ทดลองเล่นคาสิโน การแข่งขันรุ่นเฮฟวี่เวท แต่ Nunes-Pena ถูกยกเลิก

ทดลองเล่นคาสิโน DraftKings และ Sports & Social ตั้งเป้าที่จะ “สร้างพื้นที่การเล่นเกมใหม่ที่ปฏิวัติวงการสำหรับลูกค้า” ตามข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29กรกฎาคม ICRAVEซึ่งเป็นบริษัทระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะรับผิดชอบการออกแบบร้านอาหารและสถานบันเทิง

Ezra Kucharzหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจของ DraftKings เรียก Sports & Social ว่าเป็นขั้นตอนต่อไปในการเล่นเกมโซเชียล

“วันนี้ การเดิมพันกีฬาจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่ด้านเทคโนโลยีมือถือ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์แบบตัวต่อตัวเป็นชั้นสำคัญที่เราตั้งตารอที่จะก้าวไปข้างหน้าควบคู่ไปกับข้อเสนอการรับประทานอาหารและความบันเทิงชั้นนำของ Sports & Social ด้วยความสอดคล้องกับแนวคิดด้านความบันเทิงที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ระดับโลกของเรามีชีวิตด้วยการนำเสนอจุดหมายปลายทางที่มีส่วนร่วม โต้ตอบได้ และให้ความสำคัญกับแฟนเกมเป็นหลักให้แก่ลูกค้าสกินในเกม”

ปัจจุบัน DraftKings ทำการเดิมพันใน14 รัฐทั้งในแอปการพนันกีฬาหรือที่หนังสือกีฬาขายปลีกขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสถานที่

Sports & Social นำเสนอการรับประทานอาหาร ความบันเทิง และประสบการณ์ภาพและเสียงที่ทันสมัยในการชมกีฬา สด! การ รับประทานอาหารและความบันเทิงซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท Cordish ได้สร้างแนวคิด Sports & Social สด! การรับประทานอาหารและความบันเทิงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ประกอบการร้านอาหารและแนวคิดด้านความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศ

รีด คอร์ดิช หัวหน้าบริษัทคอร์ดิชกล่าวว่า:

“DraftKings เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาและความบันเทิง และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่อนำประสบการณ์ใหม่นี้มาสู่ชีวิต เราต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์สำหรับแขกของเราอยู่เสมอ และการทำงานร่วมกันนี้จะทำให้เรามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่จะทำเช่นนั้น นำประสบการณ์การรับชมกีฬาชั้นนำที่เหลือเชื่อด้วยการเดิมพันกีฬามาไว้ในที่เดียว”

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียพร้อมสำหรับฤดูกาลแรกของ Eagles

สิ่งต่าง ๆ กำลังจะได้รับ “โซเชียล” มากขึ้นโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่Sports & Social at Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย .

สด! Casino Philadelphia เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2020ดังนั้นนี่จะเป็นฤดูกาลแรกของPhiladelphia Eaglesสำหรับคาสิโนใหม่ สด! Casino Philadelphia ตั้งอยู่ในศูนย์กีฬา South Philadelphia ใกล้ XFinity Live! และสามารถเดินไปยังลินคอล์นไฟแนนเชียลฟิลด์ ติดตามความเคลื่อนไหวของ NFL ได้ที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียมาพร้อมกับตัวเลือกในการวางเดิมพันที่ FanDuel Sportsbook ดูการแข่งขันที่ Sports & Social และเล่นสล็อตและเกมบนโต๊ะที่ชั้นคาสิโน

นอกจากนี้ ยังมีที่จอดรถฟรีสำหรับ Live! สมาชิกบัตรรางวัลในวันเล่นเกม สิ่งต่อไปนี้ใช้กับเกมPhillies , FlyersและSixers ในจดหมายส่งเสริมการขายล่าสุดจาก Live! มันตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการจอดรถจะเหมือนกันสำหรับเกมอุ่นเครื่องสองฤดูกาลของ Eagles ในเดือนสิงหาคม

ที่จอดรถที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียในวันแข่งขัน

ค่าจอดรถด้วยตนเอง $25 อัตราการจอดรถของกิจกรรมจะมีผลบังคับใช้สี่ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่งขันที่กำหนดที่ Citizens Bank Park, Lincoln Financial Field หรือ Wells Fargo Center โทร 1-833-472-5483 เพื่อรับข้อมูลอัปเดตการจอดรถ

ที่จอดรถฟรีสำหรับสมาชิกบัตรทองขึ้นไป

สมาชิก บัตรคลาสสิกสามารถรับเงินคืนในการเล่นสล็อตฟรีสำหรับค่าจอดรถ

สำหรับการเบิกค่าจอดรถ จะต้องแสดงใบเสร็จที่จอดรถในวันเดียวกันและตั๋วเงินค่าจอดรถให้กับสมาชิกในทีมที่ Live! เคาน์เตอร์โปรโมชั่นของรางวัล

ภาพนำของ Sports & Social ที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย โดย Katie Kohler

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

ศึกหนึ่งประกอบด้วยนักสู้ไร้ พ่าย อีกคนกำลังจะโชว์ผลงานหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ MMA แต่ Amanda Nunesชาวบราซิล(“The Lioness”) มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับ COVID-19 และการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป ตามรายงานหลายฉบับ

แม้จะมีข่าวร้ายเล็กน้อยUFC 265ก็ยังควรชกใหญ่

งานมีกำหนดในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคมที่ศูนย์โตโยต้าในฮูสตัน ในการแข่งขันหลัก เดอร์ ริก ลูอิสรุ่นเฮฟวี่เวทชาวอเมริกัน ( 25-7-0 ) จะแข่งขันในบ้านเกิดของเขากับซิริล เกน นักสู้ชาวฝรั่งเศสที่ไร้พ่าย(9-0-0) ผู้ชนะจะได้ตำแหน่งแชมป์เฮฟวี่เวทชั่วคราวและจับคู่กับฟรานซิส งานเนา (แชมป์เฮฟวี่เวทคนก่อน) ในอนาคต

โปรโมชั่น March Madness – เดิมพัน $5 ชนะ $200 + $1,050 โบนัส

เยี่ยมชมหนังสือกีฬา DraftKings

แต่ $ 5

รับรางวัล $200

โบนัสผู้ใช้ใหม่ เงื่อนไขการสมัคร

DraftKings Sportsbook รีวิว

โปรโมชั่น CBB Opt-in: เดิมพัน $ 5 ชนะ $ 200

บวก $50 ฟรีในการฝาก

PLUSโบนัสเงินฝากสูงถึง $1,000

วิธีรับสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

อัตราต่อรอง UFC 265 Derrick Lewis กับ Ciryl Gane ใน PA

DraftKings Sportsbookปัจจุบัน Gane อยู่ที่ -350 บนมันนี่ไลน์สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ Gane เอาชนะ Alexander Volkovผ่านการตัดสินเป็นเอกฉันท์ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาในเดือนมิถุนายน

Lewis กองหน้าที่น่ากลัวกับ 20 อาชีพ KO/TKO ชนะคือ+270ที่ DraftKings เขากำลังเข้าสู่ UFC 265 หลังจากชัยชนะ KO/TKO สองครั้งที่เอาชนะAleksei Oleinik (สิงหาคม 2020) และCurtis Blaydes (กุมภาพันธ์ 2021)

DraftKings มีสูง/ต่ำสำหรับ Lewis/Gane ที่4.5 รอบ ราคาที่สูงกว่าคือ+130โดยมีการกำหนดราคาต่ำกว่า-160 เป็นสัญญาณว่าผู้กำหนดอัตราต่อรองคาดหวังการชกมากมายในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย

“The Lioness” ลงนับ พลาด UFC 265

ในอีเวนต์ร่วมหลัก นูเนสพร้อมสำหรับไฟต์แรกของเธอนับตั้งแต่ชัยชนะในการซับมิชชันเหนือเมแกน แอนเดอร์สันในเดือนมีนาคม Nunes ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักสู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ MMA

เธอชนะการชกติดต่อกัน 12 ครั้ง โดย 9 ครั้งเป็นการป้องกันตำแหน่ง Nunes ยังเป็นเจ้าของชัยชนะเหนือนักสู้ ที่มีเรื่องราวเช่นRonda Rousey , Holly HolmและMiesha Tate ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากใน UFC 265 โดยมีโอกาส-850ที่ DraftKings

DraftKings มีคู่ต่อสู้ของเธอJulianna Penaที่อัตรา+575 การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของ Pena เป็นชัยชนะเหนือSara McMannที่ UFC 257 ในเดือนมกราคม

สูง/ต่ำของ Nunes/Pena ตั้งไว้ที่1.5 รอบแต่ตอนนี้ต้องรอ Hunter Campbell หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจของ UFC บอกกับ ESPNว่าการต่อสู้จะล่าช้าออกไปจนกว่า Nunes จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และพร้อมที่จะกลับเข้าไปใน Octagon

Moneylines ถ่ายทอดสดสำหรับการต่อสู้ UFC 265 ทั้งหมด

ขณะนี้มีการต่อสู้ทั้งหมด 11 ครั้งในการ์ด UFC 265 หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA ควรมีการเดิมพันบนมันนี่ไลน์ของการต่อสู้แต่ละครั้ง รอบรวม ​​และการเดิมพันเสาด้วยเช่นกัน การเดิมพันสดยังสามารถใช้ได้ในหลายรอบระหว่างการแข่งขัน รายการการต่อสู้ทั้งหมดและอัตราต่อรองของ Moneyline ที่ DraftKings มีดังนี้:

Derrick Lewis (+270) กับ Ciryl Gane (-360)

โฆเซ่ อัลโด้ (-135) vs. เปโดร มุนฮอซ (+115)

บิเซนเต้ ลูกเก้ (-140) vs. ไมเคิล คิเอซ่า (+120)

Tecia Torres (-130) กับ Angela Hill (+110)

Manel Kape (-210) กับ โอด ออสบอร์น (+175)

Johnny Munoz (-225) กับ Jamey Simmons (+185)

วิคตอเรีย เลโอนาร์โด (+125) vs. เมลิสซ่า กัตโต (-140)

คาโรลิน่า โควาลเคียวิช (-115) vs. เจสสิก้า เพนเน่ (-105)

Alonzo Menifield (-240) กับ Ed Herman (+195)

Vince Morales (+120) vs. เดรโก โรดริเกซ (-140)

ซง ยาดอง (-105) vs. เคซี่ย์ เคนนีย์ (-115)

ผู้เล่น แฟนตาซีรายวันควรมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับ UFC 265 ทั้ง DraftKings และFanDuelจะโพสต์การแข่งขันใกล้กับกิจกรรม

รอบคัดเลือกต้นสำหรับ UFC 265 จะเริ่มเวลา 18.00 น. ใน ESPN2/ESPN+ โดยย้ายการ์ดหลักไปที่ ESPN Pay-Per-View เวลา 22.00 น.

สถานที่รับชม UFC 265

สำหรับใครที่อยากดู UFC 265 แบบฝูงLive! Casino Pittsburghจะแสดงการต่อสู้บนหน้าจอ 40 ฟุตภายใน Sports and Social Steel City เริ่มเวลา 20.00 น.

การจองมีจำนวนจำกัดที่ OpenTable.com ผู้ชมจะสามารถเข้าถึงหนังสือกีฬาแบรนด์ FanDuel และข้อเสนอด้านความบันเทิงของสถานที่ ซึ่งรวมถึงฟุตบอล กอล์ฟซิมูเลเตอร์ ปาเป้า สับเปลี่ยน ฮ็อกกี้ฟอง ป๊อปอะช็อต และโบว์ลิ่ง

ดังนั้นวันที่ 7 สิงหาคมน่าจะเต็มไปด้วยกิจกรรมรอบๆ Pittsburgh และลงที่ UFC 265 ในHoustonด้วย

“สิงโต” จะไม่ปรากฏตัว แต่ Derrick Lewis จะต่อสู้เพื่อฝูงชนในบ้านเกิดอย่างหนักในมุมของเขา

และนั่นก็เป็นการแข่งขันที่คุ้มค่าแก่การดู

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

William Hill Sportsbook แบรนใหม่เป็น Caesars Sportsbookโดย William Hill ในรัฐต่างๆ ประกาศการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 2 ส.ค.ในการแถลงข่าวจากซีซาร์โน้มน้าวแผนการสร้าง “ประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่ดีที่สุด” ภายใต้แบรนด์เดียวที่รวมแอปการพนันกีฬา เข้า กับ โปรแกรมรางวัล ซีซาร์

เพนซิลเวเนียมีความหมายอย่างไร? แอพ William Hill ไม่เคยมีใน PA? จะเกิดอะไรขึ้นกับ William Hill Sportsbook ที่Harrah’s Casino Philadelphia ? มีการอัปเกรดใด ๆ ในแอพ Caesars PA Sportsbook ที่มีอยู่ หรือไม่

ในที่นี้ เรามาดูรายละเอียดกันว่าการประกาศของวันจันทร์จากอาณาจักรซีซาร์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเครือจักรภพแห่งเพนซิลเวเนีย

การเปลี่ยนโฉมของ William Hill การอัพเกรดหนังสือกีฬาของ Caesars มีความหมายต่อPA .อย่างไร

จะเกิดอะไรขึ้นกับ William Hill Sportbook ที่ Harrah’s Philadelphia?

William Hill ไม่เคยเปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย แต่ในเดือนตุลาคม 2020ด้วยความร่วมมือกับซีซาร์ พวกเขาเปิดหนังสือกีฬา William Hillที่ Harrah’s Casino Philadelphia ในเมืองเชสเตอร์ แทนที่ “The Book” ซึ่ง เปิดใน เดือนมกราคม 2019

ตัวแทนจาก Caesars บอกกับPlayPennsylvaniaว่าหนังสือกีฬาสำหรับร้านค้าปลีกของ William Hill ที่ Harrah’s กำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ เป็นCaesars Sportsbook

จะเกิดอะไรขึ้นกับแอป Caesars Sportsbook ในเพนซิลเวเนีย

หนังสือกีฬา Caesars PA เปิดให้บริการ ในเดือนมีนาคม 2020 ในเพนซิลเวเนีย คุณยังคงสามารถเข้าถึงแอปการพนันกีฬาของ Caesars และคาสิโนออนไลน์ได้ ตัวแทนกล่าวว่าพวกเขา “ตั้งตารอที่จะนำแอพ Caesars Sportsbook ใหม่มาสู่เพนซิลเวเนียและกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเพื่อให้มันเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ฉันยังสามารถรับโบนัสการลงทะเบียนได้หรือไม่?

ใช่. ผู้เล่นใหม่ที่คาสิโนออนไลน์ของ Caesarsมีสิทธิ์ได้รับโบนัสการจับคู่เงินฝาก 100% สูงถึง $2,021โดยใช้ลิงก์ของเราเพื่อสมัคร PlayPennsylvaniaจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอต้อนรับสำหรับ Caesars Sportsbook ใหม่เมื่อพร้อมให้บริการในอนาคต

แอพ Caesars Sportsbook ที่อัปเกรดแล้ว

Tom Reegซีอีโอของ Caesars Entertainment กล่าวว่า Caesars Sportsbook ที่รีแบรนด์และอัปเกรดแล้วจะมี:

ข้อเสนอที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดที่ยืดหยุ่น

ไลน์การเดิมพันที่หลากหลาย

แอพ Caesars Sportsbook ทำงานบนLibertyซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทเป็นเจ้าของและรวมเข้าด้วยกัน

Caesars Sportsbooks เชื่อมโยงกับโปรแกรมสะสมคะแนน Caesars Rewards ชั้นนำ ของ อุตสาหกรรม การเดิมพันแต่ละครั้งจะได้รับเครดิตระดับ Caesars Rewards และเครดิตรางวัล เครดิตรางวัลที่ได้รับภายในเครือข่าย Caesars Rewards สามารถแลกได้ที่ปลายทางกว่า 50 แห่งทั่วรัฐสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น เล่นฟรี รับประทานอาหาร พักผ่อน และอื่นๆ

Eric Hessionประธานร่วมของ Caesars Digital กล่าวว่า:

“Caesars Sportsbook ทำให้นักพนันเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เราเข้าใจดีว่าเราจำเป็นต้องคล่องแคล่ว เราต้องให้สิ่งที่พวกเขาต้องการแก่นักพนันในแง่ของอัตราต่อรองและความกว้างของกีฬา และเราจำเป็นต้องทำให้แอปของเราใช้งานง่ายและสนุก แต่นอกเหนือจากนั้น เราต้องการปฏิบัติต่อผู้เล่น Caesars Sportsbook ทุกคนเหมือนเป็นซีซาร์ และนั่นหมายถึงข้อเสนอที่เอื้อเฟื้อและช่องทางในการได้รับผ่านรางวัลซีซาร์”

แคมเปญโฆษณานำของ Smoove และ Oswalt

ซีซาร์ไม่สามารถ “ระงับความกระตือรือร้น” ในการรีแบรนด์และอัปเกรดได้ พวกเขาได้นำJB SmooveจากCurb Your EnthusiasmและPatton Oswaltซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าถึงความหมายของ “เดิมพันเหมือนซีซาร์” Smoove จะเป็น “Caesar” และ Oswalt “Carl” หนึ่งในแฟนตัวยงของ Caesars ที่เล่น Caesars Sportsbook แล้วและได้รับรางวัล Caesars Rewards

Chris Holdrenประธานร่วมของ Caesars Digital กล่าวว่า:

“นักพนันกีฬาสมควรได้รับประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นราชวงศ์ ในโลกของเรา ทุกคนคือจักรพรรดิ และแอป Caesars Sportsbook มอบประสบการณ์ที่คู่ควรแก่พวกเขา เราขอเชิญผู้คนมาเล่นกับเราทางออนไลน์ พักกับเราที่รีสอร์ทของเรา และสัมผัสประสบการณ์กีฬาที่พวกเขาชื่นชอบในรูปแบบใหม่ผ่านการเป็นพันธมิตรที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา”

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซีซาร์ได้กลายเป็นพันธมิตรการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการของ NFLและต่ออายุสิทธิ์ในฐานะผู้สนับสนุนคาสิโนอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 Caesars และ New Orleans Saints ได้ลงนามในข้อตกลงระยะเวลายี่สิบปี ที่ส่งผลให้ Mercedes-Benz Superdome ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นCaesars Superdome

เส้นทางกีฬาของ Caesars ใน PA

ในกรณีของช่วงเวลาที่เลวร้าย ซีซาร์หนังสือกีฬาออนไลน์เปิดตัวใน PA เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เช่นเดียวกับที่ปฏิทินกีฬากำลังจะปิดตัวลงเนื่องจากการ ระบาด ของโคโรนาไวรัส ในปีงบประมาณ 2020/2021 บัญชีกีฬาออนไลน์ของ Caesars อยู่ที่16.5 ล้านดอลลาร์ การจัดการออนไลน์ของ Caesars Sportsbook เป็นเพียง.3% ของเงิน 5.1 พันล้านดอลลาร์ในการเดิมพันออนไลน์ FanDuelยังคงเป็นผู้นำในตลาดการเดิมพันกีฬา PA ซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยแอพเดิมพันกีฬา 13ตัว

สำหรับหนังสือกีฬา PA มีเพียง Harrah’s Casino Philadelphia และ Presque Isle ที่มีการจัดการขายปลีกที่สูงกว่าการจัดการออนไลน์ รายการกีฬาสำหรับร้านค้าปลีกของ Harrah ในปีงบประมาณ 2020/2021 อยู่ที่29.4 ล้านดอลลาร์และมีรายได้ 2.4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่การจัดการออนไลน์อยู่ที่ 16.5 ล้านดอลลาร์ และรายรับ460,783ดอลลาร์

นำภาพ c / o Caesars

การ ปรับโฉมภาพยนตร์เป็นธีมทั่วไปในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ ก่อนที่ลูกเป็ดขี้เหร่จะจบลงอย่างมีความสุข อันดับแรกต้องมีการตัดต่อโฉมด้วยการช้อปปิ้ง ไปที่ร้านทำผม แล้วพบกับหงส์ใหม่ที่สง่างามและโฉบเฉี่ยว

ทดลองเล่นคาสิโน ที่ไซต์ของอดีต Sears ที่York Galleria Mallการตกแต่งขั้นสุดท้ายกำลังถูกนำไปใช้กับHollywood Casino Yorkซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับโฉมไม่ได้มีไว้สำหรับหน้าจอขนาดใหญ่เท่านั้น มินิคาสิโนมูลค่า120 ล้านดอลลาร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตอนเที่ยงของวันที่12 สิงหาคม

Erin Chamberlinรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาคที่ Penn National Gaming กล่าวว่า:

“เราภูมิใจกับโปรเจ็กต์นี้มาก และได้ดำเนินการอย่างสร้างสรรค์มาก การใช้พื้นที่ที่ไม่มีชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วและการลงทุนครั้งสำคัญในชุมชนนี้และทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้น”

รับโบนัสเงินสด $510 ของคุณวันนี้!

เยี่ยมชมฮอลลีวูดคาสิโน

โบนัส $510

ตรงกัน 100% ในการฝากครั้งแรก

Hollywood Casino รีวิว

ฟรี $10 เมื่อสมัคร

100% สูงถึง $500 ในการฝาก

ใช้รหัสโปรโมชั่น: MYFTD22

เล่นเลย

รายละเอียด Hollywood Casino York

ที่อยู่: Galleria Mall ใน Springettsbury Township ที่ 2899 Whiteford Road

โทรศัพท์: 717. 469.2211

ชั่วโมง: 24/7 รอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ

รวม 80,000 ตร.ฟุต พื้นที่เล่นเกม 38,000 ตารางฟุต

510เครื่องสล็อต

เกมบนโต๊ะ 24เกม เช่น แบล็คแจ็ค รูเล็ต แคร็ปส์ และบาคาร่า

2 เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์

สปอร์ตบุ๊คบาร์สตูล

เกมโต๊ะโป๊กเกอร์สามใบที่เชื่อมโยงแบบก้าวหน้า มีการเชื่อมโยงกับ Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course, Hollywood York และ Hollywood Casino Morgantown (เมื่อเปิดให้บริการ)

ศูนย์เปิดใช้งานบัตร mychoice

ที่จอดรถ 700 คัน

สองร้านอาหาร Diner & Drinks ร้านอาหารและบาร์บรรยากาศสบายๆ (fyi – ให้บริการอาหารเช้าตลอดวัน) Classic Grill จุดนัดพบ 24.7 จุด

เกมส์ฮอลลีวู้ดคาสิโนยอร์ค

การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสที่ Penn National Casinos

ได้ คุณสามารถใช้เงินสดได้ที่ Hollywood Casino York

คาสิโนยังเสนอวิธีการชำระเงินและเล่นอีกวิธีหนึ่ง คาสิโนขนาดเล็กมีแผนใหญ่สำหรับ“ประสบการณ์ 3Cs” (ไร้บัตร เงินสด และไม่ต้องสัมผัส)ซึ่งแขกสามารถดาวน์โหลดและถอนเงินได้ มีอยู่แล้วที่คาสิโน Penn National อีกสองแห่งในเพนซิลเวเนีย , Hollywood Casino ที่ Penn National Race CourseและThe Meadows Hollywood Casino York และHollywood Casino ที่กำลังก่อสร้างใน Morgantownจะนำเสนอด้วยเช่นกัน

วิธีการใช้เงินสดที่ Hollywood Casino York:

ดาวน์โหลด”กระเป๋าสตางค์ที่ดีที่สุด”ไปยังบัญชี mychoice ของคุณ นี่จะเป็นการ์ดของผู้เล่นด้วย

Ultimate wallet สามารถเติมเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ธนาคาร ACH-mobile ที่กรงหรือจากตู้

บลูทูธเข้าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดเงินเป็นเครดิต หากคุณลืมที่จะถอนเงินออก เครื่องจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีของคุณ

สามารถใช้เป็นเกมโต๊ะที่เจ้ามือใช้ iPad

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hollywood Casino York

มีบริการแอลกอฮอล์หรือไม่?

ใช่. ตามกฎหมาย PA เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถให้บริการได้ 19 ชั่วโมงต่อวัน

Hollywood Casino York อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือไม่

ใช่. มีพื้นที่สูบบุหรี่ขนาดเล็กที่ด้านหลังของคาสิโนซึ่งคิดเป็นประมาณ 16% ของพื้นที่เล่นเกม

Hollywood Casino York มีห้องโป๊กเกอร์หรือไม่?

ไม่

ตารางขั้นต่ำคืออะไร?

คล้ายกับ Hollywood Casino ใน Grantville ขั้นต่ำ $10 สูงถึง $500,$1000 หรือสูงกว่าสำหรับการเดิมพันสูงสุด

โปรแกรมรางวัลที่ Hollywood Casino York

Hollywood Casino York จะนำ เสนอ รางวัลmychoice ซึ่งเชื่อมต่อ 35 แห่งทั่วประเทศ สมาชิกสามารถรับผลประโยชน์ในสถานที่และทางออนไลน์ได้

ข้อเสนอรางวัล mychoice:

เล่นสล็อตฟรี

ส่วนลดค่าอาหารและที่พัก

คอมพ์

รายการโบนัสในโปรโมชั่น

คำเชิญพิเศษให้เข้าร่วมกิจกรรม

รางวัลระดับสูงรวมถึงการล่องเรือ, วันหยุดพักผ่อนในเขตร้อนชื้น,.

Barstool Sportsbook ที่ Hollywood Casino York

Penn เข้าซื้อหุ้น36%ใน Barstool ในเดือนมกราคม 2020 หนังสือกีฬาออนไลน์ของ Barstoolเปิดตัวในเพนซิลเวเนียในเดือนกันยายน 2020 คาสิโนออนไลน์ของ Barstoolมาถึงปลายเดือนเมษายน 2021

Hollywood Casino York เป็นที่ตั้งของBarstool Sportsbook สำหรับผู้ค้าปลีกรายแรกบนชายฝั่งตะวันออก การเดิมพันกีฬามีให้บริการที่ซุ้ม ตู้จ่ายเงิน หรือบนแอพ Barstool Sportsbook ขณะนั่งอยู่ในเลานจ์ นอกจากนี้ตู้แข่งสำหรับการเดิมพันนอกสนามจะอยู่ใน Barstool Sportsbook

“สตูล” ควรให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านด้วยวลี Barstool ที่คุ้นเคย เช่น “ชีวิตสั้นเกินไปที่จะเดิมพันใต้” ที่แสดงอยู่ที่หน้าต่างจ่ายเงิน และ “เหลือเกมอีกมาก” อยู่ใต้วิดีโอวอลล์สูง 9 ฟุตและกว้าง 32 ฟุต

นอกจากสัมผัสของแบรนด์ Barstool แล้ว ผนังของหนังสือกีฬายังทำด้วยสนามบาสเก็ตบอลแบบรีเคลม พื้นมีลักษณะเหมือนสนามฟุตบอล

“เมื่อเราประกาศ Barstool ในเดือนมกราคม 2020 ในฐานะพันธมิตรหลัก มันทำให้เรามีโอกาสคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะออกแบบหนังสือกีฬาในตอนนี้ว่าเรามีหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่โดดเด่น” Chamberlin กล่าว “นี่เป็นหนังสือกีฬาที่แตกต่างจากทุกอย่างในเครือจักรภพที่ฉันเคยเห็น ความรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนาน หากคุณเป็นนักพนันกีฬา คุณจะต้องชอบมัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่จะสนุกกับเกมและความสนิทสนมที่จะไปกับการดูเกม”

Barstool Sportsbook ที่ Hollywood Casino York

เพนน์ปกป้องสนามหญ้าเพนซิลเวเนีย

มินิคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการขยายการพนันในเพนซิลเวเนีย2017 ในเดือนมกราคม 2018 Penn National เสนอราคาสูงถึง 50.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการสร้างมินิคาสิโน

ตัวแทนจาก Penn National อ้างถึง Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course ว่าเป็น“ความเป็นแม่”ในแง่ของคาสิโน PA ของพวกเขา การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญกับมินิคาสิโนเช่น Hollywood Casino York และ Hollywood Casino Morgantown แสดงให้เห็นว่า Penn National Gaming จริงจังกับการปกป้องส่วนแบ่งการตลาดในเพนซิลเวเนีย

มันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวป้องกัน

Chamberlin ชี้ให้เห็นความใกล้ชิดกับ Marylandในการนำผู้เล่นจากนอกรัฐ

Doug Harbachผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของ PGCB ให้ความเห็นว่า:

“บริษัทอย่าง Penn National เป็นหุ้นส่วนชุมชนที่ดีมาก พวกเขาได้บรรเทาความคิดที่ว่าคาสิโนจะสร้างปัญหามากกว่าความสำเร็จ พวกเขามีการควบคุมอย่างสูงและคาสิโนในเพนซิลเวเนียดำเนินการในลักษณะที่ปลอดภัยและยุติธรรม”

ความพยายามในการจ้างงานที่ก้าวร้าว

ใน การประชุม คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียในเดือนมิถุนายนRuben Warrenผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino York กล่าวถึงความยากลำบาก ในการหาพนักงาน ธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งคาสิโน PA กำลังประสบปัญหาในการจ้างพนักงานที่เพียงพอ

ต้องขอบคุณความพยายามในการสรรหาบุคลากรที่ดุดันซึ่งรวมถึงศูนย์การจ้างงานที่ York Galleria โรงเรียนตัวแทนจำหน่ายฟรี กิจกรรมการจ้างงานเจ็ดงานโบนัสการลงชื่อเข้า 1,500 ดอลลาร์และภาพวาดสำหรับ Harley Davidson พวกเขาเกินประมาณการเบื้องต้นสำหรับพนักงาน 200 คนและปัจจุบันมี290 .

“เราต้องการให้แน่ใจว่าเราจ้างคนในท้องถิ่นและเข้าหามันอย่างจริงจัง” วอร์เรนกล่าว “เรารู้ว่าเราต้องออกไปที่ชุมชนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและการทำงานที่นี่เป็นอย่างไร”

Hollywood Casino York ขยายได้หรือไม่?

Hollywood Casino York อาจมีการขยายอยู่แล้ว PlayPennsylvania รายงานในเดือนมิถุนายนว่า PNG พูดคุยเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ว่างชั้นสองที่ว่างเปล่า คาสิโนมีทางเข้าที่มีบันไดเลื่อนซึ่งนำไปสู่คาสิโนที่ชั้นล่าง

นำภาพและภาพถ่ายทั้งหมดโดย Katie Kohler

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

สิ่งที่แตกต่างในแต่ละสัปดาห์ทำให้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์อยู่ในอันดับที่สามในNL Eastซึ่งตามหลังนิวยอร์ก เม็ตส์ 4 1/2 เกม อัตราต่อรองของพวกเขาที่จะชนะในส่วนนี้คือ+450และโอกาสที่ยาวนานที่2800สำหรับธงลีกแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม หลังจากที่แซค วีลเลอร์ปิดเกมได้ทั้งหมด ทีมอีเกิลส์นั่งในตำแหน่งที่หนึ่งใน NL East และนำทีมแอตแลนตาเบรฟส์ไปสองเกม การเดินทางอย่างรวดเร็วจากสี่เกมสู่เกมแรกนับเป็นครั้งแรกที่ทีมทำสำเร็จในรอบ105ปี

ตอนนี้อีเกิลส์อยู่ที่+115 เพื่อชนะ NL Eastและ+1000 เพื่อชนะ NL Pennant ที่แอพเดิมพันกีฬาเพนซิลเวเนีย ผู้เล่นสองคนของพวกเขากำลังอยู่ในการอภิปรายเพื่อรับรางวัลเช่นกัน

เดิมพันฟรีความเสี่ยง $1,000

เยี่ยมชมหนังสือกีฬา BETMGM

$1,000

เดิมพันฟรีความเสี่ยง

BETMGM Sportsbook รีวิว

เดิมพันฟรีความเสี่ยง $1,000

เดิมพันรายสัปดาห์ฟรี $10

ใช้รหัสโบนัส: PLAYBONUS

เล่นเลย

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ NL อีสต์ อัตราต่อรองปี 2021

การชนะ NL East ถือเป็นโอกาสดีที่สุดของอีเกิลส์ในการผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกและยุติความแห้งแล้งของลีกระดับชาติที่ยาวที่สุด

แสดง

10

รายการค้นหา:

อัตราต่อรองเปิด 1 เมษายน 1 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 15 กรกฎาคม 1 สิงหาคม 9 ส.ค.

(หลังกวาดเม็ตส์)

อีเกิลส์ NL อีสต์ +850 +875 +450 +1100 +1800 +450 +115

กำลังแสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการก่อนหน้าต่อไป

อัตราต่อรองฟิลาเดลเฟียปี 2021

ผู้ชนะแปดคนติดต่อกัน (สตรีคที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012) อีเกิลส์คือ59-53โดยเหลืออีก 50 เกม นี่คือราคาต่อรองของ Phillies ที่หนังสือกีฬา PAบาง เล่ม

อัตราต่อรอง NL ตะวันออก

BetMGM : +115

DraftKings : +110

แฟนดวล : +100

BetRivers : +140

อัตราต่อรอง NL ธง

BetMGM: +1000

DraftKings: +1400

แฟนดวล: +1000

เบอร์รีเวอร์ส: +1250

อัตราต่อรองเวิลด์ซีรีส์

เดิมพันMGM: +2500

DraftKings: +3500

แฟนดวล: +4500อีเกิลส์มีโอกาสเข้ารอบตัดเชือกที่ DraftKings

DraftKings: ไม่ (-140)/ใช่ (+105)

เมื่อต้นฤดูกาลอัตราต่อรองของอีเกิลส์ที่จะเข้ารอบตัดเชือก: ไม่ (-385)/ ใช่ (+285)

Wheeler NL CY อัตราต่อรองอายุน้อย

ในการแข่งขัน All-Star นั้นNew York Mets ace Jacob deGromกลายเป็นตัวเต็งในการคว้ารางวัลNL Cy Young ในวันที่ 2 กรกฎาคม อัตราต่อรองของเขาคือ-700 แซค วีลเลอร์ของอีเกิลส์อยู่ที่+2200ไม่มากเพราะขาดอำนาจเหนือใคร แต่เป็นเพราะตัวเลขนอกโลกของ deGrom อย่างไรก็ตามdeGrom เข้าสู่รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยปัญหาปลายแขนในกลางเดือนกรกฎาคมและจะออกไปจนถึงอย่างน้อยเดือนกันยายน ในการออกสตาร์ท 15 ครั้ง เขาไป7-2ด้วย1.08 ERAและอัตราส่วนการหยุดเดินต่อการเดิน 13.27

ด้วย deGrom บนชั้นวาง Wheeler ได้กลายเป็นรายการโปรดสำหรับ NL Cy Young ในการออกสตาร์ท 23 ครั้ง Wheeler เป็นผู้นำรายการเอกด้วย การ เอาท์ 181 ครั้งและโอกาส 156ครั้ง บันทึกของเขาคือ 10-6 กับ 2.42 ERA ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล Wheeler อยู่ ที่ +6000เพื่อเป็นผู้นำลีกในการเอาท์ และ+3300เพื่อชนะรางวัล CY Young