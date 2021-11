น้ำเต้าปูปลา GClub สมัครจีคลับสล็อต เกมบน iPad

น้ำเต้าปูปลา GClub ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 2 เมษายน 2010) – Unity Technologies ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการพัฒนา Unity สำหรับเนื้อหาเชิงโต้ตอบ 3 มิติ

บนเว็บ, PC, Mac, Wii™, Xbox 360 และ iPhone ประกาศเปิดตัว ยูนิตี้ไอโฟน 1.7 ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้ Unity ได้ขยายแพลตฟอร์มการพัฒนาและปรับใช้ iPhone ชั้นนำในตลาดเพื่อรวมการสนับสนุนสำหรับ Apple iPad ที่เพิ่งเปิดตัว นี่คือการอัปเกรดฟรีสำหรับลูกค้า Unity iPhone ที่มีอยู่ทั้งหมด

Unity Technologies ยังได้ประกาศว่ามีเกมเฉพาะสำหรับ iPad ที่เขียนโดย Unity มากกว่า 15 เกมใน App Store ของ iPad แล้ว โดยเพิ่มเนื้อหาคุณภาพสูงให้กับเกม

ที่เขียนโดย Unity มากกว่า 600 เกมที่บรรจุอยู่ใน App Store ในปัจจุบัน ผู้เผยแพร่แอพใหม่เหล่านี้รวมถึงชื่อที่โดดเด่นเช่น Disney, Warner Bros. และ Chillingo

David Helgason ซีอีโอของ Unity Technologies กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักพัฒนา Unity จำนวนมากก้าวกระโดดในโอกาสที่จะนำประสบการณ์การ

เล่นเกมใหม่ๆ มาสู่เจ้าของ น้ำเต้าปูปลา GClub ในอนาคต” “การมีเกมคุณภาพจำนวนมากในตอนเปิดตัวเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อนักพัฒนา โดยมอบเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุด”ผู้ใช้ Unity iPhone ที่เปิดตัวชื่อบน iPad ต่างชื่นชมเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยประหยัดเวลาของ Unity อยู่แล้ว:

“ความสามัคคีเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นปรากฎการณ์และทำให้การเคลื่อนย้ายไปยัง iPad พริบตา” ไมค์รัสมุสเซน El Presidente สาธารณรัฐสนุก, ผู้สร้างของ iPad เปิดตัวชื่อกล่าวว่าเชลล์และหลัง: กระสุนสงคราม “เราสามารถนำเนื้อหาเกมเก่าของเรากลับมาใช้ใหม่ได้ (นี่เป็นภาคต่อของเกมที่มีอยู่) และเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว”

“การนำMonster Ball มาสู่ iPad นั้นเป็นเพียงเรื่องของการตั้งค่าพารามิเตอร์การตั้งค่าผู้เล่นสองสามตัวใน Unity และบิลด์การกดปุ่ม ระบบ Unity GUI ได้ดูแลการ

เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกว้างยาวแล้ว ดังนั้นพอร์ต iPad จึงเรียบง่าย ปราศจากความเจ็บปวด ได้ผล เป็นอีกครั้งที่การลงทุนในการใช้ Unity ได้ผลตอบแทนแล้ว” Thomas Hentschel Lund ผู้ร่วมสร้างMonster Ballกล่าว

นักพัฒนา Infinite Dreams ได้เปิดตัวเกมเปิดตัว iPad สามชื่อ ได้แก่iQuarium HD, Sailboat Championship PRO HDและJelly Invaders HD ซึ่งทั้งหมดเขียน

ขึ้นใน Unity “เราสามารถส่งเกมของเราและยอมรับใน iPad App Store ได้โดยไม่ต้องเห็นฮาร์ดแวร์” Seweryn Panczyniak หัวหน้าโปรแกรมเมอร์ของ Infinite

Dreams กล่าว “ความสามัคคีเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีระดับความยุ่งยากน้อยที่สุดและระดับสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์”

ผู้ใช้ในปัจจุบันและอนาคตของ iPhone ของความสามัคคีที่ต้องการที่จะพัฒนา iPhone และ iPad ปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ iPhone สามัคคีที่http://unity3d.com/iPhone

หากต้องการรับ Unity ที่อัดแน่นด้วยคุณสมบัติฟรีเพื่อสร้างเกมและการแสดงภาพแบบโต้ตอบสำหรับเว็บ พีซี และ Mac หรือเพื่อรับการประเมิน Unity Pro หรือ Unity iPhone ฟรี 30 วัน ให้ไปที่http://unity3d.com/unity/download/ .

Unity Technologies กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเกมและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในห้าบริษัทเกมชั้นนำประจำปี 2552 โดย Gamasutra หลังจากออกสู่ตลาดเพียงสี่ปี วันนี้

Unity Technologies มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 120,000 รายทั่วโลก รวมถึงบริษัทชั้นนำอย่าง Coca-Cola, Electronic Arts, Disney, LEGO, Mint.com,

NASA และ UPS, สตูดิโอขนาดใหญ่และขนาดเล็ก, มืออาชีพอิสระ, นักเรียนและมือสมัครเล่น – โดยใช้ แพลตฟอร์ม Unity เพื่อพัฒนาเนื้อหา 3D เชิงโต้ตอบคุณภาพสูง

สำหรับเว็บ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และคอนโซล นอกเหนือจากการปรับใช้เว็บ, PC, Mac, Wii™, Xbox 360, iPhone และ iPad แล้ว Unity Technologies ได้ประกาศการ

สนับสนุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับ PS3 และ Android Unity Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่เติบโตเร็วที่สุดและกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างจริงจังเพื่อขยายการใช้

งาน พลังและแพลตฟอร์มเข้าถึงได้เพื่อให้สามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ในการทำให้เทคโนโลยี 3D แบบโต้ตอบเป็นประชาธิปไตยได้ Unity Technologies มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกและมีสำนักงานพัฒนาทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://unity3d.com

ลอสแองเจลิส, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 3 เมษายน 2010) – Capcom® ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่วิดีโอเกมชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า “Resident Evil 4: iPad

Edition” พร้อมให้เล่นแล้วบน App Store เกมดังกล่าวมีชุดงานศิลปะความละเอียดสูงใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากจอภาพที่ใหญ่ขึ้นของ iPad อย่างเต็มที่ กราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงจะจับภาพโลกของ “Resident Evil” ในรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัว ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

เป็นเวลาหกปีแล้วที่ Raccoon City ถูกทำลาย ลีออน เอส. เคนเนดี อดีตตำรวจหน้าใหม่ในอุดมคติของกรมตำรวจเมืองแรคคูน ปัจจุบันเป็นสายลับสหรัฐฯ ที่มีภารกิจลับสุดยอด

ในการช่วยเหลือแอชลีย์ เกรแฮม ลูกสาวของประธานาธิบดี ลีอองเริ่มการสืบสวนของเขาในหมู่บ้านที่พูดภาษาสเปนที่ยังไม่เปิดเผยในยุโรป ซึ่งเขาได้พบกับชาวบ้านที่ดื้อรั้นซึ่งให้คำมั่นว่าจะมีชีวิตอยู่กับลอส อิลลูมินาดอส ลัทธิที่กระทำการลักพาตัวแอชลีย์ เมื่อลีอองพบกับความน่ากลัวที่คาดไม่ถึง เขาต้องค้นหาว่าใครหรืออะไรอยู่เบื้องหลังทุกสิ่ง

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ซีรีส์ “Resident Evil” มียอดขายมากกว่า 42 ล้านเล่มทั่วโลก รวมถึงแอป “Resident Evil: Degeneration™” และ “Resident Evil 4” ที่เพิ่ง

เปิดตัวสำหรับ iPhone และ iPod touch สำหรับเวอร์ชัน iPad นั้น Capcom ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของผู้ใช้จาก App Store และเพิ่มการปรับปรุงเฉพาะแพลตฟอร์มจำนวนมากเพื่อสร้างเกม “Resident Evil” แบบพกพาที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ “Resident Evil 4: iPad Edition” ยังใช้ระบบควบคุม Visual Pad ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งทำให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ผู้เล่นสามารถต่อสู้ด้วยปืนเพื่อต่อสู้กับฝูงชนของศัตรู ปีนบันได ติดตั้งกล้องส่องทางไกล และกระโดดออกนอกหน้าต่าง

Capcom เป็นผู้พัฒนา เผยแพร่ และจัดจำหน่ายความบันเทิงแบบโต้ตอบสำหรับเกมคอนโซล พีซี อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำของโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1983

และได้สร้างเกมหลายร้อยเกม รวมถึงเกมแฟรนไชส์ขายดีอย่าง “Resident Evil®” “Street Fighter®” “Mega Man®” และ “Devil May Cry®” Capcom มีการดำเนิน

งานในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โตเกียว เกาหลี และฮ่องกง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคปคอมสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.capcom.com

Capcom, “Mega Man”, “Resident Evil” และ “Devil May Cry” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Capcom Co., Ltd. และ/หรือ

Capcom Interactive, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ “Street Fighter” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Capcom USA, Inc. เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 5 เมษายน 2010) – สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์เกม (AGEM) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการได้อนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทใหม่สามแห่ง นำกลุ่มการค้าที่ประกอบด้วยผู้นำระดับโลก ซัพพลายเออร์เกมถึงสมาชิกทั้งหมด 93 ราย

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เกมบนโต๊ะ ส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์และ

บริการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเกม AGEM ทำงานเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมทั่วโลก ผ่านการดำเนินการทางการเมือง ความร่วมมือในงานแสดงสินค้า พันธมิตรด้านการศึกษา การเผยแพร่ข้อมูล และความเป็นพลเมืองที่ดีของบรรษัท สมาชิกของ AGEM ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกบริษัทภายใน

องค์กร AGEM ได้ช่วยเหลือค่าคอมมิชชั่นด้านกฎระเบียบและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สมาชิก AGEM สามารถ

ประสบความสำเร็จได้ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนการศึกษาและการริเริ่มการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบในระดับที่แข็งแกร่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.AGEM.org .

ฮูสตัน, 5 เมษายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Nevada Gold & Casinos, Inc. (NYSE Amex:UWN) ประกาศในวันนี้ว่า Robert Sturges, CEO และ Jim

Kohn, CFO จะนำเสนอในการประชุมผู้บริโภคประจำปีครั้งที่ 2 ของ Telsey Advisory Group ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553 ที่ Westin Times Square ในนครนิวยอร์ก การนำเสนอจะเริ่มเวลา 14:05 น. ตามเวลาตะวันออก

Nevada Gold & Casinos, Inc. (NYSE Amex:UWN) ของเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมในโคโลราโดและ

วอชิงตัน คาสิโนโคโลราโดแกรนด์ใน Cripple Creek, โคโลราโด; คาสิโน Crazy Moose ใน Pasco, Washington; คาสิโน Roadhouse ของ Coyote Bob ใน

Kennewick, Washington; และคาสิโน Crazy Moose ใน Mountlake Terrace, Washington เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Nevada Gold ทั้งหมด บริษัทมีความ

สนใจใน Buena Vista Development Company, LLC ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับ Buena Vista Rancheria ของ Me-Wuk Indian ในโครงการคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันที่จะพัฒนาในเมือง Ione รัฐแคลิฟอร์เนีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nevadagold.com .

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 5 เมษายน 2010) – World Series of Golf, Inc. (PINKSHEETS: WSGF) มีกำหนดจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

แผนธุรกิจที่ต่ออายุและหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เพื่อรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในหุ้นทางเว็บคาสต์พิเศษในวันพุธนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทได้ประกาศเข้าสู่ LOI สำหรับการ

ลงทุนเชิงกลยุทธ์และคาดว่าจะสรุปข้อตกลงภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า การลงทุนที่วางแผนไว้นี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเกมออนไลน์ของ World Series of Golf ร่วมกับพันธมิตรของบริษัท The World Golf Tour ( www.wgt.com ) และบริษัทในฐานะองค์กรถ่ายทอดสดชั้นนำและประสบการณ์ด้านดิจิทัล

การลงทุนที่วางแผนไว้ได้รับการแนะนำโดย Small Equity Initiative ( www.smallequity.com ) และ Philip Verges ผู้ก่อตั้ง Mr. Verges เป็นผู้ก่อตั้งและ

ประธาน NewMarket Technology, Inc. (PINKSHEETS: NWMT) และ China Crescent Enterprises, Inc. (OTCBB: CCTR) และเพิ่งเปิดตัว Small Equity Initiative ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงตลาดการลงทุนธุรกิจขนาดเล็กสำหรับทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน

ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัส World Series of Golf ( www.worldseriesofgolf.com) เป็นบริษัทด้านกีฬาและความบันเทิงระดับโลกที่มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟบน

บกและออนไลน์ โดยใช้วิธีการเล่นที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร เวิลด์ซีรีส์ของกอล์ฟ ซึ่งรวมทักษะของกอล์ฟและรูปแบบการเดิมพันของโป๊กเกอร์เท็กซัสโฮลเด็มแบบไม่จำกัด เล่นที่รีสอร์ทกอล์ฟในพื้นที่ลาสเวกัสสุดพิเศษในปี 2550 และ 2551 การแข่งขันกอล์ฟเวิลด์ซีรีส์ประจำปีครั้งที่สามจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม- 14, 2009 ที่ Las Vegas

Paiute Golf Resort บริษัทวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจในระดับสากลผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การสนับสนุน และประสบการณ์ที่กว้างขวางของผู้ก่อตั้งและการติดต่อในด้านการตลาดการกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.worldseriesofgolf.com

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 5 เมษายน 2010) – Casino Data Imaging (CDI) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นการวิเคราะห์สล็อตสำหรับ

อุตสาหกรรมคาสิโน ประกาศในวันนี้ว่า CasaBlanca Resort Casino, Virgin River Hotel & Casino และ Hollywood Casino Tunica ได้รับใบอนุญาตการแสดงข้อมูล CasinoCAD© ของ CDI และโปรแกรมการวิเคราะห์การเขียนรายงาน

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เพิ่มการดำเนินการคาสิโนที่ยอดเยี่ยมทั้งสามนี้ให้กับฐานลูกค้าของเรา” George Levine โฆษกองค์กร Casino Data Imaging กล่าว “เทคโนโลยีของ CasinoCAD© พูดโดยตรงกับความสามารถของเราในการจัดหาโซลูชันการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้ คุ้มค่า และง่ายต่อการปรับใช้”

CasaBlanca และ Virgin River เป็นตัวแทนของการติดตั้ง CDI ครั้งที่ 21 และ 22 ในเนวาดา Hollywood Casino Tunica กลายเป็น บริษัท 17 THการติดตั้ง CasinoCAD ©ในมิสซิสซิปปี้

ด้วยสำนักงานในลาสเวกัส เนวาดา และมุมไบ Casino Data Imaging (CDI) ยังคงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมคาสิโนในการจัดหาการวิเคราะห์สล็อตและโซลูชั่นสื่อดิจิทัลในราคาไม่แพงและไดนามิก:

CasinoCAD© และ CasinoCAD© Enterpriseช่วยให้คาสิโนเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ผลผลิต และส่วนแบ่งการตลาดโดยเน้นที่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่

เกี่ยวข้องผ่านเทคนิคการสร้างภาพข้อมูลแบบไดนามิกและการเขียนรายงานแบบชี้และคลิก ด้วยการติดตั้งมากกว่า 150 แห่งทั่วโลก คอยตรวจสอบเครื่องจักรมากกว่า 200,000 เครื่อง CDI ยังคงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้าระดับโลก

Casino iGuide™ Mobile Media Applicationsซึ่งมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าแอพ iTunes และ BlackBerry เพิ่มเทคโนโลยีสื่อมือถือให้สูงสุดโดยมอบเครื่องมือข้อมูลที่

เกี่ยวข้องและสนุกสนานสำหรับลูกค้าในขณะที่ให้ผู้ให้บริการคาสิโนสามารถจัดการและส่งเสริมทุกด้านของคาสิโนที่สำคัญต่อ ลูกค้า. ความสามารถในการส่งข้อเสนอไปยังผู้ใช้

Casino iGuide™, การวิเคราะห์จุดสัมผัส, โฆษณาแบนเนอร์, ลิงก์, การส่งข้อความ, มุมมองเลย์เอาต์ของคาสิโน, ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบไดนามิกและอื่น ๆ อีกมากมายได้รับการสนับสนุนโดย Software as a Service ของแผนกสื่อดิจิทัลของ CDI

iGuide™ Wayfinder Plusก้าวไปไกลกว่าเทคโนโลยีประเภท “way finder” ที่มีอยู่หลายขั้นตอน โดยผสมผสานเทคโนโลยี “point2point” ที่รอการจดสิทธิบัตรของ

CDI เข้ากับกระดานเรื่องราวที่ให้ประสบการณ์อันยาวนานแก่ผู้มีอุปการคุณ (และสนับสนุนให้ใช้ซ้ำ) ผู้อุปถัมภ์จะเห็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (NaviKeys) เมื่อดูที่หน้าจอหลักของ iGuide™ เทคโนโลยีการนำทางของ iGuide ทำให้ผู้อุปถัมภ์ติดตามเส้นทางของอวาตาร์ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ระบุสถานที่สำคัญระหว่างทาง

ซานตาครูซ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire-5 เมษายน 2010) – Fullpower Technologies ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการตรวจจับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประกาศเปิดตัวMotionX-Zen HDสำหรับ iPad แอปพลิเคชั่นความละเอียดสูงนี้เป็นงานแสดงสำหรับMotionX -PhysicsEngine HD

MotionX-Zen HD คือชุดเกม 12 เกมสำหรับ iPad ที่ใช้ MotionX-PhysicsEngine รุ่นใหม่เพื่อประสบการณ์กราฟิกที่ไม่เคยมีมาก่อน MotionX-Zen HD นำ Oracle of

Delphi, Michel de Nostradamus, เครื่องอ่านไพ่ทาโรต์สมัยศตวรรษที่สิบแปด และหมอดูชาวญี่ปุ่นมาไว้ใน iPad เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจง่ายๆ ด้วยวิธีที่สนุก โต้ตอบได้ ปากต่อปาก เป็นภาพที่สวยงามและสนุกสนาน

“เมื่อเรามีความรู้ที่ไม่แน่นอนหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เราสามารถขอโอกาสที่จะช่วยเราตัดสินใจ — และการสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์และกราฟิก MotionX-Zen จะทำให้เป็น

เรื่องสนุก” Philippe KahnซีอีโอของFullpowerกล่าว “จำไว้ว่ารุ่นก่อนที่ยอดเยี่ยมของเราบางคน เช่น อริสโตเติล, แบลส ปาสกาล, ไอแซก นิวตัน, คลอดด์ เดอบุสซี และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ชอบที่จะขอความช่วยเหลือในการตัดสินใจ แค่สนุกกับมัน!”

Fullpower ยังได้ประกาศเปิดตัว MotionX-PhysicsEngine HD ซึ่งเป็นเอ็นจิ้นฟิสิกส์ยุคหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี MotionX ที่ให้การสร้างแบบจำลอง

ความละเอียดสูงรุ่นใหม่ของ 3D Newtonian Physics ที่สมบูรณ์และการจัดการการชนกันของตัวถังที่แข็งแกร่ง เครื่องยนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ IP ของ MotionX ซึ่งเป็นโซลูชันที่รวดเร็วและใช้พลังงานต่ำ ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์พกพา

นำเสนอโซลูชั่นการนำทางที่ขายดีที่สุดสำหรับ iPhone แอพพลิเคชั่น MotionX ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มากกว่า 5 ล้านคน ด้วยการเปิดตัว iPad 3G ในช่วงปลายเดือน

Fullpower จะมีแอปพลิเคชั่น MotionX-GPS HD และ MotionX-GPS Drive HD ใหม่เมื่อเปิดตัว แอปพลิเคชั่น HD เหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ iPad และพัฒนาขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้โดยเฉพาะ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดย Sonia Lee และ Philippe Kahn พันธกิจของ Fullpower คือการเคลื่อนไหวในสิ่งที่ห้องแล็บของ Dolby ให้เสียง ด้วยผู้ใช้ MotionX มากกว่า

5 ล้านคนและในฐานะผู้นำในการตรวจจับอุปกรณ์พกพา Fullpower กำลังสร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อมอบแอปพลิเคชั่นตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบที่ไม่เหมือนใคร โซลูชัน MotionX ได้รับการออกแบบและพัฒนาในเมืองซานตาครูซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับ iPhone และ iPad

CONSHOHOCKEN, Pa., April 5, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Mondo ผู้นำระดับโลกในตลาดกีฬาและสัญญาจ้าง ได้ลงนามในข้อตกลงสำหรับ Forest Hill ซึ่งเป็น Spartan Surfaces ที่ตั้งอยู่ใน Md. เพื่อดำเนินการผลิตภัณฑ์ปูพื้นเชิงพาณิชย์ของ Mondo

Spartan Surfaces จำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ปูพื้นหลายประเภทแก่บริษัทสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผู้รับเหมาปูพื้น และผู้ใช้ปลายทางทั่วภูมิภาคกลาง

มหาสมุทรแอตแลนติก บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และสัญญาจ้างของ Mondo รวมถึงผลิตภัณฑ์ Geode, Harmoni, Idea, Natura และ Terranova

Federico Stroppiana ประธาน Mondo North และ South America กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรใหม่ของเราจะช่วยเพิ่มยอดขายของ Mondo ในรัฐตอนกลางของอัล

แทนติกได้อย่างมาก “Spartan Surfaces มีชื่อเสียงที่สมควรได้รับในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความคิดของลูกค้าและความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรับรอง LEED และ GREENGUARD”

Mondo นำความเป็นหุ้นส่วนมาสู่ความเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์พื้นยาง หนึ่งในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมมากมายที่มีส่วนช่วยใน

การริเริ่ม LEED Mondo มุ่งมั่นที่จะผลิตพื้นผิวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต พื้นยาง Mondo ทำจากวัสดุที่ยั่งยืน รวมถึงยางธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สารตัวเติมจากธรรมชาติ และเม็ดสีสีที่ปราศจากตะกั่วและโลหะหนักอื่นๆ

ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Mondo สามารถให้บริการลูกค้าร่วมกับทีมขายที่ทุ่มเทของ Spartan Surface และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมขายของ Spartan

Surfaces จะเสริมข้อเสนอการขายที่มีมูลค่าเพิ่มของ Mondo ด้วย นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยและทนทานที่สุดแล้ว ลูกค้าของ Mondo ยังสามารถวางใจในบริการที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Spartan Surfaces เนื่องจากเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับ Mondo และใช้แนวทางการให้คำปรึกษาในการทำงานกับลูกค้า” Strppiana กล่าว

Spartan Surfaces เป็นบริษัทขายและการตลาดที่เชี่ยวชาญด้านการปูพื้นเชิงพาณิชย์ บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ปูพื้นมากมาย รวมถึงไม้ก๊อกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยางรีไซเคิล และไม้ไผ่ อาณาเขตการค้าขายตั้งแต่นิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงเวอร์จิเนียตอนเหนือ

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬาและสัญญาจ้าง ซึ่งผลิตพื้นผิวปูพื้นสำหรับแทบทุกการใช้งาน มีการติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็กและสนามหญ้าเทียม

Mondo 800 แห่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้าครั้งที่ผ่านมา Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง

บริษัทจัดหาพื้นเพื่อการพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยการผลิตเฉลี่ย 450,000 หน่วยต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถดูได้ที่www.mondoworldwide.com .

เวเวอร์ลี รัฐไอโอวา–(Marketwire – 5 เมษายน 2010) – ความเสียหายจากน้ำท่วมที่ทำลายชุมชนไอโอวาในช่วงฤดูร้อนปี 2008 Washington Irving Elementary

ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน 260 คน แม้กระทั่งสองปีต่อมา ชั้นเรียนก็ยังถูกจัดอยู่ในโกดังใกล้เคียง และเด็กๆ ก็ใช้คอมพิวเตอร์เก่าๆ ที่ได้รับการกู้คืนจากน้ำท่วม ตอนนี้ สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ต้องขอบคุณโครงการมอบเทคโนโลยีเฉพาะที่มุ่งช่วยเหลือห้องสมุดของโรงเรียน

ด้วยการชุมนุมของชุมชนท้องถิ่นและนำเสนอเรื่องราวอันน่าทึ่งของการทำลายล้างและการต่ออายุสู่ผู้ชมระดับชาติ Washington Irving Elementary จะได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มของAcer และ Intel School Library Technology Makeover

Roger Wilcox อาจารย์ใหญ่ของ Washington Irving Elementary กล่าวว่า “คุณค่าของการปรับโฉมเทคโนโลยีของ Acer และเทคโนโลยี Intel สำหรับความก้าวหน้า

ทางวิชาการของนักเรียนของเราและความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน เปรียบเสมือนความฝันที่เป็นจริง” “มันเป็นตัวแทนของทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะสนับสนุนนักเรียนและครูต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า และนี่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่เรากำลังดำเนินการในการสร้างโรงเรียนของเราขึ้นใหม่”

ในการชนะรางวัลนี้ Washington Irving Elementary ต้องแข่งขันกับรายการอื่นๆ อีก 9 รายการ และโรงเรียนทั้งหมดได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 81,000 คะแนนจากผู้ชมทั่วประเทศ ส่วนสำคัญของการส่งของ Washington Irving Elementary คือวิดีโอ YouTube ที่แสดงขอบเขตของน้ำท่วมที่วิทยาเขตของโรงเรียนเก่า

Richard Black ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Acer America Corporation กล่าวว่า “ทุกคนที่ดูเรื่องราวของโรงเรียนเห็นได้ชัดในทันทีว่า Washington Irving

Elementary มุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีต่อสุขภาพและเลี้ยงดูเด็กๆ . “คุณอดไม่ได้ที่จะประทับใจกับสิ่งที่ครอบครัวเหล่านี้ได้ผ่านพ้นมาและความมุ่งมั่นที่จะสร้างใหม่”

Washington Irving Elementary และนักเรียนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องใหม่จาก Acer และ Intel สำหรับรางวัลใหญ่ ทางโรงเรียนจะได้รับโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Timeline ใหม่ 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ all-in-one 2 เครื่อง

“คณาจารย์และนักศึกษาที่ Washington Irving ตื่นเต้นมากสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของเรา” วิลค็อกซ์แห่งโรงเรียนประถมศึกษากล่าว “เรารู้สึกขอบคุณชุมชนและคนทั้งรัฐที่ช่วยให้เราชนะการแข่งขันครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนของเราพัฒนาการศึกษาไปอีกระดับ”

“เรารู้สึกประทับใจมากกับการที่ชุมชนท้องถิ่นรวมตัวกันอยู่เบื้องหลังโรงเรียนของพวกเขาสำหรับโอกาสนี้” Black จาก Acer กล่าว “คะแนนโหวตของพวกเขาได้ส่งเสียงถึง

ความต้องการที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียนในปัจจุบันในการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดที่ไม่เพียงแต่มีความเป็นเลิศในการศึกษาเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นผู้เรียนที่มีการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย”

การแปลงโฉมเทคโนโลยีห้องสมุดโรงเรียนของ Acer และ Intel เป็นโอกาสสำหรับโรงเรียน K-12 ที่จะชนะเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ล้าสมัย

และไม่มีประสิทธิภาพของห้องสมุดของพวกเขา ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สำคัญสำหรับโรงเรียนใดๆ ทันทีในฤดูใบไม้ผลินี้ Washington Irving Elementary จะได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จาก Acer และ Intel

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1976 Acer ได้บรรลุเป้าหมายในการทำลายอุปสรรคระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี ทั่วโลก Acer อยู่ในอันดับที่ 2 สำหรับพีซีและโน้ตบุ๊กทั้งหมด โมเดลธุรกิจ

ช่องทางขายที่ทำกำไรและยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ในขณะที่แนวทางแบบหลายแบรนด์ของบริษัทนั้นรวมแบรนด์ Acer, Gateway, Packard

Bell และ eMachines ในตลาดทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ Acer มุ่งมั่นที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน

ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ Acer ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรระดับโลกของขบวนการโอลิมปิกในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2010 ที่เมืองแวนคูเวอร์ และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 รายได้โดยประมาณสำหรับปี 2552 อยู่ที่ 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.acer.com

เบอร์ลิงเกม, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 5 เมษายน 2010) – Super Rewards บริษัท Adknowledge และผู้นำในการสร้างรายได้จากสกุลเงินเสมือนสำหรับเกม

ออนไลน์ ประกาศในวันนี้ว่ากำลังร่วมมือกับ Nexon America ผู้บุกเบิกซอฟต์แวร์ความบันเทิงแบบโต้ตอบและผู้นำของโลก ในเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก เพื่อนำ

เกมที่เล่นฟรีมาสู่ผู้เล่นเกม MMO จำนวนมากขึ้น ผู้เล่นสามารถรับเงินในเกมที่เรียกว่า NX โดยเข้าร่วมการสำรวจผู้บริโภคและการแข่งขันภายในเกมของ Nexon เพื่อซื้ออุปกรณ์เกมและสินค้า

เกตเวย์การชำระเงินโฆษณาที่เน้นการโฆษณา MMO ของ Super Rewards สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัทเกม MMO ขนาดใหญ่ การเป็นพันธมิตรครั้งล่าสุด

กับ Nexon เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเกมเมอร์ ผู้เผยแพร่เกม MMO และผู้โฆษณา การเป็นหุ้นส่วน Super Rewards-Nexon

เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศของเกม MMO ทั้งหมด: ผู้เล่นมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสบการณ์เกมของพวกเขาในขณะที่ได้รับสกุลเงินเสมือน ผู้เผยแพร่เกมเพลิดเพลินไปกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น และผู้โฆษณาสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม

Super Rewards มีผลิตภัณฑ์สำรวจผู้บริโภคเฉพาะที่ฝังอยู่ในข้อเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ใช้ทำแบบสำรวจที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อรับคะแนนและสกุลเงินในเกม ผู้เล่นสามารถปรับแต่ง

ประสบการณ์การเล่นเกมของตนเองได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง โดยตอบแบบสำรวจหรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง และในกระบวนการนี้ จะได้รับเงินสดฟรีสำหรับเกม MMO ที่พวกเขาชื่นชอบ

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะให้ผู้ใช้ Nexon มีตัวเลือกเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของพวกเขาโดยทำให้พวกเขาได้รับ NX ได้ฟรี ใน

ขณะเดียวกันก็รับประกันความถูกต้องทางเศรษฐกิจสำหรับ Nexon America และรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก” Jason Bailey ผู้จัดการ GM Virtual Currency กล่าว เกร็ดความรู้

“โปรแกรมใหม่นี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นของเราได้ใช้ประโยชน์จากร้านค้ารายการ NX ในเกมในขณะที่เพลิดเพลินกับเกมที่เล่นฟรีของเรา” Won Il Sue รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Nexon America กล่าว

Adknowledge ซึ่งเป็นตลาดผู้ลงโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 5 ใช้เทคโนโลยีการทำนายที่มีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมต่อผู้โฆษณากับผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเนื้อหาทาง

สังคม อีเมล และเว็บ Adknowledge เติบโตขึ้นจนกลายเป็นตลาดผู้ลงโฆษณาอิสระที่ใหญ่ที่สุด โดยมุ่งเน้นที่ทางเลือกคุณภาพสูงแทนการโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับ Super Rewards, MIVA, Cubics, Lookery, Mediarun และ Adonomics Adknowledge มีสำนักงานใหญ่อยู่ในแคนซัสซิตี้ และมี

สำนักงานในประเทศในลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก ชิคาโก นิวยอร์ก และฟลอริดา และมีสำนักงานต่างประเทศในแคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.adknowledge.com

Super Rewards เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการสร้างรายได้สำหรับเกมออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก “กำแพงข้อเสนอ” ของ Super Rewards มอบข้อเสนอการโฆษณา

ที่ตรงเป้าหมายอย่างสูงแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ทั่วโลกและโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายล้านราย แพลตฟอร์มดังกล่าวพยายามเพิ่มรายได้ให้สูงสุดสำหรับนักพัฒนาในขณะที่ให้ผู้ใช้ได้รับสกุลเงินเสมือนเพื่อแลกกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ฟรีหรือข้อเสนอการทดลองใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.srpoints.com

Nexon America ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เพื่อนำความบันเทิงออนไลน์ที่ดีที่สุดมาสู่ผู้ชมในอเมริกาเหนือ คลังชื่อที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของบริษัท ได้แก่

MapleStory แฟรนไชส์ชื่อดังระดับโลก ชีวิตแฟนตาซีใหม่ของ Mabinogi เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่รวดเร็วและรวดเร็ว Combat Arms และ PopTag! รากฐานของชื่อ Nexon America ทั้งหมดคือโมเดลธุรกิจขายสินค้า ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเกมตัวเต็มได้ฟรี และสามารถเลือกชำระเงินสำหรับการปรับปรุงเกมได้ในภายหลัง

DEVENS ซาชูเซตส์ – (มาร์เก็ต – 5 เมษายน 2010) – 19 เมษายนTH kicks ปิดแห่งชาติปิดทีวีสัปดาห์และการเรียนรู้เอ็กซ์เพรส, แฟรนไชส์ร้านขายของเล่นการศึกษาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่จะใช้เวลาถึงสาเหตุ

ชารอน ดิมินิโก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Learning Express กล่าวว่า กุญแจสำคัญในการจำกัดเวลาอยู่หน้าจอของเด็ก ไม่เพียงแต่ปิดทีวีเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเวลาหน้าจอด้วยกิจกรรมกระตุ้นมากมาย

“การวิจัยพบว่าเด็กที่ใช้เวลาอยู่หน้าทีวีมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน รูปแบบการนอนหลับที่ไม่สม่ำเสมอ ปัญหาด้านพฤติกรรม และปัญหาการเรียนรู้ในโรงเรียน” DiMinico กล่าว “แคมเปญสร้างจิตสำนึกนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองในการติดตามรูปแบบการดูของบุตรหลานและนำนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมาใช้แทน”

ได้รับการออกแบบโดยศูนย์ให้ความรู้เรื่องเวลาหน้าจอ National TV Turn Off Week เป็นแคมเปญระดับชาติที่มุ่งมั่นที่จะลดระยะเวลาที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าโทรทัศน์ องค์กรอ้างว่าเวลาหน้าจอลดเวลาของครอบครัว และการดูมากเกินไปนำไปสู่การใช้ชีวิตอยู่ประจำและโดดเดี่ยวมากขึ้น

ดัลลาส, 6 เมษายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — StockPreacher.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มี Far Vista Interactive Corp. (OTCBB:FVSTA) รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงิน การเปรียบเทียบและการลงทุน และข้อมูลอุตสาหกรรมที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีการศึกษา

Far Vista Interactive Corp. (FVSTA) ซึ่งเดิมคือ China Titanium & Chemical Corp. เป็นบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา บริษัทดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ Far Vista Holdings Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Far Vista Holdings Inc. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิดีโอเกมออนไลน์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC),

Microsoft Xbox 360, คอนโซล Sony PlayStation และชุมชนเกมออนไลน์ที่ทำให้วิดีโอเกมน่าสนใจ กับประเภทเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS) ของนักเล่นเกมและผู้ที่ไม่ใช่นักเล่นเกม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 Far Vista Holdings Inc. และ 10142361 Saskatchewan Ltd. (ซึ่งประกอบธุรกิจในชื่อ Far Vista

Studios) ได้ทำข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในการได้รับสิทธิ์ทั่วโลกและใบอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้าและระบบที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานของ Run the Gauntlet ตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

“บริษัทไม่ได้สร้างรายได้ใดๆ ในช่วงสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ตามลำดับ และไม่คาดว่าจะสร้างรายได้ใดๆ จนกว่าบริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเปิดตัว Run the Gauntlet ได้

” FVSTA เพิ่งลงนามในหนังสือข้อตกลงกับแองเจิลความบันเทิงสำหรับลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั่วโลกเพื่อ Sheeba คำสาป, แบบไดนามิกใหม่คนแรกเกมยิงที่มีระดับใหม่ของการเล่นสหกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, Xbox 360 และ PS3 ได้.”

StockPreacher.com เป็นผู้ให้บริการความคิดเห็นด้านการวิจัยและการลงทุนขนาดเล็ก StockPreacher.com มุ่งมั่นที่จะให้มุมมองที่สมดุลของบริษัทขนาดเล็กที่มีแนวโน้มว่าจะ

ตกอยู่ภายใต้เรดาร์ของนักลงทุน Wall Street โดยทั่วไป เราให้ขั้นตอนแรกที่ยอดเยี่ยมแก่นักลงทุนในการวิจัยและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยเสนอแนวคิดการซื้อขายรายวัน และรวบรวมข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ StockPreacher กรุณาเยี่ยมชม:http://www.stockpreacher.com .

StockPreacher.com ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ StockPreacher.com เป็น

เว็บไซต์ที่ BlueWave Advisors, LLC เป็นเจ้าของทั้งหมด StockPreacher.com หรือบริษัทในเครือมีส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าว และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับบริษัทใด ๆ ที่ระบุไว้ในการสื่อสารนี้ โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา StockPreacher.com สำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

บัฟฟาโลใหม่ มิชิแกน–(Marketwire – 6 เมษายน 2010) – Four Winds Casino Resort จุดหมายปลายทางการเล่นเกมชั้นนำในมิดเวสต์ ยินดีที่จะประกาศว่าจะมอบ

รางวัล Lexus™ RX 450h Hybrid SUVs ใหม่ 2 คัน ซึ่งแต่ละคันมีมูลค่ามากกว่า 50,000 ดอลลาร์ และหุ้น 25,000 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน Four Winds Casino

Resort ยังประกาศด้วยว่าขณะนี้ได้เสนอโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลสูงถึง $100,000 โดยการเล่นคีโน นอกจากนี้ ได้รับรางวัลมากกว่า 221,000 ดอลลาร์ใน W Club และแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟในเดือนมีนาคม

ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2010 สมาชิก W Club จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากรายชั่วโมงระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 23.00 น. เพื่อชิงส่วนแบ่งมูลค่า $25,000 หรือหนึ่งใน

สองของ 2010 Lexus RX 450h Hybrid SUVs ใหม่ 2010 Lexus RX 450h Hybrid SUV เป็นรถยนต์หรูหราที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.5 ลิตร ให้กำลัง 295

แรงม้า เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ไฮบริดที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันจากเลกซัส ภาพวาดสำหรับรถยนต์จะจัดขึ้นเวลา 15.00 น. และ 22.00 น. ทางตะวันออก ผู้ชนะแต่ละคนของ

รถจะได้รับรางวัลเงินสดเพิ่มอีก $2,500 สมาชิก W Club สามารถรับสิทธิ์เข้าใช้ฟรีทุกวันจนถึงวันเสาร์ที่ 24 เมษายน โดยไปที่ W Club Players Club ผู้เล่นสามารถรับรายการเพิ่มเติมโดยการเล่นสล็อตหรือเกมบนโต๊ะด้วยการ์ด W Club Players Club ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้สามารถดูได้ที่ W Club ภายในคาสิโน

Four Winds Casino Resort กำลังเสนอโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลสูงถึง $100,000 โดยการเล่นคีโน เกมนี้มีให้บริการในห้องโป๊กเกอร์ World Poker Tour และเสนอเกมและระดับรางวัลมากมายรวมถึง Bonus Bucks, Quick Pick, Multi Game และ Play Way Tickets

ในช่วงเดือนมีนาคม เงินสดมากกว่า 221,000 ดอลลาร์ถูกมอบให้กับสมาชิก 225 W Club ผ่านแจ็คพอต W Club ของ Four Winds Casino Resort ซึ่งสุ่มแจกให้กับผู้เล่น

โดยใช้การ์ด สมัครจีคลับสล็อต ของพวกเขา นอกจากนี้ Charles P. จาก Niles, Mich. ได้รับรางวัลแจ็คพอตโปรเกรสซีฟ $222,175 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม และ Thomas P. จาก Hammond, Ind. ได้รับรางวัลแจ็กพอต Windfall จำนวน 85,747 ดอลลาร์ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 6 เมษายน 2010) – เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการรับรองสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Cisco (NASDAQ: คสช) ประกาศในวันนี้

เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ Cisco® M-Learning ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมอย่างเป็นทางการทรัพยากรการฝึกอบรมอื่น ๆ ของ Cisco, Cisco M-Learning จะช่วยให้นักเรียนรักษาและเสริมสร้างความรู้ที่ได้รับจากผู้มีอำนาจของซิสโก้เรียนรู้พาร์ทเนอร์และเรียนรู้เครือข่ายของซิสโก้

แท็ก Technorati:การเรียนรู้บนมือถือ, M-Learning, iPhone, ipod, BlackBerry, แอพมือถือ, แอปพลิเคชั่นการเรียนรู้, การพัฒนาความสามารถพิเศษ, CCENT, CCNA, การรับรอง, การรับรองด้านไอที, ซิสโก้, Cisco Learning Network, การศึกษา, Learning@Cisco, 2010, Jeanne Beliveau -ดันน์

ส์ ซิสโก้ (NASDAQ: คสช) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครือข่ายที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน ในปีนี้ฉลองครบรอบ 25 ปีของนวัตกรรมเทคโนโลยี

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับซิสโก้สามารถพบได้ที่http://www.cisco.com สำหรับข่าวอย่างต่อเนื่องโปรดไปที่http://newsroom.cisco.com

Cisco, โลโก้ Cisco, Cisco Systems, CCNA, CCENT และ Networking Academy เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems,

Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้คำว่า partner ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง Cisco และบริษัทอื่นๆ เอกสารนี้เป็นข้อมูลสาธารณะของ Cisco

แท็ก Technorati:การเรียนรู้บนมือถือ, M-Learning, iPhone, ipod, BlackBerry, แอพมือถือ, แอปพลิเคชั่นการเรียนรู้, การพัฒนาความสามารถพิเศษ, CCENT, CCNA, การรับรอง, การรับรองด้านไอที, ซิสโก้, Cisco Learning Network, การศึกษา, Learning@Cisco, 2010, Jeanne Beliveau -ดันน์

สมัครจีคลับสล็อต ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 6 เมษายน 2010) – World Series of Golf, Inc. (PINKSHEETS: WSGF) ประกาศในวันนี้ว่า Philip Verges จาก Small

Equity Initiative ( www.smallequity.com ) มีกำหนดจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่ต่ออายุของบริษัทใน Webcast พิเศษในวันพรุ่งนี้ World

Series of Golf ได้ประกาศแผนการที่จะเผยแพร่เว็บคาสต์อัปเดตเชิงกลยุทธ์ในวันพรุ่งนี้พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและจดหมายแสดงเจตจำนง

(LOI) ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อรับการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนที่วางแผนไว้นี้คาดว่าจะนำไปสู่การพัฒนาเกมออนไลน์ของบริษัทร่วมกับพันธมิตรของบริษัท The World

Golf Tour ( www.wgt.com ) และเพื่อช่วยวางตำแหน่งบริษัทในฐานะองค์กรถ่ายทอดสดชั้นนำและประสบการณ์ด้านดิจิทัล บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นข้อตกลงในไม่ช้า

การลงทุนที่วางแผนไว้ได้รับการแนะนำโดย Small Equity Initiative ( www.smallequity.com ) และ Philip Verges ผู้ก่อตั้ง Mr. Verges เป็นผู้ก่อตั้งและ

ประธาน NewMarket Technology, Inc. (PINKSHEETS: NWMT) และ China Crescent Enterprises, Inc. (OTCBB: CCTR) และเพิ่งเปิดตัว Small Equity Initiative ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงตลาดการลงทุนธุรกิจขนาดเล็กสำหรับทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน

ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัส World Series of Golf ( www.worldseriesofgolf.com) เป็นบริษัทด้านกีฬาและความบันเทิงระดับโลกที่มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟบน

บกและออนไลน์ โดยใช้วิธีการเล่นที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร เวิลด์ซีรีส์ของกอล์ฟ ซึ่งรวมทักษะของกอล์ฟและรูปแบบการเดิมพันของโป๊กเกอร์เท็กซัสโฮลเด็มแบบไม่จำกัด เล่น

ที่รีสอร์ทกอล์ฟในพื้นที่ลาสเวกัสสุดพิเศษในปี 2550 และ 2551 การแข่งขันกอล์ฟเวิลด์ซีรีส์ประจำปีครั้งที่สามจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม- 14, 2009 ที่ Las Vegas

Paiute Golf Resort บริษัทวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจในระดับสากลผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การสนับสนุน และประสบการณ์ที่กว้างขวางของผู้ก่อตั้งและการติดต่อในด้านการตลาดการกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.worldseriesofgolf.com

ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 6 เมษายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Magma® Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การออกแบบชิป

ประกาศว่า TSMC ได้เลือก Quartz™ DRC และ Quartz LVS สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพ ใน Integrated Sign-off Flow (ISF) ของ TSMC TSMC นำเสนอ

โฟลว์ที่ผ่านการรับรองซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและดีที่สุดในระดับเดียวกัน เพื่อเปิดใช้งานเส้นทางที่เร็วที่สุดไปยังซิลิคอน TSMC ขณะนี้มีการไหลสำหรับการออกแบบ 65 นาโนเมตร (นาโนเมตร)

“ความสำเร็จในการออกแบบที่ 65 นาโนเมตรต้องใช้การไหลขั้นสูงซึ่งช่วยลดเวลาตอบสนองและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาได้อย่างมาก” ST Juan ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการตลาด

โครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบของ TSMC กล่าว “เราได้ขยายการรองรับ EDA ของการตรวจสอบทางกายภาพในขั้นตอนการลงชื่อออกจากระบบแบบบูรณาการกับ Magma

หลังจากที่เราและลูกค้ารายสำคัญใช้สิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จในการออกแบบที่ซับซ้อนจำนวนหนึ่ง ด้วยการผสานรวม Quartz DRC และ Quartz LVS เข้ากับ ISF เราลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและใช้งานของลูกค้า และช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบทางกายภาพที่แม่นยำและดีที่สุดในการออกจากระบบได้ง่ายขึ้น”

Quartz DRC และ Quartz LVS ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อประมวลผลการออกแบบวงจรรวมทุกขนาด โหนดเทคโนโลยีใดๆ ในเวลาน้อยที่สุด เครื่องมือ Quartz เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับโฟลว์การใช้งาน IC ของบุคคลที่สามและสามารถอ่านรูปแบบไฟล์ที่ใช้โดยเครื่องมือตรวจสอบทางกายภาพแบบดั้งเดิม

Anirudh Devgan ผู้จัดการทั่วไปของ Custom Design Business Unit ของ Magma กล่าวว่า “ไม่ว่าจะกำหนดเป้าหมายไปที่ 90, 65, 40 หรือ 28 นาโนเมตร การลด

ต้นทุนโดยการลดรอบการออกแบบเป็นเป้าหมายร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้ Quartz DRC และ Quartz LVS ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” “การตัดสินใจของ TSMC ในการปรับใช้ Quartz DRC

และ Quartz LVS เป็นเครื่องมือตรวจสอบยืนยันทางกายภาพสำหรับ 65-nm ISF สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของซอฟต์แวร์ในการให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็วและความแม่นยำสูง”

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ของ Magma มอบ “เส้นทางสู่ซิลิคอนที่เร็วที่สุด”™ และทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกสร้างวงจรรวม (IC) ประสิทธิภาพ

สูงสำหรับโทรศัพท์มือถือ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น MP3 วิดีโอดิจิทัล เครือข่าย และการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าถูกนำมาใช้ในการใช้งาน IC,

การออกแบบแอนะล็อก/สัญญาณผสม, การวิเคราะห์, การตรวจสอบทางกายภาพ, การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่

แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA ติดตามแม็กม่าบน Twitter ได้ที่www.Twitter.com/MagmaEDAและบน Facebook ที่www.Facebook.com/Magmawww.magma-da.com .

Magma เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ Quartz และ “เส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ซิลิคอน” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation Inc. ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในที่นี้ เรื่องที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความสามารถของ Quartz DRC และ Quartz LVS ในการดำเนินการ

ตรวจสอบทางกายภาพที่รวดเร็วและแม่นยำ การรวมซอฟต์แวร์ของ TSMC เข้ากับ ISF 65-nm; และข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์ของซอฟต์แวร์ของ Magma เป็น

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของบทบัญญัติ “การปกปิดข้อมูล” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้เกิด ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของผลิตภัณฑ์ของแม็กม่าในการสร้าง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ ความสามารถของบริษัทในการก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ TSMC’ การตัดสินใจใช้ Quartz DRC และ Quartz LVS ต่อไป การ

อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สามารถพบได้ในการยื่นต่อสาธารณะของแม็กม่าต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.gov ). บริษัทไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้