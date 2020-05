Royal Online V2 Line รายงานรายรับของคาสิโน

Royal Online V2 Line บางทีบ้านอาจไม่ชนะเสมอไป แต่ไม่มีการปฏิเสธความจริงที่ว่าคาสิโนส่วนใหญ่สามารถทำเงินได้

ร่วมเป็นสักขีพยานในการรายงานการเล่นเกมรายไตรมาสที่นำเสนอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดย บริษัท เช่น Las Vegas Sands Corp. (LVS), Wynn Resorts Ltd. (WYNN), Pinnacle Entertainment Inc. (PNK), Penn National Gaming Inc. (PENN) และนานาชาติ เทคโนโลยีเกม (IGT)

ด้วยตัวเลขที่น่าตื่นเต้นจากคาสิโนในมาเก๊าและสิงคโปร์ทำให้ลาสเวกัสแซนด์สรายงานรายรับ 529.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปีที่แล้วเมื่อ บริษัท มีกำไร 240.6 ล้านดอลลาร์หรือ 0.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น

รายรับระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนพุ่งขึ้น 26% สู่ 3.24 พันล้านดอลลาร์

ที่สองคาสิโนในลาสเวกัส บริษัท Royal Online V2 Line กล่าวว่าพวกเขาเห็นรายได้กำไรร้อยละ 5.6 ถึง $ 345.7 ล้าน

ประธานและซีอีโอของ LVS Sheldon Adelson มีความสำคัญต่อเพื่อนบ้านในลาสเวกัสโดยเฉพาะ MGM Resorts International (MGM) และ Caesars Entertainment Corp. (CZR) กล่าวว่าภาระหนี้จำนวนมากของทั้งสอง บริษัท ทำให้พวกเขาลดอัตราค่าห้องพักโรงแรมเพื่อดึงดูดมากขึ้น ลูกค้าจึงทำให้การแข่งขันยากขึ้นสำหรับ บริษัท ของเขาและของ Wynn Resorts Ltd. (WYNN) เพื่อเพิ่มราคาห้องพัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลดหนี้ก่อนกำหนดส่งผลกระทบต่อรายงานผลประกอบการไตรมาสสองของ บริษัท วินน์รีสอร์ท จำกัด (WYNN) ในเช้าวันจันทร์แม้ว่าจะมีปฏิกิริยาเล็กน้อยต่อกำไรที่น้อยกว่าจากนักลงทุนวอลล์สตรีท

บริษัท กล่าวว่ารายรับรวมอยู่ที่ 129.8 ล้านดอลลาร์หรือ 1.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของหนี้ก่อนกำหนดอยู่ที่ 26.6 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผลประกอบการคือสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าปกติในมาเก๊า บริษัท กล่าว

แม้ว่าการดำเนินงานของมาเก๊าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.6% แต่ บริษัท ดังกล่าวเปิดเผยว่ารายรับจากการเล่นเกมในลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 44.7% เป็น 142.6 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่า“ การฟื้นตัว” ของธุรกิจในลาสเวกัสนั้นเป็น“ คำที่แข็งแกร่งเกินไป”

เมื่อปิดการซื้อขายวันที่หุ้นดาวโจนส์ปิดเกือบ 30 จุดหุ้น WYNN จดทะเบียนที่ 131.24 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น

พินนาเคิลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์อิงค์ (PNK)

การย้ายอย่างรวดเร็วไปสู่การเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Ameristar Casinos Inc. (ASCA) Royal Online V2 Line Pinnacle Entertainment Inc. (PNK) ถูกบังคับให้รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการในรายงานรายไตรมาส สิ่งนี้ทำให้ บริษัท ต้องรายงานผลขาดทุน 5.1 พันล้านดอลลาร์หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรปีที่แล้ว 12 ล้านดอลลาร์หรือ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แต่รายรับที่เจ็ดคาสิโนและสนามแข่งหนึ่งแห่งเพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 315.3 ล้านดอลลาร์

Ameristar มีรายรับ 20 ล้านดอลลาร์หรือ 0.57 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 17.6 ล้านดอลลาร์หรือ 0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายรับที่ลดลงเหลือ 291 ล้านดอลลาร์จาก 296 ล้านดอลลาร์

พินนาเคิลกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการซื้อกิจการที่วางแผนจะขายโครงการที่กำลังก่อสร้างใน Lake Charles รัฐ Louisiana ให้กับกลุ่ม Golden Nugget ของ Tilman Fertitta บริษัท หลังจะชำระค่าก่อสร้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวันปิดการขาย

ที่พักตั้งอยู่ติดกับ L’Angege Lake Charles Casino ของ Pinnacle