาก Huis Ten Bosch และผู้นำรัฐบาลของจังหวัดนางาซากิและเมือง Sasebo กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ส่วนหนึ่งของสวนสนุกได้รับการพิจารณาสำหรับ IR มีที่ดิน 74.1 เอเคอร์สำหรับการพัฒนา

ญี่ปุ่นรับรองรีสอร์ทคาสิโนเมื่อปีที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ในเดือนธันวาคมว่าตลาดคาสิโนของญี่ปุ่นจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอย่างรวดเร็ว รองจากมาเก๊า

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวน่าจะเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคม แม้จะมีความสนใจอย่างมาก รีสอร์ทคาสิโนญี่ปุ่นแห่งแรกอาจไม่เปิดให้บริการจนถึงปี 2026 ตามการวิเคราะห์ของ Global Market Advisors (GMA)

ในรายงาน บริษัทกล่าวว่าความล่าช้าทางกฎหมายและความท้าทายในการก่อสร้างจะขัดขวางการเปิดตัวในปี 2567 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ชะลอแผนในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อดูแลอุตสาหกรรมคาสิโนและล่าช้าในการร่างกรอบของข้อบังคับจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งช่วงฤดูร้อน

ไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่รองรับสถานที่เล่นเกม การสำรวจความคิดเห็นของชาวโยโกฮาม่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วพบว่า 97 เปอร์เซ็นต์ของผู้ถูกสอบสวนมีมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับคาสิโนที่ตั้งอยู่ที่นั่น

Ken Paxton อัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัสต้องการปิดห้องเล่นเกม Naskila ในเมืองลิฟวิงสตัน เมือง Polk County และเรียกร้องค่าปรับ 10,000 ดอลลาร์สำหรับทุกวันที่โรงงานเปิดทำการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 ซึ่งขณะนี้มีค่าปรับมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Naskila เสนอเกมคลาส II ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดีย (1988) ท้ายที่สุด นั่นคือสิ่งที่ชนเผ่าดั้งเดิมของ Kickapoo อยู่ห่างออกไป 400 ไมล์ ณ อีกฟากหนึ่งของเท็กซัส ณ The Lucky Eagle Casino ซึ่งเป็นสถานที่เล่นเกมที่ถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวของรัฐ อันที่จริง มันทำเช่นนั้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นโทษในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

แล้วความแตกต่างคืออะไร?

เวลาคือทุกสิ่ง

โดยทั่วไปแล้ว IGRA อนุญาตให้ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเสนอการเล่นเกมระดับ II ซึ่งแตกต่างจากการเล่นเกมคาสิโนแบบเต็มรูปแบบบนดินแดนอธิปไตยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ

Alabama-Coushatta ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในปี 1987 เพียงหนึ่งปีก่อนการออกกฎหมายของ IGRA ในเวลาเดียวกันกับYsleta del Sur Pueblo (Tigua) ของ El Paso

แต่การกระทำที่ได้รับการยอมรับจากชนเผ่านั้นยังรวมถึงประโยคที่ไม่ใช่เกมด้วย ซึ่งกำหนดว่า “การพนัน ลอตเตอรี หรือบิงโก ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของเท็กซัส ในเขตสงวนของชนเผ่าและในดินแดนของชนเผ่า” จะเป็นสิ่งต้องห้าม

Kickapoo ซึ่งเป็นที่รู้จักเมื่อสองปีก่อนในปี 1985 ไม่ได้ผูกมัดด้วยประโยคห้ามเล่นเกม

Alabama-Coushatta และ Tigua ได้แย้งว่าพวกเขาถูกบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขเพราะสมาชิกสภาคองเกรสบางคนขู่ว่าจะปิดกั้นทางเดินของใบเรียกเก็บเงินเว้นแต่พวกเขาจะยอมรับบทบัญญัติที่ห้ามการเล่นเกม

ฝ่ายสนับสนุน

ตอนนี้ร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางอีกฉบับได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนของสหรัฐอเมริกา Brian Babin (R-Texas) และได้รับการสนับสนุนจากสองฝ่ายจากผู้สนับสนุนร่วม 25 คนพยายามที่จะแก้ไขยอดเงินคงเหลือและลบมาตราการต่อต้านการเล่นเกมสำหรับทั้ง Alabama-Coushatta และ Tigua .

พวกเขาเปิดสิ่งนี้เมื่อประมาณสามปีที่แล้วและรัฐเท็กซัสได้ติดตามพวกเขา” Babin บอกEast Texas Matters “หลังจากศึกษาสิ่งนี้ ฉันบอกว่ามันไม่ถูกต้อง… นี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจ นี่คืองาน นี่คือสิ่งที่ช่วยเหลือชนเผ่านี้จริงๆ

“มันเป็นเรื่องของความยุติธรรม นั่นคือสิ่งที่ร่างกฎหมายนี้กล่าวถึง” เขากล่าวเสริม “ ปฏิบัติต่ออลาบามา – คูชัตตาในแบบที่เผ่า Kickapoo แห่งเท็กซัสได้รับการปฏิบัติ”

ชนเผ่านี้กำลังพยายามสร้างการสนับสนุนในท้องถิ่นสำหรับร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 759 และได้ขอให้เคาน์ตีเท็กซัสหลายแห่งเสนอมติเพื่อสนับสนุนสาเหตุของพวกเขา จนถึงตอนนี้ Polk County, Madison County และคนอื่นๆ ได้เข้าร่วมแล้ว

การเรียกเก็บเงินถูกนำมาใช้หลังจากศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางในเดือนมกราคมเข้าข้างรัฐในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของห้องเล่นเกม Naskila

“มีงานเต็มเวลา 371 ตำแหน่งที่เดิมพัน และเรามีข้อผูกมัดทางศีลธรรมในการต่อสู้หรือทุกคนที่ทำงานที่ Naskila Gaming” Cecilia Flores ประธานเผ่ากล่าวเพื่อตอบสนองต่อการพิจารณาคดีนั้น “สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปราศจากแอลกอฮอล์ของเรากำลังสร้างความแตกต่างที่สำคัญในชีวิตของ East Texans และเราจะดำเนินการติดตามทุกวิถีทางทางกฎหมายเพื่อดำเนินการ Naskila Gaming บนดินแดนชนเผ่าของเราต่อไป”

ผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมา เควิน สติตต์ (ขวา) กล่าวว่าเกมในปัจจุบันของรัฐกระชับกับชนเผ่าจำนวนมากที่ดำเนินการคาสิโนประมาณ 130 แห่ง จำเป็นต้องทำใหม่เพื่อให้กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันแบ่งปันรายได้มากขึ้น

ผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมา Kevin Stitt กล่าวว่าคอมแพคเกมชนเผ่าไม่ได้แบ่งรายได้คาสิโนเพียงพอกับรัฐ (ภาพ: Adrian O’Hanlon III/Enid News & Eagle)

ในความเห็นของTulsa Worldที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้นำชนเผ่า ผู้ว่าการคนแรกที่เป็นสมาชิกของ Cherokee Nation เองกล่าวว่าเครื่องบินคอมแพคอายุเกือบ 15 ปีไม่ใช่ข้อตกลงที่ยอมรับได้อีกต่อไป กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันแบ่งปันระหว่างสี่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) กับรัฐในสิ่งที่เรียกว่า “ค่าธรรมเนียมพิเศษ”

สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือเพียงแค่ต่ออายุคอมแพคที่มีอยู่ ‘ตามที่เป็น’ แทนที่จะทำงานหนักเพื่อตรวจสอบและเจรจาต่อรองอย่างใกล้ชิดซึ่งสะท้อนถึงสถานะของกิจการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกให้ฉันมองทุกอย่างในหน่วยงานของรัฐด้วยสายตาที่สดใส และหากจำเป็น ให้ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของชาวโอคลาโฮมานทั้งสี่ล้าน” Stitt อธิบาย

“ในกรณีนี้ นั่นหมายถึงการนั่งลงกับพันธมิตรเผ่าของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีนำคอมแพคอายุ 15 ปีเหล่านี้ไปสู่ข้อตกลงที่สะท้อนถึงสภาวะตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเกมที่เห็นได้ทั่วประเทศในวันนี้” ผู้ว่าราชการกล่าวต่อ

อัตราค่าบริการ

Stitt เห็นว่าข้อตกลงการแบ่งรายได้ภาษีที่รัฐโอคลาโฮมาบรรลุกับหน่วยงานชนเผ่าในปี 2547 จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากตลาดได้เติบโตเต็มที่แล้ว เขาชี้ให้เห็นว่าที่ GGR ประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์นั้น Sooner State เป็นเขตอำนาจศาลเกมที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประเทศรองจากเนวาดาและแคลิฟอร์เนียเท่านั้น

คาสิโนในโอคลาโฮมามีตั้งแต่ส่วนต่อเติมเกมขนาดเล็กในปั๊มน้ำมันไปจนถึงรีสอร์ทแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ เช่น Winstar World ซึ่งถูกเรียกเก็บเงินว่าเป็นสถานที่เล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เผ่าจ่ายภาษีสี่เปอร์เซ็นต์สำหรับสล็อตแมชชีน GGR สำหรับ 10 ล้านดอลลาร์แรก 5% ในอีก 10 ล้านดอลลาร์ถัดไป และ 6% ที่มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ เกมบนโต๊ะแบ่งปัน 10 เปอร์เซ็นต์กับรัฐ

Stitt เชื่อว่าค่าธรรมเนียมพิเศษควรใกล้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ Sean Murphy นักข่าวของ Associated Pressชี้ให้เห็นว่าส่วนแบ่งรายได้ของชนเผ่าในรัฐแอริโซนามีตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเปอร์เซ็นต์และสองถึง 10 เปอร์เซ็นต์ในนิวเม็กซิโก

เคาน์เตอร์เผ่า

ผู้นำของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีอำนาจโอกลาโฮมาตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความคิดเห็นของ Stitt พวกเขากล่าวว่าหากไม่สามารถเข้าถึงข้อกำหนดใหม่ได้เมื่อข้อตกลงปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2020 ข้อตกลงปัจจุบันจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ ในความคิดเห็นใดๆ ของเขา ไม่มีการรับรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของชนเผ่า” John Berrey ประธาน ของ Quapaw Nationกล่าว กับ AP “ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันเป็นหนึ่งในนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในรัฐ เราให้สวัสดิการแก่พนักงานของเรา เราน่าจะเป็นกลุ่มที่ใจบุญที่สุดในรัฐ”

ไม่เหมือนในฟลอริดาที่เผ่า Seminoleชอบที่จะเจรจาการเล่นเกมกับรัฐจากสายตาของสาธารณชน op-ed ของ Stitt ดูเหมือนจะตั้งค่าการประลองเผ่าในปีต่อ ๆ ไปซึ่งน่าจะสร้างความสนใจของสื่อมากมาย