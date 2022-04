จีคลับ V2 เล่นเกม, ขยาย IPO เป็น 400 ล้านเหรียญ

จีคลับ V2 Sports Entertainment Acquisition Corp. (NYSE:SEAH.U) บริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) กล่าวว่าวันนี้มีราคา 40 ล้านหน่วยที่ 10 ดอลลาร์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากขนาดที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO)

ข้อเสนอของ SPAC

ผู้ค้ามีราคา SPAC ให้เลือกถึงแปดรายการในวันนี้ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอ 400 ล้านดอลลาร์จาก Sports Entertainment Acquisition Corp. (ภาพ: New York Times )

บริษัทในฟลอริดาเป็นบริษัทล่าสุดในกลุ่มบริษัทตรวจสอบข้อมูลเปล่าที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง เกม และกีฬาได้หลากหลายวิธี ในการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กล่าวว่า จะประเมินบริษัทเป้าหมายด้วยการเปิดรับบริการและเทคโนโลยีในด้านกรีฑาและความบันเทิง

ตัวอย่างของพื้นที่เทคโนโลยี/บริการเหล่านี้ ได้แก่ สื่อ การจองตั๋ว การประมวลผลการชำระเงิน การเดินทางเพื่อความบันเทิง การเล่นเกม โปรแกรมสมาชิก และอื่นๆ อีกมากมาย” ตามการยื่นคำร้อง

ส่วนใหญ่ต้องขอบคุณความสำเร็จของหุ้น DraftKings (NASDAQ:DKNG) ทำให้ SPAC ต่างพากันคลั่งไคล้ในอุตสาหกรรมเกมในปีนี้ อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่มีบริษัทตรวจสอบราคาเปล่า ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงจะล้มเหลวหรือไม่สามารถบรรลุได้เลย สถานการณ์หลังนี้มีความเกี่ยวข้องเพราะหากยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษไม่สามารถหาบริษัทที่จะเข้าซื้อกิจการได้ภายในสองปี บริษัทนั้นจะต้องเลิกกิจการ

แนวโน้มเพื่อความบันเทิงด้านกีฬา

การได้ มาซึ่งความบันเทิงด้านกีฬามีสายเลือดที่ส่งผลต่อข้อตกลงในพื้นที่ที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการเล่นเกมหรือการเดิมพันกีฬาที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทก่อตั้งโดย Eric Grubman อดีตผู้บริหาร NFL และ John Collins ซึ่งมีประสบการณ์การพักผ่อนและการบริการระดับสูงมาอย่างยาวนาน ประวัติย่อเหล่านี้ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ แต่มีพื้นฐานสำหรับการระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้และดำเนินการธุรกรรมเป็นอย่างน้อย

เช่นเดียวกับกรณีที่มี SPAC จำนวนมากในปีนี้ มีความกระตือรือร้นอย่างชัดเจนสำหรับ Sports Entertainment เดิมทีบริษัทบอกกับนักลงทุนว่าต้องการระดมทุน 350 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้น IPO แต่ตัวเลขดังกล่าวมาอยู่ที่ 400 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีกรอบเวลา 45 วันในการซื้ออีก 6 ล้านหน่วย

การเน้นย้ำถึงความเดือดดาลของ บริษัท เช็คว่างเปล่าที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้ Sports Entertainment เป็นหนึ่งในแปดที่เสนอราคาในวันนี้ด้วยมูลค่ารวม 3.25 พันล้านดอลลาร์ตาม Spacdata

“ในไตรมาสที่สาม SPAC ที่ทำลายสถิติ 83 แห่งสามารถระดมทุนได้ 30.6 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ สำหรับทางเลือก IPO ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ” ตามรายงานของ Renaissance Capital

การเล่นเกมเริ่มยุ่งกับ SPACs

ความทะเยอทะยานในการเล่นเกมที่เป็นไปได้ของ Sports Entertainment ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความต้องการมากมายสำหรับการรวมบริษัทเช็คเปล่าและบริษัทเกมเข้าด้วยกัน

นอกจาก DraftKings ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว ยังมีธุรกรรม SPAC ที่รอดำเนินการอื่นๆ อีกอย่างน้อยสามรายการในอุตสาหกรรมเกมซึ่งจะส่งผลให้มีการเข้ามาใหม่ของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ iGaming การเล่นเกมบนโซเชียล และการพนันกีฬา

สำหรับ Sports Entertainment ข่าวดีก็คือว่าควรเลือกที่จะทำข้อตกลงในพื้นที่เหล่านั้น มีบริษัทมากมายที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยเร็วที่สุด นั่นเป็นเพราะว่าตลาดการประเมินมูลค่าที่สูงส่งกำลังถูกกำหนดให้กับบริษัทเกมรุ่นต่อไป

เกมในคืนวันอาทิตย์ของ NFL ซึ่งน่าจะเป็นการประลองของผู้เข้าแข่งขัน Super Bowl แต่จะมีทีมหนึ่งสวมชุดเป็น Philadelphia Eagles และอีกทีมหนึ่งสวมชุดเป็น San Francisco 49ers

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ คาร์สัน เวนซ์

Carson Wentz กองหลังของ Philadelphia Eagles ส่งบอลผ่าน San Francisco 49ers ในปี 2017 ทีมเหล่านี้จะพบกันในคืนวันอาทิตย์ที่ Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย (Bill Streicher / USA TODAY Sports )

แม้ว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกจะทำให้พวกเขาออกจากลีกในสัปดาห์นี้ แต่ทีม Eagles (0-2-1) และ 49ers (2-1) กลับได้รับบาดเจ็บ ทีมฟุตบอลอาจสร้างทีมขึ้นมาได้โดยผู้เล่นที่จะไม่เล่นในเกมนี้หรือสำรองที่บาดเจ็บ

“การแพร่กระจายของจุดนั้นต่ำผิดปกติ”จอห์นนี่ อเวลโล ผู้อำนวยการฝ่ายการดำเนินการด้านการแข่งขันและหนังสือกีฬาของ DraftKings กล่าว กับCasino.org “มันคือ 7.5 แต้ม แต่อีเกิ้ลส์เป็น 0-2-1 คุณคิดว่ามันจะมากกว่านั้นอีกมาก ซานฟรานซิสโกมีปัญหามากมาย พวกเขาชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับทีมสตริงที่สอง พวกเขาจะมีสุขภาพดีขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้”

บรรทัดเริ่มต้นด้วย 49ers เป็นรายการโปรด 6 แต้มและลอยขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ในเช้าวันอาทิตย์ก็มาถึง 7.5 สูง/ต่ำสูงถึง 46 ก่อนร่วงลงมาที่ 45

Niners มีอาการบาดเจ็บ

49ers จะไม่มีตัวเริ่มหลักหลายตัว กองหลังจิมมี่ การอปโปโลจะพลาดเกมที่สองติดต่อกันด้วยอาการข้อเท้าแพลงสูง Niners ไม่พลาดเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับ New York Giants ที่ต่ำต้อย Nick Mullens ผ่าน 343 หลาด้วยคะแนนผู้ส่ง 108.9 ในการวิ่งเล่น 36-9

เกมในคืนวันอาทิตย์เคลื่อนไปสู่ ​​49ers” Glenn Herzog ผู้จัดการความเสี่ยงหนังสือกีฬาอาวุโสที่ Circa Sports กล่าวกับCasino.orgในวันเสาร์ “อินทรีเป็นหนึ่งในทีมที่น่าผิดหวังมากกว่า ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แนวรับจะขยับจาก -6 เป็น -7.5”

“อาการบาดเจ็บจากทั้งสองทีมก็เป็นแรงผลักดันเช่นกันในความคิดของผม Eagles เสียไลน์แมนเกมรุกคนสำคัญและทางเลือกในการรับอีก 2 ทาง ในขณะที่ Niners ได้ผู้จ่ายบอลหลักสองคนกลับคืนมา”

สำหรับซานฟรานซิสโก ราฮีม โมสเตอร์ทซึ่งเป็นกองหลัง, เอ็มมานูเอล โมเซลีย์ และอาห์เคลโล วิเธอร์สปูน, กองหลัง ดรี กรีนลอว์ และแนวรับ ดี ฟอร์ด จะเข้าร่วมการาปโปโลในรายการที่ไม่เคลื่อนไหว แนวรับ นิค โบซ่า และโซโลมอน โธมัส คอร์เนอร์แบ็ก ริชาร์ด เชอร์แมน และเทวิน โคลแมน กองหลังได้รับบาดเจ็บ กำลังสำรองที่ได้รับบาดเจ็บ

อย่างไรก็ตาม George Kittle ผู้สิ้นสุด All-Pro และผู้รับปีที่สอง Deebo Samuel จะกลับมาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงเพื่อจัดหาพลังการยิงให้กับ Mullens

อินทรียังมีอาการบาดเจ็บอีก

The Eagles มีผู้เล่นสำรองที่บาดเจ็บหลายสิบคน ซึ่งรวมถึงผู้ช่ำชองมือซ้าย Jason Peters ซึ่งถูกจัดให้อยู่ใน IR เมื่อวันเสาร์ Peters เข้าร่วมกับ Brandon Brooks และ Isaac Seumalo และต่อสู้กับ Andre Dillard ในฐานะตัวบล็อกในการสำรองที่ได้รับบาดเจ็บ

นั่นหมายถึงกองหลังที่กำลังดิ้นรน Carson Wentz จะมีการป้องกันการส่งลูกที่น่าสงสัยจากหนึ่งในการป้องกันที่ดีที่สุดของ NFL เขายังมีตัวจับบอลที่น่าสงสัยอีกด้วย ผู้รับ DeSean Jackson และ Alshon Jeffery ถูกตัดสิทธิ์ออกจากเกมในสัปดาห์นี้ และ Jalen Reagor มือใหม่และ Dallas Goedert ผู้จบการแข่งขันแน่นหนาได้รับบาดเจ็บ

จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความสนใจมากนัก และแทบไม่มีค่าเล็กน้อยสำหรับ Philly” Jason Scott รองประธานฝ่ายการซื้อขายสำหรับ Roar Digital/BetMGM กล่าวที่ Casino.orgในคืนวันศุกร์ “ในความเป็นจริง มีเพียงสี่เกมในวันอาทิตย์ที่มีการเดิมพันน้อยกว่า 49ers ทำได้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีนักหวดหลายคน แม้จะเป็นเช่นนั้น ฉันคาดหวังว่าเงินจะมาช้าสำหรับ Philly พร้อมฐานเกมในเขตปกครองในนิวเจอร์ซีย์”

กาลครั้งหนึ่ง เวนท์ซ ดาราหนุ่มที่สดใสมากจนเซ็นสัญญาต่อสัญญาอีก 4 ปีมูลค่า 128 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2019 เป็นคนสุดท้ายในเอ็นเอฟแอลในการจัดอันดับผู้ผ่าน (63.9) หลาต่อความพยายาม (5.6) และเซพชั่น (หกครั้ง) ).

แนวโน้มการเดิมพัน

นี่คือเปอร์เซ็นต์การเดิมพันที่น่าสังเกตจาก FanDuel ในเช้าวันอาทิตย์

บัลติมอร์ เรเวนส์ ซึ่งเป็นทีมเต็ง 14 แต้มเหนือทีมฟุตบอลวอชิงตัน ได้รับเงินสเปรดไป 89 เปอร์เซ็นต์ และเงินส่วนต่าง 94% ของเงินบนมันนี่ไลน์

อริโซนา คาร์ดินัลส์ ซึ่งเป็นทีมเต็ง 3 แต้มเหนือ แคโรไลน่า แพนเธอร์ส ได้รับเงินส่วนต่างไป 90%

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ ซึ่งเป็นทีมเต็ง 5.5 แต้มเหนือไมอามี่ ดอลฟินส์ ได้รับเงินไป 86 เปอร์เซ็นต์ และเงิน 92% ของเงินบนมันนี่ไลน์ นักพนันรายหนึ่งจะลงทุนในซีแอตเทิลโดยเฉพาะ

กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส ซึ่งเป็นทีมเต็ง 6.5 แต้มเหนือแอตแลนต้า ฟอลคอนส์ ได้รับเงินสเปรดไป 86 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งกว่านั้น ด้วยคะแนนรวม 56.5 คะแนน ผู้มากกว่าได้รับเงิน 90 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือสูง/ต่ำที่สุดในสัปดาห์นี้

ที่น่าสังเกตคือ นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส เป็นทีมเต็ง 3 แต้มของดีทรอยต์ ไลออนส์ เมื่อมาถึงดีทรอยต์ในวันเสาร์ นักบุญได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีผู้เล่นที่มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับโควิด-19 การทดสอบที่ตามมาเป็นผลลบ ดังนั้นเกมนั้นจะถูกเล่นและกลับมาเป็นกรรมการอีกครั้งที่หนังสือกีฬา วิสุทธิชนได้รับ 79 เปอร์เซ็นต์ของเงินส่วนต่าง มากกว่า 54 คะแนนได้รับเงินร้อยละ 80

หุ้น DraftKings (NASDAQ:DKNG) ร่วงลงเมื่อวันจันทร์หลังจากผู้ให้บริการแฟนตาซีสปอร์ตรายวัน (DFS) กล่าวว่าขายหุ้น 32 ล้านหุ้นเพื่อระดมทุน และคาดว่ารายรับในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 131 ล้านดอลลาร์ถึง 133 ล้านดอลลาร์

DraftKings ขายหุ้น

หนังสือกีฬา DraftKings ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ วันนี้ บริษัทกล่าวว่ากำลังขายหุ้นและคาดว่ายอดขายในไตรมาสที่ 3 จะสูงถึง 133 ล้านดอลลาร์ (ภาพ: วิทยุสาธารณะนิวแฮมป์เชียร์ )

บริษัทกล่าวว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 97% เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือ 41% ในรูปแบบโปร โดยถือว่าจุดกึ่งกลางที่ 132 ล้านดอลลาร์ของช่วงดังกล่าว

ในการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) DraftKings ได้บันทึกว่าอัตราการถือครองในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของฤดูกาล NFL นั้นต่ำผิดปกติ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงในช่วงไตรมาสดังกล่าว

อัตราการระงับผิดปรกติจากการเดิมพัน NFL ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2020 ส่งผลให้เกิดผลกระทบในทางลบโดยประมาณต่อรายรับประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ตามอัตราการคงไว้ซึ่งค่าเฉลี่ยในอดีตของเราสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ประมาณ 6.5 เปอร์เซ็นต์” ตามเอกสารที่ยื่น

บริษัทได้เพิ่มต้นทุนทางการตลาดสำหรับไตรมาสเดือนกันยายนที่จะเป็น 200 ล้านดอลลาร์ถึง 210 ล้านดอลลาร์ ค่าประมาณนี้ดึงการเปรียบเทียบที่ไม่น่าพอใจจากบางส่วนใน Wall Street Will Hershey ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Roundhill Investmentsกล่าวบน Twitter เมื่อเช้านี้ DraftKings ใช้จ่ายเงิน 200 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งไตรมาสเพื่อการตลาด

Rival Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) จ่ายเงิน 163 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อBarstool Sports 36 % เมื่อเร็ว ๆ นี้ Penn กล่าวว่าไม่มีค่าใช้จ่ายโฆษณาในช่วงสองสัปดาห์แรกของการแสดงสดสำหรับแอพมือถือ Barstool Sportsbook

เข้าร่วมปาร์ตี้ขายหุ้น

ข่าวการขายหุ้นยังส่งผลกระทบต่อหุ้นของ DraftKings แต่บริษัทกำลังเข้าร่วมในรายชื่อบริษัทเกมและผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาที่ยืดเยื้อซึ่งเพิ่งใช้ประโยชน์จากการรวบรวมราคาหุ้นเพื่อแตะตลาดทุนเป็นเงินสด

จากการขายหุ้น Class A จำนวน 32 ล้านหุ้น DraftKings ขายได้ 16 ล้านหุ้น นักลงทุนรายแรกขายอีกครึ่งหนึ่ง

บริษัทจะรวบรวมรายได้เฉพาะส่วนที่ขายเท่านั้น แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีทางเลือกในการซื้อหุ้นอีก 4.8 ล้านหุ้นเป็นเวลาสูงสุด 30 วัน จากการขาย 20.8 ล้านหุ้นในราคา 59 ดอลลาร์ (เป็นเพียงการประมาณการ ไม่ใช่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริษัท) DraftKings สามารถระดมทุน 1.22 พันล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงบางคนลดสัดส่วนการถือหุ้นใน DraftKings รวมถึง Robert Kraft เจ้าของ New England Patriots สมาชิกคณะกรรมการ Shalom Meckenzie , John Salter และ Raine Group Meckenzie ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลรายใหญ่ที่สุดในผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊ก กำลังขายหุ้นมูลค่า 544 ล้านดอลลาร์ เขาเป็นผู้กำกับคนเดียวที่ทำเช่นนั้น ไม่มีนักลงทุนรายใดที่เลิกกิจการทั้งหมดจากตำแหน่งของตนในบริษัท

Legend Hospitality กลุ่มที่ควบคุมโดย Dallas Cowboys และ New York Yankees ไม่ได้เข้าร่วมในการขาย และวอลท์ ดิสนีย์ก็ไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของหุ้น DraftKings Class A มากกว่าร้อยละห้า

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

เหตุผลหลักที่Wall Street กระตือรือร้นเกี่ยวกับ DraftKings คือการเติบโตของคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาออนไลน์ ผู้ให้บริการรายนี้มีความรับผิดชอบโดยกล่าวว่าการเดิมพันกีฬาออนไลน์สำหรับไตรมาสเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 460 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ที่จับ iGaming เพิ่มขึ้น 335%

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทอาจเทียบไม่ได้กับช่วงเวลาในอนาคตโดยตรง เนื่องจากตารางการแข่งขันกีฬาที่ผิดปกติซึ่งบังคับจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

“ปฏิทินกีฬาที่มีลักษณะเฉพาะ โดยฤดูกาลที่ทับซ้อนกันสำหรับกีฬาสำคัญทั้งสี่ของสหรัฐในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2020 ยังส่งผลดีต่อการจัดการของเราในลักษณะที่อาจไม่ได้เป็นตัวแทนของการแสดงของเราในช่วงเวลาอื่น”กล่าว DraftKings ในเอกสารการกำกับดูแล

James Packer ที่ถอนตัวและสำนึกผิดให้การเป็นพยานผ่านลิงก์วิดีโอจาก superyacht ของเขา (ภาพ: เดลี่เทเลกราฟ )

เมื่อดูบวมและถอนตัว Packer ให้การผ่านลิงก์วิดีโอจากsuperyacht ของเขา ในแปซิฟิกใต้ ที่เดิมพันคือใบอนุญาตซิดนีย์ของ Crown Resorts และ Crown Sydney มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมืองหลวงของออสเตรเลีย มีกำหนดเปิดปลายปีนี้

การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบสนองต่อรายงานในสื่อของออสเตรเลียที่ Crown เพิกเฉยต่อองค์ประกอบทางอาญาภายในอุตสาหกรรมขยะที่บริษัททำธุรกิจด้วย นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ตัวเองถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินโดยอาชญากรรายใหญ่

การสอบสวนอาจแนะนำว่า Crown ไม่เหมาะที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนในซิดนีย์อีกต่อไป ทำให้โครงการ 2 พันล้านดอลลาร์ตกอยู่ในอันตราย

ข่มขู่นาย X

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือ Adam Bell SC ต้องการทราบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอีเมลปี 2015 ระหว่าง Packer กับนักลงทุนเอกชน 2 รายที่รู้จักกันในชื่อ Mr. Y และ Mr. X Packer ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพวกเขาในการประมูลที่ยกเลิกเพื่อให้ Crown Resorts เป็นส่วนตัว

คำพูดที่แน่นอนของอีเมลของ Packer ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ Bell อธิบายว่า “การคุกคามทางวาจา” และโดย Packer อย่าง “น่าละอาย” และ “น่าอับอาย”

“ในช่วงเวลาของอีเมลเหล่านี้ คุณแพคเกอร์ คุณเข้าใจว่าคุณมีภาระหน้าที่ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ Crown Resorts ใช่ไหม”

“ฉันลืมไปหมดแล้ว” แพคเกอร์ตอบ

“คุณยอมรับว่าความประพฤติของคุณในอีเมลเหล่านี้ส่งผลเสียต่อตัวละครของคุณใช่ไหม’ นายเบลล์ถาม

สภาพทางการแพทย์ของฉันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นมากที่สุด”แพคเกอร์กล่าว

การแก้แค้นของมารายห์

Packer ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการคณะกรรมการ Crown ไม่นานหลังจากการแลกเปลี่ยนอีเมลเพื่อเข้าร่วมอีกครั้งในปี 2560 และลาออกอีกครั้งในปี 2561 โดยอ้างถึงปัญหาสุขภาพจิต เขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

เขามีกำหนดจะกลับมาให้ปากคำในวันพุธนี้ ซึ่งคาดว่าเขาจะถูกสอบปากคำเกี่ยวกับการขายหุ้นให้กับ Melco Resorts ซึ่งการไต่สวนได้แนะนำว่าอาจมีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

เป็นจังหวะเวลาที่ไม่ดีสำหรับ Packer ที่สิ่งนี้ยังเป็นสัปดาห์ที่อดีตคู่หมั้น Mariah Carey เลือกที่จะพูดกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับไดอารี่ใหม่ของเธอ The Meaning of Mariah Careyซึ่งเธอละเลยที่จะพูดถึง Packer เลย

“ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญ มันก็อยู่ในหนังสือ ไม่อย่างนั้นก็ไม่เกิดขึ้น… เราไม่มีความสัมพันธ์ทางกายภาพ พูดตรงๆ กับคุณ” เธอบอกกับเดอะการ์เดียนเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการละเลยที่โดดเด่นของผู้ชายที่เธอตกลงจะแต่งงานในปี 2559

ชายชาวชิคาโกคนหนึ่งซึ่งในปี 2545 ถูกตัดสินจำคุก 3 ปีครึ่งในเรือนจำกลางในข้อหาเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มคนร้ายกำลังเผชิญข้อหาใหม่

ชิคาโกม็อบการพนันกีฬาผิดกฎหมาย

นักเลงชิคาโกที่รู้จักกัน (ดูที่นี่) กำลังเผชิญข้อหาใหม่ในการดำเนินการเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมาย ชายคนนี้เคยเชื่อมโยงกับ Jimmy Inendino มาก่อน (ภาพ: Reddit)

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส์อ้างว่า Gregory Emmett Paloian อายุ 66 ปีจาก Elmwood Park ดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 เขาถูกตั้งข้อหาว่าดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายหนึ่งครั้ง

ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในชิคาโก ทางการรัฐบาลกลางกำลังขอริบเงิน $274,070 และรถยนต์ออดี้ปี 2017

ข้อหาเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี DOJ เตือนว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานของความผิด และจำเลยถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่ารัฐบาลจะพิสูจน์ความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล

ตาหมากรุกในอดีต

Paloian เป็นชื่อที่คุ้นเคยกับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์อย่างแน่นอน แผ่นเพลงแร็พของเขามีอายุย้อนไปหลายทศวรรษ โดยเริ่มแรกด้วยความเชื่อมั่นในปี 1980 สำหรับการจัดระเบียบที่เรียกว่า “สินเชื่อน้ำผลไม้” จากกลุ่มม็อบไปจนถึงนักพนันที่เป็นหนี้

สินเชื่อน้ำผลไม้มีให้โดยฉลามเงินกู้ เงินมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่ชำระเงินกู้มักถูกข่มขู่และตอบโต้อย่างรุนแรง

สงสัยว่าจะเล่นการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เข้าหา Paloian ในปี 2538 หลังจากพบว่าเขาเขียนตั๋วเดิมพันสำหรับนักพนัน ตามรายงานของ Paloian ยัดกระดาษเข้าไปในปากของเขาและ “ล้มลงกับพื้นแล้วกลิ้งไปมา” เพื่อกลืนกระดาษ

เมื่อตำรวจบุกเข้าไปในบ้านของ Paloian ในอีก 3 ปีต่อมาในปี 1998 พวกเขาพบช่องลับที่มีเงินสดมากกว่า 150,000 เหรียญ เครื่องประดับ ทอง และหนังสือที่นักพนันชอบใช้เป็นพิเศษ

Paloian สารภาพในปี 2545 ในข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางและดำเนินธุรกิจทำบัญชีใต้ดิน Paloian ยอมรับว่าเขาเห็นด้วยกับ Rocky Infelise นักเลงและผู้บังคับใช้กฎหมายของ Chicago Outfit Paloian กล่าวว่านักเลง Jimmy Inendino ให้สินเชื่อน้ำผลไม้และติดตามหนี้คงค้าง

ฉันบอกคุณตามตรงว่าฉันปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม ฉันทำงานหนักในสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ตามจริงแล้ว ฉันคิดว่าถ้าฉันจ่ายภาษี มันก็เอาความผิดกฎหมายออกไป” Paloian กล่าวในขณะนั้น

“ปาโลเอียนกล่าวว่านักพนันจะได้รับแจ้งว่าปืนใหญ่จะถูกชี้มาที่หัวของเขา ถ้าเขาไม่จ่าย” อัยการประกาศระหว่างการพิจารณาคดีในปี 2545

การพนันกีฬาทางกฎหมายอิลลินอยส์

การเดิมพันกีฬานั้นถูกกฎหมายในรัฐอิลลินอยส์ตราบใดที่เจ้ามือรับแทงได้รับใบอนุญาตจากรัฐอย่างถูกกฎหมาย

DraftKings, FanDuel, William Hill, BetRivers และ PointsBet เปิดให้บริการออนไลน์และที่คาสิโนและสนามแข่งม้า นักพนันกีฬารายใหม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ เนื่องจากวิทยาลัยและกีฬาอาชีพรายใหญ่กลับมาอีกครั้งในฤดูร้อนนี้หลังจากถูกระงับเนื่องจาก coronavirus หนังสือกีฬาของรัฐอิลลินอยส์รายงานว่ามีการเดิมพันประมาณ 52.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม

ไม่เหมือนเจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมาย หนังสือกีฬาที่มีการควบคุมจะแบ่งปันผลกำไรกับรัฐ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้า 10 ล้านดอลลาร์แล้ว ผู้ประกอบการยังนำเงิน 15% ของการเดิมพันกีฬาไปมอบให้รัฐบาล

IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGACU) เพิ่งระดมทุนได้ 300 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) บริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมเกมและนักลงทุนร่วมทุน แบรดลีย์ ทัสก์

แบรดลีย์ ทัสค์

นักลงทุนร่วมทุน Bradley Tusk ที่เห็นในการสัมภาษณ์ CNBC ในปี 2019 เป็นหนึ่งในสามผู้ก่อตั้ง IG Acquisition ซึ่งเป็น SPAC ใหม่ที่มีความทะเยอทะยานในการเล่นเกม (ภาพ: CNBC )

การเสนอขายหุ้นดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น 375 ล้านดอลลาร์ หากผู้จัดการการจัดจำหน่าย Cantor Fitzgerald และ Odeon Capital Group ใช้ทางเลือกในการซื้ออีก 4.5 ล้านหน่วยในราคา 10 ดอลลาร์ต่อหุ้นใน 45 วันข้างหน้า

บริษัทเป็นบริษัทตรวจสอบเปล่าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เกิดการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนทุน การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การปรับโครงสร้างการจัดซื้อหุ้น หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจ” ตามคำแถลงที่ออกโดย IG Acquisition ในนิวยอร์ก .

“ในขณะที่บริษัทอาจดำเนินการซื้อกิจการในอุตสาหกรรมธุรกิจหรือภาคส่วนใด ๆ ก็ตั้งใจที่จะมุ่งเน้นความพยายามในการระบุธุรกิจในอุตสาหกรรมการพักผ่อน การเล่นเกม และการบริการ”

เมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ SPAC ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่จะควบรวมและเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทตรวจสอบเปล่าอื่นๆ เข้ามาทำตลาดโดยจับตาดูพื้นที่ที่มีการเติบโตสูง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเกิดใหม่และคาสิโนออนไลน์เป็นต้น

สายเลือดที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอการเล่นเกม

การเข้าซื้อกิจการ IG นำโดย Ed Farrell, Christian Goode และ Bradley Tusk โดยให้หน่วยงานตรวจสอบเปล่าสามารถเข้าถึงโลกแห่งเกมและการร่วมทุน

Goode ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคยดำรงตำแหน่งประธาน Genting Americas ขณะที่ Farrell ดำรงตำแหน่งประธานResorts World Las Vegas เก็นติ้งกำลังสร้างสถานที่มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะเปิดในปีหน้าบนเดอะสตริป Genting Americas ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มบริษัทในมาเลเซีย ยังดำเนินธุรกิจเกมสองแห่งในนิวยอร์ก แห่งหนึ่งในแคริบเบียน และเคยเป็นเจ้าของ Norwegian Cruise Line

Tusk มีประสบการณ์การเล่นเกมเป็นของตัวเอง เนื่องจากบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อเดียวกันของเขาเริ่มนำเงินทุนไปใช้กับบริษัทในระยะเริ่มต้นในปี 2016 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) และหนังสือกีฬายักษ์ใหญ่ FanDuel

นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งผู้จัดการแคมเปญสำหรับการบริหารงานนายกเทศมนตรีของไมเคิล บลูมเบิร์กที่ประสบความสำเร็จในนิวยอร์กในปี 2552 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Sen. Chuck Schumer (D-NY) และเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองคนแรกของ Uber เขาได้รับทุนในบริษัทเรียกรถเป็นค่าตอบแทน ภายหลังใช้เงินทุนบางส่วนเพื่อเริ่มต้น Tusk Ventures

ธีม SPAC ทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่บริษัทตรวจสอบเปล่าเข้าสู่ตลาดด้วยตัวเลขที่บันทึก แนวโน้มหนึ่งที่ชัดเจนก็คือผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและอดีตจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการดำเนินการ

นั่นเป็นความจริงในพื้นที่เล่นเกมเช่นกัน Landcadia Holdings II Inc. (NASDAQ:LCA) ของ Tilman Fertitta คือเครื่องมือพิเศษที่ Golden Nugget Online Gaming (GNOG) ของเขาจะเผยแพร่สู่สาธารณะในที่สุด ในทำนองเดียวกัน Jim Murren อดีต CEO ของ MGM Resorts International กำลังเตรียมเปิดตัว SPAC ร่วมกับอดีตนายธนาคารเพื่อการลงทุนของ Morgan Stanley

ธุรกรรมการตรวจสอบเปล่าที่ประกาศในอุตสาหกรรมเกมในปีนี้เกี่ยวกับคาสิโนอินเทอร์เน็ต เกมโซเชียล หรือการพนันกีฬา จนถึงจุดนี้ในปี 2020 ไม่มี SPAC ใดที่ประกาศแผนการที่จะรับผู้ดำเนินการสถานที่เล่นเกมบนบกแบบดั้งเดิม

เรื่องอื้อฉาวเรื่องเซ็กซ์ของอดีตวุฒิสมาชิกรัฐนอร์ทแคโรไลนา แคล คันนิงแฮม ทำให้เขามีโอกาสได้ที่นั่งวุฒิสภาสหรัฐฯ ในรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ซึ่งพร้อมสำหรับการคว้าตัวในวันที่ 3 พฤศจิกายน อย่างมาก

จีคลับ V2 การเลือกตั้งอัตราต่อรองของวุฒิสภานอร์ ธ แคโรไลน่า

พัฒนาการล่าสุดในการแข่งขันวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาระหว่างแคล คันนิงแฮม พรรคประชาธิปัตย์ (ซ้าย) และวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ทอม ทิลลิส ให้นักพนันทางการเมืองปรับตำแหน่งของตน (ภาพ: AP )

คันนิงแฮม ผู้ท้าชิงพรรคประชาธิปัตย์ ทอม ทิลลิส ผู้ดำรงตำแหน่งพรรครีพับลิกัน ยอมรับว่าส่งข้อความทางเพศไปยังผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของเขา ที่นั่งของ North Carolina เป็นหนึ่งในสามของการทอยลูกเต๋าของวุฒิสภา 2020 ผลที่ได้สามารถตัดสินได้ว่าพรรคใดที่มีอำนาจในปีหน้า

คันนิงแฮมยังคงเป็นผู้นำในตลาด PredictIt โดยถามว่าใครจะชนะการแข่งขันวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาในนอร์ทแคโรไลนา แต่ปัจจุบันหุ้นของเขาซื้อขายอยู่ที่ 58 เซ็นต์ นั่นลดลงจาก 66 เซนต์ก่อนเกิดเรื่องอื้อฉาว

เจ้ามือรับแทงในสหราชอาณาจักรมีการแข่งขันที่เข้มงวดยิ่งขึ้น William Hill มีคันนิงแฮมที่ 5/6 (อัตราต่อรองโดยนัย 54.55 เปอร์เซ็นต์) และ Tillis 10/11 (52.38 เปอร์เซ็นต์)

GOP Eyes Comeback

ทิลลิสเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นประชาธิปไตยอย่างหวุดหวิดในปี 2014 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก้าวหน้าของทิลลิสบางส่วนทำให้เขาต้องแยกเขาออกจากพรรครีพับลิกัน Tillis ทำงานร่วมกับพรรคเดโมแครตในการปฏิรูปการย้ายถิ่นฐานและการออกกฎหมายที่ให้การสนับสนุนเพื่อปกป้องที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller

แต่ผู้นำวุฒิสภา GOPจะต้อนรับเขากลับมาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชัยชนะในนอร์ทแคโรไลนาสามารถช่วยให้พรรครีพับลิกันควบคุมวุฒิสภาได้ ชัยชนะเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอดีตรองประธาน โจ ไบเดน เอาชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

รัฐดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับพรรคเดโมแครตจนกระทั่งมีการเปิดเผยข้อความที่ร้อนแรงระหว่างคันนิงแฮมและนักยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ Arlene Guzman Todd ทอดด์แต่งงานแล้วและมีลูกสองคนกับเจเรมี ทอดด์ ซึ่งรับราชการ 15 ปีในกองทัพสหรัฐฯ

จะทำให้วันของฉันพลิกผันและจูบคุณในตอนนี้” ข้อความจากคันนิงแฮมถึงทอดด์อ่าน เธอตอบว่า ‘คุณน่ารักมาก ฉันจะสนุกกับมัน”

ในการแลกเปลี่ยนอื่น Guzman เริ่มต้นความเจ้าชู้ “สิ่งเดียวที่ฉันต้องการในรายการของฉันคือคุณ” ผู้สมัครวุฒิสภาตอบว่า “ฟังดูร้อนแรงและสนุกมาก!”

คันนิงแฮมยอมรับว่าภาพหน้าจอข้อความเป็นของจริงและขออภัยต่อครอบครัวของเขา “ขั้นตอนแรกในการซ่อมแซมความสัมพันธ์เหล่านั้นคือความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ซึ่งฉันทำ” คันนิงแฮมกล่าว

การแข่งขันได้เพิ่มความโกลาหลมากขึ้นโดยการทดสอบ Tillis ในเชิงบวกเมื่อวันศุกร์สำหรับ COVID-19 และผู้หญิงอีกคนหนึ่งออกมากล่าวหาว่าเธอมีชู้กับคันนิงแฮมตั้งแต่ปี 2555

วุฒิสภาควบคุมรัฐสภา

โพลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของวุฒิสภาในนอร์ธแคโรไลนา ไอโอวา และมอนแทนา มีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวกำหนดอำนาจของสภาสูงแห่งสภาคองเกรส

พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้นำการเดิมพันทางการเมือง หุ้นที่ควบคุมวุฒิสภาในปี 2564 ซื้อขายที่ 66 เซนต์ หุ้น GOP อยู่ที่ 37 เซนต์

ในไอโอวา นักพนันของ PredictIt เชื่อว่าเทเรซ่า กรีนฟิลด์ ประชาธิปัตย์จะพลิกที่นั่งสีน้ำเงินและเอาชนะ ส.ว. Joni Ernst ที่ดำรงตำแหน่งพรรครีพับลิกัน หุ้นของ Greenfield ซื้อขายที่ 58 เซนต์

ในมอนทานา ส.ว. รีพับลิกันดำรงตำแหน่ง ส.ส. Steve Daines เป็นนักวิ่งหน้าที่จะรักษาที่นั่งไว้ในมือ GOP หุ้นของเขาซื้อขายที่ 58 เซนต์ ผู้ท้าชิงประชาธิปไตย Gov. Steve Bullock ที่ 45 เซนต์

สำหรับความสมดุลของอำนาจในสภาคองเกรสหลังการเลือกตั้งสภาประชาธิปัตย์และวุฒิสภาเป็นที่ชื่นชอบในการเดิมพัน 64 เซ็นต์ D-House และ R-Senate อยู่ที่ 28 เซ็นต์และ GOP ควบคุมทั้งสองห้องด้วย 13 เซ็นต์ที่อยู่ห่างไกล