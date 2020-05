ID Line UFABET เข้าสู่ข้อตกลง VLT ของแคนาดา

ID Line UFABET Bally Technologies Inc. (BYI) ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อให้บริการเครื่องเล่นวิดีโอลอตเตอรี 650 (VLTs) ให้กับสถานที่เล่นเกมใน Saskatchewan ประเทศแคนาดา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ประกาศข้อตกลงให้ VLTs แก่ บริษัท Atlantic Lottery Corporation ของแคนาดา

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Bally Technologies กล่าวว่าจะเป็นไปตามโปรโตคอล Gaming Standard Association (GSA) G2S และให้คุณสมบัติการเล่นเกมที่ทันสมัย

Bally Technologies จัดหา VLT ให้กับ 5 จังหวัดของแคนาดา Howard“ The Professor” Lederer บัณฑิตดาร์ทเมาท์ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการโป๊กเกอร์มืออาชีพได้ตัดสินคดีที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องต่อกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ

ข้อตกลงซึ่ง Lederer ไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ เรียกร้องให้เขาริบเงินสดและสินทรัพย์มากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ เหล่านี้มีกำหนดชำระสองส่วนภายในสามปีถัดไป

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฟูลทิลท์ Lederer ก็ตกลงที่จะไม่ทำงานให้กับ บริษัท อินเทอร์เน็ตโป๊กเกอร์หรือรับเงินใด ๆ จาก บริษัท เหล่านี้จนกว่าอินเทอร์เน็ตโป๊กเกอร์จะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง

ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือคดีฟ้องร้องคริส“ พระเยซู” เฟอร์กูสันผู้ก่อตั้งฟูลทิลท์คนอื่น Felix Rappaport ผู้ซึ่งใช้เวลาเกือบตลอดอาชีพการเล่นเกมในฐานะผู้บริหารของ MGM Resorts International (MGM) ประกาศว่าเขาจะออกจาก บริษัท เมื่อสิ้นเดือนนี้

นี่จะเป็นผู้บริหาร บริษัท ใหญ่คนที่สองที่ประกาศลาออก สองสัปดาห์ที่ผ่านมา Aria ประธานาธิบดี Bill McBeath ส่งการลาออกของเขา

ในช่วงอาชีพเอ็มจีเอ็มของเขาซึ่งเริ่มขึ้นในต้นปี 1990 Rappaport เป็นผู้นำการดำเนินงานของ The Mirage, MGM Grand, Treasure Island, Luxor, Excalibur และ New York-New York นอกจากนี้เขายังใช้เวลาสองปีในการบริหารสถานีโบลเดอร์สำหรับ Station Casinos Inc.

แรปพาพอร์ตเป็นผู้บริหารโรงแรมในฟิลาเดลเฟียก่อนที่จะกลับไปที่ลาสเวกัส ตำแหน่งของเขาจะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวโดย COO Corey Sanders