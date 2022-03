คาสิโน Joker ให้บริการ

คาสิโน Joker ริษัท Interblock DD ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมบนโต๊ะเกมคาสิโนได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญสองคนสำหรับทีมเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ปัจจุบัน Brett Surenne เป็นผู้จัดการบริการของ Interblock สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ Steve Yates ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับดินแดนนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลีย

“การนำผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของ Brett’s และ Steve’s มาสู่ Interblock เป็นการตอกย้ำข้อความของเราว่าเราจริงจังมากเกี่ยวกับการขยายรอยเท้าและโอกาสทางธุรกิจของเราทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” คาเมรอน หลุยส์ รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Interblock กล่าว .

คุณ Surenne เป็นผู้นำอาวุโสของทีมสนับสนุนระบบของ IGT ซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกม ซึ่งให้บริการสถานที่ทั้งหมดในประเทศออสเตรเลีย ก่อนหน้านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการเรียกเก็บเงิน Cashcode Co และที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องสล็อตในออสเตรเลีย Ainsworth Game Technology Ltd.

คุณเยทส์เพิ่งมีส่วนร่วมในการจัดการโครงการ การฝึกอบรม และการสนับสนุนสถานที่ในระบบสำหรับ IGT

Interblock ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เชี่ยวชาญด้านเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบและกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องวิดีโอเกมสำหรับคาสิโน เกมอาเขต และห้องเล่นการพนัน

ในเอเชีย บริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งในเวียดนามและฟิลิปปินส์ และมีแผนจะเพิ่มรอยเท้าในเขตอำนาจศาลระดับภูมิภาคอื่นๆ นายหลุยส์ กล่าวกับ GGRAsia ในเดือนพฤษภาคม

วิทยากร Isaacs ของ SciGames ที่โต๊ะกลม CEO G2E 2015

วิทยากร Isaacs ของ SciGames ที่โต๊ะกลม CEO G2E 2015

Gavin Isaacs (ในภาพ) ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของผู้จัดการลอตเตอรีและผู้จัดหาอุปกรณ์คาสิโน Scientific Games Corp จะเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมในการอภิปราย ‘CEO Roundtable’ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Global Gaming Expo (G2E) 2015 ในลาสเวกัส

ผู้ได้รับเชิญคนอื่นๆ ได้แก่ Mark Frissora ประธานและ CEO ของ Caesars Entertainment Corp และ Greg Carlin ซีอีโอของ Rush Street Gaming ผู้ดำเนินการคาสิโนที่มุ่งเน้นในสหรัฐอเมริกา

Mr Frissora อดีตซีอีโอของบริษัทให้เช่ารถยนต์ Hertz Global Holdings Inc เข้าร่วมกับ Caesars Entertainment ในเดือนกุมภาพันธ์ในตำแหน่งประธานและหัวหน้าผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เขาสืบทอดตำแหน่ง ต่อจาก Gary Loveman ในตำแหน่งประธานและ CEO ของ Caesars Entertainment เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

G2E การประชุมและงานแสดงสินค้าในสหรัฐอเมริกาสำหรับและเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม นำเสนอโดย American Gaming Association (AGA) และจัดการโดย Reed Exhibitions ฉบับปีนี้จะจัดขึ้นที่ Sands Expo and Convention Center ในลาสเวกัสตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนถึง 1 ตุลาคม

Bo Bernhard กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเนวาดา สถาบันเกมนานาชาติลาสเวกัส จะดูแลการอภิปรายโต๊ะกลมของ CEO หัวข้อจะรวมถึง: ตลาดของสหรัฐอเมริกากับเอเชีย; การขยายตัวของเกมกับตลาดที่อิ่มตัว กฎระเบียบที่ส่งผลต่อการเติบโตของเกม และการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและกีฬาแฟนตาซี

Geoff Freeman ประธานและ CEO ของ AGA กล่าวว่า “การเล่นเกมเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าถึงสี่ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก” Geoff Freeman ประธานและ CEO ของ AGA กล่าวในแถลงการณ์ – ประกาศรายชื่อโต๊ะ “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะรวบรวมเสียงที่สำคัญที่สุดบางส่วนในการเล่นเกมสำหรับฟอรัมที่น่าสนใจซึ่งจะให้ความกระจ่างแก่อนาคตของอุตสาหกรรมนี้”ผู้ประกอบการคาสิโน Donaco เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืน

ผู้ประกอบการคาสิโน Donaco เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืน

Donaco International Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันพุธว่าได้เสร็จสิ้นการฝึกซื้อคืน โดยได้มาจากตลาด 1.23 ล้านหุ้นสำหรับการพิจารณาทั้งหมดประมาณ 825,113 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (606,635 ดอลลาร์สหรัฐ)

บริษัทเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียว่าราคาสูงสุดที่จ่ายคือ 0.90 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหน่วยในวันที่ 28 สิงหาคมปีที่แล้ว และราคาต่ำสุดที่จ่ายคือ 0.585 ดอลลาร์ออสเตรเลียในวันที่ 27 พฤศจิกายนปีที่แล้ว

การซื้อคืน 12 เดือนเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2014 บริษัทคาดว่าจะซื้อหุ้นได้มากถึง 37.2 ล้านหุ้นในตลาดเปิด

หุ้นของบริษัทมีมูลค่า 0.75 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหน่วยในการซื้อขายช่วงแรกในซิดนีย์ในวันพฤหัสบดี

Donaco กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์ว่าได้เปิดตัวแบรนด์และโลโก้องค์กรใหม่ที่มีน้ำพุ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม บริษัทได้ยืนยันข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการสตาร์ เวกัส รีสอร์ท แอนด์ คลับ (ในภาพ) ซึ่งตั้งอยู่ในปอยเปต ชายแดนกัมพูชากับไทย ด้วยมูลค่า 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Donaco ยังดำเนินการโรงแรมคาสิโนที่เรียกว่า Aristo International Hotel ในจังหวัดหล่าวกายในเวียดนามบนพรมแดนทางเหนือของประเทศนั้นกับจีน

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของบริษัท Joey Lim Keong Yew และปู่ของเขาคนหนึ่ง: Lim Goh Tong ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Genting Group ในมาเลเซีย

ผลประกอบการของ Donaco สำหรับปีงบประมาณ 2015 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน จะประกาศในเดือนนี้

IGT Plc ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ประกาศว่า Ken Bossingham เข้าร่วมกับบริษัทในตำแหน่งรองประธานอาวุโสสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของคาสิโน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ผู้บริหารจะประจำอยู่ในลาสเวกัสและจะรายงานต่อ Victor Duarte หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ระดับโลกของ IGT สำหรับการเล่นเกม บริษัท กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร

นาย Bossingham จะรับผิดชอบการจัดการระดับโลกของกลุ่มผลิตภัณฑ์สล็อตแมชชีน Class II, Class III, วิดีโอและวงล้อกลของ IGT บริษัทกล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ เขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน “ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” และ “การจัดตำแหน่งทางการตลาด” เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท IGT กล่าวเสริม

เมื่อเดือนที่แล้ว IGT รายงานรายรับรวม 1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2558 เพิ่มขึ้น 36%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นช่วงสร้างรายได้เต็มรูปแบบครั้งแรกสำหรับนิติบุคคลที่เป็นหนึ่งเดียวนับตั้งแต่การควบรวมกิจการมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายนของ International Game Technology ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนในเนวาดาและ GTech SpA ผู้เชี่ยวชาญด้านลอตเตอรีในอิตาลี

“ในขณะที่ IGT เริ่มต้นบทต่อไปในประวัติศาสตร์อันยาวนาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในขณะที่เราพยายามที่จะเติบโตความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา” นาย Duarte กล่าวในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้

เขากล่าวเสริมว่า: “Ken Bossingham เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเราและความต้องการของตลาดที่มีการแข่งขันสูง ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเขาในด้านการขายและการดำเนินงาน และความสำเร็จในอดีตกับแบรนด์ต่างๆ ที่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ IGT จะช่วยให้เขาก้าวไปสู่บทบาทใหม่นี้ได้”

นาย Bossingham เคยทำงานเป็นรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของการดำเนินงานคาสิโนในอเมริกาเหนือของ Spielo International และในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Atronic ซึ่งเคยเป็นบริษัทย่อยของ GTech

ล่าสุดเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ American Gaming Systems LLC ซึ่งเขาดูแลการเข้าซื้อกิจการของบริษัทโดย Apollo Global Management LLC ในฐานะซีโอโอของ American Gaming Systems เขายังจัดการการเข้าซื้อกิจการของบริษัทซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์เกม Colossal Gaming LLC และ Cadillac Jack Inc ตามการเปิดเผยของ IGT

ไบรอัน คอย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของ Interblock

ไบรอัน คอย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของ Interblock

ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ของคาสิโน Interblock DD จากสโลวีเนียได้แต่งตั้ง Bryan Coy ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการเล่นเกมและการบริการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัท ประกาศเมื่อวันอังคาร

ล่าสุด Mr Coy ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – Americas สำหรับ Aruze Gaming America Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน

เขายังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการรายงานทางการเงินของ Fontainebleau Resorts LLC; ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินของ Shuffle Master – Americas; เป็นรองประธานฝ่ายการเงินที่ Sunterra LLC ผู้พัฒนาโรงแรมระดับสากล และในฐานะผู้จัดการที่ Deloitte และ Touche LLP คาสิโน Joker

“ไบรอันเป็นหนึ่งในมืออาชีพด้านการเงินที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกมและการบริการ ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขาในภาครัฐและเอกชน โรดโชว์ การรายงานของ SEC และการรวมบัญชีระหว่างประเทศจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ Interblock ในช่วงระยะเวลาการเติบโตเชิงรุกนี้ในประวัติศาสตร์ของบริษัทของเรา” John Connelly ผู้บริหารระดับสูงของ Interblock กล่าวในแถลงการณ์

นาย Coy จะประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในอเมริกาเหนือในลาสเวกัส บริษัทกล่าว

Interblock ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบและกึ่งอัตโนมัติและเครื่องวิดีโอเกมสำหรับคาสิโน ร้านค้าเกม และห้องเล่นการพนัน

อดีตคณะกรรมการ Shuffle เข้าร่วมหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนเบอร์มิวดา

อดีตคณะกรรมการ Shuffle เข้าร่วมหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนเบอร์มิวดา

อดีตสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทจัดหาเกม Shuffle Master Inc ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของ Bermuda Gaming Commission

Richard Schuetz (ในภาพ) เริ่มงานใหม่บนเกาะนี้โดยมีผลตั้งแต่วันอังคาร จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการของคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย

ในความสามารถของเขาในฐานะผู้ควบคุมรัฐแคลิฟอร์เนีย นาย Schuetz เป็นวิทยากรรับเชิญที่ Macao Gaming Summit – การประชุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโน – จัดขึ้นระหว่างงาน Macao Gaming Show รุ่นแรกในเดือนพฤศจิกายน 2013

เขาเป็นอดีตประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Stratosphere Hotel and Casino ในลาสเวกัส

เบอร์มิวดา ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและจุดแวะพักสำหรับบริษัทเรือสำราญ ผ่านพระราชบัญญัติการเล่นเกมคาสิโนในเดือนธันวาคม 2014 รัฐบาลของเกาะอธิบายว่าเกมคาสิโนถูกกฎหมายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพื่อสร้างงานในท้องถิ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่นราชกิจจานุเบกษาอ้างถึงประธาน Alan Dunch ของ Bermuda Gaming Commission แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งนาย Schuetz

“พวกเราทุกคนที่คณะกรรมาธิการรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ Richard เข้าร่วมในการแนะนำคาสิโนให้กับเบอร์มิวดา” นายดันช์กล่าว

เขาเสริม: “ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขาในฐานะผู้ประกอบกิจการคาสิโนและเป็นผู้ควบคุมทำให้เขาเหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์คาสิโนเบอร์มิวดาทำงานด้วยความซื่อสัตย์ระดับสูงและเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวระดับโลกเพิ่มเติมสำหรับเบอร์มิวดา”Playtech มีรายได้ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 33%

Playtech มีรายได้ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 33%

Playtech Plc ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และเนื้อหาสำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ บนมือถือ และบนบก รายงานรายรับ 286 ล้านยูโร (321.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงหกเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 112.9 ล้านยูโร บริษัทกล่าวในการยื่นเอกสารครั้งล่าสุด Playtech มีกำไรสุทธิ 83.9 ล้านยูโรในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ยังให้บริการซื้อขายทางการเงินอีกด้วย ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.096 ยูโรต่อหุ้น

Alan Jackson ประธาน Playtech กล่าวว่า “เรามีความคืบหน้าอย่างมากในทุกด้านของกลยุทธ์ของเราในช่วงครึ่งปีแรก” “ธุรกิจเกมของเรายังคงดำเนินต่อไปจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งด้วยกลยุทธ์ของเราในการมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีการควบคุมซึ่งขับเคลื่อนการเติบโต” เขากล่าวเสริม

รายได้ของแผนกเกมคิดเป็น 40% ของรายได้ครึ่งแรกของบริษัทจากตลาดเกมที่มีการควบคุม เมื่อเทียบกับส่วนแบ่ง 35 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเปรียบเทียบของปี 2014 ภายในกลุ่ม รายได้จากการเล่นเกมบนบกเกือบสามเท่าเป็น 15.1 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับ 5.8 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2014 “ได้รับแรงหนุนจากการซื้อลอตเตอรี่ของชนชั้นสูง” Playtech กล่าว

Playtech ในเดือนกันยายนเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจลอตเตอรีของ Aristocrat Leisure Ltd ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนของออสเตรเลียในข้อตกลงมูลค่า 10.5 ล้านยูโร

“หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Aristocrat Lotteries การดำเนินการทางบกชั้นนำของ Playtech ได้ขยายขอบเขตการเข้าถึงและการกระจายความเสี่ยงในตลาดหลักที่มีการควบคุม” Playtech กล่าว

กล่าวเสริมว่า: “การซื้อกิจการยังสร้างโอกาสในการขายต่อเนื่องในเขตอำนาจศาลที่มีอยู่และเขตอำนาจศาลใหม่ด้วยประโยชน์ของการขายต่อเนื่องนี้ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตในครึ่งแรก”

บริษัทกล่าวว่าขณะนี้กำลังติดตั้งระบบ “เพื่อให้ครอบคลุมเครื่องสล็อตบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน 68 สโมสรบิงโกในฟิลิปปินส์ เริ่มแรกสำหรับเครื่องประมาณ 5,000 เครื่อง โดยมีไซต์แรกที่จะติดตั้งในปลายปี 2558”

แล็บทดสอบการเล่นเกม BMM กล่าวว่ารายรับ 1H เพิ่มขึ้น 7%

แล็บทดสอบการเล่นเกม BMM กล่าวว่ารายรับ 1H เพิ่มขึ้น 7%

ห้องปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีการเล่นเกมที่จัดขึ้นโดยเอกชนและการให้คำปรึกษา BMM International LLC ซึ่งมีชื่อว่า BMM Testlabs กล่าวว่ารายรับครึ่งแรกปี 2015 เพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์

บริษัทยังระบุด้วยว่ารายรับก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 51 เปอร์เซ็นต์ “ตามสกุลเงินคงที่” ในขณะที่รายได้สุทธิและเงินสด “แข็งแกร่งเป็นพิเศษ” ในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายน บริษัทไม่ได้ให้บริการ รายละเอียดของตัวเลข

Martin Storm ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ BMM Testlabs กล่าวว่า “การเติบโตได้รับแรงหนุนจากระดับการปฏิบัติงานระดับใหม่ที่ได้รับจากสำนักงาน 13 แห่งทั่วโลก และการสนับสนุนจากเขตอำนาจศาลเกมมากกว่า 400 แห่งและผู้ผลิต 330 ราย”

“BMM ชนะลูกค้าใหม่มากกว่า 30 รายในไตรมาสที่สองเพียงอย่างเดียว และกำลังขยายบริการไปยังผู้ผลิตรายใหญ่” เขากล่าวเสริม

BMM Testlabs ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทางเทคนิคอย่างมืออาชีพแก่อุตสาหกรรมเกมมาตั้งแต่ปี 1981 การดำเนินงานในเอเชียของบริษัทตั้งอยู่ในสิงคโปร์และมาเก๊า

นายสตอร์มกล่าวเสริมว่าในไตรมาสที่สอง หน่วยงานกำกับดูแลใน “เขตอำนาจศาลหลัก” ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกได้ใช้บริการของบริษัท

“หน่วยงานกำกับดูแลเกมที่อนุญาตให้ห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติหลายแห่งจัดทำรายงานการรับรองมีความสำคัญต่อนโยบายสาธารณะที่ดีและความซื่อสัตย์พื้นฐานของตลาดเกม หลักฐานของสิ่งนี้คือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นคาสิโนและสถานที่อื่น ๆ และ BMM เป็นผู้นำอย่างมากในความสำเร็จนั้น” นายสตอร์มกล่าว

LotSynergy ของจีนกลายเป็นสีแดงในข้อหาด้อยค่า 1H

LotSynergy ของจีนกลายเป็นสีแดงในข้อหาด้อยค่า 1H

China LotSynergy Holdings Ltd ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการสำหรับตลาดลอตเตอรีของจีนแผ่นดินใหญ่ มีผลขาดทุนสุทธิ 148.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (19.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เทียบกับกำไรสุทธิ 54.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ปีก่อนหน้า บริษัทกล่าวว่าการสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการด้อยค่าของค่าความนิยมประมาณ 95.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ผู้จัดหาลอตเตอรีรายนี้มีรายได้ประมาณ 522.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงหกเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนการขายและบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 136.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเพิ่มขึ้น 182% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 282.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

China LotSynergy มีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีและบริการสำหรับระบบลอตเตอรี อุปกรณ์ปลายทาง ผลิตภัณฑ์เกม – และการดำเนินงาน – ในตลาดลอตเตอรีของจีนแผ่นดินใหญ่ ธุรกิจหลักมีตั้งแต่เครื่องตรวจลอตเตอรีวิดีโอ (VLT) เกมตั๋วที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ และลอตเตอรีประเภท KENO ไปจนถึงบริการลอตเตอรีสื่อใหม่

ในช่วงระยะเวลาการรายงานส่วนใหญ่ บริษัทเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ปลายทางเฉพาะสำหรับธุรกิจ VLT ของลอตเตอรีสวัสดิการของจีน บริษัทตั้งข้อสังเกตในการยื่นคำร้องว่าสัญญาจัดหา VLT หมดอายุในวันที่ 28 มิถุนายน โดยไม่มีการยืนยันการต่ออายุ

China LotSynergy กล่าวว่าได้ปรึกษากับ China Welfare Lottery Center เกี่ยวกับสถานะของขั้นตอนการจัดซื้อสำหรับสัญญาจัดหาใหม่ แต่บริษัทเสริมว่าเนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวสำหรับสัญญาการจัดหาใหม่ยังไม่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของบริษัท “ตัดสินใจที่จะทำให้ค่าความนิยมลดลงจากธุรกิจ VLT เป็นจำนวนเงินประมาณ 95.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง”

สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน รายได้และกำไรที่เกิดจากธุรกิจ VLT อยู่ที่ประมาณ 444 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ 260 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงตามลำดับ ตามคำฟ้องในวันพฤหัสบดี

China LotSynergy กล่าวว่าคาดว่า “จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหากกลุ่มไม่สามารถรับสัญญาการจัดหาใหม่ได้”

ในคำอธิบายประกอบผลลัพธ์ บริษัทกล่าวว่าการดำเนินธุรกิจ “เติบโตแม้จะมีการเติบโตที่ชะลอตัวในตลาดลอตเตอรีจีนโดยรวม โดย VLT และธุรกิจเกมตั๋วที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์บรรลุการเติบโตของรายได้ขนาดใหญ่เมื่อเทียบเป็นรายปี”

ยอดขายลอตเตอรีในจีนแผ่นดินใหญ่เติบโตเป็นประมาณ 187.68 พันล้านหยวน (30.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น 5.2%เมื่อเทียบเป็นรายปี แสดงข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยอดขายในเดือนกรกฎาคม – นอกรอบระยะเวลาการรารายได้ครึ่งปีแรกขึ้นที่ Novomatic แต่กำไรขาดทุน

รายได้ครึ่งปีแรกขึ้นที่ Novomatic แต่กำไรขาดทุน

Novomatic Group AG ซึ่งมีฐานอยู่ในออสเตรีย รายงานรายรับครึ่งแรกที่บันทึกที่ 988.2 ล้านยูโร (1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายรับจากทั้งเทคโนโลยีการเล่นเกมและส่วนการดำเนินการเกมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น ซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมกล่าวในรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่ยื่นเมื่อวันพุธ

รายได้จากส่วนเทคโนโลยีการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นประมาณ 418.6 ล้านยูโรในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายน รายได้จากส่วนการดำเนินการเกมถึง 562.1 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 4.2% จากปีก่อนหน้า

บริษัทรายงานกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 290.8 ล้านยูโร เทียบกับ EBITDA 289.1 ล้านยูโรในช่วงหกเดือนแรกของปี 2557

กำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกของปี 2558 ลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 103.5 ล้านยูโร Novomatic กล่าว บริษัทเสริมว่า บริษัทได้ว่าจ้างพนักงานใหม่มากกว่า 600 คนในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานเกือบ 18,600 คน

Novomatic ดำเนินการอุปกรณ์เกมมากกว่า 232,000 เครื่องและช่องเสียบลอตเตอรีวิดีโอในร้านค้ามากกว่า 1,500 แห่งรวมถึงห้องเล่นเกมและคาสิโนตามเว็บไซต์ ขายอุปกรณ์และเสนอเครื่องจักรให้เช่าแก่ผู้ประกอบการบางราย รวมถึงในตลาดเอเชียแปซิฟิก เช่น ฟิลิปปินส์

“ด้วยผลการแข่งขันในรอบครึ่งปีนี้ เราสามารถแสดงให้เห็นอีกครั้งว่ากลยุทธ์ของเราในฐานะกลุ่มเทคโนโลยีการเล่นเกมระดับสากลพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องสู่ความสำเร็จ” Harald Neumann หัวหน้าผู้บริหารของ Novomatic กล่าวในแถลงการณ์แยกต่างหากเกี่ยวกับบริษัท ผล.

“การเป็นผู้ให้บริการเต็มรูปแบบแก่ทุกส่วนของอุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักของเรา แม้ว่าสภาพทั่วไปจะเลวร้ายลง เราก็สามารถเพิ่มรายได้ของเราได้” เขากล่าวเสริม

Ainsworth ปีงบประมาณ 2015 กำไรเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์

Ainsworth ปีงบประมาณ 2015 กำไรเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์

ผู้ผลิตเครื่องสล็อตคาสิโนในออสเตรเลีย Ainsworth Game Technology Ltd ในวันอังคารที่ประกาศว่ากำไรสำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ในเงื่อนไขปีต่อปี

บริษัทรายงานกำไรสุทธิจำนวน 70.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (51.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเวลาดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเหนือความคาดหมาย ของบริษัทในการเติบโตแบบราบเรียบ ซึ่งได้ตั้งค่าสถานะไว้ในการอัปเดตการซื้อขายในเดือนมิถุนายน ผลลัพธ์ได้รับแรงหนุนจากกำไรก่อนหักภาษี 25.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากรายรับโดยรวมลดลง 1% สู่ 240.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

บริษัทระบุว่าคาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยให้ Ainsworth มียอดขายและผลกำไรที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2016

“คาดว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียจะได้รับการตระหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาในอนาคต เนื่องจากมีการแนะนำมาตรฐานการเล่นเกมที่ปรับปรุงใหม่และการเปิดคาสิโนใหม่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2016/2017” บริษัทกล่าวเสริม

การดำเนินงานในเอเชียของ Ainsworth รายงานรายรับ 8.9 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 115% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากฟิลิปปินส์ แต่ภูมิภาคนี้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 4% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

Ainsworth ระบุว่ามี “การเปิดรับตลาดมาเก๊าอย่างจำกัด” ในช่วงเวลาดังกล่าว “ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ”

ปีที่แล้วผู้ผลิตสล็อตเห็นการประกาศการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคใหม่ในมาเก๊า ซัพพลายเออร์บางรายร้องเรียนเป็นการส่วนตัวในขณะนั้น – ในอุตสาหกรรม – เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาถือว่าเป็นประกาศสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศของมาเก๊า โดยบอกว่ามันส่งผลในทางลบต่อกำหนดการวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้ผลิตสล็อตของออสเตรเลียกล่าวว่าผลประกอบการในปีงบประมาณ 2015 ได้รับประโยชน์จากผลงานที่ดีในต่างประเทศ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกา – โดยมีรายได้จากต่างประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้น 46% เป็น 147.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ยอดขายระหว่างประเทศคิดเป็น 61% ของรายได้ของกลุ่ม เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2014

รายได้ในประเทศของ Ainsworth ลดลง 35% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 93.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

ธนาคารเพื่อการลงทุน JP Morgan Securities Australia Ltd กล่าวในหมายเหตุหลังจากการประกาศผลของ Ainsworth ว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ของบริษัทในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดเรือในออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของตู้ A600 ใหม่ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนนี้ที่งานAustralasian Gaming Expo (AGE) งานแสดงสินค้าในประเทศออสเตรเลีย แมทธิว ไรอันและโอลิเวีย ไบเบิ้ล นักวิเคราะห์กล่าวว่า “เราจะติดตามความคิดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนหน้า”

พวกเขาเสริมว่า: “อเมริกาเหนือรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ (เป็นดอลลาร์สหรัฐ) และละตินอเมริการายงานเพิ่มขึ้น 58 เปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จในแผนกเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแรงผลักดันในผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับที่ Ainsworth ย้ายไปยังเขตอำนาจศาลใหม่ภายในภูมิภาคเหล่านี้ มุมมองของเราคือยังมีอีกมากที่จะตามมา”

Ainsworth จะจ่ายเงินปันผลขั้นสุดท้ายเป็นจำนวน 0.05 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น

งานแสดงสินค้า AGE รายงานผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 16.5 เปอร์เซ็นต์

งานแสดงสินค้า AGE รายงานผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 16.5 เปอร์เซ็นต์

Australasian Gaming Expo (AGE) รุ่นปี 2015 บันทึกจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้จัดงานกล่าวในการแถลงข่าว

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกมสามวันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 13 สิงหาคม ต้อนรับผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,794 และผู้แสดงสินค้ามากกว่า 170 ราย

AGE 2015 จัดขึ้นที่ Sydney Convention Exhibition Center @ Glebe Island ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย งานประจำปีซึ่งเปิดตัวในปี 1990 เป็นเจ้าของและจัดโดย Gaming Technologies Association

ซัพพลายเออร์คาสิโนต่างประเทศหลายรายใช้งานแสดงสินค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในหมู่พวกเขาคือ International Game Technology Plc ซึ่งเปิดตัวตู้ CrystalDual-i ซึ่งเป็นการอัพเกรดเป็นตู้ CrystalDual

ผู้ผลิตเครื่องสล็อตคาสิโนในออสเตรเลีย Ainsworth Game Technology Ltd ยังเปิดตัวตู้ A600 ใหม่ ที่ AGE

AGE ของปีถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 9-11 สิงหาคม อีกครั้งที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมซิดนีย์ที่เกาะ Glebe

Sega Sammy และ Axiomtek เข้าร่วม AGEM

Sega Sammy และ Axiomtek เข้าร่วม AGEM

Sega Sammy Creation Inc ซึ่งตั้งอยู่ในญี่ปุ่น (ในภาพ) และ Axiomtek Co Ltd ของไต้หวันได้เข้าร่วมสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกมหรือที่รู้จักในชื่อ AGEM กลุ่มการค้ากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์

การเข้าร่วมสมาคมยังมีบริษัทอื่นอีกแปดแห่งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา นำสมาชิกของ AGEM ซึ่งประกอบด้วยซัพพลายเออร์เกมระดับนานาชาติ รวมเป็น 147 บริษัทใน 21 ประเทศ

Sega Sammy Creation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว เป็นบริษัทย่อยของ Sega Sammy Holdings Inc. ของญี่ปุ่น ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2013 ในฐานะผู้ผลิตเครื่องเกม โดยมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่

บริษัทแม่ได้แสดงความสนใจในการประมูลใบอนุญาตคาสิโนในญี่ปุ่น หากการดำเนินการของคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศนั้น Sega Sammy Holdings กำลังลงทุนในธุรกิจคาสิโนในเกาหลีใต้ สร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในอินชอน กลุ่มนี้ยังมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมปาจิงโกะของญี่ปุ่นอีกด้วย

Axiomtek ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนิวไทเป ประเทศไต้หวัน เชี่ยวชาญด้านชิปบอร์ดคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวแบบมาตรฐานและแบบ all-in-one มาตรฐานสำหรับการเล่นเกม ระบบ และการใช้งานเครื่องที่หลากหลาย

AGEM ซึ่งนำโดย Thomas Jingoli แห่ง Konami Gaming Inc เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เกมบนโต๊ะ เทคโนโลยีออนไลน์ ส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเกม

AGEM ยกย่องชีวิตของ Halle, Mead ด้วยรางวัลใหม่

AGEM ยกย่องชีวิตของ Halle, Mead ด้วยรางวัลใหม่

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM) ในวันพฤหัสบดีประกาศการสร้าง ‘Jens Halle Memorial Award เพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในความเป็นมืออาชีพในการเล่นเกมเชิงพาณิชย์’ กลุ่มการค้ายังสร้าง ‘Peter Mead Memorial Award Honoring Excellence in Gaming Media & Communications’

สองรางวัลใหม่มีจุดมุ่งหมายตามลำดับเพื่อรับทราบ “ผลกระทบที่ยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมเกม” ของชายสองคน ทั้งคู่เสียชีวิตกะทันหันเมื่อต้นปีนี้

Mr Halle (ในภาพ) ผู้บริหาร Bally Technologies Inc และ Novomatic Group มาเป็นเวลานานในยุโรป เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Merkur Gaming GmbH ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์คาสิโนในเยอรมนี เขาเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมตอนอายุ 57 ปี

Mr Mead ผู้ก่อตั้งและผู้จัดพิมพ์นิตยสาร Casino Enterprise Management เสียชีวิตในลาสเวกัสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยวัย 54 ปี

รางวัล Jens Halle Memorial Award ครั้งแรกจะมอบให้กับภรรยาม่ายของนาย Halle, Marietta และลูกชาย Jordi ก่อนงาน Global Gaming Expo (G2E) ปีนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ ในปีต่อๆ มา AGEM จะสร้างคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อยกย่องบุคคลหนึ่งคนต่อปีว่า “แสดงถึงค่านิยมส่วนบุคคลและความมุ่งมั่นอย่างมืออาชีพที่ดีที่สุดที่คุณ Halle เป็นที่รู้จักกันดีในเขตอำนาจศาลเกมทั่วโลก” สมาคมกล่าวในการแถลงข่าว

นอกจากนี้จะมีการมอบรางวัล Peter Mead Memorial Award เป็นครั้งแรกก่อนงาน G2E 2015 ให้กับ Solveig Berg แม่ของ Mr Mead ในปีต่อๆ มา จะมอบรางวัลให้กับ “บุคคลที่สมควรได้รับซึ่งจะมาจากกลุ่มนักข่าวเกมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”

“AGEM รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีบทบาทในการยกย่อง Jens และ Peter ทุกปีในช่วง G2E [a] ช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งคู่สนุกกับการรวมตัวกันทั่วโลกของอุตสาหกรรมเกม” Marcus Prater กรรมการบริหารของ AGEM กล่าว “เราตั้งตารอที่จะให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลที่คู่ควรในปีต่อๆ ไป เพื่อเป็นการยกย่องผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขา [Jens Halle และ Peter Mead] สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่กับเรา”

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เกมบนโต๊ะ เทคโนโลยีออนไลน์ ส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์สนับสนุนและบริการสำหรับอุตสาหกรรมเกม