Royal Online สมัครรอยัลออนไลน์ แล็ดโบร๊กส์บนเส้นทาง

Royal Online Richard Glynn ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแล็ดโบร๊กส์บรรยายสรุปพนักงานว่าผู้ดำเนินการอยู่ในระหว่างการส่งมอบการโยกย้ายเต็มรูปแบบไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของอิสราเอลและโซลูชั่นการจัดการผู้เล่น

แล็ดโบร๊กส์จะรวมระบบของ Playtech ก่อนการแข่งขัน FIFA World Cup 2014 ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่จะวางซอฟต์แวร์ปัจจุบันและโซลูชั่นการจัดการผู้เล่นในความโปรดปรานของโซลูชั่นการจัดการข้อมูล (IMS) ของ Playtech เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการรวมสินค้าคงคลังเกมคาสิโนของ Playtech ไว้ในพอร์ทัลแล็ดโบร๊กส์ซึ่งทั้งหมดรวมห้องแล็ดโบร๊กส์สดตราแล็ดโบร๊กส์ส่วนตัวพร้อมโต๊ะรูเล็ต

Richard Glynn เชื่อว่าการรวมระบบ Playtech ภายในการดำเนินงานออนไลน์ของแล็ดโบร๊กส์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการเนื่องจากแล็ดโบร๊กส์ได้เห็นราคาหุ้นตกต่ำ นอกจากนี้การย้ายไปยัง Playtech ถือเป็นบทใหม่สำหรับผู้ประกอบการดั้งเดิมที่ต้องต่อสู้กับคู่แข่งทางออนไลน์

จนถึงขณะนี้ผู้ให้บริการได้ทำการโยกย้ายผลิตภัณฑ์คาสิโนโป๊กเกอร์และบิงโกไปยังโซลูชันของ Playtech แล็ดโบร๊กส์จะค้นหาการโยกย้ายการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเดิมพัน Royal Online กีฬาและระบบการจัดการผู้เล่นซึ่งจะนำการรายงานและการตรวจสอบลูกค้าทั้งหมดภายใต้ระบบเดียวที่จัดการโดย Playtech Playtech ยังได้รับการตั้งค่าเพื่อพัฒนาสินค้าคงคลังโทรศัพท์มือถือพิเศษสำหรับผู้ให้บริการภายใต้การบริหารจัดการของโซลูชั่นเกมมือถือของ Mobenga

หุ้น

การเปิดตัวของกฎหมายคาสิโนในญี่ปุ่นจะนำไปสู่การพัฒนาแพสร้างสรรค์เอเจนซี่ที่หิวกระหายที่จะได้รับงบประมาณด้านการตลาดของรีสอร์ทแบบครบวงจรโดย Chris Wieners กรรมการผู้จัดการของ HOGO Marketing ในมาเก๊า

Wieners ซึ่งเซสชั่นในงาน Japan Gaming Congress (JgC) ในเดือนพฤษภาคมมีชื่อว่า ‘การค้นหาลูกค้าของคุณ – ความท้าทายและโอกาสพิเศษที่มีอยู่เมื่อทำการตลาดกับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น’ อธิบาย: “ ฉันคิดว่าสำหรับคาสิโน เอเจนซี่ที่หลากหลายสำหรับความช่วยเหลือด้านการตลาดและการโฆษณา ตัวอย่างเช่นฉันไม่เชื่อว่าหน่วยงานเหล่านั้นที่มีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและวัฒนธรรมจีนจะสามารถให้บริการระดับเดียวกันสำหรับญี่ปุ่นและในทางกลับกันได้”

เขากล่าวต่อว่า“ ออฟไลน์เป็นเทคนิคการสร้างตราสินค้าที่ดีที่สุดโดยช่องทางออนไลน์และดิจิตอล – เว็บการค้นหาโซเชียลโทรศัพท์มือถือและอื่น ๆ – รวมถึงการสร้างแบรนด์และโอกาสทางการตลาดเชิงพาณิชย์ ฉันคิดว่าสำหรับตลาดจีนแผ่นดินใหญ่การตลาดระหว่างประเทศโดยทั่วไปโฮสต์ที่จัดการกับธุรกิจเกมวีไอพีโดยตรงที่ไม่ได้นำมาผ่านช่องโหว่จะเป็นกุญแจสำคัญ ฉันสามารถเห็นสถานการณ์ที่กลุ่มต่าง ๆ จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของพวกเขาเพื่อนำไปสู่ธุรกิจวีไอพีส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มาจากประเทศจีน”

เมื่อพูดถึงข้อ จำกัด ในการทำการตลาดคาสิโน Chris Wieners นั้นชัดเจน “ ในหลาย ๆ รูปแบบการเล่นเกมและการตลาดคาสิโนโดยตรง – จากมุมมองการโฆษณา – ไม่ได้รับอนุญาตในตลาดเอเชียที่สำคัญ ฉันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นในกรณีของตลาดที่มีการควบคุมอื่น ๆ “เขากล่าวว่า:” แม้ในกรณีที่มาเก๊ามีการเซ็นเซอร์อย่างหนักเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมแคมเปญเฉพาะคาสิโน คุณสมบัติจะต้องพึ่งพาข้อเสนอรีสอร์ทแบบบูรณาการที่สำคัญเช่นโรงแรมบันเทิงและอาหารและเครื่องดื่ม ”

Wieners ยังวาดภาพการสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบคู่หนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวและอื่น ๆ สำหรับตลาดในประเทศ เขาอธิบายว่า: “ ฉันเชื่อว่าจุดสนใจหลักของตลาดสำหรับรีสอร์ทแบบบูรณาการใหม่จะมีความสามารถมากขึ้นสำหรับ VIP วีไอพีที่เข้ามาจากพื้นที่อื่น การตลาดในประเทศจะเน้นไปที่การสร้างแบรนด์โดยคำนึงถึงข้อเสนอของรีสอร์ทแบบครบวงจรเป็นหลัก”

Rory Credland ผู้อำนวยการสร้างอาวุโสรับผิดชอบ JgC กล่าวว่า“ Chris เป็นหนึ่งใน 40 หน่วยงานชั้นนำที่ได้ตกลงที่จะพูดในที่ประชุมของเดือนพฤษภาคม จากจุดเริ่มต้นเราได้ตระหนักถึงความต้องการที่จะส่งมอบผู้แทนของเราด้วยความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการเล่นเกม ชัดเจนว่า IR จะต้องทำการตลาดข้อเสนอของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้กฎหมายและความรู้ที่ Chris จะสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญพิเศษของเขาที่ได้รับจากการใช้จ่ายในตลาดโรงแรมรีสอร์ทและคาสิโนมานานกว่าทศวรรษ”

GameAccount Network plc ผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เกม B2B ระดับองค์กรและเนื้อหาเกมออนไลน์ได้ตกลงร่วมมือกับOsage Casinosเพื่อเปิดตัวคาสิโนออนไลน์

คาสิโน Osage เป็นของ Osage Nation และประกอบด้วย 7 คาสิโนในรัฐโอคลาโฮมา GameAccount Network ได้จัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจกับKonami Gaming , Inc. ในเดือนมกราคม 2014 เพื่อมอบโซลูชั่นการเล่นเกมแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าคาสิโนในพื้นที่ของ Konami ที่ต้องการย้ายออนไลน์ Osage Casinos จะเป็นระบบเล่นเกมอินเทอร์เน็ตแห่งแรกที่เชื่อมต่อกับ Konami Synkros Casino Management System คาดว่า GameAccount Network และ Osage Casinos จะเปิดตัวเว็บไซต์เกมจำลองในช่วงครึ่งหลังของปี 2014

คาสิโนออนไลน์ของ Osage จะรวมถึงเกมคาสิโนบนที่ดินของ สมัครรอยัลออนไลน์ Osage Casinos ที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบ ‘การเล่นส่งเสริมการขาย’ ที่บริสุทธิ์ คาสิโนออนไลน์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้เล่นทั่วโลกในหลายแพลตฟอร์ม: เดสก์ท็อป, โทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต, ไอโฟน, ไอแพด, และการเล่นผ่านเบราว์เซอร์ในรูปแบบมือถือ

Dermot Smurfitซีอีโอของ GameAccount Network ให้ความเห็นว่า“ มีโอกาสที่สำคัญในรัฐโอคลาโฮมาและทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างแบรนด์ Osage Casino ออนไลน์ เรามีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Osage Casino ซึ่งจะเป็นลูกค้าของ Konami รายแรกของเรา ความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2014”

วิลเลียมส์อินเตอร์แอคที LLC ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของเกมวิทยาศาสตร์คอร์ปอเรชั่นคือการให้ห้องสมุดกว้างใหญ่ของแท้ลาสเวกัสไตล์เกมสล็อตหลายเว็บไซต์เกมที่ดำเนินการโดยความบันเทิงแบบดิจิตอล Bwin.party Williams Interactive จะรวม Remote Game Server ของตนเข้ากับแพลตฟอร์ม Bwin.party ให้ผู้เล่นบนเว็บไซต์ที่เล่นบนแพลตฟอร์มเกม Bwin.party พร้อมเข้าถึงชื่อสล็อตและเอ็นจิ้นเกมที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้เล่นออนไลน์ทั่วยุโรปบนเดสก์ท็อปแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

เกมสล็อตของ สมัครรอยัลออนไลน์ Williams Interactive จะให้บริการแก่ลูกค้าของเว็บไซต์เกม รวมถึงเกมที่เล่นที่ , และผู้เล่นในเขตอำนาจศาลเกมอื่น ๆ ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงคลังเกมคาสิโนที่พิสูจน์แล้วจากสล็อตคลาสสิค Reel ’em In! และ Super Jackpot Party สำหรับเกมยอดนิยมออนไลน์เช่น Spartacus Gladiator of Rome และ Zeus III และเอ็นจิ้นเกมที่พิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างมากออฟไลน์รวมถึง Wheel Wheel และ Any Way เกมจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่นบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือบนแพลตฟอร์มการเดิมพันมือถือของ