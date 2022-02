คาสิโน GClub หวยยี่กี สโบเบ็ต

คาสิโน GClub ประกาศว่าพวกเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดที่จะร่วมงานด้วยในการสำรวจและมอบรางวัล “สถานที่ทำงานยอดนิยม” ประจำปี 2555 ที่เดนเวอร์โพสต์ แบบสำรวจนี้จัดทำโดย Denver Post และพันธมิตร Workplace Dynamics ออกแบบมาเพื่อระบุ ยอมรับ และให้เกียรติสถานที่จ้างงานที่ดีที่สุดในเดนเวอร์Dean Evans ประธานและผู้ก่อตั้ง Dean Evans & Associates, Inc. กล่าวว่า “การได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานชั้นนำในเดนเวอร์ถือเป็นเกียรติ หนึ่งในจุดเด่นของ DEA คือความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความพึงพอใจและการเติบโตของพนักงานของเรา” ฉันภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มคนที่คิดบวก มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น ซึ่งทุกวันทำให้ภารกิจของเราในการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเป็นจริงขึ้นมา”

“พนักงานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทใดๆ เราสนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทอย่างแข็งขันในความพยายามสนับสนุนในท้องถิ่น และเราส่งเสริมการบริการชุมชนเป็นค่านิยมหลักของบริษัท นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปีเพื่อแสดง พนักงานของเราชื่นชมยินดี นี่เป็นเพียงสองเหตุผลที่ DEA ยังคงรักษาและพัฒนาผู้มีความสามารถที่เก่งที่สุดในปัจจุบันเอาไว้ได้” อีแวนส์กล่าวเสริม

The Denver Post เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ตีพิมพ์สำหรับชาวโคโลราโด พันธกิจด้านบรรณาธิการคือการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข่าวด่วนเกี่ยวกับธุรกิจ การเมือง และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมรางวัล “Top Workplaces” ของเดนเวอร์โพสต์ปี 2555 โปรดไปที่www.denverpost.com/topworkplaces

Dean Evans & Associates ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 และตั้งอยู่ในเดนเวอร์ เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสำหรับงานที่หลากหลาย รวมถึง: การจัดตารางการประชุมและกิจกรรม การจัดการทรัพยากร การจัดตารางวิชาการ การจัดการพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน (สำนักงาน “โรงแรม”) ปฏิทินเว็บและการลงทะเบียนออนไลน์และการสำรวจ องค์กรมากกว่า 4,000 แห่ง

รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 100 และบริษัทอื่นๆ อีกหลายร้อยแห่ง วิทยาเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 1,000 แห่ง ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 5 ใน 6 แห่ง และศูนย์การประชุมหลายพันแห่ง องค์กรทางศาสนา สำนักงานกฎหมาย โรงพยาบาล สถานที่ทางวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาต่างพึ่งพา EMS ซอฟต์แวร์. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกใช้ในกว่า

75 ประเทศและได้รับการสนับสนุนจากทีมสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับรางวัล ในปี 2555 Dean Evans & Associates, Inc. ได้รับการตั้งชื่อว่า “www.dea.comและติดตาม Dean Evans & Associates, Inc. ทางTwitterและLinkedIn

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 16 เม.ย. 2555) – NAB –ฤดูร้อนนี้ ซิสโก้ (NASDAQ:คสช) จะร่วมมือกับ NBC Olympics ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ NBC Sports Group เพื่อช่วยส่งมอบการรายงานข่าวลอนดอนเกมส์ 17 วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2555 Cisco จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับ Internet Protocol ให้กับ NBC Olympics ( IP) เครือข่ายการสนับสนุนวิดีโอจากลอนดอนไปยังนิวยอร์ก โดยมีส่วนประกอบของอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco และ แพลตฟอร์ม การให้บริการทีวี Cisco

Cisco จะช่วยแผนกโอลิมปิกของ NBC ในการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน IP แบบหลอมรวมเดียวสำหรับบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดส่งวิดีโอไปจนถึงแอปพลิเคชันด้านลอจิสติกส์ที่เน้นข้อมูล

นี่เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกติดต่อกันเป็นครั้งที่สามที่ซิสโก้และเอ็นบีซีโอลิมปิกได้ร่วมมือกัน ซิสโก้จะทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายเทคโนโลยีวิดีโอ การจัดเก็บข้อมูล การตัดต่อ และการสื่อสารโทรคมนาคมหลายราย เพื่อช่วยให้ NBC Olympics นำเสนอเกมลอนดอนที่ครอบคลุมหลายหน้าจอ โดยจะเกี่ยวข้องกับการผลิตวิดีโอ IP ที่ซับซ้อน การจัดการเนื้อหา และเทคโนโลยีเครือข่ายการจัดจำหน่าย

โซลูชันของผู้จำหน่ายที่รวมกันจะช่วยให้สามารถเลือกช็อตแบบเรียลไทม์และแก้ไขเนื้อหาลอนดอนเกมส์โดยเจ้าหน้าที่แผนกโอลิมปิกของเอ็นบีซีในหลายสถานที่ ไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่สามารถส่งระหว่างสถานที่ต่างๆ แล้วส่งไปยังทีวี พีซี โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

โก้ ซิสโก้ (NASDAQ:คสช) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครือข่ายที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ Cisco ได้ที่http://www.cisco.com ติดตามข่าวสารได้ที่http://newsroom.cisco.com

เกี่ยวกับ NBC Olympics: NBC Olympics

ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ NBC Sports Group มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต ตั้งโปรแกรม และส่งเสริมการรายงานข่าวโอลิมปิกทั่วทั้งเครือข่ายของ NBCUniversal มีชื่อเสียงในด้านมรดกโอลิมปิกที่ไม่มีใครเทียบได้ การผลิตที่ได้รับรางวัล และความสามารถในการรวบรวมผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ของสหรัฐฯ

หลังจากผลิตโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่โซลในปี 1988 และโอลิมปิกฤดูหนาวทุกครั้งตั้งแต่ซอลท์เลคซิตี้ในปี 2545 เครือข่ายของ NBCUniversal มีความหมายเหมือนกันกับเกมในสหรัฐอเมริกา ในปี 2011 NBCUniversal ได้รับสิทธิ์ด้านสื่อของสหรัฐฯ จากทุกแพลตฟอร์มในโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2014 ที่เมืองโซชี, โอลิมปิกฤดูร้อนที่ริโอ 2016, โอลิมปิกฤดูหนาวพ

ยองชาง 2018 และโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 NBCUniversal จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งหมด 17 รายการและการแข่งขัน 11 รายการติดต่อกัน ซึ่งสูงที่สุดสำหรับบริษัทสื่อของสหรัฐฯ ในทั้งสองประเภท

NBC ได้รับรางวัล Emmy Awards 91 รางวัลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากการรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก รวมถึงรางวัล Peabody Award อันทรงเกียรติสำหรับการนำเสนอพิธีเปิดที่ปักกิ่งในปี 2008 ซึ่ง USA Today กล่าวว่า “เป็นประสบการณ์โอลิมปิกโดยรวมที่ดีที่สุดเท่าที่เครือข่ายของสหรัฐฯ มอบให้”

นอกเหนือจากมรดกที่ไม่มีใครเทียบได้และการผลิตที่ได้รับรางวัลแล้ว NBCUniversal ยังเป็นที่รู้จักในด้านการรวบรวมผู้ชมโอลิมปิกจำนวนมาก เนื่องจากเก้าใน 11 รายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุดตลอดกาลของสหรัฐเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นำเสนอผ่านเครือข่ายของ NBCUniversal โอลิมปิกฤดูร้อนที่ปักกิ่งครองอันดับ 1 ด้วยผู้ชม 215 ล้านคน

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ สามารถดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ได้ที่www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้คำว่า partner ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง Cisco และบริษัทอื่นๆ

ไมอามี, ฟลอริดา–(Marketwire – 16 เม.ย. 2555) – ที่งาน 2012 NAB Show Primestream ®จะเปิดตัวระดับการบูรณาการที่ดีขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ FORK™ สำหรับการจัดการและทำให้เวิร์กโฟลว์การออกอากาศเป็นอัตโนมัติและการเปิดตัวAdobe ® Premiere ® ที่กำลังจะมีขึ้น Pro CS6 ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่มีชื่อเสียงสำหรับWindows ®และ Mac ® OS X ® การผสานรวมนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถลากและวางคลิปจาก FORK ได้โดยตรงใน Adobe Premiere Pro CS6 และเรียกดูเนื้อหา FORK ได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมตัดต่อ ช่วยให้บรรณาธิการและผู้ผลิตในองค์กรสื่อทุกประเภทนำเนื้อหามาออกอากาศได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พวกเขากำลังใช้ Windows หรือ Mac

ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) แบบใหม่ที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฐานข้อมูลสื่อของ FORK ได้อย่างรวดเร็วจากภายใน Adobe Premiere Pro เลือกคลิป ถังขยะ หรือไทม์ไลน์ที่สร้างใน FORK Editor และเพียงลากรายการเหล่านั้นไปยังโปรเจ็กต์ Adobe Premiere Pro เมื่อลำดับที่แก้ไขเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถส่งโปรเจ็กต์พร้อมออกอากาศไปยัง FORK เพื่อออกอากาศหรือเพื่อเติมเต็มตัวยึดตำแหน่งระบบห้องข่าว

Claudio Lisman ประธานและซีอีโอของ Primestream|B4M กล่าวว่า “Adobe เป็นผู้บุกเบิกการตัดต่อวิดีโอแบบไม่เชิงเส้นสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและมืออาชีพด้านครีเอทีฟด้วยซอฟต์แวร์ Premiere Pro และกำลังยกระดับอีกครั้งในวันนี้ด้วยการเปิดตัว Premiere Pro CS6 “Primestream แบ่งปันความมุ่งมั่นของ Adobe ในการช่วยให้โลกผลิตและนำเสนอ

เนื้อหาที่สร้างสรรค์มากขึ้น และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำโซลูชันนี้ให้กับอุตสาหกรรม การผสานรวมใหม่ของ FORK กับ Adobe Premiere Pro นำการแก้ไขไปสู่ระดับของฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าสิ่งที่เรามี ร่วมกับโซลูชันการตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าผู้แพร่ภาพกระจายเสียงจะมีตัวเลือกขั้นสูง มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริงในการสนับสนุนเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac”

การผสานรวมที่เพิ่มขึ้นของ FORK กับ Adobe Premiere Pro สร้างโซลูชันข้ามแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โดยให้บริการผู้แพร่ภาพกระจายเสียงแบบดั้งเดิม เช่น CBS Sports การพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์ใหม่ๆ หรือองค์กรรวบรวมข่าวระดับโลก เช่น CNN ด้วยเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Al Mooney ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพของ Adobe กล่าวว่า “Adobe มุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกอากาศเพื่อนำเสนอผลงานคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ “ด้วย Adobe Premiere Pro CS6 และ FORK ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่สำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ก่อนการแข่งขัน”

ที่งาน NAB Show ปี 2555 อะโดบีจะเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวิดีโอ Adobe Premiere Pro CS6 ซึ่งคาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบใหม่และสำหรับบรรณาธิการ ได้รวมเอาประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและปรับแต่งได้และเครื่องมือตัดแต่งที่ทรงพลัง ที่ให้บรรณาธิการทำงานในแบบที่พวกเขาต้องการ ข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่อันดับต้นๆ ใน Adobe Premiere Pro CS6 ที่กำลังจะมีขึ้นมีให้ที่: http://success.adobe.com/en/na/programs/events/1203_16108_nab.html

การผสานรวมที่ได้รับการปรับปรุงระหว่าง FORK และ Adobe Premiere Pro CS6 จะถูกจัดแสดงที่งาน 2012 NAB Show ที่บูธของ Primestream (SL6605) และบูธของ Adobe (SL2624) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Primestream และ B4M ได้ที่www.b4m.comหรือwww.primestream.com

โซลูชันซอฟต์แวร์ออกอากาศ Primestream นำเสนอแพลตฟอร์มแบบ end-to-end ที่ไร้รอยต่อสำหรับการซื้อเนื้อหาวิดีโอแบบสดและแบบไฟล์แบบดิจิทัล การจัดการสินทรัพย์สื่อ การ

แก้ไข การบันทึก ห้องควบคุมและการเล่นการควบคุมหลัก การสนับสนุนวิดีโอบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เผยแพร่ไปยัง เว็บและการเก็บถาวรแบบไดนามิก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยชุดแอปพลิเคชัน B4M FORK™ เช่นเดียวกับ Mobile2Air, ControlStation™ และ FORK Xchange™ บนคลาวด์ โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Primestream นำ

ไปใช้ในการดำเนินการออกอากาศมากกว่า 300 รายการใน 40 ประเทศ ดำเนินการโดยผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำของโลก ผู้ให้บริการอัปลิงค์ การดำเนินการด้านสื่อดิจิทัลออนไลน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิต/หลังการผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.primestream.comและ b4m.com

SANTA ROSA, Calif., April 16, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — ZAP Jonway (OTCBB:ZAAP) ผู้ผลิตน้ำมันเบนซินและรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ (EVs) รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับสามและสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554.

Alex Wang ซีอีโอร่วมของ ZAP Jonway และ CEO ของ Jonway Automobile กล่าวว่า “หลังจากการควบรวมกิจการของเรา ปี 2011 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ZAP Jonway เราได้รับกำลังใจจากความก้าวหน้าในการวางตำแหน่งบริษัทให้เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ปรับปรุงตัวแทนจำหน่ายของเรา การรวมกลุ่มและทีมขาย รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่ทำกำไรมากขึ้น การแต่งตั้งรองประธานฝ่ายขายคนใหม่ของเรา และการย้ายศูนย์สนับสนุนการขายและบริการลูกค้าของเราไปที่หางโจวอย่างมีกลยุทธ์ นอกจากนี้ เรากำลังขับเคลื่อนการริเริ่มการพัฒนายานยนต์ของเรา”

ในเดือนมีนาคม ZAP Jonway เป็นเจ้าภาพการประชุมตัวแทนจำหน่ายประจำปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 450 คน ในระหว่างงาน บริษัทได้เปิดตัวรถเอสยูวีรุ่น JNZ A380 G-5 รุ่นปี 2012 ที่มีการตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมด และเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบที่วางแผนไว้สำหรับสิ้นปี 2556 ซึ่งออกแบบโดย Maggiora นักออกแบบรถยนต์ชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านสไตล์ที่สวยงาม การออกแบบรถสปอร์ตอิตาลี

“มองไปข้างหน้าในปี 2555 เป้าหมายของเราคือการเปิดตัว EV A380 SUV ในประเทศจีนในช่วงกลางปี ​​ตามด้วยรถตู้ EV ของเรา เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เรากำลังสร้างช่องทางการขายและการอนุมัติประเภทเป้าหมายในประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญ” Wang กล่าวสรุป

นี่เป็นปีแรกของการเงินรวมของ ZAP และ 51% ของ Jonway Automobile ซึ่งการควบรวมกิจการนั้นปิดตัวลงเมื่อวันที่ 22 มกราคม2011ดังนั้น การวิเคราะห์แบบปีต่อปีด้านล่างจะเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินรวมของ ZAP และ Jonway Automobile ในปี 2011 ด้วย ZAP แบบสแตนด์อโลนในปี 2010 รายละเอียดทางการเงินที่สมบูรณ์สำหรับงวดสามและสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2011 สามารถพบได้ในแบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้

ทบทวนรายไตรมาส

ยอดขายสุทธิรวมอยู่ที่ 14.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งรวมถึง Jonway มูลค่า 13.9 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.1 ล้านดอลลาร์สำหรับ ZAP แบบสแตนด์อโลนในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับไตรมาสที่สี่ในปี 2554 ลดลงเนื่องจากการส่งเสริมการขายที่เสนอให้กับตัวแทนจำหน่ายเพื่อล้างสินค้าคงคลังของรุ่นปีก่อนหน้า และสิ่งจูงใจเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นโควตาการขายที่สูงขึ้น Jonway มีส่วนสนับสนุนกำไรขั้นต้น 687,000 ดอลลาร์ เทียบกับกำไรขั้นต้น 64,000 ดอลลาร์สำหรับ ZAP แบบสแตนด์อโลนในไตรมาสที่สี่ของปี 2553

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 7.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2554 รวมถึง 5.4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับจอนเวย์และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 1.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่ายสิทธิในการจำหน่ายรายไตรมาส ค่าตอบแทนตามหุ้น และอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 7.3 ล้านดอลลาร์สำหรับ ZAP แบบสแตนด์อโลนสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010

ผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของ ZAP สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2554 อยู่ที่ 11.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด รวมถึงผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2.1 ล้านดอลลาร์จาก Jonway เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 11.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 สำหรับ ZAP พื้นฐานแบบสแตนด์อโลน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 5.9 ล้านดอลลาร์

ในเดือนธันวาคม 2554 ธนบัตรแปลงสภาพมูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555 จากนั้นจึงขยายเวลาต่อไปถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จะไม่มีดอกเบี้ยค้างรับหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกที่สิ้นสุดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ZAP ได้ส่งมอบหุ้น 71 ล้านหุ้นให้กับ Jonway Group เพื่อทำงานในรถตู้ Shuttle รุ่นใหม่ ซึ่งรวมมูลค่ากว่า 18 ล้านดอลลาร์ในด้านการออกแบบ แม่พิมพ์ภายนอกและภายใน เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต

ยอดขายสุทธิรวมในปี 2554 อยู่ที่ 56.2 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 54.3 ล้านดอลลาร์จาก Jonway เทียบกับ 3.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 จาก ZAP แบบสแตนด์อโลน

กำไรขั้นต้นรวมในปี 2554 อยู่ที่ 4.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 5.0 ล้านดอลลาร์จาก Jonway หรือ 7.9% ของยอดขาย เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ 429,000 ดอลลาร์ในปี 2553 จาก ZAP

เท่านั้น กำไรขั้นต้นของ Jonway ลดลงเนื่องจากแรงจูงใจในการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายในปริมาณมากและส่วนลดเพื่อสนับสนุนการรีแบรนด์ภายใต้แบรนด์ Jonway จากชื่อเดิมของ “UFO”ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2554 อยู่ที่ 32.7 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 16.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับจอนเวย์ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 7.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่ายสิทธิในการจำหน่าย การชดเชยตามสต็อก และอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 14.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 สำหรับ ZAP เพียงอย่างเดียว ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานที่สูงขึ้นจาก Jonway สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ คาสิโน GClub ยอดขายและการตลาดในการสร้างแบรนด์ในปี 2554 ค่าทั่วไปและการบริหารสำหรับการย้ายทีมขายไปยังหางโจว และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแปลผลิตภัณฑ์ EV รวมถึง ต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ EV

ขาดทุนสุทธิรวมในปี 2554 อยู่ที่ 45.4 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิที่เป็นของ ZAP อยู่ที่ 40.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 8.1 ล้านดอลลาร์จาก Jonway Auto เทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2010 ที่ 19.0 ล้านดอลลาร์จาก ZAP แบบแยกส่วน ผลขาดทุนสุทธิรวมมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เงินสด เกิดจากการชดเชยตามหุ้นและการตัดจำหน่าย

สิทธิในการจำหน่าย การจ่ายดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา และผลขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสดจากการแปลงสภาพ ราคาแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นที่สูงกว่าดอลลาร์ ในเดือนมกราคม 2554 ในขณะออกตั๋วแปลงสภาพ จากผลขาดทุนสุทธิรวมที่เหลือ ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายเงินสด โดยมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางกฎหมายและทางบัญชีจากการซื้อกิจการ

ทีมผู้บริหารของ ZAP Jonway จะโฮสต์เว็บคาสต์ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 16:30 น. ET เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และสิ้นปี 2554 นักลงทุนสามารถเข้าถึงเว็บคาสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่www.zapworld.comหรือตามลิงค์ด้านล่าง เป็นระยะเวลาหนึ่งปีhttp://investor.shareholder.com/media/eventdetail.cfm?eventid=112244&CompanyID=AMDA-J22R5&e=1&mediaKey=9E9B9D24C62C9AE9EA53835CC5CEE4A3

เกี่ยวกับ แซป จอนเวย์ZAP Jonway ผสมผสานคุณลักษณะของทั้งสองบริษัท นั่นคือ ZAP และ Jonway Automobile เพื่อออกแบบและผลิตคุณภาพ น้ำมันเบนซินราคาไม่แพง และยานพาหนะไฟฟ้าพลังงานใหม่ (EV) ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต ISO 9000 ของ Jonway Automobile การวิจัยและพัฒนาการขายและการบริการลูกค้าในประเทศจีน ZAP Jonway อยู่ในตำแหน่งที่ดีใน

การขยายการผลิตและการขายทั้งน้ำมันเบนซินและ EV สำหรับจีนและตลาดต่างประเทศ ZAP ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก EVs ในยุคแรกๆ ได้นำประสบการณ์การออกแบบ EV ที่หลากหลายมาใช้กับบริษัทที่ควบรวมกันใหม่ ซึ่งกำลังจะถูกนำไปใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ZAP Jonway มุ่งเน้นไปที่การกล่าวถึงกลุ่มยานยนต์ EV โดยมุ่งเป้าไปที่รถบรรทุกและรถตู้สำหรับจัดส่งในเมืองซึ่งใช้ใน

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รัฐบาลและตลาดองค์กรในจีนและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ใช้ปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเพื่อให้ประหยัดจากขนาดผ่านชิ้นส่วนและแพลตฟอร์มของยานพาหนะทั่วไป ZAP Jonway ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและการสนับสนุนลูกค้าในจีนที่จัดตั้งขึ้นโดย Jonway Automobile สำหรับการขายและบริการในจีน ZAP Jonway

มีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานตาโรซา รัฐแคลิฟอร์เนีย และโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดเจ้อเจียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZAP Jonway ได้ที่ สาธารณรัฐจีน. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZAP Jonway ได้ที่ สาธารณรัฐจีน. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZAP Jonway ได้ที่http://www.zapworld.com .

โลโก้ ZAP Jonway มีอยู่ที่http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=10607ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นักลงทุนควรเตือนว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยอมรับผลิตภัณฑ์ของ ZAP อย่างต่อเนื่อง ระดับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การพึ่งพา ZAP กับซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่นๆ รายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานตามระยะเวลาของ ZAP ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อัมสเตอร์ดัม 17 เมษายน 2555 -วันนี้ Heineken® ได้เปิดเผยภาพเสมือนจริงครั้งแรกของ Holland Heineken House อันเลื่องชื่อ สภาแห่งชาติอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเนเธอร์แลนด์ (NOC*NSF) ระหว่างงานลอนดอน 2012 ซึ่งเป็นการนับถอยหลัง 100 วันจนถึงวันที่ประตูจะเปิดในวันที่ 26 กรกฎาคม .

เป็นครั้งแรกผ่านทัวร์เสมือนจริงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แฟนๆ จะได้เห็นวิธีที่ไฮเนเก้นจะเปลี่ยนสถานที่อันโดดเด่นในลอนดอนเหนืออย่าง Alexandra Palace หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ‘Ally Pally’ ให้กลายเป็น Holland Heineken House for Games ที่มีชื่อเสียง

การเปิดตัวทัวร์เสมือนจริงเผยให้เห็นการตกแต่งภายในสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แนวคิดการตกแต่ง ‘This Must be Holland’ ที่น่าตื่นเต้นซึ่งเห็นได้ทั่วทั้งการออกแบบของบ้าน รูปลักษณ์และความรู้สึกโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะของอังกฤษโดยทั่วไปกับสีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำชาติของเนเธอร์แลนด์

Heineken® จะยังคงสานต่อประเพณีอันแข็งแกร่งของสมาคมโอลิมปิกด้วยการเป็นเจ้าภาพ Holland Heineken House สำหรับการ แข่งขันกีฬา โอลิมปิกติดต่อกันเป็นครั้ง ที่ 11 ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองและหมู่บ้านโอลิมปิกในอนาคตประมาณ 20 นาที สนามกีฬาที่ Alexandra Palace จะเป็นฐานที่เป็นทางการและ ‘บ้านหลังที่สอง’ สำหรับ NOC*NSF ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

สถานบันเทิงจะกว้างขวางและหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมกีฬา บาร์และร้านอาหาร และการปรากฏตัวโดยดีเจและนักแสดงชั้นนำจากเนเธอร์แลนด์ นอกจากห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาและการแสดงแล้ว พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวและการแข่งขันกีฬาสดทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ในไฮเนเก้นอารีน่า นอกจากนี้ยังมีร้านค้าในสถานที่ซึ่งจำหน่ายสินค้าแบรนด์ NOC*NSF และ Holland Heineken House ตลอดจนกิจกรรมจากผู้สนับสนุนรายอื่นๆ

มรดกโอลิมปิกของไฮเนเก้นมีมายาวนานกว่า 20 ปี โดยเริ่มแรกเป็นเจ้าภาพฮอลแลนด์ ไฮเนเก้นเฮาส์ในบาร์เซโลนาในปี 2535 แนวคิดนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างนับไม่ถ้วนจากการจัดตั้งเล็กๆ ในท่าเรือบาร์เซโลนา กลายเป็นจุดรวมกิจกรรมสำหรับแฟนกีฬาโอลิมปิกชาวดัตช์และนานาชาติและผู้เข้าร่วม Ally Pally อันน่าทึ่ง ล้อมรอบด้วยสวนสวยขนาด 196 เอเคอร์และทิวทัศน์มุมกว้างของเส้นขอบฟ้าของลอนดอน ตั้งขึ้นเพื่อเป็นฉากหลังของ Holland Heineken House ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในปัจจุบัน

Hans Erik Tuijt ผู้จัดการฝ่ายการเปิดใช้งานทั่วโลกของไฮเนเก้นกล่าวว่า”Holland Heineken House ฉลองครบรอบ 20 ปีในปีนี้และทัวร์เสมือนจริงที่ไม่เหมือนใครนี้แสดงให้เห็นว่ามันจะเป็นบ้านที่น่าจดจำที่สุด ทั้งในแง่ของขนาดและประสบการณ์ที่เราจะมอบให้กับผู้เยี่ยมชมของเรา และไม่น่าแปลกใจเลยที่ Holland Heineken House ให้การต้อนรับแฟนๆ 100,000 คนในกรุงปักกิ่งในปี 2008 และ 120,000 คนที่แวนคูเวอร์ 2010 เป้าหมายของเราคือมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในลอนดอน”

Holland Heineken House เป็นสถานที่นัดพบแบบดั้งเดิมสำหรับระดับต่างๆ ของโลกกีฬาดัตช์ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เป็นสภาแห่งชาติอย่างเป็นทางการของเนเธอร์แลนด์ที่ NOC*NSF (คณะกรรมการโอลิมปิกเนเธอร์แลนด์) เป็นเจ้าภาพและที่ HEINEKEN Netherlands อำนวยความสะดวกและจัดงาน Holland Heineken House เริ่มต้นขึ้นระหว่างบาร์เซโลนา 1992

และลอนดอน 2012 จะเป็นรุ่นที่ 11 ติดต่อกันและจะเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปี Holland Heineken House ตั้งอยู่ที่ Alexandra Palace ใน North London ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2012 Holland Heineken House เปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม (เวลา 16:00 น.) จนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลาทำการคือ 10.30 น. ถึง 02.00 น. ทุกวัน

ในวันที่ 12 สิงหาคม ทำเนียบรัฐบาลจะปิดทันทีหลังจากพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในการเยี่ยมชม Holland Heineken House คุณต้องมีตั๋วเข้าชมที่ถูกต้องและบัตรประจำตัว ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเยี่ยมชม Holland Heineken House ได้หลังเวลา 20:00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม: www.hollandheinekenhouse.nl

ฮูเวอร์, อลา, เมษายน 17, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ บริษัทสตาร์ทอัพ MaxFlowSports ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทอย่างเป็นทางการ: MaxFlow Cross-Grip Sports Hairband ที่คาดผมประสิทธิภาพสูงของ MaxFlowSports คือคำตอบของนักกีฬามือสมัครเล่นและมืออาชีพ และผู้ชื่นชอบกีฬาความอดทนต่างมองหา ปีในการควบคุมผมของพวกเขาในระหว่างการออกกำลังกายและการแข่งขัน

สตีฟ ไฮนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MaxFlowSports อธิบายว่า “ที่คาดผมนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความยากลำบากหลายปีในการหาสายรัดผมของผู้เล่นของฉันให้กลับคืนมาระหว่างการแข่งขันลาครอส บาสเก็ตบอล และเบสบอล” “เราลองมาหลายสิบแบบแล้ว แต่ละแบบก็มีข้อเสีย คือ มันไม่เข้าที่ มันอึดอัดเกินไป หรือยืดออก

“นี่เป็นกรณีคลาสสิกที่มีช่วงเวลา ‘ฮา’” ไฮนส์กล่าวต่อ “แม็กซ์ ลูกชายของฉันและฉันกำลังคุยกันเรื่องผู้ประกอบการและวิธีที่แนวคิดทางธุรกิจที่ดีที่สุดระบุความต้องการที่ไม่ได้รับ เราตระหนักดีว่าความปรารถนาของเราที่จะหาที่คาดผมที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน สบายและทันสมัยนั้นเป็นเช่นนั้น ฉันจึงลาออกจากอาชีพการงาน ในการธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยและหลังจากหนึ่งปีของการออกแบบและทดสอบกับทุกคนตั้งแต่นักกีฬาโอลิมปิกไปจนถึงผู้ฝึกสอน Cross-Fit ไปจนถึงโค้ชทีมลาครอสระดับไฮสคูลที่ฉันโค้ช Cross-Grip Hairband ของเราได้รับการตรวจสอบและยกย่องตามที่เราหวังไว้ มันเป็น การผจญภัยที่ไม่ธรรมดา และมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น”

ที่คาดผมแบบสปอร์ต MaxFlow Cross-Grip มีจำหน่ายในสามสีผสมกัน: สีดำและสีขาว สีดำและสีเขียว และสีชมพูและสีดำ ที่คาดผมแต่ละอันราคา $9.99 และสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของ MaxFlowSportswww.MaxFlowSports.com . นอกจากนี้ ในช่วงต้นฤดูร้อน MaxFlow Cross-Grip Sports Hairband จะเปิดตัวในร้าน Hibbett Sports บางแห่งใน Alabama, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas และ Virginia

ความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับที่คาดผมนั้นเปล่งประกายและตอกย้ำถึงความแตกต่างระหว่างที่คาดผมของ MaxFlowSports กับแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังสังเกตเห็นว่ายางรัดผมมีความเพลิดเพลินและให้คุณค่าจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่เป็นกันเอง เช่น ทำความสะอาดบ้าน เรียนหนังสือ หรือเพียงแค่สวมใส่เป็นเครื่องประดับผม

บริษัทกำลังพัฒนารูปแบบการทำซ้ำครั้งถัดไป โดยอิงจากรูปแบบการใช้งานและข้อเสนอแนะในช่วงแรกๆ Cross-Grip Hairband เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ MaxFlowSports ตั้งใจที่จะขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาและสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่

MaxFlowSports ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และตั้งอยู่ในฮูเวอร์ รัฐแอละแบมา เป็นองค์กรเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยสตีฟ ไฮนส์ อดีตนายธนาคารที่ผันตัวเป็นนายธนาคารและกลายเป็นผู้ประกอบการ บริษัทซึ่งมีสโลแกนว่า “ฉันต้องการ” ผลิตที่คาดผมแบบสปอร์ต Cross-Grip ที่มีการกันลื่นแบบปฏิวัติวงการ คุณ “ต้องการใน” หรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MaxFlowSports บนเว็บไซต์www.MaxFlowSports.comหรือติดตามบริษัทบน Facebook, Twitter (@MaxFlowSports) และ Pinterest

BOCA RATON, Fla., April 17, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Vitacost.com, Inc. (Nasdaq:VITC) ผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำและผู้ทำการตลาดโดยตรงของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ประกาศว่าจะจัดงาน Analyst Day ในวันพฤหัสบดี , 7 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ 9:30 น. EDT ถึง 12:00 น. EDT ในนิวยอร์กซิตี้ การประชุมจะมีการนำเสนอจาก Jeffrey Horowitz ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vitacost.com; Brian Helman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน; David Zucker, Ph.D., ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด; และเบิร์ต เวกเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคตและหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตในระยะยาว” เจฟฟรีย์ โฮโรวิตซ์ กล่าว การนำเสนอจะถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตภายใต้หัวข้อ ‘นักลงทุนสัมพันธ์’ ของเว็บไซต์ Vitacost.com ที่http://investor.vitacost.comและจะถูกเก็บถาวรทางออนไลน์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555

เกี่ยวกับ Vitacost.com, Inc.Vitacost.com, Inc. (Nasdaq:VITC) เป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และพฤกษศาสตร์อื่นๆ กรดอะมิโนและสารเมตาโบไลต์ ตลอดจนเครื่องสำอาง ร่างกายออร์แกนิก และส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง โภชนาการการกีฬา และอาหารเพื่อสุขภาพ Vitacost.com, Inc. ขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยตรงให้กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์www.vitacost.com . Vitacost.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้กับลูกค้าในขณะที่ให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่าและการส่งมอบตรงเวลาและถูกต้อง

PROVIDENCE, RI, April 17, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Alex และ Ani, Inc. มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในการออกแบบทีม USA Charm ที่ระลึกอย่างเป็นทางการ รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายจะสนับสนุนการฝึกอบรมนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกของสหรัฐอเมริกาและผู้มีความหวัง