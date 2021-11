จีคลับ V2 สมัครบาคาร่า Royal Online Imec

จีคลับ V2 ลูเวน เบลเยี่ยม–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – โคเวนเตอร์ ( www.coventor.com ) ซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีการออกแบบสำหรับระบบไมโคร

ไฟฟ้า (MEMS) และศูนย์วิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์ imec ( www.imec.be ) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุงและขยายการใช้เทคนิคการออกแบบและการผลิตขั้น

สูงสำหรับการพัฒนา CMOS แบบบูรณาการ MEMS ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการวางแนวกลยุทธ์ในแผนงานการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือในหัวข้อการวิจัยขั้นสูง ทีมงาน

ของ imec และ Coventor จะร่วมมือกันในการขยายการใช้ชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ของ Coventor ของ imec สำหรับการออกแบบ MEMS + IC พวกเขาจะร่วมกันพัฒนาชุดออกแบบกระบวนการ (PDK) สำหรับกระบวนการ SiGe MEMS เหนือ IC ของ imec

จากความสำเร็จของทั้งสององค์กรด้วยการออกแบบและการผลิต MEMS ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโซลูชันเพื่อให้ทั้งนักออกแบบ MEMS และ IC เข้าถึง MEMS ได้

มากขึ้น ชุดออกแบบกระบวนการ (PDK) จะได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกแบบร่วม MEMS-IC นี้ ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมายเทคโนโลยี

SiGe MEMS ของ จีคลับ V2 ที่ใช้วิธีการสุดท้ายของ MEMS โดยที่ MEMS จะได้รับการประมวลผลหลังจากและด้านบนของวงจร CMOS ทำให้สามารถรวมอุปกรณ์ MEMS แบบเสาหิน

เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับขับขี่และอ่านข้อมูลบนแม่พิมพ์เดียวกัน วิธีการที่ยืดหยุ่นและเป็นโมดูลของแพลตฟอร์ม SiGe MEMS ยังช่วยให้สามารถปรับเฉพาะแอปพลิเคชันและเพิ่มประสิทธิภาพของความหนาและคุณสมบัติของชั้น MEMS และการประมวลผลของเลเยอร์การทำงานเสริมที่ด้านบนของอุปกรณ์ MEMS

การเป็นหุ้นส่วนจะใช้ประโยชน์จากภูมิหลังของโคเวนเตอร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการออกแบบ MEMS เครื่องมือออกแบบของ Coventor ได้

รับการพิสูจน์แล้วจากการออกแบบ MEMS หลายร้อยแบบในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ Coventor ได้เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่ MEMS+® โดยมุ่งเป้าไปที่การผสานการ

ออกแบบ MEMS เข้ากับสภาพแวดล้อมการออกแบบ IC กระแสหลัก และ imec มีกระบวนการ SiGe MEMS ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้สามารถผสานรวมแบบเสาหินบน CMOS มาตรฐานได้

“นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมมองหาการรวม MEMS เนื่องจากความสามารถอันทรงพลังของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ Imec อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะจัดการกับ

ตลาดนี้ผ่านความคิดริเริ่ม CMORE ซึ่งพยายามขยายขนาดของ CMOS micro- และ nano-devices โดย Rudi Cartuyvels รองประธาน Process Technology ของ

imec กล่าวเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตรรกะและหน่วยความจำลงในชิป “ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Coventor เราสามารถเข้าถึงประสบการณ์การผลิตและเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบ MEMS และความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการพัฒนาระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้นสำหรับนักพัฒนา MEMS”

“กลยุทธ์ของ Coventor เกี่ยวกับ ‘การทำให้เป็นประชาธิปไตย’ ของ MEMS ซึ่งเป็นการขจัดอุปสรรคและความท้าทายในการนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น ด้วยการ

ใช้ความสามารถและทรัพยากรของสถาบันวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความร่วมมือของเรา Mike Jamiolkowski, CEO ของ Coventor กล่าว

ว่า “ด้วย imec จะช่วยได้ เราสามารถพัฒนาแนวทางที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงมากขึ้นในการพัฒนา MEMS ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของ MEMS”

Imec ดำเนินการวิจัยชั้นนำระดับโลกในด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ Imec ใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยพลังแห่งนวัตกรรมของพันธมิตรระดับโลกในด้าน ICT การ

ดูแลสุขภาพและพลังงาน Imec นำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ พรสวรรค์ชั้นนำระดับนานาชาติ

ของบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมที่ยั่งยืน Imec มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Leuven ประเทศเบลเยียม และมีสำนักงานในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์

ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น พนักงานมากกว่า 1,750 คนรวมถึงชาวอุตสาหกรรมและนักวิจัยแขกมากกว่า 550 คน ในปี 2552 รายรับของ imec (P&L) อยู่ที่ 275 ล้านยูโร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMEC สามารถพบได้ที่www.imec.be

หมายเหตุ: Imec เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับกิจกรรมของ IMEC International (นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเบลเยี่ยมเป็น “stichting van

openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw รองรับโดยรัฐบาลเฟลมิช), imec เนเธอร์แลนด์ (Stichting IMEC Nederland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Holst Center ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) และ imec China (IMEC Microelectronics (Shangai) Co. Ltd.)

Coventor, Inc. เป็นผู้นำตลาดในด้านโซลูชั่นการออกแบบอัตโนมัติสำหรับระบบไมโครไฟฟ้า (MEMS) ชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์และความเชี่ยวชาญใน MEMS จัดการกับความ

ท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพและการรวมอุปกรณ์ MEMS เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟน วิดีโอเกม ไปจนถึงระบบความบันเทิงภายในบ้าน ด้วย

Coventor นักออกแบบ MEMS จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลไกของอุปกรณ์ และส่งผ่านโมเดลที่มีการกำหนดพารามิเตอร์ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้น

และทางกล โดยตรงกับคู่หูที่ทำการออกแบบ IC และระบบใน Cadence Virtuoso™ และ Matlab Simulink™ เมื่อใช้แนวทางใหม่นี้ ทีมงาน MEMS สามารถนำเสนอ

แนวคิดการออกแบบที่ดีที่สุดในชั้นเรียนร่วมกับผลกระทบจากกระบวนการที่สำคัญและการพิจารณาระบบล่วงหน้าในกระบวนการออกแบบ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแครี รัฐนอร์ทแคโรไลนา และมีสำนักงานอยู่ที่เมืองซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย , เคมบริดจ์ มิสซา และปารีส ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.coventor.com

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – Juniper Networks (NYSE: JNPR) ประกาศในวันนี้จะได้รับการเสนอชื่อให้ Channel ทุกอย่างCRN

Data Center 100 รายการประจำปีนี้มีผู้จำหน่าย 100 อันดับแรกที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล ประสิทธิภาพ และ ROI และช่วยลดการใช้พลังงาน ของเสีย และต้นทุน

Juniper Networks ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านเครือข่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วได้แก่ การกำหนดเส้นทาง การสลับ การรักษาความปลอดภัย การเร่ง

ความเร็วแอปพลิเคชัน นโยบายและการควบคุมข้อมูลประจำตัว และผลิตภัณฑ์การจัดการ Juniper Networks นำเสนอสถาปัตยกรรมเครือข่าย “3-2-1” ที่ง่ายขึ้นอย่างมาก

สำหรับระบบคลาวด์ โซลูชันศูนย์ข้อมูลพร้อมที่ลดต้นทุนการดำเนินงาน เงินทุน และสิ่งแวดล้อม พร้อมลดความซับซ้อนของระบบคลาวด์และปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล

ด้วยการเข้าซื้อกิจการของผู้ให้บริการ LAN ไร้สาย Trapeze Networks และ Altor Networks ผู้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเสมือนจริง จูนิเปอร์ยังคงขยายความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่องและนำเสนอคุณค่าทางธุรกิจที่ไม่เป็นสองรองใคร

“ศูนย์ข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ธุรกิจต่างๆ พึ่งพาเพื่อทำงานโดยไม่ประนีประนอม” เอมิลิโอ อูเมโอกะ รองประธานอาวุโส พันธมิตรทั่ว

โลกของ Juniper Networks กล่าว “ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เราสามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์สำหรับเครือข่ายใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครือข่ายและ

การรักษาความปลอดภัยที่บูรณาการมากขึ้นของเราสำหรับศูนย์ข้อมูลสามารถช่วยให้ Juniper Network Partners และลูกค้าของพวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพ บรรลุเศรษฐกิจที่

มากขึ้น ของขนาดและเร่งการส่งมอบบริการด้านไอทีด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เรายินดีที่ได้รับรางวัลนี้และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นศูนย์ข้อมูล 100 อันดับแรกของอุตสาหกรรม”

CRN Data Center 100 ช่วยให้ VARs ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการเปิดศูนย์ข้อมูลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีในศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจของพวกเขา

“รายชื่อ Data Center 100 แสดงถึงผู้จำหน่ายที่นำเทคโนโลยีและขั้นตอนใหม่ๆ มาใช้เพื่อยกระดับศูนย์ข้อมูลขึ้นไปอีกระดับ” Kelley Damore ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ

ของ Everything Channel กล่าว “ผู้จำหน่ายเหล่านี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล ประสิทธิภาพ และ ROI ในขณะที่ลดการใช้

พลังงาน ของเสีย และค่าใช้จ่าย ผมขอชื่นชมสมาชิกของรายชื่อ Data Center 100 สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”

เลือกโดยCRN ของกองบรรณาธิการ, รายการที่สมบูรณ์ของศูนย์ข้อมูล 100 โดดเด่นในเรื่อง 24 มกราคมของนิตยสาร CRN และจะต้องให้ความสำคัญออนไลน์ได้ที่http://www.crn-digital.com/crnmag

เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านกิจกรรม สื่อ การวิจัย การให้คำปรึกษา การขายและการตลาดที่เน้นช่องทางไอที ด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมมากกว่า 30 ปี Everything

Channel มีความเชี่ยวชาญด้านช่องทางที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อดำเนินการโซลูชั่นแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่จัดการการสรรหาพันธมิตร การเปิดใช้งาน และ

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อเร่งการขายเทคโนโลยี Channel ทุกอย่างเป็นยูบีเอ็มบริษัท ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทุกอย่างเยี่ยมชมเราได้ที่http://www.everythingchannel.com ติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์ที่http://twitter.com/everythingchnl

UBM ( ) มุ่งเน้นไปที่สองกิจกรรมหลัก: การกระจายข้อมูลทั่วโลก การกำหนดเป้าหมายและการตรวจสอบ และการพัฒนาและการสร้างรายได้ของชุมชน B2B และตลาด ธุรกิจ

ของ UBM ให้ข้อมูลตลาดและให้บริการชุมชนการค้าอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงนักพัฒนาเกม ตั้งแต่นักข่าวไปจนถึงผู้ค้าเครื่องประดับ จากเกษตรกรไปจนถึงเภสัชกร

ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรม ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลธุรกิจ พนักงาน 6,500 คนของเราในกว่า 30 ประเทศถูกจัดเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการชุมชนเหล่านี้ นำผู้ซื้อและผู้ขายมารวมกัน ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจและตลาดของพวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.ubm.com

Juniper Networks อยู่ในธุรกิจนวัตกรรมเครือข่าย ตั้งแต่อุปกรณ์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงผู้ให้บริการคลาวด์ Juniper Networks นำเสนอซอฟต์แวร์ ซิลิคอน และระบบที่เปลี่ยนประสบการณ์และความคุ้มค่าของเครือข่าย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่จูนิเปอร์เน็ตเวิร์ค ( www.juniper.net )

Juniper Networks และ Junos เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Juniper Networks, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โลโก้ Juniper Networks และ

Junos เป็นเครื่องหมายการค้าของ Juniper Networks, Inc. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เดนเวอร์, 1 ก.พ. 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Roomlinx, Inc. (OTCBB:RMLX) ผู้พัฒนานวัตกรรมของแอปพลิเคชั่นทีวีแบบโต้ตอบของโรงแรม ประกาศในวันนี้ว่า

Interactive HD TV (iTV) และ Free-to-Guest เสร็จสิ้นแล้ว การติดตั้งรายการโทรทัศน์สำหรับห้องพักทั้งหมด 216 ห้องที่ Holiday Inn Resort Orlando –

The Castle ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ Kessler Collection ตั้งอยู่ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา Roomlinx และ Kessler ตกลงที่จะให้บริการและสนับสนุนระยะเวลาห้าปี การติดตั้งแสดงถึงการติดตั้ง iTV ครั้งที่สามของ Roomlinx ด้วย The Kessler Collection (www.kesslercollection.com ).

Roomlinx เปิดตัว SmartRoom® ของพวกเขาใน 48 ห้องจากทั้งหมด 216 ห้องที่ Holiday Inn Resort Orlando – The Castle ทำให้แขกของ SmartRoom

สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Roomlinx iTV ทั้งหมดได้ไม่จำกัด พร้อมด้วยเครื่องพิมพ์ 3-in-1 สแกนเนอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร – ศูนย์บริการธุรกิจห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก ในส่วนที่เหลืออีก 168 ห้อง แขกสามารถเลือกซื้อระบบได้

ด้วย Roomlinx iTV แขกสามารถเข้าถึงภาพยนตร์ HD Hollywood และแอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Netflix, Pandora, Google Apps, Hulu, YouTube,

Facebook และอื่นๆ นอกจากนี้ แขกยังสามารถเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื้อหาพิเศษ HD รายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศและสหรัฐอเมริกา ดนตรี เครื่องมือทางธุรกิจ บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเสมือนจริง เกม และอื่นๆ ผ่านทีวีจอแบนความคมชัดสูงในห้องพัก

“ทรัพย์สินเคสเลอร์แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความสามารถในการควบคุมวิธีการนำเสนอความบันเทิงภายในห้องพักของเรา ช่วยให้เราสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและตอบ

สนองความต้องการส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพัก” คิม ดักลาส ผู้อำนวยการองค์กรของเคสเลอร์กล่าว ไอทีสำหรับคอลเลคชันเคสเลอร์ “Roomlinx iTV ทำงานได้ดีมากใน

โรงแรม Grand Bohemian Hotel ของ Kessler ในเมือง Asheville รัฐนอร์ทแคโรไลนา และโรงแรม Bohemian Hotel Savannah Riverfront ในเมืองสะวันนา รัฐจอร์เจีย และเราตั้งตารอที่จะได้ติดตั้งในที่พักที่เหลืออยู่ของ Kessler”

Roomlinx เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของผลิตภัณฑ์ Interactive TV อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ HD Free-to-Guest ระดับพรีเมียมสำหรับโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่อื่นๆ โดยใช้เนื้อหาและแอปพลิเคชันระดับพรีเมียมที่นักเดินทางในปัจจุบันต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Roomlinx ได้ที่www.roomlinx.com .

The Kessler Collection คือกลุ่มผลิตภัณฑ์บูติกคุณภาพระดับสี่และห้าเพชรที่ตั้งอยู่ในฟลอริดา จอร์เจีย โคโลราโด นอร์ทแคโรไลนา และนิวเม็กซิโก โรงแรมแต่ละแห่ง

มีชื่อเสียงในด้านบรรยากาศหรูหราที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและการตกแต่งที่ไม่ซ้ำแบบใคร ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงและมุ่งเน้นการให้บริการระดับสูงสุดและความ

ใส่ใจในรายละเอียด ที่พักสไตล์บูติกเน้นคุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อให้ความบันเทิงแก่แขกในขณะที่ทำให้พวกเขารู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.kesslercollection.com .

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงข้อความที่เรา “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” หรือคำพูดที่คล้ายคลึงกัน เป็นข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ภายในความหมายของกฎข้อ 175 ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และ กฎข้อ 3b-6 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และอยู่ภายใต้การ

รักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยกฎเหล่านั้น แถลงการณ์ทั้งหมด นอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริง ที่รวมอยู่ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยว

กับแผนในอนาคตที่เป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ไม่สามารถรับ

ประกันได้ว่าข้อความดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์

ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ ปัจจัยต่อไปนี้: ความสำเร็จของบริษัทในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ความสามารถของบริษัทในการประสบความสำเร็จ แข่งขันกับคู่แข่งที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดย

ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสามารถในการขายและผลิตสินค้า; ผลของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง การ

เปลี่ยนแปลงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล และความสามารถในการจัดหาเงินทุนที่เพียงพอในอนาคตhttp://www.sec.govซึ่งคุณควรตรวจสอบอย่างละเอียด Roomlinx ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาใหม่หรืออย่างอื่น

เฮิร์นดอน, เวอร์จิเนีย–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – Rubicon Professional Servicesผู้ให้บริการชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการพลังงานบริการเต็มรูป

แบบการให้คำปรึกษา วิศวกรรม และการจัดการการก่อสร้างสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญต่อภารกิจ ประกาศว่าการเติบโตของรายได้ในปี 2553 เกิน 100 %

เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ด้วยสำนักงานในแคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย ชิคาโก นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และเวอร์จิเนีย Rubicon จ้างผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมหลายคนในศูนย์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์และตลาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อภารกิจ

“ในปี 2010 Rubicon ลงทุนในการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท โดยจ้างผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าจากในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับองค์กรที่มี

ความสามารถอยู่แล้วของเรา” Jim Embley ซีอีโอของ Rubicon Professional Services กล่าว “ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรม และเราให้ความ

สำคัญอย่างมากกับคุณภาพและความปลอดภัย สมาชิกในทีม Rubicon ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและการรับรองจาก OSHA ซึ่งมีความพิเศษเฉพาะตัวเนื่องจากผู้บริหารของบริษัท

มักไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นสูงดังกล่าว เรา’ ตื่นเต้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทของเราในปีที่สี่ของธุรกิจ และเรากำลังดำเนินการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้บริการการจัดการพลังงานและการจัดการการก่อสร้างที่ครอบคลุมที่สุดได้ทุกที่”

Rubicon Professional Services เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสนับสนุนลูกค้าทุกขนาด เป็นบริษัทที่สามารถท้าทายสมมติฐาน

ทางวิศวกรรมและการออกแบบเพื่อปรับประสิทธิภาพของโครงการให้สอดคล้องกับความคาดหวังและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าของเรา Rubicon ยังมีประวัติที่พิสูจน์แล้วกับผู้

ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำ โดยมีประวัติการซื้อมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเท่ากับการประหยัดต้นทุนโดยตรงสำหรับลูกค้าของพวกเขา

ความรู้ที่กว้างขวางของบริษัทและทักษะเฉพาะทางในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อภารกิจ การก่อสร้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา SLA’s การจัดการพลังงาน

และการควบคุมงบประมาณเงินทุน ช่วยให้ลูกค้าได้รับความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ บริษัท

ด้วยบริการการจัดการพลังงาน Rubicon นำเสนอแนวทางบูรณาการสำหรับองค์กรที่พึ่งพาเทคโนโลยีในด้านพลังงานและการอนุรักษ์ภายในอาคารที่มีความสำคัญต่อภารกิจ ทีม

งาน Rubicon ผสมผสานประสบการณ์มากกว่า 30 ปีเข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการริเริ่มการคืนเงิน เทคโนโลยีสีเขียวล่าสุด และโปรแกรมตอบสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานของแต่ละองค์กร ทั้งด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย และความรับผิดชอบ

ความเห็นของ Embley เกี่ยวกับการจัดการพลังงานว่า “กลยุทธ์ด้านพลังงานมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเราส่งมอบเงินสดให้กับลูกค้าในสถาน

ประกอบการที่สำคัญของเรา โดยไม่ต้องมีการลงทุนใดๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์ในอาคารที่มีอยู่ Rubicon Energy Management Solutions ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้

พลิกเกมภายในภารกิจ อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากเราเป็นบริษัทแรกที่สร้างรายได้ให้กับลูกค้าของเราจากสินทรัพย์ด้านพลังงาน ในขณะที่ยังให้บริการจัดการการก่อสร้างที่ครอบคลุมอีกด้วย”

ทีมที่มีประสบการณ์ของ Rubicon มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ Internap (NASDAQ: อิแนป) — ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพสูง — เพื่อให้เป็นไปตามไทม์ไลน์การขยายที่สำคัญต่อภารกิจเชิงรุกที่ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ซีแอตเทิล Rubicon ช่วยในการจัดการการก่อสร้าง การจัดหาอุปกรณ์

และกระบวนการบูรณาการที่จำเป็นในการเพิ่มพื้นที่ขายสุทธิ 7,500 ตารางฟุตให้กับโรงงาน ซึ่งขณะนี้เปิดให้ผู้เช่ารายใหม่ภายในวิทยาเขต Sabey Intergate ในเมืองทูควิลา รัฐวอชิงตัน

ให้บริการก่อสร้างเพิ่มเติมแก่ Internap สำหรับโครงการก่อสร้างและขยายศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจในซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย และในบอสตัน รัฐแมส

ซาชูเซตส์ และดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและการศึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับโรงงานของพวกเขาทั่วประเทศ รวมถึงในแอตแลนตา ซีแอตเทิล นิวยอร์ก และ ฮูสตัน.

Rubicon เปิดใช้งานTelx Corporationซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายและโคโลเคชั่นชั้นนำในตลาดเชิงกลยุทธ์ในอเมริกาเหนือ เพื่อระบุรายได้จากการตอบสนอง

ต่ออุปสงค์ในขณะที่ลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการปรับใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ ความเชี่ยวชาญของ Rubicon ในด้านนี้ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพพลังงานผ่าน

โปรแกรมการจัดการพลังงานเพื่อให้ Telx ประหยัดได้มากขึ้น นอกจากนี้ Rubicon ยังเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างที่สำคัญต่อภารกิจในการออกแบบและสร้างภารกิจที่สำคัญสำหรับ Telx ในแอตแลนต้า นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และชิคาโก

ในปี 2010 Rubicon ได้ต่อสัญญากับPower Loftผู้พัฒนาและเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในภารกิจที่มีความหนาแน่นสูงและมีความปลอดภัยสูง ในฐานะผู้ให้บริการ

จัดหาอุปกรณ์และโซลูชันการรวมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการที่สำคัญในภารกิจหลักในเมือง Manassas รัฐเวอร์จิเนีย สัญญาดังกล่าวช่วยให้ Power Loft สามารถมุ่งเน้นไปที่ความ

สามารถหลักในการออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในภารกิจมูลค่าหลายล้านเหรียญ โดยมอบหมายให้ Rubicon รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการจัดซื้อ การส่ง

มอบตรงเวลา และการรวมเข้าด้วยกันมากกว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัท ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญต่อภารกิจใหม่ของ Power Loft สามารถเปิดได้ตามกำหนดเวลาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจ่ายไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับภารกิจ “Power Loft @ Innovation” ให้บริการกับเทคโนโลยีและทางเดินธุรกิจของ Prince William County ที่เติบโตอย่าง

รวดเร็ว และผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมอุปกรณ์ของ Rubicon ทำงานโดยตรงกับผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อภารกิจเพื่อเจรจาเรื่องค่าใช้จ่าย เร่งการจัดส่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม ทำให้ศูนย์ข้อมูลขนาด 230,000 ตารางฟุตสร้างได้ตรงเวลาและตามงบประมาณ

นอกเหนือจากการเติบโตเป็นประวัติการณ์แล้ว Rubicon Professional Services ยังรายงานจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การแต่งตั้ง

สมาชิกทีมรุ่นเก๋าสามคนของ Rubicon ได้เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในตลาดการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและภารกิจสำคัญ โดยเพิ่มประสบการณ์รวมกันมากกว่าหกทศวรรษในด้านการก่อสร้างและการจัดการด้านวิศวกรรม

ด้วยการเพิ่ม Tim Fichter ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการอาวุโส Mark Novak ในตำแหน่ง Superintendent และ Steven Klein ในตำแหน่งผู้กำกับและผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย Rubicon ได้สนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง การให้คำปรึกษา วิศวกรรม และการจัดการพลังงานในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ

Rubicon Professional Services เชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ เช่น ศูนย์ข้อมูลและโทรคมนาคม ตั้งแต่การพัฒนา

กลยุทธ์ไปจนถึงการรวบรวมทีมวิศวกร ผู้รับเหมา และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ชั้นนำ Rubicon เป็นที่ปรึกษาและพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ไปจนถึงองค์กรที่พึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อ

ให้การส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า Rubicon Professional Services มีสำนักงานในแอตแลนตา ชิคาโก นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ วอชิงตัน ดี.ซี. และแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการระดับมืออาชีพ Rubicon เยี่ยมชมwww.rubiconps.com

แคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – หากการฉลองซูเปอร์โบวล์ของคุณรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ ให้ตัดสินใจอย่างถูกต้องก่อนเริ่มการแข่งขันและมี

คนขับที่กำหนดไว้เสมอ ข้อความท้องถิ่นนี้ช่วยเสริมข้อความแฟนเพลง Don’t Let Fans Drive เมาแล้วซึ่งสนับสนุนโดย National Football League (NFL) การ

บริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (NHTSA) Mothers Against Drunk Driving (MADD) แคมเปญ HERO และเทคนิคสหพันธ์การจัดการแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ (TEAM)

“เราขอเตือนทุกคนว่าแฟนๆ Super Bowl ตัวจริงอย่าปล่อยให้แฟนเมา ” Romell Cooks ผู้บริหารระดับภูมิภาค NHTSA ภูมิภาค 7 กล่าว “หากแผนเกมในฤดูกาลของคุณมี

แอลกอฮอล์ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีคนขับที่กำหนดไว้ในจุดเริ่มต้นของคุณ ขึ้น เราขอให้เจ้าของงานปาร์ตี้และเจ้าของบาร์ทุกคนดูแลผู้ขับขี่ที่กำหนดเป็นพิเศษในปีนี้ ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะถึงบ้านอย่างปลอดภัย สำหรับการรับผิดชอบที่สำคัญเช่นนี้ พวกเขาควรจะได้รับรางวัล”

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire-1 กุมภาพันธ์ 2011) – TelecomMarketPlace.netบริษัทโซลูชั่นธุรกิจชั้นนำด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ประกาศความพร้อมของ TelcoSource ( www.TelcoSource.net ) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมูลย้อนกลับออนไลน์ที่ให้อำนาจแก่ผู้ซื้อธุรกิจของ โทรคมนาคม บริการไอที และอุปกรณ์

TelcoSource นำเสนอแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจัดการการกระจายข้อเสนอและการรวบรวมการเสนอราคาผ่านระบบการประมูลย้อนกลับแบบไดนามิกบนเว็บ ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความคล่องตัว

TelcoSource มอบอำนาจให้ผู้ซื้อผ่านซอฟต์แวร์อันล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยให้สภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาและแข่งขันได้สำหรับการเสนอราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งช่วย

ประหยัดเวลาและเงินได้อย่างมาก TelcoSourceแพลตฟอร์มเป็นโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อขอและซื้อความหลากหลายของบริการตั้งแต่บริการโทรคมนาคมพื้นฐานในเครือข่ายระดับชาติที่ซับซ้อน

TelcoSourceเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงผู้นำของรัฐบาล เช่น นายกเทศมนตรี Maura R. DeNicola จาก Franklin

Lakes รัฐนิวเจอร์ซีย์ “ในความพยายามที่จะลดภาระภาษีให้กับผู้อยู่อาศัย เรากำลังพยายามลดต้นทุนด้านโทรคมนาคม ในกรณีนี้ เราจำเป็นต้องระบุโซลูชันใหม่และจัดหาใน

ลักษณะที่แข่งขันได้มากที่สุดTelcoSourceช่วยเรากำหนดข้อกำหนด แจกจ่ายข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่จำเป็นในการประหยัดกว่า 50% ในท้ายที่สุด”

TelcoSourceแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อจัดจ้างเป็นบริการฟรีสำหรับผู้ซื้อและช่วยให้พวกเขาในการทำสัญญาโดยตรงกับซัพพลายเออร์ที่เลือก ซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียน

สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนที่ต่ำกว่าตลาดเมื่อพวกเขาได้รับรายได้จากผู้ซื้อ ที่ปรึกษา ตัวแทน และ VAR ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน

โปรแกรมพันธมิตรเพื่อนำแพลตฟอร์มไวท์เลเบลอันทรงพลังนี้มาสู่ลูกค้าของพวกเขา”แม้ระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีราคาแพงจะพร้อมใช้งาน แต่ก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะและซับซ้อนของบริการโทรคมนาคม

TelcoSourceเป็นผู้เปลี่ยนเกม ตอนนี้ผู้ซื้อทุกขนาดและทุกประสบการณ์สามารถลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการออกแบบและจัดหาโทรคมนาคม บริการและอุปกรณ์

ไอที ซัพพลายเออร์ชื่นชมความจริงที่ว่าพวกเขาได้รับเชิญให้ประมูลในข้อตกลงจริงด้วยข้อกำหนดที่ชัดเจนในขณะที่ลดต้นทุนการขายโดยรวม ประโยชน์ของ e-procurement และการประมูลย้อนกลับมีให้สำหรับผู้เล่นทุกคนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ” เจมส์ มาร์ติโน กรรมการผู้จัดการของTelecomMarketplace.netกล่าวเสริม

TelcoSourceเป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ซื้อโทรคมนาคมสามารถออกแบบ จัดการ และแจกจ่าย RFP และ RFQ ไปยัง

ซัพพลายเออร์หลายร้อยรายพร้อมกัน TelcoSourceรวมโมดูลการประมูลย้อนกลับแบบไดนามิกเข้ากับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงิน

ของผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์เสนอราคาตามข้อเสนอจริงแบบไดนามิกและจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมตัวแทนที่ลดลงสำหรับรายได้ที่ผลิตได้ TelcoSourceเป็นเจ้าของและดำเนินการ

โดย และฮอไรซอน Associatesจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อsales@TelecomMarketplace.net คู่ค้าและตัวแทนสามารถส่งอีเมลBeAnAgent@telecomMarketPlace.net

ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – Barona Resort & Casinoเพิ่งประกาศว่าทรอย ซิมป์สันได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองประธาน

บริหาร/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของรีสอร์ทคาสิโนชั้นนำในซานดิเอโก ด้วยประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในอุตสาหกรรมคาสิโน ล่าสุดซิมป์สันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมของ Barona และมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของ Barona

“ตอนนี้ฉันดีใจที่มีทั้ง Nick Dillon และ Troy Simpson เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปที่ Barona” Rick Salinas ผู้จัดการทั่วไปของ Barona Resort & Casino กล่าว

“ทรอยได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เขาไม่เพียงแต่มีวิสัยทัศน์ที่ดี แต่เขายังเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม นักคิดเชิงกลยุทธ์ และเขารู้วิธีสร้างความสนุกให้เกิดขึ้นบนชั้นคาสิโนสำหรับผู้เล่นของเรา”

Salinas พูดต่อ “ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจของ Barona เพิ่มขึ้นแม้เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมเกมที่เหลือ และ Troy เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จนั้น อัน

ที่จริง เรามีผู้เล่นคาสิโนจำนวนมากในปัจจุบันเท่ากับ เรามีช่วงเศรษฐกิจที่สูงสุด Barona สามารถคาดหวังให้ธุรกิจเติบโตต่อไปและมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับแขกของเรา”

ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมที่ Barona ซิมป์สันเคยเป็นผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดแบบภักดี ซึ่งเขารับผิดชอบด้านการตลาดฐานข้อมูล โฮสต์คา

สิโน การบริการแขก โปรแกรมรถรับส่งและรถบัส การจองห้องลูกค้าคาสิโน กิจกรรมและโปรโมชั่นและ โปรแกรมความภักดี Club Barona ที่ได้รับรางวัลของ Barona ซิมป์สัน

เริ่มอาชีพการเล่นเกมของเขาด้วยอายุแปดปีกับ Harrah’s Entertainment พัฒนาและฝึกฝนทักษะของเขาในการดำเนินการด้านเกมและการตลาดคาสิโน เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านการตลาดที่ Austin Peay State University ในรัฐเทนเนสซี

“เราโชคดีที่มีทรอยอยู่ในทีมเพราะความสามารถตามธรรมชาติของเขาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก” ซาลินาสกล่าว “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้แสดงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ Barona อยู่ในแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมของเรา”

รีสอร์ท แอนด์ คาสิโนเป็นสถานที่ให้บริการระดับ AAA Four Diamond ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของรีสอร์ทชั้นนำของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส

LEED® Gold Certified by the US Green Building Council , Barona เป็นรีสอร์ทปลายทางชั้นนำของซานดิเอโก ที่มีห้องพักและห้องสวีท 400 ห้อง ทุกห้องมี

ทัศนียภาพที่สวยงามของ Barona Valley ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมากมาย AmBience Day Spa ศูนย์กิจกรรมการบริการและสนามกอล์ฟ Barona Creek Golf Club

ระดับแชมป์ 18 หลุม จัดอันดับหลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดอันดับ 3 ในแคลิฟอร์เนียโดยนิตยสารGolfweek สำหรับการจองและข้อมูลต่างๆ ของ Barona Resort & Casino โปรดไปที่www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662) คุณสามารถเข้าร่วม Barona บนFacebook , Twitterและบล็อก Barona คาสิโน

พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – VC Taskforce ™ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในชุมชนผู้ร่วมทุน ประกาศว่า

Reid Hoffman จะได้รับรางวัล 2011 Innovation Catalyst Award (ICA) รางวัลอันทรงเกียรตินี้เชิดชูและยกย่องบุคคลในชุมชนร่วมทุนสำหรับการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ Reid Hoffman ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ผู้บริหาร และนักลงทุนเทวดา มีส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคชั้นนำมากมายในปัจจุบัน รวมถึงLinkedInและ PayPal

“เรดเป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยมีความชื่นชอบในตลาดโซเชียลมีเดียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” โรเบิร์ต วินเทอร์ กรรมการผู้จัดการของdaVinci

Capital Groupกล่าว “ประสบการณ์มากมายในการก่อตั้งบริษัทและการสร้างมูลค่าทำให้เขาอยู่ในระดับแนวหน้าในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชนร่วมทุน นี่เป็นคุณค่าที่แท้จริงสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบางครั้งชุมชนผู้ร่วมทุนถูกมองว่าค่อนข้างโดดเดี่ยว ”

ในปี 2546 Reid Hoffman ได้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn ซึ่งเป็นเครือข่ายมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำพาบริษัท

ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ของเขามีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสมาชิกมากกว่า 90 ล้านคนทั่วโลก ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ

LinkedIn เรดเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารของ PayPal ซึ่งเขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในการเข้าซื้อกิจการของ PayPal โดย eBay

เข้าร่วมGreylock Partnersในปี 2009 ผู้มีวิสัยทัศน์ในเครือข่ายโซเชียลยังคงเป็นผู้เล่นหลักและนักลงทุนในด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค, Enterprise 2.0, มือถือ,

เกมโซเชียล, ตลาดออนไลน์, การชำระเงิน และเครือข่ายโซเชียล Reid Hoffman มีความเข้าใจที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไวรัล นอกจากนี้ เขายังสั่งการความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการขับเคลื่อนบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ช่วงแรกสุดไปจนถึงช่วงเวลาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

Reid Hoffman เป็นผู้สังเกตการณ์คณะกรรมการของ Airbnb, Gowalla และ Swipely ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ Groupon และผู้อำนวยการที่ Zynga, Mozilla Corp.,

Six Apart, Shopkick และ Kiva.org เขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในบริษัทอินเทอร์เน็ตหลายแห่ง เช่น Digg, Facebook, Flickr, Last.fm, Ning, Six Apart และ Zynga

เขาจะได้รับเกียรติโดยชุมชนร่วมทุนและนำเสนอด้วยรางวัลนวัตกรรม Catalyst วันที่ 27 ตุลาคม 2011 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ICA โปรดติดต่อมิถุนายนไรลีย์ที่june@vctaskforce.com

VC Taskforce ได้ก่อตั้ง ICA ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในชุมชนการลงทุน ผู้ได้รับรางวัลในปี 2010 และ 2009 ได้แก่ Richard “Dick” Kramlich และ Franklin “Pitch” Johnson ตามลำดับ

Richard “Dick” Kramlich ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งNew Enterprise Associates (NEA) โดดเด่นในฐานะหนึ่งในสถาปนิกทางการเงินของชุมชนร่วมทุน ในอาชีพของ

เขา เขาให้ทุนและช่วยขายทุกอย่างตั้งแต่การทำบอลลูน angioplasty ไปจนถึง PowerPoint ในปี 1978 เมื่อหมวกเริ่มต้นถูกส่งผ่านท่ามกลางนักลงทุนรายย่อยครึ่งโหล

สำหรับบริษัทคอมพิวเตอร์แห่งใหม่ในซิลิคอนแวลลีย์ ดิ๊กจุ่มลงในกระเป๋าของตัวเองและใส่เงินไป 22,500 เหรียญ; บริษัทคือ Apple Computer วันนี้ NEA เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 11,000 ล้านดอลลาร์ และให้เงินทุนแก่บริษัทมากกว่า 650 แห่ง

แฟรงคลิน “พิทช์” จอห์นสัน ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บุกเบิกการทำข้อตกลงในซิลิคอนแวลลีย์ ความเข้าใจที่มีวิสัยทัศน์ของเขาทำให้เกิดการ

สร้างและการแสวงหากระบวนทัศน์ทางธุรกิจใหม่ๆ ในช่วงทศวรรษ 1960 ในฐานะตัวแทนแห่งวิวัฒนาการ ความเป็นผู้นำของเขาคือกุญแจสู่ความสำเร็จของ AMGEN, IDEC

Pharmaceuticals, Applied Micro Circuits, Boole และ Babbage (รวมเข้ากับ BMC Software) และอื่นๆ บริษัทจัดการสินทรัพย์ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของชุมชนการลงทุน และธุรกิจใน Silicon Valley จำนวนมากประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้นำ

VC Taskforce ™ จัดให้มีฟอรัมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสนทนาผ่านชุดกิจกรรมเครือข่าย – แผง การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมโต๊ะกลมที่

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ช่วยเหลือผู้ร่วมทุน นักลงทุนสถาบัน และผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากการร่วมทุนในการจัดการธุรกิจของตน เพื่อความสำเร็จสูงสุด

การคิดแบบมีวิสัยทัศน์ คำถามที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์ และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนที่สมาชิกต้องเผชิญคือจุดเด่นของงาน วันนี้ สมาชิกและผู้เข้าร่วมมากกว่า 7,000 คนได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน VC Taskforce

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire-1 กุมภาพันธ์ 2011) Capcom® Mobile ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่วิดีโอเกมชั้นนำ ประกาศแผนการที่จะเผยแพร่Herman The Hermit ซึ่งเป็นplatformer ของ VisualDreams บน Apple App Store

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ VisualDreams เพื่อนำเกมพิเศษของพวกเขามาสู่ Apple App Store” มิโดริ ยุสะ ประธานและซีโอโอของ Capcom Interactive,

Inc. กล่าว ” Herman The Hermitแสดงให้เห็นได้อย่างยอดเยี่ยมว่านักพัฒนารายเล็กๆ ที่กระตือรือร้นสามารถทำอะไรได้บ้างในขณะที่กำลังเหมาะสม ที่บ้านในห้องสมุด Capcom ที่ใหญ่ขึ้น เราหวังว่านี่จะเป็นครั้งแรกในหลายข้อตกลงในการเผยแพร่ร่วม iOS ระหว่าง Capcom Mobile กับนักพัฒนาเกมบนสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถ”

ในเกมนี้ ผู้เล่นจะได้ควบคุม Herman ฤาษีเฒ่าบ้าๆ บอๆ ที่อาศัยอยู่บนภูเขาหิมาลัย ตลอดหลายปีของการทำสมาธิและการฝึกอบรม เฮอร์แมนได้พัฒนาทักษะที่เหมือนนินจาและความคิดของคนบ้า ควบคุมคนบ้าและกระโดดจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มในเกมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและน่าติดตาม

Harald Johansson ผู้ร่วมก่อตั้ง VisualDreams กล่าวว่า “เราทุกคนต่างเล่นเกม Capcom มาตั้งแต่เด็ก และการได้ร่วมงานกับ Capcom นั้นเป็นความฝันที่เป็นจริง เราแทบรอไม่ไหวที่จะปล่อย Herman ออกสู่โลก”

แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติที่สดใสและสวยงาม”Herman The Hermit”มีการเพิ่มพลังที่ไม่เหมือนใคร เช่น จรวดและเทเลพอร์ต ซึ่งทำให้เฮอร์แมนสามารถกระโดดได้ไกลขึ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้น การจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดมีให้บริการผ่าน Game Center และผู้เล่นสามารถโพสต์คะแนนที่พวกเขาชื่นชอบบน Facebook ได้

“Herman The Hermit”คาดว่าจะวางจำหน่ายบน Apple App Store ในเดือนกุมภาพันธ์ในราคา $1.99 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์กด Capcom อย่างเป็นทางการที่www.press.capcom.comหรือเยี่ยมชมwww.capcommobile.com/iphone

VisualDreams เป็นสตูดิโออิสระที่ประกอบด้วยนักพัฒนาสามรายที่ตั้งอยู่ในเมืองนอร์เชอปิง ประเทศสวีเดน เมื่อไม่ได้ต่อสู้กับหมีขั้วโลกผู้หิวโหยหรือดิ้นรนเพื่อรักษาเท้าของพวกเขาจากการแช่แข็ง พวกเขาสร้างเกมที่มีกราฟิกที่น่าตื่นตาตื่นใจและรูปแบบการเล่นที่น่าดึงดูด

คอมเป็นผู้พัฒนา ผู้เผยแพร่ และผู้จัดจำหน่ายความบันเทิงแบบโต้ตอบสำหรับเกมคอนโซล พีซี อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำของโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1983

และได้สร้างเกมหลายร้อยเกม รวมถึงเกมแฟรนไชส์ขายดีอย่าง Resident Evil™, Street Fighter™, Mega Man™ และ Devil May Cry™ Capcom มีการดำเนินงานใน

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โตเกียว เกาหลี และฮ่องกง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคปคอมสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.capcom.com

Capcom Interactive, Inc. (“CII”) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยได้รับมอบหมายให้นำ IP ที่มีชื่อเสียงของ Capcom มาสู่แพลตฟอร์มมือถือในอเมริกาเหนือและยุโรป Capcom Interactive, Inc. (“CII”) มีสำนักงานพัฒนาและธุรกิจในลอสแองเจลิส ลอนดอน และโตรอนโต . บริษัทได้เผยแพร่เกมมือถือ

หลายเกมจากทรัพย์สินทางปัญญาที่โด่งดังของ Capcom รวมถึง Resident Evil™, Street Fighter™ และ Mega Man™ นอกจากนี้ CII ยังเผยแพร่คุณสมบัติที่ได้รับ

อนุญาตหลายรายการรวมถึง Who Wants To Be A Millionaire™ และ Are You Smarter Than A 5TH Grader? ™ในอเมริกาเหนือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท และข้อเสนอของโปรดเยี่ยมชมwww.capcommobile.com

© Capcom, Mega Man, Resident Evil และ Devil May Cry เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Capcom Co., Ltd. และ/หรือ Capcom

Interactive, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ Street Fighter เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Capcom USA, Inc. เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ดัลลาส รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – ParkHub.com ( www.ParkHub.com ) ระบบจองที่จอดรถออนไลน์ที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการจอดรถ รายงาน

ว่าที่จอดรถ 7 แห่งจาก 51 แห่งที่ให้บริการที่จอดรถบน ParkHub com สำหรับเกมใหญ่ที่ 6 กุมภาพันธ์THได้ขายออก ParkHub.com รายงานความต้องการที่จอดรถ 44 แห่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งใกล้กับสนามกีฬาคาวบอยส์ซึ่งยังมีที่จอดรถว่างอยู่

ParkHub.com มีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสงวนจุดที่ใกล้กับสนามกีฬา Cowboys ที่ 6 กุมภาพันธ์TH ราคาปัจจุบันสำหรับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามถนนมีตั้งแต่ 330 ถึง

1,650 ดอลลาร์ ไกลออกไป มีที่จอดรถพร้อมบริการรถรับส่งไปและกลับจากสนามคาวบอยส์ สเตเดียม สามารถจองได้ในราคาเพียง 33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ ParkHub.com เมื่อเกมใหญ่ใกล้เข้ามา ผู้บริหารของ ParkHub.com คาดว่าราคาจะผันผวนเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน

“รายงานเน้นไปที่ที่จอดรถ 1,000 ดอลลาร์ แต่มีที่จอดรถหลายพันแห่งในระยะที่เดินได้สบายๆ ในราคาไม่ถึง 100 ดอลลาร์” จอร์จ เบเกอร์ ซีอีโอของ ParkHub.com กล่าว

ด้วยผู้ถือตั๋วมากกว่า 100,000 คน คนงานหลายหมื่นคนในและรอบ ๆ สนามกีฬา และอีกหลายพันคนที่ต้องการอยู่ใกล้ความตื่นเต้น เจ้าหน้าที่ของเมืองในอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส

ต่างหวังว่าจะหลีกเลี่ยงฝันร้ายจากการจราจรในวันอาทิตย์หน้า เพื่อปรับปรุงประสบการณ์เกมวันสำหรับแฟน Packers และ Steelers ขอแนะนำให้ทุกคนจองที่จอดรถล่วงหน้า

Allan Restrepo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ ParkHub.com กล่าวว่า “การเข้าชม ParkHub.com เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในแต่ละวันนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

“พันธมิตรผู้ให้บริการของเราพอใจมากกับจำนวนการจองที่มาถึง เราคาดว่าปริมาณการใช้งานของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะขายได้มากที่สุด (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) จากล็อตของเรา”

ตั้งอยู่ในดัลลาส รัฐเท็กซัส ParkHub.com ขจัดความยุ่งยากและความไม่แน่นอนในการหาจุดจอดรถ แพลตฟอร์มการจองที่จอดรถออนไลน์ของ ParkHub.com ใช้งานง่ายและ

ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการจอดรถสำหรับทั้งผู้จอดรถและผู้ให้บริการที่จอดรถ ParkHub.com ก่อตั้งขึ้นบนหลักการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ด้วยจุดจอดรถที่สำรองไว้รับประกัน เส้นทางเส้นทางพร้อมเวลาที่คาดว่าจะมาถึงโดยประมาณ และอัตราค่าจอดรถแบบชำระเงินล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.ParkHub.com

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – ระบบการจัดการคาสิโน Oasis 360™ ของ Aristocrat Technologies เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่

หลายและเชื่อถือได้มากที่สุดในอเมริกาเหนือ และตอนนี้บริษัทกำลังขยายการครอบงำระบบด้วยครั้งแรกที่เคยมีมา การติดตั้ง Oasis 360™ Sentinel 3 ในเปอร์โตริโก การติด

ตั้งใหม่เกิดขึ้นที่คาสิโนที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ภายใน Embassy Suites Dorado Del Mar Beach & Golf Resort ด้วยการติดตั้งนี้ ระบบ Oasis ของ Aristocrat กำลังจัดการการดำเนินงานในคาสิโนหกแห่งทั่วเปอร์โตริโก

Kelly Shaw รองประธานฝ่ายขายระบบและการตลาดของ Aristocrat แห่งอเมริกากล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำโซลูชัน Oasis 360 Sentinel 3 มาสู่เปอร์โตริโกและ

แคริบเบียนเป็นครั้งแรก และเราภูมิใจมากกับความไว้วางใจที่ Dorado Del Mar Casino ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของเราและ Aristocrat เรายังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ของพื้นที่คาสิโน และเรารู้ว่าผู้เล่นของพวกเขาจะรักเกมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและมีประสิทธิภาพสูงสุดของเรา”

เปิดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ คาสิโน Dorado Del Mar มูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์จะเป็นสถานที่ใหม่ล่าสุดของเปอร์โตริโก และ Oasis 360 ของขุนนางจะคอยตรวจสอบช่อง

258 ช่องของคาสิโนทั้งหมด นอกเหนือจากระบบ Oasis 360 แล้ว Aristocrat ยังให้บริการ 71 เกม ซึ่งมีรายได้มากกว่า 28 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่คาสิโน มากกว่าซัพพลายเออร์รายอื่น

ระบบ Oasis 360 แต่ละระบบได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคาสิโน ชุดโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองสำหรับ Dorado Del Mar

Casino นั้นกว้างขวางและจะให้อิสระ ความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งแก่ที่พัก ในการปรับแต่งโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้เล่นของพวกเขา โมดูล Oasis 360 ในชุด Dorado Del Mar Casino ประกอบด้วย:

Oasis 360 เป็นระบบที่มีการติดตั้งอย่างกว้างขวางที่สุดในอเมริกาเหนือ ปัจจุบันตรวจสอบอุปกรณ์ที่คาสิโนมากกว่า 267 แห่ง Oasis 360 เป็นหนึ่งในระบบที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมเกม และรวมเอาคุณสมบัติเฉพาะที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลของที่พักแต่ละแห่งได้

Aristocrat Technologies Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Aristocrat Leisure Limited (ASX: ทั้งหมด) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมชั้นนำระดับโลก บริษัทได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานกำกับดูแลกว่าสองร้อยแห่ง และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีจำหน่ายในกว่าเก้าสิบประเทศทั่วโลก Aristocrat นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย

รวมถึงเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทอร์มินัลวิดีโอแบบโต้ตอบ และระบบการจัดการคาสิโน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.aristocratgaming.com

ซานมาเทโอ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 1 กุมภาพันธ์ 2011) – Franklin Templeton Limited Duration Income Trust (NYSE Amex: FTF) บริษัทการ

ลงทุนแบบปิดที่บริหารจัดการโดย Franklin Advisers, Inc. ได้รายงานองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ ลักษณะพอร์ตโฟลิโอบางอย่าง และราคาปิดของ NYSE Amex ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Franklin Advisers, Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Franklin Resources, Inc. (NYSE: เบ็น) ซึ่งเป็นองค์กรจัดการการลงทุนระดับโลกที่ดำเนินงานในชื่อ Franklin

Templeton Investments Franklin Templeton Investments ให้บริการโซลูชั่นการจัดการการลงทุนในประเทศและทั่วโลกที่จัดการโดยทีมการลงทุนของ Franklin,

Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby และ Bissett บริษัทซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 60 ปี และทรัพย์สิน

ภายใต้การบริหารกว่า 670 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร 1-800/DIAL BEN ®หรือไปที่ franklintempleton.com

ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Magma® Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ออกแบบชิป ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มจำนวนของบริษัท โครงการซื้อคืนหุ้น ซึ่งอนุญาตให้แม็กม่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันได้สูงถึง 30 ล้านดอลลาร์

เพิ่มขึ้น 10 ล้านดอลลาร์จากโครงการเดิมที่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 การซื้อคืนใดๆ จะทำในตลาดเปิดตามราคาตลาดทั่วไปหรือ ในการทำธุรกรรมส่วนตัวที่เจรจาเป็นครั้งคราวตามสภาพตลาดและธุรกิจ โปรแกรมซื้อคืนอาจถูกระงับหรือยุติเมื่อใดก็ได้ และจะได้รับเงินทุนโดยใช้เงินสดที่มีอยู่ของแม็กม่า

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ของ Magma มอบ “เส้นทางสู่ซิลิคอนที่เร็วที่สุด”™ และทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกสร้างวงจรรวม (IC) ประสิทธิภาพ

สูงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น MP3 วิดีโอดิจิทัล เครือข่าย และการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าถูกนำมาใช้ในการใช้งาน IC,

การออกแบบแอนะล็อก/สัญญาณผสม, การวิเคราะห์, การตรวจสอบทางกายภาพ, การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่

แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA ติดตามแม็กม่าบนทวิตเตอร์ได้ที่www.Twitter.com/MagmaEDAและบน Facebook ที่www.Facebook.com/Magma เยี่ยมชม Magma Design Automation บนเว็บได้ที่www.magma-da.comครับ

Magma เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ “เส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ซิลิคอน” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจถือเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่

Magma อาจซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อคืน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กำหนดไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ปัจจัยที่อาจส่งผล

ต่อแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การเปลี่ยนแปลงในระดับของทรัพยากรเงินสดของแม็กม่าและการวางแผนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวของ

บริษัท; การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัท และพัฒนาการในธุรกิจที่สามารถเพิ่มความต้องการเงินสดของบริษัทได้ การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยเสี่ย

งอื่นๆ สามารถพบได้ในการยื่นต่อสาธารณะของแม็กม่าต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.gov ). บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

เซนต์. ปีเตอร์สเบิร์ก, ฟลอริดา, 1 กุมภาพันธ์ 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — HSN ผู้ค้าปลีกหลายช่องทางแบบโต้ตอบชั้นนำได้ประกาศในวันนี้ว่า Jill Braff ได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารของ Digital Commerce โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ คุณ Braff จะรายงานตรงต่อ Mindy กรอสแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HSN, Inc.

ในตำแหน่งใหม่ของเธอ Jill จะดูแลแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โทรศัพท์มือถือ และโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ของ HSN นอกจากนี้ เธอจะจัดการการพัฒนาและการนำความคิดริเริ่มใหม่ๆ หลายแพลตฟอร์มไปใช้ ทีมอีคอมเมิร์ซ การตลาดดิจิทัล การขายสินค้า และบริการขั้นสูงของ HSN จะรายงานต่อ Ms. Braff

“การแต่งตั้งของ Jill เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ HSN ในการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และยังคงยกระดับตำแหน่งของบริษัทในระดับแนว

หน้าของนวัตกรรมการทำธุรกรรม” มินดี้ กรอสแมน ซีอีโอของ HSN, Inc. กล่าว “ผู้บริหารสื่อที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ที่มีประสบการณ์ในด้านผู้บริโภค ความบันเทิงและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Jill จะช่วยขยายการเข้าถึง HSN ไปยังลูกค้าทั้งทางออนไลน์และระหว่างเดินทาง”

ก่อนร่วมงานกับ HSN คุณ Braff เป็น CEO และประธานของ Scrapblog ซึ่งเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียภาพถ่ายที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 2.5 ล้านคน ก่อนหน้านี้ เธอใช้

เวลาหกปีในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่าย Global Publishing for Glu Mobile (GLUU) ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่เกมมือถือชั้นนำ เธอยังดำรงตำแหน่งที่ Ancestry.com, The Learning Company/Mattel Interactive, Sega of America และ Nintendo of America

Ms. Braff ได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมายตลอดอาชีพการงานของเธอ รวมถึง Top 10 Women in Wireless โดย Fierce Wireless (2009), Top 50 Women in

Mobile Content by Mobile Entertainment (2009) และ 40 คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดอายุต่ำกว่า 40 ปีใน Silicon Valley โดย Silicon วารสารธุรกิจ Valley (2007)