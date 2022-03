จีคลับสล็อตออนไลน์ เวลามาตรฐาน แทงบอลออนไลน์ SBOBET

จีคลับสล็อตออนไลน์ Quiksilver แต่งตั้ง Andy Mooney เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้นำมากประสบการณ์นำผลงานที่พิสูจน์แล้วมาสร้างแบรนด์ผู้บริโภคทั่วโลก

Bob McKnight ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

03 มกราคม 2556 09:00 น. ตะวันออก

ฮันติงตันบีช, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ก.ค. Quiksilver, Inc. (NYSE:ZQK) ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง Andy Mooney เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อจาก Bob McKnight ผู้ร่วมก่อตั้งของ Quiksilver ซึ่งดำรงตำแหน่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร Mooney จะเข้าร่วมคณะกรรมการ Quiksilver ด้วย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้จะมีผลในวันที่ 11 มกราคม 2013

“บ็อบมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของเรานับไม่ถ้วน และเขาได้ดึงดูดและเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬาระดับโลกของบริษัท พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และทุ่มเท และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถสูง ความหลงใหลและความมุ่งมั่นของ Bob ที่มีต่อธุรกิจนี้เป็นและจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของ Quiksilver”

ทวีตนี้

ล่าสุด Mooney ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของดิสนีย์ (DCP) ที่ดูแลธุรกิจการออกใบอนุญาต การเผยแพร่ และการค้าปลีกของดิสนีย์ทั่วโลก ในระหว่างดำรงตำแหน่ง 11 ปีที่ DCP เขาได้พัฒนาและเปิดตัวกิจการใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง บุกเบิกโมเดลธุรกิจเชิงนวัตกรรม และเพิ่มยอดขายปลีกสามเท่าเป็น 36 พันล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านั้น Mooney ใช้เวลา 20 ปีที่ Nike ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสที่หลากหลายด้วยความรับผิดชอบระดับโลก ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ผู้ก่อตั้งธุรกิจอุปกรณ์ Nike และผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจเครื่องแต่งกายทั่วโลกของ Nike

“ภายใต้วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำที่ไม่ธรรมดาของ Bob Quiksilver ได้เติบโตจากบริษัทบอร์ดเล็กๆ เป็นบริษัทเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับระดับโลกที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 90 ประเทศ” James G. Ellis ประธานบริษัทกล่าว ผู้อำนวยการ. “บ็อบมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของเรานับไม่ถ้วน และเขาได้ดึงดูดและเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬาระดับโลกของบริษัท พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และทุ่มเท และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถสูง ความหลงใหลและความมุ่งมั่นของ Bob ที่มีต่อธุรกิจนี้เป็นและจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของ Quiksilver”

“เรารู้สึกตื่นเต้นและตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Andy เป็นประธานและซีอีโอคนต่อไปของเรา” Ellis กล่าวเสริม “แอนดี้เคยดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงหลายตำแหน่งกับสองบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ได้รับการยอมรับมากที่สุด และเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในโลก เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และมีภูมิหลังที่พิสูจน์แล้วในการสร้างแบรนด์ผู้บริโภค พัฒนากลยุทธ์การตลาดทั่วโลก และขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลก Andy เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำ Quiksilver ไปสู่การเติบโตและผลกำไรในระยะต่อไป”

“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Quiksilver และฉันเป็นการส่วนตัวในขณะที่เรานำ Andy และความสามารถของเขามาใช้ในแบรนด์และผู้คนของเราด้วยประสบการณ์ของเขา” McKnight กล่าว “ผมภูมิใจในความสำเร็จมากมายของ Quiksilver และสามแบรนด์ดังระดับโลก นักกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรม และทีมผู้จัดการและพนักงานที่มีพรสวรรค์ ในปีที่แล้ว ฉันได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริษัทและบริษัทค้นหาผู้บริหารชั้นนำเพื่อระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากฉันในฐานะประธานและซีอีโอ และฉันรู้ว่า Andy เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม การทำงานร่วมกันระหว่าง Andy และ I จะทำให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะราบรื่นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา และบริษัทจะดำเนินการตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อไปเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้นำของ Quiksilver บริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีประวัติอันยาวนานในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง” Mooney กล่าว “ควิกซิลเวอร์ได้สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีคุณค่าของแบรนด์แท้ระดับโลก ผมมีความกระตือรือร้นและกระปรี้กระเปร่ากับโอกาสข้างหน้า และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงานของเราทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพิ่มยอดขายทั่วโลก และขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ Bob สำหรับ Quiksilver อย่างเต็มที่”

เกี่ยวกับ Andy Mooney

Andy Mooney วัย 57 ปี ร่วมงานกับ Quiksilver หลังจากทำงาน 11 ปีที่ Disney Consumer Products ซึ่งดูแลธุรกิจการออกใบอนุญาต การพิมพ์ และการขายปลีกของ Disney ทั่วโลก Mooney ดำรงตำแหน่งประธานเป็นเวลาแปดปี ขณะอยู่ที่ดิสนีย์ มูนีย์และทีมงานของเขาได้ปฏิวัติธุรกิจการออกใบอนุญาตของดิสนีย์ คิดค้นร้านดิสนีย์ขึ้นใหม่ และเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของดิสนีย์ในประเทศจีน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นในการเติบโตให้กับบริษัท ก่อนร่วมงานกับดิสนีย์ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ มูนีย์เคยทำงานที่ Nike, Inc. เป็นเวลา 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งในการเพิ่มขอบเขตและความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Nike UK ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจเครื่องแต่งกายทั่วโลกของ Nike และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ Nike

เกี่ยวกับ Bob McKnightDanica Patrick พร้อมแบ่งปัน GoDaddy.com Bowl กับคุณ

Go Daddy Girl กำลังสื่อสารผ่านแฮชแท็ก #GoDaddyBowl ในการแข่งขัน Marquee Matchup ของวันอาทิตย์

03 มกราคม 2556 08:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

สกอตส์เดล, แอริโซนา–( บิสิเนส ไวร์ )–27 ม.ค. 62 อย่าแปลกใจหากบทเพลงจากอัฒจันทร์ที่ GoDaddy.com Bowl ประจำปีนี้ “ไปโซเชียลกันเถอะ ไปกันเถอะ!” Go Daddy ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง และโดเมนที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังส่งโฆษกซูเปอร์สตาร์ไปเป็นผู้นำในงานเลี้ยงที่ GoDaddy.com Bowl ของวันอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงแคมเปญโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ Go Daddy Girl Danica Patrick จะเป็นผู้นำทางสังคมทั้งในและนอกสนามใน Mobile, Ala. ในสุดสัปดาห์นี้และขอให้แฟน ๆ ทวีตและโพสต์ไปที่ Facebook โดยใช้แฮชแท็ก #GoDaddyBowl

“Kent State มีฤดูกาลฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม และเราวางแผนที่จะทวีตโดยใช้แฮชแท็ก #GoDaddyBowl ก่อนเกมเพื่อแสดงการสนับสนุนและความกระตือรือร้นของเรา”

ทวีตนี้

เครื่องหมายฟิลด์ #GoDaddyBowl สองอันจะถูกประทับตราในแต่ละโซนสีแดง ดานิกา นักขับรถแข่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วประเทศของ NASCAR จะใช้แฮชแท็กเพื่อช่วยให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากขึ้น โดยโพสต์ภาพเบื้องหลังและคำอธิบาย

“โซเชียลมีเดียเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมโยงแฟนๆ เข้ากับการแข่งขันกีฬาอย่าง GoDaddy.com Bowl แต่ผู้เล่นและโค้ชด้วย” Hatton Weeks ลูกค้าของ Go Daddy ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านเนื้อหาข่าวของ KAIT TV Jonesboro กล่าว “ทุกคนในสนามกีฬาหรือคนดูทีวีหลายล้านคนสามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ในแบบส่วนตัวแบบเรียลไทม์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนในโซเชียลมีเดีย เพียงแค่เหลือบมองที่ Facebook หรือ Twitter แล้วคุณสามารถบอกได้ว่าแฟน ๆ และผู้เล่นของรัฐอาร์คันซอต่างตื่นเต้นกับ GoDaddy.com Bowl!”

Danica ซึ่งอยู่ในโฆษณา Super Bowl มากกว่าผู้มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ยังทำหน้าที่เป็น Grand Marshal สำหรับ GoDaddy.com Bowl Parade และจะอยู่ในสนามสำหรับการโยนเหรียญและการนำเสนอถ้วยรางวัลเช่นกัน

“ฉันกำลังวางแผนที่จะทวีตรูปภาพให้กับเพื่อนและผู้ติดตามของฉัน” Danica กล่าว “โซเชียลมีเดียเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันประสบการณ์และมีส่วนร่วมกับแฟนๆ มันเหมือนกับเกม การถ่ายทอดสดที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันต้องการได้ยินจากแฟนฟุตบอล โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้า Go Daddy เราอยู่ในทีม Go Daddy เดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเชียร์ใครใน Bowl”

แฟนๆ ที่คลั่งไคล้สี่หมื่นคนคาดว่าจะมาเติมเต็มสนามเพื่อเชียร์ทีมของพวกเขาในเกม GoDaddy.com Bowl ประจำปีนี้ ซึ่งจะทำให้ทีม Mid-American และ Sun Belt Conference แข่งขันกันใน Mobile ปีนี้ Kent State University (11-2, 8-0) เผชิญกับ Arkansas State University (9-3, 7-1) นี่คือเกมชามระดับวิทยาลัยเกมแรกของ Kent State ในรอบ 40 ปี Arkansas State University กลับมาเป็นครั้งที่สองหลังจากพ่ายแพ้ Northern Illinois เมื่อปีที่แล้ว

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่มีลูกค้ารายหนึ่งของเราเล่น GoDaddy.com Bowl” ลูกค้าของ Go Daddy Serge Knystautas ซีอีโอของ PrestoSports บริษัทที่ช่วยทีมกีฬาจัดการภาพออนไลน์ของพวกเขากล่าว “Kent State มีฤดูกาลฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม และเราวางแผนที่จะทวีตโดยใช้แฮชแท็ก #GoDaddyBowl ก่อนเกมเพื่อแสดงการสนับสนุนและความกระตือรือร้นของเรา”

Go Daddy ตัวเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของอินเทอร์เน็ต เข้ารับช่วงต่อจากการสนับสนุนของ Bowl ในปี 2011

“เช่นเดียวกับที่ Go Daddy ขึ้นชื่อในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า เราต้องการให้แฟนฟุตบอลระดับวิทยาลัยมีช่วงเวลาที่ดีในการชมเกมของเรา” Jerry Silverstein ประธาน GoDaddy.com กล่าว “Go Daddy เป็นพันธมิตรที่โดดเด่น – พวกเขา สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอยู่เสมอ”

ชม GoDaddy.com Bowl สดจาก Ladd-Peebles Stadium ใน Mobile, Ala. วันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. CST เกมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดทางช่องอีเอสพีเอ็นทั่วประเทศ

ดูเกมไม่ได้ แต่ต้องการลงมือ? ค้นหาทวีตด้วย#GoDaddyBowl จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GoDaddy.com Bowl โปรดไปที่ www.GoDaddyBowl.com

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Go Daddy ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จบนอินเทอร์เน็ต โปรดไปที่ : www.GoDaddy.com

เชื่อมต่อกับ Go Daddy บนFacebook และTwitter

อ่านสาเหตุที่ลูกค้าแนะนำ Go Daddy

เกี่ยวกับ โก แด๊ดดี้

Go Daddy คือผู้ให้บริการชื่อโดเมน ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง และผู้ให้บริการใบรับรอง SSL รายใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโต Go Daddy ให้บริการบนคลาวด์มากมายและเป็นผู้ให้บริการโฮสต์ตลาดมวลชนรายใหญ่ที่สุดทั่วโลกโดยพิจารณาจากรายได้ต่อปีตามการวิจัย 451 (รายงานการโฮสต์ตลาดโดยรวม-ฤดูใบไม้ร่วง 2555) และเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ของใบรับรอง SSL ใหม่สุทธิสำหรับปี 2555 ตามการสำรวจเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ Netcraft, LTD หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โปรดไปที่ www.GoDaddy.com/PR

– บริษัทปฏิบัติการ Go Daddy, LLC –

ลิขสิทธิ์ © 2013 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์

Bob McKnight วัย 59 ปี ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Quiksilver ในปี 1976 ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทตั้งแต่ปี 2522 ถึงเดือนกรกฎาคม 2534 และเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอีกครั้ง ภายใต้การนำของ McKnight Quiksilver ได้เติบโตจากการเริ่มต้นเป็นบริษัทระดับโลกที่มีรายได้ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี วันนี้ Quiksilver เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครื่องแต่งกายและรองเท้าสำหรับไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง โดยมีสามแบรนด์หลัก ได้แก่ Quiksilver, Roxy และ DC Quiksilver มีพนักงานมากกว่า 7,500 คนและดำเนินงานในกว่า 90 ประเทศ โดยมีร้านค้าปลีกมากกว่า 600 แห่งทั่วโลก

เกี่ยวกับ QuiksilverEPIX จะเปิดตัวแอพบน PlayStation®3 และ PlayStation®Vita

EPIX จะส่งมอบเนื้อหาความบันเทิงระดับพรีเมียมให้กับผู้สมัครสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บนแพลตฟอร์ม PlayStation

03 มกราคม 2556 08:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2556 EPIX เครือข่ายความบันเทิงระดับพรีเมียมได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวแอพ EPIX บนระบบ PlayStation®3 (PS3™) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2013 พร้อมแอปสำหรับ PlayStation®Vita (PS Vita) ระบบที่จะตามมาในฤดูใบไม้ผลิ EPIX เป็นผู้นำด้านความพร้อมใช้งานที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม โดยจะให้บริการสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงมากกว่า 3,000 ชื่อ ซึ่งรวมถึงรายการเกมออกใหม่ที่มีความละเอียดสูง เช่นMission: Impossible-Ghost Protocol , The Hunger Games, Thorและอื่นๆ รายการนี้ยังรวมถึงรายการต้นฉบับ EPIX ที่มีคอนเสิร์ตปะรำ การแสดงตลก และการแข่งขันกีฬา

“ผู้ชมหลักของเราได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างมากในการสตรีมภาพยนตร์และรายการทีวีผ่าน PS3 ของพวกเขา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ EPIX มาสู่บ้านของเจ้าของ PS3 หลายล้านคนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงแฟน ๆ PlayStation ที่กำลังเดินทาง PS Vita ของพวกเขา”

ทวีตนี้

แอป EPIX จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก PlayStation®Network ในสหรัฐอเมริกาโดยดาวน์โหลดฟรีจาก PlayStation®Store

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Sony Computer Entertainment เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเทียบได้ นี่เป็นอีกก้าวที่สำคัญในภารกิจของเราในการจัดหาเนื้อหาที่ดีที่สุดในทุกวิถีทางที่ผู้บริโภคต้องการ สร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีขึ้นโดยใช้เนื้อหาระดับพรีเมียมของเรา และด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและพันธมิตรการจัดจำหน่ายของเรา” มาร์ค กรีนเบิร์ก ซีอีโอและประธานของ EPIX กล่าว

“ผู้ชมหลักของเราได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างมากในการสตรีมภาพยนตร์และรายการทีวีผ่าน PS3 ของพวกเขา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ EPIX มาสู่บ้านของเจ้าของ PS3 หลายล้านคนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงแฟน ๆ PlayStation ที่กำลังเดินทาง PS Vita ของพวกเขา” ฟิล โรเซนเบิร์ก รองประธานอาวุโสฝ่ายการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ SCEA กล่าว

ความสามารถในการสตรีมภาพยนตร์และคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบบนระบบ PS3 และ PS Vita รวมอยู่ในบริการสมัครสมาชิกระดับพรีเมียมของ EPIX ผ่านตัวแทนจำหน่ายเคเบิล ดาวเทียม และโทรคมนาคม

“เราได้ร่วมมือกับ EPIX เพื่อนำเสนอโปรแกรมคุณภาพสูงให้กับลูกค้า DISH ทางออนไลน์และผ่านแอพมือถือและแท็บเล็ตแบรนด์ DISH” Dave Shull รองประธานอาวุโสฝ่ายการเขียนโปรแกรมของ DISH กล่าว “ผู้นำในการส่งมอบหลายแพลตฟอร์มที่รับรองความถูกต้อง EPIX ได้สร้างข้อตกลงที่เป็นนวัตกรรมใหม่กับ PlayStation ที่ให้ช่องทางอื่นสำหรับลูกค้าของเราในการเข้าถึงเนื้อหาภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม”

เกี่ยวกับ EPIXMobile Content Venture เลือก Rentrak เพื่อให้การวัดผลทีวีออกอากาศทางมือถือเป็นครั้งแรกในตลาดท้องถิ่น

03 มกราคม 2556 07:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–11 ส.ค. 2562 Mobile Content Venture (MCV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ประกอบด้วยกลุ่มการออกอากาศหลัก 12 กลุ่มที่ดำเนินการบริการทีวีบนมือถือ Dyle™ ประกาศในวันนี้ว่า Rentrak ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกอากาศทางมือถือเป็นครั้งแรก การวัดผลทีวีสำหรับตลาดท้องถิ่น MCV จะใช้ประโยชน์จากโซลูชัน Mobile Essentials ของ Rentrak ร่วมกับโซลูชัน StationView Essentials ของ Rentrak เพื่อช่วยให้สมาชิก MCV สามารถจัดเรตติ้งทีวีแบบดั้งเดิมกับประสิทธิภาพการออกอากาศทีวีบนมือถือ ในทางตรงกันข้ามกับบริการวัดอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลตามตัวอย่าง Rentrak จะนำเสนอข้อมูลระดับสำมะโนแก่สมาชิก MCV ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดโดยใช้บริการถ่ายทอดสดทางทีวีบนมือถือ

“รายการทีวีถ่ายทอดสดบนมือถือเป็นสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะขยายขนาดตามที่ทีวีแบบดั้งเดิมมีอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

ทวีตนี้

MCV เป็นตัวแทนของตลาด 35 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 93 สถานีจากกลุ่มการออกอากาศรวมถึง Belo Corp., Cox Media Group, EW Scripps Co., Gannett Broadcasting, Hearst Television Inc., Media General Inc., Meredith Corp., สถานีโพสต์นิวส์วีค Inc. และ Raycom Media ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลแบบสแตนด์อโลนที่รู้จักกันในชื่อ Pearl, LLC รวมถึง Fox, ION Television และ NBC

“ด้วยลูกค้าสถานีมากกว่า 200 ราย Rentrak มีความภูมิใจที่จะให้สมาชิกของ MCV มีโอกาสสร้างรายได้และสร้างรายได้จากโอกาสในการขายโฆษณาแบบหลายแพลตฟอร์ม โดยการออกอากาศรายการทีวีบนมือถือที่สอดคล้องกับเรตติ้งทีวีโดยตรง” Cathy Hetzel ประธานบริษัทและประธานบริษัทกล่าว ของกอง AMI ที่เร็นรัก “ความสามารถขั้นสูงของ Rentrak ซึ่งให้การวัดการดูทีวีโดยละเอียดสำหรับหน้าจอทั้งหมด รวมถึงทีวีบนมือถือ – จะช่วยให้สถานี ผู้โฆษณา และเครือข่ายสามารถวัดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของการดูทีวีสดจากอุปกรณ์มือถือ”

ด้วยการเปิดตัว Dyle™ mobile TV ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และเพลิดเพลินกับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์พกพาของตนที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง ด้วยวิธีที่ง่ายดาย และง่ายดาย ทำให้สถานีในพื้นที่จำเป็นต้องมีข้อมูลการรับชมในทันที บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้บริโภคโต้ตอบกับทีวีบนมือถือแบบสด Rentrak มีความสามารถพิเศษในการรวมกิจกรรมการดูบนมือถือจำนวนมหาศาลเข้ากับพฤติกรรมการดูเชิงเส้นจากฐานข้อมูลการดูเชิงเส้นขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกัน การรวมกันนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงวิธีที่ดีที่สุดในการรวมมือถือสำหรับแคมเปญในอนาคตและการริเริ่มการโฆษณา

Salil Dalvi และ Erik Moreno ผู้จัดการร่วมของ MCV กล่าวว่า “Live mobile TV เป็นสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการขยายขนาดตามที่ทีวีแบบดั้งเดิมมีอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา “ข้อมูลใหม่นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมผ่านมือถือของผู้บริโภค ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบนิเวศของอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานทีวีบนมือถือแบบสด”

เกี่ยวกับ Dyle™ Mobile TV

Dyle™ mobile TV นำเสนอวิธีใหม่ที่ง่ายดายแก่ผู้บริโภคในการสัมผัสและเพลิดเพลินกับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์บนอุปกรณ์มือถือที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง แอปพลิเคชัน Dyle ช่วยให้สามารถออกอากาศรายการสดได้ เช่น ข่าวท้องถิ่นและข่าวระดับประเทศ ตลอดจนเนื้อหากีฬาและความบันเทิง โดยใช้มาตรฐาน ATSC-Mobile DTV เข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android และ Apple iOS โดย Dyle มีจำหน่ายในตลาด 35 แห่งในสหรัฐฯ ซึ่งอาจสูงถึง 55 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มการเขียนโปรแกรมเครือข่ายและฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมในอนาคต Dyle ดำเนินการโดย Mobile Content Venture (MCV) ซึ่งเป็นการร่วมทุนของกลุ่มการออกอากาศหลัก 12 กลุ่ม รวมถึง Belo Corp., Cox Media Group, EW Scripps Co., Gannett Broadcasting, Hearst Television Inc., Media General Inc., Meredith Corp., Post-Newsweek Stations Inc. และ Raycom Media ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลแบบสแตนด์อโลนที่รู้จักกันในชื่อ Pearl, LLC รวมถึง Fox, ION Television และ NBC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dyle.tv .

เกี่ยวกับ เรนรักษ์ คอร์ปอเรชั่น

Rentrak จีคลับสล็อตออนไลน์ (NASDAQ: RENT) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลการรับชมของผู้บริโภคทั่วโลกชั้นนำของอุตสาหกรรมบันเทิงและการตลาด ซึ่งวัดพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์และทีวีจริงได้ทุกที่อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้ปัญญาและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา รวมกับข้อมูลประชากรขั้นสูง มีเพียง Rentrak เท่านั้นที่เป็นสกุลเงินสำมะโนสำหรับ VOD และภาพยนตร์ Rentrak ให้บริการวัดผลผู้ชมที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ และโฆษณาทั่วโลกต่างไว้วางใจในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตนได้ดีขึ้น และกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย รวมถึงบ็อกซ์ออฟฟิศ ทีวีหลายจอ และโฮมวิดีโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rentrak กรุณาเยี่ยมชมที่ www.rentrak.com

EPIXเป็นเครือข่ายความบันเทิงระดับพรีเมียมใหม่ล่าสุดที่นำเสนอภาพยนตร์ล่าสุด ชื่อห้องสมุดคลาสสิก รวมถึงภาพยนตร์ต้นฉบับ ตลก ดนตรีและกีฬาทางทีวี ออนดีมานด์ ออนไลน์และบนอุปกรณ์ต่างๆ เปิดตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ในฐานะเครือข่ายระดับพรีเมียมแบบหลายแพลตฟอร์มแรกที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์สำหรับสมาชิกผ่านทาง EpixHD.com EPIX เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาและการแพร่กระจายของ TV Everywhere สำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกัน EPIX เป็นเครือข่ายระดับพรีเมียมเครือข่ายแรกที่เปิดตัวบนคอนโซล Xbox ครั้งแรกบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ Android ครั้งแรกบนเครื่องเล่น Roku® และพร้อมให้บริการแก่สมาชิกที่ได้รับการรับรองความถูกต้องบนอุปกรณ์หลายร้อยเครื่อง รวมถึง Apple® iPads®, iPhones®, Samsung® Smart TV และ Blu- เครื่องเล่น ray™ และอื่นๆ

EPIX เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Viacom Inc. (NASDAQ: VIA และ VIA.B) ซึ่งเป็นหน่วยงาน Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (MGM) และ Lionsgate (NYSE: LGF) พร้อมให้บริการแก่บ้านเรือนกว่า 30 ล้านหลังทั่วประเทศ ผ่านคู่ค้าด้านการจัดจำหน่าย ได้แก่ Charter Communications, Cox Communications, DISH Network, Mediacom Communications, NCTC, Suddenlink Communications และ Verizon FiOS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPIX ไปที่www.EpixHD.com ติดตาม EPIX บน Twitter @EpixHD และบนFacebook http://www.facebook.com/EpixHD

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.David Bellisario อดีตผู้ก่อตั้ง Teaopia จะเข้าร่วม Liquid Nutrition เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

03 มกราคม 2556 07:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

โตรอนโต–( BUSINESS WIRE )–21 ก.ค. Liquid Nutrition Group Inc. (“Liquid Nutrition” หรือ “บริษัท”) (TSXV: LQD และ LQD.WT) ประกาศแต่งตั้ง David Bellisario เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และ Greg Chamandy ถึงประธานกรรมการบริหารโดยมีผลบังคับทันที

ในบทบาทของ COO David Bellisario นำความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกมาตลอดชีวิต ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการบริหารร้านกิฟต์ช็อป 45 ร้านที่เรียกว่า ‘The Keyman’ ก่อนที่มันจะขายในปี 2012 ให้กับ ‘Things Remembered’; และก่อตั้ง ‘Teaopia’ ในปี 2548 ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกชาใบชาชั้นนำที่เติบโตถึง 48 แห่งก่อนที่เขาขายองค์กรในเดือนมิถุนายน 2555 ให้กับ Teavana (ต่อมาขายให้กับสตาร์บัคส์) Bellisario จะรับผิดชอบในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของบริษัท รวมถึงการให้เช่า การขายสินค้า การออกแบบ การสร้าง และการบริหารร้าน Liquid Nutrition

Bellisario เข้ามารับตำแหน่ง COO หมายความว่า Glenn Young ประธานและ CEO จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพแบรนด์และกลยุทธ์การเติบโตของ Liquid Nutrition ผ่านการขายแฟรนไชส์และผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์

ทั้งคุณเบลลิซาริโอและมิสเตอร์ยังจะรายงานตัวต่อ Greg Chamandy บทบาทของนาย Chamandy กับบริษัทจะขยายจากตำแหน่งประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการบริหาร

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดึงดูด David Bellisario ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกและแฟรนไชส์ชั้นนำให้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำของ Liquid Nutrition เรากำลังดำเนินการสร้างโครงสร้างการจัดการระดับโลกเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Liquid Nutrition และเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของ Liquid Nutrition สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา” Greg Chamandy ประธานกรรมการบริหารกล่าว

เกี่ยวกับ Liquid Nutrition Group Inc.

Liquid Nutrition Group Inc. (LNGI) (TSXV: LQD และ LQD.WT) เป็นแบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิตามิน และอาหารเสริมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยให้กับชุมชนทั่วโลก LNGI ได้ลงนามในข้อตกลงแฟรนไชส์กับร้านค้ากว่า 80 แห่งทั่วแคนาดาผ่านบริษัทในเครือ Liquid Nutrition Franchising Corporation ซึ่งรวมถึงข้อตกลงใบอนุญาตในแคริบเบียนและตะวันออกกลาง สำหรับที่ตั้งร้านค้า โอกาสทางธุรกิจ หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.liquidnutrition.com โปรดเข้าร่วม Liquid Nutrition บน Facebook และติดตามเราบน Twitter @liquidnutrition

เกี่ยวกับทีม Liquid

ประกอบด้วยนักกีฬาอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในโลกของกีฬา ฟิตเนส และโภชนาการ สมาชิกของ Team Liquid ได้รับเลือกจากการอุทิศตนส่วนตัวและเป็นมืออาชีพในการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง สมาชิกของ Team Liquid ได้แก่: Steve Nash, Matt Ryan, Suzann Pettersen, Russell Martin, Vincent Lecavallier, Tora Bright, Elaine Hastings, RD, LD/N, CSSD, นักโภชนาการ, Trish Stratus, แชมป์โลก WWE และโยคะและฟิตเนสเจ็ดสมัย ไอคอนและ Arlene Dickinson จาก Dragon’s Den ของ CBC หากต้องการดูว่า Team Liquid พูดถึง Liquid Nutrition อย่างไร โปรดไปที่: www.youtube.com/watch?v=da785AGWQqk

หากต้องการรับข่าวสารของบริษัททางอีเมล โปรดติดต่อerica@chfir.com และระบุ “ข่าวโภชนาการเหลว” ในหัวเรื่องKFC ชนะเกมด้วย Gameday Bucket ข้อเสนอใหม่มาทันรอบเพลย์ออฟ

ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ “อาร์มแชร์นิสม์” เคเอฟซีขอเชิญราชาเก้าอี้นวมทุกท่านเข้าสู่หอเกียรติยศอาร์มแชร์

KFC จับมือ ThePostGame.com นำเสนอนวัตกรรมวิดีโอซีรีส์เกี่ยวกับนักกีฬาและคนดังKFC จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Couchgating(TM) เพื่อเปิดตัว Gameday Bucket เยี่ยมชม www.facebook.com/KFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ภาพ: บิสิเนส ไวร์)

Quiksilver, Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทไลฟ์สไตล์กีฬากลางแจ้งชั้นนำของโลก Quiksilver ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับที่มีตราสินค้าที่หลากหลาย แบรนด์เครื่องแต่งกายและรองเท้าของบริษัทซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความหลงใหลในกีฬาแอคชั่นกลางแจ้ง แสดงถึงไลฟ์สไตล์สบายๆ สำหรับคนหนุ่มสาวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและมรดกบนกระดาน แบรนด์ Quiksilver, Roxy, DC, Lib Tech และ Hawk ของบริษัทมีความหมายเหมือนกันกับมรดกและวัฒนธรรมของการเล่นเซิร์ฟ สเก็ตบอร์ด และสโนว์บอร์ด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายในกว่า 90 ประเทศในการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงร้านเซิร์ฟ ร้านสเก็ต ร้านหิมะ ร้านค้า Boardriders Club ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และร้านค้าปลีกอื่นๆ ของบริษัท ร้านค้าพิเศษอื่น ๆ ห้างสรรพสินค้าที่เลือกและผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซต่างๆ สำนักงานใหญ่ของ Quiksilver ตั้งอยู่ในเมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย

หลุยส์วิลล์, คีรีโอ–( บิสิเนส ไวร์ )–30 ก.ย. 2561 เช่นเดียวกับที่คุณสามารถไปที่สนามกีฬาเพื่อชมเกม คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญจากโซฟาตัวโปรดที่แสนสบายของคุณ KFC ได้ขนานนามว่า Couchgating ™” . นั่นเป็นเหตุผลที่ KFC ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานอดิเรกนี้ รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญสองสามประการ: การมีโซฟาที่สบาย กลุ่มเพื่อน และที่สำคัญที่สุดคืออาหารมื้อเที่ยงในอุดมคติ เมื่อคำนึงถึงทั้งหมดนี้ KFC ขอเสนอข้อเสนอ Gameday Bucket ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยไก่ 8 ชิ้น, Hot Wings® 8 ชิ้น และ Original Recipe® 10 ชิ้น ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องมีสำหรับกลุ่มเพื่อนทุกกลุ่มที่มารวมตัวกัน เพื่อดูการแข่งขันที่คาดหวังมากที่สุด

“เมื่อคุณตะโกนใส่ทีวี ปกติทีมจะเริ่มเล่นได้ดีขึ้น”ทวีตนี“เราทราบดีว่าผู้คนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะสร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงของพวกเขาเมื่อพวกเขามารวมตัวกันเพื่อชมเกมใหญ่” Jason Marker ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ KFC USA กล่าว “นี่คือเหตุผลที่ KFC เข้ามาช่วยเหลือด้วย Gameday Bucket มันเป็นเกมที่คุ้มค่าอาหาร!”

ทำคะแนนให้มากกับครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วยการนำเสนอ จีคลับสล็อตออนไลน์ Gameday Bucket ใหม่ ซึ่งมีจำหน่ายในช่วงเวลาจำกัดที่ร้านอาหาร KFC ในราคา $19.99 บวกภาษี แฟนกีฬายังสามารถเลือกเพลิดเพลินกับแพ็คเกจ Gameday Box ซึ่งรวมถึงไก่ 1 ชิ้น ฮอทวิงส์ 3 อย่าง หรือเมนูดั้งเดิม 6 อย่าง กับข้าว 1 อย่าง และเครื่องดื่มขนาดกลางในราคา 4,99 ดอลลาร์สหรัฐ รวมภาษี . ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.KFC.comบทนำสู่ลัทธิ Sillonism